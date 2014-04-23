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Новые цепочки в Яндекс.Почте

Возможность собирать письма в цепочки качественно отличает Яндекс.Почту от других почтовых сервисов. Цепочки позволяют структурировать переписку: все письма на одну тему всегда собраны вместе. Кроме того, это делает список писем компактнее — вместо 10 писем, относящихся к переписке, вы видите только одно.

Сегодня мы улучшили отображение писем, сгруппированных в цепочку.
Во-первых, внутри цепочки письма получили две строки вместо одной. Узнать основную информацию можно прямо из списка, не открывая само письмо.

Было:

Стало:


Во-вторых, изменились заголовки цепочки. Теперь в них показывается количество авторов переписки, а также имена и изображения отправителей последних писем.

Было:

Стало:


В-третьих, письма в цепочке также поменяли внешний вид — отправленные вами письма стали визуально отличаться от полученных. Ориентироваться среди писем и папок стало проще.

Было:

Стало:


Изменилось также и отображение писем с вложениями.

Было:

Стало:


Если у вас не включена группировка писем по теме, собрать свои письма в цепочки можно с помощью галочки под строкой поиска в вашем почтовом ящике.

327 комментариев
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chertikovicev
28 января 2016, 00:37
Че вы заливаете? Mail.ru тоже, так-же! И там все в одной теме в одном письме! Признайтесь- плагиат!
©ШвЕц АрTёМ
28 января 2016, 00:37
У Яндекса это раньше было! Майл ру после сплагиатил!!!!
chertikovicev
28 января 2016, 00:37

тогда че яндекс только щас об этом пишет?

Bakli
28 января 2016, 00:37

Весело читать срач, когда начинающий прочитал только заголовок!

chertikovicev
28 января 2016, 00:37

ты давай не ори как касперский на вирус

Bakli
28 января 2016, 00:37

ко-ко-ко

krasnoperx
28 января 2016, 00:37

Главное удобно

certainlyakey
28 января 2016, 00:37

Здравствуйте! Планируется ли сделать в форме быстрого ответа возможность добавлять хотя бы базовое оформление? Очень часто приходится ставить ссылки в письмах, а для перехода к полной форме ответа с возможностью форматирования из быстрой формы приходится кликать как минимум два раза.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

На данный момент таких планов пока нет, но спасибо за замечание, я направлю его команде Яндекс.Почты.

Только вот уточните, пожалуйста, ведь ссылки у получателя письма, вставленные в ответное письмо в быстрой форме отображаются также активными ссылками (а не просто текстом), как и в полной форме – или Вы как-то иначе вставляете/оформляете ссылки? Поясните этот момент подробнее, пожалуйста.

certainlyakey
28 января 2016, 00:37

Я часто отправляю обычные HTML-ссылки, текстом, так как-то привычнее.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Спасибо, передам всё!

Very bad photographer
28 января 2016, 00:37

(модератору)..Я так понимаю .Вы здесь модератор(ответстенное лицо)..)..ко-мне на почту пришло письмо вот такого содержания...Понимаю что "лажа"..накажите засранца

Восстановление аккаунта  11 мая в 22:39krucinin.alexandr.ya <krucinin.alexandr.ya@yandex.ru>Комухххххххх@yandex.ruУважаемый клиент.
В связи с повреждением части серверов доменов yandex.ru, прошу подтвердить  ваш электронный адрес.
Для подтверждения необходимо отправить письмо по адресу krucinin.alexandr.ya@yandex.ru.
Внимание! В тексте письма должен быть ТОЛЬКО пароль на почту.
Поэтому:
1. Не используйте функцию "Ответить".
2. Удалите (на время) подпись (если она есть).
3. В теме письма укажите: "Авторизация".
Робот автоматически подтвердит существование вашей почты и ВАШ АККАУНТ НЕ БУДЕТ УДАЛЕН во время следующего "backup"-а (дублирования авторизационных данных с целью последующего восстановления в случае аварийной ситуации).

--
С уважением,
Александр Крусинин,
инженер технической поддержки
+ 7 (919) 758-88-58
krucinin.alexandr.ya@yandex.ru

Отправлено при помощи nроrраммы "NI Mail Agent" (беcплaтная лицeнзuя для нeкоммерчеcкого использования). IP адреc отпрaвиTеля: 83.220.239.152.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Владимир! Спасибо за Вашу внимательность и бдительность. Действительно, это письмо не от службы поддержки – сотрудники Яндекса никогда не пришлют такое письмо и никогда не попросят Вас переслать пароль.
Чтобы мы разобрались в ситуации и наказали виновных, пожалуйста, перешлите нам это письмо на адрес abuse@yandex.ru. На странице пересылки обязательно поставьте галочку «Отправить «...» в виде вложения» внизу страницы.

Very bad photographer
28 января 2016, 00:37

Вы-бы в своей "епархии" разобрались..)))
Вот так яндекс почта отреагировала на ваше письмо с этим комментарием(выше)

и при переходе из почты..по ссылке _Вам комментарий_..вылазит.._Внимание,опасная ссылка_..
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Будем и нашу "епархию" проверять и разбирать :-)

Пожалуйста, это письмо также перешлите на тот же адрес – в самое ближайшее время наши специалисты всё проверят и исправят. Спасибо!

Very bad photographer
28 января 2016, 00:37

Переслал..))..сморите что-бы вашу почту не заблокировали..))
А-то автора который просил "пароль" уже заблокировали..)

Здравствуйте!

Это мошенники. Благодарим за сообщение! Данный почтовый ящик уже заблокирован.


....Возможно яндекс пометил ваше письмо как спам и ссылку перехода в блог яндекс почты как опасную ...из за того что я скопировал сюда в блог часть письма которое мне пришло..с активными ссылками

Very bad photographer
28 января 2016, 00:37
Да..письмо про ( Восстановление аккаунта ) от автора выше переслал по адресу abuse@yandex.ru.
Комментарий удалён
Lalallily
28 января 2016, 00:37

Can you make it posible to make your oun documents in yandex?

Удалённый пользователь
12 октября 2016, 13:18
.,
 хорошая идея, поддерживаю группировку писем по почте отправителя (вид как в мессенджере), это будет очень удобно!!
Тимофей, служба поддержки
9 ноября 2016, 18:48
Передам идею разработчикам, спасибо!
opt.naturfood
18 июня 2017, 09:18
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день.
группировку писем по почте отправителя планируете сделать? еще 2016 было актуально))
Тимофей, служба поддержки
19 июня 2017, 17:18
Добрый день!
Такая идея есть в списке наших разработчиков. :)
Напомню им об этом!
elt20
28 января 2016, 00:37

Поддерживаю на 100% отключение цепочки. Разные отправители объединяются в одну цепочку, когда это совершенно не требовалось. Это создает огромные проблемы с поиском конкретных писем, их перемещением в другие папки и т.д. Огромный минус!!!

1110@vps-dv.ru
17 февраля 2016, 05:24
elt20,
+++
AlexanderGolovine
28 января 2016, 00:37
По прежнему рад, что в своё время отдал предпочтение именно Яндекс.Почте (почта для домена просто незаменима), только вот почему такая огромная задержка с обновлением приложения для iOS и с релизом приложения для iPad — не понятно.
Также не хватает Яндекс.Диска для ящиков прикреплённых к домену (https://pdd.yandex.ru/).
Кстати, а почему переводчик писем ограничен девятью языками? Насколько мне известно Яндекс.Переводчик поддерживает куда больше языков (https://translate.yandex.ru/).
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Спасибо за интерес к нашему сервису!

Приложения хочется сделать качественные и стильные, чтобы всё работало как следует, поэтому требуется столько время- и трудозатрат. 

Что касается Диска, то благодарю, я передам Ваше замечание команде разработчиков, а вот по поводу переводчика я уточню у наших специалистов и отпишусь Вам в комментарии чуть позже. Подождите, пожалуйста.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Александр, по поводу переводчика.

Дело в том, что Я.Почта и Я.Переводчик – это разные сервисы, чтобы наладить их корректное взаимодействие, необходимо каждый язык и алгоритм работы переводчика адаптировать для писем. На это требуется время, но мы уже занимаемся развитием сервиса с Я.Переводчиком. Спасибо за комментарий!

AlexanderGolovine
28 января 2016, 00:37
Спасибо за ответ!
С нетерпением жду обновление приложения Яндекс.Почты для iPhone и его релиза на iPad.
maksnik1
28 января 2016, 00:37

$$$Экскурсионныетур$$$

Stepan R.
28 января 2016, 00:37

Какие же вы молодцы! Спасибо!

Роман Хайрутдинов
28 января 2016, 00:37

Спасибо!

Есть некоторые неудобства. 

1) Группировка работает только во входящих. Хотелось бы видеть группировку и в других папках. 

2) При переносе группы переносятся все письма, в т.ч и отправленные и, что особенно неприятно, исходящие. Хотелось бы, чтобы отправленные и исходящие не переносились вместе с группой. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Спасибо, передам Ваши замечания разработчикам!

kirillkr
28 января 2016, 00:37

Добрый день.

Можете передать разработчикам такое предложение - очень неудобно обрабатывать много писем по условию.

Пример. Хочу все письма от одного отправитаеля (или похожей теме) перенести в определенную папку. Создал правило для обработки, от данного адресата складывать в новую папку. Ок - новые письма будут туда попадать. Так, а что делать со старыми?!!! Ладно, задаю поиск и переношу в папку... А переносится только первые 30, которые нашлись.. А если их тысячи?!!!

Попросите создать групповую обработку всей почты из поиска, при создании метки, при создании правила.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Добрый!

Спасибо, уже думаем над этим. Передам Ваш комментарий нашим раработчикам!

Katerina4092
28 января 2016, 00:37

Тимофей, подскажите, пожалуйста: ГДЕ ОТКЛЮЧИТЬ "группировку по теме" ?

Мне не нужны эти цепочки, а настройки нигде нет!

order@sonmix.ru
28 января 2016, 00:37

Такая же беда!!! Накуролесили со своей чудо-группировкой. Хрен найдешьтеперь письма

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

На странице писем вверху справа Вы можете снять галочку с поля "Группировать по теме". 

Сергей
28 января 2016, 00:37

Нет этой "галочки в поле "Группировать по теме"" при "трехпанельном интерфейсе".

Из инструкции от Яндех: "Трехпанельный интерфейс создан для более удобной работы с письмами В нем также используется другой способ выделения писем и всегда включена группировка по темам и отправителям".

???  Зачем??

Как убрать группировку в этом случае? Она реально создаёт неудобство в пользовании Вашим сервисом

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Группировку убрать никак нельзя. Возможно, в будущем мы это изменим, но пока ничего не можем обещать. Чем именно она неудобна? Уточните, пожалуйста. 

Сергей
28 января 2016, 00:37

"Чем именно она неудобна?"

Неудобно (для меня) просматривать письма. Неудобно находить письма. Неудобно отвечать на письма, ... Нужные мне цепочки я и так хорошо помню.

Во всех почтовых программах пользуюсь т.н. "трехпанельным интерфейсом". Но нигде не приходится сталкиваться с таким навязанным неудобством.

P.S. Не знаю технических нюансов, но, в чём проблема отключить эту группировку?? 

На ваш сервис я был переключен автоматически. Но, мне, похоже проще ещё раз перейти на другой, чем разбираться в организованном для моего удобства бардаке ещё какое-то неопределённое время

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Спасибо за замечания, мы ещё будем дорабатывать эту опцию. Совсем отключить группировку можно в интерфейсе "На отдельной странице". 

Сергей
28 января 2016, 00:37

Пожалуйста, конечно. Только:

1. Я так понимаю, первые жалобы на эту обязательную группировку стали поступать уже больше , чем полгода назад. С того времени ничего не изменилось.

2. "можно в интерфейсе "На отдельной странице"

Спасибо, конечно. Но речь идёт именно о трёхпанельном интерфейсе, нужен именно он. Про другие - и так понятно.

ruslan.serov@infinityconstruction.ru
28 января 2016, 00:37

Это действительно не удобно. Постоянно приходится искать письма, постоянно!!! Вместо одного клика на открытие письма, нужно искать письмо в разных темах, при этом нажимая десяток раз. Как это может быть удобно? Добавьте возможность отключать эту группировку. Лично мне это не нужно, зачем навязывать или заставлять переходить на другую почту? И мне всегда нужна полная переписка, мне приходится каждый раз нажимать "Показать полную переписку", ну оооочень неудобно. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37
Отключить группировку в двухпанельном интерфейсе можно, сняв галочку «группировать по теме» над списком писем. Отключение группировки в трёхпанельном интерфейсе планируется в будущем.
ruslan.serov@infinityconstruction.ru
28 января 2016, 00:37

Когда это будущее наступит? Ждете когда люди будут уходить в другие почтовые менеджеры? Это что так сложно сделеть? В чем проблема? Рук не хватает?

dmitry@studio3-14.ru
28 января 2016, 00:37

Да, соглашусь со всеми комментариями. Трехпанельный вид, это то к чему все привыкли в настольных программах. Но так же и привыкли работать без цепочек по необходимости.

Приведу пример. Чтобы открыть письмо с группировкой, мне нужно сделать два клика. Вместо одного без группировки.
На лицо ошибка проектирования интерфейсов. Нужно уменьшать количества кликов для совершения постоянных операций.

Пожалуйста, сделайте это настройкой, чтобы в трехпанельном тоже можно было отключить.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37
Отключить группировку в двухпанельном интерфейсе можно, сняв галочку «группировать по теме» над списком писем. Отключение группировки в трёхпанельном интерфейсе планируется в будущем.
Следи за собой, будь осторожен!
28 января 2016, 00:37

Здравствуйте!

Я тоже настоятельно присоединяюсь к просьбе отменить групировку в цепочки или хотя бы выведите это в настройки.

Мне данная функция так же мешает комфортно просматривать письма.

Ждемс!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Отключить группировку в двухпанельном интерфейсе можно, сняв галочку «группировать по теме» над списком писем. Отключение группировки в трёхпанельном интерфейсе планируется в будущем.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:37

дело не только в неудобстве, но и в глючности. отправив письмо, пошла его повторно прочитать, и не обнаружила в беседе, приходится обновлять страницу для того, чтобы увидеть.

и в беседу подтягиваются письма, которые я там неожидаю увидеть

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Спасибо, что пояснили! Я передал информацию коллегам, они свяжутся с Вами по адресу e.galkina@12storeez.com в ближайшее время для выяснения обстоятельств.

uplayok
28 января 2016, 00:37

ЧУВАКИ. НЕРЕАЛЬНАЯ ЖЕСТЬ!!!!!!!!!!!! я с вами солидарен. групировка это очень очень очень очень очень НЕ удобно. когда весной где то включили ЭТО. я сразу отказался!!!!!!!!! (была кнопка отказатся) и у меня предыдущий билд почты еще яндексевской. а на АЙФОНЕ хрен откажешься. и я МАЮСЬ как ДАУН с этой айфоновской почтой. НО ЭТО ПОЛ БЕДЫ!!!!! я завел теперь другой аккаунт. другой комп. короче смешивать почты не хочу. И ТАМ ПО ДЕФОЛТУ этот бред. кнопки "сменить интерфейс на весенний нету". ЯНДЕКССССССС ЕСЛИ ТЫ ЧИТАЕШЬ ЭТО , то убери это ФУФЛО. я читал ваш обзор на хабре. НЕ надо велосипед изобретать. Ей Богу я пишу/читаю в день 100 писем. Мне не нужна сортировка писем СОВСЕМ. И если вы сами с усами професионалы, сами помните ВСЕ ПЕРЕПИСКИ без групп. Это и есть работа.

Я всё сказал.

Это просто мега фейл......

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Здравствуйте!

Группировку писем по теме можно отключить можно как в веб-интерфейсе, так и в почтовом приложении для iOS.

1) Чтобы отключить группировку писем в приложении, Вам необходимо нажать на пункт «Настройки» под списком папок, затем выбрать в списке меню свой аккаунт, далее переключить положение переключателя «Сгруппировать по теме» на «Выключено».

2) Отключение группировки в веб-интерфейсе зависит от того, каким «видом» почты Вы пользуетесь. Например, как мы уже писали ранее, отключить группировку в двухпанельном интерфейсе можно, сняв галочку «группировать по теме» над списком писем.

uplayok
28 января 2016, 00:37

очень хорошо что на айфоне сейчас отключил групировку. спасибо

 

info@midcompany.ru
28 января 2016, 00:37

Уберите принудительную группировку, пожалуйста. Просто невозможно работать с письмами!!!

Почему у других почтовых серверов всё, как у людей и для людей...

Ivan Daineko
28 января 2016, 00:37

Добры день!

И так, сегодня 7 августа 2015 года, а жалобы пошли еще в октябре 2014 г., мда..

Скажу по себе, я пользовался почтой "на отдельной странице" и перейдя на днях на "трехпанельный интерфейс" сразу начал искать где отключить группировку. На третий день перестал искать, решено было загуглить где эта настройка... очень жаль что за год не удалось реализовать эту функцию....

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

В трехпанельном интерфейсе нельзя отключить группировку, она там по умолчанию работает. А в обычном интерфейсе достаточно снять галочку "Группировать по теме" справа над списком писем.

Ivan Daineko
28 января 2016, 00:37

Очень жаль что все еще не реализована эта функция в трехпанельном интерфейсе. Многим это облегчит жизнь.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Иван, добрый день!
В трехпанельном интерфейсе отключить цепочки можно в Новой Почте Концепт – нажмите "Вид" и снимите галочку с соответствующего пункта.   

osubbotina@asgard.city
28 января 2016, 00:37

Перешла я по Вашей ссылке в "Новой Почте Концепт", и не нашла там ни "Вид", ни возможности отключить цепочки.. Зашибись.. Оперативность потрясает..

Ivan Daineko
28 января 2016, 00:37

Смотрите внимательнее, все есть.

osubbotina@asgard.city
28 января 2016, 00:37

Где? Покажите мне, дуре малограмотной.. Жаль, скрин прикрепить не получается..

Ivan Daineko
28 января 2016, 00:37

 Скрин "Вид"

osubbotina@asgard.city
28 января 2016, 00:37

Либо ссылка некорректная, либо нужно какие-то еще доп.действия произвести.. Меня отсылает к обычному трехпанельному интерфейсу.. Без всякой верхней панели (Диск-контакты и пр.) Уж извините..

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Добрый день!
Скриншот всегда можно загрузить на Яндекс.Диск, например, и скинуть нам ссылку ;-) 

По поводу нового вида Почты: попробуйте в Вашем ящике нажать на шестеренку вверху справа и выбрать "Включить новый интерфейс". Получится? Если нет, то попробуйте сделать это в любом другом браузере

osubbotina@asgard.city
28 января 2016, 00:37

Добрый день. Не получилось. Нет у меня этой кнопки. Ни в опере, ни в гугл-хроме.. Ссылка на скрин: https://yadi.sk/i/OMTL8W1aiQAmY

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Добрый! 

Сейчас же напишу Вам, будем разбираться!

Work
28 января 2016, 00:37

Тимофей, СПАСИБО, получилось перейти на новый интерфейс и избавиться от цепочек, уффф...:-)

m@advokatodintsovo.ru
21 ноября 2016, 08:08
фух, группировка и правда это не всегда удобно, точнее никогда не удобно для меня..
Тимофей, служба поддержки
22 ноября 2016, 18:36
Группировку можно отключить, если нажать "Вид" справа над списком писем и снять галочку возле пункта "Группировать по теме". Попробуйте, пожалуйста.
chgl-sq
28 января 2016, 00:37

начиная с этой версии сайт перестал открываться в фаерфоксе 3.6.28

легкая почта не нравится

верните, пожалуйста, совместимость со старыми браузерами

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

К сожалению, устаревшие браузеры не поддерживают технологии почты, не спарвляются с нагрузкой полного интерфейса и являются менее безопасными для передачи данных. Попробуйте, пожалуйста, обновить Ваш браузер или воспользоваться любым другим

chgl-sq
28 января 2016, 00:37

К сожалению, железо не справляется с новыми версиями браузеров и до последнего времени был выработан оптимальный вариант - фф3.6.28

Теперь придется мучаться в облегченной версии просто потому, что вы решили не поддерживать совместимость с устаревшими браузерами, хотя еще неделю назад это не было проблемой.

Может тогда предыдущую версию назовете полулегкой и оставите для совместимости с хорошими, но "устаревшими" браузерами?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Обновления в Почте выходят каждую неделю, иногда дважды – это помогает исправлять ошибки, возникающие у пользователей, а также добавлять новые функции, поэтому недавно мы отказались от поддержки полной в устаревших браузерах. 

Очень сожалею, что это приносит Вам неудобства.

ultra-stone
28 января 2016, 00:37

Добрый день, мне нравится цепочки сообщений, но не могу разобраться как сделать, чтоб письма с одной темой, но от разных людей не группировались вместе (( это очень неудобно.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Добрый!
Вверху справа просто снимите галочку "Группировать по теме". Будут ли тогда у Вас письма отображаться отдельно друг от друга? 

Удалённый пользователь
28 апреля 2016, 10:54
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день, у меня тоже была такая проблема. Но когда убираешь галочку, пропадают все цепочки. Как сделать, чтобы от одного человека письма собирались по теме, но когда на данную тему пишет кто-то другой, появлялась уже другая цепочка?
GSE
28 января 2016, 00:37

полная версия почты не работает в firefox 3.6.6. только light версия. обновлять браузер? во всем офисе.... :-@ 

okoneko
28 января 2016, 00:37

ну а шо поделать?

браузер 2010 года совсем устарел.

используйте доменные политики или тентакли ssh для управления.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Я ответил выше на подобный вопрос. Сожалею, но технически невозможно поддерживать полную версию в таких устаревших программах.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:37

Извините если не по теме. Но я все жду не дождусь когда в почте можно будет писать языками с правосторонним правописанием. И когда Яндекс планирует ввести такую функцию?

Спасибо.

Tatiana G.
28 января 2016, 00:37

Стало просто отвратительно! Сложно ориентироваться в цепочке писем, сложно отличить в этой цепочке письма входящие и отправленные. Пока найдешь нужное письмо, глаза сломаешь. Мне очень не нравится!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

У отправленного письма есть соответствующая метка. Если для Вас такие цепочки неудобны, Вы можете снять галочку вверху справа с «Группировать по теме» и тогда письма будут отображаться отдельно друг от друга.

ShAR1985
28 января 2016, 00:37

Как убрать цепочки писем? Очень неудобно. Галочку «Группировать по теме» в правом верхнем углу сколько ни искал не нашел.

А также подскажите как вернуть прежнюю форму быстрого ответа? Новая очень неудобна своим маленьким полем для ответа, в котором ничего не видно

Katerina4092
28 января 2016, 00:37

Нету там в углу никаких галочек!!!

Куда их дели?

marketing1@ukrzoovet.com.ua
28 января 2016, 00:37

Нет там никаких галочек. Как убрать?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

На последнем скриншоте обратите внимание, пожалуйста, отображается поле "Группировать по теме". У Вас такого в ящике нет вверху справа?

marketing1@ukrzoovet.com.ua
28 января 2016, 00:37

нет

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Я проверил – Вы используете трёхпанельное отображение писем, в таком оформлении отключить цепочки никак нельзя.

ch-k-a1
28 января 2016, 00:37

А как использовать не трёхпанельное?!!!! Задолбали эти цепочки, если чесно. Кому они только удобны, не понимаю, ничего найти не возможно. Уже зарождается идея перейти на другую почту! Как можно не предусматреть, что многие захотят отключить эту функцию!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Переключиться на двухпанельный интерфейс можно в настройках. Затем снимите галочку с пункта «группировать по теме» справа сверху над списком писем.

ch-k-a1
28 января 2016, 00:37

Урааа!!! Наконец то моя жизнь наладилась )) Спасибо Вам огромное!

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:37

О! мастер! Вы спасли меня. Я перешла на двухпанельный интерфейс и цепочки убрались! Ура!  

Тимофей, вы уже догадались, что цепочки - плохая идея? Нет ни одного юзера, который бы поддержал вас. 

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:37

нет такой галочки!!!! нет ее ни у кого!!! неужели не понятно?

Андрей
28 января 2016, 00:37
У gmail.com просмотр цепочек удобнее
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Уточните, пожалуйста, чем именно? 

kindly
28 января 2016, 00:37

А я вам писал уже про это в других темах. У gmail цепочка становится цепочкой не когда одна тема, а всё это происходит в рамках конкретной переписки. Могут быть разные цепочки, но с одной темой. Это очень важно. Каждый раз выдумывать уникальную тему по рабочим вопросам никакой фантазии не хватит. К тому же это могут быть разные корреспонденты. Всё это перечёркивает саму идею, все письма валяются одной кучей.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Спасибо за объяснение, я передам Ваш комментарий нашим менеджерам!

nikiforov72
28 января 2016, 00:37

Группирует все письма   в одну кучу. С этим надо что-то делать.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Предполагается, что каждое письмо имеет свою тему и в таком случае, конечно, цепочки удобны, так как позволяют последовательно прочитать всю переписку.

Если же у Вас много писем "Без темы", то Вы можете отключить группировку, сняв вверху справа галочку с поля "Группировать по теме".

nikiforov72
28 января 2016, 00:37

Большое спасибо за "ценный" совет :-)

Алексей.
28 января 2016, 00:37

Этим убивается смысл шаблонов, которые 

1. содержат в себе заодно получателя, и стирают выбранного, когда заполняешь сначала получателя, затем выбираешь шаблон

2. содержат по умолчанию одинаковый сабж, что не удивительно, но группировка по такому признаку - убивает.

 

3. в отправленных видишь последнее отправленное письмо, с общем сабже, но когда в него тыкаешь - "открывается цепочка", а само письмо ну не то чтобы пропадает, скажем так куда то теряется.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Спасибо за замечания и подробное описание, Алексей, я направлю Ваш комментарий на рассмотрение нашим разработчикам!

IceMan
28 января 2016, 00:37

Было бы удобно сортировать и по теме, и по получателю/отправителю, в смысле чтобы в одной цепочки фигурировали письма с одним контактном. Иначе действительно не удобно, когда по одной теме в куче все письма со всеми переписчиками .

Алексей.
28 января 2016, 00:37

к слову - так и не исправили поведение шаблона, когда он затирает получателя....

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Я повторно направлю Ваш комментарий разработчикам. Спасибо, что обратили наше внимание ещё раз!

g.suprinovich
28 января 2016, 00:37


Как же хорошо, что  можно отключить эту бесполезную, на мой взгляд, группировку!!! Все письма в одной куче, просто каша... Ужас!
Непонятно, где входящие, где отправленные, прочитанные, непрочитанные. Я важное письмо пропустила, потому что оно было в одной куче с уже прочитанными... Кошмар! Чуть глаза не сломала, пока искала отправленное. Зачем эти туманные шрифты?  Народ  сидит за компом целый день, надо как-то четче.
Еще сделайте, пожалуйста, как в mail.ru стили для оформления письма внутри. Это же красиво! И почему нельзя самим темы загружать? Было бы здорово! 
Я не знаю, может кому-то и удобно письма группировать, но к ним еще привыкнуть надо. 
Было бы хорошо, если бы просто можно письма в папки собирать, но не все. Например, мне надо чтобы из фирмы  " А" приходили письма в одну папку, вот я так папку назвала  они приходят туда.  Папку открываешь и попадаешь в нормальную раскладку писем по дате... И во входящих и в отправленных.  А остальные просто без группировки.
Простите, может я слишком резко... Я понимаю, что разработчики хотели, как лучше... Но я пока в этом разобралась не один час потратила.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Здравствуйте!
Группировка действительно очень удобна некоторым пользователям для работы. Например, где под одной темой письма в переписке принимают участие много человек – нажав на тему пользователь может открыть списком все письма от отправителей и выбрать нужное.

Спасибо за предложения по оформлению и стилям – я обязательно передам их нашим разработчикам!

Что же касается сбора писем в папки, то для этого можно использовать правила обработки писем. Если что-то будет непонятно или будут вопросы по настройкам, то я помогу!

brev005
28 января 2016, 00:37

Подскажите, как отключить группировку? У меня все письма , отправленные на разгые адреса разным людям, но имеющие одинаковую тему, группируются под одним письмом, это ОЧЕНЬ неудобно.Как еще с этим бороться?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Здравствуйте!

Вверху справа снимите галочку с поля "Группировать по теме" и письма будут отображаться отдельно друг от друга. 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:37

Не могли бы Вы поделиться, где Вы ее отключили? Все перелопатили, не найти.

g.suprinovich
28 января 2016, 00:37

Здравствуйте! Вверху,  справа........    Упорядочить: по дате  [ ]группировать по теме..                                          В этом квадратике перед ( группировать по теме)  убрать "галочку". Это самя верхняя строка над письмами. Слева Ваш адрес: ХХХХХХ@yandex.ru, спарва в этой же строке ГРУППИРОВАТЬ ПО ТЕМЕ.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:37

Спасибо, нужно было оказывается поменять тему оформления и тогда галочка вернулась на свое место.

наталья я.
28 января 2016, 00:37

Пожалуйста, помогите найти эту волшебную галочку. ну нет ее у меня. Можно ли сюда принсткрин прикрепить, чтоб вы мне показали?

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Здравствуйте! Ответил Вам ниже, посмотрите, пожалуйста.

наталья я.
28 января 2016, 00:37

Тимофей, здравствуйте! спасибо вам огромное-преогромное! Все нашла, все убрала! Теперь я предельно счастлива! :) Хорошего дня!

Propulsive
28 января 2016, 00:37

Подскажите, пожалуйста, как убрать группировку по теме в интерфейсе "справа от списка писем"

Спасибо

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Увы, никак. Это особенность интерфейса, в нём письма всегда группируются по теме.

Konstantin K.
28 января 2016, 00:37

Тимофей где именно убирается эта долбанная цепочка по теме писма?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Вверху справа под кнопкой "Найти". Или у Вас трехпанельный интерфейс?

order@sonmix.ru
28 января 2016, 00:37

Вы так и пишите - что эта чертова галочка "отменить группировку" есть только в интерфейсе, который называется "Открывать письма: На отдельной странице", в настройках - ПочтаВсе настройки → Оформление почты

http://joxi.ru/Drl7OaWTx5G5AP

И только тогда группировка писем исчезнет!

egoroff.dr2014
28 января 2016, 00:37

Всех поздравляю с наступающими праздниками...

 

TH
28 января 2016, 00:37

Новые фишки - это конечно здорово и прекрасно, но старые баги кто исправлять будет?

 

Например, сейчас моя лайк опера перешла на новый движок. Естественно, хочется потестировать, как оно работает. Захожу через нее в почту Я, и что вижу- глюк на глюке и глюком погоняет. 

- если в почте письмо помечено как важное, а в списке ниже его захотелось поудалять письма, они вроде удаляются, но затем появляются снова, приходится удалять по несколько раз, что просто БЕСИТ!

- да и просто удаление выделенных писем приходится делать по несколько раз.

- еще больше бесит баг со сборщиком почты. У меня был анстроен сбор с двух ящиков на рамблере. Регулярно выскакивало сообщение, что мол проблемы со сбором. Достало - отключил сбор с обоих вообще. Сообщение не пропало, по-прежнему появляется.

Теперь вообще удалил настройки - и это не помогает - сообщение появляется все равно, причем. походу настройки не удалились.

Отсюда вопрос - ваши это косяки или все-же Еперы?

Попытаюсь проверить в файрфоксе, хотя он мне никогда не нравился. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Конечно, такого быть не должно. Уточните некоторые моменты, пожалуйста, и я направлю багрепорт нашим разработчикам:

1) Проблема с удалением писем возникает только если письма располагается в списке ниже письма, отмеченного флажком «Важное»? После удаления появляется желтое уведомление «Письмо удалено» или же нет? Опишите подробнее, пожалуйста, может, письмо на секунду исчезает и вновь появляется? Или же письмо будто бы удаляется, но после обновления страницы (F5) появляется вновь?

2) По сколько писем Вы удаляете? Также опишите подробнее весь процесс, пожалуйста, это поможет нашим специалистам полностью воспроизвести проблему и найти причину.

3) Где именно появляется сообщение об ошибке? Сообщите мне, пожалуйста, адрес, на котором возникают проблемы и прикрепите к ответному комментарию скриншот настроек и ошибки – мы всё проверим.

 

Также, пожалуйста, уточните версию Вашей Оперы и проверьте в Firefox. Заранее благодарю за ответ и содействие в решении!

lorik141
28 января 2016, 00:37

Добрый день,

не знала как оставить сообщение и нет времени разбираться... пишу тут....

мне неудобен новый интерфейс, компактный был более удобен. А почему бы не предоставить пользователю возможность выбора.... например, как в gmail.... там я могу выбрать 3 варианта.... я не буду долго и нудно расписывать что именно и по каким причинам меня бесит теперь... есть только один вопрос - можно ли вернуть старый компактный вариант просмотра цепочки писем, которая показана после "поиск"?  Благодарю

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Здравствуйте!

Вы можете попробовать убрать галочку в настройках с пункта «показывать портреты отправителей» и сохранить изменения, тогда цепочки будут отображаться в компактном виде.

ПИЦЦАБОТ
28 января 2016, 00:37

Можно ли скачать все письма одним архивом?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Если Вы хотите сохранить письма на компьютер, то скачать их можно с помощью почтовой программы (например, бесплатной Thunderbird) по протоколу IMAP – нужно настроить учетную запись, загрузить все письма в программу и, выделив нужные, кликнуть правой клавишей и выбрать «Сохранить как». 

ПИЦЦАБОТ
28 января 2016, 00:37

Спасибо.

andrusha02051984@gmail.com
28 января 2016, 00:37
л
andrusha02051984@gmail.com
28 января 2016, 00:37
л
Энно
28 января 2016, 00:37
Это все круто, но когда кто-нибудь начнет заниматься мобильным клиентом почты под андроид? Он изначально-то убогий был, а когда было последнее обновление я вовсе не помню.
AlexanderGolovine
28 января 2016, 00:37
Поддерживаю!
Вот уже второй месяц жду обновление для приложения под iOS и релиз для iPad.
Похоже версия приложения для Android такое же отвратительное, как и для iPhone.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Занимаемся уже! Подождите, пожалуйста, всё обязательно будет!

Vadik Okunev
28 января 2016, 00:37

Вот как раз про цепочки давно хотел спросить — будет ли когда-либо реализована функция отключения цепочек в деловом интерфейсе?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

На данный момент планов на реализацию функции отключения нет. А уточните, пожалуйста, чем именно они Вам неудобны? 

Vadik Okunev
28 января 2016, 00:37

Жаль, что до сих пор нет таких планов, ибо аналогичных фич-реквестов было уже достаточно много, насколько я помню. Чем именно неудобны — своим наличием ;) Каждое письмо — отдельная сущность, и хотелось бы, чтобы представление соответствовало содержанию. Архив переписки, как правило, сохраняется в каждом письме благодаря цитированию, поэтому группировка редко уместна. А отсутствие галочки в данном случае сродни утверждению "программист лучше знает, как будет удобнее пользователю" ;)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Спасибо, обязательно передам Ваши замечания нашей команде!

Дмитрий Филиппов
28 января 2016, 00:37

Поддерживаю просьбу!!!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:37

Поддерживаю на 100%! Использование цепочек очень не удобно. Особенно в части корп. писем, где культура перписки высокая и цитирование писем есть всегда. Из-за этого я и многие мои коллеги из компании с почтой Яндекс работают через интерфейс Gmail (зибираем через POP3).

Ivan Sutormin
3 апреля 2016, 23:06
Vadik Okunev,
+1
JekaterinaM
28 января 2016, 00:37

Увеличте, пожалуйста, количество смйлов в почте. Спасибо :-)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Спасибо за предложение, я непременно передам его нашим специалистам на рассмотрение!

Ирина N
28 января 2016, 00:37

Караул, ребятЫ! после всех нововведений слева в почте пропали все заведенные папки, остались только "входящая", "удаленные", "черновики", "отправленные" и "спам", а 14 мои пропали!!! при "настройке" страницы я их вижу, но открыть никак!!! подскажите, как к ним добраться??? я их не просто так заводила, там сылки нужные!:-(:-(:-(

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Ирина, скорее всего, Вы просто случайно свернули папки. Попробуйте, пожалуйста, нажать на значок стрелки у папки «Входящие» – папки должны развернуться.

Ирина N
28 января 2016, 00:37

:-DСпасибо, Тимошенька! помог бабушке дорогу перейти! ларчик оказывается просто открывался(love)(B)[:]||||[:]

Мария Красильникова
28 января 2016, 00:37

Я не знаю что вы сдела, но у меня на почте всё перепуталось. письма которые я раньше удаляла стали не прочитанными. Замучилась сегодня удалять всё. Да и категории писем пропали. Теперь на почте каша полнейшая

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Пожалуйста, напишите нам обращение в службу поддержки – мы постараемся Вам помочь!

MiTaPe.
28 января 2016, 00:37

А я хранила нужные мне письма в именных папках.
Теперь исчезли и папки пи все сохранённые письма. :-@
Да и новые письма приходят с опозданием.
Не, не нравятся ваши новшества.
Совершенствуйте, если вам хочется, но с умом!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Давайте попробуем разобраться в ситуации. Попробуйте, пожалуйста, нажать на значок стрелки у папки «Входящие» слева – появятся ли тогда папки и письма в них?

Что касается опозданий, то тут нужно разбираться с конкретным письмом. Пожалуйста, вставьте в текст ответного комментария свойства письма (полные почтовые заголовки), которое пришло с опозданием, чтобы я смог проверить, почему письмо задержалось.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:37

Действительно удобное нововведение. Почему сразу не пишите о них?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Александр, пишем сразу же после обновления интерфейса!

Дмитрий Филиппов
28 января 2016, 00:37

Вот опять про эти цепочки... Неудобно мне это. А про мою просьбу забыли! )) Повторяю - ну пожааалуйста, пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста!!! Сделайте возможность выбора вида отображения всех входящих и исходящих писем в одном взгляде! Чтобы всё шло по порядку: я написал - мне ответили - я ответил... Чтобы всё было б видно без прыганий по входящим-исходящим. А цепочки - это зло.

ПИЦЦАБОТ
28 января 2016, 00:37

Возможно ли получить никнейм на Яндексе, если он занят другм человеком который не отвечает и сконтактироватся с ним не видится возможным?

Дмитрий Филиппов
28 января 2016, 00:37

Правильно говорить - "скоммутироваться"

ПИЦЦАБОТ
28 января 2016, 00:37

Правильно писать — «скоммутироваться»

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Антоний, если логин занят, то заполучить его нельзя до тех пор, пока ящик за неактивность (или же самим пользователем) не будет удален и пока не пройдет месяц после удаления. Тогда логин станет свободным для регистрации другого пользователя.

ПИЦЦАБОТ
28 января 2016, 00:37

Сколько состовляет этот срок неактивности?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Около 4 месяцев.

sima.tanina2011
28 января 2016, 00:37
Не могу открыть присланные мне фотки в письме.Что за нововведения?
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Татьяна, уточните, пожалуйста, что именно происходит на странице, когда Вы пытаетесь открыть фотки? Появляется какая-то ошибка или же страница просто зависает?

Также уточните, пожалуйста, каким именно браузером Вы пользуетесь и попробуйте открыть письмо с фотками и сами фотки в другом браузере.

sima.tanina2011
28 января 2016, 00:37
Больше проблем пока нет! Спасибо!
kizilgull
28 января 2016, 00:37

Скажите пожалуйста как можно написать в службу поддержки яндекса,у меня проблемы с письмами в почте :((

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

А какие именно проблемы? Я постараюсь Вам помочь!

Со службой поддержки можно связаться с помощью формы обратной связи.

kizilgull
28 января 2016, 00:37

Спасибо!Проблема уже решена :)

Андрей Зыков
28 января 2016, 00:37

Здравствуйте!

Сделал импорт из Gmail.

Во "Входящих" всё сортировано по цепочкам, но почему-то "вверх ногами" - в обратном порядке раскрывается переписка.

Но в "Архиве"списьма отдельно лежат - неудобно.. (

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Импорт сделали с помощью сборщика?

Порядок писем в цепочке: вверху самые новые – внизу более старые. У Вас как-то иначе?

Я был бы благодарен, если бы Вы описали подробнее проблему и написали обращение в службу поддержки со скриншотами – так нам будет проще запросить всю информацию и разобраться в ситуации. 

goshikvia
28 января 2016, 00:37

Вчера Яндекс.Почта ввела новый алгоритм по так называемой Спамобороне.

Эта "оборона" нацелена на нас самих!!!

Т.е. те кто заходят на почту раз в месяц и с трудом могут вспомнить логин от почты - им хорошо.

А кто пользуется почтой регулярно, у кого много контактов, кто работает через Яндекс.Почту - тем стало ужасно!

Яндекс.Почта начинает вводить ограничение на отправку писем. Говорит что письма одинаковые, хотя они РАЗНЫЕ!

Написали в тех поддержку, там ответили шаблонной фразой где написано что мой ящик могут заблокировать на сутки! КАК ТАК?!

Моя работа связана с непрерывным общением с постоянными переписчиками (которые в списке контактов несколько лет), а теперь могут взять и на сутки приостановить. Даже пусть будет рассылка (хотя рассылки не было) тем с кем идет многолетняя переписка. То НАВЕРНОЕ он ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ эту рассылку! Подумайте об этом! Но эта "оборона" начинает склеивать разные письма и считать их одной рассылкой!!!

Даже небольшая вероятность такого события (блокировка на сутки) озадачивает! И думаем как бы нам теперь быть...

Если надо перейти на платный аккаунт то укажите тарифы.

 

Нам нужен стабильная, рабочая Яндекс.Почта.

Надеюсь разработчики услышали.

Спасибо за внимание!

 

P.S. Спам как раньше определяли - идет рассылка например 10000 получателей. Из них первые 100 или 500 чел сразу нажали на спам, то всем остальным идет в папку спам. Это нормально. А теперь если в ручную (т.е. немного) это спам, А когда сайты со своей дуратской неподтвержденной автоматической рассылкой сотням тысячам то это не спам (например МТС, Спортмастер, купоны и т.д.) так?!?!

goshikvia
28 января 2016, 00:37

Теперь представим 2 ситуации:

Ситуация 1: (глазами клиента).

Клиент хочет купить тротуарную плитку себе на дачу. Множество фирм в его городе предлагают такую услугу. Чтобы не звонить, он решил всем отправить сообщение с вопросом: "Сколько стоит тротуарная плитка?". Получилось например около 200 писем, т.е. 200 огранизаций. = Яндекс.Почта заблокирует или отправку или сам ящик!!!

 

Ситуация 2: (глазами фирмы).

Фирма занимается продажей тротуарной плитки. Много звонков, много писем. Клиенты из первой ситуции написали вопросы о стоимости - каждому писать уникальное сочинение на тему "у нас стоит плитка столько-то" не будешь же, поэтому идет стандартный ответ который копируется всем одинаковый "Плитка такая-то стоит столько-то, другая - столько-то. Подробнее с видами и ценами можете ознакомиться на нашем сайта и ссылка на сайт" - в день тоже около 200 таких писем. = Как Яндекс теперь отреагирует? Или заблокирует отправку или заблокирует ящик!!!

 

Как работать с такой "обороной"???????

Если ответ - звоните а не пишите. То получается ответ - уходите с почты и переходите на другие способы общения!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Игорь, я просмотрел тикет по Вашему обращению, а также проконсультировался со специалистами спамообороны. Хочется сразу уточнить, что алгоритмы спамообороны не менялись описанными Вами способами и работают, как обычно.

Ваш адрес был заблокирован, так как разные получатели отметили множество Ваших писем кнопкой "Это Спам", а также Вы часто подписывались различными именами и адресами.

Если на отсылаемые Вами письма не будут поступать жалобы на спам, то Вы можете беспрепятственно отправлять ежедневно все 200 писем, о которых Вы писали в комментарии ниже.

Также хочется прокомментировать пример с тротуарной плиткой: Почта на Яндексе является личной и не предназначена для коммерческого использования. Для данных целей существует корпоративная Почта для доменов, у которой более гибкие условия для рассылки писем клиентам.

 

goshikvia
28 января 2016, 00:37

Странно, все мои адресаты хотели получать письма и не было рассылки. Очень странно что было отмечено как спам.

То что подписывались под другими именами так Яндекс дает возможность привязать несколько почт и от их имени отсылать письма. т.е. это же нормально!

про тратуарную плитку - если я клиент и отсылаю запросы в разные фирмы то текст запроса один и тотже. Смысл хочу узнать где дешевле. Я же не буду во 2ой ситуации использовать Я.П. в комерческих целях.

И в пример привожу

СИТУАЦИЯ 3:

Каждый праздник я отсылаю своим знакомым, родственникам и друзьям письма с поздравлениями. Какой бы я не был творческий человек текст письма будет один и тот же. А друзей (контактов) у меня много :) более 200 штук. Я же не спамер если поздравляю одинковыми поздравлениями! Или на этот период больших праздников отключают самооборону? ;)

 

Ладно, спасибо что Вы меня услышали. Спасибо что внимательно отнеслись к моей проблеме. Если такое повториться то буду знать что в тот день кто-то отметил меня как СПАМ, буду вычислять и с этими людьми не общаться!

Еще раз спасибо!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Игорь, что касается третьей ситуации, то даже в праздники спамооборона работает в штатном режиме: если Ваши адресаты будут отмечать поздравление спамовым, то возможность отправки будет ограничена. 

Рад, что смог прояснить некоторые моменты!

sarwolga
28 января 2016, 00:37

К сожалению не могу понять как завести новую тему, поэтому пишу в этой. У меня Яндекс почта и периодически  в неё залезают несанкционированно коллеги они же конкуренты. Так вот вопрос такой возможно ли организовать доступ к почте только при наличии USB ключа или какого то физического устройства (сканера отпечатков) вставленного в компьютер Ну или ещё как то авторизовываться при входе кроме существующего пароля?

Андрей Зыков
28 января 2016, 00:37

USB ключ ставьте на компьютер, в чем проблема? И разлогиниться не забывайте, отключите автозаполнение.

Можете использовать, например, LastPass с мастер-паролем. Можете очищать всю историю перед выходом из браузера, на это тоже есть расширения. Ну, если у Вас IE, то ничем не помочь таким, нда..

sarwolga
28 января 2016, 00:37

Совсем не понял вашего совета. 1. Где взять ключ и собственно как настроить чтоб почту можно было открыть толь при вставленном ключе в компьютер. Если вы имеете в виду решение ограничить доступ к компьютеру при помощи USB ключа то это не то решение которое мне нужно, ну с другого компьютера зайдут в введут пароль и там никакой ключ не требуется.

Мне нужно решение чтоб в почту можно было войти с любого компа но только при наличии физического ключа в компьютере соответственно с планшета и телефона получается что вообще не зайдёшь Есть такие решения или нет?

2. По поводу разлогиниться, хотелось бы чтоб при выдёргивании устройства доступ к почте прекращался.

Возможно это не обязательно USB  ключ может это сертификат или программа или программа сканирования отпечатка или условнрой картинки. 

Вот такая безопасность меня интересует.

 

 

Андрей Зыков
28 января 2016, 00:37

Честно говоря, в гражданской среде я такого фокуса не знаю. И у Яндекса такого нет.

У Вас на работе все знают Ваш пароль от почты, выходит?

Если нет, то.. вот еще пара вариантов - поставить в виртуальную машину open-source систему с паролем и через нее заходить в почту.

Или из тех же open-source систем выбрать себе что то для Live USB и грузиться с нее всегда. Xubuntu, Simply Linux, Puppy Linux (это уже минимализм :) ) , и так далее.

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Увы, на данный момент такой возможности нет. Я бы Вам порекомендовал принять все меры безопасности, чтобы исключить дальнейшие сесанкционированные входы:

1. Проверьтесь антивирусом, лучше несколькими.

2. Установите совершенно новый пароль и контрольный вопрос. 

3. Проверьте, нет ли чужих телефоновадресов и чужих социальных профилей – в случае обнаружения, удалите чужие данные.

4. Воспользуйтесь ссылкой «Выйти на всех компьютерах».

Соблюдайте правила безопасности и всё будет в порядке!

Андрей Зыков
28 января 2016, 00:37

Вот почему-то не получается отметить цепочку и написать к ней сразу правило обработки вроде "Отмечать прочитанным при получении" и прочее. Зачем-то переходить в настройки, там вспоминать адрес ящика (автодополнения не предусмотрено), и только там всё настраивать. Такие дела. Не удобно..

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Вы можете открыть любое письмо из цепочки и нажать «Создать правило», тогда поля автоматически заполнятся.

Или же Вы бы хотели создавать правило, чтобы оно учитывало всех адресатов цепочки сообщений?

Андрей Зыков
28 января 2016, 00:37

Точно так)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Спасибо, передам Ваш комментарий в виде предложения разработчикам!

O
28 января 2016, 00:37
а как изменить размер шрифта в самих письмах ?
ни с того ни с сего буквы стали больше, уже два дня
напрягает очень, кроме того я не слепая
изменяю настройки самого браузера, шрифт меняется, но всей главной страницы почти, но открываю письмо - текст большой :(  и входящих и исходящих
главное когда пишу, буквы маленькие, но после отправки становятся больше
как это изменить ?
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Убедитесь, пожалуйста, что Вы не изменяете случайно масштаб страницы браузера – попробуйте зажать одновременно клавиши Ctrl и 0 (ноль) на клавиатуре. Если проблема не в этом, то проверьте, повторяется ли проблема в других браузерах

jenshen55
28 января 2016, 00:37

Ничего лучше не стало!! Теперь, когда список писем в черном цвете, я не вижу, какие письма я уже открывала, а какие еще не прочитаны. Было ведь лучше! Тескт перечня писем на странице был синим, когда открывала письмо, оно меняло цвет на сиреневый. Вот это было удобно! А сейчас - нет! Верните цвет обратно!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Уже работаем над этим, спасибо за комментарий!

ran tenshi
28 января 2016, 00:37
ПСегодня мы улучшили отображение писем, сгруппированных в цепочку.
Во-первых, внутри цепочки письма получили две строки вместо одной. Узнать основную информацию можно прямо из списка, не открывая само письмо.

А нельзя ли сделать это отключаемым в настройках?

А то теперь длинные цепочки (например, оповещения из соцсети) теперь просматривать сильно неудобно стало. Особенно если в письмах по одной строке в эту шапку попадает - много места пропадает полезного.

Ну или сделайте так, чтобы шапки ужимались до нужного размера. Попала туда одна строка - так зачем ее окружать морем пустого места?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

А попробуйте, пожалуйста, в настройках снять галочку отображения портретов и сохраните изменения – тогда строки станут компактнее. 

ran tenshi
28 января 2016, 00:37

Спасибо, этим и спасаюсь =) Но предыдущий вариант, все-таки, нравился больше - не выглядел ни растянутым, ни сплющеным... А по портретам ориентироваться удобно)

Севастьян
28 января 2016, 00:37

Ребята! цепочки это круто, но пока вы лишь идете по стопам старшего брата.

А вот скажите: почему я не могу соединять в цепочки нужные мне письма?

с разными темами? ни для кого не секрет, что есть абоненты, которые тупо не заполняют поле "тема", либо если обратиться к рабочей сфере, то вы можете получать письма от одного клиента с темой "заказ" но по совершенно разным заказам! - и все они валятся в одну цепочку. я бы хотел разделить. либо соеденить письмо "без темы" с этой цепочкой.

как это сделатЬ?

Alexandr Smirnov
28 января 2016, 00:37

С новыми цепочками в Яндекс.Почте стало на много удобнее так как стала компактнее

Dgor63
28 января 2016, 00:37
Уберите андройдовскую версию.С ней вобще с телефона плохо заходить.Может планшет и тянет,но с телефона приходится по пол часа ждать загрузки писем.Верните обычную легкую версию. Или дайте возможность самому выбирать.
D-boldyrev
28 января 2016, 00:37

(-1)

nice.alevtinka
28 января 2016, 00:37

я сгруппировала письма по теме, получилось не плохо, легко было найти нужное письмо. через неделю мои письма сгруппированные исчезли, когда они не нужны, комп-р иногда их показывает, но когда они мне нужны, я их не могу найти. Как их находить, когда комп-р их прячет?

 

abv-show
28 января 2016, 00:37

а когда будет возможность автоматически группировать не по теме, а по отправителю?

Или, лучше, по отправителю-теме.

Нам пишут сто разных человек письма с темой "запрос".

Потом с этой же темой начинается переписка.

Невозможно людей приучить писать по другому.

Поэтому очень нужна компоновка группировки не только по теме, но и по отправителю тоже.

 

Тогда и упомянутая тут проблема группировки писем без темы тоже решится.

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Увы, не могу сказать сейчас, появится ли такая возможность в будущем, и, тем более, когда именно. Спасибо за комментарий, я передам его в качестве предложения разработчикам!

Если Вам неудобна группировка, то отключить её можно, сняв галочку в поле "Группировать по теме" вверху справа в веб-интерфейсе Почты. 

abv-show
28 января 2016, 00:37

спасибо! я и отключаю.

Но было бы очень удобно, чтоб там появилась вторая галочка - группировать по отправителю.

Давно и очень ждем!

myni7
28 января 2016, 00:37

Здравствуйте,

ваша почта самая продвинутая,

но всё же не могу промолчать - 

ооочень нужна группировка по отправителю,

потому что приходит с разных адресов с одинаковой темой письма,

и группировка по ТЕМЕ всё спутала.

Отключаю группировку - как неэффективную... (((((

 

Алексей С.
28 января 2016, 00:37

Теперь захожу в отправленное и везде вижу себя в списке сообщений. Но вот кому я это отправил не понятно до тех пор, пока мне не оответит адресат и не окажеться последним в диалоге.

rajesh kxanna
28 января 2016, 00:37

(love)

Katerina4092
28 января 2016, 00:37

ПОМОГИТЕ !!!
как отключить эти группировки цепочек?

нет этого поля с галочкой, где её найти и убрать?

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ !!! в настройках, везде искал - НЕТУ !!! 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37
Вам нужно зайти на страницу с письмами и вверху справа найти "Группировать по теме" и снять с этого поля галочку. Видите ли Вы эту опцию?
zimin.e-cons
28 января 2016, 00:37

А вот ещё неплохо было бы, если группировать можно было не только по теме, но и по отправителю. И настройки чтоб отдельно для каждой папки.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Спасибо за предложение, передам его нашим менеджерам!

РУДН
3 октября 2016, 10:38
Тимофей, служба поддержки,
 как там прогресс? За два года смогли осуществить эту функцию?
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 18:46
Сегодня это реализовано таким образом: можно нажать на аватарку отправителя, чтобы увидеть все письма от него (всю переписку, если включена группировка по теме). Удобен ли Вам такой вариант? А ещё все письма от конкретного отправителя можно увидеть, набрав его адрес в поиске по ящику. Настройки для группировки писем в отдельных папках не реализованы, к сожалению. Может быть, мы вернёмся к этой теме, когда закончим отладку нового интерфейса Почты и его различных возможностей. Сейчас у нас все силы направлены именно на разработку нового интерфейса.
Руслан
28 января 2016, 00:37

В оформлении почты есть удобное оформление с названием "Под списком писем". Но при этом оформлении нельзя отключить "Группировать по теме", т.к. этой кнопки нет ни снизу, ни сверху. Как отключить эту группировку?? Не всем же она нравится!!!...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Группировку отключить на данный момент нельзя. Уточните, пожалуйста, чем именно они Вам неудобны?

Руслан
28 января 2016, 00:37

Просто никогда не работал с письмами, которые группируются. Глазу немного непривычно. За саму почту спасибо! Она превосходная.

info@beautigirl.ru
28 января 2016, 00:37

Здравствуйте, Тимофей!

Подскажите, планируется ли отключение цепочек в деловом интерфейсе?

 

В моей ситуации заказы с сайта приходят с одинаковым заголовком, и все они группируются в один блок, хотя потом по каждому из них идет отдельная переписка.

Цепочки не просто неудобны - в них регулярно теряются новые заказы.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Здравствуйте!
Планов нет, но я обязательно передам Ваше замечание нашим специалистам. Спасибо! 

info@beautigirl.ru
28 января 2016, 00:37

Спасибо, Тимофей :)

ip@711.io
28 января 2016, 00:37

Присоединяюсь к вопросу.

Недавний пример. Письма объединились в одну цепочку, несмотря на то, что лежат даже в разных папках, и от разных отправителей. Видимо объединились по ключевому слову "Логотип", встречающемуся в письмах.

Какое-то уж слишком "наивное" объединение.

Если вы не можете добавить функцию отключения цепочек (да, я, почитав разные статьи и блоги вашего авторства, вижу, что эта функция для вас, как нечто неприкосновенное), то хотя бы добавте возможность исключения определенного письма из цепочки.

Не скажу, что цепочки - это дико не удобно, наоборот, я уже почти привык к ним. Только вот алгоритм объединения нужно дорабатывать и дорабатывать.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Письма объединяются именно по теме (вне зависимости от папок, адерсатов и самого содержания). Если же письма у Вас некорректно сгруппировались, то мы, конечно, будем это исправлять. Напишите нам, пожалуйста, прислав ссылки на письма, которые некорректно склеились в цепочку, и мы всё проверим. Спасибо!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:37

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ЭТО ????????? НЕ ВСЕМ УДОБНО !!!!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Вверху справа нужно снять галочку с поля "Группировать по теме". 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:37

Тимофей , будьте добры, где это галочка??  Абсолютно неудобно, теряется много времени на поиск нужных писем. Группирует  не логично, если в теме есть хоть чтото "мото" и неважно что дальше "мотонет" "мотопитер" и т.д. все собирает в одну кучу.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Вот же она – на последнем скриншоте в посте. Если письма так группируются, то это некорректная работа Почты. Напишите нам обращение, пожалуйста, в службу поддержки (нажать рекомендации не помогли), прислав ссылки на письма, которые неверно сгруппировались – мы всё проверим. 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:37

Тимофей, нужно было поменять тему оформления, тогда галочка появилась. Было бы логично, что бы данная опция не исчезала при выборе других типов оформления.

наталья я.
28 января 2016, 00:37

Группировка жутко раздражает. До такой степени, что готова разбить монитор. Даже пришлось почту на мэйл завести, несмотря на то, что моему почтовому ящику на яндексе уже много-много лет.. Группировки не удобна. И входящие и исходящие - все в одной куче. Например, я направила запрос 30 подрядчикам с одной и той же темой письма. все в ответ на него мне отвечают. С той же темой письма, соответсвтенно! Дальше идет переписка с уточняющими вопросами. С той же темой письма. И потом, когда я во всем этом хочу найти нужное мне письмо - у меня происходит разрыв шаблона...Ту волшебную галку, о которой идет речь, я, как не искала- не могу найти. несомтря на то, что я являюсь так называемым "продвинутым пользователем" Если б это увидели мои родители, которые таковыми не являются - они бы точно не разобрались - как и этого найти нужное им письмо. Тимофей, подскажите, ПОЖАЛУЙСТА: ГДЕ ОТКЛЮЧИТЬ "группировку по теме" ? 

Мне не нужны эти цепочки, а настройки нигде нет! НИ В ВЕРХНЕМ ПРАВОМ, НИ В ЛЕВОМ УГЛУ!!!!! 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Не используете ли Вы случайно трёхпанельный интерфейс? В нём действительно нет галочки и отключить группировку в нём нельзя. В этом случае надо переключиться в двухпанельный интерфейс «На отдельной странице» и отключить группировку, согласно инструкции с галочкой.

Анна Кашкова
28 января 2016, 00:37

 

Тимофей, очень удобен трепанельный интерфейс! Хвалю :) Однако мне не нужна группировка писем.

Большая просьба: добавьте возможность снять и поставить галочку "группировать" и в трехпанельном интерфейсе (в двух вариантах: справа и снизу)!

Кириллов Константин
28 января 2016, 00:37

Надумали было перенести на Яндекс свою корпоративную почту. Но сразу же столкнулись с проблемами, которые полностью поставили крест на этой затее. Это Ваши хваленные цепочки. Вообще-то цепочки - штука очень удобная, и мы активно их использовали в старой почте. Но удобны они только тогда, когда правильно реализованы. Почему при группировке не учитывается получатель/отправитель? Кому из Ваших разработчиков пришло в голову, что можно группировать письма только по теме? В любой бизнес-среде в ящик ежедневно приходят десятки писем с одинаковой типовой темой от разных отправителей ("Заявка", "Запрос", "Прошу выставить счет", "Запрос коммерческого предложения", и т.д.). И почта Яндекса добросовестно мешает эти совершенно разные переписки в одну кучу, в которой ничего невозможно найти. Неужели так трудно было сделать учет не только темы, но и адреса отправителя/получателя при группировке?

Извините за резкий тон, просто обидно - отличная почта с хорошими возможностями, но с таким косяком, который приводит к невозможности ее использования. В итоге вынуждены остаться на старой почте с меньшим функционалом, но правильными цепочками. Ведь исправлять ошибку на Яндексе никто, судя по всему, и не собирается - несмотря на большое число недовольных такой реализацией цепочек среди комментирующих, воз и ныне там.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Константин, здравствуйте!

Уточните, пожалуйста, речь идет о трехпанельном интерфейсе "Под списком писем" и "Справа от списка писем"? В обычном интерфейсе можно просто вверху справа снять галку "Группировать по теме".

 

Кириллов Константин
28 января 2016, 00:37

Тимофей, спасибо за отклик. Речь идет как раз об обычном интерфейсе, и про галку "Группировать по теме" я знаю. Вопрос в том, как эта группировка реализована. На старой почте мы активно пользовались цепочками. Они существенно упрощают работу с интенсивной перепиской. Но только в том случае, когда группирование выполняется не только по теме, но и по отправителю-получателю. Т.е. группироваться должна именно одна переписка, а не куча никак не связанных между собой переписок, у которых случайно оказалась одинаковая тема. Именно эту мысль я очень прошу Вас донести до разработчиков. Именно такие цепочки реализованы у Майл.ру и Гугла, и они очень удобны в работе.

Вот давайте так: приведите хоть один реальный пример из жизни, когда была бы полезной группировка несвязанных между собой переписок с разными адресатами, но одинаковой темой, как оно сейчас реализовано. А я приведу несколько примеров, когда это ужасно мешает вплоть до полной невозможности работы с веб-интерфейсом почты:

- рассылка писем клиентам. Клиентов может быть десятки и больше, у всех писем, естественно, одна тема. После чего со всеми или с некоторыми клиентами начинается переписка. Образуется множество несвязанных между собой переписок. Почта Яндекс мешает их в одну кучу, после чего нужную переписку найти практически невозможно.

- клиенты не всегда обладают большой фантазией в придумывании темы, и к нам в ящик ежедневно сваливаются десятки писем от разных адресатов с темами "Заявка", "Прошу выставить счет", и т.д. Они смешиваются в одну кучу, после чего отыскать, например, необработанные заявки становиться еще той задачкой.

- многие вообще не удосуживаются писать какую-либо тему (всех ведь не заставишь). Обычно мы ставим метки на такие письма, показывающие, чего тут хотят. Но группировка и тут все перемешает. А если, не дай бог, пришлось ответить на подобные письма, то концов в получившейся свалке вообще не сыщешь.

Ну и так далее. Наверняка еще ситуации возникнут. Это пока только то, во что уперлись в первые дни работы с Яндекс.почтой. Конечно, чтобы хоть как-то работать, пришлось выключить группировку. И теперь я отбиваюсь от нападок коллег, которые с ностальгией вспоминают старую почту с правильными цепочками.

Тимофей, просто пройдитесь по комментариям в блоге, к этой записи и к другим. Десятки недовольных текущей реализацией группировки. А довольных я как-то и не обнаружил. Ну уговорите, наконец, руководство и разработчиков пойти навстречу своим пользователям. Ведь никаких сложностей в том, чтобы сделать группировку по адресату, нет. Пару условий добавить. Не думаю, что это такая сложная задача для Ваших разработчиков. Вопрос ведь, скорее, "политический".

aleksandr.dmitriev@astar.ua
28 января 2016, 00:37

+100500 У нас такая же проблема, необходимо собирать петицию в Яндекс

Виктор
28 января 2016, 00:37

Спасибо, Константин, я как раз хотел написать то же самое. Самый банальный пример - несколько поставщиков, и у всех у них может быть одна тема, например: просьба прислать "остатки по товарам" или выставить "счет на оплату" и каким-то самым нелогичнейшим образом Я.Почта это все группирует. Зачем, мне же не тема важна, а адресат?! Уважаемые разработчики, Вы отписываетесь уже очень и очень давно, пожалуйста, сделайте уже наконец или нормальное функционирование или, что лучше, убрать группировку по темам. По адресатам и так можно остортировать!

 

p.s. у меня проблема еще в том, что буквально с две-три недели назад, почта для домена стала ужасно тормозить в обычном интерфейсе на IE 11.0.19. Ни с того, ни с сего - сильные лаги. При этом:

- обычная почта работает нормально

- доменная раньше работала - нормально

- с компьютером не делалось абсолтно ничего

- при переключении в трехоконный интерфейс лаги пропадают.

Приходится или мучаться с такой группировкой в новом интерфейсе или открывать почту в другом браузере (привык к IE, увы).

aleksandr.dmitriev@astar.ua
28 января 2016, 00:37

Подскажите пожалуйста как настроить цепочки? Хотелось бы чтобы они собирались по теме только от одного автора. И была возможность их отключить, а то сейчас они отключаются только в оформлении "на отдельной странице"

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Настроить цепочки никак нельзя – они автоматически объединяют письма с общей темой без учета адресата. Возможно, в будущем мы изменим эту настройку, но на данный момент в трёхпанельном интерфейсе её изменить никак нельзя. 

Сергей
28 января 2016, 00:37

Похоже, что проще перейти на другой сервис...

myni7
28 января 2016, 00:37

Здравствуйте,

ваша почта самая продвинутая,

но всё же не могу промолчать - 

ооочень нужна группировка по отправителю,

потому что приходит с разных адресов с одинаковой темой письма,

и группировка по ТЕМЕ всё спутала.

Отключаю группировку - как неэффективную... (((((

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Здравствуйте!
Спасибо, обязательно передам Ваше предложение разработчикам! 

info@samohodoff.ru
28 января 2016, 00:37

сейчас мне во входящих НЕ видна почта из созсетей. что бы её увидеть, я должен тыкаться по интерфейсу и переключаться именно на категорию "Соцсети", при этом тогда НЕ вижу обычные письма из обычной папки ВХОДЯЩИЕ

это же бред какой то. как то можно ОТКЛЮЧИТЬ это? причем речь идет не про цепочки, которые отключаются галочкой "группировка писем" ,это я уже сделал

а здесь речь идет об отключении разбиения писен на категории типа "Люди, Соцсети, Билеты, Скидки.."

КАК от этого избавиться?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

А эти письма находятся в папке "Входящие"? Если да, то над списком писем нужно просто выбрать адрес, письма которого Вы хотите видеть (если у Вас подключено несколько ящиков). 

Тим
28 января 2016, 00:37

Как в данном интерфейс https://i.gyazo.com/f46ebd524772abad5306661f56bb747e.png убрать группировку писем? Спасибо.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

В Новом интерфейсе можно вверху справа нажать "Вид" и снять галочку группировки. Попробуйте, пожалуйста. 

Тим
28 января 2016, 00:37

 tisat

Как в данном интерфейс 
https://i.gyazo.com/f46ebd524772abad5306661f56bb747e.png

Тимофей, служба поддержки

 

В Новом интерфейсе 

 

 


Зачем Вы сами провоцируете недопонимание людей к Вам?
Я Вас спрашиваю про один интерфейс, а Вы про другой. Я уже прочитал часть переписки тут и понял, что в данном интерфейсе нету такой галочки, поэтому мой ответ будет с просьбой.
Так как данный интерфейс нам удобен, то нам не интересен интерфейс который предлагаете Вы, и хотелось бы данную функцию видеть в том интерфейсе который используем мы (на скриншоте указан)
Вижу тут много просьб и вопросов с этими группировками именно в этой теме оформления, так почему до сих пор не реализовали? Мнение пользователей не достаточно? Может опрос проведёте? Блин это же Яндекс, ровняемся на Вас, а Вы как в нашем государстве начинаете тормозить систему. Спасибо.
akoziy
28 января 2016, 00:37

Да, Коллеги! После того как я пол-дня пытался как-то совладать с этими "цепочками" - я понял, что это самый крутой провал Яндекса!!! Ребята! Я просто откажусь от Яндекс-почты, если это безобразие с самовольной, никак не управляемой "группировкой" не прекратится!!! МНЕ РАБОТАТЬ НАДО, А НЕ ПЫТАТЬСЯ ПОНЯТЬ, ЧТО ВЫ ТАМ ИМЕЛИ В ВИДУ!!! При всем этом искренне желаю Вам удачи!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

В Новой Почте вверху справа нажмите "Вид" и снимите галочку – письма не будут группироваться. 

akoziy
28 января 2016, 00:37

Спасибо, Тимофей, за оперативную подсказку... Я сам не по наслышке знаю, как нелегок труд у Техподдержки! Удачи Вам! Сам я перешел на двухпанельную схему интерфейса. Пока не разгребу "завал" по работе - экспериментировать не буду... Может, потом попробую... Еще раз спасибо! Я с Яндексом!!!

akoziy
28 января 2016, 00:37

Спасибо, Тимофей! Видимо, я раньше был "не в том" режиме (трехпанельном, кажется)... Поэтому не видел пункта "Вид". Когда прошел по вашей ссылке "Новая почта", то пункт "Вид" появился! Еще раз спасибо!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Всегда рад помочь!

mail@volcanopro.ru
28 января 2016, 00:37

А с какого перепуга в цепочку попадают письма других отправителей? Этож полный капец. Цветовое оформление вообще непонятно. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Письма группируются без учета отправителя, а только по теме.
В Новой Почте вверху справа нажмите "Вид" и снимите галочку – письма не будут группироваться.
 

mail@volcanopro.ru
28 января 2016, 00:37

Мне бы хотелось чтобы они группировались, но при этом получалась цепочка сообщений - переписка, как чат, но из писем. Это удобно и правильно. 

Но ваша реализация это нечто.

Включать в группу сообщения других отправителей  - полный бред. Зачем это вообще? Я общаюсь с покупателем о заказе, а в цепочке письма от другого покупателя по другому заказу. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Спасибо за пожелание и замечания! Передам их разработчикам!

marketing@alfamed.info
28 января 2016, 00:37

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как переслать сразу всю цепочку писем, а не только последнее из цепочки письмо? Заранее спасибо за ответ! 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:37

У меня в троке поиска такого предложения "Группировать по теме". Где ее взять. Мне надоели эти цепочки. Я из-за них теряю кучу писем

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:37

Как убрать цепочки????? Нет у меня никаких галочек. 

Я отправила 2 письма двум клиентам с одной темой. Уехала на встречу и прошу помощника переслать мне письмо. А она не может найти! Потому что письмо первому адресату скрыто под вторым, образуя группу. А между тем это два разных клиента-конкурента. Я разнесла бы их в разные папки и уж тем более не объединяла. 

Мои коллеги давно ушли я яндекс почты только по этой причине. Отмените цепочки! 


Lifecity911
28 января 2016, 00:37

Группировка реальное гавно. Голову отсечь тому кто это придумал. Хватит курить, делайте нормальные продукты.

Удалённый пользователь
15 февраля 2016, 13:35
как отменить это правило? не хочу, не нравится и пр.
vs@dombileta.ru
19 февраля 2016, 16:39
Пользоваться почтой стало невозможно! Все очень не удобно... Пытался привыкнуть пару недель, но нет... в ящике полный бардак!
Сорокин Алексей
25 февраля 2016, 11:05
vs@dombileta.ru,
это потому, что вроде цепочки должны быть понятны, а на самом деле сделаны криво! в цепочказ должны быть все письма. Вот сейчас почту открыл - а там в цепочку не сгруппированы письма от одного и того же адреса - что в яндексе, что в майле. А для чего тогда вы делали цепочки свои, если они группируют письма только по теме? Надо группировать древовидно, отображать авку и текст письма и вложения. При этом группировать всё в один диалог, даже если там несколько собеседников!
vs@dombileta.ru
19 февраля 2016, 18:20
Мало того что цепочки реально усложняют работу, их еще непонятно как отключить!
Сорокин Алексей
25 февраля 2016, 11:02
Один хер неудобно! Как был email неудобен, так и остался! Если уж делать по-нормальному для удобства - то надо делать отображение писем в одном треде, сгруппированых в древовидные цепочки!!! Взять за основу вид отображения диалогов как это сделано в контакте - ничего лишнего. Подписи убирать нахер и прочую служебную лабуду... Приведите в вид древовидного чата, чтобы люди могли по рабочим вопросам общаться и быть в курсе где и когда и с кем обсуждалось письмо, наглядно видеть кто на что ответил и т.п. Сейчас в контакте можно отправлять письма на почтовые ящики (просто создаёте новое сообщение и в поле вбиваете адрес email). Если вам написали ответ с почты - он приходит обратно в контакт в тот диалог! Вот так! Сейчас активно общаемся с поддержкой контакта для того, чтобы можно было как раз в правильном виде представлять диалоги.
anna4kalinina
12 марта 2016, 19:26
Все письма по одной теме надеюсь доходят разным аресатам?
s1937g100
16 апреля 2016, 08:30
я сейчас приспособился к этой почте поэтому мне другой формы не надо.Спасибо
33sef@vladtm.ru
20 апреля 2016, 13:45
Подскажите как убрать группировку писем?
mikhail.dorservis
11 мая 2016, 19:17
запарился я искать как эти цепочки отключить, наверное уникализаторы придумали название для фнункции вкл выкл цепочки писем - "галочка группировать по теме", с этими цепочками полный
mikhail.dorservis
11 мая 2016, 19:21
хрен знает как отключат ьэти цепочки, полная путаница в переписке если пересылаешь, отправляешь и отвечаешь, разобраться невозможно что где, да еще если файлы приделаны вообще не разберешься без стакана.
думал так и буду через майл ру почту яендекса читать, слава великому турук мкато оказалось это функция галочка групппировать по темам, даже поиск не ищет по фразе отключить цепочки писем, выдает отвует только на цепочки писем, эти цеплочки нужны только пальцетыкам в метрополитене, для работы это полный бред
sro.olymp
12 мая 2016, 15:13
Доброго дня. Скажите как удалить эти цепочки? Объединяет не те письма, чтобы найти конкретное письмо, надо копаться в этих цепочках по совершенно другим темам. Пусть лучше будет 10 писем, но все видно.
U-uh
12 мая 2016, 18:11
Ищешь, например, сотрудника. Получаешь ответы от разных людей с одной темой и это всё валится в одну кучу с включенной группировкой, либо размазывается ровным слоем несистематизированных писем по всему ящику с отключенной группировкой. Если с каждым из соискателей обмениваешься несколькими письмами, то приходится постоянно переключать вид, вспоминая о чем, с кем и когда разговаривал. Память тренирует очень хорошо, но времени отнимает тоже много.


Аналогичная ситуация если ищешь поставщиков, причем на разные группы товаров. С темой письма тут особо не разгуляешься. Это всегда вариация на тему "Запрос". И если такие поиски делать регулярно, то набивается внушительная такая цепочка "Запрос", где будут и тракторы, и карандаши, и картошка.


Про отправку коммерческих предложений говорить, наверное не надо. Еще одна куча мала.


Если уж считаете, что "группировка по теме" это такое важное преимущество яндекс почты, то добавьте еще один чекбокс с "группировкой по адресату". Пусть, при включенной "группировке по теме" можно будет включить дополнительную сортировку, которая растащит огромную цепочку на много маленький цепочек по Тема+Автор.
morphus.ru
1 сентября 2016, 13:56
U-uh,
Полностью поддерживаю!
U-uh
12 мая 2016, 18:24
Ну и багрепорт до кучи.
В Новой Почте Концепт.


Нажимаем "Все письма", выбираем "Люди". Галочка становится напротив "Люди"

Заходим в "Вид" меняем чекбокс "Группировать по теме"
Галочка автоматически перескакивает на "Все письма", при том, что на экране отображается строка поиска "Люди".








Удалённый пользователь
10 августа 2016, 14:41
Ребяты, подскажите, пожалуйста, а возможно ли применят нормальную группировку писем? Что за дурость группировать письма от РАЗНЫХ отправителей с одинаковой темой в одну цепочку?
Это возможно исправить? На GMAIL такого нет. Группировка по двум "значениям" : Тема + Отправитель

Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:43
Добрый день!
Кажется, отвечали Вам в другой ветке. На всякий случай, продублирую, что передали предложение команде!
l.ivanov@tayma.ru
24 августа 2016, 09:33
Очень тупо у яндекса реализованы цепочки - зачем от разных отправителей группировать письма с одинаковой темой? Бред какой-то.
Тимофей, служба поддержки
29 августа 2016, 14:18
Добрый день!
Спасибо за отзыв! Подумаем, как сделать эту группировку прозрачней.
morphus.ru
1 сентября 2016, 13:54
Тимофей, служба поддержки,
Такая же проблема! Когда планируете ее решить?

Тимофей, служба поддержки
2 сентября 2016, 11:12
Увы, я не могу пообещать каких-то сроков. Рекомендую следить за новостями.
РУДН
3 октября 2016, 10:39
l.ivanov@tayma.ru,
Два года назад этот вопрос вставал, подождите ещё пару лет, возможно, проблема разрешится :)
Удалённый пользователь
15 сентября 2016, 12:26
вообще нет никакой стрелки, очень неудобная сортировка!
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:42
Добрый день!
К сожалению, не совсем понимаю, о какой стрелке идёт речь?
Расскажите, пожалуйста, про сортировку. Чем неудобна?
kirjanovaleksandr
20 сентября 2016, 12:16
цепочки работают не корректно.


Часто приходят письма от новых клиентов, зачастую с одинаковой темой - " вопрос" или "сколько будет стоить". Яндекс почта их скидывает в одну цепочку и выходит каша. Я сам зачастую пишу разным поставщикам одинаковые темы - "заказ" или "запрос цены" и тоже выходит каша.
Это как -то победить можно?
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:46
Добрый день!
Если тема одинаковая, то письма будут действительно сгруппироваться в цепочки. Если я правильно Вас понимаю, Вы бы хотели, чтобы цепочки были более "умными" и группировали письма по теме только по адресату. Если я прав, то пока такой возможности у нас нет. Но мы собираем пожелания на этот счёт.
kirjanovaleksandr
30 сентября 2016, 20:42
Тимофей, служба поддержки,
Было бы отлично, если цепочки могли бы настраиваться. Меня бы лично устроило - один адресат - одна цепочка. Кого-то еще как. Но ваш вариант совершенно нелогичен - темы писем очень часто пишут одинаково - запрос, вопрос или добрый день, за частую. У меня уже через две недели была каша в почте.
Тимофей, служба поддержки
19 октября 2016, 14:13
Добрый день!
Спасибо за пояснение. Я отправил пожелание команде сервиса.
Belaya
28 сентября 2016, 11:20
Добрый день!
Подскажите, как настроить так, чтобы при переписке с одним корреспондентом письма, последние по времени, оказывались вверху цепочки, а не внизу.

Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:44
Добрый день!
Такой настройки нет. Расскажите, пожалуйста, чем она могла бы быть полезна?
Belaya
30 сентября 2016, 19:12
Тимофей, служба поддержки,
Если переписка длинная, то последнее письмо, которое в развёрнутом виде отображается, уже и на экран не уместится, т.к. все остальные письма из истории переписки вверху всё место заняли. Как-то так...
Надеюсь, понятно объяснила.

Belaya
30 сентября 2016, 19:23
Тимофей, служба поддержки,
Да и как-то принято так, что последние письма сверху, а вся история внизу
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 19:43
На самом деле, письмо позиционируется так же, как и в прошлой версии (на самом экране), просто оно поменяло место. Сейчас практически все мессенджеры (даже, как видите, этот блог) используют обратную логику. Когда всё новое ниже. Попробуйте пару дней пожить в таком режиме. Я уверен, что Вам понравится. :)
Belaya
3 октября 2016, 13:38
Этот режим совсем не пару дней живёт... Как можно привыкнуть к чему-то, что задом наперёд... Всё равно, что штаны через голову надевать...
Вы скажите, пожалуйста, логика хранения переписки не вернётся с головы на ноги?
medved48tema
11 октября 2016, 21:30
Тимофей, служба поддержки,
 неужели так трудно внести такую настройку. кому то так нравится, а кому-то по другому.  зачем идти так упрямо. Вы сравниваете разные вещи - мессенджер и почту. функционал в них другой. То что у вас нет такой сортировки это просто кошмар, пользуюсь вашей почтой как в аду...
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 18:55
Я передам Ваши замечания команде сервиса, спасибо за обратную связь. К сожалению, не могу Вам сказать, будет ли реализована в будущем логика из старого интерфейса в качестве альтернативного варианта, мы не раскрываем свои планы заранее. Следите за нашими обновлениями! Если что-то поменяется - будьте уверены, мы от Вас этого не скроем!
Удалённый пользователь
12 октября 2016, 11:34
Как отключить цепочки писем?!?!?! Бесит
Тимофей, служба поддержки
19 октября 2016, 14:12
Добрый день!
Попробуйте, пожалуйста, нажать на кнопку Вид в правом верхнем углу страницы и снять галочку в пункте группировки по теме в выпадающем меню.
Комментарий удалён
Тимофей, служба поддержки
9 ноября 2016, 18:52
Группировать письма по отправителю можно с помощью поиска по письмам, например. Можно ввести в поисковую строку адрес отправителя и поиск выдаст все письма, связанные с ним. Также можно нажать на аватарку отправителя, чтобы открыть список всех писем от него. Группировку по теме можно отключить - для этого следует нажать "Вид" справа над списком писем и снять соответствующую галочку. Попробуйте, если группировка писем по теме Вам мешает. Ваши пожелания я передам разработчикам, спасибо за обратную связь!
Михаил
31 октября 2016, 00:59
Как разгруппировать? мне нужно чтобы каждое письмо в приложении для анроида не группировалось в цепочку по теме, а обозначалось как отдельное сообщение
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 18:50
Нужно зайти в настройки приложения, затем нажать на свой адрес, далее снять галочку в пункте "Группировать по теме". Попробуйте, пожалуйста.
info@altamura-ru-678341.yaconnect.com
23 ноября 2016, 16:06
Тимофей, служба поддержки,
я не вижу "Группировать по теме". такого пункта нет в настройках.
info@altamura-ru-678341.yaconnect.com
23 ноября 2016, 16:02
как отключить эту опцию? мне она мешает.
Тимофей, служба поддержки
24 ноября 2016, 18:36
Речь идет именно о приложении или о группировке в веб-интерфейсе Почты? В веб-интерфейсе следует нажать "Вид" справа над списком писем и снять галочку с группировки.
sergey-zhuravlev55
16 декабря 2016, 14:44
Добрый день. Есть ли возможность сохранить цепочку писем? И как это сделать.
Тимофей, служба поддержки
16 декабря 2016, 15:47
Добрый день!
Не совсем понял, что Вы имеете в виду "сохранить"? Вы хотели бы сохранить письма локально, на компьютер? 
aleksshevelev2013
28 декабря 2016, 09:45
Добрый день. Почему в цепочку попадают письма, которые к теме не относятся, и убрать из цепочки их не получается. Прошу помощи
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2016, 16:11
Добрый день!
В Почте письма группируются по теме вне зависимости от того, кто участвует в переписке. Верно ли я понял, что письма с разными темами сгруппировались в одну цепочку? 
aleksshevelev2013
29 декабря 2016, 16:22
Тимофей, служба поддержки,
ДДа, верно
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2016, 16:32
Напишите, пожалуйста, в техническую поддержку на странице https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/web-problems.xml (внизу ссылка "Рекомендации на странице не помогли"), приложите к своему письму скриншот с темами этих писем. Коллеги обязательно помогут разобраться. 
sale39@fa2011.ru
30 января 2017, 17:37
Добрый день! Есть ли в настоящий момент возможность отключения цепочки писем? Очень не удобно работать, когда разные отправители группируются в одну цепочку. Такой бардак в почте получается.
Тимофей, служба поддержки
2 февраля 2017, 19:51
Здравствуйте! Такая возможность есть. Нажмите на кнопку "Вид" справа над списком писем и снимите галочку с пункта "Группировать по теме". Попробуйте, пожалуйста.
pavel.smirnov@syntacore.com
6 февраля 2017, 16:01
А как отключить напрочь эту группировку по теме в мобильном приложении?
Или, хотя бы, как объединять только те письма, которые действительно Re/Fw, а не просто имеют совпадающие слова в Subj?
Запрос на отключение этой кривоватой фичи висит на Play Market без ответа уже давно.
Тимофей, служба поддержки
6 февраля 2017, 16:42
Добрый день!
Группировка по теме предполагает объединение в цепочки всех писем с одинаковой темой, вне зависимости от адресатов и Re/Fw. В приложении ее можно отключить в Настройках (Настройки -  нажать на аккаунт и убрать галочку в пункте "Сгруппировать по теме").
pavel.smirnov@syntacore.com
6 февраля 2017, 17:03
Тимофей, служба поддержки,
Я понял, что в Я-почте реализована не поддержка реальных цепочек Re/Fw, а примитивная группировка по полю "тема" (а где же тогда группировки/сортировки по другим полям, в т.ч. и по группам полей, определяемых пользователем?).
Вопрос мой был о том, как в МОБИЛЬНОМ приложении отключить НАВЯЗАННУЮ мне группировку.
Ваш ответ по способу отключения в веб-интерфейсе , которым я пользоваться не собираюсь, неужной мне фичи, которая "качественно отличает" почту Яндекс от нормальных почтовых сервисов, всё так же не отвечает на мой вопрос об отключении этой фичи в МОБИЛЬНОМ приложении.
Итак, как же отключить группировку по темам в мобильном приложении для Андроид?
Обновлено 6 февраля 2017, 17:06
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2017, 19:01
Ранее я дал Вам рекомендацию по отключению группировки именно в мобильном приложении. Попробуйте её выполнить, пожалуйста.
РадиоСпаркс
17 февраля 2017, 15:49
К сожалению, группировка по теме - это больше зло, чем польза. Это каждый раз нужно выдумывать новую тему с каждым отдельным контактом. А что делать, если используется шаблон? Никак не могу понять, почему нельзя сделать группировку по контакту? Это же очевидное удобство! Ценность сервиса возрастет в разы.
Тимофей, служба поддержки
17 февраля 2017, 19:50
Добрый день!
Спасибо за Ваше предложение! Передал команде сервиса. 
candytech.queen
13 марта 2017, 22:03
ПРОШЛО ТРИ ГОДА! В течение всего этого времени Вас просили об одном - сделайте группировку по отправителю! Один ответ на все времена "Я передам это в службу бла-бла-бла". Ну, передали? Ну и что там три года они делают?
Тимофей, служба поддержки
14 марта 2017, 18:42
Чтобы найти все письма от конкретного адресата, Вы можете открыть письмо и нажать в шапке "Переписка", либо нажать на аватарку нужного пользователя в списке писем. Также Вы можете воспользоваться поиском по ящику, указав поисковым запросом искомый адрес. Попробуйте, пожалуйста!
morphus.ru
19 марта 2017, 11:18
Добрый день. Можете ответить конкретно на вопрос, который здесь является самым частым. Вы когда-нибудь реализуете функцию группировки писем по отправителю и теме письма? Если нет - так и напишите, будем думать о переходе. У меня интернет магазин большинство клиентов в теме письма пишут "Заказ", уверен вы представляете какая каша твориться в почте! Просто напишите да или нет, это же не сложно, зачем кормить информацией о передаче в службу поддержки?
Тимофей, служба поддержки
20 марта 2017, 15:30
Добрый день! 
Мы действительно собираем все пожелания и передаём сервису каждый отзыв. Пока в планах такой функции нет.

Скажите, пожалуйста, Вы пробовали отключить группировку совсем (кнопка "Вид" в правом верхнем углу и убрать галочку из пункта "Группировать по теме"). Может быть тогда будет удобнее работать с письмами? 
import@omikor.ru
26 апреля 2017, 15:08
Выбор "Лучшего совпадения" происходит совершенно случайным способом. Допустим, мне нужно посмотреть последовательность согласования заказа с уникальным номером ХХХ-НН-КК. Нужно понять, например, согласован заказ в последнем письме или нет. В лучших совпадениях появляется случайным образом 5 писем, а дальше идет список почему-то не попавших в первую часть, хотя в них присутствует этот же номер. В результате мне приходится открывать все письма и просматривать переписку, т.к. в хронологии стоит только число, а переписка могла происходить в течение дня (понять, какое из писем было последним не возможно). Было очень удобно - поиск в хронологическом порядке - все одним списком. Очень прошу дать возможность убрать эту функцию.
Обновлено 26 апреля 2017, 15:09
gleb.manyuk
29 апреля 2017, 14:47
"вместо 10 писем, относящихся к переписке, вы видите только одно"
И вы его х...н найдете! (с) Яндекс и Ко
"Спасибо" яндексу за сорванные договоренности. Идите ...
Тимофей, служба поддержки
2 мая 2017, 18:52
Пожалуйста, опишите подробнее проблему. Вы потеряли какие-то письма? Отключение группировки по теме проблему не решает? Обязательно постараемся во всем разобраться и помочь Вам!
ennofker
17 мая 2017, 08:24
Добавьте уже наконец возможность группировать цепочки по контактам, а не только по теме, здорово же будет :)
Тимофей, служба поддержки
17 мая 2017, 20:42
Передал предложение команде разработки, спасибо! Обязательно подумаем.
soa2005
22 мая 2017, 02:53
как отключить эту группировку-то???
в настройках на мобильнике нигде не нашел.
и вообще чего вы лезете ко мне в почту и меняете настройки - с момента появления этой группировки - сижу плююсь, а отключить не знаю как и надо сидеть и тратить время на выяснение как это отключить. (ВМЕСТО того -чтобы вывести свое нововведение в справки - чтобы юзер мог сам решить надо ему ваше нововведение или нет.)
Обновлено 22 мая 2017, 02:55
Тимофей, служба поддержки
22 мая 2017, 14:58
Добрый день!
Я верно понял, что Вы используете мобильную версию Почты https://mail.yandex.ru/touch ? Если так, то включение/отключение группировки напрямую зависит от настроек полной веб-версии Почты на компьютере. Попробуйте отключить группировку писем на компьютере (нажмите «Вид» справа наверху и снимите галочку с пункта «группировать по теме»), тогда и в мобильной версии Почты она пропадёт. 
Удалённый пользователь
2 июля 2017, 00:42
Сделайте наконец группировку по отправителю! Крайне неудобно, когда письма с одинаковой темой разным людям помещаются в одну цепочку.
Тимофей, служба поддержки
3 июля 2017, 19:42
Передал пожелание команде!
Удалённый пользователь
16 января 2018, 12:50
Тимофей, служба поддержки,

Может это модное и кому-то удобное веяние, но у меня в почте полный бедлам, письма с одинаковой темой(которое пересылал прикрепляется в группу писем, получатели которые между собой вообще не связаны. Как это убрать, от слова СОВСЕМ.
Обновлено 16 января 2018, 12:51
Тимофей, служба поддержки
16 января 2018, 17:00
Добрый вечер! 


Чтобы убрать, нажмите справа над списком писем кнопку «Вид» и в появившемся меню уберите галочку «группировать по теме». 


Получится ли это сделать? 
Удалённый пользователь
17 января 2018, 06:16
Тимофей, служба поддержки,

Тимофей, вид убирается, а связка остается, как следствие он его все равно видит в истории, как связанные между собой, а это вообще разные получатели, разной информацией, но оно пересылается(основа остается, добавляется, либо корректируется) и поэтому такой геморр. Как-то вообще можно сделать чтобы он их вообще не притягивал за уши?
Тимофей, служба поддержки
17 января 2018, 16:10
В таком случае речь идёт не о группировке писем по теме, а о цитировании исходного письма при ответе. Отключить его можно в настройках прочих параметров https://mail.yandex.ru/#setup/other , сняв галочку «цитировать исходное письмо при ответе» и сохранив изменения. 


Хочу обратить Ваше внимание, что связку не получится убрать в полученных до отключения настройки письмах, но в новых письмах она уже создаваться не будет. 
email@promekz.ru
5 марта 2019, 08:40
Когда же наконец сделаете группировку писем по разным критериям, а не только по теме? все письма с разными темами и отправителями группируются в одну кучу, уже за 500 писем перевалило в цепочке. Нужно сделать чтобы группировались по теме и по электронному адресу. А то начинаешь переписку с одним, а туда все снова и снова попадают абсолютно различные письма и переписки.
sava.sawinov
1 июня 2020, 13:47
Неплохо было бы добавить группировку по собственным фильтрам (раскидывать по папкам не всегда удобно).
Удалённый пользователь
19 августа 2020, 17:02
как это отключить???

vv@crazypan.ru
13 декабря, 17:18
дай сделайте уже в виде imessage!!!