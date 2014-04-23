Новые цепочки в Яндекс.Почте
23 апреля 2014, 12:47
Сегодня мы улучшили отображение писем, сгруппированных в цепочку.
Во-первых, внутри цепочки письма получили две строки вместо одной. Узнать основную информацию можно прямо из списка, не открывая само письмо.
Было:
Стало:
Во-вторых, изменились заголовки цепочки. Теперь в них показывается количество авторов переписки, а также имена и изображения отправителей последних писем.
Было:
Стало:
В-третьих, письма в цепочке также поменяли внешний вид — отправленные вами письма стали визуально отличаться от полученных. Ориентироваться среди писем и папок стало проще.
Было:
Стало:
Изменилось также и отображение писем с вложениями.
Было:
Стало:
Если у вас не включена группировка писем по теме, собрать свои письма в цепочки можно с помощью галочки под строкой поиска в вашем почтовом ящике.