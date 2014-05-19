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Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике

Ровно пятнадцать лет назад вышел долгожданный эпизод «Звёздных войн» — «Скрытая угроза». В Яндекс.Почте почти каждый второй — фанат вселенной. В этот раз, вместо того чтобы собирать большую вечеринку с переодеваниями и нон-стоп просмотром всех шести эпизодов, мы решили сделать что-то более интересное не только для себя, но и для всех поклонников. И запустили свою тему оформления Яндекс.Почты. С джедаями и ситхами.

«Звёздные войны» в Яндекс.Почте


Всего в теме оформления 20 разных картинок, разделённых на две группы — тёмную и светлую стороны Силы. Вы можете выбрать одну или сделать так, чтобы они сменяли друг друга. От выбора стороны зависит не только фоновое изображение, но и звуковые уведомления о новых письмах. Последователи света будут узнавать о письмах по шипению светового меча, а тёмные рыцари услышат дыхание своего властелина.

«Звёздные войны» в Яндекс.Почте


Выбирайте свою сторону, и да пребудет с вами Сила.

150 комментариев
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Иванцов Владимир
28 января 2016, 00:36

 

С джедаями и ситхами

А это кто?

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:36

Персонажи фильма.

 

Иванцов Владимир
28 января 2016, 00:36
Как исказили и испохабили русский язык!
Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:36

Чем?! Это просто выдумка автора-фантаста. Причём здесь русский язык?!

Иванцов Владимир
28 января 2016, 00:36

Я не Вас имел ввиду. Просто в нашу культуру пытаются внедрить западное мышление и их ценности. В том числе и через искусственный язык. Всё делается для развала РФ,

Вы хотели бы, чтобы ваш ребёнок (если он есть) подошёл к вам и сказал: "Эй, Джедай, убери свою Ситху. Иначе я вас клонирую так, что в зенках появятся дроиды". 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:36

Глупости какие Вы говорите. Везде враги мерещатся? Паранойя у Вас. Меня в русском языке больше коробит неправильное  произношение  слов "звОнит"ь вместо "звонИть", "шарфЫ" вместо "шАрфы",  "красивЕе" вместо "красИвее"!

Kipelovna
28 января 2016, 00:36

Паранойя однако у вас, да прибудет с вами Сила!))

Иванцов Владимир
28 января 2016, 00:36

Однако, вы приветствуете параноика? Спасибо.

 

Kipelovna
28 января 2016, 00:36

Ну это пройдёт, всё будет хорошо!))

maksnik1
28 января 2016, 00:36

$$$Экскурсионныетур$$$

Litwinov.Sergius
28 января 2016, 00:36

(+1)B-)(B)

Иванцов Владимир
28 января 2016, 00:36

Похоже, что вам проплатили это западное дерьмо.

имярек
28 января 2016, 00:36

оне тем и живут

shuik
28 января 2016, 00:36

А зачем ругаться? Вселеная культовая и среди русскоязычного населения очень много фанатов.

Иванцов Владимир
28 января 2016, 00:36
А где вы видите Вселенную? На приведённых кадрах одни выдуманные уродцы.
shuik
28 января 2016, 00:36

Честно говоря не понимаю чем вас так задела новая тема к почте. Тема хорошая я ее посмотрел, для любителей темных тем в почте вообще супер.

Ru-Post
28 января 2016, 00:36

Ха-ха-ха, Володя, посконно-берёзовый ты наш :) Да весь интернет - западный!
Разработка американских военных. И электронная почта тоже "ихняя"!
Так что, тролль, шёл бы ты бересту драть для своим писулек, уж коли такой  ты искренний "нелюбитель западного" :)

PYLOTRON
28 января 2016, 00:36

Ага, щаз... Пойдёт он...

Он сидел в своём медвежьеугольске и не сопел... А потом к ним сеть провели и он просёк что могет стебаться на виду у всей планеты...

Плавали-знаем!

 

 

shuik
28 января 2016, 00:36

Спасибо за новую тему, я не фанат "Звездных войнов", но тема понравилась.

Единственное хотелось бы получить дизайн и на светлой подложке.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36
Рады, что Вам понравилось!
Уточните, пожалуйста, что за дизайн на светлой подложке?
shuik
28 января 2016, 00:36

Дизайн очень темный, было бы здорово если бы вы сделали еще и светлую версию дизайна. Я например не люблю когда светлый текст на темном background-е

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Спасибо, передам Ваше замечание команде Я.Почты!

 

shuik
28 января 2016, 00:36

Спасибо.

sasha.warroc
28 января 2016, 00:36

Случайно сменил эту тему и не обнаружил ее в списках, неужели ее убрали и больше ее не вернуть? :(

cokcoka
28 января 2016, 00:36

Только вот перевод названия  "Star Wars Episode I: The Phantom Menace" как "Скрытая угроза" весьма неудачен:

Phantom - не "скрытая", а призрачная угроза. (см. http://slovari.yandex.ru/phantom/перевод )

То есть смысл искажён до противоположного!

Призрачное - это то, чего на самом деле  нет, но кажется, что есть,

а скрытое - это то, что есть, но кажется, что нет. 

Оригинальным названием Джорж Лукас хотел подчеркнуть, что первый эпизод войны - это ситуация, когда одним всего лишь КАЖЕТСЯ что другие им угрожают!

Переводя же "призрачная" как "скрытая" людей настраивают на поиск и создание образа врага - вместо стремления устранять недоразумения.

За примерами же далеко ходить не надо - просто посмотрите новости...

av.ankudinov
28 января 2016, 00:36

Почему-то не сохраняется тема???

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Скажите, пожалуйста, а если выбрать тему на странице настроек, то она остается?

glinenko.galina
28 января 2016, 00:36

 

Не люблю американские блогбастеры, и звёздные войны в том числе.

Сплошное развлекалово, ни уму, ни сердцу... А в шлеме герой на фашиста смахивает, и кроме напряжения и воспоминаний об Одесской трагедии ничего не вызывает  (сугубо личная точка зрения).

Жаль, у Яндекс почты мало светлых обоев, замечательных картин природы, с героями российской мультипликации и т.д, которые вызывали бы позитив. А какие у нас памятники зодчества, засмотришься. Всё это можно использовать, если подать ненавязчиво, как бы на заднем плане. 

 

Константин
28 января 2016, 00:36
За российские, а тем более советские темы ничего не платят.
А это проплачено американской киноиндустрией. А если Яндекс за это денег не берет - то он просто туземный лох.
glinenko.galina
28 января 2016, 00:36

Всё ясно, все нуждаются в деньгах,

И Яндекс, и представители в Госдуме,

И просто господа, а олигархи –

Те просто бредят о деньгах, и с ними спят.

На долларе стоит весь современный мир,

И Иноземная культура, где самоцель – продать.

Простые граждане заложники системы,

Ведь есть, и пить необходимо каждый день.

Проплачена иностранной пропагандой

Картинка в почте, игры, поисковики

И развлечения, в целом

Всё медийное пространство на потоке

Информационной нескончаемой войны,

Где командиры, дирижёры все за рубежом

В США, в Европе…

В той упряжке по продвижению в России

Чужих национальных ценностей

Любимый Яндекс, жаль, что не говори.

Давно пора менять России тактику,

Стратегию, подход в культурном противостоянии

 

В необъявленной идеологической войне…

PYLOTRON
28 января 2016, 00:36

Ты почему нейролептик не пил сегодня?

Патриот й*** его нехай!!!

 

 

Ru-Post
28 января 2016, 00:36

"А это проплачено американской киноиндустрией."

Да, вам из Белоруссии виднее.

ykasczc
28 января 2016, 00:36
*crazy*
PYLOTRON
28 января 2016, 00:36

"Сплошное развлекалово, ни уму, ни сердцу... " А тебе нужна многомерная аналитика замешаная на криптобиологии? Палеоистория? Сектоведение? Трансфотоника?

А заворот мозгов не случится? Их у меня есть, токо понты всё это.

 

 

Ru-Post
28 января 2016, 00:36

Уважаемая Галина, у вас передозировка ненависти от просмотра пропаганды по ТВ. Берегите своё умстенное здоровье, пожалуйста, и не тащите сюда свои проблемы и воспоминания, они никому не интересны.

Иногда людям надо и развелкаться, иначе все станут как вы.

somnenie88
28 января 2016, 00:36

Развлекайтесь на здоровье, вам никто не запрещает.

И хватайте на ура оформленье в Яндекс почте

Давным - давно, в далекой, далекой галактике...

Но в мире кроме экшен, секса есть океан безбрежный

Совершенно других национальных, мировых ценностей.

Про знания, умения профессиональные - отдельный разговор.

Для мирововой элиты, что правит миром вы просто эталон,

Как прозрачное, ничем незамутненное стекло.

Мягкий, податливый материал для пропаганды.

Пластилин - бери, лепи любые формы

От фашиста до раба.

Продолжайте развлекаться, ведь думать

Совершенно никчему, не заметите, как вам на уши

 

Легко накинут длинную лапшу...

Ru-Post
28 января 2016, 00:36

Т.е., по-вашему, если я выберу это оформление почты, то "откажусь от мировых ценностей" и из меня вылепят "фашиста" и "раба"?

Девушка, вы в России живёте? Скажите, что вам там в воду добавляют?

somnenie88
28 января 2016, 00:36

 

Прямые аналогии здесь не подходят, есть же абстрактное мышление.

Это вывод после посещения вашего дневника, других ценностей там не наблюдается.

Ru-Post
28 января 2016, 00:36

Дорогая, какие ценности вы могли увидеть в дневнике, которого нет?

Я повторю вопрос про воду, т.к. уже симптоматично - делать столь значительные выводы на основании столь незначительных данных способен либо большой мудрец, либо большой дурак, уж простите за прямоту.

alexgearbox
28 января 2016, 00:36

Чем бы дитя не тешилось...

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:36

Плохо! (-1)Всё чёрное! Это не то оформление, какого я хотел!

NikonDPhoto
28 января 2016, 00:36

:-@

ArtPhotograph
28 января 2016, 00:36

Ой! :-@

AlexanderGolovine
28 января 2016, 00:36
Всё это хорошо, конечно, но я думаю Яндекс.Почте стоит заниматься действительно нужными нововведениями. Например, обновить наконец приложения для мобильников, выпустить приложения на iPad и внедрить Яндекс.Диск для почты для домена (https://pdd.yandex.ru/)
А потом уже можете спокойно заниматься изобилием, пока что не хватает самых стандартных возможностей и функций. Зачем тратить время на темы? Уже какой месяц идёт, а ничего действительно нужного нету... (это я про приложение и Яндекс.Диск).
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

У нас на всё хватает: просто разные люди занимаются разными проектами.

Всё готовим, подождите, пожалуйста!

имярек
28 января 2016, 00:36

Передайте, пжалста, дизайнерам, что если бы букафки были бы красными, то ваще отпад, а  черными - от восхищения все бы умерли.

 

goshikvia
28 января 2016, 00:36

Спасибо за действительно красивый дизайн!

Комментарий удалён
PYLOTRON
28 января 2016, 00:36

Не злые а сконцентрированые. Они же на поле боя а не на пляже...

Йодо клас! Хочу к нему в ученики!

 

 

Kipelovna
28 января 2016, 00:36

Респектще, это просто кайф! Да пребудет с вами Сила!

mr.azelio
28 января 2016, 00:36
B-)Какую тему оформления вы хотели бы видеть в своей почте 1. Погодную 118692. Деловую35393. Спортивную2053----19 мая - Звездные войны )))



Валерий К.
28 января 2016, 00:36

Однозначно, слишком тёмный фон, да и вся тема....:-@

savchenko.slav4ik007
28 января 2016, 00:36

Спасибо ребят, оченьк круто!!!

Еще бы тему с матрицей!

Алекс
28 января 2016, 00:36

Очень неожиданно! Темы замечательные, большое спасибо :)

 

Lex
28 января 2016, 00:36

А нельзя ли запилить поддержку подобных тем в "деловом" интерфейсе? Было бы весьма неплохо.;-)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Пока нет, но спасибо за предложение!

Ruslan Kiyashko
28 января 2016, 00:36

Хочу тему с Гарри Поттером! 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Спасибо за предложение, передам команде Я.Почты!

PYLOTRON
28 января 2016, 00:36

Тимофей! Да бан йим у... Нэзалэжные они наши... Я когда читаю такие вот посты мне хочется переливание крови сделать, чтоб никто даже не подумал что я с этими лузерами одной крови... Казалось бы не ставь тему и все дела! Никто ж вроде руки не выламывает... Так как же ш так!!! А постебаться?

Патриоты хреновы! С такими патриотами никакого Бзежински с Мак-кейном ненужно!

Дартвейдер на фашиста похож... Не, там красный галстук и белая рубашка... Просто вы невидите. Он голограммой прикрыл - я лично видал как он настраивал проектор... :)

 

 

ykasczc
28 января 2016, 00:36
А можно как-нибудь фон с ушастым ушлепком убрать?

P.S. Давно я не читал нигде комментарии, а сейчас глянул. Такое ощущение, что у народа крыша совсем поехала.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Если Вам не нравится мастер Йода, то попробуйте пообновлять страницу и, на понравившемся Вам фоне в самом низу Почты поставить галочку в "Оставить этот фон".

ykasczc
28 января 2016, 00:36
Сарказм? Мне не нравится гунган, и я вздрагиваю каждый раз, когда он случайно появляется при обновлении страницы.
PYLOTRON
28 января 2016, 00:36

Та ваще страна дэбилов!!! Дом-2 не смотрят... Чё за...

Так чтоли?

 

 

ykasczc
28 января 2016, 00:36
чеееерт, ну ты и больной.
r-promocenter
28 января 2016, 00:36

Как отключить этот ужас в интерфейсе почты? Случайно включился, теперь не знаю как убрать этот кошмар.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Вы можете вернуть прежнюю тему оформления в настройках – просто кликните на понравившуюся. 

r-promocenter
28 января 2016, 00:36

Спасибо.

PYLOTRON
28 января 2016, 00:36

Э промоутер! Руки прочь от магистра!!! Думаешь на тя клона не найдётся?

Стоять и не дышать пока не свисну!

Йодо балдёжный! А отребье на то и отребье... Звёздные войны длля них слишком высоколобо...

 

 

 

 

r-promocenter
28 января 2016, 00:36

К Ушастому притензий нет. Главная проблема - черный фон. Как писали выше - надо ещё шрифт было красным сделать... 

 

s.kohnovich
28 января 2016, 00:36

господа разработчики, а дайте статистику какую сторону больше выбирают темную или светлую? 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Больше выбирают Светлую – её выбрали 55.8% пользователей, установивших тему. Тёмную, соответственно, чуть меньше – 44.2%.

 

ale6256
28 января 2016, 00:36

Привет нееее новые серии отстой, 77г форэва

 

 

Шабельник
28 января 2016, 00:36

Яндекс!!!! Так держать я долго ждал этого момента Звездными Войнами болею с 92-го года пересмотрел их "тыщу" раз и не устану наверное никогда а оформление в стиле любимого фильма лучший подарок для меня спасибо вам огромное ждем новых и интересных инноваций!!!(+1)(+1)(+1);-);-);-)

volodimir.bgd
28 января 2016, 00:36

Огроменные картинки звёздных войн испохабили всю страницу блога Яндекс почты.

А я хотел дать друзьям на неё ссылку.

Я считаю что, если убрать рекламный стиль поста, - это было бы приятнее для посетителей и скромнее для разработчиков.

Ну не нужны мне звёздные войны, нничего вы с эти не поделаете.

MOLE1
28 января 2016, 00:36

 я хочу чтобыотменили этот  Блог  на  моей почте  очень  мне не удобно!

MOLE1
28 января 2016, 00:36

А КАК  УДАЛИТЬ  ЭТОТ  БЛОГ  ""ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ"?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Если Вы хотите убрать джедаев из своей Почты, то нужно просто зайти в Настройки и выбрать другую тему оформления. 

annademidova.1
28 января 2016, 00:36

Почему у меня эта фигня сама собой появилась? Я ее не устанавливала! Как убрать?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Возможно, Вы случайно перешли по ссылке из поста и выбрали тему? Установить любую другую тему можно в настройках оформления

t7103690
28 января 2016, 00:36

Меня конечно радует что почта у яндекса клепает новые темы но зачем делать спам из этого??? В пол экрана в почте вылезло сообщение а не поменять ли вам тему?

Ребят поиском яндекса я уже не пользуюсь потому что он не ищет а страдает фигней, мало того сделали убогий интерфейс которым пользоваться невозможно. Стилизовали под планшеты? Молодцы!

Но вот спамом прошу не заниматься а то придется мне почту держать в Гугле а я пользуюсь яндексом очень очень давно и даже помню как пользоваться модемом с дозвоном что бы посмотреть почту и посидеть в интернете. Не те времена сейчас что бы портить имидж компании а Яндекс этим стал подозрительно обильно заниматься.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Это не спам, а предложение в самом интерфейсе ящика. Если Вы единожды закроете окно предложения, то больше оно появлятся не будет.

Что касается поиска, то Вы можете замечания и предложения направить специалистам Яндекс.Поиска – мои коллеги не оставят Ваши обращения без ответа!

Аркадий Кузьмин
28 января 2016, 00:36

Извините! но никак не могу вернуться к нормальному светлому фону Яндекс почты. Времени разбираться нет. К чему эти нелепые игрушки, рассчитанные на сопливых мальчиков? Как вернуться назад к нормальному фону

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Вы можете в настройках установить любую другую тему оформления. 

MOLE1
28 января 2016, 00:36

 я очень хочу удалить эти " ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ".   и  как мне  это  можно  сделать.

MOLE1
28 января 2016, 00:36

мне это  очень  не нравиться.   и я  очень  прошу  это  далить с моего  почтового  ящика.прошу  помогите  это  мне  удалить.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Вы можете установить любую другую тему оформления. Для этого зайдите в настройки оформления и измените тему.

volodimir.bgd
28 января 2016, 00:36

Я пользуюсь трёхпанельным интерфейсом Яндекс почты (деловым)

Сегодня пытался найти в блоге почты место, где он обсуждается

... и не смог

Использовал поиск  месяцам / меткам / типам / - безрезультатно.

Есть ли средство найти в блоге нужную мне тему?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Вот тут обсуждается. 

volodimir.bgd
28 января 2016, 00:36

Спасибо за ответ, но неужели нет средства чтобы я сам мог найти ответ на мой вопрос, не терзая Вас?

Тогда мой вопрос превращается в предложение, сделать отдельный поиск по блогам.

По сути дела, как мне кажется, для этого подходит расширенный поиск Яндекса с учётом имени домена.

Остаётся только добавиить одну кнопочку ...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Вверху справа этой страницы (блога) есть поисковая строка, с помощью которой я и нашел нужный пост. Кроме того, существует Поиск по Блогам. 

valerynechaev
28 января 2016, 00:36

Тема оформления Яндекс Почты под "Звездные войны" затрудняет работу с Почтой.  Мне такая услуга не нравиться, но она сделана так, что я не могу её убрать. Возможность отклонить услугу Яндексом не предусмотрена. Очень странно. Спасибо, не надо. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Предусмотрена, конечно! Вы можете установить любую другую тему оформления в настройках. 

 

katerina-leliovskaya
28 января 2016, 00:36

Как вернуть первоначальное оформление почтового ящика. Очень бы хотелось.Пожалуйста подскажите.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Катерина, в настройках оформления Вам нужно выбрать лаконичную тему и внизу выбрать цветовую схему. Попробуйте, пожалуйста, и сообщите мне, получилось ли у Вас. 

MOLE1
28 января 2016, 00:36

помогите эту  заставку удалить" ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ"

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Вы можете изменить тему на любую другую в настройках оформления. 

volodimir.bgd
28 января 2016, 00:36

Я пытаюсь задать вопрос по вашему посту

"Вверху справа этой страницы (блога) есть поисковая строка, с помощью которой я и нашел нужный пост. Кроме того, существует Поиск по Блогам."

Я хотел найти тему, в которой обсуждается работа с метками в почте - но оба предложенных Вами метода пока не дали результата. Я набрал в поисковом поле слова "метка" но все найденные посты проходили по другим темам. Вот и возник новый вопрос

Есть ли в блоге почты ветвь, посвящённая МЕТКАм?

Поскольку 2 предложенных метода поиска оказались неудобными, я бы предложил добавить третий, то есть создать каталог содержащий ссылки на все фичи почты со ссылками на соответствующие блоги. Мне кажется, близкий по содержимому каталог уже есть - это каталог настроек, но только ссылки д б не на настройки а на блоги.

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Спасибо за предложение! Посты, которые связаны с метками:

http://mail-blog.ya.ru/replies.xml?item_no=6304

http://mail-blog.ya.ru/replies.xml?item_no=15472 

http://mail-blog.ya.ru/replies.xml?item_no=13505 

Алеся Лаптева
28 января 2016, 00:36

Круто!

Руфина
28 января 2016, 00:36
спасибо
balakaj.olga
28 января 2016, 00:36

Добрый день. Установила эту тему оформления, она мне ОЧЕНЬ НЕ ПОНРАВИЛАСЬ!!!!!   Просто раздражает, очень темный фон, не возможно работать с почтой. ПОЖАЛУСТА помогите как ее убрать или заменить.:-(

balakaj.olga
28 января 2016, 00:36

(-1)(-1)(-1)

cool.juravlev2015
28 января 2016, 00:36

каратышки 

vikuloff.and
28 января 2016, 00:36

Благодарю за поздравление с днем рождения и вам всего наилучшего.

kair.lev
28 января 2016, 00:36

а как теперь отказаться от этих дурацких картинок и подложек?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

На странице выбора оформления Вы можете изменить тему: можно установить Лаконичную Синюю, например – в ней нет подобных картинок. 

kair.lev
28 января 2016, 00:36

спасибки! уже справилась :)

Balanar0011
28 января 2016, 00:36

Обалденные фоны, продолжайте в таком же духе))

Иисус Христос
vladimir@5456290.ru
28 января 2016, 00:36

Очень хочется познакомиться с художником фона "лисички". Подскажите, пожалуйста, фио))

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Рисовал тему наш сотрудник Дмитрий.

Полностью ФИО не подскажу, но обязательно передам ему Ваш комментарий! :)

dvstrelkov
28 января 2016, 00:36

Здравствуйте!
Я рисовал самих лисичек и прочих зверушек, а вот полностью фон из них уже делали наши дизайнеры. 
Мне эти веселые зверушки всегда поднимают настроение – если и Вам тоже, то и я, и они только рады!

 

vladimir@5456290.ru
28 января 2016, 00:36

Здравствуйте, Дмитрий!

Лисички поднимают настроение и поэтому возникла мысль тиражировать этот эффект.

Моя девушка очень забавно озвучивает лис и есть сильное желание сделать проект по типу кота Саймона. А таких лисичек вряд ли кто-то нарисует лучше вас.

Поэтому если вы готовы поднять настроение еще нескольким миллионам пользователей интернета, то найдите меня Вконтакте: vk.com/rashchenko (Ращенко Владимир)

baseou
11 ноября 2017, 21:04
dvstrelkov,
Спасибо вам большое за лисичек!
dvstrelkov
14 ноября 2017, 15:27
baseou,
Спасибо, я передам лисичкам - они будут очень рады!
cybermerlin
28 января 2016, 00:36

как вернуть эту тему себе?

сегодня поддержке яндекса пытался помочь и сменил тему, а обратно теперь не могу звездные войны найти и поставить....  :-(

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Сожалею, но уже никак – мы больше не поддерживаем эту тему в Яндекс.Почте. 

cybermerlin
28 января 2016, 00:36

но еще вчера утром она у меня была, вот зря я взялся вчера помочь с проверкой новой темы...

теперь вынужден отстойной темой пользоваться:-(

olgabogomolova58
25 июля 2016, 15:55
Тимофей, служба поддержки,
очень очень зря! Включите эту тему снова! Рандомные темы в яндексе - отстой, цветочки всякие, бабочки. Сделайте тему хотя бы по Marvel, Мстители там, человек-паук.
Тимофей, служба поддержки
25 июля 2016, 16:08
Спасибо!
Обязательно подумаем!
PaladinAlex96
28 января 2016, 00:36

Здраствуйте, случайно нажал на тему по умолчанию. Но охота вернуть тему ЗВ, а в списке её уже нету, помогите пожалуйста.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Здравствуйте!
Очень сожалею, но тему не вернуть.

Попробуйте тему "Космос" – она без джедаев, правда, но про галактики тоже. 

NEED.F0R.SPEED
28 января 2016, 00:36

Плохо. Из-за ваших спамовых просьб настроить почту - профукал тему. Тьфу!

ToTMoM™
28 января 2016, 00:37

Здравствуйте, а как вернуть назад эту тему? Долго стояла, еще до сегодня, потому случайно выключил...:-(

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Здравствуйте!
Увы, никак – тема больше недоступна в оформлении. Попробуйте тему "Космос" –  она близка "Звездным Войнам" по теме и цветовому решению.  

ToTMoM™
28 января 2016, 00:37

Как же так, до сегодняшнего дня работала, случайно переключил - и вдруг нельзя вернуть...Верните пожалуйста в список выбора ее, плиз плиз плиз)))

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:37

Я случайно изменил тему, а теперь не могу вернуть Star Wars. В списках её нету :-( Можно ли её вернуть как-нибудь? Или я уже не смогу наслаждаться этой темой?:-@

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:37

Сожалею, но тему никак не вернуть – у нас закончился договор на её использование. Попробуйте установить "Космос", пожалуйста.

Вояджи
28 апреля 2016, 19:07
такой же косяк допустил(
FALLOUT199671
28 января 2016, 00:37

А можно ее вернуть ? 

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:37

Подскажите, эта тема появится еще в настройках?

AVJO
28 января 2016, 00:37

Пропала тема!!! Как вернуть? 

Юлия Гончарова
10 марта 2016, 21:59
Уважаемая администрация.
А можно несколько тем оформления с Гарри Поттером???? плизззззз))))
olgabogomolova58
25 июля 2016, 15:06
Верните, пож-ста, эту тему. Она очень органично смотрелась в моём почтовом ящике! Случайно отключила, а теперь найти не могу :(((
Тимофей, служба поддержки
25 июля 2016, 16:07
Добрый день!
Мне очень жаль. Если Вы сменили тему, вернуть её не получится. :( У нас закончился контракт с компанией - правообладателем. Мы грустим вместе с Вами. Тема действительно была отличная!
МD
13 сентября 2016, 12:56
olgabogomolova58,
ну на самом деле тему вернуть можно, частично, сгенерить урл типа https://mail.yandex.ru/promo-themes/update-color-scheme.jsx?s=starwars&yuid=7787471261376996296&origin=starwars
narok3
6 августа 2016, 13:44
Здравствуйте.
Возможно ли сделать черезстрочное затемнение в главном окне почты (где весь список писем)? Очень хотелось бы, а то тяжело для глаз просматривать список.
Тимофей, служба поддержки
12 августа 2016, 14:28
Добрый день!
Спасибо, подумаем!
Gush1
17 сентября 2016, 00:55
а как вернуть назад эту тему, нечаянно поменял на танки(((
Тимофей, служба поддержки
18 ноября 2016, 16:15
Добрый день!
Увы, никак.:( Здвездных войн в Почте больше нет. 
Может быть Вам понравится какая-нибудь другая тема (кнопка "Оформление" в правом верхнем углу ящика)?
Bcem-xep
14 октября 2016, 18:24
Что случилось с темой, фон левой панели стал серым?
Тимофей, служба поддержки
9 ноября 2016, 19:05
Тема немного видоизменилась с включением нового интерфейса Почты. А какой фон для Вас был бы предпочтительнее?
Bcem-xep
10 ноября 2016, 09:57
Bcem-xep,
Уже всё хорошо, фон левой панели снова тёмный.
Lx.goLd
13 января 2017, 09:01
как включить?

Тимофей, служба поддержки
13 января 2017, 13:58
Добрый день!
Сейчас этой темы в Почте больше нет. :(
Lx.goLd
15 января 2017, 14:22
сделай чтоб была по братски;)
Тимофей, служба поддержки
16 января 2017, 15:52
Добрый день!
Команде Ваше пожелание передал. :)
klesov.a
7 февраля 2018, 08:35
Верните тему, пожалуйста!
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2018, 17:46
Добрый вечер! 


Передал Ваше пожелание коллегам, которые занимаются темами. 
Disbot
15 августа 2018, 16:01
Верните тему!!!

Тимофей, служба поддержки
16 августа 2018, 22:37
Disbot,

Здравствуйте!
С удовольствием бы вернули, при этом, увы, у нас закончился контракт на её показ. В качестве альтернативы могу предложить Вам установить тему на главной странице Яндекс. Подойдёт ли такой вариант?
uriukti
11 апреля, 13:37
Как выбрать другую сторону силы? Я познал тёмную, но вспомнил идеи былого и ностальгия тянет в свет...