От слов к делу
9 июня 2014, 14:14
Благодаря технологии Маркер мы умеем распознавать письма-рассылки. Это могут быть письма с уведомлениями из социальных сетей, рекламные предложения, письма с новостями компаний. Раньше кнопка «Отписаться» появлялась только в тех письмах, где механизмы отписки были предусмотрены их авторами. С сегодняшнего дня мы предлагаем пользователям отписаться ото всех рассылок, даже если эта возможность там отсутствует или не работает. После нажатия кнопки «Отписаться» письмо удаляется, а все следующие письма отправителя больше не будут попадать в папку «Входящие».
Кроме того, Спамооборона Яндекс.Почты будет учитывать действия пользователей по отношению к письмам без возможности отписки. Если пользователи будут часто нажимать на кнопку «Отписаться» на таких письмах – Спамооборона начнёт считать отправителя недобросовестным и отправлять все его сообщения у всех пользователей Яндекс.Почты в папку «Спам».
Эти механизмы позволят нашим пользователям избавиться от нежелательных писем и, мы надеемся, помогут сделать рассылки более цивилизованными.