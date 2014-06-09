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От слов к делу

Сегодня мы, как и обещали, запустили новый механизм защиты пользователей от ненужных писем. Вот как он работает.

Благодаря технологии Маркер мы умеем распознавать письма-рассылки. Это могут быть письма с уведомлениями из социальных сетей, рекламные предложения, письма с новостями компаний. Раньше кнопка «Отписаться» появлялась только в тех письмах, где механизмы отписки были предусмотрены их авторами. С сегодняшнего дня мы предлагаем пользователям отписаться ото всех рассылок, даже если эта возможность там отсутствует или не работает. После нажатия кнопки «Отписаться» письмо удаляется, а все следующие письма отправителя больше не будут попадать в папку «Входящие».



Кроме того, Спамооборона Яндекс.Почты будет учитывать действия пользователей по отношению к письмам без возможности отписки. Если пользователи будут часто нажимать на кнопку «Отписаться» на таких письмах – Спамооборона начнёт считать отправителя недобросовестным и отправлять все его сообщения у всех пользователей Яндекс.Почты в папку «Спам».

Эти механизмы позволят нашим пользователям избавиться от нежелательных писем и, мы надеемся, помогут сделать рассылки более цивилизованными.
214 комментариев
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vic5tor.kuzmin
28 января 2016, 00:36

Спасибо! Полезно и просто сделано, скоро проверю.. У меня она пока не появилась... Удачного дня!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Проверьте, пожалуйста, она уже должна появится на письмах от рассыльщиков. Если что-то не так, то прикрепите к ответному комментарию скриншот письма рассыльщика без кнопки.

vic5tor.kuzmin
28 января 2016, 00:36

Спасибо, понял...

belka0405
28 января 2016, 00:36

У меня тоже кнопки нет...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Кнопка появляется только на письмах-рассылке, попавших во «Входящие», которые поддержали стандарты быстрой отписки.

Если письма приходят в «Спам», то на них кнопки не должно быть — туда попадают плохие письма, в которых не поддержан формат отписки. Если же такое нежелательное письмо попало в папку «Входящие», смело жмите кнопку «Это спам». 

belka0405
28 января 2016, 00:36

Поняла, разобралась. Спасибо!

sinneraleks1
28 января 2016, 00:36

belka. как ты разобралась? расскажи пожалуйста![:]||||[:]

n-newruewa
28 января 2016, 00:36

Ясненько. А про стандарты быстрой отписки — это мне не в домек было :(

MEVOKS
28 января 2016, 00:36
Урааааа,,МОЛОДЦЫ, Спасибо большое!!!
Светлана
28 января 2016, 00:36

..очень нужная функция!

wit02
28 января 2016, 00:36

Подскажите, а как это будет работать: будет создаваться фильтр? письма будут попадать в папку "спам"? или письма будут блокироваться где-то на сервере входящей почты не попадая в почтовый ящик вообще?
Что нужно будет сделать, если внезапно оказалось, что на рассылку нужно пере-подписаться? Как отменить отписку?
Спасибо

bgarkushin
28 января 2016, 00:36
1. Письма будут попадать в спам
2. Чтобы переподписаться, нужно будет сказать - ЭТО НЕ СПАМ
Diakonenko
28 января 2016, 00:36

А чем это кнопка отличатся тогда будет от кнопки "Это спам"?

bgarkushin
28 января 2016, 00:36
Будет отличаться способом нашей реакции.
Тимофей
28 января 2016, 00:36
Может стоит добавить отдельный раздел/папочку, где будут письма, которые пользователь не считает спамом, но не заинтересован в их получении, а возможности отписаться нет, только чтобы не портить статистику рассылающего, не предусмотревшего механизм отписания, сервиса.
bgarkushin
28 января 2016, 00:36
подумаем над этим
allow495
28 января 2016, 00:36
Это тоже очень важно как я считаю
Bakli
28 января 2016, 00:36

Нечего думать. Блокируйте таких. Нефиг рассылки делать без возможности отписаться. Ру-борд меня заколебал. Я давно не юзаю ник там, а рассылки приходят. Просьба удалить мой аккаунт - тишина.

 

Хотя реально разницы между спамом и отписаться не вижу. Мне проще нажать СПАМ, чтобы не повадно было. Отписаться жму только от нормальных сервисов. Нежелательные (то, что не знаю, и то, что не просил) - СПАМ. И разницы в кнопках не вижу, раз все равно в СПАМ идут. Так пусть будет более жестко.

gfy222
28 января 2016, 00:36

да надо учитывать что люди иногда не совсем честно нажимают кнопку спам - даже тогда когда они сознательно подписались на рассылку но им не охота проходить процедуру отписки и они просто отправляют в спам - потмоучто так легче. А рассыльщик получает при этом плохую репутацию

Bakli
28 января 2016, 00:36

Хотелось бы, чтобы когда мы помечаем кнопкой СПАМ письмо, отправитель получал бы ответ с ошибкой от Яндекса, типа ящика не существует. Может бы хоть из базы потер.

Степан Ноянов
28 января 2016, 00:36

Спамер не потрет, а нормальный автор рассылки и так видит, что вы на спам нажали и писем слать вам больше не будет

Bakli
28 января 2016, 00:36

Что за глупости? Мне уже пол года идет спам от "Клуб Много.Ру", которые между прочим - крупный сервис. Я им и писал, что удалите, и жал кнопку "отписаться" в сервисе почты, и снизу письма жал - но на сайте требует авторизацию, которой у меня нет и я не обязан знать, чтобы отписаться. Все шлют и шлют. Письма давно уже в спам приходят, в поддержке Яндекса в курсе, но спам идет. 

 

Не улавливаю, откуда такая статистика "про хороших" берется?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Если письма приходят в "Спам" после того, как Вы отметили его "Спамовым", то всё в порядке – так и работает спамооборона и Вы уже наказали плохого рассыльщика. Вы также можете настроить правило удаления этих писем, указав условие "Если "От кого" содержит".  

Bakli
28 января 2016, 00:36

Если письма приходят от спамера, то его письма в спаме - единственное решение.

Если письма от сервиса - его нужно наказывать. 

Почему я должен что-то делать, чтобы не получать спам, а сервис будет дальше его слать? Он делает это, нарушая мои права, он должен нести наказание. Может тогда сразу уберем все контроллирующие службы, типа Роспотребнадзора и расскажем людям, как проверять товары на полках, какие законы выучить, чтобы сами свои проблемы решали: их пытаются на... а они учатся выкручиваться - замкнутый круг. 

Есть правила. Сервис их нарушает. Сервис должен нести наказание.

Я понимаю, что вы привыкли в этой стране к безнаказанности, особенно крупных компаний. У меня другое видение, от современного человека. "Совковую" натуру я не развиваю в себе.

ALEXPOLUX
28 января 2016, 00:36

Здравствуйте, извините за оффтопик (практически, это спам:)

А что мне делать, если мне в голову пришла идея по небольшому, но полезному улучшению вашего почтового сервиса? То есть, я знаю, что разработчиков постоянно забрасывают тоннами подобных идей… Но эта идея хорошая, честно. Вот, пришла в голову, и мучает уже несколько дней:)

Речь идёт о возможности для пользователя создания особой папки (или нескольких папок) со специальным, но крайне простым, механизмом автоматического перераспределения туда части потока писем. Практически эта папка (или папки) будет выполнять функцию, противоположную папке "спам": туда будут складываться письма от некоторых доверенных источников, чтобы пользователь мог их быстро просмотреть. То есть поток писем можно будет разделять не на "спам" и "все остальные", а на "спам", "входящие" и "доверенные источники", причём эти последние можно ещё разделить на несколько групп. Но вся фишка в том, что при этом пользователю не придётся указывать или выбирать все эти источники вручную – они будут автоматически определяться по простому правилу, контролируемому пользователем. Собственно, вся суть предложения сводится к способу организации этого правила, который крайне прост, и в то же время будет практически непреодолим для спамеров или просто незапрашиваемых источников.

…Скажите что мне с этим делать, куда написать… Или никуда?... А вдруг это всё-таки окажется полезным. (а вдруг бы оказалось настолько полезным, что ещё бы и Денег дали… то есть я конечно и даром отдам, для Яндекса нам ничего не жалко, куда мы без него:)

goshikvia
28 января 2016, 00:36

Яндекс же с Вас денег не берет за то что Вы пользуетесь его ресурсами!

Если это распределение контролирует пользователь то это распределение может он создать через "правила обработки писем". Если же спамоборона Яндекс должна решать то это другое.

 

На данный момент примерно такое и осуществяется. Нормальные письмо - во входящие. Подозрительные - в папку Спам. А явный спам и грубая рассылка просто не доставляется.

ALEXPOLUX
28 января 2016, 00:36

Я хотел предложить несколько более сложную вещь. Если бы речь шла о том, чтобы просто фильтровать письма по определённому правилу, то да, пользователь может настроить это сам, хотя удобство настроек папок тоже отдельная тема.

Но я имею в виду, что заранее устанавливается оперделённое соглашение между отправителем и получателем письма, позволяющее сразу направлять письма в нужную папку. Конечно, с одним отправителем вы можете установить такое соглашение самостоятельно - достаточно передать ему число или символьный ключ, и настроить папку на приём писем, в теме которых есть эта группа символов. Но что делать, если вы хотите зарегистрироваться на 100 автоматических интернет-сервисах, например досках объявлений, и получать письма с них в отдельную папку, чтобы не захламлять основную почту? Уверяю вас, вы умучаетесь в ручную вбивать все адреса в правила фильтрации, тем более что адрес, с которого вам напишет робот с нужного сайта, вообще нельзя заранее узнать. А теперь представьте, что вам надо это делать каждый день. ЕДИНСТВЕННЫЙ выход на сегодняшний день - завести несколько ящиков на других сервисах и регистрироваться на разных сайтах с разных ящиков. Но, зачем Яндексу отправлять пользователей на другие сервисы, часто очень неудобные по сравнению с Яндекс-Почтой, когда есть возможность с удобством сделать всё это в одном ящике? 

Со стороны пользователя почты это потребует одного нажатия кнопки, со стороны ресурсов, осуществляющих рассылку почты - понадобится добавить аж целую строчку скрипта, но мне кажется, что Яндекс сможет их уговорить:) Результатом будет смерть спамеров как класса. 

P.S. Насчёт денег я пошутил, если разработчики всё-таки проявят хоть какой-то интерес, так я всё подробно изложу.

 

 

goshikvia
28 января 2016, 00:36

т.е. в итоге хотите чтобы была папка аналогичная папке СПАМ под названием "рассылка/регистрация". Куда падают письма по любой рассылке и письма с подтверждением регистрации и т.п. верно?

Распозновать рассылку Яндекс умеет - знает когда "отписывать".

ALEXPOLUX
28 января 2016, 00:36

НЕТ. Не совсем. Хочу много папок, с управляемым автоматическим распределением писем из разных источников, и чтобы вручную ничего не настраивать: чтоб сервис сам знал, входит ли данный источник в одну из доверенных групп, и в какую именно, и ложил письмо в нужную папку. И чтобы никакие дополнительные данные вручную для этого не пересылать и не вводить. Само всё должно делаться, сделал папку и забыл, а потом смотришь - а там уже письма с нужной группы сайтов, или от друзей в контакте, или от торговых партнёров. И ничего кроме них, шанс пролезть спамеру в защищённую папку = 0, если только специально его туда не пригласить.

goshikvia
28 января 2016, 00:36

всё слишком субъективно.

Для Вас например рассылка уведомлений вконтакте есть хорошие письма, а для меня лично это спам надоедливый (который стоит у меня под фильтром).

Одному письма например с "купона" есть доверительные, для другого не очень, для третьего - грубый спам.

Всё слишком субъективно! И Яндекс, чтобы понять что именно хочет определенный пользователь но при этом пользователь должен "молчать", сделать это не сможет. Ему надо будет просканировать Ваш генотип, психологию каждой личности. Что нереально.

P.S. Полгода назад в новостях рассказывали что FB купил несколько фирм занимающихся исскуственным интеллектом, а для чего? Для того чтобы машина смогла всего лишь отсортировать новости в ленте новостей FB по релевантности для каждого. Вообщем они вложились нереально и всё еще никак не могут достичь цели.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Спасибо за подробное описание! Подобным распознаванием наша система уже начала заниматься (определять отправителя по типам), но Вы всегда можете написать предложение в службу поддержки – я или мои коллеги обязательно Вам ответят, а предложение будет передано нашим разработчикам и ответственным менеджерам. Уверяю Вас, предложение не пройдет мимо: мы всегда тщательно собираем и сортируем предложения, и, если нет возможности его реализовать, то возвращаемся к пересмотру позже. 

ALEXPOLUX
28 января 2016, 00:36

Написал в службу поддержки по вашему совету. Старался изложить свои смутные мысли по этому поводу как мог коротко, но в итоге вышло 6 стандартных страниц:)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:36

спасибо

Тимофей
28 января 2016, 00:36
Подписался на комментарии к данному сообщению (ещё->настроить подписку)... у получаемых сообщений нет кнопки отписаться =D

Ссылка "Отписаться от уведомлений" присутствует.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

 Вы же сами оформили подписку :)

Тимофей
28 января 2016, 00:36
Именно так, но: "кнопка «Отписаться» появлялась только в тех письмах, где механизмы отписки были предусмотрены их авторами" – а на данном сервисе Яндекса, хотя и предусмотрена ссылка для отписки, данный заголовок – List-Unsubscribe – к отправляемым письмам не добавлен...

... просто шутка :)
schurup87
28 января 2016, 00:36

Здорово!!! Навязчивая реклама деморализует. 

pil0t-pro
28 января 2016, 00:36

Вот спасибо, хорошо! (+1)

 

Сергей
28 января 2016, 00:36

Вот это дело. Благодарю от души!:-)

Максим
28 января 2016, 00:36

Посмотрим... Еще бы нормальные письма в папку "Спам" после отметки над ними что они не спам опять в папку "Спам" не попадали!!! Лучше бы вы это сделали!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Уточните, пожалуйста, а сколько писем Вы отмечали кнопкой "Это не спам"? Пары-тройки достаточно обычно, чтобы письма начали приходить во "Входящие".

dnsmyweb
28 января 2016, 00:36

О! нечаяно нашел ответ на не заданный вопрос )

Максим
28 января 2016, 00:36

Я так отмечал по много раз самые разные письма, естественно в "легальности" которых однозначно уверен. И всё равно они попадают иногда в спам, из-за этого приходится каждый раз проверять еще папку спам - это очень неприятная "процедура" отбора нормальных писем от всего этого мусора. Я не помню точно, но даже письма от самого Яндекса могли попадать в спам...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Тогда, пожалуйста, напишите нам обращение – будем разбираться со спамоаналитиками, почему так происходит. 

Максим
28 января 2016, 00:36

Спасибо, только не работает кнопка "Это не спам!"

face-arh
28 января 2016, 00:36

Да, есть такая проблема. фильтр тупит, и письма от одного и того же адресата попадают то в спам, то нормално проходят.

А как вообще отключить спам фильтр и папку СПАМ? мне

этот сервис не нужен, зачастую в спаме интересные вещи попадаются.

Александр Шаров
28 января 2016, 00:36

Отличная новость! Большое спасибо!

ser.galcki2012
28 января 2016, 00:36

:-)(+1)

cravchenko.cergei
28 января 2016, 00:36

ПАЗВАНИ МНЕ 89856693200(love)

maksimkat#
28 января 2016, 00:36

Замечательно! :-O

Очень люблю и уважаю Яндекс.Почту, за то, что она очень тщательно и дельно защищает пользователей от лишнего спама и рекламы в почте! 

Постоянно ведутся какие-то обновления и доработки, усовершенствования!

И с каждым днём почтой пользоваться всё удобнее и комфортнее!B-)

Антон
28 января 2016, 00:36

Тоже самое, что и кнопка "Это спам!"

iriska210170
28 января 2016, 00:36

Большое спасибо за новый сервис))).

Реклама - задолбала.

Откуда только адрес узнают.

n-newruewa
28 января 2016, 00:36

По интернету лазила в поисках хорошей мыльницы летом виды поснимать, вот у меня теперь в почте flash-баннер с предложением и красуется. Таргетированная мол это контекстное предложение. Спрашивала у родственника, шарющего в IT, тот мне про какие-то куки поведал, по которым владельцев адресов и вычисляют партнеры рекламные. Хочется мне верить, что адреса наши дальше последних — никуда.

somnenie88
28 января 2016, 00:36

Спасибо.

Любимый Яндекс, спасибо дорогой за первый шаг,

За наш покой, и не в пустую, в никуда,

Потраченные силы, нервы, время зря.

Ведь, во главу угла при связях в интернете

Мир должен поставить человека.

Независимо от взглядов, цвета кожи,

Уровня денежных доходов,

Пола, рассы, интеллекта.

Но в мире информационных войн,

Да наживы любой ценой,

Наш интернет стал нешуточной

Ареной геополитических страстей.

Где тасуют факты, зомбируют слабых,

Мучают навязчивой ненужной рекламой,

Разжигают ненависть и войны.

Процветают воровство, пороки,

И неприкрытый обман, всё, чем так богата

Цивилизация землян.

 

Где коллективный разум, сетевая честь,

Прозрачные законы, что защитят

Любого пользователя в интернете

От воровства, обмана, самодурства подлецов,

Преступников, и канкистадоров сетевых войн.

 

Ведь было время и возможность,

Так нам всем шагнуть вперёд.

На что потрачен коллективный разум и усилия?

На хаос, смуту, нестабильность...

А надо одарённых поддержать.

Всем пользователям освещать такую

Непростую, тернистую дорогу к знаниям.

Дать возможность окунутся с головой

В многогранный мир прекрасного, в мечту.

И не заметим, как постепенно мир и мы

Волшебно вдруг преобразятся на нашей Земле.

 

erilov-01
28 января 2016, 00:36

Ну, ВЫ - поэт...

Ilya Kovalenko
28 января 2016, 00:36

Отлично. Еще бы двухэтапную авторизацию добавить и цены вам не будет.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Спасибо за предложение!

atvbybcnrf1
28 января 2016, 00:36

Очень правильная и полезная вещь наконец-то.

Alekx Morozov
28 января 2016, 00:36

У меня она пока не появилась

terranium
28 января 2016, 00:36
Обычно с отпиской связывают опасение, что таким образом спамер узнает о том, что ящик живой, и спам посыпется с удвоенной силой.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

С нашей кнопкой такого не будет!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

С нашей кнопкой такого не будет!

kvestk
28 января 2016, 00:36

Ну и где эта кнопка? 

sergerod
28 января 2016, 00:36

У мылару в аналоге "Почтового Офиса" есть полезная фишка — возможность указать адрес, на который высылается уведомление, если пользователь отправил рассылку в спам. Полезная вещь, можно отписывать этот адрес от рассылок.

А то в яндексовом "почтовом офисе" я вижу, что 6 писем из полутора тысяч отправили в спам, но адресов отказавшихся не вижу :-(

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Спасибо за замечание, такая функция будет в Почтовом офисе, но пока ничего конкретного по срокам, увы, мы не можем сообщить. Пожалуйста, следите за новостями в нашем блоге – мы обязательно расскажем об этом в своё время!

hoi555
28 января 2016, 00:36

вот  Яндекс-Почта только и радует, в отличии от того, что сделали с Яндекс-Фотками. Ребят, может вам туда перейти? Ну, невозможно же стало с фотками работать..........

Erinaceto
28 января 2016, 00:36

+1.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Все Ваши замечания и предложения по Я.Фоткам Вы можете направить моим коллегам – они обязательно Вам ответят и постараются помочь!

hoi555
28 января 2016, 00:36

Тимофей, вы тоже робот? Отвечаете, как и они. Конечно, все писано- описано  вашим  горе неумехам колегам. Толку НОЛЬ.

И колективное письмо есть, где все ужасы обновления  указаны.

Исправлены только явные косяки, а на  остальное только обещают и то не все. Многи важные функции вообще вычеркнуты.

Эх,  да чего вам расказывать...роботу....

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Нет, я не робот, просто в данном случае я никак не могу повлиять на изменение Яндекс.Фоток, поэтому и предложил Вам обратиться к моим коллегам. Поймите, пожалуйста, что все обращения и замечания тщательно рассматриваются, однако мгновенно реагировать на них и что-то не всегда даже технически возможно, и это не говоря о время- и трудозатратах.

hoi555
28 января 2016, 00:36
Сотни пользователей недовольных новым интерфейсом  не могут повлиять на ваших коллег.
С трудом  вериться, что все замечания рассматриваются и т.п.
ибо почти ничего не изменилось. Теперь, чтобы рассмотреть одну фотку, почитать название и описание - нужно на всё сделать лишний клик. Я не понимаю, как это может быть современно и удобно.
Насчёт времени : нашли же они время изуродовать до не возможности  более менее нормально работающий интерфейс. Если  б они дорожили мнением пользователей, может, надо было что-то вроде пилотной версии сделать? Обкатать всё, узнать что не нравится?

По последним данным науки -  созданный недавно искусственный интеллект вполне  может сымитировать общение человека. 
Спасибо, что уделили мне время и трудозатратились на меня.
hoi555
28 января 2016, 00:36

после уничтожения Я.ру , где мы теперь будем читать про очередную "радость" от  Яфы?

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36
Клубы и блоги сервисов Яндекса будут перенесены со всем содержимым на платформу, на которой сейчас работает основной блог Яндекса http://blog.yandex.ru
hoi555
28 января 2016, 00:36

.......все-таки робот.

Передайте остальным машинам в Яфе, чтобы не уничтожали ЛИЧНЫЕ страницы пользователей, т.е. Я.ру.

 

Может им денег нужно? Машины деньги любят.

Оставте людям их души.

goscha-55
28 января 2016, 00:36

мне нахуй не нужен твой почтовый ящик,у меня уже есть

hoi555
28 января 2016, 00:36

Гоша, ты кому тут грубил?

 

allow495
28 января 2016, 00:36
Вот за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
xml2011proverka
28 января 2016, 00:36

"Если пользователи будут часто нажимать на кнопку «Отписаться»" - интересно на сколько часто?

Если из 100 отправленных писем 60 нажмут «Отписаться», и так 5 раз (по 100 писем в день из которых по 60 будут отписываться) то Спамооборона начнёт считать отправителя недобросовестным и отправлять все его сообщения у всех пользователей Яндекс.Почты в папку «Спам»?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Добрый день! Точные числа мы не можем назвать. Рассыльщики должны рассылать письма только тем пользователям, которые действительно хотят получать их. Это касается и первых писем, и последующих, когда пользователь отказался получать письмо рассылки. Если люди не хотят получать письма в массовом порядке — это повод задуматься о честности рассыльщика. Две трети, как в вашем примере — это ощутимая часть пользователей.

Также следить за читаемостью или удаляемостью рассылки можно через сервис Почтовый офис и его API.

maloygruzin
28 января 2016, 00:36

И где эта кнопка?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Кнопка есть в письмах с рассылками в верхней панели инструментов, как на скриншоте в посте. Проверьте, пожалуйста, есть ли она у Вас именно на таких письмах?

KoKosov
28 января 2016, 00:36
"письмо удаляется, а все следующие письма отправителя больше не будут попадать в папку «Входящие»"

Здесь есть один нюанс - от одного и того же отправителя могут приходить и полезные письма, и ненужная рассылка. Получается, что от такой рассылки я "отписаться" не смогу, т.к. полезные письма я тоже потеряю.
KoKosov
28 января 2016, 00:36
"И чтоб два раза не вставать" (с) - всё забываю написать, вот вспомнил заодно.
Объедините уже логин в почту с логином в почту для домена. Я вот с главной страницы яндекса в уопр не вижу, как зайти в почту для домена, если я не за своим компом, например, и ссылка там не сохранена. Пришлось выучить этот длинный урл и набирать его вручную.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Обязательно подумаем над этой задачей.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Всё правильно. Правда, хорошие рассыльщики стараются отделять разные тематики и позволять подписываться на каждую отдельно. Тут пока что более удобного инструмента нет.

shehtman.larisa
28 января 2016, 00:36

Спасибо, но у меня пока не появилась кнопка "отписаться".

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Если кнопки нет на письме-рассылки, пожалуйста, сообщите нам об этом на странице обратной связи, будем разбираться и всё проверять. 

Инна Колесник
28 января 2016, 00:36

У меня пропала эта копочка!Что делать?

Алексей
28 января 2016, 00:36

Здравствуйте.

Спасибо за эту функцию, она действительно нужная.

Хотел задать вам вопрос. А вы планируете сделать аэроокно для написания нового письма, а не новое окно браузера?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Здравсвуйте!

Увы, на данный момент планами делится не можем. Если такая опция появится, то мы обязательно напишем в блог об этом!

Alexandr Smirnov
28 января 2016, 00:36

Бесспорно это полезно и важно

femi-z
28 января 2016, 00:36

У меня тоже не появляется в обеих почтах на яндексе. Пробовала отправить Вам скриншот, но письмо не отправляется: появляется комментарий, что оно слишком большое.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

А Вы не могли бы, пожалуйста, прикрепить скриншот к ответному комментарию?

bajazit.bicbaev
28 января 2016, 00:36

прекрасно

kvisha11
28 января 2016, 00:36

Помогиите! 

Как в яндекс почте отметить все письма одного отправителя и переместить в определенную папку?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Вы можете открыть любое письмо от отправителя, нажать на его адрес в письме и кликнуть на кнопку "Все письма от контакта". На открывшейся странице писем нужно вверху слева проставить самую верхнюю галочку и выбрать действие "Переложить в папку".

Или же Вы можете воспользоваться поиском по ящику – нужно в поисковую строку справа вставить адрес отправителя и нажать "Найти", а затем произвести те же действия.

Суховерхов Алексей
28 января 2016, 00:36

А у меня нет такого значка, а ведь нужен.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

А значка нет в письмах от рассыльщиков? Пожалуйста, пришлите скриншот, иллюстрирующий письмо-рассылку без кнопки – будем разбираться. 

judejimas2008
28 января 2016, 00:36

Спасибо.Это очень хорошо и полезно,попробую когда появится !

kosta1020
28 января 2016, 00:36

А у меня нет такой кнопки- уже второй день пытаюсь ее найти :-)

хочу такую--подскажите плиз кака ее  заиметь

Kamelius
28 января 2016, 00:36
У меня нет такой кнопки, я тоже такую хочу.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Иван, такая кнопка есть, если в письме поддерживается функция быстрой отписки. Если кнопки на письме-рассылки нет, то Вам следует просто нажимать "Спам", чтобы система соответствующе распознавала письма от этого отправителя. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Кнопка появляется автоматически на тех письмах, в которых поддержан способ быстрой отписки. Если в письме-рассылки нет такой кнопки "Отписаться", то нужно нажимать "Это спам!", чтобы научить нашу систему распознавать недобросовестного рассыльщика.

Игорь Б
28 января 2016, 00:36

если можно не по теме, решил попоробывать сбор почты с других ящиков крайне не понравилось что в папке входящии отображается все вкуче

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Игорь, сбор писем в определенную папку зависит от того, как именно Вы его настроили. Если по IMAP (проставив при настройке галочку "Скопировать письма вместе с папками"), то письма будут действительно отображаться во "Входящих". Если же по POP (не ставя галочку), то в настройках сборщика можно выбрать папку, в которую можно складывать письма.

Чем я могу Вам помочь: Вы хотите сейчас удалить сборщик и все собранные письма или же настроить сбор в определенную папку?

Игорь Б
28 января 2016, 00:36

я просто хотел чтобы письма с других ящиков не смешивались в папку входящии, а были разделены и как теперь удалить из папки входящии письма с других ящиков ?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Игорь, под списком папок слева нажмите на адрес сборщика – откроется страница со всеми собранными письмами. Вам нужно отметить галкой самый верхний квадратик и затем нажать на кнопку "Удалить". Таким образом будут удалены все собранные письма.

После этого на странице сборщиков Вам нужно нажать на адрес сбора и выбрать "Удалить". Затем нужно настроить сборщик ещё раз, не ставя галочку в поле "Скопировать письма вместе с папками", тогда при дальнейшей настройке сборщика у Вас будет возможность выбрать папку, в которую нужно складывать собираемые письма. 

akatev1987
28 января 2016, 00:36

Если информационные письма (спам) приходят внутри доменной почты, то сможет-ли сотрудник отписаться от них? 

Наталья
28 января 2016, 00:36

Я с тех пор не вижу свои письма, начиная с 3 июня, что делать?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Наталья, уточните, пожалуйста, письма пропали из Вашего ящика или же не доходят? Опишите подробнее, что именно не так – я постараюсь помочь Вам.

lyosha1995
28 января 2016, 00:36

Благодарю. Как раз хотел зделать это и тут бац, обновление! )

av-fedorenko
28 января 2016, 00:36

Толку, если это работает только с шушерой из разряда купивипов и купонов ? Там, где функция действительно нужна, она даже и не думает себя как-то прявлять. К своему позору Яша не знает что делать с рассылками Pinerest и Tumblr или Spring.me. Именно отписываться, а не засовывать в спам. Хотя Spring.me без проблем продолжает слать мне письма, даже при отключённой рассылке и регулярном применении кнопки "Это спам".

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

На любое нежелательное письмо жмите кнопку «Это спам» — так Вы скорректируете персональные фильтры Спамообороны для своего ящика, и в дальнейшем письма будут падать в папку «Спам».

goscha-55
28 января 2016, 00:36

мне нахуй не нужен другой ящик

۩Кисуля Нюсюля۩
28 января 2016, 00:36

А у меня такая кнопка не появилась нигде, даже в настройках.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Эта кнопка и не должна быть в настройках – она есть только на отдельных письмах-рассылках. Если этой кнопки нет, значит, отправитель некорректно создал своё письмо и нужно при получении таких писем нажимать кнопку "Это Спам!", чтобы наша система научилась различать злоумышленника и определять письма, как спамовые.

۩Кисуля Нюсюля۩
28 января 2016, 00:36

Теперь понятно. Спасибо за разъяснение!

pkdvs
28 января 2016, 00:36

Попробовал добавить заголовок List-Unsubscribe:<mailto:support@company.com?subject=unsubsribe> 
Кнопка у полчателя повилась, при нажатии на нее письмо (и последующие) переместилось в спам, но на  адрес  support@company.com уведомление не пришло. Как мне  узнать, что человек отписался и исключить его из списка рассылки? 

belar36
28 января 2016, 00:36

У меня нет этой кнопки! :((

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

А на каких именно письмах нет этой кнопки? Вы проверяете письма-рассылки? Если кнопки нет, то нужно нажать "Спам", тогда письмо будет корректно обрабатываться.

belar36
28 января 2016, 00:36

Тимофей, вообще нет этой кнопки( Приходит мне навязчивая рассылка с одного адреса постоянно, отписаться нет возможности,я уж даже и писала им-всё без толку(

Марк Аврелий
28 января 2016, 00:36

кнопки нет

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Такая кнопка отображается только на рассылочных письмах. Если этой кнопки нет, значит, Вам следует наказать рассыльщика кнопкой "Это спам" и письма со временем будут соответствующе обрабатываться.

sashaprudnikoff
28 января 2016, 00:36

у меня два вопроса. когда уже наконец обновится приложение для Андроид Яндекс.Почты и когда Вы запустите двухэтапную аутентификацию?) 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Добрый день! Мы традиционно не раскрываем наши планы и не называем какие-либо сроки. Следите за новостями в блоге, и будете в курсе событий :)

face-arh
28 января 2016, 00:36

Добрый день!!! А как вообще выключить папку спам и эту спамоборону?

зачастую туда попадают нужные письма.

лазить специально туда  в лом. да и почту я проверяю по imap.

я уж как нибудь сам, без роботов отсортирую.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Здравствуйте!

Если Вы уверены, что действительно готовы впустить во "Входящие" все спамовые письма, то можно настроить правило сортировки, которое бы помещало спамовые письма в папку входящих.

 

edikss1
28 января 2016, 00:36

Да конечно всё стало очень удобно приятный интерфейс. Но у меня такая прозьба так как мне часто приходится отпровлять файлы с сайта http://photo-clip.ru/ по почте а именно векторные рисунки, пескоструйные рисунки. Прикрепляешь к письму и только файл и название нельзя чтоб был эскиз этого файла в будущем


Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

К сожалению, не совсем понял Ваш вопрос.

Вы подразумеваете, что на некоторых форматах прикрепляемых картинок нет превью (эскиза)?

edikss1
28 января 2016, 00:36

Здравствуйте чтоб в место ярлычка была картинка

pkdvs
28 января 2016, 00:36

Здравствуйте, Тимофей, не могли бы Вы ответить на мой вопрос, который я задавал выше? (http://mail-blog.ya.ru/20184/20352#reply-mail-blog-20352)

и еще дополнительно: согласно rfc ссылки вида mailto:support@company.com?subject=unsubsribe легитимны, легитимны они ли с точки зрения яндекса?

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Добрый день! Конечно, легитимны — просто перейдите по ссылке mailto:support@company.com?subject=unsubsribe, чтобы убедиться в этом. Но при этом нужно учитывать, что ссылки mailto обрабатываются браузером и системой в соответствии с настройками компьютера и браузера: не всегда по такой ссылке будет открываться Яндекс.Почта.

mehnata
28 января 2016, 00:36

Добрый день! У меня так и не появился этот отличный сервис. Подскажите, пожалуйста, что надо сделать, чтобы им воспользоваться?

mulenur
28 января 2016, 00:36

Добрый день! А куда попадают письма после нажатия кнопки "Отписаться"? 

Не выполняет ли подобную функция кнопка "Спам"?

O1981
28 января 2016, 00:36

Увы, нет пока этой кнопочки(((

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Данная кнопка появляется только на письмах-рассылке, попавших во «Входящие», отправители которых поддержали стандарты быстрой отписки.

Если же письма приходят в «Спам», то на них кнопки и не должно быть — туда попадают плохие письма, в которых не поддержан формат отписки. Если же такое нежелательное письмо попало в папку «Входящие», смело жмите кнопку «Это спам» – так Вы накажите недобросовестного и непорядочного рассыльщика.

O1981
28 января 2016, 00:36

Спасибо!

Инна Колесник
28 января 2016, 00:36

А почему у меня нет кнопки"отписаться"?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Кнопка появляется только на письмах-рассылке, попавших во «Входящие», которые поддержали стандарты быстрой отписки.


Если письма приходят в «Спам», то на них кнопки не должно быть — туда попадают плохие письма, в которых не поддержан формат отписки. Если же такое нежелательное письмо попало в папку «Входящие», смело жмите кнопку «Это спам».

solv13
28 января 2016, 00:36

Очень нужная вещь - ОТПИСАТЬСЯ! Ваш почтовый ящик (Яндекса) вообще самый удобный и функциональный из всех, которые видела - 4 разных, убедилась!(love)

Но еще тоже не появилось новшество пока!

solv13
28 января 2016, 00:36

Все, увидела в ответах, что появится когда придет что-то от рассыльщиков!:-)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Рад, что Вы сами разобрались!

Если будут ещё вопросы, то я постараюсь оперативнее отреагировать и на всё ответить/помочь.

GnezdinVA
28 января 2016, 00:36

Присоединяюсь! Яндекс по функционалу, спаму и прочих глюков в сранение с другими почтовиками пока равных нет! Респект и уважение!(+1)(love)B-)

 

solv13
28 января 2016, 00:36

ДА!!! Убедилась на 4-х ящиках! Хотела почту перенести на другой (в запас, копии), но ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕТ! Где-то нет меток и ничего потом не найдешь, еще где-то очень ограничен объем и моя почта не влезла, в третьем месте так и не удалось найти Обратную связь при возникновениии проблем...(((

afroditastyle
28 января 2016, 00:36

Я сразу использую кнопку СПАМ, если вижу "левую" рассылку или нет возможности отписаться. (Или если не отписывают по запросу)

Считаю, что кнопка "Отписаться"  полезна рассыльщикам, как более мягкое наказание.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

"Отписаться" работает только для порядочных рассыльщиков, которые поддержали стандарт отписки в письме.

Левых, конечно же, необходимо карать кнопкой "Это Спам!". 

Кондратий Несовсем
28 января 2016, 00:36

Привет, у меня кнопки нет, хотя ссылка Unsubscribe есть

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Здравствуйте!

Ссылка в самом письме есть? Она рабочая?

Кондратий Несовсем
28 января 2016, 00:36
Да
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Спасибо за информацию. Пожалуйста, перешлите нам пример такого письма на mail@support.yandex.ru, обязательно у нижней кнопки "Отправить" проставив галочку в поле "Отправить... в виде вложения". Это поможет нам разобраться в причинах проблемы. Заранее благодарю!

margo.zemcova
28 января 2016, 00:36

Здравствуйте! было бы здорово, но значка такого  в панели у меня не появилось. Может, это как-то настраивается? Тогда, поясните, как. Скриншот отправить не могу, т. к. здесь в этом письме это у Вас не предусмотрено.

Спасибо. С уважением, Маргарита.

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Маргарита!

Это не настраивается – кнопка появляется автоматически на тех письмах-рассылках, отправители которых поддержали стандарт отписки. Если же письма-рассылки (нежелательные, конечно же) приходят во "Входящие", то надо нажимать на таких письмах кнопку "Это Спам", чтобы наказать недобросовестного рассыльщика.

G ..
28 января 2016, 00:36

не появилась кнопка

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Дело в том, что кнопка появляется автоматически на тех письмах-рассылках, отправители которых поддержали стандарт отписки. Если же письма-рассылки (нежелательные, конечно же) приходят во "Входящие", то надо нажимать на таких письмах кнопку "Это Спам", чтобы наказать недобросовестного рассыльщика.

kvestk
28 января 2016, 00:36

Что-то у мня этой кнопки нет. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Кнопка появляется только на письмах-рассылке, попавших во «Входящие», которые поддержали стандарты быстрой отписки.

Если письма приходят в «Спам», то на них кнопки не должно быть — туда попадают плохие письма, в которых не поддержан формат отписки. Если же такое нежелательное письмо попало в папку «Входящие», смело жмите кнопку «Это спам».

solv13
28 января 2016, 00:36

Если можно, подскажите, пожалуйста, а как будет работать ваш новый фильтр в таком вот случае: я заказала в интернет-магазине светофильтры, магазин Сотмаркет оказался очень навязчивым и прислал мне 12 писем, меняя мой заказ по своему усмотрению. Но в итоге в этих многочисленных письмах ведь была полезная информация, в том числе и номера заказов, время и место получения! Откорректировали заказ и я фильтры получила. Не будут ли такие письма попадать в фильтр и я перестану получать важное для меня?  Но может, это зависит и от моих действий, если я получу их и не нажму "Отписаться", то письма будут приходить мне?

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Если письма приходят с одного адреса и Вы нажмете "Отписаться", то тогда письма не будут Вам приходить. Если же не нажмете, то всё будет в порядке.

solv13
28 января 2016, 00:36

Спасибо большое!:-)

lady.alena2017
28 января 2016, 00:36

А если кнопки такой нет что делать?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Отмечать письма кнопкой "Это Спам".

Кнопка "Отписаться" есть только на письмах добросовестных рассыльщиков, остальных же нужно наказывать соответствующей кнопкой. 

Мустангер
28 января 2016, 00:36
Странно...ни какого значка не появилось...мож что сделать дополнительно нужно?
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Кнопка появляется только на письмах-рассылке, попавших во «Входящие», которые поддержали стандарты быстрой отписки.

Если письма приходят в «Спам», то на них кнопки не должно быть — туда попадают плохие письма, в которых не поддержан формат отписки. Если же такое нежелательное письмо попало в папку «Входящие», смело жмите кнопку «Это спам».

Мустангер
28 января 2016, 00:36
Благодарю Вас! Разобрался!
deptk
28 января 2016, 00:36

А в оформлении "справа от списка писем" будет такая?

 Скрин

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

А она уже есть – такой же значок после кнопки «Это спам».


Дело в том, что кнопка появляется только на письмах-рассылке, попавших во «Входящие», которые поддержали стандарты быстрой отписки. Все остальные же должны отмечаться кнопкой «Это спам».

don.iliyason
28 января 2016, 00:36

хороший сервис для борьбы со спамом, но может получиться так, что один получатель в состоянии аффекта может натыкать эту кнопочку и те люди, которые реально хотят получать письма от определенной компании лишатся возможности быть проинформированными?

То, что для одного интересная статья, для другого может быть спамом!

Как вы решаете вопрос субъективизма конкретных индивидуумов?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Система распознает нажатия не только на "Это Спам", но и на "Это не Спам" – то есть если на рассылку поступает большое количество жалоб, то спамооборона будет распознавать письма соответствующе.

Если рассылка направляется в "Спам" и пользователи отмечают письма, как не спамовые, то и система будет перекладывать рассылочные письма во "Входящие". 

zemet.mfc
28 января 2016, 00:36

это супер!:-O

Софья Оганесова
28 января 2016, 00:36

Отлично!!! Я уже полгода отписываюсь от GidSales,попробую как придет вновь письмо от них.

futurator.ru
28 января 2016, 00:36

Случайно нажал "Отписаться", можно это как-то вернуть обратно? У GMAIL некоторое время висит (ну или вислеа) плашка с возможностью UNDO

 

Если в письмах есть возможность отписки, нажатие кнопки Отписаться как-то влияет на возможность их попадания в спам?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Добрый день! Если Вы нажали «отписаться» на честной рассылке, которая поддерживает все нужные свойства по быстрому отказу от получения рассылки, то вернуть подписку можно только на сайте автора рассылки.

Если же Вы нажали «отписаться» на письмах, в которых не поддерживаются такие свойства, то нужно пойти в папку «Спам» и извлечь оттуда письмо, чтобы письма снова клались в папку «Входящие»

mediartfilm
28 января 2016, 00:36

Когда будет? Хочу кнопочку=)

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Уже есть! Но дело в том, что кнока есть только на тех письмах-рассылках, отправители которых были добросовестными и порядочными – то есть поддержали формат отписки в письме.

Все письма-рассылки, что приходят во "Входящие" без этой кнопки, необходимо помечать кнопкой "Это спам", чтобы наказать рассыльщика нежелательных писем.

mediartfilm
28 января 2016, 00:36

Хочу кнопочку, у меня ее нет.

 

vln37
28 января 2016, 00:36

Нормальная функция,давно пора было сделать.МОЛОДЦЫ,додумались-таки.

msh-2006
28 января 2016, 00:36

Вот за это огромнейшее спасибо, мне осточертели уведомления фейсбука, которые приходят на адрес эл.почты

Я вообще проклинаю тот день и час, когда на нем засветилась. Мало того, что с ним постоянный гимор, то пароль не видит, то нельзя зайти в свой аккаунт, и постоянно какие-то проблемы.Редактировать и уничтожить старую информацию нельзя, она висит ,как старый хлам на чердаке.

a-sole-mio
28 января 2016, 00:36
Доброго дня!

В целом я весьма высоко оценила и возможности пометок спама и отписок, спасибо.
Однако в некоторых случая это не срабатывает, т.е. не срабатывает функция unsubscribe в самом письме, отписаться и кнопка пометки спама, так например, письма от mail@new-dating.com продолжают приходить и попадать в папку входящие.
Буду благодарна за совет, как бороться с такими спамерами!
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Доброго!

Если кнопка "Отписаться" не срабатывает, значит, действительно, нужно жать "Это Спам" на письмах. 

Сколько писем Вы уже отметили кнопкой "Это Спам" от @new-dating.com

a-sole-mio
28 января 2016, 00:36
Тимофей, служба поддержки,
большое спасибо, что ответили!
Признаться уже не помню, точно не меньше 2х нажимала что это спам. Обычно я использую функцию самого письма и кроме того сразу помечаю такое письмо ещё и как спам (ага, масло оно ведь хорошо что масляное :))) - в общем логика блондинки).
В итоге через несколько дней, когда я поняла что это не сработало, то я написала им вежливый ответ на их рассылку с просьбой отписать меня от рассылки так как их ссылка "unsubscribe" в письме не срабатывает. И О_о чудо! - спам перестал приходить и в папке спама их писем тоже нет, значит отписали вручную.

Такой случай впервые, во всех остальных всё работает исправно.
В общем все счастливы и ни один кролик не пострадал :)))
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Рад, что всё таким чудесным образом разрешилось! ;-)

Но на будущее: после второго такого письма, которое Вы отметили спамовым, письмо должно автоматически идти в "Спам". Если не идет, то можете сразу же написать нам в службу поддержки (нужно нажать "Рекомендации не помогли") и мы будем разбираться, так как не все рассыльщики на Вашу жалобу могут откликнуться. 

Доброй ночи!

a-sole-mio
28 января 2016, 00:36

Большое спасибо!
Буду знать, и почти уверена что подобное не повториться - суровый бой ведет ледовая дружина, мы верим мужеству отчаянных парней команды Яндекс!

goshikvia
28 января 2016, 00:36

пару дней назад прислал мне человек письмо которого я знаю и была кнопка "Отписаться" - нонсонс!

А так проблем не было. если конечно действительно отписывает.

Вопрос: "Отписать" это значит отписать и пометить как спам? или отписать и удалить? В любом из случаев письмо логично должно попадать в соответствующую папку Спам или Удаленные. Но письмо безвозратно исчезает. Примите к сведению что нажимая отписаться пользователь возможно имеет ввиду БОЛЬШЕ не получать письма и "это" письмо оставить. В некоторых случаях да надо удалять так как несанкционированная спам рассылка. Примите плиз это к сведению.

Алексеев Алексей
28 января 2016, 00:36

"Спамооборона начнёт считать отправителя недобросовестным и отправлять все его сообщения у всех пользователей Яндекс.Почты в папку «Спам»".

Не в СПАМ, а удалять безвозвратно. Цените время пользователей.

Илья
28 января 2016, 00:36

думал,что в трехпанельном у меня не отображается (как это всегда-этот режим в обиженных),но нет-и после перехода в обычный нет этой хваленой кнопки отписки
 http://joxi.ru/5Fk4VIwyTJDsbSQYlzA

Уаз
28 января 2016, 00:36

Хорошая штука. Для ведения статистики и последующего натравливания бота на рассыльную шарашку - то что надо. Токо есть способ проще. Научите чёрный список принимать в разработку не только конкретный адрес Wasya-milliarder@turbodohod.com но и сам сервер с которого пришло письмо  @turbodohod.com, а так же сечения вроде  @*dohod.com  И тогда все письма с этого сервера априори без обсуждения будут баниться. не в СПАМ-папку, а вообще не появляться в почте. НИГДЕ! Кнопка ОТПИСАТЬСЯ очень опасная штука. Ибо в условиях кибервойны может стать инструментом для истребления ресурса. Тк как я понял амнистироваться забаненый несможет. А если это и будет возможно - будет сопряжено с головными болями. Что и требовалось нападавшему.

 

 

PS: Тимофей! А почему мой пост подписан логином а не именем для яндекс-служб?

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Вы можете в почте создавать правила для управления письмами с целого домена. Например, Вы можете задать условия: "Если «От кого» содержит turbodohod.com" – сделать то-то.

По поводу имени для Яндекса: проверьте, пожалуйста, какое имя у Вас выбрано в Настройках – оно и должно отображаться. 

cravchenko.cergei
28 января 2016, 00:36

ПАЗВАНИ МНЕ 89856693200(love)

Владимир Михайлов
28 января 2016, 00:36

Это просто великолепная новость! Как давно я об этом мечтал, в очередной раз переходя по левой ссылке и разыскивая на левом сайте, как можно от них отписаться, когда они в очередной раз предлагают ввести пароль, который уже тысячу лет как был забыт! Большое человеческое вам спасибо. 

 

mixailcniazev
28 января 2016, 00:36

у меня нет кнопки "отписаться". Как ее вставить?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Кнопка "Отписаться" есть только на тех письмах, чьи отправители поддержали такой формат отписки. Если же в рассылке нет этой кнопки, то просто отмечайте такие письма кнопкой "Это Спам!". 

mixailcniazev
28 января 2016, 00:36

Knyazev_1937@mail.ru

Как установить кнопку

"Отписаться"?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

Уточните, пожалуйста, Вы производите рассылку?

mixailcniazev
28 января 2016, 00:36

Нет. Только принимаю

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:36

В таком случае, если кнопки нет, значит, рассыльщик не поддержал формат отписки. Можете смело жать кнопку "Это спам" на его рассылочных письмах. 

slava
28 января 2016, 00:36
давно пора
yqa
9 июня 2016, 22:07
У меня проблема: я случайно задел кнопку и отписался от платной рассылки. Меня это сильно расстроило и я вернулся к старому интерфейсу. Поэтому пишу сюда и предлагаю решение.
Решение такое: не отписывать сразу, а спрашивать во всплывашке снизу: "Вы только что отписались от рассылки. Отменить?". И если не отменить, то отписывает от рассылки. Пяти-шести секунд достаточно чтобы передумать.
Такой подход хорош тем, что не нужно делать два шага чтобы отправить в спам, но при этом есть возможность отмены.
Тимофей, служба поддержки
10 июня 2016, 17:15
yqa,
Добрый день!
Жаль, что вы столкнулись с такой проблемой. Возможно, если вы напишете рассольнику, он подпишет вас вновь, если увидит, что раньше адрес был в базе?
Ваше пожелание, конечно же, мы передадим команде сервиса. Надеемся, что у вас всё наладится!
olkhowoi.oleg
16 августа 2016, 17:30
из за вашей всякой ерунды я не могу отправить письмо, присылают что я спам. что за фигня. и это самая лутшая почта.
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2016, 19:15
Добрый день!
Ошибка появляется на этом ящике или на каком-то другом? Сколько писем было отправлено до того, как Вы её увидели?
olkhowoi.oleg
16 августа 2016, 20:07
Тимофей, служба поддержки,
3 письма
Тимофей, служба поддержки
17 августа 2016, 15:37
К сожалению, Вы не уточнили адрес ящика, на котором появилась проблема.
georgii puxov
19 августа 2016, 14:33
Замечательное и нужное предложение!Я им непременно воспользуюсь.
franciscoantonio lealbello
8 октября 2016, 00:48
Hola segura la entrada 
Спартак Панкратов
29 октября 2016, 19:52
  Работает , значит хорошо
s.yanchevskiy
25 ноября 2016, 08:19
Добрый день, просмотрел все комментарии к посту. Кнопка хорошая и удобная, но ответа на вопрос как понять рассыльщику кто нажал спам, я не нашел. Дело в том что делая рассылку, вижу что постоянно письмо у кого то попадает в персональный фильтр. Получается что каждый раз портится и статистика, и нагрузка на отправку не уменьшается. А с ростом объема базы как у нас сейчас (за 2 недели 50 000 адресов, легально собранных, по желанию самих пользователей), через время пользователь начинает понимать нравиться или не нравится ему получать наши письма.и те кому не нравиться не всегда нажимают кнопку отписаться, вот из 50000 у нас 200-300 уже настроили персональный фильтр наш адрес. Мы с удовольствием выкинули бы из базы человека, а получается не знаем кто это и не можем

Тимофей, служба поддержки
30 ноября 2016, 19:05
Чтобы подобных проблем не возникало, следует осуществлять рассылку писем только тем получателем, которые выразили явное согласие на её получение. Если пользователи самостоятельно подписываются на рассылку, могу порекомендовать Вам дать пользователям необходимые инструкции, в случае нежелания получать эти письма, на странице той же подписки. Со своей стороны мы не можем разглашать информацию о пользователях и их персональных настройках, и располагаем лишь статистикой.
s.yanchevskiy
2 декабря 2016, 21:15
Тимофей, служба поддержки,

Как правило есть пользователи , которым что давай правила , что не давай, поступают они одинаково. Мы вот например долго уже ломаем голову для чего человек подписывается и тут же, сразу  нажимает Спам на письмо "спасибо за регистрацию, подтвердить свой email" . Разве не проще было бы, если ваша система при попадании письма в спамфильтр пользовательский, отправляла информацию не персональную по пользователю, а информацию о письме  и о том что некто, отписаться с вашей рассылки или пожаловался ( передав при этом уникальный id. письма. А то получается что при каждой отправке и статистика портится и нагрузка не уменьшается
Тимофей, служба поддержки
5 декабря 2016, 13:10
Добрый день!
Понимаю, что такое поведение пользователей может вызывать трудности. Передал Ваши идеи команде сервиса. 
sanja43
4 мая 2017, 11:18
У меня нет такой кнопки - а очень нужна! У меня проблема - я не состою в одноклассники, а мне вдень от них приходит по 30-40 писем - выкидываю их в спам а они все ровно появляются во входящих если не сложно ответе на sanja43@yandex.ru
Тимофей, служба поддержки
5 мая 2017, 18:05
Могу предложить Вам занести адрес отправителя в чёрный список. Сделать это можно на странице https://mail.yandex.ru/#setup/filters (чёрная рамочка). Подойдёт Вам такой вариант?
macrovamaria
13 ноября 2017, 15:55
Makpovamapia
georgii puxov
18 июня 2019, 01:00
Приятные новости!
tanja.shapochkina
вчера, 01:57
Большое Спасибо!