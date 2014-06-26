Блог Почты

Блог Почты

Отвечайте быстрее

На днях в Яндекс.Почте изменился внешний вид формы быстрого ответа на странице письма.


С помощью технологии Маркер, о которой мы уже рассказывали, форма быстрого ответа на разных письмах работает по-разному. Так, например, в письмах от людей она всегда находится внизу экрана, чтобы отвечать, не теряя текст из вида. А вот в письмах, на которые, как правило, ответ не требуется, эта форма находится под письмом. Например, на новостных рассылках или письмах от скидочных сервисов.

Кроме того, текст вашего ответа показывается на той же странице сразу после отправки — это значительно упрощает переписку.

Мы надеемся, что это изменение особенно понравится тем людям, которые используют Почту в деловых целях. За первые дни мы уже получили много отзывов и предложений — и обязательно учтём их в ближайшее время.
90 комментариев
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Андрей Чувелёв
28 января 2016, 00:35
Зачем этот текст? Я.ру всё равно закрывают. Почту, скорее всего я тоже закрою. Зачем она без Я.ру?
bypsix
28 января 2016, 00:35

мне хотелось бы чтоб показывалась вся переписка с человеком, как лента сообщений вконтакте. То что показывается два сообщения это хорошо, но бесполезно, зачем мне видеть свой ответ сразу после письма, я и так знаю что я написал, а вот пролистать переписку на пару недель назад и подуточнить какую—то информацию бывает нужно, а перемещаться по истории через поиск писем по адресу почты собеседника неудобно.

ilnurkh
28 января 2016, 00:35

попрубуйте трехпанельный вид, там треды загружаются полностью.

bypsix
28 января 2016, 00:35

да это удобно для переписки с людьми, но не когда открываешь почту от скидочных сайтов и подгружается 100500 ненужных старых писем со скидками

AlexanderGolovine
28 января 2016, 00:35
Вполне адекватное решение по поводу закрытия Я.ру, однако меня интересует следующее: Что будет с тематическими клубами — http://wow.ya.ru/clubs_yandex.xml?
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35
Не волнуйтесь, клубы и блоги сервисов не пропадут, они получат новый интерфейс, как и главный блог Яндекса http://blog.yandex.ru
TARIKO
28 января 2016, 00:35

Интерфейс, кстати, убог. Особенно комментарии.

shuik
28 января 2016, 00:35

Сделайте в этой форме еще ответ с задержкой до определного времени, а то на полной страничке ответа это есть а тут не хватает.

Ксения Хант
28 января 2016, 00:35

помоги, пожалуйста! я не могу зайти на свою почту, мне очень срочно нудно туда попасть! пароль яндекс не принимает, а телефон мой поменялся 

alexei.bistrov
28 января 2016, 00:35

Не Вы одна не можете зайти!!! Не выходил, так перенаправляет на открытие очередного ящика

Ксения Хант
28 января 2016, 00:35

дааа. именно так! мне срочно нужен мой старый ящик! что вообще происходит? 

ya.pavel-juke
28 января 2016, 00:35

Зыведите,другой ящик. В любой сейчас почте имеется опция "забрать писма с других ящиков".Есть также ЯНДЕКСДИСК,Вот туда проще всего собрать все.Вам предложат @gmail.com я-диске,туда и соберите.Если запомните пароль,то будет храниться вечно.

foo.j
28 января 2016, 00:35

Возможно ли отключить анимацию после отправки сообщения? Ужасно раздражает окно ответа, которое после отправки вначале уезжает вверх, а затем обратно вниз, и не до конца причем.

frolova.cds
28 января 2016, 00:35

Как отключить эту форму быстрого ответа? Я не могу нормально отскринить страницу, эта форма лезет везде и загораживает текст.

Kipelovna
28 января 2016, 00:35

Почта такая глючная стала, что хоть караул кричи, то долго загружается, то письма не открываются, заколупало всё это.

felisata2008
28 января 2016, 00:35

Почему убрали внизу прочитанного письма опцию "удалить"? Решила уйти с Яндекса на майл.ру, оказалась там такая же фигня, то есть вы всё плохое перенимаете? Но неужели неясно. что удобно убрать прочитанное письмо сразу, и не лезть наверх каждый раз? При огромных подписках с ЖЖ и ли.ру - это кошмар((( Спрашивала у тех.службы - объяснили, что "старая схема не планируется к возврату"(((((((( Ну почему, если "новшество", то обязательно пользователю неудобство???(((

Ну хотя бы дайте возможность пользоваться "старой схемой" тем, у кого от новой воротит, а тем, кому нравится эта дребедень - пусть?

landras
28 января 2016, 00:35

Потому-что это россения....

rynut2015
28 января 2016, 00:35

$$$Горнолыжныетур$$$

romantikos7
28 января 2016, 00:35

Отмените мне вашу ерунду и верните как было!!!

felisata2008
28 января 2016, 00:35

Вы верите, что нас могут услышать? И поправить свою тупость, да никогда! Проверено((( Наверное, уже и премиальные за "новшество" получили, не отдавать же(((( Господи, сколько же глупостей на этом Яндексе((( Своего ничего придумать не могут, стибривают самое неудачное у других(((

romantikos7
28 января 2016, 00:35

Очень грустно!!!!!:-(;-(:-$

k.lukyanov2012
28 января 2016, 00:35

Здравстуйте!

После этого нововведения происходит очень большая путаница, при цитировании появляется очень много полос, цитирование сообщения делается очень большим и не удобным, особенно, если нужно что-то выделить. Раньше было намного лучше и удобнее, чем сейчас. Или можно сделать на выбор, кому как будет удобнее. Мне не удобно и многим моим знакомым тоже. Всегда пользовался яндекс почтой из-за простоты и удобства, сейчас очень не удобно пользоваться. Получается что одно письмо содержит (например) 10 старых писем.

И ещё после нововведения не работает перенос в папку входящие, раньше это было, что было очень удобным.

Vostok096
28 января 2016, 00:35

Здравствуйте.
Помогите убрать с моей страницы серое окно с ненужной информацией (погода, афиша) Расскажите как мне сделать это самому, 

rcforum-de2
28 января 2016, 00:35

Настройки - Прочие: в разделе "В интерфейсе почты" снять галочки с погоды, новостей, промо

Vostok096
28 января 2016, 00:35

Спс. мужик ))

m.t.a.194906
28 января 2016, 00:35

не помогает

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Видимо, Вы используете тему оформления, в которой "Погода" и "Афиша" – неотключаемые блоки оформления. Попробуйте выбрать любую другую, нерегиональную тему, тогда эти блоки не будут отображаться. 

Coffe.in777
28 января 2016, 00:35
Мне с телефона вообще неудобно. Пожалуйста верните назад все как было ...(
ru.gey
28 января 2016, 00:35

Совершенно стало не удобно. Во первых страница летает так, что приходится после каждого ответа поднимать наверх, а потом вернуться во входящие. Не могу отправить письмо клавишами CTRL+Enter. отвратительно просто. Верните как было!!!!!

felisata2008
28 января 2016, 00:35

Ну что ж это такое)))) Люди просят, умоляют убрать дебильное новшество - вернуть прежнее - нормальное и удобное, а людям это сотворившим на Яндексе-почте без разницы((((  Противно((

bel.al4713
28 января 2016, 00:35

Абсолютно с Вами согласен!!!  Имею достаточный опыт борьбы с "антинародными" нововведениями и к сожалению - бесполезный... Особенно этот новый "быстрый ответ"... одна "двусмысленная" кнопка чего стоит: то ли написать ответ, то ли отправить...

rina1788
28 января 2016, 00:35

Присоединяюсь!

Новшество действительно дебильное! Мешает и раздражает...

Daimond89reg
28 января 2016, 00:35

:-(

crazyya
28 января 2016, 00:35

Firefox nightly Яндекс почта пересатала работать ( может и не яндекс виноват, но остальные сайты и gmail работают ),

в Opera 12 почта начала тормозить, Фильтры ( правила ) не удалось найти как применить к уже наличиствующим в ящике,

удалить 300 сообщений ( > 30 ) с помощью последовательности найти по слову, удалить нельзя, нужно пачками по 30.

В общем да нужны эти фенички, а основной функционал зачем он, это же не яблостайл. Верной дорогой идёт яндекс, а жаль.

 

p.s. Накипело :(

andrei.ivanov51
28 января 2016, 00:35

Слишком часто меняете интрефейс, не успеваю привыкнуть, что-бы топравить файл нужно долго искать как его прикрепить.

В общем ничего хорошего в изменениях нет, лучше оставте так как бвло раньше.

x-shader
28 января 2016, 00:35

Верните плиз кнопки действий внизу письма.

Чтобы удалить - надо листать обратно к началу. Ужс.

ooo.vysota
28 января 2016, 00:35

Здравствуйте. Кнопка "прикрепить файл" стала доступна без лишнего клика - это хорошо, убрали кнопки внизу письма - это плохо, остальное пофиг. Верните пожалуйста, нижние кнопки, хотя бы кнопку "удалить", а то не хочется к верхним привыкать. И да, почему по клику "показать всю! переписку" открывается одно! предыдущее письмо? Совсем непонятная логика.

alekckam
28 января 2016, 00:35

Как вернуть прежнюю форму отправленныч писем?

alekckam
28 января 2016, 00:35

Это только создает неудобства.

 

seocu.ru
28 января 2016, 00:35

отлично!!!:-D

info-alexeypopov
28 января 2016, 00:35

1) Форма ответа слишком маленькая для стандартного ответа. Ответ предполагает более трех-шести строк такой ширины. То что сейчас заложено - это чат. Даже в квипе, скайпе - и то больше.

2) Цитатой стало пользоваться невозможно так как глючит появление полос в сложном письме (2-3 пересылки и взятие цитат из этого письма мною). Раньше ты копировал, вставлял в форму ответа и всё было ок. Теперь это исчезло.

3) Зачем форму ответа делать маленькой? Ведь если растянуть на пол экрана, она уже будет вмещать больше текста и не нужно делать лишний клик с переходом на новую страницу написания письма.

 

А вообще лучше сделать возможность возврата к более легкой и неглючной старой версии, для ретроградов :)

Эта правда неудобна немного.

olk
28 января 2016, 00:35

эта совсем не удобна, была бы возможность откатиться на старую форму ответа :(

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо большое за подробный комментарий и аргументированные замечания! Я непременно передам их нашим разработчикам.

Что же касается цитаты: уточните, пожалуйста, проблема повторяется в разных браузерах? Как именно всё глючит? Опишите подробнее, пожалуйста, мы всё проверим и исправим. 

ipdima08
28 января 2016, 00:35

Что-то у меня по-прежнему старый вид, нет этих быстрых ответов... Почему?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Проверьте, пожалуйста, в других браузерах также старый вид? Кроме того, прикрепите к ответному мне комментарию скриншот старого вида – всё проверим. 

ipdima08
28 января 2016, 00:35

Тимофей спасибо за ответ,

 

Я обычно пользуюсь файрфоксом, но проверил и в опере и в яндекс-браузере точно также, нет "быстрого ответа"

Ссылка на скриншот https://yadi.sk/i/vjKY1hk_WVmzN

 

С ув-ем,

Дмитрий

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Дмитрий, спасибо за информацию. Дело в том, что Вы пользуетесь трехпанельным интерфейсом, в котором быстрый ответ не работает. Если на странице настроек оформления Вы выберите "На отдельной странице", то увидите, что быстрый ответ доступен и для Вашей почты. 

ipdima08
28 января 2016, 00:35

Тимофей, спасибо, все ясно теперь:)

fermer-fermer
28 января 2016, 00:35

Как настроить по умолчанию  "ответ отправителю", а не "ответ всем"?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Увы, на данный момент такой возможности нет, но я направлю Ваш комментарий в качестве предложения команде Яндекс.Почты.

Благодарю!

fermer-fermer
28 января 2016, 00:35

Спасибо Тимофей.
Это реально неудобно. У нас Я.Почта для домена. На многие наши корпоротивные ящики часто приходят рассылки отправленные не одному десятку адресатов.
Несколько раз мы заспамили чужие ящики, не увидев, что "отвечаем всем".

gmk57
28 января 2016, 00:35

(+1)

Skorpion-555
28 января 2016, 00:35

Передрали идею с гугл почты, только реализовали намного хуже. Совершенно неудобно отвечать на письма, если собираешься писать много строк текста. Вот бы окно ответа раширялось автоматически в завсимости от количества написанного, а старая переписка сворачивалась (и открывалась по нажатию плюсика). Вобщем смотрите дальше у гугла, они уже все придумали и более толково реализовали.

ruk-anastasiya
28 января 2016, 00:35

А как теперь переслать письмо другому адресату? Раньше можно было и можно было прикрепить его в виде вложения, а сейчас я эту функцию не нахожу.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Вы можете просто вверху на письме нажать кнопку "Переслать" – можно будет тогда в прежней форме и вложением прикрепить письмо, и выполнить любые старые функции. 

alena-smirnova00
28 января 2016, 00:35

Очень мешает это ваше окошко "быстрого ответа"! Неплохо было бы добавить в настройках отключения этой хрени!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Уточните, пожалуйста, а чем именно оно мешает? Вы ведь, как и прежде, можете отвечать через полную форму, нажимая на кнопку "Ответить" в верхней панели инструментов. 

rina1788
28 января 2016, 00:35

Действительно, если бы хоть можно было эту "радость" отключить... 

Уберите её, пожалуйста! Или добавьте возможность отключения...  Думала, что привыкну к ней. Но она по-прежнему ужасно раздражает.

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо за Ваш комментарий. Я направлю его в качестве отзыва нашим разработчикам!

gurinmura
28 января 2016, 00:35

форма для деловой переписки неудобна

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Уточните, пожалуйста, чем именно?

khanson
28 января 2016, 00:35

Ужас, по-другому не назовешь. Как не пытался перестроится под новый вид ничего путнего не выходит. Отвечать приходится много и часто. Из-за "кривизны" отображения постоянно с косяками получаются ответы. У меня шаблоны для редактирования. Теперь редактировать настолько коряво и неудобно, что не выразить словами. Я за нововведения, но только когда они ведут к действительно улучшениям, а не танцам с бубнами...
Нас вообще слышат здесь?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Конечно, слышат. Пожалуйста, что именно за "кривизна"? Проиллюстрируйте все проблемы скриншотами – это позволит мне направить проблемы и замечния нашим разработчикам. Спасибо!

khanson
28 января 2016, 00:35

Скриншотами показывать маленькое окно быстрого ответа? А также вызов подписи (шаблона ответа) по нажатию кнопки?
Давайте поясню ещё раз.
Раньше поле быстрого ответа активировалось с одного клика. При этом шаблон появлялся сразу. Поле было достаточно большое. Редактировать было удобно. Соответственно отвечать подобным образом было быстро и, опять же, удобно.
Теперь смысл быстрого ответа утерян за лишними действиями - раз и маленьким окном - два. Когда торопишься очень раздражает и лишний клик и то, что подпись почти не видно - надо прокручивать.
Представьте, что у меня в подписи заготовлен стандартный ответ на несколько строк, требующий некторой редакции + сама подпись в несколько строк. Раньше было очень удобно - всё отображалось полностью и с одного движения. Вот и вся разница.
Скажете - пользуйся переходом в полную форму. Отвечу - ну было ведь вполне себе замечательно. Просто перемудрили и потеряли главное - удобство и простоту.
Всёж гениальное просто...
Спасибо и Вам.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо за уточнения, теперь понял Вас.

Обязательно передам Ваши замечания нашим разработчикам!

t1737949
28 января 2016, 00:35

сделайте пожалуйста автоматическое формирование обращения при ответе на присланное письмо ( по типу подписи) - чтобы можно было заранее прописать обращение (одно для всех), а конкретно кому идет ответ - присоединялось автоматически

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо за предложение, я передам его команде Яндекс.Почты!

rina1788
28 января 2016, 00:35

Как убрать эту "форму быстрого ответа"?

Она только мешает!!!

И ещё: раньше, когда пишешь письмо, внизу была кнопка "сохранить", а теперь пропала... Автосохранение - это хорошо, но эта кнопка была совсем не лишней!

 Верните мне мою любимую "Яндекс-почту"!

"Мейл. ру" была хуже, но теперь - не знаю... Если так дальше пойдёт - придётся на неё уходить...

Psunchik
28 января 2016, 00:35

добавьте сервис, чтобы было видно прочитано письмо или нет

AntonDemkin
28 января 2016, 00:35

Хотелось бы иметь возможность отключать это неудобное плавающее окно внизу. Нововведения это хорошо, но не всем это нужно. Мне, например, это мешает читать письма.

zonepartners
28 января 2016, 00:35

Каким образом возможно использовать текст с оформлением (имеется в вижу письмо в виде html)? Дело в том, что в форме быстрого ответа оформление из подписи в виде html не подставляется, более того, при переходе с формы быстрого ответа на полную форму так же оформление не используется. Надеюсь замечания будут учтены, спасибо!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

HTML возможно только в полной версии ответа (быстрая форма поддерживает режим plain text). Спасибо за замечание, непременно его передам команде Я.Почты!

LavrinovEV
28 января 2016, 00:35

Добрый день.

Сегодня впервые воспользовался функцией быстрого ответа (форма внизу письма).

Каково было моё удивление, после того как я нажал отправить, письмо ушло с ящика по умолчанию, а не с того на который я получил, хотя адрес, на который пришло сообщение есть в списке моих адресов, зарегистрированных в яндекс почте.

В связи с этим серьезное преложение:
если нет возможности реализовать ответ с того же адреса на который пришло сообщение, дайти возможноть выбрать отправителя (свой ящик). Или хотя бы просто выводите сообщение в самой форме от какого адресата будет отправлено сообщение (то есть до отправки).

С уважением, ваш пользователь Евгений.
 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Евгений, здравствуйте!
Спасибо большое за подробный и аргументированный комментарий. Действительно, форма быстрого ответа подставляет в поле "От кого" адрес по умолчанию – тот, что выбран в настройках.  Чтобы отвечать с адреса, на который отправлено было письмо, Вам следует перейти в полную форму ответа (с помощью кнопки "Ответить"). 

Благодарю за замечание, я непременно передам его ответственным!

Татьяна Сландэсс
28 января 2016, 00:35

Добрый день! Пожалуйста, сделайте предупреждение при отправке письма типа:ВЫ ТОЧНО ВСЕМ 40 АБОНЕНТАМ ХОТИТЕ ОТПРАВИТЬ ИЛИ ОДНОМУ?  Из-за этой кнопки ОТВЕТИТЬ ВСЕМ... не обратив на это внимания, очь много получилось казусов. Приходится оправдываться. Или возможность в настройках поставить галочку тем кому нужно делать подобные рассылки - пусть всем отвечают. Простому обывателю нужно ответить одному человеку и всё время выставлять "ответить" вместо "ответить всем" очеть не удобно. Просто забываешь об этом ньюансе!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!  Сделайте как-то...

gmk57
28 января 2016, 00:35

(+1)

alesha-cherepkov
сегодня, 09:29
gmk57,
 Поддерживаю
Дмитрий
28 января 2016, 00:35

Слов нет. С могзами дружите? Раньше было при нажатии "ответить" ответ только автору письма, не считая других учасников. Сейчас При нажатии на "ответить" отправляется всем (автору и другим адресатам.

Предупреждать надо, бездари.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

В форме быстрого ответа у желтой кнопки есть треугольник, нажав на который можно выбрать "Ответить" (только адресату) или же "Ответить всем" (всем участникам беседы).

kirillova.antonina
28 января 2016, 00:35
Вот только глючит адрес, с которого ответ отправляется. Если при обычном переходе по ссылке Ответить в поле своего адреса подставлялся адрес на который писали, если он подключен, то в быстрой форме этого нет, отправляется с адреса по умолчанию, а из-за этого казусы неприятные случаются.
peregrine77
28 января 2016, 00:35

Жанна Фриски 22.09.2014

sairam24
28 января 2016, 00:35

Для смартфонов, верните настройки Размер шрифта. Пол страны слепые.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Вы подразумеваете приложение Я.Почты или же мобильную версию?

sairam24
28 января 2016, 00:35

я говорю о приложении яндекс почта мобильное приложение я уже писал о том что в размер шрифта не регулируетсяочень мелкий шрифт,в очках не видно

petrovamiro51
28 января 2016, 00:35

я почему-то не могу открыть свою почту  Появилась 1ое письмо стала открывать и все исчезло не знаю что делать?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Уточните, пожалуйста, проблема до сих пор актуальна? Что именно исчезло: Вас выбросило из почты или же пропали все письма из ящика? Опишите подробнее ситуацию, пожалуйста, я постараюсь помочь. 

Lingevičienė
28 января 2016, 00:35

скажите пожалуйсто, а будет ли в дальнейшем такая функция, что когда читатель(получатель) открывает письмо - ты получаешь уведомление? теперь как я вижу и знаю есть функция только получение уведомления о доставке. Жду ответа и такой функции. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Увы, пока ничего пообещать не можем – если такая опция появится, мы обязательно напишем о ней здесь и оповестим пользователей. 

dimankovalev82
11 мая 2017, 03:03
Праздник 
lzagumennova
19 декабря 2017, 15:06
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><div style="padding: 0.6em; background-color: #DAE6F2; border: 1px solid #B8CFE6; border-radius: 7px; -moz-border-radius: 7px;"><a href="https://money.yandex.ru/embed/?from=sbal" title="Виджеты Яндекс.Денег" style="width: 200px; height: 100px; display: block; margin-bottom: 0.6em; background: url('https://money.yandex.ru/share-balance.xml?id=562505880&key=BAFD44A25F364B2F') 0 0 no-repeat; -background: none; -filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='https://money.yandex.ru/share-balance.xml?id=562505880&key=BAFD44A25F364B2F', sizingMethod = 'crop');"></a><form action="https://money.yandex.ru/direct-payment.xml" method="post"><input type="hidden" name="receiver" value="410014524427253"/><input type="hidden" name="sum" value="0"/><input type="hidden" name="destination" value="Яндекс.Деньги &#8212; на хорошее дело не жалко!"/><input type="hidden" name="FormComment" value="Пожертвование через виджет &#171Мой баланс&#187;"/><input type="submit" value="Поддержать проект" style="margin-top: 0.6em; width: 100%;"/></form></div></td></tr></table>