Отвечайте быстрее

С помощью технологии Маркер, о которой мы уже рассказывали, форма быстрого ответа на разных письмах работает по-разному. Так, например, в письмах от людей она всегда находится внизу экрана, чтобы отвечать, не теряя текст из вида. А вот в письмах, на которые, как правило, ответ не требуется, эта форма находится под письмом. Например, на новостных рассылках или письмах от скидочных сервисов.
Кроме того, текст вашего ответа показывается на той же странице сразу после отправки — это значительно упрощает переписку.
Мы надеемся, что это изменение особенно понравится тем людям, которые используют Почту в деловых целях. За первые дни мы уже получили много отзывов и предложений — и обязательно учтём их в ближайшее время.