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Яндекс.Почта для мобильных браузеров. Теперь и на планшетах

В конце прошлого года мы обновили интерфейс Яндекс.Почты для мобильных браузеров смартфонов. Настал черёд и версии для планшетов. Она уже доступна для iPad (начиная с iOS6) и планшетов на базе Android (начиная с Android 4).


Новый интерфейс похож на версию для смартфонов, но специально адаптирован для работы на планшетах: например, список папок не занимает места на экране, но доступен в одно касание именно тогда, когда он вам нужен.


Кроме того, версия Яндекс.Почты для планшетов умеет работать с разными типами писем: можно легко найти свои билеты на самолёт или бронь гостиницы.


Мы продолжаем работу над обновлениями мобильных приложений Яндекс.Почты и, когда они будут готовы, обязательно поделимся новостями.
195 комментариев
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Мастер Груша х_х
28 января 2016, 00:35

Здорово! Спасибо!

diloo
28 января 2016, 00:35

Спасибо, за отзыв. Команда не оставновится на достигнутом, и надеюсь будет радовать вас дальше.

polarsowa
28 января 2016, 00:35

что сделать, чтобы у меня на планшете была только полная версия почты. мобильная мне не нравится.

diloo
28 января 2016, 00:35

 Что вам не нравится в мобоильной версии?

 

Какое устройство вы используете?

Какой браузер? 

 

 

MMSapir
28 января 2016, 00:35

в мобильной версии НЕ нравится то, что нельзя сделать более крупный шрифт в левой панели. И что нельзя открыть их полностью.

планшет Apple браузер Сафари

diloo
28 января 2016, 00:35

Я не очень поняла, что значит нельзя открыть полностью? 

 

В большой почте тоже папки находятся в левой колонки, и их нельзы отодвинуть.

 

 

MMSapir
28 января 2016, 00:35

В Большой почте их нельзя отодвинуть, но можно сдвинуть весь экран. Действительно, было бы удобнее иметь возможность скрыть левую панель с письмами как это реализовано в панели с папками. Это позволит увеличить площадь экрана для отображения текста письма. Кроме того, функциональные кнопки под письмом очень маленького размера. Пользователь с плохим зрением просто не увидит их. По этим причинам я вынужден каждый раз переключаться на старую Большую почту

diloo
28 января 2016, 00:35

Мы добавили функцию раскрытия письма на полный экран.

 

С кнопками - переработаем.

MMSapir
28 января 2016, 00:35

Большое спасибо!!!

llv6
28 января 2016, 00:35
Здравствуйте, мне тоже не нравится мобильная версия на планшетнике. Единственный раз зашла в почту через яблофон, теперь мобильная версия сама установилась мне в планшетник. Бесполезно всякий раз переключаться на полную версию, после выхода по умолчанию стоит мобильная... как сохранить полную версию, или теперь проверять почту только через мак придется?:(
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Вернуться на полную версию уже нельзя. Уточните, пожалуйста, что именно не так в новой версии? Я направлю Ваш отзыв и все-все замечания нашим разработчикам. 

palmeras
28 января 2016, 00:35
Действительно, мобильная версия очень не удобна по сравнению с полной почтой. Мне там все не нравится. Интерфейс испорчен. Полная почта более наглядна, удобнее работать с письмами, читать их. Не надо ничего добавлять, исправлять в мобильной версии-просто сделайте возможным пользоваться полной версией. ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!! Почему вы не идете навстречу пользователям, а идете вразрез с их интересами, убирая возможность пользоваться полной почтой на телефоне или планшете. Нас пользователей много, а вас разработчиков мало. Разачаровывает такое отношение яндекса к пользователям.
rasgroz
28 января 2016, 00:35

Здравствуйте! Мне лично не нравится то что при заходе на почту сразу открывается последнее письмо. А я может быть не желаю его читать

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Правильно ли я понимаю, что Вы видите письмо уже открытым, а не в списке Входящих?

diloo
28 января 2016, 00:35

Спасибо большое, что ответили. 

partner-fond
28 января 2016, 00:35

Здравствуйте. Мне тоже не нравится мобилная версия почты, так как  при написании письма, если не было возможности его сразу отправить оно не сохраняется по умолчанию в черновиках. И если нужно переключиться на просмотр другой страницы, чтобы вставить в письмо какие-то данные для отправки, приложение обновляет страницу и весь предыдущий текст сразу потерян, чего не бывает при переключении на просмотр полной версии, письмо сразу сохраняется в черновиках. Устройстао Ipad, Safari.

diloo
28 января 2016, 00:35

В черновики сохраняется, если было изменено хотя бы одно поле, в случае с полем от должен появится ябл. Если мы не успели сохранить изменения автоматически, появляется окно в котором мы уточняем сохранять или нет. 

 

Черновики сохраняются автоматически, проверьте папку черновики должны быть там. 

 

partner-fond
28 января 2016, 00:35

Спасибо, сейчас уже работает. Но я паньше так делал, в черновиках ничего не оставалось, даже когда было напечатано много слов.

Но есть еще проблема, - при просмотре почты через мобильную версию, не открываются файлы, прикрепленные к письму формата .pdf или .jpeg (размер файлов не превышает 70 Кб!) В полной версии все открывается хорошо.

LanaLex
28 января 2016, 00:35

Разработчики, неужели сложно прописать параметр запоминания переключения на полную версию почты???? В ручную же можно переключить, так что единственное оправдание - лень!!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Так как мы постоянно совершенствуем и модернизируем полную версию, мобильные платформы не способны корректно работать с этой версией Почты. Уточните, пожалуйста, с какими неудобствами Вы сталкиваетесь?

LanaLex
28 января 2016, 00:35
Неудобств несколько:1. неудобство работы с двумя интерфейсами вперемешку. Пользуюсь несколькими платформами: настольный компьютер, планшет (Ipad), телефон. Каждый раз переходя с настольной платформы на мобильную приходится подстраиваться по систему, всё равно что пользоваться разными почтовыми программами. А так как пользуешься одним почтовым клиентом, рассчитываешь на некое удобство и однообразие.2. Размер экрана планшета вполне комфортно позволяет пользоваться полной версией почтового интерфейса и нелогичное увеличение размера иконок просто засоряет экран и катастрофически уменьшает размер выводимой информации, например даже на телефоне (5 дюймов) открыв мобильный вид почты видимыми являются всего 4 письма и кнопка вызова меню.... ВСЁ!!! для того что бы найти конкретное письмо приходиться крутить минут пять по экрану пальцем перелистывая перечень писем, это потеря времени и катастрофическое падение "юзабилити", на планшете писем открывается побольше, но не на много и история с многоминутным поиском повторяется... ЭТО ПРОСТО ДОЛГО И НЕУДОБНО.При открытии полной версии на телефоне появляется список уже из 11 писем и поиск нужного занимает в три раза меньше времени и лишних движений. Для меня это критично!3. На планшете открыв список писем автоматически открывается первое письмо, хотя в большинстве случаев мне это не надо и иногда даже нельзя, т.к. периодически приходит спам и возможно письма с нежелательным содержанием, а вы принудительно это письмо открываете, хотя я считаю что открывать письмо или нет, это должен решать я а не кто-то другой, а вы мне не оставляете выбора...4. Касательно вашего комментария о неспособности корректно работать версии почты на мобильной платформе - я не заметил никаких проблем, всё работает корректно и проворно.5. Размер полей для выбора нескольких писем: в мобильной версии в эти поля попасть пальцем гораздо сложнее чем в полноценной, т.к. они совсем маленькие а в полной больше и наглядней.6. Для переключения из входящих в отправленные требуется одно нажатие, в мобильной два. И так с каждым действием, в мобильном виде на каждое действие приходиться больше тратить времени и нажатий чем в полноценной. Это опять же потеря времени и удобства. Моё мнение. что мобильный вид почтовой программы помогает только людям с ограниченными зрительными способностями, увеличивая размер текста и картинок. Мне это не надо, мне гораздо важнее функциональность и количество информации на экране...И совет: не уподобляйтесь Googlу, с их Lollipop - сделали систему для девочек и нетрадиционных людей. Как рабочий инструмент стал ужасен, т.к. акцент сделан на нелепых цветах и картинках, кружочках и прочей ненужной требухе и внешнему оформительству. Но не всем нужен телефон, что-бы хвастаться перед подружками, для многих это инструмент, так же как и почтовая программа, это инструмент, он должен быть удобен и функционален, а для девочек рисуйте что угодно, но не заставляйте меня этим пользоваться... Поэтому возвращаясь к началу: достаточно оставить мне выбор какой версией почтовой программы пользоваться, всего лишь разрешив сохранить параметр выбора версии и не заставлять меня чертыхаясь принудительно каждый раз переключать в полноценный вид, тем более, что я всё равно это делаю каждый раз...
LanaLex
28 января 2016, 00:35

И кстати перейдя на аналогии: вы же догадываетесь почему у немецкого автопрома столько лояльных покупателей, которые пересаживаются со старой ауди на новую, со старого мерседеса на навый и т.д.  Очень просто: всё максимально привычно, человек не ощущает дискомфорта от смены машины, всё привычно, но гораздо лучше, с каждым поколением. А Вы прикрываясь тем, что новое поколение лучше создаёте дискомфорт людям присмене поколений, вроде хотели как лучше, а получилось хуже... И это при том, что вы людей насильно загоняете на нерабочий продукт, который вызывает дскомфорт огромному числю людей. 90% комментариев про невозможность загрузки по умолчанию полной версии почты на мобильных устройствах и таких комментариев очень много. На мой взгляд даже сбербанк поступил гораздо умнее с переходом на платёжные терминалы: они оставили возможность работать с операционистками, но при этом помогал тем, кто работал с терминалами, т.е. оставили людям выбор. Вы этого выбора не оставляете... Где же у вас корректное отношение к своему клиенту???

LavineIgor
28 января 2016, 00:35

ебн не откравает почту

krasnoperx
28 января 2016, 00:35
Как всегда на высшем уровне!
uksusoff
28 января 2016, 00:35

Лайт-версия была гораздо отзывчевее на медленных интернетах :(

krasnoperx
28 января 2016, 00:35

Уже медленный интернет редкость!

 

uksusoff
28 января 2016, 00:35

3G это редкость, да?

k.s.mail
28 января 2016, 00:35

Вообще то нет.

Евгений
28 января 2016, 00:35

Не редкость!

Про Якутию прошу не забывать!

Светлана
28 января 2016, 00:35

Присоединяюсь! Во всяком случае, у меня touch-версия тормозит просто катастрофически! Даже полная загружалась гораздо быстрее, а уж про lite и говорить нечего! Приходится каждый раз переписывать в адресной строке touch на lite. Не очень удобно. По этому поводу вопрос - нельзя ли сделать так, чтобы желательную версию почты можно было раз и навсегда выбирать в настройках? Или подскажите, куда зайти, если такая настройка уже есть, потому что я никак не могу найти! Устройство PocketBook U7 SurfPage, Android 4.1, браузер родной.Спасибо.

uksusoff
28 января 2016, 00:35

А что работает лайт? У меня все равно редиректит на тач. Саппорт яндекса ответил что лайт скоро вообще выпилят.

Светлана
28 января 2016, 00:35

У меня при перебивке в адресной строке lite работает как раньше и остается до выхода, при повторном входе в почту опять touch. В этом и проблема.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Увы, так нельзя выбрать желательную версию почты – лишь вручную изменять адерс страницы. Скажите, пожалуйста, что именно тормозит и при каком соединении в тач-версии – я направлю информацию разработчикам. Спасибо!

Светлана
28 января 2016, 00:35
Во-первых, довольно долго, до нескольких минут, загружаются сами письма после полной загрузки страницы - просто пустые поля на экране, во-вторых, невозможно промотать вниз ни список писем в левой части, ни само письмо - просто не реагирует, в-третьих, через раз зависает при переключении между папками. Соединение Wi-Fi через мобильный роутер 4G.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо, будем разбираться!

kod-html-5
30 июля 2016, 20:38
Тимофей, служба поддержки,
Вы чью службу поддержки представляете? ДВА года прошло -- все косяки как были так и остались. Я не знаю как люди терпят такое. Всё вышеперечисленное начинает давить с первых секунд в почте. Тач-версия реальное издевательство, Тормоз жуткий. Чертыхацца - нет. Скорее разбить это стекло с яндексом! 
Яндекс на службе врагов народа. Сервис продали ?
Тимофей, служба поддержки
8 августа 2016, 19:07
Добрый день!
Поверьте, за два года мы много работали над функциональностью и скоростью работы нового тач-интерфейса. Если сервис тормозит, возможно, он тормозит по каким-то другим причинам, нежели, чем по причине каких-то наших недоделок. 
Если же он тормозит по нашей вине, то и это поправимо. Давайте уточним, при каких именно действиях наблюдается подвисание? В какой момент? При работе по Wi-Fi или через мобильную связь? Также понадобится информация об ОС и устройстве.
Анатолий Тарасенко
28 января 2016, 00:35

А куда теперь будет писать я.почта в связи с закрытием я.ру?

Дмитрий Абашев
28 января 2016, 00:35

Присоединяюсь к вопросу. Напишите на эту тему отдельный пост в текущем блоге, пожалуйста!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Не волнуйтесь, блог Яндекс.Почты не пропадёт, он получит такой же новый интерфейс, как и основной блог Яндекса http://blog.yandex.ru

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Не волнуйтесь, блог Яндекс.Почты не пропадёт, он получит такой же новый интерфейс, как и основной блог Яндекса http://blog.yandex.ru

KoKosov
28 января 2016, 00:35
Кстати, в обычном компьютерном веб-интерфейсе - поменяйте местами кнопки "это спам" и "прочитано". А то пока "спам" рядом с кнопкой "удалить" - я на ноуте иногда промахиваюсь, и отправляю в спам вместо удаления :(
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Сожалею, но пока что такого не планируется. Попробуйте использовать горячие клавиши для того, чтобы не промахиваться.

uksusoff
28 января 2016, 00:35

Я полностью поддерживаю! Очень нужно это сделать!

Анатолий Сергеевичv
28 января 2016, 00:35

окей

bogolov
28 января 2016, 00:35

Скажите а почему если на Androide входжу на мобильный сайт почты то старый серо голубой интерфейс (какую бы версию ios, java, android) я не выбрал а в Яндекс браузере все ОК

diloo
28 января 2016, 00:35

Тут нужно понять какие версии устройств и браузеров вы используете. Для некоторых устройств и старых версий браузеров мы показываем lite, потому что не можем гарантировать стабильную работу нового интерфейса.

bogolov
28 января 2016, 00:35

устройсто NEXUS 4  firefox 30.1 и яндекс браузер последний 

Андроид 4.4.4 .

вот еще раз пробовал и все так под FireFox мобильная версия грузиться с обычным таким сереньким видом без квадратиков информативных слева от письма и меню все как бы окрявенькие.........по яндекс браузером  - все просто Куул(класс)  и аватарки от писем и т.д

Вообщем перешел на Яндекс браузер  -пробую Десктопи Андроид в паре

diloo
28 января 2016, 00:35

FireFox для touch почты, увы, не поддерживается. 




uksusoff
28 января 2016, 00:35

А можно узначть список этих устройств? А то ради лайт версии можно и юзерагент поменять :)

James.Devivan
28 января 2016, 00:35

Добавьте, пожалуйста, в мобильную версию возможность выбора с какого адреса и от какого имени отсылать письмо. А то приходится пользоваться десктопной версией.

Sergey Melnikov
28 января 2016, 00:35

Спасибо, добавим)

James.Devivan
28 января 2016, 00:35
Вам спасибо заранее)
Антон Мандак
28 января 2016, 00:35

когда уже планируется клиент я почты для wp8?

pav52
28 января 2016, 00:35

Взял телефон с Android 4.2 и не могу пользоваться почтой - бесконечный редирект между https://mail.yandex.ru/touch и https://mail.yandex.ru/lite/.

Браузер встроенный.

Sergey Melnikov
28 января 2016, 00:35

Спасибо, мы разберемся с этой проблемой

Sergey
28 января 2016, 00:35

Ребята, в веб-версии почты очень часто ошибаюсь целясь в Удалить, а попадаю в Это спам. Потом приходиться лезть в спам и все отменять:))

Sergey
28 января 2016, 00:35

Присоединяюсь!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо, направлю Ваше замечание нашим разработчикам интерфейса!

uksusoff
28 января 2016, 00:35

И не он один, я тоже! :)

 

vic.demyanenko2015
28 января 2016, 00:35

НЕ ПЛОХО

Егор Волков
28 января 2016, 00:35

Здорово!!! Хотелось бы еще приложение на андройд в таком же виде, более удобное и приятное. То что есть щас использовать не удобно совсем.

diloo
28 января 2016, 00:35

Приложением для андроида не удобно пользоваться или веб версией?

 

 

Егор Волков
28 января 2016, 00:35

Веб версия тоже не совсем коректно работает. Но это не критично. А вот приложение, оно работает конечно работает, но по удобству и логике очень уступает сторонним почтовым клиентам. 

Алексей
28 января 2016, 00:35

ну сколько можно менять заставни на странице входа в почту?

вам делать больше нечего?

реально достало!!!

как можно запретить менять???

Михаил С.
28 января 2016, 00:35

Как сделать так, чтобы "планшетная" версия почты не загружалась? В ней совершенно невозможно работать

diloo
28 января 2016, 00:35

Если не сложно расскажите, что не так?

 

Какое устройство используете, какой браузер?

И что не удобно?

Михаил С.
28 января 2016, 00:35

Встроенный браузер, ОС android, Samsung Galaxy Tab.

Например, в левой колонке список заголовков писем не проматывается, таким образом, доступны только первые несколько писем. В основном поле элементы накладываются друг на друга. В полной версии никаких проблем нет. Идеально было бы, чтобы отказ от легкой версии запоминался бы в настройках почты, а не вылезал каждый раз, когда сервер видит планшет

diloo
28 января 2016, 00:35

Спасибо, за ответ.

Проблемы со скролом мы обязательно починим.

Михаил С.
28 января 2016, 00:35

Вы лучше сделайте опцию: использовать по умолчанию полную версию. И более широко: оставлять по умолчанию старый дизайн, старые настройки, старое оформление. 

Vitas
28 января 2016, 00:35

Поддержу. У меня Samsung Galaxy Note 10.1 Мобильная версия интерфейса очень не удобная. Приходиться переключать в полную, а потом в лайт версию. И еще на нравиться мобильная версия на главной странице яндекса на моем устройстве. Хочу всегда видеть полную версию.

Причем раньше все так и было. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Уточните, пожалуйста, чем именно неудобна мобильная версия Почты и главной страницы? Я направлю все замечания разработчикам мобильных версий. 

Vitas
28 января 2016, 00:35

Главная страница в "мобильном" варианте теряет смысл при диагонале экрана 10 дюймов на планшете (Samsung Galaxy Note 10.1)

При работе с почтой мне удобнее вариант "Лайт". В этом варианте я сразу вижу созданные мною папки и наличие в них непрочитанных писем.

В мобильном варианте нет возможности увеличить экран (а зачем тогда возможности Андроида?), неудобные мелкие пиктограммы. Нет возможности отметить несколько писем сразу.

В любом случае хотелось бы иметь возможность выбрать для себя удобный интерфейс сразу при загрузке, а не в несколько кликов.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо большое за подробные замечания – я передам их все нашим специалистам и менеджерам Яндекс.Почты!

Александр
28 января 2016, 00:35

Скажите пожалуйста, у вас в ближайшее время планируется выпустить приложение для почтового ящика для iOS (iPad)?

У вас довольно интересные приложения на iOS. Очень нужен сильно почтовый клиент именно от Яндекса. У Маил ру есть, у Гугл есть, У Маил ру есть даже дополнительный сервис ящика my.com.А у вас нет!Вы же на Android создали почтовый клиент, почему на iOS для iPad такой же не сделаете?У вас же много сервисов на iOS есть, а одного из самых главных пропустили!

 

Прошу поскорее исправьте, в App Store по запросам видно, что людям нужен ваш ящик.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35
Мы думаем над такой возможностью. Пока что вот сделали отличный интерфейс для браузеров, а там и приложения подтянем :)
Александр
28 января 2016, 00:35

Тимофей, обратите внимание, что людям нужно iOS приложение для iPad!

Ждем Тимофей приложение!

erp4u
28 января 2016, 00:35

Присоединяюсь, очень жду обновления клиента для iPhone и клиента для iPad. 

mamatov1
28 января 2016, 00:35

да, запилите уже айпад версию клиента!

Денис
28 января 2016, 00:35

Плюс один, очень нужна современная версия приложения для iPad и iPhone. Ибо то что выше представлено не умеет показывать уведомления о новой почте при закрытом браузере, стандартый почтарь не умеет чекать папки в фоновом режиме, а существуещее приложение древнее как жигули

Новое приложение Я.Почты для iOS в студию!

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Обязательно будет!

Подождите, пожалуйста, мы сразу же напишем в блоге, когда новое приложение будет окончательно готово.

k.s.mail
28 января 2016, 00:35

Лучше для IOS сделайте нормальный дизайн.

AlexanderGolovine
28 января 2016, 00:35
Согласен, приложение нужно срочно менять!
Надеюсь работа уже ведётся.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Да, ведётся!

Как только закончим, то сразу же сообщим об этом всем пользователям в нашем блоге.

AlexanderGolovine
28 января 2016, 00:35
Ура!!!
Жду с нетерпением, надеюсь данное приложение побьёт все рейтинги уже существующих почтовых клиентов :)
dr.obaka2012
28 января 2016, 00:35

СПС.Нужная информация.....

 

Валентина Меньшенина
28 января 2016, 00:35

Здравствуйте! В полной версии почты была настроена подпись с номером мобильного телефона. Позже подпись была изменена, а в мобильном приложении осталась без изменений. Почему не соответствует?

 

Спасибо!

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Здравствуйте!

Пожалуйста, направьте нам скриншоты, иллюстрирующие проблему с подписью в интерфейсе и на мобильном приложении – всё проверим. 

evgeny-abk
28 января 2016, 00:35
добавьте возможность читать подписки
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо, Евгений, передам нашим разработчикам!

Мирослава
28 января 2016, 00:35

Быстрее бы лучше сделали приложение для айфонов, я видела миллион жалоб на этот счет.

Asia S.
28 января 2016, 00:35
Верните, пожалуйста, лёгкую версию!
У меня стала появляться мобильная версия, очень медленная и неудобная.
Захожу с Самсунга галакси 10.1.

Почему нельзя оставить лёгкую версию? Такая аккуратеая была, ничего лишнего, быстрая, лишнпе функции не отвлекают...
А теперь мало того, что не работает половина функций, так остаагая половрна вообще не пригождается...

Лёгкая версия была лучше.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Уточните, пожалуйста, а Вы по Wi-Fi работаете с почтой или же на мобильном интернете? 

Также сообщите, пожалуйста, какие именно функции не работают и что Вы бы изменили?

Увы, прежнюю версию вернуть уже нельзя.

Asia S.
28 января 2016, 00:35

очень жаль. к сожалению, нет времени все подробно описывать... буду пользоваться полной версией.

спасибо.

ПИЦЦАБОТ
28 января 2016, 00:35

А что с приложением на Андрод?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Антоний, мы работаем над предложениями, однако точных сроков релиза обновлений, увы, сказать не можем. Как только всё будет готово, мы сразу же напишем об этом в блоге!

ПИЦЦАБОТ
28 января 2016, 00:35

Поясните пожалуйста, что значит "работаем над предложениями".

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Прошу прощения, опечатался. Не "предложениями", а "приложением".

ПИЦЦАБОТ
28 января 2016, 00:35

Ох уж этот Т9.

danpers
28 января 2016, 00:35

Уважаемые разработчики, Яндекс конечно круто, молодцы, но я не понимаю как можно в 21 веке, УЖЕ ЦЕЛЫЙ ГОД НЕ ОБНОВЛЯТЬ приложение для андройд ??! Да оно как джава какашка работает и выглядит, Вы чего ??? В первую очередь приложения для ios & android надо делать, а Вы все какие то убогие темы и никому не нужные браузерные интерфейсы лепите.... не идите в сторону идиотов мэйл.ру групп, Вы лучшие и будьте таковыми !

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо за интерес к нашим сервисам!

Мы стараемся везде преуспеть и выпустить в релиз качественный продукт, поэтому так долго заняты разработкой и тестировкой обновления приложения.

Подождите, пожалуйста, всё обязательно будет – мы сразу же напишем об этом в блоге.

f_l_y
28 января 2016, 00:35

сначала подумал, что почтовый клиент под ipad вышел - обрадовался

не нашел в сторе, прочитал - а это только сайт - расстроился

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Не расстраивайтесь, пожалуйста. Всё обязательно будет!

Darkhan K.
28 января 2016, 00:35

а почему перестала грузиться touch версия почты на WP? до этого все прекрасно работало, а сейчас только в лайт версии открывается.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Приносим свои извинения за неудобства: уже знаем о проблеме и устраняем её!

brylik6
28 января 2016, 00:35
Напрягает все время переключать из мобильной версии на полную.Совсем не нравится в мобильной версии удаление писем ,надо в колонке слева сначала галочку убрать ,потом уже отмечать письма для удаления,лучше было бы как в полной версии отметить и не читая и не открывая удалить.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо за замечания, непременно передам их разработчикам мобильной версии!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Добрый день! Удалять письма в мобильной версии можно просто при помощи меню, которое появляется, если провести по письму пальцем влево. https://yadi.sk/i/LhCxZOm5WyGzF

brylik6
28 января 2016, 00:35
Подскажите,как сделать чтоб при входе в почту у меня была полная версия а не мобильная.Каждый раз переключать не удобно,или хотя бы пусть бы оставалась  версия последнего входа в п\я
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Полную версию по умолчанию нельзя установить. Мы постараемся учесть все замечания и доработать мобильную версию. Спасибо!

ch411
28 января 2016, 00:35

Добрый день! По всему форуму очень много желающих иметь возможность устанавливать полную версию почты поумолчанию. Почему не пойти на встречу пользователей. Мне также мобильная версия почты не удобна. Сделайте пож-та в меню настроек почты или где-то еще возмоность выбора 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

У мобильных платформ нет возможностей, чтобы поддерживать корректную работу Полной версии, именно поэтому мы разработали мобильную версию – более лёгкую и быструю, специально для мобильных устройств. 

ch411
28 января 2016, 00:35

Тимофей, спасибо за ответ! Однако при работе с почтой на мобильном телефоне я пользуюсь исключительно полной версией почты, так как она для меня более удобна (всегда). Проблема в том, что при загрузке приложения почта появляется мобильная и руками приходится переключать, что не удобно. На моем мобильном устройстве полная версия работает ВСЕГДА корректно и быстро, в то время как мобилная версия постоянно подтормаживает, особенно при открытии писем и при других операциях, поэтому сделайте возможность выбора версии почты, пожалуста. Тем более, что большое колличество (судя по данному форуму и опросу среди знакомых) пользователей хотели бы иметь такую же возможность. Спасибо

Олечка
3 мая 2016, 15:10
Тимофей, служба поддержки,
такой вопрос тогда, на пк тоже постоянно открывается легкая версия, а нужна очень часто полная. возможно ли на пк в браузере установить постоянно полную версию?
Evolopasa
28 января 2016, 00:35
Верните предидущую версию! Последняя ужасна! Все тормозит!
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Увы, предыдущую версию вернуть нельзя. Уточните, пожалуйста, что именно тормозит? Вы работаете с почтой на каком именно устройстве и по какому интернет-соединению: Wi-Fi или мобильному?

Заранее благодарю за ответ!

Evolopasa
28 января 2016, 00:35
Тормозит на планшете SAMSUNG GT-P7500. Интернет - дома, с шорошей скоростью..   НЕ попалась на глаза в УДАЕННЫХ кнопка ВЫБРАТЬ ВСЕ, чтоб все скопом удалить..
LAN169
28 января 2016, 00:35
К сожалению, после этого обновления я практически не могу пользоваться яндекс-почтой со своего смартфона. Я с 2004 года без проблем пользовался интренетом и вашей почтой с симбиан-смартфонов как на встроенных браузерах, так и на мобильных опере и юсвебе. После обновления - яндекс показывает кол-во входящих писем, а при нажатии на ссылку вместо действия меня выбрасывает в режим ввода пароля. Я не использую почтовые клиенты, это все через веб-интерфейс. Сделайте, пожалуйста, принудительный выбор версии для явы, а не только полный/мобильный.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Уточните, пожалуйста, по какому адресу открывается Яндекс.Пoчта? Это адрес mail.yandex.RU, mail.yandex.UA или какой-то другой? Где именно (на какой странице) Вы видите счётчик непрочитанных писем, по нажатию на который Вас потом просят авторизоваться? Такого не должно происходить.

LAN169
28 января 2016, 00:35

Это адрес mail.yandex.RU, смартфон под управлением симбиан. После входа на почту любоое действие переключает на окно авторизации. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо, займемся поиском причин проблемы! Если нам потребуется ещё какая-то информация, то я Вам напишу в ответ на комментарий.

LAN169
28 января 2016, 00:35
К сожалению, после этого обновления я практически не могу пользоваться яндекс-почтой со своего смартфона. Я с 2004 года без проблем пользовался интренетом и вашей почтой с симбиан-смартфонов как на встроенных браузерах, так и на мобильных опере и юсвебе. После обновления - яндекс показывает кол-во входящих писем, а при нажатии на ссылку вместо действия меня выбрасывает в режим ввода пароля. Я не использую почтовые клиенты, это все через веб-интерфейс. Сделайте, пожалуйста, принудительный выбор версии для явы, а не только полный/мобильный.
LAN169
28 января 2016, 00:35
Да и здесь не помешала бы возможность удалить случайно продублированное сообщение
Karina Lo
28 января 2016, 00:35

Как вернуться на полную версию???!! У меня письма приходят в разные папки и теперь не видно, что и куда пришло :-( Картинки нет :-(

Виталий
28 января 2016, 00:35

в меню слева внизу будет ссылка "полная версия"

Татьяна
28 января 2016, 00:35

Ужасная, ужасная новая версия!

Очень неудобно и непривычно ей пользоваться.

А полная версия работает медленно.

Ну зачем было её менять??

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Чем ужасная, уточните, пожалуйста? Что бы Вы добавили/исправили?

Время идет, всё меняется – интерфейсы необходимо адаптировать под устройства, чтобы они как раз быстро работали и были удобны именно на мобильных платформах. 

Татьяна
28 января 2016, 00:35

Тимофей, прошлая версия работала идеально, именно на планшете. Мне было удобно всегда быть на связи.

Сейчас у меня 2 варианта: использовать новую версию, неудобную (ниже поясню, чем), либо использовать полную версию - для планшета она несовершенна, долго грузится. Сейчас я не могу быть постоянно на связи в своё удовольствие.

Чем ужасная:

- каждый раз, когда я захожу на почту, я прохожу авторизацию. В прошлой версии я заходила сразу на почту.

- не так явно стало разделение прочитанных и непрочитанных писем. Визуально всё смешалось в единый текст.

- чтобы сделать что-то с письмом, помимо "переслать", "ответить", "удалить", нужно пролистать письмо до конца. Учитывая, что письмами я обмениваюсь с использованием цитирования, то пролистывать приходится немало.

- раньше отображались все папки вместе с письмами, теперь, чтобы проверить, не пришло ли письмо в отдельную папку (письма от некоторых адресатов автоматически туда приходят, а не во Входящие), мне недостаточно взглянуть на экран, где отображается количество непрочитанных по весм папкам. Мелочь, а важная.

- для поиска писем тоже отдельная страница...

Я не сомневаюсь в себе, что адаптируюсь под ваше обновление. Но при таких изменениях нужно учитывать возможность использования той версии, которая нравится.

Виталий
28 января 2016, 00:35

Вопрос по последнему тезису (про типы писем). А я 90% писем автоматически пересылаю с рабочего ящика. И они от системных сервисов и скриптов. Есть ли такая категория с иконкой в духе "письма от демонов"?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Увы, такой иконки пока нет. Но спасибо большое, передам нашим разработчикам Ваш комментарий в качестве предложения!

Дмитрий
28 января 2016, 00:35

Уважаемые разработчики! Ладно уж с выпуском обновленного приложения для Android дело затягивается, можно и подождать. Но может быть хотя бы минимально исправите старую версию, которая вообще не работает на 4.4.х с ART? Пользоваться веб-версией неудобно, письмо отправить/получить еще как-то можно, но нет главного - оповещений.

oberon68
28 января 2016, 00:35

сделайте как все нормальные люди: кому нужна мобильная версия - пусть ей пользуются! А кто хочет полную (Я ХОЧУ ПОЛНУЮ НА ПЛАНШЕТЕ ВСЕГДА!!!) -дайте им возможность ею пользоваться

не нужно за людей решать что и как им делать в конце концов

Задолбало уже каждый раз переключаться с мобильной на полную

Хотя почему-то не все функции полной версии работают на планшете так же, как на ПК

Виктория П.
28 января 2016, 00:35
Знаете, это по меньшей мере странно, что 90% отзывов отрицательные, большинству эта версия почты не нравится, а вы только и делаете, что повторяете: «Скажите, пожалуйста, что же вам не нравится в этой версии?» Да все не нравится! Планшет на ней действительно жутко тормозит, а когда переходишь на полную версию, все нормально. Кнопки в письмах, типа «Войти» или «Начать» просто не работают. Опять же надо переходить на полную версию. Почему мы должны тратить на это свои нервы и время?Да и вообще, она не красивая и не удобная. Почему вы не предоставляете своим пользователям право выбора?Кто так решил? И что у вас за странные разработчики, которые следующие версии создают хуже, чем предыдущие и еще пытаются всех убедить в обратном, хотя большинство с ними не согласно. Верните полную версию , с возможностью для тех кому понравилась новая, переходить на нее!!!
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Поймите, пожалуйста, что сервис не стоит на месте: он развивается, как и мобильные платформы, как и технологии. Существует множество причин, по которым новая версия просто необходима: как с точки зрения технической, так и с точки зрения поддержки и просто удобства. 

Я не просто спрашиваю, что именно не нравится – все отзывы и комментарии собираются мной и направляются в соответствующий отдел на рассмотрение, потому что нам также важно не просто внедрить что-то новое и современное, но и сделать так, чтобы всё работало отлично и было удобным. Именно поэтому нам и нужна конструктивная критика и аргуменированные предложения, чтобы сделать почту лучше и удобнее для пользователей. И мы с радостью починим и исправим неполадки, а также прислушаемся к Вашему мнению, если Вы сообщите модель и платформу своего устройства, а также подробно опишите проблемы. 

Спасибо! 

Виктория П.
28 января 2016, 00:35
Я, конечно, совсем не хочу вас обижать, но то, что сервис не стоит на месте и развивается, по-моему само по себе подразумевает, что новые версии должны быть действительно лучше и удобнее. То что мы получили на данный момент гораздо хуже предыдущего. Ведь даже, чтобы писать сюда свои комментарии, приходится переходить на полную версию. Честно говоря, мне просто лень описывать проблемы, потому что это одна сплошная проблема. Если сказать в общем: не работает ничего. С того момента, как заходишь в почту, не понимаешь, где письмо удалить, как отметить, то что ты хочешь и произвести какие-то действия с письмами. Все работает настолько заторможенно, что даже не хочется разбираться и искать где тут что. И, по-моему не имеет никакого значения, какое у меня устройство, потому что эти проблемы относятся к абсолютному большинству, как можно понять из отзывов. Работайте, исправляйте, желаем вам удачи. Только что-то долго все это происходит. Со времени появления этой версии так ничего и не изменилось.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо, я передам Ваше замечание нашим разработчикам. Увы, доработка требует и времени, и ресурсов.
Надеемся на Ваше понимание! 

fotomagicc
28 января 2016, 00:35

верните полную версию, мобильной просто не реально пользоваться(((

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Почему, уточните, пожалуйста?

На полную версию можно переключиться, но установить её постоянной нельзя.

fotomagicc
28 января 2016, 00:35

много писать, первое не удобно переключаться между папками(входящие, исходящие и т д)

2 почему то не посмотреть в режиме новом фотки с приложения, а можно только сохранить(((( куда айпед их сохраняет я честно сказать не готов(((

3 режим предпросмотра писем ужасен, очень крупный

4 зачем делать принудиловку, кто хочет пусть переходит на новый вариант, почему бы не сделать возможность сохранения параметров? я бы себе к примеру, да и многие оставили бы полную версию

5 у меня прям дежавю с виндовс 8, сегодня пол дня сидел, чтоб на ноуте убрать эти ужасные новые даже не знаю как назвать(((( и сделать преобразовать в божеский вид с нормальными кнопками пуск и так далее, для этого пришлось еще 2 сторонние проги записать(((( и у вас то же самое приходиться теперь в почту заходить через полное написание в коммандной строке адреса, чтоб загрузить полную версию, согласитесь это не удобно

ol-25
28 января 2016, 00:35

Версия неудобная - плохо, что  подвешивается автоматом - почему все-таки не сделать выбор полной версии и мобильной как на главной странице? Письма неудобно просматривать - сплошная лента, не видно их полное количество на странице - очень неудобно и некомфортно. 

galina-goa
28 января 2016, 00:35

Скажите пожалуйста, как вернуть на полную версию почты или на лайт-версию?? у меня планшет, андроид 4. раьше в конце страницы была возможность выбора яндекс-почты: или лайт, или полная версия, или для мобильных. Сейчас уже нет!!  Мне мобильная (тоуч-версия) ужасно не нравится, таааак тормозится, просто бесит меня!!!! Нажимаю на кнопку "удалить", или "ответить", - реагирует как будто я нажала на "спам", или "переместить". Работа у меня теперь встала! замучалась!!! Теперь не вижу все папки, которые я создала. Не вижу, какие новые письма пришли в папках согласно настройкам моим. Раньше в лайт-версии все четко и прозрачно работала почта, ничего лишнего, все видно в какой папке новое письмо. Моментально открыаалась раньше почта до обновления, правильно реагировала на мои нажатия "удалить", "пересылать", "ответить" и т.п., а сейчас тааааааак думаееет, такое ощущение что приложение Андроид такое тяжелююющее.((((( И не могу уже зайти на домен почты (где почта закреплена за сайтом-магазином). Раньше у меня личная почта и почта магазина одновременно открыты на планшете. ВЕРНИТЕ ВЫБОР версии почты!!!!

larisa.dameshek
28 января 2016, 00:35

как от вас избавиться?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Вы можете удалить ящик, зайдя в настройки и нажав внизу кнопку "Удалить".

А почему Вы хотите от нас избавиться?

vic.demyanenko2015
28 января 2016, 00:35

Великолепно!

Anatoly Koss
28 января 2016, 00:35

После всех хэтихэ примочек в один "прекрасный" момент страница почты перешла на общение на неизвестном мне языке и как её заставить вернутся на русский неизвестно - все подменю и настройки тоже на каком-то тарабарском...:-(

19sergey68@nextmail.ru
28 января 2016, 00:35

Мне на пример от этого фотомага тошнит уже!Я не однократно спрашивал по эл.почте в присылаемых мне спам рассылках свой вопрос.В ответ - ни чего!

Зачем они ко мне обращаются,если не желают не то, что вести диалог, а даже ответить. 

Не магазин, а детский сад,полная несерьёзность по отношению к клиенту.

Не рекомендую связываться с "Фотомаг"!.

canicross-belt
28 января 2016, 00:35

Дайте возможность пользоваться полным интерфейсом в почте!

ollmayn
28 января 2016, 00:35

Сделайте кнопку фиксации полной версии! Если надо спрячьте её от новичков и бабушек где нибудь в десятом слое настроек, но верните удобную полную версию!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Уточните, пожалуйста, а что с мобильной не так?

derevo111
28 января 2016, 00:35

Исчезла возможность выбрать несколько писем из списка, чтобы удалить.

Может быть touch версия и хороша, но мне она сосем не подходит. Невозможность пользоваться полной версией убивает:((

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Как исчезла? Просто нажимайте на аватары отправителей – они будут отмечаться и появится возможность сразу несколько писем удалить.

Чего именно ещё не хватает в touch, уточните, пожалуйста.

Serj89
28 января 2016, 00:35
Добрый день, подскажите пожалуйста, как читая письмо в мобильной версии почты перейти на следующее или предыдущее письмо, не выходя в список писем?  В лайт версии внизу письма были соответствующие кнопки.  Android  4.4.2 браузеры UCbrowser и Chrome.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Добрый! 

Увы, никак – только через список писем. Спасибо, направлю замечание разработчикам. 

braginadk
28 января 2016, 00:35

Второй день проблемы:((( в почту с айпада совсем не зайти!!! Кошмар! до этого всегда пользовалась установленным браузером сафари. А теперь не знаю, что и делать.:((( 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Добрый день!
А что именно Вы видите при входе в Почту через Safari? Какаую-то ошибку или же почта не догружается?  

generalisimus-005
28 января 2016, 00:35

Мне нравится мобильная версия, кому ненравится переключайтесь на полную версию!!! 

LanaLex
28 января 2016, 00:35

Так об этом и речь: появляется дополнительное действие: переключиться на полную версию и это каждый раз...

LanaLex
28 января 2016, 00:35

Уже писали, но просто необходимо предусмотреть возможность использовать полную версию почты!!! В частности в мобильной версии неудобно то, что при открытии почты сразу открывается первое письмо, хотя может это крайне нежелательно!!!! В полной версии удобно работать с массивами писем, а не с каждым по отдельности...  не думаю что вам как разработчикам сложно предусмотреть запоминание этого параметра... 

Ирина Киселева
28 января 2016, 00:35

Ужасный интерфейс почты, крайне неудобный.

Зачем вы свою хорошую привычную почту испортили так? На ноуте на работе привычная версия удобной почты, а на планшете это. Открывающее самое первое письмо. А это на 70 процентов всегда спам!!! 

Список входящих на полном экране - вот что важно, если мне важно содержимое, то я письмо сама открою. 

Верните как было - эта ваша почта для планшетов жутко бесит!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Здравствуйте! 

Большое спасибо за комментарии! Мы направили их команде сервиса, чтобы сделать почту на планшете удобней.

Ирина Киселева
28 января 2016, 00:35

Вы своей команде сервиса выдайте на неделю по планшету и чтобы они почтой пользовались только с него. 

Желательно перед праздником каким-либо, чтобы первые 10 писем - это поздравления с днем Чего угодно Торжественного. Ну и конечно предложения по покупкам Важного и Ненужного. И на весь экран эта очень нужная красота открыта! И сбоку куцый список входящих, попробуй удали так, чтобы не открыть эти "важные-важные" письма. 

 

зы: переход на полную версию почту в планшете в самом низу мелким шрифтом, рядом с ссылкой на ваши новости. Очень неудобно, еле нашла + постоянно попадаю на ваш блог. 

И это невероятно раздражает. 

 

зызы: прям так и хочется написать:

Спонсор мобильной почты от Яндекса - Спам рассылки. Люди, не читая, удаляют ваши спам-письма? Мы это исправили.

dr-yy
18 июня 2016, 23:06
Ирина Киселева,
Точно так!
ugo-maykop
28 января 2016, 00:35

А почему не оставили альтернативу выбора? Для меня нововведение неудобно и таких миллионы. Каждый раз вхожу в новый интерфейс и первым делом переключаюсь на полную версию, личео мне она не подходит, а время входа для работы с почтой увеличилась в два раза, это нормально? И куда после этого посоветуете в майл или гугл? Пока оценка за нововведения - неуд. Вместо того, чтобы развивать и совершенствовать старые наработки, Вы совершаете крутые виражи, а это как кувалдой по голове, в общем - незачёт...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Поймите, пожалуйста, что мобильные версии как раз предназначены для планшетов и мобильных устройств – время не стоит на месте, всё развивается, и на данный момент поддерживать стабильную работу Полной версии нет смысла, когда можно использовать адаптированные интерфейсы специально для мобильных платформ. Именно поэтому Полная версия у Вас дольше загружается. Мы не запрещаем использовать её, просто по умолчанию на всех мобильных устройствах включается соответствующая версия интерфейса. Скажите, пожалуйста, что именно не так с мобильной версией? Что бы Вы изменили?

kpkrug
30 апреля 2016, 13:50
Тимофей, служба поддержки,
Я так понимаю сколько бы люди вас не просили  вы как упрямый баран кричите что мобильная версия лучше и  прислушиваться к пользователям не хотите. А всего лишь нужно сделать чтобы  люди сами могли  выбирать с какой версией им работать с полной или мобильной. Не надо надвязывать им свое мнение. Просто сделайте то что они просят. Сделай чтобы  можно было бы по умолчанию выставлять  полную  или могильную версию и тогда люди вам скажут ОГРОМНОЕ спасибо.
stgoncharoff
28 января 2016, 00:35

постоянно пишите "работаем", "переработаем", как работала плохо мобильная версия, так и работает, загрузка занимает больше времени, чем полная версия, ВЕРНИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ ОТКРЫВАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ, а то уйду на mail.

ludaria
28 января 2016, 00:35

Мне не нравится новая версия почты для планшетов. Очень не удобно! Мне удобно работать только в полной почте. А тут и сами письма открываются, хотя не хочу и мелко все и просто ужас

obmax2006
1 апреля 2016, 06:54
Как включить на браузере сафари полную версия почты на постоянно,
Не удобно каждый раз переключать с мобильной на полную версию.
dr-yy
18 июня 2016, 22:00
На айпад аир вешает сафари на мертво! Стыдно должно быть!
Тимофей, служба поддержки
19 июня 2016, 18:56
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, речь о полной версии или touch? Если о полной, то мы не можем гарантировать корректность её работы, так как мобильный браузер не поддерживает всех необходимых технологий для её корректной работы. А если речь о touch - то это может быть и ошибкой. 
dr-yy
20 июня 2016, 12:33
Конечно на мобильной! Если так будет продолжаться Яндекс потеряет всю яблочную аудиторию. 
Тимофей, служба поддержки
21 июня 2016, 10:57
Сожалею, что поведение почты вызвало у вас недовольство и негативные эмоции. Мы совсем этого не хотели. Главной нашей задачей было создание более удобного интерфейса - touch для планшетов, который бы мог потреблять меньше трафика, лучше работать в условиях плохой связи. Именно поэтому при входе в ящик с планшетов предлагаем эту версию пользователям, а полную оставляем для больших экранов домашних ПК или ноутбуков. 
Если у Вас есть какие-либо пожелания относительно того, чего не хватает в touch-версии, мы с удовольствием их рассмотрим.
master223
12 июля 2016, 09:10
Тимофей, служба поддержки,
Уважаемые! Как вы не поймёте, что людям в большинстве своем, удобней работать с полной версией! Почему  же не пойти на встречу и не сделать всего навсего активным выбор для клиента полной или мобильной версии!? Это похоже уже на "Палату #6" А.П.ЧЕХОВА!
Белоусова Марина
23 сентября 2016, 19:25
Здравствуйте! С недавнего времени почта на компьютере автоматически открывается в варианте для планшета, приходится каждый раз вручную менять версию на полную. В настройках ничего не меняла.
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:56
Добрый день!
Проверьте, пожалуйста, какой адрес Вы указали в качестве закладки-входа в ящик.
Адрес должен быть таким: https://mail.yandex.ru/
Белоусова Марина
2 октября 2016, 12:05
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо! Адрес был другой, видимо, сбился. И почта открывалась в версии для планшета.
nemikin.r
10 октября 2016, 10:32
Как удалить все входящие сразу, не открывая
Тимофей, служба поддержки
9 ноября 2016, 18:36
Вы можете зайти в настройки, например, в раздел "Папки и метки", выбрать папку "Входящие" и нажать "Очистить". Подходит Вам такой вариант?
Олег
21 октября 2016, 07:41
Не могу открыть почту на планшете вообще , что делать?

Тимофей, служба поддержки
15 ноября 2016, 17:00
Уточните, пожалуйста, речь идет о мобильной веб-версии или о приложении? Вы видите какую-то ошибку? Процитируйте её текст, пожалуйста, или покажите нам снимок экрана, если есть такая возможность. Чем подробнее Вы опишите ситуацию, тем больше вероятности, что я смогу Вам помочь.
yul.andriyanowa
29 октября 2016, 10:05
как поставить пароль на яндекс почту чтоб могла читать только я
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 16:04
Добрый день!
Чтобы я смог направить точную инструкцию, необходимо понять, каким именно образом Вы используете почту на телефоне. Уточните, пожалуйста, Вы используете приложение? Или же Вы пользуетесь почтой через браузер?
Oxana R.
6 февраля 2017, 18:41
Андроид. Опера.
Список папок не листается. Список писем не листается. Верхнее письмо в папке открывается автоматом. Вот это вот все как убрать?
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2017, 19:03
Не могли бы Вы уточнить, речь идёт о мобильном приложении Яндекс.Почты или о мобильном веб-интерфейсе (в браузере)?
Oxana R.
8 февраля 2017, 06:13
В браузере. Опера.
Тимофей, служба поддержки
16 февраля 2017, 00:31
А версию не могли бы уточнить? Кроме того, укажите, пожалуйста, проблемы возникают в полной версии почты на устройстве или в мобильной? При попытке пролистать письма или папки ничего не происходит, страница не двигается, или Вы наблюдаете какие-то ошибки?
tialekseeva
24 февраля 2017, 06:20
Здравствуйте!
Случайно нажала на кнопку "Лёгкая версия", она мне не понравилась и я перешла на полную версию. Теперь при перезагрузке страницы у меня всегда открывается лёгкая неудобная версия. Браузер Гугл Хром. Помогите, пожалуйста.
Тимофей, служба поддержки
27 февраля 2017, 15:26
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, речь идет о Почте на телефоне или же на компьютере? 
annabelle2
28 августа 2017, 15:35
Коменты с 14 года,  а воз и ныне там.  Сделайте кнопку для принудительного отключения touch версии на мобильном устройстве. Не надо ничего исправлять и спрашивать, что не нравится. Просто отключение,  для тех кому эта версия не удобна по личным,  техническим или прочим причинам. 
Тимофей, служба поддержки
28 августа 2017, 16:07
Добрый день!

Полная версия Почты не предназначена для работы на мобильных устройствах. Мобильные браузеры технически устроены так, что полная версия Почты может работать некорректно. Поэтому на телефонах и планшетах стоит использовать мобильную версию, по умолчанию будет открываться именно она. 
volkoff.vyaieslaw2018
7 сентября 2017, 12:29
Да ладно я уже отдахнул!
sovasto
15 ноября 2018, 17:52
Здравствуйте. Мобильная версия "touch" очень неудобна. Верните, пожалуйста, мобильную "lite" прежнего образца. Или расскажите, как сделать, чтобы эта мерзость  touch не открывалась по умолчанию.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2018, 12:09
Добрый день!



Увы, сделать так, чтобы вместо версии «touch» автоматически открывалась версия «lite» не получится. Могу предложить Вам сохранить в браузере закладку со ссылкой https://mail.yandex.ru/lite/ или установить наше приложение.



Может быть Вы поделитесь с нами, чем именно неудобна версия «touch», чтобы мы поняли, как её можно улучшить?
yaroelenaledi
31 декабря 2018, 08:05
Здорово! Спасибо!
Таня.П
15 сентября, 15:35
Где можно скачать такую электронную почту Яндекс сразу на планшет Samsung на базе андроид 4.1+ ?