Яндекс.Почта для мобильных браузеров. Теперь и на планшетах
2 июля 2014, 14:48
Новый интерфейс похож на версию для смартфонов, но специально адаптирован для работы на планшетах: например, список папок не занимает места на экране, но доступен в одно касание именно тогда, когда он вам нужен.
Кроме того, версия Яндекс.Почты для планшетов умеет работать с разными типами писем: можно легко найти свои билеты на самолёт или бронь гостиницы.
Мы продолжаем работу над обновлениями мобильных приложений Яндекс.Почты и, когда они будут готовы, обязательно поделимся новостями.