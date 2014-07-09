Блог Почты

Блог Почты

Карты в письмах

Случалось ли вам получать письма с адресами? Не теми, что в строке отправителя или получателя, а географическими. Например, «ваши образцы готовы, забрать их можно по адресу ул.Академика Будкера, 3» или «наш офис находится в Москве, ул.Льва Толстого, дом 16». Чтобы понять, как туда добраться, вы, скорее всего, скопируете адрес и поищете информацию на Яндекс.Картах.

Теперь, когда вам придёт письмо, Яндекс.Почта автоматически определит и подчеркнёт в нём адрес.



А по клику - покажет его на карте.



Из письма вы можете быстро перейти на Яндекс.Карты, чтобы построить маршрут на машине или общественном транспорте. Тем, кто предпочитает метро, Почта поможет найти ближайшую станцию.

Карту также можно распечатать, не покидая страницы письма.

Для распознавания адресов используется совершенно новая, экспериментальная технология, не имеющая аналогов на других почтовых сервисах. Мы будем рады вашим замечаниям и предложениям, чтобы сделать эту технологию ещё точнее.
138 комментариев
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nickskye
28 января 2016, 00:35

Forefox 30.0  - просто пустое белое окошко (проверенные города: Москва, Омск, Сочи)

Opera 22.0  - просто пустое белое окошко (проверенные города: Москва, Омск, Сочи)

Chrome 35.0 - просто пустое белое окошко (проверенные города: Омск, Сочи), город Москва - работает.

zeleboberst
28 января 2016, 00:35
Да-да, та же фигня и в Благовещенске и Хэйхэ. Если нажать «Распечатать», то там карта есть.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо, всё проверим!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

К Вам та же просьба. Пожалуйста, перешлите нам пример такого письма целиком с неотображаемым адресом. 

Для этого откройте письмо и воспользуйтесь кнопкой «Переслать» в верхней панели инструментов, в поле «Кому» укажите mail@support.yandex.ru. Не забудьте перед отправкой установить галочку в пункте «Отправить в виде вложения». 

Благодарю!

sgk-urep
28 января 2016, 00:35

Как установить данную функцию для определения фактического адреса по адресу электронной почты? 

mister.pau4ok
28 января 2016, 00:35

дядя, эта функция доступна для работников спецслужб и ты, по аватару, там тусишь!!! А вааще вопрос хороший, ждём ответа по теме.

ilrandir
28 января 2016, 00:35

Если письмо не посылалось через вебинтерфейс какой-либо почты, а непосредственно с компьютера пользователя, то можно узнать максимум ИП отправителя, по нему провайдера и примерный район покрытия. Если провайдер имеет динамические ИП, что чаще всего и бывает, диапазон широкий, иначе - искать на форуме провайдера. Для поверхностного взгляда любым геосервисом можно воспользоваться, например ipgeobase.ru

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо за информацию, будем разбираться!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Пожалуйста, перешлите нам пример такого письма целиком, чтобы мы смогли на конкретном примере проверить причины проблемы. 
Для этого откройте письмо и воспользуйтесь кнопкой «Переслать» в верхней панели инструментов, в поле «Кому» укажите mail@support.yandex.ru. Не забудьте перед отправкой установить галочку в пункте «Отправить в виде вложения». 

Заранее спасибо!

sto-delta
28 января 2016, 00:35

Можно ли как-то отключить данную функцию?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Отключить данную функцию на данный момент нельзя. Уточните, пожалуйста, чем именно она Вам неудобна?

sto-delta
28 января 2016, 00:35

Не удобно копировать адрес, а для меня это очень важно.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо, передам Ваше замечание специалистам!

denkrylov
28 января 2016, 00:35

Фраза "на Никитской" из недавнего письма автосослалась на место в Костроме (я имел в виду московскую Б.Никитскую), хотя я бы предпочел, чтобы она никуда не ссылалась. То есть употребление в письме любого географического наименования всуе грозит запутать читателя после того, как будут автопроставлены ссылки.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Пожалуйста, напишите нам с примером письма на странице обратной связи – это поможет нам разобраться в причинах ситуации и улучшить алгоритмы распознавания. Заранее благодарю!

Photosnob
28 января 2016, 00:35
А что тут разбираться ? В разных городах есть совпадающие названия , мне тоже предлагалось поехать к чёрту-на-куличики, хотя я об этом не просил.
mizev1958
28 января 2016, 00:35

Я думаю это очень с экономит время

 

DroMin
28 января 2016, 00:35

Класс! Хорошая задумка! :-D(+1)

Алекс3
28 января 2016, 00:35

сделайте приложение чтобю можно было передавать гпс координаты друг другу)

Иванцов Владимир
28 января 2016, 00:35

Бред. Я всю Москву исколесил, используя только бумажные схемы. И ни каких неудобств не испытывал.  

trinarr
28 января 2016, 00:35
Уважаемый, всем теперь стоит следовать вашему примеру или что? Не понял смысла комментария...
borisbn
28 января 2016, 00:35
Яндекс.Браузер версии 14.7.1916.14476 beta (bcb67e9) не работает. Адрес в г. Ростов-на-Дону
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо, будем разбираться!

Yurchentay1977@yandex.com
28 января 2016, 00:35

(B)Здорова землячок! У меня не растет с браузером тоже. Какую версию поставить для 7 ?    [:]||||[:]      

sergey190580
28 января 2016, 00:35
Привет. ЭТОЯ СЕРГЕЙ С ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА.
aigevron
28 января 2016, 00:35

Неплохо.

Интересно, а когда Я.ру закроется, КАК вы будете оповещать пользователей о событиях в Почте?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Точно так же: блог Яндекс.Почты со всеми существующими сообщениями переедет на новый интерфейс, такой же, как у основного блога Яндекса http://blog.yandex.ru

TARIKO
28 января 2016, 00:35

Не может не радовать, что хотя бы тут - остался старый интерфейс комментариев. Тот - совершенно невменяем.

egbgfgny
28 января 2016, 00:35

http://maksnik.org.ua/uploads/posts/2014-10/1414082661_exotic-m.jpg

это рай

abv-show
28 января 2016, 00:35

Хорошая функция! спасибо!

Но еще очень хотелось бы иметь возможность добавлять любое письмо в календарь одной кнопкой, даже если в нем нет автоматически распознанной даты, срока и т.п.

Причем в мобильной почте тоже!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Рады, что Вы оценили новую функцию! Спасибо, и это Ваше предложение передам нашим специалистам. 

AlexanderGolovine
28 января 2016, 00:35
Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что при отправке письма (а если быть точнее, то при ответе на письмо через быструю форму) с какими-либо вложениям — страница плавно скролится в низ и показывает текст только что отправленного письма, однако вложения не отображается и, честно говоря, иногда это пугает — начинаешь думать, а точно ли ты приложил нужные файлы?

Также хотелось бы увеличить загрузку фотографий без Яндекс.Диска до 15-20шт, поскольку фотографии отправляю часто, а когда загружаются фотографии на Яндекс.Диск, то их не удобно открывать, да и скачивать тоже, тем, кто не пользуется Яндекс.Почтой
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Александр!

Давайте разбираться. Прикрепленные вложения должны располагаться справа от поля для ввода быстрого ответа и "прилипать" даже при скролле письма. Если что-то работает не так, пожалуйста, прикрепите в ответный мне комментарий скриншот проблемы и проверьте, повторяется ли она в других браузерах. 

Что же касается Я.Диска и Почты, увы, на данный момент увеличить количество прикрепляемых файлов (точнее, их объём) пока невозможно из-за ограничений на принимающих серверах. Подробнее о причинах этого ограничения Вы можете прочитать в нашей Помощи.  

AlexanderGolovine
28 января 2016, 00:35
До отправки всё ок. Я имею ввиду после отправки письма с какими-либо вложениями появляется анимация скролла вниз и плавно появляется текст только что отправленного письма, только вот файлов не видно, если они добавлялись к письмо в быстрой форме — нужно заходить в папку «отправленные» и только там можно лицезреть полноценное письмо, которое было только что отправлено (со всеми вложениями) :)
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Александр! Спасибо, понял Вас :)

Направлю Ваш комментарий в качестве замечания команде Я.Почты – его обязательно рассмотрят!

hoi555
28 января 2016, 00:35

Ух-ты. До чего дошёл прогресс

Мне, правда, без надобности. Но впечатляет.

Передайте там в курилке своим колегам, что инфейс Я.фоток по -прежнему ужасен, а убийство Я.ру  разочаровывает уже  всей системой Яндекса. Казался таким надёжным.

Skorpion-555
28 января 2016, 00:35

Не совсем в тему, но пишу сюда, потому что это самая последняя нвоость.

Можете ли вы добавить все закладки из яндекс браузера в web интерфейс яндекс.почты (хотя бы декстопной версии)? А то получается, что синхронизация ПК и смартфона идет через привязку к моему логину, но вот с другого компьютера, на котором я разово хочу найти нужную мне ссылку (она есть у меня в закалдках) сделать этого не могу.

Очень удобно сделали яндекс диск прямо в почте, вот и закладки бы туда еще.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо за предложение, я передам его нашим разработчикам и специалистам! 

ТД Ростбел Bobcat Terex
28 января 2016, 00:35

Ай да, догоним и перегоним Гуугл, честно перешел с Гуггла по патриотическим идеям , но в итоге Яндекс сильно работает , дай вам Бог помощь развиться сильнее чем остальные. Многи е фишки реально интересней сделаны на Яндексе (почты и не только касаеться) правда весь кайф возможен только на Яндекс Браузере (ФайрФокс не тянет многие фишки - ... а может и к лучшему ) Пусть лучше НАШ браузер будет КРУЧЕ всех.

 

Есть идея для Яндекса, Чтобы не мучить Яндекс Почта приложение и помимо улучшений для Браузера улучшать и его (Двойная работа да еще разные виды кода) лучше сделать маленькие PUSH програмки оповещения о приходе почты на мобильных (чтобы как письмо пришло сразу видно было - пока я к примеру использую для этого само приложение но все равно после открываю в браузере, там больше всех фишек и возможностей) а при нажатии на кнопку опопвещения ОТкрывался бы Яндекс Браузер для Мобильного  и все Фишки уже там. (кто скажет не хочу пользоваться именно этим браузером , пусть для Супер фишек использует именно только Яндекс Браузер - заодно потихоньку привыкать будет, а там и синхронизацию с ФаерФокса на Яндекс перенесет(собственный опыт)) а остальное открывает на других браузерах. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо за интерес к нашим сервисам – фидбек нам всегда очень важен!

Я передам Ваши замечания и предложения по работе приложения и браузера. Сейчас мы занимаемся разработкой и когда всё будет готово, то обязательно напишем об этом в нашем блоге. Ещё раз спасибо!

wit02
28 января 2016, 00:35

это что. я к интерфейсу gmail до сих пор привыкнуть не могу, хотя пользуюсь гмэйлом со времени его открытия - всегда путаюсь, где там кнопка "New Mail" (а оно называется "compose"!), где там пометка "mark as read" (спрятана глубоко в меню.. зато ненужное мне "archive" и "mark as spam" - все на виду.. иконки у гмэйла вообще неинтуитивные), и третье - выделение сразу нескольких писем - на яндексе зажал кнопку и выделил все, что нужно, а в гмэйле прокликивать нужно.. т.к. если зажать кнопку - сообщение "тянется", а не выделяются соседние.

а на яндексе все уютненько)

 

Выговорился

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

;-)

seocu.ru
28 января 2016, 00:35

это отлично!!!

divus
28 января 2016, 00:35

Простите за оффтопик, но куда переедут ваши страницы в связи с закрытием Я.ру? На ЖЖ, в корпоративную область Яндекса, или всё же останутся здесь как исключение?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Яндекс.Почты со всеми существующими сообщениями переедет на новый интерфейс, такой же, как у основного блога Яндексаhttp://blog.yandex.ru

karimov.kamol2015
28 января 2016, 00:35

Привет

Palec2006
28 января 2016, 00:35
нахуй карты в письмах
pav52
28 января 2016, 00:35

Друзья! Давно хотел спросить, почему присутствует лишь функция уведомления о получении письма? Она же чисто технарям интересна раз в году, на этот запрос сразу отвечает почтовый сервер, когда письмо в ящик получателя падает, и всё. Самой актуальной - подтверждения прочтения - нет.

У мейлру есть и работает, а у нас нет. Нехорошо.

kaero598
28 января 2016, 00:35

Подскажите, можно ли (и как) отключить эту функцию в одном конкретном письме?

Функция, безусловно, полезная, но может испортить стилевое оформление письма или привести к "поехавшей" вёрстке.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Отключить нельзя. Напишите нам, пожалуйста, обращение через форму связи – мы обязательно всё проверим и разберёмся!

njdfhs1
28 января 2016, 00:35

Уважаемый Тимофей! Был бы признателен, если бы к мнению тех, кому не по душе новая фича, прислушались и все-таки сделали функцию отключения данного нововведения. Почему я могу отключить все эти автопоказывания авок с разными соцсетями, которые прикручены к почте того или иного адресата, но не могу отключить то, что меня явно раздражает, а именно, - функцию автопривязки написанного адреса к картам? Почему нужно давать людям чувствовать себя лишний раз "под колпаком у Мюллера"? 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Спасибо за отзыв, я передам его в качестве предложения нашим разработчикам!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:35

Согласна.
Функция отключения будет весьма полезна.
Подумайте над этим.

Photosnob
28 января 2016, 00:35
Значит, как совать нос в письма, так это система может, а как из блога кляузу принять, так спецформу надо заполнять ?
Передайте разработчикам , чтоб автопересыл себе настроили по ключевым бранным словам.
msh-2006
28 января 2016, 00:35

как вы правы!!!

mister.pau4ok
28 января 2016, 00:35

Ув. Тимофей ЖДЁМ ОТВЕТА  НА ПИСЬМО ОТ mister.pau4ok и sgk-urepB-)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Здравствуйте!

Уточните, с какого точно адреса Вы писали нам письмо и куда? К сожалению, не могу найти письма ни от одного указанного Вами логина.

На всякий случай продублируйте своё обращение напрямую на наш адрес mail@support.yandex.ru.

sofja.lilit
28 января 2016, 00:35
Останется ли почта после закрытия Я.ру?
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Да, конечно – это два разных сервиса. 

msh-2006
28 января 2016, 00:35

здорово

deus14ex
28 января 2016, 00:35

А если я не хочу чтобы получатель знал моё местоположение? Я считаю что это не должно абсолютно никого касаться. Вам не кажется что залезать в личное пространство человека - это граничит с гражданским правом?

и к тому же есть статья 27 конституции РФ. 

Я не хочу чтобы яндекс залезал в моё личное пространство и видел откуда я пишу письма. Это принципиальная позиция

Vladislav
28 января 2016, 00:35

А кто сказал, что функция будет отображать ваше местоположение? Не пишите чушь.

deus14ex
28 января 2016, 00:35

признаю. я  был неадекват

kirillgordeev-1
28 января 2016, 00:35

Уважаемый Тимофей, вы не могли бы подсказать, предвидится или нет в дальнейшем такая функция как смс оповещение о новых письмах в почте. Заранее спасибо за ответ)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Такая возможность есть, но настраивается это не самым простым способом. Сначала Вам нужно уточнить специальный адрес для Вашего номера у мобильного оператора. Затем создать правило уведомлений на странице правил и подтвердить его. После этого смс будут оповещать Вас о приходе писем. 

Если у Вас возникнут сложности или вопросы, то напишите мне здесь или в поддержку – обязательно постараемся Вам помочь!

h0003
28 января 2016, 00:35

Как это отключить?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Отключить никак нельзя. Уточните, пожалуйста, чем именно Вам неудобно это новшество?

library-prol
28 января 2016, 00:35
Это очень удобно, спасибо за новую функцию
korotya007
28 января 2016, 00:35

Здравствуйте. А можно эту функцию (распознования адреса) отключить.

Мне с ней не удобно работать в почте.

Если можно, то как и где?

 

А так вообще прикольная новинка.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:35

Отключить эту функцию невозможно. Расскажите, пожалуйста, какие неудобства она Вам доставляет?

korotya007
28 января 2016, 00:35

Я часто отправляю письма и посылки. И мне по эл.почте присылают адрес получателя и я его из письма копирую в Word, что б распечатать кому и куда отправляется. А когда текст алреса выделен и эмблема с сылкой на карту это неудобно мне. Часто получается сто мне нужно выделить только улицу и дом что б скопировать в буфер, а получается что меня перебрасывает по ссылке на карту...

atom6342
28 января 2016, 00:35

О неудобствах. По привычке привожу в письме только название улицы (без указания города, т.к. моим адресатам и так ясно), а Ваша Яндекс-почта автоматом подставляет мне карту одноимённой улицы в областном центре - г.Екатеринбурге (вместо моего города).

korotya007
28 января 2016, 00:35

А можно отключить функцию распознования адреса???

Елена
28 января 2016, 00:35

Можно с помощью карты узнавать , ГДЕ НАХОДИТСЯ ЧЕЛОВЕК , КОТОРЫЙ ОТПРАВИЛ МНЕ ПИСЬМО

melodiana
28 января 2016, 00:35
Нет, нельзя.
powerplate.omsk
28 января 2016, 00:35

я не понимаю, как сделать так, чтобы она определяла адрес на карте?? У меня ничего автоматически не определяется, когда я пишу адрес... Еще мне интересно, как можно задать адрес со ссылкой на карту в подписе к письму?? Спасибо!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Адрес определяется автоматически нашей системой в полученном письме. Попробуйте написать письмо самому себе и отправить (всё равно, где будет указан адрес: в теле письма или же подписи) – откройте Ваше же письмо в папке "Входящие" и Вы увидите, что к адресу автоматически прикрепилась карта. 

fmt2003
28 января 2016, 00:35

Добрый день. Адрес прописан в письме. Но при открытии нет ссылки на яндекс.карты. Помогите, как с этим справится..

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Добрый! 

Напишите нам, пожалуйста, обращение в службу поддержки – мы запросим необходимые данные для решения проблемы. 

chkukolo
28 января 2016, 00:35

Офигеть!!!

Ашпе ОГОНЬ!!!!

Молодцы!

sofiya.tikunova
28 января 2016, 00:35

Прикольная штучка

atom6342
28 января 2016, 00:35

Час добрый. Как можно отключить эту функцию? По привычке привожу в письме только название улицы (без указания города, т.к. моим адресатам и так ясно), а Ваша Яндекс-почта автоматом подставляет мне карту одноимённой улицы в областном центре - г.Екатеринбурге.

Aaqil Mahmood
28 января 2016, 00:35

Great B-)
I hope Yandex maps expand their locations coverage to Pakistan.

romanb2005
28 января 2016, 00:35

Как отключить эту ненужную функцию?

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Здравствуйте! Отключить подсветку адресов невозможно. Расскажите, пожалуйста, с чем связано такое желание?

i.nikiforoff
28 января 2016, 00:35

если написать адрес Профсоюзная д. 140  к. 1 

то он его покажет как Профсоюзная д. 1 - это не правильно 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Не могли бы Вы процитировать более полный текст письма, а также показать, как проблема выглядит у Вас? Сделать это можно при помощи снимка экрана. К сожалению, нам не удалось воспроизвести проблему.

Также скажите, пожалуйста, свой IP со страницы http://inet.ya.ru

raskom2
28 января 2016, 00:35

Добрый день!

Очень неудобная функция, т.к. она вырывает адрес из контекста и в 8 случаях из 10 точка на карте не соответствует адресу, имеющемуся в виду, во всяком случае, в наших письмах это именно так.

Возможно ли ее отключить?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Добрый!
Отключить нельзя. Если есть какие-то неточности или ошибки, то мы всё обязательно проверим – напишите нам, пожалуйста, с конкретными примерами в службу поддержки

Алексеев Алексей
28 января 2016, 00:35

Я болдею от ЯндексПочты. Просто фантастика!!!

suhanoff.serega2010
28 января 2016, 00:35

 

 
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atom6342
28 января 2016, 00:35

Час добрый. Как можно отключить эту функцию? Она всё время привязывает адреса в письме к областному центру, хотя речь идёт об одноимённых улицах в одном из городов области. Иногда, впрочем, в Яндексе выскакивает окошко с просьбой подтвердить своё местоположение. Начинаешь вводить вручную название своего города, дальше появляется раскрывающийся список, кликаешь по нужному городу... и так - каждый день! Надоело. А иногда окошко с запросом вообще не появляется. Народ уже пытается по-разному бороться с этой злобной функцией: например, в тексте письма вместо "ул. Ленина" пишет "ул. Л е н ина" или "ул. Л_е_н_ина" и т.д. Но проще всего было бы создать выключатель этой функции, чтобы жители областей не мучились.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:35

Здравствуйте! Отключить опцию никак нельзя. Но Вы можете написать нам обращение с примерами – я или мои коллеги разберутся в данной ситуации. 

alexand.iwanow2014
28 января 2016, 00:35

почему интернет стал обманом

mister.pau4ok
28 января 2016, 00:35

это как волшебство - нельзя слишком много хотеть и мало делать, но люди ведутся...

это природа человека, работайте над собой! удачи!;-)

georgii.puxjv
28 января 2016, 00:35

отличная новость!

kigatikin
20 марта 2016, 09:46
Три года назад у нас изменился адрес в связи с переименованием улицы. Старый адрес: Анапа, ул. Тургенева 244 к-33 сменили на новый - Анапа, ул. Гоголя дом-251. Я написал Вам, в Новител, в gugle maps, с просьбой внести коррективы в адрес на картах.
Отреагировал только Новител. Еще раз обращаюсь с просьбой - внесите, пожалуйста, коррективы в карты. Или это делается у Вас раз в 10-15 лет?
С уважением, Е Гик. 353440, Анапа, Краснодарский край, ул. Гоголя д 251
nikolprint
15 апреля 2016, 18:52
У меня адрес Республика Беларусь, Витебская область, 211387 г.Орша, ул. Могилёвская, д.100

в письмах адрес не превращается в ссылку на карту с местонахождением. Что делать?
miclee123
25 августа 2016, 14:42
Отправляю письмо, в нем адрес "пр. Ленина, 111", он мне показывает карту Нижнего Новгорода, хотя город ему никто не указывал. В результате у людей неверная информация. Дописывать город - это ломать верстку, да и не нужно это, город ясен из контекста. Как отключить это, может, тэг какой есть?
Тимофей, служба поддержки
29 августа 2016, 13:39
Добрый день!
Если кроме адреса в письме нет города, то покажется ближайший населённый пункт к тому, где находится получатель или отправитель.
Отключить, увы, не получится, пока. Но в новом интерфейсе почты этот алгоритм обязательно продумаем!
miclee123
29 августа 2016, 17:09
Тимофей, служба поддержки,
ОК, не критично, но все же несколько писем с неверной информацией ушло. Будем иметь в виду. Спасибо!
melets
10 ноября 2016, 09:00
Ни один адрес не распознается что я делаю не так?
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 15:50
Добрый день!
Пока в новом интерфейсе эта функция не реализована, поэтому карта показываться не будет. Следите за обновлениями!
david
3 февраля 2017, 14:51
Добрый день!
как отключить данную функцию? 
Чем мешает - Мешает копировать адрес для вставки в другую программу, приходится переписывать адреса вручную.
Обещали добавить возможность отключения.
Тимофей, служба поддержки
3 февраля 2017, 15:08
Добрый день!
Отключить данную функцию не получится, такой возможности в Почте пока нет. Передал Ваши замечания относительно отключения виджета и копирования адреса команде. Спасибо! 
michael.demenshin
7 февраля 2017, 16:00
Есть ли возможность блокировать обработку адреса со стороны отправителя при верстке письма? А то в ряде случаев такая подстановка рвет в клочья верстку, которая нормально отображается во всех остальных браузерах и почтовых клиентах.
Тимофей, служба поддержки
16 февраля 2017, 00:24
К сожалению, технически это сделать с нашей стороны невозможно. Не могли бы Вы подробнее описать, что происходит с вёрсткой и как это выглядит? Может быть, у Вас получится сделать снимок экрана?
Sergey Morozov
20 сентября 2017, 17:14
Добрый день,
как в html письме отключить эту возможность? может meta есть какая-то или еще какой-то способ?
Спасибо!
Тимофей, служба поддержки
20 сентября 2017, 18:41
Добрый вечер, Сергей! 


Увы, такой возможности в настоящее время нет. 
Поделитесь с нами, пожалуйста, почему это может Вам мешать? Это поможет нам оценить необходимость такой доработки. 
Sergey Morozov
20 сентября 2017, 19:24
Тимофей, служба поддержки,
 потому что верстка разваливается, из за жестких требований к переносам и ссылка ведет в другой город, из за чего тормозит вся рассылка.
Тимофей, служба поддержки
22 сентября 2017, 18:13
Добрый вечер! 


Спасибо за ответ! Передал замечания разработчикам. Было бы здорово, если бы Вы смогли прислать пример такого письма к нам в поддержку. Это можно сделать, написав на адрес mail@support.yandex.ru . Так мы сможем детально рассмотреть проблему. 
DesignDepot
30 марта 2018, 15:41
Тимофей, служба поддержки,

Да, очень нужно иметь возможность отключать эту фичу. Портит дизайн, ломает верстку
Тимофей, служба поддержки
6 апреля 2018, 14:26
Добрый день! 


Пожалуйста, пришлите нам оригинал письма, в котором вёрстка сломалась из-за распознавания адреса. Сделать это можно через форму https://yandex.ru/support/mail/web/features/booking-form.html#booking-form . Как получить оригинал, можно почитать здесь: https://yandex.ru/support/connect-mail/tech-glossary.html#original . 
dreamresh
18 декабря 2017, 22:40
"Для распознавания адресов используется совершенно новая, экспериментальная технология, не имеющая аналогов на других почтовых сервисах." и, при этом, до сих пор нихрена не работающая.
Сколько ни обращался, толку ноль. Указывает населённые пункты за 200-400 км от изначального. Для ориентира берёт только улицу и номер дома. Указанный рядом населённый пункт игнорируется напрочь!
Тимофей, служба поддержки
22 декабря 2017, 19:39
Дорбрый вечер! 


Пожалуйста, через форму https://yandex.ru/support/mail-new/web/features/booking-form.html#booking-form , пожалуйста, пришлите нам оригинал письма, в котором адрес распознался неправильно. Мы обязательно всё проверим. 


О том, как скачать оригинал, можно почитать здесь: https://yandex.ru/support/mail-new/tech-glossary.html#original . 
dreamresh
7 февраля 2018, 21:26
Тимофей, служба поддержки,
 
Тимофей, служба поддержки 7 февраля 2018 18:48
Добрый вечер!
Правильно ли я понимаю, проблемы с адресами в письмах? 


Проблема с их определением, да.
Тимофей, служба поддержки
9 февраля 2018, 17:55
Добрый вечер! 


В таком случае нам поднадобится информация о письмах, вся нужная информация указана в форме по ссылке, которую я оставил выше. Пожалуйста, пришлите её нам, мы всё проверим. 
dreamresh
10 февраля 2018, 08:01
Тимофей, служба поддержки,
а толку? У нас каждый раз, как первый раз - отправлял я уже письма. Сколько их ещё нужно отправить?
Тимофей, служба поддержки
22 февраля 2018, 20:46
Добрый вечер! 


Все случаи важны. Мы их все фиксируем и чиним. Я передам разработчикам, что текущий подход к решению проблем неэффективен, чтобы они подумали, как его улучшить. Спасибо за Вашу обратную связь!
Удалённый пользователь
24 января 2018, 11:51
геотеги отображают местоположение некорректно. как их вообще убрать?
movita
24 января 2018, 16:11
 оборачивай каждую букву в span
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2018, 18:48
Добрый вечер! 


Геотеги убрать не получится. Передам Ваше пожелание команде. 
Обновлено 7 февраля 2018, 19:00
Удалённый пользователь
24 января 2018, 11:54
получатель письма и без помощи яндекса знает местоположение по указанному неполному адресу, а этот сервис сбивает всех с толку, указывая неверное местоположение при переходе в окно карты. 
serg-se
2 марта 2018, 00:12
Добрый день. Надо сделать корпоративную подпись с геометкой. Нужно ли мне пойти учиться на программиста? В стандартном наборе для изготовления подписи геометки не нашёл. Что делать?
Тимофей, служба поддержки
5 марта 2018, 17:30
Добрый вечер! 


Можете просто добавить ссылку на место на карте с помощью кнопки добавления ссылки. Удастся ли Вам это сделать? 
Андрей
26 апреля 2018, 16:43
Как это подключить?

Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 13:34
Здравствуйте!
Речь про входящие или исходящие письма? Специально делать ничего не нужно - адрес распознаётся автоматически. Просто напишите, например, в письме: Москва, улица Льва Толстого дом 18 - тогда при отправке появится карта.
Андрей
10 мая 2018, 14:33
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо. ))) Уже разобрался 

☻/
/▌
/ \ 
pp45450
7 июня 2018, 22:55
Сделайте возможность ОТключить эту функцию.
Всё-таки, не всем удобно. 
Даже если Вы хотите сделать что-то хорошее, не стоит делать его насильно и не давать выбора. 
Тогда это совсем не хорошее ((


Некоторые предпочитают видеть в тексте только текст.
Хотя бы иногда.
(Странные люди, да?)  ;)


ЗЫ И распознавание ошибается. Что бесит.

Тимофей, служба поддержки
14 июня 2018, 12:25
Здравствуйте! 
Поняли, приняли, передали коллегам-менеджерам. :)
movita
14 июня 2018, 13:12
Тимофей, служба поддержки,

ГОД ждем хоть какое-то решение или ответ..
оставляйте наши style в шапках писем, ваших же напихиваете больше 20 штук! в чем проблема оставить или сделать что-то еще?
Тимофей, служба поддержки
26 июня 2018, 17:40
Здравствуйте! Если речь идёт об отключении виджетов, сейчас у нас есть такая настройка. Если речь о чём-то другом, пожалуйста, не могли бы Вы уточнить подробней?
Антон Л.
29 июля 2018, 14:35
А как быть если я оформляю фирменное письмо компании, оформляет его дизайнер и вот адрес в его макете не должен быть ссылкой с дебильным флажком, а ваша функция распознавания адреса делает так что макет выглядит некрасиво, текста синего и уж тем более никакого флажка не должно быть у получателя. Функцию эту отключить нельзя, но как нам хотя бы оформить ее нормально в соответствии с дизайном?  
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2018, 22:47
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, если отставить эстетическую сторону дизайнерского письма, как Вы считаете, показ адреса Вашей организации на карте для пользователя был бы полезен?
bezdelnik.kks
26 апреля, 12:51
Как отключить или управлять стилями этой ссылки на карту?
Верстаем письма корпоративные, мы хотим использовать те цветовые схемы, какие хотим, а не те, что вы дозволяете.
Клиент должен видеть письмо в том виде, какой мы верстаем, а не с сюрпризами.
Хотя бы дайте возможность стилизовать ссылку цветом и т.д. как нам нравится.
nvkurganova
22 мая, 08:18
Поддерживаю! Когда в письмах сами определяются ссылки - на адрес, на номер телефона (в мобильной версии), то может быть не виден сам адрес! Например, темный фон, светлый текст - и всё, такая ссылка сливается с фоном(
Малина Александр
27 мая, 08:59
как добавить в подпись письма на яндекс почте значок "красной" булавочки (как в примере выше) чтобы по его нажатию открывалась карта?


Делал через конструктор карт, но там в итоге можно только длинную ссылку сделать и она будет в отдельном окне открываться. А есть письма, где только "булавочка" и по ней карта в этой же вкладке всплывает. 
komandrovsky@compaud.com
22 августа, 08:24
Малина Александр,
Разобрались? У меня тот же вопрос