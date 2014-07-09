Карты в письмах
9 июля 2014, 13:03
Теперь, когда вам придёт письмо, Яндекс.Почта автоматически определит и подчеркнёт в нём адрес.
А по клику - покажет его на карте.
Из письма вы можете быстро перейти на Яндекс.Карты, чтобы построить маршрут на машине или общественном транспорте. Тем, кто предпочитает метро, Почта поможет найти ближайшую станцию.
Карту также можно распечатать, не покидая страницы письма.
Для распознавания адресов используется совершенно новая, экспериментальная технология, не имеющая аналогов на других почтовых сервисах. Мы будем рады вашим замечаниям и предложениям, чтобы сделать эту технологию ещё точнее.