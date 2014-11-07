Пользуйтесь рабочей и личной почтой одновременно

Добавьте свои почтовые ящики и переключайтесь между ними в одном окне. А если в соседний ящик придёт новое письмо — Яндекс.Почта сообщит об этом.
Мы намеренно ограничили одновременную работу с несколькими почтовыми ящиками одним устройством или браузером, чтобы обеспечить безопасность. Если одним ящиком пользуются несколько человек, они не увидят другие ваши связанные аккаунты и не смогут в них зайти. А если один почтовый ящик попал в ненадёжные руки — другие не будут скомпрометированы.
Работать с несколькими аккаунтами можно в веб-версии Яндекс.Почты и в приложении для Android.