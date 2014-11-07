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Пользуйтесь рабочей и личной почтой одновременно

Больше не нужно выходить из одного почтового ящика на Яндексе, чтобы проверить письма в другом. Теперь можно авторизовываться сразу несколькими аккаунтами (например, рабочим и личным) и легко переключаться между ними. А если у вас есть Яндекс.Почта для доменов, вы можете работать с ней и со своей личной почтой параллельно.


Добавьте свои почтовые ящики и переключайтесь между ними в одном окне. А если в соседний ящик придёт новое письмо — Яндекс.Почта сообщит об этом.

Мы намеренно ограничили одновременную работу с несколькими почтовыми ящиками одним устройством или браузером, чтобы обеспечить безопасность. Если одним ящиком пользуются несколько человек, они не увидят другие ваши связанные аккаунты и не смогут в них зайти. А если один почтовый ящик попал в ненадёжные руки — другие не будут скомпрометированы.

Работать с несколькими аккаунтами можно в веб-версии Яндекс.Почты и в приложении для Android.

397 комментариев
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Alexander K.
28 января 2016, 00:31
Круто, только не видно кол-во непрочитанных писем в списке пользователей.
Или так и должно быть?
http://monosnap.com/image/LJT5OU10QKXqTcvNAtaiE5nIAOOynt
Е.
28 января 2016, 00:31
Там отображаются новые письма, а не непрочитанные.
shapovalova.elena73
28 января 2016, 00:31

Добавила еще один почтовый ящик и переключалась между ними в одном окне.Так было хорошо! ТЕПЕРЬ,Я НЕ ЗНАЮ КАК ЭТО ВСЕ ВЕРНУТЬ.ЗАЧЕМ-ТО ПРИВЯЗАЛЯ ЯЩИК К ТЕЛЕФОНУ,ЧТО МНЕ ВООБЩЕ НЕ НУЖНО,И КОНЕЧНО МОЙ ВТОРОЙ ЯЩИК УДАЛИЛСЯ!!!ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ,ЭТО РАБОЧИЙ ЯЩИК!!!ПЛОМОГИТЕ,ВОССТАНОВИТЬ,ПОЖАЛУЙСТА!!!СНОВА ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ НЕ МОГУ,ЯНДЕКС ТРЕБУЕТ ПАРОЛЬ,А ПАРОЛЯ НИКАКОГО НЕТ,ЕСТЬ ТОЛЬКО КОД ПОДТВЕРЖДЕНИЯ!!!

radiomagenta
28 января 2016, 00:31
Вы не могли бы написать в письме на passport@support.yandex.ru, между какими ящиками Вы переключались и к какому из них потеряли доступ? Это адрес Службы поддержки пользователей, там Вам смогут помочь.

--
Лена Артёмова, Яндекс.
Комментарий удалён
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Вернем в ближайшем будущем.

Coolmax
28 января 2016, 00:31

Отлично! А то я за последние два дня уже намучался туда-сюда аккаунты переключать...

Admi
28 января 2016, 00:31

вот, оно что случилось!!! я уже все настройки облазила! почта на domain.ru,а весь директ и управление на yandex.ru - мучение одно с этими переключениями;-(

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:31

Да, очень нужно вернуть по старому. А то действительно очень трудно переключать аккаунты.

А то что вы сейчас сделали давно было доступно через Элементы яндекса.

Kvanto
28 января 2016, 00:31

Прекрасное решение.

Вообще, когда я перешел с веб-почты на приложение в на компе, у меня было 2 основных аргумента.

1. Удобство перехода из ящика в ящик с просмотром не только входящей почты (это можно решить сборщиком почты), но и исходящей. Это бывает важно, когда с почтой работает более одного человека.

2. Поиск производится по всем ящикам и по всем письмам (входящим и отправленным).

 

Новый функционал Яндекс.Почты решает первый аргумент, но не решает второй. Очень ждем новых свершений!

shapovalova.elena73
28 января 2016, 00:31

Помогите вернуть ещДобавила еще один почтовый ящик и переключалась между ними в одном окне.Так было хорошо! ТЕПЕРЬ,Я НЕ ЗНАЮ КАК ЭТО ВСЕ ВЕРНУТЬ.ЗАЧЕМ-ТО ПРИВЯЗАЛЯ ЯЩИК К ТЕЛЕФОНУ,ЧТО МНЕ ВООБЩЕ НЕ НУЖНО,И КОНЕЧНО МОЙ ВТОРОЙ ЯЩИК УДАЛИЛСЯ!!!ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ,ЭТО РАБОЧИЙ ЯЩИК!!!ПЛОМОГИТЕ,ВОССТАНОВИТЬ,ПОЖАЛУЙСТА!!!СНОВА ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ НЕ МОГУ,ЯНДЕКС ТРЕБУЕТ ПАРОЛЬ,А ПАРОЛЯ НИКАКОГО НЕТ,ЕСТЬ ТОЛЬКО КОД ПОДТВЕРЖДЕНИЯ!!!е один аккаут.Так было удобно.

Ли Алексей
28 января 2016, 00:31

Согласен, для пользователей PDD устроили самый настоящий ад с этими аккаунтами :-(

Весёлый котик
28 января 2016, 00:31
Расскажите, пожалуйста, зачем Вам это нужно?
achebukin
28 января 2016, 00:31

Чтоб заходить в нужный ящик по прямой ссылке

Весёлый котик
28 января 2016, 00:31

Прямые ссылки снова работают ;) 

Игорь Чакрыгин
28 января 2016, 00:31

Должно ли переключение пользователей работать на главной странице и в списке писем?
У меня всегда показывается только текущий пользователь и "добавить пользователя"
При этом на странице /auth?mode=add-user оба пользователя есть в списке.
Вообще переключить текущего пользователя я могу только на странице "паспорт" =(

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

На данный момент, увы, такой возможности правда нет. В ближайшие дни она обязательно появится!

Владимир
28 января 2016, 00:31

Подключил эту функцию. Достала уже. Часто, нажимаешь на переход в другой ящик, а не чего не происходит. Или происходит но с такой задержкой, что псих вызывает. Подскажите - как развести ящики, чтоб множно было просматривать на отдельных закладках.

kasperova@generatsiya.ru
28 января 2016, 00:31

Очень правильный вопрос! Ну реально сил нет - за что такое неудобство на наши головы? Было все так хорошо! Какой гад это придумал так объединить?

stokzzx
28 января 2016, 00:31

Вернитес старый возжоность: для пользователей ПДД: mail.yandex.ru/for/domain.com, для пользователей Яндекс: mail.yandex.ru

Яндекс.Почта
28 января 2016, 00:31
Сделаем.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:31

Очень ждём!!!

Верните почту для доменов по старому. Одно дело личная переписка(можно помучиться), а другое дело бизнес почта(тут все должно быть удобно и без чатых изменений).

Весёлый котик
28 января 2016, 00:31

Старые адреса вида mail.yandex.ru/for/domain.com снова можно использовать — они будут сразу открывать нужный доменный ящик.

rusnack.taras2007tv-saturn2014
28 января 2016, 00:31

добрый вечер яндекс почта

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Добрый! 

У Вас что-то случилось?

i@vasay.ru
28 января 2016, 00:31

   Я в ужасе!

 Теперь нельзя держать несколько разных ящиков в разных открытых вкладках!

 

Невозможно пользоваться сервисами - например не работает метрика, если в соседней вкладке открыт почтовый ящик не связанный с метрикой.

ВЕРНИТЕ ВСЕ КАК БЫЛО!!!!

 

 

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Добрый день!

Логины, заведённые ранее на доменах, подключённых к Почте для домена, теперь научились работать со всеми сервисами Яндекса, кроме Денег, Директа и РСЯ. Метрика на доменном логине работает.

Именно поэтому нам пришлось отказаться от суффиксов в ссылке на доменный ящик (кусочек адреса вида /for/doamin/). Теперь авторизация в доменном ящике равноценна выторизации в обычном ящике.

Для быстрой смены логина можно использовать меню, появляющееся по нажатию на логин в правом верхнем углу Почты, Диска, главной страницы Яндекса. В дальнейшем такое меню со списками активных логинов появится на всех сервисах Яндекса, и на Метрике тоже.

Чтобы не слишком часто переключаться между логинами при помощи меню в правом верхнем углу, можно, например, открыть доступ к своим счётчикам на Метрике своему доменному аккаунту. Сделать это можно по интрукции на странице http://help.yandex.ru/metrika/general/access.xml

i@vasay.ru
28 января 2016, 00:31

 Спасибо, Тимофей, за ответ...

 Однако, это не решает проблем:

1. Я хочу видеть в нескольких вкладках браузера разные ящики. Раньше так было можно - теперь нельзя! Это очень раздражает.

2. Я хочу пользоваться метрикой, при этом держать в соседней вкладке открытый почтовый ящик не имеющий к метрике никакого отношени - сейчас так нельзя...

Это делает работу с сервисами яндекса просто нереальной.

Очень жаль что постепенно Яндекс превращается в Гугль с его дико перегруженными AJAX интерфейсами.

Проще надо быть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Раньше это было возможно, потому что кроме как почтовым ящиком на своём домене больше никаким сервисом пользоваться было нельзя. Мы это исправили: теперь в своём доменном аккаунте можно работать и с Яндекс.Диском, и с Метрикой, и с Вебмастером. Теперь доменный логин почти полностью идентичен обычному. И точно так же, как раньше нельзя было работать с разными логинами@yandex.ru в параллельных вкладках, теперь нельзя это сделать и с логином на собственном домене. Зато можно перенести основные используемые сервисы на доменный логин, если Вы его используете чаще.

На стороне Яндекс.Почты в ближайшее время мы постараемся добавить возможность открывать разные ящики в параллельных вкладках, но в других сервисах всё равно придётся выбирать, какой логин открыть.

Чтобы уже сейчас использовать Метрику, не заботясь о том, какой логин у Вас выбран «активным», просто откройте на доменный аккаунт доступ по инструкции на странице http://help.yandex.ru/metrika/general/access.xml

shvedoff7
28 января 2016, 00:31

Вот уже неделю длятся мучения с переключением после вашего обновления. У меня стоят закладки. Я нахожусь на одном ящике (прикрепленному к моему домену)  и не могу зайти на Метрику, вебмастер, Маркет, который прикреплен к личной почте.

Вижу, что вы не собираетесь откатывать назад, ну что же? Придется перенести корпоративную почту на Gmail или Mail , тогда я смогу  открывать одновременно и инструменты Яндекса и корпоративную почту. 

Думаю, что я не единственный, кто примет такое решение после этого обновления. 

 

Samuriz
28 октября 2017, 23:07
Тимофей, служба поддержки,
hello@yandex-team.ru это ваши яндекс?

Тимофей, служба поддержки
31 октября 2017, 19:29
Добрый вечер! 


Да, это наш адрес. 
stokzzx
28 января 2016, 00:31

ВНИМАНИЮ кодеров яндекс почты - дело в том что ваша задумка чудесна и хороша. НО!!! я НЕ МОГУ ОБЪЕДЕНЯТЬ ящики так как их по мимо меня читают и другие люди с нашей компании. НУЖНО ЧТОБЫ ПОЧТА ДЛЯ ДОМЕНОВ могла как и раньше работать в РАЗНЫХ ВКЛАДКАХ ОДНОВРЕМЕННО открытых.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Добрый день! Рассказанное в посте — это не объединение аккаунтов, это лишь параллельная авторизация совершенно разными логинами, которые сами по себе не объединяются. То есть, добавив на странице «мультипаспорта» второй, третий, четвёртый логины, Вы лишь приобретаете возможность быстро переключаться между двумя ящиками, двумя аккаунтами, но если, допустим, ко второму логину имеют доступ другие люди, у них не появится доступ к Вашему основному логину.

stokzzx
28 января 2016, 00:31

ну вот тепрь сидеть и разбираться как правильно все сделать чтобы не попасть на основной или НЕ основной логин. более того у меня 4 сайта. каждый есть пдд уже сейчас сотрудники ноют что это очень не удобно. раньше было удобно и гарантированно что не запутаешься в ящиках, раньше это когда были разные вкладки.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Давайте обсудим конкретные неудобства и постаремся найти решения возникших проблем. Опишите, пожалуйста, все проблемы и неудобства как можно подробнее.

stokzzx
28 января 2016, 00:31

У каждого сотрудника есть личная почта на яндеесе, а так же есть свой ящик на домене И так же есть почта на домене к которой имеют доступ все - общая. Раньше все открывали несколько вкладок и спокойно работали. А теперь если объединять то при переключении почты меняются настройки самого яндекса плюс все бояться что теперь можно читать личные почты. Так же проблема когда несколько доменов с почтой для администраторов сайтов стало не удобно и не понятно что будет если обьеденить ящики. Как давать пароль для общей почты если вдруг окажется что есть привязка и на личные почты. А простым пользователям было удобно и понятно работать в разных вкладах и так же в голове просто и легко было понятно где какая почта и какие настройки яндекса стоят.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Мультиавторизация никоим образом не объединяет две почты в одну. Мультиавторизация — это лишь способ быстрого перелогинивания между двумя и более независимыми, живущими параллельной собственной жизнью логинами и ящиками.

Если есть личный ящик home@yandex.ru (доступ только у одного человека) и ящик work@yandex.ru, к которому есть доступ у группы людей, при добавлении обоих ящиков в «мультипаспорт» доступ к каждому сохраняется как и был — ни один другой человек, кроме единственного владельца ящика home@yandex.ru не получит к нему доступ. И это касается не только ящиков, но и всех прочих сервисов.

Отказаться от возможности работать в доменной почте отдельно пришлось отказаться, потому что нам необходимо было дать всем доменным пользователям возможность работать не только с Почтой, но и всеми прочими сервисами: Диском, главной страницей, Метрикой, Вебмастером и т.п. Теперь доменный логин полностью идентичен обычному @yandex.ru. Раньше же Вы не могли работать параллельно в разных вкладках с разными логинами @yandex.ru? Вот и с доменными не получается теперь именно по этой причине.

Если есть опасения, что логины как-то пересекутся, можно использовать их не в рамках мультиавторизации, а просто постоянно выходя и заходя. Зашёл в один аккаунт, поработал, нажал «Выход», зашёл в другой аккаунт. Или же можно в разных браузерах авторизоваться разными логинами: в Яндекс.Браузере личная почта, в Firefox — для российских партнёров, в Opera — ящик для зарубежных контактов.

Мультиавторизацию использовать совершенно не обязательно. Мы лишь старались при помощи неё не убирать совсем удобство использования нескольких ящиков одновременно, потому что понимает, как это было полезно. Кроме того, на стороне Яндекс.Почты мы всё же придумаем в ближайшее время, как дать возможность открывать параллельно два ящика. Но только в рамках Яндекс.Почты, скорее всего.

kv@flipcat.ru
28 января 2016, 00:31

Конкретное неудобство0.

Пока писал конкретные неудобство, увидел внизу сообщение от другого пользователя и вроде как аналогичная проблема. Нажал на ссылку и...открытие в том же окне - потерял ранее введенный текст. https://yadi.sk/i/Ion0OAcBceC2X

 

Конкретное неудобство1.

Когда во вкладке открыта рабочая почта, то появляется вот такое уведомление о новых письмах https://yadi.sk/i/7_cHz7ESceMwH захожу туда, а там пусто... оказывается это пришло на личную почту, а тем более пришел спам (реально в папку СПАМ) и просто так мое внимание теперь заостряется каждый раз как спам приходит... 

Конкретное неудобство2.

Сижу в рабочей почте и нужно мне с яндекс.денег что-то оплатить. А там мне пишут, что это можно сделать только с @yandex.ru , нажимаю кнопку и попадаю в свой личный аккаунт. Оплачиваю и пытаюсь вернуться в старый, а из него уже вылогинили меня.. и приходится заново входить в него https://yadi.sk/i/evAeR9_aceBaA

 

Итог

Очень надеюсь, что вернете как было, но шансы этому равны почти нулю, т.к. никто признавать ошибок у вас не будет. Поэтому придется перейти обратно на меил.ру

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Спасибо за такой развёрнутый ответ. Мы проверим все перечисленные случаи и исправим проблемы.

Вернуть «как было», к сожалению, не получится, потому что от старой схемы отказались именно из-за того, что пользователям с логинами на собственных логинов были недоступны все сервисы, кроме Почты и Календаря — чтобы это исправить, нам пришлось изменить схему работы с самими аккаунтами. Теперь они полностью идентичны обычным @yandex.ru. Отличие только в том, что пока что на доменном логине нельзя завести Деньги, Директ или работать с РСЯ. Возможно, в дальнейшем это тоже изменится.

Мы хорошо понимаем, что старая схема работы с почтовыми ящиками была достаточно удобна, поэтому мы в ближайшие дни постараемся придумать, как дать возможность открывать разные ящики в параллельных вкладках браузера одновременно.

motin@braind.agency
28 января 2016, 00:31

Сделайте, пожалуйста, открытие второго аккаунта не в новой вкладе в интерфейсе с тремя колонками (письма открывают спава от списка.)

 

А еще у меня вопрос, имеющий косвенное отошение к теме. А как сделать письмо на которое нельзя овтетить? Сегодня получил такое от hello@yandex-team.ru

http://joxi.ru/Y82Qg0Ys1PwQrd

Яндекс.Почта
28 января 2016, 00:31
Будет.
motin@braind.agency
28 января 2016, 00:31

А как сделать письмо на которое нельзя овтетить? Сегодня получил такое от hello@yandex-team.ru

http://joxi.ru/Y82Qg0Ys1PwQrd

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Это письмо от Яндекса, системное уведомление, а не обычное письмо. Ответа на это письмо не требуется, поэтому и кнопки нет. Пользователь такое письмо сделать не может.

Андрей Матвеев
28 января 2016, 00:31

яндекс-виджет не работает, уведомления о новых письмах приходят только в тот ящик в котором сейчас находишься.Чтобы проверить письма в другом ящике необходимо переходить туда. Кто такую муть придумал? Сам пробовал так работать?:-$

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Уведомления о новых письмах в другом ящике показаны красным кружочком рядом с портретом в текущем ящике.

Проверять наличие новых писем можно также по клику на текущий логин — так Вы увидите соседний ящик с уведомлениями. Подобная возможность также есть в списке писем наверху слева.

Андрей Матвеев
28 января 2016, 00:31

Как Вы не можете понять, что расширение от яндекса вот это http://joxi.ru/LQ2KWlotDXD2jG не работает как раньше. Ранее оно оповещало о приходе писем даже когда ты не на почте и не на яндексе. Теперь надо обязательно зайти, "поклониться" каждому ящику. Два тикета написал в поддержку, молчок. Мы разбираемся.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Расширение к браузеру мы обязательно тоже исправим. Извините за это неудобство!

Андрей Матвеев
28 января 2016, 00:31

Тимофей, я не пойму, вы мне 5 раз присылаете это письмо http://joxi.ru/Ra2X1bouXx5AgJ это не решает моей проблемы, я ее описал Вам. Мало того что яндекс-деньги обмануло меня, так еще и виджет почты теперь не работает.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Уточните, с какого именно адреса Вы писали в поддержку? Писем от admin@lovelovely.ru мы пока найти не можем.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31
Аккаунты не объединяются, ими просто можно пользоваться параллельно, и не вводить каждый раз пароль для перелогинивания, а ввести все нужные логины один раз и переключаться между ними.
Андрей Матвеев
28 января 2016, 00:31

у меня так не получается, чтобы написать Вам с определённой почты мне нужно в неё войти

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Переключатель есть пока что только в Яндекс.Почте и в Паспорте: нажмите на логин в правом верхнем углу, чтобы увидеть список добавленных аккаунтов или добавить ещё один. В будущем этот переключатель появится во всех сервисах Яндекса.

Андрей Матвеев
28 января 2016, 00:31

да понятно это, если Вы бы поняли как это неудобно...Чтобы Вам написать с почты andryandrej@yandex.ru я должен переключится + оповещения на почту домена  не приходят в это время, когда я в основном аккаунте.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Попробуйте обновить расширение для почты, скачав его заново из магазина приложений. Последняя версия должна нормально работать с параллельными авторизациями.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Расширение так раньше и работало: для того чтобы прочитать письмо, надо переключиться на другой логин из списка добавленных в расширение «Почта» в Яндекс.Элементах.

В будущем мы постараемся сделать уведомления от расширения более удобными, но не могу обещать, что это произойдёт быстро.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31
Мы проверим, почему так может происходить.
Андрей Матвеев
28 января 2016, 00:31

На примерах:

1. Вот от Вас пришло письмо:  скриншот 

2. Отлично, 1 входящее письмо скриншот 

3. Но непонятно, в каком оно ящике скриншот 

4. В это время уже три входящих в другом ящике скриншот   

5. При том что тут мне говорят, ок, новых писем скриншот нет

Я думаю так, на скриншотах понятней.

Андрей Матвеев
28 января 2016, 00:31

Добрый вечер, Тимофей, вы обещали поправить работу виджета почты, чтобы в него приходили сообщения о новых письмах, когда сам работаешь в другом аккаунте.B-)

mihalevakyunnei
1 марта, 08:00
Андрей Матвеев,
добрый  почта я мая почты  показывают
ekhvorostenko
28 января 2016, 00:31

Совершенно согласна!!! Не знаю, каким местом они эту фигню придумывали!!! Специально нам для головной боли! Раньше я могла открыть сразу два ящика, личный и рабочий, и всегда сразу видела, куда мне пришло письмо. А сейчас надо обновлять аккаунт, потому что пришедшие письма видны только на текущем. Да на фига ж мне такая запарка, мне что на работе - больше делать нечего??? Верните как было!!!!

Андрей Матвеев
28 января 2016, 00:31

Поддерживаю!

sales@masite.ru
28 января 2016, 00:31

Тоже самое. Стало очень неудобно!

kattyapu
28 января 2016, 00:31

Поддерживаю. Стало очень неудобно.

Coolmax
28 января 2016, 00:31

Какое счасть, что я не один возмущён новой "фичей" от Яндекса. Иметь две вкладки с разными ящиками на порядок удобнее.

Александр
28 января 2016, 00:31

Поддержимаю. Теперь совсем не удобно пользоваться всеми сервисами Яндекса. Раньше всегда держал открытой почту для домена, а на аккаунте Яндекса использовал другие сервисы. Теперь приходится туда-сюда переключаться.

В почте ещё дёргает из-за новых сообщений на "соединённых" почтах. Для меня лично это неудобно, т.к. другие почты вообще не проверяю. Откуда надо настроен форвардинг на основную почту.

Но т.к. это нереально неудобно, приходится открывать несколько браузеров с приватными вкладками.

Когда ещё работаешь с аккаунтами на Яндексе других людей, то вообще мучение с этими нововведениями... :-(

Лучше бы ввести возможность вернуть по старому.... 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Раньше это было возможно, потому что кроме как почтовым ящиком на своём домене больше никаким сервисом пользоваться было нельзя. Мы это исправили: теперь в своём доменном аккаунте можно работать и с Яндекс.Диском, и с Метрикой, и с Вебмастером. Теперь доменный логин почти полностью идентичен обычному. И точно так же, как раньше нельзя было работать с разными логинами@yandex.ru в параллельных вкладках, теперь нельзя это сделать и с логином на собственном домене. Зато можно перенести основные используемые сервисы на доменный логин, если Вы его используете чаще.

На стороне Яндекс.Почты в ближайшее время мы постараемся добавить возможность открывать разные ящики в параллельных вкладках, но в других сервисах всё равно придётся выбирать, какой логин открыть.

Например, чтобы уже сейчас использовать Метрику, не заботясь о том, какой логин у Вас выбран «активным», просто откройте на доменный аккаунт доступ по инструкции на странице http://help.yandex.ru/metrika/general/access.xml

Александр
28 января 2016, 00:31

Дело в том, что пользоваться другими сервисами Яндекса на доменном ящике нет никакого смысла. Домен не вечен, он может пропасть, его могут украсть, его могут забрать (из-за каких-либо нарушений, часто выдуманных), кто-то может забыть его продлить...

Разумный человек будет использовать обычный аккаунт Яндекса. Он надёжен и всегда останется при человеке, особенно с усиленными авторизациями и привязкой к личным данным.

Даже если вы сделали возможность работать под доменными аккаунтами со всеми сервисами, совсем не обязательно было это навязывать.

Кажется уже очень многие объяснили почему это идиотизм. Я не знаю что ещё добавить...

"На стороне Яндекс.Почты в ближайшее время мы постараемся добавить возможность открывать разные ящики в параллельных вкладках, но в других сервисах всё равно придётся выбирать, какой логин открыть."
Это ужасно.

Нормально Работать с Яндекс.Диском, Яндекс.Директом, РСЯ, Вебмастером, pdd при такой схеме не получится.
Фактически вы убиваете всех своих профессиональных пользователей, кто одновременно использует все ваши сервисы или совмещает много сервисов на разных аккаунтах. 

Более того, мне кажется, что работать с большинством сервисов Яндекса можно было под доменным аккаунтом уже очень давно. По крайней мере, больше года под доменным аккаунтом работает РСЯ, Метрика и вебмастер, ну почта само собой. В Яндекс.Диске мало смысла на доменном аккаунте.

Всё, что вы сделали, это ввели переключение и зависимость состояния вкладок от куки переключения, общей для всех вкладок.

По-моему оптимальным решением будет использование куки на конкретный сервис. Т.е. вместо задания глобальных кук на *.yandex.ru или passport.yandex.ru (кажется когда в последний раз проверял, куки задавались на него, как на основной сервис авторизации), задавать куку для конкретного сервиса (например mail.yandex.ru) - таким образом если в других вкладках открыта Метрика, РСЯ, Вебмастер, Диск и прочие - они не изменят своё состояние при переключении на другой аккаунт в Яндекс.Почте; даже после обновления страницы.  В случае с Яндекс.Почтой нужно также реализовать отдельную куку для mail.yandex.ru/for/domain.com/ , т.е. в интерфейсе почты для домена использовать другую куку, отличную от базового интерфейса Яндекс.Почты. Таким образом можно будет одновременно держать открытыми одну Яндекс.Почту и одну Почту для домена и они не будут друг другу мешать.

kv-ufa
28 января 2016, 00:31

Согласен с вами полностью. Вам бы в Яндексе работать!

Не понимаю, как они вообще могли придумать такую муть, главное что отключиться от этого нельзя...

Я тоже из тех, кому ВАЖНО иметь возможность, чтобы были открыты 2 ящика в разных вкладках

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

В Яндексе много вакансий: yandex.jobs — мы ждём всех :)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31
Домен не вечен, он может пропасть, его могут украсть, его могут забрать (из-за каких-либо нарушений, часто выдуманных), кто-то может забыть его продлить...

Ни в одном из этих случаев ничего не произойдёт с Вашим логином, который Вы завели в Почте для домена. Единственное, на что может повлиять изменение настроек самого домена — это то что письма в Яндекс.Почту перестанут приходить. Но всё содержимое, которое пришло в ящик ранее, не пропадёт, а также этим логином можно будет продолжать авторизовываться, но только в режиме «для чтения», не более.

Раньше работать ни с чем, кроме почты и календаря, с доменного аккаунта нельзя было. Теперь можно. Решение для открытия нескольких ящиков в Яндекс.Почте мы найдём, как я уже писал. Учитывая, что раньше никто, кроме Почты, не понимал авторизацию доменным логином, в случае такой доработки ситуация не будет хуже, чем была до последних изменений: то есть Вы сможете открыть отдельно в новой вкладке второй, неосновной аккаунт, а в других сервисах будет использоваться основной для работы.

galina@ra-m.ru
28 января 2016, 00:31

Здравствуйте, Тимофей! 

Раньше работа с разными ящиками в параллельных вкладках браузера была возможна, потому что кроме как почтовым ящиком на своём домене больше никаким сервисом пользоваться было нельзя. Мы это исправили: теперь в своём доменном аккаунте можно работать и с Яндекс.Диском, и с Метрикой, и с Вебмастером. Теперь доменный логин почти полностью идентичен обычному.

 

Дело, видимо, в том, что при работе с доменным логином нет необходимости пользоваться всеми сервисами Яндекс.

Для основной массы пользователей важнее иметь перед глазами ОДНОВРЕМЕННО несколько вкладок (в моем случае их четыре).

 

Но Вы же не работаете одновременно в 3 вкладках. В любом случае, основное внимание уходит куда-то в одно место, а при необходимости Вы переключаетесь на другой ящик. Уведомления о новых письмах будут приходить изо всех ящиков, даже если открыт у Вас сейчас только один из трёх.

Мы именно одновременно, без дополнительных нажатий контролируем ВСЕ свои ящики.

Всё-таки, эта возможность гораздо важнее остальных сервисов.

Дайте нам возможность выбора: сделайте возможность для желающих вернуть всё, как было. А те, кому нужны сервисы, оставят себе новую версию.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Вернуть как было, к сожалению, не получится по причинам, которые я объяснил ранее в другом комментарии. Но мы понимаем, что в старом варианте работы было своё удобство, поэтому уже работаем над тем, чтобы дать возможность работать по похожей схеме.

при работе с доменным логином нет необходимости пользоваться всеми сервисами Яндекс

За пять лет существования доменной почты огромное количество пользователей просило нас увеличить набор сервисов, доступных доменным логинам.

kochurovairina79
28 января 2016, 00:31

Полностью согласна!!! Верните как было раньше!!!

 

 

alentok
28 января 2016, 00:31

Поддерживаю - верните как было! Чтобы открывать почтовые ящики на разных вкладках с разными паролями!

kasperova@generatsiya.ru
28 января 2016, 00:31

и я поддерживаю! и требую вернуть возможность почтовых ящиков на разных вкладках!

max.rst
28 января 2016, 00:31

Поддерживаю. Две вкладки с разными аккаунтами гораздо удобнее.

Алексей Rox
28 января 2016, 00:31

надо понимать это как призыв регать кучу ящиков, чтобы была куча яндекс-дисков, т.к. последнии слишком малого объёма? :) наверное прокатит, спасибо

Е.
28 января 2016, 00:31
При желании, вы это делать могли и раньше )
Алексей Rox
28 января 2016, 00:31

лень между акка-ми переключаться.. Да и проще на 100 гигов мэйла закидывать, чем 10 акков яндекса создавать :)

Хотя тут переключение между акка-ми наверное только в пределах почты. Или диски тоже переключаются?

Косов Константин
28 января 2016, 00:31

Очевидно, сегодняшняя беда связана именно с этим :(

 

У меня почта "для домена". А фотки лежат на аккаунте @yandex.ru.

Теперь при попытке зайти на свои фотки я получаю "отказано в доступе, войдите под другой учётной записью". Каждый раз - это жутко неудобно.

Но это только пол беды. Переключившись на другой аккаунт, я попадаю не в свои фотки, а на главную страницу яндекс-фоток, там ещё приходится искать, как к себе попасть. И самое неприятное - после этого при попытке войти в свою почту, которая "для домена" я оказываюсь разлогиненным в ней! Приходится заново вводить логин и пароль. Это ЖУТКО неудобно :(

 

Upd: Вот и тут вдруг коммент получился не с моего яндекс-аккаунта, а с емыльного, да что ж за беда-то :( 

И смайлики идиотские поэтому вылезли, в яндекс-аккаунте-то они у меня отключены, а тут лезут...

 

 

 

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Увы, пока что не все сервисы доступны для доменных ящиков. Мы обязательно поддержим такую возможность в одном из ближайших обновлений.

Косов Константин
28 января 2016, 00:31

Да мне не нужен сервис фоток для доменной учётки. Нужно чтобы я, как и прежде, на фотки (и сюда) заходил под яндексовским логином, а на почту - под почтовым. Вот и всё. Сайчас же стал работать только один из логинов на всё, вот это и надо починить обратно.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Работают оба логина: просто переключитесь на тот логин, под которым у Вас загружены фотографии: для этого, находясь в ящике, нажмите на свой логин в правом верхнем углу — откроется список, в котором все ящики, в которые можно быстро переключиться.

В дальнейшем такое меню переключения между логинами появится на всех сервисах Яндекса.

Косов Константин
28 января 2016, 00:32

1. Нет:

Только кликом на "Войти под другим пользователем" в центре.

2. После этого "дважды нет":

Потому чтоперелогинившись в фотке, в емейле я разлогиниваюсь совсем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Как я уже написал в своём предыдущем комментарии, меню переключения между логинами пока что отсутствует на фотках, но есть в почте. На фотках оно тоже обязательно появится, и достаточно скоро.

kattyapu
28 января 2016, 00:32

Да дело не только в фотках, а во всех сервисах Яндекса. Жутко неудобно.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

И я тоже писал не только про фотки. Мы всё доработаем. Добавить такой элемент переключения сразу на всех сервисах очень сложно, но он обязательно везде появится.

kattyapu
28 января 2016, 00:32

Я где-то опубликовала еще свой подробный отзыв в блоге, но не смогла его найти. К сожалению, он опубликовался с рабочей почты. Нельзя ли его найти и удалить или заменить логин?

kv@flipcat.ru
28 января 2016, 00:32

Тоже самое со всеми сервисами яндекса. У меня такая же беда с Деньги.Яндекс. Приходиться вылогиниваться каждый раз перед входом в какой-либо сервис яндекса.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32
В дальнейшем меню переключения между логинами появится на всех сервисах Яндекса. Сейчас оно доступно в Яндекс.Почте и в Паспорте при нажатии на логин в правом верхнем углу страницы.
Iriska27984
28 января 2016, 00:32

После нововведений не могу зайти ни в личную ни в рабочую почту. Ничего не происходит вообще, после ввода пароля кнопка войти становится не активной, страница не загружается, ошибок не возникает. Что делать?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Попробуйте войти в почту через какой-либо иной браузер, сохранится ли проблема?

Iriska27984
28 января 2016, 00:32

Это попробовала в первую очередь. Везде одинаково

в поддержку написала вчера вечером. Пока без ответа.

 Работа стоит

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Используете ли Вы какой-то антивирус или фаервол для защиты от вирусов? Проблема возникает на рабочем или домашнем компьютере? Если это рабочий компьютер, возможно, в рабочей сети установили какое-то новое программное обеспечние, которое препятствует нормальной работе сайтов.

Попробуйте также ещё очистить cookies и кэш-память браузера и проверить работу Почты снова. Удалить cookies можно по инструкции на странице http://help.yandex.ru/common/browsers-settings/browsers-cookies.xml , а почистить кэш-память можно по инструкции http://help.yandex.ru/common/browsers-settings/browsers-cache.xml

Iriska27984
28 января 2016, 00:32

Уомпьютер домашний. Фаервола нет, антивирус dr.web, кэш и куки чистила, эффекта нет.

Iriska27984
28 января 2016, 00:32

О, чудо! Все заработало, пока мы тут беседовали. Спасибо

Varicapp
28 января 2016, 00:32

В информационном письме было:

"Или просто откройте ящики в разных вкладках браузера — достаточно в каждой из них выбрать нужный вам аккаунт."

Это не работает. Если открыть в разных вкладках разные ящики (один Почта для домена, второй личный) то при переходе ко второй вкладке автоматически страница обновляется и мы оказываемся в ящике который был в первой вкладке.

Верните другую ссылку "Почты для домена"

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Мы постараемся найти решение для параллельной работы в разных вкладках.

ekhvorostenko
28 января 2016, 00:32

Чертовски неудобно это перключение аккаунтов! Согласна с предыдущим письмом! Я такого не хочу - как мне из него выйти??? Зачем такое насилие, делать черти-что, не спросясь у пользователей? 

sales@masite.ru
28 января 2016, 00:32

Поддерживаю! Что за ***** это делали непонятно. Ни зайти в яндекс.диск нормально, ни в метрику, ни в почты для домена невозможно! Автообновляется на последний аккаунт. Стало очень неудобно!

kv@flipcat.ru
28 января 2016, 00:32

Согласен. Всем, кто использовал почту для домена - стало неудобно. Хоть бы опрос как-то мутили перед новым функционалом

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Мы постарались сделать так, чтобы неудобств было как можно меньше. Изменения связаны с тем, что доменные аккаунты теперь можно использовать не только для работы с Яндекс.Почтой, но и с другими сервисами Яндекса, за исключением денежных (Деньги, Директ, РСЯ). Именно поэтому нам пришлось отказаться от старого адреса с указанием домена в ссылке.

Но чтобы уменьшить неудобства, мы сделали следующее:

К сожалению, второе (меню) пока что есть только в Почте и Паспорте. В дальнейшем такое меню появится на всех сервисах, чтобы Вы в любой момент могли переключиться между аккаунтами.

kasperova@generatsiya.ru
28 января 2016, 00:32

как бы вы не совершенствовали эту хрень - хренью она и останется. Верните как было! Было удобно и быстро, а теперь все очень плохо!!! Согласна с комментариями - нельзя было внедрять не спросив. большинству это не надо!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Диск очень скоро научится понимать авторизацию доменным логином. Ради этого, практически, всё и делалось — чтобы дать возможность пользователям Почты для доменов работать не только с почтой, но и с другими сервисами. Метрика уже поддерживает доменные логины, но счётчики, конечно, либо надо перенести, либо предоставить доступ с основного аккаунта.

Но даже и без этого можно быстро переключаться с одного аккаунта на другой, нажимая на логин в правом верхнем углу страницы с почтовым ящиком — откроется список с логинами, на которые можно сразу перейти. Со временем такое меню появится на всех сервисах Яндекса. Сейчас меню есть в Почте и Паспорте:

sales@masite.ru
28 января 2016, 00:32

Понятно, что хотели сделать лучше, но пока что сделали дополнительные сложности людям. Метрику теперь надо переносить либо доступы давать, с вебмастером тоже надо помучаться... У диска тоже, на обычном аккаунте 200 гб, у аккаунта для домена будет 10 к примеру, тоже c этим надо чтото придумывать, переносить документы, файлы и т.п....

Сделали не подумав обо всем..

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32
К сожалению, дать возможность использовать все сервисы Яндекса (а не только Яндекс.Почту) доменным аккаунтам невозможно было, не отбирая возможность работать параллельно в разных вкладках с разными ящиками. Нам самим очень жаль, что эта возможность пропала, поэтому на стороне Яндекс.Почты мы придумаем какое-нибудь решение, чтобы открывать разные ящики параллельно. Но на других сервисах всё равно придётся выбирать, какой логин открыть, а также использовать переключатель.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Раньше работа с разными ящиками в параллельных вкладках браузера была возможна, потому что кроме как почтовым ящиком на своём домене больше никаким сервисом пользоваться было нельзя. Мы это исправили: теперь в своём доменном аккаунте можно работать и с Яндекс.Диском, и с Метрикой, и с Вебмастером. Теперь доменный логин почти полностью идентичен обычному. И точно так же, как раньше нельзя было работать с разными логинами@yandex.ru в параллельных вкладках, теперь нельзя это сделать и с логином на собственном домене. Зато можно перенести основные используемые сервисы на доменный логин, если Вы его используете чаще.

На стороне Яндекс.Почты в ближайшее время мы постараемся добавить возможность открывать разные ящики в параллельных вкладках, но в других сервисах всё равно придётся выбирать, какой логин открыть.

Например, чтобы уже сейчас использовать Метрику, не заботясь о том, какой логин у Вас выбран «активным», просто откройте на доменный аккаунт доступ по инструкции на странице http://help.yandex.ru/metrika/general/access.xml

Если же Вы хотите перенести другие сервисы или же испытываете какие-то другие неудобства, расскажите о них подробнее, пожалуйста.
v.m.kotov
28 января 2016, 00:32

джва года ждал, спасибо! ещё вложения из диска доплилте - верх мечтаний

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:32

Кстати, переключаться на разные почтовые ящики в Маил.ру уже давно реализовано. Я тоже мечтал, когда же эту функцию запилят на Яндексе.

rvd@kkib.ru
28 января 2016, 00:32

Поддерживаю)

Александр
28 января 2016, 00:32

Дожили до того, что теперь приходится сделать за всеми письмами, а не только за теми что падают в рабочую. Что несколько снижает производительность работы, т.к. уведомления от всякий сайтов, что падали в обычный ящик, просматривались только в конце дня, а теперь при каждом появлении индикатора писем, т.к. вдруг это в рабочий ящик упало.

Раньше было 2 вкладки и  реагировать на письма оперативно надо было только в одной.

Верните обратно параллельную работу и уведомления только о почте текущего ящика. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Из Вашего рассказа получается, что Вам нужна кнопка «Выход», ведь параллельно с ящиками работа не велась. Работали Вы в одном ящике весь день, а вечером закончили работать и переключились на другой ящик.

Александр
28 января 2016, 00:32

Нет. Т.к. на личную бывает пересылают по работе. Т.к. рабочая почта одна на 2-3 человека в отделе + начальник следящий за ответами. А в личной бывают конкретные обращения к конкретному специалисту.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Значит, получать уведомления важно об обоих ящиках. Яндекс.Почта это делает, если Вы добавили в «мультипаспорт» оба логина. И не важно, какой из ящиков Вы сейчас держите «активным».

Раньше работа с разными ящиками в параллельных вкладках браузера была возможна, потому что кроме как почтовым ящиком на своём домене больше никаким сервисом пользоваться было нельзя. Мы это исправили: теперь в своём доменном аккаунте можно работать и с Яндекс.Диском, и с Метрикой, и с Вебмастером. Теперь доменный логин почти полностью идентичен обычному. И точно так же, как раньше нельзя было работать с разными логинами@yandex.ru в параллельных вкладках, теперь нельзя это сделать и с логином на собственном домене. Зато можно перенести основные используемые сервисы на доменный логин, если Вы его используете чаще.

На стороне Яндекс.Почты в ближайшее время мы постараемся добавить возможность открывать разные ящики в параллельных вкладках, но в других сервисах всё равно придётся выбирать, какой логин открыть.

Например, чтобы уже сейчас использовать Метрику, не заботясь о том, какой логин у Вас выбран «активным», просто откройте на доменный аккаунт доступ по инструкции на странице http://help.yandex.ru/metrika/general/access.xml

Если же Вы хотите перенести другие сервисы или же испытываете какие-то другие неудобства, расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
achebukin
28 января 2016, 00:32

Ну и хрень же сделали. Теперь переключается не только почта, но и главная страница (на которой были настроены виджеты на один из аккаунтов), метрика, ну и похоже остальные сервисы.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Мы постараемся устранить описанные неудобства с главной страницей. Но для использования Метрики надо будет либо переключаться на основной логин, либо открыть доступ с основного логина на доменный. Кроме того, сами счётчики можно и перенести на другой аккаунт, связавшись со службой поддержки.

Вся прелесть нововведений в том, что доменный аккаунт теперь практически равноценен обычному, в домене yandex.ru — доменную авторизацию понимает почти любой сервис Яндекса.

achebukin
28 января 2016, 00:32
 
Но для использования Метрики надо будет либо переключаться на основной логин, либо открыть доступ с основного логина на доменный.

Ну вот, сами видите, что приходится извращаться. Раньше было более-менее нормально. Один аккаунт для сервисов, и отдельно доменные почтовые. Сделайте тогда уж так, чтобы переключение аккаунтов в почте не переключало глобальный аккаунт, если по-другому никак.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Это невозможно, потому что логины, созданные на собственных доменах, теперь полностью идентичны обычным логинам @yandex.ru — ими можно пользоваться почти на всех сервисах, кроме Денег, Директа, РСЯ. То есть счётчики Метрики можно перенести на доменный логин или открыть ему к ним доступ, управление сайтами в Вебмастере тоже можно делегировать другому пользователю (на доменный логин, например).

Разумеется, мы понимаем, как удобна была старая схема, но вернуться к ней невозможно технически. Мы обязательно придумаем решение, как разрешить открывать разные ящики в параллельных вкладках одновременно.

achebukin
28 января 2016, 00:32
Сделайте лучше все ящики на одной странице. Удобно, наглядно, и не нужно извращаться с переключением
progsservices
28 января 2016, 00:32

Ребята, это натуральный дурдом. Сделайте возможность отказаться от этого "нововведения"... 6 доменов, постоянно слетает расширение, анноящие оповещения во вкладке от ненужных писем с не особо важных ящиков, которые в случае работы расширения в Хроме просто игноришь. Разумеется, части пользователей будет это очень полезно и спасибо вам всем огромное за ваш труд - но не всегда то, что Вы считаете идеальным и полезным подходит для 100% ваших клиентов.

Спасибо за внимание!

kv@flipcat.ru
28 января 2016, 00:32

Поддерживаю!

Анна М.
28 января 2016, 00:32

поддерживаю

vl@logist.tel
28 января 2016, 00:32

Ребята сейчас это очень не удобно!

Раньше я открывал 3 вкладки и 2 с кораративной почтой и одну с личной сейчас они все перезагружаются в последнию которой что то делал !

 

Мне это ново введение не понравилось!

Если можно верните назад как было.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Но Вы же не работаете одновременно в 3 вкладках. В любом случае, основное внимание уходит куда-то в одно место, а при необходимости Вы переключаетесь на другой ящик. Уведомления о новых письмах будут приходить изо всех ящиков, даже если открыт у Вас сейчас только один из трёх.

vl@logist.tel
28 января 2016, 00:32

Тимофей,  спицифика моей работы связана с видением соверщенно разных бизнес процессов. Именно по этим причинам я создал разные ящики под разные домены (и разные ящики в под доменах под разные задачи) и соответственно мне удобнее их видить в разных вкладках! Если бы мне нужно было собрать письма с разных ящиков в однин (я бы воспользавался функцие сбора с других ящиков и там я вам могу сказать тоже видно новые письма)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32
Мы постараемся придумать, как дать в Почте открыть разные ящики в разных вкладках.
kasperova@generatsiya.ru
28 января 2016, 00:32

судя по ответам техподдержки - им что в лоб, что по лбу - люди кричат что им неудобно, они спорят - нет, вам удобно, только вы этого не понимаете. Алле, яндекс, мы-то как раз знаем удобно нам или нет, так что прекратите нести свой бред и защищать вашу дерьмовую идею - НАМ было УДОБНО в разных вкладках. Это факт, который вы никак не хотите понять и принять!!!! Мы там работали эффективно, а вы даже не задумываясь все испортили. Прислушайтесь к большинству - перечитайте коменты, изучите статистику! Если не можете вернуть - добавьте право выбирать версию использования почты.   

Пресняков Илья
28 января 2016, 00:32

Хотелось бы убрать ограничение на 5 ящиков, мне лично только нужно 13... Реально ли это? И планируете ли?

*очень неудобно, что переключается весь функционал и ресетятся все действующие сервисы. Т.е. музыка яндекса перестает играть, закладки на поиске, удобнее было бы один паспорт для кучи ящиков, а не как пользователей в продуктах Google...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Проверил только что — Яндекс.Музыка от переключения логинов не перестаёт играть. Расскажите, пожалуйста, что и как Вы делаете. Может, Вы какой-то закрытый плей-лист слушаете? Или что-то приватное. Или, может, используете дополнение к браузеру?

А что такое закладки на поиске?

Один паспорт для кучи ящиков давно придуман: можно настроить сбор почты, после чего Вы сможете не только получать письма для двух адресов в одном ящике, но и отправлять письма с использованием добавленного в сборщик адреса.

Kolabaister
28 января 2016, 00:32

Поддерживаю, хочу иметь возможность прикрепить больше ящиков)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32
Большее количество логинов для одновременной работы сделаем :)
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Большее количество логинов для одновременной работы сделаем :)

Дмитрий
28 января 2016, 00:32

Плюсы:

1. Можно работать без перелогинивания с 2-мя ящиками одного домена, предварительно их привязать

2. Минимальные телодвижения для перехода между разными аккаунтами.

Минусы

1. Невозможно работать с несколькими ящиками одновременно в нескольких вкладках как раньше (для доменых)

2. Открывая определённый ящик автоматом логинишься и в других сервисах. Чтобы зайти в я.деньги приходится как минимум проверять в каком ящике был последний раз. Мне кажется решение данной проблемы это при переходе в сервисы спрашивать от какого аккаунта заходить.

3. Всего 5 аккаунтов можно подключить. Мало, приходится аж в 3х бразерах работать, чтобы все аккаунты держать под рукой. У меня не столько ящиков, а более 10 клиентских аккаунтов в директе.

 

UPD В принципе можно пережить переключения по ящикам, а вот перелогинивание на других серверах очень мешает. Как я писал, хотя бы спрашивало при переходе с какого аккаунта заходить на сервис (директ, метрика, деньги и т.д.).

sales@masite.ru
28 января 2016, 00:32

Да, минусов больше, чем плюсов у этого нововведения!

Андрей
28 января 2016, 00:32

да, я согласен, до этого обновления все было отлично!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:32
Параллельная работа в нескольких вкладках с разными ящиками — это миф. Невозможно работать во всех вкладках сразу. Если придёт письмо, уведомление о нём появится, перешёл, посмотрел, ответил.
Дмитрий
28 января 2016, 00:32

До нововведения можно было работать с разными ящиками в разных вкладках. Но есть но - ящики доменные на разных доменах + один на яндексе. Сейчас так нельзя.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:32

Да, возможность открыть ящики параллельно была. Но чисто физически человек не может смотреть одновременно сразу в две (не говоря уже о большем количестве) вкладки. В любом случае, он смотрит то в одну какое-то время, то в другую в другой момент времени.

Ничего не изменилось: Вы работаете с одним ящиком какое-то время, потом Вам приходит уведомление, что в другой ящик пришло письмо, и Вы переключаетесь на другой ящик. Более того, теперь это быстрое переключение доступно не только для доменных ящиков — можно добавить несколько обычных, и получать изо всех них уведомления, в каком бы из ящиков Вы на данный момент не находились. 

Дмитрий
28 января 2016, 00:32

Мои утверждения основываются на практике. Ваши, по всей видимости, нет.

Когда вкладки перед глазами это удобно и сразу видно что там то новое письмо. После нововведений я просто могу за целый день не зайти в определённый ящик вообще. Так что изменилось многое и кардинально.

И ещё, у меня 2 экрана, я могу открыть 2 окна и видеть сразу 2 ящика. Но это так, в качестве опровержения Ваших слов. Хотя пару раз так делал.

Хотя есть и правда в Ваших словах - не нужно перелогиниваться. чтобы зайти на другой ящик яндекса. Но 5 аккаунтов это очень мало. С текущим положением нужно увеличить количество привязанных аккаунтов и при переходе на другой сервис (директ, деньги и пр.) спрашивать от какого аккаунта зайти. Пока пользуюсь костылём:

passport.yandex.ru/passport?mode=auth&retpath=https%3A%2F%2Fурл_куда_идти_выбрав_аккаунт. Например директ: passport.yandex.ru/passport?mode=auth&retpath=https%3A%2F%2Fdirect.yandex.ru. Просто сделал такие закладки. После перехожу без неожиданностей в нужный сервис.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:32
у меня 2 экрана, я могу открыть 2 окна и видеть сразу 2 ящика.

В таком случае Вы и сейчас это можете сделать: режим инкогнито для второй сессии есть и в Chromium браузерах, и в Firefox. Да и в разные браузеры просто залогинить разные аккаунты и открыть их на разных экранах. Боюсь только, что смотреть сразу в два окна всё равно не очень получится :)) Глаза разбегутся.

сразу видно что там то новое письмо

Это и сейчас должно быть так, ведь информация о новых письмах приходит из всех добавленных в параллельную авторизацию ящиков, не важно, в каком из них Вы находитесь.

diantime
28 января 2016, 00:32

Очень не понравилось!

Особенно не удобно для почты домена.

Присоединил 2 ящика, а теперь не могу понять как их обратно отсоединить ? Подскажите...

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:32

В ублюдочном яндексе ничего нельзя "обратно сделать"

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Здравствуйте! Вам надо просто выйти из нужного ящика, используя ссылку «Выход».

diantime
28 января 2016, 00:32

Тимофей, спасибо.

belrinka
28 января 2016, 00:32

Здравствуйте! А сколько ящиков (пользователей) можно присоединять? Максимальное количество интересует. Есть ли предел?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Здравствуйте! Добавить можно 5 ящиков.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:32

Прежде чем внедрять новые опции, сделайте возможность ОТКЛЮЧАТЬ их тем, кому они не нужны. Почему в Яндексе нифига нельзя отключить/удалить? Что за скотство?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32
К сожалению, это невозможно по объективным причинам: невозможно бесконечно размножать варианты поддерживаемых интерфейсов и делать миллион настроек. Давайте попробуем понять, что стало неудобным и по каким причинам. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:32

А не нужно делать миллион настроек, нужно просто давать возможность отключить то, чем человек не пользуется.

 

Ну вот к примеру, с папками и со вкладками. Если хоть раз создать "шаблон" (просто посмотреть, что это такое) или "живое письмо" - то эти папки потом удалить невозможно. Мало того, что при попытке нажать на "настроить" часто попадаешь в эту самую (никогда не "сереющую", к тому же) папку "живые письма", так еще и визуально выглядит как протез, нарушая структуру папок. И папка "шаблоны" - тоже, даже скрытая плюсиком или галочкой. Все это нагромождение папок сильно раздражает. Это как если бы нельзя было навести порядок в СВОИХ метках - вас бы это не раздражало? Во всех известных мне почтовых сервисах возможность настроить отображаемые папки присутствует. Если этими папками не пользуешься - не логично ли их удалить? То же самое и с владками: попробовав пользоваться подписками или календарем, удалить эти вкладки не получится. Почта похожа на бардак, где нельзя ничего настроить по своему усмотрению. Все понятно на скриншоте:

 

http://s020.radikal.ru/i714/1411/9b/507c4de1a44a.jpg

 

Мое предложение: не лучше ли сделать так, чтобы все папки (кроме Входящих, Отправленных и пользовательских) отображались толькко при наличии письма в них - как папка Исходящие. Сохранил шаблон или живое письмо - папка появилась, удалил - исчезла. Ну и со вкладками аналогично.

 

И таких моментов не мало, кажется, что ЯП повернута к пользователям попой, простите. То же самое с выделением адреса в тексте письма - оно тоже не всегда уместно.

GOLF4333
28 января 2016, 00:32

друзья, как вернуть все как раньше? я не соглашался на эту х...ню, оно все равно включилось. мне это г..но не интересно.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32
Расскажите, пожалуйста, что Вам кается неудобным и почему.
razonar
28 января 2016, 00:32

Да уже сверху сто раз написали все недостатки. Для меня самый главный недостаток это ограничение в 5 аккаунтов, что за ерунда, мне надо постоянно работать сразу с дюжиной аккаунтов. В прошлой версии переключаясь между ними было вполне удобно, а теперь надо каждый раз пароль и логин вбивать в новый аккаунт. Бред.

В общем перед вводом нововведений, надо тестировать на ограниченном числе пользователей, а не на всех.

И сделать возможность отката на старую версию.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Количество возможных для добавления аккаунтов увеличим до 15. Надеемся, что этого хватит. Постараемся сделать это как можно скорее.

Логин и пароль каждый раз вводить не нужно: достаточно добавить все необходимые логины на странице паспорта, а потом переключаться между ними при помощи списка, который появляется по нажатию на логин в правом верхнем углу страницы. Такой переключатель есть в Почте, Диске, Паспорте, на главной странице Яндекса, в результатах поиска. В будущем такой переключатель появится на всех сервисах Яндекса.

В данном случае невозможно было поддержать два варианта, потому что изменения связаны в том числе с тем, что пользователям Почты для доменов теперь дали возможность использовать не только Почту, но и почти все прочие сервисы Яндекса (кроме Директа, РСЯ и Денег). Для этого, к нашему сожалению, пришлось отказаться от возможности открывать доменные логины параллельно обычным — иначе другие сервисы не смогли бы с ними работать никак. Но чтобы снизить неудобства, мы, как я уже писал, сделали переключатель логинов, а также дадим возможность открывать разные почтовые ящики в разных вкладках браузера.

Илья
28 января 2016, 00:32

Сделайте функцию, чтобы была возможность выбрать: переключение между аккаунтами или нет.

 

Дело в том, что постоянно открыто 2 почты: рабочая (корпоративная на домене) и личная, также к аккаунтам привязаны: метрика, директ и пр. сервисы и когда переключаешься на другой аккаунт, то и сервисы переключаются. Это очень и очень стало неудобно и тратит много времени на переключения. Просьба проработать данный момент как можно скорее! 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32
Мы подумаем, как сделать возможным открытие двух разных почтовых ящиков в параллельных вкладках. Постараемся реализовать в ближайшее время.
Coolmax
28 января 2016, 00:32

А можно чуть конкретнне по срокам? Неделя-месяц?

За последнюю неделю уже очень намучался с постоянным переключением аккаунтов...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Мы постараемся сделать как можно скорее, но точных сроков назвать не могу. Давайте ориентироваться пока что на неделю или около того.

Coolmax
28 января 2016, 00:32

Хорошо, будем ждать :(

kasperova@generatsiya.ru
28 января 2016, 00:32

не то что неделя прошла, почти четыре месяца прошло, а воз и ныне там. Сколько еще мучаться?  

kera@nxt.ru
28 января 2016, 00:32

Сделайте, пожалуйста, для доменных аккаунтов настройку аккаунта "Не использовать в сервисах Яндекс", для сервисов есть родные яндексовские аккаунты, к тому же, такое использование доменных аккаунтов не было прописано в информационном письме при переносе почтовых ящиков.

И разделите почту, чтобы для домена ящик открывался по ссылке mail.yandex.ru/for/domain.com -  надоело перелогиниваться, теперь пользоваться сервисом Яндекс.Музыка стало невозможно (есть приватные плей-листы, делать их публичными совсем не хочется).

И еще: как так получилось, что настройки аккаунта яндекс-почты прописались в настройках доменного ящика? 

Александр
28 января 2016, 00:32

<для доменных аккаунтов настройку аккаунта "Не использовать в сервисах Яндекс">
Великолепная идея. 

kera@nxt.ru
28 января 2016, 00:32

Дополнение небольшое: теперь доменная почта не работает на мобильном - ни через браузер, ни через приложение Email на Android. Это совсем печально. Верните как было!!!

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Почта для домена полноценно поддержана и в мобильной версии сайта https://mail.yandex.ru/touch, и в приложении https://mobile.yandex.ru/apps/mail/android — для этого в качестве логина при авторизации нужно писать полный адрес того ящика, в который Вы хотите попасть.

Если же возникают проблемы, расскажите о них подробнее, пожалуйста. Снимки экрана с ошибками и иллюстрациями проблем будут тоже полезны.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Мы подумаем над тем, как дать возможность открывать почтовый ящик на домене отдельно.

Раскажите, пожалуйста, подробнее про проблему с настройками. Что, где и куда прописалось? Как должно быть, а как стало?

kera@nxt.ru
28 января 2016, 00:32

Прописалась фамилия из настроек почты яндекс, оттуда же взялся часовой пояс. Это при открытии Яндекс.Паспорт ПДД. Там данных было по-минимуму, только то, что требовалось при "дорегистрации", после фамилия изменилась, а теперь то ли открывается профиль другого аккаунта, то ли оттуда настройки стянуты. Или - что тоже возможно - всплыли старые настройки. Да это не проблема, можно даже так и оставить. Главная проблема - почта на мобильном не работает и пользоваться сервисами Яндекс пока нет возможности, они не на ПДД завязаны.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

По нашим данным фамилия в Яндекс.Паспорте для логина kera@nxt.ru указана с самого начала и не менялась. Но в настройках почтового ящика фамилия действительно изменена. Вы её исправили снова на днях?

kera@nxt.ru
28 января 2016, 00:32

Фамилию я больше года назад меняла и в почте, и в Паспорте (одновременно). Сейчас для Почты фамилия одна, а в Паспорте - другая. На днях в почте - не меняла.

Да я уже запуталась. Так что считаем, что я сейчас все сделаю как мне надо и оно так и будет работать. И что мобильная почта заработает, и в сервисах мой аккаунт ПДД светиться больше не будет (сделайте такую настройку, это очень важно!)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Если Вы не хотите использовать параллельную авторизацию двумя логинами, просто выберите на странице https://passport.yandex.ru/auth ненужный логин и нажмите в нём «выход». Но в этом случае для переключения между ящиками каждый раз придётся вводить логин и пароль заново.

kera@nxt.ru
28 января 2016, 00:32

Ящик ПДД так и светится постоянно на всех сервисах Яндекс. ЯД и музыку приходится открывать через хром-инкогнито, чтобы оно хоть как-то работало. Разные ящики почты  в разных вкладках так и не сделали. Настройки Паспорта прописываются для ящика ПДД как попало - несколько раз, с разных машин убирала показ баннера на главной, привязку контекстной рекламы к поисковым запросам - и все равно вылезает и то, и другое. Вы уж определитесь пожалуйста ПДД и "родной яндексовский" аккаунты идентичны или нет? Почему тогда у одного настройки более-менее запоминаются, а у другого слетают постоянно?

 

 

 

КОГДА (дату назовите) будет возможность открывать разные аккаунты в разных вкладках? С самого первого дня об этом говорите, но до сих пор не сделали. 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:32

Используй обычную почту и ПДД. Ужасно не удно переключатся. Раньше с помощью приложения для Chrome от элементов Яндекса можно было видеть сколько писем не прочтенных во всех ящиках, теперь же - только в одном в итоге - приходится постоянно проверять вручную. Если после переключения забыл включить обратно обычную почту - все сервисы видетя именно ящик ПДД и нужно заходить обратно в почту и переключатся, чтобы нормально пользоваться той же Метрикой.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Скачайте, пожалуйста, самую свежую версию расширения для браузера со страницы https://element.yandex.ru/mail/ — она должна хорошо и быстро работать с несколькими ящиками. Кроме того, если у Вас есть это расширение, то и никакие дополнительные элементы на сервисах для переключения между логинами Вам не нужны. Зашли на любой сервис Яндекса — если вдруг выбран не тот логин, его можно быстро переключить при помощи этой почтовой кнопки.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:32

Обнавил. Благодарю, все работает как нужно

Veduga17
28 января 2016, 00:32

У меня 2 ящика рабочий и свой личный. Теперь после того как выйду в браузере, при заходе в любую из почт - просит завести вновь пароль, хотя галочка не стоит, что чужой ПК.

:(((

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Уточните, пожалуйста, по какому адресу Вы пытаетесь зайти в Яндекс.Почту? Если Вы работаете с почтовым ящиком на собственном домене, подключённом к почте, то старые адреса могут действительно не срабатывать. Открывайте сайт просто по адресу https://mail.yandex.ru без всяких суффиксов вида /for/domain. В этом случае всё будет нормально открываться и не переспрашивать логин и пароль.

Veduga17
28 января 2016, 00:32

Добрый день, да, у меня одна из почт на собственном домене.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Вам просто нужно удалить из истории браузера или из закладок старые адреса на Яндекс.Почту, оставив только https://mail.yandex.ru/neo2

Ольга
28 января 2016, 00:32

Жутко неудобно!!!! Верните обратно -как было! На андроиде вообще жуть!!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Расскажите, пожалуйста, с каими проблемами Вы столкнулись при работе с Яндекс.Почтой на мобильном телефоне? Вы используете приложение Яндекс.Почта или ходите на сайт?

v.kovaleva@transinfo.by
28 января 2016, 00:32

Верните как было, пожалуйста. Не работает оно корректно, жутко неудобно. Раньше сидела на личной корпоративной почте и работала и с личной корп. и с рабочей корп. Сейчас отдельно. По настройкам все корректно, но на мою Личную корпоративную ничего не приходит. И при отправлении на нее любого письма daemon ругается.  Новый  пользователь как красиво на картинке изображено не добавляется. На личной корпоративной все настройки/шаблоны/папки. Что делать-то?????

btk.btk2015
28 января 2016, 00:32

Судя по описанию Ваша проблематика не связана с новой функцией.

Во-первых, вы пишите про даемон, который с этим не связан.

Во-вторых, чтобы эта функция заработала, Вы должны явно и самостоятельно добавить новый ящик. (и при необходимости позже отключить его).

Скорее всего, Ваша проблематика связана с софтом и сетью на Вашей стороне.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Убедитесь, пожалуйста, что в качестве логина на странице добавления почтового ящика, да и вообще в любом другом месте Вы используете полный адрес почтового ящика, в который хотите попасть — это важно для доменных логинов.

Если Вы получаете какие-либо отчёты о недоставке писем, процитируйте, пожалуйста, их полный текст. Я помогу расшифровать причины и подскажу, как исправить ситуацию.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Обратите внимание, что сейчас на домене transinfo.by некорректно настроены SPF записи, говорящие о том, какие серверы имеют право отправлять письма от имени transinfo.by. Нужно удалить все TXT-записи в DNS для домена transinfo.by и затем произвести настройки в соответствии с нашими инструкциями.

btk.btk2015
28 января 2016, 00:32

Отлично!

Но есть очень опасная проблематика (в стиле ай-фонов).

Когда пишешь новое письмо или отвечаешь на входящее, часто теряешь контроль на тем, в каком из ящиков находишься. В итоге отправляшь письмо с неправильного ящика.

Необходимо - более жирными и большими буквами писать имя ящика-отправителя (на странице создания новых/ответных писем).

Довольно простая правка, но очень ВАЖНАЯ !!

Поддерживаю и люблю я.почту, в т.ч. за то, что она не поддается веяниям и делает свое дело, не сваливаясь в ущербные пути ай-фонов, эплов и гуглов.

leonov@pomnivoinu.ru
28 января 2016, 00:32

Верните пожалуйста старую возможность просмотра нескольких ящиков в разных окнах браузера! Работать стало невозможно - постоянно переключатся между ящиками  - уходит уйма времени. Копировать тексты, данные из ящика в ящик, что-то сравнивать в двух ящиках  - невозможно. Писать письмо в одном аккаунте, смотря при этом в Вебмастер другого - невозможно... и т.д. Прямые ссылки у всех слетели, постоянная путаница - пишут не из тех ящиков  и т.д. и т.п. Пожалуйста верните старые возможности!

Крайне необходимо иметь несколько вкладок в браузере для конкретного ящика! Кроме того, необходимо иметь открытые вкладки с сервисами - Метрика, Вебмастер и др - и эти вкладки не должны зависить от аккаунтов на других вкладках.

Работа превратилась просто в ад!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Вы можете перенести Метрику, Вебмастер и другие основные сервисы на свой доменный логин, если нужно — это снизит необходимость переключения между ящиками очень сильно. Например, Метрика позволяет открывать доступ к счётчикам: http://help.yandex.ru/metrika/general/access.xml

В будущем мы постараемся дать возможность открывать разные почтовые ящики параллельно в разных вкладках.

stokzzx
28 января 2016, 00:32

ВНИМАНИЮ кодеров яндекс почты - дело в том что ваша задумка чудесна и хороша. НО!!! я НЕ МОГУ ОБЪЕДЕНЯТЬ ящики так как их по мимо меня читают и другие люди с нашей компании. НУЖНО ЧТОБЫ ПОЧТА ДЛЯ ДОМЕНОВ могла как и раньше работать в РАЗНЫХ ВКЛАДКАХ ОДНОВРЕМЕННО открытых.

admin@h-comp.ru
28 января 2016, 00:32

Сколько уже написало недовольных, а Яндекс все равно гнет свою линию "Вы просто не понимаете, как это круто". Да, возможно и круто, но НЕ НУЖНО! Это очень мешает в ПДД

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Мы и сами понимаем, что раньше этой возможностью (открывать доменный ящик параллельно в другой вкладке) пользовались многие. Но мы не могли сохранить эту возможность, потому что необходимо было сделать доменные логины такими же, как и ящики @yandex.ru — дать возможность работать доменными логинами в Диске, в Метрике, в Вебмастере, на главной странице.Таким образом несколько логинов вообще становится в большинстве случаев не нужно — всё можно завести на доменном логине.

Но в будущем мы придумаем, как дать возможность открывать разные почтовые ящики в разных вкладках, чтобы было ещё удобнее :) Именно потому, что мы и сами осознаём, как это было удобно раньше.

 

kera@nxt.ru
28 января 2016, 00:32

Тимофей, будет ли возможность открыть новую страницу какого-либо сервиса Яндекс без привязки к аккаунту? Как раньше можно было открыть Почту и Музыку, и в Яндекс.Музыка не было логина в углу?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Как раз с этой проблемой мы боролись: раньше при работе с доменным логином ему не были доступны никакие сервисы, кроме Яндекс.Почты и Календаря. Теперь все сервисы, кроме Денег, Директа и РСЯ понимают авторизацию доменным логином. Поэтому и на Музыке он появляется в правом верхнем углу. Почему Вы хотите его оттуда убрать? Ведь на основе авторизации и прослушанных под этим логином треков Яндекс.Музыка сможет строить рекомендации, а Вы сможете создавать плей-листы.

kera@nxt.ru
28 января 2016, 00:32

Тимофей, Вы издеваетесь? Убрать доменный логин из правого верхнего угла сервисов Яндекса чтобы там был логин example@yandex.ru. Так как именно под той учеткой уже созданы плей-листы, строятся рекомендации и т.п. А если открыть Почту (доменную) при включенной музыке - последняя отвалится. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Сменить логин можно только при помощи переключения аккаунтов. К сожалению, в интерфейсе Метрики переключатель пока не добавили, но он есть в Почте, Диске, на главной странице Яндекса и в результатах поиска — вызывается нажатием по логину в правом верхнем углу.

Можно открыть со своего yandex.ru аккаунта доступ доменному логину — тогда переключаться вообще не нужно будет, действия везде будут одинаковые. Сделать это можно по инструкции на странице http://help.yandex.ru/metrika/general/access.xml

А также, до тех пор пока в Метрике не появился переключатель, есть ещё возможность использовать для переключения кнопку Почты в Яндекс.Элементах http://element.yandex.ru/mail. Например, зашли на Метрику и увидели, что логин не тот — нажимаете на кнопку Почты в Элементах, а там по логину и меняете его.

На музыку же переключение логинов не должно влиять: проигрывание музыки не останавливается в момент смены логина.

kera@nxt.ru
28 января 2016, 00:32

Тимофей, как показывает практика, дополнительные элементы очень сильно влияют на производительность. Да и удаляются не самым очевидным способом.

То, что Вы предлагаете - практически - отказаться от приватных плей-листов. А зачем тогда вообще нужна авторизация на этот сервис? Запилите фичу - заходить на любой сервис без какой-либо авторизации вообще. Или - что более удобно "зафиксировать" на каждом используемом сервисе один аккаунт. Зачем на всех сразу-то менять?!

Или, может, еще и расшарить на полный доступ всем желающим кошелек на Яндекс.Деньги? Чтобы уж всем было проще - деньги ушли откуда-то куда-то, там разберутся...

 

 

Все, на этом надо остановиться (не все же тут заработавшиеся тестеры, что им это читать). Да, у меня работает почта. Исключительно через сайт. Мобильная так и не завелась. Ну и ладно. Хоть что-то осталось работающее после этого "улучшения".

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Заходить на Яндекс.Музыку можно совсем без авторизации — достаточно выйти из всех аккаунтов. Музыка будет играть, можно будет слушать альбомы любого исполнителя, радио, но нельзя будет формировать свои плей-листы и пользоваться сервисом рекомендаций — для этого нужна персонализация, привязка к логину, например.

Кошелёк, разумеется, при смене логина перестаёт быть доступным, про кошелёк в моём комментарии и речи не было. Это неотъемлемая часть логина, которая не может быть показана на другом логине.

Работа мобильного приложения Яндекс.Почта не была затронута изменениями на сайте. Если Вы столкнулись с какими-то проблемами, пожалуйста, опишите их подробнее и по возможности проиллсютрируйте снимками экрана.

kera@nxt.ru
28 января 2016, 00:32

Ок, пусть будет тут, если Тимофей <juravlev@ya.ru> не может получить письмо с вложениями.


Приложение - стандартный, предустановленный клиент почты для Андроид - Email, Службы Exchange. Я не знаю как его конкретнее описать. Андроид версии 4.2, ничего сверху не ставилось. Используется почта рабочая и личная, доменная. До этого "Пользуйтесь рабочей и личной почтой одновременно" все работало замечательно, без нареканий.И менять хорошо работающий (родной) клиент на клиент, который НЕ сможет работать с моей рабочей почтой - а зачем? "Вы можете подключить к приложению сразу несколько почтовых ящиков на Яндексе, а также Яндекс.Почту для домена и читать все письма в одном месте." Мне нужна помимо ПДД рабочая корпоративная почта, а этого ваше приложение не дает (судя по описанию).

 

Мобильная версия сайта не дает мне залогиниться - ибо "Недопустимый ввод" (в пароле есть пробел, это позволялось Почтой NextMail, раньше все нормально работало).

 Всегды были одни и те же настройки:

Настройки 

 Попытка подключения - провал. Сейчас почему-то я не могу проверить почту с мобильного.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Проблема может быть именно из-за пробеле в пароле — этот символ никогда не был допустим для паролей на Яндексе. Когда почта с NextMail переезжала на Яндекс, таким аккаунтам пароль сбрасывался и при первой попытке авторизации Вам должно было быть показано сообщение с требованием ввести новый пароль.

Но самое главное — сервер указан некорректно. Для работы с почтой надо использовать адрес pop.yandex.ru, активировать SSL/TLS шифрование и указывать порт 995. Кроме того, я рекомендую Вам вместо POP3 использовать IMAP. В этом случае адрес сервера imap.yandex.ru, порт 993б SSL (или TLS) тоже активировать надо. Для отправки писем сервер надо указать smtp.yandex.ru, порт 465, SSL активировать.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32
как показывает практика, дополнительные элементы очень сильно влияют на производительность.

Яндекс.Элементы не такие :)

kera@nxt.ru
28 января 2016, 00:32

Я верю в честность президента

И в неподкупность постовых...

В заботу банка о клиентах...

В русалок верю, в домовых... (чье-то)

 

Перестала пользоваться надстройками в браузерах после того, как одна из них отожрала себе больше гигабайта на жестком. А потом стала тормозить работу браузера и вообще ноутбука, хотя должна была "упростить и ускорить работу и вообще".

А по ссылке нет данных о влиянии (или не влиянии) на производительность. 

leonid-n
28 января 2016, 00:32

Всё же мне было бы удобнее, чтобы и в разных вкладках можно было открыть разные аккаунты. Я не понял причину, по которой сделали уже авторизованными несколько аккаунтов одновременно, а открыть одновременно их нельзя, только по очереди.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Раньше работа с разными ящиками в параллельных вкладках браузера была возможна, потому что кроме как почтовым ящиком на своём домене больше никаким сервисом пользоваться было нельзя. Мы это исправили: теперь в своём доменном аккаунте можно работать и с Яндекс.Диском, и с Метрикой, и с Вебмастером. Теперь доменный логин почти полностью идентичен обычному. И точно так же, как раньше нельзя было работать с разными логинами@yandex.ru в параллельных вкладках, теперь нельзя это сделать и с логином на собственном домене. Зато можно перенести основные используемые сервисы на доменный логин, если Вы его используете чаще.

На стороне Яндекс.Почты в ближайшее время мы постараемся добавить возможность открывать разные ящики в параллельных вкладках, но в других сервисах всё равно придётся выбирать, какой логин открыть.

Например, чтобы уже сейчас использовать Метрику, не заботясь о том, какой логин у Вас выбран «активным», просто откройте на доменный аккаунт доступ по инструкции на странице http://help.yandex.ru/metrika/general/access.xml

Если же Вы хотите перенести другие сервисы или же испытываете какие-то другие неудобства, расскажите об этом подробнее, пожалуйста.

leonid-n
28 января 2016, 00:32

Ну я как раз не о домене, а об обычной почте. Просто раз уж сделали паралельную авторизацию всех аккаунтов, то логично было бы и открывать одновременно разные ящики в паралельных вкладках

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Это сложно сделать с технической точки зрения. Ведь и раньше нельзя было открыть одновременно два разных ящика @yandex.ru в параллельных вкладках. Но мы постараемся найти какой-нибудь выход в ближайшие дни.

Veduga17
28 января 2016, 00:32

Я уже писала , у меня 2 ящика на Яндексе, не запоминает пароль, теперь при каждом входе просит ввести пароль, когда исправите ?

webmaster@codetester.ru
28 января 2016, 00:32

разместите хотя бы плавающее окошко на страницы яндекса или инфо-текст в тулбар браузеров, чтобы всегда, вот прямо в любой момент времени со скоростью электрона ты точно знал, под каким ты сейчас аккаунтом

к тому же, иногда приходится одновременно пользоваться сервисами в разных аккаунтах, например, сравнить результаты регионального поиска, не говоря уже о директах и метриках, когда хочется иметь перед глазами без перезагрузки страниц рабочий вариант, успешно настроенный шаблон того или иного функционала сервиса

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Определить, в каком Вы находитесь аккаунте, можно всегда по логину в правом верхнем углу страницы. Если речь идёт о работе с Метрикой, то для сведения к минимуму переключений между аккаунтами можно открыть доступ доменному логину к счётчикам, заведённым на другом логине.

webmaster@codetester.ru
28 января 2016, 00:32

точно так, каждый раз крутим страницу наверх, чтобы узнать, под каким я сейчас аккаунтом [upd...сейчас действительно был под другим, пришлось копи-пастить то, что уже написал после рефреша страницы после перелогина и развертывания по-новой всего обсуждения, это прекрасно!]

насчет добавления доступа к счетчикам в метрике - не улыбается мне валить все в одну кучу, уж лучше использовать просто разные браузеры - кардинальное решение проблемы вкладок

а насчет почты - почтовый клиент теперь обрел больший смысл, чем несколько дней назад

кстати, закрепление вкладки в браузере (в фф например) со страницей яндекс-чего угодно с переключателем аккаунтов теперь обессмысливается чуть менее чем полностью: переключаешься, и открывается новая вкладка в самом начале вкладочного списка а текущая рефрешится, можно ее теперь смело открепить и забыть об этом небольшом удобстве, как говорится, спасибо вам в шляпу

yurec-troff
28 января 2016, 00:32

Как привязать дополнительный аккаунт понятно, а как его отвязать? Не увидел такой кнопки
:) 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32
Достаточно в него зайти и нажать на кнопку «Выход»
info i.
28 января 2016, 00:32

Добрый день.

 

Пожалуйста, верните назад возможность:

1) залогиниться в "почте для домена" в одной вкладке

2) открыть новую вкладку и залогиниться в Яндекс.Директ  / ЯндексМаркет под другим пользователем и чтобы в пункте 1) я не вылетал из "Почта для домена"

 

Ужасно неудобно пользоваться стало...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Раньше работа с разными ящиками в параллельных вкладках браузера была возможна, потому что кроме как почтовым ящиком на своём домене больше никаким сервисом пользоваться было нельзя. Мы это исправили: теперь в своём доменном аккаунте можно работать и с Яндекс.Диском, и с Метрикой, и с Вебмастером. Теперь доменный логин почти полностью идентичен обычному. И точно так же, как раньше нельзя было работать с разными логинами@yandex.ru в параллельных вкладках, теперь нельзя это сделать и с логином на собственном домене. Зато можно перенести основные используемые сервисы на доменный логин, если Вы его используете чаще.

На стороне Яндекс.Почты в ближайшее время мы постараемся добавить возможность открывать разные ящики в параллельных вкладках.

Например, чтобы уже сейчас использовать Метрику, не заботясь о том, какой логин у Вас выбран «активным», просто откройте на доменный аккаунт доступ по инструкции на странице http://help.yandex.ru/metrika/general/access.xml

DIM75
28 января 2016, 00:32

Верните всё на место, очень неудобно переключаться между почтовыми ящиками!

Iriska27984
28 января 2016, 00:32

Снова проблемы с почтой. Не могу переключаться между ящиками. Ничего не происходит

От браузера не зависит, антивтирус по-прежнему dr.web, фаервола по-прежнему нет, чистка cookies и кэша не помогает.

Ужасное нововведение! Верните все как прежде или дайте людям возмодность выбора принять изменения или отказаться!

 

MASite
28 января 2016, 00:32

Что за недобство сделали для людей? Работаю в почте для домена, а агентсткий аккаунт в Яндекс.Директ и Яндекс.Маркет с этого логина. Теперь нормально не возможно работать, переключает в в аккаунт для домена.

Неудобно стало! Верните как было!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

К сожалению, вернуть в точности как было не получится, потому что с той старой схемой связана большая проблема: раньше ни один сервис, кроме Почты и Календаря, не понимал авторизацию доменным логином. Теперь понимает, теперь логин на домене идентичен обычному yandex.ru логину. И ровно как раньше нельзя было открыть в параллельных вкладках два ящика @yandex.ru, так и сейчас нельзя открыть одновременно доменный ящик и yandex.ru параллельно.

Мы понимаем, что старый подход был очень удобен в некоторых вопросах, поэтому в ближайшие дни постараемся что-нибудь придумать, чтобы найти похожее решение и исправить возникшее неудобство.

Прямо сейчас же, чтобы сократить количество необходимых переключений, Вы можете, например, открыть доступ к счётчикам Метрики со своего основного логина на доменный. Сделать это можно по инструкции на странице http://help.yandex.ru/metrika/general/access.xml. После этого одни и те же данные будут показываться, независимо от того, под каким Вы логином.

Также для быстрого переключения можно использовать кнопку Яндекс.Почты в Элементах http://element.yandex.ru/mail

sales@masite.ru
28 января 2016, 00:32

Почему вы никак не поймете, что сделали хуже?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32
Мы не только это уже поняли, но и активно работаем над возможностью открывать ящики в параллельных вкладках — совсем скоро появится решение. Но без этих обновлений было совершенно нельзя обойтись, к сожалению, иначе нельзя было предоставить пользователям с доменными логинами работать не только с Почтой, но и с другими сервисами Яндекса.
vnosokin
28 января 2016, 00:32

Скажите, а зачем вообще надо было давать все эти услуги на доменах пдд? Кому нужны были все эти сервисы просто заводил аккаунт на @yandex.ru разве не так? А кто не заводил - им это нужно было?

 

Т.е. в попытке предоставить свои услуги этим пользователям (которые имеют ящики в пдд, но не имеют личные) вы сильно усложнили жизнь пользователям, которые в полной мере пользуются вашими сервисами. Вы думаете это хорошо? Вы надеятесь, что пользователи ящиков пдд начнуть польщоваться кошельком, виджетами и прочими сервисами? Интересно, а что случится в таком случае с кошельком, виджетами, инструментами вебмастера и подключенными домена, если админстратор домена удалит ящик или просто домен прекратит существование?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:32
Кому нужны были все эти сервисы просто заводил аккаунт на @yandex.ru разве не так?

Гораздо удобнее иметь всё на одном логине.

vnosokin
28 января 2016, 00:32

Поэтому надо сделать проблемы тем, у кого несколько акканутов, корпоративные и личный, да?

К тому же этот один логин на пдд управляется администратором домена, я уже написал выше - учетную запись удалили и все, все твои сервисы - давай до свидания.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:32

Не доверяете админу, не регистрируйтесь в его почте. А есть ещё много людей, покупающих собственный домен и создающих почту только для себя.

vnosokin
28 января 2016, 00:32

Причем здесь доверие? Если человек работает в компании, ему заводят почтовый ящик. Уволняется - удаляют. На этом жизни почтового ящика в пдд у пользователя заканчивается. Никакой вменемый пользователь не будет заводить кошелек и прочие сервисы на ящик пдд.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:32

Есть огромная аудитория, никак не связанная с какими-то корпорациями и работой. Это пользователи региональных провайдеров (СибНет, Волякабель), это пользователи порталов (NextMail, Fotostrana, Pravmir.ru). Они вполне обычные пользователи, это их личный ящик, зачем им заводить ещё один или два? Почему бы им не пользоваться всеми сервисами с доменного ящика? Почему их надо обижать? 

polyter-it
28 января 2016, 00:32

У пользователя ПДД (работающего только под 1 аккаунтом ПДД и не использующего "мульти-логин") письма-уведомления из его же Календаря содержат ссылку на событие, при переходе по которой, запрашивается логин в Календарь.
Если в адресной строке отредактировать ссылку, удалив /for/domain.com, то переход в событие в Календаре происходит нормально без запроса пароля.
Пароль запрашивается при переходе из каждого письма-уведомления.
Этот баг появился после введения "Мульти-логина".

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32
Спасибо за информацию, мы исправим эту ошибку!
artsiom
28 января 2016, 00:32

извините, а когда мультилогины заработают во всех сервисах? в частности интересует директ, метрика и вебмастер

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Постараемся не очень затягивать, но все сервисы одновременно сделать тоже не получится.

Пока что есть, например, возможность открыть доступ к счётчикам Метрики с основного аккаунта на доменный — тогда все данные будут показываться одинаково на обоих доменах. Сделать это можно по инструкции на странице http://help.yandex.ru/metrika/general/access.xml. В Вебмастере тоже есть возможность делегирования управления: http://help.yandex.ru/webmaster/service/rights.xml.

Также для быстрого переключения можно уже сейчас использовать кнопку Яндекс.Почты в Элементах http://element.yandex.ru/mail

mpobelarus
28 января 2016, 00:32

Спасибо, Тимофей. Кстати было бы удобно увидеть на какой-то странице какие сервисы это поддерживают, а какие нет. И меня больше интересует не столько доменная почта и яндексная, а личный и корпоративный яндексные аккаунты.

 

p.s. И еще пожелание сделать двухфакторную авторизацию. Или смс или для начала с помощью приложений для смартфонов. Спасибо. Успехов

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32
Теперь абсолютно нет никакой разницы, личный аккаунт, рабочий, доменный или yandex.ru — изменения будут одинаковы для всех, и работать будет одинаково удобно со всеми :)
Евгений
28 января 2016, 00:32

Когда вернется возможность держать две почты в разных вкладках?

Крайне не удобно стало.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32
Постараемся не затягивать, потерпите немножко. Извините за временное неудобство!
pal2004
28 января 2016, 00:32

Очень ждем.... жутко неудобно стало

d.estrin
28 января 2016, 00:32

Поиск писем не работает!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32
Расскажите, пожалуйста, в каком ящике и какие поисковые запросы Вы делали, когда результаты Вас не удовлетворили? Можете тоже дать ссылки на письма, которые должны были найтись по искомым словам?
d.estrin
28 января 2016, 00:32

Да я могу сказать, а можно как то приватно?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32
Пришлите, пожалуйста, все подробности на адрес mail@support.yandex.ru
info@tgolenkova.ru
28 января 2016, 00:32

Подскажите как быть, пожалуйста.

Когда включили эту чудо-фичу, у меня переключались ящики. Не скажу, что удобно стало, но привыкнуть можно было.

А теперь уже несколько дней у меня только один ящик активный, тот который был открыт в последнее переключение видимо. Показываются другие ящики во вкладке переключения, но не переключает на них, новый аккаунт не добавляет. Если все же реагирует на нажатие по другому ящику, то после долгого обдумывания перебрасывает на страницу на которой написано: 

passport.yandex.ru не отвечает. Сайт недоступен, или нет подключения к интернету.


Пыталась разлогиниться, но не получается!

Пришлось установить несколько браузеров, в которых теперь по одной почте.

Это катастрофически неудобно. 


Почему происходит сбой в переключении аккаунтов?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32
Уточните, пожалуйста, проблема повторяется до сих пор?
info@tgolenkova.ru
28 января 2016, 00:32

Добрый вечер.

Аккаунты, снова стали переключаться. Спасибо.

P.S. Переключение в верхнем правом углу намного удобнее, чем вверху слева от тела письма. За это тоже спасибо)

ipoteka-broker1
28 января 2016, 00:32

Как я долго ждал этого сервиса! Ура! Потрясающе! Спасибо!

unifam
28 января 2016, 00:32

Пользуюсь Яндекс.Музыкой на личном аккаунте и рабочей Почтой для доменов. Стоит открыть рабочий ящик, как Яндекс.Музыка меняет аккаунт и перестаёт отображать плей-листы.

 

Даже, для того что бы здесь отзыв оставить, мне пришлось зайти в интерфейс почты, переключить аккаунт на личный и вернуться сюда, для написания отзыва. 

 

Очень часто использую и другие сервисы Яндекса, там почти везде та же проблема.

 

Пожалуйста, либо верните, как было, либо поправьте (дайте возможность переключать конкретный сервис, без автоматического переключения остальных.). Мучаюсь на самом деле. Приходится переключаться постоянно. Это реальная проблема, не придирка.

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Когда Вы переключатесь между аккаунтами Яндекс.Музыка не прекращает проигрывание, так что возвращаться обратно нужно только в том случае, если нужно запустить другой плей-лист. Оставлять комментарии здесь можно и из-под доменного аккаунта, ошибка была не связана с авторизацией, это был временный сбой на стороне блогов Я.Ру, который теперь исправлен.

Мы постараемся в ближайшие дни придумать, как дать возможность работать с разными вкладками в параллельных вкладках одновременно.

admin@vlgstal.ru
28 января 2016, 00:32

После нововведений из за невозможности в разных вкладках видеть аккаунт Яндекса и ПДД наслушался много всего интересного в свой адрес от сотрудников компании с требованием вернуть все на "как было". Теперь поступила задача от директора - установить собственный мэйл сервер и отказаться от использования ПДД.

Могу предположить, что не только мне такую задачу поставили.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:32

Ну собственный сервер по сравнению с Яндекс.Почтой точно не выиграет, да и веба к нему тогда такого не будет, если будет вообще.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

В ближайшие дни мы постараемся придумать решение, как разрешить работать с разными ящиками в параллельных вкладках одновременно.

mixpresent
28 января 2016, 00:32

Аддд... Как всё вернуть? Постоянно нужно выбирать что открыто почта или метрика, вебмастер, пдд.  

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Не нужно выбирать, откройте со своего основного аккаунта доступ к Метрике и Вебмастеру на доменный логин, тогда будет не важно, с какого логина Вы зашли — Вы увидите все те же данные. Инструкция по открытию доступа к счётчиками Метрики http://help.yandex.ru/metrika/general/access.xml, инструкция к Вебмастеру http://help.yandex.ru/webmaster/service/rights.xml#delegation

vnosokin
28 января 2016, 00:32

Верните, пожалуйста как было! Очень неудобно стало пользоваться личной почтой и корпоративной. Постоянно прихоится переключаться. Раньше было достаточно посмотреть открытую вкладу. Сейчас куча действий и долгие паузы. Постоянно пропускаешь какие-то письма. Ну пусть такое нововведение касалось бы только почты на @yandex.ru. Это, наверно, было бы даже удобно. Но зачем туда было приплетать корпоративные ящики на PDD? Наверно чуть ли не у каждого пользователя есть корпоративная почта и личная - этим людям вы создали кучу неудобств :(

 

PS: даже оставляя здесь комменатрий я сначала пытался отправить его с корпоративного ящика. Но выдавало ошибку. Потом дошло, что надо переключиться. Хотя изначально понятно, что я хотел оставить комментарий под личным аккаунтом. Короче щас надо еще за этим бдить.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Мы постараемся в ближайшие дни придумать, как дать возможность работать с разными ящиками в разных вкладках.

Оставлять здесь комментарии можно и с доменного логина тоже, ошибка не была связана с этим — это был временный сбой на стороне блогов Я.Ру, который теперь устранён.

vnosokin
28 января 2016, 00:32

Спасибо!

 

Я кстати и не хотел оставлять комменатрий под корпоративным ящиком, хорошо так совпало, что была ошибка. Это плохо, что за этим надо следить теперь  :(

vl@logist.tel
28 января 2016, 00:32

РЕБЯТА КОГДА БУДЕТ ДОСТУПНА ПОЧТА ПО РАЗНЫМ ВКЛАДКАМ !!!

Уже прошло 10 дней! 200+ ответов что ваша фишка не нужна ЦА (корпаротивным ящикам) это убивает рабочие время и заставляет делать на много больше кликов для просмотра писем!

rvd@kkib.ru
28 января 2016, 00:32

Мне эта фишка очень даже нужна

vl@logist.tel
28 января 2016, 00:32

Вы уникальный человек 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

В ближайшее время сделаем. Точных дат, увы, назвать не могу, но мы в процессе.

Warkat
28 января 2016, 00:32

Спасибо, ребята !

Радуете все чаще - стал заходить намного больше в свете последних добавок улучшений и изменений.

Так держать - засунем пиндосов за пояс ;-)))))))))))))))))))))

 

Очень нужен блокнотик.. прямо в почте чтобы можно было вызвать в любой момент и пометочки сделать.. в гугле этого нет - может быть сверкнете и этим, пожалуйста ? =)

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Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Спасибо, передам разработчикам Вашу идею! Пока можно использовать для кратких заметок сервис Дел

tolik@tolik.su
28 января 2016, 00:32

Так не удобно стало работать. Раньше у меня в одной вкладке был рабочий ящик, в другой личный, теперь они объединились, чтобы написать письмо из рабочего надо выйти из личного, перестает работать музыка, кошелек, чтобы скопировать часть письма из личной в рабочую, надо назад перелогиниться скопировать и снова перелогиниться.

Вы бы сделали возможность выбрать хочу я объединение или нет.

SAKVOYAJ TRAVEL
28 января 2016, 00:32

ne idut pisma  piwetsa owibka pomogite  segodna casov v 5 nacalos

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, какое именно сообщение об ошибке Вы видите?

Coolmax
28 января 2016, 00:32

Есть какие-то новости по поводу работы почты в двух вкладках? Когда уже можно будет как раньше получать удовальствие от работы с почтовыми сервисами Яндекса?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Пока работаем над этим. Подождите немного, пожалуйста. 

neu-zwei
28 января 2016, 00:32

Мне на доменный ящик приходит письмо со ссылкой на страницу ЯФ. Я нажимаю на ссылку, открывается новая вкладка, а вместо фоток меня встречает приветливая надпись "В доступе отказано". Ну ладно, переключаюсь на основной логин... и меня выкидывает на главную ЯФ. Нажатие кнопки "назад" ничего не даёт. Ну, думаю, ладно, сейчас из почтового ящика ещё раз на ссылку нажму. Переключаюсь на вкладку с почтой, а она за это время тоже успевает переключиться на основной логин. КАК МНЕ ПОСМОТРЕТЬ ЭТИ ЧЕРТОВЫ ФОТКИ?!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Дело в том, что сервис Фоток на данный момент недоступен для доменных ящиков. Вам нужно скопировать ссылку и вставить её в адресную строку браузера, авторизовавшись под своим @yandex.ru-логином. 

В будущем мы постараемся сделать доступ к Фоткам и для доменных ящиков!

online@rosepink.ru
28 января 2016, 00:32

Не очень нравиться мне эти ограчинения...У меня 6 отдельных ящиков, которые привязаны к отдельным доменам...и работаю постоянно со всеми 6-ти...Ограничения по количеству приводит к тому, что подстоянно приходиться один ящик удалять, другой присоединять...
очень утомляет...

Рассмотрите вариант увеличение количества подключенных ящикок одному аккаунту

 

Илья
28 января 2016, 00:32

Я уже писал здесь недовольство данной штуки, я реально надеялся, что вы прислушаетесь к комментариям людей. 

Но раз такая пьянка, то расскажу о своем опыте использования данного обновления за 2 недели.

 

1. Реально требуется, чтобы разные почты работали в разных вкладках. Решение нашел - открывать в разных браузерах. 5 открытых браузеров - дурдом. Комп не такой крутой.

 

2. Яндекс.Музыка работает на одной учетной записи. Метрика, директ, вебмастер на другом. И вы видимо не представляете, как это бесит, что при переключении аккаунтов, переключаются сервисы и что в этом сервисе нельзя переключить аккаунт. Например, чтобы мне вернуться в нужный аккаунт музыки, мне надо зайти в почту или на главную, чтобы переключить аккаунты - вы серьезно?

 

Я, конечно, понимаю, что вы хотели как лучше, но тесты что ли какие-то проводить надо было. Это не "стена Дурова", которая прижилась.

 

Оставьте эту мультиаккаунтность, но дайте нам возможность пользоваться ей опционально и модернизируйте ее уже дальше, без наших страданий.

 

Не знаю, как другие, но мне видимо придеться корпоративные аккаунты от вас отвязывать, если ничего не изменится в ближайшую неделю и мне этого делать действительно не хочется.

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Илья, спасибо за подробный комментарий! Мы обязательно учтем эти недоработки в будущем.

Над возможностью работать с ящиками в соседних вкладках мы уже работаем. Увы, сказать когда именно функцильнальность будет прежней я не могу. Подождите, пожалуйста. 

pankatatiana58
28 января 2016, 00:32

Здравствуйте! Вы заблокировали мою почту pan51195851@yandex.ru,заставив меня зарегистрировать ящик на com.  Я не могу восстановить мои контакты. Новый ящик не отправляет нормально письма. Я вынуждена буду покинуть яндекс.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Здравствуйте! Опишите подробнее, пожалуйста, ситуацию: какие проблемы возникают с отправкой и контактами? Как именно Вам пришлось регистрировать ящик на .com? Я постараюсь Вам помочь!

ded553
28 января 2016, 00:32

Компания Таможенный форум пользуется яндекс почтой успешно уже более двух лет

Джон Худиев
28 января 2016, 00:32

А почему одновременное число аккаунтов огранчено ПЯТЬЮ:-@ ? Сделайте как в гуле - неограниченно. Там единственная разница в том , что из одного выходишь , НО в один клик в другой аккаунт заходишь;-)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Спасибо, подумаем над этим!

IW125007
28 января 2016, 00:32

Здравствуйте! Добавила в список 4 ящика - больше не дает. Можно ли удалить из списка один и добавить другой? Как это сделать? Будет ли возможность перехода между аккаунтами директа (пока приходится через почту)?

morozov@uni-tec.su
28 января 2016, 00:32

Друзья, супер!

А когда уже запилите обновление для почтовой программы для iOS?

Интерфейс уже подустарел, да и функционала хочется поболее! )

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Спасибо!

Запилим, но когда именно, увы, сказать не могу. 

goshikvia
28 января 2016, 00:32

В целом удобно.

Но раздражает и мешает тот факт что мигает о том что есть письма на другой почте хотя она меня в тот момент не интересна. Если я на работе то не важно что на личной. А если уж я дома то и подавно не важно что на рабочей почте :)

dindzilin
28 января 2016, 00:32

В общем такой косяк обнаружился... Недавно пришлось завести отдельный аккааунт для яндекс.кассы (почему нельзя привязать к существующему - не понятно). Ну да ладно... Кроме основного своего аккаунта у меня до этого еще 2 было в которые я и авторизовался с указанной здесь возможностью, добавил еще и этот, удобно ж не спорю... Далее.. Поскольку в интерфейсе аккаунта ссылку на яндекс.кассу не нашел то авторизуюсь в ней по адресу kassa.yandex.ru ... При входе в аккаунт яндекс кассы  с указанием нужного аккаунта из сохраненного списка вроде проходит замечательно, только после этого из списка сохраненных аккаунтов у меня исчезает основной аккаунт.... Извините за слишком частое использование слова "аккаунт" )))

tchandrey
28 января 2016, 00:32

Необходимо в каждом сеансе подключать второй ящик или можно настроить автоматическое подключение?

dluciv
28 января 2016, 00:32

Господа, это нововведение препятствует нормальной работе, как минимум, двух сервисов:

1. Jabber-информера. Он получает ссылки на письма одного аккаунта, а браузер при другом активном аккаунте их открыть не может, приходится переключаться.

2. Вашего OpenID-провайдера. То же самое, чтобы авторизроваться по OpenID, приходится переключать аккаунт. Второй аккаунт у меня для своего домена. Я бы привязал OpenID к нему, но не совсм понятно, как...

Честно говоря, получилось всё страшно неудобно...

webserfer
28 января 2016, 00:32

Молодцы, упростили жизнь спамерам. Лучше бы безопасностью занялись.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Роман, уточните, пожалуйста, что именно не так?

scmed.ru
28 января 2016, 00:32

Здравствуйте Тимофей! Повторяю вопрос, ответьте пожалуйста! Добавила в список 4 ящика - больше не дает. Можно ли удалить из списка один из них и добавить другой? Как это сделать? 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Здравствуйте! Конечно можно, простой выберите нужный аккаунт и выйдите из него с помощью ссылки "Выход" или "Выход на всех устройствах".

oksana.laguna
28 января 2016, 00:32

Как узнать свой пароль ? Забыла что делать ...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Попробуйте восстановить доступ к Вашему аккаунту на этой странице.

На этой странице может оказаться полезная подсказка логина (вдруг Вы опечатались в нем) и способы восстановления пароля. Это — возможность попасть в свой аккаунт быстрее всего.

Сергей
28 января 2016, 00:32
Владельцам почты для дома не завязанной со всеми сервисами яндекса (метрика, директ, маркет) получили дикий геморой вашим обновлением. Теперь происходит ежедневная игра в переключайку....Надеюсь улучшения в будущем будут упрощать работу, а не наоборот вредить всему рабочему процессу.А пока, как бы не было грустно, придется переезжать с доменом на мэйл.
rvd@kkib.ru
28 января 2016, 00:32

Я не понимаю, чего тут все кипишуют по поводу основных ящиков @yandex.ru и доменных @domain.ru в соседних вкладках. В правом верхнем углу добавляются все нужные ящики, хоть доменные, хоть обычные. Там же отображаются новые письма - соответственно ничего важного не пропустишь. А для доменной почты такая система, ИМХО, полезна - не нужно подключать к ящику другой ящик сборщиком почты, если пользователь просматривает более 1 ящика. Так что, спасибо! Давно ждал этого функционала. Еще бы для доменных ящиков чат вернуть в интерфейс почты)

rvd@kkib.ru
28 января 2016, 00:32

Многие давно ждали этого обновления, так что - каждому свое. А меня, к примеру раздражало то, что приходилось разлогиниваться и снова залогиниваться, если нужно было переключиться на другой доменный ящик. А сейчас все в одном месте, если вам не нужно больше 5 разных ящиков для одновременной работы, то не знаю в чем проблема. И вообще, кто мониторит сразу 5 ящиков?) Тот, кто работает в нескольких фирмах? Или главным оператором по мониторингу всех ящиков организации?)

eric104@dozor.biz
28 января 2016, 00:32

несколько вкладок с разными ящиками намного удобнее верните как было!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

В ближайшее время вернём, подождите немного, пожалуйста!

Coolmax
28 января 2016, 00:32

Можно уточнить это "ближайшее время"? Ужас как надоело переключать аккаунты...

admin@123pizza.com.ua
28 января 2016, 00:32

Нда, лучшее - враг хорошего!

Наделали - а работать нереально стало... Это уже с месяц длится! Лучше бы откатились назад, и доделывали свои задумки...

КТо вообще пропстил такой релиз?

Как раньше - было на ПОРЯДОк лучше! Писал в сапорт сразу же, вижу тут все недовольны этой фичей!)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Мы всё ещё работаем. Подождите, пожалуйста. 

Алексей Мирный
28 января 2016, 00:32

Подскажите пожалуйста, я создал несколько ящиков, подключил их для сбора почты к одному. Можно ли обьединить и дисковое пространство яндекс-диска всех дополнительных ящиков?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Алексей, увы, так нельзя сделать.

g4jzobv2vl
28 января 2016, 00:32

Вы своим нововедением подорвали мой бизнес - и я вовремя не смог оплатить и войти в старый ящик ..о б этом предупреждают заранее или обучают ю как например я пенсионер и не чайник и не могу разобраться  в вашим ящиком пустым

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Уточните, пожалуйста, какая проблема у Вас возникла и на каких ящиках? Чтобы переключаться между аккаунтами, надо лишь нажимать на адрес вверху справа и выбирать нужный. 

fedland
28 января 2016, 00:32

Всё бы хорошо. Но чтобы узнать о наличии нового письма в другом п/я Я, необходимо кликнуть и из списка выбрать тот п/я где есть новое письмо. Не зная есть письмо в др. п/я или нет, приходится заниматься лишней проверкой. ЭТО НЕУДОБНО. У mail.ru открывая основной п/я ты видишь напротив него жёлтую точку о наличии нового письма в др. п/я. А дальше уже выбираешь из списка п/я входишь в него и открываешь письмо. Неужели трудно было поставить метку о наличии нового письма в др. п/я. Даже своровать полностью идею у конкурента не можете. Кменный век. УДРУЧАЕТ  ;-(:-((-1)

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Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Андрей, мультиавторизация продумана так, что оповещения и уведомления отображаются сразу обо всех ящиках, под которыми Вы параллельно авторизованы. То есть красные уведомления о новых письмах Вы видите вверху справа вне зависимости от того, в каком из ящиков Вы находитесь. Если у Вас работает иначе, то напишите нам, пожалуйста – будем разбираться более детально!

fedland
28 января 2016, 00:32

Я потому и написал, что при вхождении в этот п/я, я не вижу уведомлений напротив имени этого п/я что в других п/я есть новые письма.

В MAIL.RU я вижу индикацию в виде желтой точки напротив имени п/я указывающую на наличие письма в др. п/я. Отдельно вышлю скриншот (к этому ответу не могу прикрепить).

Спасибо.

rznelizaveta
28 января 2016, 00:32

Ikjjjjjjn

McMIMIK
28 января 2016, 00:32

Работаю с двумя аккаунтами: mcmimik@ya.ru и andrew@vakvak.ru. В настройках 1-го указал в качестве адреса отправителя 2-й. Теперь в верхнем правом углу вместо mcmimik@ya.ru отображается andrew@vakvak.ru, что жутко неудобно и воспринимается как баг, несмотря на уверения (без аргументации) тех. поддержки, что данное поведение нормально. Привожу аргументы:

1. У элементов этого блока даже классы названы соответствующим образом: "header-user-name", "header-user-pic", что свидетельствует о том, что это всё-таки имя пользователя, а не email отправителя.

2. Интерфейс становится неочевидным:

3. На странице Яндекс.Паспорт название аккаунта отображается по-прежнему верно:

4. На странице добавления пользователя также отображается правильный email, посмотрите:

5. Не правда ли удобно? :)

6. Причём, если в расширении переключиться на andrew@vakvak.ru, то другой аккаунт будет отображаться правильно:

Итого 2 вопроса:

1. Согласны ли вы, что это неудобно?

2. Ждать ли исправления бага, или это фича?

 

Заранее благодарю.

С уважением, Андрей Югай.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Андрей, добрый день!  Давайте попробуем разобраться подробнее в этом случае. 

2) Это фича.

1) Увы, не соглашусь. Выбранный Вами алиас для отправки на странице настроек отображается на странице с письмами и вверху справа, чтобы Вы знали, какой адрес выбран основным для работы с письмами на аккаунте. В адресной же строке бразуера теперь отображается тот адрес ящика, в котором Вы на самом деле находитесь. 

Спасибо большое за аргументированные пояснения! Я обязательно передам Ваш комментарий в виде предложения нашим разработчикам.

McMIMIK
28 января 2016, 00:32

Мда) Если вам кажется удобным выбирать наугад из andrew@vakvak.ru и andrew@vakvak.ru, да это ещё и фича, вопросов больше не имею. Видит бог, я сделал всё, что мог. Аминь

oksi.crimea
28 января 2016, 00:32

настроила второй ящик, чтобы переключаться с домашней на рабочую. удобно. потом при очередной перезагрузке настройка слетела, опять пришлось добавлять этот ящик. неудобно. почему он не закрепился сразу и навсегда?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Если Вы не выполняете выход из ящиков или не очищаете куки браузера, то всё должно работать стабильно. 

Aliev23Ilshat
28 января 2016, 00:32

добрый день!!к сожелению я наверно напишу не туда свое обращение но более не разобрался куда написать чтоб меня услышали компания и разроботчики яндекс так же не знаю как найти и написать в яндекс чтоб администраторы или модераторы помогли !!!помогите пж и напишите как найти и написать админам яндекс почты!!!!!!!!!!!!!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Здравствуйте!

Вы можете описать проблему прямо тут или отправить нам письмо на адрес mail@support.yandex.ru. Мы обязательно постараемся во всём разобраться.

dxLena
28 января 2016, 00:32

вот это хорошо! очень долго ждали такой возможности) 

Balanar0011
28 января 2016, 00:32

Это очень удобно, класс.


rra01
28 января 2016, 00:32

Очень удобное и полезное дополнение! 

Помогает в работе.

Столкнулся с одним минусом: ограничение на добавление почтовых ящиков!

Их всего 15 !!!

Пожалуйста, уберите этот лимит!

 

 

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

А сколько Вам бы хотелось?

rra01
28 января 2016, 00:32

Точную цифру не скажу, потребности растут постоянно.

 

Почту использую для работы, поддержка организаций в Яндекс-сервисах.

Постоянно приходиться перелогиниться для настройки или просмотра того или иного сервиса от Яндекс.

И раз уж Яндекс предлагает сервисы для работы, и всё больше и больше, то и ограничивать почту смысла нет.

 

Так что лучшим решением будет безлимит.

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Спасибо, передам Ваше пожелание нашим менеджерам!

unifam
28 января 2016, 00:32

Вот уже три месяца прошло с момента введения данного функционала. У вас было много отзывов, о том, что работать стало крайне неудобно.

 

Я всегда пользовался всеми сервисами Яндекса с личного аккаунта, но в какой-то момент через ПДД завёл рабочую почту. Теперь, для того что бы войти в любой сервис с личного аккаунта, мне нужно возвращаться в почту и переключать аккаунт с рабочего на личный (а в почте он, разумеется, основной), затем уже возвращаться в сервис, и только после этого я могу им (сервисом) пользоваться как привык.

 

Три месяца!!! :) Мы у вас терпеливые. Цените это.

eandy.ru
28 января 2016, 00:32

Сами себя перехетрили, лучшее - враг хорошему!

Верните переход из ящика в ящик как быд

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32
Уточните, пожалуйста, а что именно не так?
eandy.ru
28 января 2016, 00:32

Здравствуйте, почта для доменов, у меня несколько сайтов к которым привязана почта Яндекс, на которую перешел как получил сообщение о контроле за всеми ящиками из одного аккаунта, в предыдущей версии всё так и было, если что то приходило в любой ящик, я видел это в кружечке со своим лого и кликнув по нему видел в какой аккаунт-ящик пришло сообщение, в зависимости от важности ящика мог своевременно реагировать (к примеру ящик создан только для заказов из интернет магазина) теперь... короче, верните как было или создайте возможность юзерам выбрать версию Я.почты

Раньше стояла программа для сбора почты, только отказался и вздохнул с облегчением опробовав новые возможности предыдущей версии, теперь придётся обратно Бат устанавливать и настраивать доступы, вот я о чём

svetlanadok@tut.by
28 января 2016, 00:32

Потерялись практически все контакты и старые письма. Как восстановить?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Уточните, пожалуйста, проблема до сих пор актуальна? Возможно, ящик не до конца переехал на сервера Яндекса, надо просто немного подождать. 

svetlanadok@tut.by
28 января 2016, 00:32

Спасибо, контакты восстановлены.

Мария Зайцева
28 января 2016, 00:32

Как сделать фотку на эконке?

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Вы подразумеваете портрет? Установить его можно в полной версии Почты на компьютере, загрузив картинку до 200кб в настройках.

Мария Зайцева
28 января 2016, 00:32

Да,спасибо:-)

redredcat
28 января 2016, 00:32
Как сделать один из аккаунтов основным? Есть, например, логин @yandex.ru и логин ПДД. Так вот по умолчанию все страницы открываются почему-то с ПДД, а все сервисы привязаны к аккаунту яндекс. К ПДД не хочу ничего подключать. Надо чтоб всё, включая главную яндекса по-умолчанию открывалось с основным логином.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

А у Вас вверху справа при этом какой из адресов выбран?

redredcat
28 января 2016, 00:32
На момент написания комментария - не зависело от этого. Поэтому и задала вопрос. Сейчас вроде нормально стало - что выбрано с тем логином и открывается.
kasperova@generatsiya.ru
28 января 2016, 00:32

Верните как было! Это издевательство просто! Ну нельзя же так ставить пользователей перед фактом не давая им право выбора!!!!! Защитники блин, кодировщики. Не нужна мне такая защита! Меня устроивало то, что было. Рабочая на одной вкладке - личная на другой - вся почта отслеживалась оперативно, а теперь просто засада и психоз. В каком бреду пришла такая идея так всем напакостить? Сделайте право выбора - кому нравиться путь пользуются этим дебильным вариантом, а я хочу иметь возможность вернуться к прошлому.

fakkart
28 января 2016, 00:32

Это нихрена не круто. Вот ситуация. Админю сайт, который использует PDD, у коллег, которые кстати сидят в самых разных городах нашей необъятной родины, есть по одному рабочему ящику из этой самой PDD. авторизуются они по токену, т.е. паролей от почты им никто не выдаёт. намешали они своих личных говно-ящиков с одним рабочим, напакостили по самым разным причинам, их уволили (доступ до токена тоже ограничивается), а доступ к рабочему ящику остается через это чертового месиво логинов. а мне то что делать? каждый день в интерфейсе PDD ручками всем пароли менять что ли (а ведь их сотни)? а это поможет? выбъет ли в таком случае пользователя из рабочего аккаунта, к которому он больше не имеет право доступа? ВОЗВРАЩАЙТЕ ВСЕ КАК БЫЛО или хотя бы для PDD дайте возможность запретить параллельные авторизации

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Добрый день! На описанную Вами ситуацию никак не влияет наличие или отсутствие параллельной авторизации, потому что она никак не продлевает срок жизни cookies для отдельного логина. То есть раньше Ваш уволенный сотрудник мог таким образом авторизоваться в ящик (до увольнения) и оставить активной сессию и без дополнительных параллельных аккаунтов.

Если нужно ограничить доступ к какому-либо аккаунту, можно в панели управления доменом заблокировать этот ящик — это завершит все активные сессии.

mkovsher@tut.by
28 января 2016, 00:32

Как сделать так, чтобы в моем ящике не отображались( в верхнем правом углу) другие ящики, в которые кроме меня могут входить еще другие люди???????

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32
Вы говорите про адреса, которые появляются по клику на адрес вверху справа? Нажмите на адрес, выберите "Добавить пользователя" и на странице с адресами нажмите "Редактировать список", выйдите из ненужных адресов.
oskh324
28 января 2016, 00:32

Прошу помощи. Не знаю, куда точно обращаться. Второй раз за текущий год из почты исчезает корреспонденция. Причем, не остаётся даже в удаленных. Почта рабочая для отдела, пользуемся на 3-х компьютерах в одном кабиненте. Никто ничего не удаляет. Как это может быть? Что делать?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Напишите нам, пожалуйста, на странице формы связи со службой поддержки и укажите, на каком адресе возникла проблема и когда Вы последний раз видели письма – мы постараемся помочь Вам. 

Bogdan Gerasymenko
28 января 2016, 00:32

У меня не работает данная функция! Я использую почту на собственном домене (at.ua) и мне приходится каждый раз заново добавлять другие аккаунты. Оно не запоминает их.

P.S. На этой странице публикуются e-mail адреса в открытом виде, уверен опытный спамер сможет с вашего блога набить целую базу данных. Не мешало бы и это исправить.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:32

Добрый день!

Уточните, пожалуйста, Вы добавляете новые почтовые ящики в список именно при помощи кнопки «добавить», а не нажимаете «Выход», а потом заходите в новый ящик?

По поводу спама волноваться не нужно: 1) спамеры давно уже не мониторят сеть в поисках ящиков — гораздо надёжнее производить рассылки «по словарю», подбирая наугад различные варианты адресов; 2) Спамооборона Яндекса надёж