Диск в Яндекс.Почте для домена

У обладателей Яндекс.Почты для домена появилась возможность использовать Яндекс.Диск.
В Диске для домена есть все преимущества обычного Диска:
- 10 ГБ места бесплатно и еще 10 ГБ за приглашение друзей;
- неограниченные платные гигабайты;
- возможность удобно делиться файлами и папками с коллегами и друзьями;
- бесплатные приложения для Windows, Mac и всех популярных смартфонов.
Если у вас корпоративная почта, сделать работу удобнее позволят:
- удобная интеграция с Яндекс.Почтой в вебе и на мобильном;
- возможность организации совместной работы в общих папках;
- редактор скриншотов в приложении.
Чтобы начать пользоваться, просто зайдите в Яндекс.Диск, используя в качестве логина адрес Яндекс.Почты для домена.