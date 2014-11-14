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Диск в Яндекс.Почте для домена

У обладателей Яндекс.Почты для домена появилась возможность использовать Яндекс.Диск.

В Диске для домена есть все преимущества обычного Диска:
- 10 ГБ места бесплатно и еще 10 ГБ за приглашение друзей;
- неограниченные платные гигабайты;
- возможность удобно делиться файлами и папками с коллегами и друзьями;
- бесплатные приложения для Windows, Mac и всех популярных смартфонов.

Если у вас корпоративная почта, сделать работу удобнее позволят:
- удобная интеграция с Яндекс.Почтой в вебе и на мобильном;
- возможность организации совместной работы в общих папках;
- редактор скриншотов в приложении.
 


Чтобы начать пользоваться, просто зайдите в Яндекс.Диск, используя в качестве логина адрес Яндекс.Почты для домена.

136 комментариев
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art@junktale.com
28 января 2016, 00:31

Круто. Еще бы Яндекс.Деньги прикрутили - и настало бы счастье

olia.batmanowa
28 января 2016, 00:31

класс

aset.adaeva95
28 января 2016, 00:31

привет

Юрий Клинков
28 января 2016, 00:31

Отличная новость!

anya.cuznetsova2013
28 января 2016, 00:31

На   мою  почту  не  приходят  письма ,  я  их  не  вижу ,  не  могу  разобраться ,  помогите  пожалуйсто ,  куда  они  приходят ,  где  искать .

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, Вы не получаете совсем никаких писем? Речь идёт о ящике anya.cuznetsova2013@yandex.ru ?
zhiIcov-56
28 января 2016, 00:31

СОЗДАТЬ НОВЫЙ ЯЩИК, ИЛИ АККАУНТ.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Чтобы создать новый аккаунт надо сначала выйти из текущего, а затем нажать на кнопку "Завести почтовый ящик" по ссылке mail.yandex.ru .

ya.busya2010
28 января 2016, 00:31

У меня та-же самая проблема. 😭 Не приходят письма на мой почтовый адрес . Помогите пожалуйста. .😳 Раньше же получала..

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Уточните, Вам не приходят совсем никакие письма или только от некоторых отправителей? Проблема возникла с ящиком ya.busya2010@yandex.ru?

ya.busya2010
28 января 2016, 00:31

Вы знаете,  раньше я получала .. вот например,  я сделала регистрацию в instagrame там указала свой почтовый адрес,  три дня тому назад,  мою страничку взломали,  я хотела восстановить свою страницу.. то есть,  я ввела свой пароль,  но взломщик мне поменяли . Чтобы восстановить пароль,  мне отправили письмо. .. я его не получила.. Я везде в интернет  магазинах,  где заказываю вещи, и там указываю свой адрес. Но письма не до ходят. . Заказала детализацию ... в мегафон.. они мне отправили . Тоже самое не получила...  не могу понять (( Почему? ( помогите пожалуйста,  

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Мы проверили ящик ya.busya2010@yandex.ru – с ним всё в порядке и он исправно принимает письма. Убедитесь, что Вы верный адрес указываете при регистрации на сайтах. Или же проблема возникла на другом адресе? Уточните, пожалуйста. 

wit02
28 января 2016, 00:31

А это легально будет, скажем, создавать каждый день новую учетку а-ля "backups_2014115" и в нее складывать бэкапы? :)

spada@yujinet.com
28 января 2016, 00:31

N-е количество обычных ящиков Вам никто не запрещает создавать (в т.ч. и диски), более того, Яндекс любезно предложит собирать Вашу почту со всех ящиков в одном месте. Не вижу, что может помешать Вам делать тоже самое для "почты для домена". Впрочем, в любом случае нужно изучать лицензионное соглаглашение.

vlad-slav.ucoz.com
28 января 2016, 00:31
ещё бы доступ к FTP и цены бы не было
popow@sergei.by
28 января 2016, 00:31

Отлично. Большое спасибо за это.

spada@yujinet.com
28 января 2016, 00:31

Очень не хватает консольного клиента под linux. На текущем yandex-disk демоне почту для домена невозможно авторизировать.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31
Здравствуйте! Мы работаем над ним, скоро он обязательно должен появиться.
vadim@sharun.org
28 января 2016, 00:31

Отлично, с каждым разом всё лучше и лучше. Продолжайте в том же направление.:-)

intercord
28 января 2016, 00:31

Спасибо. Для малого предприятия, думаю, самое то.

SergIQ.RU
28 января 2016, 00:31

Как преставитель "малого предприятия" могу сказать что

1) такая структура Диска , мало похожая на файловую структуру Папки , немного неудобна для работы ПользователЯ

2) имеется ввиду для одного Пользователя? ("используя в качестве логина адрес Яндекс.Почты для домена" - видимо только один адрес на всех пользователей малого предприятия), как следует из описания.

3) Как прикрутить мой!домен к почте Гугла для сравнения например мы проходили , но там кол-во реальных пользователей-яциков на моём!домене ограничено в пять (5) рабочих ящиков.

Интересно, кто то тестировал это в Яндекс и применил на практике для 2 и более пользователей?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

В Яндекс.Почте Вы можете создать на своём домене до 1000 ящиков. На каждом можно отдельно пользоваться Диском, а можно сделать общую папку, в которую пригласить других пользователей http://help.yandex.ru/disk/share/shared-folders.xml

mail@cottage-v-samare.ru
28 января 2016, 00:31

Добрый день!
Как управлять доменом? и возможно ли снимать очтеты по всем ящика, куда и какие письма были отправлены?  

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Добрый!
Управлять доменом можно на странице https://pdd.yandex.ru/ , зайдя под тем аккаунтом @yandex.ru, с которым Вы подключали домен к сервису.

Под "снимать отчеты" что именно Вы подразумеваете: видеть статистику отправленных/полученных писем или же иметь прямой доступ ко всем ящикам домена?

firstchoice-ru
28 января 2016, 00:31

Вопрос в том, как организовать автоматический сбор всей (или в соответствии с некоторыми условиями) проходящей через домен входящей и исходящей почты. Причем сделать это так, чтобы пользователи почты домена не могли изменить эти настройки.

nl170945
28 января 2016, 00:31

я забыла мой пароль почты?

nl170945
28 января 2016, 00:31

спасибо

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Попробуйте восстановить доступ к Вашему аккаунту вот здесь: https://passport.yandex.ru/passport?mode=restore .

@kamchatkin
28 января 2016, 00:31

Очень нехватает функции: сохранить вложения на яндекс.диск

https://yadi.sk/i/7MJmWx_Hcq4du

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Спасибо, передам Ваше предложение коллегам!

A-SOLOMON2
28 января 2016, 00:31

Подскажите как посмотреть почу за январь 2013года

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Почту можно просматривать по месяцам и годам с помощью специального переключателя внизу страницы справа.

Подробнее можно узнать в нашей статье http://help.yandex.ru/mail/mailbox/letter-list.xml#letter-list-navigation .

A-SOLOMON2
28 января 2016, 00:31

 

Тимофей,почемуто просматривается только с июля 2014 как более раннюю увидеть


kuznetsovtimur
28 января 2016, 00:31

Здравствуйте!

куда пропала возможность сохранить почтовое вложение на яндекс.диск из письма - а не из окна просмотра. А то получается, что сейчас можно сохранять на диск только pdf и doc файлы - и то их приходиться открывать в новой вкладке. Я в отчаянии - в gmail такая функция есть. Так не хочется переходить с теплой ламповой яндекс почты с газетной темой оформления на буржуйский сервис.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Здравствуйте!

Спасибо, я передам Ваше замечание команде сервиса!

Сейчас все вложения меньше 30мб отображаются через Диск в разделе "Почтовые вложения". Пока письмо с вложением не удалено, вложение будет хранится в Диске.

romadine
28 января 2016, 00:31

Тимофей, а где хранятся вложения больше 30 мб? Речь идет о вложениях исходящей почты или входящей тоже?

Поясните, пожалуйста, если я отправил или получил письмо с вложением, его объем вычитается из доступных мне на Яндекс.Диске?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Исходящей – если Вы отправляете письмо с вложением больше 30 Мб, то вложение загружается в Я.Диск, где и занимает место.

Входящие же письма содержат вложения непосредственно в самом сообщении или же занимают место на сервисе хранения файлов отправителя. 

www@tehpostach.kiev.ua
28 января 2016, 00:31

очень удобно

alexey@gerasimov.info
28 января 2016, 00:31

Вот за это спасибо большое! Скажите честно, планируется ли отдельный клиент для ipad? 

mail@keendesign.ru
28 января 2016, 00:31

Это конечно круто, но когда наконец сделают сортировку Отправленных писем по подпапкам?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Увы, когда именно – сказать не могу. Спасибо за комментарий, передам его нашим специалистам в виде пожелания!

m@mrrsn.com
28 января 2016, 00:31

Большое спасибо!

Atlas
28 января 2016, 00:31

Что-то ничё не понял, в чем смыл возможности "Яндекс.Почты для домена использовать Яндекс Диск", поясните ?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

К нам обращалось большое количество пользователей, которым необходима была возможность использования Яндекс.Диска из-под логина Почты для домена.

Постоянное перелогинивание в личную Почту и, соответственно, Диск, замедляет работу и нагружает лишними действиями.

KREDIT-KHERSON
28 января 2016, 00:31

Еслибы еще вернули Народ с Конструктором сайтов, то цены вам не былоб

 

d.kanisev
28 января 2016, 00:31

Отлично! Спасибо! Но вот вопрос - а Яндекс-ДИСК только есть на русском языке? Хотелось бы и другие европейские языки увидеть.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Внизу в Я.Диске Вы можете найти значок флага – нажмите на него и выберите один из предложенных языков.
Каких именно не хватает? 

d.kanisev
28 января 2016, 00:31

Спасибо!, думал что яндексДиск (у меня он на Англ.) должен был взять натсройки языка из инетрфейса почты, а оказалось что там отдельная натсройка.

 

Нам для работы удобно было бы добавить немецкий язык.

Ну а моё ИМХО это языки которые обязательно должны быть: Русс, Англ, Немец, Испан. Франц. Китай.

Но думаю все впереди :)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Спасибо! Передам коллегам из Диска Ваш комментарий!

sergemeloman
28 января 2016, 00:31

а как загрузить,например,папку с фото целиком? 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Вы можете сформировать из папки архив (в формате RAR или ZIP), а после загрузить полученный файл на диск.

Или же Вы в Диске можете создать одноименную папку, открыть её и перетащить из Вашей папки фото в папку на Диске.

Александр
28 января 2016, 00:31

Это прекрасно спасибо вам огромное =)! продолжайте развиваться.

Игорь
28 января 2016, 00:31

На мыле 1024Gb дают свободно, а на на яндексе всего 10Gb, удачи, развивайтесь, ну и на последок, на Яндекс деньги положить не возможно, ни одного терминала не найти, только в Связном, а их сокращают (Связной), так что переходим на другую платёжную систему, жаль.

s0djvu0
28 января 2016, 00:31

Однажды мне предложили ввести номер телефона как средство восстановления доступа, но при этом стали адресовать всю почту на новый ящик с этим номером. Как сделать чтобы письма шли на старый ящик s0djvu0 ?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Привязка номера телефона не должна никак влиять на то, как доставляются письма. Скорее всего Вы имеете в виду алиасы — эти адреса являются Вашими, и все они принадлежат Вашему почтовому ящику (т.е. письмо, отправленное на любой из них, попадет в Ваш почтовый ящик).

Полный список Ваших алиасов можно просмотреть на странице https://validator.yandex.ru/ .

admin@partner-sha.ru
28 января 2016, 00:31

Зарегистрировала почтовый ящик для домена. Не поступают входящие письма. Почему ?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

 У Вас не настроены MX-записи. Настройте и всё будет в порядке. 

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Balanar0011
28 января 2016, 00:31

Спасибо, это то, что нужно.


tat68100404
28 января 2016, 00:31

ПОЧЕМ Я НЕ МОГУ ДЕЛАТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ В ПИСЬМАХ

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

В каких именно письмах и какие исправления? Уточните, пожалуйста, я постараюсь Вам помочь. 

tat68100404
28 января 2016, 00:31

входящие письма,мне прислали бланк заявления мне надо было дописать некоторые данные,не получаеться

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Бланк был как отдельный файл? В каком формате? Вам нужно сохранить бланк на компьютер (скачать файл), отредактировать его в соответствующей программе, а затем послать исправленный бланк адресату. Иначе никак. 

tat68100404
28 января 2016, 00:31

я его сохранила,он сохранился яндекс файлом в красном формате

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Вы его сохранили на компьютер? Это таблица или просто текстовый документ? Вам нужно скачать его на Ваш компьютер (например, на рабочий стол) и открыть программой Microsoft Excel или Microsoft Word, это зависит от формата файла, это .doc или .xls, например. 

pyatuglov
28 января 2016, 00:31

не получается отправить письмо с яндекс почты на почту русского домена  например   почта.рф.  Не пойму, или действительно не правильный адрес или нужны какие-то доп. настройки.  Пишет: Некорректный адрес электронной почты

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Должно работать! А Вы пытаетесь сделать это из веб-интерфейса или почтовой программы? Пожалуйста, пришлите скриншот

pyatuglov
28 января 2016, 00:31

разобралась, неправильный адрес дали

nikolaj@bitrix24.ru
28 января 2016, 00:31

Можно ли перенестиконвертировать структуру папок почты и письма из файлов Аутлука. Если да - то как? И контакты?

Заранее спасибо!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31
Я правильно понимаю, что Вы хотите, чтобы веб-интерфейс почты копировал структуру папок в Outlook? Опишите, пожалуйста, подробнее, что именно Вы хотите сделать, а я попробую что-нибудь подсказать.
is.dep
28 января 2016, 00:31

Добрый день. Вопрос - хочу перенести Я-ящик с письмами на другой Я-ящик, но не могу это сделать. Писем больше 70 тыс. Всякий раз оказывается что размер нового ящика мал. Способа его увеличить или докупить место - не нашел. Несколько дней пытаюсь решить этот вопрос. Я-Диск к этому похоже не относится. Очень не хочется уходить на гмейл (там возможно докупить место).

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Добрый день. Для того чтобы размер ящика увеличивался автоматически, достаточно заходить в него регулярно через веб-интерфейс. Ограничений по размеру в таком случае не будет.

is.dep
28 января 2016, 00:31

То есть способа перенести старый ящик - нет? Сначала надо несколько месяцев "заходить" чтобы он вырос (подозреваю что и заполнять его до максимума?)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Не нужно несколько месяцев заходить — просто заходите в течение дня по мере заполнения, он будет автоматически увеличиваться. Сейчас отсутствуют любые ограничения на количество увеличений ящика.

Анна Климанова
28 января 2016, 00:31

Добрый день! Мы "перехали" к Вам с нашим доменом, все наши сотрудники пользуются майкрософт оутлук. Прошу помощи в настроке серверов исходящей и входящей почты.

 

Спасибо.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Анна, здравствуйте!
Все данные по настройкам можно найти в нашей Помощи. Если будут вопросы, то я с радостью помогу! 

aljona05-92
29 января 2016, 10:10
Cyki
puscin19881
18 февраля 2016, 13:24
Здравствуйте, как мне подключить корпоративную почту alex.e.academy@skaeng.ru в Яндексе
lizev
28 июня 2016, 18:29
Добрый день, с недавнего времени не могу открыть письма, в которых мой адрес стоит копией, появляется сообщение, что я пытаюсь открыть чужое письмо. приходится пересылать себе эти письма в качестве вложений и уже потом открывать. это очень неудобно. Спасибо
Тимофей, служба поддержки
30 июня 2016, 18:14
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, будут ли открываться письма в новом варианте почты по ссылке https://mail.yandex.ru/u2709 ?
lizev
30 июня 2016, 18:33
Тимофей, служба поддержки,
Да, все открывается, спасибо
shlite-pisma-mne
2 июля 2016, 14:05
Уважаемые разработчики! У меня входящие письма сортируются по папкам, так вот, когда заходишь в почтовый ящик, не видно в какую папку пришло новое письмо, было бы не плохо если бы на папках с письмами отображалась цифра, показывающая сколько не прочитанных писем в ней находится! Спасибо за Вашу работу!
Тимофей, служба поддержки
22 июля 2016, 14:34
Здравствуйте!
Спасибо, подумаем! Информацию отправили команде сервиса!
kulbik@tut.by
19 июля 2016, 22:00
Помогите - есть проблема с почтовой программой Thunderbird. Перестала скачиваться почта,  с Яндекс почты дает такую ошибку:
Команда DELE не выполнена. Ошибка пометки сообщения как удаленного. Почтовый сервер pop.yandex.ru ответил: What? sc=mjfwo80g08c1_191847_4p
Тимофей, служба поддержки
22 июля 2016, 14:34
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, видите ли Вы ошибки в пароле/логине при входе в веб-интерфейс ящика?
kulbik@tut.by
29 июля 2016, 22:56
Тимофей, служба поддержки,
нет. ошибок не вижу. через веб захожу, все письма вижу
Тимофей, служба поддержки
5 августа 2016, 09:34
Добрый день!
Попробуйте, пожалуйста, проверить сейчас, корректно ли работает клиент?
Olga-nov78
22 июля 2016, 22:29
Вы пишете: "Чтобы отправлять письма сразу нескольким контактам, не вводя их адресов, вы можете группировать контакты — в поле Кому нужно будет ввести только название группы". Но когда я ввожу в поле кому наименование группы, никакие адреса там не всплывают..... Почему???
Тимофей, служба поддержки
25 июля 2016, 11:12
Здравствуйте!
Возможно, это и наша ошибка. Попробуйте, пожалуйста, посмотреть, будут ли предлагаться контакты в новой версии почты по адресу https://mail.yandex.ru/u2709 ?
Михаил Куничев
24 июля 2016, 17:20
мне очень нравиться. Уровень защиты высший. Сервис тоже на высшем уровне
Мне вообще очень приятно пользоваться сервисами Яндекса

um@aisol.ru
29 июля 2016, 13:27
Помогите - есть проблема с почтовой программой Thunderbird. Перестала скачиваться почта, с Яндекс почты дает такую ошибку:
Команда DELE не выполнена. Ошибка пометки сообщения как удалённого. Почтовый сервер «pop.yandex.ru» ответил: What? sc=LQEus10wBKo1_291026_13p

параметр sc каждый раз новый. через веб-интерфейс в почту заходит (отправляет/принимает)
Тимофей, служба поддержки
29 июля 2016, 15:32
Добрый день!
Сейчас всё должно работать корректно. Проверьте, пожалуйста!
um@aisol.ru
29 июля 2016, 16:09
Тимофей, служба поддержки,
нет не работает, https://gyazo.com/48f38f4a9a9601194dca969fc3176675
Тимофей, служба поддержки
2 августа 2016, 17:37
Добрый день!
Спасибо, отправили Ваш вопрос коллегам. Ожидайте письма!
norman-plaza
29 июля 2016, 13:53
как мне переместить папки с диска на раб.стол
Тимофей, служба поддержки
29 июля 2016, 15:33
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что речь идёт исключительно о сервисе Яндекс.Диск?
norman-plaza
29 июля 2016, 16:01
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день, Тимофей! да! я сейчас скачала, но открываю папки, они пустые
Тимофей, служба поддержки
2 августа 2016, 17:33
Направили Ваше сообщение команде сервиса. Ожидайте письма!
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com
1 августа 2016, 12:23
Добрый день.
Появилась ошибка в почтовой программе Thunderbird при получении писем, всплывпает окно: "Команда DELE не выполнена. Ошибка пометки сообщения как удалённого. Почтовый сервер «pop.yandex.ru» ответил: What? sc=EIGqqN0CVCg1_010918_25h".
Ошибка аналогичная предыдущему посту, я так понимаю что это массовая ошибка почты?
Решению по устранению ошибки уже найдено?
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com
1 августа 2016, 12:59
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com,
при этом каждый раз разные логи: What? sc=GxGkbI04ma61_010959_12p
m.ryzhkova@factum-sz.ru
1 августа 2016, 16:07
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com,

Та же проблема, возникла сегодня.
Уважаемые сотрудники Яндекса, сделайте пожалуйста что-нибудь.
"Команда DELE не выполнена. Ошибка пометки сообщения как удаленного. Почтовый сервер "pop.yandex.ru" ответил: What? sc=JhGoa70EE8c1_010943_14p
http://prnt.sc/c05362



Пробовали шиврованный пароль(и др.), версия thhunderbird 45.2.0(последняя стабильная).
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com
1 августа 2016, 16:15
m.ryzhkova@factum-sz.ru,
Да, версия thhunderbird 45.2.0 стабильная, проблема не в ней, а в яндексе, работать невозможно просто, также перепробовал кучу вариантов, ничего не работает!!!ЯНДЕКС-HELP!!!
director@gp20.ru
2 августа 2016, 08:32
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com,
Тоже самое началось на одном из компьютеров. С остальными все нормально.
Тимофей, служба поддержки
2 августа 2016, 17:34
Добрый день!


Проверьте, пожалуйста, сейчас всё должно работать корректно.
Тимофей, служба поддержки
2 августа 2016, 17:34
Добрый день!


Уточните, пожалуйста, сохраняется ли проблема в данный момент?
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com
3 августа 2016, 10:07
Тимофей, служба поддержки,
Да, пишет все то же, меняя только скрипт в конце "Команда DELE не выполнена. Ошибка пометки сообщения как удалённого. Почтовый сервер «pop.yandex.ru» ответил: What? sc=c6GgT50sCGk1_030706_1j"
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com
3 августа 2016, 10:32
Тимофей, служба поддержки,
Появилась такая проблема у моих коллег, ранее не было такого, также используют  thhunderbird, но в стой лишь разницей, мне мне письма приходят и потом появляется уведомление, а им не приходят письма.
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com
3 августа 2016, 16:05
Тимофей, служба поддержки,
На данный момент проблема модифицировалась, каике-то письма у коллег приходят, а какие-то нет? Тимофей, уточните пожалуйста, в течении какого времени проблема будет исправлена.
Тимофей, служба поддержки
5 августа 2016, 08:32
Направили коллегам Ваш вопрос, пожалуйста, ожидайте письма.
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com
5 августа 2016, 10:10
Тимофей, служба поддержки,
Хорошо, ждем, пока без изменений у нас.
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com
8 августа 2016, 11:12
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com,
А когда ожидать исправление ошибки? У нас те кто могу переходят на имап, не дождавшись решения об ошибке от Яндекса. 
Когда ожидать, уже прошли не один сутки с 3 авгусат, но обратной связи от техподдержки не было!!!
Тимофей, служба поддержки
10 августа 2016, 14:41
Добрый день!
Коллеги из техподдержки в переписке могут Вас более оперативно информировать. Насколько я вижу, Вы уже с ними переписывались.
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com
10 августа 2016, 14:49
Тимофей, служба поддержки,
Я им написал письмо 03.08.2016, пришел ответ что в течении суток ответят, прошло 7 суток, ответа нет, а ошибки у всех так и остались...Я им еще раз написал, но ответа также нет.                                                             Тимофей, может у Вас получится оперативно к ним достучаться проблема есть и в течении недели она не решается!!!
Тимофей, служба поддержки
10 августа 2016, 15:47
Уточните номер обращения? Я вижу, что коллеги писали на Ваш адрес, вижу, что по Вашей ошибке ведётся работа специалистами сервиса. Также вижу, что коллеги сказали, что будут держать Вас в курсе событий. Пока, насколько я понимаю, ещё никакой новой информации не поступало.
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com
10 августа 2016, 16:10
Тимофей, служба поддержки,
Ticket#16080317235289552 - только что пришел "финский" ответ на письмо от 03.08.16- "Прошу прощения за задержку с ответом.
Мы продолжаем вести работу над проблемой, о которой Вы писали. К сожалению, для её решения потребуется ещё некоторое время. Мы будем продолжать держать Вас в курсе. С признательностью за Ваше терпение."                                                            Напомнило известную цитату "Вы держитесь, хорошего настроения вам, здоровья...":))
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com
11 августа 2016, 09:43
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com,
 Ошибку устранили, спасибо!!!
Тимофей, служба поддержки
11 августа 2016, 11:05
Насколько я вижу, коллеги  4 августа 2016, в 14:34 сообщили Вам о том, что передали информацию специалистам для починки и уточнили, что сообщат, когда появятся новости. Новостей, как мы видим, действительно не было. Они появились только вчера.
Вылегжанин Андрей Сергеевич
1 августа 2016, 18:36
только я почему то вижу только 8 языков...
Тимофей, служба поддержки
2 августа 2016, 17:35
Добрый день!
Возможно, Вы находитесь в старой версии. Попробуйте перейти по адресу https://mail.yandex.ru/u2709 и проверить в ней?
Вылегжанин Андрей Сергеевич
2 августа 2016, 18:53
Тимофей, служба поддержки,
спасибо
admin@remelectro.ru
8 августа 2016, 07:40
Добрый день. Такая же ошибка как и у многих здесь: Команда DELE не выполнена. Ошибка пометки сообщения как удалённого. Почтовый сервер «pop.yandex.ru» ответил: What? sc=1XIh8B0RZa61_080433_29m Почтовый ящик caa@remelectro.ru
reklama@ovk-auto.ru
10 августа 2016, 13:07
Добрый день. Ошибка учетной записи reklama@ovk-auto.ru. "Команда DELE не выполнена. Ошибка пометки сообщения как удалённого. Почтовый сервер «pop.yandex.ru» ответил: What? sc=d0Q5G80pHSw1_101000_17o"
Что необходимо предпринять для устранения?
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com
10 августа 2016, 13:20
reklama@ovk-auto.ru,
 Вот, я же говорил что эта ошибка Яндекса в POP3 носит массовый характер. Яндекс с 3 августа не может решить эту проблему. В чем то, если есть возможность проще перейти на imap.
Тимофей, служба поддержки
10 августа 2016, 14:45
Пожалуйста, ожидайте ответ от службы поддержки. Таким образом Вы сможете более оперативно узнавать статус решения своей проблемы.
Тимофей, служба поддержки
10 августа 2016, 14:56
Добрый день!
Направили Ваше сообщение команде сервиса. Ошибка может возникнуть по разным причинам. Ожидайте, пожалуйста, ответа. 

reklama@ovk-auto.ru
15 августа 2016, 14:15
Добрый день, Тимофей!
Есть ли перспектива решения проблемы: "Команда DELE не выполнена. Ошибка пометки сообщения как удалённого. Почтовый сервер «pop.yandex.ru» ответил: What? sc=h9WIoG01huQ1_151109_25p"?
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com
15 августа 2016, 14:28
reklama@ovk-auto.ru,
Проще и быстрее перенастроить на imap. Нам неделю делали, вроде перестало, а потом снова началось. В итоге с РОР3 все перешли на imap. Была бы возможность оценить работу техподдержки Яндекса, поставил бы им оценку "0" за такую халтуру!
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2016, 14:34
Добрый день!
Я не совсем понимаю Вашу претензию. Уточните, пожалуйста, что именно не так?
Коллеги-специалисты действительно занимаются решением проблемы. Если ошибку не смогли устранить за сутки, для этого могут быть действительно резонные причины. Насколько я вижу, Вас держат в курсе событий. Расскажите, пожалуйста, подробней, чего именно Вам не хватило? Также хочу напомнить, что  более оперативно информацию Вы можете получать от самой службы техподдержки.
vk@aconit-ru-285795.yaconnect.com
16 августа 2016, 15:26
Тимофей, служба поддержки,
Не так именно то, что после того, как я ответил что "все работает", на следующее утро работать перестало, письма просто не приходили. Ждать еще и надеяться на то, что отремонтируют, перестал, помучавшись в бэкапах, поставил imap и тему закрыл.
Не хватило оперативности в работе техподдержки и информированности, не раз в 7 дней с пожеланием "вы держитесь":)), а хотя бы раз в сутки или двое. Получать автоматический ответ, а дальше тишина, день, два, три, четыре, пять...не серьёзно...это рабочая почта, нужно работать, а не "держаться" :)))
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2016, 19:13
Спасибо, я Вас понял. Обычно такие сообщения наоборот раздражают людей. Когда нет конечного результата и ещё ведётся работа над проблемой, точных сроков назвать нельзя.
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2016, 14:35
В данном случае Вам лучше поддерживать переписку непосредственно со службой поддержки письменно. Пожалуйста, уточните эту информацию у коллег.
cons-lider
5 декабря 2016, 20:31
Приветствую! 
Я с мобильного через браузер не могу воспользоваться Я.Диском? 
Приложение устанавливать не хочу. 
Тимофей, служба поддержки
7 декабря 2016, 16:54
Не могли бы Вы подробнее описать проблемы, возникающие при переходе на сервис Яндекс.Диск из мобильного браузера?
cons-lider
8 декабря 2016, 00:14
Тимофей, служба поддержки,
Ну а что тут описывать? 
Просто я не могу найти кнопку Я.диск когда со смартфона захожу. 
Тимофей, служба поддержки
8 декабря 2016, 17:55
Вы используете мобильную версию Почты в браузере? В этом случае, попробуйте пролистать страницу вниз до конца и пройти по ссылке "Полная версия". Видна ли в полной версии кнопка Диска?
Ирина К.
23 января, 20:26
Когда то заводила почту на яндекс. Давно ею ге пользуюсь, забыла пароль напрочь, не помню когда последний раз туда входила. И не могу начать работать с яндекс диском. Вообще, абракадабра какая то. Как мне убрать старую почту и создать новую???!!!