Новое лицо недоставленных писем

Прочитать такое сообщение и понять причину очень тяжело. Как правило, в них много технической информации, которая большинству людей ни о чём не говорит.
А ведь знать, из-за чего важное письмо не достигло адресата, бывает критично.
Яндекс.Почта поможет решить эту проблему: вы прямо в списке писем сможете понять, почему письмо не доставлено.
Такие сообщения не затеряются среди других писем — они отображаются ярче остальных. А если проблема была, например, в адресе или тексте письма, мы предложим вам легко это исправить.
Иногда, напротив, нужно убедиться в том, что письмо доставлено. В Яндекс.Почте сделать это просто: при написании письма достаточно поставить галочку «уведомить о получении». В этом случае вы получите сообщение, когда письмо будет успешно доставлено адресату. Благодаря яркой иконке, его вы тоже не пропустите.