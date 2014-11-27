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Новое лицо недоставленных писем

Когда вы случайно отправляете письмо на несуществующий адрес, в ответ приходит сообщение о том, что оно не было доставлено.
Прочитать такое сообщение и понять причину очень тяжело. Как правило, в них много технической информации, которая большинству людей ни о чём не говорит.


А ведь знать, из-за чего важное письмо не достигло адресата, бывает критично.

Яндекс.Почта поможет решить эту проблему: вы прямо в списке писем сможете понять, почему письмо не доставлено.


Такие сообщения не затеряются среди других писем — они отображаются ярче остальных. А если проблема была, например, в адресе или тексте письма, мы предложим вам легко это исправить.


Иногда, напротив, нужно убедиться в том, что письмо доставлено. В Яндекс.Почте сделать это просто: при написании письма достаточно поставить галочку «уведомить о получении». В этом случае вы получите сообщение, когда письмо будет успешно доставлено адресату. Благодаря яркой иконке, его вы тоже не пропустите.

202 комментария
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Станислав Лукьяненко
28 января 2016, 00:31

Всякую ерунду добавляют. А полезного не дождешься :(

xmpi
28 января 2016, 00:31

например?

Александр Петров
28 января 2016, 00:31

Наверное больше года жду, когда в новом интерфейсе почты появится подсветка посещённых ссылок. Писал и в сапорт и сюда, - такая мелочь, а делать не хотят.

Мастер Груша х_х
28 января 2016, 00:31

Какой интерфейс Вы имеете в виду под "новым"? Который "слева" и "снизу" от списка писем? 

Если имеете в виду обычный, то всё работает - пруф https://yadi.sk/i/03oWR964czFrz

Александр Петров
28 января 2016, 00:31

Да.

maksnik1
28 января 2016, 00:31

просто на мелочи и не обращают внимание

безопасностьчасовой часымебельфутболкиxxxчат

Станислав Лукьяненко
28 января 2016, 00:31

Да хотябы группировку писем по отправитлю. Это мелочь, про что-то серьезное и говорить нету смысла.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Вы можете нажать на портрет отправителя и тогда откроются все письма от него. Или же ввести адрес вверху справа в поисковую строку и в результате получить все письма из переписки с заданным адресатом. 

Станислав Лукьяненко
28 января 2016, 00:31

Да, так можно делать, но необходима именно группировка по отправителям в списке писем.

enverest
28 января 2016, 00:31

То что мне нужно было :)

А я обычно жму на портрет отправителя в самом письме - и ничего не происходит. Оказывается надо жать в списке входящих.

a@3406.ru
28 января 2016, 00:31

Лично мне очень не хватает поиска по меткам в строке поиска, а в идеале бы поиска по нескольким меткам сразу.

Например, у меня есть метки на каждый проект по его названию и метки по важным типам содержимого. Чтобы найти письмо с метками "Сайт_Васи_Пупкина" и "Дизайн" мне нужно прослистать все метки (у меня их реально много), тыкнуть в одну из двух, найти в списке вторую. CTRL+F конечно упрощает задачу, но почему нельзя сделать это через поиск мне не понятно.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Спасибо, передам менеджерам Ваш комментарий в виде предложения!

a@3406.ru
28 января 2016, 00:31

Вам спасибо )

a-413
28 января 2016, 00:31

СОГЛАСЕН!!!!

Egor Zaharov (nexfwall)
28 января 2016, 00:31

В Правилах обработки писем нельзя строить логические цепочки из Или, И в условиях. Нет, не то что там сейчас, с выбором между И или Или. Куда более глубже.
Или хотябы регулярные выражения. Знаю, что регулярками пользуется не каждый, но эта фича была бы очень полезной.

 

А то хочется фильтровать уведомления с одного адреса, и только с одного, в отдельную папку. Уведомления фильтруются по теме. Не все письма с этого адреса являются уведомлениями, так что сгребать всё в кучу не вариант.
Сейчас для этого требуется создавать целую тучу однотипных правил для одного и того же адреса. Но было бы куда легче, если бы всё можно было свести в: ((ОтКого == "email@example.com") и ((Тема == "blah") или (Тема ~= /^foo/) или (Тема ~= /bar$/)))... И так далее.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Спасибо, подумаем над этим! Я направлю Ваше предложение нашим специалистам.

Egor Zaharov (nexfwall)
28 января 2016, 00:31

Самое забавное, что я уже отправлял подобное предложение в поддержку Почты полгода назад. Мне ответили точно так же, что добавили в копилку идей. Но так ничего подобного я не увидел. Даже зачатков. Просто холодное "Мы работаем над этим". :-D
Надеюсь хотябы сейчас дойдёт. :-)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Увы, ничего пообещать я не могу: предложения реализуются, исходя из массовых потребностей пользователя и ресурсах сервиса на данный момент (как технически, так и по-человечески). Могу лишь Вас заверить – все предложения доходят до ответственных и рассматриваются/пересматриваются нашими менеджерами ежемесячно!

home-3d-user
28 января 2016, 00:31

Если фильтры сделают на регулярных выражениях, для юзеров это будет вообще капец....

Egor Zaharov (nexfwall)
28 января 2016, 00:31

Опционально же.
И по мне так, это без них плохо. 

schulga.emilia2017
11 сентября 2016, 20:34
Мастер Груша х_х,
Сгласна
krasnoperx
28 января 2016, 00:31

Я считаю это очень полезное.

Мастер Груша х_х
28 января 2016, 00:31

Здравствуйте. Тут, я смотрю, обновился мобильный клиент Яндекс.Почты для Android.

Так вот, огромное пожелание (чтобы понять его важность, я выделю жирным)

Уберите зум одним пальцем! Невозможно практически пролистывать длинные письма! 

Нет, серьезно. Чем вас не устроил зум "щипком" (2 пальца), как это сделано практически везде? Я пытаюсь пролистать письмо, вместо этого скачет масштаб. Доколе?

На всякий случай - у меня не убогий телефон с хреновым экраном, а нормальный смарт-флагман 2014 года.

kak929
28 января 2016, 00:31

(+1)(-1)Не плохо добавляют! Но чевото не хватает!:-$:-$[:]||||[:]

kak929
28 января 2016, 00:31

[:]|||||||||[:]Што!

kak929
28 января 2016, 00:31

Глазей што значит новый интерфейс на https://yadi.sk/i/03oWR964czFrz :-P[:]||||||[:]

yuvorobev
28 января 2016, 00:31

Приятное новшество! Спасибо!

А когда же мы, наконец, дождёмся появления возможности уведомлять о прочтении? Это же ведь такая же галочка, как "уведомить о доставке". Во многих веб-клиентах они не живут друг без друга - если можно уведомить о доставке, значит должна иметься возможность уведомить о прочтении.

Ждём с нетерпением!!! 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Увы, пока гарантировать реализацию такой возможности не могу, но мы обязательно подумаем над этим. Спасибо!

sh.andr.gen
28 января 2016, 00:31

Я наверно один из немногих, кто понимает такие технические сообщения, но всё равно приятно :) Так держать!)

Максим Килевой
28 января 2016, 00:31

Вопрос, а есть уведомление,  о том, что мое письмо попало в папку "Спам", либо пришло во "Входящие"?
Было бы удобно знать, как поживает мое письмо.  

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Максим, нет. Если Ваше письмо попало в "Спам", то только сам получатель может узнать об этом. 

braslav-CBS
28 января 2016, 00:31

Здравствуйте. Помогите установить причину, почему не доходят письма до адресата (некоторым). В ответ приходит сообщение Письмо  «Fwd: Информация» не может быть доставлено

Причина: ошибка при передаче письма. 

Что это? как устранить? Спасибо.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Добрый вечер!
А прикрепите в комментарии текст о недоставке письма целиком, пожалуйста – мы выясним причину. 

braslav-CBS
28 января 2016, 00:31

Здравствуйте! 

Письмо metodic@vlib.by не может быть доставлено

Причина: ошибка при передаче письма

Фото Браславской ЦБ - месячник патриотического воспитания1,2 КБПосмотретьСкачать

              **********

Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.

К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.

Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.

              **********

This is the mail system at host yandex.ru.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

Please, do not reply to this message.


<metodic@vlib.by>: connect to vlib.by[82.209.202.5]:25: Connection timed out

Статус доставки:

Reporting-MTA: dns; forward1m.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: D96FC122268E
X-Yandex-Sender: rfc822; braslav-cbs@yandex.by
Arrival-Date: Wed,  3 Dec 2014 16:09:54 +0300 (MSK)

Final-Recipient: rfc822; metodic@vlib.by
Original-Recipient: rfc822;metodic@vlib.by
Action: failed
Status: 4.4.1
Diagnostic-Code: X-Yandex; connect to vlib.by[82.209.202.5]:25: Connection
    timed out

braslav-CBS
28 января 2016, 00:31

Добрый вечер! Сегодня так же не смогли отправить письмо. После отправки пришло :

Undeliverable mail: Информация ГУК "Централизованная библиотечная система Браславского района" Витебской области об экскурсионной деячтельности  

сегодня в 15:49MAILER-DAEMON@mail2.nlb.byподробнее 

Письмо «Информация ГУК "Централизованная библиотечная система Браславского района" Витебской области об экскурсионной деячтельности » не может быть доставлено

Причина: ошибка при передаче письма

Исправить Удалить
×Язык письма — английский. Перевести на русский?Перевести

Failed to deliver to '<kiryukhina@nlb.by>'
LOCAL module(account kiryukhina) reports:
 message size exceeds the limit

Статус доставки:

Reporting-MTA: dns; mail2.nlb.by

Original-Recipient: rfc822;<kiryukhina@nlb.by>
Final-Recipient: LOCAL;
Action: failed
Status: 5.0.0
Diagnostic-Code: smtp;message size exceeds the limit

 

Помогите, пожалуйста, разобраться. Очень много раз почта подводит, необходимая информация не доходит до адресата. Спасибо.

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Спасибо за информацию. Данное сообщение о недоставке говорит о том, что Вы превысили размер отправляемого письма. Попробуйте все файлы загрузить на Я.Диск и вставить ссылки на их скачивание прямо в тело письма, а затем повторить отправку – всё должно получиться!

oleg.rumik
28 января 2016, 00:31

Тимофей,у меня такая же проблема-не могу отправить просто пару строк-выходит недоставленное сообщение-ошибка при передаче,как отправить?у меня срочные заказы а отправить даже вопросы не могу!!!!!!

oleg.rumik
28 января 2016, 00:31

Письмо klavdia.gridneva@ncsemena.ru «(Без темы)» не может быть доставлено

Причина: ошибка при передаче письма

(Без темы)1,6 КБПосмотретьСкачать

              **********

Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.

К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.

Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.

              **********

This is the mail system at host yandex.ru.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

Please, do not reply to this message.


<klavdia.gridneva@ncsemena.ru>: host mx1.ncsemena.ru[84.47.176.115] said: 552
    spam score exceeded threshold (#5.6.1) (in reply to end of DATA command)

Статус доставки:

Reporting-MTA: dns; forward15.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: C88199E1990
X-Yandex-Sender: rfc822; oleg.rumik@yandex.ru
Arrival-Date: Mon, 15 Dec 2014 14:13:07 +0300 (MSK)

Final-Recipient: rfc822; klavdia.gridneva@ncsemena.ru
Original-Recipient: rfc822;klavdia.gridneva@ncsemena.ru
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mx1.ncsemena.ru
Diagnostic-Code: smtp; 552 spam score exceeded threshold (#5.6.1)

Вот что постоянно приходит,с обратной стороны мне письма возвращаются с пометкой спам,выяснял в настойкахадресата все в порядке-я их клиент и им интересен.Помогите!это моя работа!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Здравствуйте!

Ответ о том, что письмо было отвергнуто по причине спама, приходит не от наших серверов, а от сервера получателя. Вам необходимо с этим отчетом о недоставке обратиться к почтовому администратору @ncsemena.ru, чтобы он проверил Ваш адрес и причину ошибки. Со своей стороны, увы, мы ничего поделать не можем – не мы ограничиваем Вам отправку писем на тот адрес. 

info@yapon24.ru
28 января 2016, 00:31

Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем проблема.

 

здравствуйте1,5 КБПосмотретьСкачать

              **********

Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.

К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.

Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.

              **********

This is the mail system at host yandex.ru.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

Please, do not reply to this message.


<artyrjv-ruslan@yandex.ru>: host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 554 5.1.1 Unknown
    user; hZshBqfF   (in reply to end of DATA command)

Статус доставки:

Reporting-MTA: dns; mxback4h.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: A9DA9440680
X-Yandex-Sender: rfc822; info@yapon24.ru
Arrival-Date: Sun, 25 Jan 2015 07:13:17 +0300 (MSK)

Final-Recipient: rfc822; artyrjv-ruslan@yandex.ru
Original-Recipient: rfc822;artyrjv-ruslan@yandex.ru
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; 127.0.0.1
Diagnostic-Code: smtp; 554 5.1.1 Unknown user; hZshBqfF

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Здравствуйте!
Данное письмо не было доставлено, так как ящик artyrjv-ruslan@yandex.ru не существует. Убедитесь, что Вы корректно ввели адрес получателя.  

buter.bot
28 января 2016, 00:31

Добрый день!

При отправке возникает следующая ошибка, помогите пожалуйста разобраться.

Reporting-MTA: dns; forward15m.cmail.yandex.net

X-Yandex-Queue-ID: 831352147E

X-Yandex-Sender: rfc822; ms.litvinov@kamerton-in.ru

Arrival-Date: Wed, 16 Sep 2015 09:40:06 +0300 (MSK)

 

Final-Recipient: rfc822; info@virial.ru

Original-Recipient: rfc822;info@virial.ru

Action: failed

Status: 5.0.0

Remote-MTA: dns; mail.virial.ru

Diagnostic-Code: smtp; 554 Rejected by SURBL.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Добрый!
Это проблема с попаданием в Черный Список получателя. Перешлите нам, пожалуйста, полный отчет о недоставке на странице обратной связи – мы направим проблему на решение нашим Спамоаналитикам. Заранее спасибо! 

Андрей Николаевич
28 января 2016, 00:31

Добавьте, пожалуйста, галочку "уведомить о прочтении". Очень не хватает

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Андрей Николаевич! Спасибо, передам менеджерам!

Draere
28 января 2016, 00:31

А ещё внезапно, спустя десять лет пользования, вдруг в почте появились новости, которые очень мешают и мозолят глаз. И строчка рекламы на самом видном месте. Всё-таки почта должна быть удобной.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Вы можете отключить рекламу в настройках, просто снимите галочку с пункта "В интерфейсе почты – Показывать – рекламу".

roman@marti-it.ru
28 января 2016, 00:31

Интересно, а почему мне письма не доходят с mail.ru и rambler.ru? 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Проверьте, пожалуйста, не попадают ли они в папку "Спам". Если писем там нет, то попросите отправителя прислать нам полные почтовые заголовки высланных Вам писем, которые Вы не получили, на адрес mail@support.yandex.ru, мы во всё разберёмся.

hutorskaja.evgenia
28 января 2016, 00:31

А мне всё нравится, спасибо. Другие поч.ящ.вообще забросила. Но вот галки "УВЕДОМИТЬ О ПРОЧТЕНИИ" реально не хватает.

Nick-Gladman
28 января 2016, 00:31

конечно приятно, что почта становится удобнее. Но единственное, чего я действительно жду уже который год от Яндекс.Почты - это двухфакторная авторизация.

LavrinovEV
28 января 2016, 00:31

Спасибо за эту доработку,  именно и этого не хватало сервису по настройке правил обработки писем

to@bgtk.org
28 января 2016, 00:31

Сделайте возможность чтобы сразу было видно адресата и это не просто был был email а с контактов подгружалась информация, чтобы я допустим видил Письмо успешно доста..., тему: Ваше письмо доставлено, адресат кому и не просто мыло но и имя контакта ну и конечно же кнопочку удалить. Заранее спасибо!

nesterovavasilkova2013
28 января 2016, 00:31

Скажите а есть ли в Яндекс почта подтверждение о прочтении письма,что то не нашла,такая функция есть в Маил почте

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Есть уведомление о доставке (при написании письма слева внизу надо выбрать поле), именно о прочтении функции нет. Спасибо, передам Ваш комментарий нашим специалистам в виде предложения!

elvira71
28 января 2016, 00:31

С 11 декабря 2014 не приходят письма. Обновление не помогло. Убрала все старые , отправленные и удаленные письма. Результат тот же. 

В чем может быть дело?

спасибо

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

А на каком ящике такая проблема? Я всё проверю. 

ivanova.lox2014
28 января 2016, 00:31

Как узнать прочитано ли получателем отправленное письмо ?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Автоматически – никак, можно только узнать, что письмо доставлено в ящик получателя, если перед отправкой проставить внизу письма галочку об уведомлении. 

janna@cherrypro.ru
28 января 2016, 00:31

ПОМОГИТЕ!!! не доставляются все письма!! Очень это подводит в работе!!!

Письмо janna_design@mail.ru не может быть доставлено

Причина: ошибка при передаче письма

111 КБПосмотретьСкачать

              **********

Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.

К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.

Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.

              **********

This is the mail system at host yandex.ru.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

Please, do not reply to this message.


<janna_design@mail.ru>: host mxs.mail.ru[94.100.180.150] said: 550 Message was
    not accepted -- invalid mailbox.  Local mailbox janna_design@mail.ru is
    unavailable: account is disabled (in reply to end of DATA command)

Статус доставки:

Reporting-MTA: dns; forward5m.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: 17C0B29A1446
X-Yandex-Sender: rfc822; janna@cherrypro.ru
Arrival-Date: Mon, 15 Dec 2014 10:45:17 +0300 (MSK)

Final-Recipient: rfc822; janna_design@mail.ru
Original-Recipient: rfc822;janna_design@mail.ru
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mxs.mail.ru
Diagnostic-Code: smtp; 550 Message was not accepted -- invalid mailbox.  Local
    mailbox janna_design@mail.ru is unavailable: account is disabled

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Здравствуйте!
Именно это письмо не было доставлено, так как адреса получателя не существует. Убедитесь, что Вы направляли письмо на верный адрес, внимательно проверьте его написание и повторите отправку – если получите ту же ошибку, то свяжитесь с адресатом альтернативным способом и сообщите о проблеме с его ящиком.  

Ertan Karaman
28 января 2016, 00:31

(+1)

Polev-kostilev2013
28 января 2016, 00:31

Здравствуйте. Помогите установить причину.

ekaterinburg.gkm.ru «No subject» не может быть доставлено

Причина: ошибка, связанная с адресом

Исправить Удалить
(Без темы)1,2 КБПосмотретьСкачать

              **********

Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.

К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.

Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.

              **********

This is the mail system at host yandex.ru.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

Please, do not reply to this message.


<a.rudakov@ekaterinburg.gkm.ru>: host mail.ekaterinburg.gkm.ru[92.242.14.250]
    said: 554 5.1.0 Sender denied (in reply to end of DATA command)

Статус доставки:

Reporting-MTA: dns; forward17.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: 4A7C110612EB
X-Yandex-Sender: rfc822; polev-kostilev2013@yandex.ru
Arrival-Date: Wed, 24 Dec 2014 21:06:57 +0300 (MSK)

Final-Recipient: rfc822; a.rudakov@ekaterinburg.gkm.ru
Original-Recipient: rfc822;a.rudakov@ekaterinburg.gkm.ru
Action: failed
Status: 5.1.0
Remote-MTA: dns; mail.ekaterinburg.gkm.ru
Diagnostic-Code: smtp; 554 5.1.0 Sender denied

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Добрый вечер!

Данный отчет о недоставке говорит о том, что проблема с доставкой письма возникла на стороне получателя. Либо Ваш адрес блокируется на стороне получателя, либо IP. Попробуйте повторить отправку и при повторном отчете о недоставке свяжитесь в получателем письма другим способом и сообщите ему о проблеме. 

Майборода Александр Сергеевич
28 января 2016, 00:31

хотелось бы возможности уведомления о прочтении, как на майле

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Спасибо, передам Ваше предложение специалистам!

mm-71
28 января 2016, 00:31

Подскажите пожалуйста!

Почему мне стали массово приходить отчеты о недоставленных письмах, которые я не отправлял? Даже когда я не в сети.

И причины разные.

Вот например за последние 3 часа такое:

 ПеревестиСоздать правилоСвойства письма

кратко 

Письмо Masteralphazero@aol.com не может быть доставлено

Причина: письмо отправлено на несуществующий адрес

              **********

Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.

К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.

Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.

              **********

This is the mail system at host yandex.ru.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

Please, do not reply to this message.


<Masteralphazero@aol.com>: host mailin-03.mx.aol.com[64.12.88.164] said: 550
    5.1.1 <Masteralphazero@aol.com>: Recipient address rejected: aol.com (in
    reply to RCPT TO command)

Статус доставки:

Reporting-MTA: dns; forward5l.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: B537DC412B0
X-Yandex-Sender: rfc822; mm-71@yandex.ru
Arrival-Date: Wed,  4 Feb 2015 17:04:50 +0300 (MSK)

Final-Recipient: rfc822; Masteralphazero@aol.com
Original-Recipient: rfc822;Masteralphazero@aol.com
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; mailin-03.mx.aol.com
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 <Masteralphazero@aol.com>: Recipient address
    rejected: aol.com

Или такое:

ПеревестиСоздать правилоСвойства письмакратко 

Письмо stevie_cool_b77@yahoo.co.uk не может быть доставлено

Причина: ошибка при передаче письма

              **********

Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.

К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.

Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.

              **********

This is the mail system at host yandex.ru.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

Please, do not reply to this message.


<stevie_cool_b77@yahoo.co.uk>: host mx-eu.mail.am0.yahoodns.net[188.125.69.79]
    said: 554 delivery error: dd This user doesn't have a yahoo.co.uk account
    (stevie_cool_b77@yahoo.co.uk) [0] - mta1013.mail.ir2.yahoo.com (in reply to
    end of DATA command)

Статус доставки:

Reporting-MTA: dns; forward5l.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: CC064C412A2
X-Yandex-Sender: rfc822; mm-71@yandex.ru
Arrival-Date: Wed,  4 Feb 2015 18:44:02 +0300 (MSK)

Final-Recipient: rfc822; stevie_cool_b77@yahoo.co.uk
Original-Recipient: rfc822;stevie_cool_b77@yahoo.co.uk
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mx-eu.mail.am0.yahoodns.net
Diagnostic-Code: smtp; 554 delivery error: dd This user doesn't have a
    yahoo.co.uk account (stevie_cool_b77@yahoo.co.uk) [0] -
    mta1013.mail.ir2.yahoo.com

 

Или вот еще:

ПеревестиСоздать правилоСвойства письмакратко 

Письмо typhoon.phil@googlemail.com не может быть доставлено

Причина: почтовый ящик получателя не принимает письмо

              **********

Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.

К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.

Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.

              **********

This is the mail system at host yandex.ru.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

Please, do not reply to this message.


<typhoon.phil@googlemail.com>: host
    gmail-smtp-in.l.google.com[2a00:1450:4010:c08::1b] said: 550 5.2.1 The
    email account that you tried to reach is disabled. wz2si1532943lbb.65 -
    gsmtp (in reply to RCPT TO command)

Статус доставки:

Reporting-MTA: dns; forward1l.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: DE8301521388
X-Yandex-Sender: rfc822; mm-71@yandex.ru
Arrival-Date: Wed,  4 Feb 2015 17:53:53 +0300 (MSK)

Final-Recipient: rfc822; typhoon.phil@googlemail.com
Original-Recipient: rfc822;typhoon.phil@googlemail.com
Action: failed
Status: 5.2.1
Remote-MTA: dns; gmail-smtp-in.l.google.com
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.2.1 The email account that you tried to reach is
    disabled. wz2si1532943lbb.65 - gsmtp

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Уточните, пожалуйста, есть ли сами эти письма у Вас в папке «Отправленные»?

Если писем в «Отправленных» нет, то скорее всего, кто-то просто произвел рассылку с Вашим адресом в качестве обратного. Это так называемый «спуфинг»: спамеры используют поддельные адреса отправителей в заголовках писем. При этом письма отправляются не из Вашего почтового ящика, просто Ваш адрес использован вместо реального адреса отправителя.

 

mm-71
28 января 2016, 00:31

Нет в "отправленных" этих писем нет. Получается спамеры используют почтовый сервер Яндекса с моим адресом без меня.(((

Тем не менее, я сменил пароль к своему ящику. Пока за 3 дня ни одного сообщения о недоставке больше не пришло. ))) Может помогло?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Нет, сервера Яндекса в этом не принимают никакого участия – злоумышленники только лишь подставляют Ваш адрес в поле ответа, подделывая его. 

Скорее всего, спамеры просто прекратили рассылку с Вашим адресом и отчеты о недоставке кончились. 

cargo-r005logistics
28 января 2016, 00:31

скажите пожалуйста, мне тоже пишет "Причина: ошибка при передаче письма". Но в отправленных оно отображается. Это значит что оно дошло да адресата??

sergej2638
28 января 2016, 00:31

Делая ремнт квартир на заказ, всё время приходится смотреть почту, так как люди могут обратиться в каждый момент.umnyestroiteli.ru

s-zhurawlev
28 января 2016, 00:31

Была нормальная почта. Но сейчас, это что то ТУПОЕ,

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Уточните, пожалуйста, что именно не так с Почтой?

s-zhurawlev
28 января 2016, 00:31

Очень долго стала открыватся как сама почта, так и все, что в ней!!!

bogolov
28 января 2016, 00:31

Ранее приходили письма в Новом Виде. с кнопкой и т.п. последнюю неделю - две опять в старой стандартной форме без кнопок "Исправить" и т.д.  - что то отключили и включат зановово или у меня в настройках гдето что то убралось  - как Заново включить - мне удобно было.

Суважением Борис 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Борис, добрый вечер!
А не могли бы Вы, пожалуйста, переслать нам пример такого отчета без кнопки на mail@support.yandex.ru, указав в теме "Пропала кнопка исправления в списке писем"? Мы всё проверим на нашей стороне. Заранее спасибо!

V1tyOK
28 января 2016, 00:31

Добрй вечер!могли бы помочь, приходит такая ошибка:

 

-----Original Message-----
From: mailer-daemon@yandex.ru [mailto:mailer-daemon@yandex.ru]
Sent: Monday, April 27, 2015 3:50 PM
To: ...........@invest35.ru
Subject: Недоставленное сообщение

              **********

Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.

К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.

Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.

              **********

This is the mail system at host yandex.ru.

I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below.

Please, do not reply to this message.


<...........@mail.ru>: host mxs.mail.ru[217.69.139.150] said: 550 Unroutable
    sender address (in reply to MAIL FROM command)

shturman71
28 января 2016, 00:31

Извините, если я не по адресу с вопросом, но где узнать, как скоро удаляется неактивный ящик на Яндексе?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Если адрес совсем не используется (то есть с него даже не настроены ни сборщик, ни пересылка), то он удаляется только спустя полгода совершенной неактивности. 

shturman71
28 января 2016, 00:31

А если на ящик заходят, но письма не читают и никаких действие не производят, и настроек не меняют, это считается активностью?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

Считается. 

shturman71
28 января 2016, 00:31

Спасибо!-)

lilitoka
28 января 2016, 00:31

А у меня напротив: отчёт об успешной доставке пришёл, а письмо адресат так и не получил (прошли сутки, и в спаме тоже нет)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:31

В таком случае, если Вы получили отчет о доставке (то есть письмо успешно покинуло сервера Яндекса), то получателю следует обратиться к своей службе поддержки, чтобы разобраться в ситуации. Если потребуется наша помощь по конкретному письму, Вы всегда можете написать нам!

mr.rghvskij2016
15 февраля 2016, 08:01
Я более года 95% своих писем получаю возвратом..
А мне пришлите скриншот и свои действия..
В итоге более 30 скриншотов с действиями,а воз и ныне там!
Равиль
16 февраля 2016, 10:19
Информация полезна для меня.
rokoskiy
17 февраля 2016, 13:56
Тогда почему когда отправляешь письмо в службу поддержки, тебе не приходит ответ о несуществующей почте? Или все-таки она существует? Эта, таинственная служба, которая при реальной проблеме зашкерилась и нафиг им не надо тебе помогать! Это ж не у них проблемы. Лучше б штаб хороших специалистов набрали, а не новые чудо-функции добавляли!
Удалённый пользователь
13 апреля 2016, 18:21
Я не смогла отправить письмо на адрес, по которому давно идет переписка. Это даже но новое письмо, а ответ.
miek1999
7 мая 2016, 17:14
Xa
Sensorex
8 мая 2016, 01:36
Хорошо бы внедрить поиск текстовых вложений по ключевым словам встречающимся в текстовом вложении, потому как часто темы писем при получении и близко не не намекают на содержание текстового вложения. Потому из-за лени отправителя вложения нужные трудно искать в случае такой необходимости.
lola8383.iljina
2 июня 2016, 06:38
Письмо и 3 фото бвли успешно доставлены,мне ответили и задали еще несколько вопросов и я снова писала и высылала фото,но вот они к сожалению "Ваше письмо не доставлено и  mailer-demon@yandex.ru  Кто этот демон?Я очень огорчилась и что делать дальше?

VAS-7159
24 июня 2016, 16:18
Доброго здоровья! Мои отправляемые письма, адресат не получает, хотя мне приходит сообщение, что письмо доставлено. Отправлял несколько раз, но, результат тот же. Письма не доходят. Возможно, я что-то не так сделал в настройках почты. Есть ли возможность, сбросить все установленные мною настройки в яндекс почте, и вернуть свою почту, к настройкам по умолчанию, таким, какими они были изначально после регистрации. Спасибо.
VAS-7159
24 июня 2016, 16:20
VAS-7159,
Письма, которые мне отправляет этот адресат, я получаю, а Он мои письма, не получает.
Тимофей, служба поддержки
27 июня 2016, 15:22
Здравствуйте!
Вполне возможно, что Ваш адресат получает письма, но они попадают в папку "Спам". Попросите, пожалуйста, получателя её проверить!
kalinin@sert-point.ru
11 июля 2016, 11:26
У меня вообще очень странная проблема. 
я отвечаю на письмо томуже адресату не меняя его почты 
не уходит присылает mailer-daemon
как вообще может быть такое если мне минуту назд прислали с этого мейла письмо я на него отвечаю и адрес вдруг поменялся БРЕД!
Тимофей, служба поддержки
12 июля 2016, 13:44
Здравствуйте!
Если Вы процитируете полный отчёт о недоставке, мы сможем сказать точную причину его получения.
kalinin@sert-point.ru
15 июля 2016, 12:35
Тимофей, служба поддержки,

Вот присылает такую информацию 
причем я не мог ошибиться в правильности написания адреса поскольку я отвечал на пришедшее мне письмо !!!!!




Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.
К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.
Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.
**********
This is the mail system at host yandex.ru.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
Please, do not reply to this message.
Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; mxback6o.mail.yandex.net
Final-Recipient: rfc822; cqc6@mail.ru
Original-Recipient: rfc822; cqc6@mail.ru
Action: failed
Status:
Diagnostic-Code: smtp; 
Тимофей, служба поддержки
15 июля 2016, 16:08
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, сейчас всё должно быть хорошо!
alex0nik
15 сентября 2016, 14:13
Без спроса включили новый интерфейс и выключить нельзя. Рекламный текст директа раза в 2 больше текста писем. Бесит.
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 19:20
Добрый день!
Рекламу можно отключить в Настройках, раздел Прочие параметры.
alex0nik
30 сентября 2016, 19:40
Тимофей, служба поддержки,
спасибо, я не против рекламы. Просто перебор с разницей размера шрифтов. Уже привык не обращать внимания.
Тимофей, служба поддержки
18 ноября 2016, 15:38
Добрый день!
Спасибо за замечание! Передал команде. 
bai.baef
23 сентября 2016, 07:43
Пока я только наблюдатель в основном..
Volcka2014
25 сентября 2016, 20:08
              **********
Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.
К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.
Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.
**********
This is the mail system at host yandex.ru.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
Please, do not reply to this message.
<volkcka2014@yandex.ru>: host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 554 5.1.1 Unknown
user; xOI0BpMX 159877786771653582 7 (in reply to end of DATA command)
Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; mxback8j.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: 6500A2BB1728
X-Yandex-Sender: rfc822; volcka2014@yandex.ru
Arrival-Date: Thu, 8 Sep 2016 14:31:14 +0300 (MSK)
Final-Recipient: rfc822; volkcka2014@yandex.ru
Original-Recipient: rfc822;volkcka2014@yandex.ru
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; 127.0.0.1
Diagnostic-Code: smtp; 554 5.1.1 Unknown user; xOI0BpMX 159877786771653582 7




Это что вообще ??? Я этого не отправлял ! И приложен 1 фал no_name

Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:02
Добрый день!
Пожалуйста, свяжитесь по указанному вопросу непосредственно с техподдержкой. Сделать это можно с помощью формы "Рекомендации на странице не помогли" внизу ссылки https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/receive-read.xml#receive-strange
79179208534@yandex.ru
1 октября 2016, 21:24
покажите старую переписку
Тимофей, служба поддержки
7 ноября 2016, 17:25
Добрый день!
А о какой переписке идет речь? Уточните, пожалуйста. 
centr568123
4 октября 2016, 22:13
почему не доставлены письма
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 19:04
Я правильно понимаю, что Вы получили отчёты о недоставке своих писем? Некоторые причины недоставки, которые бывают указаны в таких отчётах, рассмотрены на странице https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/create.xml#troubleshooting . Если среди них нет похожих на те, что Вы получили, то можете с текстом отчёта обратиться к нашей службе поддержки. Дежурные специалисты обязательно помогут Вам их расшифровать.
Lubow.Lu22-65bov
5 ноября 2016, 17:52
4-го ноября отправила по эл.почте письмо адресату в Петербург. На мониторе появился
обычный текст:письмо успешно отправлено.Прошли сутки.Адресат(выяснено по телефону)письма не получил.Уведомления  организации,ответственной за отправку, не
поступало.Как узнать причину пропажи письма?     Дашевская Любовь Михайловна
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 18:19
Добрый вечер! Если отчёта о недоставке письма Вы не получали, то это говорит о том, что с Яндекса письмо успешно ушло.  Вашему получателю следует заглянуть у себя в ящике в папку Спам, а также воспользоваться поиском по ящику. Уточните, пожалуйста, ящик адресата находится на Яндексе или на другом почтовом сервисе?
jokend1ng2
8 ноября 2016, 11:33
Вот ошибка и не первый раз, что может быть?
Reporting-MTA: dns; forward2j.cmail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: 1F4CC2072A
X-Yandex-Sender: rfc822; *****@yandex.ru
Arrival-Date: Thu, 11 Aug 2016 15:47:24 +0300 (MSK)
Final-Recipient: rfc822; *****@sktb-technolog.ru
Original-Recipient: rfc822;****@sktb-technolog.ru
Action: failed
Status: 4.4.1
Diagnostic-Code: X-Yandex; connect to *****l.sktb-technolog.ru[178.238.20.14]:25:
Connection timed out
leonidkuzmenko
20 ноября 2016, 20:20
Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.
К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.
Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.
**********
This is the mail system at host yandex.ru.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
Please, do not reply to this message.
<ieonidkuzmenko@yandex.ru>: host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 554 5.1.1 Unknown
user; EJ0zT3P2 (in reply to end of DATA command)
Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; mxback10j.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: 554461A0050
X-Yandex-Sender: rfc822; leonidkuzmenko@yandex.ru
Arrival-Date: Sun, 20 Nov 2016 19:56:01 +0300 (MSK)
Final-Recipient: rfc822; ieonidkuzmenko@yandex.ru
Original-Recipient: rfc822;ieonidkuzmenko@yandex.ru
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; 127.0.0.1
Diagnostic-Code: smtp; 554 5.1.1 Unknown user; EJ0zT3P2
Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.

К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.

Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.

              **********

This is the mail system at host yandex.ru.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

Please, do not reply to this message.


<ieonidkuzmenko@yandex.ru>: host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 554 5.1.1 Unknown
    user; EJ0zT3P2 (in reply to end of DATA command)
Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; mxback10j.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: 554461A0050
X-Yandex-Sender: rfc822; leonidkuzmenko@yandex.ru
Arrival-Date: Sun, 20 Nov 2016 19:56:01 +0300 (MSK)

Final-Recipient: rfc822; ieonidkuzmenko@yandex.ru
Original-Recipient: rfc822;ieonidkuzmenko@yandex.ru
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; 127.0.0.1
Diagnostic-Code: smtp; 554 5.1.1 Unknown user; EJ0zT3P2
пожалуйста укажите причины по русски
leonidkuzmenko
20 ноября 2016, 20:25
вчера регистрировал скайпе пишут отправили код на ваш почтовый адресс, но ничего не пришло, сегодня дочь отправляла видео и тоже не пришло. помогите пожалуйста
а это сообщение пришло на мой адресс
Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.
К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.
Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.
**********
This is the mail system at host yandex.ru.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
Please, do not reply to this message.
<ieonidkuzmenko@yandex.ru>: host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 554 5.1.1 Unknown
user; EJ0zT3P2 (in reply to end of DATA command)
Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; mxback10j.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: 554461A0050
X-Yandex-Sender: rfc822; leonidkuzmenko@yandex.ru
Arrival-Date: Sun, 20 Nov 2016 19:56:01 +0300 (MSK)
Final-Recipient: rfc822; ieonidkuzmenko@yandex.ru
Original-Recipient: rfc822;ieonidkuzmenko@yandex.ru
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; 127.0.0.1
Diagnostic-Code: smtp; 554 5.1.1 Unknown user; EJ0zT3P2
Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.

К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.

Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.

              **********

This is the mail system at host yandex.ru.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

Please, do not reply to this message.


<ieonidkuzmenko@yandex.ru>: host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 554 5.1.1 Unknown
    user; EJ0zT3P2 (in reply to end of DATA command)
Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; mxback10j.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: 554461A0050
X-Yandex-Sender: rfc822; leonidkuzmenko@yandex.ru
Arrival-Date: Sun, 20 Nov 2016 19:56:01 +0300 (MSK)

Final-Recipient: rfc822; ieonidkuzmenko@yandex.ru
Original-Recipient: rfc822;ieonidkuzmenko@yandex.ru
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; 127.0.0.1
Diagnostic-Code: smtp; 554 5.1.1 Unknown user; EJ0zT3P2
Тимофей, служба поддержки
22 ноября 2016, 18:34
Вы некорректно указали адрес при отправке, поэтому получили данную ошибку в ответ на свое письмо. Вы написали ieonidkuzmenko@yandex.ru вместо leonidkuzmenko@yandex.ru, опечатавшись в первой букве логина.
leonidkuzmenko
22 ноября 2016, 19:10
спасибо большое но я указывал и  leonidkuzmenko@yandex.ru, ответ был такой же
Тимофей, служба поддержки
24 ноября 2016, 18:26
Пожалуйста, попробуйте сейчас отправить письмо на leonidkuzmenko@yandex.ru. Проблем больше быть не должно, ограничений в ящике нет.
leonidkuzmenko
26 ноября 2016, 20:05
Спасибо большое. Все работает .
Тимофей, служба поддержки
1 декабря 2016, 18:01
Всегда рад помочь!
tch.saryg-ool
29 декабря 2016, 09:35
как убедиться, что письмо действительно отправлено?
Тимофей, служба поддержки
9 января 2017, 15:13
Добрый день!
Если письмо есть в папке "Отправленные", а отчетов о недоставке Вам не приходило, значит оно было успешно отправлено с наших серверов. 
tch.saryg-ool
5 января 2017, 17:03
Тимофей, служба поддержки,
спасибо, вы были правы!
belonogova99
24 января 2017, 05:28
Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.
К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.
Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.
**********
This is the mail system at host yandex.ru.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
Please, do not reply to this message.
<titova_ov@irkutskoil.ru>: host mx.irkutskoil.ru[195.206.39.148] said: 550
#5.7.5 DKIM unauthenticated mail is prohibited (in reply to end of DATA
command)
,
Reporting-MTA: dns; forward1h.cmail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: 0BE9120F7D
X-Yandex-Sender: rfc822; irinzyryanov@yandex.ru
Arrival-Date: Tue, 24 Jan 2017 06:23:46 +0300 (MSK)
Final-Recipient: rfc822; titova_ov@irkutskoil.ru
Original-Recipient: rfc822;titova_ov@irkutskoil.ru
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mx.irkutskoil.ru
Diagnostic-Code: smtp; 550 #5.7.5 DKIM unauthenticated mail is prohibited


Помогите, не можем понять ошибку?
Тимофей, служба поддержки
27 января 2017, 15:12
Добрый день!

Скажите, пожалуйста,  в каком ящике Вы были авторизованы, когда осуществляли отправку от имени irinzyryanov@yandex.ru ? Чтобы отправлять письма с адреса irinzyryanov@yandex.ru, необходимо пройти авторизацию именно в нем. Возможно, причина в этом.

Если же Вы были авторизованы в том же ящике, с которого осуществлялась отправка, то необходимо обратиться за помощью к технической поддержке сервиса получателя (судя по тексту ошибки, сервер получателя не может проверить DKIM).
info@altoadriatiko.it
31 января 2017, 13:31
Здрасвуйте, помогите не отправляется письмо возврасщяется обратно через день, или на следующий:
info@altoadriatiko.it
31 января 2017, 13:31
This is the mail system at host yandex.ru.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
Please, do not reply to this message.
<andrea@adrianuoto.it>: conversation with mail.adrianuoto.it[213.187.10.176]
timed out while receiving the initial server greeting
Delivery status:
Reporting-MTA: dns; forward3h.cmail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: 5EE9B211CF
X-Yandex-Sender: rfc822; info@altoadriatiko.it
Arrival-Date: Thu, 26 Jan 2017 13:21:40 +0300 (MSK)
Final-Recipient: rfc822; andrea@adrianuoto.it
Original-Recipient: rfc822;andrea@adrianuoto.it
Action: failed
Status: 4.4.2
Diagnostic-Code: X-Yandex; conversation with mail.adrianuoto.it[213.187.10.176]
timed out while receiving the initial server greeting

Тимофей, служба поддержки
2 февраля 2017, 19:56
Пожалуйста, напишите нам по данному вопросу через форму на странице https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/create.html#yandex-undelivered-messages . Следует прокрутить страницу вниз до конца и нажать "Рекомендации на странице не помогли". Постараемся во всем разобраться!
voskresenskys
8 февраля 2017, 16:53
Подскажите тогда что не так с этим сообщением:


08.02.2017, 18:26, "mailer-daemon@yandex.ru" <mailer-daemon@yandex.ru>:
 
Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.
К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.
Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.
              **********
This is the mail system at host yandex.ru.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
Please, do not reply to this message.
,
Reporting-MTA: dns; mxback8m.mail.yandex.net
Final-Recipient: rfc822; voskresenskiy@ktps.ru
Original-Recipient: rfc822; voskresenskiy@ktps.ru
Action: failed
Status:
Diagnostic-Code: smtp;
Тимофей, служба поддержки
16 февраля 2017, 11:41
С нашей стороны происходил небольшой технический сбой и были временные проблемы с доставкой. Сейчас всё должно быть в порядке. Получая такое сообщение, Вы можете повторить попытку отправки через некоторое время - всё должно получиться. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!
sfinx-3
8 марта 2017, 08:08
Последнее время каждое отправленное письмо получаю с mailer-daemon@yandex.ru


"К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Технические подробности можно найти ниже"
 
Раньше такого не было. Что делать?


Тимофей, служба поддержки
10 марта 2017, 14:17
Добрый день!
Вы получаете ответы о недоставке писем по каким-то причинам, которые должны быть указаны в самом отчете. 
Вы можете написать нам в службу поддержки через форму обратной связи https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/create-send.xml (внизу ссылка "Рекомендации на странице не помогли"). Вам обязательно помогут разобраться. 
promosnastka.info
28 апреля 2017, 13:09
Добрый день. Прошу вас разобраться в следующей ситуации. Письмо было отправлено почтовым сервером yandex.com.  Все работает как обычно, сразу после отправки письма приходит уведомление о его доставке от mailer-daemon@yandex.ru, однако в контактах этого адреса указана страница из соцсети  «Одноклассники», а вместо  пустого аватара стоит фото с этой страницы. Проблема не уходит. На какое-то время исчезает, потом после отправки письма опять появляется.

Тимофей, служба поддержки
28 апреля 2017, 15:59
Добрый день!
Спасибо за сообщение об этой ошибке! Передал информацию разработчикам. 
kozhukhovdv@ugadn24.ru
3 мая 2017, 12:34
Доброе время суток! Не подскажите в чем проблема.
Отправляя письмо на эл адреса не домена ( у нас домен настроен на Ваш почтовый сервер)
оно приходит на этот же адрес без какого-либо сообщения. Если в почтовом клиенте на письме нажать F9, то высвечивается следующая информация:
X-Yandex-FolderName: Inbox
Received: from mxback7g.mail.yandex.net ([127.0.0.1])
by mxback7g.mail.yandex.net with LMTP id hPxEGcM3
for <kozhukhovdv@ugadn24.ru>; Wed, 3 May 2017 06:56:41 +0300
Received: from forward4m.cmail.yandex.net (forward4m.cmail.yandex.net [2a02:6b8:b030::1b])
by mxback7g.mail.yandex.net (nwsmtp/Yandex) with ESMTP id 2xBUPruM6K-ufLmnZD0;
Wed, 03 May 2017 06:56:41 +0300
X-Yandex-Front: mxback7g.mail.yandex.net
X-Yandex-TimeMark: 1493783801
X-Yandex-Spam: 1
Received: from mxback14g.mail.yandex.net (mxback14g.mail.yandex.net [IPv6:2a02:6b8:0:1472:2741:0:8b7:93])
by forward4m.cmail.yandex.net (Yandex) with ESMTP id 8D7FF20F56;
Wed, 3 May 2017 06:56:41 +0300 (MSK)
Received: from web26g.yandex.ru (web26g.yandex.ru [95.108.253.235])
by mxback14g.mail.yandex.net (nwsmtp/Yandex) with ESMTP id OsY56j1pNG-ueaCrN6a;
Wed, 03 May 2017 06:56:41 +0300
Received: by web26g.yandex.ru with HTTP;
Wed, 03 May 2017 06:56:40 +0300
From: kozhukhovdv@ugadn24.ru
To: ad667 <ad667@mail.ru>
Subject: =?utf-8?B?0J/RgNC+0LLQtdGA0LrQsCDRgdCy0Y/Qt9C4?=
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <2623671493783800@web26g.yandex.ru>
X-Mailer: Yamail [ http://yandex.ru ] 5.0
Date: Wed, 03 May 2017 06:56:40 +0300
Content-Type: text/plain
Return-Path: kozhukhovdv@ugadn24.ru
X-Yandex-Forward: 1a182c17257fa67be09e75bb7287e882
Что-бы это значило? 
Заранее спасибо за ответ.
P.S.  Как настроить, чтоб при скачивании The bat письма с сервера удалялись, а то на сервере скопилось по 10 тыс.писем, а пользователи даже не в курсе.
root@ugadn24.ru
4 мая 2017, 07:28
Вопрос по "неуходу" писем решился - Хозяин DNS серверов удалил нашу MX запись - проблема решена.
Хотелось бы услышать ответ по авт.удалению писем с почтового сервера.
Заранее спасибо.
Тимофей, служба поддержки
5 мая 2017, 17:43
Не пугайтесь, это не опасно:) Это свойства письма https://yandex.ru/support/mail-new/tech-glossary.html#mail-titles (технические заголовки). В них содержится информация о серверах передачи письма и прочие технические детали, которые зачастую необходимы администраторам почты для анализа. Что касается удаления писем с сервера - это невозможно, увы. Письма больше не удаляются с сервера при скачивании их программой, теперь удалить письма можно будет лишь вручную через веб-интерфейс. Данные изменения связаны с повышением мер безопасности и возможности для наших пользователей всегда иметь копии писем на сервере, чтобы при необходимости работать с ними без потери личной информации.
alconkz
31 июля 2017, 08:29
Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.
К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Технические подробности можно найти ниже.
Возможные причины недоставки указаны по адресу:
https://yandex.ru/support/mail-new/wizard/zout_send/not-got-report-yes-other.html
Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.
**********
This is the mail system at host yandex.ru.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
You can find the the possible reasons of the undelivered message letter here:
https://yandex.com/support/mail-new/wizard/zout_send/not-got-report-yes-other.html
Please, do not reply to this message.
<dauren.nuranov@sberbank.kz>: host esg1.sberbank.kz[82.200.136.27] said: 554
5.7.1 Error: invalid sender by SPF from 37.9.109.178 (in reply to RCPT TO
command)
,
Reporting-MTA: dns; forward11o.cmail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: CE335232C3
X-Yandex-Sender: rfc822; dina@alcon.kz
Arrival-Date: Mon, 31 Jul 2017 07:45:53 +0300 (MSK)
Final-Recipient: rfc822; dauren.nuranov@sberbank.kz
Original-Recipient: rfc822;dauren.nuranov@sberbank.kz
Action: failed
Status: 5.7.1
Remote-MTA: dns; esg1.sberbank.kz
Diagnostic-Code: smtp; 554 5.7.1 Error: invalid sender by SPF from 37.9.109.178
Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.

К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Технические подробности можно найти ниже.

Возможные причины недоставки указаны по адресу:
https://yandex.ru/support/mail-new/wizard/zout_send/not-got-report-yes-other.html

Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение. 

              **********

This is the mail system at host yandex.ru.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

You can find the the possible reasons of the undelivered message letter here:
https://yandex.com/support/mail-new/wizard/zout_send/not-got-report-yes-other.html

Please, do not reply to this message.


<dauren.nuranov@sberbank.kz>: host esg1.sberbank.kz[82.200.136.27] said: 554
    5.7.1 Error: invalid sender by SPF from 37.9.109.178 (in reply to RCPT TO
    command)
,
Reporting-MTA: dns; forward11o.cmail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: CE335232C3
X-Yandex-Sender: rfc822; dina@alcon.kz
Arrival-Date: Mon, 31 Jul 2017 07:45:53 +0300 (MSK)

Final-Recipient: rfc822; dauren.nuranov@sberbank.kz
Original-Recipient: rfc822;dauren.nuranov@sberbank.kz
Action: failed
Status: 5.7.1
Remote-MTA: dns; esg1.sberbank.kz
Diagnostic-Code: smtp; 554 5.7.1 Error: invalid sender by SPF from 37.9.109.178


как быть?
Тимофей, служба поддержки
1 августа 2017, 17:14
Вам следует настроить SPF-запись для Вашего домена. Сделать это можно по инструкции:
https://yandex.ru/support/pdd/set-mail/spf.xml
KOSbo
31 августа 2017, 12:40
Тимофей, спасибо за поддержку. Возможно и мне сможете подсказать - был бы очень благодарен. Созданы ящики для домена. Они работают - отсылают и принимают почту. Но когда устанавливаю их контактными для сайта, письма на них не приходят (на любые другие ящики уведомления с сайта приходят нормально).
Ошибка такова.
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
admin@arsenalstroi54.ru
Unrouteable address
Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; 77449.local
Action: failed
Final-Recipient: rfc822;admin@arsenalstroi54.ru
Status: 5.0.0
Скажите, пож-та, куда смотреть. Спасибо.
Тимофей, служба поддержки
1 сентября 2017, 14:16
Пожалуйста, напишите нам об этой проблеме через обратную связь на странице https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/create-send-form.html#create-send-form . С Вами свяжется специалист поддержки и расскажет о настройках домена и возможных причинах недоставки.
ttv@getgps.ru
31 августа 2017, 13:41
после отправки письма, пришло уведомление со статусом доставки: Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; mxback12g.mail.yandex.net
и как узнать что это значит?
почта на яндексе
Тимофей, служба поддержки
1 сентября 2017, 14:17
Не могли бы Вы полностью процитировать полученное уведомления?
Удалённый пользователь
4 октября 2017, 18:21
Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.
К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.
Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.
**********
This is the mail system at host yandex.ru.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
Please, do not reply to this message.
Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; mxback10o.mail.yandex.net
Final-Recipient: rfc822; tcermakova@qwertykmv.ru
Original-Recipient: rfc822; tcermakova@qwertykmv.ru
Action: failed
Status:
Diagnostic-Code: smtp;



И красным ничего не подсвечивает. Как понять - какое именно письмо?
Тимофей, служба поддержки
4 октября 2017, 19:47
Добрый вечер! 


Пожалуйста, напишите нам через форму на странице https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/create-send-form.html#create-send-form . Наши специалисты подскажут, что было причиной сбоя отправки письма, а также какое именно письмо не было отправлено. 
admin@coral-yug.ru
20 ноября 2017, 13:06
Почему периодически почта не отправляет сообщения?


Ошибка такая:


Action: failed
Status:
Diagnostic-Code: smtp;



В чем причина? в месяц по 10-20 таких ошибок...
Тимофей, служба поддержки
28 ноября 2017, 17:20
Добрый вечер! 


Пожалуйста, отправьте полный отчёт о недоставке через форму обратной связи внизу на странице https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/create.html . 
Коллеги проверят причины недоставки именно этого письма, и мы напишем Вам их. 
zavialovav@admshapsha.ru
21 ноября 2017, 08:09
добрый день! не доставляется письмо
Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.
К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Технические подробности можно найти ниже.
Возможные причины недоставки указаны по адресу:
https://yandex.ru/support/mail-new/wizard/zout_send/not-got-report-yes-other.html
Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.
**********
This is the mail system at host yandex.ru.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
You can find the the possible reasons of the undelivered message letter here:
https://yandex.com/support/mail-new/wizard/zout_send/not-got-report-yes-other.html
Please, do not reply to this message.
<ufns86@r86.nalog.ru>: host r86.nalog.ru[213.24.61.160] said: 550 Access denied
<SPAM0179> (in reply to end of DATA command)
Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; forward3p.cmail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: F051720CA8
X-Yandex-Sender: rfc822; zavialovav@admshapsha.ru
Arrival-Date: Tue, 21 Nov 2017 07:46:29 +0300 (MSK)
Final-Recipient: rfc822; ufns86@r86.nalog.ru
Original-Recipient: rfc822;ufns86@r86.nalog.ru
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; r86.nalog.ru
Diagnostic-Code: smtp; 550 Access denied <SPAM0179>
Тимофей, служба поддержки
28 ноября 2017, 17:26
Добрый день! 


Сервер получателя письма посчитал это письмо спамом. Попробуйте связаться с получателем с помощью альтернативных способов связи. 
TOO
27 ноября 2017, 13:49
Тестовые сообщения поступают из почт batyr@zarabotaysomnoy.ru (Timeweb),  batyr@onlinemarketingdom.ru (Regru), а при обратном отправлении поступает сообщение о том, что сообщение отправлено на несуществующий адрес. Как это понимать. Помогите разобраться!!!
Тимофей, служба поддержки
28 ноября 2017, 18:27
Добрый вечер! 


Пожалуйста, с помощью кнопки «Обратная связь» внизу страницы https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/create.html пришлите нам полный текст сообщения о недоставке. Мы обязательно всё проверим и подскажем, что могло пойти не так. 
TOO
29 ноября 2017, 08:17
Тимофей, служба поддержки,
Недоставленное сообщение
mailer-daemon@yandex.ru
mailer-daemon@yandex.ru
сегодня в 10:47
Вам
Тест
EML
**********
Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.
К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Технические подробности можно найти ниже.
Возможные причины недоставки указаны по адресу:
https://yandex.ru/support/mail-new/wizard/zout_send/not-got-report-yes-yandex.html
Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.
**********
This is the mail system at host yandex.ru.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
You can find the the possible reasons of the undelivered message letter here:
https://yandex.com/support/mail-new/wizard/zout_send/not-got-report-yes-yandex.html
Please, do not reply to this message.
<batyr@zarabotaysomnoy.ru>: host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 554 5.1.1 Unknown
user; bYfKmkLF 164099911422312810 85 (in reply to end of DATA command)
Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; mxback5o.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: B34921E010D6
X-Yandex-Sender: rfc822; batyr.ismailov@yandex.kz
Arrival-Date: Wed, 29 Nov 2017 07:47:41 +0300 (MSK)
Final-Recipient: rfc822; batyr@zarabotaysomnoy.ru
Original-Recipient: rfc822;batyr@zarabotaysomnoy.ru
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; 127.0.0.1
Diagnostic-Code: smtp; 554 5.1.1 Unknown user; bYfKmkLF 164099911422312810 85
Help: Please visit https://yandex.ru/support/mail-new/wizard/zout_send/not-got-report-yes-other/no-such-user.html
Тимофей, служба поддержки
29 ноября 2017, 11:37
Добрый день! 


Правильно ли я понимаю, домен zarabotaysomnoy.ru ранее был делегирован на Яндекс? 
TOO
29 ноября 2017, 13:29
Тимофей, служба поддержки,

Да. Но это было сделано после регистрации в timeweb.
Так сможете разобраться и помочь мне???
Недоставленное сообщение
mailer-daemon@yandex.ru
mailer-daemon@yandex.ru
сегодня в 16:24
Вам
Тест
EML
**********
Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.
К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Технические подробности можно найти ниже.
Возможные причины недоставки указаны по адресу:
https://yandex.ru/support/mail-new/wizard/zout_send/not-got-report-yes-yandex.html
Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.
**********
This is the mail system at host yandex.ru.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
You can find the the possible reasons of the undelivered message letter here:
https://yandex.com/support/mail-new/wizard/zout_send/not-got-report-yes-yandex.html
Please, do not reply to this message.
<batyr@zarabotaysomnoy.ru>: host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 554 5.1.1 Unknown
user; 3C76Hyjb (in reply to end of DATA command)
Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; mxback6o.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: B0F5C37415FF
X-Yandex-Sender: rfc822; batyr.ismailov@yandex.kz
Arrival-Date: Wed, 29 Nov 2017 13:24:48 +0300 (MSK)
Final-Recipient: rfc822; batyr@zarabotaysomnoy.ru
Original-Recipient: rfc822;batyr@zarabotaysomnoy.ru
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; 127.0.0.1
Diagnostic-Code: smtp; 554 5.1.1 Unknown user; 3C76Hyjb
Help: Please visit https://yandex.ru/support/mail-new/wizard/zout_send/not-got-report-yes-other/no-such-user.html
TOO
30 ноября 2017, 07:01
Тимофей, служба поддержки,

Недоставленное сообщение
mailer-daemon@yandex.ru
mailer-daemon@yandex.ru
сегодня в 9:58
Вам
Тест
EML
**********
Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.
К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Технические подробности можно найти ниже.
Возможные причины недоставки указаны по адресу:
https://yandex.ru/support/mail-new/wizard/zout_send/not-got-report-yes-yandex.html
Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.
**********
This is the mail system at host yandex.ru.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
You can find the the possible reasons of the undelivered message letter here:
https://yandex.com/support/mail-new/wizard/zout_send/not-got-report-yes-yandex.html
Please, do not reply to this message.
<batyr@zarabotaysomnoy.ru>: host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 554 5.1.1 Unknown
user; NPNRH11r (in reply to end of DATA command)
Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; mxback5o.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: 71F591E00F66
X-Yandex-Sender: rfc822; batyr.ismailov@yandex.kz
Arrival-Date: Thu, 30 Nov 2017 06:58:36 +0300 (MSK)
Final-Recipient: rfc822; batyr@zarabotaysomnoy.ru
Original-Recipient: rfc822;batyr@zarabotaysomnoy.ru
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; 127.0.0.1
Diagnostic-Code: smtp; 554 5.1.1 Unknown user; NPNRH11r
Help: Please visit https://yandex.ru/support/mail-new/wizard/zout_send/not-got-report-yes-other/no-such-user.html
Тимофей, служба поддержки
30 ноября 2017, 14:56
Добрый день!
Проблема была с MX, мы её устранили. Пожалуйста, проверьте, максимум через 72 часа письма станут отправляться корректно. 
breika75
3 декабря 2017, 00:33
С гугла,с майла, с других серверов отправляю на свой почтовый домен на сервере письма уходят и приходят.У яндекса же письмо отправлено на несуществующий адрес.Без понятия даже что это.Но только изза яндекса не буду ломать себе почту на сервере
Тимофей, служба поддержки
4 декабря 2017, 14:10
Добрый день! 


Пожалуйста, подскажите домен, с которым возникают проблемы. Мы проверим, по каким причинам это может происходить. 
fedos666111
29 января 2018, 12:06
на какую почту отправляют код потверждения для киви кошелька напишите на aleksfedos12@gmail.com пожайлуста
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2018, 18:41
Добрый вечер! 


По этому вопросу Вам лучше связаться с поддержкой сервиса Qiwi. 
Александр Игонин
22 февраля 2018, 19:11
очта не принимает сообщения
В рамках домена jazzflower.ru создал почту hostmaster@jazzflower.ru. При попытке отправить на неё сообщение возвращаются письма вида:
<hostmaster@jazzflower.ru>: host mail.jazzflower.ru[81.177.140.40] said: 550
5.1.1 <hostmaster@jazzflower.ru>: Recipient address rejected: User unknown
in virtual mailbox table (in reply to RCPT TO command)
Reporting-MTA: dns; forward3m.cmail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: EFB63803E9
X-Yandex-Sender: rfc822; ser-ser1@yandex.ru
Arrival-Date: Mon, 3 Nov 2014 19:45:37 +0300 (MSK)
Final-Recipient: rfc822; hostmaster@jazzflower.ru
Original-Recipient: rfc822;hostmaster@jazzflower.ru
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; mail.jazzflower.ru
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 <hostmaster@jazzflower.ru>: Recipient address
rejected: User unknown in virtual mailbox table
или
Delivery to the following recipient failed permanently:
hostmaster@jazzflower.ru
Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain jazzflower.ru by mail.jazzflower.ru. [81.177.140.40].
The error that the other server returned was:
550 5.1.1 <hostmaster@jazzflower.ru>: Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table
----- Original message -----
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=gmail.com; s=20120113;
h=from:content-type:content-transfer-encoding:subject:message-id:date
:to:mime-version;
bh=KA3KqFTqUtkzFI9D8dA7qWTod5RZrasmaVmJqaOg4Ds=;
b=oyZD5OP80HXhJqi1rG7iVKVNsP5hHVvT+6iwvph0Uzc+iSqX YKt8G2fi3Lmmu2x6/l
aqHuldmuVmqhwR8dmj7uFqBnB+h7nWLG8kswLlZ3/Gzt7CF42mVQynX8r8IbRulyNMkK
TBJM8YP6ZxP2fRyiBLj+lJ6U9Su1p2CS44+HXW118ci7YYQXnc Se/h73FdzCK7GXVpiz
7haQg7YBj+VI0sy542dvrJN+cwSNvAYyzKzR4Bn1AwLX3YL54s dPPHpbgdXqkPvUUNY1
4I+i5xD4a2Ed80beeORqGZtRGAVlWXIzdwRvWuNcuvKmUe0u53 MYNU88BoCRr/WFr/kP
E+/g==
X-Received: by 10.152.22.135 with SMTP id d7mr51949444laf.46.1415032600695;
Mon, 03 Nov 2014 08:36:40 -0800 (PST)
Return-Path: <noisesensei@gmail.com>
Received: from broadband-37-110-16-232.nationalcablenetworks.ru (broadband-37-110-16-232.nationalcablenetworks.ru. [37.110.16.232])
by mx.google.com with ESMTPSA id ba19sm3783399lab.31.2014.11.03.08.36.39
for <hostmaster@jazzflower.ru>
(version=TLSv1 cipher=ECDHE-RSA-RC4-SHA bits=128/128);
Mon, 03 Nov 2014 08:36:39 -0800 (PST)
From: Sergey Seriogin <noisesensei@gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: base64
Subject: =?utf-8?B?0L/RgNC40LLQtdGC?=
Message-Id: <867D472F-C4FA-42CF-A576-E86C57AEA096@gmail.com>
Date: Mon, 3 Nov 2014 19:36:37 +0300
To: hostmaster@jazzflower.ru
Mime-Version: 1.0 (Mac OS X Mail 8.0 \(1990.1\))
Марат Каримов
4 марта 2018, 13:44
не могу узнать о письмах, направленнных на karimovmk@yandex.
Тимофей, служба поддержки
5 марта 2018, 17:55
Добрый вечер! 


Пожалуйста, уточните, Вы настроили какие-то правила, которые бы позволили Вам узнавать об этих письмах, но они не работают? Или проблема в чём-то другом? 
bazkov@tut.by
25 марта 2018, 22:44
Сегодня не отправлял никаких писем. Даже около компа меня не было до обеда, за это время меня известили о трех недоставленных сообщениях. Вечером еще одно недоставленное, хотя я ничего не посылал Что это?
Обновлено 25 марта 2018, 22:46
Тимофей, служба поддержки
6 апреля 2018, 14:14
Добрый день! 


Чтобы убедиться, что к Вашему ящику не получил доступ кто-то посторонний, воспользуйтесь журналом посещений: https://yandex.ru/support/mail/web/security.html#journal . Если там нет действий, которые Вы не совершали, то скорее всего, кто-то просто произвел рассылку с Вашим адресом в качестве обратного. Это так называемый «спуфинг»: спамеры используют поддельные адреса отправителей в заголовках писем. При этом письма отправляются не из Вашего почтового ящика, просто Ваш адрес использован вместо реального адреса отправителя. Cпамеры не имеют доступа в Ваш ящик. 
tatiana.oschurkowa
29 марта 2018, 13:07
почему получаются такие сообщения о несуществующих адресах когда адреса существуют?
Тимофей, служба поддержки
6 апреля 2018, 14:24
Добрый день! 


Проверьте, правильно ли Вы набрали адрес? Вы могли случайно ошибиться, поставив запятую вместо точки, пропустив или продублировав букву и т.д. Если Вы уверены, что ошибки в адресе нет, пожалуйста, пришлите полный текст отчёта о недоставке через форму https://yandex.ru/support/mail/web/letter/create-send-form.html#create-send-form . 
rpksigor
5 апреля 2018, 13:54
Мне приходят письма со всех почтовых серверов мира... КРОМЕ ЯНДЕКСА.
Яндекс постоянно пишет: адрес не существует.
Техподдержка яндекса бессильна - говорят все как один "Проблема не в нас".
А в ком же тогда? Если только с яндекса письма не доходят. И хостинг-провайдер говорит тоже самое. Обидно терять всех клиентов, у кого почта на яндексе ( 
Тимофей, служба поддержки
6 апреля 2018, 15:53
Добрый день! 


Написал Вам письмо на личную почту, запросил подробную информацию. Буду ждать Вашего ответа письмом. 
rpksigor
11 апреля 2018, 00:23
Тимофей, служба поддержки,
Очень ждём ответа! Пожалуйста, помогите нам в данной ситуации, вся надежда на вас. Менял сервера на другие, переносил домен - в общем всё бесполезно, любой пользователь яндекса не видит нашу почту :( А это десятки тысяч потерянных рублей в день :((( Замечу - данная беда случилась после попытки перевести почтовые сервера на yandex. После многих неудачных попыток домен был удален в аккаунте и в настройках DNS - и тогда с яндекса письма перестали доходить. Очень ждём 
Тимофей, служба поддержки
11 апреля 2018, 14:24
Стараемся решить проблему как можно быстрее. Обязательно будем держать Вас в курсе. 
umrihin.p.a
13 апреля 2018, 16:09
Уважаемые Провайдеры, Модераторы, Менеджеры! Какова причина блокировки моей
почты от 10.04.2018 г. ~ 6 писем-материалов-статей? С уважением Умрихин П. А.
bazkov@tut.by
13 апреля 2018, 20:47
Подскажите, пожалуйста.
Началось вчера. Отправляю письма по адресам, на  которые отправлял несколько лет, так мне Яндекс пишет "Произошла ошибка. Некорректный адрес получателя". Пробовал на разные адреса, которые есть и в отправленных и во входящих, результат один и тот же.
Что делать?

Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 13:58
Здравствуйте. Видим, что всё уже должно работать корректно!
ok9502081797
13 июня 2018, 11:49
добрый день . не отправляются письма , пишет что письмо похоже на спам ????
Тимофей, служба поддержки
14 июня 2018, 12:49
Здравствуйте!
Попробуйте указать реальные ФИО и номер телефона в настройках аккаунта - это должно помочь понять автоматической системе, что Вы не спамер, а человек.
l1eugene
4 июля 2018, 09:07
Добрый день!


не приходят письма на почтовый адрес ... 
выходит ошибка: 


Адрес не найден
Сообщение не доставлено, так как адрес kim.x@ie-company.kz не найден или не принимает входящие письма.
Ответ удаленного сервера:
550 5.1.1 <kim.x@ie-company.kz>: Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table


как поправить?
Тимофей, служба поддержки
11 июля 2018, 15:56
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, повторяется ли ошибка сейчас? Насколько я вижу, сейчас всё должно работать корректно.
Абрамова Оксана
4 июля 2018, 17:10
Heeeelp!!! (адрес ТОЧНО существует)


Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.
К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Технические подробности можно найти ниже.
Возможные причины недоставки указаны по адресу:
https://yandex.ru/support/mail-new/wizard/zout_send/not-got-report-yes-yandex.html
Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение.
**********
This is the mail system at host yandex.ru.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
You can find the the possible reasons of the undelivered message letter here:
https://yandex.com/support/mail-new/wizard/zout_send/not-got-report-yes-yandex.html
Please, do not reply to this message.
<aia@nanoptika.ru>: host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 554 5.1.1 Unknown user;
tLBIBI7A 166070236259301293 4562 (in reply to end of DATA command)
Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; mxback8j.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: 37C225100D95
X-Yandex-Sender: rfc822; abramova@helprez.ru
Arrival-Date: Wed, 4 Jul 2018 16:43:32 +0300 (MSK)
Final-Recipient: rfc822; aia@nanoptika.ru
Original-Recipient: rfc822;aia@nanoptika.ru
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; 127.0.0.1
Diagnostic-Code: smtp; 554 5.1.1 Unknown user; tLBIBI7A 166070236259301293 4562
Тимофей, служба поддержки
11 июля 2018, 14:36
Здравствуйте!


Увы, адреса действительно не существует. Попробуйте, пожалуйста, связаться с администратором домена каким-либо другим способом.
abramova@hp.agency
11 июля 2018, 14:47
Тимофей, служба поддержки,
мне пишут с этого @. Этот человек общается со всеми, кроме моей почты на Яндексе. Как решить эту проблему?

Тимофей, служба поддержки
11 июля 2018, 15:51
Этот адрес могли подставить в качестве адреса отправителя случайно. Такое возможно. Вам нужно связаться с администратором сайта каким-либо другим способом. К сожалению, других вариантов нет.
semenov@f24.ru
17 июля 2018, 17:41
Отправитель и получатель в одном домене, хостинг почты на яндексе.


"Это письмо отправлено почтовым сервером yandex.ru.
К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам. Причины указаны ниже.
Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; mxback12g.mail.yandex.net"


очень, очень информативно, просто огонь.
Тимофей, служба поддержки
19 июля 2018, 13:51
Здравствуйте!
Да, чего-то не хватает. И вот прям такой отлуп и пришёл?
semenov@f24.ru
19 июля 2018, 14:14
Тимофей, служба поддержки,
ну ниже ещё было чуток с указанием самого адреса, я не стал писать в паблике, такого вида:
Final-Recipient: rfc822; **@f24.ru
Original-Recipient: rfc822; **@f24.ru
Action: failed
Status:
Diagnostic-Code: smtp; 


и да, на этом всё.
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2018, 23:07
semenov@f24.ru,

Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, сохраняется ли ошибка в данный момент?
Сергей
17 сентября 2018, 15:16
что это?
Return-Path: <grenckov.serzh@yandex.ru>
Received: from mxback20j.mail.yandex.net (mxback20j.mail.yandex.net [IPv6:2a02:6b8:0:1619::114])
by forward106j.mail.yandex.net (Yandex) with ESMTP id 6BCB31803D15
for <37@sitsz.ru>; Mon, 17 Sep 2018 15:06:12 +0300 (MSK)
Received: from localhost (localhost [::1])
by mxback20j.mail.yandex.net (nwsmtp/Yandex) with ESMTP id cfE4ueW2e4-6BQ4uA1n;
Mon, 17 Sep 2018 15:06:11 +0300
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=yandex.ru; s=mail; t=1537185971;
bh=D2nbOJIgtRjQwuFIq0xCQIFrAkyNci9CXuIgTxjQT4M=;
h=From:To:Subject:Date:Message-Id;
b=ih9PyHWBC0jd6GeR+B8ARM3hd87MdTLICFuIL/JmuNQxkuyQrt9G/w7B+vB5rp1Bc
zIM+IkZgH8kJeclWgifwFm/SKa3Irck28n5MhM8kV1w9Ka3tNdhcEB3kDJ4qnuR6l8
PC+QPojjTRaIvfexjRyZniAt1guNENm3+slb4O1E=
Authentication-Results: mxback20j.mail.yandex.net; dkim=pass header.i=@yandex.ru
Received: by sas1-d856b3d759c7.qloud-c.yandex.net with HTTP;
Mon, 17 Sep 2018 15:06:11 +0300
From: =?utf-8?B?0KHQtdGA0LPQtdC5INCT0YDQtdC90LrQvtCy?= <grenckov.serzh@yandex.ru>
Envelope-From: grenckov-serzh@yandex.ru
To: 37@sitsz.ru
Subject: =?utf-8?B?0LTQvtGA0L7QsyDQutCw0LbQtNGL0Lk=?=
MIME-Version: 1.0
X-Mailer: Yamail [ http://yandex.ru ] 5.0
Date: Mon, 17 Sep 2018 15:06:11 +0300
Message-Id: <1227541537185971@sas1-d856b3d759c7.qloud-c.yandex.net>
Content-Type: multipart/mixed;
boundary="----==--bound.122757.sas1-d856b3d759c7.qloud-c.yandex.net"
Тимофей, служба поддержки
27 сентября 2018, 17:26
Здравствуйте, Сергей!
Это - почтовые заголовки (технические свойства) письма. Расскажите, пожалуйста, поподробней, какая именно с ними проблема возникла?
shapovalovmusic
19 сентября 2018, 14:01
Не могу отправить ни одного письма со своей почты.

А при отправке письма с корпоративной почты (yournewsong@thomassmusic.com)
 на любую почту яндекс - получаю вот такое сообщение. Отправляю рабочие письма, а они не приходят.

This is the mail system at host yandex.ru.
I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below.
Please, do not reply to this message.


Тимофей, служба поддержки
27 сентября 2018, 17:26
Добрый день!
Пожалуйста, процитируйте техническую часть, которая указана под текстом
" It's attached below.
Please, do not reply to this message.".
Это поможет нам объяснить причину недоставки.
massan78
3 октября 2018, 14:36
Здравствуйте. 
Не нашел, где написать, куда можно задать этот вопрос. Поэтому задаю здесь. Надеюсь, что ответите. 


Что означает вот такой служебный заголовок в письме, полученном с почтового ящика на Яндексе? Уточняю, отправитель письма отправлял письмо через вэб-интерфейс Яндекс.Почты. 


References: <275_810c2542e3319d8c37685b8776d15060+YX4zfmFubm91bmNlLWFuc3dlcn4yfmFuYXN0YXNpYS5tNG1hZXZhfn55YS5ydX4zN2NiNTNmN2UyZTJjNDNmYTQ4YjIyMTVkZWQzMTYwZQ__@support-love.com> <1366431538545781@myt2-dc4bba9bb23c.qloud-c.yandex.net> <115991538556212@sas1-02732547ccc0.qloud-c.yandex.net> <2985581538556355@sas1-65c9c4684eff.qloud-c.yandex.net> <3072141538556909@sas1-d856b3d759c7.qloud-c.yandex.net> <332791538557132@sas1-cd55e40a6ba0.qloud-c.yandex.net> <3187381538557372@sas1-19a94364928d.qloud-c.yandex.net> <33841538557583@sas2-7b909973f402.qloud-c.yandex.net> <3669211538557640@iva4-406defa25fee.qloud-c.yandex.net> <43271538557864@iva8-cf3e488a465f.qloud-c.yandex.net> <3270791538557983@sas1-d627dcb07a0e.qloud-c.yandex.net> <3279861538558036@sas1-633109cb7707.qloud-c.yandex.net>
<1550041538558098@iva5-babb3105509f.qloud-c.yandex.net> <476501538558161@sas1-00d5718ef836.qloud-c.yandex.net> <3307971538558202@sas1-d856b3d759c7.qloud-c.yandex.net> <1408181538558326@sas1-dc4267721c1f.qloud-c.yandex.net> <3827661538558392@iva3-0d9a30469759.qloud-c.yandex.net> <3357891538558476@sas2-9bd6ba081e5d.qloud-c.yandex.net> <23711538558549@sas1-633109cb7707.qloud-c.yandex.net> <1048761538558584@sas1-87f9feb8d943.qloud-c.yandex.net> <3372021538558608@sas2-5d23d1328f85.qloud-c.yandex.net> <3884271538558793@iva3-294f9af87d55.qloud-c.yandex.net> <316291538559181@sas2-7b909973f402.qloud-c.yandex.net> <1155991538559211@sas1-87f9feb8d943.qloud-c.yandex.net> <617101538559347@sas2-2074c606c35d.qloud-c.yandex.net> <4011741538559424@iva1-77b79d681cd9.qloud-c.yandex.net>
<871961538560146@sas1-cd55e40a6ba0.qloud-c.yandex.net> <4156021538560170@iva1-77b79d681cd9.qloud-c.yandex.net>


В письме, в служебных заголовках есть вот такая запись. 
Что это означает? Это копия сообщения от Usenet? У Яндекса есть свои группы новостей, работающих по протоколу NNTP?


Пожалуйста, подскажите, как понимать такой служебный заголовок письма?
mixannic.disk
4 октября 2018, 15:40
Мой сервер ото всех принимает почту а от яндекса нет, точнее яндекс говорит что не видит мой мейл

Тимофей, служба поддержки
4 октября 2018, 16:22
Добрый день! 


Чтобы разобраться в ситуации, нам понадобится больше данных. Пожалуйста, напишите нам через форму https://yandex.ru/support/mail/web/letter/receive-read-form.html#receive-read-form и мы вместе во всём разберемся. Спасибо!
Artemkor2765
17 октября 2018, 11:50
я не могу отправить письмо пишет: К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам о том, что Ваше письмо не может
быть отправлено одному или нескольким адресатам.  почему так можете ли вы мне помочь ? 
dyatlov@f1soft.ru
23 октября 2018, 10:57
<**********@loreleya.ru>: host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 554 5.1.1 Unknown user;
jfzf76OG (in reply to end of DATA command)
Статус доставки:
Reporting-MTA: dns; mxback3j.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: 52BD24E80E35
X-Yandex-Sender: rfc822; ************@f1soft.ru
Arrival-Date: Tue, 23 Oct 2018 01:39:02 +0300 (MSK)
Final-Recipient: rfc822; *********@loreleya.ru
Original-Recipient: rfc822;*********@loreleya.ru
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; 127.0.0.1
Diagnostic-Code: smtp; 554 5.1.1 Unknown user; jfzf76OG


Пользователь (ящик) существует. С майл.ру и гмайла письма приходят нормально, а с яндекса не приходят. Во избежиние спама названия ящиков заменил звездочками.


Поддержка, почему автор этого сообщения указан как почтовый ящик, а не имя или ник - мне не нужен спам, замените на имя без фамилии.
Обновлено 23 октября 2018, 11:02
dyatlov@f1soft.ru
23 октября 2018, 12:39
dyatlov@f1soft.ru,
Посмотрел снифером - яндекс даже не обращается к нашему почтовику.
loreleyaprof
26 октября 2018, 15:04
dyatlov@f1soft.ru,
 У нас такая же проблема. Поддержка прислала только автоматическое письмо с благодарностью за обращение и смыслом что идите лесом. За 5 дней люди из поддержки никак не отреагировали. По этому мы ушли от яндекса.
Яндекс, надо оказывать качественные услуги и качественную поддержку вашим пользователям ведь вы на нас зарабатываете!
ges.orenburg
8 ноября 2018, 08:38
Добрый день.
Отправили запросы номер 18110805245982649 и номер 18110805205482371 с одной и той же проблемой. Прошу по возможности решить данную проблему оперативно, либо дать рекомендации по решению. Спасибо.
alexandrborovoi
8 декабря 2018, 12:21
Спасибо, но всё, что тут написано - устарело.
B.O.R.I.S.
23 января, 19:34
В моем случае - индекс "G" в письме, существует двойственность: с одной стороны в ссылке  доставке при отправлении письма стоит"письмо  доставлено" и я его действительно получил по указанному адресу, с другой - получил второй экземпляр того же письма по тому же адресу. но с указанным индексом, свидетельствующим о недоставке письма по непонятной причине.   b-m-siver-007@yandex.ru  Борис
din-ip
24 июня, 17:28
Доброго времени суток. Подскажите с прошлой недели стали часто не доходить письма, получаем назад такое сообщение:
Reporting-MTA: dns; forward103j.mail.yandex.net
X-Yandex-Queue-ID: 01A3D6740867
X-Yandex-Sender: rfc822; E.Kov@ran.by
Arrival-Date: Mon, 24 Jun 2019 16:44:37 +0300 (MSK)
Final-Recipient: rfc822; info@greenparkhotel.by
Original-Recipient: rfc822;info@greenparkhotel.by
Action: failed
Status: 5.0.0
Remote-MTA: dns; mailbe03.hoster.by
Diagnostic-Code: smtp; 575 E.Kov@ran.by sender requires
authentication
Подскажите в чем может быть дело?
n.kazaryan2014
22 августа, 01:32
Здравствуйте.Спасибо за помощь 