Несколько почтовых ящиков в Яндекс.Почте для мобильных браузеров
17 декабря 2014, 13:58
Один адрес для работы, второй для общения с друзьями, третий просто дорог сердцу, потому что был заведён много лет назад. Теперь в Яндекс.Почте для мобильных браузеров прекрасно помещаются все ваши аккаунты, а переключение между ними занимает одно нажатие пальцем.
Вы можете настроить сборщик писем с Mail.RU и получать письма с двух ящиков в одном. Кроме того, из интерфейса Яндекс.Почты Вы можете отправлять письма от имени Mail.Ru. Если будут вопросы по настройке, то я с радостью помогу!
1) В разделе "Контакты" ya.почты создала группу "X". В папке "Все" находились контакты которым била присвоена группа "Х". При изменении сведений у контакта в папке "Все" , сведения у того же контакта в группе "X" не обновлялись. Для обновления данных приходилось принудительно, повторно вводить контакт опять в группу и тогда сведения обновлялись. Но надо сказать, что сегодня с утра данная ситуация исправилась. Может проводятся работы над сервисом. Надеюсь все станет работать стабильно.
Но заметила другой любопытный факт. При добавлении нового контакта обязательным полем является e-mail. Получается я не могу создать контакт только с номером мобильного телефона без почты. Думаю это не удобно.
2) Так как в ya.почта есть выход на ya.диск. Проблема авторизации в десктоповском приложении ya.диск. Ошибка "Проверьте соединение с Интернет". Интернет конечно был. Выяснила, что проблема с необходимостью обновления ОС для установки правильного времени. Но была такая ситуация, что по весомым причинам я не могла провести обновление операционной системы и поэтому ни как не могла синхронизироваться с ya.диск. В то время как приложение google диск в такой ситуации работало. Когда стало можно, провела обновление системы windows. Конечно все исправилось. В силу моей работы, интересно было бы узнать причину решения связать процесс синхронизации со временем ОС.
4) Ну и пока есть возможность, отзыв о дизайне ya.почты. Я не рассматриваю всякие дополнительные темы, так как ими не пользуюсь. В классическом виде ya.почта крайне светлая - разделители еле видны на многих экранах. Флажок выделения письма мелкий. Дело может быть и вкуса, но такое мнение, как выяснилось, не только у меня. Глаза в таком интерфейсе теряются и устают. Честно, не хочется сравнивать yandex с кем либо, так как испытываю уважение к темпам развития многих ya сервисов. Но разрешите привести в пример решения в дизайне mail.ru: разделители более четкие; интересное решение с флажком письма и кнопкой "прочитанное письмо/непрочитанное письмо".
Хочу отметить, что не сравниваю ya.почту с google, так как оказалось, что не все пользователи принимают "инновационный" подход в дизайне компании google. Конкретно я google почтой пользуюсь и там свои проблемы.
Рада пользоваться сервисами yandex. Хочу, что бы работа с ними становилась все удобнее и приятнее.
1) Проверил – у меня проблема не повторяется. Может, это были единичные случаи? У Вас сейчас повторяется проблема?
По поводу заведения карточки только с адресом – действительно, на данный момент только так можно завести карточку контакта, так как в первую очередь это адресная книга электронной почты, а не записная/телефонная. Но спасибо большое, я передам Ваше замечание нашим разработчикам!
Уже не в первый раз подводит функция отправить по расписанию.
Например подготовил письмо ночью, чтобы не пугать партнеров ставлю отправку на 8 утра. Проверяю почту в 9, нет в отправленных. нет в черновиках. Звоню партнеру спрашиваю пришло письмо? Нет!. И так все разы, что пользовался этой функцией. Она вообще работает? Или я может не понимаю ее смысл? Письма изчезают с прикрепленными файлами и не отправляются.
Здравствуйте! Функция работает исправно, давайте будем разбираться. Уточните, пожалуйста, по какому адресу можно с Вами связаться, чтобы запросить все необходимые данные? Или же Вы можете сами, когда Вам удобно, написать нам обращение в поддержку – мы всё проверим.
Подскажите пожалуйста как отключить яндекс почту, я привык к тутбай и мне гораздо удобнее пользоваться тем стилем и настройками, но при входе в тутбай ящик меня перекидывает в яндекс почту автоматом. Мне хочется чтобы почтовые ящики были отдельно. Заранее длагодарен за помощь.
Здравствуйте! На данный момент tut.by переносит все ящики на наши сервера, поэтому они имеют интерфейс Яндекс.Почты, изменить это никак нельзя. За уточнением информации Вы можете обратиться к администратору Вашего домена.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, сколько ящиков Вы добавляете и какая у Вас мобильная платформа и браузер. Также сообщите, как Вы выходите из Почты: просто закрываете браузер или же через кнопку "Выход"?
Вадим, добрый день! Данная версия является бета-версией и в ней Почта может работать нестабильно. Попробуйте откатиться на прежнюю версию браузера, которая является официальной релизной, или же воспользуйтесь любым другим.
У меня была проблемма с офферой на appappCoins. Служба поддержки запросила скриншоты. Добавляю файл в переписку,он в дороге где то теряется. Мне пишут скринов нет. У меня в отправленых есть, а в переписке нет. Я им пишу смотри вложения. Ответ скринов нет. Нужно проще где письмо,там и фото.
Эта проблема связана с браузером, скорее всего Вы используете бета-версию браузера Chrome. Советую Вам использовать официальную версию Chrome, которая уже прошла стадию Beta (это 41-я версия, например), или любой другой браузер. Вы можете скачать любой браузер со страницы http://browsers.yandex.ru .
Когда я захожу в оформление почты с компьютера (с любого браузера без включенных приложений типа AddBlock и т.п.) у меня выпадает окно с 15 темами, а значка "посмотреть все темы" нет. он просто исчез! что делать?
Вы можете настроить сборщик с ящика mail.ru в ящик на Яндекс с помощью инструкции на странице https://yandex.ru/support/mail/preferences/collector.xml . Если у Вас возникнут затруднения, Вы можете обратиться ко мне за подсказкой.
Взломали мой аккаунт. Письма на прежнюю почту не могут войти- пишется-"вход не выполнен". На "Яндекс.Деньги" было 1777 р. Сейчас-0. Я не могу войти в игру, в которую вложила очень много денег- пишется-"емейл или пароль неверны", хотя я их не меняла. А на прежнем паспорте, который был прикреплен к прежней почте писали похабщину.
Спасибо Тимофей,попробую позже,но хотел бы сказать,что надо бы отладить вопросы с аватарами,вы же ни чем не хуже остальных! Я пользуясь Яндеком уже досточно долго,а вопрос по сути не отлажен,хотелось бы очень,аватарка выражает зачастую ,с кем имеешь дело,ждём,спасибо!
Вы можете завести новый аккаунт на странице https://passport.yandex.ru/registration?mode=register&uid=83059575 , указав все данные . Более подробная информация есть по ссылке https://yandex.ru/support/mail-new/reg.html .
имея уже эл плчту с lisak50@mail.ru при регистрации на сайте знакомств велено ввести корректный дре и я дала такой----E_lisal50@mail.ru Этот адрес приняли но не пойму, получу ли я на новый адрес сообщения, что надо сделать
Здравствуйте! Не могу добавить в приложение Яндекс. Почта ещё один почтовый ящик. Ящик на Яндексе с двухфакторной аутентификацией. Через браузер вхожу в почту нормально, а в приложении пишет не верный адрес или пароль
А если я хочу завести закладку и входить на почту и с компьютера тоже, тогда как обычно пользуюсь ноутбуком. Причем, в ноуте вхоже из Оперы, а в компе она занята почтой мужа.Как мне сделать закладку в Гугле на компьтере, не региструраясь заново?
Подскажите, у меня 2 ящика на яндексе. Когда я выхожу из одного, то, если я опять хочу в него войти, мне автоматически предлагается другой ящик. Как в этом случае можно войти в первый почтовый ящик, из которого я вышла. нужно каждый раз выходить из всех ящиков, а потом во все входить?
Здравствуйте! Если Вы используете мультиавторизацию и работаете в двух ящиках одновременно, Вам нужно нажимать на кнопку в виде плюсика в правом верхнем углу экрана, которая появляется при нажатии на аватарку. Подробней про переключение и добавление можно прочесть на странице https://yandex.ru/support/mail/auth.html#switch-accounts . Если останутся вопросы, пишите! :)
А можно как в мэйле на один ящик добавлять адреса, которые придумываешь в этом ящике ? Это не регистрация новых ящиков с новыми телефонами и паролями, это именно в одном ящике создаешь новые адреса и у тебя они как папки в почте и всё с одним паролеми телефоном. Очень удобно.