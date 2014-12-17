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Несколько почтовых ящиков в Яндекс.Почте для мобильных браузеров

Один адрес для работы, второй для общения с друзьями, третий просто дорог сердцу, потому что был заведён много лет назад. Теперь в Яндекс.Почте для мобильных браузеров прекрасно помещаются все ваши аккаунты, а переключение между ними занимает одно нажатие пальцем.

123 комментария
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mathminsk
28 января 2016, 00:30
А как удалить из мобильной почты лишний добавленный ящик?
Мастер Груша х_х
28 января 2016, 00:30

Нажимаете "Добавить пользователя" и в появившемся окне справа "Редактировать список"

mathminsk
28 января 2016, 00:30
У меня нет такого в настройках программы.
Андроид 4.2
Есть только "Добавить ящик"
После этого выхожу на окошко с пользователем и паролем.
Может это где-нибудь в системных настройках телефона искать?
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Прикрепите скриншот, пожалуйста, где у Вас только "Добавить ящик" и нет опции редактирования списка. 

mathminsk
28 января 2016, 00:30

Жмем на добавить ящик:

https://yadi.sk/i/HD0OLLlGdUEaa

и появляется вот это:

https://yadi.sk/i/sQoB5V18dUEb5

mathminsk
28 января 2016, 00:30

А вот этого плюсика на вашем скриншоте в посте рядом с аватарами у меня нет - только одни аватары. Подозреваю, что это и есть "добавить пользователя"

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Вы всё верно делаете, добавить ящик можно и в настройках. А можете прислать скриншот "главной" страницы приложения, где у Вас не видно плюсика?

mathminsk
28 января 2016, 00:30

Да, пожалуйста,

https://yadi.sk/i/19psca7HdWnuh

Кстати, как видите - меню не открывается на весь экран, справа остается полоска с письмами, хотя, я думал, что так и надо - теперь начинаю сомневаться.)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Так не должно быть. Будем разбираться. Уточните, пожалуйста, какая платформа у Вашего устройства и какой браузер. Заранее спасибо!

mathminsk
28 января 2016, 00:30

Модель JY-G4S

Андроид 4.2.2

Браузер - опера стоит.

И от производителя стоит какой-то US Браузер с китайским поисковиком - я им не пользуюсь.

EtamSprit
28 января 2016, 00:30

Добрый день. Хочу удалить лишний ящик, но при нажатии "редактировать ящик" его нет списке, а письма все равно приходят. Что можно сделать? Пробовал через мобильную и обыкновенную версию. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Добрый!
Уточните, пожалуйста, речь идет о сборщике писем или же мультиавторизации?

Пожалуйста, также пркрепите скриншот отображения лишнего ящика и его отсутствия в списке редактируемых. Спасибо! 

Dolli Dolli
28 января 2016, 00:30
Аналогичный вопрос и письма добавленные с этим ящиком?
IntMark
28 января 2016, 00:30

Аналогичный вопрос, как удалять по ошибке добавленный аккаунт?

Мастер Груша х_х
28 января 2016, 00:30

Нажимаете "Добавить пользователя" и в появившемся окне справа "Редактировать список"

IntMark
28 января 2016, 00:30

ммм....есть функция в настройка "добавить ящик", но там нет кнопки "редактировать список", дргого похожего функционала тканье по интерфейсу я тоже не нашел к сожалению. Но спасибо =)

mr.galimov2010
28 января 2016, 00:30

Когда обновиться почто в IOS?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Увы, даже ориентировочные сроки назвать не могу.

Михаил
28 января 2016, 00:30

Очееееень надо клиента, для iOS!!! 

Согласен да же на тестовое приложение ;)

Михаил
28 января 2016, 00:30

Во как! Вместо логина, почта)) Ну что пишите письма ))))

sadulaeva.elizaveta
28 января 2016, 00:30

;-)

Комментарий удалён
Олеся Султанова(Илибаева)
28 января 2016, 00:30

:-)

Арсений
28 января 2016, 00:30

Здорово! Спасибо!

Гуля
28 января 2016, 00:30

Будете ли ЯП для Windows Phone? В планах вообще есть у вас?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Босюь, что в ближайших планах такой разработки нет.

Nurlan
28 января 2016, 00:30

Хочу такой же клиент для Windows Phone, как мобильном браузере. Очень нравится. Когда же это будет? хотя бы пообещайте ))) 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Очень хотел бы (у самого есть устройство на WP), увы, не могу. А чем веб-интерфейс не нравится?

Nurlan
28 января 2016, 00:30

В Веб интерфейс не всегда могу заходить. иной раз нет доступа к инету. или есть но слишком дорого например в роуминге. в клиенте написал письмо быстро подключился отправил и выключился )) 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Справедливо.

Спасибо, передам разработчикам!

Арсений
28 января 2016, 00:30

Какая электронная почта лучше: Яндекс.Почта или Почта Mail.ru?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Здравствуйте!

Думаю, что Вам надо попробовать оба варианта и решить самостоятельно :)

Арсений
28 января 2016, 00:30

Да вот, есть ящик и там, и там. В каждом свои плюсы и минусы, а хочу один почтовый ящик. Не люблю когда их много.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Вы можете настроить сборщик писем с Mail.RU и получать письма с двух ящиков в одном. Кроме того, из интерфейса Яндекс.Почты Вы можете отправлять письма от имени Mail.Ru. Если будут вопросы по настройке, то я с радостью помогу!

Арсений
28 января 2016, 00:30

Спасибо, подумаю.

Zoyachka1819
3 декабря 2018, 22:58
Тимофей, служба поддержки,
Здравствуйте! Как в приложении Яндекс Почта в настройках удалить дополнительные аккаунты? Спасибо.
nik3325
28 января 2016, 00:30

У меня пропали назначенные папки с письмами из списка,остались только предустановленные,как вернуть на место?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Попробуйте нажать на значок стрелки у папки "Входящие" – скорее всего, Вы просто случайно свернули список папок. 

nik3325
28 января 2016, 00:30

Так и есть,спасибо.

awud3
28 января 2016, 00:30

Спасибо помогло

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antira29
28 января 2016, 00:30

Ребят,а где можно задать вопросы по небольшому количеству фич на yandex.почте?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Можно прямо здесь  – я постараюсь ответить на все!

antira29
28 января 2016, 00:30

 Здравствуйте! Благодарю за ответ.


Ситуации следующие:

1) В разделе "Контакты" ya.почты создала группу "X".  В папке "Все" находились контакты которым била присвоена группа "Х". При изменении сведений у контакта  в папке "Все" , сведения у того же контакта в группе "X" не обновлялись. Для обновления данных приходилось принудительно, повторно вводить контакт опять в группу и тогда сведения обновлялись. Но надо сказать, что сегодня с утра данная ситуация исправилась. Может проводятся работы над сервисом. Надеюсь все станет работать стабильно. 

Но заметила другой любопытный факт. При добавлении нового контакта обязательным полем является e-mail. Получается я не могу создать контакт только с номером мобильного телефона без почты. Думаю это не удобно.


2) Так как в ya.почта есть выход на ya.диск. Проблема авторизации в десктоповском приложении ya.диск. Ошибка "Проверьте соединение с Интернет". Интернет конечно был. Выяснила, что проблема с необходимостью обновления ОС для установки правильного времени. Но была такая ситуация, что по весомым причинам я не могла провести обновление операционной системы и поэтому ни как не могла синхронизироваться с ya.диск. В то время как приложение google диск в такой ситуации работало. Когда стало можно, провела обновление системы windows. Конечно все исправилось. В силу моей работы, интересно было бы узнать причину решения связать процесс синхронизации со временем ОС. 


4) Ну и пока есть возможность, отзыв о дизайне ya.почты. Я не рассматриваю всякие дополнительные темы, так как ими не пользуюсь. В классическом виде ya.почта крайне светлая - разделители еле видны на многих экранах. Флажок выделения письма мелкий. Дело может быть и вкуса, но такое мнение, как выяснилось, не только у меня. Глаза в таком интерфейсе теряются и устают. Честно, не хочется сравнивать yandex с кем либо, так как испытываю уважение к темпам развития многих ya сервисов. Но разрешите привести в пример решения в дизайне mail.ru: разделители более четкие; интересное решение с флажком письма и кнопкой "прочитанное письмо/непрочитанное письмо".

Хочу отметить, что не сравниваю ya.почту с google, так как оказалось, что не все пользователи принимают "инновационный" подход в дизайне компании google. Конкретно я google почтой пользуюсь и там свои проблемы.


Рада пользоваться сервисами yandex. Хочу, что бы работа с ними становилась все удобнее и приятнее.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Добрый вечер!

Давайте разбираться.

1) Проверил – у меня проблема не повторяется. Может, это были единичные случаи? У Вас сейчас повторяется проблема?

По поводу заведения карточки только с адресом – действительно, на данный момент только так можно завести карточку контакта, так как в первую очередь это адресная книга электронной почты, а не записная/телефонная. Но спасибо большое, я передам Ваше замечание нашим разработчикам!

2) По поводу десктопного приложения – пожалуйста, напишите отдельное обращение моим коллегам из Я.Диска (быстрее будет Вам пообщаться с ними напрямую, нежели каждый компетентный ответ и вопрос будут передаваться через меня здесь). 

3) Спасибо за замечания – я непеременно передам их нашим менеджерам интерфейсов и дизайнерам!

antira29
28 января 2016, 00:30

Добрый день! 

1)     Ситуация с папками пока не повторилась.С карточками, надеюсь, ситуация изменится.

2)     Спасибо! Будет время, напишу.

3)     Благодарю за содействие!

Андрей Шевлягин
28 января 2016, 00:30

andrew.schevliagin@yandex.ru

sally56
28 января 2016, 00:30

Здравствуйте. А добавить почту Mail или другую возможно? 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Добрый вечер! Можно добавить с помощью сборщика любую почту и читать/отправлять письма через Яндекс. 

sally56
28 января 2016, 00:30

Спасибо за ответ, я имел ввиду в мобильное приложение. По сути там только добавить можно "ящики" от Яндекса... или я ошибаюсь?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Да, Вы правы. Спасибо, передам Ваш комментарий мобильным разработчикам в виде предложения!

iv.vardugin2016
28 января 2016, 00:30

Здраствуй  Sally56.  А вам  это  не   нравиться    это   почта  Маил  переходите  на  другую  почту     :-(

sally56
28 января 2016, 00:30

Бред написан, изъяснитесь подробнее или расставте знаки препинания!

saratov.iwan
28 января 2016, 00:30

прекрасно!

finder1965
28 января 2016, 00:30

Почему на Файрфоксе шрифты более чёткие на мониторе с большим разрешением?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Увы, не совсем Вас понимаю. У Вас размыт шрифт в других браузерах при просмотре Я.Почты?

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:30

А "все аккаунты" это так же 4 добавочных или действительно можно прикрутить много ящиков? Спасибо!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Все 5. Возможно, в будущем мы увеличим это число. 

info@sibrez.ru
28 января 2016, 00:30

В приложении для IOS можно поместить несколько аккаунтов?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

На данный момент нет, но Вы можете пользоваться несколькими учетными записями в веб-интерфейсе. 

batog
28 января 2016, 00:30

Добрый день!

Уже не в первый раз подводит функция отправить по расписанию. 

Например подготовил письмо ночью, чтобы не пугать партнеров ставлю отправку на 8 утра. Проверяю почту в 9, нет в отправленных. нет в черновиках. Звоню партнеру спрашиваю пришло письмо? Нет!. И так все разы, что пользовался этой функцией. Она вообще работает? Или я может не понимаю ее смысл? Письма изчезают с прикрепленными файлами и не отправляются.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Здравствуйте!
Функция работает исправно, давайте будем разбираться. Уточните, пожалуйста, по какому адресу можно с Вами связаться, чтобы запросить все необходимые данные? Или же Вы можете сами, когда Вам удобно, написать нам обращение в поддержку – мы всё проверим.  

setevichok@tut.by
28 января 2016, 00:30

Подскажите пожалуйста как отключить яндекс почту, я привык к тутбай и мне гораздо удобнее пользоваться тем стилем и настройками, но при входе в тутбай ящик меня перекидывает в яндекс почту автоматом. Мне хочется чтобы почтовые ящики были отдельно. Заранее длагодарен за помощь.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Здравствуйте!
На данный момент tut.by переносит все ящики на наши сервера, поэтому они имеют интерфейс Яндекс.Почты, изменить это никак нельзя. За уточнением информации Вы можете обратиться к администратору Вашего домена.  

info@startma.ru
28 января 2016, 00:30

Скажите, а когда вы для удобства сделаете то же самое для приложения!? 

Все остальные почтовые представители и ваши конкуренты уже давно сделали это возможным в своих приложения. И да же функцию добавления аккаунтов с других почт, что упрощает конечно же работу.

Супер, что и в мобильной веб.версии можно теперь  добавлять несколько почт, но все же хотелось бы заходить в почту непосредственно с официального приложения!

husan.kulov
28 января 2016, 00:30

(B)

pr@1ok-ural.ru
28 января 2016, 00:30

Как добавит почтовый ящик, который зарегистрирован на phpwebmail (корпоративный)? 

 

103@pipe-msk.ru
28 января 2016, 00:30

Только если выйти и снова войти в почту, ящики почему-то отваливаются. Не все, но некоторые.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, сколько ящиков Вы добавляете и какая у Вас мобильная платформа и браузер. Также сообщите, как Вы выходите из Почты: просто закрываете браузер или же через кнопку "Выход"?
103@pipe-msk.ru
28 января 2016, 00:30

Платформа стационарная, андроид, firefox, нажимаю кнопку выхода из почты, не из браузера.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

И когда Вы нажимаете "Выход", то он происходит из того ящика, который был активен в Почте или же из какого-то другого? Не могли бы Вы перечислить адреса и пошагово описать происходящее?

Если Вам неудобно здесь, то я могу связаться с Вами по электронной Почте. 

fel533
28 января 2016, 00:30

День добрый!

Не знаю с чем это связано, но у меня через раз показывает епочта папки, которыея сам добавил.

Последние 2 дня показывает только основные 5 папок и все. А правила, которые я создал работают и я не могу добраться до некоторых сообщений.

Их просто не видно, но правила работают.

Как быть?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Добрый! 

Возможно, что они у Вас просто свёрнуты – нажмите на «v» у папки "Входящие" и папки появятся. 

Вадим
28 января 2016, 00:30

Здравствуйте! Появилась проблемка отправляемые письма почему-то уходят в папку Черновики.Подскажите что можно сделать.Использую гугл хром 43 версию

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Вадим, добрый день!
Данная версия является бета-версией и в ней Почта может работать нестабильно. Попробуйте откатиться на прежнюю версию браузера, которая является официальной релизной, или же воспользуйтесь любым другим.

usowalexei
28 января 2016, 00:30

я замучился на пк файл прикреплять.что вы с почтой наделали?прикрепляеш,отпровляеш.найти никто не может.всегда по запросу ставил яндекс,но придется перейти на гугл.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30
Опишите проблему подробнее, пожалуйста. На каком шаге начинаются трудности и в чем они выражаются? Постараемся Вам помочь.
usowalexei
28 января 2016, 00:30

У меня была проблемма с офферой на appappCoins. Служба поддержки запросила скриншоты. Добавляю файл в переписку,он в дороге где то теряется. Мне пишут скринов нет. У меня в отправленых есть, а в переписке нет. Я им пишу смотри вложения. Ответ скринов нет. Нужно проще где письмо,там и фото.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Так и должно быть, значит, проблема на стороне службы поддержки. Попробуйте, пожалуйста, загрузить скриншоты на Яндекс.Диск и пришлите им ссылкой – увидят ли они тогда их?

suhova.biz
28 января 2016, 00:30

У меня прекратили работать кнопки ОТПРАВИТЬ сообщение и на Яндекс диске СКАЧАТЬ и ЗАГРУЗИТЬ

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30
Эта проблема связана с браузером, скорее всего Вы используете бета-версию браузера Chrome.  Советую Вам использовать официальную версию Chrome, которая уже прошла стадию Beta (это 41-я версия, например), или любой другой браузер. Вы можете скачать любой браузер со страницы http://browsers.yandex.ru .
Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:30

Здравствуйте. Можно ли на Яндекс. Почта создать псевдоним или алиас?

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Здравствуйте!
Да, Вы можете добавлять альтернативные адреса и алиасы. Подробнее об этом написано в нашей Помощи.  

rus.rodin2015
1 февраля 2016, 21:51
rusl.rodin2017@yandex.ru
bourn4570
9 февраля 2016, 18:47
Я так понял из всего прочитанного что ящики почты gmail,mail, добавить невозможно??? в Ваш почтовый клиент,часто работаю с телефона Андроид 5,0
Gavrilova-zzz
17 февраля 2016, 17:13
Подскажите пожалуйста, как установить звуковое оповещание письма. Так как три почты и не очень удобно каждый раз проверять почту
g.axmedowa2017
18 февраля 2016, 12:47
Как мне узнать свой e-mail
kambulatov.ruslan2016
10 марта 2016, 09:05
mtsc278
S.S.Anastasia
12 марта 2016, 23:37
Когда я захожу в оформление почты с компьютера (с любого браузера без включенных приложений типа AddBlock и т.п.) у меня выпадает окно с 15 темами, а значка "посмотреть все темы" нет. он просто исчез! что делать?
BUBA
4 мая 2016, 09:29
Отлично,
GRISCHA.MAKAROV2015
8 июля 2016, 22:14
У меня есть еще зарегистрованная почта на майлру,как их объединить и просматривать с моего телефона.
Тимофей, служба поддержки
12 июля 2016, 13:22
Здравствуйте!


Вы можете настроить сборщик с ящика mail.ru в ящик на Яндекс с помощью инструкции на странице https://yandex.ru/support/mail/preferences/collector.xml .
Если у Вас возникнут затруднения, Вы можете обратиться ко мне за подсказкой.
povchinezc82
27 июля 2016, 22:03
ДА
lidka1949
20 октября 2016, 13:55
Не могу зайти во второй ящик яндекса,открытый с моего ПК. Как исправить положение,если на него может быть поступила почта?
Тимофей, служба поддержки
14 ноября 2016, 18:25
Добрый вечер!
Верно ли я понял, что проблема в доступе к ящику? Попробуйте воспользоваться рекомендациями на странице https://yandex.ru/support/passport/support-restore.xml . 
ub4hoq
31 декабря 2016, 15:59
как сделать  чтобы на главной странице яндекс отображались два ящика?
Тимофей, служба поддержки
9 января 2017, 14:56
Добрый день!
Нажмите на аватарку ящика, выберите "Добавить пользователя" и введите свои данные. После этого Вы сможете переключаться между ящиками на главной странице. 
ub4hoq
10 января 2017, 09:22
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо.
yuriyvorozhtcov
6 января 2017, 19:17
С маил.ру ,  можно , и как получать уведомления на на яндексе.ру ? Сибо . yuriy.
Тимофей, служба поддержки
13 января 2017, 14:08
Добрый день!
В приложении пока нет возможности добавить почту маил.ру. 
Комментарий удалён
Тимофей, служба поддержки
13 января 2017, 14:09
Добрый день!
Пока в приложении можно использовать только почту Яндекса, а возможность добавлять аккаунты других сервисов обязательно появится в будущем!
Vera Osipova
8 января 2017, 12:10
Коментарии к посту
татьяна
15 января 2017, 23:57
Взломали мой аккаунт. Письма на прежнюю почту не могут войти- пишется-"вход не выполнен". На "Яндекс.Деньги" было 1777 р. Сейчас-0. Я не могу войти в игру, в которую вложила очень много денег- пишется-"емейл или пароль неверны", хотя я их не меняла. А на прежнем паспорте, который был прикреплен к прежней почте писали похабщину.
Тимофей, служба поддержки
16 января 2017, 15:57
Добрый день!
Попробуйте воспользоваться рекомендациями по восстановлению доступа на странице https://yandex.ru/support/passport/support-restore.html .
Afanasy
16 января 2017, 18:03
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо Тимофей,попробую позже,но хотел бы сказать,что надо бы отладить вопросы с аватарами,вы же ни чем не хуже остальных! Я пользуясь Яндеком уже досточно долго,а вопрос по сути не отлажен,хотелось бы очень,аватарка выражает зачастую ,с кем имеешь дело,ждём,спасибо!
payx.devid
16 января 2017, 18:47
Как добавить несколько ящиков
Тимофей, служба поддержки
20 января 2017, 16:01
Добрый день!
Нажмите на знак "+" рядом с аватаркой, чтобы добавить еще ящик.
samiev.shuh
3 апреля 2017, 11:51
Салом
liuda.tzybina
23 июня 2017, 06:55
Как завести ее одну почту?
Тимофей, служба поддержки
23 июня 2017, 15:18
Вы можете завести новый аккаунт на странице https://passport.yandex.ru/registration?mode=register&uid=83059575 , указав все данные . Более подробная информация есть по ссылке https://yandex.ru/support/mail-new/reg.html . 
by@europaplustv.by
30 июля 2017, 18:04
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день! Как удалить второго пользователя из мобильного приложения  почты?
Тимофей, служба поддержки
1 августа 2017, 17:13
Вы можете просто отключить его. Для этого необходимо зайти в Меню приложения - Настройки - Управление аккаунтами – и убрать галочку напротив тех аккаунтов, которые не нужны Вам в почте.
Alexsanbrignatew
19 ноября 2017, 01:31
Alexsanbrignatew
Людмила Максимова (Лисак)
24 ноября 2017, 03:25
имея уже эл плчту с lisak50@mail.ru     при регистрации на сайте знакомств   велено ввести корректный дре  и я  дала такой----E_lisal50@mail.ru   Этот адрес приняли но не пойму, получу ли я на новый адрес сообщения, что надо сделать
Тимофей, служба поддержки
28 ноября 2017, 18:01
Добрый вечер! 


По этому вопросу Вам стоит обратиться к поддержке почтового сервиса Mail.Ru , увы, при всём желании, мы не сможем помочь по вопросам работы их сервиса. 
osipov-miner
24 ноября 2017, 18:51
Здравствуйте! Не могу добавить в приложение Яндекс. Почта ещё один почтовый ящик. Ящик на Яндексе с двухфакторной аутентификацией. Через браузер вхожу в почту нормально, а в приложении пишет не верный адрес или пароль
Тимофей, служба поддержки
28 ноября 2017, 18:09
Добрый вечер! 


Проверьте, пожалуйста, удастся ли Вам войти с телефона в мобильную версию сайта mail.yandex.ru/touch ? Также уточните, пожалуйста, адрес ящика, с помощью которого Вам не удаётся войти в приложение. 
Татьяна Латышева
11 апреля 2018, 21:44
А если я хочу завести закладку и входить на почту и  с компьютера тоже,  тогда как обычно пользуюсь ноутбуком. Причем, в  ноуте  вхоже из Оперы, а в компе она занята почтой мужа.Как мне сделать закладку в Гугле  на компьтере,  не региструраясь заново?
Тимофей, служба поддержки
12 апреля 2018, 08:40
здравствуйте, Татьяна! 
В этом вопросе Вам должна помочь статья о браузере Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/188842?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru . 


А ещё Вы можете вместе с мужем использовать браузер Опера для обоих ящиков. Для этого в ящике мужа нажмите на портрет справа наверху, затем нажмите «Добавить пользователя» и войдите в свой ящик.


Тогда Вы сможете переключаться между ящиками, когда возникнет необходимость. Подробнее: https://yandex.ru/support/mail/auth.html#switch-accounts . 
info@kukloterapia.ru
24 мая 2018, 11:39
Подскажите, у меня 2 ящика на яндексе. Когда я выхожу из одного, то, если я опять хочу в него войти, мне автоматически предлагается другой ящик. Как в этом случае можно войти в первый почтовый ящик, из которого я вышла. нужно каждый раз выходить из всех ящиков, а потом во все входить?
Тимофей, служба поддержки
25 мая 2018, 11:06
Здравствуйте! Если Вы используете мультиавторизацию и работаете в двух ящиках одновременно, Вам нужно нажимать на кнопку в виде плюсика в правом верхнем углу экрана, которая появляется при нажатии на аватарку. Подробней про переключение и добавление можно прочесть на странице https://yandex.ru/support/mail/auth.html#switch-accounts . Если останутся вопросы, пишите! :)
meitan.2017
27 января, 21:11
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как добавить в приложение несколько почтовых ящиков (у меня 4!). постоянно выкидывает( оставляет 1. 
поменяла телефон (на старом проблем не было!) 
foodgrade
4 февраля, 11:17
А можно как в мэйле на один ящик добавлять адреса, которые придумываешь в этом ящике ?  
Это не регистрация новых ящиков с новыми телефонами и паролями, это именно в одном ящике создаешь новые адреса и у тебя они как папки в почте и всё с одним паролеми телефоном. Очень удобно.
Обновлено 4 февраля, 11:19
Удалённый пользователь
8 февраля, 11:50
хочу внести пятый ящик, выдает ошибку. В чем причина?
vitaliyzharoff.atest
сегодня, 00:20
Можно ли создать несколько почтовых ящиков с одним номером телефона? 