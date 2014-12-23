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Новогоднее настроение в Яндекс.Почте

Мы долго высчитывали оптимальную плотность и объём снега, пробовали распространение снежинок по распределению Гаусса, подбирали индивидуальные функции для каждой снежинки. Даже хотели сделать рост изморози по кривым Безье, но картинок подходящих не было.

Поэтому сегодня в Яндекс.Почте вы найдёте для себя ровно столько новогоднего настроения, сколько нужно в соответствии с нашими тщательными расчётами.

Во-первых, вы можете установить новогоднюю тему «Настроение», если ещё не успели этого сделать.


Во-вторых, мы украсили почту новогодней гирляндой — она совсем как настоящая, её даже можно включать и выключать.


В-третьих, на странице входа в почту мы повесили наши традиционные звенящие ёлочные шарики. И добавили к ним сюрприз. Его вам придётся найти самостоятельно.


И в-четвёртых, в Яндекс.Почте для мобильных браузеров вас ждёт почти настоящий снежный шар, в котором идёт почти настоящий снег. А если ваш телефон это поддерживает, то его можно попробовать потрясти. И в новой версии приложения для Android снежный шар тоже есть.


Новогоднего настроения вам!
96 комментариев
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Тринадцатый
28 января 2016, 00:29
Не нашел только фона с елочными игрушками. Всю зимнюю пролистал обновляя, надеясь найти, так и не увидел. =(

В остальном все классно. Почему-то ожидал снега в мобильном приложении. =)
Оксана
28 января 2016, 00:29

Все новогодние фоны в "смена сезонов". В зимней тоже не нашла).

Тринадцатый
28 января 2016, 00:29
И правда, премного благодарен ;)
Оксана
28 января 2016, 00:29

Не за что:).

Василий
28 января 2016, 00:29

Еще есть тема "Снеговики" наиболее новогодняя.

Ололош
28 января 2016, 00:29

Есть тема «настроение» — в ней много новогодних картинок :) 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:29

тоже самое. тема не обновляется

Тринадцатый
28 января 2016, 00:29
Наверное у вас не снята галочка «Оставить этот фон», тогда и картинка не будет меняться. Если я вас правильно понял.
Маша Самойлова
28 января 2016, 00:29

Нашла подарок)) лампочки включаются и выключаются))

LydiaHallward
28 января 2016, 00:29

они наверное имели в виду другую фишку. в замороженном елочном шаре есть игра;-)

maksnik1
28 января 2016, 00:29

ну и прикольчик

безопасностьчасовой часымебельфутболкиxxxчат

anas.abramo2011
28 января 2016, 00:29

Спасибо вам за новогодние настроение! И с наспупающим новым годом всех, всех!:-)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

И Вас с наступающим!

krasnoperx
28 января 2016, 00:30

С Новым Годом!

Andrey-soap
28 января 2016, 00:30

Доброго времени суток!

Вопрос: как можно отключить праздничное оформление? Я имею в виду не выключатель гирлянды, а оформление в целом. Можно ли в настройках завести параметр "не применять праздничное оформление" (чтобы не отключать вручную каждый новый год, 8 марта и тд)?

PS. Чем распределение Гаусса отличается от нормального?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Доброго!

Вообще – никак. Но я передам Ваш комментарий в виде предложения нашим разработчикам. Спасибо!

 

nosnoboss
28 января 2016, 00:30

Боже, нельзя ли оставить пользователя в покое и не пакостить, меняя оформление! Хотя бы споросили.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Но Вы же можете отключить гирлянду – нажмите на стрелку около папки "Входящие" и верхний блок с оформлением свернется. Автоматически украшения исчезнут после праздиков. 

Oleg S
28 января 2016, 00:30

При нажатии на стрелку около папки "Входящие" не только сворачивается раздражающий "праздничный" блок (это хорошо), но и пропадают с экрана названия папок (а это совсем нехорошо). Можно сделать так, чтобы эти два действия не выполнялись от одного и того же нажатия?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Иначе гирлянду не убрать. Ещё Вы можете включить трёхпанельный интерфейс (справа от или под списком писем) – в нём и папки на месте, и гирлянды нет. 

nosnoboss
28 января 2016, 00:30

Да но тогда пропадает и нормальный список папок, входящие и пр. Что делает навигацию невозможной.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Тогда Вы можете включить трёхпанельный интерфейс (справа от или под списком писем) – в нём и папки на месте, и гирлянды нет. 

gfksx2
28 января 2016, 00:30

Почему я должен постоянно уворачиватся от ваших "улучшений" ? Сделайте что бы можно было включить "легкую"версию по умолчанию и ничего там не трогайте !

alexgearbox
28 января 2016, 00:30
+1
av003
28 января 2016, 00:30

+1

melodiana
28 января 2016, 00:30
>> PS. Чем распределение Гаусса отличается от нормального?

Это было помутнение рассудка, спасибо, что обратили внимание ) Исправили текст.
Лев
28 января 2016, 00:30

Есть такой вариант — поставить дополнение к вашему браузеру для блокировки рекламы (например Adblock Plus), и в нем заблокировать все неугодные изображения, так-же можно убрать фоновые изображения из тем оформления. Например отключить фоновую картинку в теме звездных воин, и получается аскетичная темная тема.

Andrey-soap
28 января 2016, 00:30

Элементы оформления имеют нетривиальные (и скорее всего динамические) имена, например, https://yastatic.net/mail/neo2/_/w9TFfasAH86gKO43KtDIvyjZM74.png. Для разработчиков гораздо проще сделать опции оформления, чем для пользователя разобраться в деталях реализации.

Лев
28 января 2016, 00:30

Несомненно.
Но я бы не предлагал этот, пока похоже единственный вариант, если бы эти гирлянды были динамическими, названия файлов — да они сгенерированы, но похоже они не не меняются. По крайней мере, я их больше не наблюдаю.
Правда ушло минут 20 на поиск всех «лампочек» в списке элементов, которые можно заблокировать.

С другой стороны нужно отдать им (Яндексу) должное — не смотря на дурацкие приукрашательства, функционал почты развивается логично и нареканий не вызывает. Чего не скажешь о Гугле, с которого ушел в свое время благодаря его «развитию».

Andrey-soap
28 января 2016, 00:30

Я обнаружил, что достаточно убрать классы b-page_newyear и b-page_newyear_loaded у элемента js-page. Любые решения вроде этого обречены на провал при очередной смене оформления. Из комментариев здесь я узнал о трехпанельном режиме, перешел на него, удобнее.

Что касается gmail'а, то поиск писем там традиционно лучше (что важно для меня), а иногда отправить письмо с яндекса нельзя из-за спам-фильтров на принимающей стороне, в таких случаях gmail помогает.

fourjustoneday
28 января 2016, 00:30

гирлянда красивая!

Зубо Александра
28 января 2016, 00:30

а где подарок?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

А какой Вы хотите?

SaMari
28 января 2016, 00:30

Спасибо! С наступающим Новым годом! Исполнения желаний и всего только хорошего!

jek_recluse
28 января 2016, 00:30

Спасибо команде Яндекса! Здорово получилось! :-)Особенно покрывание инеем входа в почту понравилось! Радовался как ребенок )))

SKAZKA MARiKO
28 января 2016, 00:30

Вот отдельную благодарность хочу выразить вам за гирлянду на почте и панель со звенящими шарами при авторизации!!! Спасибо огромное, Яндекс! Радуете! Ещё как! Очень красиво! А сделайте в следующем году гирлянду по всему периметру страницы. А? Круто же! PS: А я видела такую же панельку со звенящими шарами (только без буквы "Я") на главной странице одного сайта. Буквально эти же шары! Точь-в-точь! Ещё подумала, странно, шарики звенящие, как у Яндекса! Интересно, этот сайт у вас идею стырил, что ли?

megashurik
28 января 2016, 00:30

Вот бы в подарок получить 2015 ТБ на Я.Диске :)

palach911
28 января 2016, 00:30

Плохо что убрали возможность наиграть мелодию на шарах, как в прошлые годы(((

volhonsk
28 января 2016, 00:30

Спасибо, что делитесь новогодним настроением, а то с предновогодней гонкой на работе забываешь порадоваться жизни :-) 

Александра
28 января 2016, 00:30

Спасибо за отличное оформление и приятные сюрпризы!!! Всегда радуете меня своими идеями!!! Творческих успехов в новом году!:-D

WaleronTrot
28 января 2016, 00:30

Как убрать гирлянду из почты? От этого нового года уже блевать тянет.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Нажмите на стрелочку у папки "Входящие" и гирлянда свернется. Или же Вы можете установить оформление "Справа от списка писем" или "Под списком писем" – в нем также нет праздничного оформления.

WaleronTrot
28 января 2016, 00:30

Спасибо огромное! (креатив яндекса оценил, но подобное не в моём вкусе)

malichom
28 января 2016, 00:30

Снежный шар в приложении под android очень порадовал! Спасибо за создание новогоднего настроения )

Комментарий удалён
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Нажмите на стрелочку у папки "Входящие" и гирлянда свернется. Или же Вы можете установить оформление "Справа от списка писем" или "Под списком писем" – в нем также нет праздничного оформления.

К праздникам мы украшаем интерфейс, но всегда стараемся сделать это ненавязчиво. 

ColorName
28 января 2016, 00:30

сделайте салют)

cr-lab
28 января 2016, 00:30

Спасибо за такие приятные новшества! С наступающими праздниками вас!

ArryMan
28 января 2016, 00:30

нормал

Gykova
28 января 2016, 00:30

Потрясающая заставка с новогодними музыуальными шарами!!!

vovsplesk
28 января 2016, 00:30

спс с наступающим!!!B-)

Введите текст цитаты
Showreal Amp
28 января 2016, 00:30

Да вы гоните господа критики!

На вкус и цвет - товарищей нет. - Но Я не доволен вами господа возмущатели! Я критикую вас как критиков. Вы не обоснованы! 

Я в свою очередь долго ругал яндекс как проэкт бесполезного аналога "гугля" . Но с выходом Яндексовсого "Альфа-Браузера" Я пришел к пониманию что Яндекс зашел настолько далеко что все эти гугл-хромы и оперы с сафари - плетуться за километр в хвосте. Количество функционала и доступных приложений впечатляет! Полная управляемость прогрузки элементов на страницах восхитительна! Как и удобство, как и оформление!

Я желаю ребятам успеха и процветания! Пусть и дальше радуют глаз своими разработками.

Единственное что хочу отметить в оформлении (ИМХО) - вид вкладок как на windows 8 - без чётких граней между сохранёнными вкладочками - выглядит слегка убого. - То есть - нужно хоть как то их визульно разделить. Чтобы одна вкладко тупо не соприкасалась с другой. (Из-за разницы в цвете - это выглядит режуще глаз) 

А так - респект и спасибо!!! 

Showreal Amp
28 января 2016, 00:30

Да, кстати... Этот эффект "заморозки", шарики, иней и новогоднее оформление - бомба)) Я тоже порадовался как ребёнок.

Половина Моих знакомых, поглощена Моей Яндекс-пропогандой))) 

fedorov20151016petr
28 января 2016, 00:30

И что вы там на городили, на почту не зайти и     не проверить, это ваш " новогодний подарок" - "очень благодарен" - " всего хорошего" , что бы вам, тем бы концом, и по тому же месту!!!!

veneso
28 января 2016, 00:30

Яндексоиды, скиньте на почту плиз скрипт-игрушку, которая замораживает экран и нужно мышкой двигать. :-P

Ertan Karaman
28 января 2016, 00:30

Мы хотим Яндекс почтового ящика расширения возможностей входов ли yandex.r почте могу выслать смс уведомление я kişiye.ancak yandex.com.t расширение, когда я не имеют этой функции с введением уведомления SMS по почте прийти к турецкой версии Яндекса

saidaschev
28 января 2016, 00:30

Здорово получилось - спасибо -) !!!

Кица
28 января 2016, 00:30

работает только легкая версия яндекс-почты. и с двух сторон страницы всплывают окна с рекламой. Что сделать, чтобы восстановить полную версию почты. Указанные рекомендации не помогают.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Здравствуйте!

А какой браузер Вы используете? Также проверьте, пожалуйста, в других браузерах проблема с версией также повторяется и уточните, используете ли Вы антивирус?

maksnik6
28 января 2016, 00:30

все ок

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n1n2n3n4n55
28 января 2016, 00:30

Спасибо за заботу и попытку раскрасить этот мир, подарить радость! )))

Псиса
28 января 2016, 00:30

Все вроде прекрасно, но мне не приходят в почту письма с Яндекс фоток  уже несколько месяцев.  Мой адрес ya.super-maus@yandex.ru

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Вам не приходят уведомления? По нашим данным с ящиком всё в порядке. Проверьте, пожалуйста, не добавили ли Вы случайно наш адрес noreply@yandex-team.ru в Чёрный список.

Псиса
28 января 2016, 00:30

Вот спасибо!!!! Действительно добавила)))) Большое спасибо!!!! Удачи вам в работе!

Balanar0011
28 января 2016, 00:30

Супер тема, на будущий Новый Год покатит.

bmxerv
28 января 2016, 00:30

Добрый день!

 

В мобильной почте и в Легкой версии почты вдруг пропала кнопка "прикрепить файлы". Одновременно с этим перестало работать приложение яндекс.почты (выдает ошибку подключения - "нет доступа в интернет", хотя интернет работает). И одновременно с этим же перестала грузиться полная версия, говорит, что слишком старый браузер. То есть еще недавно у меня было четыре разных способа отправить с телефона письмо с вложением, а сегодня вечером, кога это срочно нужно было сделать, я вдруг обнаружил, что ни один из них не работает.

Проясните, пожалуйста, ситуацию, если вам не сложно.

Телефон Nokia N900, платформа Maemo, браузер встроенный (на базе firefox). Flashplayer обновлен до 10 версии.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Добрый!

Уточните, пожалуйста, все эти проблемы возникают только на мобильном устройстве или же на ПК тоже?

bmxerv
28 января 2016, 00:30

Проверил сейчас легкую версию с компьютера, кнопка "прикрепить" есть. С мобильного ее по-прежнему нету ни на легкой, ни на мобильной страничке. Мобильное приложение почты также не работает.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Спасибо, всё проверим. 

bmxerv
28 января 2016, 00:30

Большое спасибо за проявленное внимание к проблеме!

rsd-cool
28 января 2016, 00:30

Кстати, фоновые изображения очень круто смотрятся, если они удачно подобраны.

Библия
Федор Науменко
28 января 2016, 00:30

Молодцы!

PPPKZ
28 января 2016, 00:30

Здравствуйте ! Как можно найти письмо, которое удалили из удалённых писем ? Очень важно. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:30

Если письмо удалено из «Удалённых», восстановить его уже невозможно — оно уничтожено. Сожалеем.

hadisa.sultonova
11 марта 2016, 08:00
Новый. Год прошло. Сейчас. Весна.
masalkinvitya
12 мая 2016, 11:13
Сделайте так, что можно было выбирать фон почты через свои фотографии на ноутбуке, компьютере и т.п
ElenaSoluyanovaa
24 июля 2016, 00:33
ККлассно
Lagunov17
11 ноября 2016, 12:40
Оформите немного по веселее
Tyrcha2009
3 декабря 2016, 12:28
Спасибо, обязательно подключу, интересно все!
ogor-nina
4 декабря 2016, 16:44
А в этом году будет Новогодняя тема?
Тимофей, служба поддержки
5 декабря 2016, 13:03
Добрый день!
Мы обязательно Вас порадуем. :)
ogor-nina
5 декабря 2016, 19:47
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо! ))
Саша Серков
6 декабря 2016, 11:46
Класс
mihail.gladenko2017
1 февраля 2017, 05:16
Отлично!!!
alex.kachan02
14 февраля 2017, 14:09
Здравствуйте! Я зарегистрировался в Яндекс Почте. Ввожу логин и пароль - меня снова отправляют на главную страницу. Скажите, как мне войти?!
Тимофей, служба поддержки
17 февраля 2017, 20:07
Добрый вечер!

Попробуйте очистить куки и кэш Вашего браузера. Поможет ли это? 
Об удалении cookies можно прочитать на https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cookies.xml .
Об удалении кэша – на https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cache.xml .
muraw@tut.by
23 марта 2017, 15:48
Постоянно предлагает "Мобильная Яндекс.Почта Ваш почтовый ящик всегда с вами, где бы вы ни были" Мне это не нужно. Как сделать, чтобы эта страница  кадждый раз не отображалась?
Тимофей, служба поддержки
23 марта 2017, 21:40
Уточните, пожалуйста, Вы открываете Почту с планшета, телефона или компьютера?

muraw@tut.by
24 марта 2017, 17:47
muraw@tut.by,
С компьютера. Но сегодня проблема чудесным образом самоликвидировалась :)
leshafeniks
9 апреля 2017, 06:18
Тут есть живые

masalkinvitya
10 апреля 2017, 07:12
leshafeniks,
есть
liz.mixaylowa2017
5 июня 2017, 07:41
masalkinvitya,
О
yarasich
22 августа 2017, 18:37
Где то около года не пользовался почтовым ящиком, а при попытке зайти вышло сообщение с "просьбой" о смене пароля, связанное якобы со взломом моего ящика, и требованием предоставить им свой номер телефона. Вопрос для уважаемых яндекс-мудозвонов. 
- Во первых, где я его вам его возьму, если у меня его нет и он мне  и на хрен не нужен!!! 
- И во вторых, с какого хрена я его вам должен давать!!!
Тимофей, служба поддержки
26 августа 2017, 14:21
Пользуясь ящиком, Вы принимаете Пользовательское соглашение сервиса. Ознакомьтесь с пунктом 3 соглашения (http://rules.yandex.ru). В данном пункте сказано о том, что данные о владельце следует поддерживать в актуальном состоянии. Это важно, если есть основания полагать о том, что ящик был взломан.
Анатолий Евгеньевич
23 марта 2018, 11:47
Не могу войти в почту: достал ваш навязчивый сервис. на ноутбуке кидает с одной ссылки: https://prnt.sc/iv79nh  на другую https://prnt.sc/iv7a89  уже вторую неделю. Три раза пароль поменял. В сервисы захожу свободно в почту зайти не могу. В чем дело? 
Тимофей, служба поддержки
5 апреля 2018, 17:24
Добрый день! 


Сообщил коллегам о Вашей проблеме. В ближайшее время они напишут Вам, чтобы узнать поробности. 
cosinov.evgen
вчера, 06:18
Отсутствует гирлянда в пк версии и отсутствует шар в мобильной версии (. Ну и где ваше хвалённое настроение? 