Новогоднее настроение в Яндекс.Почте

Поэтому сегодня в Яндекс.Почте вы найдёте для себя ровно столько новогоднего настроения, сколько нужно в соответствии с нашими тщательными расчётами.
Во-первых, вы можете установить новогоднюю тему «Настроение», если ещё не успели этого сделать.
Во-вторых, мы украсили почту новогодней гирляндой — она совсем как настоящая, её даже можно включать и выключать.
В-третьих, на странице входа в почту мы повесили наши традиционные звенящие ёлочные шарики. И добавили к ним сюрприз. Его вам придётся найти самостоятельно.
И в-четвёртых, в Яндекс.Почте для мобильных браузеров вас ждёт почти настоящий снежный шар, в котором идёт почти настоящий снег. А если ваш телефон это поддерживает, то его можно попробовать потрясти. И в новой версии приложения для Android снежный шар тоже есть.
Новогоднего настроения вам!