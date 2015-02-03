Подписки переехали. Теперь они в «Моих новостях» — персональном разделе на сервисе Яндекс.Новости, с новым, современным интерфейсом. Все ваши подписки сохранены, а архив вы можете скачать на этой странице.



«Мои новости» легко и удобно настраиваются, а также позволяют вам читать не только вашу обычную RSS-ленту, но и сообщения СМИ или публикации друзей в социальных сетях.



Подробнее о сервисе «Мои новости» вы можете почитать в блоге Яндекса.