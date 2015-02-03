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Подписки переехали

Подписки переехали. Теперь они в «Моих новостях» — персональном разделе на сервисе Яндекс.Новости, с новым, современным интерфейсом. Все ваши подписки сохранены, а архив вы можете скачать на этой странице.

«Мои новости» легко и удобно настраиваются, а также позволяют вам читать не только вашу обычную RSS-ленту, но и сообщения СМИ или публикации друзей в социальных сетях.

Подробнее о сервисе «Мои новости» вы можете почитать в блоге Яндекса.

697 комментариев
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Тимофей Морозов
28 января 2016, 00:28

Первое впечатление - "ужас какой-то и куда бы переехать"?

Куча новостей, в списке моих RSS-подписок не показывает кол-во непрочитанных и непонятно, удастся ли теперь вовсе найти те записи из RSS-ленты, которые были не прочитаны еще.

Полных новостей тоже не вижу. Часть новостей не подгружает GIF'ки. Возможности добавить пометку к новости - не вижу =(

Лента теперь совсем мертва, а новости не будут перенимать функционала Ленты?

uksusoff
28 января 2016, 00:28

Поднимайте tt-rss на VPS (:

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Добрый день!
Конечно, мы постараемся учесть пожелания пользователей и доработать функции, которые необходимы при чтении подписок. Что касается проблем с отображением и загрузкой: пожалуйста, напишите моим коллегам – они Вам помогут!

Марк
28 января 2016, 00:28

Учтем, доработаем, сделаем потом когда-то...

А почему нельзя было сначала нормально сделать, а потом переезжать и переводить всех? И не лицемерить про «спасение сервиса» теперь. Так только идиоты поступают. Ага, и вашим коллегам я тоже отписал. И советую это сделать всем неравнодушным пользователям.

Ринат Галимов
28 января 2016, 00:28

полностью поддерживаю. Вначале нужно учитывать пожелания, а когда учтете вот тогда и вносите изменения в сервис. Все было классно!!!

husan.kulov
28 января 2016, 00:28

(B)

Bakli
28 января 2016, 00:28

Сами же приучили к подпискам внутри почты, а теперь убрали. Вы уберете внутри почты вкладку подписки или в новости переименуете? 

Потому что раньше хоть следить было просто, когда обновлялась лента (в почте постоянно же письма просматриваю), а теперь нужно на другой "сайт" заходить. Я то думаю, что это подписки давно не обновляются (оповещений нет во вкладке в почте)...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

К сожалению, сервис Подписки в том виде, в каком он был в Яндекс.Почте, не смог обрести популярность среди пользователей. Постоянных посетителей было очень мало, а тех кто ходил каждый день или чаще — вообще пересчитать можно. После нескольких попыток привлечь аудиторию и напомнить о сервисе старым пользователям было принято решение закрыть его совсем.

При этом параллельно Подпискам какое-то время назад в Яндекс.Новостях появился сервис «Мои новости», который тоже работает с RSS. Сервис «Мои новости» не планировался изначально «заменой» Подпискам. Он жил и развивался отдельно. Выбирая между полным и бесповоротным закрытием сервиса и передаче данных в соседний, похожий сервис, мы выбрали второй вариант. Нам очень жаль, что приходится закрывать Подписки, ведь мы так долго их создавали и поддерживали, но они не обрели популярность среди пользователей, как мы не старались.

Коллеги из «Моих новостей» активно работают над тем, чтобы сделать возможность просматривать потоки в «строчном» режиме, как было в Подписках, а также чтобы отобразить метки.

Какое-то время вкладка «подписки» останется в Яндекс.Почте, а потом исчезнет.
ToXaMOB
28 января 2016, 00:28

Интересно, почему вы выпустили сырой продукт - очередную пустышку, а мы, то есть пользователи, - бесплатные тестеры для ваших поделок?

husan.kulov
28 января 2016, 00:28

:-)

Bakli
28 января 2016, 00:28

Захожу почитать блог диска и почты, а в новостях пусто - за последние три дня новостей нет (кто не понял, новости хранятся не более трех дней).

Ну и что это за бред? Блог обновляется редко, я его читаю. Раньше я хоть оповещения в почте видел и читал, когда есть свободное время.

Попытался ссылку моих новостей подгрузить в виджет новостей на экран планшета - ссылка не распознается.

Добавьте хотя бы поддеподдержку подгрузки в виджет (замечу, виджет яндекс.кита на яндексовом планшете!), иначе совсем теряются обновления. Читать хочется, но мониторить постоянно нет времени.

alxt
28 января 2016, 00:28

inoreader.com - Лучше "ленты". Валите от этих идиотов (яндекс).

AP
28 января 2016, 00:28

Вот даже и не знаю. Вчера тут высказал своё разочарование - здорово Яндекс подпортил настроение, убив Подписки, аж нелепых глаголов не хватает. И вот уже сегодня пришёл сюда сказать спасибо. Да, пришлось потратить время, порыться - выбор всё же есть. И так получается, что inoreader.com - это то, что и надо было. Там фигова куча настроек, и "новые новости" волшебными кирпичами можно выводить в один клик - нет ничего нового в мире :) - только это не надо вовсе. Наверное, есть ещё что-то лучше, что ж, потом найдём :)

И что же мешало Яндексу довести свои Подписки до ума? Не трогали бы их, так мы и пользовались бы по привычке Подписками, зависая на Яндексе.

(Один только вопрос интригует. Понятно, кризис везде - в финансах, в идеях - и всё такое. Но неужели в Яндексе поменялась кадровая политика и теперь вот устроили по блату на "перспективные проекты" эффективного менеджера, источающего столь очаровательные идеи? Иначе как объяснить неожиданное закрытие Подписок даже без предварительного тестирования эрзац-новостей?)

В общем, спасибо, парни! Спасибо и Яндексу, и всем пользователям за подсказки!

verchik
28 января 2016, 00:28

Спасибо!!! Уфф, переехала, легче стало

alexei-belkin
28 января 2016, 00:28

Спасибо, я тоже переехал на inoreader

Александр
28 января 2016, 00:28

К ним как раз и ушёл :-)

ghostly-wind
28 января 2016, 00:28

за одним исключением - обновления страниц вконтакте не подхватывает.

 

alxt
28 января 2016, 00:28

Поздно. inoreader лучше не только дурацких новостей, но и подписок. 

ghostly-wind
28 января 2016, 00:28

что поздно? Я тоже ищу замену, но нужно, чтобы ридер мог получать обновления из ВК (ФБ, ЖЖ). Не знаете, на что обратить внимание?

alxt
28 января 2016, 00:28

А, понял!

Нет, я не читаю ВК, ФБ вообще не отдаёт ничего наружу- они гады.

ЖЖ прекрасно читается inoreader (собственно все читают RSS, если сайт отдаёт его- ФБ перестал это делать, ВК как-то тоже криво).

ghostly-wind
28 января 2016, 00:28

мне как раз ВК и нужно, и Я.Подписки это делали. И даже одну страницу ФБ. А вот ЖЖ не нужен.

svetlankashk
28 января 2016, 00:28

Поддерживаю. Очень неудобно стало рабоать с rss. 

Еще неприятно удивило, что при таких изменениях приходили в почту письма от вас. А сейчас - ничего.

Вы пишите, что сервис непопулярный. Думаю, большинство и не знало про него, хотя он оч удобен и будет полезен почти каждому, кто регулярно пользуется инетом. Я про этот сервис в ЯП  узнала случайно на Хабре, когда обсуждали закрытие сервиса у Гугла.

Lukyan517
28 января 2016, 00:28

А кто пишет-то что сервис непопулярный? Я вообще начал читать подписки только когда они появились в почте. Было очень удобно. Конечно выглядело не очень красиво, но я привык. Очень грустно что такое случилось :(

ToXaMOB
28 января 2016, 00:28

Непопулярный он для жирных ass'ов уяндекса, ибо прибыли не приносит...

Shadrapa
28 января 2016, 00:28

Уж не знаю, наверное вас замучали этим вопросом, но стоит ли вообще ждать приложения почты для iOS? 

просто при всей любви к Яндекс.Почте в виду отсутствия оного планирую переехать на gmail

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Обновление приложения для iOS обязательно будет. Уже немного осталось подождать.

Артемий
28 января 2016, 00:28

Товарищи, ну зачем?? ЗАЧЕМ?? ЗА-ЧЕМ???

Был же замечательный сервис! Все было ясно и понятно, какие новости прочитаны, какие нет; какие остались для меня важные, какие - нет; какие старые, какие свежие. Что вы опять мудрите, что за кашу вы предлагаете? Почему все в разнобой? Почему больше половины моих лент пустые? Почему нет никакой логики в постронии этих карточек с новостями и все рябит в глазах???

Верните ПОДПИСКИ!

Неуд.

Евгений Бурматов
28 января 2016, 00:28

Полностью разделяю:-$

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте!

Увы, сервис так и не стал популярным, поэтому мы решили его объединить с "Новостями". Если у Вас есть замечания и предложения по удобству, то мои коллеги обязательно передадут их ответственным менеджерам и "Мои новости", конечно, будут ещё дорабатываться с учётом пожеланий наших пользователей. 

cleper
28 января 2016, 00:28

Я не думаю что сервис "Мои новости" будет удобнее и популярнее "подписок".

Прошу верните все как было! o_O

Дмитрий Кузнецов
28 января 2016, 00:28

Да какая разница, популярный он был или нет? Он был удобный, им пользовалоь сколько-то сотен или тысяч человек, потому что это супер-удобно. Вот списки, вот новости, вот ссылки на полное сообщение, вот автообнолвение, вот сохранение. Всё было круто. На это были завязаны несколько лет жизни. И из за этого резкого перехода я сегодня день потерял, чтобы импортировать списки хоть куда-нибудь.

 

Твёрдая двойка. Это проявление неуважения к своим пользователям. 

oks.zakharowa
28 января 2016, 00:28

ставлю огромный плюс к высказыванию - из-за популярности взять и изгадить пользователем жизнь

ilya-gie
28 января 2016, 00:28

Стороннее решение по извлечению записей с метками найдено.

http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896

alexxxdev
28 января 2016, 00:28

Полность поддерживаю. Верните подписки ! И какая разница, популярный он был или нет? Им пользовалось много народу, он был очень удобен, а то что сейчас - врятли приживется. Вы даже не оставили выбора, возможности спасти то что было у многих пользователей.

Огромный минус в карму яндекса за неуважение к своим пользователям. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Возможность спасти есть: на странице https://mail.yandex.ru/lenta-block можно скачать OPML файл, из которого потом в любом агрегаторе импортировать потоки. Но уже в ближайшее время мы постараемся сделать так, чтобы и в сервисе «Мои новости» Вам было удобно читать посты из любимых источников не меньше, чем раньше в Подписках

Houyhnhnm
28 января 2016, 00:28

а закладки, метки, флажки кто восстанавливать будет? было бы вежливым предупредить хоть за неделю, гуглоридер своих пользователей уважал больше

ilya-gie
28 января 2016, 00:28

Стороннее решение по извлечению записей с метками найдено.

http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896

ilya-gie
28 января 2016, 00:28

Стороннее решение по извлечению записей с метками найдено.

http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896

Артемий
28 января 2016, 00:28

У вас не обретает популярности все, что нельзя монетизировать! Я не удивлюсь, если через неделю-другую вы также грохнете яндекс.закладки, ведь он тоже якобы "непопулярный", но на самом деле он просто не приносит прибыли! Вы знаете сколько у меня закладок в этом сервисе? 526! И все нужны! И ко многим из них приписаны логины и пароли от сайтов, форумов, интернет-магазинов, банков и т.д. И что, в один прекрасный день вы мне скажете, что он не обрел популярности??? Вы и так удалили этот сервис из Яндекс.бара и это очень плохой знак для пользователей.

Народ, спасайте свои закладки пока не поздно!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

В данном случае речь идёт даже не о монетизации о о том, что мало людей пользовались сервисом, а те кто пользовался, заходил крайне редко.

Закладки не поддерживаются уже очень давно, Вы наверняка и сами могли замечать, что они часто не работают, а кроме того, все современные браузеры предлагают свои собственные сервисы синхронизации закладок.
— синхронизацию информации в Яндекс.Браузере можно включить по инструкции на странице http://help.yandex.ru/yabrowser/features/synchronization.xml ;
— в браузерах Firefox, Opera и Internet Explorer для синхронизации можно воспользоваться Элементами http://element.yandex.ru/sync ;
— в браузере Google Chrome тоже есть синхронизация: https://support.google.com/chrome/answer/156190 .

Дмитрий
28 января 2016, 00:28

ой опять лукавите и лицемерите =)))

 

тут как минимум 300 человек (и это только те кто вообще каким то макаром нашли сюда дорожку, выж все повыпиливали) вам прямым текстом говорят что пользовались постоянно и каждый день, и даже описали кейсы использования, а вы все тянете свою шарманку. банально денег не срубить, признайте =)

все еще будете утверждать "те кто пользовался, заходил крайне редко"? вот я заходил несколько раз в день и как минимум пару часов суммарно набиралось при чтении моих 100 фидов. или это теперь называется крайне редко?

лол =)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

К сожалению, даже десять человек таких активных как Вы — это не популярность и не массовость. (А ещё есть сотни сотрудников Яндекса, которые тоже активно пользовались сервисом).

Расставаться с сервисами всегда очень жаль.

Дмитрий
28 января 2016, 00:28

да вы точные цифры назовите =))) и что-то непохоже на 10 то =)))

и не врите про сотни сотрудников, иначе они бы вам сказали что идиотизм скрещивать непохожее =)))

ToXaMOB
28 января 2016, 00:28

Есть же статистика по сервисам, только врядли она достоверная, ведь тщеславие и всё такое...

ghostly-wind
28 января 2016, 00:28

Тимофей, а как теперь читать новости из Вконтакте? У меня теперь в ваших Новостях ни одна подписка на страницы vk не обновляется. А эта возможность была одной из ключевых в Я.Подписках.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

В «Моих новостях» справа рядом с потоками есть кнопка «редактировать». По нажатию на неё откроется меню, где можно активировать подписку на Вконтакте.

 

ghostly-wind
28 января 2016, 00:28

Активировал, то есть связал с профилем вконтакте. Появилась одна плитка со ссылкой из аккаунта одного из друзей. Но из моих подписок вконтактных ни одна не обновилась. И что теперь?

Кстати, эта плитка со ссылкой на какой-то сайт мне совершенно не интересна. Чтобы она исчезла, обязательно надо ее открыть? Жутко неудобно.

А если еще подобные появятся от друзей, которые мне абсолютно не нужны, как исключить их появление? И как вообще отвязаться от профиля ВК? Где эта функция?

ghostly-wind
28 января 2016, 00:28

Так вы ответите?

И вообще, у меня больше не получается добавить подписку на новую страницу вконтакте. Почему вы убрали эту возможность?

ToXaMOB
28 января 2016, 00:28

Зацени, бот: некоторые до сих пор юзаот ОС Win XP и ничего, живут. И программы, в том числе новые, работают, ибо сделано на совесть...

fill-dike
28 января 2016, 00:28

Мои уже грохнули( Два года, видите ли, они не были востребованы.

 

Андрей
28 января 2016, 00:28

Изменения это хорошо. Но ведь по факту изменения стали в том, что функционал урезали. Много удобных вещей просто убрали. Так это просто попытка потерять тех, кто есть. После провала гугла с его ридером...теперь Яндекс такое делает. Мне теперь что ли другой сервис искать?

 

Новости совсем отличаются от того акуратного списка, который был в яндекс подписках. Почему не попробовали перевести пользователей с возможностью возврата - так бы получили моментом статистику того, скольким нравится "новый" серивис.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Мы активно работаем над тем, чтобы вернуть некоторые возможности, совместив их с интерфейсом Новостей. Найдём золотую середину и постараемся сделать, чтобы читать RSS было не менее удобно, чем раньше, а может и более.

cigor82
28 января 2016, 00:28

"Мы активно работаем над" сколько цинизма в этих словах!!!

Lukyan517
28 января 2016, 00:28

Объясните, какой смысл что-то ломать, а потом неизвестно сколько времени подтягивать новое до того уровня который был раньше? Отличное было решение.

ilya-gie
28 января 2016, 00:28

Я могу понять, что сервис убыточен и его надо "того". Но, блин, даже богомерзкий Google дал полгода на миграцию на другие сервисы!!! Почему не было предупредить хотя бы за неделю?!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Забрать OPML с потоками можно в любой момент на странице https://mail.yandex.ru/lenta-block

ilya-gie
28 января 2016, 00:28

Тимофей, я, слава богу, умею читать и способен понять смысл записи в блоге, которую я комментирую. Найти OPML - проблема небольшая. Претензия, как несложно убедиться, перечитав мой комментарий, вовсе не в этом - а в неожиданности события, которая не позволила подготовиться, сохранить записи м пометками и список непрочитанных записей.

alxt
28 января 2016, 00:28

Я уже писал вашим коллегам, что автор этой бредовой затеи- идиот. Зачем ломать то, что работает? Оно требовало неимоверных усилий на поддержание? Пусть работает!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

К сожалению, проблемы действительно регулярно возникали. Кроме того, браузеры перестают поддерживать некоторые технологии, которые использовались при работе Яндекс.Подписок. Всё это требует вмешательства и переработки.

Чтобы не делать два похожих сервиса, один из которых, к тому же, устарел технически и не пользуется популярностью, как мы не старались, было решено развивать только один, а именно — Мои новости.

 

alxt
28 января 2016, 00:28

Развивайте. Но без нас. Бывших пользователей я.подписок, а теперь - альтернативных читалок. 

Не буду делать удачи.  Прощайте. 

Дмитрий
28 января 2016, 00:28

Вам видимо на планерке сегодня сменили направление отмазок? )))

теперь технологиями прикрываться будете? )))

 

и да - в 100500 раз - сервисы как еж и уж - нифига не похожи. вот совсем. ни капельки, принципиально =)))

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Мы осознаём их непохожесть, и поэтому я уже неоднократно написал, что интерфейс будет развиваться с учётом пожеланий пользователей. Планёрки не было, я лишь пытаюсь объяснить, почему старые непопулярные сервисы могут закрываться, какие ресурсы они на себя требуют, раз уже пользователи спрашивают об этом так открыто.

Дмитрий
28 января 2016, 00:28

ну так напишите прямо. сервисом пользовался 946 человек, посему нам это невыгодно, подписки закрыли окончательно, кому не нравится валите, а кому не принципиально можете через жопу в новостях плитки тыкать, а мы уж сподобимся рано или поздно может доделать ченить =))

и если вы осознаете их непохожесть, то зачем скрещивать ежа с ужом? влили бы в почту тогда уж ))) сюр не меньший но логика хоть есть )))

 

признайте, вы сами то пользовались сервисом? хД

и ответьте, что для вас "непопулярный" сервис. какие у него критерии.

и совсем уж наглый вопрос, что мешало заранее предупредить хоть за месяц? а то вы вон тут пытались убедить что привлекали пользователей всплывающими плашками, а как франкинштейна родить так даже схваток не дождались - вылетел ак родной для вас и сразу в бой хД

вот искренне надеюсь что у когото если не шапки с головами полетят то хоть премии урежут.

Houyhnhnm
28 января 2016, 00:28

Похоже на проплаченную подлянку, конкуренты обязательно обратят внимание на этичность обращения с пользовательскими данными, раздуют историю до небес, это отразится на стоимости акций... и у кого-то из сотрудников будет большая яндекс-пробка в жопе, причем заслуженная

ToXaMOB
28 января 2016, 00:28

Тимофей - это сраный бот, и ему насрать на  нас

kapsh@kap.sh
28 января 2016, 00:28

Знаете, одна небольшая американская компания то же самое пару лет назад говорила...

PS Кому пожаловаться, что в этой форме не работает Ctrl+Backspace?

Артемий
28 января 2016, 00:28

Вы сами искусственно сделали сервис "непопулярным" несмотря на огроное желание пользователей его использовать. Вы закрыли ленту, перенеся Подписки в почту в надежде на то, что там они затеряются. Вы упорно не желали интегрировать подписки в Andriod и iOS, вы никак не поддерживали сервис и на замечания о багах выдавали стандартные отписки "будем посмотреть" (причем, спустя месяц). Вы не желали продвигать сервис, не рекламировали его, не развивали и сами рыли ему могилу.

Поздравляю, вы добились этого. Ура!

(-1)0000000

kochnev.stanislav
28 января 2016, 00:28

Полность поддерживаю. Верните подписки !!! Как теперь следить за обновлениями на сайтах и форумах ?! Требую вернуть всё взад !

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Все имеющиеся потоки были перенесены в Мои новости. Кроме того, на странице https://mail.yandex.ru/lenta-block в любой момент можно забрать OPML файл с потоками, которые импортировать другому агрегатору RSS.

kochnev.stanislav
28 января 2016, 00:28

Ок, я сваливаю. Надеюсь я.диск и почту Вы мне не вырубите так-же внезапно как и подписки ? Пожалуйста, дайте хотя-бы неделю для поиска нравящихся мне альтернатив ! Умоляю Вас не портить ещё сильнее мою жизнь !

ghostly-wind
28 января 2016, 00:28

Тимофей, похоже, что ваш новый сервис не то, что сырой, а совсем недобработанный. Раз вы сами советуете переходить на другой агрегатор RSS, посоветуйте, какой из них поддерживает добавление новостей хотя бы из Вконтакте, а лучше еще и из Facebook.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Сервис «Мои новости» — не нов. Он работал параллельно Подпискам. При принятии решения о закрытии Подписок было решено дать выбор: совсем уйти на любой другой агрегатор RSS или же пользоваться «Моими новостями».

Мы уже работаем над тем, чтобы в «Моих новостях» появился режим отображения записей построчно в хронологическом порядке. Подписки, к сожалению, не вернуть, но новый интерфейс доработать и развивать вполне возможно.

Рекомендовать какой-либо RSS мы не можем, но при помощи поиска Яндекса можно найти много вариантов.

ghostly-wind
28 января 2016, 00:28

Я вам про фому, а вы мне про ерему. Мне без разницы, новый сервис «Мои новости» или не новый. Мне важно получить функционал, которого вы нас лишили. А вы даже здесь не можете сказать ничего толкового.

Пачков Сергей
28 января 2016, 00:28

Поддерживаю Верните Подписки!!!

iscx
28 января 2016, 00:28

Это плохо. Интерфейс в виде хаотичных плиток бесит в Гугле, совершенно не отражая хронологию записей. Не думал что вы бездумно пойдёте за "модной фишкой". Подписки были не для красоты, а для информативности, сжатый список с возможностью видеть что прочитано, а что нет, был идеальным инструментом.

Не набрал популярности? Примитивно мыслите, уважаемые. Кримперы для обжима витой пары много менее популярны чем, скажем, отвёртки...и что теперь, вы будете утверждать, что обжимать разъёмы сетевых кабелей нужно отвёрткой? 

Одним словом подписки и новости - разные вещи. Не губите годный сервис.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Мы уже работаем над тем, чтобы в «моих новостях» тоже появились строки и хронологический порядок. Постараемся не затягивать

Артемий
28 января 2016, 00:28

ОК, предлагаю глубоко вздохнуть, послать яндекс и пообсуждать здесь альтернативные rss-читалки.

Я протестировал 4 читалки и коротко опишу достоинства и недостатки.

 

theoldreader.com

Достоинства:

- русский язык

- приятный интерфейс

- отображает потоки уже с измененным в Подписках названием, а не родным

- корректно отображаются все значки сайтов

- видео проигрываются без проблем

- есть поиск

Недостатки:

- только два варианта отображения (список и развернутый)

- до 100 подписок в бесплатной версии

- мало настроек

Итог: вполне приличная читалка, не хуже Подписок.

 

inoreader.com

Достоинства:

- русский язык

- нет ограничений по количеству потоков, но есть реклама в бесплатной версии

- огромное количество настроек

- много вариантов отображения (список, колонки, карточки - привет яндексу :)) ), причем для каждой ленты можно настраивать свой вид.

- проигрывание видео без проблем

- легко определяет битый поток

- темы оформления

- отличный поиск

- шеринги в соцсетях

- мобильный клиент для Андроид и Эпл.

Недостатки:

- не показывает измененное в Подписках название потока (однако вручную меняется в настройках)

Итог: на мой взгляд лучший

 

feedly.com

Достоинства:

- много вариантов отображения с настройкой для каждой ленты отдельно

- удобный органайзер лент

- видео без проблем

- можно поделиться новостью в соцсетях или сохранить на Evernone

- есть мобильный клиент

Недостатки:

- только английский язык

- некоторые значки сайтов не отображаются

Итог: неплохой вариант для непринужденных пользователей

 

digg.com/reader

Весьма простенький, но качественный. На английском. Есть мобильный клиент

tat67xb
28 января 2016, 00:28

Спасибо, надо опробовать

ellkin88
28 января 2016, 00:28

спасибо, ушла на inoreader.com

oks.zakharowa
28 января 2016, 00:28

спасибо большое, немедленно переезжаю

ipon39
28 января 2016, 00:28

http://soft.oszone.net/program/6737/RSS_Bandit/

mxite
28 января 2016, 00:28

Спасибо, Артемий!

Хотя бы примерно ясно, куда бежать от этой содомии.

Aleksey
28 января 2016, 00:28

спасибо, перешел на inoreader.com. Настроек там, мягко сказать, много....

borisbn
28 января 2016, 00:28

Спасибо. Переехал с этих (...) на Feedly

nevskie
28 января 2016, 00:28

Спасибо, дорогой товарищ!

А то уж и не знал что и делать, от яндекса только удалось спасти какой-то файлик с кодом, думал придется вручную восстанавливать подписки, ибо в новостях ни чего не отражается.

Благодаря твоему обзору перешел на inoreader.com, все замечательно восстановилось. Алилуя!!!!

 

А Тимофея из службы поддержки поздравляю - ты болбес!

Сервисы должны быть для людей, а не для удовлетворения собственных амбиций некоторых недалеких менеджеров.

 

avs
28 января 2016, 00:28

Спасибо!
inoreader.com - выглядит неплохо, но притормаживает
theoldreader.com - выглядит не хуже, листает шустро
feedly.com - оптимизирован под тачскрин, сортирует как-то невнятно, но в остальном ок
netvibes.com - немного покопав настройки, можно привести к нормальному виду, притормаживает, интерфейс перегружен
feedspot.com - минус за навязчивость и рекламу, лучше бы не пробовал
bazqux.com - платная с месячным испытательным сроком, симпатично, но ничего особенного
digg.com/reader - оптимизирован под тачскрин, но не показывает количества непрочитанных и невзначай подсовывает "лишнее" (реклама такая?)

в общем, есть что выбрать
RIP Яндекс.Подписки

allezz
28 января 2016, 00:28

Не сочтите за саморекламу, но когда-то мне довелось переводить статью, посвященную "убийству" Google Reader: http://rus-linux.net/MyLDP/internet/The-Google-Giveth.html - частично она пересекается с вашим сообщением (Feedly, The Old Reader), но думаю, что будет небесполезна для тех, кто ищет "запасной аэродром".

Сам я после закрытия Google Reader ушел как раз на Яндекс.Подписки, ну а теперь вот опять выбираю альтернативу. К слову сказать, Inoreader в упомянутой мной статье не рассматривался - ему на момент ее написания было около трех месяцев от роду. :)

 

svetlankashk
28 января 2016, 00:28

У feedly еще есть существенный недостаток - для авторизации нужен акк в гуглплюс или  фэйсбуке или твиттере или в винде или в эверноут. 

Вова
28 января 2016, 00:28

У feedly видео не работает

Наталья
28 января 2016, 00:28

вот спасибо дорогой товарищ!!

yfnf-o
28 января 2016, 00:28

Спасибо, Артемий, за обзор альтернативных сервисов!

Всё, что на Яндексе нравилось, уходит в небытие. Вскоре, похоже, придётся совсем покинуть его.

 

coxpa
28 января 2016, 00:28

I have already managed to fall in love with feedly.

Thank you, Yandex.

 

ToXaMOB
28 января 2016, 00:28

Спасибо, действительно полезная информация, у меня установлен на компе Feedreader 3.14 - и когда Подписки лагали и не работали (буквально по три-четыре раза в неделю такое случалось), уже тогда стало понятно, что нужно экспортировать список RSS-лент и подстраховаться. Запасной аэродром...

serg@vialorn.ru
28 января 2016, 00:28

Спасибо за мини-обзор!
Перешел на inoreader.com

schoool10
28 января 2016, 00:28

Поддерживаю, подписки единственное что держало меня от перехода gmail

bost84
28 января 2016, 00:28

Это ужас! Зачем? Подобный интерфейс точно не для подписок...

Еще и архив потерялся :-@

Спасибо Яндекс...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28
Уточните, пожалуйста, у Вас подписки не отображаются в Новостях?
bost84
28 января 2016, 00:28

Отображаются. Просто я негодую по поводу смены интерфейса как и все отписавшиеся ниже. Все проблемы также описаны в сообщениях ниже.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Спасибо, постараемся учесть замечания и пожелания!

reijii2
28 января 2016, 00:28

Вернете подписки что ли ??

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Старый интерфейс не вернем, но будем прислушиваться к мнению пользователей и учитывать пожелания и предложения. 

gazometr
28 января 2016, 00:28
Пожалуйста верните старый интерфейс.. Всем же будет лучше.. Вы же должны учитывать мнения пользователей.. Пользователи хотят возвращения!
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Мы уже работаем над тем, чтобы в «Моих новостях» появился режим отображения записей построчно в хронологическом порядке. Подписки, к сожалению, не вернуть, но новый интерфейс доработать и развивать вполне возможно.

reijii2
28 января 2016, 00:28

Как видите мнение и пожелание у людей только одно - вернуть все назад. И еще: Тимофей вы упорно игнорируете один вопрос заданный неоднократно - "почему не было предупреждения?". Есть надежда услышать ответ? Просто от этого зависит, по крайней мере мое, дальнейшее отношение к яндексу.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Мы осознаём, что в этом допустили промах — не оповестили немного заранее. Но при этом, учитывая опыт закрытия аналогичного сервиса у коллег из Google, даже сейчас понимаем, что это ничего не изменило бы.

Мы уже работаем над тем, чтобы в «Моих новостях» появился режим отображения записей построчно в хронологическом порядке. Подписки, к сожалению, не вернуть, но новый интерфейс доработать и развивать вполне возможно.

Дмитрий
28 января 2016, 00:28

новая парадигма с планерки? =))) идиолог - бонифаций? вчера на хабре протестировал, минусов много не словил, можно и на хомячках теперь использовать )))

а гууугл предупредил а люди таки-сяки всееравно возмущаааашлися, а мы не хооотели долго слушааать.

 

да ясно-понятно =))) только это вы показали неуважение абсолютное и потеряли доверие и репутацию

Весёлый котик
28 января 2016, 00:28
Вы ошибаетесь, но спасибо за тёплые слова :)
Дмитрий
28 января 2016, 00:28

Боня, мы уже все поняли что ты любой сарказм за добрые слова принимаешь =) работай иди лучше, новости допиливай хД

там косяк на косяке хД а про мобильный вообще лучше промолчу. такой вырвиглаз, аж жуть )

Дмитрий
28 января 2016, 00:28

ой, да, еще одна просьба от бедного юзверя.

Бонечка, Тимоха, ну не отвечайте вы больше. у вас такой блог костыльный что хрен знает кто и в каком месте ответил, а счетчик новых он зараза показывает непрочтенное. вы же всей душой к своим пользователям, пусть и бывшим, вы же войдете в положение? =)) будете паиньками, не так ли? )))

Весёлый котик
28 января 2016, 00:28

Вам больше не будем :) 

Дмитрий
28 января 2016, 00:28

и слава богу =))) ваши шаблонные ответы уже все наизусть выучили, а все неформатное вы пропускаете мимо ))))

а у Тимохи лимит на подключения? чего это Боня со своего акка отдувается ))))

 

ToXaMOB
28 января 2016, 00:28

Твои комменты повышают риск развития копролалии и провоцируют на убийство...

alxt
28 января 2016, 00:28

жжка не отображается.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:28
Уточните, пожалуйста, какие именно потоки у Вас не показываются? Можете дать ссылки?
alxt
28 января 2016, 00:28

Например пост http://arkhivov.livejournal.com/238561.html

Я его не вижу в соответствующем "Ничего не происходит". Ссылку давать же бесполезно?

При этом inoreader (я перешёл на него, пользоваться "моими новостями" невозможно) показал это давно.

ilya-gie
28 января 2016, 00:28

Стороннее решение по извлечению записей с метками найдено.

http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896

upas
28 января 2016, 00:28

Ужас.

Мне нужна читалка RSS.

Было не идеально, но примерно как надо. А теперь ужас в стиле гугл-плюса.

Плохо.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

У Вас есть возможность повлиять на развитие сервиса и поделиться своими идеями по совершенствованию в новом формате подписок – напишите замечания и предложения моим коллегам, их обязательно рассмотрят и донесут до ответственных!

cleper
28 января 2016, 00:28

Так тут и описывать нечего, сделайте так же как и было с быстрым переходом с почты и ничего не меняя. А уж называйте этот сервис как хотите.

upas
28 января 2016, 00:28

Был правильный формат. Интерфейс по типу почтовика.

Прочитано, непрочитано, новые наверху, оставить непрочитанным.

Каждый сайт своя папка. Группировка папок (подпапки). Т.е. вот сайты политика, вот программирование, вот развлекуха.

 

Приэтом САМОЕ ГЛАВНОЕ. Это то что в читалке контент страничек. Т.е. нет необходимости куда-либо ходить. Я читаю сайт без оформления этого сайта. Всё в одном месте. Прочитал, пропало в прочитанные.

iscx
28 января 2016, 00:28

(+1)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28
Мы постараемся учесть эти замечания при дальнейшем развитии сервиса «Мои новости». Спасибо за отзыв!
svetlankashk
28 января 2016, 00:28

+1

daniilzav
28 января 2016, 00:28

(+1)

vm-lj
28 января 2016, 00:28

верните назад вот и все пожелания!

alxt
28 января 2016, 00:28

Я уже написал- "верните как было". Но дебилы на марше- всё для таких же дебилов.

mxite
28 января 2016, 00:28

Делюсь идееей, бесплатно: убейте авторов этой инициативы и наймите любых дворников-узбеков, они будут эффективнее этого вивария идиотов.

uncle.lem
28 января 2016, 00:28

Убит функционал ленты.

Вместо привычного потока новостей — каша из плиток, которую непонятно в каком порядке читать, что усугубляется необходимостью открывать сообщения в новых вкладках из-за обрезки контента. Контент, кстати, раньше не обрезался (в частности, иногда обрезается только одно слово). Пропали метки прочитанных новостей, нельзя открыть только непрочитанные.

Всё плохо. Боль, холера, Пресняков.

Пожалуйста, убейте этого гомункула, или хотя бы доведите до состояния функционального индивида, прежде чем закрывать доступ к подпискам.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Добрый день!

Доводить будем, но "откатиться" на прежний интерфейс уже никак нельзя. Возможность просматривать поток не в виде плиток обязательно будем обсуждать и рассматривать, как и прочитанность/непрочитанность контента. 

uncle.lem
28 января 2016, 00:28

Надеюсь, потому что вы умудрились избавиться тупо от всего, что было действительно нужным и полезным. Сейчас, к сожалению, сервисом просто невозможно пользоваться.

alanhest
28 января 2016, 00:28

верните еще папки, сделайте плитки компактнее в 3 раза

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Спасибо, передам разработчикам!

inkmaster
28 января 2016, 00:28

что значит будем думать, будем обсуждать?

а заранее это блядь никак нельзя было сделать?

подумать, обсудить?

не?

мозг не работает?

  Делать было нехуй?

Руки чесались?

подрочите ля....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

К сожалению, в том виде, в каком Подписки были в интерфейсе Почты, они не приобрели популярность — ими пользовалось очень мало человек. При этом RSS — формат, очень близкий к новостям и социальным сетям. Именно поэтому мы предпринимаем ещё одну попытку привлечь пользователей, но уже в новом формате, потому что старый не показал себя достойно, его нельзя было поддерживать бесконечно. Новый интерфейс взят за точку, от которой мы будем отталкиваться. Он более современный и привычный для новых пользователей.

reijii2
28 января 2016, 00:28

Может быть Вы наконец то ответите на вопрос: почему об этом не предупредили за ранее ????

alexgearbox
28 января 2016, 00:28

Вместо того, чтобы подтягивать пользователей к своей планке, вы опускаете её до плинтуса.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28
Мы честно старались: промотировали и рекламировали сервис, напоминали старым пользователям, о том что неплохо бы зайти, но этого не случилось, к сожалению. Мы и сами расстроены, что приходится закрывать сервис, которым мы пользовались в том числе.
Дмитрий
28 января 2016, 00:28

лицемеры =))) покажите хотябы 2-3 примера когда вы об этом напоминали =)))

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Я ответил Вам об этом в другом комментарии.

alexartukov
28 января 2016, 00:28
Если им пользовалось "очень мало народа" - значит, он был не слишком убыточный для Яндекса.

Впервые с 2005 года откровенно недоволен Яндексом. Вот просто бесит, ей богу.

Ладно, не спросили народ - так даже не предупредили.

Блин, где сейчас выгружается OPML, найти не могу...
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Добрый день!
Выгрузить можно по ссылке https://mail.yandex.ru/lenta2/export_opml.jsx .

inf.sof
28 января 2016, 00:28

К сожалению это не opml файл, а xml - а это немного не то, что нужно было бы всем пользователям: MyThunderbirdFeeds.opml

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28
OPML — это и есть XML специального формата, который содержит список потоков в специальном виде. https://ru.wikipedia.org/wiki/OPML
Если какая-то система не принимает расширение xml, просто измените расширение файла. Структура у него верная.
inf.sof
28 января 2016, 00:28

Хорошо. Спасибо за ответ.

mxite
28 января 2016, 00:28

Извините, но в нынешнем «новом формате» вы пытаетесь не привлечь новых пользователей, а избавиться от старых. Хотя бы opml отдайте, ироды, он годами собирался, подниму себе Tiny Tiny RSS.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Скачать архив Вы можете по ссылке https://mail.yandex.ru/lenta2/export_opml.jsx

mxite
28 января 2016, 00:28

А постить эту ссылку много раз в комментариях действительно проще, чем добавить в шаблон нового уродца?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

В посте уже всё поправили. Спасибо!

alxt
28 января 2016, 00:28

Чем новый удобнее?

Тем, что надо открывать статьи в новых страницах вместо чтения на одной?

Тем, что сложно выделить непрочитанное?

ЧЕМ? Хоть один плюс этих идиотских плиток есть?

uuux
28 января 2016, 00:28

Тимофей, а кто пользовался Подписками? Те кто знали что такое RSS. А это теже самые люди которые решают какая страница будет по умолчанию выскакивать у пользователей, какой браузер будет стоять, какой поиск по умолчанию, какая почта ит.д. и вот этим людям вы показали что Яндекс может поступать по-свински. Напомню что гугл в сходной ситуации дал время на размышления, вы же просто удалили пользовательский контент (избранное, метки итд.). В результате у тех самых технически грамотных людей возникает вопрос - а стоит ли дальше доверять Яндексу, не поступит ли Яндекс со следующим, более важным сервисом, аналогично? Это эпик фейл друзья, и большие репутационные потери для яндекса, потому что обиженные молчать не будут.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28
Ничего не удалено. Вы точно так же можете забрать OPML файл со всеми потоками, как это делал Google, на странице https://mail.yandex.ru/lenta-block
Дмитрий
28 января 2016, 00:28

вам про фому а вы про ерему.

вы грохнули метки и избранное. куда уж понятнее?

uuux
28 января 2016, 00:28

а что остается отвечать тимофею? только читать "фирменные" ответы с бумажки. у меня вообще складывается такое чувство что у яндекса просто случилась авария и они потеряли часть данных

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Все данные на месте, иначе бы неоткуда было брать OPML с потоками, а также именно эти данные сейчас переехали в «Мои новости». Кроме того, есть API Подписок, при помощи которого любой программист сможет написать интерфейс получения постов из базы Подписок. В ближайшее время API никуда не денется. Например, кто-то из добровольцев уже написал способ получить метки.

uuux
28 января 2016, 00:28

здорово да, ктото смог это сделать, а могучий яндекс нет. вот что вам стоило разослать письма за немколько месяцев с предупреждением, предложить ссылки на выкачивание всего одним архивом? что это было очень сложно? нет по вашему, ваши пользователи не заслужили нормального отношения.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Нет формата, предусматривающего экспорт потоков вместе с метками и уж тем более содержимым постов. Если это необходимо, содержимое можно достать через API, но его всё равно никуда невозможно будет потом импортировать, потому что сторонние агрегаторы не предусматривают таких возможностей (см. выше про формат OPML — он содержит только списки потоков)

ToXaMOB
28 января 2016, 00:28

А у многих есть время на такие танцы с бубнами?

ilya-gie
28 января 2016, 00:28

Стороннее решение по извлечению записей с метками найдено.

http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896

iglebov
28 января 2016, 00:28

uuux, полностью с Вами согласен.

Яндекс не просто "обделался", но ещё умудрился сделать это в направлении самых продвинутых пользователей.

 

 

Stalin49
28 января 2016, 00:28

Ну да новые пользователи они важнее старых. Старые всё стерпят хули.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28
Между полным закрытием сервиса и вариантом, когда все данные переедут в новый формат, мы выбрали второй вариант, чтобы дать RSS ещё один шанс. К сожалению, в старом формате сервис не нашёл отклика у пользователей. Даже старые пользователи ходили нерегулярно.
Дмитрий
28 января 2016, 00:28

т.е. несколько часов сидеть в подписках, листая новости в поисках интеерсных это "ходили нерегулярно" =)))

 

Тимофей, чтоб у Вас (со всем уважением) понос был таким же нерегулярным хД

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Мы осознаём, что несколько человек пользовались достаточно активно. К сожалению, их было слишком мало, чтобы называть сервис хоть немного успешным. Для этих пользователей мы теперь предлагаем выбор: забрать потоки в OPML, как и Google когда-то, или перейти на использование Яндекс.Новостей, которые будут развивать интерфейс с учётом всех отзывов, присланных нам пользователями

Дмитрий
28 января 2016, 00:28

гугл мне мои фиды с метками и избранным отдал, а вы как скупая еврейка

ilya-gie
28 января 2016, 00:28

Стороннее решение по извлечению записей с метками найдено.

http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896

uuux
28 января 2016, 00:28

и как? все данные переехали в новый формат? дык нет же. "избранное" убили, метки похерили. я сейчас реально тебе сочувствую, тобой затыкают крутным прокол яндекса. но почему в случае с диском вы признали, что налажали а тут "нет так и задуманно". данные смигрированы криво и неполностью (да заявки уже написал), новый функционал кривой и ты сам признаешь, что его еще пилить и пилить. где тут нормальная смена формата? такое ощущение что у вас была авария и вы тупо потеряли данные.

ghostly-wind
28 января 2016, 00:28

Тимофей, извините, а вы (или ваше руководство) осознаете, что теперь пользователей этого недосервиса будет еще меньше? И что самые активные уже ушли в другие ридеры? А раз так, то это одначает, что проект совсем загнется?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Сервис «Мои новости» изначально создавался отдельно от Подписок, не на замену ему. Просто в тот момент, когда решили закрывать Подписки, было также решено предоставить выбор: совсем уйти в другой RSS агрегатор или же воспользоваться «Моими новостями», над доработкой которых наши коллеги уже работают. В том числе над добавлением возможности читать потоки построчно в хронологическом порядке.

ghostly-wind
28 января 2016, 00:28

Ваши коллеги уже работают над добавлением возможности читать в хронологическом порядке. Какое достижение. Только я вас не про это спрашивал.

В общем, все ясно. Не будет от вашей работы толку.

ToXaMOB
28 января 2016, 00:28

Как там акции торгуются на америкосовской бирже, в порядке всё? Индекс то макдаковский подрос или наоборот в говно скатился?

Вы же слизали идеи для своего ЯБраузера с Хрома и Оперы, почему бы не стырить пару идей у конкурентов для RSS-лент

iglebov
28 января 2016, 00:28

Вижу выпадение из реальности ваших великих стратегов.

Если бы вы хотели привлечь пользователей, то вы бы сохранили выбор между старым и новым интерфейсами.

А этим своим "обновлением" вы ОДНОЗНАЧНО потеряли пользователей, которым была удобна RSS-читалка, и одновременно НЕ привлекли кого-то под странный сервис "Мои новости", в котором всё свалено в одну кучу и нет возможности не читать уже прочитанные записи из своих трансляций.

 

RSS и так уже, мягко говоря, устаревает в современных реалиях, а вы умудрились приложить дополнительные усилия к его похоронам...

 

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Сервис «Мои новости» не планировался изначально «заменой» Подпискам. Он жил и развивался отдельно. Выбирая между полным и бесповоротным закрытием сервиса и передаче данных в соседний, похожий сервис, мы выбрали второй вариант. Нам очень жаль, что приходится закрывать Подписки, ведь мы так долго их создавали и поддерживали, но они не обрели популярность среди пользователей, как мы не старались.

Сейчас мы предлагаем либо читать RSS в новом формате Моих новостей (который коллеги из Новостей активно дорабатывают с учётом приходящих отзывов — например, делают «строчный» интерфейс и метки), либо забрать все потоки на странице mail.yandex.ru/lenta-block в виде OPML-файла, которые затем импортировать любому другому агрегатору RSS.

darkwater-87
28 января 2016, 00:28

Посдерженней себя видите! Вам никто ничего не обязан! 

reijii2
28 января 2016, 00:28

А по человечески относится к людем уже не обязательно?

inkmaster
28 января 2016, 00:28

вот именно, мне никто ничем необязан

и я тоже не обязан вести себя сдержанно когда вижу такой пидарастический подход.

Все должно называться своими именами

пидарасы - пидарасами

гандоны - гандонами и тд...

и если пидарасам не нравится что их называют пидарасами то пускай меняют себя....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роман Иваненко
28 января 2016, 00:28
Полностью поддерживаю товарища. Пока сервис работал всё было нормально и бегать за информацией не надо бегать. А тут мудакам пригрезелось, что надо блять изменить сервис! Уважаемые яндекс-мудаки! верните всё как было и не трогайте пока работает! вы мне кстати так и на сообщение отправленное в службу поддержки не ответели! вы чо? страх чтоль совсем потеряли! совсем народ за быдло считаете! так у половины народа теперь отпало желание пользоваться яндекс почтой! например у меня! потому что это единственное что там было очень нужным удобным и полезным! хочу напомнить что идея с плитками у компании микромягких не прижелась! люди напишите кому нравятся плитки! напишите кто понял смысл этого гомнобрейдинга! напишите кто понял чего добиваются эти уроды!
Роман Иваненко
28 января 2016, 00:28
Кстати, предлагаю поддержать альтернативный проект, который появился благодаря идиотам из яндекса.
Прошу ознакомится с этой статьёй.
http://habrahabr.ru/post/249663/
Виталий
28 января 2016, 00:28

Артем, школьникам можно ;) Их мамка ремнем может потом накажет за такое поведение

ilya-gie
28 января 2016, 00:28

Стороннее решение по извлечению записей с метками найдено.

http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896

videoplann
28 января 2016, 00:28

Покамест жутко неудобно. Посмотрим.

ran tenshi
28 января 2016, 00:28

ПОЖАЛУЙСТА!

 пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста!

Дайте возможность пользовать старый функционал! Этими вашими новостями в качестве rss-аггрегатора пользоваться невозможно =\\\

Где непрочитанные сообщения и их количество? 

Где можно увидеть уже прочитанные сообщения?

Где сообщения с метками?

Зачем нужен этот мерзкий плиточный дизайн?

Почему я больше не могу прочитать всю запись, не переходя в оригинал???

 

Нет, серьезно, почему я не могу перечитать вчерашнюю, скажем, запись?

О, и кстати, как я могу перейти на сайт, с которого новости лентой читал, если за сегодня там новостей нет? Вручную адрес со всплывающей подсказки перенабивать? Вы серьезно???

 

 

Да, а, в каком месте ЭТО "легко и удобно настраивается???"

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте!

Прежний вид никак вернуть нельзя, но отвечу Вам по пунктам.

1) Прочитанность/непрочитанность сделаем.

2) Метки в новом формате не будут поддерживаться, но есть папки.

3) Вид отображения новостей и "плиточность" будем менять. 

Ну и, конечно, будем дорабатывать функциональность. Если Вы видите сервис как-то иначе, то можете поделиться идеями и предложениями с моими коллегами в форме обратной связи.

Дмитрий
28 января 2016, 00:28

если уж решили убить и монетизировать пару десятков тех кто пользовался подписками то все уважающие себя люди сначала предупреждают, обкатывают\тестируют, дорабатывают а потом силой переводят.

Вашей новостной и так невозможно польховаться, понаехало "успешных менеджеров" которые знают как лучше и убивают все что еще было юзабельным

ran tenshi
28 января 2016, 00:28

Добрый вечер.

Что вы подразумеваете под "папками"? Пока что единственные папки, которые я вижу, - это те, в которые рсс-ленты рассортированы...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Я об этих папках и говорю. 

ran tenshi
28 января 2016, 00:28
Вероятно мы не понимаем друг друга... Потому что я не вижу как папки, в которые раскладываются отдельные ленты могут заменить метки, которые вешаются на отдельные сообщения.
Хотя и сами папки - это очень хорошо и полезно, учитывая, что у меня примерно 200 лент в подписках.
Дмитрий Кузнецов
28 января 2016, 00:28

Да, раз вы решили дорабатывать, то сделайте, пожалуйста, как в старом интерфейсе отображение полной новости. Очень неудобно по каждой ссылке переходить на источник. Раньше было здорово - новость полностью загружалась в ленту.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Спасибо, передам разработчикам!

vm-lj
28 января 2016, 00:28

1. "Прежний вид никак вернуть нельзя" - вы негодяи.

2. коллеги предпочитают не общаться с пользователями

Доступ ограничен

Автор предпочел ограничить доступ к этой записи. Или же запись была удалена.

alxt
28 января 2016, 00:28

Я желаю, чтобы утром по Вашему любимому радио пошла самая ненавистная музыка. А на все претензии- ответ был "обратно не вернём, но постараемся всё же часть это г@на заменить на нечто не столь противное. Потом".

uuux
28 января 2016, 00:28

старая система умерла, а новая еще не работает. вау, прям праздник какойто

ToXaMOB
28 января 2016, 00:28

А вы будете платить пользователям за ИХ идеи?

ilya-gie
28 января 2016, 00:28

Стороннее решение по извлечению записей с метками найдено.

http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896

Пьяный пряник
28 января 2016, 00:28

Ужас!!!! Сделайте возможность чтения строками, а не таблицей. Не возможно читать и не теряться с этом шахматном порядке!!!!!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Добрый день!

Возможность читать записи по строкам будет разработана. Спасибо за комментарий!

uuux
28 января 2016, 00:28

во первых на яндекс подписки преходили люди с гуглридера, т.е люди выбрали совершенно конкретный тип интерфейса. теперь вы его сломали. теперь вместо упорядоченности - мешанина из разных лент. плюньте в лицо тому кто это придумал.

и самое прекрасное, я вижу список лент другого человека. АУ ЯНДЕКС ЭТО НЕ МОЯ ЛЕНТА! в основном поле моё, но стоит открыть справа RSS и там потоки совершено другого человека. нет этот человек никогда не сидел за моим компом. мы с ним просто выходим с одного IP адреса, и вот чудеса, все остальные кто выходит с того же адреса видят ту же ленту.

вау ребята. мега круто. а про тестирование вы слышали? или о нем вы только на занятиях рассказываете, а в жизни тестируют только трусы?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте!

Интерфейс будем дорабатывать. По поводу ленты другого человека: скажите, пожалуйста, по какому адресу можно с Вами связаться? Или, если Вам удобнее, то не могли бы Вы написать нам отдельное обращение через форму связи?

Будем детально разбраться в данной ситуации.

kochnev.stanislav
28 января 2016, 00:28

Про переход с гуглридера - это вы прямо про меня ! Куда теперь бежать совсем не ясно

inkmaster
28 января 2016, 00:28

я перешел сюда

https://theoldreader.com

чего и Вам советую

.................

А ты яндекс - иди нахуй, со своими тупыми менеджерами у которых все через жопу ...

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей
28 января 2016, 00:28

Тоже перешел и очень даже доволен!!B-)

nikitazubov
28 января 2016, 00:28

https://goodnews.click весьма неплох

 

vm-lj
28 января 2016, 00:28

спасибо, посмотрим

iglebov
28 января 2016, 00:28

Это такой "тренд" в IT-индустрии.

 

Отдельные программеры (может даже и неплохие программеры) почему-то возомнили себя стратегами развития сервисов и услуг.

В результате получаем нечто дерьмовое...


И так сейчас во всём в IT.

Сначала энтузиасты делают интересные сервисы, а потом их губит какой-нибудь "эффективный менеджер".

 

Дмитрий
28 января 2016, 00:28

(+1)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:28

Поддерживаю возмущение интерфейсом. Вы там сами-то подписками пользуетесь? =\

reijii2
28 января 2016, 00:28

Мдаааа... Весело.... Это что же получается: сообщения с метками, непрочитанные сообщения и прочие... всё тю-тю??? Если это так, то у меня только один вопрос - ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ ???

-0 F
28 января 2016, 00:28

Если вам нужно спасти закладки и тегированные записи - пока не обрубили все концы, я написал на коленке скрипт, можете воспользоваться - см. инструкцию http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896.

ran tenshi
28 января 2016, 00:28

А вот кстати да. Кто-нибудь может подсказать онлайн рсс-аггрегатор? С примерно похожим функционалом?

Артемий
28 января 2016, 00:28

Ставьте Ленточку на Андроид, она отлично работает с вашими подписками яндекса.

ran tenshi
28 января 2016, 00:28

Спасибо) Ленточка-то у меня стоит. Но у нее три минуса:

- глючная

- с компа тоже читать хочется нормально

- там нет сворачивания папок для подписок (у меня их много) и всякий раз надо пролистывать весь список (еще и непонятно как сортированый)

 

 

 

Артемий
28 января 2016, 00:28

Согласен, минусы есть, но это пока единственное спасение ))

inf.sof
28 января 2016, 00:28

Не единственное, но единственное, пожалуй, доступное.

Есть ещё Почта Windows mobile 6.5. В ней ленты представлены гораздо удобнее Ленточки, но смарт под Windows Mobile есть не у каждого. Я специально из за лент держу такой смарт.

По прежнему отбираю важные. Только теперь важные приходится отправлять на емейл для дальнейшего чтения.

Дмитрий
28 января 2016, 00:28

я вот на это перешел =)))

 

www.inoreader.com

 

пока день пользуюсь, ничего так

elveel
28 января 2016, 00:28

Да, и отличный андроид-клиент. Пожалуй, не вернусь на ленту, даже если все вернут вспять.

ran tenshi
28 января 2016, 00:28
я уже тоже
Pavel Kuzyakin
28 января 2016, 00:28

feedly.com

Арсений
28 января 2016, 00:28

Feedly - Я перешел с гугл-Ридера на него и в восторге

paroikea
28 января 2016, 00:28

.inoreader.com

novikove
28 января 2016, 00:28
Стало очень... нет не так... Стало ОЧЕНЬ неудобно пользоваться. Как сохранить список подписок для переезда (надеюсь временного, до исправления ситуации) на другой сервис?
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Добрый день!

Уточните, пожалуйста, что именно неудобно? Что затрудняет пользование?

Сохранить всё можно по ссылке. 

ryzhov.a.p
28 января 2016, 00:28

Тимофей, вы сами-то сервисом пользовались? Или правда не понимаете что именно неудобно? 

Почему не предупредили заранее о закрытии сервиса?

Как сохранить список непрочитанных записей? 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Разумеется, мы все пробуем сервисы Яндекса и используем их. И тем печальнее нам самим, когда эти сервисы не получают популярности среди пользователей. Именно так и случилось с Подписками. И раз такой формат не получился, мы пробуем подать RSS в другом виде. И будем развивать новый формат с учётом пожеланий пользователей, как новых, которые о Подписках не знали, так и переехавших из Подписок.

dveikut
28 января 2016, 00:28

Отлично! Только за что вы так грубо слили тех, кто сервисом пользовался?

Гуглридер (с которого многие переехали в яндекс), помнится, за несколько месяцев объявил о своей кончине, позволив забрать нужное. 

То есть, вот - от кого угодно можно было ждать, но не от Яндекса - чтобы закрыть кусок сервиса махом, со взрывом всех данных... Шо за внутренний роскомнадзор у вас завелся?

 

Андрей
28 января 2016, 00:28

Да забрать можно и тут. Только плохо, что вмнесто реализации подобного функционала дали выбор: или переходи в ЯНдекс новости или забирай свой архив и дуй на любой другой ресурс(((

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Все данные остались. Более того, Яндекс предлагает два варианта на выбор: читать все эти данные в новом формате на Яндекс.Новостях либо забрать OPML файл с потоками, которые импортировать другому агрегатору RSS.

dveikut
28 января 2016, 00:28

Тимофей, впечатление такое, что вы и правда не в курсе, чем были хороши Подписки... 

Список потоков, спасибо, забрала и экспортировала, но отнюдь не "все данные".  Прикопанное "избранное" вы выкинули. 

uuux
28 января 2016, 00:28

да нет же, отважный и страшно честный Тимофей, нам же тут на голубом глазу рассказывает что ничего не потерялось, прям ангел, только нимба не хватает. у него и ничего не потерялось и новый формат работает дада конечно

ilya-gie
28 января 2016, 00:28

Стороннее решение по извлечению записей с метками найдено.

http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896

uuux
28 января 2016, 00:28

не верю! не могу себе представить что бы человек который серьезно пользовался фидами и читал много новостей вдруг смог пользоваться этой поделкой которую, вау, нужно еще допиливать. как же вы пользовались если она нифига не умеет "прочитанные не прочитанные не показывает" итд. пользовались ага как же, сказочники.

novikove
28 января 2016, 00:28
Добрый день, Тимофей!
Основные неудобства заключаются в следующем:
1) нельзя переключить выдачу из "плиточного" режима в режим "списка"
2) нет возможности просматривать только новые, непросмотренные ранее, сообщения
3) нет возможности видеть количество непросмотренных новостей
4) нет возможности прочесть новость без перехода на новую страницу

можно перечислять и дальше, но смысл это имеет только, если вышеуказанные проблемы будут решены разработчиками.
Пока же, вслед за Гуглом, приходится отказаться от этого, бывшего удобным, сервиса Яндекса.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Добрый!
Спасибо за замечания, уже направил их нашим специалистам.  

alxt
28 января 2016, 00:28

1. Я не вижу всей статьи, а какой-то огрызок.

2. Я вижу мешанину, вместо "только непрочитанных".

3. Несколько колонок (но это фигня, снявши голову по волосам не плачут).

4. Не идёт контент из livejournal.com

Весёлый котик
28 января 2016, 00:28
Уточните, пожалуйста, из каких потоков не идут посты? Можете дать ссылки?
ghostly-wind
28 января 2016, 00:28

Также не идет обновление собственных подписок из Вконтакте. В режиме "Редактировать" не получается добавить новую подписку на группу Вконтакте. Невозможно отредактировать уже существующие. Как с этим работать?

alxt
28 января 2016, 00:28

Например пост http://arkhivov.livejournal.com/238561.html

Я его не вижу в соответствующем "Ничего не происходит". Ссылку давать же бесполезно?

При этом inoreader (я перешёл на него, пользоваться "моими новостями" невозможно) показал это давно.

AnovRus
28 января 2016, 00:28

Тихий ужос.

Работать с этим просто невозможно стало. Сколько новостей? Какие непрочитаны? Где сохранённые записи с метками? Интерфейс выбился из почты (так же изнасиловали и интерфейс диска, зачем? прекрасно вписывался в почту).

Могли заранее предупредить, успел бы сохранить записи.

Короче, спасибо. Сваливаю.

Артемий
28 января 2016, 00:28

Архив здесь: https://mail.yandex.ru/lenta2/export_opml.jsx

Сохраняем и ищем куда переехать с этого омута...

kulikov-ag
28 января 2016, 00:28

Напишите, пожалуйста, когда найдете — куда есть смысл пеерезжать?

Martian
28 января 2016, 00:28

feedly.com

kulikov-ag
28 января 2016, 00:28

Фидли оказался крутым, спасибо.

Ильдар
28 января 2016, 00:28

С классическим интерфейсом ещё 

inoreader.com

theoldreader.com

digg.com/reader (менее удобен imho)

darkwater-87
28 января 2016, 00:28

избранных новостей нет, с метками тоже нет, только списко rss- лент

ipon39
28 января 2016, 00:28

http://soft.oszone.net/program/6737/RSS_Bandit/

ilya-gie
28 января 2016, 00:28

Стороннее решение по извлечению записей с метками найдено.

http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896

super-puper-1967
28 января 2016, 00:28

Я тоже поругаюсь.
Можно сделать интерфейс настраиваемым, для тех, кому нужна рсс-читалка, а не гуглоплюс?
И чтоб прочитанные отмечаличсь как-то. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте!

Интерфейс будем ещё дорабатывать. Прочитанность тоже будет. Все замечания и предложения можно направлять моим коллегам, которые занимаются сервисом – их направят ответственным!

Алексей Стёпин
28 января 2016, 00:28

И вы говорите будем дорабатывать? Будем разрабатывать больше подходит. То, что вы сейчас сделали интерфейсом назваить нельзя.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Интерыейс «Моих новостей» был разработан уже давно и жил отдельным сервисом. В определённый момент мы поняли, что Подписки не пользуются популярностью, и было принято решение их закрыть. Но между полным закрытием и совмещением двух сервисов мы выбрали второе.

Уже сейчас мои коллеги работают над тем, чтобы дать возможность выбрать в «Моих новостях» отображение постов по строкам в хронологическом порядке.

creativo
28 января 2016, 00:28

"Сперва были намечены празнества. Потом казни. Потом решили совместить" ((С) "Тот самый Мюнхгаузен)
Ну хреново вышло. На редкость хреново.
Передайте коллегам, чтобы не надрывались так - не для кого им больше работать.
Понимаете, "Новостями" пользоваться невозможно, потому, что это текстовый (бывший текстовый) сервис, оформленный как рисуночный. В пинтересте тыкают в картинку. С текстами обходятся по-другому, и вам тут сотни человек описали, как: их важно сохранять, сортировать (по папкам, тэгам), обрабатывать по очереди (прочитанные должны отображаться иначе, чем непрочитанные), иметь возможность к ним вернуться. Вот это вот всё, что пользователь и должен (и хочет) делать с текстами - вы у него отняли. А в пинтерест потыкать и без вас можно.
Чего ради "ваши коллеги работают над тем, чтобы..." - не понимаю. Кто этим пользоваться-то будет? Сейчас все лихорадочно спасают подписки и бегут от ваших криворуких коллег.
Прощайте и вы.

Кir
28 января 2016, 00:28

В этом весь Яндекс: "Будем доробатывать, устранять недостаткаи" У меня еще в прошлом году перестал синхронизироваться ЯндексКалендарь в веб-интерфейсе и на смартфоне (записи которые заносишь через веб-интерфейс на смартфоне появляются, а которые записываешь на смарте в веб-интерфейсе не появляются). Написал в службу поддрежки, отписались, попросили сделать скрин экрана смартфона, сделал, оправил и ВСЁ!!! Как не работала синхронизация так и не работает. Плюнул, перешел на календать от Mail.Ru, не идеален конечно, но зато работает. (Google-вскими сервисами предпочитаю не пользоваться после истории со Сноуденом, пусть лучше мою переписку читает ФСБ РФ чем АНБ США)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте!
Не могли бы Вы, пожалуйста, сообщить мне номер тикета – я проверю, почему Вам не ответили.

Кir
28 января 2016, 00:28

 

Номер тикера конечно могу сообщить (#14111016390899845), только смысла не вижу... От использования ЯндексКалендаря я уже отказался полностью, использую Календарь от Mail.Ru, благо у них есть как и свое отдельное приложение, так и возможность синхронизации со стандартным приложением календаря в Android, еще мне очень понравилось их система импорта календарей из Google и Яндекс, а так же импорт напоминаний из социальных сетей, да и с напоминаниями в Телепрограмме он работает гораздо корректнее - выделяешь именно те передачи, которые хочешь посмотреть, а не все передачи с одним названием как Яндексе (например Весть днем я не могу посмотреть, зачем мне о них напоминать).

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Спасибо, всё перепроверим!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Для того чтобы записи из телефона появлялись в Яндекс.Календаре, убедитесь, что создаёте события именно в том календаре, который синхронизируется с нашим сервером — часто в телефоне он создаётся отдельно. Кроме того, в приложениях для Android есть также настройка, которая принуждает календарь синхронизироваться только в одну сторону, а именно с сервера на телефон. Убедитесь, что эта настройка выключена.

Кir
28 января 2016, 00:28

Это уже все сделано было, всмысле проверил. Синхронизация просто перестала работать по непонятным причинам, настройки никто не менял. По инструкции переустановил синхронизацию (как указано в инструкции)- ничего не изменилось как была односторонней так и осталась

alexeykovalev1973
28 января 2016, 00:28

Это караул. После "Ленты" к "Подпискам" удалось привыкнуть, благо принцип остался тот же. Сейчас же - это просто ужас-ужас. Всё вперемешку. Настроек особых не вижу. Прочитано-не прочитано нету. Записи, которые остались непрочитанными канули. Как оставить какие-то вещи почитать "на потом" непонятно (раньше я просто оставлял их непрочитанными, плюс мог принудительно выставить маркер "не прочитано"; мог отметить как "важное"). Группы распахнуты и чтобы пролистать на последнюю надо долго крутить колесико (у меня порядочно потоков). Порядок групп произвольный, не тот что был у меня. 
Вам правильно же говорят. RSS-ридер и лента текущих новостей это совсем не одно и то же. Я не знаю, конечно, вашей статистики, но ведь "подписки" это была миграция "ленты". Соответственно, основные пользователи это те, кому нужен был rss-аггрегатор. "Мои новости" в текущей реализации этому никак не отвечают.
 "Легко настраивается" - это где? Смог найти только добавление и удаление потока\группы. Даже порядок поменять не вижу как.
Ну и непонятно, так сложно было анонс прямо в приложении сделать? При заходе, например. Мол, "скоро переедем, подробности смотри там-то". Зачем такой сюрприз?

Martian
28 января 2016, 00:28

Ага, Гугл в свое время предупредил месяца за три.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Добрый день!

Спасибо за замечания, описанные Вами недочеты уже переданы менеджерам, функциональность и удобство прочтения постараемся вернуть. 

Швалёв Дмитрий
28 января 2016, 00:28

Избранные записи верните и те, что были помечены тегами! Хотя бы возможность экспорта!

А так жирный минус вам в карму и лояльность пользователей с тем же знаком!

Теперь трижды подумаю перед тем как доверять долгосрочное хранение публичным сервисам.

-0 F
28 января 2016, 00:28

Если вам нужно спасти закладки и тегированные записи - пока не обрубили все концы, я написал на коленке скрипт, можете воспользоваться - см. инструкцию http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896.

kochnev.stanislav
28 января 2016, 00:28

это да, самое обидное что это было как выстрел в голову без предупреждения !

darkwater-87
28 января 2016, 00:28

скорее выстрел в спину

Дмитрий Кузнецов
28 января 2016, 00:28

Присоединяюсь. Именно принцип RSS-ридера был основополагающим.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28
Мы уже работаем над тем, чтобы в «Моих новостях» появился режим отображения записей построчно в хронологическом порядке. Подписки, к сожалению, не вернуть, но новый интерфейс доработать и развивать вполне возможно.
-0 F
28 января 2016, 00:28

Чтобы достать непрочитанное, можете воспользоваться моим инструментом, написанным на коленке, - см. инструкцию http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896. Соответственно, для непрочитанного адрес должен выглядеть kanicq.ru/files/lenta.php?token=токен&read_status=unread&extract_links=1 или в полном виде kanicq.ru/files/lenta.php?token=токен&read_status=unread.

Татьяна
28 января 2016, 00:28

Блин, уже час "бьюсь" с этими подписками! Гадость! Хуже ничего не было! Еще как-то притерпелась к диску, а тут... Ну зачем???

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте!

Сервис подписок не набрал популярности и мы, чтобы не ликвидировать его, приняли решение объединить с сервисом "Мои новости". Интерфейс ещё будем дорабатывать и будем рады услышать замечания и предложения!

Дмитрий
28 января 2016, 00:28

это лицемерие и цинизм в каждом слове ))) сервис вы именно ликвидировали. подписки != новости ни в какой вселенной и пользоются ими по разному о чем раз сто уже тут написали.

как ни дорабатывайте не взлетит, но если была задача закрыть и избавиться от сотни человек - успешно решили.

а плиточность интерфейса это убогость и абсолютно неудобно не на планшете. пихать их куда только можно просто сюр

Вова
28 января 2016, 00:28

+1

С таким же успехом можно было дать ссылку на карты.

Вместо подписок используйте карты Яндекса. Их мы еще не выключили :-)
ristiwind
28 января 2016, 00:28

Закрылся Google.Reader пришел к вам, был просто счаслив что такой сервис сохранился на просторах интернета. Теперь и его убили. Вы только потеряете аудиторию, это ужас!!!!!!! Раньше мог не заходить по 5-7 дней и по приходу четко видел сколько было новостей. Это помогало оставаться в курсе нужных тематик. Теперь эта возможность потеряна, ранбше я его советовал, это закончилось. Yandex с многим угадал, но это важное разрушает.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:28
А вот заходили бы чаще, глядишь, и не закрыли бы. А так — непопулярный сервис... На раз в неделю...
Вова
28 января 2016, 00:28

Если бы ссылку на него дали с главной страницы, тогда и люди бы стали туда заходить. А так 4-я вкладка на почте.

malya80
28 января 2016, 00:28

Каждый день пользовался.

ran tenshi
28 января 2016, 00:28
Так, между прочим, я в нем жил, практически.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:28
Крайне жаль, что таких активных пользователей было очень мало.
Дмитрий
28 января 2016, 00:28

вы так и не ответили сколько же именно мало их было. Тимофей от ответа уходит, может его бравый напарник ответит? =))

Весёлый котик
28 января 2016, 00:28

Вы всё равно не поверите. Смысла нет. 

Дмитрий
28 января 2016, 00:28

Бонь, это слив =)) поверил бы, вот честно =))

пока вижу что не менее нескольких тысяч человек пользовались ежедневно (это с учетом знакомых и роста иноридера и его товарищей - размазали знатно аудиторию, ктото на свои сервисы перешел хД)

претензия то не в самом закрытии. тебе это уже не раз говорили, но как то туго доходит.

а в вот таком переезде без предупреждения =))

это тупо неуважение. закрывайте и мой круг тогда уж )) у вас там дневное посещение в 20к всего с учетом случайных единичных заходов =)) малопопулярное точно ))) кто им вообще пользуется? сотрудники яндекса? )))

Анатолий
28 января 2016, 00:29

Это что за какуля?

Как списком сделать?

Где мои непрочитанные новости?

!!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

Добрый день!

Список и прочтенность/непрочтенность постараемся вернуть в интерфейс в будущем. 

ryzhov.a.p
28 января 2016, 00:29

То есть возможность вернете, но старые непрочтенные потеряны навсегда?

-0 F
28 января 2016, 00:29

Чтобы достать непрочитанное, можете воспользоваться моим инструментом, написанным на коленке, - см. инструкцию http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896. Соответственно, для непрочитанного адрес должен выглядеть kanicq.ru/files/lenta.php?token=токен&read_status=unread&extract_links=1 или в полном виде kanicq.ru/files/lenta.php?token=токен&read_status=unread.

-0 F
28 января 2016, 00:29

Чтобы достать непрочитанное, можете воспользоваться моим инструментом, написанным на коленке, - см. инструкцию http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896. Соответственно, для непрочитанного адрес должен выглядеть kanicq.ru/files/lenta.php?token=токен&read_status=unread&extract_links=1 или в полном виде kanicq.ru/files/lenta.php?token=токен&read_status=unread.

Игорь Л.
28 января 2016, 00:29

Очень плохо.

Весь список моих подписок начал регулярно "переезжать" в Мои новости ещё в декабре. Я сначала думал, что это баг (мне и в страшном сне не могло привидеться что это новая фича) и регулярно их оттуда вычищал.

Зато когда они в последний раз туда "переехали" и я сообщил об этом по обратной связи (Ticket#15012214170479245), опять таки все вычистив предварительно, то с сегодняшним закрытием Подписок все мои ленты и отслеживаемые запросы пропали бесследно, так и не появившись в списке Моих новостей. Нигде на странице Новостей мне не удалось найти опцию импорта OPML-файла.

Как теперь быть?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29
Добрый день!
Спасибо за сообщение – я обращусь к ответственным коллегам и они обязательно свяжутся с Вами, чтобы решить проблему. Подождите немного, пожалуйста.
Игорь Л.
28 января 2016, 00:29

В Мои новости не удается добавить rss'ы типа этого.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

А какую ошибку Вы получаете?

Александр
28 января 2016, 00:29

Какой кошмар. Какой воспаленный мозг придумал такой вид подписок??? Верните RSS читалку со всеми плюшками а не эту невменяемую кашеобразную мозаику!! Это не возможно использовать. Видимо придется уходить..

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

Добрый день!
Это объединение двух сервисов – в прежнем виде подписки больше не будут доступны, но и новый мы также будем дорабатывать с учетом пожеланий и замечаний пользователей. 

inf.sof
28 января 2016, 00:29

C учётом пожеланий? Пожелания:

Вернуть прежний интерфейс подписок.

Вернуть мои метки

Вернуть мои важные подписки, которые мне нужны были ежедневно.

Жду

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

Точно такой же интерфейс, как был ранее, вернуть не получится и нельзя: в таком формате сервис уже не обрёл популярность, как мы ни старались (и привлекали новых пользователей, и напоминали «старичкам»).

Мы постараемся найти золотую середину между новым современным форматом и тем, что так полюбилось завсегдатаям старых Подписок, хоть их и не так много. Все пожелания будут влиять на то, в какую сторону дальше будет развиваться сервис.

inf.sof
28 января 2016, 00:29

Вся проблема в том, что теперь нет желания вообще туда заходить. И тем более придумывать как из этого говна сделать конфетку - не получится.

Очень сожалею о потере такого нужного сервиса.

upas
28 января 2016, 00:29

>в таком формате сервис уже не обрёл популярность


Вы его спрятали ото всех. Глубоко. И таки да, знали про него только те кто знал.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

На сервис из почтового ящика постоянно привлекали пользователей. Таб Подписок был на виду, а также регулярно появлялась плашка «не хотите ли почитать вот это или вот то» или же плашка с напоминанием о том, что накопилось много непрочитанного.

ilya-gie
28 января 2016, 00:29

У меня на Яндексе два почтовых ящика. Наэ том я активно пользовался Подписками, на втором - вообще не пользовался. Стоит ли говорить, что на второй ящик я ни разу не получал никаких уведомлений "А вот у нас ещё Подписки есть, попробуйте, это интересно"?

fboy05
28 января 2016, 00:29

Кстати, я тоже только когда закрыли узнал о сервисе.

Дмитрий
28 января 2016, 00:29

 

не обрёл популярность, как мы ни старались (и привлекали новых пользователей, и напоминали «старичкам»

Тимофей, что бы не быть голословным, приведите 3-4 примера, как именно вы в последнее время "привлекали" и "напоминали".

Вангую, не сможете, от слов совсем. И не нужно лицемерить - говорите прямо - не можете монетизировать и поэтому закрываете. В текущем виде сервис ничего не ел, вы его все рвно давно уже забросилии ничего не меняли. Для вашей кармы было бы лучше оставить все как есть, но видимо эффективные менеджеры-плиточники не дают

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

Например, в интерфейсе Почты появлялась плашка с сообщением о новых постах, если долго не заходили. Некоторых пользователей, которые не работали с сервисом, даже подписали на тематические потоки.

Сервис требовал поддержки со стороны баз данных, он требовал переработки в связи с меняющимися технологиями браузеров. На нашу карму влияло то, что некоторые потоки периодически не грузились. Неработающий сервис гораздо хуже влияет на карму. Поэтому было принято решение перенести данные в работающий сервис или дать людям возможность уйти.

 

Дмитрий
28 января 2016, 00:29

НЕ ВИДЕЛ подобного ни разу!

ну так логично, вопреки вашим же заявлениям выше что никто часто не пользовался, люди заходили =)))

кароче признайте - способа монетизировать не нашли хД и дешевле убить )

а еще сюр - сами признались что силой подписывали когото хД ой комедия )))

но тут хоть увидел первый раз честно - уйти лишним пользователям =))) полдесятка агрегаторов вам благодарны, ваши новости не взлетят, их читать невозможно

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

Видимо, не видели, потому что, как Вы же сами выше написали, именно Вы-то заходили в Подписки часто. Жаль, что таких как Вы было слишком мало.

Дмитрий
28 января 2016, 00:29

Тимофей, я понимаю что глупо вам говорить, но посомтрите выше. там человек вам же (!) прямо говорит о ящике в котором активность была околонулевой и в котором НЕ было никаких привлечений. ну зачем врать то так =)) не держите людей за идиотов, оправдывайтесь хитрее и умнее =))) ну право смешно уже =)

ilya-gie
28 января 2016, 00:29

Стороннее решение по извлечению записей с метками найдено.

http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896

inf.sof
28 января 2016, 00:29

Большое спасибо. Я видела ваше решение на Хабре.

Но всё это не соответствует моим нуждам: просмотр и отбор лент в важные на Windows mobile смартфоне (потому что только там ленты в нормальном виде) - дальнейшая работа с "важными" другим человеком на компьютере.

Слава богу остались ленты в мобильных приложениях (Windows mobile почта и Ленточка для Андроид) в прежнем виде. Теперь приходится все "важные" отправлять на емейл.

ilya-gie
28 января 2016, 00:29

Я ни разу не автор данного решения. Просто распространяю полезную информацию.

Для решения ваших задач, возможно, подойдёт аггрегатор www.inoreader.com

ToXaMOB
28 января 2016, 00:29

Будь я дилером подержанных авто, я бы продал вам сгнившее изнутри корыто без тормозов...

Дмитрий Васильевич
28 января 2016, 00:29

Верните старый образец моих подписок. Если есть возможность, пусть будут 2 варианты. Нынешнее и старое. В этом оформлении невозможно ничего нормально прочитать:-$

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

Здравствуйте!

Речь идет именно о плиточном интерфейсе? Старый нельзя вернуть, но нынешний вариант будем дорабатывать. 

Дмитрий Васильевич
28 января 2016, 00:29

Да-да. именно этот интерфейс. Старый намного приятнее. Глаза просто разбегаются. Да и не могу выбрать какую ленту читать, все идет просто по времени. В общем правильно пишут, пора искать альтернативу, раньше ради подписок сидел на яндексе

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

Спасибо за отзыв, мы постараемся придумать что-то, чтобы читать потоки было удобнее в новом формате, доработав его, найдя некоторую «золотую середину»

darkwater-87
28 января 2016, 00:29

Нет золотой середины, и не будет. Ваш продуктовый менеджер может сказать себе "золотая середина" хоть раз 5 только она не появится. Если пользовались  rss-читалкой продвинутые пользователи так и надо было сделать продукт для продвинутых пользователей. Обычные пользователи как читали новости на обычных сайтах или соц сетях так и будут продлжать ближаишие года 3 делать. Невозможно угодить всем. Получится продукт без ЦА => мертвый продукт. Вместо того чтобы проводить опросы что не устраивает в старом, решили сделать так называймый "революционный", "модный", "плиточный" дизайн.

Смартфон на андройде не рассчитан на бабушек 60+ лет. Им он и не нужен. Они не смогут извлечь большую пользу от владения по сравнению с обычным телефоном.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

Мы уверены, что всё будет хорошо :) Как я уже писал неоднократно в комментариях, плиточный вариант новостей — не последнее решение, интерфейс будет развиваться в том числе с учётом всех отзывов, которые прислали нам пользователи.

ilya-gie
28 января 2016, 00:29

Отвечу фразой из анекдота. "Всё, чтоя могу вам сказать - поздно!".

Легко поверю, что старым сервисом пользовалось десять человек. Новым же будет пользоваться три с половиной. Аггрегатор из него просто никакой, а подавляющее большинство ЦА вы уже потеряли, так что даже прселовутая "доработка" уже не поможет.

Алексей Стёпин
28 января 2016, 00:29

Какая гадость. Пошел искать новый сервис. Спасибо за старый.

postbox64
28 января 2016, 00:29

КОШМАР И УЖАС. Невозможно пользоваться. Такой формат мне просто не нужен, проще открывать нужные сайты и читать свежее. Не ожидал от Яндекса.

elena155
28 января 2016, 00:29

В ужасе от нововведений.  Верните старый сервис.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

Добрый вечер!

Старый сервис никак не вернуть, но и новый будет развиваться и дополняться с учетом пожеланий пользователей. Что именно Вас ужасает и что Вы находите неудобным?

elena155
28 января 2016, 00:29

У меня все потоки были разложены по папкам - женские сайты, новостные, медицинские.... журналы ЖЖ, ит.д... При чтение новостей и других постов могла просматривать по желанию только заголовки, могла читать в любом порядке, в любое время, когда мне это было удобно.... Сейчас мои 3, 5 тысячи постов в день свалили в одну кучу.... в которой невозможно понять где и что. Читать эту кучу в том виде, в котором предлагаете -невозможно.  Непрочитанные и ценные для меня подписки с женских сайтов, которые хотела прочитать после 10 вечера, теперь потеряны. Ссылок на сайты  нет. Все придется начинать с нуля. 

ilya-gie
28 января 2016, 00:29

Стороннее решение по извлечению записей с метками найдено.

http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896

darkwater-87
28 января 2016, 00:29

В духе Google. Они убили Google Reader, потому что не знали как монетизовать сервис. Как только они его убили, я фактически перестал пользоваться их почтой, письма пересылались на яндекс. почту. Теперь вы убиваете этот замечательный сервис и предлагаете на замену куцего инвалида с бесконечной прокруткой , которую критиковали на многих айти ресурсах, невозможностью отслеживания прочитнанного / непрочитанного и этим ужасным плиточным дизайном. Незря  Win 8 занята такая малая доля рынка по сравнению с  Win 7. Объясните зачем следовать по неудачным дорогам других компаний ?? 

Надо гнаться не за модой, а за узнаваймостью. У вас был rss читалка - Лента новостей, которой не было ни у  google, ни у mail.ru, ни у  rambler.ru . Теперь Вы стали как все, у вас нет этого конкурентного преимущества. Знакома ли вашему менеджеру проекта книга Траута "Позиционирование: битва за умы"? Или нет, или он своеобразно понял.

Теперь искать альтернативу innoreader  или  pipe.yahoo.com

А почту можно и почтовым клиентом забирать.

Спасибо за этот "подарок"

Спасибо за то время пока сервис был удобен.

Дайте пожалуйста скачать ленты со всеми закладками и метками.э

Выложите исходнике . Желающие смогли бы поднять rss  читалку у себя

ran tenshi
28 января 2016, 00:29

О! спасибо за альтернативы, пойду смотреть)

Список лент вроде бы по этой ссылке: https://mail.yandex.ru/lenta2/export_opml.jsx

 

 

 

darkwater-87
28 января 2016, 00:29

там просто список  RSS- лент. Избранного нет

ran tenshi
28 января 2016, 00:29

Да, уже увидел =\ печаааль...

ilya-gie
28 января 2016, 00:29

Стороннее решение по извлечению записей с метками найдено.

http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896

darkwater-87
28 января 2016, 00:29

Альтернативы и их обсуждение можно найти  здесь
Google Reader закрыт http://geektimes.ru/post/185330/

Ищем альтернативы Google Reader http://geektimes.ru/post/172725/
В поисках замены Google Reader. Часть 1. http://www.ixbt.com/soft/replace-google-reader.shtml

 

ran tenshi
28 января 2016, 00:29

спасибо, пошел читать

AnaisSun
28 января 2016, 00:29

Спасибо! В свое время смотрела обзоры альтернатив Google Reader на Хабре, в итоге переехала на Яндекс. Теперь пойду искать что-то более надежное.

ipon39
28 января 2016, 00:29

http://soft.oszone.net/program/6737/RSS_Bandit/

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29
Увы, сервис Подписок так и не приобрел популярности среди пользователей, поэтому мы, чтобы не убирать его, решили объединить его вместе с современным сервисом "Мои новости".
Вы можете достать исходники на https://mail.yandex.ru/lenta-block/?nr – данные экспортируются в формате OPML-файла.
reijii2
28 января 2016, 00:29

А предупредить об этом заранее можно было ??????????????????????

ran tenshi
28 января 2016, 00:29

А нельзя его было просто оставить?

Все работало ведь, багов не было (заметных)...

Вот просто, по первой заповеди: работает? не трогай

Весёлый котик
28 января 2016, 00:29
Ошибок при работе сервиса на самом еле было очень много. При этом пользователей недостаточно. И речь даже не в монетизации. Но в частоте посещения и в количестве посетителей. Тот формат, в котором работали прежние Подписки, не оправдал ожиданий. Новый формат более современный, и мы будем его развивать, чтобы сделать привлекательным и старым пользователям Подписок, и новым пользователям Новостей.
ilya-gie
28 января 2016, 00:29

И вам тоже отвечу: мы всё понимаем, бывают разные ситуации, и из них бывают самые разные выходы. НО КАКОГО ЧЁРТА ВЫ НЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ ЭТОМ ЗАРАНЕЕ?!! Спасибо, что оставили экспорт OPML - но почему ссылка об этом показывается только один раз? как мне выдрать список с метками важных записей? где мне найти список непрочитанных записей?

upas
28 января 2016, 00:29

>Новый формат более современный...

> сделать привлекательным и старым пользователям Подписок...


У почтовиков формат один и  тотже, с интерфейсными нюансами. У гугла у яндекса у TheBat-а, много лет назад. Даже у микросовтовтовского аутлук-экспересса. РАзница в плюшках обработчикахсортировщиках. Но формат один.


Потому как UserCase один. У агрегатора контента, тоже один формат/UserCase. И все «читалки» выглядят тоже крайне похожими.


Как самолёты решающие одну задачу.


Вы, видимо, в упор не понимаете что сломали.

Вы вместо нивы предлагаете заниженную приору. Чёткая популярная. Угу. А мы в сугроб парковаться хотим и по грязюке.




mxite
28 января 2016, 00:29

О, а вот и один из авторов нововведения, верно?

Дорогой, убей себя об стену и иди на собеседование в дворники, ибо ты только что лишил Яндекс нескольких сотен «товара» (мы же помним, что мы товар, а не клиенты).

> Подписки, не оправдал ожиданий. Новый формат более современный, и мы будем его развивать, чтобы сделать привлекательным и старым пользователям Подписок,

 

Дорогой, доведи до себя и своих калек/коллег, что единственное улучшение, которое спасёт «новый, более модный формат» — убиение его нах об стену. Вы не получите НИ ОДНОГО нового пользователя, но поссоритесь с сотнями старых преданных юзеров, рекламировавших вас бескорыстно на каждом углу за удобство.

 

Уйду с яндуха сам и уведу все сервисы свои, коллег и друзей, благо, я для них авторитет. Идите в лес с такими экспериментами. Чтоб тебе всю жизнь на виндоус-8 сидеть. Умри, гнида.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:29
а вот и один из авторов нововведения, верно?

Вы ошиблись, но спасибо за приятные слова :)

Ильдар
28 января 2016, 00:29

Очень и очень грубо. И из-за чего?

Я понимаю в Яндексе не учли кучу моментов, не предупредили наконец.

Но какой смысл так исходить на гуано?

Что есть, то есть.

 

 

reijii2
28 января 2016, 00:29

Именно из-за того что не предупредили. Подобное отношение к пользователям вообще за гранью добра и зла. Слов нет, одни эмоции... Надеюсь яндекс сдохнет.

upas
28 января 2016, 00:29

Конечно не прилобрёл. С его нишевостью и пердоставленным убогим интерфейсом (чувствовалось что делаете по остаточному признаку). Последнее время ещё не все ролики и картинки отображались, что-то перемудрили.

 

Логичнее подписки было перемещать в почту. Т.к. формат интрфейса почты  родной для подписок (RSS агрегатора).

 

То что сделали вы — за грнаью.

kulikov-ag
28 января 2016, 00:29

Тимофей, пожалуйста, если это в ваших силах, донесите до ответственных ребят — текущее решение абсолютно убило сервис.


Это настолько не в стиле Яндекса...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

Мы обязательно будем развивать новый формат с учётом всех отзывов, которые прислали нам пользователи. В том числе это коснётся и вида отображения потоков.

Martian
28 января 2016, 00:29

Вы издеваетесь? Сначала Гугл.Ридер, теперь Подписки!

a.grebenshchikova
28 января 2016, 00:29

Почему не предупредили? Читать совершенно невозможно? Как вернуть старый вариант?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

Старый вариант вернуть невозможно. Мы постараемся развить новый сайт с учётом всех отзывов пользователей, которые нам прислали, чтобы пользоваться им было удобно не только новым посетителям, но и тем, кто работал раньше  Подписками.

ilkkayo
28 января 2016, 00:29

Присоединяюсь к Вашим словам! Так же как Вы ушел с Google после закрытия сервиса Reader, и на тот момент самая адекватная земена была это яндексовская.Лента.

Интерфейс ужасен, самое главное что глаз не схватывает и не воспринимает новости в плиточном представлении. Просто весь этот поток новостей рябит в глазах.

То что сделал Яндекс с сервисом Подписки (Лента) - это просто позор какой-то! На данные момент вижу только одну альтернативу - это Thunderbird!

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29
Мы уже работаем над тем, чтобы в «Моих новостях» появился режим отображения записей построчно в хронологическом порядке. Подписки, к сожалению, не вернуть, но новый интерфейс доработать и развивать вполне возможно.
ilya-gie
28 января 2016, 00:29

Стороннее решение по извлечению записей с метками найдено.

http://clubs.ya.ru/lenta/855/896#reply-lenta-896

darkwater-87
28 января 2016, 00:29

Спасибо большое за информацию!

Роман Петерсон
28 января 2016, 00:29

Госпади, ну вот зачем вы это сделали? А если я не хожу на я.новости и не желаю начинать? И почему было не перекинуть пои источники в этот новый сервис, раз уж на то пошло? И зачем мне эти дурацкие карточки, когда мне нужен тупо список заголовков? Эпик фейл. Переезжаю на дигг.ридер.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

К сожалению, Подписки в том виде, в каком они были в Яндекс.Почте, не смогли завоевать популярность среди пользователей. Их количество было невелико, а их пользователи заходили туда редко. Вместе с тем, современные браузеры начали работать иначе, что приводило к ошибкам, а значит, Подписки стали устаревать технически. Между полным закрытием сервиса и предложением перейти на более современный вариант мы выбрали последнее.

Все имеющиеся потоки были перенесены в Мои новости. Кроме того, на странице mail.yandex.ru/lenta-block в любой момент можно забрать OPML файл с потоками, которые импортировать другому агрегатору RSS.

shnobyy
28 января 2016, 00:29

Дрянь интерфейс.

ellkin88
28 января 2016, 00:29

Плохо, каша, вместо ленты, где все мое не прочитанное и важное? Верните как было, это неудача

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29
Мы уже работаем над тем, чтобы в «Моих новостях» появился режим отображения записей построчно в хронологическом порядке. Подписки, к сожалению, не вернуть, но новый интерфейс доработать и развивать вполне возможно.
OlegNuts
28 января 2016, 00:29

Полнейший отстой, да еще и без предупреждения!!!

videoplann
28 января 2016, 00:29

Враки. Настройки не сохранились. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

Добрый вечер!

Уточните, пожалуйста, о каких именно настройках идет речь? 

ilya-gie
28 января 2016, 00:29

Хотя бы элементарно - где мои метки? где мои непрочитанные записи? где, хотя бы, мои группы записей?!

videoplann
28 января 2016, 00:29

я теперь вижу только rss-каналы. статьи по тэгам не ищутся, а именно это и было основным инструментом для меня, и, думаю, не только для меня.

kangelov
28 января 2016, 00:29

Сотрудник Яндекса, спланировавший такой переезд - чтобы тебя так переехали. Был нормальный сервис, бац - сервиса нет. Надеюсь, кто-нибудь из менеджмента прочитает отзывы и примет меры к восстановлению. Ушел искать альтернативу.

OlegNuts
28 января 2016, 00:29

я пока тут http://goodnews.click/ правда подтупливает

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

Добрый вечер!

Очень обидно, что Вы желаете такое моим коллегам, которые не просто закрыли сервис, а интегрировали его с более современным. Старый интерфейс больше не существует, но это не значит, что мы не будем прислушиваться к мнению пользователей и дорабатывать его. Это ведь только первый шаг и мы всегда открыты к диалогу!

inkmaster
28 января 2016, 00:29

Тимофей, ты дебил?

Такой же альтернативно одаренный как и твои коллеги из "мои новости"?

  Шо ты тут лечишь нас своими интерфейсами?

Следи за буквами - никому кроме вас НАХУЙ НЕ НУЖНЫ эти новые интерфейсы.

Нужна была лента и все.

а Жопорукие мудаки все испортили. 

Теперь идите на - так и передай коллегам по палате.

Перешел на другую прогу. 

ryzhov.a.p
28 января 2016, 00:29

а нельзя было сначала собрать поделания, предупредить о закрытии, а потом объединять с новостями?

как можно было так обосраться?

kangelov
28 января 2016, 00:29

Без предварительных предупреждений и обратных отсчетов сервис перестал работать. Старый интерфейс не был сохранен на какое-то время, а тупо отключен. Мои подписки не были автоматически "интегрированы" в новый сервис, т.е. я должен все настраивать заново. Того, кто планировал такой переход, надо посадить на комменты и заставить отвечать на каждый.

upas
28 января 2016, 00:29

>которые не просто закрыли сервис, а интегрировали его с более современным.


Его не интегрировали. Вы, очевидно, не понимаете вообще user case подписок/ленты. Убили в ноль и функционал. И сверху вишенкой вырвиглазный в-одну-кучу-свалил-всё интерфейс.

Дмитрий
28 января 2016, 00:29

(+1)

daniilzav
28 января 2016, 00:29

(+1)

Дмитрий Замахаев
28 января 2016, 00:29

Ой ты божеш мой, ему очень обидно. Я сейчас заплачу горючими слезами.

Голову надо включать иногда, тогда плакать не придется.

mxite
28 января 2016, 00:29

Тимофей, я понимаю ваши эмоции, вас одного кинули грудью на эту амбразуру, но и вы нас поймите: один из полезнейших сервисов Яндекса без предупреждения превратился в тыкву. Это как минимум предательство.

alexartukov
28 января 2016, 00:29
Вообще-то "Тимофей", равно как и другие имена - это система псевдонимов техподдержки в Яндексе. Так человечнее, люди охотнее верят, что общаются с конкретным человеком.
-0 F
28 января 2016, 00:29

Да?? Откуда узнали?

Нам все это время врали!!!11

alexartukov
28 января 2016, 00:29
Об этом писали сами яндексоиды, когда рассказывали о техподдержке.
Ilya4756
28 января 2016, 00:29

Очень неудобен новый интерфейс.

Блоки все маленькие, в них информация непонятно как урезается, приходиться в раз 10 чаще переходить на по ссылкам.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

Здравствуйте!
Спасибо за замечание, передам его разработчикам! 

videoplann
28 января 2016, 00:29

Никакого импорта нет и архив не скачивается. Блин, ребята, вы мне работу застопорили. 

Хотя толку от этих комментов? Всё равно ничего не вернут обратно, т.к. этот сервис денег не приносит.

makarova.diana888
28 января 2016, 00:29

Согласна, та же фигня!!! Ребята на плагиате переиграли в дизайнеров, а обратно уже недокрутят...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

Добрый день!

Уточните, пожалуйста, проблема до сих пор актуальна? Если да, то опишите подробнее процесс и ошибки в форму связи – мои коллеги обязательно помогут во всём разобраться. 

videoplann
28 января 2016, 00:29

Импорт заработал, но там только rss-каналы. Метки, тэги - их нет и статьи по ним не ищутся.

Андрей
28 января 2016, 00:29
О таком, нужно было предупредить :(
AnaisSun
28 января 2016, 00:29

"Улучшили", называется.

Лучше бы прежнюю версию платной сделали. Хотя, возможно в этом и была идея )) (Как сделать хорошо? Сначала сделать плохо, а потом как было).

Может, еще вернут на платной основе. Так бы все возмущались, а после этого.. хм.. "супер-нового эффектного решения" с радостью платить будут.

upas
28 января 2016, 00:29

После такого им ещё и деньги платить?

Уж лучше кому другому.

AnaisSun
28 января 2016, 00:29

Да я уж сама переехала. За время, пока я пользовалась Яндексом, Digg Reader вырастил устраивающий меня функционал :)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:29

Здравствуйте!

Старого интерфейса не будет, как и платной основы. Будем работать над новым сервисом и с радостью выслушаем пожелания и замечания!

AnaisSun
28 января 2016, 00:29

Доброй ночи!
Что-то мне подсказывает, что не просто так у вас вакансия аналитика Почты и Диска размещена ;)
Лучше бы смотрели в сторону evernote, а не новостей.


Пожелания:

  • вертикальный блок с папками с возможностью сортировки и произвольного перемещения; 
  • навигация в папках: возможность сворачивать - разворачивать, перемещать потоки между папками, сортировка внутри папок; 
  • вертикальное (а не плиточное) размещение сообщений; 
  • чтение не только папки / тематики, но и выбранного потока; 
  • выбор чтения только непрочитанных или всех сообщений; 
  • чтение старых сообщений, загрузка потока за все время, а не только последних новостей; 
  • возможность читать сообщение в потоке, не переходя на сайт-источник; 
  • просмотр картинок и видео в теле сообщения, без перехода на сайт-источник; 
  • просмотр только заголовков, разворачивая нужные; 
  • возможность отметить как прочитанное: всё, поток, папку; 
  • возможность вернуть в непрочитанное отдельные сообщения; 
  • импорт OPML; 
  • добавление потоков по адресу сайта, а не только по rss-ссылке (то есть %username%.livejournal.com, а не http://%username%.livejournal.com/data/rss) ; 
  • отметки "избранное" для отдельных сообщений;

Дополнительные пожелания (менее важные):

  • теги; 
  • кнопки "поделиться"; 
  • редактирование названия потока; 
  • поиск в папке / потоке по дате / фразе; 
  • настройка внешнего вида (оформление, шрифты, цвета, расположение блоков).

Замечания:

Вы бы его протестировали что ли ))

Для начала всё снесла, потом стала по одному добавлять потоки.

Первое, что заметила - интуитивно не сразу понятно, что новые папки создаются в процессе настройки своих rss-каналов. То есть, тематики, выбранные из предложенных, нельзя поместить в какую-то папку.

Второе - добавляю блоги жж, у некоторых пишет "rss не найден", повторяю попытки несколько раз - находит.

Третье - сохраняю, открываю добавленное - "Ничего не происходит". То есть rss не подгружается. А до того, как снесла всё, потоки и папки были читаемы. Добавляю новые каналы (которых раньше, до удаления, не было) - "ничего не происходит".

upas
28 января 2016, 00:29

Поддержу.

Выделю: Я как им ногие читал разные сайты в одном месте посредством подписок. Это фундамент и стержень функционала.

 

Не оповещалка, что сайт обновился. А агрегатор свежего контента. Чтобы не бегать по сайтам.

А так как сайтов много то и рубрикатор (папочки). И пометки прочитано или не прочитано.

 

USer case примерно как у почты. Именно поэтому все агрегаторы которые я видел +/- одинаковы и повторяют почтовый интерфейс. Начианя от давнишнего RSS-агрегатора в Опере и до современных альтернатив гуглридеру, в т.ч. digg.com/reader