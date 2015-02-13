Вложения из Почты

Знаете ли вы, что присланные вам файлы не обязательно скачивать, чтобы иметь к ним удалённый доступ? Все они хранятся на вашем Яндекс.Диске в папке «Почтовые вложения».



А сегодня у вас появилась возможность быстро прикреплять к письмам файлы из этой папки. Чтобы переслать полученный файл, сохранять его на компьютер больше не нужно — как в обычной почте, так и в почте для мобильных браузеров.







Выбрать файлы можно при клике на иконку Диска рядом с кнопкой «Прикрепить файл». Нужный файл легко найти благодаря сортировке по времени его получения, отправки, а также по папкам, в которых находятся письма.



