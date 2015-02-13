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Вложения из Почты

Знаете ли вы, что присланные вам файлы не обязательно скачивать, чтобы иметь к ним удалённый доступ? Все они хранятся на вашем Яндекс.Диске в папке «Почтовые вложения».

А сегодня у вас появилась возможность быстро прикреплять к письмам файлы из этой папки. Чтобы переслать полученный файл, сохранять его на компьютер больше не нужно — как в обычной почте, так и в почте для мобильных браузеров.

прикреплять к письмам</a> файлы из папки Почтовые вложения

Выбрать файлы можно при клике на иконку Диска рядом с кнопкой «Прикрепить файл». Нужный файл легко найти благодаря сортировке по времени его получения, отправки, а также по папкам, в которых находятся письма.

122 комментария
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alfa.world
28 января 2016, 00:28

Отличная новость. Спасибо!

vir2alex
28 января 2016, 00:28

Гуд! А поиск по файлам то забыли приляпать! :) И удобную навигацию ещё! У меня почта уже несколько лет, там столько всего накопилось, что без поиска и навигации найти нужный файл вообще нереально.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Спасибо за замечание, уже работаем над этим.

Bakli
28 января 2016, 00:28

Когда уже можно будет письма, как файлы присоединять к письму? Часто нужно как вложение прикрепить, а это возможно лишь при "переслать".

Максим Килевой
28 января 2016, 00:28

супер

stroiinjiner
2 мая 2017, 07:28
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день, помогите пожалуйста найти письма 2015г.с февраля по мая, спасибо.
Тимофей, служба поддержки
2 мая 2017, 18:57
Попробуйте нажать в верхней части страницы Почты на поисковую строку, а в строке справа - на стрелочку. Откроется окошко, в котором можно уточнить параметры для поисковой выдачи. Внизу этого окошка нажмите "Указать точные даты". Удается ли найти нужные письма таким образом?
Максим Килевой
28 января 2016, 00:28

вот-вот, как найти нужный файл в этой папке, не понятно

abv-show
28 января 2016, 00:28

(+1)

rossvet007@mail.ru
4 октября 2017, 19:14
vir2alex,
Cool 
Balanar0011
28 января 2016, 00:28
Супер, то что нужно, а то мне приходят письма с сайта, содержащие резервную копию базы данных и мне их нужно иногда сохранять.
nana.vava2015
28 января 2016, 00:28

Супер, давно ждал этого обновления.

mc.sim@k-max.name
28 января 2016, 00:28

Здравсвтуйте. 
Что-то mail.yandex.ru unreachable...

и

 mail.yandex.com unreachable...:-(

etk.r
28 января 2016, 00:28

Что с почтой? Сервис не доступен >:-)

kkib-service
28 января 2016, 00:28

сервер mail.yandex.ru недоступен по https

dmitrijabrosimov
28 января 2016, 00:28

Почему почта не работает???

serovka@step-art.biz
28 января 2016, 00:28
Привет! :)
astracity
28 января 2016, 00:28

признайтесь, кто сломал яндекс почту?

repair.all
28 января 2016, 00:28

не могу войти в почту выдает сообщение.

Страница недоступна.mail.yandex.ru не отвечает. Сайт недоступен, или нет подключения к интернету.
im-2006
28 января 2016, 00:28

Молодцы, отличная новость!

Также просьба сделать возможным переименование ящика, как это реализовано в gmail: ящик меняет свое имя, а старое имя становится алиасом, который, впрочем, можно удалить.
Очень удобная функция, когда в компании меняются сотрудники и нужно ящик pupkin-a передать sidorov-у
Сейчас можно выкрутиться при помощи алиаса, но нужно делать лишние телодвижения при отправке почты из веб-интерфейса.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Александр!

Спасибо за предложение, передам его нашим специалистам!

Воробьев Никита
28 января 2016, 00:28

Ладно рубль.. Но почту то за что?

eskalat.moskva3
28 января 2016, 00:28

Ребята! Доброго времени суток!!!! Безумно неудобно отправлять почту повторно на один и тот же адрес, по одному и тому же клиенту. Слияние письма. Разделите это. Отправляю документы в декабре 14 года и дополнительно в 15 году .... Сортирует в одну папку... Получатель жалуется, что вкладку доков не получил... У меня скрин на подтверждение! Сама путаюсь в отправке... Жесть! Не удобно! Не компануйте всю переписку как в PDF, убиться можно ища нужные на данные момент документы! Гугл косячит, но в этом плане с ним удобнее........... 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Доброго!
А что именно не так? У Вас письма в списке группируются будто бы в одну строку? Или же уже при отправке как-то не так отображается текст?

 

eskalat.moskva3
28 января 2016, 00:28

И ещё фишка! С Яндекс кошелька, у меня ушли +-22 000 рублей!!! Пару месяцев меня футболили между Яндексом и Билайном!!! В итоге я в дураках!!!! Хороший ПОДАРОЧЕК, для такой "сурьёзной" компании как Яндекс. Позиционируем то себя, как безопасная система!!! Суммы пропускала весомые на данный кошелёк, всвязи с работой! Умываю руки.... Лажа! И ВОРЫ!!! Можете меня забанить, но эту инфу пущу по всем сетям инета!!!!!!!!!!!!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Вы пробовали обращаться к моим коллегам из Яндекс.Денег?

eskalat.moskva3
28 января 2016, 00:28

Ребята! Доброго времени суток!!!! Безумно неудобно отправлять почту повторно на один и тот же адрес, по одному и тому же клиенту. Слияние письма. Разделите это. Отправляю документы в декабре 14 года и дополнительно в 15 году .... Сортирует в одну папку... Получатель жалуется, что вкладку доков не получил... У меня скрин на подтверждение! Сама путаюсь в отправке... Жесть! Не удобно! Не компануйте всю переписку как в PDF, убиться можно ища нужные на данные момент документы! Гугл косячит, но в этом плане с ним удобнее........... 

schapranova2011
28 января 2016, 00:28

                                                        п о в т о р н о: 

                     п р е т е н з и я.

   01.02.2015 г. а также  в последующий период времени многократно в том числе 08.02.2015 г. с настоящего электронного на электронный адрес:info@justise.km.ua Главного управления юстиции в Хмельницкой области Украины расположенного по почтовому адресу:29000 г.Хмельницкий ул.Грушевского, 87 направлены электронные сообщения которые без каких-либо затруднений были приняты и поступили извещения об их успешном отправлении по назначению.

    Однако, каждый раз как правило на следующий либо в другие, последующие дни после отправки на  адрес моей  электронной почты поступали сообщения о неотправлении выше названных сообщений.

     Требую:

1.Провести проверку, установить причину не направления многократных электронных сообщений.

2.Ответить на 2 вопроса:

   1.Каким законом либо иным актом и если он существует, то указать: точную дату, полное его название, раздел, статью, часть, пункт, подпункт котрым установлена обязанность для физического лица обладать печатью, заверенной подписью ?

   2.Правильно ли когда услуги Интернет -пользователя оплачены а электронной почтой он пользоваться не может и вынужден как в данном случае использовать почтовую связь?

3.Обязательно укажите свой почтовый адрес.

4.Ответ не позднее 5 дневного срока направьте на мой электронный адрес.

27.02.2015 г.-7-58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте. Мои коллеги направили Вам письмо на адрес schapranova2011@yandex.ru . Будем ждать ответа от Вас.

Дмитрий Смирнов
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте!

Скажите, почему я в своём Яндекс.Диске не могу найти папку «Почтовые вложения». ??? почему ссылки нету на эту папку никакой?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте!

Дмитрий, Вам нужно нажать на кнопку троеточия в верхней панели кнопок Диска и выбрать "Почтовые вложения". 

n.v.shestopalov
28 января 2016, 00:28

Сначала анонсировали простое, красивое и логически понятное решение. Почтовые вложения как папка в корне диска с иерархией по папкам - Входящие, Отправленные...

Затем совершенно непонятно зачем сломали отлично сделанное и спрятали под три точки. :-( Да ещё и замесили вложения из разных почтовых папок в одну ккучу. Я в шоке :-(

Чтобы продуктом было удобно пользоваться, прежде всего нельзя постоянно менять логику интерфейса пользователя!

Вас просили сделать поиск по вложениям. Сделали. Молодцы.

Но вот кто вас просил вместе с этим ломать уже имеющийся удачный интерфейс?!

Вчера написал вам в поддержку письмо с просьбой помочь мне скачать одним архивом 74 файла прикреплённых к одному сообщению.

Ответа пока не получил. Жду. Ведь писал не с проста. Попытка скачать как архив прямо из сообщения неудалась. Качает на ура, вот только в скачанном архиве оказываются только те несколько файлов которые были непосредственно прикреплены к сообщению, а ещё почти семьдесят просто тю-тю. :-(

Попытка скачать с диска из почтовых вложений сначала потребовала немало нервов и времени на поиск - а где это было? куда же оно делось?

(Вы же почему то своё последнее "улучшение" не анонсировали.)

А затем обломилась.

Выбираешь один файл - есть кнопка скачать.

Выбираешь несколько - кнопки скачать уже нет!

:-(

Есть только единственная возможность - скопировать в другу папку на диске. А если на нём недостаточно места для выполнения этой операции - эпик облом :-(

Файлы были не огромные. На диске моих файлов совсем чуть. Тоесть места свободного должно быть более чем. Но нет, оказалось забито под завязку! Стал разбираться почему. И сделал любопытное открытие - откался от шары папки с диска друга и о чудо - место появилось.

Почему файлы другого пользователя диска кушали пространство на моём диске? Это баг или фича?

Сейчас уже выцарапал все 74 файла себе на комп. Но, Я просто в шоке. Никогда не думал что для того чтобы просто сохранить вложение из сообщения к себе на комп, прийдётся проходить такой квест.

 

Понимаю, место на диске это отдельная тема и походу не к вам а к поддержке диска.

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте!

Уточните, пожалуйста, с какого адреса Вы писали нам обращение? За последнее время, увы, от n.v.shestopalov@yandex.ru обращений не было. Мы обязательно поможем во всём разобраться и я уже передал информацию по проблеме с местом на Диске своим коллегам. 

nikolay@shestopalov.ru
28 января 2016, 00:28

с адреса nikolay@shestopalov.ru

но с той поры уже много воды утекло.

уже не только ответили, но и переписку не слабую развели.

сказали надождать ;-)


Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Спасибо за информацию. Проверил всё – разработчики уже разбираются в ситуации.

Приношу свои извинения за такие долгие разбирательства и затянувшуюся переписку!

volg@medline.pro
14 июля 2016, 13:30
Тимофей, служба поддержки,
2016 год на дворе, а проблема так и осталась? Мне прислали 215 файлов, при попытке скачать все файлы одним архивом, в скачанном архиве только 30 файлов, остальных нет, их нужно по одному выдергивать?
Тимофей, служба поддержки
14 июля 2016, 23:50
Здравствуйте!
Действительно, задача оказалась сложней, чем мы думали. Она требует некоторых архитектурных изменений со стороны Почты. Поэтому мы пока не смогли её реализовать. Мы по-прежнему не отказываемся от своих слов и надеемся такую возможность вернуть. Надеюсь на Ваше понимание!
smaks-rostov
28 января 2016, 00:28

Простите за оффтоп, не по теме, а Украина (в скобках оставлю министерство пропаганды и связи или как там у них теперь) теперь и за это цепляется?;-)

Nick Night
28 января 2016, 00:28

Добавьте возможность прикреплять сразу несколько файлов по ctrl или какому-нибудь плюсику.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Спасибо за предложение!

На данный момент можно также массово прикреплять файлы просто зажав их левой клавишей мыши и перетаскивая в соответствующее поле письма. 

Nick Night
28 января 2016, 00:28

Корректировка. Я имел в виду возможность прикреплять файлы из окна Яндекс.Диска.

Mashakapa91
8 января 2017, 18:32
Nick Night,
ДА, именно! я вот тоже мучаюсь в данный момент с фотографиями... и иконки плохо видно, что прикрепляешь к письму...
Тимофей, служба поддержки
9 января 2017, 11:31
Добрый день!
Понял Вас. Передал команде сервиса. 
Alex23510
28 января 2016, 00:28

Добрый день!  Приятно видеть как улучшается сервис, с благодарностью.  Один вопрос от неискушенного пользователя: а можно ли и каким образом (измучился, но не получилось) делать в одном письме вложение другого письма из своего же ящика?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Добрый!
На данный момент такой возможности нет. Спасибо, подумаем над этим!

proocc
28 января 2016, 00:28

ни о чем обновления! пользователи по делу писали замечания-разработчики динамят и в лс отписываются кормят завтраками...

Фаил Хакимов
28 января 2016, 00:28

Не могу найти как от предыдущей версии кроме ПИСЬМА,ДИСК,КОНТАКТЫ папку ПОДПИСКИ (о новостей),как найти и поставить?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Сервис подписок переехал в "Мои Новости"

mihail@omelin.ru
28 января 2016, 00:28

Самое отвратительное, что при всех ваших хвалёных возможностях облачный сервис работает криво. Например, у меня ваш файл "Горы" почему-то либо не перемещается (для ваших подарков создал отдельную папку внутри Яндекс-диска, так мне удобнее). Значит, я должен либо это оставить, либо стереть безвозвратно и без возможности повторной загрузки с локального диска, иного не дано. Спасибо, конечно, но диск мне нужен для работы с МОИМИ файлами, и с возможностью удалять и размещать любые файлы (кроме вредоносных, но не о них речь).

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Пожалуйста, что мы разобрались в проблеме на Ваших конкретных примерах, напишите обращение моим коллегам в службу поддержки Диска. 

mikekim
28 января 2016, 00:28

Пара моментов.

1) Во всплывающем окне интерфейса прикрепления файла из имеющихся вложений отсутствует заявленная возможность "сортировки по времени его получения, отправки". Где это включается или настраивается?

2) Как понимать предупреждение внизу этого окна "Файлы будут отправлены как ссылки"? Именно так и понимать? Но это ведь уже не пересылка файла как вложения, а просто некая форма вставки в письмо ссылки, совершенно другая опция, дающая другой результат при использовании получателем почтового клиента. Не планируется ли добавить возможность выбора варианта, отправлять файл ссылкой или обычным стандартным вложением?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Добрый вечер!

1) Файлы во всплывающем окне расположены в той последовательности, в которой поступали/отправлялись в Ваш ящик.

2) Это всего лишь формат передачи файла – ведь по сути Вы берете файл, сохраненный на Яндекс.Диске в папке "почтовые вложения" и пересылаете его другому адресату. Таких планов нет, но передам Ваши замечания разработчикам вложений. Спасибо!

yrashpak
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте,скажите пожалуйста почему не открываются файлы которые приходят на почту?Могу их посмотреть только если скачаю на комп.,а так пишет вот что..Сервер docviewer.yandex.ru не найден из-за ошибки поиска DNS (веб-службы, которая преобразует название сайта в интернет-адрес). Обычно это вызвано отсутствием подключения к Интернету или неправильной настройкой сети. Возможно, недоступен сервер DNS. Кроме того, доступ программы Google Chrome к сети может блокировать брандмауэр.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Добрый день! Повторяетя ли проблема до сих пор?

prb.kzn
5 апреля 2016, 11:06
Тимофей, служба поддержки,
У меня такая же поблема раньше была, а теперь к ней добавилось, что и на компьютер не могу скачать файлы из яндекс почты используя Гуглхром
miller.s.e
28 января 2016, 00:28

(+1):-)

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:28

hi

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:28

:-P

Metal Gear
28 января 2016, 00:28

Просто отлично! Спасибо!
А то сижу и думаю: "Жалко, что нельзя в почте правило сделать, чтобы вложения от определенного адресата все на Диск скидывались..." А правило-то и не нужно! Спасибо ещё раз.

Elena
28 января 2016, 00:28

Просто супер:-)

detpol3.chita
28 января 2016, 00:28

Попробуем ;). Спасибо, что продолжаете совершенствоваться:-)

Margosha-Аfrika
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте.

Куда делся Я.Онлайн и история общения?

olchik.aks
28 января 2016, 00:28

Сто раз вам писала, что не скапливайте удаленные письма , при удалении пишется навсегда, потом снова открываю, опять все перед глазами, вы почему не удаляете их , НАВСЕГДА.Сделайте выбор, кому в архив, кому НАВСЕГДА. Надеоло их кучами удалять одно и то же по сто раз в году! Уже не раз писала об этом, что удаляйте навсегда!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Все удаленные письма мы не храним на наших серверах – они автоматически спустя месяц после удаления навсегда стираются из нашей системы. Скорее всего, письма просто были повторно собраны сборщиком. Уточните, пожалуйста, на каком адресе возникла проблема, мы всё проверим на нашей стороне. 

Руслан
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте! У меня очень много скриншотов, и, когда я открываю папку "Скриншоты", то в самом вверху идут старые скриншоты, а самые новые внизу. Я очень долго кручу колёсиком мыши, чтобы дойти до нового. Пожалуйста, добавьте возможность сортировки! Спасибо!:)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте!
Спасибо, передам Ваш комментарий коллегам из Диска! 

12345ruslandovgay
14 мая 2017, 00:55
Руслан,
Перевот
Комментарий удалён
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Спасибо за оценку нашей работы!

Серафим
28 января 2016, 00:28

Добрый день, честно сказать поискал - не нашел. (может проглядел)

Я пользуюсь вашими сервисами много лет, с разных почтовых ящиков. Все что вы делаете, очень здорово выходит, но одной функции очень не хватает уже весьма продолжительное время.

Думаю Вам уже много раз об этом где то писали, но все же спрошу...планируете ли Вы добавить возможность онлайн редактирования документов? (нечто похожее на легкую версию оффиса) Чтобы можно было работать нескольким людям одновременно в реальном времени(при предоставлении доступа к документу другому пользователю яндекс диска). У конкурентов уже давно такое имеется и я бы с удовольствием от них ушел и в этом плане на яндекс.

Спасибо.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Добрый день!
Увы, на данный момент такой возможности нет, но я обязательно передам Ваше предложение разработчикам. 

Спасибо!

alex
28 января 2016, 00:28

Всё хорошо. Но почему нет возможности удалять файлы из этой папки? Во-первых, многое там быстро становиться ненужным хламом. Во-вторых, диск небезразмерный.

Спасибо!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте!

Файлы-вложения можно удалять с Диска так же, как и любые другие. Для этого Вам необходимо зайти на страницу https://disk.yandex.ru/client/mail , отметить ненужные файлы галочками, а затем кликнуть по появившейся кнопке "Удалить", справа от списка файлов.

alex
28 января 2016, 00:28

Если отметить несколько файлов, справа появляются только кнопки "копировать", "загрузить в соцсети" и "отменить выделение", а если один файл, то "просмотреть", "копировать" и "скачать". Может, не там смотрю?

korschunowa.korchunovatany69
28 января 2016, 00:28

Я уже была зарегистрирована, но забыла логин и пороль. Можно ли восстановить? 

forprice@moto-all.ru
28 января 2016, 00:28

 Вспомнил, что видел почтовые вложения на яндекс диске, когда искал способ автоматизации загрузки вложений писем на сервер.

 К своему разочарованию не нашел способа синхронизировать эту папку с компьютером. Жаль, мог съэкономить себе кучу времени.

 В остальном ЯндексПочте, ЯндексДиску и многим другим их разработкам зачёт! Когда они победят гугл - это только вопрос времени;)

astrazhnov
28 января 2016, 00:28

Сделайте, пожалуйста, приложение "Яндекс Почта" для смартфонов на Windows.

kancpro
28 января 2016, 00:28

Доброе время суток. Здесь подымался вопрос.

Добавьте возможность прикреплять сразу несколько файлов по ctrl или какому-нибудь плюсику.

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Тимофей, служба поддержки

4 марта 2015 года, 19:13

Спасибо за предложение!

На данный момент можно также массово прикреплять файлы просто зажав их левой клавишей мыши и перетаскивая в соответствующее поле письма. 

ответить1 ответподелиться   

Nick Night

4 марта 2015 года, 23:00

Корректировка. Я имел в виду возможность прикреплять файлы из окна Яндекс.Диска.

 

Скажите измениласьли ситуация с массовым прекреплением файлов из окна yandexdiska

ek.vahrushewa2016
4 февраля 2016, 13:31
Ничего не понимаю
mr.rghvskij2016
15 февраля 2016, 07:55
О,как все дурно..
hadisa.sultonova
11 марта 2016, 07:55
Отличная новост
LED4212345678
20 апреля 2016, 14:25
распутина
dkutergin
23 апреля 2016, 19:56
"Мы временно ограничили доступ к вашему аккаунту по подозрению на взлом. Злоумышленники могли получить доступ потому, что вы ввели свой пароль на мошенническом сайте или ваш компьютер заражён вирусом."
Совсем охуели, пидоры ебаные? Быстро восстановили доступ, уебаны.
"В первую очередь, советуем вам проверить компьютер на вирусы (как это сделать). Затем ответьте на контрольный вопрос, придумайте новый пароль и запросите код подтверждения в бесплатной смс. После смены пароля ваш аккаунт разблокируется."
Анус себе проверьте, пидоры.
"Также рекомендуем убедиться, что ваши персональные данные не изменены, а в адресах электронной почты нет неизвестных вам."
Мои персональные данные не ваше собачье дело.
Светлана
13 мая 2016, 15:46
Взломали мою почту. Как удалить файл из папки Почтовые вложения? Все конфиденциальные письма удалила, а отсюда удалить не могу! 
uliana22-05
2 августа 2016, 16:27
А я до сих пор скачивала для отправки... Скажите, а если я нечаянно удалила вложение в письме, могу я его восстановить?
uliana22-05
2 августа 2016, 16:32
uliana22-05,
У меня на Яндекс диске в папке загрузки только 2 вложения, хотя в письмах их много.Почему?
Тимофей, служба поддержки
5 августа 2016, 08:43
Увы, не совсем понял вопрос. Не могли бы Вы поподробней рассказать, что случилось?
uliana22-05
9 августа 2016, 09:15
uliana22-05,
Вложение удалено из письма. Письмо осталось. На диске не могу его найти.
Тимофей, служба поддержки
5 августа 2016, 08:42
Если речь идёт о вложениях, которые были удалены с письмом и из Диска, то их восстановить технически невозможно.

xxx
27 августа 2016, 03:05
Какова максимального размера (Mb) файлы можно отправлять через мобильную яндекс почту???




Тимофей, служба поддержки
29 августа 2016, 13:44
Добрый день!
Максимальный размер письма - 25 Мб. Остальные файлы можно приложить с Яндекс.Диска в виде ссылок.
Alexandra30051961
13 сентября 2016, 12:34
хорошие новости вот только в мобильной почте нет кнопки для автопереводчика
Тимофей, служба поддержки
13 сентября 2016, 13:00
Добрый день!
В мобильной тая-версии переводчик присутствует. Уточните, пожалуйста, версию Вашего устройства, а также способ, каким образом Вы просматриваете письма из ящика (через браузер или почтовое приложение)?
Alexandra30051961
13 сентября 2016, 13:09
Тимофей, служба поддержки,
у меня телефон Престижио Muze D3 и письма просматриваю через яндекс браузер и еще телефон нокия 1520 тоже через яндекс браузер просматриваю и там нет кнопки автоперевода!
Тимофей, служба поддержки
13 сентября 2016, 14:40
Уточните, пожалуйста, какой адрес Вы видите в адресной строке браузера в момент просмотра письма? https://mail.yandex/ru/touch или https://mail.yandex.ru/lite ?
Хабиров Айдар
23 сентября 2016, 11:10
а если прислан вредонос он тоже там будет храниться? 
и второй вопрос как происходит атака через вложения в почте?
Тимофей, служба поддержки
7 декабря 2016, 18:29
Добрый вечер!
Вредонос также будет храниться, однако, он будет помечен особым образом. Скачать или просмотреть его в таком случае не получится.
Все виды атак мы Вам назвать не сможем, их слишком много. :) Попробуйте воспользоваться поиском, чтобы почитать про тот, который Вам интересен. 
rudevek@intall.ru
5 октября 2016, 08:06
ВЕРНИТЕ СТАРУЮ ПОЧТУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СОВЕРШЕННО НЕ УДОБНО РАБОТАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 19:18
Старую почту вернуть нельзя, но мы обязательно поможем Вам настроить новую, чтобы работать стало удобнее. Расскажите, пожалуйста, что конкретно Вам кажется непривычным и вызывает основные неудобства?
rudevek@intall.ru
5 октября 2016, 08:07
Верните срочно старую почту!!! Не делайте больше фигню!!!
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 19:21
Старую почту уже не вернуть. Не могли бы Вы рассказать, чем конкретно Вам не понравился новый интерфейс? Может быть, я мог бы помочь Вам настроить его таким образом, чтобы работать с ним стало комфортнее?
mail@sregion.com.ua
26 октября 2016, 14:16
Сделайте, пожалуйста, при использовании ЯПДД, опцию "ВСЕ вложения сохранять на диск и заменять ссылками", а не только более 25Мб.
Также очень жду кнопки "выделить АБСОЛЮТНО ВСЕ" в папке, чтобы не мудохаться по 200 писем выделять и перемещать (ну или прокручивать 3-4 раза, и выделять 600-800 - смысл тот же: много ненужных телодвижений).
Тимофей, служба поддержки
27 октября 2016, 19:02
Спасибо за предложение! Передам его команде сервиса!
Удалённый пользователь
14 ноября 2016, 08:03
Добрый день!
Прошу Вас мне помочь  с почтой. Когда мне приходят письма они перемещаются в папку с вложениями. Как сделать настройку так, что бы письма приходили сразу в папку входящие?
Тимофей, служба поддержки
14 ноября 2016, 17:59
Добрый день!
Попробуйте, пожалуйста, зайти на страницу https://mail.yandex.ru/#setup/filters и проверить, нет ли правил, которые работают на перемещение всех писем?
Если таких правил нет, скорее всего, Вы используете не папку, а именно метку (https://yadi.sk/i/cyCTxM00ybqac ), а письма приходят в подпапки головной папки "Входящие". И, чтобы их увидеть, нужно нажать на стрелочку рядом с папкой "Входящие".
VARFYSHA
5 января 2017, 23:01
Люди,помогите,как восстановить удаленное письмо если его удалили из корзины
Тимофей, служба поддержки
13 января 2017, 14:03
Добрый день!
Если письмо удалено из корзины, то его, к сожалению, никак не восстановить. :( Удаленные данные не хранятся на сервере. 
sflashg
12 апреля 2017, 07:13
Добавьте поиск по имени файла, чтобы по древу не скачать в поиске нужного файла, я так скакал в итоге похожий файл (не тот и прикрепил), пришлось повторно отправлять, а так вел бы ИМЯ-ФАЙЛА.RAR и сразу прикрепить и отправить
Тимофей, служба поддержки
12 апреля 2017, 18:41
Благодарю Вас за предложение! Передам его нашему менеджеру.
rossvet007@mail.ru
5 мая 2017, 22:03
Super 
Обновлено 5 мая 2017, 22:04
rossvet007@mail.ru
5 мая 2017, 22:04
rossvet007@mail.ru,
Super 
Kohov.vasiliy
10 декабря 2017, 07:58
Oтлично!
fatimochks
25 декабря 2017, 09:12
Я не могу найти опцию yandex direct. Помогите мне. Спасибо.
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2017, 20:12
Добрый вечер! 


Подскажите, пожалуйста, где именно Вам не удаётся её найти? 
Игорь Косенко
15 марта 2018, 10:53
Подскажите пожалуйста, как настроить почту для домена онлайн займы zaymy.su
Тимофей, служба поддержки
5 апреля 2018, 17:14
Добрый день! 


Попробуйте воспользоваться рекомендациями из нашей Помощи: https://yandex.ru/support/pdd/ . Если возникнут проблемы, пишите!
Marmoset
6 мая 2018, 00:32
как письма приложить к письму!!!
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 12:28
Здравствуйте! Чтобы переадресовать письма, Вам нужно сначала выбрать галочкой те письма, что Вы хотите переслать, затем нажать на кнопку "Переслать", далее ввести нужный текст в поле для сообщения. При необходимости поставить галочку "Переслать в виде вложения" под полем.
Гордость
22 ноября 2018, 16:30
Здравствуйте, когда я отправляю письма с вложениями файлы не отправляются, а отправляется только птсьмо без вложений. Спасибо заранее
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2018, 11:47
Добрый день!



Подскажите, пожалуйста, Вы отправляете письма через приложение или через полную версию Почты, которая открывается в браузере на компьютере?
Гордость
28 ноября 2018, 11:15
Тимофей, служба поддержки,
 Через моб. версию, у меня Айфон6
Гордость
28 ноября 2018, 11:15
Гордость,
Через моб. версию, у меня Айфон6
paraschenkodn
вчера, 12:27
Добрый день!
Скажите как в настройках чтобы вложения скачивались сразу на ПК а не открывались в вебе?