Знаете ли вы, что присланные вам файлы не обязательно скачивать, чтобы иметь к ним удалённый доступ? Все они хранятся на вашем Яндекс.Диске в папке «Почтовые вложения».
А сегодня у вас появилась возможность быстро прикреплять к письмам файлы из этой папки. Чтобы переслать полученный файл, сохранять его на компьютер больше не нужно — как в обычной почте, так и в почте для мобильных браузеров.
Выбрать файлы можно при клике на иконку Диска рядом с кнопкой «Прикрепить файл». Нужный файл легко найти благодаря сортировке по времени его получения, отправки, а также по папкам, в которых находятся письма.
Вложения из Почты
13 февраля 2015, 11:36
Знаете ли вы, что присланные вам файлы не обязательно скачивать, чтобы иметь к ним удалённый доступ? Все они хранятся на вашем Яндекс.Диске в папке «Почтовые вложения».