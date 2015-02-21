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Про недоступность Почты

Сегодня утром Яндекс.Почта была недоступна для пользователей более часа. Для нас это экстремальная ситуация. Даже минутный сбой влечёт за собой обязательный «разбор полётов» и изменения в работе, которые исключают такие ситуации в будущем. 

Инфраструктура сервиса устроена так, что при любых, даже самых длительных неисправностях, письма не теряются, — ни когда находятся в пути, ни когда хранятся в ящиках. В Яндекс.Почте есть множество инструментов, которые позволяют оперативно узнавать об отказе оборудования и переходить на запасные мощности. Но иногда ошибки случаются — человеческие и те, что случаются с вероятностью одна на миллион. А иногда эти ошибки помогают осознать, что пора переходить на новый уровень. Сегодня, похоже, был как раз такой случай. 

Мы понимаем, что во время неисправности сервиса многие из вас могли ждать важных писем, и просим у вас прощения.
322 комментария
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Egor Zaharov (nexfwall)
28 января 2016, 00:27

У меня такой вопрос, а планируется ли расширение поддержки протоколов DAV?
Через CalDAV можно неплохо управлять календарями, и составлять список "дел", но поддержка сильно ограничена.
Например, не загружается список тегов каких-либо событий на сервер. Нельзя сделать вложенные задачи. Теги для контактов тоже не синхронизируются(через CardDAV).
Очень хотелось бы иметь возможность полноценно пользоваться вашими сервисами через клиенты. Пользоваться почтой через браузеры, увы, "религия" не позволяет :-).

dyaku@tut.by
28 января 2016, 00:27

недоступность длится уже более 10 часов

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый день! Уточните, пожалуйста, актуальна ли проблема? Яндекс.Почта была недоступна немногим более часа, никак не 10 часов. Какие ошибки Вы получаете при попытке войти в Яндекс.Почту?

dyaku@tut.by
28 января 2016, 00:27

сейчас - неактуальна. почта была недоступна минимум вплоть до 02-00 24.02.15г. Ошибка при попытке войти - "неверная пара логин-пароль, служба Яндекса не может изменить ваш пароль,  обратитесь к администрации tut.by"

an.mamutin2016
28 января 2016, 00:27

тимофей миленький погогите пожалуйста!!! незнаю уже что делать и к кому обращаться, лично вам даже написать немогу, поэтому здесь...немогу никак восстановить аккаунт, создал второй чтобы решить эту проблему... формы обращения в сл. поддержки не доходят, восстановление по номеру который утерян, все облазил, че тока не пробовал, но к соц сетям привязанным к аккаунту доступ есть... помогите плиз

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Уточните, к какому ящику у Вас нет доступа? Вижу Ваше обращение в службу поддержки, ответ был направлен Вам на адрес an.mamutin2016@yandex.ru . Вы имеете доступ к этому ящику или переслать его на какой-то другой?

impariant75
2 мая 2017, 17:37
Тимофей, служба поддержки,

Тимофей, здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Почистила ноутбук и теперь никак не могу войти в свою почту. Есть доступ с телефона, а с ноутбука никак.(( Пароль не подходит и по номеру тоже не получается - пишут, что номер телефона тоже неправильный. Никак не могу восстановить доступ. Как быть? Уже 3 недели работаю с телефона) Почта impariant75@yandex.ru
Тимофей, служба поддержки
5 мая 2017, 17:38
Вы уже пробовали восстановить доступ, следуя инструкции на странице https://passport.yandex.ru/passport?mode=restore&uid=83059575 ?
mail@rosintersite.ru
28 января 2016, 00:27

Меня ваша "новая почта" два дня носиловала! В ящике 43 000 непрочитанных писем и все они зачем-то подгружались по одному вверху списка писем, невозможно было ни новые письма увидеть ни написать ничего. Ещё и трафика небось уйму сожрала, который у меня не безилимитный. Давайте впредь без таких "новых почт"!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый день! Не могли бы Вы проиллюстрировать ситуацию снимком экрана? Его можно легко сделать по нашим инструкциям и загрузить на Яндекс.Диск и поделиться здесь ссылкой на него. Никакую новую почту мы не запускали.

mail@rosintersite.ru
28 января 2016, 00:27

Значит и это письмо-уведомление о новой почте было "столетней" давности, я на дату не смотрел. Кликнул на ссылку в письме и перешел в этот блог. Как я уже написал выше все непрочитанные письма (у меня их несколько тысяч) появлялись вверху списка писем по одному (как будто только что пришли - как новые) до тех пор пока не "загрузились" все. После обновления страницы старые письма "провалились вниз списка" - встали на свои места. На данный момент просто нечего делать снимок экрана, всё работает как и прежде - нормально.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Уточните, пожалуйста, а Вы не подключали сборщик писем с другого аккаунта Яндекс.Почты?

mail@rosintersite.ru
28 января 2016, 00:27

Он подключен уже не менее года. За последнее время ничего не подключали, не меняли и вообще в настройки не заходили.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

В таком случае пришлите нам на адрес support@mail.yandex.ru 2-3 технических заголовка этих писем, мы всё обязательно проверим.

vdoctor@tut.by
28 января 2016, 00:27

Почта не работает! Как перешли на яндекс, так проблема на проблеме, зачем было менять? То тормоз, то спам, то письма не удалить, а теперь вообще без почты! Злости не хватает.

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый день! Расскажите, пожалуйста, подробнее, с какими проблемами Вы сталкиваетесь: что делаете (подробно), что не получается, какие ошибки получаете. Будет ещё лучше, если возникающие ошибки Вы проиллюстрируете снимками экрана, которые легко сделать по нашим инструкциям. Созданные изображения можно загрузить на Яндекс.Диск, а здесь поделиться ссылкой.

an4rk1@tut.by
28 января 2016, 00:27

сколько это будет продолжаться? почта не работает целый день.

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27
Добрый день! Насколько я вижу, Ваш аккаунт был создан непосредственно 21 февраля, когда Вы оставляли комментарий. Возможно, в связи с переносом ящика с Gmail на Яндекс.Почту были какие-то ограничения в работе обоих сервисов. Продолжаются ли проблемы на данный момент? Если да, расскажите, пожалуйста, подробнее, с какими проблемами Вы сталкиваетесь: что делаете (подробно), что не получается, какие ошибки получаете. Будет ещё лучше, если возникающие ошибки Вы проиллюстрируете снимками экрана, которые легко сделать по нашим инструкциям. Созданные изображения можно загрузить на Яндекс.Диск, а здесь поделиться ссылкой.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Также попробуйте, пожалуйста, почистить cookies в используемом Вами браузере — это может решить проблему. Сделать это можно по нашим инструкциям.

Investrum
28 января 2016, 00:27

Что вы истерите?! Всё будет хорошо! Яндекс во всём разберется, решит все проблемы, перейдёт на новый уровень и всё станет ещё лучше. Идеального сервиса не существует. Если хотите исключительной надёжности, переходите на платные услуги почты. Но вы же не хотите платить деньги. Так что не нойте. 

Яндекс, желаю вам успешно и быстро решить все сложности! Будем надеяться, что вредь таких сбоев будет как можно меньше! Удачи вам! 

bystone2015
28 января 2016, 00:27

Интересно "не нойте"!!! Я вообще не могу зайти на почту. На х...на вы тогда вообще нужны? Не можете организовать - не беритесь!

dyaku@tut.by
28 января 2016, 00:27

никто не истерит. в почте много важного и неотложного, так случилось. тут.бай не способен оперативно решать проблемы, поэтому пусть не переносит почту на яндекс, а сам переносится на ху**декс, а яндекс здесь ни при чем.

jim.by@tut.by
28 января 2016, 00:27

Скажите почта до сих пор не доступна или надо переносить свою старую почту на Яндекс?

dyaku@tut.by
28 января 2016, 00:27

до сих пор недоступна.

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Уточните, пожалуйста, что Вы видите при попытке попасть в Почту?

dyaku@tut.by
28 января 2016, 00:27

почта уже доступна. было - неверное сочетание "Логин-пароль". при попытке сбросить пароль - обратитесь в администрацию ТУТ.Бай. и все.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Увы, переезд пока не завершен на наши сервера. За уточнением информации обратитесь, пожалуйста, к администрации tut.by.

Тарасик Красавчик
28 января 2016, 00:27

а почему роботы делают исключения, когда им отвечают?

kryokovroman
28 января 2016, 00:27

Вчера у меня было день рождение)  а мой любимый Яндекс не поздравил меня( а я так ждал))

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

С Днём рождения!

Вы даже праздничного оформления в ящике не видели?

market7002
28 января 2016, 00:27

Когда почта не будет тупить????

dvvoronov@tut.by
28 января 2016, 00:27

Моя почта недоступна уже 3 день!!!!!!!!!!!!!! В чем дело?!!!! Яндекс или tut.by - кто виноват? Это возмутительно. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый день! Расскажите, пожалуйста, подробнее, с какими проблемами Вы сталкиваетесь: что делаете (подробно), что не получается, какие ошибки получаете. Будет ещё лучше, если возникающие ошибки Вы проиллюстрируете снимками экрана, которые легко сделать по нашим инструкциям. Созданные изображения можно загрузить на Яндекс.Диск, а здесь поделиться ссылкой.

dimash_88@tut.by
28 января 2016, 00:27

Это жесть....мне надо распечатать билеты, которые пришли на почту, а не могу в нее войти.... Вы что серьезно...я понял одно - срочно уходить на gmail....   Когда tut.by работал с google таких косяков не было....скажите хоть когда будет доступна

teekan2015
28 января 2016, 00:27

надо уходить на гмэйл- на старой почте и билеты и бронь в посольство. 

Тарасик Красавчик
28 января 2016, 00:27

на гмайл ты перешел?

salovs71
28 января 2016, 00:27

В это Прощенное Воскресение сам Бог велел Вас простить :-)

ciclop@tut.by
28 января 2016, 00:27

:-$ ну что за ерунда. миграция с тутбай прошла. в яндекс  службы пароль логин подходят. а страничка почты просто по кругу гоняет и не впускает.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый день! Расскажите, пожалуйста, подробнее, с какими проблемами Вы сталкиваетесь: что делаете (подробно), что не получается, какие ошибки получаете. Будет ещё лучше, если возникающие ошибки Вы проиллюстрируете снимками экрана, которые легко сделать по нашим инструкциям. Созданные изображения можно загрузить на Яндекс.Диск, а здесь поделиться ссылкой.

Ясевич Игорь
28 января 2016, 00:27

Для тех кого не пускает в Я почту из tut.by.

Смените браузер. Google Chrome не дает возможности войти в Я почту, из Оперы вход нормальный. Проверил на своих аккаунтах.

kirisa@tut.by
28 января 2016, 00:27

Спасибо. Ваше сообщение помогло мне избежать множества финансовых неприятностей по работе. Сорок минут убитого времени на вход в почтовый ящик, для меня недопустимая потеря времени. Издевательство над пользователями.

fedes@tut.by
28 января 2016, 00:27

Просто невероятный уровень сервиса. Из хрома не зайти, спасибо другим браузерам за возможность залогинится в свою почту, настроить переадресацию на гмэил аккаунт и помахать этому кошмару ручкой.

tkachenko
28 января 2016, 00:27

я и из оперы не могу зайти....как они задрали своими услугами

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый день! Попробуйте, пожалуйста, почистить cookies в используемом Вами браузере — это может решить проблему. Сделать это можно по нашим инструкциям.

Если же это не решит проблему, расскажите, пожалуйста, подробности: что делаете по шагам, что не получается, какие ошибки получаете. Будет ещё лучше, если возникающие ошибки Вы проиллюстрируете снимками экрана, которые легко сделать по нашим инструкциям. Созданные изображения можно загрузить на Яндекс.Диск, а здесь поделиться ссылкой.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый день! Попробуйте, пожалуйста, почистить cookies в используемом Вами браузере — это может решить проблему. Сделать это можно по нашим инструкциям.

Если же это не решит проблему, расскажите, пожалуйста, подробности: что делаете по шагам, что не получается, какие ошибки получаете. Будет ещё лучше, если возникающие ошибки Вы проиллюстрируете снимками экрана, которые легко сделать по нашим инструкциям. Созданные изображения можно загрузить на Яндекс.Диск, а здесь поделиться ссылкой.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:27

У меня до сих пор не работает почта. Нельзя войти ни с какого браузера. Нельзя уже сегодня войти через Я.Онлайн (вчера ещё можно было). Вирусов нет. Все настройки норм. При вводе правильного логига и пароля скидывает опять на страницу почты с окошком ввода логина-пароля и одновременно опять открывает начальную страницу Яндекс. Что делать? Мой адрес dobrognev.ch@yandex.ua  Всё бы ничего, но сборщик почты именно на этот адрес.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, а в адресной строке браузера какой адрес страницы Вы видите в адресной строке? Правильно ли я понимаю, что сначала Вы вводите данные на главной странице Яндекса вверху справа, потом открывается просто страница авторизации с пустыми полями адреса и пароля? Будем разбираться. 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:27

Благодарю Вас за ответ. Да, вы правильно поняли. Но я уже разобрался со своей проблемой. Выключил и удалил в расширениях браузеров  среди прочих установленных одновременно элементов Яндекса - "Элементы Яндекса: Яндекс почта". Очевидно, этот элемент был в конфликте с почтой на стартовой странице Яндекса. Теперь всё восстановилось. Если будете разбираться, то неполадки наростали постепенно. Сперва пропадали с перезагрузкой браузеров, потом когда заходил кликнув по всплывающей иконке "Яндекс онлайн", а потом совсем застопорилось. Ещё раз, благодарю за ответ. Надеюсь, мой случай поможет разработчикам.

vet.s@tut.by
28 января 2016, 00:27

Это просто жесть! С самого утра не могу зайти на свою почту на tut.by!!! Я жду кучу важных писем! Вот что делать????

ruslan222@tut.by
28 января 2016, 00:27

Проблемы индейцев тут бай не волнует.

 

ruslan222@tut.by
28 января 2016, 00:27

Это так мило предупредить за месяц, а потом куяк...и жди письма -не жди. Пофигу.

Дмитрий
28 января 2016, 00:27

полная жопа!!!>:-)

Артур Рябинин
28 января 2016, 00:27

Подскажите что делать письме неприходят уже 4 дня? Отправить можно, получить нет! Всем отправителям пишет вот так.

К сожалению, Ваше письмо не может быть доставлено одному или нескольким получателям:

  avr@avr96.ru
    SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<avr@avr96.ru>:
    host mx1.spaceweb.ru [77.222.41.148]: 550 rejected:
    Unknown recipient

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый день! Попробуйте, пожалуйста, почистить cookies в используемом Вами браузере — это может решить проблему. Сделать это можно по нашим инструкциям.

Если же это не решит проблему, расскажите, пожалуйста, подробности: что делаете по шагам, что не получается, какие ошибки получаете. Будет ещё лучше, если возникающие ошибки Вы проиллюстрируете снимками экрана, которые легко сделать по нашим инструкциям. Созданные изображения можно загрузить на Яндекс.Диск, а здесь поделиться ссылкой.

ruslan222@tut.by
28 января 2016, 00:27

Спасибо за помощь!!! Вроде заработало.[:]||||[:]

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый день! Попробуйте, пожалуйста, почистить cookies в используемом Вами браузере — это может решить проблему. Сделать это можно по нашим инструкциям.

Если же это не решит проблему, расскажите, пожалуйста, подробности: что делаете по шагам, что не получается, какие ошибки получаете. Будет ещё лучше, если возникающие ошибки Вы проиллюстрируете снимками экрана, которые легко сделать по нашим инструкциям. Созданные изображения можно загрузить на Яндекс.Диск, а здесь поделиться ссылкой.

SKAZKA MARiKO
28 января 2016, 00:27

Скажите, пожалуйста, есть ли проблемы на сервере Яндекса, или это только с моим ящиком в данный момент? Не могу зайти на почту! Страницу открывает мгновенно, но показывает мне две огромных красных, почти на всю страницу, кнопки-опции "Темы" и "Настройки" (шестерёнка). Ниже список сжатой панели яндекса: новости, афиша и т.д. Не отображает письма и ничего не даёт сделать. Захожу на главную Яндекса - всё нормально, а на почту - вред какой-то, а ниже приписано: "Ошибка. Попробуйте зайти позже". Заходила позже, ничего не меняется. В чём проблема?:-(

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Здравствуйте! Нет, массовых проблем сейчас нет. Пожалуйста, попробуйте очистить кэш браузера и удалить cookies .
Если у Вас работает блокировщик AdBlock, попробуйте его отключить и посмотреть, будет ли загружаться почта.

Если это не поможет, напишите, пожалуйста, нам на адрес mail@support.yandex.ru, мы проверим всё детальнее.

victtarasova
28 января 2016, 00:27

С одного компьютера я могу зайти в почту, с другого не могу. Причем, на основной странице отражается кол-во писем (как-будто я зашла в почту), но в саму почту зайти не могу с 21 числа.

 

Farmandrey1
28 января 2016, 00:27

я уже 5ть суток не могу попасть на почту. работать невозможно. что слышно то вообще, когда заработает?

start-price
28 января 2016, 00:27

Тоже третий день не работает почта, не могу зайти ни с  одого устройства. Что делать?

 адрес: msn9@наяндексе.

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый день! Попробуйте, пожалуйста, почистить cookies в используемом Вами браузере — это может решить проблему. Сделать это можно по нашим инструкциям.

Если же это не решит проблему, расскажите, пожалуйста, подробности: что делаете по шагам, что не получается, какие ошибки получаете. Будет ещё лучше, если возникающие ошибки Вы проиллюстрируете снимками экрана, которые легко сделать по нашим инструкциям. Созданные изображения можно загрузить на Яндекс.Диск, а здесь поделиться ссылкой.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый день! Попробуйте, пожалуйста, почистить cookies в используемом Вами браузере — это может решить проблему. Сделать это можно по нашим инструкциям.

Если же это не решит проблему, расскажите, пожалуйста, подробности: что делаете по шагам, что не получается, какие ошибки получаете. Будет ещё лучше, если возникающие ошибки Вы проиллюстрируете снимками экрана, которые легко сделать по нашим инструкциям. Созданные изображения можно загрузить на Яндекс.Диск, а здесь поделиться ссылкой.

iri1913
28 января 2016, 00:27

Мне на почту перестали приходить письма

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Уточните, пожалуйста, на какой именно адрес – мы всё проверим. 

iri1913
28 января 2016, 00:27

мне на почту перестали приходить письма

alena_ger@tut.by
28 января 2016, 00:27

Добрый день, Яндекс!

В связи с переходом почтовых ящиков @tut.by на ваш сервер у меня возникло две проблемы:

1. почтовый ящик alena_ger@tut.by

в этом ящике у меня было несколько папок с отсортированными письмами по темам.  После перехода на сервер Яндекс все мои папки с содержимым, кроме папки Входящие, ИСЧЕЗЛИ!!!! Огромная просьба  восстановить мне мои папки и верните письма!!! там очень ценная для меня информация!!!

2.  исчез мой второй почтовый ящик sendure@tut.by

 я вообще не могу на него войти. При попытке входа, появляется строчка, что такого логина не существует!! Верните мне, пожалуйста, мой почтовый ящик!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый!
Подождите, пожалуйста, возможно, Ваш ящик не перенесся до конца в связи с долгой миграцией домена. Если проблема не исчезнет сама собой в ближайшее время, обратитесь к службе поддержки tut.by. 

olga_d2001@tut.by
28 января 2016, 00:27

подскажите, пожалуйста, у меня была почта на tyt.by. сейчас я в свою почту могу зайти только с мобильного. а с компьютера меня перекидывает на сайт яндекса. что мне делать?

msl@forum-cbm.ru
28 января 2016, 00:27

Добрый день

Сегодня перестала приходить почта, я отправлять могу, а мне ничего не приходит.

Подскажите как быть?

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Здравствуйте! Уточните, Вам не приходят совсем никакие письма или только некоторые? По нашим данным с ящиком всё в порядке.

AndrewDarkFox
28 января 2016, 00:27

А проблему с pop3 когда починят? 

На 4х ящиках сразу заметил :-@

Татьяна Лощинина
28 января 2016, 00:27

Почта недоступна до сих пор!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Сейчас у большинства пользователей почта доступна в обычном режиме. Уточните, какую ошибку Вы видите? Что происходит при попытке открыть её?

Татьяна Лощинина
28 января 2016, 00:27

Я не получаю писем вообще, даже спам. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Уточните, пожалуйста, на каком адресе возникает проблема? Я всё проверю. 

Татьяна Лощинина
28 января 2016, 00:27

Последние письма пришли 21.02. также с заведенных адресов ничего не поступает. Операции с cookies не помогли. Адрес отправила почтой.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Татьяна!
Спасибо, всё проверил. Сборщики с других адресов работают корректно и без ошибок, вижу у Вас большое количество принятых писем и удаленных. Пожалуйста, попробуйте найти письма в разных папках, так как у Вас создано много правил на перемещение писем. Также проверьте Ваш журнал посещений.

Могу Вас заверить, что Ваша почта работает корректно на прием и отправку писем. 

Татьяна Лощинина
28 января 2016, 00:27

Письма за несколько дней были доставлены 1 марта. Сейчас все работает. Спасибо.

shsh1
28 января 2016, 00:28

Добрый день! с 21 февраля не могу войти в почту через Enternet Explorer, после ввода логина и пароля меня опять отправляет на страницу входа и так по кругу. Через другие браузеры таких проблем не возникает. Что с этим делать?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте!

Проверьте, нет ли у Вас в Explorer каких-либо надстроек, например AdBlock? Некоторые из них могут некорректно влиять на загрузку почты. Проверьте, пожалуйста.

writelint
28 января 2016, 00:28

Добрый день!  Подскажите, по какой причине моя почта так долго грузится. Постоянно выходят ошибки типа :  

 

Задача 'writelint@yandex.ru: Папка:Входящие Проверка наличия новой почты.' сообщила об ошибке (0x800CCC0E) : 'Невозможно загрузить папку "Входящие" с почтового сервера IMAP для учетной записи "writelint@yandex.ru". Ошибка: Невозможно соединиться с сервером. Если это сообщение появится повторно, обратитесь к администратору сервера или поставщику услуг Интернета.'

 

Проходит час-другой, еле-еле начинает подгружать письма. Как только перешли на IMAP начались эти тормоза.  Для чего надо было переходить на другой сервер?  Ускорить процесс никак нельзя?  На mail.ru никаких проблем нет.  Открыл outlook тут же всё прогрузилось, пжлста пользуйся.  Ну с yandex вечно всё тормозит.  

 

Шифрование какое-то придумали SSL....  Кто от кого шифруется?  Если нужно будет хакерам что-то взломать, их никто не остановит.   

 

Есть возможность ускорить процесс загрузки писем или нет?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Добрый!

Если проблема с загрузкой до сих пор актуальна, пожалуйста, напишите нам обращение в службу поддержки – проблема с загрузкой может иметь многие причины (от антивируса до загруженности серверов), поэтому разбираться нужно очень подробно.

bank2@bitrix24.ru
28 января 2016, 00:28

не получаю почту

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

У нас были временные проблемы со сборщиками, они совсем не работали. На данный момент мы устранили неполядки.

Если проблема до сих по актуальна, напишите нам, пожалуйста, письмо на адрес support@mail.yandex.ru, мы разберёмся на конкретных примерах. Спасибо!

Гоманюк Алексей
28 января 2016, 00:28

сегодня, 13.03.2015, весь день, яндекс.почта не собирала письма из mail.ru аккаунта. с чем это связано? очень было неудобно

radiomagenta
28 января 2016, 00:28
Здравствуйте, Алексей!
У нас возникли некоторые технические проблемы, поэтому мы вынуждены были временно приостановить работу сборщиков. Скажите пожалуйста, на данный момент сборщики работают нормально?

Лена Артёмова, Яндекс.
brakgalina
28 января 2016, 00:28

Пожалуйста сообщите, когда будет работать Яндекс почта?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, что именно у Вас произошло с Почтой? 

SIMA-1964
28 января 2016, 00:28

Третий день не могу нормально войти в почту. На интерфейсе, большая синяя шестерёнка. Захожу, только при использовании лёгкой версии.

abramovskaya.olia
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте!Сегодня зашла на почту а там всего 2 письма от почты диска.А где все письма

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте! 

На каком адресе возникла проблема и когда именно Вы заметили пропажу писем? Я всё проверю.

Также воспользуйтесь нашими рекомендациями.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Уточните, пожалуйста, проблема возникает в Опере? В других браузерах Вы можете зайти в Почту?

popovich-alex39
28 января 2016, 00:28

Здравствуй,дорогой Яндекс! Всё ты делаешь "путём".Только вот,кажется мне ,интерфейс прежний был удобнее: было видно наличие писем,спам проверить было легче,т.к. не требовались дополнительные "пальчики",то же и с  удалёнными письмами.Так что,не всё то старое,что изменено. Ваш Алекс.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Алекс, добрый день!

Уточните, пожалуйста, Вы говорите об обновлении версии на iOS? Или каком-то другом интерфейсе?

popovich-alex39
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте, Тимофей! Раньше слева была шкала:входящие,отправленные, спам,удалённые и пр.к которым прилагалось указание количества писем. Сейчас надо открывать" значёк ".Только и всего! Ничего,привыкнем...Спасибо за быстрый ответ! Это много значит. Ваш клиент Алекс.

info@newyp.ru
28 января 2016, 00:28

а сервис для организации корпоративной почты - pdd.yandex.ru/domains_add/ работает? 
постоянно выдается сообщение о какой-то внутренней ошибке с пожеланием попробовать попозже. неделю уже пробую ... 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Да, работает. Уточните, пожалуйста, проблема до сих пор актуальна? Если да, то напишите нам на mail@support.yandex.ru – мои коллеги по доменной почте обязательно во всём разберутся. 

Вячеслав Ш.
28 января 2016, 00:28

А что же не могу войти в почту?На яндекс диск захожу

alfer.andrey
28 января 2016, 00:28

почта  работает  только  в  лайт  версии.  написано  в  браузере,  что  время  на  компьютере,  якобы,  не  соответствует  реальному?  

F40730z
28 января 2016, 00:28

У меня целый день не открываются письма и сейчас тоже, что делать?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Уточните, пожалуйста, какую ошибку Вы видите при открытии письма? Или оно просто зависает и не загружается?

F40730z
28 января 2016, 00:28

У меня не открываются письма, что мне делать?

O2229245
28 января 2016, 00:28

У меня до сих пор не уходят письма и не могу получить почту. всплывает окно - доступ на ЯНДЕКС отключен. Что делать?

mogilevkin.aleksander
28 января 2016, 00:28

около трех недель назад у меня отключилась почта Яндекс на отсылку писем. Принимаются письма по-прежнему. Это происходит и на компьютере, и на планшете. Что делать, подскажите.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Добрый день!
Александр, на каком именно адресе возникла проблема? При отправке Вы видите какую-то ошибку или же письма просто не доходят до получателей? Опишите подробнее, пожалуйста, я помогу! 

БУЛЬДОГ
28 января 2016, 00:28

всем привет . хочу пожаловаться у меня не работает полная версия яндекс почты . легкая верси работает но мне она не удобна .. подскажите чего сделать возможно ???

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, проблема до сих пор актуальна? 

SVIGEJGEN
28 января 2016, 00:28

ну вы блин , даёте! А где 2 сообщения.                                                   .

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Опишите проблему подробнее, пожалуйста. О каких сообщениях идет речь?

sosnovoborsk2009
28 января 2016, 00:28

У меня такая история,отключилась электронная почта,и что дальше.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Уточните, пожалуйста, что значит "отключилась"? Опишите подробнее, пожалуйста, мы всё проверим и поможем.

mellnikov
28 января 2016, 00:28

Последнне время очень часто недотупна почта ПОЧЕМУ !!! Это бывает и утром и вечером и в течении дня !!! 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Добрый день!

Попробуйте, пожалуйста, очистить куки и кэш Вашего браузера – это должно помочь. 

Вера
28 января 2016, 00:28

третий день не могу прочитать письма- пишут сервис временно недоступен ,обновите страницу    и кто лимитирует количество отсылаемых писем?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

Вера, здравствуйте!

Уточните, пожалуйста, проблема до сих пор актуальна? С сервисом всё в порядке, письма должны уходить.

 

Вера
28 января 2016, 00:28

все нормально,письма читаются и отправляются,спасибо. я отправляю по 6 ,7 писем в день- это что,так много,что вы мне устанавливаете лимит*

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:28

А на каком адресе возникла проблема? Я проверю, почему у Вас лимит на отправку писем. 

Евгений Бураков
28 января 2016, 00:28

Здравствуйте Администраторы.У меня возникла серьёзная проблема...- не могу войти в свой почтовый ящик на сервисе яндекса  jek8american@tut.by ( Восьмёркин Евгений, или Восьмёркин Джек...точно не помню) .По каким-то необъяснимым и не понятным причинам (может быть вскыли ящик и изменили данные востановления)на всех браузерах компьютера и других устройствах сессия прекращена (?????)требуется ввод пароля) и вход

 по ВЕРНОМУ!!!  паролю не получается....хотя при переходе по ссылке http://talks.by/showthread.php?t=500 мой профиль на форумах ТУТбая активен... и не более... Восстановление пароля...- это вообще не о чём т.к. почтовый ящик у меня очень давно и резервного ящика я не сделал,к телефону не привязывал...А вот ввожу ВЕРНЫЙ ОТВЕТ на контрольный вопрос ...система пишет,что вопрос и ответ не совпадают..???....Пробовал восстановиться на yandex.by ... ответ -" Восстановление доступа к учётной записи невозможно. Обратитесь к администратору домена tut.by." 

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА войти в мою почту

Andrey
9 сентября 2016, 17:44
Евгений Бураков,


Простейший вариант - ящик был "угнан" (тем, кто получил доступ к аккаунту, и изменил
параметры восстановления пароля, как и сам пароль.
Почему "по ВЕРНОМУ!!! паролю" - верный он уже в прошлом.
timka1984
28 января 2016, 00:28

Не могу понять, почему вы изменили мой адресю

Было: timka1984@yandex.ru

Сейчас: timka1984@yandex.com

 

Не могу получить письма.

nikolaj4uk.ira
28 января 2016, 00:28

у меняи и сейчас не получается войти в свою почту вместо моей почты окрывается страница с синими полосами

arkadided2012
28 января 2016, 00:28

отремонтируйте почту

ochakov24
4 февраля 2016, 22:55
переодически неработает моя почта ochakov24@yandex.ru, vikaochakov24@yandex.ru, атакже по какойто причине раньше я утратил уже 2 почтовых ящика vostok19s59@yandex.ru и ya.vov4ik-2014@ya.ru. Можно-ли наладить ратоспособность ochakov24@yandex.ru и vikaochakov24@yandex.ru и востановить vostok19s59@yandex.ru?
андрей
7 февраля 2016, 17:32
уже месяц у меня не работает полная версия яндекс почты . что делать?
андрей
12 февраля 2016, 21:06
андрей,
так что с полной версией то? только лёгкая работает! аууу !!!!
angela c.
12 февраля 2016, 18:24
spasibo .vse normalino.
sanua544
16 февраля 2016, 12:12
Не приходят письма с 09.02.2016г, письма в службу поддержки безответны!!!!
Оксана Ахмедова
26 февраля 2016, 08:42
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Не могу восстановить почту akh-oksana@yandex.ru. Уже всё перепробовала, и анкету 100 раз заполнила. Там и из соц сетей подтверждение и паспорт со своей фотографией приложила и всё равно что то не так. Уже всё пол себя выложила. Привязка к телефону была, но почему-то пишет, что не зарегистрирован такой телефон. Хотя получала от яндекса очень часто смс о событиях из своего календаря и почты. Проблема ещё в том, что я сейчас за границей и телефон недоступен. Помогите пожалуйста, я жду очень важное письмо из больницы по поводу консультации с врачом.
saharnova.marina2012
7 марта 2016, 21:30
Здравствуйте.пишу с почты жены.к себе на почту не могу зайти удалилась со всех устройств.(телефон.планшет.компьютер)войти не могу ввожу правильный пароль мне выписывает.изменение пароля.к телефону была привязана почта.и ней была привязана страница мамы в контакте.когда вошли в контакт страница уже не привязана.хотя на почту шли извещения со страницы.как войти через телефонный пароль подскажите.
saharnova.marina2012
7 марта 2016, 21:49
saharnova.marina2012,
Сейчас пробую еще раз заходить через соц.сеть выписывает не существует такой почты.хотя там она еще привязана.выдает ошибку 404.подскажите что делать.
Гульназ Камалтдинова
13 марта 2016, 23:27
Уменя была другая почта в Яндексе,но я туда не могу зайти,и даже нет подсказок
Гульназ Камалтдинова
13 марта 2016, 23:32
Гульназ Камалтдинова,
Я заходила на сайт мамбо, через Яндекс без паролей и логинов ,но сегодня утром не могу зайти на сайт.что делать? Создала уже другую почту, но она мне не нужна.
baranov.aleks-ba
23 марта 2016, 10:09
Не удалось подключиться к серверу
masha05097
28 марта 2016, 16:24
http://wmrf.su/w546
stand-artplus
5 апреля 2016, 14:36
Что за дела, ребята?я на любой сайт могу выйти кроме вашей почты. Выдает гугл ошибку времени и даты. Исправила. Кэш почистила. Интернет есть. Сайты все грузятся, а вот Яндекс почта- особая, блллин. Из-за вас коммерческое вовремя не отправила
gortenzia12
12 апреля 2016, 17:19
Вы так расхвалили все новшества Яндекс.Почта,а я уже несколько месяцев не могу отправить не одного эл.письма,хотя мне уже давно нужно это сделать!Ве время приходят сообщения о невозможности его отправки!Зачем же нужна ваша хваленая почта,если по ней ни с кем не свяжешся?!Хотелось бы получить исчерпывающий ответ как можно быстрее!!!
Владимир Шувалов
14 апреля 2016, 21:13
Куда исчез мой старый ящик я жду письма из белгорода
dr.zavarihin
18 апреля 2016, 01:44
На ошибках учатся.
alhanow.magomed
20 апреля 2016, 23:01
Мне досих пор не приходит письмо жду с утра
isaewa.nina
21 апреля 2016, 21:37
моя почта остановилась на 20 .04 ,письма перестали поступать,а также статьи с различных сайтов
dkutergin
23 апреля 2016, 19:56
"Мы временно ограничили доступ к вашему аккаунту по подозрению на взлом. Злоумышленники могли получить доступ потому, что вы ввели свой пароль на мошенническом сайте или ваш компьютер заражён вирусом."
Совсем охуели, пидоры ебаные? Быстро восстановили доступ, уебаны.


"В первую очередь, советуем вам проверить компьютер на вирусы (как это сделать). Затем ответьте на контрольный вопрос, придумайте новый пароль и запросите код подтверждения в бесплатной смс. После смены пароля ваш аккаунт разблокируется."
Анус себе проверьте, пидоры.


"Также рекомендуем убедиться, что ваши персональные данные не изменены, а в адресах электронной почты нет неизвестных вам."
Мои персональные данные не ваше собачье дело.
ElenaBagal
26 апреля 2016, 21:57
На моём электронном ящике 161 неоткрытоле письмо!  Более 10 раз меняла логин и пароль- не могу открыть. Мне на Вас в суд подавать или есть другие способы почту открыть всё же?
lapin1937
1 мая 2016, 05:08
у меня почти месяц заблокирован почтовый ящик lapin1937@yandex.ua и ничего поделать не могу
Лапин А.И. 79 лет инв. 2-й гр
для связи: bitrton@mail.ru
01.05.16
Raisa190185
23 мая 2016, 22:36
почему не доступна почта? произошла ошибка
Raisa190185
23 мая 2016, 22:38
Произошла ошибка.
Попробуйте обновить страницу браузера или повторить попытку через несколько минут.
что делать???
don.glotov2014
3 июня 2016, 07:14
Не знаю о чем предыдущие коментарии, но у меня на смартфоне в почте не открываются письма. Почему?
Тимофей, служба поддержки
10 июня 2016, 17:23
don.glotov2014,
добрый день! Расскажите, пожалуйста, почта в телефоне работает через браузер или приложение? Письма не открываются - зависает белый фон или дальше списка писем никуда уйти не получается?
vkbva
9 июня 2016, 12:43
Четвёртый день не могу войти на почту. Из информации только: "произошла ошибка". Правда, лёгкая версия запускается, но... она слишком лёгкая.
Win 10. 
09.10.2016
Тимофей, служба поддержки
10 июня 2016, 17:21
vkbva,
добрый день! Проблема в этом ящике или в каком-то другом? Уточните, пожалуйста? Мы во всём разберёмся!
vkbva
12 июня 2016, 22:26
Тимофей, служба поддержки,
Вы будете смеяться, но сегодня почта открылась нормально.  Порядка пяти дней работала только лёгкая версия на моём и "ящике" жены (vkbif).
Спасибо за заботу.
Тимофей, служба поддержки
19 июня 2016, 17:22
vkbva,
если что, Вы знаете, где нас найти. ;) 
Мы видим, что с нашей стороны ничего не менялось, поэтому можем предположить, что ошибка была где-то на стороне компьютера или же на стороне провайдера. 
amanova@cg-kg-1417323.yaconnect.com
8 июля 2016, 14:47
Здравствуйте моя почта уже месяц не принимает письма и не отправляет!!! В настройках нечего не нашла. Помогите работать невозможно!!!!
Shohinandrej2016
25 июля 2016, 10:05
Как мне открыть старый ящик 2003 года?
Shohinandrej2016
25 июля 2016, 10:06
ANDREYALEKSEEV2003@yandex.ru
Тимофей, служба поддержки
25 июля 2016, 11:19
Добрый день!
Насколько я вижу, такого ящика у нас никогда не было. Уточните, пожалуйста, Вы уверены в написании имени ящика?
Shohinandrej2016
25 июля 2016, 13:25
Тимофей, служба поддержки,
Возможно сначало писалось фамилия.Alekseevandrey2003@yandex.ru
andreyalekseev-2003@yandex.ru
andreyalekseev_2003@yandex.ru
Тимофей, служба поддержки
25 июля 2016, 16:05
Вам необходимо вспомнить точное написание адреса. Только так мы сможем Вам помочь.
sashko7575
26 июля 2016, 20:20
Забыл пароль как получить код на другой номер а не на номер когда регистрировалась почта
Тимофей, служба поддержки
17 августа 2016, 15:40
Добрый день!
Вы можете попробовать восстановить пароль без номера телефона, с помощью анкеты. Уточните, пожалуйста, пробовали ли Вы это делать?
tss-meleuz2006
17 августа 2016, 09:36
Несуществующая страница
Страница, которую вы читаете, не существует.
Проверьте написание адреса — может быть, вы просто ошиблись при наборе или кто-то дал вам ссылку с опечаткой либо ссылку на свой почтовый ящик. А может быть, ранее существовавшая страница была удалена. C чем это связанно??
Тимофей, служба поддержки
17 августа 2016, 15:39
Добрый день!
Проверьте, пожалуйста, хорошо ли всё сейчас?
teltvladimir
22 августа 2016, 07:41
Я не могу войти в почту напрямую, по логину и паролю. А через контакт сразу . Это что , тоже сбой или так задумано
Тимофей, служба поддержки
23 августа 2016, 14:03
Добрый день!
Так и должно быть. Это сделано в целях безопасности и Вашей социальной сети и Вашего ящика.
teltvladimir
23 августа 2016, 16:54
teltvladimir,
Зато я смог на тот же логин и пароль открыть еще  один акаунт . Теперь у меня два ящика , два паспорта, два диска.При том , что под одним логином не может быть регистрация в сети(любой)..
Тимофей, служба поддержки
29 августа 2016, 14:19
Добрый день!
Логин Вконтакте может быть тем же, но логины почты и аккаунтов Яндекс будут разными.
nadezzzzzhda
1 сентября 2016, 05:45
не могу зайти в почту со смартфона. Пишет :Ошибка чтения ответа сервера и не принимает пароль. Что делать?
Тимофей, служба поддержки
2 сентября 2016, 10:56
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что в веб-версии почты с компьютера зайти получается?
На каком устройстве используется Почта? Правильно ли я понимаю, что это почтовый клиент?
mister.vovaivanov-2015
1 сентября 2016, 17:52
Как удолять сообщения из своей почты если они мне больше не нужны?
Тимофей, служба поддержки
2 сентября 2016, 10:57
Добрый день!
Просто выберите ненужные сообщения галочками, а затем нажмите на кнопку в виде Корзины над списком писем. Таким образом Вы удалите письмо.
c.guzieva
3 сентября 2016, 19:51
Добрый день. Недавно, т.е. примерно где-то в третьей декаде августа 2016 года, у меня самопроизвольно изменился внешний вид страницы ПОЧТА. В принципе, к самому виду у меня претензий нет. Но в этом новом варианте страница ПОЧТА стала очень плохо работать, стала просто тормозной. То есть, при попытке что-то сделать на этой странице, например, открыть для прочтения входящее письмо, удалить спам, открыть страницу для написания письма или просто пролистать входящие письма назад, чтобы найти письмо прошедших дней - все это встречает полное отсутствие реакции со стороны почтовой страницы. И это торможение может длиться минуту-две при каждом моем действии. Стартовая страница - ЯНДЕКС работает абсолютно нормально, а почтовая - просто безобразно. И причем именно с того дня, когда Яндекс изменил ее внешний вид. Если эти явления - последствия изменений, я предпочла бы вернуться к старому виду страницы почты. Она меня вполне устраивала и работала с нормальной скоростью, не как эта. Если это продолжится, я буду вынуждена закрыть почтовый ящик на Яндексе и перейти куда-нибудь в Гугл. Или хоть в Майл. В общем, туда, где почта не будет испытывать моего терпения.
Светлана.
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 15:45
Светлана, здравствуйте!
Нам грустно слышать, что знакомство с интерфейсом началось с ошибок. Так, конечно, быть не должно. Расскажите, пожалуйста, а каким именно браузером Вы пользуетесь? Меняется ли что-то, если Вы пробуете открыть почту через другой?
c.guzieva
6 сентября 2016, 17:48
Добрый день. Мой браузер - Гугл хром. С другого браузера я заходить в почту не пыталась. Браузер-то остался тем же, что и раньше, когда почта работала нормально. А вот с тех пор, как вы что-то изменили в оформлении почтовой страницы, не знаю, что, она жутко тормозит. Так что поищите дефект у себя, и постарайтесь восстановить нормальную работу почты. Не надо искать виноватых на стороне..
Andrey
9 сентября 2016, 17:30
В теме о сбоях оставлю запрос о том, куда слать баг-репорты

(не видно отправленных сообщений из ящика yandex
со смартфона под Android 5.1).
Это недочёт ПО смарта, или недоработка того, кто написал
 интерфейс? (для работы с устройствами по Android)



Расчитываю на скорый отклик (иначе - есть и конкуренция), через e-mail.
Тимофей, служба поддержки
12 сентября 2016, 18:52
Добрый день!
В самом приложении есть раздел Помощь и обратная связь. Там Вы можете оставить свой отзыв и получить всю необходимую информацию.
Комментарий удалён
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:09
Добрый день!
Вы можете скопировать полный отчёт о недоставке и добавить его в ответный комментарий. Так я смогу поподробней рассказать, что случилось с письмами, и почему они не были доставлены.
ermakova.5
27 сентября 2016, 12:07
Добрый день!У меня все входящие письма были распределены по тематическим папкам, и я могла легко найти нужное мне письмо нажав на определенную папку. Теперь я этого сделать не могу, при нажатии на определенную папку ничего не происходит, просто отображаются все входящие письма, и так происходит только в полной версии. В легкой версии все работает нормально. Пожалуйста, выручайте, не могу нормально работать!!!!
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:06
Добрый день!
Попробуйте, пожалуйста, почистить кэш и куки браузера. Возможно, что-то случилось при загрузке страницы, а браузер сохранил это состояние.
Об удалении cookies можно прочитать на https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cookies.xml .
Об удалении кэша – на https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cache.xml . 
w9254200886
2 октября 2016, 18:19
Всё бывает в жизни.
Альфия Багаутдинова
26 октября 2016, 20:05
w9254200886,
добрый день в жизни всякое бывает 
naa@zsgs.ru
11 октября 2016, 17:39
Мое слово не по теме обсуждения, а по новому формату почты!!! Работать не возможно!!! Разработчики, вы идете возможно в ногу со временем, но как я не пыталась уйти от почты Оутлук (пишу русскими, т.к. там вообще печаль), так у Вас получилось сделать еще хуже!!! К чему эти новые веяния и как долго ЭТО будет продолжаться??? Требую вернуть дизайн вчерашнего дня!!!
Тимофей, служба поддержки
9 ноября 2016, 18:43
Не могли бы Вы подробнее рассказать, что кажется Вам неудобным в новом интерфейсе Почты? Старый вариант вернуть уже не получится, но я постараюсь помочь Вам настроить новый, чтобы работать в нем стало комфортнее.
naa@zsgs.ru
10 ноября 2016, 09:59
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день! Спасибо за ответ... но прошел месяц и я смогла освоить новшество... и кстати говоря все не так уж их плохо... что тут сказать, Женщины)))) Успехов в работе!!!
ravi.israviljva
15 октября 2016, 07:59
хочу узнать свой почтовый адрес янд  письма не доходят
Тимофей, служба поддержки
9 ноября 2016, 19:08
Я правильно понимаю, что письма не приходят Вам на адрес

ravi.israviljva@yandex.ru? Напишите нам в поддержку, пожалуйста https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/receive-read.xml . Постараемся во всем разобраться.
Альфия Багаутдинова
26 октября 2016, 20:01
у меня такой вопрос' а. планируется ли расширение поддержке протоколов через calgav 
Тимофей, служба поддержки
27 октября 2016, 18:43
Речь идет о возможностях протокола CalDAV, я правильно понимаю? Сейчас у нас по данному протоколу работает синхронизация календарей. Уточните, пожалуйста, какие возможности данного протокола вас интересуют?
Альфия Багаутдинова
28 октября 2016, 23:37
Тимофей, служба поддержки,
я и мела виду интернета 
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 18:41
К сожалению, я пока не совсем понимаю, с помощью каких инструментов и какого результата Вы хотели бы достичь. Расскажите подробнее, пожалуйста.
Удалённый пользователь
30 октября 2016, 15:10
Эх вы... Бывает у всех!
Сергей
3 ноября 2016, 18:56
Все будет впорядке! Удачи! 
Dim
6 ноября 2016, 18:52
Подскажите пожалуйста, пароль для входа забыл,а номер который был привязан заблокирован.
Что а этом случае можно сделать для возврата "ящика"
Тимофей, служба поддержки
17 ноября 2016, 18:20
Вам нужно заполнить специальную анкету для восстановления доступа. Пройдите по ссылке, пожалуйста https://yandex.ru/support/passport/support-restore.xml .
Надежда Федешова
23 ноября 2016, 19:19
Подписать на мир тесен ПЯ fedeshova.nadya@yandex.ru
Надежда Федешова
23 ноября 2016, 19:23
Надежда Федешова,
Подписать ПЯ  fedeshova.nadya@yandex.ru на рассылки отМир тесен
Тимофей, служба поддержки
24 ноября 2016, 18:37
Вам нужно оформить подписку непосредственно на сайте "Мир тесен". Со стороны Почты оформить подписку не получится, к сожалению.
inna-zhurba0
27 ноября 2016, 12:12
не могу зайти на почту постоянно идет сбой пишут -произошла ошибка попробуйте обновить страницу браузера то вдруг я без обновления захожу  на почту сколько так может продолжаться7
Тимофей, служба поддержки
1 декабря 2016, 18:08
Уточните, пожалуйста, какой браузер и какая его версия Вами используется? В настройках браузера установлены какие-нибудь специальные дополнения вроде блокировщиков рекламы?
inna-zhurba0
27 ноября 2016, 12:48
не могу зайти на почту пишут-обновить страницу браузера, и так несколько дней подряд,а то вдруг захожу сколько так может продолжаться7
veronicka.bezletnaya
1 декабря 2016, 17:54
У меня была почта с 2012 года . Помню прекрасно эмэйл и пароль, после их ввода получаю в ответ что такого аккаунта нет. Как быть в этом случае?
Тимофей, служба поддержки
2 декабря 2016, 14:11
Добрый день!
Попробуйте, пожалуйста, восстановить доступ к аккаунту вот здесь https://passport.yandex.ru/restoration , на странице есть подсказки, которые могут помочь. 
KiriL9543
18 декабря 2016, 00:53
Входящие уже 2 дня не могу прочесть

Обновлено 18 декабря 2016, 00:56
Тимофей, служба поддержки
19 декабря 2016, 14:37
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, что конкретно происходит при попытке открыть входящие письма? 
westa.filonenko
18 декабря 2016, 07:04
Привет всем!
alex5525@tut.by
20 декабря 2016, 10:59
Вход в почту осуществляется, а доступ к письмам заблокирован, пробовала сменить пароль - ничего не помогло. Что делать? Помогите пожалуйста!!!
Тимофей, служба поддержки
20 декабря 2016, 18:00
Не могли бы Вы подробнее описать ситуацию. Вы наблюдаете какую-то ошибку? Процитируйте её, пожалуйста.
alex5525@tut.by
21 декабря 2016, 00:14
alex5525@tut.by,
Делаю вход через mail.tut.by, пытаюсь прочитать почту, а меня перенаправляет на страницу почта "Яндекс",сменила пароль, но письма не открываются. Подумала, может почта взломана, пароль заменила- ничего не помогло. Проверила профиль - данные были изменены, все исправила. При выходе из почты выход не осуществлялся. Потом заменила пароль и попробовала войти через белорусский портал tut.by - все хорошо, поставила защиту через смс-сообщение. Надеюсь все будет хорошо, напишите свое мнение. Спасибо!
Тимофей, служба поддержки
21 декабря 2016, 19:19
Дело в том, что домен tut.by уже достаточно давно переехал к нам, на Яндекс, поэтому войти в свою почту и читать письма Вы можете через интерфейс Яндекс.Почты. Попробуйте авторизоваться через Яндекс, пожалуйста!
she07kaz
4 января 2017, 09:36
Хотела проверить почту с телефона и привет! мне отвечают, что нет такого аккаунта. В панике несусь домой, спокойно захожу в ящик с ноута. А там письмо - Кто-то ввёл правильный пароль от вашего аккаунта, бла-бла-бла. Если это были не Вы, перейдите на страницу службы поддержки .... и следуйте рекомендациям.
Ну поскольку это очень даже была я, ни на какую страницу я не переходила, и думала, что это послужит достаточным сигналом к тому, что беспокоиться Яндексу не стоит. 
Но нет. Видно, предпочитают перебдеть, чем недобдеть, и по-прежнему не разрешают мне входить в ящик с телефона. 
При том, что в ящики других сервисов я захожу спокойно. 
Служба так называемой поддрежки не работает: написать и изложить свою проблему нет возможности, а что делать, если и вопроса среди уже перечисленных нет?
Получается какая-то безвыходная ситуация. 
Может быть, хоть здесь помогут. 
Тимофей, служба поддержки
13 января 2017, 14:02
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, на телефоне Вы пытались войти в Почту через браузер?

Вы можете написать в нашу службу поддержки на странице https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/web-problems.xml (внизу ссылка "Рекомендации на странице не помогли"). Специалисты обязательно помогут разобраться!


lialeksandrowa
23 января 2017, 16:21
Сегодня, 23.01.17г. практически весь день нет возможности пользоваться почтой. Почта недоступна. Что делать в этом случае?
Тимофей, служба поддержки
27 января 2017, 11:28
Добрый день! 
Скажите, пожалуйста, используете ли Вы какой-либо антивирус? Если да, то попробуйте его отключить. 
axmed.ramazanov70
25 января 2017, 13:40
Не могут комне отправить ни чего почему..
Комментарий удалён
Afanasy
25 января 2017, 14:29
axmed.ramazanov70,
Я сделал так,вошёл в аккаунт и перерегистрировался,поменял пароль и все...
Тимофей, служба поддержки
27 января 2017, 16:06
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, что конкретно происходит при отправке писем на Ваш адрес? Опишите проблему максимально подробно, чтобы мы смогли разобраться. 
Nikalaicho36
29 января 2017, 16:47
Мой ящик nikalaichgo36@yandex.com а при входе меняется на nikalaicho36@yandex.ru????
Afanasy
29 января 2017, 17:18
Nikalaicho36,
Мне кажется,надо перерегистрироваться
Тимофей, служба поддержки
30 января 2017, 17:10
Добрый день!
Оба адреса являются Вашими, это так называемые алиасы http://yandex.ru/support/mail/faq.xml#mail-aliases . Тут не о чем беспокоиться, Вы можете выбрать подходящий для Вас адрес на странице https://mail.yandex.ru/#setup/sender . 
tzharozia
19 февраля 2017, 23:08
Почему я не могу открыть скаченыефаилы
Тимофей, служба поддержки
20 февраля 2017, 17:10
Добрый день!
А какую ошибку Вы видите? Расскажите подробнее, пожалуйста. 
Вячеслав
26 февраля 2017, 21:12
Доброго времени суток!
Почтовый ящик на Яндексе, на этот адрес зарегистрирован домен. На днях столкнулся с проблемой, что не могу отправить письмо кому либо "Произошла ошибка. Некорректный адрес получателя" и не могу принять почту, потому как отправителю выходит сообщение "Ответ удаленного сервера: 550 5.7.1 Policy rejection on the target address". Создал запрос в тп по форме, пришел ответ: "необходимо указать на странице достоверные персональные данные". Я перепроверил все данные и заполнил все полностью, включая телефон и прочее. Уже прошло более суток, до сих пор не изменилась ситуация. Не могу принимать и отправлять почту. Специально заводил почтовый ящик на Яндексе, т.к. раньше никаких сбоев не наблюдал.
Прошу помочь в решении ситуации, т.к. кроме того что не могу пользоваться почтовым ящиком, я не могу получить письмо с подтверждением для активации аккаунта и тем самым мой сайт не активен 3 сутки. 
sweta.pervuhina969
3 марта 2017, 16:31
Почему не приходят письма? Сообщают аккаунт не найден
Тимофей, служба поддержки
3 марта 2017, 17:03
Добрый день!
Я правильно понял, что Вы получаете отчет о недоставке?

Напишите, пожалуйста, в службу поддержки через форму "Рекомендации на странице не помогли" https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/create-send.xml . Вам обязательно помогут разобраться. 
Александр Захарнев
4 марта 2017, 21:38
Знаю почту .жены а найти не могу бред , вам минус. Телефон новый ей звонить скажет специально потерял. Работаю долеко от дома. Минус 4 из 5 
Тимофей, служба поддержки
6 марта 2017, 18:14
Добрый день!
Не совсем понял, где именно вы не смогли найти почту жены? Не могли бы Вы описать проблему подробнее, чтобы мы смогли во всем разобраться? 
Обновлено 6 марта 2017, 18:14
filosof10
6 апреля 2017, 17:00
При соединении с mail.yandex.ru произошла ошибка. Неверный сертификат подписи OCSP в OCSP-ответе. Код ошибки: SEC_ERROR_OCSP_INVALID_SIGNING_CERT


Не первый раз
Тимофей, служба поддержки
6 апреля 2017, 18:35
Уточните, пожалуйста, используете ли Вы какие-нибудь блокировщики рекламы (например AdBlock)?
Также проверьте год, месяц и день на системных часах Вашего компьютера. Неверная дата может влиять на корректность почтового сертификата и, соответственно, являться причиной проблем с загрузкой почты. Корректны ли у Вас эти данные?
filosof10
7 апреля 2017, 02:59
Тимофей, служба поддержки,
Нашел в сети. Встречающий у Firefox глюк. В дополнительных настройках надо галочку убрать, а потом вновь поставить в опции: "Запрашивать у OCSP-серверов подтверждение текущего статуса сертификатов"
Тимофей, служба поддержки
7 апреля 2017, 16:26
Рад что удалось разобраться! 
Elena Grace
13 апреля 2017, 03:23
Здравствуйте,нужна ваша помощь!!! Скажите,как соединить 2 ящика почты в один. Или открыть старый ящик,при том что телефон на котором была почта утерян и я не могу разблокировать ящик,потому что забыла пароль, пришлось заводить новый ящик,но мне очень нужен и старый ящик,вот адрес старого " keresyuk.lena@yandex.ua", a вот адрес нового"Gracelena21@yandex.ru"
Тимофей, служба поддержки
13 апреля 2017, 18:53
Соединить два ящика можно только посредством сборщика писем, но для настройки сборщика Вам также потребуется пароль от второго ящика. Вы пробовали восстановить его, следуя инструкции на странице https://yandex.ru/support/passport/support-restore.html ?
Elena Grace
13 апреля 2017, 21:25
Тимофей, служба поддержки,
Все перепробывала по всем инструкциям,всю ночь не спала! номер заявленный как основной утерян ,не могу с него взять пароль а старый пароль забыла, уже и девичью фамилию мамы называла и последнюю дату входа в почту указывала,потом писала когда была создана почта,ПОМОГИТЕ РАЗБЛОКИРОВАТЬ ЯЩИК,ВЕДЬ МОЖНО ЖЕ НАЙТИ РЕШЕНИЕ ПО МОЕМУ ПАСПОРТУ ИЛИ ФОТО??? А система меня выбрасывае после ответов на анкету и пишет на английском "закройте это окошко"  Ну скажите что это за отношение к клиентом с вами уже на Яндексе около 8 лет!!! Поэтому прошу помочь мне открыть мой старый электр.ящик ketesyuk.lena@yandex.ua,еще что важно,я щас за границей и захожу на почту с телефона а не с ноута как раньше!!! Спасибо за помощь!!!
Обновлено 13 апреля 2017, 21:26
Тимофей, служба поддержки
15 апреля 2017, 11:31
Добрый день!
Напишите, пожалуйста, нам о проблеме через форму обратной связи на странице https://yandex.ru/support/mail-new/web/problems/slow-loading.html . Постараемся помочь! 
Elena Grace
16 апреля 2017, 09:12
Здравствуйте прошу прощения за опечатку в предыдущем письме:в электонном адресе вместо "s" написала"t",но сейчас электонный адрес  для восстановления пишу правильно "keresyuk.lena@yandex.ua, надеюсь на быстрое решение вопроса и поздравляю Вас с Великим Праздником Пасхи!!!
Gorbachev27
30 апреля 2017, 10:28
Письма приходят .а нажимаеш на письмо что-бы прочитать открывается пустая страница что это
Тимофей, служба поддержки
2 мая 2017, 18:54
Уточните, пожалуйста, такая проблема возникает у Вас в полной версии Почты или в мобильном приложении?
volosnickow.oleg
4 мая 2017, 08:55
Ваз
Елена
10 мая 2017, 15:32
Я не знаю, как там у вас, утром, не утром, я сейчас не могу нормально зайти в свою почту, каждый раз требуется вводить логин-пароль... Поднадоело, если честно........

Тимофей, служба поддержки
11 мая 2017, 20:26
Уточните, пожалуйста, проблема возникает у Вас на компьютере или на мобильном устройстве?
Елена
12 мая 2017, 16:10
Здравствуйте. С планшета, компьютером я практ. не пользуюсь. Уже несколько дней прошло, а до сих пор такая петрушка - каждый раз требует введения логина-пароля, ну, и для разнообразия, иногда выдает "неправильный логин/пароль".......
Тимофей, служба поддержки
12 мая 2017, 16:23
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, на планшете Вы используете мобильную версию Почты https://mail.yandex.ru/touch ? Или же речь идёт о приложении или программе? 
Елена
12 мая 2017, 19:58
Да, именно  мобильной версией я и пользуюсь.
Тимофей, служба поддержки
15 мая 2017, 17:13
Проверьте, пожалуйста, стоит ли галочка "Сохранять пароль" при входе в Почту? Если галочка стоит, то, вероятно, используемый Вами браузер н сохраняет кэш и куки ( https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cookies.html ). Проверьте, пожалуйста, настройки браузера. 
Елена
16 мая 2017, 14:23
Спасибо за помощь, но ничего делать не пришлось, просто заново вошла в почту и сохранила новую закладку, вхожу по ней. А вообще такие сбои периодически бывают, когда то в почту зайти не могу, то яндекс "не узнает" пароль, я уже привыкла, но так долго ни разу сбоя не было. Буду надеяться на качественную работу сервиса в дальнейшем. С уважением, Елена.
anjel.medvedeva2017
17 мая 2017, 11:12
НЕ могу обновить вацап
jaba@voliacable.com
21 мая 2017, 15:55
Когда я смогу открытьсвою почту?
Тимофей, служба поддержки
22 мая 2017, 14:54
Добрый день!
Что сейчас происходит при попытке открыть Почту? Видите ли Вы какое-либо сообщение об ошибке? 
optimum-s@1c-tmn.ru
24 мая 2017, 09:00
А у меня и сейчас не работает ни на одном компьютере. Что происходит?
Тимофей, служба поддержки
24 мая 2017, 19:18
Добрый день!
Поясните, что не работает? Опишите, пожалуйста, пошагово Ваши действия и их результат. 
Тимофей, служба поддержки
24 мая 2017, 19:19
Добрый день!
Поясните, что не работает? Опишите, пожалуйста, пошагово Ваши действия и их результат. 
optimum-s@1c-tmn.ru
25 мая 2017, 05:24
Тимофей, служба поддержки,
Вчера не работал доступ на pdd.yandex.ru 
Просто переадресовывало на главную yandex.ru. Не мог войти в панель управления. После обеда заработало.
Тимофей, служба поддержки
25 мая 2017, 19:14
Рад что сейчас всё в порядке! Дайте знать, если проблема повторится. 
shulga.iv@uf-diana.ru
31 мая 2017, 08:19
Добрый день.
Сейчас, не открывается почта Яндекс в Google Chrome
Не удается получить доступ к сайту
Превышено время ожидания ответа от сайта mail.yandex.ua.
Попробуйте сделать следующее:
Проверьте подключение к Интернету.
Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра.
Выполните диагностику сети в Windows
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Обновлено 31 мая 2017, 08:23
Тимофей, служба поддержки
31 мая 2017, 18:58
Уточните, пожалуйста, а где Вы находитесь территориально? Пожалуйста, если не сложно, уточните вашего провайдера и IP-адрес.
shulga.iv@uf-diana.ru
1 июня 2017, 08:10
Тимофей, служба поддержки,
Заработало к обеду.
Тимофей, служба поддержки
2 июня 2017, 17:02
Пишите, если будут вопросы. :)
ln23al
6 августа 2017, 17:55
Долго не открываются тесты писем, а при открытии только в письме только такая запись: Ошибка загрузки Попробуйте зайти позже.
Тимофей, служба поддержки
10 августа 2017, 19:00
У нас были небольшие технические неполадки, но мы уже всё починили! Проверьте, пожалуйста!
kvadro
24 августа 2017, 00:28
Придётся переслать  письмо сюда! Называется ТИШИНА! Уважаемый Яндекс, доброе время суток! ! Пишу второе письмо! Может кто-нибудь ответит, например, Настя Храброва? Это уже продолжается более месяца! Перестаёт работать клавиатура, через некоторое время опять начинает работать. Не могу с первого раза дать название фотке и описания, нужно копировать, а потом кликать 3-4 раза! Второй раз, не могу послать на конкурс своё фото! Появляется окно в нижнем левом углу: Не удалось добавить фото на конкурс! Может быть можно, что-то исправить? Получается так: я загружаю свои фото в Яндекс, удаляю их из своих файлов, а с Яндекса не могу даже послать на конкурс?! Может быть кто-то кинул Вирус, на Янде много злобливых и сумасшедших, например Черная, З.Подколодный, он же Калина, возможно, он же vasilje.vowa1956 ? С уважением, Ольга Кравцова!
Тимофей, служба поддержки
26 августа 2017, 14:24
Вы обращаетесь в блог Яндекс.Почты. Мы не имеем отношения к сервису Яндекс.Фотки и, к сожалению, при всём своём желании, я не смогу помочь в решении Вашей проблемы. Обратитесь, пожалуйста, в блог соответствующего сервиса: https://yandex.ru/blog/fotki .
modniza@tut.by
11 октября 2017, 09:44
послушайте уже 2017 а все это продолжается пора и мозг включить и руки заодно
uc-order
11 октября 2017, 16:13
Здравствуйте! Использую The  Bat. Сегодня попытался отправить почту, ящик отказался отправлять, написав при этом следующее:

11.10.2017, 16:12:38: SEND - Подключение к SMTP-серверу smtp.yandex.ru через порт 465

11.10.2017, 16:12:38: SEND - Начинаю приветствие TLS
>11.10.2017, 16:12:38: SEND - Свойства сертификата: 78D75518C92D5DB1F4183697D65820F5, алгоритм: RSA (2048 бит), Действителен с: 12.10.2015 12:41:24, по: 11.10.2017 12:41:24, на хосты в кол-ве 7 шт.: smtp.yandex.by, ...
....
!11.10.2017, 16:12:38: SEND - Приветствие TLS не завершено. Неверный сертификат сервера. Данный сертификат или один из сертификатов в цепочке недействителен по параметру времени.

Что делать?
Тимофей, служба поддержки
16 октября 2017, 16:21
Добрый день! 


Прошу прощения за задержку с ответом. Проблема была на нашей стороне, но сейчас всё должно быть в порядке. Приносим извинения за доставленные неудобства. 
Галина Жак
14 ноября 2017, 13:17
Втоиой день сервис Яндекс почта недоступен. Безобразие!
Тимофей, служба поддержки
14 ноября 2017, 18:48
Добрый вечер, Галина! 


Подскажите, пожалуйста, какую ошибку Вы видите при попытке открыть сайт Яндекс.Почты? 
Данголя Ракитина
22 ноября 2017, 14:26
Не открывается почта(( С телефона нормально, а с компьютера не открывает.
Тимофей, служба поддержки
28 ноября 2017, 17:40
Добрый вечер! 


Уточните, пожалуйста, сохраняется ли проблема в настоящее время? Если сохраняется, подскажите, какую ошибку Вы видите при попытке открыть Почту на компьютере? 
nordsvg
24 ноября 2017, 07:15
   здравствуйте,  захожу  в  почту без  проблем  но...  я   вижу  только  заставку  и  больше  ничего..    нет  входящих  вообще  ничего  нет 
Тимофей, служба поддержки
28 ноября 2017, 18:11
Добрый вечер! 


Правильно ли я понимаю, в Вашем ящике пропали все письма, которые там были? 
nordsvg
29 ноября 2017, 00:56
Здравствуйте, они не то чтобы пропали,  я даже в яндекс диск попасть не могу потому что видна только заставка, уведомление мне показывает что есть письмо а я его не вижу, будто бы грузилась- грузилась почта и не погрузилась, новая вкладка открывается, интернет работает. На следующий день делала восстановление системы , помогло, поста работает как ни в чем не было. СПАСИБО вам за ответ. 
Тимофей, служба поддержки
29 ноября 2017, 11:23
Добрый день! 


Рад, что разобрались самостоятельно. Если проблемы восстановятся, пожалуйста, сообщите нам.  
tatbertat1962
29 ноября 2017, 15:52
Добрый день,  с июля почта работает только на получение. Отправка сообщений не производится. Каждая попытка выдает "сбой". В чем дело?
Тимофей, служба поддержки
4 декабря 2017, 13:30
Добрый день!
Татьяна, пожалуйста, пришлите нам полный текст ошибки при отправке письма. Ошибки могут быть разные, и нам хотелось бы точнее понять, в чём именно у Вас заключается проблема. 
razvitie@detiiprofessii.ru
2 декабря 2017, 00:43
Не получаю на почту писем. Отправителю приходит письмо с ошибкой: 550 relay not permitted


Что делать?
Тимофей, служба поддержки
4 декабря 2017, 13:40
Добрый день! 


Вам необходимо обратиться за помощью к администратору Вашего домена (если Вы сами не являетесь им) и попросить настроить MX-запись по инструкции на странице https://yandex.ru/support/pdd/set-mail/mx.html .
xutaranka_ja@tut.by
6 декабря 2017, 22:35
Добрый вечер. Не могу зайти в почтовый ящик. Требуют номер телефона, а я... не люблю распространять свой номер. Что делать?
Тимофей, служба поддержки
13 декабря 2017, 10:23
Добрый день! Передал информацию коллегам, скоро мы с Вами свяжемся по почте. 
Владимир
9 декабря 2017, 12:24
Здравствуйте!
Упала яндекс почта. Не грузится страница.
Пробовал разные браузеры, заходил с приложения на яблоке, ничего не помогает.
Это у меня одного такая проблема?
Тимофей, служба поддержки
13 декабря 2017, 10:24
Добрый день! 


Подскажите, пожалуйста, всё ли сейчас в порядке? 
Kusmurun28
26 февраля 2018, 19:02
Добрый вечер! я с декабря месяца не могу отправить почту с почты яндекс. С адреса: kusmurun28@yandex.ru. Постоянно пишет об ошибке:::Произошла ошибка Пожалуйста, повторите через несколько минут. Не обновляйте страницу, при обновлении текст письма потеряется. Это школьная почта, хотела бы чтобы я смогла так же отправлять почту с яндекса
Тимофей, служба поддержки
7 марта 2018, 16:43
Добрый день! 


Пожалуйста,  с помощью кнопки «Обратная связь» внизу страницы https://yandex.ru/support/mail/web/letter/create.html пожалуйста пришлите нам подробности проблемы с отправкой письма. Это поможет нам быстрее разобраться в ситуации и понять, как Вам помочь. 
 
Zemfira Khasanova
27 февраля 2018, 23:44
Не могу найти и войти на свою почту: zlatakh@yandex. ru
Тимофей, служба поддержки
7 марта 2018, 16:39
Добрый день! 


Пожалуйста, уточните, какая именно проблема у Вас возникает при входе в ящик? 
victor-sabanin
7 марта 2018, 06:03
От Ваших извинений толку мало.   то что не возможно зайти на все ящики, а у меня их 27 - это чисто вашихх рук дело.  и столько много ящиков у меня это тоже из-за вашей плохой работы. То и дело не даете зайти на почту и  просите сменить логин и пароль к почте. И чтобы написать письмо, проще сделать ещё один ящик. зачем вы создаете нам хаос?
victor-sabanin
7 марта 2018, 11:45
От чего вдруг не открывается почта. Вернее открывается, но не открываются письма. что делать?     И чья это может быть вина?  Хакеры, взломщики? На все 27 ящиков одновременно?
Тимофей, служба поддержки
7 марта 2018, 16:39
Добрый день! 


Пожалуйста, уточните адреса ящиков, и какую ошибку Вы видите при попытке открыть письмо?
victor-sabanin
9 марта 2018, 07:56
dedvi35@mail.ru     dedvi35@list.ru        vicsab82@mail.ru  и ещё 24 пю ящика.


При входе на почту ошибки не указываются ( т.е. всё делаю правильно). Но когда начинаю открывать мне пишу Войти или Зарегистрироваться. И повторно заходил и по новй регитрировался, а результат старый: "Вход... ит.д.     Вчера вечером мне знакомый помог, я к нему обращался, открыл почту. А сегодня утром опять тоже самое.  Если Вы (прошу прощения) мне ответите на на ста страницах, то лучше не надо , мои нервы не выдержат, А если поможете. да ещё и прчину скажете. то безгранично Вам буду благодарен
Тимофей, служба поддержки
4 апреля 2018, 17:17
Добрый день! 


Адреса, которые Вы указали, принадлежат почтовому сервису Mail.ru. Пожалуйста, попробуйте связаться с ними через помощь по их сервису: https://help.mail.ru/mail-help/registration . 
igopalost
15 марта 2018, 14:21
У меня такой вопрос. Когда вы сделаете возможность отправки почты через внешние smtp? Хочется чтобы яндекс почта при отправке соединялась с провайдером почты например mail.ru и отправляла через их smtp, так сделано в google, когда это появится в Яндексе?
pervuhin.ivan
27 апреля 2018, 05:28
хочу пожаловаться у меня не работает полная версия яндекс почты . легкая верси работает но мне она не удобна .. подскажите что делать?
Бердибек акимов
12 мая 2018, 06:35
Спасибо,учту

Irmaloyal
8 июля 2018, 18:15
росле этой недоступности я получила письма за февраль
Тимофей, служба поддержки
27 сентября 2018, 16:57
Добрый день!
Возможно, это были просто письма сборщика?
s.v.gerbersgagen
3 сентября 2018, 14:32
Здравствуйте. Уже который день при попытке переслать письмо вылазит сообщение "не обновляйте страницу. при обновлении текст письма потеряется." Приходится создавать новое сообщение и прикреплять файлы. Пробовали на разных браузерах и компьютерах.
Тимофей, служба поддержки
27 сентября 2018, 16:58
Здравствуйте!
Если ситуация сохраняется, пожалуйста, напишите об этом нам.  Сделать это можно через форму обратной связи в Помощи по ссылке https://yandex.ru/support/mail/web/problems/site-displays-incorrectly.html 
Kaspars Niedols
4 сентября 2018, 14:24
Dobrij denj.


Nemozim palucit poctu uzhe kak minimum 20h.
info@kndevelopment.eu
kaspars@kndevelopment.eu


Otpravitj nikakih problem.

Тимофей, служба поддержки
27 сентября 2018, 16:57
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, сохраняется ли ситуация сейчас?
sopkova@grata.su
11 сентября 2018, 10:56
на данный момент не работает почта ни на компе, ни в приложении. приложение тупо не грузит, в браузере просит пройти авторизацию, но дальше авторизации процесс не идет. работа в офисе встала
georgiy-malkov
11 сентября 2018, 11:36
sopkova@grata.su,

тоже самое... ни на планшете не заходит, ни на компьютере.
на компе зачем-то отправляет на passport.yandex.ru
что-то совсем не супер стала эта почта - регулярно не отправляет письма, файлы не прикрепляет, подтупливает ....
avg@gorodob.ru
11 сентября 2018, 11:38
sopkova@grata.su,
Такая же ситуация. Почта не доступна, загрузка доходит только до авторизации
karm.alex
11 сентября 2018, 12:05
avg@gorodob.ru,
Уже час такая беда. Получилось зайти только в лёгкую версию. Находится в поиске почта яндекс
x.rustam777
11 сентября 2018, 12:24
karm.alex,
Да говорят больше... - 2, а скоро будет уже как 3 часа, лежит яндекс...
Тимофей, служба поддержки
27 сентября 2018, 16:25
sopkova@grata.su,

Здравствуйте! В момент Вашего обращения наблюдались временные трудности у части пользователей. Сейчас всё должно работать корректно.
image29
30 сентября 2018, 14:45
 восстановил почту которой не пользовался 8 лет. хотя показывает что ящик есть, и там даже 4 письма. но при попытке зайти на ящик пишет - Страница, которую вы читаете, не существует.
Обновлено 30 сентября 2018, 14:47
Тимофей, служба поддержки
4 октября 2018, 16:18
Добрый день! 


Пожалуйста, напишите нам через форму https://yandex.ru/support/mail/web/letter/receive-read-form.html#receive-read-form  и пришлите нам снимок ошибки, которую Вы видите. Мы постараемся во всём разобраться. 
t-4f2@tut.by
15 декабря 2018, 00:42
Уважаемый "..." очень точные яндексинирасты зачем вы изменили настройки в моей почте и какого яндекса я теперь имею очень много проблем при входе. какого яндекса в яндекес вообще яндекс делаете, что бы вас яндекс яндексом имел всю вашу яндексовскую жизнь
isolow
29 января 2019, 23:05
Весь день не приходят письма.
m-audit2007
15 марта 2019, 08:10
данная проблема возникла сегодня. очень важно быстро и своевременно проверять почту. а яндекс пишет - несуществующая страница!!!! когда проблема будет решена???
m-audit2007
15 марта 2019, 08:40
m-audit2007,

8-40 в почту вошли. благодарю за скорое решение вопроса
school791
15 марта 2019, 08:22
Доброе утро!
Страница почты недоступна!
Или была удалена...
В чем дело?
Денис Акимов
15 марта 2019, 08:24
school791,
у вас то же самое? Пытаюсь сегодня зайти в свою - пишут такой страницы не существует.
TashaRussia
15 марта 2019, 08:29
Такая же неожиданность(
Светлана Самарина
15 марта 2019, 08:27
Добрый день.
Подскажите почему не открывается почтовый ящик. Пароль верный, при входе пишет, что такая страница не существует, почтовый ящик на панели показывает количество писем при нажатии открывается только легкая версия почты, В чем может быть проблема?
vilma.chudo@pandaworks.ru
15 марта 2019, 08:30
не уверена, но кажется это происходит снова - то же, что и у комментатора выше - при переходе на почтовый ящик из любого места:
"Несуществующая страница
Страница, которую вы читаете, не существует.
Проверьте написание адреса — может быть, вы просто ошиблись при наборе или кто-то дал вам ссылку с опечаткой либо ссылку на свой почтовый ящик. А может быть, ранее существовавшая страница была удалена."
Почта рабочая, поэтому такой сбой вызывает большое беспокойство
Обновлено 15 марта 2019, 08:33
nadejda.azarnih
15 марта 2019, 08:32
Почта нв Яндексе была несколько лет, сегодня  пишут , что такой страницы не существует, что это!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dru5625
15 марта 2019, 08:33
почту когда сделаете?  404 а потом 500
KOCTYA0007
15 марта 2019, 08:34
Яндекс не ломайся крепись
ck.komplex
15 марта 2019, 09:35
Здравствуйте. Сегодня к нашему почтовому ящику нет доступа. Это надолго?
vilma.chudo@pandaworks.ru
15 марта 2019, 08:37
----
upd
Всем кто попал в мою ситуацию - проверяйте письма на лайт-версии - https://mail.yandex.ru/lite
Вязьмина Альфия
15 марта 2019, 08:41
При попытке войти в почту, появляется сообщение  Несуществующая страница
Страница, которую вы читаете, не существует.
wind08wind
21 марта 2019, 11:17
пидоры вся команда хоть Я ПАТРИОТ
Olga Roginskaja
вчера, 00:11
Не могу зайти в аккаунт  olaapan@tut.by 