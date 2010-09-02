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Журнал посещений почтового ящика

Не так давно мы давали вам несколько общих советов на тему того, как сделать своё пребывание в сети (и, в частности, в почтовом ящике) более безопасным.

Сегодня мы хотим рассказать об очередном нововведении, которое поможет вам сохранить свой почтовый ящик в безопасности.

Возможно, некоторые из вас уже заметили в своём ящике ссылку «Журнал посещений» (она находится в самом низу экрана).



А те из вас, кто заметил — наверняка уже догадались, что это такое


Журнал посещений — это страница, на которой отображаются все «существенные» изменения в вашем почтовом ящике (действия с письмами, папками и метками). Напротив каждого из действий указан IP-адрес компьютера, с которого оно было осуществлено. Также есть возможность посмотреть более детальную информацию по каждому из действий за конкретную дату.


В журнале посещений отображаются как действия через веб-интефейс, так и через почтовые программы.


Таким образом, как только вы заподозрите, что кто-то посторонний получил доступ к вашему ящику, — зайдите в журнал посещений и развейте свои сомнения. Или же подтвердите.
Во втором случае настоятельно рекомендуем вам как можно скорее сменить пароль и ответ на секретный вопрос.

Ссылка на журнал на данный момент доступна только в интерфейсе «Нео» (2009). В ближайшее время эта возможность появится также и в бета-версии нового интерфейса — следите за обновлениями!



Более подробную информацию о журнале посещений вы можете получить на соответствующей странице нашей Помощи.

232 комментария
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apollo2k4
28 января 2016, 01:05
Спасибо за настолько подробный журнал
tutaev.vladim
27 марта 2022, 02:48
apollo2k4,
Дорогие Друзья. Прежде, чем сделать заказ, прошу внимательно ознакомиться с темой.
В нашем сервисе вы оцените очень быстрый и качественный взлом.
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Что необходимо для взлома с вашей стороны?
1️⃣ссылка на пользователя
2️⃣номер телефона пользователя (повышает шанс взлома)
📍выгрузка материалов с аккаунта и истории сообщений в виде архива: +1 000р (в архиве вы найдете все фото, видео, диалоги, голосовые)
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Вы получаете подробную инструкцию по использованию.
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📌Доступ к переписке без входа в аккаунт
📌Полный Архив диалогов со всеми вложениями
📌Вы получаете полный развернутый и пошаговый инструктаж по анонимному пользованию страницы жертвы,
ЛЮБЫЕ отклонения от него, будут на вашей ответственности!

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📬 Почта
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Mail
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Полный доступ к iCloud ( Сообщения, звонки, местоположение, заметки, фотогалерея )
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Полный доступ к гугл аккаунту ( сообщения, звонки, местоположение, фотогалерея ( если подключена синхранизация фото ).
100% анонимность.
Пароль не меняется.
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Очень уважительная просьба, не спамить и не задавать глупых вопросов оператору, в противном случае - игнор!)
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Электронная почта: hackamota@tuta.io
Евгения Овсянкина
17 июня 2024, 07:21
tutaev.vladim,
Мошенники! Не обращайтесь к ним!
kazakov
28 января 2016, 01:05
Спасибо. Здорово, что реализуете больше, чем вас просят пользователи. Хотя я может не все просьбы видел :)
Ирина
28 января 2016, 01:05
Я обращалась с подобным предложением.  Мне взламывали ящик и от моего имени стали приходить "пахабные" письма. Я случайно узнала когда чистила папку спам. Да и коллеги поинтересовались...здорова ли я.

Мне очень  помогли.

 А чтобы не взламывали лучше портрет пользователя не ставить. У меня проблемы начались после этого.
Игорь Л.
28 января 2016, 01:05
Хорошее нововведение. Благодаря ему я обнаружил, что с моего почтового ящика отправлено несколько писем автором которых я не являюсь. Судя по темам писем, это спам. Причем сделано это было в тот момент когда я находился за компьютером. Это какой-то вирус? Или что?
ЕG
28 января 2016, 01:05
Рекомендуем проверьте компьютер на вирусы и сменить пароль.
Игорь Л.
28 января 2016, 01:05
Пароль сменил. А на моем рабочем компе, где всё и произошло, постоянно работает свежеобновленный Каспер.
А что кроме вирусов может быть причиной несанкционированной отправки писем?
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Помимо смены пароля стоит проверить или поменять и все остальные данные? при помощи которых можно получить доступ к Вашему аккаунту: номера телефонов, ответ на контрольный вопрос, дополнительные почтовые адреса.  Сделать это можно на странице http://passport.yandex.ru .

Скорее всего, доступ был получен именно при помощи фируса или трояна. К сожалению, иногда даже последние версии антивирусных программ не могут определить некоторые вирусы или трояны. Попробуйте проверить компьютер на наличие вирусов не только своей программой, но и антивирусом другого производителя.  На данный момент многие ведущие производители предлагают бесплатные одноразовые онлайн версии своих программ.
Например, Вы можете воспользоваться антивирусной утилитой CureIt от «Dr.Web» или ESET Online Scanner .
LawVV
28 января 2016, 01:05

очень интересует, где отключается вся эта новопривинченная подаваемая с мишурой и блёстками но всё же слежка, на которую я изначально никому согласия не давал.

shell3949
28 января 2016, 01:05
Я полностью согласна с Вами. Я тоже это расцениваю как несанкционироыванную слежку за мною и вторжение в моё личное пространство. Благими намерениями устлана дорога в ад. Перестаньте за нами шпионить и скажите как отключить это "изобретение воспалённого мозга особо любопытных IP специалистов Яндекса"?
LawVV
28 января 2016, 01:05

откатывайте версию интерфейса к предыдущей, например:  "классический (2003)", возможно "инновационный (2006)" - к такому состоянию когда этой приблуды ещё не было и вам её навязать через соглашение не могли.

columbow
28 января 2016, 01:05

Смешные люди.... условия им не нравятся на почтовом сервисе.

А то, что вы ни копейки за него не платите, за труд этих сотен людей, целого парка компьютеров, серверов, хранилищ данных, это как - нормально, в порядке вещей?

А то, что вам дают неограниченное пространство для хранения чего угодно на ничем не ограниченное время, это вам хаханьки и мелочь?

А то, что они дорабатывают интерфейс, чтобы нам, идиотам, меньше в нем плутать, не забывая при этом бороться со всеобщими и, наоборот, специфичными напастями - это вам кот начхал?

Права ее, видишь ли, нарушили, ироды...

А насчет шпионов... Ну не будьте вы так наивны, ей богу! Я вам как специалист говорю, что при необходимости можно очень быстро собрать на вас в Сети ВСЁ, даже чего не было. Если это кому-то реально очень надо. И все наши мелкие грешки, уж поверьте, этих ребят мало интересуют...

Lazy Badger
28 января 2016, 01:05

Милая наивная девочка! Вне зависимости от вашего желания или нежелания везде в Сети ведутся логи доступа разной степени детальности. "Журнал" - только очеловеченный, отфильтрованный и удобно показанный срез

- имеющий отношекние только к одному юзеру

- только ему и показываемый

Вторжения и НСД нет как класса - вы сами своими действиями оставляете информацию в логах

Ну и, надо отметить, мне бы такой журнал в свое время мог немного помочь (для таких где-то ситуаций он-то и делался) - не предотвратить, а хоть как-то представлять "кто-откуда"

Флойдыч
28 января 2016, 01:05
Спасибо за журнал! Полезное нововведение! Хотелось бы ещё чтобы отдельно помечались заходы с почтовой программы для мобильного телефона от Яндекса.
Ну или действительно в мою почту не один раз входили с Российского ай-пи и отправляли письма без темы, либо журнал выдаёт не совсем верную информацию. Причём последнюю неделю я захожу в основном только с мобильного телефона. 
ЕG
28 января 2016, 01:05
Заходы с мобильной почты специально не выделяются. Допилим.

Не всегда удается со 100% вероятность определить регион, возможны ситуации неверного гео-трактования ip адресов.

Отправьте, пожалуйста, в службу поддержки (http://feedback.yandex.ru/?from=mail) подозрительные адреса - мы посмотрим в чем проблема.
KoKosov
28 января 2016, 01:05
А толку, если IP динамический? Причём может меняться без моего ведома даже (реконнект ночью, допустим).
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Он все равно остается в одном IP-диапазоне. То есть, например, Ваш IP может меняться от 10.240.0.10 до 10.240.0.240 (цифры от балды). Вы можете зайти на специальный сайт определения принадлежности IP и проверить, принадлежит ли IP Вашему провайдеру или нет. Например, еть международный сайт http://ripe.net или же сайт РосНИИРОС.
KoKosov
28 января 2016, 01:05
То есть, всё равно остаётся немаленькая вероятность, что кто-то заходил от того же провайдера. А на работе у нас около 700 человек за NAT-ом, и все они снаружи выглядят, как один IP.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Да, остается вероятность, что в соседнем доме живет американский шпион и пользуется услугами того же провайдера. Когда-то во времена холодной войны ему дали задание следить за Вашей почтой  в будущем  =)   
KoKosov
28 января 2016, 01:05
Да я чиста теоретически ;) Всё равно оно работает только в "Нео", которого пока нет для доменной почты, да и веб-интерфейсом я пользуюсь исключительно для того, чтобы изредка почистить папку спама ;)
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Как раз-таки в Почте для доменов журнал посещений есть. В новом интерфейсе 2010-го года журнала еще пока нет.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:05
(+1)
okuc
28 января 2016, 01:05
Вот мне тоже интересно, у меня как раз целых 3 IP адреса 94.... 79.....и 109... какой же из них мой?;-)
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Заходите на http://internet.yandex.ru и смотрите, какой у Вас сейчас IP. Как я писал выше, определить принадлежность какого-либо IP можно, например, на международном сайте ripe.net или же на сайте РосНИИРОС. А потом сопоставить, выходили ли Вы в тот момент с компьютера своей двоюродной тетушки, проживающей в Баку, или пользовались Яндекс.Почтой в интернет-кафе. А может быть, использовали доступ через мобильный телефон - IP тоже будет другой, в некоторых случаях даже иностранный.
i-fb
28 января 2016, 01:05
Введите это в интерфейс нео-2010
ЕG
28 января 2016, 01:05
Обязательно введем.
Иыан
28 января 2016, 01:05
Эх, жалко, что в классическом эта штука не поддерживается, а то Нео не так удобен, даже ради такой полезной штуки не перейду с него (в классическом работать легче).
Ntropy
28 января 2016, 01:05
Вот прямая ссылка, которую можно повесить на панель закладок и заглядывать не дожидаясь пока её перенесут в новый интерфейс http://mail.yandex.ru/neo/attendance
llarrissa
28 января 2016, 01:05
полезная штука, но она будет еще полезнее, если у пользователей будет выбор - вести или не вести журнал посещений (по аналогии с Мои находки). Планируется сделать такое? или журнал будет вестись независимо от желания владельца ящика?
ЕG
28 января 2016, 01:05
Наличие такой настройки сделает журнал бесполезным.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:05

Почему бесполезной? В mail.ru, например, и не только можно эту функцию включать или выключать через настройки по желанию. Если у меня нет подозрений, зачем мне это? Мне это неакутально, а шпиономания даже неприятна.

ЕG
28 января 2016, 01:05
Мне кажется, я отвечал на другой вопрос.
nanity n.
28 января 2016, 01:05
а кто определяет степень полезности кроме самого пользователя? мне очень нравится Яндекс-почта, но, в силу определенных обстоятельств, не имеющих никакого отношения к несанкционированному доступу, причем список этих обстоятельст легко расширить, мне эта функция не просто не нужна, а даже приносит неудобства. понимаю, что мне можно ответить что-нибудь типа: "не нравится - поменяй почтовика", но... МНЕ НРАВИТСЯ ЯНДЕКС! и, думаю, таких пользователей у Вас много. может быть имеет смысл прислушаться и к нашему мнению, а не решать за нас, что полезно, а что нет
Александр Александрович
28 января 2016, 01:05
+1 за опциональное отключение данной функции
LawVV
28 января 2016, 01:05
поддерживаю, надо тракинг посещений включил его, пропала нужда - отключил. а так всяка тварь повадиться по своему усмотрению защищать всех ото всего. даже когда её об этом не просят
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Перечислите, какие нейдобства Вам приносит эта опция? Отключение или очищение журнала посещений сделает его бесполезным в том смысле, чт оесли Вас все-таки взломают и т.п., то взломщик просто очистит журнал посещений и все.
Александр Александрович
28 января 2016, 01:05

Мне она просто не нужна?


Для меня это достаточный аргумент, в настройках должна быть возможность отключить мониторинг.


Мне не интересна данная информация, и эта маленькая ссылка мозолит мне глаза.


Еще доводы нужны?

LawVV
28 января 2016, 01:05
вы с собой каждый день носите лыжи? вы считаете: что ни при каких обстоятельствах они вам не смогут пригодиться? а коньки, боксёрские перчатки? парашют, акваланг.

всё просто! каждый решает сам за себя, - что ему нужно, в тот или иной момент времени. когда за меня решает кто то другой, что мне сейчас нужно - доставляет мне неудобства психологического плана, - например.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Вы же с собой каждый день носите ключи от дома? А запираете дом каждый день или толкьо после того, как его ограбили?

Вот и здесь также: если Вы отключите эту функцию, а потом вдруг спохватитесь, будет уже поздно.
LawVV
28 января 2016, 01:05

спасибо за заботу, но у меня нет никаких оснований доверять персональную информацию коммерческой компании яндекс.
что бы это не значило. которая возможно завтра будет мне не нужна, ни в виде почтового сервиса, ни в виде поиска.
вопрос как компания яндекс будет распоряжаться собранной информацией? в том числе касающейся персонально меня. при том что ни каких соглашений регламентирующих оборот такой информации нет?

по поводу ключей: если на вас завтра упадёт сосулька с высотного дома, думаете наличие ключей в кармане сможет нивелировать неприятные ощущения?

есть тёплое и мягкое. очень часто это не одно и то-же

Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
В данном случае сосулька никак не повлияет на то, что ограбят Ваш дом. Разве что сосулька будет очень большая, а какие-то нехорошие личности обчистят бесчувственное тело и каким-то способом узнают адрес дома, от которого у Вас в кармане лежат ключи. И то, если Вы потом очнетесь, Вы будете в курсе, что ключи пропали, а, значит, смените замки. Также и здесь: Вы узнаете, что ключи-то от ящика (пароль) у Вас украли, надо бы сменить замок.

Ваши персональные данные и так хранятся где-то в базах данных Яндекса (это совсем не секрет), ведь при регистрации Вы указываете свои данные, а при каждой авторизации или операции Ваш IP-адрес совершенно открыт. Последнее касается не только Яндекса, но и любого другого сайта, который Вы посещаете. Администраторы сайта будут видеть IP. Но только Яндекс никак не использует эту информацию, кроме как для Вашего же блага. Паспортные данные нужны, чтобы Вы в случае утери ключей (забывания пароля) могли восстановить потом доступ к своему дому (аккаунту на Яндексе).

И да, соглашение о конфиденциальности информации имеется: http://company.yandex.ru/legal/confidential .
LawVV
28 января 2016, 01:05

надоело препаться. я не на работе, что бы пустое гонять. такой вопрос здесь http://mail.yandex.ru/classic/setup отключается этот журнал или нет? впрочем не особо важно, так как на майле запросто настраивается сборщик почты

Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Кроме того, ссылка так незаметно расположена внизу страницы, что Вы можете туда и не смотреть.
LawVV
28 января 2016, 01:05

насколько это законно, - сбор персональной информации без согласия человека в отношении которого осуществляется слежка

Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
О какой персональной информации идет речь? Ваш IP и то, какие  Вы действия совершаете, и так хранится, так как все письма и действия над ними хранятся в Вашем же ящике. Эта информация никем не используется для получения выгоды а оставляется только Вам для просмотра.
LawVV
28 января 2016, 01:05
если вы не в состоянии понять что введённые при регистрации паспортные данные, указанный в интерфейсе мобильный номер привязанный к сим карте, часто тоже зарегистрированный на конкретный паспорт и прочая, прочая со статичным ip компьютера + некоторые используемые как самим яндексом так и его партнёрами сервисами (в частности определяющие: возраст, пол, время работы за компьютером, осуществляемые операции. например рассчеты за покупки) позволяют идентифицировать человека с очень высокой степенью. то я даже не знаю, что на это добавить.
shell3949
28 января 2016, 01:05
Если информация Журнала посещений оставляется только для просмотра хозяином ящика, а сам хозяин ящика не нуждается в этом, выражает мнение ПРОТИВ, то почему вы это всё равно навязываете? Или мы уже не хрозяева своим ящикам? Не надо за нас решать. Мы уже большие.
LawVV
28 января 2016, 01:05

чихать они хотели на фз РФ 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ О персональных данных в частности

- глава 2: статьи: 6.1, 9.1, 9.4

- глава 3: статьи: 14 4.1)-6). и.т.д

LawVV
28 января 2016, 01:05
очень самонадеянно решать за других что им лучше.
историей доказано заканчивается такая философия очень гадко, как правило для всех.
кстати, - не нарушает ли ваша самодеятельнось российское законодательство?
barskykd
28 января 2016, 01:05
Чтобы вирусы заходили и отключали? :)
Мария Жи
28 января 2016, 01:05
Это, конечно, приятно, что вы заботитесь о нашей безопасности. Но вот сегодня ящик вообще не реагирует на мои действия. Письма нельзя переместить, нельзя удалить, непонятно вообще - отражаются новые или нет....
Лучше бы с этим разобрались для начала!
ЕG
28 января 2016, 01:05
Добрый день. Проблема воспроизводится?
madguy2009
28 января 2016, 01:05
Можно получить архив посещений за месяц, или только последние посещения только?
Комментарий удалён
ЕG
28 января 2016, 01:05
Михаил, здравствуйте.

Спасибо за предложения. Попробуем.
shell3949
28 января 2016, 01:05
Миша, ну и огород Вы нагородили. И тип захода указывать, и следить за типом браузера, и выделять строку и т.д., и т.п. Мы же тут не агенты ФБР сидим, простые люди в основной своей массе, пишем письма и всё. Кому это надо, если только лично Вам? Можно подумать, что в каждом ящике хранится такая секретная информация, что прочти её кто-то и разразится война! А если хакеры захотят Ваш ящик взломать, то смогут и ничто Вас не спасёт. Никакой журнал шпионский.
alex-696969
28 января 2016, 01:05

Чем ограничен размер журнала посещений?


Можно ли просмотреть все действия с начала запуска на яндексе  журнала по текущий день? Если да, то как это сделать?


Есть ли какие либо настройки журнала?

ЕG
28 января 2016, 01:05
Настроек нет. В журнале выводятся все последние модифицирующие действия, совершенные вами за последние несколько недель или дней. Количество дней зависит от активности использования почтового ящика.
ЕG
28 января 2016, 01:05
Здравствуйте. Нет. Нельзя
Сергей
28 января 2016, 01:05


Письмо



 сегодня, 15:06 




В связи со случившейся аварией на сервере Yandex вам необходимо в трёх  дневный срок подтвердить регистрацию вашей Yandex Почты перейдя по ссылке:
http://yandex-com-ru.1gb.ru
 
Мы приносим вам извинения за принесённые нами неудобства.
 
Вот такое  мне пришло.


Сергей
28 января 2016, 01:05
 эта страница обманка
очень похожа Ip адреса разные
у этой 


inetnum:        81.177.24.0 - 81.177.24.127
netname:        INSOLVERTC
descr:          In-Solve/1Gb.ru hosting services provider
country:        RU
наша
inetnum:        93.158.134.0 -  93.158.134.255
netname:        YANDEX-134-0
descr:          Yandex enterprise network
country:        RU
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
В таких ситуациях лучше сразу писать по адресу abuse@yandex.ru.
Сергей
28 января 2016, 01:05
Спасибо.
world-serpent
28 января 2016, 01:05
Приятно узнать, что появилась такая возможность. И, судяпо комментариям, у всех...
У всех кроме меня :-(
Интерфейс «Нео» (2009) (бету не использую... пока - сыровата, да мнгих важных вещей в ней так и не появилось, увы)
Наталья Д.
28 января 2016, 01:05
Пользительная штуковина!!! Что наглядно именно для меня... (не знаю, возможно это поддавалось проверке и раньше))): вижу в ,,Журнале посещений,, меточку "Изменен статус       (прочитано)" - и уверена, что  письмо доставлено адресату!!))
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Вы, наверное, не совсем правильно поняли данное событие. Журнал отображает только посещения Вашего собственного ящика и действия только в Вашем ящике. Если Вы видите, что какое-то письмо прочитано, значит, это Вы сами прочитали письмо в своем ящике.
White Wolf
28 января 2016, 01:05
Хорошая вещь!
M-I-B
28 января 2016, 01:05
Перенесено письмоиз спама       (Это не спам)

щитильнее надо быть, щитильнее, или корректоров пинать, чтобы не расслалблялись
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:05
Честно , все что сделано - КОРЯВОООООООО! Скажу вам это как специалист. Я например переодически просматриваю почту жены. НЕ ЧИТАЮ, но знаю какие письма получает и т.д. Если не прочитывать письма, то IP не отражается вжурнале посещений!!! Ребята из Яндекса, Вам хороший совет- сделайте как в GOOGLE MAIL. Там каждый вход фиксируется- показывает IP, a не то как у Вас- только при прочтении или удалении писем. Так, что слабая троечка за журнал посещений. И еще, добавьте функщионал, что пользвватель видит, что к почтовому ящику параллельно кто-то присоединился и т.д. Если делаете- делайте нормально....
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:05
лишние ссылки в ящике мешают, в mail.ru со свободой действий (захотел - включил данную опцию, захотел - выключил) гораздо удобнее.
miss.nika1972
28 января 2016, 01:05
респект вам;-);-)
Olga Levantovskaya
28 января 2016, 01:05
а как выключить бета-версию нового интерфейса?
ЕG
28 января 2016, 01:05
Чем вызвано это желание?
Olga Levantovskaya
28 января 2016, 01:05
пол часа потеряно зря - не проходил ответ на комменты...Такое стало случаться с установкой нового интерфейса!!!!
ЕG
28 января 2016, 01:05
Механизм доставки писем остался прежним. Вероятнее всего отправитель задержал отпраку.
Приведите, пожалуйста, примеры писем, которые задержались.
Olga Levantovskaya
28 января 2016, 01:05
не могла отправить свои ответы Ларисе http://l-yasckal.ya.ru/go.xml, сейчас они уже прошли
ЕG
28 января 2016, 01:05
А выглядела проблема для вас? Как реагировал интерфейс?
Olga Levantovskaya
28 января 2016, 01:05
зависал! не было реакции на мышку...письма не отправлялись, возникало требование набрать код! после набора кода сообщение исчезало, а возникало окно для нового комментария - мне необходимо, чтобы каждый пользователь получил ответ на свой комментарий...В настоящий момент ситуация повторяется...Верните мне обычный интерфейс! Эти неприятности начались с установки новой темы..Вы считаете, что можно так работать????
Olga Levantovskaya
28 января 2016, 01:05
О чем думает Ваше начальство??? что за робот установлен по оценке комментарий? мои комментарии: Спасибо, заходите еще, Привет и тому подобное оценивается, как СПАМ! Прошу разобраться. Я со своей страницы, yandex.foto, отвечаю на комментарии - так принято, если Вы не в курсе. И мне создают в последнее время трудности по общению с пользователями, которые посещают мою страницу! Я сообщу о Вашей работе во всех блогах!!!
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Пришлите, пожалуйста, ссылку на ветвь переписки с посетителями Вашей страницы или комментариев к фотографии, где при оставлении очередного комментария от Вас потребовалось ввест иконтрольные цифры.
Olga Levantovskaya
28 января 2016, 01:05
Это одна из ссылок, на коммнетарий своей знакомой я не смогла вчера ответить в течении дня...http://fotki.yandex.ru/users/lis--a/view/332958/
Были и еще 5-6  случаев.......
Olga Levantovskaya
28 января 2016, 01:05
Спасибо за внимание. Боюсь поторопиться, но сегодня все шероховатости в работе устранены.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:05
У меня вопрос, сегодня зайдя в почту увидела отображение "Журнал посещений" что говорит о том что в почту заходили менее 15 минут назад, и если я не заходила, то  могла ли это сделать программа я-онлайн? Заранее спасибо 
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
А что говорит Вам журнал посещений об операциях, совершенных в Вашем ящике? Ведь для того он и создан, чтобы Вы смотрели в нем эту информацию.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:05
ничего нового не говорит, отображает только те действия, какие были сделаны накануне вечером
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:05
Только получается, что кто то зашел с другого компа и просмотрев не произвел никаких действий, правильно я поняла?
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Нет, просто, видимо, неправильно отобразилась сама ссылка. Мы проверим этот случай.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:05
Вот сегодня -снова здорова, я зашла в яндекс почту в 17.57 а в журнале отображено последний 17.37.А можно тогда отображать с какого компа хоть заходили ?:-(
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Так в журнале же пишется IP-адрес компьютера, с которого заходили в ящик.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Кроме того, просто посещение ящика у Вас действительно не будет записываться - только если Вы произвели какие-то действия в ящике, например, прочитали письмо.
okuc
28 января 2016, 01:05
Вот об этом я и говорю, кто то ходит смотрит, а я даж не знаю кто.....
okuc
28 января 2016, 01:05
Или это из за яндекс онлайн, он включается считыет инфу, а я на кого то думаю,...паранойяB-)
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Если Вы соблюдаете все меры безопасности по хранению персональных данных, никто, кроме Вас, не сможет войти в Ваш ящик.

Если же Вы все-таки подозреваете ,что кто-то имеет доступ в Ваш ящик без Вашего ведома, рекомендую поменять пароль, ответ на контрольный вопрос и проверить компьютер на наличие вирусов . Также проверьте, нет ли незнакомых Вам номеров телефонов на странице http://phone-passport.yandex.ru .

Изменить свой пароль Вы можете на странице Яндекс.Паспорта «Персональные данные», перейдя по ссылке «Сменить пароль». Обратите внимание на наши рекомендации по выбору пароля для своей регистрации.

Для изменения ответа на контрольный вопрос на этой же странице перейдите по ссылке «Изменить персональные данные».
okuc
28 января 2016, 01:05
Дык поменяла недавно, недели не прошло:-)
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Значит, все должно быть нормально, если компьютер чист и защищен.
okuc
28 января 2016, 01:05
Т.е. вы не планируете ввести такую опцию, как показывать IP адес того кто заходил и никаких действий не произвел?
ЕG
28 января 2016, 01:05
Мы планируем развивать журнал, со временем появится и эта опция.
okuc
28 января 2016, 01:05
Здравствуйте, проверьте плиз что то у меня глючит журнал, чтобы зайти приходится по 2 раза выполнять вход и выход в журнал.
LawVV
28 января 2016, 01:05
бета закончилась теперь интересует как отключить этот новый интерфейс. интересует не вопрос на вопрос, а именно ответ. как это сделать! а, не зачем или кому это надо
Mike59
28 января 2016, 01:05
Спасибо за Вашу работу по улучшению Яндекс.Почты. Действительно много обновлений. Но хочу обратить Ваше внимание на 1, надеюсь, что случайную, потерю. Ранее в настройках функции "Фильтры" (ныне - Правила обработки почты)  можно было каждый фильтр озаглавить, что помогало его быстрому поиску при необходимости редактирования. Сейчас это убрано и в результате нужно читать весь текст, относящийся к каждому фильтру, что неудобно, когда таких фильтров много. Просьба вернуть эту опцию в настройки Правил обработки почты. И ещё 1 просьба - сделать возможность помечать все контакты 1 кликом, а не только по отдельности. Заранее спасибо. 
ЕG
28 января 2016, 01:05
Спасибо. Поправим.
Mike59
28 января 2016, 01:05
Спасибо за оперативный ответ и, в связи с этим, сразу дополню свою просьбу. Было бы неплохо, чтобы название фильтра можно было писать другим цветом. Это сделает поиск нужного фильтра ещё более быстрым. Удачи! (+1) 
Mike59
28 января 2016, 01:05
Здравствуйте! Прошло уже более 2 мес. после моего письма, но никаких поправок так и не сделано. Очень жаль, думал, что Яндекс - это серьёзная организация!(-1):-(
ЕG
28 января 2016, 01:05

Извините, очень много пожеланий. Не все получается сделать так быстро, как хочется.

Ваше стоит в очереди.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:05
Спасибо,все понятно и легко осуществимо!Как подключить услугу--уведомление о прочтении письма??Спасибо!!
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Такой возможности нет. Но Вы можете запросить уведомление о доставке: http://help.yandex.ru/mail/?id=1113390 .
fakhreev
28 января 2016, 01:05
Неплохо бы еще добавить в этот Журнал посещений с какого браузера был осуществлен вход в аккаунт. Будет ли это реализовано?
Комментарий удалён
Комментарий удалён
LEXX
28 января 2016, 01:05

Это значит что кто то их удаляет как у меня. Кто то входил в ящик и удялял всю входящую почту, сначек журнала прошу вывести на главную почты, чтобы ВСЕ смогли узнать про это, сам натолкнулся на него случайто!

Татьяна Юрьевна Репкина
28 января 2016, 01:05

журнал - вещь крайне полезная! и хорошо бы, чтоб его быо видно сразу.

а по поводу "лишних" приходящих писем служба поддержки прислала следующий комент:

1. mx и mxb - это обозначение наших серверов, которые получают письма в Ваш почтовый ящик.

2.
Когда письмо сохраняется в черновики, то в журнале посещений
фиксируется такое же действие, как и при получении нового письма. Наши
специалисты уже работают над решением проблемы, о которой Вы сообщаете.

Изменения были сделаны. и лишних писем у меня больше не появлялось.

А вот что было бы, на мой взгляд, очень надо добавить в журнал, так это фиксацию ВСЕХ входов в ящик, а не только тех, которые повлекли к-то изменения.

Весёлый котик
28 января 2016, 01:05

В будущем журнал наверняка так и будет :)  Просто нужно подождать.

Татьяна Юрьевна Репкина
28 января 2016, 01:05

ждем:-)

Антон
28 января 2016, 01:05

На mail ru уже давно, есть возможность включения данной функции!!! Пора бы и Яндексу эволюционировать. Ведь если кто то зашел ко мне на почту с целью узнать мой ip, либо проследить моё нынешнее место нахождения, время когда я бываю дома ,  частоту посещения почты с определённого  ip   и т.д. и т.п. ему всего лишь надо посмотреть мой нестираемый журнал. Функция включения-выключения, либо отчистки журнала, не говорит о том что я не узнаютого, что кто то посетил мою почту и надо бы сменит пароль! Потому, что если злодей захочет отключит журнал либо отчистит его, это будет видно даже слепому!

Теперь об ответственности за утечку информации с моей почты,  послужившей одним из инструментов  уголовному преступления (например ограбление квартиры, угон автомобиля, или не дай бог убийство) Ведь зная где я сейчас нахожусь или когда я обычно бываю дома совершить его не составит особых хлопот для тех кто таким образом зарабатывает себе на хлебушек!!! .Я считаю, при отсутствии функции включения-отключение журнал Яндекс обязан взять на себя ответственность за разглашение конфиденциальной информации!!! Ведь ни один сайт мира, не даст 100% гарантию того что почту тем или иным способом не взломает злоумышленник. Так что Выбор вести журнал безопасности на в моём  почтовом ящике или нет должен решать Я. а не какой-то программист, который посчитал что так будет ХОРОШО ВСЕМ !!! Как будет ХОРОШО МНЕ, ДОЛЖЕН РЕШАТЬ Я , Так что если уж яндекс оказывает услугу почтового ящика, зарабатывая деньги на нас, транслируя рекламу , он должен к данным вопросам подходить как профессионал а не как дилетант любитель.

Весёлый котик
28 января 2016, 01:05

Если злоумышленник получил доступ к вашему почтовому ящику, никаких журналов ему больше не нужно — он и так сможет в Вашем ящике найти все письма с уведомлениями с различных сайтов и инфомрацией о Вас.

Поэтому самый надёжный способ обезопасить себя — придерживаться разумных правил безопасности в интернете.

Антон
28 января 2016, 01:05

На письма плевать.Важнее что в журнали злоумышленник сможет определить время, когда я бываю дома, и на работе. 

Антон
28 января 2016, 01:05

Я считаю что вы слишком навящево пытаетесь обезапасть пользователей... Позвольте нам самим решать нужен ли нам журнал или нет, просто добавив функцию отключения и включения!

Антон
28 января 2016, 01:05

На mail ru уже давно, есть возможность включения данной функции!!! Пора бы и Яндексу эволюционировать. Ведь если кто то зашел ко мне на почту с целью узнать мой ip, либо проследить моё нынешнее место нахождения, время когда я бываю дома ,  частоту посещения почты с определённого  ip   и т.д. и т.п. ему всего лишь надо посмотреть мой не стираемый журнал. Функция включения-выключения, либо отчисти журнала, не говорит о том что я не узнают ого, что кто то посетил мою почту и надо бы сменит пароль! Потому, что если злодей захочет отключит журнал либо отчистит его, это будет видно даже слепому!

Теперь об ответственности за утечку информации с моей почты,  послужившей одним из инструментов  уголовному преступления (например ограбление квартиры, угон автомобиля, или не дай бог убийство) Ведь зная где я сейчас нахожусь или когда я обычно бываю дома совершить его не составит особых хлопот для тех кто таким образом зарабатывает себе на хлебушек!!! .Я считаю, при отсутствии функции включения-отключение журнал Яндекс обязан взять на себя ответственность за разглашение конфиденциальной информации!!! Ведь ни один сайт мира, не даст 100% гарантию того что почту тем или иным способом не взломает злоумышленник. Так что Выбор вести журнал безопасности на в моём  почтовом ящике или нет должен решать Я. а не какой-то программист, который посчитал что так будет ХОРОШО ВСЕМ !!! Как будет ХОРОШО МНЕ, ДОЛЖЕН РЕШАТЬ Я , Так что если уж яндекс оказывает услугу почтового ящика, зарабатывая деньги на нас, транслируя рекламу , он должен к данным вопросам подходить как профессионал а не как дилетант любитель.

Антон
28 января 2016, 01:05

На mail ru уже давно, есть возможность включения данной функции!!! Пора бы и Яндексу эволюционировать. Ведь если кто то зашел ко мне на почту с целью узнать мой ip, либо проследить моё нынешнее место нахождения, время когда я бываю дома ,  частоту посещения почты с определённого  ip   и т.д. и т.п. ему всего лишь надо посмотреть мой не стираемый журнал. Функция включения-выключения, либо отчисти журнала, не говорит о том что я не узнают ого, что кто то посетил мою почту и надо бы сменит пароль! Потому, что если злодей захочет отключит журнал либо отчистит его, это будет видно даже слепому!

Теперь об ответственности за утечку информации с моей почты,  послужившей одним из инструментов  уголовному преступления (например ограбление квартиры, угон автомобиля, или не дай бог убийство) Ведь зная где я сейчас нахожусь или когда я обычно бываю дома совершить его не составит особых хлопот для тех кто таким образом зарабатывает себе на хлебушек!!! .Я считаю, при отсутствии функции включения-отключение журнал Яндекс обязан взять на себя ответственность за разглашение конфиденциальной информации!!! Ведь ни один сайт мира, не даст 100% гарантию того что почту тем или иным способом не взломает злоумышленник. Так что Выбор вести журнал безопасности на в моём  почтовом ящике или нет должен решать Я. а не какой-то программист, который посчитал что так будет ХОРОШО ВСЕМ !!! Как будет ХОРОШО МНЕ, ДОЛЖЕН РЕШАТЬ Я , Так что если уж яндекс оказывает услугу почтового ящика, зарабатывая деньги на нас, транслируя рекламу , он должен к данным вопросам подходить как профессионал а не как дилетант любитель.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:05

У моей подруги взломали почту, стерли все письма и видимо очистили журнал посещений.... так что теперь не посмотреть с какого айпи была взломана почта... или это как-то все-таки можно сделать?????  

Комментарий удалён
Валерий
28 января 2016, 01:05

То же и у меня. Что это такое?

Комментарий удалён
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05

Не волнуйтесь, скорее всего, это просто ошибка, над исправлением которой мы уже работаем. Но на всякий случай выполните рекомендации на странице http://feedback2.yandex.ru/mail/access/crack/

Ju-Ju6
28 января 2016, 01:05

Конечно, здорово, что появилась эта опция. Но только вот уже третью неделю, судя по записям в журнале, мою почту посещает кто-то с неопределенным IP адресом. Причем в течение часа он может войти в мою почту от 5 до 10 раз с периодичностью в минуту... Компьютер рабочий проверил сисадмин на работе всеми известными ему способами на наличие вирусов (вирусов и вредоносных программ 0) тоже самое и с домашним компом. Все предложенные манипуляции по смене пароля, контрольного вопроса и т.д., предложенные Яндекс поддержкой, проделала раз 10. Не помогло.

Проблема №2. С моего ящика отправляются письма, которое потом ни в одной из папок (отправленные, удаленные и тд) не числятся, но отображаются в журнале. И я эти письма не отправляла!! 

Проблема №3 Когда утром я захожу в почту, зачастую вижу последнее время посещения 1, 2 или 3 ночи (время привязано к моему локальному времени). На ночь комп у меня выключен, из сеанса на Yandex я ВСЕГДА выхожу и я знаю на 100 %, что я не страдаю лунатизмом, а все-таки сплю по ночам, соответственно не могу входить в почту ночью. И самое интересное, в журнале посещений нет отображения этих ночных входов в мою почту.

Полтергейст какой-то!!

Служба поддержки ничего вразумительного сказать не может.

Люди, посоветуйте, что можно предпринять!

Заранее всех благодарю!

Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Простите за банальнейший вопрос, а Вы пробовали менять пароль и выполнять рекомендации со страницы http://feedback2.yandex.ru/mail/access/crack ?
Ju-Ju6
28 января 2016, 01:05

Простите за не менее банальный вопрос, а Вы вообще читали мой пост? )) Цитирую: "Все предложенные манипуляции по смене пароля, контрольного вопроса и т.д., предложенные Яндекс поддержкой, проделала раз 10. Не помогло."

Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Извините, видел про проверки тщательные, а про пароль пропустил. Хорошо, а что такое «неопределённый IP»? Так и пишется «IP не определён»?
Ju-Ju6
28 января 2016, 01:05

Да, так и пишется "IP не определен" . 

Весёлый котик
28 января 2016, 01:05

Это ошибка интерфейса, с которой мы уже боремся. 

LightBalans
28 января 2016, 01:05

День добрый ! У меня аналогичная ситуация - скажите пожалуйста "эта ошибка интерфейса" до сих пор имеет место ? Или вы ее уже исправили и есть смысл читать что в ящик проникает посторонний с неопределенным IP ?

Весёлый котик
28 января 2016, 01:05

Продолжаем разбираться. Починили с разных сторон, но, видимо, не всё. 

qwerty0009992011
28 января 2016, 01:05

аналогичная проблема! якобы некто зашел с неопределенным IP, причем одновременно с тем как я совершил иное действие - отправил письмо. скажите, это по всей видимости как раз ошибка интерфейса (ну раз такое совпадение)??

Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Если IP неопределён, то, скорее всего, это именно ошибка интерфейса, над устранением которой мы работаем. Но на всякий случай мы всё же рекомендуем Вам выполнить пункты 2, 3 и 4 из списка «Что делать, если письма удалились без моего участия?» на странице http://feedback2.yandex.ru/mail/read/lost/
Максим Р.
28 января 2016, 01:05

Сколько осталось до победы? Вот прямо сейчас искал информацию именно по "IP не определен". Единственный важный момент, действие - Заход по IMAP, как и моя почтовая программа.

Весёлый котик
28 января 2016, 01:05

Уже близко 

trassa83
28 января 2016, 01:05

Существует ли на данный момент данная проблема?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:05

А у Вас она повторилась? Сегодня поступила свежая жалоба за долгое время, уже разбираемся. 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:05

Тоже эту проблему сегодня заметил, причём на нескольких ящиках.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:05

Уточните, пожалуйста, на каких именно и в какое время? Всё перепроверим. 

max l.
28 января 2016, 01:05

Вот на моем почтовом ящике, например. Зашел сегодня посмотреть в журнал посещений - там через раз "IP не определен".

 

Кстати, почему журнал можно посмотреть только за неделю!? 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:05

Спасибо, о проблеме знаем и занимаемся её устранением. Извините нас за неудобства!

Журнал фиксирует определенное количество действий – по достижению лимита старые данные заменяются новыми. Таков алгоритм его работы. 

max l.
28 января 2016, 01:05

Так я и говорю: короткий журнал, в случае настоящих проблемм не поможет...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:05

Мы уже работаем над его увеличением. 

Вы столкнулись с какими-то проблемами в Почте?

max l.
28 января 2016, 01:05

Нет. Просто полазил в интернете через открытые wifi сети - полез посмотреть журнал посещений, мало ли что. А там неопознаные ip и журнал только за неделю... Вобщем нужно придумать вам что-нибудь, чтобы снять ограничение на размер журнала иначе толку от него немного.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:05

тоже столкнулся с данной проблемой.

ср, 20 май 2015Заход по IMAPIP не определен

itmgk
28 января 2016, 01:05

а если левые входы в почту выполняются с ip адресов Яндекса???

причем, это я яндекс почте для доменов

это что - шпионаж Я?

ip: 93.158.135.147

93.158.135.135

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:05

на почту  иногда заходят с разных ip.почтой кроме меня никто не пользуется.как это объяснить.может робот?0

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:05

Если Вы видите различные IP (которые Вам незнакомы), то обязательно:

1. Проверьте компьютер антивирусом, а лучше несколькими.

2. Установите совершенно новый пароль и контрольный вопрос. 

3. Проверьте, нет ли чужих телефоновадресов и чужих социальных профилей – если обнаружите чужие, то обзятельно их удалите!

4. Воспользуйтесь ссылкой «Выйти на всех компьютерах».

Если и после этого Вы будете видеть чужие IP, то сообщите об этом в службу поддержки – будем всё проверять. 

scooperfield
28 января 2016, 01:05

Теперь я знаю IP-адреса негодяев, рассылавших спам с моего ящика. Могу ли я как-то забанить эти адреса? Или иную какую пользу получить из этого знания?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:05

Забанить адреса технически нельзя – Вы можете узнать, кому они принадлежат и пожаловаться в соответствующие инстанции.

Самое главное – чужие IP сигнализируют Вам о том, что в Вашем ящике посторонние, и Вы можете оперативно обезопасить аккаунт и содержимое ящика. 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:05

Здравствуйте! Ситуация следующая.

В Журнале посещений отображается мой ip при работе с почтой. Но в последнее время появился еще один ip, при всем при том, что я не выходила в почту с других источников и в то время, которое указывается с этим незнакомым ip. Понятно, что разбираться, что это за ip никто не будет,  но оно и не надо.

Мне важно понять, может ли это быть какой-то системной проверкой от яндекса.. Или, это вообще в порядке вещей, не знаю.. Просто время по этому ip отражается чуть ли не каждые полчаса - но действий никаких нет. Такое ощущение, что это робот какой-то или программа.

Например, с моего рабочего ip - указывается номер ip, время совершения действия и само действие.

И тут же следом незнакомый ip - указывается номер ip, время и пустая строка. Причем время указано в столбик через каждые полчаса - 06:00, 06:31,07:01, 07:31,08:01, 08:31 - и никаких действий! Потом время прерывается и опять мой ip отображается.

Есть ли какое-то объяснение этому, не связанное со взломом и тд?

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:05
Добрый день!
Конечно, что это за IP? Давайте его вместе проверим.
sale@asia-teh.com
28 января 2016, 01:05

Почта sale@asia-teh.com

Скрин

Просто так как почта корпоративная, я проверила у других пользователей журнал посещений - там отображается только их ip и ничего больше..

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:05

Зайдите, пожалуйста, на http://ripe.net/whois и в строку Search term введите адрес. Вы увидите, что 37.140.139.188 – это адрес нашего сервера, видимо, Вы собираете письма из Вашего ящика в другой. 

sale@asia-teh.com
28 января 2016, 01:05

Да, сбор почты стоит)) Все, тогда вопрос решен, спасибо!

Наталья
28 января 2016, 01:05

Добрый день.

Подскажите, а где можно посмотреть когда и сколько раз выходили из почтового ящика? Когда входили в журнале есть, а когда выходили нет.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:05

Добрый!
Каждый новый вход означает, что из Почты был осуществлен выход. Более подробной информации, увы, нет. 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:05

здравствуйте.
почему в журнале посещений напротив полученного письма стоит ip этого же отправленного письма. то есть автор входит в мой ящик? ящик взломан? 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:05

А письмо получено с Яндекса? Вероятно, это IP сервера Яндекса.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:05

нет, отправлено из мобильной почты Mail.ru.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:05

Спасибо за уточнение. У некоторых пользователей в журнале отображается IP отправителя – мы вскоре устраним эту проблему. Приносим свои извинения, что ввели Вас в заблуждение!

Константин Сергеевич
9 марта 2016, 18:08
спасибо
b788003
1 ноября 2016, 20:54
Из журнала посещений пропала информация о получении новых писем. То есть письма есть, а запись "получено новое письмо" отсутствует.
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 18:59
Не могли бы Вы с данной проблемой обратиться к нам в поддержку https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/new-interface-concept.xml#feedback-form ? Обязательно постараемся во всём разобраться.
b788003
17 ноября 2016, 01:40
Тимофей, служба поддержки,
Писал туда, ответ - обязательно поработаем. Пока все без изменений
Тимофей, служба поддержки
17 ноября 2016, 18:50
Пожалуйста, сообщите номер тикета (обращения), под которым была зарегистрирована Ваша заявка в поддержку. Я проверю, на какой стадии решение Вашего вопроса.
SVBK
13 декабря 2016, 11:37
В журнале посещений почты указана просто дата и слово "от" , нет ни  ip компьютера, ни события, просто время и слово "от", к сожалению не могу прикрепить скрин
Тимофей, служба поддержки
14 декабря 2016, 19:56
Пожалуйста, сообщите о проблеме нашей поддержке, приложив к обращению снимок экрана. Сделать это можно в самом низу страницы https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/web-problems.xml через форму "Рекомендации на странице не помогли". Обязательно постараемся во всем разобраться.

irina.cruglowa
2 июня 2017, 16:18
Добрый день! Мне пришло письмо от яндекса о том, что кто=то правильно ввел мой пароль. Я посмотрела Историю входов, где, на самом деле отображены многочисленные входы из разных городов в мою почту. Однако, в Журнале учета посещений  в день взлома вход в почту не заффиксирован, но отображены такие действия как "Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL». IP не мой и соответствует данным из Истории входов. Что означает это действие? Также вывызвает интерес опция "Cнята метка «»  ", примененная с чужого IP к 151 письму. 
Обновлено 2 июня 2017, 16:21
Тимофей, служба поддержки
2 июня 2017, 17:10
Добрый день!

Так отображается системная метка при работе через почтовую программу. Если указан не Ваш IP, значит кто-то посторонний совершал действия с письмами через почтовую программу. Это могут быть удаления или перемещения писем в другие папки.

Метка FAKE_RECENT_LBL должна отображаться иначе, это недоработка с нашей стороны. 
irina.cruglowa
2 июня 2017, 17:23
Тимофей, служба поддержки,
 а "снята метка «»  " может быть отображена в результате авто-обновления на телефоне( IOS)? И уточните, пожалуйста, на что все-таки ориентироваться: на историю входов или журнал учета посещений? Информация в них разнится...И насколько я понимаю, перемещение и удаление писем именно так и фиксируется в Журнале? 

irina.cruglowa
2 июня 2017, 17:35
Тимофей, служба поддержки,
и если FAKE_RECENT_LBL должна отображаться иначе,то какие действия совершены в данном случае(с чужого ip)?
Тимофей, служба поддержки
5 июня 2017, 17:31
Добрый день!

Скажите, Вы говорите об обновлении почтовой программы на телефоне ( IOS)? В журнале отображаются именно те действия, что были совершены в Почте, история входов же отображает действия по всем сервисам. Какие именно различия Вы видите?

FAKE_RECENT_LBL может обозначать удаление или перемещение писем, это системная метка, которая проставляется клиентом. 
irina.cruglowa
13 июня 2017, 11:35
Тимофей, служба поддержки,
под "авто-обновлением" в данном случае я имела ввиду, обновление содержания почты, т.е. доставку новых сообщений. Различия между Историей входов и Журналом я наблюдала такие: в Истории зафиксирован вход (с чужих ip),а в Журнале нет. Судя по Истории, в мою почту регулярно заходили с чужих ip в период с 27 мая по 2 июня. Но Журнал не зафиксировал никаких чужеродных действий, кроме "Cнята метка «FAKE_RECENT_LBL» от 1 июня и «снята метка «»» от 27 мая. Для эксперимента я пробовала заходить в Почту с разных устройств, браузеров и приложений и мои входы и История, и Журнал отмечали всегда и в строгом соответствии с реальностью, даже если никаких действий в Почте, кроме входа, не совершала(в отличии, как я уже сказала от входов с чужих ip, которые в основном отображались только в Истории). Также в Истории входов, в «Доступ к данным» был отображен доступ к входящей/отправленной почте, яндекс.диску и другим данным с чужих ip, т.е. ко всей возможной информации в аккаунте и(повторюсь) это почти никак не поддерживала информация в Журнале. Хочу понять на что ориентироваться: на Журнал или Историю? Что означают указанные мною данные: в почту пытались зайти, но не зашли и потому ничего там не делали или зашли, но ограничились программным изучением всей информации (сбора данных) или иное?
Тимофей, служба поддержки
13 июня 2017, 17:32
В Журнале отображаются только действия с Почтой, а в Истории - действия в Вашем аккаунте, а точнее - фиксируются входы под Вашим логином на различные сервисы Яндекса. По всей видимости, Вы видите посещения Вашего ящика посредством почтовой программы, раз в Журнале отображено действие FAKE_RECENT_LBL. Если Вы видите посещения с неизвестных Вам IP, мы настоятельно рекомендуем Вам сменить пароль и выполнить рекомендации со страницы https://yandex.ru/support/passport/security.html#protect .
irina.cruglowa
15 июня 2017, 10:51
Тимофей, служба поддержки,
спасибо, поставила двухфакторную аутентификацию. Не все понятно в полном объеме по Истории и Журналу, но определенная ясность появилась. Спасибо за ответы!
Удалённый пользователь
1 июля 2017, 10:20
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста мне с опреленного адреса не приходит письмо как мне узнать отправил меня человек в игнор или нет?
Тимофей, служба поддержки
3 июля 2017, 19:42
Добрый день!

Не совсем понял, что Вы имеете в виду. Расскажите, пожалуйста, подробнее о проблеме. Ваш ящик проверил, с нашей стороны нет никаких ограничений на доставку писем. 
kapitanmvd5
2 августа 2017, 11:46
OK
ACheri85
19 октября 2017, 21:27
можно очистить журнал?
Тимофей, служба поддержки
26 октября 2017, 08:59
Добрый день! 


Возможность очистить журнал не предусмотрена. Пожалуйста, расскажите, почему Вам хотелось бы это сделать? 
Удалённый пользователь
28 января 2018, 02:11
Как востаносить ящик если его взломали и доступа нет, а служба поддержки говорит что пароля недостаточно.. это случай у моей подруги сейчас проимходит
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2018, 18:42
Добрый вечер!


По этому вопросу, пожалуйста, обратитесь напрямую к нам через форму обратной связи https://yandex.ru/support/passport/feedback.html . 
distrik
28 января 2018, 19:18
норм
МБОУ СОШ №2 м.о.Егорьевск
10 февраля 2018, 12:52
Подскажите как увеличить период просмотра (количество записей) в журнале
Тимофей, служба поддержки
22 февраля 2018, 20:53
Добрый вечер! 


Увы, это сделать не получится, так как у нас хранится ограниченное количество логов. Передам Ваше обращение сервису, чтобы в будущем они подумали над такой возможностью. 
gynman
4 августа 2018, 09:57
Как удалить записи в журнале? Ведь есть такая функция в гугл. В яндексе такого не нашел.
kea1522
9 февраля 2019, 19:44
gynman,
тоже  интересно, почему я не могу его сам почистить?
Удалённый пользователь
21 августа 2018, 19:50
Здравствуйте! Если я захожу в историю посещений, а там последнее посещение 10 мая. Тогда как я каждый день захожу в почту (сегодня 21 августа). Что это означает? Может ли это значить, что почта взломана и кто-то удалил историю посещений?
lavka537
21 августа 2018, 19:58
И еще такой вопрос - история входов фиксирует каждый вход только при вводе пароля? Или фиксирует вход даже когда пароль сохранен на компьютере?
Gkz1882
1 сентября 2018, 14:25
здравствуйте, я вижу журнал посещений только за две недели. как посмотреть более ранние даты?
SVDemishev
5 октября 2018, 13:54
Добрый день. Есть подозрение, что на мой почтовый ящик был несанкционированный вход. История входов и действий оказалась странным образом пустой. Как восстановить историю входов и историю действий, что бы посмотреть , что происходило.?
Тимофей, служба поддержки
8 октября 2018, 16:26
Добрый день! 


Подскажите, пожалуйста, до последнего входа Вы часто заходили в веб-версию Яндекс.Почты? Или использовали ящик только в почтовой программе? 


Чтобы разобраться в ситуации, нам понадобятся скриншоты Вашего журнала посещений. Пожалуйста, пришлите их нам через форму обратной связи внизу страницы https://yandex.ru/support/mail/web/security.html . 
Romanuil2007
11 ноября 2018, 21:06
Здравствуйте.  Сообщите пожалуйста за какой период сохраняется журнал посещений. Мне виден только один месяц. Спасибо.
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2018, 12:53
Добрый день!



Так и есть, а если действий в ящике очень много, то и период, за который отображаются действия, может стать ещё короче.



А вот в настройках аккаунта во вкладке «История входов» можно проследить авторизации в ящик за последние 180 дней.


Liana
1 декабря 2018, 12:11
Возможно посмотреть историю входов за последних 6 месяцев? У меня только за последних 180 дней показывает.
ryadchenko.l
13 января 2019, 03:53
Ой, да вы всегда что-нибудь классное придумывает, яндекс-молодцы!
tarhan.o@yandex.ru
31 января 2019, 11:05
Входящие все на мой адрес:tarhan.o@yandex.ru за 2-3 месяца  прошу показать. Спасибо!
Андрей
1 марта 2019, 18:38
Как настроить даты отображения Журнала учёта посещений ? У меня отображается только не мой IP. А посмотреть, какие действия производились в аккаунте, я не могу. И сам журнал начинается именно поле нежелательного вторжения
loft48
30 марта 2019, 15:57
Возможно ли узнать по IP-адресу кто пользовался почтовым ящиком в Яндексе в 2014 году ?Хочу найти одного так сказать з*сранца 
Андрей Енин
7 апреля 2019, 13:41
Как можно посмотреть историю журнала посещений яндекс.почты к примеру за 2018 год?
pretorianez555
16 июля 2019, 16:36
где находится журнал посещений? в низу экрана нет такой графы.
Удалённый пользователь
20 февраля 2020, 18:43
Спасибо! За настольн
metallistgroup
11 апреля 2020, 08:01
здравствуйте, скажите как можно очистить журнал учета посещений почты?
Татьяна Хнычкова
7 мая 2020, 23:34
30.04. 2020
Удалённый пользователь
3 июня 2020, 13:54
Добрый день! а как посмотреть историю за определенный день? как выбрать определенную дату в журнале? спасибо
diou
27 февраля 2021, 17:20
Спасибо.
Возможно ли получать уведомления , если появляется новый IP ?
diou
27 февраля 2021, 17:25
Спасибо.
Возможно ли получать уведомления , если появился новый IP?
Никита
1 октября 2021, 12:15
В журнале посещений можно посмотреть только за последний месяц, а можно ли за больший срок?
Игорь
30 декабря 2021, 09:38
а есть возможность просматривать историю журнала не только за 2 дня , а более?
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Я не могу войти в свою электронную почту и не могу оплатить счёт за электроэнергию.
Надежда А.
17 мая 2023, 14:20
Добрый день. Можно ли восстановить журнал посещений за определенный период?
Пользователь н.
30 сентября 2023, 11:51
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Удалённый пользователь
13 мая 2024, 20:19
И зачем мне это надо, чтобы кто заходил с моёй электронной почты с разных компьютеров, а потом с меня высчитывают деньги регулярно... за их воровство...??? Это же вы заходите на мою электронную почту.... вы и платите. Ворьё....
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телеграмм @Vzlomdmitri
почта 89033500820.vzlom@gmail.com
Мы предоставляем услуги по взлому следующих сервисов:
ВК
Instagram
Facebook
Одноклассники
Почты
WhatsApp
Telegram
Viber
imo
Signal(приватный мессенджер)
Mamba(и любые другие сайты знакомств)
Сайты(любой сложности)
Сотовые операторы (смс и звонки)
И т.д
Для заказа обращайтесь по контакту
Наши Контакты
номер телефона 89033500820 (звонок.ватсапп)
телеграмм @Vzlomdmitri
почта 89033500820.vzlom@gmail.com
Дмитрий