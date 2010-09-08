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Новой Почте — новый чат

В новом интерфейсе Почты с сегодняшнего дня тоже есть чат. Принципиально, кардинально новый.

В нём мы постарались учесть и исправить все основные ошибки его предшественника, Я.Онлайна.

Честно говоря, сложно описать нововведения, когда новое — абсолютно всё.
Например:

  • чат всегда под рукой, на любой из страниц Почты;
  • диалоги открываются в текущем окне и тоже всегда находятся под рукой;
  • добавлять новых собеседников в список контактов стало ещё проще и удобней;
  • чат не замедляет космическую скорость работы новой Почты.


…В общем, что и говорить, смотрите сами :)



Мы думаем, что не стоит лишний раз напоминать вам о том, что новый интерфейс Почты сейчас находится в режиме бета-тестирования (а это значит, что возникновение ошибок и неполадок не исключено также и в чате).

Скажем лишь то, что новый чат доступен всем желающим. Если вы уже переключились на новый интерфейс Почты, осталось только включить его.
146 комментариев
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Комментарий удалён
wasteatime
28 января 2016, 01:04
Нет, пока.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:04
;-)
novitskiy-spb
28 января 2016, 01:04
А в нео 2009 планируете встроить?
Ольга
28 января 2016, 01:04
Он уже давно там
apollo2k4
28 января 2016, 01:04
Только выглядит по другому :-)
Ольга
28 января 2016, 01:04
тогда — не планируем, новое лучше : )
apollo2k4
28 января 2016, 01:04
Ну так никто не спорит, но дизайн старого мне более приятен :-)
Ольга
28 января 2016, 01:04
о, вы, кажется, первый с такой точкой зрения : )
а чем он более приятен?
apollo2k4
28 января 2016, 01:04
Похожестью на обычный IM клиент. А новый копирует чат Facebook или Yahoo!
CAHEKBKOHTAKTE
28 января 2016, 01:04
не важно, кого копирует. Главное, что чат есть и работает, за что радость!
apollo2k4
28 января 2016, 01:04
Привыкнуть можно к чему угодно.
CAHEKBKOHTAKTE
28 января 2016, 01:04
Из истории: когда первый раз начал пользоваться Google Mail, тоже многое не понимал, удалился. Потом опять зарегистрировался, и начал экспериментировать ... сейчас Гугл Мэйл моя единственная почта [в ней работаю, все входящие сообщения сюда!]

Потому согласен, что к нововедениям надо привыкнуть и адоптировать своим потребностям!
apollo2k4
28 января 2016, 01:04
Я использую Яндексовый JID в Миранде так что на чат мне как-бы не очень важно. Но субъективно старый мне больше нравился.
CAHEKBKOHTAKTE
28 января 2016, 01:04
Вы пробовали общаться и на других клиентов кроме Миранды?
Если да, то какой клиент лучше [из вашего опыта]?
Мур Мур
28 января 2016, 01:04
QIP лучше всех мультипротокольный мультиоперационный мультисмайлы мультиобмен файлов лишнего ничего а всё что необходимо присутствует.
apollo2k4
28 января 2016, 01:04
По поводу мультиоперационности я бы помалкивал… Он работает только на Windows
Мур Мур
28 января 2016, 01:04
  давно не пользовался им забыл наверно,а колибри не пробовали,это как-бы сборка миранды мне понравилась интерфейс приятный  смайлы гиф  может и вам понравится.мне миранда не нравилась только тем что слишком много лишнего чего не надо.но это как для кого.
apollo2k4
28 января 2016, 01:04
У меня своя сборка ровно с тем, что я хочу так что с этим у меня точно нет проблем…
apollo2k4
28 января 2016, 01:04
Пробовал, практически все которые есть (Я.Онлайн, PSI, Pidgin, Meboo). Много и разных, Миранду выбрал т.к. пришлась по душе и хороший конструктор можно сделать ровно то что хочется…
Весёлый котик
28 января 2016, 01:04
Какой-то не сильно большой список "всего" ;-)
apollo2k4
28 января 2016, 01:04
Тебе критичен весь список? Запросто!
Я написал те которыми и сейчас пользуюсь…
andxbes
28 января 2016, 01:04
pidjin
novitskiy-spb
28 января 2016, 01:04
Стало посовременнее, это да. Есть два предложения: во-первых, если бы это дело отодвинуть пикселей на десять от низа страницы, имхо, было бы лучше. Пространство посвободнее. И второе, как вы смотрите на возможность перетаскивания?
isovgasu
28 января 2016, 01:04
Согласен, слевой стороны это смотрелось бы удобнее, а то всплывающие окна накладываются на окно чата.
Александр Нежинский
28 января 2016, 01:04
(+1)
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:04
мне кажеться  что надо  переходить в 3 d
Александр Нежинский
28 января 2016, 01:04
что Вы имеете ввиду?
kazakov
28 января 2016, 01:04
Хорошо сделано, надеюсь вскоре его можно будет увидеть на главной странице Яндекса и на Ярушке.
pnovicov
28 января 2016, 01:04
+1 за главную.

А еще бы видеозвонки и было бы вообще здорово.
Михаил Королев
28 января 2016, 01:04
что-то  "революционный" дизайн чата очень напоминает давнишний от mail.ru..


и почему контакт-лист нельзя в развёрнутом виде приклеить в привычное место в левой колонке? он так и будет справа внизу?  -хорошо, но мне мало!


ну и почему его вообще таскать по экрану нельзя? - сам просится..

apollo2k4
28 января 2016, 01:04
И не только меилрушный, также Яховый и Фейсбучный
Михаил Королев
28 января 2016, 01:04

вот-вот... не революционный а подражательный :(


 

apollo2k4
28 января 2016, 01:04
Все уже придумали до нас, история развивается по спирали ;-)
Михаил Королев
28 января 2016, 01:04
в русском есть пословица "всё уже украдено до нас" :)
Весёлый котик
28 января 2016, 01:04
А что Вы ждете от чата? Как можно изобрести велосипед? Подайте идею, возможно, она покажется разработчикам лучшей.
Михаил Королев
28 января 2016, 01:04
рядом уже отвечал - большей кастомизации настроек. либо много рюшечек либо строгий список с диалогом.
свободное перемещение окна со списком контактов по окну браузера, с возможностью "приклеить" к любому краю, раздвинув дизайн (не "поверх" после приклейки)

p.s. ну и касаясь этого треда - отсутствия заявлений о революционности, когда повторяют конкурентов лишь.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:04
А кто заявлял о революционности? =) В посте сказано, что Яндекс улучшил свой старенький чатег.
И строже, чем нынешний чатег я себе представить не могу. Разве что список контактов в Блокноте.
Михаил Королев
28 января 2016, 01:04

вот кто http://clubs.ya.ru/online/replies.xml?item_no=7191


я сюда оттуда пришел :)


 


а про строгость - см выше. хочу список контактов как раньше слева, распахнутый не поверх писем.

Весёлый котик
28 января 2016, 01:04
ОК)) Хотя там тоже правду говорят: новый интерфейс - точно революционный  =)  Ну и чатик, как элемент этого интерфейса  :-D
myonlinestudio
28 января 2016, 01:04
В новом интерфейсе полно глюков с кэшированием информации по ходу.

Если жмем ответить - не появляется кнопка "для вложения" - значит письмо не будет отправлено, не смотря на то что система напишет о том что оно отправлено (в отправленных не появляется).

Вчера вернулся на нео 2009 из-за этого.
apollo2k4
28 января 2016, 01:04
Это похоже на проблемы костылей для HTML 4.1 ждем почты полностью сделанной на HTML 5 :)
ЕG
28 января 2016, 01:04
Какой браузер?
Регулярно воспроиводится?
myonlinestudio
28 января 2016, 01:04
Опера 10.61

воспроизводится постоянно, поэтому и вернулся в neo2009, т.к. обнаружил, что то что я отправлял - не получали пользователи
myonlinestudio
28 января 2016, 01:04
+ еще жутко не удобное дело присутствует

Конечно - видеть всю историю переписки , при объединении отлично, но зачем там показывать письма из папки удаленные?

Если я хочу, опустить эту ветку общения - просто удаляю свежие письма, в neo2010 - хрен там поможет это
ЕG
28 января 2016, 01:04
Подождите.
В первом комментарии вы писали об отсуствующей кнопке "Прикрепить файл". Правильно я вас понял?

А во втором вы говорите о том, что реципиенты не получают ваши письма.

Кнопка "прикрепить файл" никак не влияет на процесс отправки. На что именно вы жалуетесь? Опишите, пожалуйста, подробнее.
myonlinestudio
28 января 2016, 01:04
Если я ставлю курсор в поле ответа и там не появляется кнопка "прикрепить файл", то при ответе почты - отправлено, письмо никоим образом не появляется у реципиента и в папке отправленные, только после рефреша страницы - как раз появляется "прикрепить" и можно писать письмо будучи уверенным, что уйдет.
JF
28 января 2016, 01:04
Ну и зачем эти рюшечки? Удобнее самого первого интерфейса до сих пор ничего не придумали на самом деле. Лучше бы синхронизацию контактов прикрутили чтоли..
Михаил Королев
28 января 2016, 01:04
(+1) чем проще - тем лучше. рюшки надо иметь возможность отключать до состояния первого варианта.
В С
28 января 2016, 01:04
ну делать нечего ещё онлайн
(вот на  yandex.com  кто небудь был? я не понял  честно этого поиска)
Весёлый котик
28 января 2016, 01:04
Наверное, это потому, что Вам не интересны результаты мирового поиска, для Вас важнее локальный российский результат.
В С
28 января 2016, 01:04
зря так мне на англиском интереснее только переписываться не люблю на нём особенно когда он ломанный
к томуже в России запретили многое интересное(в нете)
Весёлый котик
28 января 2016, 01:04
Вы можете все отключить в настройках. Их специально для этого придумали.
Михаил Королев
28 января 2016, 01:04
вы наверное за мыслью не уследили...
нет там таких настроек, кроме как общий вкл/выкл.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:04
Да, вот я и не понимаю, чего же еще нужно? Вы жалуетесь, что Вам нужно выключить рюшечки - в настройках можно их выключить. А также сменить цветовое решение, чтобы все было строго и без картинок, и еще много других настроек.
Михаил Королев
28 января 2016, 01:04

сделайте так: 


Ну и зачем эти рюшечки? Удобнее самого первого интерфейса до сих пор ничего не придумали на самом деле.

дизайн почты и её оформление меня устраивают. я хочу аскетичный чат. где такая настройка?

Весёлый котик
28 января 2016, 01:04
В самом первом интерфейсе не было чата. Что в новом чате "неаскетичного"?
Михаил Королев
28 января 2016, 01:04

обсуждаем чат.


хочу иметь возможность сделать как было и в первом-же комментарии об этом написал. порхающих по экрану блоков. и позможность этого порхания и приклеивания к разным углам экрана настраивать

Весёлый котик
28 января 2016, 01:04
Да, возможно, перетаскивания не хватает. Но Вы как-то непоследовательны: то Вам чат неаскетичен, то наоборот, слишком простой, без дополнительных возможностей, то слизан у соседей. Давайте придерживаться чего-то одного.

Про перемещение, я думаю, разработчики уже поняли идею ;-)
Весёлый котик
28 января 2016, 01:04
И какой из интерфейсов Яндекс.Почты Вы считаете первым?   ;-)  
Михаил Королев
28 января 2016, 01:04
яндекс.почту видел все, я имел ввиду интерфейс чата
Весёлый котик
28 января 2016, 01:04
Кстати, если под "аскетичным чатом" Вы понимаете чат в отдельном окне, просто кликните по значку "развернуть" в окошке общения с опрделенным контактом - откроется отдельное окошко, как в чате-2009.
Михаил Королев
28 января 2016, 01:04

если нажать "развернуть" - получится отдельное окно поверх писем, которое нельзя подвинуть.


а аскетично - как в предидущей версии - всегда видимый список контактов слева в дизайне

Весёлый котик
28 января 2016, 01:04
Я имею ввиду кнопку в виде маленького квадратика в правом верхнем углу окошка общения с конкретным контактом. Если Вы по ней кликнете, открывается отдельное окно  общения, как было в старом чате.
А список контактов и так можно в любой момент посмотреть =)
Михаил Королев
28 января 2016, 01:04
в шестой раз повторяю - "всегда видимый список контактов слева в дизайне"
Весёлый котик
28 января 2016, 01:04
А что не так с синхронизацией?
А рюшечки можно и отключить. Кроме того, в нео-2010 можно выбрать простые варианты интерфейса "легкая" или "серая" на странице настройки оформления почты. Они очень похожи на классический интерфейс, но работают лучше. Отображение же Я.Онлайна можно отключить на странице http://mail.yandex.ru/neo2/#setup/chat

Новый интерфейс можно слепить так, как нужно самому пользователю.
JF
28 января 2016, 01:04
Что не так? Да ее тупо нет! Именно по этой причине с уверенностью в 90% говорю, что пользователи Google Android OS будут забивать на Яндекс и уходить на Goolge. Да, не так удобно, да, эти гребаные ленты - но куда удобней контакты всегда под рукой иметь, чем копипастить постоянно. Так что пока не будет синхронизации контактов - мой ящик на gmail. Только вот будет ли когда-нибудь?
Весёлый котик
28 января 2016, 01:04
А почему Вы не можете сымпортировать контакты по ссылке Импорт справа на странице http://mail.yandex.ru/neo/abook ?
JF
28 января 2016, 01:04
Это называется "костыль". Сначала синхронизируй с Гуглом, потом экспортируй в CSV, еще и импортируй его в Яндекс... И что же, так каждый день делать? Почтой пользуюсь довольно активно, контакты тоже добавляются.
kazakov
28 января 2016, 01:04
Полностью Вас поддерживаю. Яндекс не упускает возможности писать приложения для мобильных устройства, а сделать синхронизацию контактов, календаря и прочего у него что-то руки не доходят или желания нет.
Я хоть и не пользователь Android, да и не желаю им становится, но данное упущения меня приводит в уныние.
JF
28 января 2016, 01:04
Ну как у пользователя Андроида к софту от Яндекса претензии тоже имеются. Кроме карт нет ничего. И то только версия с платным трафиком. Так что и тут упускают.
chiwell
28 января 2016, 01:04
Вот бы там ещё были отчёты о доставке
Весёлый котик
28 января 2016, 01:04
Где там?) Доставке куда?
chiwell
28 января 2016, 01:04
Там - в новой почте в новом чате.
Отчёта о доставке сообщения собеседнику.
Ярослав Почернин
28 января 2016, 01:04
Попользовал немного. Направление работы правильное? на мой взгляд. Оверлейный интерфейс - это явная тенденция развития веб-чатов. И, кстати, реализован он у вас лучше, чем, например, в GMail.

Вот что хотелось бы увидеть в ближайшее время:

1. Возможность установки статусного сообщения (ну глупо только ради этого открывать Я.ру и менять там настроение).
2. Смайлы в оверлейном режиме.
3. Возможность перехода из оконного режима обратно в оверлейный (есть в GMail).
4. Отчёты о доставке сообщений.
5. Имя собеседника перед его репликами.

А вот что хотелось бы в будущем:

1. Конференции.
2. Какую-нибудь реализацию Jingle (знаю, что его нет ещё даже в десктопном клиенте, но им я и не пользуюсь почти).
3. Внедрение именно этого чата во все сервисы "Яндекса" (что-то вроде того, как на Windows Live).

Эх, мечтать не вредно :-)
kazakov
28 января 2016, 01:04
К сожалению jingle ещё не является завершённым и вряд ли его Яндекс возьмёт на вооружение, хотя тоже хочется уже совершать голосовые/видео вызовы.
Вообще сегодня всё больше компаний используют XMPP и почему-то не видно их желания реализовывать аудио/видео чаты, при этом помочь усовершенствовать стандарт и привести его к окончательному виду. Там ведь даже в зачатках есть групповые аудио конференции.
chiwell
28 января 2016, 01:04
Добавить контакт - Gtalk - @gmail.ru
Александр Нежинский
28 января 2016, 01:04
хорошо что добавили чат в почту, его реально не хватало, но получилась та же история, как и с новым интерфейсом, а именно: в чате нет возможности переименовывать контакты, что было доступно в предыдущем Онлайне, лично меня сбивает столку реальный логин контакта, а не ник/имя, как я ему задал, приходиться вспоминать кто это или ждать пока выскочит окошко с полной инфой контакта, жду нового билда! ;-)
Александр Нежинский
28 января 2016, 01:04
или мне показалось или уже реализовали мою просьбу? :-О
wasteatime
28 января 2016, 01:04
Ещё нет, но уже скоро реальные имена из ростера будут показываться всегда.
Александр Нежинский
28 января 2016, 01:04
спасибо, ждем-с!  ;-)
Ярослав Почернин
28 января 2016, 01:04
И переименование сделайте обязательно...
Александр Нежинский
28 января 2016, 01:04
(+1)
pnovicov
28 января 2016, 01:04
В разделе «Контакты» столько пустого места, а отображаются только имайлы. Раньше хоть комментарии отображались, куда можно было вписать один из телефонов. Что, кстати, тоже не дело — одного поля для телефона, в наше время, — маловато. Я конечно понимаю, что это вроде как «контакты при почте», но ведь им ничто не мешает быть полноценной адресной книгой, доступной всегда и везде, так?
Ярослав Почернин
28 января 2016, 01:04
Да и вообще их можно сделать "копилкой" всего и вся, как на Гугле. Даже нужно.
pnovicov
28 января 2016, 01:04
При нажатии на «отключить» кнопка по-прежнему остается зеленой. На оффлайн статус меняется только после обновления страницы.
wasteatime
28 января 2016, 01:04
Всё еще?
pnovicov
28 января 2016, 01:04
Только что попробовал. Да, все еще.
wasteatime
28 января 2016, 01:04
У вас исправилось?
pnovicov
28 января 2016, 01:04
Да, теперь все нормально. Спасибо!
pnovicov
28 января 2016, 01:04
Теперь те же проблемы, только с включением. И кнопка вроде зеленая, а когда нажимаешь на «контакты» написано: «Подключитесь, чтобы видеть собеседников». А иногда и вовсе «у вас нет ни одного собеседника» или типа этого — не помню как дословно.
wasteatime
28 января 2016, 01:04
Сейчас уже всё работает. Перезагрузите страницу.
pnovicov
28 января 2016, 01:04
Перезагрузил. Не работает!
MaxL
28 января 2016, 01:04
Парни и девчонки команды, Вы постоянно меняете почту в лучшую сторону. И все что можно наблюдать, так это номер версии и ее дата внизу интерфейса. Об мелких извинениях тоже хочется узнавать. Для этого блог Яндекс.Почты не подходит, но можно использовать twitter.com.  У Вас там уже есть пара учетных записей. Сделайте новую, откуда можно будет наблюдать за мелкими изменениями Я.Почты бета.
ЕG
28 января 2016, 01:04
Интересное предложение. Спасибо, подумаем.
MaxL
28 января 2016, 01:04
Буду благодарен, если пришлете на почту admin(собака)maxl.com.ua ссылку :-)
denbl
28 января 2016, 01:04
+1

Очень интересно узнавать, какие изменения и улучшения скрываются за каждой новой циферкой.
pnovicov
28 января 2016, 01:04
Можно предложение? Новому чату нехватает одно маленькой функции, которая есть на я.ру. А именно — просмотру полученных сообщений не выходя онлайн. Бывают такие моменты, когда не хочется выходить онлайн, но и пропустить какое-то важное/срочное сообщение тоже не хочется. Выход из этого есть — посмотреть сообщения на я.ру, на странице «Что нового». Но так как «Онлайн» в почте представлен более масштабно, чем на я.ру, может и в почте следует сделать такую возможность?
Александр Нежинский
28 января 2016, 01:04
(+1) оффлайн сообщения были бы кстати! ;-)
wasteatime
28 января 2016, 01:04
Спасибо за предложение.
CAHEKBKOHTAKTE
28 января 2016, 01:04
уже оценил! большое спасибо за новшество!
denbl
28 января 2016, 01:04
При отключенных графических смацликах в клиенте они все равно показваются в вебе, что не очень хорошо.
wasteatime
28 января 2016, 01:04
Денис, сейчас настройка отображения смайликов, хранится исклоючительно в настройках вашего клиента.
denbl
28 января 2016, 01:04
То есть на данный момент нормально, что в вебе они все равно показываются даже при отключенных в клиенте, так?
mrlupen
28 января 2016, 01:04
Правильная, удобная и быстрая почта от Яндеска http://bit.ly/9JFqRK
Мур Мур
28 января 2016, 01:04
попробовал и решил обратно перейти на старый интерфейс может новый и быстрее немного но тяжело смотреть на экране,глаза устают,нет чётких контуров блоков.а темы ни к чему лучше вмето них побольше цветовых вариантов интерфейса ,блеклые цвета вообще уберите невозможно читать не видно же!на белом фоне еле различимые строчки!глаза болят всматриваться!и не надо обижаться на все претензии что здесь говорят,потому,что в большинстве это справедливая критика,лучше используйте эту информацию во благо!
sergey0sergey
28 января 2016, 01:04
Если бы через этот чат можно было ВКонтакте переписываться, не выходя из почты, цены бы Вам не было
А. О.
28 января 2016, 01:04
Отличный дизайн - прекрасная задумка.
Особенно понравились Пушкинский и Красная книга.
Изыскано, со вкусом.
Столько радости в Яндексе работать!!!!!
МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!
av-fedorenko
28 января 2016, 01:04
Зачем при заходе на почту равзрачивается покрывало "добавьте друзей", если в сети просто нет никого из списка ? И отключить то эту гадость нельзя, только вместе с чатом :-$
Ольга
28 января 2016, 01:04
Добрый день, а у вас есть пользователи в контакт-листе?
Если вы сворачиваете этот блок, то он оказывается развернутым в следующий раз?
av-fedorenko
28 января 2016, 01:04
Добрый. Есть и равзорачивается. Дело в том, что когда выбрано "только те, что в сети" и в сети никого нет, начинаются эти навязчивые предложения кого-нибудь поискать.
Ольга
28 января 2016, 01:04
Поняли баг, поправим в ближайшее время.
Спасибо!
av-fedorenko
28 января 2016, 01:04
Ждем правок ) Спасибо за оперативное реагирование
Юрий
28 января 2016, 01:04
что то не работает новая почта
ЕG
28 января 2016, 01:04
Расскажите, пожалуйста, подробнее. Что именно вы видете?
Юрий
28 января 2016, 01:04
чистый экран и в левом углу значек яндекс почта а самих папок с письмами нет
ЕG
28 января 2016, 01:04
какой у вас браузер?
Юрий
28 января 2016, 01:04
ФАЕРФОКС
Весёлый котик
28 января 2016, 01:04
Пожалуйста, зайдите на страницу http://internet.yandex.ru и кликните по кнопке "Измерить скорость". После получения результата воспользуйтесь ссылкой "Показать полную информацию", скопируйте содержимое черного окна и пришлите нам.
Юрий
28 января 2016, 01:04
-------------------------------------------------------

Yandex internet.yandex.ru

-------------------------------------------------------

06.12.2010   20:22



#  Поздравляем, вы в интернете!  #



ip: 91.211.127.5

Это Бузулук



браузер              : Firefox 3.6.12

oперационная система : Windows NT 5.1



cookies              : дa

скорость скачивания  : 1642 Кбит/с

скорость закачки     : 2011 Кбит/с

javascript           : да

flash                : 10.1





записи cookie вашего браузера: 



yandexuid            : 1307529281287554801

fuid01               : 4cbe86f107cb21a0.kyLvCALec5gwoNv5GIOa-x9DY9yOT5UrLPAfAfD2

GKYSmUnJMmYVnBrwet7FtYL99ltxwvH8YP8QKbly4VfChzuF9BtGehXWnNAUcNjRBoZbupWH_vchwZRb

OjCEpvmw

L                    : ZwEyLUB0DFtYdkR9eV9bAlBgeQBcYVFTfAMDO1IMVzNYUQQGUzl/Ngc2K

BslQAgnMyBLDQ8TLi4uCGBgKUIHPQ

yabs-frequency       : /3/nee02am5GGfx00vC1K7oOUy0JmLy0003eMW01Ky5V0000qCY00HF1Q

S000MBYW0AJmMy0005-x803qm5GKIK00PC1K5gZW02J0L1fu403qm5GPAa00LC1O4NIG0KJ0M1tAZO04

y5V0000wbksW1C1Ku_LG0GJ0L16jVG03W5XmQ-s00u1KxElTW0E0LED6hQ0205JdTisW0W1MvKQze070

LE//fG9J0HiIWWSD1meBW0871u4B18083e0E10S7W0W0

yp                   : 4294967295.cw.40795

aw                   : 1_teJxSYGLAChixC2NVx7KKgUFFmYGBL4lYXaMAGYCi4LUSA8MfXQaGhp

UIcT1g#qeMJCNM38nc9/ICDGPFBcxOpB4gUG+JDMUsx7T7RZAAAAAP//AwApIhMJ#A#

yandex_gid           : 11086

Session_id           : 1290958255.-26512.3.93437140.2:259160448:240.8:1290092422

604:1540587265:20.71404.*****.ae8c1b499b9c379aaf49fadff288922d

yandex_login         : parkin.yury

ys                   : gpauto.52_7771030:52_2476520:100000:1:1291655567

t                    : w

test                 : worked!





информация о браузере: 



appCodeName          : Mozilla

appName              : Netscape

appVersion           : 5.0 (Windows; ru)

buildID              : 20101026210630

cookieEnabled        : true

language             : ru

onLine               : true

oscpu                : Windows NT 5.1

platform             : Win32

product              : Gecko

productSub           : 20101026

securityPolicy       : 

userAgent            : Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.12)

 Gecko/20101026 Firefox/3.6.12

vendor               : 

vendorSub            :

Весёлый котик
28 января 2016, 01:04
Уточните, пожалуйста, через какой вид связи Вы выходите в интернет?  Используете ли прокси-сервер? Каким фаерволом и антивирусом Вы  пользуетесь? Вы используете при работе настольный компьютер или ноутбук?  Есть ли у Вас возможность подключиться под другим провайдером или выйти  в интернет через другой вид связи (например, мобильный модем) и  проверить работу Почты еще раз?

Для выяснения причин проблемы необходимо, чтобы Вы установили в свой браузер дополнение Firebug. Для этого зайдите на страницу http://firebug.ru и кликните по кнопке «Установить Firebug». После установки дополнения откройте его, перейдя в меню Вид > Firebug: внизу откроется панель, в которой будет отображаться информация. Откройте вкладку "Сеть", затем снова попробуйте войти в свой почтовый ящик. Если проблема повторится, пришлите нам, пожалуйста, скриншот всего экрана вместе с вкладкой "Сеть" из Firebug'а в виде скриншота: http://help.yandex.ru/mail/?id=1113186#scrshot . Во время снятия скриншота лучше развернуть панель Firebug побольше, чтобы были видны все процессы.
Юрий
28 января 2016, 01:05
Пользуюсь я мобильным интернетом на работе, антивирус NOD 32 4 версия,  проблемы появились только на мобильном интернете 30.11.2010, всего неделю назад экран у меня выглядел так же как и показано на странияке

Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Можете все-таки воспользоваться консолью Firebug?
Или же посмотрите, какие ошибки выдает собственная встроенная в Mozilla Firefox консоль ошибок. Для ее появления нужно нажать на клавиатуре комбинацию Ctrl+Shift+J, а затем снова зайти в Свой почтовый ящик. Вверху открывшегося окна нужно выбрать пункт "Ошибки", затем развернуть окно побольше и, если есть сообщения об ошибках, прислать нам скриншот. Можно воспользоваться функцией Я.Ру под названием "ответить фоткой" =)
MY-LEDI
28 января 2016, 01:05
Как прикрепить файл в новой почте? После нажатия кнопки "Обзор" все так и остается, ничего не прикрепляется, письмо отправляется без прикрепленного файла. Кто знает, как прикрепить?
nimfa787
28 января 2016, 01:05
лучше б остался чат с левой стороны, где видно было все контакты, а не снизу искать и открывать каждый раз заново
Александр Нежинский
28 января 2016, 01:05
(+1)
Илья Яковлев
28 января 2016, 01:05
Почта стала лутше!
andxbes
28 января 2016, 01:05
надо бы доделать какое то звуковое уведомление . а то часто пропускаю сообщения (когда не установлен клиент ) .
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
Звук включается в настройках веб-чата.
andxbes
28 января 2016, 01:05
спасибо. было включено , но не разу не слышал :-)
Весёлый котик
28 января 2016, 01:05
А теперь слышите?
andxbes
28 января 2016, 01:05
да ,слышно только "дынь" ,  можно и не заметить  . А ,так чат не плох (B).
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:05

Жаль закрыли чат:-$

Иван Лымарь
28 января 2016, 01:05

А куда теперь делся чат? И зачем вы его убрали?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:05

Иван, к сожалению, чат уже давно не работает – он не обрел популярности среди пользователей и нами было принято решение прекратить его поддержку. 

furhat.m
4 мая 2017, 08:41
чат это очень удобно для доменной почты, пользователям!
Удалённый пользователь
24 мая 2017, 04:56
Стартуем
hizir-08
28 июля 2017, 07:33
Здравствуйте! Пожалуйста, сделайте чаты как в ватс-апп. Чтобы абсолютно все сообщения от одного адреса были в одном чате, а не сто разных чатов от одного собеседника. И пусть при открытии одного чата скрывались все остальные чаты, а то бывает большая путаница. Честно говоря, из-за крайне неудобного просмотра и поиска сообщений давно хотел перейти на другую почты, нежили яндекс. Но увидев некоторое продвижение в плане чатов, решил подождать, посмотреть, доведут ли до ума. Большой функционал, конечно хорошо, но многим людям крайне важна простота и лёгкость в использовании. Именно поэтому ватс-апп стал таким популярным. Заранее благодарю и надеюсь, что вы прислушиваетесь к мнениям клиентов.
Тимофей, служба поддержки
1 августа 2017, 17:05
К сожалению, чатов в Почте на сегодняшний день нет. Выше я отвечал другому пользователю, по какой причине чаты убрали. Увы, чат не обрел популярности среди пользователей и нами было принято решение прекратить его поддержку.
Удалённый пользователь
27 января 2018, 14:51
привет
Alex
18 апреля 2018, 10:10
"осталось только включить его" - и ссылка на несуществующую страницу
Тимофей, служба поддержки
13 мая 2018, 15:43
Здравствуйте! Вы попали на совсем старую страничку! Расскажите, пожалуйста, что именно Вы ищете?
andrew2008melnick
18 июля 2018, 21:17
я хочу знать.Есть ли у почты yandex ru чаты?
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2018, 23:15
andrew2008melnick,

Добрый день!
Чатов нет. Расскажите, пожалуйста, чем бы они были полезны?
Suhanova3887
14 февраля 2021, 15:11
НЕ вижу на почте чата, где он?
Suhanova3887
14 февраля 2021, 15:12
Где чат?
Алексей Скворцов
21 июля, 20:02
моя поста логин ser-Aleks-2000@yandex.ru сам я логин не менял письма все исчезли поступают письма яндекс 360+ ,на что я не подписывался ,как восстановить работу почты,и все письма