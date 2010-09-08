Новой Почте — новый чат

В нём мы постарались учесть и исправить все основные ошибки его предшественника, Я.Онлайна.
Честно говоря, сложно описать нововведения, когда новое — абсолютно всё.
Например:
- чат всегда под рукой, на любой из страниц Почты;
- диалоги открываются в текущем окне и тоже всегда находятся под рукой;
- добавлять новых собеседников в список контактов стало ещё проще и удобней;
- чат не замедляет космическую скорость работы новой Почты.
…В общем, что и говорить, смотрите сами :)
Мы думаем, что не стоит лишний раз напоминать вам о том, что новый интерфейс Почты сейчас находится в режиме бета-тестирования (а это значит, что возникновение ошибок и неполадок не исключено также и в чате).
Скажем лишь то, что новый чат доступен всем желающим. Если вы уже переключились на новый интерфейс Почты, осталось только включить его.