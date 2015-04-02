Новая Яндекс.Почта для iPhone

Главное в любой почте — это письма. Поэтому в новой Яндекс.Почте им отводится максимум пространства на экране. Все необходимые инструменты — настройки, список папок и поиск — остаются на расстоянии одного движения пальцем. Чтобы удалить ненужные письма или пометить нужные как прочитанные, достаточно провести пальцем по заголовку — так что разобрать почту теперь можно очень быстро. Понять, что находится во вложении — картинка, документ или таблица, — можно по картинке-превью. Открывать письмо для этого необязательно.
Те, у кого сразу несколько почтовых ящиков на Яндексе, могут работать с ними параллельно – например, проверять личную почту, не выходя из рабочего аккаунта. А если вдруг пропадёт интернет, письма никуда не денутся: их по-прежнему можно будет читать и даже отвечать на них. Ответы уйдут адресату, как только доступ в сеть снова появится.
Загрузить новую Яндекс.Почту для iPhone можно в App Store. Приложение для Android доступно в Яндекс.Store и Google Play.