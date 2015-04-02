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Новая Яндекс.Почта для iPhone

Сегодня очень важный день: мы выпустили абсолютно новую Яндекс.Почту для iPhone. Приложение изменилось во всём: у него новый интерфейс и новые возможности.

Главное в любой почте — это письма. Поэтому в новой Яндекс.Почте им отводится максимум пространства на экране. Все необходимые инструменты — настройки, список папок и поиск — остаются на расстоянии одного движения пальцем. Чтобы удалить ненужные письма или пометить нужные как прочитанные, достаточно провести пальцем по заголовку — так что разобрать почту теперь можно очень быстро. Понять, что находится во вложении — картинка, документ или таблица, — можно по картинке-превью. Открывать письмо для этого необязательно.


Те, у кого сразу несколько почтовых ящиков на Яндексе, могут работать с ними параллельно – например, проверять личную почту, не выходя из рабочего аккаунта. А если вдруг пропадёт интернет, письма никуда не денутся: их по-прежнему можно будет читать и даже отвечать на них. Ответы уйдут адресату, как только доступ в сеть снова появится.


Загрузить новую Яндекс.Почту для iPhone можно в App Store. Приложение для Android доступно в Яндекс.Store и Google Play.
218 комментариев
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Akira
28 января 2016, 00:26

Лучше запрограммируйте нормальный вид почты под Мозиллу. А то фигнёй страдаете... :(

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

А что именно не так с Почтой на Мозилле? Опишите подробнее, пожалуйста, а лучше – прикрепите скриншот

burunduk
28 января 2016, 00:26

а вам не надоело менять страницу входа?

меня например это достало! (-1)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

Вы подразумеваете стартовую страницу https://mail.yandex.ru/ ? Что именно Вам не нравится? Уточните, пожалуйста. 

burunduk
28 января 2016, 00:26

да её, то что вы её дизайн регулярно меняете, заходишь на страницу и пытаешься понять это яндекс или вирус словил

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

Дизайна всего два. Чтобы убедиться в том, что это точно Яндекс, пожалуйста, обращайте внимание на адрес страницы в адресной строке браузера. Там должно быть https://mail.yandex.ru/ .

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28 января 2016, 00:26

 xss

dimapopov
12 декабря 2016, 18:30
Тимофей, служба поддержки,
Как мне активировать почту на планшете?

Тимофей, служба поддержки
14 декабря 2016, 19:48
Поясните, пожалуйста, что значит "активировать"? Я правильно понимаю, что речь идет о приложении Яндекс.Почты для планшетов?
potojky
13 марта 2017, 08:42
burunduk,


Полностью согласна с вами 
alfa.world
28 января 2016, 00:26

Отлично, спасибо. Чувствовал что это будет...

А что с "Делами" и "Диском", как это было на предыдушей версии?

Жаль, что нет календаря, а через ймаковский хлопотно.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

Диск может быть ещё добавим отдельной ссылкой, но ведь для него есть отдельное приложение. Календарь можно синхронизировать просто через CalDav, а вот по поводу "Дел", увы, ничего пообещать не можем. 

nana.vava2015
28 января 2016, 00:27

Скоро все будет.

Док
28 января 2016, 00:27

Добавьте наконец, возможность принудительно выбирать язык приложения! 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Спасибо, передадим разработчикам приложения!

totoro.fenix
28 января 2016, 00:27

Опечалило:
1. Необходимость листать до конца открытого письма, чтобы удалить его (актуально, когда смысл длинного письма не раскрыт в теме, но раскрыт в первых строках). Возможность удалить открытое письмо не листая до конца была в старом приложении.
2. Мало настроек. Как минимум превьюхи вложений и аватарки я бы для себя поотключал (визуальный шум).
3. "Мобильная" вёрстка некоторых писем гробит картинки (растягивает их по горизонтали или вертикали, яркий пример -- письма от облачного сервиса MEGA)
4. Из приложения исчез Яндекс.Диск (пришлось поставить отдельное приложение, которое в свою очередь очень порадовало)

Порадовало:
1. Возможность отмечать прочитанными/непрочитанными одним движением (очень круто!)
2. Общая лента писем
3. Мультилогин

 

P.S. Поменяйте иконку и скриншоты на странице https://mobile.yandex.ru/apps/mail/iphone/

С уважением.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

1. Спасибо за замечание, передам его разработчикам. Сейчас же можно выходить из письма на общий список писем и уже из него быстро удалять письмо.

2. Это мы учтем в будущих обновлениях приложения.

3. У Вас есть возможность прислать скриншот? Прикрепите к ответному письму, пожалуйста, я направлю проблему разработчикам. 

4. Действительно, Я.Диск функционирует в своём отдельном приложении, но мы ещё подумаем над тем, как его добавить в Почту.

 

По поводу страницы – спасибо, обязательно обновим как можно скорее!

Комментарий удалён
khozyain.starikov2017
14 октября 2016, 10:50
khozyain.starikov2017,
Пр
Владимир
28 января 2016, 00:27

Когда появится версия для iPad?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Владимир, увы, когда – не могу сказать, но точно будет. 

spyder635
28 января 2016, 00:27

когда будет наконец для windows phone???

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

К сожалению, ничего не могу сказать и пообещать по поводу WP.

decorufa
28 января 2016, 00:27

ооооочень нужно на WP

плзз

Ivan
28 января 2016, 00:27

+

kuma
28 января 2016, 00:27

Нет (даже) примерных сроков выхода приложения для iPad → приложение не находится в разработке в данный момент.
Это верное предположение?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Я не могу подтвердить или опровергнуть Ваше предположение – мы не делимся планами на будущие релизы :-)

kuma
28 января 2016, 00:27
В пресс-службе «Яндекса» подтвердили, что компания также работает над отдельной iPad-версией «Яндекс.Почты».


С пользователями не делитесь, а с ЦП делитесь?

Махно Леонид
28 января 2016, 00:27

Тимофей, здравствуйте, не появилось ясности с примерными сроками пояления почтового клиента для ipad? Да ивообще, что за тишина, с июля молчание....

expo@emi-school.ru
28 января 2016, 00:27

Наконецто, всегда удивляла убогость старого приложения почты. Будем тестировать новую версию. Спасибо!

smokimo-myaso
28 января 2016, 00:27

Наконец то это свершилось!

Есть конечно моменты,настроек бы добавить напримеринтеграцию с другими приложениями,что бы можно было не выходя например из приложения "фото" отправлять нужные файлы по почте!

 Так же можно добавить настройки,например чтоб пред осмотр сообщения можно было поставить одну строчку или допусти и 5 строчек
 сменить звук уведомлений,этот бесит не реально или добавить возможность смены прямо в приложении

fasc1
28 января 2016, 00:27

Отличные новости, ура!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Спасибо за предложение, передам его разработчикам!

ex-navy
28 января 2016, 00:27

Наклейка на значке показывает не все непрочитанные, а только из папки "Входящие"

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Спасибо, уже знаем о проблеме и занимаемся починкой. Приносим свои извинения за неудобства!

Nurbol
28 января 2016, 00:27

Добрый вечер,

До сих пор эта функция не работает на ios. Не отображает количество новых писем в подпапках. Только входящие. Все уведомления включены. Экспериментировал с outlook.com такая же проблема, но на mail.ru все работает правильно! исправьте пожалуйста. А то пришлось два приложения скачать, на вашем работаю, а про новые письма узнаю от майл ру

Nurbol
14 марта 2016, 13:12
Тимофей, служба поддержки,
когда все таки решат проблему с уведомлениями новых писем. В остальном в яндексе все работает отлично. Ведь на почтовиках my mail, и даже mail.ru это работает.
vglvnv
28 января 2016, 00:27

Почему-то не логинится с аккаунта, на котором включена 2FA. Ни пароль приложения, ни постоянный не подходят. Логин тоже пробовал по разному писать (с доменом и без).

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Вы генерировали пароль с помощью Ключа? Уточните, пожалуйста, на каких адресах возникает проблема – мы всё проверим. 

vglvnv
28 января 2016, 00:27

Я генерировал пароль приложения с помощью страницы https://passport.yandex.ru/profile/access. Нигде не написано, что надо именно одноразовый ключ вводить. Адрес тот, с которого отправлен этот комментарий:)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

На странице http://help.yandex.ru/passport/authorization/twofa-login.xml подробно описано о необходимости вводить Ключ. 

Владимир Воронов
28 января 2016, 00:27

Посмотрел приложение, очень обрадовал дизайн, единственное не хватает двух функций 1. Настроить как часто будет проверяться почта, через какой интервал. 2. Нет возможности отключить групировку писем по теме... :-@

rentxm
28 января 2016, 00:27

есть там в настройках, гляньте)

khozyain.starikov2017
14 октября 2016, 10:52
rentxm,
Дв
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Владимир, спасибо, по поводу частоты передам нашим специалистам. А вот группировку можно отключить уже сейчас: под списком папок найдите "Настройки" – выберите используемый аккаунт – передвиньте ползунок "Сгруппировать по теме". 

simson@badyuk.com
28 января 2016, 00:27

Где, какой ползунок? Вы издеваетесь? Покажите принтскрин, как отключить?!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

 Вот же он! 

simson@badyuk.com
28 января 2016, 00:27

Спасибо, на айфоне уже нашел, если бы на компьютере еще так можно было бы, я был бы счастлив!

rentxm
28 января 2016, 00:27

Ко всему выше сказанному прошу добавть чтобы можно было включить в настройках функцию показа только новых сообщений а не всех непрочитанных! Кажется она была в предыдущей версии

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Спасибо за предложение, передам разработчикам приложения!

Владимир Кабан
28 января 2016, 00:27

Оооочень длинный свайп для удаления письма. Неудобно.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Над ним ещё будем работать. Сейчас работает так:

- свайп справа налево – удалить;

- сайп слева направо – пометить прочитанным/непрочитанным. 

Владимир Кабан
28 января 2016, 00:27

Однако свайп "пометить прочитанным/непрочитанным" - достаточно протянуть на четверть ширины экрана, а свайп "удалить" - почти на всю.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Вот это и будем дорабатывать :-)

shabala@tut.by
28 января 2016, 00:27

Тимофей. а скме можно пообщаться по поводу обычной почты,  не для мобильника?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Можно со мной прямо тут пообщаться. Или же написать нам обращение в соответствующий раздел Обратной Связи

shabala@tut.by
28 января 2016, 00:27

У меня аутлук перестал отправлять письма. пишет что необходимо ввести пароль на сервер. Попытался войти на замену пароля с сервера почты написали что: "Вы не можете менять пароль самостоятельно. Для смены пароля обратитесь к администратору домена." Не заню, что сделать что бы снова отправлять письма аутлуком.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Я передал Ваше обращение коллегам, они Вам напишут в самое ближайшее время на shabala@tut.by, чтобы разобраться в ситуации. 

klim_mail@tut.by
28 января 2016, 00:27

здравствуй Тимофей, у меня точно такая же история и проблема. Очень был бы признателен если бы вы мне тоже помогли.

vik33669511
28 января 2016, 00:27
Здравствуйте Тимофей! У меня комп древний, был когда-то  "Пентиум 4", но сейчас, после апгрейда, работает нормально, менять не хочу! Так вот у меня вопрос: Нельзя ли посылать на привязанный телефон смс подтверждения при первом входе в аккаунд? Есть приложение "Яндекс-ключ", но мне бы не хотелось работать через него, да и заточено оно под современные средства связи типа Андроид! Благодарю!
GantZul
28 января 2016, 00:27

А мне наоборот нравится такой длинный свайп на удаление. Точно не удалишь письмо случайно..

me.niki
28 января 2016, 00:27

У меня включена двухфакторная авторизация и залогинится в ваших приложениях на телефоне доставляет невозможную боль. Для ваших приложений нельзя создать одноразовый пароль, из-за чего приходится генерировать пароль в "Yandex Key". Сначала я запоминал пароль. И пытался за 30 секунд его ввести. Потом оказалось, что можно его копировать если долго держать на пароле палец. Но это совершенно не очевидно. У вас очень много пустого места, сделайте кнопку скопировать в программе с ключами.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Для собственных приложений Яндекса действительно нужны одноразовые пароли из Ключа. Мы обязательно подумаем, как сделать интерфейс приложения удобнее, спасибо за Ваше замечание!

KAPONE14
28 января 2016, 00:27

Как отключить вибро при поступлении нового письма? Не заявлено как фича и настроек нет.

Отвлекает - это мягко сказано.

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

На данный момент в настройках приложения – никак. Вы можете в общих настройках устройства отключить вибрацию для всех типов уведомлений (смс, электронной почты, etc.), тогда и уведомления приложения будут приходить без вибрации. 

andrewtishkin
28 января 2016, 00:27

С одной стороны рад, что обновился, а с другой - жалею.

По какому принципу сортируются папки? Явно не по названию, папка с названием на латинскую b оказалась после W, с какой радости...

Можно ли сделать так. чтобы цепочки писем, сгруппированных по одной теме, начинались с самого раннего непрочитанного, а не позднего письма? Как-то шиворот-навыворот получается, начинаешь читать непрочитанное с конца, а не начала, а чтобы добраться до начала, ещё и несколько раз вылетаешь из цепочки в папку, потому что всё это как-то глюковато свайпится... Или замучаешься нажимать "загрузить ещё 5 писем", а раньше когда достигал низа, приложение само начинало подгружать следующие, без всяких нажатий кнопки.

 

Из менее насущного - хотелось бы увидеть компактный режим списка писем, как у приложения мэйлру, чтобы можно было отключить аватарки-кругляши.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый день!

Папки сортируются по тому же принципу, как и в веб-версии – в порядке их создания. Если Вы хотите поменять их порядок, то просто измените положение папок в полной версии веб-интрфейса: для этого нужно зажать нужную папку левой клавишей мыши и перетащить в другое место в списке папок.

По поводу группировки писем и компактного режима: спасибо, я передам Ваше предложение нашим специалистам!

andrewtishkin
28 января 2016, 00:27

Спасибо и Вам.:-)

 

Гм. В Google Chrome, Firefox, Internet Explorer папки мышкой не перетаскиваются. Ни на странице просмотра писем, ни в настройках папок.

По поводу папок в приложении, наглядная картинка сравнения с веб-версиями.

Не помогло ни удаление приложения, ни перелогинивание

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Давайте разбираться. На странице настроек у Вас перетягивание мышкой активировано? Нужно перетаскивать папки на странице со списком писем в блоке папок слева. 

Благодарю за скриншот. По поводу папок в приложении уточню у разработчиков и отвечу Вам чуть позже. Подождите немного, пожалуйста. 

andrewtishkin
28 января 2016, 00:27

Действительно, галочки в прочих настройках не стояло.

После перетаскивания папки туда-обратно приложение сразу показало обновлённый порядок. Может зря я это начал делать не дожидаясь ответа разработчиков, но проблема решена

pardi.ru
28 января 2016, 00:27

Новая почта для меня катастрофа. У меня интернет-магазин и в почте я работаю - часто и много и именно с айпада. В старой почте было все лаконично и под рукой: 


1. На экране помещалось 17 строк текста, включая строки с отправителем и темой (могу детально сравнивать, тк на стареньком айфоне апгрейд не произошел, чему безгранично рада), в новой версии всего 10 - это в почти два раза меньше! Т е при прочтении стандартного письма от команды Яндекса: 
"Здравствуйте!

Благодарю Вас за письмо и интерес, проявленный к сервисам Яндекса! Мы всегда учитываем пожелания наших пользователей в будущих разработках, постараемся иметь в виду и Ваш отзыв.

Яндекс.Почта – постоянно развивающийся сервис, обо всех обновлениях мы рассказываем в нашем блоге http://mail-blog.ya.ru .

--
С уважением, Юля Облако
Служба поддержки Яндекса
http://help.yandex.ru" Теперь мне нужно сделать одно пролистывание (хотя раньше умещалось на экране полностью), а если текст более длинный...
2. При пролистывании строки с отправителем и темой скрывались и все место отдавалось под тело письма плюс кнопки, сейчас же отправитель и тема закреплены и занимают почти четверть экрана - зачем???3. Кнопки - раньше наверху были кнопки Предыдущее и Следующее письмо, очень удобно было просматривать сразу большой массив почты. Сейчас это убрали и нужно каждый раз переходить обратно и искать следующее письмо. 4. Кнопки Ответить, Переслать, Удалить и Спам теперь являются только в САМОМ КОНЦЕ письма - почему??? Почему нужно промотать всю простыню со спамом, если с первых строк понятно, что это и что с ним делать?5. Круглые аватарки у каждого письма в папке - они то зачем? Только отвлекают своей пестротой и опять же занимают кучу места за счёт сокращения предпросмотра письма - раньше влезало на 20 символов больше, это существенно!6. Групповое действие с выбранными письмами - раньше было 5 кнопок - сейчас 3 и переход к еще 3, как будто айфоны мельчают...7. Часто работаю с таблицами - сайт генерирует xls файл, который через сафари сразу же можно было отправить через приложение япочты. Новое приложение не поддерживается сафари. Как отправлять теперь файлы с айпада/айфона - вообще не понятно. Не нашла ничего, что перекрыло бы первые пункты...В общем, я плАчу :'( сегодня в почте работала с телефона в старом приложении, быстрее, хотя по сути глупо пользоваться вторым и более мелким гаджетом, когда есть первый - большой и удобный. P.s. Прочитала про свайпы, в частности про удаление - убило! У меня маленький ребенок, что и есть причина работы именно с айпада, и устроить мне случайно свайп на удаление для него раз плюнуть, толкнув меня под руку... Пожалуйста, скажите, что есть возможность поставить на планшет старую версию...
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Здравствуйте!

Дело в том, что Вы пытаетесь пользоваться почтовым приложением, специально разработанным для iPhone, на iPad. Для iPad у нас пока нет специальной версии, поэтому версия для iPhone может отображаться некорректно. Подождите, пожалуйста, мы обязательно выпустим версию и для iPad.

Относительно Ваших замечаний и предложений: практически все их них будут реализованы в последующих обновлениях приложения. Мы ещё будем дорабатывать функциональность, чтобы версия для iOS стала более удобной. 

Старую версию вернуть нельзя, поэтому на данный момент стабильная работа с письмами на iPad может быть только в тач-версии Яндекс.Почты. 

pardi.ru
28 января 2016, 00:27

Тимофей, спасибо, но я не могу ждать - мне надо работать, вот уже прям сейчас. Старая версия прекрасно работала на планшете и всем устраивала. сейчас работаю через тач, потому как переходить на другую почту некогда. Но тач не решает самую актуальную на данный момент задачу - отправку xls. Знаете, как приходится отправлять теперь? Копировать тело таблицы и вставлять это в тело письма. Бред, да? Мои получатели об мне , наверно, такого же мнения :( верните хотя бы это в мобильное приложение - можно будет разбирать почту в таче, а отправлять файлы с мобильного... Мобильное всё равно на планшете стоит, хотя бы ради уведомлений о новых письмах

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Попробуйте, пожалуйста, установить приложение Яндекс.Диска и через него прикреплять файлы в Почту в формате xls.

pardi.ru
28 января 2016, 00:27

Это не удобно - сначала сохранять на ядиск, потом с него загружать в почту, если раньше это делалось буквально в два клика

GantZul
28 января 2016, 00:27

Присоединяюсь по ВСЕМ пунктам.

natasha-komandir
28 января 2016, 00:27

руками и ногами за!

очень не удобно!

owlknitter
28 января 2016, 00:27

Вот совершенно с вами согласна. в виду того, что нет перехода к след/пред письму в самом письме и кнопки далекооооо в конце простыни письма - пользуюсь мэйл почтовиком. по всем пунктам согласна с вами, но теплится надежда на нормальную человеческую реализацию приложения Яндекс. очень люблю Яндекс, но во многом другие оказываются удобнее

mihasurikov
28 января 2016, 00:27

Всем привет! Почта стала намного удобней. Но мне нужны Дела. Может есть другое аналогичное приложение? 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый день!
К сожалению, на данный момент никаких аналогов мы предложить не можем, дела по-прежнему доступны в веб-интерфейсе Яндекс.Почты.  

V
28 января 2016, 00:27

почему убрали поддержку iOS 6

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Сама компания Apple больше не разрабатывает эту версию iOS, поэтому нам также пришлось отказаться от её поддержки. 

sashabe
28 января 2016, 00:27

Здравствуйте! Очень нужна поддержка алиасов, в почте для Андроида она уже есть, а для айфона еще нет.

Еще вопрос - в ios8 очень непонятные иконки. нельзя ли сделать в приложении подсказку при долгом тапе на кнопке с иконкой, как в Андроиде?

Также было бы хорошо сделать и там, и там возможность создавать ярлыки прямо в приложении (только вот вчера было нужно добавить новый ярлык к нескольким письмам для быстрой группировки, ан нет).

Спасибо!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Здравствуйте!
Алиасы обязательно будут в последующих обновлениях приложения. А вот по поводу иконок и ярлыков – спасибо, передам Ваши замечания и предложения нашим разработчикам. 

sashabe
28 января 2016, 00:27

Спасибо! Кстати, с алиасами есть еще две проблемы:

на Андроиде — при ответе на письмо, отправленное на алиас, всегда по умолчанию выбирается основная почта. Приходится вручную каждый раз переключать поле From на алиас. Мне в день приходит на алиас до десятка писем, на которые нужно отвечать, и проблема становится довольно заметной  (основную почту тем, кто пишет на алиас, раскрывать не хочется, но иногда им из-за этой проблемы уходит письмо именно с нее);

в веб-интерфейсе — при быстром ответе на письмо, отправленное на алиас, ответ отправится с основной почты. Нужно либо чтобы это было указано где-то, либо чтобы можно было выбрать, с какого адреса уйдет письмо, прямо в форме быстрого ответа, либо — самое предпочтительное лично для меня — просто письмо отправлялось по умолчанию с алиаса, раз уж на него пишут.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27
1) Спасибо, подумаем над алиасами в андроиде.
2) А в папке "Отправленные" у писем тоже неверный адрес при ответе на собранные письма? Проверьте, пожалуйста.
sashabe
28 января 2016, 00:27

Нет, в папке Отправленные правильный — алиас. А в блоке быстрого ответа после отправки отображается не корректный адрес-алиас, а основной.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Спасибо, протестируем и исправим!

AlexanderGolovine
28 января 2016, 00:27
Скачал приложение, начал изучать и впоследствии совершенно случайно создал папку «Архив», которую невозможно удалить, а ведь я ей не пользуюсь — не продуманно. Теперь она мешается.
Скачав мобильную версию почты я нажал на данную кнопку в приложении — https://yadi.sk/i/ZjzQt8eKfhkov, https://yadi.sk/i/wUhfsaLKfhkp7
После чего создалась следующая папка —  https://yadi.sk/i/GIgyeqD9fhkgV, которую я не в состоянии удалить — https://yadi.sk/i/tEh7cwvGfhkgb
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27
Александр, папка после создания становится системной и не подлежит удалению. Вы можете просто ею не пользоваться.
AlexanderGolovine
28 января 2016, 00:27
Её оказывается можно скрыть из виду, теперь не мешается :-)
valechka-s
28 января 2016, 00:27

Подскажите как изменить звук уведомления о новом письме ? стало трезвучие, это неудобно, так как менять в другой программе нет желания. В настройках почты не нашла, в настройках уведомлений - выставлены другие звуки для почты, но звучит трезвучие. Как тогда изменить?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27
Увы, пока такой возможности нет, но мы подумаем над её реализацией. Спасибо!
Игорь
28 января 2016, 00:27

Добрый день!
Наконец-то долгожданное обновление, спал и видел))) Но есть баг (минус-недочёт как нравиться) – нет расширения для программ, т.е. допустим я нахожусь в приложении Яндекс Диска, Adobe Reader, Pages (iWork) или любой другой сторонней программе хочу отправить файл (текстовый, шпег, etc.) тапаю поделиться (квадратик со стрелочкой вверх) и выбираю программу - но Яндекс Почты в перечне нет, ДО обновления эта функция работала, было удобно. Планируется ли добавить такое расширение в функционал приложения?! заранее спасибо!

 

 Фото 1 Фото2 Фото 3

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый!
Спасибо, будем дорабатывать приложение для этой опции в последующих обновлениях.  

RaaQwe
28 января 2016, 00:27

Перестала работать Я.Онлайн на днях, есть ли шанс что заработает снова? Очень привык к ней за последние годы.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

К сожалению, программа больше работать не будет – она не обрела популярности и мы приняли решение прекратить её поддержку. Вы можете пользоваться любым другим Jabber-клиентом, данные о настройках можно найти в нашей Помощи. 

RaaQwe
28 января 2016, 00:27

В качестве чата я ей не пользовался, чисто для уведомлений о письмах. Может посоветуете подобную программу, которая бы выводила оповещения при получении писем на Яндекс почту, желательно чтобы еще и письма открывались в веб-версии?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

 Не могу посоветовать что-то конкретное, но многие клиенты умеют показывать уведомления о новых письмах. Почитать о них Вы можете вот тут. Может быть, какой-то из них Вам подойдет.

Дмитрий
28 января 2016, 00:27

Спасибо за обновление!

Уже писал в службу поддержки, отпишусь и здесь.

Сделайте, пожалуйста, возможность изменения звука оповещения о новых сообщениях.

Раньше было удобно иметь отдельный звук для почты, теперь звук такой же, как и для СМС.

Раньше почту смотрел в удобное для меня время, сейчас приходится каждый раз проверять телефон, чтобы не пропустить СМС.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Спасибо, передам Ваше предложение специалистам. 

e.sumkin@8tonn.com
28 января 2016, 00:27

Возможно ли настроить ваше приложение так чтобы на главном экране iphone отображалось кол-во непрочитанных (новых) писем?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27
Проверьте, пожалуйста, настройки самого устройства (Настройки - Яндекс.Почта - Уведомления - Разрешить уведомления - Наклейка на значке).
Если с настройками все в порядке, попробуйте, пожалуйста, переустановить приложение. Воспроизводится ли проблема после этого?
Сообщите, пожалуйста, нам о результате!
aerton-sayros
28 января 2016, 00:27

Хотелось бы иметь настройку, чтобы при получении письма не показывалось его содержимое

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Спасибо, передам специалистам!

rsd-cool
28 января 2016, 00:27

Почта - это как смски не кому не нужны.Новый Завет

fedotowa.alfe
28 января 2016, 00:27

дОбрый день. У меня в телефоне не подключен интернет и нет необходимости для загрузки яндекс почты в телефон, почему же тогда не открывается моя яндекс почта в компьютере? Прошу мне подсказать в чем же дело?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый!

Уточните, пожалуйста, а что происходит, когда Вы пытаетесь открыть почту на компьютере? Прикрепите к ответному комментарию скриншот, пожалуйста. 

fedotowa.alfe
28 января 2016, 00:27

Тимофей спасибо, заработала моя почта в компьютере, а то я два дня никак не могла открыть её. Просто было предложение скачать программу для работы в яндекс почте через телефон, а я не пользуюсь интернетом через телефон. Благодарю вас за быстрый ответ. С уважением Алла Федотова.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:27

Уважаемые разработчики яндекс почты! Сделайте, пожалуйста, возможность включить блокировку спама, без получения его в папку "Спам", как реализовано уже ВО ВСЕХ почтовых сервисах кроме яндекса. Дайте, пожалуйста, возможность пользователю самому выбирать, нужен ли ему спам в почте или нет!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Здравствуйте!

Такая возможность уже есть — просто добавьте ненужные адреса в чёрный список и письма будут удаляться до попадания в ящик и Вы их не увидите. Попробуйте, пожалуйста!

kokorin89536758030
28 января 2016, 00:27

Добрый день, подскажите что сделать с почтой? как восстановить? по поводу обратного адреса указывал: alekseikokorin.ramzes2@mai.ru, взломанная почта: Alianskirov@yandex.ru. Выходил последний раз с этого компьютера дня два назад. Доступ стоит автоматический, он и сейчас захожу выводит сразу и пароль и логин, при нажатии выдает как раз ошибка неправильная пара логин-пароль, пробовал вручную указать тот же результат. На этот адрес собирается почта и со второго аккаунта который и указал в качестве обратного адреса. Причем майл, соцсети работают, взломан аккаунт только на почту и ворд оф танк. И вопрос как не был телефон привязан если ведь при регистрации он его просит? Телефоны не менял поэтому при регистрации какой то и должен был указать, скорее всего мтс, он же у меня и в подписи стоял. Далее если говорите не был привязан телефон, мне то сейчас что делать? При заполнении анкеты рассмотрение идет у вас в два этапа написано, а у меня после первого пишет что данные не совпадают. Как долго рассматривается решение о восстановлении доступа, и почему техподдержка не сообщает о том что принято в работу не принято рассмотрение данного вопроса, есть продвижения нету. Или сейчас все капец почте. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27
Здравствуйте!
Мы получили Ваше письмо в службу поддержки, оно находится на рассмотрении. В ближайшее время обязательно ответим Вам на адрес alekseikokorin.ramzes2@mail.ru . Подождите немного, пожалуйста!
Алексей
28 января 2016, 00:27

Подключил второй аккаунт на рабочей машине. Потом пришел домой и вошел в яндекс. Второго аккаунта нет, пришлось настраивать заново. Потом включил ноутбук, вошел в яндекс... Ну вы догадались :) Было бы удобно, чтобы аккаунты не приходилось подключать каждый раз, когда пересаживаешься на новую машину.

GantZul
28 января 2016, 00:27
Уважаемый Яндекс!Я считаю вы мега-крутые и вы одна из моих любимых компаний на планете, я с вами уже ХЗ сколько лет! Можно сказать, что с вами  и через вас началась моя компьютерная жизнь в школе. Но у нового интерфейса есть куча недоработок, как так? сделали бы сначала бета-версию с возможностью загрузить старую версию, пока новая дорабатывается. Или на пользователях андроида надо было дольше тестировать )))В общем, по существу:1) Присоединяюсь к комментариям andrewtishkin - ВСЕМ2) pardi.ru - ВСЕМ3) sashabe ВСЕМ4) Отдельно про иконки - они правда очень непонятные. Я не помню, как визуально было решено в прошлой версии, но сейчас я до сих пор пытаюсь методом тыка понять значение некоторых их них (e.g. коробка с крышкой)... and im not dummy usually )5) как так "папка после создания становится системной и не подлежит удалению" - вы имеете в виду только приложение или в веб-интерфейсе?6) у меня стоит маркировка цветом/метками на некоторые письма. В новой версии ее смысл пропадает, так как ее видно только на узкой (0.3мм) полоске слева от письма. Она почти незаметна, а цвет я могу определить только сильно приглядевшись.7) Расширения для программ (яндекс диск и т.п.)8) возможность настройки отключения предпросмотра9) totoro.fenix - ВСЕМИз нового, что понравилось:1) свайпы. И да, пусть свайп на удаление будет длинным, пожааалуйста. Просто иногда экран на телефоне может глючить, принимая прикосновение за короткий свайп и тогда письма придется потом из корзины вытаскивать.2) поиск по темам (люди, билеты и т.п.) Очень удобно, правда глючит - у меня поиск при полном вайфае иногда просто зависает. Я не понимаю, почему. То есть в какое-то время суток он работает, а в какое-то видно, что загрузка идет три секунды и потом на экране просто повисает унылая надпись "Идёт поиск" и это навечно (видимо). Куда он идет, непонятно.3) Более минималистичный дизайнНесмотря на большое количество замечаний - прикольно, что вы все равно постоянно что-то меняете и улучшаете и не стоите на месте. 
serkonru
28 января 2016, 00:27

Вопрос немного не по теме, но будет ли почтовое приложение для Windows/Windows Phone 8? Или для Windows 10 в будущем? Хотелось бы видеть приложение на данной платформе.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый день! Вынужден Вас разочаровать, но в ближайшее время не планируется выпускать приложение Яндекс.Почта для Windows Phone, так как пользователей с этой платформы подавляюще мало по сравнению с другими. Для Windows Phone мы стараемся адаптировать мобильный сайт https://mail.yandex.ru/touch , а также можно настраивать IMAP в стандартном почтовом приложении WP — оно тоже удобное :)

ra0st
28 января 2016, 00:27

Может кто подскажет?

1. На стикере iPhone должны отображатся количество вновь пришедших писем. В соответствии с установкой в программе в разделе "Уведомления - наклейка, звуки, банеры" выбирается "Разрешить уведомления" и далее в разделе "В Центре уведомлений" выбирается количество 5-10-20. И после этого в пределах выбранного числа отображалось сколько пришло писем. До последнего апгрейда так и работала программа. И именно это и отображалось, например, до 10, в соответствии с выбранной установкой, новых пришедших писем. 
Теперь, после апгрейда, независимо от выбора этого числа ничего не меняется. Тупо показывается количество непрочитанных писем, например несколько тысяч за последние 10 лет. Зачем тогда выбор в установках числа 5-10-20? Ну и показывало бы или 5 или 10 или 20. Где логика?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый день! Нам известно об этом проблеме, постараемся исправить в ближайших обновлениях приложения.

ra0st
28 января 2016, 00:27

Может кто подскажет?

1. На стикере iPhone должны отображатся количество вновь пришедших писем. В соответствии с установкой в программе в разделе "Уведомления - наклейка, звуки, банеры" выбирается "Разрешить уведомления" и далее в разделе "В Центре уведомлений" выбирается количество 5-10-20. И после этого в пределах выбранного числа отображалось сколько пришло писем. До последнего апгрейда так и работала программа. И именно это и отображалось, например, до 10, в соответствии с выбранной установкой, новых пришедших писем. 
Теперь, после апгрейда, независимо от выбора этого числа ничего не меняется. Тупо показывается количество непрочитанных писем, например несколько тысяч за последние 10 лет. Зачем тогда выбор в установках числа 5-10-20? Ну и показывало бы или 5 или 10 или 20. Где логика?

Михаил Templ
28 января 2016, 00:27

Почту надо улучшать, но при этом функционал который уже есть не убирать.

  1. Несколько писем может собираться в одну группу. В старом интерфейсе можно было выделить эту группу и удалить. Как это сделать в новой?

  2. В почте на майл ру можно отметить одно письмо и потом по кнопке отметить все письма от этого адресата. Сделайте так же. очень удобно.

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

В приложении можно нажать на иконку слева от темы группы писем — группа выделится, после этого можно совершать любые действия.

О выборе всех писем от отправителя мы подумаем, спасибо!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:27

:-$Появился это здорово. А когда будет работать? Вылетает при входе в приложение

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Приносим извинения за неудобства. Знаем о проблеме, уже чиним. Пожалуйста, попробуйте пока переустановить приложение — это должно помочь.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:27

спасибо за быстрый ответ. Очень жду, все остальное нравится. Еще одна проблема которую заметил. При пересыле писем на андроиде (может и на ios) получателям ьез вложений письма приходят. Тоже очень печалит. Отправил письмо-ждешь результата. А спустя длительное время получаешь ответ что прикрепленных файлов в письме нет.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Уточните, пожалуйста, такая проблема возникает только при пересылке? И со всеми форматами вложений? 

dom3v2
28 января 2016, 00:27
поменяв почту лишилась возможности загружать фотографии на страницу, как вернуть прежнею версию??Спасибо!
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27
Добрый день! Расскажите, пожалуйста, подробнее, куда Вы не можете загрузить фотографии? Речь идёт о приложении для iPhone? Какие ошибки Вы получаете или что не получается сделать?
dom3v2
28 января 2016, 00:27
у меня ноутбук
может быть не надо было переходить на мобильную версию, т.к. после нёё не загружаются файлы обычным способом, в секунду выскакивает не понятная для меня форма, которая ни туда ни сюда  https://fotki.yandex.ru/next/users/dom3v2/album/139497/view/750371, можно за эту секунду перейти на загрузку одним файлом, но каждый раз это морока. как вернуть прежний вид почты?
спасибо
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Работа Яндекс.Фоток никак не связана с интерфейсом Почты — это независимые сервисы, создаваемые разными командами. Насколько мне известно, коллегам из Яндекс.Фоток уже известно об описанной проблеме. В качестве временного решения рекомендуем загружать фотографии через другой браузер, например, Firefox.

al.colocov
28 января 2016, 00:27

По сравнению с тем как раньше,работает немного лучше.

daria@kaletta-gems.ru
28 января 2016, 00:27

верите, пожалуйста, возможность пользоваться яндекс почтой на ай фоне в старом формате. новая почта крайне не удобна 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Увы, старое приложение не было возможно поддерживать и дальше, вернуться к нему невозможно. Расскажите, пожалуйста, что именно Вам доставляет неудобства в новом приложении.

al-saburov
28 января 2016, 00:27

Так ждал новую почту, но был опечален следующими вещами:

1. Неудобно удалять письма из списка, приходится смахивать аккуратно и, так сказать, от плеча

2. Нельзя настроить большее количество строк в уведомлениях на заблокированном экране

3. Нет кастомайза звуков

4. Нет быстрой выборки непрочитанных (приходится тапать, листать, еще раз тапать)

5. Слабая маркировка непрочитанных писем в списке

6. В фильтре нет поиска писем с вложенями, а есть поиск по тэгам (лично я не пользую)

7. Мало писем в офлайне

8. Для переправки письма надо пролистывать список команд


Из плюсов:

1. Это Яндекс (да, люблю ваши продукты, всегда жду с нетерпением)

2. Красивая анимация

3. Интересный дизайн

 

К сожалению, пока вернулся на почтовик мелкомягких. Вашу почту оставил пока без уведомлений. Внимательно слежу за обновлениями программы в надежде, что когда-то взгляну на нее, скажу "Вау, самолёт" :-O. Искренне желаю успехов!

 

jagermiester
28 января 2016, 00:27

 

не знаю насчет приложения, а в обычном браузере почта иногда очень тупит: оттянешь вниз для обновления-оно обновляет- и загружает страницу, на которой последних писем(прочитанных) нет вообще! если обновить целиком страницу, то все нормально загружает

с прошлого года это наблюдаю. сначала на четвертом айфоне, сейчас на 5s

;-(

 

 

 

 

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Уточните, пожалуйста, такая проблема повторяется при использовании мобильного интернета или Wi-Fi? При использовании какого именно браузера она возникает? Будем разбираться. 

jagermiester
28 января 2016, 00:27

Возникает не часто, но случается . Через браузер сафари

про Вид подключения не скажу точно, вероятнее всего, через мобильны

А так- классная почта, самая лучшая)

 

спасибо

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Спасибо!

Попробуйте, пожалуйста, воспроизвести проблему при стабильном Wi-Fi соединении. Будет ли повторяться?

hr@imice.ru
28 января 2016, 00:27

Ребята, а пересылать письма с вложениями можно на айфоне? а то пересылаем, а вложения в них не прикрепляются

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Речь идет именно о приложении на iPhone или же мобильной версии интерфейса? В приложении такая возможность есть. Если у Вас файлы не пересылаются вместе с текстом, то уточните версию Вашего iPhone и iOS – всё проверим. 

Дмитрий Фурье
28 января 2016, 00:27

Добрый день, друзья!

Сколько жить без приложения пользователям windows phone и windows 8.1. 

 

Не так давно Microsoft объявили о возможности переноса приложений с android на Windows и Windows Phone.

Они разработали функцию Continum, которая позволит начать писать письмо на ПК а затем продолжтить работу с ним на Телефоне.

 

Концепция универсальных приложений: один код для нескольких устройств, позволяет ускорить темпы разработки.

 

Количество регистраций в программе Windows Insider демонстрирует интерес пользователей к платформе:

Октябрь 2014 — 1 млн

Декабрь 2014 — 1,5 млн

Январь 2015 — 2,2 млн

Май 2015 — 3,9 млн

В июле-августе состоится релиз windows 10 — единой системы для мобильных и настольных устройств.

Учитывая, что обновление до новой ОС будет бесплатным в том числе и для пиратов. Очевидно, что новая ОС из-за таких мер будет наращивать число пользователей. Те, кто перейдет на новую ОС на настольных компьютерах, начнут рассматривать и покупку устройств под управлением такой ОС, как возможность расширить свой пользовательский опыт.

Стоит ли ждать универсального приложения почты для новой ОС (как для мобильных так и настольных устройств)?

Релиз ОС не за горами, а от яндекса даже намека на обновление приложений не было.

Жду вас на Windows 10 :-)

P.S. Вы восхитительны.

afiliptsev
28 января 2016, 00:27

Подскажите, у Яндекса есть функция о прочтении письма, мной отправленного, и где её искать??? 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Здравствуйте!

Увы, такой функции на данный момент нет. 

afiliptsev
28 января 2016, 00:27

Благодарю. Жаль... Хотелось бы иметь эту функцию.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Спасибо, в будущем обязательно подумаем над её реализацией!

rom3364
28 января 2016, 00:27

а как выйти - сделать sign out/log out из приложения на тлф???

я не нашел!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Чтобы выйти из приложения, необходимо зайти в его Настройки - нажать на аккаунт - "Отключить аккаунт". Попробуйте, пожалуйста.

rom3364
28 января 2016, 00:27

ОК, спасибо.

У мене англ интерфейс везде - оказалось, нужно кликнуть на "remove account".

Вообще, это - некорректно, ибо всегда однозначно означает "удалить аккаунт".  = Т.е. самому ни за что не догадаться. 

почему не поставить корректную опцию  "log out / sign out / check out"?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Спасибо, передам Ваше замечание разработчикам!

Nurlan
28 января 2016, 00:27

клиента для windows phone не будет наверно?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Увы, на данный момент таких планов нет. Для Windows Phone есть удобная мобильная версия. Попробуйте, пожалуйста. 

ирина миронова
28 января 2016, 00:27

УБРАТЬ ДОСТУП К ПОЧТЕ С ТЕЛЕФОНА СКОЛЬКО МОЖНО

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Ирина,

Пожалуйста, прокликайте кнопку "Далее" в предложении доступа с телефона и тогда оно исчезнет. 

adsweets
28 января 2016, 00:27

такое ощущение, что эту почту делали конкуренты Яндекса, которые хотели навредить как можно больше!

Долго перечислять список недостатков, проще сказать, что неудобно ВСЕ.

Из достоинств - только поддержка нескольких ящиков.

Случайно установил ее на айпэд - не перестаю возмущаться при каждом запуске.

Как вернуть прежнюю версию почты? Пусть она старая и не самая удобная, но намного лучше этой!

Как сделать так, чтобы на айфоне эта программа не обновилась сама никогда?

где тут значок -100?

(-1)

mk@krugas.ru
28 января 2016, 00:27

соберите уже пожалуйста приложение для ipad, когда обновяешься в app.store ощущение что почта яндекса единственное приложение на планете не адаптированное под ipad

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Постараемся! Как только будут новости, мы сразу же запостим их тут, в блоге:)

Julia
28 января 2016, 00:27

Добрый день! Установила это новое приложение. Если раньше у меня была возможность проверять в приложении свои "задания (tasks)", то здесь такой папки или возможности вообще нет. 

Но что хуже всего, так это то, что теперь приложение не проверяет мою почту автоматически и не высылает уведомлений о новых письмах. Таким образом, я пропускаю очень важную для себя почту, на которую надо срочно отвечать. Проверка почты теперь только ручная - нужно зайти в приложение и обновлять его... Это же не дело... Старая версия была НАМНОГО лучше и функциональнее. Теперь не знаю, что и делать.. 

vik33669511
28 января 2016, 00:27
Здравствуйте Уважаемые! Яндекс-почта мне нравится, достаточно давно с вами работаю, нововведения достойные, но вчера пришлось  испытать двухэтажную аудентификацию (так вроде называется), откровенно скажу, что поключение отдельного приложения "Яндекс-ключ" меня не вдохновило... во-первых не считаю нужным это приложение; ибо достаточно присылать одноразовые пароли на привязанный телефон при каждой смене айпи прорывающегося на почту! Во-вторых оно работает с с Андроидом и ирфоне.  Посмотрите в Гугл и возьмите эту безопасность оттуда - простая и надёжная без хитрожопых манипуляций! Благодарю за внимание!
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Добрый день! В ближайшее время мы не планируем добавлять возможность получать коды по SMS.

1. Это небезопасно: протокол передачи SMS устроен таким образом, что сообщения легко перехватить. Кроме того, в последнее время бывают случаи, когда номер телефона передаётся недобросовестным оператором постороннему человеку.

2. SMS иногда задерживается или не приходит из-за неполадок на стороне компаний, чьими услугами мы пользуемся для отправки сообщений. Поэтому генерирование пароля в приложении надёжнее. Для генерирования даже не нужен интернет на телефоне — приложение полностью офлайновое.

Мы уже думаем над тем, как расширить количество платформ, для которых доступна возможность установить Яндекс.Ключ.

Лёша
28 января 2016, 00:27

Сделайте чтобы панель вкладок в кроме скрывалась при прокручивании вниз как ВК. Свойтво панели меню почты поменяйте.

Хомутов Александр
28 января 2016, 00:27

будет ли приложение Яндекс.Почта доступно для Windows Phone?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Александр,

Увы, на данный момент таких планов нет, для WP доступна только мобильная версия.

tchuguetz.mila
28 января 2016, 00:27

Загрузила новую бета версию Браузера Яндекс. Теперь не могу войти в свою старую почту: xcipri.12@yandex.ru . Новая  яндекс почта мне не нужна. Как удалить ее? как войти в свою старую почту?  Подскажите, пож. Спасибо

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:27

Уточните, пожалуйста, Вы при входе видите сообщение о неправильном пароле?

Попробуйте, пожалуйста, заполнить анкету на восстановление  – укажите максимально точно данные, как Вы их помните. Тогда Вашу заявку рассмотрят сотрудники службы восстановления и попробуют вернуть Вам доступ к ящику.

info@atrium-ask.ru
28 января 2016, 00:27

Когда планируется разработка приложения для windows phone 8.1, 10?

Александр
28 января 2016, 00:27

мрази ублюдские! как написать вам, шлюхи подзаборные??? я хочу с такими скрытными пидарками лично пообщаться. хочу уничтожить вас и уродовать ваших ебаных родителей

shandybin.viktor
28 января 2016, 00:27

Как убрать не нужную почту?

 

 

andruccio
29 января 2016, 13:02
Сделайте пожалуйста кнопку НЕПРОЧИТАННЫЕ ПИСЬМА гдето вверху.
Потому что когда много ящиков, папок и меток эта кнопка съезжает далеко вниз.. и ее нужно искать и в мобильной и в браузерной версии..
Удалённый пользователь
17 февраля 2016, 09:05
Здравствуйте. А куда я могу обратится с проблемой приложения яндекс почты для iphone?
samatow.tim
18 февраля 2016, 15:52
слов нет.всем здоровья! ничем не ознакомился пока.
la@pivoluchshe.ru
24 февраля 2016, 17:44
Использую яндекс почту для домена. Подскажите как можно синхронизировать контакты в яндекс.почта с Android? Не могу найти ответа на просторах интернета.
katerina1315c
1 марта 2016, 16:45
У меня три почты, mail, gmail и yandex... Как их соединить?!!!
svarka.kovka.rt
28 марта 2016, 18:39
А где почту для windows скачать
chp-l
1 апреля 2016, 12:23
"У меня три почты, mail, gmail и yandex... Как их соединить?!!!"
у меня аналогичный вопрос...
chistob
7 апреля 2016, 10:37
Добрый день!
Поставил на iPad.
Или я не нашел настройки или это не реализовано?
У меня создано несколько уровней папок.
1. Если свернуты папки, то на головной папке не показывается количество не прочитанных писем во вложеной папке, видно только если развернуть
2. Не отображается количество не прочитанных писем на иконке.
edelveis@mebelionika.ru
10 апреля 2016, 19:34
Когда уже запилите под Windows 10 Mobile ?
operkova
15 марта 2017, 05:03
edelveis@mebelionika.ru,
У них нет мозгов
start.lrl
11 апреля 2016, 01:12
Когда уже выйдет приложение Яндекс .Почта. Для виндовс фонов?
cevi888
11 апреля 2016, 19:24
Здравствуйте! Уже больше месяца Приложение для айфона отказывается работать. При загрузке программы выходит надпись,что производится какое-то очень важное обновление и на этом Приложение зависает. Почта дальше не грузится. Удаление и повторная установка программы не помогает. У меня айфон 6s. Подскажите, в чем проблема?
T102012
19 апреля 2016, 23:09
Ужасный дизайн! Заколебалась разбираться каждый раз что кому чего переслала. Сделайте возможность каждое письмо видеть ОТДЕЛЬНО а не с хвостом переписки разных адресатов !!!! Ужас!!!
dkutergin
23 апреля 2016, 19:54
"Мы временно ограничили доступ к вашему аккаунту по подозрению на взлом. Злоумышленники могли получить доступ потому, что вы ввели свой пароль на мошенническом сайте или ваш компьютер заражён вирусом."
Совсем охуели, пидоры ебаные? Быстро восстановили доступ, уебаны.


"В первую очередь, советуем вам проверить компьютер на вирусы (как это сделать). Затем ответьте на контрольный вопрос, придумайте новый пароль и запросите код подтверждения в бесплатной смс. После смены пароля ваш аккаунт разблокируется."
Анус себе проверьте, пидоры.


"Также рекомендуем убедиться, что ваши персональные данные не изменены, а в адресах электронной почты нет неизвестных вам."
Мои персональные данные не ваше собачье дело.
j.sopina@kiptechcom.ru
26 апреля 2016, 04:34
добрый день! подскажите, как изменить звук приходящего письма? есть варианты других звуков? (на iphone). заранее спасибо)
ElenaBagal
26 апреля 2016, 22:12
Как открыть почту, если логин и пароль ввожу, а они автоматом меняются  на  логин и пароль другого ящика, а потом пишет, что такой аккаунт не существует.
operkova
15 марта 2017, 05:05
ElenaBagal,
Все просто 
1 это  вписывай символы за счёт выделить и скапотировать. 
ElenaBagal
15 марта 2017, 18:19
operkova,
Всё   настолько "просто", что служба техподдержки НЕ может устранить причину до сих пор- открываю почту в другом браузере. В Яндексе так и не открывается...
Тимофей, служба поддержки
15 марта 2017, 19:29
Вы пробовали очистить файлы куки  https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cookies.xml  в Вашем браузере? Если еще не пробовали, то сделайте это, пожалуйста, и сообщите, решит ли это Вашу проблему? Также сообщите номер Вашего обращения в техподдержку, чтобы я смог выяснить, по каким причинам Вы еще не получили помощь. Спасибо!
ElenaBagal
16 марта 2017, 07:51
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо за ответ. Чистила, и не один раз.На почту приходило ещё множество других  советов от Ваших коллег . Только как-то мимо.Прошло почти год. от момента образования проблемы.    Поэтому забудьте  ...) Просто пользуюсь др. браузером. И меня это теперь устраивает.
DenReanimator
13 мая 2016, 18:28
Приобрёл себе Айфон 6 plus. И Приложение отказывается показывать почту, уведомления приходят о письмах- заходишь- надпись невозможно отобразить. Уже iOS обновил, Приложение сносил пару раз ни чего не помогает... Подскажите что делать?
realnina1986
4 июня 2016, 18:05
Скажите, почему нет мобильного приложения Яндекс почты для Windows Phone?
svetlanaotinova
7 июня 2016, 07:41
А игры есть здесь?
hopter
20 июня 2016, 02:45
Когда будет приложение под windows mobile?
jamolbek2016
11 июля 2016, 23:51
Как можно устанавит електронная почту
ГЛАВНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ВСЕХ ДОМЕНОВ
14 октября 2016, 11:30
Приложение месяц назад начала глючить на айфоне6. Приходит при 3gи lte по 3 одинаковых push-уведомлений, а на wi-fi по 5 одинаковых....все остальные уведомления работают нормально. При чем на втором айфоне 6 plus такой проблемы нет. Что делать? Приложение удалял и переустанавливал, критическую перезагрузку делал....не помогает
Тимофей, служба поддержки
9 ноября 2016, 19:03
Пожалуйста, напишите об этой проблеме в поддержку приложения (форма для связи есть в самом приложении). Наши специалисты обязательно постараются во всем разобраться.
mercho
22 мая 2018, 16:25
ГЛАВНЫЙ ЯЩИК ДЛЯ ВСЕХ ДОМЕНОВ,
Уменя такая де проблема. В интернете ответа не нашел. 
Тимофей, служба поддержки
23 мая 2018, 07:53
Здравствуйте! А Вы нам писали? :)
Елена Мальцева
12 ноября 2016, 11:23
Мама
Юрий Мухин
22 ноября 2016, 12:36

Юрий Мухин
22 ноября 2016, 12:44
Юрий Мухин,
Где искать письма на какой страничке?
Я новичок в этом.
Тимофей, служба поддержки
22 ноября 2016, 18:46
Список писем должен быть доступен на странице https://mail.yandex.ru . Зайдите на данную страницу, видны ли письма?
grincko.aleksandr2017
24 января 2017, 06:40
  Не грузится
Тимофей, служба поддержки
27 января 2017, 15:01
Добрый день!
Верно ли я понял, что речь идет о приложении Яндекс.Почта? Уточните, пожалуйста,  операционную систему Вашего устройства и версию приложения, которая у Вас установлена. 
operkova
15 марта 2017, 04:58
Вы че реальные кретины ? Какого хера вы тут истории рассказываете однажды утром я проснулся и послал всех всех на ..й и спал как ангел. 
viptour-transfer
10 апреля 2017, 20:04
Лучше бы вы сделали возможность ставить рингтоны по желанию, вообще почту не слышно 
Тимофей, служба поддержки
11 апреля 2017, 18:26
Передам Ваше пожелание разработчикам приложения, спасибо!
twr1994
28 мая 2017, 21:33
здравствуйте. улучшите пожалуйста доступность почты россии с voice over на i Phone. сейчас она более менее доступна, но есть некоторые неудобства:
1. есть некоторые не подписанные кнопки.
2. есть кнопки которые из под  voice over читаются по английски, например: кнопка написать сообщение читается как: compose.
также хотелось бы чтобы можно было бы по нажатию кнопки выбрать всё, выбиралось не 20 писем, а все письма которые есть в папке.
Тимофей, служба поддержки
29 мая 2017, 18:31
Передал Ваше пожелание разработчикам приложения.
Спасибо! 
Тамара Венгерова
29 мая 2017, 11:34
Не удается перенести все письма и адреса  в новый ящик ЯндексПочты
Тимофей, служба поддержки
29 мая 2017, 18:47
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, как именно вы пробовали перенести все письма? Речь идёт о настройке сборщика?

Вы пробовали сохранить контакты в csv-файл, чтобы перенести их? 
Тамара Венгерова
29 мая 2017, 23:23
Тимофей, служба поддержки,
Строчка настройки сбора не отзывается при нажатии. Я вообще глубокая пенсионерка, плохо разбираюсь, мне закрыли доступ к прежнему ящику, запросили новый пароль, теперь я не могу пользоваться, т.к. не перенесены мои прежние адреса
Тимофей, служба поддержки
30 мая 2017, 19:22
Давайте попробуем разобраться по порядку, что у Вас не работает и на какой странице не отзывается строчка. Сборщик Вы настраиваете на странице  https://mail.yandex.ru/#setup/collectors , верно? Что Вы видите на этой странице и какой её элемент не отзывается на Ваши действия?
Обновлено 30 мая 2017, 19:23
Тимофей, служба поддержки
30 мая 2017, 19:24
Также уточните, пожалуйста, Вы пробовали восстановить пароль к нужному ящику по инструкции https://yandex.ru/support/passport/support-restore.html ?
An.Mill1996
21 сентября 2017, 08:08
Как отключить уведомления о пришедших сообщениях? 
Тимофей, служба поддержки
22 сентября 2017, 18:33
Добрый вечер! 


Чтобы отключить уведомления, перейдите в настройки приложения Яндекс.Почта, нажмите на аккаунт, в котором хотите отключить уведомлениия, и снимите галочку с пунктв «Уведомления». 
bk3@karavaevi.ru
27 сентября 2017, 15:49
Кто может втолковать, почему при поступлении нового письма, на айфоне высыпает сразу 10-15 одинаковых уведомлений? проблема появилась в приложении буквально 2-3 дня назад
Тимофей, служба поддержки
27 сентября 2017, 17:32
Добрый день! 


Попробуйте переустановить приложение, это должно помочь. Если не поможет, пишите! 
Sergey K.
10 декабря 2017, 22:45
А что за проблема с подключением аккаунта yandex-почты на родном почтовом клиенте в ios 11: эти вечные "неверный логин или пароль"? Раньше же все работало. С другими почтовыми сервисами проблем нет, только с яндексом.
Тимофей, служба поддержки
13 декабря 2017, 11:01
Добрый день! 


Для собственных приложений Яндекса (включая Яндекс.Почту и Яндекс.Диск) нужны одноразовые пароли, которые генерирует Яндекс.Ключ. Попробуйте сгенерировать пароль в Ключе и ввести его в нужном приложении вместо обычного пароля. 


Мы подумаем, как сделать этот момент более ясным.
skr-press
сегодня, 02:36
Бегло пролистал, не увидел ответа. А каким образом в приложении на IOS увидеть закрепленные письма?  