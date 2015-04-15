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Делитесь документами из Яндекс.Почты

Как известно, в Яндекс.Почте вы можете просматривать присланные вам файлы, не скачивая их. Кроме того, документ из письма легко можно сохранить в нужную папку Яндекс.Диска, и наоборот — файл из Диска так же легко прикрепить к письму. Последнее особенно удобно делать в почте для мобильных браузеров и в новых мобильных приложениих Яндекс.Почты для iPhone и Android, даже если мобильного Диска у вас по какой-то причине еще нет.

Сегодня мы добавили возможность поделиться документом буквально в пару кликов, независимо от того, открыли вы его из Почты или из Диска. Представьте, что вам приходит письмо с несколькими документами, один из которых нужно переслать другу. Для этого достаточно открыть файл, нажать на кнопку «Поделиться» и выбрать способ поделения — письмом, через социальные сети или просто скопировать ссылку.

99 комментариев
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alfa.world
28 января 2016, 00:26

Отлично!

Если его потом удалить из "Загрузки", то будет 404?

Вот бы ещё с календарём что-нибудь придумали, это очень нужная тема.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

Если удалить, будет сообщение о том, что такого файла не существует. Пожалуйста, опишите подробнее, какой функционал Календаря Вам хотелось бы видеть?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:26
проверка
Евгений
28 января 2016, 00:26

Планируете ли Вы реализовать цветные пометки для папок (в левом меню) Это было бы крайне удобно когда папок становится очень много.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

На данный момент таких планов нет. Но Вы можете использовать цветные метки и проставлять их на нужные письма. Так же, как и по клику на папку, при клике на метку будет отображаться весь список помеченных писем. 

Евгений
28 января 2016, 00:26

Про метки давно известно. Вот пометить папочку цветом для удобного визуального поиска было бы очень удобно многим. Мы же часто не читаем названия а просто ищим их визуально.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:26

В принципе, можно же в названии папки указывать emoji символы ;) 🐶🐺🐱🐭🐹🐰🐸🐯🐨🐻🐷🐽🐮🐗🐵🐒🐴🐑🐘🐼🐧

Евгений
28 января 2016, 00:26

Не чёрно белый символы не катят. Так и буду глазами искать чёрное среди чёрного.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

Спасибо, передам разработчикам Ваше предложение!

Игорь
28 января 2016, 00:26

Мне не понравилась нынешняя почта-сплошное мучение с файлами

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

Уточните, пожалуйста, в чем именно заключается проблема?

213
28 января 2016, 00:26

:-)

d4103335
2 января 2017, 18:53
Тимофей, служба поддержки,
РРлтт
Антон Панкратов
18 декабря 2016, 01:04
alfa.world,
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Викисловарь:Примеры словоупотребления
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Walnut.svg В двух словах: Каждое значение должно сопровождаться иллюстрирующим примером (примерами) словоупотребления — одной или несколькими цитатами, в которых описываемое слово употреблено в данном значении.
Примеры словоупотребления являются важной и обязательной частью содержания каждой словарной статьи Викисловаря. Важность иллюстративного материала заключается в лучшем осмыслении значения слова, наглядности его стилистических свойств и особенностей лексической, семантической и синтаксической сочетаемости. В словаре приводятся такие цитаты из произведений, из которых значение слова было ясно без объяснений. Языковые примеры выполняют следующие функции: они подтверж­да­ют нали­чие слова или значения в языке, разъясняют значение слова в контексте, показывают переход слова из языка в речь, приобретение им допол­ни­тель­ных оттенков значения, сообщают сведения внеязыкового характера об обозначаемом предмете, повыша­ют познавательную ценность словаря. По форме примеры представляют собой модели синтаксических конструкций, реальные словосочетания или предложения (вплоть до целых абзацев).
Для Викисловаря большое значение имеет проверяемость, поэтому при выборе источников цитат следует отдавать предпочтение доступным онлайн корпусам текстов, таким, как Национальный корпус русского языка, Викитека. Следует избегать придуманных либо взятых из обыденной речи фраз и простых словосочетаний.
Оформление
Каждый пример употребления должен быть оформлен с помощью шаблона {{пример}}. Для наглядности заглавное слово выделяется с помощью шаблона {{выдел}}.
Пример минимально оформленной иллюстрации к слову бричка
Код Результат
{{пример|В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая {{выдел|бричка}}…|Н. В. Гоголь|Мёртвые души}} ◆ В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка… Н. В. Гоголь, «Мёртвые души»
Для удобства ссылка на статью про избранного автора в Википедии подставляется автоматически. Подробнее про оформление см. в документации к шаблону.
Если приводится несколько примеров, каждый следует записывать в отдельном шаблоне, упорядочив их по времени написания (наиболее древние ставятся в начало). Не нужно беспокоиться о каком-либо специальном синтаксическом обрамлении группы предложений — это сделает сам шаблон, разделив примеры значком ◆.
Стихотворные фрагменты следует записывать в одну строку, разделяя строфы символами // (пробел-слэш-слэш-пробел); это также относится к прямой речи, если в качестве примера приводится диалог.
Если внутри цитаты был пропущен фрагмент из оригинала, то он помечается как 〈…〉.
Для пояснения местоимений, личности участника диалога либо уточнения того, что имеется в виду, иногда используются квадратные скобки [Чацкий:].
В примерах желательно проставлять ударения. В случае омонимии проставление ударения является обязательным.
Выбор цитаты и её объём
Следует приводить достаточное количество примеров для каждого значения, чтобы проиллюстрировать все важные особенности слова (речь идёт об особенностях словоизменения, лексической, семантической и синтаксической сочетаемости и т. п.) — обычно от одного до трёх. Цитата выбирается таким образом, чтобы значение слова было в ней ясно без объяснений.
Например, в цитате в статье крепость описываются типичные признаки крепости, соответствующие её функциональному назначению: толстые высокие стены и ров перед ними для долговременной обороны:
Значение
военн. укреплённое место с долговременными оборонительными сооружениями, приспособленное для круговой обороны ◆ Крепость оказалась, как крепость, — четырехугольник стен с восемью фланкирующими башнями; стены, сделанные из твёрдой глины, были толщиною в четыре сажени при такой же, четырёхсаженной, высоте по отвесу; кроме того, на гребне стен торчали зубцы вышиною в полсажени. Огромный ров был выкопан перед стенами, но артиллерия крепости была слаба, — всего три орудия; гарнизон тоже невелик: четыреста человек. С.Н. Сергеев-Ценский, «Севастопольская страда», 1967 г. (цитата из Библиотеки Максима Мошкова, см. Список литературы)
Лексическое значение слова шире словарной дефиниции, поскольку в ней обычно не находят отражение все коннотации (созначения), смысловые потенции слова и пр. Коннотации хорошо известны всем носителям языка, но содержательные и оценочные созначения, как правило, не фиксируются в дефинициях. Слово осёл (животное) обладает коннотацией упрямство; заря — позитивной оценкой (заря жизни, заря свободы). Лишь в отдельных случаях созначение включается в дефиницию слова. Вывернуться — ловко выйти из затруднительного положения. Ср. ловко — изворотливо, хитро. Иллюстративный пример позволяет наиболее полно раскрыть смысловые значения слов и их семантическую сочетаемость. Однако следует учесть, что устойчивые словосочетания: фразеологизмы (бить баклуши) и термины (кровеносная система), за исключением коллокаций (осыпать поцелуями, засыпать вопросами), описываются в отдельных статьях. Следует избегать использования таких словосочетаний в примерах употребления составляющих их слов.
В качестве цитаты настоятельно рекомендуется использовать законченное предложение. Примеры из одного слова в статьях о лексемах недопустимы; из двух-трёх слов — нежелательны. Цитата может состоять из нескольких последовательных предложений, если это необходимо (скажем, если в качестве примера приводится диалог). Цитаты следует приводить только в том объёме, который необходим для иллюстрации применения слова. Фрагменты предложений или абзацев, не выполняющие эту функцию прямо или косвенно, лучше оставлять за рамками примера.
Старайтесь не приводить в примерах конкретных географических названий, имён, дат и т. п., если только речь не идёт о каком-либо вымышленном или неоспоримо задокументированном историческом событии. По возможности избегайте примеров, в которых выносится оценка, суждение о ком-либо, даже если вы цитируете чьи-то слова. Пример должен быть как можно более нейтральным по отношению к реально существующим или существовавшим лицам, странам, религиям, национальным и этническим группам, идеологиям и т. п.
В статьях о нерусских словах пример должен давать хотя бы примерное представление об употреблении иллюстрируемого слова в разговорной или письменной речи человеку, не знакомому с данным языком.
Помните, что Викисловарь — не цитатник. Не злоупотребляйте цитатами из произведений любимых авторов. Не используйте Викисловарь для популяризации чьих-либо взглядов, философских или политических идей. Для собрания цитат из высказываний известных личностей, героев художественных произведений и фильмов существует отдельный проект — Викицитатник.
Источники
Для иллюстрирования употребления русских слов примеры желательно брать из произведений русской литературы. В качестве источников цитат предпочтение отдаётся корпусам текстов, таким, как Национальный корпус русского языка, Викитека.
Для иллюстрации употребления неологизмов, жаргонных выражений, обсценной лексики, слов в редком или специальном значении, отсутствующих в корпусах, могут использоваться печатные и электронные источники — книги, журналы, наиболее известные форумы, блоги и т. п.
При описании внешних источников необходимо указать наиболее полную библиографическую информацию — автора, название произведения или публикации, дату создания, издание, дату издания, номер или выпуск для периодического издания, фамилии и инициалы переводчиков для иностранных изданий. Объём указываемой библиографической информации для цитат из электронных изданий должен быть необходимо достаточным для подтверждения их существования в результатах выдачи поисковых систем (google, yandex, bing).
Прямые ссылки на цитаты во внешних источниках, использованных в примерах, недопустимы. В случае необходимости указания ссылки на источник цитаты по требованию цитируемого электронного издания, она вносится в cписок литературы и оформляется шаблоном текстового ресурса, имя которого указывается в значении параметра источник шаблона {{пример}}. Необходимость включения источника в cписок литературы определяется консенсусом редакторов.
Полный список допустимых значений параметра источник, а также описание других параметров, приводится в документации шаблона {{пример}}.
См. также
Викисловарь:Рассчитывайте на непонятливого
Последняя правка сделана 5 месяцев назад участником Fractaler
Викисловарь®
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
КонфиденциальностьСтационарный
Антон Панкратов
18 декабря 2016, 01:05
alfa.world,


Алексей
28 января 2016, 00:26

Неплохой функционал, иногда бывает весьма полезен. Спасибо (B)

ПыСы. Уважаемые разработчики, было бы хорошо в правила обработки почты добавить еще два фильтра: "если отправителя нет в адресной книге" и "если отправитель входит в группу адресов".

rsd-cool
28 января 2016, 00:26

Теперь можно пересылать фотографии друг другу, а это очень удобно.

Послание Иакова1 послание Петра2 послание Петра1 послание Иоанна Богослова

Спасибо.

nana.vava2015
28 января 2016, 00:26

Ага! Здорово!

213
28 января 2016, 00:26

:-D

Эдуард
28 января 2016, 00:26

А что за таймер появился на письмами?

Д. А.
28 января 2016, 00:26

По всяким promo-new-mail и showNewMailLink() в коде можно предположить, что скоро должен состояться запуск нового интерфейса почты. У кого-то уже завтра, у тебя послезавтра, у меня через 5 дней.

 

P.S. Наивная мечта: хочется, чтобы в поиске можно уже было наконец-то делать исключения, т.е. искать что-то вроде "Почта -gmail". Перейти мешает только это.

Эдуард
28 января 2016, 00:26

И как это  я не догадался в код заглянуть :-D

Спасибо. А то у меня, если что-то тикает – постоянно мысли типа «надо ли мне успеть что-то сделать, пока оно не дойдёт до нуля?» (успеть что-нибуть купить по скидке, забэкапиться на случай обновления падением, удаления и т.п.)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

Не переживайте, бэкапы и покупки делать не надо! Сюрприз будет Вас ждать. 

Эдуард
28 января 2016, 00:26

Спасибо, надеюсь – приятный. Но пара слов об этом рядом со счётчиком была бы очень и очень кстати.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

Спасибо, передам разработчикам поиска Ваше пожелание!

lidia.lef1939
28 января 2016, 00:26

я не могу прочитать письмо от Романа из Москвы для меня это важно от 1804 2015г

nana.vava2015
28 января 2016, 00:26

Что мешает?

spyder635
28 января 2016, 00:26

как вернуть таймер?кто знает?

Philip Pena
28 января 2016, 00:26

Очистите кеш и куки.

Нелли Б.
28 января 2016, 00:26

Не приходят письма и сообщени с сайта http://www.liveinternet.ru/, помогите.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

Уточните, пожалуйста, на каком именно адресе возникает проблема? Я всё проверю. 

Нелли Б.
28 января 2016, 00:26

Причиной произошедшего явились изменения, которые произвели на http://www.liveinternet.ru ещё в ноябре 14 года. А проблема вторые сутки. За двое суток вся информация потеряна. Придётся просматривать ленту и дневники. Но всё исправили из службы поддержки на ли.ру. Спасибо!

spyder635
28 января 2016, 00:26

я случайно закрыл счетчик,как его вернуть?помогите.

Дмитрий
28 января 2016, 00:26

Подскажите пожалуйста, куда можно обратиться по поводу нового интерфейса почты? Т.е. отправить фидбек и добавить пару замечания по работе в новом интерфейсе.

Алексей
28 января 2016, 00:26

Нажмите перейти на старую и там появляется окошко где можно написать отзыв.

Дмитрий
28 января 2016, 00:26

Благодарю.

support
28 января 2016, 00:26

Можно всегда обратиться через форму обратной связи https://feedback2.yandex.ru/mail/opinion/

leonid
28 января 2016, 00:26

Херово работает почта Каждый день приходит 10-15 спамов ВГугле такого нет

ptnz
28 января 2016, 00:26

Счетчик дотикал до нуля. Дождался! :-) Уважаемые, яндексоиды, сюрприз оказался крайне приятен. Молодцы! Очень понравилось. 

Теперь если повзолите, замечания-пожелания.

1. Сначала по поводу "поделиться-документами из яндекс-почты", т.е. вышеозвученной вашей новоости. При открытии документа, например, pdf и нажатии "Поделиться" и выборе пункта "Почта" - выдает "Несуществующая страница" 

Скриншоты:

выбираю

получаю

Допускаю, что это связано с новым релизом почты. Возможно раньше такого не было.

 

2. Уже касательно обновленной почты.

С контактами что-то не то. Нельзя ни добавить контакт, ни восстановить. Кнопки не откликаются никаким действием. Да и вообще с контактами надо что-то делать. Выбиваются из общего фона. Как-то топорно смотрятся. И не знаю как сейчас, но раньше нельзя было добавлять контакт, если у него не указана почта. Имхо это не правильно совершенно и сильно урезает функционал продукта.

 

3. КАЛЕНДАРЬ! Нужна человеческая синхронизация с моб. устройствами, без танцев с бубнами. И он вообще у вас где-то на задворках был. Такое впечатление, что забросили проект. Хорошо хоть сейчас ссылку на него вверху вывели на видное место. Очень нужный инструмент.

4. Боль перфекциониста =) - теперь надо перекрасить иконку почты в яндекс браузере в желто-красную. Вы уж скооперируйтесь там с коллегами из ябра).

 5. Скажите, вообще имеет смысл отписывать такие замечания-пожелания? И отписывать ли их сюда? Почему-то не нашел ссылку на фидбек в новой почте. Там только ссылка "Помощь".

6. Еще раз выражаю восторг новой почтой. Как по мне, получилось замечательно. Открытие писем в том же окне очень удобно. Перешел даже на вид отображения - первый в списке (без верт. и гориз. разделения). 

ufo
28 января 2016, 00:26

Еще один момент, раз уж дорвался ).

Касается мобильной версии для android.

Ситуация: приходит письмо на мобильное приложение почты  с уведомлением о новом сообщении на форуме и ссылкой, чтобы пройти на соответствующую ветку форума. Кликаю по ссылке (в моб. приложении, не в браузере). В результате открывается мобильный браузер, но...

перебрасывает не на страницу на форуме, а на веб версию почты фндекса в браузере смартфона!!! И только после регистрации в этой веб-версии почты в браузере возможно попасть на страницу форума по ссылке. Не очень удобно.

Алексей
28 января 2016, 00:26

В новом интерфейсе не хватает скрепочки в списке писем, что бы видеть в каком есть вложения.

И еще хочу видеть количество писем в папках, сразу во всех, а не только в той где нахожусь, а то я сначала испугался что все удалилось.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

Теперь прямо в списке писем показываются ссылки на приложенные к письму файлы. Если какое-то письмо не отобразилось в списке сразу с файлами, перешлите его оригинал, пожалуйста, моим коллегам в службу поддержки по адресу mail@support.yandex.ru. Нужно выбрать письмо, нажать вверху страницы «переслать», а на открывшейся странице внизу обязательно поставить галочку на пункте «отправить оригинал письма в виде вложения». Также опишите им проблему подробнее.

Алексей
28 января 2016, 00:26

Я не готов вам свои письма пересылать, спасибо за предложение. Я просто вернулся на старый интерфейс и бед не знаю. Сейчас проверил, в новом интерфейсе нельзя по списку понять в каком письме есть вложения. в старом была скрепочка.

totoro.fenix
28 января 2016, 00:26

В концепт-интерфейсе странное. Открываю письмо из "Входящих", читаю, жму кнопку удалить и внезапно оказываюсь в папке "Удаленные". 

 

Ожидание: после удаления письма вернуться во Входящие

Реальность: после удаления письма оказался в Удаленных. Странно улетать в помойку вслед за мусорным пакетом :)

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

Мы это обязательно исправим, спасибо за отзыв!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:26

Подскажите а возможно настроить информирование обо всех новых письмах со всех почт одного домена на один мэйл? для того что бы быть в курсе всех деловых переписок сових сотрудников? это можно сделать по средствам правила в каждой конкретной почте, но хотелось бы пакетно.

totoro.fenix
28 января 2016, 00:26

Ещё нарисовался баг конептуальной версии. 

 

При клике на email в тексте письма получаю несуществующую страницу. 

Ожидание: При клике на email в тексте письма увидеть страницу создания нового сообщения

Реальность: При клике на email в тексте письма увидел "несуществующую страницу" с адресом https://mail.yandex.ru/u2709/?uid=94877225&login=mylogin#compose/mailto=poluchatel@mail.ru

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

Спасибо, проверим и исправим!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:26

А когда исправите?

Очень не удобно.

Используем яндекс почту как корпаротивную.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

К сожалению, конкретных сроков пока назвать не могу. Вы можете временно переключить на старую версию Яндекс.Почты через настройки: нажмите на шестерёнку в правом верхнем углу страницы, а в появившемся меню «вернуться к старому интерфейсу».

pavel@vdgb-soft.ru
28 января 2016, 00:26

немного не в тему пишу, но сделайте наконец фильтр по непрочитанным письмамм в папках а то когда в папке 3000 писема непрочитанные гдето на дне - фиг раскопаешь

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

А Вы пробовали под левой панелью папок нажимать на кнопку с галочкой? Тогда откроется весь список непрочитанных писем. 

pavel@vdgb-soft.ru
28 января 2016, 00:26

ну именно весь во всех папкаХ. а у меня к примеру почта не личная а деловая(для домена) и непрочитанных писем около 600  и удобнее всего их просматривать именнов нутри определнной папки, иначе когда непрочитанные письма идут общим списком - то приходится листать много много экранных страниц.

 

просто в аутлуке у майкрософта к примеру есть фильтр по нерпочитанным писама и он ещё и позволяет и группировать по папкам - очень удобно. по анстоящему можно пользоваться как инстурментом планированяи работы

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

Спасибо за замечание, передам разработчикам!

e.u.shapovalov
28 января 2016, 00:26

Была в начале апреля ситуация.

Приехал в банк, забыл копию документа.

Но был сканированный вариант на яндекс диске.

Сделал написать письмо и прикрепил

нужный документ с яндекс диска.

В банк пришла ссылка на документ.

Политика банка запрещает открывать ссылки  и у операциониста есть только Outlook.

Можно как-то указывать отправлять ссылку на файл или сам файл с яндекс диска?

Мне пришлось скачать файл к себе на телефон

потом скаченный файл прикрепить к письму и отправить.

Вот такая кака получилась.

Тоже самое и в обычной почте через браузер.

Отправляются только ссылка на яндекс диск.

А что делать получателю если любые ссылки запрещены?

Думаю вам стоит над этим подумать.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

На данный момент такого выбора нет. Спасибо, передам разработчикам Ваше замечание!

Lala3108
28 января 2016, 00:26

Тоже не в тему, за что, конечно, прошу прощения, но все-таки напишу. Может быть мое мнение будет полезно. 

1) В новой почте Дела не отображаются. Даже при условии, что в настройках галочка стоит. Очень огорчает.

2) Фавикон отвлекает. Постоянно кажется, что пришло новое письмо.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

1) Дела будут обязательно, но чуть попозже. Приносим извинения за неудобства!

2) Спасибо, передам замечание разработчикам!

Евгений Рогов
28 января 2016, 00:26

Круто

narek@loriwater.am
28 января 2016, 00:26

Простите, что не в тему, но кто может сказать- Яндекс.Почта поддержывает работу через протокол Imap idle?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

Да, конечно. С какой именно проблемой Вы столкнулись? Опишите подробнее, пожалуйста. 

Владимир Остапчук
28 января 2016, 00:26

В новом концепте в гугл хром не срабатывает кнопка "вернуться в старый интерфейс". Точнее после нажатия открывается просто список писем в папке "Входящие". Установлена последняя версия хрома - 42.0.2311.135 m. И программу перезагружал, и операционную систему - ничего не помогает.

В IE все сработало нормально и старый интерфейс вернулся. Но на интерфейсе в хроме это никак не сказалось, по прежнему открывается новая версия.

Еще в папке со спамом письма можно удалять только вручную, кнопка "очистить" не срабатывает.

Script kiddie
28 января 2016, 00:26

Как изменить фон в новой Яндекс почте

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26
Добрый день! Тем оформления в новой почте пока что нет. В будущем мы постараемся их добавить.
Сергей Дом.
28 января 2016, 00:26

Здравствуй, почта. Не подскажете как включить звуковое опвещение при получении письма от определённого адресата.Спасибо.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

Уведомление только для отдельного адреса отправителя настроить, увы, невозможно.

m488nm
28 января 2016, 00:26

Очень доволен концептом почты. Но есть пожелание по просмотру, присланных файлов без их скачивания. Не очень удобный функционал, например, при просмотре фотоотчета, зашитого в архивированную папку. Сначала в отдельном окне открывается архив - ок, в нем папка открывается выпадающим списком - ок! Но потом каждая фотография открывается в отдельном окне, и, кстати, не очень уж и быстро. А если таких фото даже с десяток, приходится прыгать вот так по вкладкам, открывая и закрывая их.

Нельзя ли сделать просмотр фото в архивах путем перелистывания их в одном окне?

pavel@vdgb-soft.ru
28 января 2016, 00:26

что то при нажатии на кнопку переслать - в пересылаемое сообщенеи не вставляется заголовок письма,

при просмотре цепочек писем, заголовок писем предыддущих тоже не виден.

а так хочется к примеру его скопировать, а скопировать просто неоткуда

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

Передал Ваш случай коллегам, ониотправили Вам письмо для уточнения подробностей на адрес pavel@vdgb-soft.ru , посмотрите, пожалуйста.

Dolli Dolli
28 января 2016, 00:26

КОГДА МОЖНО БУДЕТ СОРТИРОВАТЬ ПАПКИ ВО ВХОДЯЩИХ АВТОМАТИЧЕСКИ, ТАК ЖЕ КАК СОРТИРУЮТСЯ МЕТКИ.

для 100 и более папок с вложениями очень важна автоматическая сортировка

раньше папки автоматически сортировались при создании новой папки

 

_______________________________

---Почта →Все настройки → Папки и метки 

Сортировать меткив порядке созданияпо алфавиту

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:26

Не знаю почему, но в последнее время перестали приходить уведомления о новых письмах в Яндекс почта на Андроид.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

Здравствуйте!

Попробуйте, пожалуйста, переустановить приложение. Будет ли повторяться проблема?

Потребитель
28 января 2016, 00:26

Заметил в отправленном мною письме ссылку на мою страницу в фэйсбуке. Как сделать так, чтобы ссылка больше не отправлялась вместе с письмом?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

На каком адресе возникла проблема? Уточните, пожалуйста, я помогу Вам её оперативно решить. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

Готово! Через пару часов данные о FB пропадут.

Потребитель
28 января 2016, 00:26

Гранд Мерси!

Потребитель
28 января 2016, 00:26

А можно адрес моей почты убрать со всеобщего обозрения?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:26

А просто удалите комментарий Ваш с адресом :)

adjamila
28 января 2016, 00:26

Спасибо! Это здорово. Но еще было бы классно, если бы наша почтовая служ,а создала бы примерно такую же возможность, как у GMAIL, когда можно он-лайн работать одновременно над одним Word документом нескольким пользователям. Не собираетесь ли Вы создавать такую возможность нам, Вашим пользователям? Заранее спасибо.
Джамиля А (adjamila@yandex.com

Антон Чугунов
28 января 2016, 00:26
Похоже на то, что обычная (не мобильная) почта яндекса совсем перестала развиваться... При том, что почти во всех ее редакциях осталось полно нерешенных проблем.
В то время как гмейл идет семимильными шагами вперед.
vrnserv
28 января 2016, 00:26

Скажите, вот у меня есть другиме социальные сети... Возможно ли у вас новые введения других сете? Дело в том, мне не удобно работать с мой мир и твиттер... Есть там ограничения....... Можно ожидать новые кнопки поделиться на другие сети? Если да, то хотелось бы чтобы в настройках отмечать  и установить к себе только те, которые мне нужны!!!!!!

avmaksimov
28 января 2016, 00:26

Когда уже наконец-то поправите проблему с тем, что после удаления письма мы переходим в Удаленные и снова видим это письмо вместо списка документов!?

 

Багу уже несколько месяцев точно, а может даже и полгода, если считать бету.

elena.schilowa
3 февраля 2016, 13:38
Почему к письмам разных людей прилипают чужие.....после обновления стало не удобно....от одного получателя в кучу слипаются письма ....и не понятно какое прочитано, а на какое уже отвечала....как скоро вы доработаете? работать в почте стало неудобнее....
xaritonowa.svetlana2013
17 февраля 2016, 18:01
я не могу отправить документ
xaritonowa.svetlana2013
17 февраля 2016, 18:01
я не могу отправить документ
andrey.romahov
4 марта 2016, 13:54
Скажите, будет ли возможность просматривать прикрепленные к письму word и excel не во встроенном просмоторщике, а в Майкрософтовском? Во встроенном просмоторщике очень часто всё разъезжается и становится просто нечитабельным.
Спасибо за ответ.
a472121
14 марта 2016, 09:28
1) А когда в письме приходит 10 файлов и мне их нужно все разом сохранить на диск? Это каждую надо открыть и поштучно сохранить? В интерфейсе Outlook.com есть сразу ссылка на сохранение всех файлов в облако.
2) При сохранении из письма файлов на Диск мне и многим пользователям требуется выбор места сохранения. А просто в кучу почтовых вложений сохранять не удобно. Потом оттуда выискивать файлы, чтоб разложить по папкам. А это каждый открыть для просмотра... Жуть.
Денис
23 апреля 2016, 19:53
"Мы временно ограничили доступ к вашему аккаунту по подозрению на взлом. Злоумышленники могли получить доступ потому, что вы ввели свой пароль на мошенническом сайте или ваш компьютер заражён вирусом."
Совсем охуели, пидоры ебаные? Быстро восстановили доступ, уебаны.


"В первую очередь, советуем вам проверить компьютер на вирусы (как это сделать). Затем ответьте на контрольный вопрос, придумайте новый пароль и запросите код подтверждения в бесплатной смс. После смены пароля ваш аккаунт разблокируется."
Анус себе проверьте, пидоры.


"Также рекомендуем убедиться, что ваши персональные данные не изменены, а в адресах электронной почты нет неизвестных вам."
Мои персональные данные не ваше собачье дело.
scholhonov1950
30 сентября 2016, 10:47
НЕ могу зайти на старую яндекс почту  email:schvit50@yandex.ru. Тампришли письма и не знаю что делать
Виталий Ященко
5 ноября 2016, 06:01
ЯНдекс это 20% интернет пространства (рунет).
Есле хочетсья больше информации,то только с англоязычным  пакетом.
Не знание международного языка это только ваша проблемма
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 19:12
Не могли бы Вы пояснить, какой информации Вам не хватает, если Ваш комментарий касается Почты?
Катя Никитина
11 ноября 2016, 22:49
А какие предложения))
Кабулов Александр
20 декабря 2016, 14:41
Ok
Войковский samurai
28 января 2017, 17:38
Красота !😃
ksn-61@tut.by
13 февраля 2017, 22:54
Usbies@tut.by
shalamova-valya2018
16 мая 2017, 00:23
Благодарю  за помощь
Вязьмина Альфия
15 марта 2019, 08:44
Не могу войти в почту, пишет ошибка 404, ящик не существует
chechulin@arbko.ru
19 апреля 2019, 15:44
не нашёл как ПРОСТО сохранить файл из письма на локальный диск в НУЖНУЮ папку?
Надежда
сегодня, 14:55
Ваша почта такая шняга, пять раз редактировала подпись, а она так и не сохранилась. Не понятная, тупая, очень много не нужного. А бета версия совсем ужас, подпись тоже не подставляется. Очень жалею что перешла от меил.ру