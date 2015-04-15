Сегодня мы добавили возможность поделиться документом буквально в пару кликов, независимо от того, открыли вы его из Почты или из Диска. Представьте, что вам приходит письмо с несколькими документами, один из которых нужно переслать другу. Для этого достаточно открыть файл, нажать на кнопку «Поделиться» и выбрать способ поделения — письмом, через социальные сети или просто скопировать ссылку.
Делитесь документами из Яндекс.Почты
15 апреля 2015, 16:26
Сегодня мы добавили возможность поделиться документом буквально в пару кликов, независимо от того, открыли вы его из Почты или из Диска. Представьте, что вам приходит письмо с несколькими документами, один из которых нужно переслать другу. Для этого достаточно открыть файл, нажать на кнопку «Поделиться» и выбрать способ поделения — письмом, через социальные сети или просто скопировать ссылку.