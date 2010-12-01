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Рассылки в Почте для домена

В Почте для домена появилась возможность создавать рассылки.

Вы можете включить в рассылку любое количество почтовых ящиков, созданных в вашем домене. Письмо, отправленное на рассылку, будет доставлено в каждый из этих ящиков.

Чтобы создать рассылку, перейдите на страницу «Мои домены» (если подключено несколько доменов, выберите нужный из списка). Справа вы увидите блок «Списки рассылок» — здесь будут отображаться все созданные вами рассылки, а также количество включенных в них адресов.

Количество рассылок (как и количество почтовых ящиков на домене) не ограничено. Напомним, что по умолчанию в одном домене можно завести до 1000 почтовых адресов. Если вам нужно больше — просто напишите нам.
70 комментариев
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Tylkas
28 января 2016, 01:02
Хорошая новость =) Спасибо.
Конкере
28 января 2016, 01:02
А когда полноценная поддержка .РФ будет?
denanik
28 января 2016, 01:02
Совсем скоро.
Конкере
28 января 2016, 01:02
Это официальный ответ или пользовательский?
xksvkvadrate
28 января 2016, 01:02
Официальный ответ, будет, когда объявят на странице блога отдельной темой
apollo2k4
28 января 2016, 01:02
Ещё бы в обычную почту добавить «Шаблоны ответов» как в Gmail.
Александр Козлов
28 января 2016, 01:02
Уррррраааааааааааа! :)
Наконец-то!
Спасибо большое, что не забрасываете этот проект :)
Хорошо бы еще ограничение в 25 адресатов убрать внутри домена, а то очень часто бывает, что нужно послать письмо всей фирме, кроме одного сотрудника (уведомление о приближающемся дне рождения). Вручную разбивать уведомления по 25 адресатов - неимоверный геморрой, которым мучаются наши бедные секретарши.
Помогите девушкам :)
denanik
28 января 2016, 01:02
Так, собственно, для этого списки рассылок и нужны. Заводите заранее рассылку из всех сотрудников. И каждый раз, когда приближается день рождения, удаляете из рассылки соответствующего человека, и отправляете письмо на рассылку.
Александр Козлов
28 января 2016, 01:02
Согласитесь, неудобно каждый раз по два-три раза в неделю секретарям просить админа отредактировать группу для подобных писем.
Это какая-то искусственная и нелогичная цифра - 25 адресатов. Откуда это выскочило? Чья диктатоская воля ввела такое ограничение? Зачем оно в принципе?
Борьба со спамом? Да спамерам раз плюнуть написать скрипт, чтоб не одно письмо не сразу куче адресатов рассылалось, а каждому персонально. Это борьба со спамерами, рассылающими рекламу вручную? А такие спамеры существуют? Да их настолько ничтожный процент, что их редкие письма если не отошьют антиспам-фильтры, то пользователь все равно не сильно расстроится.

Если вы опасаетесь, что будет рассылаться спам внутри доменов со свободной регистрацией почтовых адресов - оставьте это ограничение только для них. Или просто сделайте это ограничение - опциональным.
Подобные лимиты - это какие-то извращенные пережитки тоталитарного прошлого. Надо уже либерализироваться :)
denanik
28 января 2016, 01:02
Ограничение в 25 адресов не по злому умыслу, а, действительно, для борьбы со исходящим спамом. Как показывает практика, письма отправленные на несколько сотен или тысяч адресов, их получатели во многих случаях почему-то считают спамом и жалуются на него, хотя отправитель имел самые благие цели.
Списки рассылок хотя бы частично снимают это ограничение. Согласитесь, уже лучше чем ничего.
Александр Козлов
28 января 2016, 01:02
Да, но и вы согласитесь, что это очень неудобно при корпоративном использовании услуги
denanik
28 января 2016, 01:02
Абсолютно согласен с вами. Будем улучшать.
Kirya
28 января 2016, 01:02
Ну вот, а ящики на других доменах нельзя включать в рассылку...
Даже которые находятся на самом Яндексе.
:-(
denanik
28 января 2016, 01:02
Да, пока нельзя. Кроме как установить на один из ящиков в своем домене переадресацию на сторонний ящик.
ai.1869
28 января 2016, 01:02
Это именно "пока" или целенаправленно отказались?

У нас, например, несколько доменов и пользовательские ящики на одном домене, все остальные домены, в основном, содержат только алиасы или списки рассылок на основной домен.
denanik
28 января 2016, 01:02
Отказались с целью избежать исходящего спама посредством списков рассылок. Хотя для случая, когда у вас несколько доменов и вы хотите пересылать между ними, можно будет разрешить. Мы подумаем на эту тему.
Александр Козлов
28 января 2016, 01:02
Да, еще кое-что по поводу рассылки.
Сделайте, пожалуйста, опционально возможность выбора: доступна ли эта рассылка для писем "извне". А то неприятно будет, если какой-нибудь засранец пришлет спам на адрес общей рассылки всем сотрудникам.
denanik
28 января 2016, 01:02
Рассылки доступны сейчас извне. По идее, это не должно создавать проблем, потому что вы адрес рассылки нигде светить не будете. Мы в будущем планируем опцию, позволяющую отправлять в рассылку только из ящиков с того же домена.
Александр Козлов
28 января 2016, 01:02
У нас однажды кто-то подцепил вирус, который спер для спамеров нашу адресную книгу. К сожалению, им теперь известны наши группы рассылок :(
Александр Козлов
28 января 2016, 01:02
Пардон, но попробовал создать группу и у меня еще появился комментарий...
А можете как-нибудь отрубить рассылку письма от робота Яндекса при добавлении людей в рассылку, что теперь у вас есть почта на Яндексе? Они такое уже получали при создании их ящика. На меня обрушился шквал звонков с вопросами что за непонятный спам пришел и "что же теперь делать".
Сделайте, пожалуйста, чтоб без необходимости пользователям в результате действий админа не пришлось бы волноваться из-за каких-то непонятных им нововведений.
denanik
28 января 2016, 01:02
Да, конечно, починим. Извините, что так случилось.
Сейчас для временного решения проблемы можете после создания новой рассылки делать паузу минут в 15, и только после этого добавлять в нее пользователей.
Александр Козлов
28 января 2016, 01:02
Спасибо :)
Basileus4
28 января 2016, 01:02
В g-mail есть удобная функция - в контакты почты можно заносить людей без e-mail адреса, только с номером телефона, т.е. список контактов может служить и телефонной книгой. А нельзя ли и на Яндексе так сделать? Оказалось, что это нужно.
gela1974
28 января 2016, 01:02
Не работает Яндекс-почта:не могу отправлять письма!!! Подскажите в чем дело???
Весёлый котик
28 января 2016, 01:02
Что Вы делаете и именно у Вас происходит?
gela1974
28 января 2016, 01:02
Пишет: 404not faund!
Весёлый котик
28 января 2016, 01:02
А что Вы делаете, чтобы так писалось?
gela1974
28 января 2016, 01:02
Да все пыталась отправлять сообщения.. А сейчас вот думаю может это мне версию какую-то новую поставили.. Вам же я отвечаю... Ну просто раньше все нормально было... может я к этим изменениям не могла привыкнуть... Не знаю... Вам же получается отправлять...
Весёлый котик
28 января 2016, 01:02
Пришлите, пожалуйста, в службу поддержки подробное описание своих действий, приведших к ошибке, а также приложите скриншот всего экрана, чтобы было видно адресную строку.
Алек
28 января 2016, 01:02
А возможно создавать рассылку для ящиков с других почтовых доменов. Например пользователям, которые зарегистрированы на нашем сайте.
Аркадий Борисович
28 января 2016, 01:02
Не дай бог! Я перевёл почтовый сервес на домене от live.com на yandex.ru и как выяснилось, у меня есть спамеры, которые использовали в качестве обратного адреса почту на моём домене. Что с такими будет делать яндекс не знаю, но проблема такая будет.
Аркадий Борисович
28 января 2016, 01:02
Так что мне делать с этим:

_xmpp-client._tcp    SRV    0 5222 domain-xmpp.ya.ru.    10    изменяется

весит уже несколько дней. Домен kornienko.ru/
Аркадий Борисович
28 января 2016, 01:02

Можно ли делать рассылку для корпаративного домена (на работе), не являющегося доменом, присоединённым к яндекс-почте?

Т.е. проблема в том, что я не могу отказаться от почтового клиента, установленного на работе, из-за того, что у нас можно делать рассылки, чаще всего всем и только мужчинам. Такие рассылки бывают очень нужны. А с другой стороны заманивает идея переадресации служебной почты на яндекс, с тем что-бы можно было пользоваться оповещателем я-онлайн.

lifecom
28 января 2016, 01:02
Не совсем понятно:
- это будет отдельный адрес e-mail при письме на к-рый его будут получать все из списка?
- возможно ли отправлять на этот список письмо со сторонных почтовых сервисов?

Думаю, что необходимо сделать так чтобы списки работали только внутри домена, иначе от спама не уберечься.

P.S.: ждем расширенную адресную книгу с возможностью расшаривания её на домене :))
ai.1869
28 января 2016, 01:02
"Только внутри домена" должно быть опцией. Потому что ящик staff@domain.ru или какой-нибудь sales@domain.ru это вполне обычно для компании.

У нас всего три адреса рассылок, которые не светятся наружу.

А обычным людям список рассылок не нужен.
Аркадий Борисович
28 января 2016, 01:02
Приглашаю в клуб "Яндекс для домена" http://clubs.ya.ru/4611686018427443027/
CNPO
28 января 2016, 01:02
Добрый день. А можно сделать вкладки в админке, чтобы ящики отдельно, рассылки отдельно (общий список)
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:02
Супер, правильно ли я понимаю?

Создал рассылку тестПЕСИКдомен.ру включил туда 1,2,3 .... 25 почтовых адресов и можно смело посылать на тестПЕСИКдомен.ру сообщение вида:

Привет парни, теперь вы под колпаком..

А в ответ ????

Привет, мы поняли..

И этот ответ придет на тестПЕСИКдомен.ру.. который в свою очередь, опять всем разошлет... и не получится одностороннего контакта.

Или все же, что я что то недопонял ?
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:02
Появилось предложение.

Создать рассылку, сделать рассылку и выключить рассылку. Понадобилась, включил, сделал и выключил.

Рассылка активна\неактивна
Аркадий Борисович
28 января 2016, 01:02

Ребята - разработчики редактора DNS. Хотел предложить вам сделать програмку для windows для динамического IP.


У меня стоит web-сервер, есть свой домен, но нет постоянного IP. Я, конечно, мог бы сделать программу, которая бы открыла объект IE, зашла в редактор DNS и при необходимости меняла у A-записи IP-адресс, но я потрачу на это много сил и времени, а вам, как разработчикам web-редактора DNS это было бы проще и правильней. Или, возможно, вы бы могли предусмотреть какую-нибудь команду через http/https-протокол на изменение IP.

denanik
28 января 2016, 01:02
У нас планируется API для DNS. Т.е. управление настройками DNS программно посредством http вызовов.
usmsupport
28 января 2016, 01:02
Неплохо было бы несветить адрес рассылки, т.е. что бы в поле кому: был адрес конечного получателя, а не адрес рассылка@домен.ру
Тогда мы сразу решим проблему боязни использования адреса рассылки для СПАМа. Создав рассылку с нестандартным именем list6gh54a23jm75t835n49b4f3@domen.ru , ее адрес будет знать только администратор.
yan4enko.olia2011
28 января 2016, 01:02
Пропала моя фотограф
ия на моей почте!
Не совпадает логин с
паролем!
Замучилась уже трачу свою инвали дную пенсию и зрение на эту хренотень!
mur466
28 января 2016, 01:02

Испортилась функция "Рассылки". На домене была создана рассылка с тремя адресатами. Функционировала несколько недель  нормально. Сейчас она видится как обычный адрес (не групповой). Удалил этот адрес, создаю вместо него рассылку - получаю ошибку "Операция запрещена (домен не подтвержден)". При этом вместо рассылки создается обычный адрес :(

Куда слать багрепорт?

Весёлый котик
28 января 2016, 01:02

У каждого сервиса Яндекса внизу страницы есть ссылка на обратную связь. В том числе и у Яндекс.Почты для доменов.

Пурум пум пум
28 января 2016, 01:02

Я вот всё хотел узнать и не могу найти. Во множесте "Интерфейсов" к почте и самих почтовых платфомах есть такая замечательная вещь как "GAL".

П.с. сейчас поясню, всё как в старой притче, имею возможность перевести почту учреждения на Я.ПДД, но совсем не имею желания придумывать велосипед "GAL" для пользоватлей конкретного Я.ПДД.

Считаю что примочки это хорошо но действительно дельной примочкой для более продвинутого и успешного использования Я.ПДД будет создание G.A.L., например так же как c расслыкой, создал адресную книгу, и подписал на неё и в неё только нужных пользователей (отметил галочкой) профит..

*GAL global adress list

Подскажите, возможно оно уже есть, или не будет, сразу оговорюсь, общий список контактов включён но в контактактах списка из ПДД нету, для чата srv записи не настроены. Спасибо

Весёлый котик
28 января 2016, 01:02

Над общей адресной книгой уже работаем. К сожалению, по срокам сориентировать не могу. Следите за новостями.

Dmitry Khromenko
28 января 2016, 01:02

Добрый день!

Хочу поблагодарить разработчиков за такой полезный продукт как почта для домена.

И хочу попросить как то продвинуться в теме создания группы рассылки в которую входят не только адресаты своего домена но и внешние адресаты.

Понимаю что основной проблемой тут выступает возможность рассылки спама через подобную групповую рассылку.

Со своей стороны предложу несколько идей, возможно помогут в продвижении.

1 - можно делать рассылку только для контактов которые вбиты для домена (сначала создавать контакт, потом добавлять его в список рассылки, создавать контакты разрешать только раз в минуту)

2 - можно ограничивать количество внешних получателей

3 - можно создавать рассылки с внешними адресатами по запросу либо  по договору от организации с ИНН/копии паспорта/номеру мобильного, не думаю что спамеры будут регистрироваться в налоговой и получать ИНН

4 - можно отслеживать рассылки в которых есть внешние адресаты, и блокировать рассылку либо доступ для домена до выяснения обстоятельств

5 - можно отсылать уведомления добавленным адресатам с просьбой подтвердить "подписку" на группу рассылки.

 

Пожалуйста поработайте над этой фичей. Очень её не хватает для полноценной работы. Уже три года жду этой фичи, три года не  могу перевести корпоративную почту на яндекс из за отсутсвия групповой рассылки на внешние адреса. Каждый год пишу запросы в тех поддержку не появилась ли возможность рассылки на внешние адреса.

Пурум пум пум
28 января 2016, 01:02

Да о чем вы говорите, тут глобальную книгу контактов не могут замутить.

радуйтесь что рассылка вообще есть в каком то виде. 

Весёлый котик
28 января 2016, 01:02

Мы подумаем над такой возможностью в будущем. Спасибо за предложение!

Dmitry Khromenko
28 января 2016, 01:02

Жаль что до сих пор ничего не сделали в данном направлении.

Будем переходить на офис365.

 

sergey.s.betke
28 января 2016, 01:02

Коллеги, а когда в API появится возможность создавать рассылки и изменять членство ящиков в рассылках? а то через API на сегодня доступна только одна возможность - создать список рассылки, в который будут включены все ящики домена.

P.S. Всё-таки хотелось бы, чтобы API шагало в ногу с web-интерфейсом.

Подскажите пожалуйста решение на сегодняшний день...

glowpro
19 июля 2016, 01:47
Не работают Ваши рассылки... только название добавить можно... добавить адреса в неё уже не даёт, удалить её чтобы воссоздать хотя бы временно основной ящик для клиентских писем...  тоже не даёт. Офигенная подстава при переносе на Вас почты фирмы. Браво.  
Тимофей, служба поддержки
19 июля 2016, 13:55
Здравствуйте!
В ближайшее время с Вами свяжется мой коллега. Мы уже получили Ваше обращение. Пожалуйста, ожидайте ответ!

glowpro
19 июля 2016, 21:58
Тимофей, служба поддержки,
Не ожидал столь скорого ответа, благодарю за помощь. Коллега связался. Спасибо!
credit-history24
20 июля 2016, 13:01
Проблема с рассылками, можно только её создать. Ни удалить, ни добавить адреса нельзя. Нажимаю на название рассылки, страница перегружается и на этом все. Через API также не добавляются подписчики в рассылку.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Тимофей, служба поддержки
22 июля 2016, 14:39
Здравствуйте!


Коллеги вплотную занимаются этой проблемой. Всё должно скоро наладиться. Приносим свои извинения за неудобства!
nikitabasenko
13 октября 2016, 11:14
Групповая рассылка не работает. Просьба помочь.
Тимофей, служба поддержки
27 октября 2016, 15:36
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, что именно имеется в виду "не работает"? Опишите подробнее, чтобы мы смогли разобраться.
Absamat Zhametov
12 декабря 2016, 09:30
Как можно отправить письмо от имени рассылок?
Чтобы все кто находится в рассылке отправили от имени этого рассылок.
Тимофей, служба поддержки
12 декабря 2016, 12:12
Добрый день!
Такой функционал не предусмотрен. Передал Ваше пожелание команде сервиса. 
strend.adm
5 июня 2017, 13:45
добрый день. 
отправлять письма от имени рассылки получается только через веб или аутлук.
через powershell выдает такую ошибку:
Send-MailMessage : Mailbox name not allowed. The server response was: 5.7.1 Sender address rejected: not owned by authuser.
как можно посылать сообщения от имени рассылки через скрипт?
Тимофей, служба поддержки
5 июня 2017, 17:53
Добрый день!

В данном случае необходимо разбираться с настройками скрипта. Попробуйте обратиться в его техническую поддержку. 
strend.adm
5 июня 2017, 18:03
Тимофей, служба поддержки,
да там ничего сложного:
$From = "maillist@domain.ru"
$To = "user@domain.ru"
$Subject = "test"
$Body = "body test"
$SMTPServer = "smtp.yandex.ru"
$SMTPPort = "587"
$username = "user1@domain.ru"
$pass1 = "user1pass"
$pass2 = $pass1 | ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force
$cred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList $UserName, $pass2
Send-MailMessage -From $From -to $To -Subject $Subject -Body $Body -SmtpServer $SMTPServer -port $SMTPPort -UseSsl -Credential $cred -Encoding ([System.Text.Encoding]::UTF8) -BodyAsHtml
strend.adm
5 июня 2017, 18:04
strend.adm,
у пользователя user1@domain.ru есть право посылать письма от имени рассылки maillist@domain.ru

Тимофей, служба поддержки
6 июня 2017, 22:31
Мы не поддерживаем стороннее программное обеспечение, к сожалению. Могу посоветовать Вам лишь использовать другие рабочие варианты отправки или пообщаться со специалистами powershell.
adm-comptek
11 октября 2017, 08:56
день добрый.
Обнаружил странный баг.
При настройке переадресации на внешние адреса, если я ставлю 2 внешних адреса через запятую то идет запрос на ввод пароля, потом нажимаю подтверждение, после чего появляется окно с капчей, попытки нажимать подтвердить приводят только к обновлению капчи, а если отменить, то пароль почему то оказывается изменен
Тимофей, служба поддержки
16 октября 2017, 17:26
Добрый день! 


Правило пересылки может пересылать письма только на один адрес. Если Вам нужно пересылать письма на несколько адресов, настройте несколько правил. 
arm-resler
20 декабря, 20:51
https://t.me/footballchatick подпишитесь пожалуйста
arm-resler
20 декабря, 20:51
https://t.me/footballchatick