Рассылки в Почте для домена
1 декабря 2010, 14:36
Вы можете включить в рассылку любое количество почтовых ящиков, созданных в вашем домене. Письмо, отправленное на рассылку, будет доставлено в каждый из этих ящиков.
Чтобы создать рассылку, перейдите на страницу «Мои домены» (если подключено несколько доменов, выберите нужный из списка). Справа вы увидите блок «Списки рассылок» — здесь будут отображаться все созданные вами рассылки, а также количество включенных в них адресов.
Количество рассылок (как и количество почтовых ящиков на домене) не ограничено. Напомним, что по умолчанию в одном домене можно завести до 1000 почтовых адресов. Если вам нужно больше — просто напишите нам.