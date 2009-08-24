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Блог Почты

Больше общения в Яндекс.Почте

С сегодняшнего дня в Яндекс.Почте можно общаться не только письмами: на страницах Почты появилось средство для обмена мгновенными сообщениями Я.Онлайн. С помощью Я.Онлайна можно общаться с людьми, у которых есть учетная запись на Яндексе, LiveJournal, Gmail, Jabber.ru и других сервисах, поддерживающих протокол Jabber.

В Я.Онлайне сразу показывается не весь список контактов, а только те, кто сейчас в сети и с кем вы больше всего общались. Но вы можете самостоятельно переключиться в другой режим: «все контакты в сети» или вообще «все контакты».

Историю разговоров в Я.Онлайне можно посмотреть в Почте.

«Историю общения» можно просматривать по дням или воспользоваться поиском по ней. В «истории общения» сохраняется вся переписка под вашей учетной записью, вне зависимости от того, общались вы через Почту, Я.ру, программу Я.Онлайн на компьютере или мобильную Почту.

Если вы уже общались с помощью Я.Онлайна, то он появится у вас в почте автоматически. Если этого не произошло, вы можете его включить в настройках.

Как это выглядит вживую, вы можете посмотреть в нашем видео:

93 комментария
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ausrussland
28 января 2016, 01:12
Спасибо! Давно ждал!
vechkasov
28 января 2016, 01:12
Еще пожелание: уберите с Ctrl+L форвард, это ведь самое частоиспользуемое сочетание в браузерах для перевода фокуса в адресную строку!
mpetrushk
28 января 2016, 01:12
Поддерживаю.
a-blohin
28 января 2016, 01:12
F6 попробуйте.
vechkasov
28 января 2016, 01:12
Не, Ctrl+L удобнее.
govorun
28 января 2016, 01:12
Зачем менять стандарты? Сочетания придуманы давно и используются во всех браузерах.
Александр Козлов
28 января 2016, 01:12
Забавно. Я про Ctrl-L только сейчас узнал, все время F6 пользовал
Е.
28 января 2016, 01:12
Спасибо за замечание. Исправим.
vladimir-yarokhin
28 января 2016, 01:12

Спасибо, не надо!!!

"Новая почта" никуда не годится. Все стало очень (во много раз) медленнее -открывание п/я, писем, просмотр папок и т.д. При этом возникают ошибки и "зависания" (в т.ч. и при написании данного пеисьма). Меня лично это не устраивает. Мне вполне хватало возможностей "старой почты". Убедительная просьба - переделайте мне почту на "старую". Иначе мне придется создавать новый п/я на другом "поисковике" и делать вам антирекламу.

 

С наилучшими пожеланиями

и с большими претензиями

Владимир

м.т. 8 916 980 3722

 

 

Е.
28 января 2016, 01:12
Изменить интерфейс Вы можете в настройках.
http://mail.yandex.ru/neo/setup_interface
Artem-Rakcheev
28 января 2016, 01:12
провайдера меняй у меня почта взлетает
wurr
28 января 2016, 01:12
От никак чтобы не усложнять... Ещё и начать разговор... 
yuppy99
28 января 2016, 01:12
Клик по контакту тоже действует.
wurr
28 января 2016, 01:12
Гуд :)
FrolovaNadejda
28 января 2016, 01:12
Ну,МОЛОДЦЫ !!! Прогрессируете !!! Мы рады за Вас и за Нас !!!
denisx
28 января 2016, 01:12
давно ждал! настройка по высоте нужна и показ статусов в списке. 
denisx
28 января 2016, 01:12
и ещё свой статус бы менять как-то. а поп-апы - по галке в настройках. ну и бб-коды можно бы. типо *ххх* -ххх- _ххх_ и прочее

молодцы. с гугла уже пересел обратно
denisx
28 января 2016, 01:12
и надо прояснить: когда контакт ПИШЕТ и когда он уже НАПИСАЛ сообщение. какбе, разница есть ))
Ольга
28 января 2016, 01:12
спасибо, подумаем.
yaroslavpat
28 января 2016, 01:12
А в классическом интерфейсе эта фича будет? Уж больно я его люблю!
Ольга
28 января 2016, 01:12
Онлайн будет только в Нео интерфейсе.
yaroslavpat
28 января 2016, 01:12
А установка Я.Онлайн его заменяет?
Ольга
28 января 2016, 01:12
Скорее дополняет. Вы можете общаться и через программу Онлайн и со страниц Почты. История общения будет одна.
Виктор
28 января 2016, 01:12
Даешь Яндекс! Порвем Гугл!)))
pkRemm
28 января 2016, 01:12
прямо догоняете Gmail :) Это радует!
Сергей Бессонов
28 января 2016, 01:12
Наконец-то! Ждём Jingle!
Vadim Yangunaev
28 января 2016, 01:12
Я.Волна?)
govorun
28 января 2016, 01:12
А как переименовать собеседника? В гугле это сделано одним кликом, а тут поковырявшись я до этого так и не добрался, общаться же с Емылами, а не с людьми как-то неудобно.
Ольга
28 января 2016, 01:12
Сейчас переименовать собеседника можно, например, из программы Онлайн.
Но мы подумаем над тем, чтобы реализовать возможность переименовывать собеседников в Почте.
govorun
28 января 2016, 01:12
Мне не нужна Я.Онлайн, Ее реализация под MacOS не выдерживает критики. И понятное дело что в мессенджере, которым я пользуюсь регулярно, у меня все контакты нормально именованы и разбиты на группы, Вопрос в том, что иногда приходится выходить в инет с чужого компьютера или еще по каким-либо соображениям использовать веб-клиента. Тут и возникает вопрос "а кто все эти емейлы у меня в контакт-листе?". Ну и конечно никаких вариантов с установкой какой-то программы для того, чтобы переименовать контакт не рассматривается. Хорошо что хоть в таком виде реализовали. Жаль что с отстванием от гугла в 4ре года и такими детскими недоработками. Если я открою чаты с 10ю контактами, то как я буду вылавливать окна браузера? В гугле отвязка от окна сделана опционально, у вас принудильно. Если общаться с одним человеком, то может и нормально, а вот если больше, то реальная проблема. А вот то, что люди от которых сообщения приходят всплывают наверх в контакт-листе - это мне кажется удобное решение, Удачи в развитии, как говорится.
Ольга
28 января 2016, 01:12
Мне кажется, что ваша критика вполне конструктивна,
и многие из ваших пожеланий мы попробуем учесть в будущем.
govorun
28 января 2016, 01:12
Только не сильно задерживайте :-) А то отстанете. Но в целом, для старта, не плохо начали. Главное темп не терять :-)
Ольга
28 января 2016, 01:12
спасибо )
SIIMBA
28 января 2016, 01:12
У меня пропали все jabber контакты с появлением новых групп(( 
Ольга
28 января 2016, 01:12
Для этого логина? А когда пропали?
Такой ситуации в принципе быть не должно. Может быть вы залогинивались каким-то специфичным клиентом?
SIIMBA
28 января 2016, 01:12
Да для этого. Да логинился этим акком в клиенте radio-t это из за этого? если да контакты вернуть реально?
Ольга
28 января 2016, 01:12
а каким клиентом вы сейчас логинитесь?
SIIMBA
28 января 2016, 01:12
сейчас только я онлайн)
Ольга
28 января 2016, 01:12
Похоже на то, что вы пользовались Я.Онлайном для двух учетных записей, и одна из них отключилась. Попробуйте зайти в Учетные записи и посмотреть действительно ли это так.

Или попробуйте зайти в Почту и включить Онлайн там, вероятнее всего, вы увидете свои контакты в целости и невредимости.
SIIMBA
28 января 2016, 01:12
Учетных записей в клиенте действительно две, но помойму сразу две не работали не когда вне зависимости включена ли она или нет.
chertenoksam
28 января 2016, 01:12
Вы же используете не Я.Онлайн (программу), а другой клиент. не так ли? Так писали мне в твиттере.
SIIMBA
28 января 2016, 01:12
Я всегда использую именно "я онлайн" в качестве jabber клиента за исключением нескольких случаев)
pnovicov
28 января 2016, 01:12
Пожалуйста, это очень нужно!
isovgasu
28 января 2016, 01:12
Спасибо, понравилось. Очень понравилось. Давно ждал.
Теперь вопрос: можно-ли будет менять блоки местами? Контакты хочу переместить над папками.
Е.
28 января 2016, 01:12
Спасибо за предложение. Мы подумаем.
Дмитрий
28 января 2016, 01:12
Эт оч здорово
Лично я до сих пор жду единственной вещи: привязку сайта к Яндекс сервисам (как http://google.com/a)
Наталия
28 января 2016, 01:12
А если у меня Я.Онлайн не устанавливается??? То есть устанавливаю, пообщаюсь, но при новом включении компа Я.Онлайн не работает! Не может открыться какой-то файл exe. Я обращалась в Службу поддержки Яндекса, советовали переустановить Я.Онлайн, всё проделала и, в результате, то же самое. :-(
chertenoksam
28 января 2016, 01:12
Сделайте скриншот ошибки и вышлите на chertenoksam в Почте Яндекса.
Наталия
28 января 2016, 01:12
Спасибо за ответ! Сейчас попробую ещё раз установить Я.Онлайн. И, если при новом включении будет опять вылезать ошибка, то последую Вашему совету!
Комментарий удалён
Ольга
28 января 2016, 01:12
У вас всегда очень объективные и объемные фидбеки, интересно читать ) По пунктам:
1. У нас есть контакт-лист прямо на странице, поэтому дополнительные баблы, кажется, будут отвлекать внимание. Или я неправильно поняла, что есть эффект Я.ру

2. Согласны, возможность очень нужная.

3. А зачем? Контакты из Почты и Я.ру вполне могут пересекаться, а значит эффект от отключения какой-то группы был бы неожиданным ) Быстро перейти к собеседнику поможет поиск, он вынесен в самый верх списка контактов.

4. В Я.Почте все блоки размещены слева. Но спасибо за предложение

5 + 6. Нотификация о новых сообщениях на Я.ру хорошая. Мы подумаем как можно улучшить ее в Почте.

7. Согласны, что хорошо было бы опционально менять высоту поля ввода.

8. Понятное пожелание, подумаем, спасибо.

9. А вот это не совсем понятно. Вы ведь про диалоговое окно? Оно на сервисах выглядит в стиле сервиса, и это правильно.

10. История, хотя и отображается в двух интерфейсах, по контенту одна. Подумаем, про "унификацию".

11. Человек удаляется только из списка контактов, в адресной книге или на я.ру он остается. Онлайн, естественно, спрашивает точно ли вы хотите удалить этот контакт. Поэтому случайно это действие совершить сложно. Восстановить можете просто добавив заново.

12. Контакты добавляются из адресной книги и друзья из Я.ру. Из адресной книги добавляются те, с кем можно общаться по жабберу, в основном это @yandex.

13. Спасибо, мы подумаем, как удобнее сделать групповые операции. Хотя, кажется, что необходимость снести половину контактов должна возникать не часто )

14. Спасибо за баг-репорт. Поправим.

15. Спасибо, подумаем

16. Все алиасы почтового адреса на Яндексе, кроме @narod.ru, с поддержкой Jabber. Ответ: любой, кроме Народа. Кстати, можно сразу добавить адрес в Онлайн, а не через адресную книгу.

17. Про переименование собеседника вы уже писали выше. Это о том же?
Александр Козлов
28 января 2016, 01:12
Классно! Это вы молодцы :) А оно работает по стандартному 80-ому порту? На работах со злыми одминами, где разрешен только 80-ый, работать будет?
wasteatime
28 января 2016, 01:12
Да, по 80 порту.
Александр Козлов
28 января 2016, 01:12
Эт хорошо :)
Александр Козлов
28 января 2016, 01:12
Осталось еще добавить сюда аудио и видеообщение :)
denisx
28 января 2016, 01:12
после того, как мне написали мессадж, когда меня не было в сети, я открываю чат, читаю, но не могу понять, во сколько это сообщение было написано (ради этого пришлось лезть в историю). а время должно быть сразу в окне чата. [ вроде понятно нет? могу уточнить если что ]
Ольга
28 января 2016, 01:12
Вполне понятно, спасибо
denisx
28 января 2016, 01:12
окно контакта открыл (попап) - там написан ник. а статуса нет. я типо работаю и жду, когда контакт появиться. т.е. нужно писать статус в title окна. может даже перед ником (если короткое придумать)
Комментарий удалён
phil1992
28 января 2016, 01:12
+1 редактировать контакты в адресной книге никак не получается...
Е.
28 января 2016, 01:12

Добрый день.
Да, такая ошибка имеет место быть. Чиним.
Воспользуйтесь другим браузером, либо (это секрет!) нажмите не левой, а правой кнопкой мыши на окно ввода.

phil1992
28 января 2016, 01:12
круто.. . так работает... спасиобо ;)
Комментарий удалён
Ольга
28 января 2016, 01:12
Ситуация редкая, но понятная.
Подумаем, что можно сделать, спасибо.
lybin
28 января 2016, 01:12
+ =)
deeplounge
28 января 2016, 01:12
Зашел сейчас на почту и прифигел :). Пропали ВСЕ письма и появилась табличка - что вот тут ошибка, оповещение отправлено. Через некоторое время заголовки появились, текста писем нет.

Вы по пути мейл.ру идете? Когда почта настолько ненадежна, что пользовать ее больше чем для общения с деффачками нереально?

P.S. когда собираетесь реализовать группы контактов?
Е.
28 января 2016, 01:12

Письма не пропали. Вы стали свидетелем кратковременного сбоя.
Сейчас все в норме.
Извините за причиненные неудобства.

FrolovaNadejda
28 января 2016, 01:12
Подскажите,как провести авторизацию собеседников(я в Почте когда нахожусь,не вижу,в сети они или отключены),пробовала им письма по почте отправлять,им тоже непонятно,что я от них требую...Вообще-то,мы - чайники...Уж будьте добры - подскажите !!!
Ольга
28 января 2016, 01:12
привет, если собеседник неавторизован, то рядом с его именем нарисована розовая иконка. Для того, чтобы запросить авторизацию или авторизовать его наведите на имя. В появившемся окне есть ссылка "Авторизовать собеседника". Вы увидете собеседника онлайн, после того, как он примет запрос авторизации.
FrolovaNadejda
28 января 2016, 01:12
Да,я так и делаю,как Вы описали в примере,нажимаю на"запросить авторизацию",при этом всё сразу исчезает и ничего не появляется.Сообщаю им об этом,они пишут,что ничего не получают...У меня всего 2 собеседника.Может быть, надо делать авторизацию,когда они со мной "онлайн" беседуют ? Вроде не должно бы...Спасибо за совет,но что-то не получается так...:-)
FrolovaNadejda
28 января 2016, 01:12
Я опять об авторизации: ко мне перешли с Я.Онлайн в Я.ру на Почту-Онлайн два собеседника,они до сих пор не авторизованы,я много раз прошу их авторизации,а они отвечают ,что не получают ничего.Может быть это потому,что у них старая Почта? Я сегодня попыталась одного собеседника удалить,чтобы потом добавить заново по эл.адресу,чтобы потом авторизацию провести с ним,но он у меня после ввода мгновенно сам выскакивает,я ещё не успеваю нажать на"добавить"...т.е. это удалённый мною собеседник из памяти выскакивает и опять всё сначала - не получается зелёная метка авторизации !!!
Ольга
28 января 2016, 01:12
Резюмирую сюда вашу переписку в Онлайне:
Проблема в том, что на Я.ру никак не видно, что пришел запрос авторизации. Будем исправлять )
phil1992
28 января 2016, 01:12
у меня не всегда корректно работает я.онлайн из ящика... иногда постоянно горит "отключен" даже если выбрать "онлайн" и переход не происходит...
иногда горит онлайн, но под ним ничего и списка контактов тоже нет...



«я.онлайн глючит» на Яндекс.Фотках
Ольга
28 января 2016, 01:12
Попробуйте сейчас, кажется, что все должно быть хорошо.
Если проблема воспроизведется, напишите версию браузера, пожалуйста.
phil1992
28 января 2016, 01:12
на данный момент все хорошо, но как и раньше тоже было хорошо временами... поэтому не знаю, может и случится завтра тоже самое... может и нет...
я написал, что бы вы имели ввиду, что такое время от времени случается, ну или случалось... смотря что сделали ;)
Ольга
28 января 2016, 01:12
всё будет хорошо )
lybin
28 января 2016, 01:12
Хотелось бы иметь возможность менять размер чата(в высоту), хотя бы как в гугле маленький средний большой
Ольга
28 января 2016, 01:12
спасибо,
подумаем над этой возможностью
Z
28 января 2016, 01:12

К чему все это?
Нормальные человеки пользуются "клиентами" на своих компах.
К тому же, телефон нужен чтобы звонить, почта - чтобы отправлять письма.
Все остальное от  Лукавого.

Ольга
28 января 2016, 01:12
пользуйтесь клиентом, на здоровье!
Z
28 января 2016, 01:12
Зачем же? Клиента с собой не унесешь:)
Просто откатил интерфейс до классики.
Раз уж такая свадьба пошла, у меня есть небольшой вопрос к разработчикам: не планируется ли внедрение счетчика, отражающего количество "входов" в течение дня на почту и время последнего визита?
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:12
ПРИВЕТ КАК   ДЕЛА  САШП
denisx
28 января 2016, 01:12
как изменить мой статус в чате? он там старый висит, со стационарной версии я.онлайн остался
Ольга
28 января 2016, 01:12
Статус в чате равен настроению на Я.ру,
поменять можно здесь http://denisx.ya.ru/posts_add_status.xml
S-Dmitry
28 января 2016, 01:12
Помогите пожалуйста!
Чтобы включить Я.Онлайн в интерфейсе Почты, перейдите в раздел "Настройки" - "Я.Онлайн" и установите флажок "Показывать Я.Онлайн в панели навигации".
У меня нет такого :(
Уже что только не делал... только "звук" и "истори" больше флашков нет((
Подскажите, что делать? Почта, разумеется Neo :)
Ольга
28 января 2016, 01:12
Спасибо за репорт, поправим.
Ольга
28 января 2016, 01:12
Посмотрите, должна появится возможность включить Онлайн
S-Dmitry
28 января 2016, 01:12
Благодарю!! Все, кнопка появилась! :)
Все работает! Яндекс, супер, уже год на яндекс почте сижу)))
Спасибо большое!!! Продолжай развиваться, Яндекс ;))
vlasov.dan2012
28 января 2016, 01:12

привет я  даня

soloveyneptica
11 февраля 2016, 14:21
ищу общений
sashahodakov
18 сентября 2016, 20:53
привет.первый раз выхожу на этот сайт, кто хочет общатся на тему что на его взгляд является настоящим счастьем.
Максим Д.
4 июля 2017, 18:25
Приветик 
Тимофей Котов
27 марта 2018, 20:15
Всем приветик)))))))))))))
Жека
12 апреля 2018, 15:23
не плохо-бы
jrt1965g
31 мая 2019, 19:43
Рамил хочу переписываться с друзьями но не знаю как
sabaev.60
5 октября, 18:54
Хочу узнать пароль своей почты, хотя возможно вы не понабитесь. 