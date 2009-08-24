Больше общения в Яндекс.Почте

С сегодняшнего дня в Яндекс.Почте можно общаться не только письмами: на страницах Почты появилось средство для обмена мгновенными сообщениями Я.Онлайн. С помощью Я.Онлайна можно общаться с людьми, у которых есть учетная запись на Яндексе, LiveJournal, Gmail, Jabber.ru и других сервисах, поддерживающих протокол Jabber.

В Я.Онлайне сразу показывается не весь список контактов, а только те, кто сейчас в сети и с кем вы больше всего общались. Но вы можете самостоятельно переключиться в другой режим: «все контакты в сети» или вообще «все контакты».

Историю разговоров в Я.Онлайне можно посмотреть в Почте.

«Историю общения» можно просматривать по дням или воспользоваться поиском по ней. В «истории общения» сохраняется вся переписка под вашей учетной записью, вне зависимости от того, общались вы через Почту, Я.ру, программу Я.Онлайн на компьютере или мобильную Почту.

Если вы уже общались с помощью Я.Онлайна, то он появится у вас в почте автоматически. Если этого не произошло, вы можете его включить в настройках.

Как это выглядит вживую, вы можете посмотреть в нашем видео: