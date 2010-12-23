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Пластилиновая Почта: как это было

Однажды у нас появилась идея — слепить Почту из пластилина. Разумеется, можно было сделать просто: поставить иллюстраторам задачу нарисовать всё от начала и до конца. Но мы решили, что по-честному будет и интересней, и правильней. Вот, как это было: На создание темы ушло 20 коробок пластилина.

Включить новую тему вы можете, перейдя по ссылке http://mail.yandex.ru/neo2/#setup.

А какие темы вам бы хотелось увидеть в Яндекс.Почте?

983 комментария
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Константин
28 января 2016, 01:01
хых, клевски получилось, молодцы :-)

А какие темы вам бы хотелось увидеть в Яндекс.Почте?

- в стиле linux-like командной строки, как в gmail

ujkbktj
28 января 2016, 01:01
темы в Gmail просто супер
motina.v
28 января 2016, 01:01

прикольно так!

Cстроитель сайт-строй
28 января 2016, 01:01

Ага! И она все есчо время разная..

ZeGGelbaSH
28 января 2016, 01:01

в gmaile темы вообще отстойные и все одни и те же уже сколько времени. никакого разнообразия. здесь темы намного ярке и примечяательней

ujkbktj
28 января 2016, 01:01

Яндекс тоже крут(+1)

xpansion-webmaster
28 января 2016, 01:01

что ты тут забыл тогда, дружок [:]||||[:]

l-lacker
28 января 2016, 01:01
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korolewa04
28 января 2016, 01:01

Gmail- почта плохо работает. Зарегистрировалась и пожалела. Отправляю письма, а они ко мне во входящие возвращаются. Хотела убрать аккаунт, так сразу все заработало. Там напрямую в тех. поддержку обраттиться нельзя. только через форум. А прочтут из тех. поддержки мое сообщение или нет. неизвестно. Я когда покупаю профессиональные программы, то первое узнаю, есть связь с тех. поддержкой,  если форум, то здесь я ничего не куплю. А какой вывод на Гугл никакой реламы давать не буду. И темы на Gmail  не интересные.

У  меня эл. адресов более 10, я профессионально работаю. поэтому знаю о чем говорю. 

ShumaDK
28 января 2016, 01:01

А Вы внимательнее настраивайте свои 10 электронных адресов на Gmail!

Там есть специальная галочка "Использовать как псевдоним" на первом шаге добавления дополнительной учётной записи - она как раз и реализует такое поведение системы.

miller@ip-miller.ru
28 января 2016, 01:01

Звучит так интересно, "я профессионально работаю" o_O

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:01

там дешевая фигня, тут настоящее профессиональное творчество.

fi-2006-money
28 января 2016, 01:01

+1

что-нибудь оригинальное в сторону сисадминов ;)

webmaximus
28 января 2016, 01:01

+1

milyausha-valieva
28 января 2016, 01:01

Мне бы хотелось увидеть почту из цветов, или из воздушных шаров.

oleg.balabanov2012
28 января 2016, 01:01

мне тоже

lenka.lysenko
28 января 2016, 01:01

И мне:-)

lhfrjitxrf2012
28 января 2016, 01:01

Афигеть у тебя нету страницы

ria.auto.ria
28 января 2016, 01:01

А мнеиз игрушечных автомобилей:)

solowjewa.anya2012
28 января 2016, 01:01

Здравствуйте!Я бы хотела увидеть музыкальную тему ( муз. инструменты)

Александр
28 января 2016, 01:01

Поддерживаю идею с музыкальной темой, конкретно тема с поперечной флейтой :)

 

KorchakNastya
28 января 2016, 01:01

А мне очень хочется тему с состаренными нотами))

Avanti-91
28 января 2016, 01:01

Только собиралась написать!!! Я тоже руками и ногами за музыкальные темы, а конкретно - только для академов и классиков (не перевариваю эстраду и прочие современные явления). 

А тема с поперечной флейтой сопрано - просто НЕРЕАЛЬНАЯ МЕЧТА!!!!! ))))))))))

svyatogorova.nastya
28 января 2016, 01:01

 

Введите текст цитаты
:-)я хочу тему смайлов - ____ -                                                                                                                            ()            отлячная - :-D                                                                                                                                 хорошая погога - :-)                                                                                                 не совсем - ;-)                                                                                                               плохенькая - :-(                                                                                                    еще хуже - :-@

 

cool.uthjif
28 января 2016, 01:01

прикольно

 

VISTA-MaOc
28 января 2016, 01:01

Что-нибудь в стиле иллюстраций к художественной литературе 80-х годов, типа карандашных или тушевых набросков.

anxen0575
28 января 2016, 01:01

+1

Татьяна С.
28 января 2016, 01:01

(+1)

animelover.anna
28 января 2016, 01:01

мне нравится темы в яндексе

strigina.valerya
28 января 2016, 01:01

:-) Я вообще согласна но аниметему тоже не мешало бы поменять хотя строка в гугле тоже сойдет

 

strigina.valerya
28 января 2016, 01:01

 

Нас и здесь неплохо кормят
Datsenko1243
28 января 2016, 01:01

Если честно мне бы хотелось что-бы была тема связаная с космосом...

Весёлый котик
28 января 2016, 01:01

Вы можете установить такую тему уже сейчас, перейдя по специальной ссылке. Эта тема также есть и в настройках Вашего почтового ящика.

lpolosatik
28 января 2016, 01:01

с кошками!(love)

sovoly
28 января 2016, 01:01

[:]|||||||||[:][:]||||[:][:]||||||[:]

^_^ в стиле музыкальных инструментов, каждый раз разных.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:01

Да, прикольная тема!!!!!! )))))))))))

 

ShevtsovaEN
28 января 2016, 01:01

А мне бы хотелось тему,  которую можно было бы оформлять самому, например, вставлять свои личные фотографии!

akrezeda
28 января 2016, 01:01

Это хорошая идея!
Самому делать картинки))

wymn2012
28 января 2016, 01:01

Привет когда зайдёш ответь плиза :-)просто мне скучно:-(.

bravia.azat
28 января 2016, 01:01

А еще хотелост бы, чтобы вся почта парила в мыльных пузырях, передвигалась по экрану, была живая

katarinash
28 января 2016, 01:01

А мне такая очень нравится!

SYPER21
28 января 2016, 01:01

Ну в говно-стиле[:]|||||||||[:][:]||||||[:][:]||||[:]:-$o_O(+1)+1+1+1

bydanov.sa
28 января 2016, 01:01

В стиле командной строки, только не так уныло как в gmail. Я бы сказал в стиле Яндекс.Root

the-dixx
28 января 2016, 01:01

+1

cristina.crasnova13
28 января 2016, 01:01

американских звёзд ( джонни депп, кистен стюарт и др.)

po.alekcei2012
28 января 2016, 01:01

мне больше нравится нарисованные написания,мультяшка!!!

t.kuchmina
28 января 2016, 01:01

Многие любят кошек, так почему нельзя сделать такую тему? Было бы приятно!

Zmeyuko
28 января 2016, 01:01

Дадада, даёш кототему))))

Ирина Лемешкина
28 января 2016, 01:01

хотелось бы музыкальную тему

музыкальные инструменты

а за пластилиновую спасибо :-)

 

diana.butterfly2011
28 января 2016, 01:01

в готическом стиле)))

Маша
28 января 2016, 01:01

да!) что-нибудь мрачненькое.... готишное)

cool.nastya-prasolowa2014
28 января 2016, 01:01

И вязаную тему

 

reginkd
28 января 2016, 01:01

LEGOOOOO 

  

the-dixx
28 января 2016, 01:01

Linux 4eva!

radm.vozniuk2013
28 января 2016, 01:01

Суппер!Я пользуюсь!

Владимир Теплых
28 января 2016, 01:01

Россия выбирает Ящу.(кривенький косенький но свой !!!) молодцы

elena.yaschenckina
28 января 2016, 01:01

вязание, лоскутное шитье, вишивка,  - рукоделие)

sir.chirich
28 января 2016, 01:01

В стиле Великой Отечественной войны

julistek
28 января 2016, 01:01

Пластилиновую новогоднюю.

unjhakowa2003
28 января 2016, 01:01

животных каких-нибудь

svyatoslav.ken
28 января 2016, 01:01

Зебр.

krd.rosstroy
28 января 2016, 01:01

Мне хотелось бы, чтоб она вообще работала! Хотя бы без тем! Не в мобильном приложении, не тут ничего не работает. В мобильном вообще ничего не показывает, а тут вместо темы, пишет включите облегченную версию!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:01

Добрый день!

Возможно, предложенная мной инструкция устранит проблему. Если во время её выполнения у Вас возникнут затруднения, обращайтесь за подсказкой! 

1. Пожалуйста, попробуйте очистить кэш браузера и удалить cookies

2. Если у Вас работает блокировщик AdBlock, попробуйте его отключить и посмотреть, будет ли загружаться почта. 

3. Если блокировщика нет, пожалуйста, проверьте год, месяц и день на системных часах Вашего компьютера. В случае, если данные установлены неверно, установите их (неверная дата может влиять на корректность почтового сертификата и, соответственно, быть причиной проблем с загрузкой почты). 

4. Если все эти действия не помогли, пожалуйста, уточните, используете ли Вы антивирус, и, если да, то какой? 

krd.rosstroy
28 января 2016, 01:01

Добрый день, причину устранил. Спасибо за помощь. Проблема была в браузере Мозила, точнее в его теме, которая некоректно работала с яндексом. Убрал тему, почистил кеш и куки и всё работает. Ещё раз пасибо за помощь. Буду очень признателен, если сообщите, когда отремантируют почтовую программу яндекса для андройд. Заходит, но ничего не происходит и не высвечивает даже папки.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:01

Обращайтесь к нам еще!

egorsa43
28 января 2016, 01:01

надо зделать тему с соником

Брес Ши
28 января 2016, 01:01
В целом, хотелось бы чтобы можно было выбрать одну тебя для всего: для Я.Почты, для Я.Подписки, для Я.ру, для Яндекс (главная страница). Мне вот нравится "ночная" тебя в Я.Почте (и Я.Подписке), но не могу её применить для остальных страниц
Георгий
28 января 2016, 01:01

+1. чтобы одна тема для всего

AVAAYA
28 января 2016, 01:01

+100500 для всех страниц яндекса)

aredax
28 января 2016, 01:01

+1!

аха, пластилиновая для яндекс.денег:-)

n.zelewa
28 января 2016, 01:01

супер классно!!!!!!!!!!!

liza.rapanova
28 января 2016, 01:01

Я С ВАМИ СОГЛАСНА!!!!(+1)[:]|||||||||[:];-):-)

mse0406
28 января 2016, 01:01

ПО СЮЖЕТАМ МУЛЬТИКОВ ТОЖЕ БЫЛО БЫ НЕ ПЛОХО ))))))))

paulinep
28 января 2016, 01:01
Очень хорошо получилось. Спасибо тем, кто это все "слепил" У даже проснулся кретив. (love)
kostya-710
28 января 2016, 01:01

Пластилиновая почта душу греет притормаживаю на лоне природы и отдыхаю душой

Tiger197
28 января 2016, 01:01
Тему зависящую от времени суток и года. как на главной поиска. Или уже есть такое?
Е.
28 января 2016, 01:01
Спасибо. Попробуем.
Golden Golden
28 января 2016, 01:01

Так красиво получилось, яндекс радует=)

AnovRus
28 января 2016, 01:01
На гмыле есть темка Дерево. Оформление зависит от погоды региона и времени суток. Туман, дождь, молнии, снег и т.д.
melime
28 января 2016, 01:01

да-да!

i.k.s.2009
28 января 2016, 01:01

На Яндексе тоже есть подобная тема, называется - "Погода".

анон анонович
28 января 2016, 01:01
Да! Тема выглядит объемной и просто милой! Клево =)
romaushan
28 января 2016, 01:01

+1

alex3vsn
28 января 2016, 01:01
Еще можно тему зависящую от погоды ;-)
А пластилиновая тема просто супер 
Е.
28 января 2016, 01:01
А спасибо )
ujkbktj
28 января 2016, 01:01

да в Hotmail есть похожие

они зависят от времини суток надо только выбрать город

Моделина Александра
28 января 2016, 01:01

Мне кажется, что у оформления "Я.почты" просто нет конкурентов! Могу привести примеры:

В контакте - однообразный и скучный стиль, не поднимающий настроения;

Фейс бук - тоже самое.

Яндекс - Лучше всех!(love)

ishchak
28 января 2016, 01:01

Я очень хочу научиться делать небольшие пластилиновые мультяшки, так, для себя, или чтоб перед друзяками похвастаться. Леплю хорошо. Пофоткали картинки с мамой , но какой програмой пользоваться, чтоб эти картинки ожили? Я слышал, что есть такая, которая фотки сдвигает по нескольку штук в секкунду - и получается мультик. подскажите,где найти, ПЛИЗЗЗ! Ярик.:-)

kidma32
28 января 2016, 01:01

Live WebCam, но для нее лучше купить веб-камеру...ноутбук, веб-камера и эта программа и вот что получилось у моих детей http://www.youtube.com/watch?gl=RU&v=vhmuC1kf-NM

trahtenberg.jina
28 января 2016, 01:01

клевый мульт

frau.katja-schestakowa
28 января 2016, 01:01

Есть програмка macromedia flash. Там  либо рисовать каждый кадр либо фотки вставлять.

Моделина Александра
28 января 2016, 01:01

Сайт: Майкрософт, там выбираете подходящую программу, скачиваете и пользуйтесь!

Правила Пользования найдёте на этом же сайте в разделе "объяснения";-)

Nastyshka2000
28 января 2016, 01:01

насчёт пластилина не знаю, но у меня есть программа по мультикам . у меня много мультиков от этой программы . программа-Piviot

ishchak
28 января 2016, 01:01

спасибочки

deminart97
28 января 2016, 01:01
 
Еще можно тему зависящую от погоды 
.... чтобы и почту проверить и прогноз погоды узнать))))
Дмитрий С.
28 января 2016, 01:01

ага,в фильме хотабыч есть програмка,называется в падлу встать и в окно посмотреть)))

tulkamarina
28 января 2016, 01:01

про погоду это хорошо, только я, дкумаю, надо если жарко - то зиму, а если дождик - то солнышко!

Моделина Александра
28 января 2016, 01:01

Я думаю, что лучше когда жарко - то местечко в тени(где нибудь под деревом)

Кстати, тоже можно в "пластилине" сделать

Stronghold.arti
28 января 2016, 01:01

[:]|||||||||[:]

Н. М.
28 января 2016, 01:01
Старания Ваши не напрасны! Нравится!:-)
vizhn.rossia
28 января 2016, 01:01
Добавьте тему коты
ujkbktj
28 января 2016, 01:01
да-да(+1)[:]||||[:][:]||||||[:][:]|||||||||[:]
veris-aeterna
28 января 2016, 01:01

и я за! но и эта тема - просто загляденье и реально вдохновляет)

МАУК "ГЦОП" г. Перми
28 января 2016, 01:01

ждем тему с котами!!!

A13
28 января 2016, 01:01

Присоединяемся в ожидании котов!!!

Lir9n
28 января 2016, 01:01

Котейки, котейки!)) весёлые и забавные

Юлия Б.
28 января 2016, 01:01
Хотелось бы, чтобы темы касались и самого Яндекса,  а не только почты. Пластилиновая заглавная страничка, и не только верхушка, а вся страничка - это же как здорово! Но, конечно, это должно быть сделано только опционально - можешь применять тему к Главному Яндексу, а можешь и не  не применять!

Какие темы хотелось бы увидеть? Ну, к примеру, Космос - всякие туманности, спиральные галактики, кольца - это очень красиво! Или, скажем, пейзажи,нечто вроде обоев; думаю хороша была бы тема, повторяющая текстуру/фактуру какой-нибудь ткани, ну, например, бархата или любой другой, только объёмной!
freeman-summer
28 января 2016, 01:01
Согласен, что темы космоса, галактик и звёзд - это было бы круто!
И присоединюсь - пластилиновая тема - супер! И хочу её на главной, но чтоб и погода осталась... Нравится мне термометр в сосульках, и что от времени суток меняется фон.
Юлия Б.
28 января 2016, 01:01
Единственным недостатком такой темы, как Космос может быть, то, что она слишком тёмная, даже не  смотря на светящиеся галактики и т.д.  Но тут надо смотреть!

А пластилин - да, действительно - что-то очень тёплое, душевное -  из детства ветерок, за что нашему Яндексу, ещё раз - СПАСИБО!
safiullina.ella2012
28 января 2016, 01:01

Тема супер! +1

adelechka-konfetochka2012
28 января 2016, 01:01

(love)

Сергей
28 января 2016, 01:01
Тема - супер!!! Так и хочется дотронуться пальцем и мазнуть :-)
vinker2012
28 января 2016, 01:01

какая сылка?

:-@

i.carlov2013
28 января 2016, 01:01

:-Ovinker2012 Привет

viktoria-maxneva
28 января 2016, 01:01

Очень живо, креативно, мило, по-доброму, сказочно, супер-пупер, поднимает настроение, молодцы, ребята, спасибо!!!(+1)(+1)(+1)(+1)(+1)

Александр Долинин
28 января 2016, 01:01

дурак!

baussov
28 января 2016, 01:01

(B)всё классно. только не станьте похожими на других... и хорошо бы,чтоб темы сами менялисьB-) без напряга для браузера конечно. спасибо за заботу о нас.


 

ttt-dina
28 января 2016, 01:01
Ух ты! Здорово получилось! Пойду поставлю эту тему...:-)
    Мне хотелось бы что бы была тема связанная с природой:растения и т.д.,всемирно известные заповедники или действительно космическая тема!
abdullaeva.com
28 января 2016, 01:01

Просто супер! ЯНДЕКС РУЛИТ НАД ВСЕМИ(love)

Gerfert
28 января 2016, 01:01
Хочу тему 8 бит! =)
Гурылев
28 января 2016, 01:01
поддерживаю! (+1)
Моделина Александра
28 января 2016, 01:01

Я тоже!

meinhlam
28 января 2016, 01:01
8 бит и терминальную. Старый компьютер. Или BBS.
aredax
28 января 2016, 01:01

+1!

scart-avto2
28 января 2016, 01:01

(+1) стопудняк )) и мелодию при загрузке из марио 8)

ar.i.yua
28 января 2016, 01:01

Отличная тема! И стишок в комментариях презабавнейший;)

А мне вот еще хотелось бы тему со 
старыми
 любимыми  советскими мультфильмами ("Малыш и Карлсон", "Жил-был пес"....)....Думаю, было бы так же тепло и душевно:)....

benda.lyubov
28 января 2016, 01:01

Очень понравилось,молодцы!!! Даже не раздумывала -поставила сразу как увидела  её.

Салон красоты Studio 1
28 января 2016, 01:01

ТОЧНО!!!!! 8битный марио и мухаморы везде)))) грибков побольше!!!!!!

muxarrama
28 января 2016, 01:01

класс;-)

black.yelow
28 января 2016, 01:01

(+1)

omm.111
28 января 2016, 01:01

(+1)

Анна
28 января 2016, 01:01

Спасибо большое за такую чудесную новую тему! уже поставила себе)


 

А какие темы вам бы хотелось увидеть в Яндекс.Почте?

Хотелось бы тему с популярными фильмами и сериалами, а ещё анимировынных, например, падающий снег или идущий дождь и т.д.

 

golden-seeker
28 января 2016, 01:01
 
Тему зависящую от времени суток и года. как на главной поиска. 

да, я тоже такую хочу
пока поставлю пластилин
спасибо
ant-gun
28 января 2016, 01:01
Офигенская тема. Пожалуй самая лучшая. И самая креативная. Остановилась на ней как только она появилась и с тех пор не меняю. Она все время меняется и такая позитивная.
Ole5y
28 января 2016, 01:01
Не могу не согласиться! Тема обалденная!! Как увидела - сразу захотелось её поставить. Радует, что вы не делаете темы со знаменитостями и актерами. Не стоит повторяться за другими. Намного интереснее видеть творческие идеи вроде таких, как Пластелиновая Почта)) Спасибо больше создателям этой темы и Яндексу!
golden-seeker
28 января 2016, 01:01
еще космос и природу зелененькую да
Lynn «Кофеман»
28 января 2016, 01:01
Зелёненьких там уже две есть, «трава» и «футбольная» :-)
rg-partner
28 января 2016, 01:01

мне бы хотелось что-нибудь с лошадями, так нравится...

dvor.el.shtankova
28 января 2016, 01:01

(love) Очень радует,  большое спасибо за творческий подход 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:01

Это просто чудо! Сразу улучшается настроение. Словно возвращаешься в мир детства.

maria-poshta
28 января 2016, 01:01

Здорово! очень нравится:)

petrova355
28 января 2016, 01:01
Браво создателям!Низкий поклон за Ваш упорный труд!Даже не верится,что такое реально можно было сделать,представляю сколько ушло трудов!
Из пожеланий :может меховую или бархатную тему,также из реальной текстуры,было бы очень здорово и хотелось бы побольше оттенков различных цветов,например есть розовая,добавить нежно-розовую,или наоборот цвета фуксии.
DRAKOH2008
28 января 2016, 01:01
тема кайф, как сам лепящий из пластилина, не много даже завидую, спасибо Вам, установил себе ее на место Морской! ;-)
zakordonskaya.n
28 января 2016, 01:01
Попробовала. Понравилось! Спасибо!
motina.v
28 января 2016, 01:01

здорово,спасибо!!!!!!!!!!!!

lady.vasina-tonya
28 января 2016, 01:01

очень позитивно и весело)))классно.по-русски с душой:)

da.Apracsina
28 января 2016, 01:01

Яркую летнюю хочется ! ))   прикольную ,  а  сдеелайте так , что бы самому можно было тему делать , например смою фотку на тему поставить или котэ своее )))  

zara20v
28 января 2016, 01:01

 

:-)хаахххххххххххххааааа круто

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:01

Круто!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:01

Круто!

Лина
28 января 2016, 01:01
а мне понравилась новогодняя,милая и ненавязчивая,в спокойных тонах.
а хотелось бы темку чтонить ввиде блокнота и тетрадного листа в клеточку с красивым вензельным шрифтом-)
lidiabolk
28 января 2016, 01:01

Вы молодцы

Cheba2
28 января 2016, 01:01
Большое спасибо, очень красиво, поставила себе. Было бы прикольно сделать тему из различных "рамочек" в которые можно было бы подгружать свои рисунки или фото. Так же присоединяюсь к тем, кто хотел бы чтоб загрузочная станица имела тот же дизайн, что и почта.
DragonTander
28 января 2016, 01:01
Спасибо за тему, понравилась, хотя потом все же вернулся к стандартной. Не люблю излишеств - отвлекают. Касательно новых тем - очень хотелось бы увидеть тему в фирменных цветах яндекса.
korvd
28 января 2016, 01:01

Ахах))

flashr
28 января 2016, 01:01
Вы попали в ТОП30 самых обсуждаемых тем в блогосфере.
Это Ваш 1-й ТОПовый пост за последний год.
Посмотреть статистику автора можно в карточке топблогера.
Юлия
28 января 2016, 01:01

и мне безумно нравится! очень классно!

svet-fomkina
28 января 2016, 01:01
Здравствуйте! У меня извените вопрос к разработчикам новых версий сайта. Мне поставили новую версию почты на сайте и я не могу открыть ни одного письма. А на мобильной версии почты я могу прочитать только половину,или одну только тему письма. Помогите пожалуйста уладить этот вопрос. Большое спасибо за понимание.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:01
А Вы заходите в Почту через мобильный телефон или с настольного компьютера?
svet-fomkina
28 января 2016, 01:01
Здравствуйте! У меня извените вопрос к разработчикам новых версий сайта. Мне поставили новую версию почты на сайте и я не могу открыть ни одного письма. А на мобильной версии почты я могу прочитать только половину,или одну только тему письма. Помогите пожалуйста уладить этот вопрос. Большое спасибо за понимание.
arapov.pv
28 января 2016, 01:01

Хотелось бы видеть больше пластилина))

Города из пластилина, улицы, скамейки, что-то приблеженное к повседневности...

Не только природу.

Пластилин еще!

Медведев Сергей
28 января 2016, 01:01
Хочу простую черно (или темно-серо)-белую тему, а то простые темы в 2010 версии какие-то бледные. Немного глаз напрягается.
kovanat2007
28 января 2016, 01:01

"Как делалась пластилиновая тема" ИЛИ "Мы высосали  из пальца предмет гордости"

zal-mariya
28 января 2016, 01:01

попробуй сделай такую или лучше, а потом говори.

Хорошая тема, интересно сделана.
Я думала, рисованная.

А тут, оказывается, столько работы было.

Молодцы.

kovanat2007
28 января 2016, 01:01

не истери, маша, побереги нервы... и не трудись, не отвечай на этот коммент...

Янтарь
28 января 2016, 01:02
ishchak
28 января 2016, 01:02

Я очень хочу научиться делать небольшие пластилиновые мультяшки, так, для себя, или чтоб перед друзяками похвастаться. Леплю хорошо. Пофоткали картинки с мамой , но какой програмой пользоваться, чтоб эти картинки ожили? Я слышал, что есть такая, которая фотки сдвигает по нескольку штук в секкунду - и получается мультик. подскажите,где найти, ПЛИЗЗЗ! Ярик.:-)

alex3vsn
28 января 2016, 01:02
А какие темы вам бы хотелось увидеть в Яндекс.Почте?

Собственные :-)
Ну чтобы я мог поставить на фон свою картинку, а остальное оформление(оформление кнопок "Написать", "Это спам" etc) было бы поставить "из шаблонов". Типа как это реализовано в Twitter.
oto2006
28 января 2016, 01:02
На МАСе в сафари не работает- вылетает. Очень хочется попробовать.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:02
Что именно происходит? Попробуйте обновить версию браузера на странице http://browser.yandex.ru
a3b7
28 января 2016, 01:02
Класс! Со вкусом детства
freeman-summer
28 января 2016, 01:02
А ещё я думаю, что вы получили бы ещё больше отзывов, если бы сделали тему для браузера - например, того же лиса. Пластилиновые кнопки - было бы супер. Ну или хотя бы шкурка на панели от Я. :-)
youtracker
28 января 2016, 01:02

А какие темы вам бы хотелось увидеть в Яндекс.Почте?


Хотелось бы что нибудь на тему дождя.
Очень нравиться такой дождь:
http://themes.googleusercontent.com/image?id=1iJBX-a-hBX2tKaDdERpElPUmvb4r5MDX9lEx06AA-UtZIQCYziZg3PFbmOyt-g2sH8Jo
Zvetik7
28 января 2016, 01:02
Классная тема. Очень прияно. Порадовали!! Спасибо!

Только лично мне нравится, когда поле с папками и с письмами цветные, а не белые...
Как в Оригами, например.

Вообще, вы - большие молодцы. Из-за почты полюбила Яндекс всей душой. Хотя до этого много лет пользовалась TheBat.
farcrys
28 января 2016, 01:02
Можно предусмотреть возможность создавать самому темы путем подзагрузки картинки - фона, как это гениально реализованно в твиттере!
reddyphantom
28 января 2016, 01:02
ну это просто нет слов! Снимаю шляпу :)
natalie-timokhina
28 января 2016, 01:02
А вот скажите, пожалуйста, не планируется как-либо собрать эти гениальные пластилиновые картинки в отдельный блок, чтобы можно было, например, распечатать в цвете для детей или для себя - чтобы смотреть и жить радостно и счастливо? Или установить как заставку на экран монитора  со слайд-шоу. Или на мобильник поставить как тему. Я бы купила такой блок, если бы его выпустили.
Спасибо

aleksa-elena
28 января 2016, 01:02

Ой, супер идея!

Я бы купила тоже набор таких картинок! Хоть позитива больше будет!

Frakki
28 января 2016, 01:02
Было бы классно, если бы можно было самим оформлять себе почту... ну картинки ставить
ilja.yackowlev2010
28 января 2016, 01:02
Прикольно!
Анфед
28 января 2016, 01:02
Самая выразительная и четкая по чтению "Новогодняя". Если убрать "художественный изыск" - два снеговика и ёлку вверху панели , то было бы прекрасно оставить для круглогодичного пользования.                   Очень удачно подобран фон и на нём цвет текстовой информации. Это яркий пример лаконичного информативного решения - во главе четкость восприятия  , а уж потом украшательство.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:02
Выберите любую цветную тему (синюю, зеленую, серую, белую... т.п.) или легкую - они все такие, а легкая вообще легкая ;-)
agerov
28 января 2016, 01:02
Молодцы. Свежая идея.
LenaD.19
28 января 2016, 01:02
Класс (+1)! Вы не против что я утощила в Я.ru?:-)
Анфед
28 января 2016, 01:02
Извините за неточность. Я не указал, что именно в ночном оформлении
 Новогодней темы (после 21:00ч) удачно выбран фон и на нём очень читабельна текстовая информация, а вид темы изящен и лаконичен.
       Моё пожелание: - сделать "ночное" оформление круглосуточным и,
если убрать новогодние атрибуты, - круглогодичным.
       Хотел бы увидеть Ваш комментарий, т.к. редкое в наше время, Ваше уважительное отношение к письменному Языку  позволяет надеятся на Ваш вкус и критичность. 
Е.
28 января 2016, 01:02
Здравствуйте.
Учтем Ваше предложение и сделаем тему с более темным фоном, "в стиле" новогодней.
Спасибо.
sla5502
28 января 2016, 01:02
Спасибо большое  хотелось бы  темы  по определёным видам работ,  я работаю проходчиком    это  подземные работы . хотелось бы чтобы высоздали такую тему для почты и для общей начальной страницы ядекс  из пластилина .
Прекрасная  Ваш страна пластилиния 

Спасибо большое  за что то новое !
Вячеслав
Алиса
28 января 2016, 01:02
сижу в "пластилине", спасибо за прекрасную обновку!)))
termariya
28 января 2016, 01:02
тема интересная, но есть проблема из почты не возможно выйти.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:02
Как так? Ссылка "Выход" справа вверху. Крестик в правом верхнем углу окна на худой конец.
termariya
28 января 2016, 01:02

Спасибо! Я уже разобралась

maks-imus
28 января 2016, 01:02
Лично мне пластилиновая почта понравилась очень! Жаль, что не весь сайт Яндекса в неё пока не превратили :-( А так всё очень оригинально и красиво! Молодцы!
juju.marchelo888
28 января 2016, 01:02

САМАЯ КРАСИВАЯ ТЕМА,

ПРИДУМЫВАЙТЕ ЕЩЕ ЧТО-НИБУДЬ)

УСПЕХОВ!!))

yurjev.ruslan
28 января 2016, 01:02
А что если создать тему НЕОН? Для главной страницы Яндекса и для Почты! Было бы невероятно круто. ;-)
И тема - свечи! Интересно было бы! А от пластилиновой - я в восторге! :-)
sova7755
28 января 2016, 01:02
Чудесная почта. Тёплая, живая, смешная. Спасибо!
questions7
28 января 2016, 01:02
прикольный making of
Юлия Абашева
28 января 2016, 01:02
Спасибо вам за все темы, очень красиво)) хотелось бы побольше тем с животными, природой, можно даже на тему космос)) и хотя бы одну тему с аниме))
olga-pisyaukova2008
28 января 2016, 01:02
Спасибо, мне очень понравилась пластилиновая тема(love)
vad8609
28 января 2016, 01:02
Пластелиновая самая прикольная )) Никогда у вас подобного не видел . Тот кто придумал тот самый умный ! ))
Дождь
28 января 2016, 01:02
Здорово получилось! 
Тему в стиле "фэнтези" сделайте, пожалуйста!
И времена года неплохо бы. :-D
Иван
28 января 2016, 01:02
ЭТО ЗАЧЕТ!
aleksanna
28 января 2016, 01:02
tema ochen ponravilas:)
Гурылев
28 января 2016, 01:02
мне очень хотелось бы самостоятельную настройку тем. ибо вкусы - и мои и других - слишком часто меняются, иногда даже в зависимости от той же самой погоды, и хочется сменить всё, что только можно.
самостоятельный выбор фонов и иконок - это было бы очень здоровской функцией!
ledi.di.14
28 января 2016, 01:02
Молодцы, это просто супер!!! я сразу же установила эту тему! Очень мило)))
p.kurganscky
28 января 2016, 01:02
А можно ли переключиться из режима "пластилиновой" почты в обычный вид интерфейса? 
Весёлый котик
28 января 2016, 01:02
На странице выбора темы оформления предложено множество других вариантов.
sir1knight
28 января 2016, 01:02
нам бы хотелось увидеть push в посте. неплохо ещё синхронизацию контактов и календаря.
Akella2002
28 января 2016, 01:02
Подскажите дурачку, как вернуть старую почту? Новая у меня не работает ни в файрфоксе, ни в сафари, в ИЕ. Оформление neo2 у меня не работает, как мне попасть в настройки, чтобы сделать обычный, классический вид? Внутри пустой фон, на месте писем ничего нет, одни обрамления: поиск, почта, деньги, помощь, настройки, выход. Знаю, что в настройках это было, но они тоже не грузятся. А в ПДА версии настройки "ламерские", чисто пда-шные, а не общие.
Спасибо, можно в мыло ответ, я с телефона прочитаю.
Е.
28 января 2016, 01:02
А https://mail.yandex.ru/neo2/ открывается?
Akella2002
28 января 2016, 01:02
Нет, конечно. Я знаю, что там менять - пустое поле фоновое. Вот где на ролике лепят пластелином обрамление - оно есть с верхними надписями/текстом. И внизу есть. А слева, где список папок и в середине - ничего, фон серовато-мутновато-зеленоватый.
Раньше, когда modern стиль внедрили всем, а потом neo можно было вернуться, а сейчас один только вижу вариант - с другого компа изменить их. Я так сделал, когда neo придумали. Но это никапли неудобно. И почему в пда-версии настройки не полные, а "убогие", узкоспециализированные? (это как замечание программерам). Вобщем такая вот загогулина... :-/
Akella2002
28 января 2016, 01:02
Дико извиняюсь, букву не заметил. Через httpS работает. Спасибо. Только если нажать на "Настройки", то Сафари молча закрывается (типа альт+А4). C ИЕ всё настроил.
Спасибо.
баг или фича: в настройках можно выбрать было новый стиль и нео. А когда нео выбрал, то можно стало выбирать и 2003 года, и "инновационный"?
Е.
28 января 2016, 01:02
>Сафари молча закрывается (типа альт+А4)
Какая ОС? Какая версия сафари?

> баг или фича:
Временное послабление

p.s. какой у вас провайдер?
Akella2002
28 января 2016, 01:02
WinXP SP3, Safari 4.0.4 (531.21.10).
Провайдер http://www.j-volga.ru/?id=77918 Тариф Сатурн.
tanais99
28 января 2016, 01:02
Милые Яндексовцы!
Огромное спасибо за пластилин!
Добавьте еще 20 коробок пластилина, порадуйте душу.
И насчет оформления главной  Яндекса - согласна, что пластилиновая тема должна быть.
fedorov97
28 января 2016, 01:02
Тему "системный администратор". Черный экран командной строки. :-D
sst88
28 января 2016, 01:02
Суперски сделано!:-)


А я предпочитаю тему Апельсин - лучше стимулирует трудовой настрой!;-)
Ekaterina Gordeeva
28 января 2016, 01:02
Спасибо за видео!!! очень интересно. Уважаю Ваш труд!
irina22317
28 января 2016, 01:02
Тема очень здоровская! и каждый раз поднимает настроение!
Вот вам еще идейки из детства: помните как в школе или садике нас всех осенью заставляли деать поделки из каштанов, желудей, экибаны! Было бы здорово увидеть такую тему обьемной, как пластелин!
еще есть мысль- бисер, жевачка, танчики или вообще какие-то игры из приставки.
А и еще- помните в детстве была игрушка-радуга?!!!
Юлия Щеренкова
28 января 2016, 01:02

Круто;)


хорошая идея

vladimirsytov
28 января 2016, 01:02
ХОТЕЛОСЬ ББЫСВОЮ КАРТИНКУ НА ФОНЕ ВИДЕТЬ
alba93
28 января 2016, 01:02
Получилось конечно же отлично! Креативно, необычно. Спасибо!!!
artastelle
28 января 2016, 01:02

Я бы хотел увидеть не новую тему, а английский интерфейс. 

Е.
28 января 2016, 01:02
Мы вас слышим.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:02
А я не услышал =(
Повторите!!!!!
tkhakhlova
28 января 2016, 01:02
Здорово! :-)
Pantuphl
28 января 2016, 01:02
Спасибо за пластилиновую почту. Так весело на нее смотреть и рассматривать всякие детальки. Теперь иногда даже не замечаю, что пишу серьезные письма! ) Спасибо за творчество и вдожновение!
alexey-borealis
28 января 2016, 01:02
Абсолютной прелестью были бы обои для рабочего стола в таком стиле.(love)
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:02
Я бы хотел увидеть тему  "Космос" , которая обновляется, подобно теме "Столицы" .
Главное, чтобы в теме применялись не рисунки, а реальные фотографии !!!
К примеру, это могут быть изображения планет, звезд , комет и т. д.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:02
Единственная проблема может быть с цветом шрифта и его читабельностью....
dicheva2011
28 января 2016, 01:02
(love)Спасибочки большое!!! Очень нравится!!!!!!
Олечка
28 января 2016, 01:02
Здравствуйте! Мне очень понравилась пластилиновая яндекс. Так красиво, стильно и необычно.Здорово, молодцы!!!!!!
yazamkadysh
28 января 2016, 01:02
Я регулярно захожу в Я.Почту со своего нетбука, разрешение дисплея 1024 на 600, браузер Google Chrome. При использовании этой "связки" + новой версии почты (neo2) внизу браузера появляется горизонтальный скролбар, но "скролить" можно всего несколько пикселей. У меня просьба - есть ли возможность адаптировать новую версию почты под экраны размером 1024х600 точек?
Е.
28 января 2016, 01:02
Какая версия хрома?
yazamkadysh
28 января 2016, 01:02
8.0.552.237

Если нужно, сделаю screenshot
Е.
28 января 2016, 01:02
Давайте.
yazamkadysh
28 января 2016, 01:02
Вы знаете, произошло странное.
Я переустановил Windows. Установил Google Chrome и всё стало нормально - никаких скроллбаров внизу :)
VitaLyn
28 января 2016, 01:02
пластилиновая-самая крутая!!!! море позитива!!!! и классные фигурки!!!! каплевыдные птички) все улыбаются) супер!! я в восторге!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ))))) РРРРРрррр!!!
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:02

Классная получилась тема оформления!


 

Jusked
28 января 2016, 01:02
Суперская тема, давно ждал красивую тему, остальные мне не особо нравились, а эта просто замечательная. Красивее ни тут, ни в гмейле больше нет, на мой взгляд!
Юлия
28 января 2016, 01:02
Большое спасибо за пластилиновую почту! Чудесно!!! :-)(love)Пожалуйста, продолжайте по временам года!
mileysparrow
28 января 2016, 01:02
Браво)) Использую, поднимает настроение)
Вот бы ещё тему с акварельными рисунками старых городских улочек - Москвы, например, или другого города)
vovasawchencko
28 января 2016, 01:02
пробный текст для оформления письма
Виталий
28 января 2016, 01:02

Я сколько пробую темы, ни одна не нравится. То блеклые какие-то, то наоборот темные.

Дольше всего держится тема "Красная книга" и "Пластилиновая" именно из-за того, что в них порядок с контрастностью. Добавили бы возможность остановить слайд-шоу в них, чтобы зафиксировать на понравившейся картинке.

Михаил С.
28 января 2016, 01:02
Моя любимая тема )
aflpost
28 января 2016, 01:02
А вот у меня после "обновления до пластилиновой версии" начались торможения. Иной раз на сообщение или кнопку нажимаешь - по минуте никакой реакции. Раньше так не было. Что-то можно предпринять?
Tianuchka
28 января 2016, 01:02

Это офигенно крутая тема ))

Авторам огромное спасибо.

Но очень хотелось бы ее на главную страницу, как уже многие просили ))

bezalya
28 января 2016, 01:02
Прикольно!Очень красиво получилось!
d-estre
28 января 2016, 01:02
оно ОЧЕНЬ прикольное получилось :)
marvellous-jewel
28 января 2016, 01:02

Мне нравится Пластилиновая тема, в ней хорошо подобраны цвета, она спокойная и не раздражает, в отличие от других тем.

Но маловато сюжетов. Мне бы хотелось больше разных картинок в том же стиле, таких же милых и наивных.

:-)

pechnikova.sonya
28 января 2016, 01:02
Клеево!:-)
keirweb
28 января 2016, 01:02
Может, тема любви?))хотя 14-е число уже уехало...тема цветов или неба в разных красках))
keirweb
28 января 2016, 01:02
Все варианты темок в пластилине очень заманчивы...другие темы иногда перебираю, но пока больше нравится ЭТА(love)  и пусть сколько угодно этих коробок, только глаза радует моим племянникам такой фон.Ну а нам, взрослым, вообще с утра нагоняет радостный настрой...а кофейный вариант можно сделать?
<h1>Саша</h1>
28 января 2016, 01:02

Голосую за кофейный!!! (B)

И тема с амурчиками была бы тоже... очень "функциональной". Дождаться пока девушка отойдёт от компьютера и... :-D

Абхазия частный сектор Гагра
28 января 2016, 01:02

Шикарная тема! Очень позитивная:)

Еще хочется космос, горы, море - чтоб максимум натурально, в стиле фотообоев. Также времена года интересно было бы и желательно не только для почты, но и для всего Яндекса. А вообще жду-не дождусь появления безочковых 3Д технологий. Вот это была бы тема!:)

baikonurfest
28 января 2016, 01:02
Опера 11.01 (1190) косячит немного... Пока рисунок не открылся полностью, незагруженная часть представляет собой набор разноцветных точек. А так ВСЁ ЗДОРОВО! 
Loginburg
28 января 2016, 01:02
Идея отличная, смотрится просто супер, тем можно сделать миллион!
iskorka-3
28 января 2016, 01:02

Ух ты)

Спасибо вам за такую замечательную вещь - пластилиновый ящик для почты ^^

deerslayer
28 января 2016, 01:02

- А какие темы вам бы хотелось увидеть в Яндекс.Почте?

- Star Wars

cantarella
28 января 2016, 01:02

Отличный дизайн, спасибо большое за креатив и труды!))))

Поставила и не перестаю радоваться)

Иван Ильин
28 января 2016, 01:02
мрачная, готическая тема была бы весьма кстати. и чтобы все тоже было
по-честному, нужно принести в жертву нескольких кур и их кровью написать
буковку "Я" в логотипе. жду видео.
slinka
28 января 2016, 01:02
Прекрасно получилось!
Антон
28 января 2016, 01:02
Очень позитивно вышло. Спасибо! Каждый раз когда захожу в почту и вижу эту красоту - поднимается настроение.
kamso
28 января 2016, 01:02

гениально.

мне оч нра

anastasiyalesnichaya
28 января 2016, 01:02

Вы умнички! Тема - СУПЕР!

 

 С П А С И Б О ! ! ! ! ! !...

amanda-su
28 января 2016, 01:02
с совами!
Sputnik1463
28 января 2016, 01:02
Aнимированную с часами.
proger-007
28 января 2016, 01:02

возможно чтоб она менялась в зависимости от времени года или времени суток - автоматически!:)

так, чтоб пользователь мог выбрать какую-нибудь картинку (лес, море, город и т.д.) а программа ее постоянно подстраивала под время!?:)

a-panin
28 января 2016, 01:02

Кто бы мог подумать! Здорово!

А ещё хотелось бы увидеть тему русской природы, причём для каждого месяца свой пейзаж, согласно сезону. А не как в плохих календарях :-), где в марте уже, а в ноябре ещё фото с зелёной травкой :-).

devden-gsx
28 января 2016, 01:02
Очень очень классно! Еще бы темы по авто-мото и абстракт качественный
bergerjohanna
28 января 2016, 01:02

обожаю вашу пластилиновую тему! Так здорово! Словно в детство снова возвращаешься...с мультиками про платилиновую ворону...помните такие?

 

правда у меня почему то виден в почте только верх темы, надо прокручивать страницу вниз, чтобы всю картину охватить

alla-ignateva
28 января 2016, 01:02
Молодцы! Здорово! Теперь ещё больше буду любить свою почту!:-)
oletan69
28 января 2016, 01:02
Пластелиновая тема понравилась больше всех, она красочная обьемная и очень добрая.
Павел
28 января 2016, 01:02
Ну вы, ребята, реально сумасшедшие! Респект вам и уважуха преогромные! Жаль, материально не могу поддержать...
galinbojko
28 января 2016, 01:02
Спасибо! Сделано с настроением  и нам в удовольствие! (love)
ken45
28 января 2016, 01:02
Браво! ИзЮмительно!
BOBAH70
28 января 2016, 01:02
Здорово!
penelopina
28 января 2016, 01:02
МОЛОДЦЫ!!!
ken45
28 января 2016, 01:02
Жаль только, что кнопка "влево" плохо работает - приходится возвращаться кнопкой "Home".
demchiks
28 января 2016, 01:02
Замечательная пластелиновая сказка! Яндекс как всегда в позитиве! Низкий поклон всей коменде Яндекса!!!!!!!
younumberone
28 января 2016, 01:02

Тема просто класс.(+1) Молодцы!!! Хотелось бы темку с группой Paramore:-D

Milander
28 января 2016, 01:02
Большое спасибо за пластилиновую почту)) Поднимает настроение каждый раз)) 
Хотелось бы видеть две темы
Готическое что-нибудь - замки, одежда, кружева..
И рок стиль в целом)
Еще очень хочется радужного яндекса) причем даже на результате поиска и в других сервисах)

Спасибо.
Cherry.LudOk
28 января 2016, 01:02
молодцы, ребята))) Пластилиновая - самая четкая тема)))
dar.capkovi4
28 января 2016, 01:02

классная тема) поставила уже себе. а хотелось бы увидеть темки с разными музыкантами))))))):-D

 
m.dobrer
28 января 2016, 01:02
Просто супер,любимый яндекс он и есть,любимый яндекс молодцы,респект вам и уважуха
Сергей
28 января 2016, 01:02
да, классная тема, мне тоже понравилась.
podporkinanna
28 января 2016, 01:02
Ребята, вы такие молодцы! Большие умницы,  что сделали такую добрую почту с юмором ;)). Теплый привет тому, кто лепил птиц и кота.
P.S. Вот этим мне очень нравится Яндекс - жизнерадостностью и творческим подходом.
tina.k2012
28 января 2016, 01:02

    Очень нравиться пластелиновая тема ! Просто молодцы! Весело,задорно.Так держать !

tina.k2012
28 января 2016, 01:02
Молодцы ! Спасибо  все с настроением .
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:02

Хотелось бы тему природы или вренени года..... А пластилиновая - СУПЕР!

kunduzer
28 января 2016, 01:02

Спасибо огромное, ребята! Профессионально, оригинально и позитивно! Спасибо ещё раз от всей души!

Натали
28 января 2016, 01:02
Очень красиво! Вы просто молодцы!:-)
ivashka-pashka
28 января 2016, 01:02

Тема в общем то клёвая!Получилось красивски!

 

Неплохо бы добавить тему в стиле Mac OS X...

Заходишь в почту и ... ОБА-НА! Рабочий стол сюда перенесли!

G.e.r.d.a.r
28 января 2016, 01:02
Очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень КРУТО!!!!!!! Просто суперски, ребята, так держать!
northernwizard
28 января 2016, 01:02

Прекрасно! Молодцы! Мне эта тема больше всех нравится! Присоединяюсь к пожеланиям ввести темы для главной страницы Яндекса и прочих сервисов.

А еще было бы здорово сделать ретро-тему, в стиле старых радиоприемников 30-х... В теплых тонах:)

(+1)

lexix
28 января 2016, 01:02
Очень хочется тему ежей. В сети очень много фанатов этих милых зверушек, думаю, многие оценят.
bojko.viktorya
28 января 2016, 01:02
ой, да!!!!!! ёжиков люблю безумно!!!!! я,даже, коллекционирую этих милых зверушек!!!!!!!!! )))))))) ДА!ДА!ДА! я голосую  -да!!!!!
nighton
28 января 2016, 01:02

а может на основе самых частых слов в почте сделать тему?

ну типа, если матершины и ругательств много - страничка будет злая

если всяких сюсей-пусей - розовой и пушистой

если бизнес-лексика - то и стиль деловой

ну и так далее

хочешь розовую страничку - пиши побольше сюсей-пусей

хочешь деловую - пиши про бизнес (:

bojko.viktorya
28 января 2016, 01:02
очень славная тема!!!! оформила ею свою почту и улыбаюсь каждый день!!!! спасибо, ребята!!!!!
Shan4972
28 января 2016, 01:02
А можно было бы разнообразить морскую тему? Вот как пластилиновую? К примеру, вначале идет сочетание мелкой гальки, песка и канатов, можно и якорей. Потом - парусники и маяки. Потом - морские глубины. Думаю, это было бы очень эффектно.
arsdezi
28 января 2016, 01:02
Б
Aleksa1C
28 января 2016, 01:02
ребята, вы гении :) удачи вам и успехов, побольше бы таких инетерсных тем :)
Khania1
28 января 2016, 01:02
Отличная почта получилась! Захожу туда не только  читать письма, но и посмотреть, какие новые пластилиновые картинки покажут;-)
Noita
28 января 2016, 01:02

Спасибо за прекрасную тему! С городами, кстати, тоже понравилось.

Хотелось бы чего-то уютного с разными персонажами (это могут быть какие-то наши российские зверьки), как они встречают разное время суток, разную погоду. Например, чем занимается ёжик или зайчик, с какими ситуациями сталкивается. Если сделать в едином иллюстративном стиле, это было бы и приятно, и познавательно.

glmih.glmih
28 января 2016, 01:02
клеван
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:02

Очень стильно! 5+

olzakoza
28 января 2016, 01:02
Сразу выбрала пластилиновую почту, а уж увидев все труды, даже и не собираюсь ничего менять!!!:-)
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:02

Пластилиновая тема самая лучшая! Хотелось бы еще по времени года.

tan91057
28 января 2016, 01:02
Я просто в восторге!!! Меня так радует оформление, да и не только меня, всю семью. Спасибо огромное!!!
nerawnodushnie
28 января 2016, 01:02
Пластилиновая тема очень-очень нравится! Спасибо всем создателям!
gsm-z
28 января 2016, 01:02

Очень хорошая тема получилась, просто супер, душу греют эти пластилиновые мультяшки.СПАСИБО БОЛЬШОе!

А я хочу с милыми румяными малышами тему, которые спят и просыпаются, любуются бабочками и кувыркаются в снегу

sboldt
28 января 2016, 01:02

Молодцы:-D! Было бы здорово, если бы ещё фоны к пластилиновой версии добавились...

Я в ожидании

olgastarostina09
28 января 2016, 01:02

Давайте теперь СЫРНУЮ!!!! :)

pin-upGirl111
28 января 2016, 01:02

стрались так! здорово получилось! большое спасибо!)))...

er5932008
28 января 2016, 01:02

Невероятно классно ребята придумали, и вообщем-то воплотили в действие. Пользуюсь сейчас этой темой. Одни позитивные эмоции. Пасиба.

nustrova
28 января 2016, 01:02

здорово! особенно. что картинки меняются!

nustrova
28 января 2016, 01:02

здорово! особенно. что картинки меняются!

riliman
28 января 2016, 01:02

Не стильно.

sestra-milos
28 января 2016, 01:02

случайный выбор темы каждый день. открываешь почту - и тебя ждет сюрприз.

nat95800347
28 января 2016, 01:02

Очень здорово,легко и приятно смотреть,душу радует.Молодцы ребята!!!

smesharik--nusha
28 января 2016, 01:02

Барашек Сант Экзюпери

ksy-arkhipenko
28 января 2016, 01:02

Молодцы!!От души работаете.Выкладываетесь на 100 %!!!!

darya-semenek
28 января 2016, 01:02

супер тема, спасибо) как всегда радуете глаз о.о

А какие темы вам бы хотелось увидеть в Яндекс.Почте?

тему hi-tech или деревянную ^_^

kosa-gerasimec
28 января 2016, 01:02

Можно было б сделать что-то старинное, из дерева или кованного железа. Прикольно думаю будет)))

taks-taksa
28 января 2016, 01:02

Очень здорово! Только увидела - сразу поставила. Очаровательно!!! (+1)

ku1kat
28 января 2016, 01:02

Классно, супер!

dwmobile
28 января 2016, 01:02

А можно сделать возможность видеть в списке входящих писем колонку, на какой email письмо было послано? (а то у меня сбор почты со многих ящиков происходит, надо в каждое заходить, чтобы понять)...

fogo2005
28 января 2016, 01:02

Даешь оформление для бухгалтеров!

annakomnina
28 января 2016, 01:02

спасибо!!!!!!!! оч здоровская и поднимает настроение!!!!!!

alenyshka223
28 января 2016, 01:02

Замечательная тема, веселая и добрая! Спасибочки огромное! )))

berezov.nickita
28 января 2016, 01:02

Хотелось бы видеть темы с различными персонажами из известных фильмов таких как "Star Wars"

Timofeew
28 января 2016, 01:02

Шедеврально! :)

Подкину вам идею:

Привидения, неизвестность. Вроде "синих огоньков" из "ОНО" Стивена Кинга. Ну, чтоб нервы пощекотать. =)

Или вот - Тема с картинками из "Гостьи из будущего" .

Или так - "А-ля Пикассо".

Я думаю, что у вас все получится!

Желаю вам новых творческих свершений!!!

costen.panteleew2011
28 января 2016, 01:02

абалденная штука получилась! спасибо вам!

volodinol
28 января 2016, 01:02

 

Пластилиновая тема просто здорово. Если что менять и дополнять только в этом ключе! Успехов!

natakaretina
28 января 2016, 01:02

Супер Молодцы!!!Пластилин это забавно,даже пальчики мастера можно рассмотреть.

Я теперь только на пластилине.

SilverJazz448
28 января 2016, 01:02

МОЛОДЦЫ!!!B-)

irina.limonina
28 января 2016, 01:02

Тема супер. СПАСИБО

ken45
28 января 2016, 01:02
Жаль, что когда почта открывается вся красотень внизу странички оказывается за пределами экрана.
oli.el
28 января 2016, 01:02

мне очень понравилась это тема.Спасибо!)

mariya124
28 января 2016, 01:02
Чудесная тема, спасибо! Я леплю из пластики - оттого еще приятнее видеть такую тему:) Каждый раз, обновляя страницу, получаю удовольствие!:)
Присоединяюсь к пожеланиям о теме, изменяющейся от времени суток и погоды.
И также к тому, чтобы можно было тему "распространить" на все сервисы Яндекса - но только чтобы это было по желанию, кому надо - тот включил, кто не хочет - у того только в почте (или на другом сервисе), а остальные сервисы с темой, например, классической:)
basketo
28 января 2016, 01:02
Молодцы! :-)
pachkov.sanya
28 января 2016, 01:02

Супер!!!!

А если вам сделать почту для сладкоежек, ммммм было бы очень Вкусненько!

i-rada
28 января 2016, 01:02

Очень клёвая тема!!! моя любимая! спасибооо!!!! ))))

S.Natalia-Nata11
28 января 2016, 01:02

Классно получилось! Интересно и разнообразно! Спасибо! Молодцы!  ;-)

tigra-olgavic
28 января 2016, 01:02

Очень симпатично получилось - спасибо!)))

lera-bah
28 января 2016, 01:02
супер))))
qwerty-nyan
28 января 2016, 01:02


Потрясающе! Ваши мастера и мастерицы просто молодцы ;)
Что касается тем, то я бы хотела увидеть тему в стиле 8-мибитных игр) В стиле "пиксель-арт", в общем :)

lyu15173483
28 января 2016, 01:02

(love)Мне очень нравится эта пластилиновая Яндекс почта.Удачи и новых творческих успехов.

undersand
28 января 2016, 01:02

))) здорово!

vertex112
28 января 2016, 01:02

Добавить тему под дорогую кожу и деревянные вставки

daska28
28 января 2016, 01:02

;-) Что сказать? МОЛОДЦЫ!

LeBateauCristal
28 января 2016, 01:02

Давно хотела узнать, где можно вручить кило печенек создетелям темы! Спасибо! Особенно мне нравится то, что тема меняется, и открывая ящик, ты не знаешь, что увидишь в этот раз :) Вот. Хотелось бы, конечно, такую красоту и для главной страницы, ибо все темы уже перепробованы, а такая долго не надоест. Успехов вам и творческого настроения!

sviter-sviter
28 января 2016, 01:02

Замечательная-замечательная-замечательная пластелиновая тема! Каждый раз открываешь почту, а там - куча РАДОСТИ! Спасибо ОГРОМНОЕ!!!

hristos.voskrese
28 января 2016, 01:02

Отлично сделано, молодцы. Большое спасибо.

angelwinged
28 января 2016, 01:02

Самая круть будет, если ящик можно будет оформлять самому (как с "персонами" Мозиллы). Выбор предустановленных оформлений пока что не очень.

А вообще пластилиновая супер! Жаль, что нельзя выбрать - например, только медвежонка с ромашкой и зайцами или только морское дно.

hristos.voskrese
28 января 2016, 01:02

Отлично! Спасибо.

fizzik
28 января 2016, 01:02

Молодцы, умнички, чудесно!

ale83120185
28 января 2016, 01:02

СПАСИБО!!! А я думал нарисовали.

limb180
28 января 2016, 01:02

Спасибо! Здорово!

galinbojko
28 января 2016, 01:02

Очень порадовали пластилиновой почтой! Всякий раз как захожу - поднимается настроение! Какие же  вы молодцы!

chat392
28 января 2016, 01:02

возьму идею на вооружение :)) что-нибудь для организации своей сделаю )))

spn-one
28 января 2016, 01:02

Сделайте что нибудь в стиле Perfect World

Awesom-O
28 января 2016, 01:02

Классно! еще слеплено так красиво, МОЛОДЦЫ!:-)

nola11
28 января 2016, 01:02

Пластилиновая тема-это наша тема!!!Я  вот с корыстной целью пишу, хочу чтобы Вы у нас пластилин Jovi приобретали :-) Тем более, что с ним работать гораздо приятнее. Если что, обращайтесь, продам много и недорого  ;-)

sazonowa.daria
28 января 2016, 01:02

Очень здорово получилось!:-)молодцы!ведь чтобы зделать такую темку надо было и уметь лепить из пластилина так весело,а так не каждый умеет.

Хотелось бы чтобы на главной странице яндекса,когда входишь тоже применялась такая тема было бы здорово и веселее искать=)

ZOO-VLAD
28 января 2016, 01:02

Огромное спасибо от всего нашего коллектива !

Пластилиновая тема теперь самая любимая у нас в офисе, никакая другая так не связана с животными, как именно она: здесь и рыбки, и зайки, и мишка. Особенно здорово придумали, что фон меняется .

Вы просто молодцы !

С уважением к Вашему таланту.

Интернет-зоосалон

 ZOOVLAD

г. Владивосток

eg.po2012
28 января 2016, 01:02

класно у них получилось молодцы:-):-)уууух какие молодцы :-):-)

galya789
28 января 2016, 01:02

тема хорошая,но ужехочется что-то нового

nickita.devyatov
28 января 2016, 01:02

Мне бы хотелось увидеть в Яндекс почте тему с разными суперкарами типо Lamborgini или Porshe получилось бы очень красиво!

AnJein
28 января 2016, 01:02

хочу, что-нибудь с альтернативной группой Green Day....;-)

vdykhayushhijradugu
28 января 2016, 01:02

Растут же у людей руки из нужного места! Здорово получилось-))))

serverisnotfound
28 января 2016, 01:02

Почта классная, с удовольствием пользуюсь. Вы молодцы! Еще хотела бы почту с котиками. Только не попсовыми.

Михаил А.
28 января 2016, 01:02

Классно, молодцы ))))))))))))))))))))))))))))))))))

alenka-eva68
28 января 2016, 01:02

огромное спасибо,креативненько.Ярко,весело,поднимает  настроение:-D

mahnouchitel
28 января 2016, 01:02

Недостаток - фон замостили квадратиками из пластилина, сильно бросается в глаза

anastasiya21v
28 января 2016, 01:02

хорошая тема. молодцы!:)

nifigasebe4
28 января 2016, 01:02

а мне очень понравился ёжик и яблоки:)

Cheluche333
28 января 2016, 01:02

классно!!!Какие вы молодцы!!!Мне ну, очень нравится!!!Настроение повышает!)СПАСИБО!)

wmtransf
28 января 2016, 01:02

Молодцы! Очень красиво и интересно получилось.

Так даже сложно сказать, что бы хотелось увидеть.

Но такие орегинальные темы приму на "ура"!

ILF-123
28 января 2016, 01:02

Можно сделать бумажную тему, из цветной бумаги или в виде оригами - это из того, что попроще, а если копнуть глубже, то в ход пойдет все - бисер, выжигание, береста и резьба по дереву. Дерзайте!

artmen1989
28 января 2016, 01:02

МОЛОДЦЫ:-)

maksimblinov
28 января 2016, 01:02

Супер! молодцы!

nata.chaos
28 января 2016, 01:02

очень нравится, спасибо

vpaxton
28 января 2016, 01:02

Эта тема самая лучшая!(love)(+1)

Oleg Gurov
28 января 2016, 01:02

А как этот ролик скачать? хочу на местный тюб залить) тут не у всех инет есть)

Весёлый котик
28 января 2016, 01:02

http://yandex.ru/yandsearch?text=скачать+видео+с+сайта

fadeevamayya
28 января 2016, 01:02

темы замечательные яркие, веселые!!!Супер!!!

aleksandr2222222
28 января 2016, 01:02

Интересно неужели все это было сделано 2.38??? :)

http://retg9.ucoz.ru/-ремонт мазда

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28 января 2016, 01:02

Мы все родом из детства! Мультики нравятся всем! Они дарят добро и улыбку. Можно ли в пластелиновой почте делать сценки из известных мультиков? То весёлых, то грустных! Мне, например, нравятся: "Простоквашино", "Чебурашка", "Старый пёс", "Варежка". Если нельзя, то придумать какое-нибудь существо (чтобы оно олицетворяло собой "яндех" - как Кивин при КВН), который будет жить в почте (конечно у него будет оригиальный дом, машина, огород ...всё, как у нас). В зависимости от времени года оно будет что-то делать.
Причём объявить конкурс - на его название и внешний вид! Ещё я предлагаю решить проблему времени суток так: в каком-нибудь углу повесить светофор. Если горит зелёный (от 6:00 до 12:00 по Москве), если жёлтый (12:00 - 18:00), красный (18:00 - 24:00). Если очертание чёрного светофора (24:00 - 6:00). Люди быстро привыкнут - ведь светофор знают все.
Спасибо за пластелиновую почту! Спасибо, что Вы есть!
Р.S. Пожалуйста, не делайте чего-то мигающего и сверкающего - глаза устают.

vasilenkolife
28 января 2016, 01:02

Ролик не доступен =)

Так и делали чтоли?

Краева Евгения
28 января 2016, 01:02

просто шикарная тема! так и знала, что она рукотворная от и до ))

chist-svet
28 января 2016, 01:02

Спасибо, ребята! Вы не зря старались, получилось суперски!!!

svetlana-bojko
28 января 2016, 01:02

пасибо огромное Вам за работу! Добрую и веселую.

NATA
28 января 2016, 01:02

Это - просто чудо! Почти как "Ежик в тумане"

Grafiten
28 января 2016, 01:02

Мне бы хотелось ещё тряпично-ниточно-пуговичную - не помню, как правильно называется такой вид аппликации.

было бы интересно сделать "гербарий" с разными цветами, листьями и прочим.

fragma2012
28 января 2016, 01:02

очень здорово придумали, молодцы) приятно смотреть на всех этих зверушек)

KseniaSoundcity
28 января 2016, 01:02

 вот вы молодцы какие, прикольно, все сами сделали:-O вообще приятно было обнаружить что теперь темы появились, а что своими руками сделали это вообще круто! Зачет вам!!!

maksminenko
28 января 2016, 01:02

B-)Я бы хотел увидеть советскую тему в яндекс почте

Anna
28 января 2016, 01:02

очень здорово!

жизнерадостно!

спасибо!

olenka-sav2008
28 января 2016, 01:02

Супер у Вас получилось!

Моей дочке очень нравятся! Ей только годик а уже понимает что или кто там!

А темки: космос, по сказкам " колобок... Теремок" и т.д,

цветы...с пчелками. Да куча  всего!!!

 

Alexander Gavrilov
28 января 2016, 01:02

Молодцы! Яндекс - наикреативнейшая компания России!!! да и сервисов куча! спасибо Вам огромное!!!!

shadrina.ksusha
28 января 2016, 01:02

суперррр !!! молодцы ))))

mari-ww
28 января 2016, 01:02

Здорово! Тема очень нравится! СПАСИБО!!!

irachipkina
28 января 2016, 01:02

хочется тему в стиле Steampunk

ganipaganini
28 января 2016, 01:02

Креативно и эффектно, молодцы!

Wadboys
28 января 2016, 01:02

Да да погоду

Nala4
28 января 2016, 01:02

Спасибо за такую клёвую пластилиновую тему! Молодцы! И видео супер, интересно было узнать, что это настоящая ручная работа, а не просто картинка, как в других почтах. Я люблю Яндекс :-*

DeBastet
28 января 2016, 01:02

Здоровская тема, мне оч нравится:) Позитивненькая такая!

super.sofran
28 января 2016, 01:02

Мне бы хотелось видеть дизайн в виде застарелой бересты и нацарапаннами элементами. Скрученные почерневшие углы, коричнево-серые тона. Ну, и минимализм)

Спасибо за дизайн! Пластилиновая очень нравится!

o_O 

chebotaryova.tanya
28 января 2016, 01:02

Тема вызывает положительные эмоции. Какое-то чувство уюта, тепла, дома. Может потому, что пластилин ассоциируется с детьми.

IDS108
28 января 2016, 01:02

Спасибо большое за пластилиновую тему...КЛАСС!!!

kotlu4wevsex
28 января 2016, 01:02
Сделайте «Тему про Тёму» (вот и название есть и буква ё его порадует).
В виде карикатур, как вариант.
iro4ka.berestovaya
28 января 2016, 01:02

что нибудь красивое формата 3D

Олег Гурьянов
28 января 2016, 01:02
хотелось бы сделать свою тему, как на Я.ру
lugin-sorokvosem
28 января 2016, 01:02

Спасибо ребята за пластилиновую тему))) Очень здорово и так мило))))

aylana1
28 января 2016, 01:02
да! свежо!
nika97bird
28 января 2016, 01:02

Прикольно получилось)) Я бы хотела тему чтобы была день-ночь, осень-лето-зима-весна, солнце восходит и заходит))

denq
28 января 2016, 01:02

в стиле win7

the-redllock
28 января 2016, 01:02

Отлично!!!!!!!Молодцыы!

dedok1942
28 января 2016, 01:02

музыкальную

madam.welma
28 января 2016, 01:02

Ребята вы такие молодцы, оформление классное!!и почта такая удобная!!! спасибо Вам за вашу работу!!

forevergreen
28 января 2016, 01:02
Пластилиновая тема отлично сделана!))), а можно узнать, кто автор, а точнее творческий коллектив, придумавший все это и реализовавший?
nsnt74
28 января 2016, 01:02

Молодцы!!!

Очень хорошая вещь! Вот от того-то только она у меня и стоит.

egoruvasinu
28 января 2016, 01:02

крутизна.:-)

alliss1
28 января 2016, 01:02

СУ-ПЕ-Р!!!      Умнички, творческий подход к работе!!! Респект!!! :-D

wasar2
28 января 2016, 01:02

нормально типа пластилиновой вороны ьожно добавить музыку

Скорбатюк Андрій
28 января 2016, 01:02

я хочу тему в стиле south park

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:02

Супер.(+1)

alena.mogilevets
28 января 2016, 01:02

Здоровски! Ребята, огромное спасибо! из-за Вашего пластилина я с мейл.ру сбежала:)

Хазиева-Кондрат
28 января 2016, 01:02

Спасибо огромное за творческий подход! Ваши пластилиновые зверушки каждый раз поднимают настроение, когда прверяешь почту:-)

le.petruexina
28 января 2016, 01:02

Спасибо за классную тему, очень порадовала)

Хотелось бы, чтобы была еще возможность самому пользователю ставить фоном свои картинки, фото.

timonja
28 января 2016, 01:02

КЛАСС! Спасибо за радоасть в почте!!!

Марина Груцинова
28 января 2016, 01:02

Спасибо!!! роскошная тема, невольно мысленно отправляешься путешествовать в детство))

aredax
28 января 2016, 01:02

а вот тема манги не меняется, содержит только одну манговую картинку.

Ntropy
28 января 2016, 01:02
А поделитесь как сделали анимированный дождь на видео?
Очень клёвски получилось!

P.S. неужели совместили покадровую анимацию и живую съемку?
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:02

Классная идея, ребята, вы молодцы! Ни у кого больше такой
пластилиновой почты нету и пусть ваше начальство достойно оценит ваш
вклад во внешний облик почты Яндекс! ))) Что касается меня, то я себе ее уже установила, нравится - нестандартно, оригинально, весело и приятно. )))

kisunka2012
28 января 2016, 01:02

:-)СУПЕРСКАЯ ТЕМА!!!!!!!!!:-)

Вы просто СУПЕР МОЛОДЦЫ!!!

=З ну раз уж тема из пластелина была, то можно скриативить нарисованную!

Вы всё таки молодцы!!!(love)

Finder-33
28 января 2016, 01:02

Мне очень понравилось!!!Здорово, и позитивно и красочно))

Лично мне каждый день поднимает настроение!

Спасибо авторам за труд:))

gusyona-san
28 января 2016, 01:02

спасибо за радость :3

hello-Jeni
28 января 2016, 01:02
получаю огромное удовольствие от такого фона!!! Спасибо!
polshevskiy
28 января 2016, 01:02

очень творчески подошли!

молодцы!!!

abdulganieva.venera
28 января 2016, 01:02

СУПЕР))) очень приятно находится на почте, которая в таком замечательном оформлении:-):-)

beznds71
28 января 2016, 01:02

супер,

молодцы!!!!!

lelia-lans
28 января 2016, 01:02
Ну, какая все-таки прелесть эта пластилиновая тема!!! :-))
mgn113
28 января 2016, 01:02

Про пластилиновую тему - молодцы!!! Спасибо!!! :-D

Narcotik86
28 января 2016, 01:02

Вот хотелось бы, как в этом видео чтоб дождик капал))ну анимацию добавить) или например солнышко светит, а лучи от него двигаються по кругу) было бы очень красиво пластилин с анимацией)

telmanMO
28 января 2016, 01:02

Чудесная пластилиновая тема. Побольше зверушек, люблю всяких усатых-полосатых -хвостатых, и чтоб они всегда тебе радовались и улыбались. Очень поднимает настрой. Можно что-нибудь смешное, например провожать отправляемые письма, помахать им и доброго пути...Фантазия безгранична.