Я.Онлайн с поддержкой Почты для домена

- можно авторизоваться в программе с использованием любого ящика и его пароля (а почтовый ящик Яндекса добавить в качестве дополнительного);
- можно добавлять проверку писем в таком ящике в качестве дополнительного («Сборщик почты» при этом не создается);
- можно добавить такой jabber-аккаунт как дополнительную учётную запись (но история переписки будет храниться привязанной к основной учётной записи!)
- для уведомлений о новой почте в этом ящике нарисовали отдельную иконку.
И ещё несколько графических улучшений.