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Я.Онлайн с поддержкой Почты для домена

Представляем вам бета-версию Я.Онлайна, с поддержкой Почты для домена:

  • можно авторизоваться в программе с использованием любого ящика и его пароля (а почтовый ящик Яндекса добавить в качестве дополнительного);
  • можно добавлять проверку писем в таком ящике в качестве дополнительного («Сборщик почты» при этом не создается);
  • можно добавить такой jabber-аккаунт как дополнительную учётную запись (но история переписки будет храниться привязанной к основной учётной записи!)
  • для уведомлений о новой почте в этом ящике нарисовали отдельную иконку. 

И ещё несколько графических улучшений.
65 комментариев
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KoKosov
28 января 2016, 01:01
А ранее упоминаемый глюк с логином в связке нео и почты домена починили уже? А то я на нео как-то не рискую пока переключаться.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:01
В Почте для домена только нео. Что Вы имеете ввиду?
KoKosov
28 января 2016, 01:01
Я фигею. Вы даже не храните багрепорты?



Я, честно говоря, разницы до и после не заметил. Как было до введение нео, так и осталось.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:01
О каком из двух нео Вы пишете? Какой разницы ожидаете? Можно конкретики, а не общих слов?
KoKosov
28 января 2016, 01:01
Очевидно, о первом, уж не знаю, какой там автоматически включился, т.к. сам я его не включал.

Баг был, насколько я помню, с неверным логином м доменную почту, если уже залогинен тут. Логины ведь разные.

Кто-то писал об этом баге в комментах того поста, где вы объявили о доступности нео и для доменной почты.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:01
Возможно, у того человека были какие-то проблемы. Но сейчас их точно нет.
dimavalve
28 января 2016, 01:01
Супеер!! Давно ждал! Вы молодцы!
MaxL
28 января 2016, 01:01
Я не верю своим глазам.
Вы сделали все, как я просил.
Да, неожиданный подарок на ДН )))
revix
28 января 2016, 01:01
спасибо! я так давно этого ждал!;-)
rpnsd
28 января 2016, 01:01
я с удовольствием пользуюсь ПДД уже год, но джаббер-сервер у меня появился гораздо раньше. И было бы замечательно, если Я.Онлайн коннектился ко всем джаббер-серверам, а не только к яндекс. Надеюсь на понимание.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:01
Если Вы используете jabber от Яндекса, а на самом Вашем домене настроены необходимые SRV-записи, Вы сможете воспользоваться Я.Онлайном и общаться с кем угодно, из любой jabber-сети.
rpnsd
28 января 2016, 01:01
я ж написал, что у меня СВОЙ джаббер-сервер...  на том же домене, что и ПДД
algama2004
28 января 2016, 01:01
очень плохо верните старый вариант
alvinru
28 января 2016, 01:01
А будет ли кнопка "В архив" как в Gmail? Не представляю, как без нее вообще жить.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:01
Сделать папку "Архив" и пользоваться кнопкой "Переложить в папку"? ;-)
anisimovsan
28 января 2016, 01:01
Я не знаю, как и что работает с "нео".  Но я с нового года не могу попасть в свою  почту из - за того что мне сообщается, что такой пары Логин-Пароль НЕТ! А на вопрос об этом в службу поддержки меня автомат отослал на какую-то дурацкую страницу. У меня не единственный почтовый ящик. Но очевидно, на Яндексе его придётся прикрыть!
Весёлый котик
28 января 2016, 01:01
Если система сообщает, что Вы вводите неверный пароль, значит, где-то в пароле ошибка. Воспользуйтесь системой восстановления доступа. В зависимости от того, какую информацию о себе вы указывали в Паспорте Яндекса - мобильный телефон, альтернативный почтовый адрес или ответ на контрольный вопрос, - вам автоматически будет предложен один из 3-х вариантов восстановления пароля (подробнее об этом - в Помощи).

Если же это не поможет, уточните, о каком логине идет речь.
anisimovsan
28 января 2016, 01:01
Речь идёт о Логине -"anisimovsan@yandex.ru". Всё, что Вы советуете я проделал ранее. Но в свою почту попасть не могу!
Весёлый котик
28 января 2016, 01:01
Но Вы же авторизованы сейчас под этим логином. Что значит "не могу попасть в почту"? Что делаете и что происходит?
anisimovsan
28 января 2016, 01:01
Набираю Логин, набираю Пароль(естественно с проверкой).Нажимаю "Enter". И мне предлагается набрать все заново - всплывает окно Логин - Пароль.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:01
Что значит "с проверкой"? Как же Вы пишете комментарии здесь, если Вы не авторизованы? В каком браузере это происходит? Посмотреть версию Вашего браузера можно на странице http://internet.yandex.ru .

Проверьте, пожалуйста, включена ли в Вашем браузере поддержка cookies. Сделать это Вы можете по инструкции на странице http://help.yandex.ru/common/?id=1111120 . Если прием cookies включен, но авторизоваться не удается, рекомендую Вам очистить куки по инструкциям на той же странице нашей Помощи.
anisimovsan
28 января 2016, 01:01
Выполнил все, что Вы рекомендуете. Но результат тот же - я могу попасть сюда, в свой паспорт, но не в почту. Мне сообщается, что пара Логин-Парооль не верна.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:01
Вы так и не ответили на мой вопрос про версию браузера.
Еще вопрос: как именно это происходит? Вот Вы сейчас находитесь в Я.Ру, вверху есть ссылка "Почта". Вы кликаете по ней и попадаете на страницу с сообщением о неправильном пароле?
skylake-tomilino
28 января 2016, 01:01
Спасибо огромное Яндексу за ПДД в Я.Он-лайн, но вопрос в следующем, т.к. например ПДД используется как рабочий инструмент, хотелось бы что бы убрали (дали возможность скрыть в настройках) соц.сети, у многих на работе они закрыты, и соответственно не коннектятся, а пользователи расстраиваются и пытаются коннектится)
Весёлый котик
28 января 2016, 01:01
Если у человека настроены уведомления от соц.сетей на рабочий адрес, то они ему туда и приходят =)
skylake-tomilino
28 января 2016, 01:01
на рабочий не настроены, рабочий мониторится
Весёлый котик
28 января 2016, 01:01
А, Вы имеете ввиду именно саму программу Я.Онлайн. Подумаем.
skylake-tomilino
28 января 2016, 01:01
да, именно ее)
Комментарий удалён
irsakr
28 января 2016, 01:01
МНЕ НЕ НРАВИТСА,КАК ОФОР-     МЛЕНА ПОЧТА НА ЯНДЕКСЕ. ВЕСЬ     ЭТОТ ПЛАСТИЛИНЫВЫЙ РАЙ  ПРИМЕТИВЕН И ОТВЛЕКАЕТ.РАНЬ-     ШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ.
Весёлый котик
28 января 2016, 01:01
Выберите себе не пластилиновое оформление. Их аж 28 разных вариантов.
groupseo
28 января 2016, 01:01
Спасибо почта действительно стала лучше блог groupseo.ya.ru
sorsunova
28 января 2016, 01:01
Все это очень возывышенно, но у меня под фаерфоксом версии 2.0.0.20 все пришедшие письма при попытке прросмотра превращаются в нечитаемые простыни. Начало фразы видно, окончание теряется за правым углом экрана, постоянно приходится скроллить, складывать в голове все строчки, разброшенные по экрану и за экраном, и хочется уже то ли сервис сменить, то ли на СМСки перейти.
Когда еще была возможнсоть перейти на старую версию - мне перед этим подстунули формочку с вопросом, ах зачем вы отказываетесь от наших прекрасных сервисов. Я написала зачем. Автоответчик меня сердечно поблагодарил, а через некоторе время выкинул обратно, в вашу удивительно функциональную, но нифига не читаемую почту.

Хотя, если ваша любимая аудитория длинных писем не пишет, то отпугнуть всех привередливых - это очень дальновидный шаг, поздравляю с удачным проявлением стратегического менеждментаю
Весёлый котик
28 января 2016, 01:01
А почему Вы не хотите обновить версию используемого браузера до последней? Сделать это можно на странице http://browser.yandex.ru .
sorsunova
28 января 2016, 01:01
А что мне это может дать? новые тормоза? неубираемый янедкс со страницы по умолчанию?
Весёлый котик
28 января 2016, 01:01
Почему не убираемый? Что Вы имеете ввиду? А что Вы хотите видеть на странице по умолчанию?
sorsunova
28 января 2016, 01:01
Спасибо, уже сменила. Я раньше не хотела менять, потому что несколько месяцев назад мне попалась какая-то очень тормозная последняя версия фаерфокса, а я привыкла к предыдущей.
Но почта со старой версией была такая неудобная, что все-таки пришлось поменять большее неудобство на меньшее.

Ничего не могу сделать. Здесь я - обычной пользователь с обычной обывательской пользовательской психологией: мне глубоко по барабану новые сервисы, фенечки и мулечки, от почты мне надо, чтобы вовремя приходили и уходили читаемые письма, от бразузера - чтобы он отображал страницы. Все. За любое новое-хорошее-удобное надо платить если не производительностью, то поиском привычных кнопок и сервисов, поэтому пока что-либо можно не менять я изо всех сил буду не менять.

И таких как я, к сожалению, много.
Mihail3754
28 января 2016, 01:01
Всё эт очень хорошо!!! Улучшения,добавления,нововведения 
Я очень давно пользуюсь яндекс почтой
Но есть одно 'но' я захожу постоянно с телефона
И две версии опера
1.опера 4.2
2.опера 5.2
Раньше открывал почту свободно в полной версии сайта
Щас же могу открыть только в мобильной версии
Куда то перейти на адрес или что либо сделать уже не получается настройки и так далее
Только письма читать))) и отправлять
Верните как было или сделайте так чтоб с оперы были доступны всё действия плиз !!!
Е.
28 января 2016, 01:01
Можете поставить себе мобильную я.почту: http://mobile.yandex.ru/mail/features.xml
rand256
28 января 2016, 01:01

Не совсем в тему, но хотелось бы уточнить для большего понимания происходящего:


Верно ли, что в настройках jabber-аккаунта, соответствующего одному из ящиков "почты для домена", при использовании сторонних jabber-клиентов (в частности, Miranda IM), единственное, что можно изменить, это nickname?


Столкнулся в тем, что изменения, вносимые во все прочие поля jabber-аккаунта, попросту не сохраняются. Фактически поменять можно только ник, и больше, кажется, ничего. Есть ли какая-либо возможность настраивать другие поля аккаунта без установки дополнительного софта (вроде Я.Онлайн)?

Весёлый котик
28 января 2016, 01:01
Если для подключения в настройках jabber-клиента Вы используете сервер domain-xmpp.ya.ru, то можно устанавливать свой портрет, ник, дату рождения.
rand256
28 января 2016, 01:01

Понятно, спасибо. Т.е., значит, задать имя, фамилию, пол, домашнюю страницу и все другие поля - исходно нельзя по дизайну. Не планируется ли добавить возможность их редактирования в будущем?


И еще не совсем понятна ситуация с jabber-информером по почте.


Во-первых, создается впечатление, что оповещение происходит только в том случае, если находиться онлайн. Может быть так и задумывалось, но это явно не то, чего бы я ожидал. Хотелось бы иметь возможность залогиниться в jabber-аккаунт и сразу увидеть, приходили ли какие-либо новые письма в мое отсутствие, или нет. Без необходимости отдельно заглядывать в почту какими-либо другими средствами. Или та же ситуация, когда в jabber'е уже залогинен, но находишься в статусе Invisible - никаких оповещений при этом не будет, это неудобно.


И насчет изменения ника информера. При использовании "Почты для домена" он носит ник, дословно, "Почта (имя_ящика@)". После собаки сразу же идет скобка. Ну, признаться, не особо красиво, и, кажется, совсем неинформативно, т.к. для других почтовых ящиков информер вроде бы и прицепить нельзя. Поэтому логично хочется переименовать его в просто "Почта", без уточнений. Но изменения не сохраняются.

Весёлый котик
28 января 2016, 01:01
Возможно, в будущем наши серверы будут хранить и другую информацию vCard.

А Вы сообщали о проблемах с уведомлениями в службу поддержки?
rand256
28 января 2016, 01:01

Не сообщал. Не было уверенности, что это именно "проблема".


Может быть так и предполагалось, что оповещения будут приходить только в том случае, если боту-информеру был виден любой из онлайн-статусов jabber-аккаунта? Потому как если вылезти в любой из видимых статусов, то оповещения о новых письмах сразу же начинают приходить. Но только о новых - а о тех, что были во время "оффлайна", ничего не сообщается. Если так и задумывалось, то это не проблема, а... ну, недостаток дизайна, что ли... Поэтому я именно здесь и спрашиваю. :)


Впрочем, я попутно еще одну вещь заметил. Если залогиниться в джаббер в состоянии "Invisible" (при этом у информера статус "Offline"), затем перейти в "Online" (тогда информер тоже становится "Online"), после чего вновь вернуться в "Invisible", то информер продолжит показывать мне свой статус "Online" и успешно присылать оповещения о письмах.


И на всякий случай отдельно уточню:
Я имею в виду оповещения о новых письмах от контакта lastmail.ya.ru, и происходит все описанное при использовании Miranda-IM в качестве XMPP-клиента для jabber-аккаунта, соответствующего ящику "Почты для домена".


В любом случае, хотелось бы, чтобы информер высылал оповещения о новых письмах вне зависимости от статуса jabber-аккаунта. Т.е. в том числе в оффлайн. Надеюсь, я не слишком запутанно это все излагаю.

atoffice
28 января 2016, 01:01

У меня в обычной яндекс.почте внизу странички появляется чат, а в яндекс.почте для домена, его нет.

И Я.Онлайн в "Настройках" яндекс.почты для домена тоже нет. Это баг или так и должно быть?

Bax67
28 января 2016, 01:01

Сегодня мне крайне нужен был почтовый ящик, но он не работал. По предложенной мне "легкой версии" я могла письма получить, но ответить на них не получилось -- они не отправлялись. Я крайне разочарована. Яндекс меня подвел так не вовремя! Неужели придется заводить ящик на другом сайте?

 

Татьяна 

Е.
28 января 2016, 01:01

Какой у вас браузер?

По ссылке https://mail.yandex.ru/neo2/ почта открывается?

Bax67
28 января 2016, 01:01

Приехала домой, с моего компа ящик открылся по той ссылке, на которую вы указали. А на работе я весь день пыталась ответить на письма, но все было бесполезно: открывался ящик в легкой версии, письма я могла получить, но отправить -- нет. В недоумении: что могло случиться за выходные? У нас фирма -- издательский дом, вроде все как надо, скорость Инета бешеная. Надеюсь, завтра на Яндексе все наладится  и почта будет как прежде.

 

Татьяна

Весёлый котик
28 января 2016, 01:01

Больше проблем с открытием Почты не возникало?

Bax67
28 января 2016, 01:01

Спасибо Вам, проблем с почтой больше не было.

 

Татьяна

faira83
28 января 2016, 01:01

У меня второй день почта открывается в легкой версии.Что делать?!

Весёлый котик
28 января 2016, 01:01

Если проблема всё ещё актуальна, зайдите, пожалуйста, на страницу http://whatsmyuseragent.com и пришлите нам значение строки «Your User Agent».

Не могли бы Вы проверить, повторяются ли описываемые Вами проблемы в каком-либо другом браузере? Нам нужно выяснить, не связаны ли они с особенностями именно используемого браузера. Например, Вы можете скачать любой браузер со страницы http://browsers.yandex.ru .

mira.meredowa
8 января 2017, 13:31
Спасибо.
vov9340
7 февраля 2017, 15:18
Это программа работает на данное время или нет?
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2017, 19:16
К сожалению, Я.Онлайн на сегодняшний день не поддерживается.
sashok1.s
20 мая 2017, 19:37
У меня вечное отсутствие соединения с сервером.
Тимофей, служба поддержки
22 мая 2017, 14:53
Добрый день!
Я правильно понимаю, что речь идёт про Я.Онлайн? Поддержка Я.Онлайн была прекращена, увы, работать программа не будет. 
miyharut25
21 июля 2017, 12:00
Установил а авторизоватса не могу, не может найти сервер.
Алмаз Изгужин
4 ноября 2017, 17:54
Лучше использовать плагин в Яндекс Браузере http://foxwin.ru/42-yandex-browser.html
Обновлено 4 ноября 2017, 16:51
clayder777
22 января 2018, 11:57
И ещё несколько графических улучшений. https://clubs.ya.ru/online/replies.xml?item_no=8193  - 404
cron24
20 апреля 2018, 09:35
В связи с проблемой Телеграм будет ли разработка мессенджера от Яндекса???
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 13:59
Здравствуйте!
Мессенджер уже есть https://connect.yandex.ru/messenger . :)
lan R.
2 ноября 2018, 17:04
вообще не работает, или чего то не понял?
teterinvani
25 марта 2019, 05:30
Тебе пизда 
Марина Данилевская
3 июня 2019, 08:45
Не работает
Не войти в почту Яндекс! Как быть? 
Дмитрий Бузаджи
23 января, 20:26
я даже не знаю что это но меня это заинтересовало