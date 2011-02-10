Новая тема оформления: Космос
10 февраля 2011, 17:26
Хочется — пожалуйста! В Яндекс.Почте появилась вторая «тёмная» тема — «Космос». Включить её, как всегда, можно в настройках.
Интересно, какие темы нравятся остальным?
Самая популярная на сегодняшний момент — «Пластилиновая». Следом, отставая почти в два раза, идёт «Ночная». Третье и четвертое место, практически с одинаковым количеством голосов, делят темы «Комната» и «Морская», а замыкает пятёрку самых популярных тем, с почти трёхкратным отставанием от лидера, тема «Лёгкая» (которая, кстати, ещё совсем недавно не пользовалась популярностью).
Мы уже работаем над новыми темами оформления, и от ваших ответов зависит, какими они будут.
Расскажите, чем вы руководствуетесь при выборе темы? Какие темы вы хотели бы видеть в почте?