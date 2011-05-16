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Как работает Яндекс.Почта

Многие из вас хотят узнать о людях, работающих с Яндекс.Почтой. Но чтобы начать наш рассказ о них, стоит приоткрыть завесу над страшной тайной того, как работает сама Яндекс.Почта и что происходит с письмом на его пути к адресату. Мы не будем подробно расписывать всю сложнейшую технологию работы Почты, а продемонстрируем только верхушку айсберга – наиболее понятную и доступную.

Приёмом писем для Яндекс.Почты занимается около полусотни серверов (и ещё столько же ждут своей очереди на случай неполадок), отправкой — примерно двадцать; более пятидесяти серверов выделено на нужды пользователей почтовых клиентов, а за работу сборщиков почты из других почтовых систем отвечают приблизительно десять. У нас больше десятка дата-центров, позволяющих пользователям обмениваться письмами днём и ночью, в снег, дождь и под палящим солнцем.

Всего нужды Яндекс.Почты обслуживает около 1500 серверов, а хранятся ваши письма на более чем 7000 жестких дисков, причем каждое письмо лежит как минимум на 2 дисках, находящихся в разных дата-центрах. Это позволяет иметь доступ к письмам даже тогда, когда один дата-центр по какой-либо причине оказался недоступен или один из жестких дисков сломался (вообще, по статистике каждую неделю приходится менять несколько дисков — не выдерживают).



Первым делом, как только письмо попадает к нам, оно проходит фильтры Спамообороны и антивируса. В результате спам, «нигерийские письма» и вирусы останавливаются прямо на подлёте, некоторые письма, в отношении которых у фильтров есть какие-то сомнения, складываются в папку «Спам», а остальные направляются в папку «Входящие».
Если у вас настроены свои правила обработки почты, именно на этом этапе они активируются, чтобы понять, что дальше делать с письмом — переложить ли в определённую папку, поставить ли метку или сделать что-нибудь ещё.

И уже после этого письмо появляется в вашем почтовом ящике.

Надо сказать, особая магия Яндекс.Почты состоит в том, что все операции проводятся практически мгновенно: за одну секунду Яндекс.Почта принимает примерно тысячу писем, а за сутки (учитывая, что ночью писем меньше) — примерно пятьдесят миллионов.
То есть, не трудно подсчитать: если вы читали этот текст три минуты, за это время секундная стрелка совершила три оборота, среднестатистическое сердце сделало 240 ударов, а Яндекс.Почта получила 180 тысяч писем.
128 комментариев
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Asi-Milahe
28 января 2016, 00:58

"То есть, не трудно подсчитать: если вы читали этот текст три минуты, за это время секундная стрелка совершила три оборота, среднестатистическое сердце сделало 240 ударов, а Яндекс.Почта получила 180 тысяч писем." (с)

СПАСИБО!

(+1)(+1) (+1)

KoKosov
28 января 2016, 00:58
Тогда почему же я периодически не могу достучаться до своей почты? Ну раз -  два в неделю. ТхеБат отваливается, на вебморду зайти не могу... Маловато, значит, серверов?
Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Что значит «не можете зайти»? Это может быть связано со скоростью соединения и работой промежуточных серверов (прокси и DNS) на пути передачи информации от Яндекса до Вашего компьютера. Вы сообщали о проблеме в службу поддержки?

KoKosov
28 января 2016, 00:58
Это значит, что я могу легко и быстро зайти на любой сайт, включая эту ярушку, но не могу зайти на почту. Такое случается периодически. Ни бровзером, ни ТхеБатом.

В службу поддержки, по опыту, обращаться смысла нет.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Зря. Не обращаясь в службу поддержки, Вы вряд ли получите полный ответ на вопрос, почему что-то не работает.

KoKosov
28 января 2016, 00:58
Мне уже год не могут ответить на вопрос, почему в ТхеБате письма приходят "прочитанными"! О чём ещё разговаривать с техподдержкой, если они не могут решить такой вопрос?
Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Если Вы используете протокол POP3 при работе с почтовой программой, то письма может помечать прочитанными только сама почтовая программа. Если Вы работаете по IMAP, то почтовая программа полностью синхронизирует статус писем на сервере и в почтовой программе. То есть, если Вы перед этим прочитали письма, то в почтовой программе они будут прочитанными. Я думаю (и надеюсь), нечто подобное Вам и ответили в СП.

KoKosov
28 января 2016, 00:58
Я использую pop3, но у меня включена (не мной) и не отключается функция imap. Имап мне не нужен. С почтовой программой уже "разобрались" - они аналогично отсылают к вам. И правильно отсылают, поскольку с других ящиков всё нормально, такое только здесь.

Если интересно, повторю историю. Пока мой доменный емыл был на другом сервере, всё было замечательно. Потом я подключил функцию "почта для домена" на яндексе, и вот тут проблемы и начались. В ТхеБате не менял ничего, кроме сервера и логина, а письма слали приходить "прочитанными". Что интересно - не все, но большинство. Соответствено, ТхеБат их уже не сортировал по папкам, считая обработанными, и не махал крылышками в трее. Выключил все фильтры, переустановил ТхеБат (лицензионный, есличо) - бестолку. И такое только с этим ящиком.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Вероятнее всего, у Вас включена какая-то опция в The Bat, которая как-то особенно обрабатывает статус писем. POP3-протокол совсем не различает, прочитано письмо или нет, поэтому тут Яндекс со своей стороны ничего сделать не может со статусом писем: он их просто отдаёт почтовой программе и всё. По умолчанию любой почтовый клиент, работающий по протоколу POP3, воспринимает все поступающие по этому протоколу письма как непрочитанные. Всё, что с письмами происходит после отдачи сервером по POP3 (прочитанность, фильтрация, удаление, перемещение по папкам, присовение внутренних меток), делается самой почтовой программой.

Пришлите, пожалуйста, в службу поддержки все (все) настройки почтовой программы, которую Вы используете.

«Включённость» IMAP в веб-интерфейсе никоим образом не влияет на работу POP3. Это как работающий холодильник не влияет на то, как работает рядом стоящая микроволновая печь СВЧ.

KoKosov
28 января 2016, 00:58
Классическое "сам дурак", да.
Абстрагируемся от конкретных софтин. Есть две _разных_ почтовых софтины, установленных с нуля, которые замечательно работали с _конкретно_этим_ емейлом до перевода его на яндексовскую "почту для домена" и одновременно переставшие корректно работать после перевода.
Выводы? Софтины и их настройки тут ни при чём.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Я ещё раз прошу Вас выслать все настройки почтовой программы в службу поддержки и все дальнейшие разговоры на эту тему прекращу, пока Вы не прислушаетесь к моей просьбе. Экстрасенсорными способностями, к сожалению, не обладаю, и гадать на кофейной гуще тоже не буду.

KoKosov
28 января 2016, 00:58
Настройки какой именно программы? Все - это какие? Я вот только что поставил (ранее не пользовался) мозиллу тундербёрд - она ведёт себя точно так же, вот этот ваш коммент был принят как "прочитанный". Как и все комменты здесь. Тогда как "новые записи ваших друзей" всегда приходят правильно.

Вот так и работает "техподдержка" - при совершенно очевидных своих проблемах сваливает на сторонний софт :(
Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Все - это все.

KoKosov
28 января 2016, 00:58
Вы не ответили по существу.

Настройки какой именно программы? Я вот только что поставил (ранее не пользовался) мозиллу тундербёрд - она ведёт себя точно так же, вот этот ваш коммент был принят как "прочитанный".
KoKosov
28 января 2016, 00:58
Логика работает? Мозг есть?
1. Есть три _разных_ почтовых программы, установленных независимо. И даже на разных компьютерах. И с разными провайдерами (да, одна на работе, две другие у еня дома, а у меня дома два провайдера на разных компах)
2. Всё прекрасно работает с почтовыми ящиками, кроме яндексовских.
3. После перевода одного (!) емейла ня доменную почту яндекса _все_три_ софтины перестали корректно работать. Точнее, перестали две, а третья так и не начала.

Ну какой из этого сделать вывод? Неужели слать конфиги в техсуппорт? Помоему, техсуппорт должен сам что-то решить. И эта бадья длится уже больше года. Да ладно, я уже привык. Я не настаиваю на решении (хотя хотелось бы), я просто к тому, что техподдержка ничего не делает.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Если исходить из Вашей логики, я тоже могу написать, что у Яндекса есть еще несколько сотен тысяч пользователей, у которых не возникает эта проблема. Давайте не будем пререкаться. Если Вы решили просто бесцельно початиться в бложике, так и напишите. Если Вы хотите решить пробелму, пожалуйста, пришлите то, что я прошу.

KoKosov
28 января 2016, 00:58
Сотням тысяч других пользователей глубоко начхать на эту проблему. А может они просто верят в Мудрый и Добрый Яндекс и считают, что так и надо.

Вы так и не ответили - что именно вам прислать? "Все" настройки - это скриншоты каждого окошка тхебата, фоксмейла и тундербёрда? Так я задолбаюсь их снимать и осылать. Поставьте у себя и посмотрите сами - они будут точно такими же. Если есть какой-нибудь батник, автоматом собирающий настройки в лог - я им соберу и пришлю.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Вот, к сожалению, у меня не так же. Если у Вас всё повторяется в Mozilla Thunderbird, пришлите его настройки - их меньше.

KoKosov
28 января 2016, 00:58
Резюмируя: Если на свежепоставленную винду свежепоставленная почтовая софтина (любая) ведёт себя одинаково - проблема не с моей стороны, а с вашей. И "прислать конфиги" - просто отмазка, в прошлый раз, год назад, это не сработало - техсуппорт просто замолчал.
KoKosov
28 января 2016, 00:58
А, ну да. "Контрольный выстрел".
На работе пользуюсь фриварным FoxMail. В нём та же фигня.
Barsik1488
28 января 2016, 00:58

 а ты не подумал, что яндекс забрав почту с домена как бы этим самым его прочел?

KoKosov
28 января 2016, 00:58
Так ладно была бы вся. Так нет же. Например, уведомления "Новые записи ваших друзей" приходят нормально, а комменты, вот как этот, например, "прочитанными".
Barsik1488
28 января 2016, 00:58

ну так записи друзей итдк почтовому ящику отношения не имеют:) это совсем другой сервис

KoKosov
28 января 2016, 00:58
Какая разница? И те и другие уведомления приходят емейлом.
Barsik1488
28 января 2016, 00:58

разница в используемом протоколе, эти сообщения  отображаются на почте
лиш  для вашего удобства (спасибо яндексу). в действительности они
обрабатываются вовсе не почтовыми серверами

KoKosov
28 января 2016, 00:58
И то и другое принимается ТхеБатом как обычные емейлы.

Ну ладно, другой пример. В ТхеБате у меня прописано несколько емейлов. Я отправляю (с веб-морды мылру, например) тестовое письмо на яндексовсий емейл и на какой-нибудь другой. На другой оно приходит нормально, на яндексовский "прочитанным".
Денис
28 января 2016, 00:58

Попробуй зарегистрировать новый логин и проверить с ним как будет работать, возможно на сервере с твоим аккаунтом что то не так, округля до неизвестная ошибка.

KoKosov
28 января 2016, 00:58
Пробовал - с другим всё нормально. Ненормально с доменным емылом. Зарегистрировать второй доменный емыл, увы, не могу, т.к. домен у меня только один.
Денис
28 января 2016, 00:58

У них вообще с почтой для домена много проблем было я долго бился с сапортом объясняя в чем проблема оооочень коряво поддерживались кириллические домены сейчас вроде починили, еще как вариант отвязать домен и снова привязать. Ну если конечно есть такая возможность (нет горы мыл и т.д..)

KoKosov
28 января 2016, 00:58
Т.е. раз или два раза в неделю бывают промежутки по 10-15 минут, когда я никак не могу достучаться до почты.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Если по 10-15 минут, то это могут быть технические работы. Если Вы в это время заходите в веб-интерфейс, то там написано об этом вверху страницы. Вы можете читать и отправлять письма, но это временно не будет отражаться в интерфейсе. Отправленные письма в соответствующей папке появятся после завершения работ.

KoKosov
28 января 2016, 00:58
Нет. Просто "404"и всё тут.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

А в адресной строке что?

KoKosov
28 января 2016, 00:58
http://mail.yandex.ru/for/kokosov.ru/neo2/
FreeGlobus
28 января 2016, 00:58
А эти тех работы ппц как часто, особенно в  рсс бесит.....
I-R-L
28 января 2016, 00:58

Пользуюсь почтой уже не менее 5 лет. Сбои бывают, да. И Бат тоже иногда не коннектит, но чтобы было как у вас - не наблюдал.Время аптайма более 99%. Смените провайдера.

KoKosov
28 января 2016, 00:58
От провайдера не зависит. У меня дома их два и на работе третий.
LawVV
28 января 2016, 00:58

вот например, что случилось вчера с моим аккаунтом на яндекс почте: при попытке войти в почтовый аккаунт, редиректится на http://mail.yandex.ru/neo/busy?hostname=web50.yandex.ru где по циклу транслируется "Уважаемый пользователь!
В настоящий момент доступ к почтовому серверу закрыт.
Однако сотрудники Яндекса сейчас исправляют эту проблему, и ситуация меняется буквально на глазах.
Через 2 секунд будет произведена автоматическая попытка обновления."


при этом прочие сервисы доступны в обычном (в разной степени) виде. угораздило же меня ... задержаться с переездом

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

В данном случае я бы порекомендовал Вам воспользоваться интерфейсом нео-2010, в котором такого сообщения не было.

LawVV
28 января 2016, 00:58

на данный момент вход в аккаунт восстановился. его не было около суток, при чём в присоединённых к почтовому аккаунту сервисах там где обычно показывается общее число писем - видимые значения отсутствовали, что безусловно повлияло на оценку мной почтового сервиса в целом.

вообще с переходом на обновлённый интерфейс то там, то сям возникают неполадки требующие дополнительных телодвижений по настройке его, что откровенно напрягает и утомляет. на данный момен осуществляю переход от этого почтового сервиса. задержки обусловлены значительной интеграцией в мою сетевую деятельность, которая длится не первый год. так что пока не подобрал подходящего решения, возможно ещё пообщаемся.

LawVV
28 января 2016, 00:58

описанный выше эксцесс, а именно демонстрация служебной заглушки не позволяла переключиться на другой интерфейс/иную тему. была доступна только настройка "паспорт"

malahov78
28 января 2016, 00:58

Добрый день!

У нас в компании уже на протяжении двух недель проблема с "почтой домена". То работает, то нет. Пишет: "невозможно связаться с сервером", дословно правда не помню. Хотя через веб интерфейс все доходит и отправляется. Пользуемся программой Mozilla Thunderbird. Раньше все четко работало, сейчас сбои. Написали в службу поддержки, нас попросили выслать зачем-то скриншот. Выслали, и нам этом тишина! Что делать?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Последние сутки при работе через почтовые программы действительно могли наблюдаться проблемы с почтой для домена. Сейчас эти проблемы устранены.

 

Уверен, что служба поддержки ответит вам.

mogulus
28 января 2016, 00:58
под ярушку один, наверное. селерон 500
FrolovaNadejda
28 января 2016, 00:58

Здорово!!! Конечно же,несмотря ни на что - КОМАНДА работает хорошо! Спасибо за информацию....Ждём ещё! :-)

Nala4
28 января 2016, 00:58

присоединяюсь, спама в яндекс.почте практически нет, в отличае от mail.ru, где вообще спама больше, чем писем!

(+1)

pav5320
28 января 2016, 00:58
Все хорошо, только спам-оборона плохо помогает, ну много спама, много!
Павел
28 января 2016, 00:58
Сделай лучше? :-)
pav5320
28 января 2016, 00:58
Я не умею (=
Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Жалуйтесь кнопкой «Это спам» - тем самым Вы корректируете персональные фильтры Спамообороны для Вашего ящика, а также помогаете при анализе новых видов спама, влияя на общую Спамооборону.

pav5320
28 января 2016, 00:58
ок, так и делаю.
andreysv11
28 января 2016, 00:58

а у меня вот другая пробелма была - пользователи отправляют письма на один из ящиков, лежащих на яндексе и им возвращается письмо с пометкой retry timeout exceeded

например как ниже:

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

  andrey11@yandex.ru
    retry timeout exceeded

решилось только сегодня

andreysv11
28 января 2016, 00:58

а у меня вот другая пробелма была - пользователи отправляют письма на один из ящиков, лежащих на яндексе и им возвращается письмо с пометкой retry timeout exceeded

например как ниже:

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

  andrey11@yandex.ru
    retry timeout exceeded

решилось только сегодня

Игорь
28 января 2016, 00:58

Спасибо за работу :).

P.S. Может, конечно, я мало где свечу адрес, но вроде так же как лет 5 назад, но спама сейчас - практически нет. Так что за спамо-оборону - отдельное спасибо!

Верхотуров Дмитрий
28 января 2016, 00:58

Присоеденяюсь к благодарности, абсолютно не парюсь с тем, чтобы прятать свой ящик - в спаме меньше десятка писем за месяц (всякая фигня, которая наполняла "спам" в gmail, здесь убивается до попадания в ящик), во входящие же, самое больше, попало 3 письма спама за неделю, но - пришедшие сбором с ящика на gmail.

Плюс - в gmail нужно заходить раз в неделю и вылавливать полезное из спама, тут я об этом просто забыл, как о страшном сне.

ODV-78
28 января 2016, 00:58

Вот если бы ещё и уведомление приходило на сотовый, о получении новых писем, то вам ващё бы цены не было в базарный день. )

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Если Вы хотите получать sms-уведомления на мобильный телефон о приходе новых писем в свой почтовый ящик на Яндекс.Почте, Вы можете настроить параметры пересылки при помощи правил обработки почты. Для этого перейдите по ссылке «Создать правило» и в разделе «Выполнить действие» укажите «Уведомить по адресу». Вам нужно узнать у Вашего мобильного оператора специальный почтовый адрес, который Вы укажете в условиях фильтра. Уже с него уведомление будет пересылаться на мобильный в виде sms. Не забудьте нажать на кнопку «Создать правило» внизу страницы.Для активизации фильтра уведомления о приходе новых писем надо подтвердить эту пересылку. На адрес, указанный Вами для пересылки, отправляется письмо, в котором содержатся условия для подтверждения. Отредактировать текст письма-уведомления нельзя.

ivan-osipov
28 января 2016, 00:58
Всегда было интересно узнать, что происходит с этими самыми несколькими сломавшимися дисками :) Как вообще они утилизируются? Как обеспечивается удаление всей информации на таких дисках?
Crademann
28 января 2016, 00:58

Любой диск, на котором появилась хотя бы одна ошибка чтения или записи, меняется на новый, а старый диск отправляется в тестирование, где проверяется его работоспособность, а все данные затираются. А утилизируются они, видимо, так же, как и любое компьютерное железо :)

ivan-osipov
28 января 2016, 00:58
Спасибо за ответ.
-
28 января 2016, 00:58
В результате спам, «нигерийские письма» и вирусы останавливаются прямо на подлёте, некоторые письма, в отношении которых у фильтров есть какие-то сомнения, складываются в папку «Спам», а остальные направляются в папку «Входящие».


Так вот, почему у меня папка "Спам" опустела.
valshestakova
28 января 2016, 00:58

Re: Соберем для Вас по сeти интeрнeт базу дaнных пoтeнциaльных клиeнтoв для Вaшeгo Бизнеca: нaзвaние, тeл, факc, e-mail,www, имена, дoп инфopмaция итд пo Bашим опиcаниям.Свяжитеcь c нами для получения бoлеe полной инфооpмации:тeл +79133913837 Email: prodawez@mixmail.com ICQ: 6288862 Skype: prodawez3837От когоШестакова Валентина <valshestakova@yandex.ru>
Комуvalshestakova@yandex.ru
КогдаДополнительно
Свойства письмаВ виде HTMLКодировка письмаkoi-8windosutf-8macСоздать правило…A A
A A25 мая 2011 в 12:14
Метки

Это что я сама себе отправляю письма?!!!!!!!13.05.2011, 01:50, valshestakova@yandex.ru:Показать цитату Coбepeм для Bac пo cети интеpнет бaзy данныx потeнциальныx kлиентов для Bашего Бизнесa: названиe, тел, фаkс, e-mail, www, имeнa, дoп информация итд по Вaшим описаниям. Cвяжитеcь с нaми для пoлyчeния болeе пoлной инфooрмaции: тел +79133913837 Email: prodawez@mixmail.com ICQ: 6288862 Skype: prodawez3837

Я не знаю, куда я попала, но получив письмо от самой себя - я просто обалдела -вот это да!!!! До чего технологии, вернее Яндекс дошел.

Теперь не знаю, что с этим богатством делать. Удалить почту , что-ли?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Скорее всего, кто-то произвел рассылку с Вашим обратным адресом. Это так называемый «спуфинг»: спамеры используют поддельные адреса отправителей в заголовках писем для рассылки спама. Данные письма отправляются не из Вашего почтового ящика, просто Ваш адрес использован в качестве адреса отправителя. Cпамеры не имеют доступа в Ваш почтовый ящик, они не знают списка Ваших контактов и отправляют спам только известным им самим адресатам.

Данная проблема имеет повсеместный характер, и пользователи любой почтовой службы сталкиваются с ней достаточно часто. К сожалению, всемирная сеть электронной почты организована так, что решить эту проблему пока не представляется возможным. При получении писем с поддельным обратным адресом наша Спамооборона складывает их в «Спам» или отбрасывает полностью.

Убедиться в том, что с Вашего ящика никто не отправлял письма, Вы можете в журнале посещений, в котором хранятся записи о всех действиях, совершенных в Вашем ящике: http://help.yandex.ru/mail/?id=1113469 .

I-R-L
28 января 2016, 00:58

Свой ящик поменьше светить на сомнительных ресурсах. Поле "от кого" не означает на 100%  отправителя. Его можно настроить как угодно, и этим пользуются спамеры.

Дмитрий Гр
28 января 2016, 00:58

красота-то какая!

x-sochi
28 января 2016, 00:58

Ребята! Почта у вас действительно хорошая, но вот только почему она даже в простое грузит браузер? А юбывает скопируешь текст или ссылку и пипец, почта висит минуту другую... видимо серваков то маловато будет. Да и при вашей то капитализации и IPO нужно ну очень качественно расширяться и сами знаете на кого равняться!

LawVV
28 января 2016, 00:58

именно. при попытке скопировать в окне броузера ИЕ находясь в почтовом акаунте с открытым телом письма обозревать подвешивается, причём происходит эта гадость в новом интерфейсе яндекс.почты на который принудительно переместили базу писем

wins2
28 января 2016, 00:58

Выглядит впечатляющи! Интересно, пол с обдувом или хладогеном?

kto-i-gde
28 января 2016, 00:58

А что случилось с почтой? Мне письма не приходят, а мои попадают в спам с абракодаброй вместо текста!

kto-i-gde
28 января 2016, 00:58

Спасибо! Сразу "починили"

Vadik Okunev
28 января 2016, 00:58

«Версия от 18.05.2011». Перехожу по ссылке «Что нового?» и, как всегда, НЕ узнаю, что нового. Вместо этого читаю бложик с уютненькими текстами, предназначенными для уверенных пользователей WinRAR, и понимаю, что меня опять где-то... обманули.

Господа! Когда появится нормальный changelog?..

MelodianaB
28 января 2016, 00:58

Обо всех значительных изменениях мы пишем в блоге, а о мелких и незаметных писать не имеет смысла.

Vadik Okunev
28 января 2016, 00:58

Ну т. е. никогда.

По поводу «есть смысл» или «нет смысла» — вопрос больше философский. Кому-то интересно разглядывать пластилиновые шедевры, а кому-то — изучать технические детали. Но всё это проблемы индейцев, насколько я понимаю ;)

Яндекс.Почта
28 января 2016, 00:58
Почему же «никогда» :)
Changelog, конечно, нужен, Вы правы. Мы в этом направлении думаем. Не факт, что ему место в блоге, но он будет непременно :)
fitz-2009
28 января 2016, 00:58

Веселая ситуация сегодня произошла. Кинул денег на вебмани и решил проплатить WoW на месяц.Ну все шло хорошо... после оплаты захожу на аккаунт и сразу пишется "неверные данные", попарился еще (вдруг неправильно что ввел), но увы. Захожу на аак батл.нет таже шляпа, не могу авторизоваться. И тут же захожу на свое мыло Arahis113@yandex.ru и угадайте , что ? Правильно! Пароль не подходит. К сожалению я не помню "вопрос-ответ" или же он был изменен. Но ломануди меня очень быстро в течении пары минут, хотя пароль был не из самых легких. В поддержке молчат... Я незнаю, что делать мне 1.5к руб просто выкинул вникуда... Подкачал яндекс однако :(

fitz-2009
28 января 2016, 00:58

Буду надеятся, что вернут мое мыло...желательн быстрее т.к. будет очень досадно если удалят мою учетку батл.нет >_<

(Что самое досадное есть три мыла и новое(основное) ломанули, а старые с легкими паролями досих пор живут с заваленые спамом и мусором и им хоть бы что)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Как 1,5к на вебмани относятся к Яндексу? Учитывая, что Вас взломали на трёх ресурсах, это не Яндекс подкачал, Вам стоит тщательно проверить компьютер на наличие вирусов. Желательно воспользоваться парой антивирусов: http://yandex.ru/yandsearch?text=online+антивирус - многие производители предлагают бесплатные аналоги своих программ.

fitz-2009
28 января 2016, 00:58

Стоит Касперский кристал , так что с антивирусником все ок. Ну сначало ломанули почту, т.к. там были все аккаунты и пароли к батл.нет, а после уже все остальное

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Ни один антивирус не может гарантировать Вам защиты от всех возможных вирусов, к сожалению. Именно поэтому я посоветовал Вам проверить компьютер хотя бы парой антивирусов. Ну а получить Ваши персональные данные можно ещё кучей способов, вплоть до того, что Вы сами могли, не осознавая того, передать их злоумышленникам. У Яндекс.Паспорта есть целый раздел в Помощи про безопасность данных.

fitz-2009
28 января 2016, 00:58

Спасибо за совет, в дальнейшем учту. Ну пока думаю близарды скинут мою учетку на другое мыло.

Кстати, думаю, что заходя с другого компа где небыло антивируса меня и ломанули... Впредь буду осторожнее.

alex-sandra
28 января 2016, 00:58

круто-круто круто оцениваете клиентов - полторы-две тыщи знаков, значит, читают три минуты=)

спасибо за работу, вы прекрасные! =) продукт тоже

 

Nala4
28 января 2016, 00:58

(+1)очень интересно, спасибо за информацию ))):-)

me76
28 января 2016, 00:58

- Как работает Яндекс.Почта?

- Медленно. Очень медленно...

leo
28 января 2016, 00:58

Приветстую!

Я зарегистрирован  у Вас давно  -  уже забыл и когда ...  пользуюсь Mozilla Thunderbird с pop3 скачивания почты и уже лет как 5 наблюдаю,  что один почтовый ящик работает отлично(leof-009),  а другой ( leo009)  переодически (раз в  месяц)  подвисает и   выдает предупреждение : Команда PASS не выполнена .Почтовый сервер pop.yandex.ru ответил: login failure? try later.  потом через пару тройку дней он принимает эти же данные от Mozilla Thunderbird и отдает почту ... :)

Сегодня решил сам залезть в почтовый ящик  и дал   RoboForm  команду "идти и заполнить"  он все открыл..., я посмотрел :3 письма пришло , одно я отправил в Спам  и вышел,  а вот когда решил второй раз зайти уточнить в письме № отправленной мне посылки   Яндекс.Почта меня не пустила заявив что такой пары для входа не существует...

очень хотелось бы с этим разобраться помогите , плиз :)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

О таком нужно сообщать в службу поддержки. Вам помогут.

slavnews
28 января 2016, 00:58

А у меня из-за ентой спам обороны вообще письма перестали приходить.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Такого не может быть.

kisil-mike
28 января 2016, 00:58


А мне очень нравится яндекс почта. Здесь все продумано до мелочей. И перенос писем, и справа окошко истории переписки с пользователем, и сбор почты с других ящиков(если я не ошибаюсь, у вас это появилось раньше всех(ну если не считать гугл)) и многое многое другое, радующее каждый день. Спам мне приходит очень редко, в сравнении с другими почтовыми ящиками. А еще радует короткий адрес @ya.ru. Предпросмотр, аватарки, приятные темы, отсутствие рекламы, лаконичный дизайн, ..., ..., ... А теперь еще и смс уведомление... только вот не понимаю, это же нагрузка очень сильная на сервера, да и деньги операторам платить надо. Разве нет? В общем я всем доволен, молодцы.

Единственное что, хотелось бы - более продвинутой книжки с контактами. Чтобы можно было туда написать все как в телефоне(аватарку, неск. телефонов, ник, аську, и т.д.).

 

kisil-mike
28 января 2016, 00:58


А мне очень нравится яндекс почта. Здесь все продумано до мелочей. И перенос писем, и справа окошко истории переписки с пользователем, и сбор почты с других ящиков(если я не ошибаюсь, у вас это появилось раньше всех(ну если не считать гугл)) и многое многое другое, радующее каждый день. Спам мне приходит очень редко, в сравнении с другими почтовыми ящиками. А еще радует короткий адрес @ya.ru. Предпросмотр, аватарки, приятные темы, отсутствие рекламы, лаконичный дизайн, ..., ..., ... А теперь еще и смс уведомление... только вот не понимаю, это же нагрузка очень сильная на сервера, да и деньги операторам платить надо. Разве нет? В общем я всем доволен.

Единственное что, хотелось бы - более продвинутой книжки с контактами. Чтобы можно было туда написать все как в телефоне(аватарку, неск. телефонов, ник, аську, и т.д.).

 

kisil-mike
28 января 2016, 00:58


А мне очень нравится яндекс почта. Здесь все продумано до мелочей. И перенос писем, и справа окошко истории переписки с пользователем, и сбор почты с других ящиков(если я не ошибаюсь, у вас это появилось раньше всех(ну если не считать гугл)) и многое многое другое, радующее каждый день. Спам мне приходит очень редко, в сравнении с другими почтовыми ящиками. А еще радует короткий адрес @ya.ru. Предпросмотр, аватарки, приятные темы, отсутствие рекламы, лаконичный дизайн, ..., ..., ... А теперь еще и смс уведомление... только вот не понимаю, это же нагрузка очень сильная на сервера, да и деньги операторам платить надо. Разве нет? В общем я всем доволен.

Единственное что, хотелось бы - более продвинутой книжки с контактами. Чтобы можно было туда написать все как в телефоне(аватарку, неск. телефонов, ник, аську, и т.д.).

 

strensin
28 января 2016, 00:58

постоянно раза два в неделю яндекс почта не пускает по IMAP тундербирд!
Сколько не писал в техподдержку — просто прячутся и ничего не отвечают,
вот сегодня 20.06.2011 почта не работает из тундербирда уже более часа у
всех яндексовских аккаунтов! люди очень нервничают и главное не к кому
обратиться за помощью…

DavidMd
28 января 2016, 00:58

Этот холивар только мне напомнил "Небыло разрывов!!! Небыло!!!"?? :)

pandrew61
28 января 2016, 00:58

Проблемы с почтой, не открываются комменты с яндекс фоток ...вижу пустую страницу

Е.
28 января 2016, 00:58

Сейчас должно быть все ок.

Обновите страницу.

pandrew61
28 января 2016, 00:58

Спасибо за оперативность...всё работает

asd555nesterov
28 января 2016, 00:58

здравствуйте у меня на яндекс почта.еще две почты.одна из них постоянно выключается. я её хотел перегистрировать. пишет .что почта уже зарегистрированая что делать

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Не совсем понятно, что значит «постоянно выключается». Вы имеете ввиду сборщики на странице https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/collectors ?

tartakx
28 января 2016, 00:58

Очень часто по утрам, а особенно по понедельникам почта по POP3 отваливается:

 "Mailbox busy or something nasty happened"

Видимо не хватает серверов...

 

Уже более месяца жду от саппорта решения проблемы...(-1)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Попробуйте пока что использовать веб-интерфейс. А ещё лучше перенастройте почтовую программу по протоколу IMAP вместо POP3.

karpova.em
28 января 2016, 00:58

БОЛЬШОЕ  СПАСИБО за перевод писем. Очень удобно.

Полина
28 января 2016, 00:58

Добрый день. У меня такой вопрос: почему мои письма приходят на второй мой адрес , который я когда-то указала, как дополнительный адрес. Я его уже удалила, но мои адресаты, при ответе на мое письмо, видят именно адрес mail.ru, а не адрес почты на Яндексе. Вот что касается уведомллений о комментах под фотками, тут все идет на Яндекс...а другие письма, личные, идут целенаправленно на mail. В старой версии я смогла сделать фильтрацию и проблем не было никаких, здесь же, в новой-никак. Подскажите, что нужно еще сделать? Что можно еще сделать. И почему убралась старая версия почты?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Мы работаем над решением описанной проблемы. Она не связана с изменением внешнего вида почтового ящика.

Полина
28 января 2016, 00:58

А с чем же тогда она связана? Главное, что такая проблема, как оказалось, не у меня одной. У всех, у кого был указан второй дублирующий адрес (например, если забудется пароль), письма стали прихходить именно туда...Даже если мы его уже по сто раз удаляли из списка адресов в почте и в настройках. Вот в чем пооблема... Мы указываем адрес Яндекса, куда должны отправляться все письма, но они целенаправленно идут на второй адрес :)

Спасибо, что ответили

Александр-1.
28 января 2016, 00:58
Так именно с изменением почтового ящика и появилась эта проблема!!!! На старой почте всё работало на отлично!!!
Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Поверьте, проблема никак не связана с внешним видом почты. Описываемая Вами ситуация чисто техническая, связанная с тем, что когда-то Вы указали в настройках ящика «обратный адрес для ответа». В новом интерфейсе данная настройка отсутствует, так как мы научились отправлять письма сразу с дополнительных адресов: http://help.yandex.ru/mail/?id=1113397 . В ближайшее время мы постараемся устранить проблему.

Александр-1.
28 января 2016, 00:58
Спасибо! Надеюсь у вас получится..
Musine41
28 января 2016, 00:58
Как удалить отправленное письмо
petro.zvezdin
28 января 2016, 00:58

СЕРЬЁЁЁЁЗНО ! :-O

andr0478
28 января 2016, 00:58

john.stefen@gmail.com

собиратель баз для рассылки спама

Автор:  high pr backlinks (IP: 46.109.195.216 , 46.109.195.216)

inetnum:        46.109.0.0 - 46.109.255.255

netname:        LV-TELEKOM-20100721

descr:          SIA Lattelekom

org:            ORG-LA16-RIPE

country:        LV

admin-c:        KR559-RIPE

tech-c:         AV328-RIPE

tech-c:         JS2702-RIPE

tech-c:         JJ777-RIPE

status:         ALLOCATED PA

mnt-by:         RIPE-NCC-HM-MNT

mnt-lower:      LTK

mnt-routes:     LTK

source:         RIPE # Filtered



organisation:    ORG-LA16-RIPE

org-name:        SIA Lattelekom

org-type:        LIR

address:         SIA Lattelecom Edgars Alamanis Dzirnavu Street 105 LV-1011 Riga LATVIA

phone:           +371 9256268

fax-no:          +371 7053027

e-mail:          kaspars@is.lv

mnt-ref:         LTK

mnt-ref:         RIPE-NCC-HM-MNT

mnt-by:          RIPE-NCC-HM-MNT

admin-c:         JJ777-RIPE

admin-c:         AA1001-RIPE

admin-c:         AV328-RIPE

admin-c:         KR559-RIPE

admin-c:         ZZ666-RIPE

admin-c:         JS2702-RIPE

source:          RIPE # Filtered



person:          Kaspars Rocans

address:         SIA Lattelecom

address:         105, Dzirnavu Str.

address:         Riga, LV-1011

address:         LATVIA

e-mail:          kaspars@is.lv

phone:           +371 67053061

nic-hdl:         KR559-RIPE

source:          RIPE # Filtered

mnt-by:          LTK



person:         Janis Jansons

address:        SIA "Lattelekom"

address:        9. Citadeles Str.

address:        Riga,LV-1002

mnt-by:         LTK

phone:          +371 9420819

e-mail:         Janis.Jansons@lattelecom.lv

nic-hdl:        JJ777-RIPE

source:         RIPE # Filtered



person:       Armands Valdmanis

address:      Lattelekom

address:      48, Kaleju Str.

address:      Riga, LV-1050

address:      LATVIA

phone:        +371 7053053

e-mail:       Armands.Valdmanis@verdi.lv

nic-hdl:      AV328-RIPE

source:       RIPE # Filtered



person:         Janis Sturis

address:        Lattelecom Technology SIA

address:        13, Skanstes Str.

address:        Riga, LV-1013

address:        LATVIA

phone:          +371 67055188

e-mail:         john@is.lv

nic-hdl:        JS2702-RIPE

source:         RIPE # Filtered


% Information related to '46.109.0.0/16AS12578'


route:          46.109.0.0/16

descr:          LATTELEKOM

origin:         AS12578

mnt-by:         LTK

source:        RIPE # Filtered

ГЕнЫЧ
28 января 2016, 00:58

:):-)круто

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:58

У меня вопрос. Очень важный. Я поменяла неудобный адрес. Сложилось впечатление, что материалы сохраняться в почте. А там пусто. Много чего пропало. Что мне делать? Мой старый адрес madam-natali.fedina@yandex.ru 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Вам нужно настроить сборщик писем со старого ящика.

Ирина
28 января 2016, 00:58

Не могу прочитать почту. Висит окошко с сообщением:

Ошибка! Не удалось загрузить данные, попробуйте еще раз через какое-то время...

И так с любого браузера. Второй Яндекс-ящик работает нормально.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Проблема в настоящее время устранена, теперь всё должно работать нормально. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и благодарим Вас за терпение!

Винтик
28 января 2016, 00:58

Команда PASS не выполнена. Почтовый сервер «pop3.yandex.ru» ответил: Mailbox busy or something nasty happened...

Так и не понял что такое, один ящик нормально, другой вот так.

Хотя через браузер нормально, может сам почтавик тупит,

но тогда почему со вторым ящиком на Я всё норма? 

atomlab2013
28 января 2016, 00:58

Yandex почта невероятно мощный сервис.

Было бы очень интересно узнать об архитектуре работы Yandex почты.

Что используете в качестве балансировщиков.
Какой используется MTA.
Что используете в качетве POP\IMAP сервера.
Как  хранится такой огромный объем почты.
Как  web интерфейс взаимодействует с содержимым почтового ящика. Новые письма мгновенно отображаются в web морде.
Какие были основные проблемы и как вы их решали.
Протоколы,базы данных,масштабирование.

Понимаю,что это огромный пласт информации, но хотябы как-то. Вобщем очень интересно на самом деле  :)


Locky-Work
28 января 2016, 00:58

А так-же логины, пароли и коды доступа, ОЧЕНЬ прошу прощения, не смог удержаться. :о)

milagavr2013
28 января 2016, 00:58

а что в настоящий момент происходит на яндексе? почему в почтовый ящик во Входящие войти нельзя. только синие полосы.. это временно? что-то делается там сейчас? и когда всё наладится или что-то надо делать?

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

В Яндексе постоянно работают люди, заботятся о стабильности сервиса и разрабатывают новые функции, которые востребованы пользователями. Но все эти процессы до момента публикации «наружу» никак не влияют на работу сервиса. 

Не могли бы Вы проиллюстрировать проблему, с которой Вы столкнулись, снимком экрана? Вы заходите в Яндекс.Почту через настольный компьютер или через мобильное устройство? Какой у Вас браузер и какой он версии? 

Лидия В. Друзья,
28 января 2016, 00:58

Уже больше недели я не получаю письма от своих друзей, их в моей почте просто нет, зато я их могу увидеть в разделе "новые записи ваших друзей", помогите восстановить приём писем.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:58

Лика, приносим свои извинения за неудобства – наши разработчики всё ещё заняты решением проблемы с уведомлениями Я.Ру, она возникает с нашей стороны.

Мы постараемся максимально ускорить процесс починки, надеемся на Ваше понимание!

Лидия В. Друзья,
28 января 2016, 00:58

Спасибо, что откликнулись, теперь мне спокойнее ждать, ведь когда находишься в неведении, возникает беспокойство и недовольство, а теперь я знаю, что всё будет хорошо!!! Удачи Вам и всем нам. 

projectbetee
10 августа 2016, 15:23
Привет. Сообщите кто-нибудь как ускорить прием новых писем не удаляя полученные письма. Письма идет по 25 минут(
Тимофей, служба поддержки
11 августа 2016, 13:12
Добрый день!
Если это письма, которые приходят на адрес, с которого настроен сборщик, то ускорить сбор, скорее всего, не получится. Это обусловлено множеством факторов: скоростью ответа от сервера, его доступностью и т.д. И вместе с тем, Вы можете настроить переадресацию с этого ящика на текущий (инструкцию можно найти на странице https://yandex.ru/support/mail/feedback/setup-forwarding.xml ) 

info@anytos.ru
14 декабря 2016, 16:44
Добрый день. Очень замедлилась работа почты. Также при отправке письма появляется информация что есть ошибка и письмо не отправляется. Уже 3 часа мучаемся. 
Тимофей, служба поддержки
14 декабря 2016, 20:16
Действительно, в работе Почты сегодня случился сбой. Приносим свои извинения за причинённые неудобства. Сейчас работа Почты полностью восстановлена и ошибок при отправке возникать не должно.
Николай Нефедов
2 апреля 2019, 20:52
У меня была переписка с сотрудницей яндекс почта Анной Штиль. Она помогла мне восстановить мой почтовый ящик. Я ей очень благодарен.  Потом почему-то вся переписка с ней пропала (может, я что-то сделал не так).  8 марта я поздравил её,  Ответа не было. Подозреваю, что моё сообщение не получено. Как восстановить с нею связь?   Мой  e-mail  nefedn1k@yandex.ru  Я Нефёдов Николай
sale@ponizovka.info
вчера, 17:55
все, кто нам пишет, получают свои письма обратно с пометкой retry timeout exeeded