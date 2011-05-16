Как работает Яндекс.Почта
16 мая 2011, 13:48
Приёмом писем для Яндекс.Почты занимается около полусотни серверов (и ещё столько же ждут своей очереди на случай неполадок), отправкой — примерно двадцать; более пятидесяти серверов выделено на нужды пользователей почтовых клиентов, а за работу сборщиков почты из других почтовых систем отвечают приблизительно десять. У нас больше десятка дата-центров, позволяющих пользователям обмениваться письмами днём и ночью, в снег, дождь и под палящим солнцем.
Всего нужды Яндекс.Почты обслуживает около 1500 серверов, а хранятся ваши письма на более чем 7000 жестких дисков, причем каждое письмо лежит как минимум на 2 дисках, находящихся в разных дата-центрах. Это позволяет иметь доступ к письмам даже тогда, когда один дата-центр по какой-либо причине оказался недоступен или один из жестких дисков сломался (вообще, по статистике каждую неделю приходится менять несколько дисков — не выдерживают).
Первым делом, как только письмо попадает к нам, оно проходит фильтры Спамообороны и антивируса. В результате спам, «нигерийские письма» и вирусы останавливаются прямо на подлёте, некоторые письма, в отношении которых у фильтров есть какие-то сомнения, складываются в папку «Спам», а остальные направляются в папку «Входящие».
Если у вас настроены свои правила обработки почты, именно на этом этапе они активируются, чтобы понять, что дальше делать с письмом — переложить ли в определённую папку, поставить ли метку или сделать что-нибудь ещё.
И уже после этого письмо появляется в вашем почтовом ящике.
Надо сказать, особая магия Яндекс.Почты состоит в том, что все операции проводятся практически мгновенно: за одну секунду Яндекс.Почта принимает примерно тысячу писем, а за сутки (учитывая, что ночью писем меньше) — примерно пятьдесят миллионов.
То есть, не трудно подсчитать: если вы читали этот текст три минуты, за это время секундная стрелка совершила три оборота, среднестатистическое сердце сделало 240 ударов, а Яндекс.Почта получила 180 тысяч писем.