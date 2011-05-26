Какую тему оформления вы хотели бы видеть в своей почте?
26 мая 2011, 15:30
В комментариях к записям в этом блоге многие из вас предлагали свои идеи по оформлению почты. Самые популярные из них (те, что повторялись чаще остальных) собраны выше. Какую из тем оформления вы бы хотели видеть в своей Почте?
Очень приглянулась идея тем "Столицы", "Художники" и т.п.. Можно продолжить это направление, точнее делать темы с какой-нибудь небольшой полезной информацией. Причем объем информации можно делать несколько большим (не ограничиваться названием и датой, к примеру).
Очень полезными были бы темы "Русский язык" (пиши и говори правильно), возможно словарные темы (выбираешь язык и тебе в течении дня слов 5-10 выдают снизу для запоминания (можно настоечки сделать для кол-ва слов и т.п.)
Мне бы еще от себя хотелось бы деловую тему по типо Легкой только при раскрытии письма да и общий фон сделать светло серым. Т.к. белый или почти белый фон вреден для глаз и тяжело воспринемается. Жаль верстальщики сайтов это мало понимают т.к. везде практически все сайты с белым фоном без возможности настроить его. А достаточно было бы применить контрастность.
А в чём сакральный смысл отправки именно через сторонние SMTP? Делая такую возможность почта попадает в зависимость от работоспособности стороннего SMTP. В то время как получатель всё равно не будет разбираться, через какой SMTP отправлено письмо.
Сакральный смысл отправки через сторонние SMTP в первую очередь кроется в антиспаме.
У меня несколько ящиков на разных серверах.
Например, я отправляю письмо через сервера яндекса от имени 1@asd.ru.
Для получателя нет никакой разницы как отправлено письмо. Получатель будет видеть только адрес 1@asd.ru.
Но для системы антиспама это называется подмена адреса. Антиспам в первую очередь смотрит ip, через который была отправка и сопоставляет его с обратным адресом и тут то возникает не стыковка. Отправка через сервер яндекса, а домен asd.ru никакого отношения к яндекесу не имеет....
Простые антипамы даже не будут разбираться с этой ситуацией и сразу письмо положат в спам. Более умные антиспамы конечно продолжат сканирование на спам, но все равно, соответсвующий вес на спам письму добавят.
Все нудно делать по правилам, и по правилам электронной почты письмо нужно отправлять именно с того SMTP, от которого зарегистрированн ящик в заголовках.
Настоящий адрес, с которого было отправлено письмо, всё равно будет фигурировать в полных почтовых заголовках письма, но не в поле «From», а «Envelope from». Никакие правила не нарушаются. Вы думаете, Яндекс.Почта хочет, чтобы письма с её серверов воспринимались как спам, если она выпустила письмо наружу?
При этом адресат в поле «От кого» увидит адрес, который Вы сами указываете в настройках.
Почему бы не сделать тему с самостоятельной возможностью настроить цвет фона, поставить картинку на задний план, подогнать шрифт и его цвет.
Все как в настройках я.ру. Было бы не плохою. Я бы цвета под себя подгонял хоть каждый день. А если к этому добавить возможность сохранить несколько своих тем в памяти и на ровне с заранее заданными, - так вообще было бы здорово!
цвет фона это да, белый фон очень не приятен для глаз. Пользую космическую но она мне если честно не совсем по душе, только из за фона пользую, а так тот же сероватый фон в тему Легкая было бы супер, больше ни чего и не надо!
Погодная - это есть круто! Как на главной странице.
Ещё можно спорткары сделать, а именно с разными знаменитыми (и неочень) моделями, где описываются их некие характеристики и интересные факты. Главное только, чтобы текст с картинками был не внизу, а наверху (у меня 3260 писем, по 200 на одной странице, и внизу я очень редко бываю).
Также сагласен с Mak-Dov, а именно: "сделайте уже наконец возможность отправки почты от имени других почтовых ящиков, не просто от чужого имени, а через другие smtp сервера, как это реализовано у гугла".
Погодная была бы очень интересна, хотя у меня стоит космическая. "Космос" мне нравится в основном тёмным фоном. Интересны также факты насчёт космоса, хотя их могло бы быть и побольше. Можете добавить такой:
Ещё в конце 70-х был разработан обстоятельный проект зонда "Дедал" к звезде Барнарда.
ПРОСМОТРЕВ СПИСОК ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕМАТИКЕ , МОЖНО ЗАМЕТИТЬ , ЧТО АКТИВНОСТЬ В ОСНОВНОМ ПРОЯВЛЯЕТ ПОКОЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ВОЗРОСТА . ЕСТЬ ЛЮДИ БОЛЕЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ , ДЕТИ , ПОДРОСТКИ .. ДЛЯ ТАКОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВАШЕМУ САЙТУ , ВОЗМОЖНО СТОИТ ПРЕЛОЖИТЬ ТЕМАТИКУ : ДЕТ. САДА , ШКОЛЫ , ВУЗОВ \КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ \ , МОЯ СЕМЬЯ , МОЙ ДОМ , МИР ДЕТСТВА : [ МЫ ЖДЕМ РЕБЕНКА , НАШ МАЛЫШ , ПЕВЫЕ ШАГИ , НАШ МАЛЫШ ЗАГОВОРИЛ ...] ....... , МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА , ЮМОР , МИР ЛЮБВИ , МИР КИНО , МИР ЗНАНИЯ , МИР ЭСТРАДЫ , МИР ФЛОРЫ И ФАУНЫ ........, МИР МИНЕРАЛОВ , МИР РАСТЕНИЙ СПОРТИВНЫЙ , ДЛЯ ЛЫБОЗНАТЕЛЬНЫХ , МИР ОТКРЫТИЙ , МИР НАНОТЕХНОЛОГИЙ , МИР ЭКСТРИМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА , БОЕВЫЕ ИСКУСТВА И ЕДИНОБОРСТВА , МИР КРАСОТЫ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН , ................. И ГЛАВНОЕ СТОИТ ПРЕДЛОЖИТЬ ТЕМУ ПАТРИОТИЗМА К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ , ЗДОРОВЬЕ И ОБРОЗ ЖИЗНИ , КРАСОТА МИРА ......,,,,, !!!!!
Хотелось бы видеть минималистичную тему, типа Лёгкой, но без всяких градиентов и серых цветов. Обычные прямые линии и стандартные иконки. Моё личное имхо — всё это разноцветие и разнообразие абсолютно ни к чему, главное — функциональность, которая на текущий момент во многом недоработана. И, кстати (но на это уже никто не пойдёт, наверное) — хочется иметь возможность выбора между ajax-версией и обычной html-версией (в Gmail это есть и часто пригождается).
А еще было бы здорово иметь тему, с помощью которой можно было бы учить, например, английский. При каждой загрузке - какая-нибудь новая фраза (ну, понятно что из ограниченного числа). Фразы можно было бы как-то интересно оформить, проиллюстрировать... Я думаю, это было бы полезно!
Мне очень нравится погодная, но хотелось бы чтобы она была ещё привязана к времени суток: рассвет, закат, лунное небо! Было бы здорово если бы это было с фоном часов: по кругу, если ночь-вверьху луна и звёзды, в других частях полезная информация, утро- справа рассвет, в других частях полезная информация и т.д.
Очень бы хотелось видеть тему Формулы-1! Тем более, что в Королевских гонках выступает и наша команда, и наш российский пилот... Тогда весь Спортбокс в разделе Формулы-1 перешел бы на эту тему... Было бы РЕАЛЬНО круто! Пожалуйста, сделайте такую тему!!!!!!!!!!!!!
Я бы хотел, чтобы тема в почте яндекса и в самом яндексе были связаны с российскими поездами (электропоезда, электровозы, тепловозы, паровозы, вагоны и т.д.), я думаю ко мне присоединятся все железнодорожники и фанаты Ж/Д ТРАНСПОРТА!!!!
А я бы хотел, чтобы тема Яндекса и Яндекс-Почты были с российскими поездами (электропоезда, электровозы, вагоны, тепловозы, паровозы и т.д.), думаю со мной согласятся все железнодорожники и любители Ж/Д транспорта!!!!!!!
Я же уже писал выше, что если хочется один единственный цвет на всю страницу, установите белую, лёгкую или серую тему. Они именно такие. Особенно белая. Загружать собственные картинки в виде фона пока что нельзя. В будущем подумаем над такой возможностью. Но если хотите просто один цвет для всей страницы, используйте белую или лёгкую темы.
:-) Хорошо работает Яндекс. Хорошо. По крайней мере, Почта. У меня в компе браузер IE9. Для работы в полной почте приходилось переключаться на другие, чтобы заработала панель управления со смайликами и проч.. После усовершенствования IE9 компанией работаю в полной Почте без перехода на другой браузер. Чья заслуга не знаю, но качество Почты стало лучше. Спасибо!;-).
Была удобная лаконичная чёрно-белая схема. Увы - достойной замены в новой версии не нашлось.
В данный момент единственные более-менее приемлемые - белый и серый: не отвлекают внимание от текстов писем.
Цветные лаконичные схемы - разбавленно-кислотные в стиле "привет, эмо". Если даже фон нормальный - цвет шрифта нечитаемый.
В тематических - перебор с деталями, на их фоне порой письма не видно. К тому же рандомно меняется фон - единственное, где можно его зафиксировать - Природа. Но и там вовсю работает принцип "мне повезёт".
Молодцы, что развиваетесь и добавляете всё новые темы.
Но почему бы не сделать что-нибудь совсем простое, читаемое и неброское, без фишек и примочек? С умеренно-контрастными шрифтами и заголовками....
Пользовался многими темами, а, в конце концов, остановил свой выбор на самой первой - приятный пастельный голубо-синий цвет не отвлекает, да и время загрузки занимает намного меньше времени, нежели с "тематическим" оформлением.
Хотел бы видеть "музыкальную" тему, либо самостоятельно выбирать оттенок темы.
Использую тему "Художники", считаю ее наиболее приятной глазу, и почти не раздражают произведения искусства в правом нижнем углу. Хотелось бы деловую тему, но со вкусом. Что-то на подобии стиля "metro" от Microsoft.
У меня скоость низкая, на что нео-2010 постоянно жалуется. В связи с этим такой вопрос: Как установить в виде постоянной темы "лёгкую версию" интерфейса? Для входа на почту использую Яндекс - Бар и ни в нём ни в самой почте такой настройки не нашёл.
Александр, возможно Вам подойдут Лаконичные темы или же Тринити. Вы их уже пробовали? Их можно выбрать на странице настроек оформления: Лаконичные доступны под соответствующим заголовком, а вот трехпанельную деловую тему оформления можно выбрать, нажав на «Справа от списка писем» или «Под списком писем».
Использую электронную книгу с монохромным дисплеем (16 градаций серого для изображений, 4 — для текста). Ни лёгкая, ни мобильные темы (режимы) не позволяютхоть как-то комфортно читать и отвечать на письма. Поэтому прошу чёрно-серо-белую тему.
Уточните, пожалуйста, а Вы пробовали переключаться в режим light-версии Яндекс.Почты? Для этого в самом низу почты нужно нажать на «Лёгкая версия» – в ней, конечно, урезаны некоторые функции Полной версии, зато она и грузится быстрее, и подходит для разного типа устройств, например, смартфонов и планшетов.
До недавнего времени ей и пользовался большую часть времени, сейчас - перешёл на представление, в котором письма располагаются под списком, работает относительно хорошо. Просто нынешняя мода на перегруженные анимацией и AJAX'ом интерфейсы поднадоела.
Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?
Надоело! Если однажды отказался мб хватит предлагать каждый раз при смене логина
У меня, как и у многих наверное, несколько почтовых ящиков в системе яндекс. Один из них был создан ранее и является основным почтовым ящиком, в котором я работаю. При выборе другого ящика - он открывается в новом стиле, а при переходе на основной почтовый ящик он принудительно открывается в новом стиле и появляется уведомление. Сеанс один. кэш и куки не чищу. Переключаюсь между своими почтовыми ящиками в системе яндекс.
Добрый день! Не хочу Вас огорчать, но вскоре все почтовые ящики на Яндексе будут переведены на новый интерфейс. Уведомление "Хотите всегда видеть такую почту?" появляется как раз из-за переключения между ящиками.
Мы будем рады, если Вы расскажете нам о неудобствах нового интерфейса, чтобы мы смогли учесть их при будущих разработках.