Блог Почты Какую тему оформления вы хотели бы видеть в своей почте?

В комментариях к записям в этом блоге многие из вас предлагали свои идеи по оформлению почты. Самые популярные из них (те, что повторялись чаще остальных) собраны выше.

Какую из тем оформления вы бы хотели видеть в своей Почте?