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Какую тему оформления вы хотели бы видеть в своей почте?

В комментариях к записям в этом блоге многие из вас предлагали свои идеи по оформлению почты. Самые популярные из них (те, что повторялись чаще остальных) собраны выше.
Какую из тем оформления вы бы хотели видеть в своей Почте?
234 комментария
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ArtPhotograph
28 января 2016, 00:57

Пользуюсь самой первой которая Синяя потому ни одна другая не нравится! Если оформление встречается подходящее то цвет шрифта обычно не радует...

Lubasha
28 января 2016, 00:57

Согласна!

Svetlanablumen
28 января 2016, 00:57

тоже согласна

Lubasha
28 января 2016, 00:57

Согласна!

Svetlanablumen
28 января 2016, 00:57

тоже согласна

akamenyar
28 января 2016, 00:57

Белая — бест!

anton.agapow
28 января 2016, 00:57

Несогласен...

super.super-politov
28 января 2016, 00:57

:-$     мне  нравится тема энгри бёртс  но её  ещё  нету 

newmillenniumenglish
28 января 2016, 00:57

Так уже есть тема, которая меняется в зависимости от погоды. Разве нет?

jenysss
28 января 2016, 00:57
На www.yandex.ru есть, здесь речь про Почту
naelya
28 января 2016, 00:57
а как она называется??
EldarUA
28 января 2016, 00:57

 Погода за окном

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naelya
28 января 2016, 00:57
спасибо! в упор ее не видела почему-то. :)
Михаил
28 января 2016, 00:57

Несомненно погодную!

Я и на главной странице Яндекса ставлю обычно погодную тему. По праздникам - тематическую праздничную и потом снова погодную.

А вообще Яндекс молодцы!

garash.tanya1997
28 января 2016, 00:57

ПОГОДНАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:-D

ya.ya-borya
28 января 2016, 00:57

Я согласен.

ms.Fadeeva
28 января 2016, 00:57

Очень приглянулась идея тем "Столицы", "Художники" и т.п.. Можно продолжить это направление, точнее делать темы с какой-нибудь небольшой полезной информацией. Причем объем информации можно делать несколько большим (не ограничиваться названием и датой, к примеру).

Очень полезными были бы темы "Русский язык" (пиши и говори правильно), возможно словарные темы (выбираешь язык и тебе в течении дня слов 5-10 выдают снизу для запоминания (можно настоечки сделать для кол-ва слов и т.п.)

MelodianaB
28 января 2016, 00:57

Отличные идеи, спасибо большое!)

wins2222
28 января 2016, 00:57

Да идеи хороши действительно. Практично, полезно.

Мне бы еще от себя хотелось бы деловую тему по типо Легкой только при раскрытии письма да и общий фон сделать светло серым. Т.к. белый или почти белый фон вреден для глаз и тяжело воспринемается. Жаль верстальщики сайтов это мало понимают т.к. везде практически все сайты с белым фоном без возможности настроить его. А достаточно было бы применить контрастность.

головин виктор
28 января 2016, 00:57

белый цвет как галогенка. Как на жмурах щуришься.

verdoga2000.rom
28 января 2016, 00:57

подводный мир. вот это тема

Pavel.Ekk
28 января 2016, 00:57

Может что-нибудь на тематику настольных ролевых игр. Или компьютерных )

Или что-нибудь наподобие стрит арта.

Ещё можно выдавать коллажи картинок из разных запросов.

Или ещё какая чушь.

Оленка Железняк
28 января 2016, 00:57

какие ещё настольные?
Или, ещЁ какую чушь нЕ надо!;-)

Сергей Блохин
28 января 2016, 00:57

Хотелось бы тему для гиков, как у гуглопочты в виде терминала.

finko-ilya
28 января 2016, 00:57

(+1)

Silyet
28 января 2016, 00:57

плюсую

Виктор
28 января 2016, 00:57

Давно мечтаю о погодной!

Виктор
28 января 2016, 00:57

P.S. Пока пользуюсь дефолтной синей темой - ни одна из имеющихся так и не прижилась, отвлекает. Хотелось бы, чтоб погодная тема (если она будет) была нарядной, но лаконичной.

Андрей
28 января 2016, 00:57

сделайте цепочки как у Гугла

Poklonneg
28 января 2016, 00:57

Родите ребёнка как у соседа  =) 

Андрей
28 января 2016, 00:57

У "соседа" - это класная функция, которая склоняет меня к пользовонию сервиса "соседа"

mak-dov
28 января 2016, 00:57

вас там случайно не заклинило с этими оформлениями?

вы программиста променяли на дизайнера что ли? все рисуете и рисуете, делом лучше займитесь.

сделайте уже наконец возможность отправки почты от имени других почтовых ящиков, не просто от чужого имени, а через другие smtp сервера, как это реализовано у гугла.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

А в чём сакральный смысл отправки именно через сторонние SMTP? Делая такую возможность почта попадает в зависимость от работоспособности стороннего SMTP. В то время как получатель всё равно не будет разбираться, через какой SMTP отправлено письмо.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Как именно он это показывает? Я только что отправил себе письмо якобы с gmail.com - Outlook в поле «От кого» показал именно адрес на gmail.com.

mak-dov
28 января 2016, 00:57

Сакральный смысл отправки через сторонние SMTP в первую очередь кроется в антиспаме.

У меня несколько ящиков на разных серверах.

Например, я отправляю письмо через сервера яндекса от имени 1@asd.ru.

Для получателя нет никакой разницы как отправлено письмо. Получатель будет видеть только адрес 1@asd.ru.

Но для системы антиспама это называется подмена адреса. Антиспам в первую очередь смотрит ip, через который была отправка и сопоставляет его с обратным адресом и тут то возникает не стыковка. Отправка через сервер яндекса, а домен asd.ru никакого отношения к яндекесу не имеет....

 

Простые антипамы даже не будут разбираться с этой ситуацией и сразу письмо положат в спам. Более умные антиспамы конечно продолжат сканирование на спам, но все равно, соответсвующий вес на спам письму добавят.

 

Все нудно делать по правилам, и по правилам электронной почты письмо нужно отправлять именно с того SMTP, от которого зарегистрированн ящик в заголовках.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Настоящий адрес, с которого было отправлено письмо, всё равно будет фигурировать в полных почтовых заголовках письма, но не в поле «From», а «Envelope from». Никакие правила не нарушаются. Вы думаете, Яндекс.Почта хочет, чтобы письма с её серверов воспринимались как спам, если она выпустила письмо наружу?

При этом адресат в поле «От кого» увидит адрес, который Вы сами указываете в настройках.

Vadik Okunev
28 января 2016, 00:57
все рисуете и рисуете, делом лучше займитесь

Грубовато Вы как-то выразились, но в общем и целом — полностью поддерживаю ;))

Александр
28 января 2016, 00:57

Мне нравится серая или простая, но использую синюю, так как цвет текста в подписках у прочитанных и новых плохо отличается. Добавить можно погодную, но монотонные темы, на мой взгляд, удобнее.

АЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЯ
28 января 2016, 00:57

ЦВЕТА      У     ПРОЧИТАННЫХ    И     НОВЫХ ,     ДЕЙСТВИТЕЛЬНО      ПЛОХО     ОТЛИЧАЮТСЯ .....           НЕОБХОДИМО     ДОРАБОТАТЬ .

m-o-t-o-r-c-y-c-l-i-s-t
28 января 2016, 00:57

АЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЯ, выключите "капс лок" :)

АЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЯ
28 января 2016, 00:57
ОГЛОСИТЕ      ВЕСЬ     СПИСОК    ПОЖЕЛАНИЙ ........
Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Хочу Volkswagen и домик в Австралии!

АЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЯ
28 января 2016, 00:57

ЭКАЯ         МАЛОСТЬ ,       ТАКА       МАНЕНЬКА       ШАЛОСТЬ ......

sidorares
28 января 2016, 00:57

приезжай))

Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Дорого что-то пока что :)

m-o-t-o-r-c-y-c-l-i-s-t
28 января 2016, 00:57

В этом списке одна просьба, без пожеланий.

АЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЯ
28 января 2016, 00:57

СПИСОК     ОБЫДЕННОСТИ .....

Tiger197
28 января 2016, 00:57
Можно еще, кстати, альтернативную погодну.
Т.е. зимой летний фон и наоборот. И вообще больше зависимых тем!
stinec
28 января 2016, 00:57

(+1)

Kovion
28 января 2016, 00:57

Полноценно рабочий Нео2009. Интерфейс 2010 пока только огорчает...

Malachite
28 января 2016, 00:57
Почему бы не сделать тему с самостоятельной возможностью настроить цвет фона, поставить картинку на задний план, подогнать шрифт и его цвет.

Все как в настройках я.ру. Было бы не плохою. Я бы цвета под себя подгонял хоть каждый день. А если к этому добавить возможность сохранить несколько своих тем в памяти и на ровне с заранее заданными, - так вообще было бы здорово!

Получилась бы получилась бы тема - "конструктор".
silverunicorn2011
28 января 2016, 00:57

(+1)

luk-09
28 января 2016, 00:57

Самый лучший вариант!

sjerebtsov
28 января 2016, 00:57

+1

andruccio
28 января 2016, 00:57

+1 поддерживаю "КОНСТРУКТОР ТЕМ ПОЧТЫ"!!!!

ya.rashkin63
28 января 2016, 00:57

Я тоже такую-же хочу:)))))

Kotov-Valera-2011
28 января 2016, 00:57

Конечно погодная,периодически обновляющаяся,чтоб не наскучила,ведь так удобнее планировать свои дела,а отсюда и настроение на порядок выше.

valeriap
28 января 2016, 00:57

Можно тему "цветы", но с четко выраженным цветовым контрастом фон-надписи, а то иногда последние плохо читаются.

matveego
28 января 2016, 00:57
Думаю, что самый лучший вариант - это тема конструктор, с изменением шрифтов, цветов фона и так далее.
АЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЯ
28 января 2016, 00:57

(+1)

m-o-t-o-r-c-y-c-l-i-s-t
28 января 2016, 00:57

(+1)

Фомин Дмитрий
28 января 2016, 00:57

(+1)

wins2
28 января 2016, 00:57

(+1)

цвет фона это да, белый фон очень не приятен для глаз. Пользую космическую но она мне если честно не совсем по душе, только из за фона пользую, а так тот же сероватый фон в тему Легкая было бы супер, больше ни чего и не надо!

sav46
28 января 2016, 00:57

А лучше бы сделали возможность, самому редактировать тему. выбор цвета фона, цвет фреймов, ссылок, текста и тд. было бы супер. 

сам пользуюсь темой "Легкая", но в ней не нравится слишком светлый фон. но лучше всеравно ничего нету...

sjerebtsov
28 января 2016, 00:57

+1

atoffice
28 января 2016, 00:57

Во всех цветных темах очень сильно раздражают и отвлекают эти цветные шрифты с подчеркиванием.... Брррр...

Anonymous
28 января 2016, 00:57

Хотелось бы, что бы сделали так что бы можно было самому сделать себе фон, редактировать фон, выбирать шапку и цвет шрифта как на народе.

alex3vsn
28 января 2016, 00:57

(+1)Согласен! Сам хотел написать, но раз есть поставлю ка я +1 ;-)

Leventov
28 января 2016, 00:57

Хочу видеть и вижу пластилиновую тему.

iljaarkhipkin
28 января 2016, 00:57

У меня как НЕО стоит так и нечего не меняю ;-(

Gerfert
28 января 2016, 00:57
8bit! :)
АЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЯ
28 января 2016, 00:57

......   РАЗНООБРАЗНУЮ ..... ,       С   ВОЗМОЖНОСТЬ     САМОМУ      МЕНЯТЬ ...!

James.Devivan
28 января 2016, 00:57

Погодная - это есть круто! Как на главной странице.

Ещё можно спорткары сделать, а именно с разными знаменитыми (и неочень) моделями, где описываются их некие характеристики и интересные факты. Главное только, чтобы текст с картинками был не внизу, а наверху (у меня 3260 писем, по 200 на одной странице, и внизу я очень редко бываю).

Также сагласен с Mak-Dov, а именно: "сделайте уже наконец возможность отправки почты от имени других почтовых
ящиков, не просто от чужого имени, а через другие smtp сервера, как это
реализовано у гугла".

ART-of-FaNtAsY
28 января 2016, 00:57

IT'шную! :)

Почему её нет в списке голосовалки?

ИГ
28 января 2016, 00:57

Надо сделать возможность пользователям самим создавать и загружать темы. Создать нужные файлы с фоновыми рисунками, иконками и css-файлом, запаковать все это в зип и загрузить.

Vadik Okunev
28 января 2016, 00:57

А в цсс-е — SQL-инъекция ;) Несекурно ;)

ya.mishell7
28 января 2016, 00:57

Мне больше всего нравится зелёная с ромашками, получаю море удовольствия

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:57

Я за Погодную!

wins2222
28 января 2016, 00:57

А вообще для меня новость открылась, прочитав комментарии про темы самого яндекса, давно их там было штук четыре, я как то не парился, меня устраивала родная тема яндекса :)

Сейчас смотрю там их с тридцатку наберется, круто навояли :)

quarta-dimensio
28 января 2016, 00:57

Погодная была бы очень интересна, хотя у меня стоит космическая. "Космос" мне нравится в основном тёмным фоном. Интересны также факты насчёт космоса, хотя их могло бы быть и побольше. Можете добавить такой:

Ещё в конце 70-х был разработан обстоятельный проект зонда "Дедал" к звезде Барнарда.
pav5320
28 января 2016, 00:57
Почему нет варианта "звериную" все любят кошек собачек белочек.
m-o-t-o-r-c-y-c-l-i-s-t
28 января 2016, 00:57

все любят кошек собачек белочек
Не обобщайте.

 

pav5320
28 января 2016, 00:57
а тебя вообще никто не спрашивает.
m-o-t-o-r-c-y-c-l-i-s-t
28 января 2016, 00:57

Павел, мы не знакомые, тем более не друзья, на "ты" не переходили. Вы жалок в свои 35 лет, отписываетесь как глупый подросток. Сложно было нормально ответить, не провоцируя?

pav5320
28 января 2016, 00:57
закрой рот
m-o-t-o-r-c-y-c-l-i-s-t
28 января 2016, 00:57

Смею огорчить, вероятно у Вас синдром "быдла" в тяжёлой форме, скорее всего неизлечимо. Можете дальше продолжать извергать желчь на потеху интернет-сообществу.

pav5320
28 января 2016, 00:57
угу
Eug-Vishnevskaya
28 января 2016, 00:57

У меня на почте стоят "столицы" - очень интересная, иногда узнаю что-то новое) Спасиба Вам за неё!

За что проголосовать - даже не знаю, всё такое интересное!

Погода - многие за неё, НО когда тучки и дождик - хочется чего-то такого, что повысит настроение, а не "тыкнет", что погода плохая.

Джинсовая, рукодельная - тоже интересное, пластилиновая очень класснная (у меня стояла до столиц)

В общем, Яндекс-команда всегда придумывает что-то интересное, думаю выбора должо быть много.

Ven.kvm
28 января 2016, 00:57
Хотелось бы их менять,самастоятельна,взависимости от происходящих событий.
arthurbashirov
28 января 2016, 00:57

почему бы не сделать - погодную и деловую! мне и та и та нужна переодически))

Тони
28 января 2016, 00:57

Очень пластилиновая нравится!

Но вот погодная - тоже отличная идея! :)

АЛЕКСАНДРА ТРЕТЬЯ
28 января 2016, 00:57

ПРОСМОТРЕВ      СПИСОК     ПРЕДЛОЖЕНИЕ     ПО     ТЕМАТИКЕ ,      МОЖНО    ЗАМЕТИТЬ ,      ЧТО    АКТИВНОСТЬ      В   ОСНОВНОМ     ПРОЯВЛЯЕТ       ПОКОЛЕНИЕ     СРЕДНЕГО     ВОЗРОСТА .       ЕСТЬ     ЛЮДИ      БОЛЕЕ     СТАРШЕГО     ПОКОЛЕНИЯ ,      ДЕТИ ,     ПОДРОСТКИ ..       ДЛЯ     ТАКОГО     ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ       ВАШЕМУ        САЙТУ ,          ВОЗМОЖНО       СТОИТ     ПРЕЛОЖИТЬ       ТЕМАТИКУ :      ДЕТ.  САДА ,     ШКОЛЫ ,      ВУЗОВ \КУДА      ПОЙТИ      УЧИТЬСЯ \ ,      МОЯ     СЕМЬЯ ,     МОЙ     ДОМ ,    МИР      ДЕТСТВА    :   [  МЫ       ЖДЕМ      РЕБЕНКА ,      НАШ      МАЛЫШ ,        ПЕВЫЕ      ШАГИ  ,         НАШ     МАЛЫШ       ЗАГОВОРИЛ ...] .......  ,  МУЖЧИНА        И      ЖЕНЩИНА ,       ЮМОР ,       МИР      ЛЮБВИ ,        МИР      КИНО ,     МИР      ЗНАНИЯ ,      МИР      ЭСТРАДЫ ,      МИР    ФЛОРЫ      И     ФАУНЫ ........,   МИР       МИНЕРАЛОВ ,      МИР      РАСТЕНИЙ   СПОРТИВНЫЙ ,    ДЛЯ     ЛЫБОЗНАТЕЛЬНЫХ ,     МИР      ОТКРЫТИЙ ,      МИР      НАНОТЕХНОЛОГИЙ ,       МИР     ЭКСТРИМАЛЬНЫХ         ВИДОВ       СПОРТА ,       БОЕВЫЕ     ИСКУСТВА     И    ЕДИНОБОРСТВА ,    МИР     КРАСОТЫ    ДЛЯ     МУЖЧИН      И      ЖЕНЩИН ,   ................. И    ГЛАВНОЕ    СТОИТ      ПРЕДЛОЖИТЬ       ТЕМУ       ПАТРИОТИЗМА      К     СВОЕЙ      ЗЕМЛЕ ,     ЗДОРОВЬЕ    И     ОБРОЗ       ЖИЗНИ  ,     КРАСОТА      МИРА ......,,,,,     !!!!!

sveta.zakiryanova
28 января 2016, 00:57

Погодную

susin.alexei
28 января 2016, 00:57

Деловую

Комментарий удалён
Курицына Ольга
28 января 2016, 00:57

На странице настроек? или в контакт-листе?

Vadik Okunev
28 января 2016, 00:57

Хотелось бы видеть минималистичную тему, типа Лёгкой, но без всяких градиентов и серых цветов. Обычные прямые линии и стандартные иконки. Моё личное имхо — всё это разноцветие и разнообразие абсолютно ни к чему, главное — функциональность, которая на текущий момент во многом недоработана. И, кстати (но на это уже никто не пойдёт, наверное) — хочется иметь возможность выбора между ajax-версией и обычной html-версией (в Gmail это есть и часто пригождается).

alexgearbox
28 января 2016, 00:57

(+1)

Nikita Kachaev
28 января 2016, 00:57

пора уже давно ввести возможность делать скины, как у какого-нить винампа)

wins2
28 января 2016, 00:57

Кому это надо?

Детство не прошло?

Хватает сполна и того что есть, тем куча, и еще будут пополняться к тому же.

Вот яркость(цвет, контраст) фона регулировать самому не помешало бы!

flutesa
28 января 2016, 00:57

а я хочу несколько вариантов выбрать!!

т.к. рукодельная тема мне тоже очень нравится

biohaker
28 января 2016, 00:57

Больше тропических пальм!
;)

wins2
28 января 2016, 00:57

В космической теме исправьте ошибку

и шрифт немного опустить, а то верхушка букв заходит за картинку

потребовалось бы примерно 30 миллионов лет, чтобы достичьлижайшей к нам звезды — Проксимы Центавра


Дмитрий Бянкин
28 января 2016, 00:57

Геймерскую (игровую)

FFinn
28 января 2016, 00:57

Предлагаю сделать тему, например, математическую. На месте фактов про космос показывать математические факты, разные мат. интересности и пр. :)

Евгений
28 января 2016, 00:57

Нравятся столицы.

Не плохо было бы не только столицы, но и просто красивые города разных стран (Или города России) с небольшой информашкой.

Normiksan
28 января 2016, 00:57

Hotelos' bi po bol'she tem..!!!  ;-)

Polina
28 января 2016, 00:57
Тема, в которую можно загрузить свою картинку, что-то типа шапки на Я.ру. А вобще меня устраивает тема "Столицы"
feride19502008
28 января 2016, 00:57

Чем меньше всяких дополнений, улучшений, кнопочек и значков, тем лучше! Вся информация должна относиться СТРОГО К ПОЧТЕ, быть сугубо конструктивной.

sushkov.ale
28 января 2016, 00:57

[:]||||||[:]погодная

tota.bespalova
28 января 2016, 00:57
233
maria-08-02-20032
28 января 2016, 00:57

я

рукодельную тему хочу

maria-08-02-20032
28 января 2016, 00:57

а ярукодельную тему хочу:-)

maria-08-02-20032
28 января 2016, 00:57

аярукодельную тему хочу(love);-):-)

ikakinz
28 января 2016, 00:57

из новых предложенных:

-лучшая белая,

-но ей я предпочитаю СТАРУЮ предыдущую с голубой полосой только по одной причине

-БУКВЫ ПОЧТЫ ОТОБРАЖЕНЫ  НЕ ЧЕРНЫМ  а синим !!!   мне очень нравится!!!  

- текст цветом отделен от вкладок

 

спасибо что улучшаете нашу действительность

с уважением

Кострома. Первый квартал
28 января 2016, 00:57

А еще было бы здорово иметь тему, с помощью которой можно было бы учить, например, английский. При каждой загрузке - какая-нибудь новая фраза (ну, понятно что из ограниченного числа). Фразы можно было бы как-то интересно оформить, проиллюстрировать... Я думаю, это было бы полезно!

yami-chi
28 января 2016, 00:57
Хочу Аниме. Глаза радует. И очень необычно.
chigrin.elena
28 января 2016, 00:57

Мне очень нравится погодная, но хотелось бы чтобы она была ещё привязана к времени суток: рассвет, закат, лунное небо! Было бы здорово если бы это было с фоном часов: по кругу, если ночь-вверьху луна и звёзды, в других частях полезная информация, утро- справа рассвет, в других частях полезная информация и т.д.

melodiana
28 января 2016, 00:57
Так есть уже сейчас: день и ночь различаются) По ночам луна и звёзды к вашим услугам.
Ya
28 января 2016, 00:57

Очень бы хотелось видеть тему Формулы-1! Тем более, что в Королевских гонках выступает и наша команда, и наш российский пилот... Тогда весь Спортбокс в разделе Формулы-1 перешел бы на эту тему... Было бы РЕАЛЬНО круто! Пожалуйста, сделайте такую тему!!!!!!!!!!!!!

AlexM-93
28 января 2016, 00:57

Я бы хотел, чтобы тема в почте яндекса и в самом яндексе были связаны с российскими поездами (электропоезда, электровозы, тепловозы, паровозы, вагоны и т.д.), я думаю ко мне присоединятся все железнодорожники и фанаты Ж/Д ТРАНСПОРТА!!!!

AlexM-93
28 января 2016, 00:57

А я бы хотел, чтобы тема Яндекса и Яндекс-Почты были с российскими поездами (электропоезда, электровозы, вагоны, тепловозы, паровозы и т.д.), думаю со мной согласятся все железнодорожники и любители Ж/Д транспорта!!!!!!!

AlexM-93
28 января 2016, 00:57

куе

super.veryoldwolf
28 января 2016, 00:57
Не издевайтесь над моими глазами! дайте просто выбрать цвет фона, и всё!
Или пусть почта "тянет" системные настройки.
Сейчас использую единственную подходящую Синего цвета, кажется её уже нет в темах.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Все темы оформления, как стандартные, строгие, так и с иллюстрациями, до сих пор работают и доступны. Вы можете установить их через настройки почтового ящика.

super.veryoldwolf
28 января 2016, 00:57

Да не устраивают они меня.

Ещё раз говорю, дайте мне возможность выбрать просто фон, один единственный фон на всю страницу, без ваших выкрутасов.

Что тут не понятно? ну не нужны мне все эти выкрутасы для пацанят. Мне нужно без напряжения прочесть текст, и всё.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Установите себе белую, лёгкую  или серую тему. Или стандартную синюю. Там никаких выкрутасов :)

super.veryoldwolf
28 января 2016, 00:57

Ну достали.

Дайте возможность выбрать ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ цвет НА ВСЮ страницу. Или пусть будет системный цвет, уже установленный в винде. Или дайте мне мою картинку поставить, если такие проблемы с фоном.

Не устраивает меня всё наличное предложение. Самая близкая мне тема, "Морская", она и стоит. Все остальные для ломки глаз.

Вот такой я капризный, ну не желаю ломать глаза на ваших дизайнерских выкрутасах.

Что не понятно?

Хотя меня поймёт только тот у кого не лады со зрением, но похоже яндеку такие пользователи не нужны, им бы чего попроще.

 

Хватит с пустого в порожнее воду переливать. Не можете сделать, так и скажите.

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:57

Я же уже писал выше, что если хочется один единственный цвет на всю страницу, установите белую, лёгкую  или серую тему. Они именно такие. Особенно белая. Загружать собственные картинки в виде фона пока что нельзя. В будущем подумаем над такой возможностью. Но если хотите просто один цвет для всей страницы, используйте белую или лёгкую темы.

super.veryoldwolf
28 января 2016, 00:57

Да вы просто издеваетесь, в "темах" нет нужного, просто нет.

Сколько можно повторять, нету нужного.

cherkaschinavera
28 января 2016, 00:57

:-) Хорошо работает Яндекс. Хорошо. По крайней мере, Почта. У меня в компе браузер IE9. Для работы в полной почте приходилось переключаться на другие, чтобы заработала панель управления со смайликами и проч.. После усовершенствования IE9 компанией работаю в полной Почте без перехода на другой браузер. Чья заслуга не знаю, но качество Почты стало лучше. Спасибо!;-).

snikita2003
28 января 2016, 00:57

У тебя Windows 7?

snikita2003
28 января 2016, 00:57

У тебя Windows 7 Максимальная? У меня Windows XP Professional Service Pack 3

cherkaschinavera
28 января 2016, 00:57

Я - начинающий пользователь. И компик переносной. Обычный ноутбук

staroverr
28 января 2016, 00:57

Нужна деловая тема, лаконичная и строгая, но в то-же время элегантная... Эво как!

Maris
28 января 2016, 00:57
Требуем кошачью тему!!! :-0
kiselevagg
28 января 2016, 00:57

ипогрлро

levinac2011
28 января 2016, 00:57

деловую

DS-Ivanov
28 января 2016, 00:57

Где старая тема оформления (neo 2009)?

Как убрать эту с позволения сказать новую почту? 

У меня все работало, все нравилось.

Нет же руки чешутся - сначало попробуйте наши нововведения,

а теперь менятся нельзя и темы есть только такие?

В таком раскладе если не вернут буду пользоваться Гуглом!!!

А сбор писем с других ящиков вещь полезная.

Миледи
28 января 2016, 00:57

СТАРЫЙ  и ещё раз СТАРЫЙ

Была удобная лаконичная чёрно-белая схема. Увы - достойной замены в новой версии не нашлось.

 

В данный момент единственные более-менее приемлемые - белый  и серый: не отвлекают внимание от текстов писем. 

 

Цветные  лаконичные схемы - разбавленно-кислотные в стиле "привет, эмо". Если даже фон нормальный - цвет шрифта нечитаемый.

 

В тематических   - перебор с деталями, на их фоне порой письма не видно. К тому же рандомно меняется фон - единственное, где можно его зафиксировать - Природа. Но и там вовсю работает принцип "мне повезёт".

 

Молодцы, что развиваетесь и добавляете всё новые темы. 

Но почему бы не сделать что-нибудь совсем простое, читаемое и неброское, без фишек и примочек? С умеренно-контрастными шрифтами и заголовками....

qtrial
28 января 2016, 00:57

Ничего я не хочу кроме старой доброй NEO 2009

kupina33
28 января 2016, 00:57

Старую 2009.

thegardenofsinners
28 января 2016, 00:57

Побольше аниме тем! а то только 1(

ai73
28 января 2016, 00:57

(+1)

Iluxa-gorohov
28 января 2016, 00:57

Хотелось бы увидеть какую нибудь тян в анимешном стиле. Что в оформлении яндекса, что почты. А то анимешную 1 видел((( 

ai73
28 января 2016, 00:57

(+1)

pliev.nakasaki
28 января 2016, 00:57

поглядим что там за погода в теме(B)

Катерина
28 января 2016, 00:57

куда делась новогодняя тема? там были снеговики..

melodiana
28 января 2016, 00:57
Тему со снеговиками можно установить, пройдя по специальной ссылке.
Катерина
28 января 2016, 00:57

спасибо большое!!)

dan.pavin
28 января 2016, 00:57

погода

leksei853
28 января 2016, 00:57

погодную

 

denis-utp
28 января 2016, 00:57

И чтобы менялось суточный режим День и ночь и погода конечно же!!!

Татьяна Балашова-Бояринова
28 января 2016, 00:57

джинсовую!

andruccio
28 января 2016, 00:58

хотелось бы увидеть как нибудь тему "Глянец" или "Черный глянец" чтото типа такого:

andruccio
28 января 2016, 00:58

хотелось бы увидеть как нибудь тему "Глянец" или "Черный глянец" чтото типа такого:

sudarewa50
28 января 2016, 00:58

Изобразительное исскуство:Пушкинского музея и т.д

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:58

Пользовался многими темами, а, в конце концов, остановил свой выбор на самой первой - приятный пастельный голубо-синий цвет не отвлекает, да и время загрузки занимает намного меньше времени, нежели с "тематическим" оформлением.

Хотел бы видеть "музыкальную" тему, либо самостоятельно выбирать оттенок темы. 

Спасибо "Яндекс" за многообразие оформлений! 

anna767676
28 января 2016, 00:58

Десткую!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Её можно установить уже сейчас, пройдя по ссылке.

madam.jelencko
28 января 2016, 00:58

погодную

Дмитрий
28 января 2016, 00:58

Спортивную и погодную.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

На Яндекс.Почте Вы уже сейчас можете включить футбольную тему и погодную.

Дмитрий
28 января 2016, 00:58

:-)

Оленка Железняк
28 января 2016, 00:58

Однозначно......
          ПогОдную! с(+1)

chaicka.lady-tchaika
28 января 2016, 00:58

Погодную

derasource
28 января 2016, 00:58

Использую тему "Художники", считаю ее наиболее приятной глазу, и почти не раздражают произведения искусства в правом нижнем углу. Хотелось бы деловую тему, но со вкусом. Что-то на подобии стиля "metro" от Microsoft. 

trusovamasha1999
28 января 2016, 00:58
Все темы класные!
vlad1977solid
28 января 2016, 00:58

почтовую

ps543
28 января 2016, 00:58
Удобную, а не такую дурацкую, как сейчас.
vor28082009
28 января 2016, 00:58

И я за погодную!

Юлия Нестерова
28 января 2016, 00:58

Спортивную, Деловую, Абстракцию

stritzky2012
28 января 2016, 00:58

Мало выбора тем для оформления. Вы забыли существуют другие темы: "Животные", "Природа", "Праздничные", "Космос", "Обои из фильмов", и т.п.

 

melodiana
28 января 2016, 00:58

Темы "Природа" и "Космос" у нас уже есть: http://mail.yandex.ru/neo2/#setup/interface/

e.chernyshkova2012
28 января 2016, 00:58

Кулинарную

 

yadovit2008
28 января 2016, 00:58

Очень бы хотелось не тему, а интерфейс "нео", вместо этого дурацкого и прожорливого "нео2".

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Вы не поверите, но нео-2010 гораздо менее прожорлив по сравнению с нео-2009. Мы постоянно работаем над облегчением интерфейса.

yadovit2008
28 января 2016, 00:58

У меня скоость низкая, на что нео-2010 постоянно жалуется. В связи с этим такой вопрос: Как установить в виде постоянной темы "лёгкую версию" интерфейса? Для входа на почту использую Яндекс - Бар и ни в нём ни в самой почте такой настройки не нашёл.

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Мы уже работаем над возможностью установить лёгкую версию по умолчанию. Следите за новостями.

ya.dok7
28 января 2016, 00:58

 

Введите текст цитаты
Александра
28 января 2016, 00:58

В стиле Hi-Tec. Стильно, и по-современному :-)

головин виктор
28 января 2016, 00:58

личное мнение:

оформление вообще в интернете должно быть как в театре,-

ничего не отвлекает от сцены. 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:58

Хочу что бы любую картинку или фото можно было использовать для темы! Или созать самостоятельно(как открытку )

Vyacheslav
28 января 2016, 00:58

понравилась тема новая Фантазия(+1)00 авторам-прикольная

andxbes
28 января 2016, 00:58

ту ,в которой можно самому фон задать . 

ai73
28 января 2016, 00:58

Хатю анимешную! :3

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:58

Хотелось бы, чтобы тема была садовая и еще с подказкой. как создать уютный дом или рецепты блюд передпраздниками.

 

Мария Качурина
28 января 2016, 00:58

Конечно, каждый выбирает , что ему нравится. Сколько  людей , столько и мнений-это известно всем. Но мне ближе ,деловая тема.Это неограниченная возможность.

flav77
28 января 2016, 00:58

главное, что б не какая - нибудь стрёмная, а так, без разницы) 

irma.volkovskaya2013
28 января 2016, 00:58

Эх, если б Яндекс еще аниме тему сделал, было бы вообще супер!..

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

В Яндекс.Почте уже сейчас есть тема «Аниме».

*Пальмира *
28 января 2016, 00:58
Погодную
Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

В Яндекс.Почте уже есть погодная тема

igor.maka2014
28 января 2016, 00:58

согласен

super.wolf-in
28 января 2016, 00:58

ну мне вообще-то и свой фон Яндекс.Почты нравится)

sstivvv
28 января 2016, 00:58

больше минималистичных тем!!!использую только белую простую,но там и шрифт не очень.все остально - просто хлам:-$

buh-ufcga
28 января 2016, 00:58

Вот бы было хорошо, появись Абстрактная тема или Relax.

buh-ufcga
28 января 2016, 00:58

Вот бы было хорошо, появись Абстрактная тема или Relax.

super.moon90
28 января 2016, 00:58

Погода -это супер

den7754
28 января 2016, 00:58

уберите из моей почты кошек.понимаю,что китекет башляет,но не мне!

 

Владислав
28 января 2016, 00:58

Интересно, а можно как-нибдь скачать эти зарисовки со столицами?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

В бóльшем размере, чем на странице Яндекс.Почты, не получится. А так просто кликните по картинке с зарисовкой правой клавишей мыши и выберите пункт «сохранить изображение».

vera.pashentzeva
28 января 2016, 00:58

Я Пашенцева Вера очень и очень Вас прошу оформить мне ПОГОДНУЮ ТЕМУ(меняется в зависимости от погоды) ЗА РАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО И ПРОШУ УКАЗАТЬ ЕЩЕ СПИСОК ПОДПИСОК

Весёлый котик
28 января 2016, 00:58

Здравствуйте! Включить погодную тему оформления можно в настройках почтового ящика или же перейдя по ссылке.

vera.pashentzeva
28 января 2016, 00:58

Я хотела бы чтобы при оформлении ПОГОДНОЙ ТЕМЫ ПРИ ПОКАЗЕ ИНФОРМАЦИИ ШЕЛ СНЕГ, ДОЖДЬ, СВЕТИЛО СОЛНЦЕ!

V.CRASAVA.06.07.812014
28 января 2016, 00:58

Джинсовую[:]||||||[:]

Ya
28 января 2016, 00:58

Раз уж сделали КХЛьную, то сделайте по такому типу и Формульную-1)) Тем более. что этот вид автоспорта в России ооочень популярен и в следующем году будет проводиться гран-при Сочи. 

stepka314
28 января 2016, 00:58

Мне бы хотелось совершенно другую тему про космос. Эта темная и скучная. Так много замечательных фоток галактик и туманностей. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:58
Спасибо за предложение, я направлю Ваше замечание по поводу Космической темы нашим разработчикам!
Sal.al.2012
28 января 2016, 00:58

на Спортивную тему, тема Биатлон :)

gritsyuk.nadya
28 января 2016, 00:58

погодная это крутооооооооооооооооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:-D:-)

AlexanderGolovine
28 января 2016, 00:58
Хочется деловую, строгую, солидную и минималистичную тему.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:58

Александр, возможно Вам подойдут Лаконичные темы или же Тринити. Вы их уже пробовали? Их можно выбрать на странице настроек оформления: Лаконичные доступны под соответствующим заголовком, а вот трехпанельную деловую тему оформления можно выбрать, нажав на «Справа от списка писем» или «Под списком писем».  

AlexanderGolovine
28 января 2016, 00:58
Тринити симпатичная, но неудобна для меня.
Самая лучшая всё-таки лаконичная синяя тема :)
alexgearbox
28 января 2016, 00:58

Добрый день.

Использую электронную книгу с монохромным дисплеем (16 градаций серого для изображений, 4 — для текста). Ни лёгкая, ни мобильные темы (режимы) не позволяютхоть как-то комфортно читать и отвечать на письма. Поэтому прошу чёрно-серо-белую тему.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:58

Спасибо за предложение, передам его нашим специалистам и менеджерам!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:58

Деловую, но уж больно мрачная она. освежить бы цветовыми схемами.

TARIKO
28 января 2016, 00:58
Лёгкую! И чем она будет быстрее, тем лучше.
Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:58

Уточните, пожалуйста, а Вы пробовали переключаться в режим light-версии Яндекс.Почты? Для этого в самом низу почты нужно нажать на «Лёгкая версия» – в ней, конечно, урезаны некоторые функции Полной версии, зато она и грузится быстрее, и подходит для разного типа устройств, например, смартфонов и планшетов.

TARIKO
28 января 2016, 00:58
До недавнего времени ей и пользовался большую часть времени, сейчас - перешёл на представление, в котором письма располагаются под списком, работает относительно хорошо.
Просто нынешняя мода на перегруженные анимацией и AJAX'ом интерфейсы поднадоела.
pbarashov
28 января 2016, 00:58

Погодную!!!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:58

Такая уже есть. Зайдите, пожалуйста, в настройки оформления и выберите "Погодную" тему. 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:58

Независимо от погоды,тему Осень!постоянно.

Удалённый пользователь
9 марта 2016, 14:26
Уважаемая администрация. Хотелось бы видеть несколько вариаций тем с стиле Гарри Поттера))))))))))можно сказать мечта))))
vnz1990
10 января 2017, 09:54
Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту?Хотите всегда видеть такую почту? 


Надоело! Если однажды отказался мб хватит предлагать каждый раз при смене логина
Тимофей, служба поддержки
13 января 2017, 15:22
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, не чистите ли Вы кэш и куки? И что именно имеется в виду под "сменой логина"? 
vnz1990
17 января 2017, 13:05
Тимофей, служба поддержки,
У меня, как и у многих наверное, несколько почтовых ящиков в системе яндекс. Один из них был создан ранее и является основным почтовым ящиком, в котором я работаю.  При выборе другого ящика - он открывается в новом стиле, а при переходе на основной почтовый ящик он принудительно открывается в новом стиле и появляется уведомление.  Сеанс один. кэш и куки не чищу. Переключаюсь между своими почтовыми ящиками в системе яндекс.
Тимофей, служба поддержки
20 января 2017, 16:14
Добрый день!
Не хочу Вас огорчать, но вскоре все почтовые ящики на Яндексе будут переведены на новый интерфейс. Уведомление "Хотите всегда видеть такую почту?" появляется как раз из-за переключения между ящиками. 

Мы будем рады, если Вы расскажете нам о неудобствах нового интерфейса, чтобы мы смогли учесть их при будущих разработках.
sozonov.ewg
5 марта 2017, 06:44
3D фантазия
stanney
12 июня 2017, 01:16
сделайте что-то новое...спрашиваете народ долго, а по факту тем оформления мало и выбрать не из чего(((
Тимофей, служба поддержки
13 июня 2017, 17:23
Расскажите, пожалуйста, какую тему оформления Вы хотели бы видеть в Почте? Мы стараемся радовать пользователей новыми темами по мере возможности, и всегда открыты к предложениям:)
stanney
13 июня 2017, 17:35
Тимофей, служба поддержки,
Тимофей, всё что угодно, но чтобы было буйство красок, сочно!!!  скорее что-то футуристичное, спортивное, может какие-то пейзажи, не знаю! но не полублеклые многие темы, что есть сейчас....
Тимофей, служба поддержки
14 июня 2017, 18:38
Спортивные темы у нас время от времени появляются, а идея с футуристичными наверняка понравится нашим дизайнерам! Обязательно им передам эту мысль, спасибо!
susoikin.eugen
30 ноября 2017, 23:16
Я хочу star wars

trallo
12 марта, 22:16
Куда делась тема фиолетовая с котенком ?