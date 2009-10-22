Блог Почты

Блог Почты

Смотрите файлы Word и Excel в Яндекс.Почте

С сегодняшнего дня файлы формата *.doc и *.xls можно просматривать прямо в почте. Другими словами, чтобы ознакомиться с полученным документом, не нужно его скачивать и потом запускать Microsoft Word или Excel – достаточно нажать на ссылку «посмотреть», расположенную рядом с названием присланного вам файла.

Выглядит это вот так:

Прежде чем приступать к реализации этой возможности, мы составили рейтинг популярности стандартных форматов вложений.

На первом месте находятся изображения в формате *.jpg (около половины всех вложений). На втором – документы, созданные в программе Microsoft Word (20%). На третьем – таблицы Microsoft Excel (10%). В конце рейтинга с приблизительно равными долями (от трёх до одного процента) находятся вложения форматов *.gif, *.pdf, *.rar, *.zip, *.rtf, *.tif.

Возможность просматривать в письме миниатюры таких популярных вложений, как *.jpg-файлы существует в Нео с самого начала. Сегодня же мы добавили функцию просмотра «офисных» документов, благодаря чему работа с Яндекс.Почтой стала ещё удобней.

Важно заметить, что сейчас эта функция находится в режиме бета-тестирования, поэтому иногда возможны сбои. Обо всех обнаруженных проблемах при просмотре файлов *.doc и *.xls Вы можете писать в комментариях к этой записи, либо в службу поддержки пользователей Яндекс.Почты.

61 комментарий
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webprofiters
28 января 2016, 01:11
Замечательное нововведение. Только сделайте, пожалуйста, обратный путь к Почте более очевидным, ведь в режиме просмотра документа нет ни одной ссылки обратно в интерфейс Я.Почты (только на занрузку самого документа). Сейчас даже значок Яндекс не кликается.
don-kirdon
28 января 2016, 01:11
Зачем обратный путь? Ведь просмотр в новой вкладке открывается.
webprofiters
28 января 2016, 01:11
Нужно понимать, что закрывать вкладку не так удобно, потому что для этого нужно посмотреть и понять, что страница вообще открылась в новой вкладке. А первичный дискомфорт от невозможности попадания обратно в почту раздражает.
don-kirdon
28 января 2016, 01:11
Я даже не знаю что на подобное ответить... пожалуй, просто посочувствую, если для вас это проблема (вовсе не хочу вас обидеть, поймите правильно).
shirokoff
28 января 2016, 01:11
так что, можно было еще где-то?
apollo2k4
28 января 2016, 01:11
А поддержка форматов OpenOffice.org — планируется? Доля таких вложений мала, но было-бы удобно
Ярослав Почернин
28 января 2016, 01:11
поддерживаю! Да и доля таких вложений очень даже не мала. К тому же, формат odt открытый, вроде как легче реализовать.
andruhov
28 января 2016, 01:11
Поддерживаю. Международный стандарт всё-таки...
Дмитрий Куликов
28 января 2016, 01:11
+1
silinio
28 января 2016, 01:11
+1
MeGa-MaN2008
28 января 2016, 01:11
а они поддерживаются. У меня он даже *.CPP распознал как текст.
nblxxa
28 января 2016, 01:11
Сделал простенький файл .xlsx. В общем, не работает закрепление областей, а также даты отображаются в стремном американском формате (у меня на машине все ок). Файл могу послать по почте, если кому интересно ;) А вообще, все клево, молодца.
Константин
28 января 2016, 01:11
Гугл раша?
govorun
28 января 2016, 01:11
На сколько Яндекс уже отстает от гугла? :-) Даже не смешно. С гугла никто не перейдет, а те кто еще пользуется, тому не нужно. Хотя как вариант запасного почтового ящика с неплохим спам-фильтром.
vera-be2009
28 января 2016, 01:11
это очень позитивно.
Сергей
28 января 2016, 01:11
когда уже будет я.документ?
iClondike
28 января 2016, 01:11
Спасибо за новые возможности и успехов в дальнейшем развитии! Яндекс.Почта нравится мне больше всех остальных, хоть и при этом к ней у меня есть претензии ;-) я перепробовал много почтовых сервисов, но остановил свой выбор на Яндекс.Почта P.S.: а куда можно направить свои пожелания и стоит ли это делать?
Е.
28 января 2016, 01:11

Добрый вечер.
Спасибо на добром слове.

Пожелания можете оставить здесь, либо передать их через службу поддержки пользователей: http://feedback.yandex.ru/?from=neomail

neprostogluk
28 января 2016, 01:11
полностью согласен!!
Комментарий удалён
aaz
28 января 2016, 01:11
Здравствуйте
docx, xlsx тоже нормально показывается.
Дмитрий Куликов
28 января 2016, 01:11
Интересно, означает ли это, что скоро появится сервис"Яндекс.Документы" или, может быть - "Яндекс.Офис"? :-)
Anodonta
28 января 2016, 01:11
В очередной раз вчера убедился что Яндекс-почта лучше Gmail'а.
Пытался отправить .zip-архив с .exe файлом через Gmail, - вылезло сообщение, что отправка невозможна, т.к. в Google "очень заботятся" о безопастности пользователей и потому передача .exe файлов не поддерживается.
Вот как!
jobday
28 января 2016, 01:11
Как в новой Яндекс.Почте удалить информационную строку?
boss-f
28 января 2016, 01:11
Это для тех у кого офис не установлен на компьютер?
Михаил Иконников
28 января 2016, 01:11
Класс!
deeplounge
28 января 2016, 01:11
Уважаемые, а почему блоге почты, нет инфы о ПДД?

http://clubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=19900&ncrnd=4299

забыли, ага?
Е.
28 января 2016, 01:11
Спасибо за наблюдательность )

Уже есть.
Станислав
28 января 2016, 01:11
а злые вирусы на комп не залезут?
Е.
28 января 2016, 01:11

Не залезут.
Все письма при приеме и отправке проверяются антивирусом.

MeGa-MaN2008
28 января 2016, 01:11
нашел баг в просмотре Ворд документов : исчезают все отступы в моем тексте. Без этого довльно трудно его распознать
rf-st.228
28 января 2016, 01:11
Оп
wanderlog
28 января 2016, 01:11

Открыл Exel, думал можно будет редактировать но не тут-то было :-(

Иван Лымарь
28 января 2016, 01:11

Пожалуйста, добавьте возможность просмотра в почте файлов формата *.odt!

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:11

Иван, спасибо за предложение – передам его специалистам!

Valchikhin
28 января 2016, 01:11

В 2009 году, наверное, это было уже хорошо. Но сейчас 2015 и когда многостраничный excel файл открывается целиком с 1-ой страницы. А переходы по страницам не работают. И не сохраняются цвета маркеров, если они есть в файле.. Кровь, кароче говоря, из глаз идет. 

Даже в мейлру всё открывается быстро, внятно и хорошо. 

Хотелось бы увидеть прогресс в этом русле.. 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:11

Добрый день!
Давайте разбираться. На каком адресе возникают такие проблемы? Всё проверим. 

gregorweb
28 января 2016, 01:11

Почему не отображает картинки при просомтре? ни в формате docx ни в rtf?

gregorweb
28 января 2016, 01:11

и форматирование нарушается

LADO TAVA
30 августа 2016, 15:18
Честно говоря всё очень плохо!!! Отправил на почту файл Word, скачал,но при открытии он выдал ерунду!! Простая таблица!! Жаль,думал,что яндекс почта сохранит,как положено.
Тимофей, служба поддержки
30 августа 2016, 19:48
Добрый день!
Почта никак не модифицирует содержание вложений и не может этого делать. Пожалуйста, расскажите, поподробней, что именно случилось? Если возможно, добавьте к своему сообщению скриншоты (снимки) того, как выглядит ошибка?
Академия Потолков
3 ноября 2016, 07:25
Здравствуйте. Все не плохо, ну некоторый файлы, например как RTF нормально не открывает! Исправьте эти ошибки!!! 
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 15:54
Добрый день!
Пожалуйста, сообщите об ошибке, отправив сообщение по адресу disk@support.yandex.ru . Коллеги обязательно Вам помогут!
RegSAK-26
29 мая 2017, 11:22
При открытии документа в почте (таблица в Word) - он растягивается в ширину, очень неудобно смотреть
Тимофей, служба поддержки
29 мая 2017, 18:46
Добрый день!
Такое поведение может зависеть от того, как отправитель сформировал письмо.
Пожалуйста, пришлите нам скриншот и подробное описание проблемы через форму на странице https://yandex.ru/support/mail-new/web/problems/site-displays-incorrectly.html . Посмотрим что не так. 
energo@signal-2000.ru
28 октября 2017, 14:32
Здравствуйте! Почему функция просмотра таблиц excel отсутствует у моего почтового ящика energo@signal-2000.ru? У меня есть друга почта, которая заканчивается на yandex.ru. С чем это связано и можно ли как-то активировать возможность просмотра таблиц?
p.s.: крайне нужна и удобная вещь в работе...
Тимофей, служба поддержки
31 октября 2017, 19:24
Добрый вечер! 


К сожалению, мне не совсем понятно, что именно не работает. Передал информацию коллегам, они в ближайшее время свяжутся с Вами, чтобы узнать о проблеме подробнее. 
drake.dd
31 октября 2017, 20:25
Тимофей, служба поддержки,
Если я захожу под своим логином drake.dd@yandex.ru в Яндекс.Диск и нажимаю сверху кнопку "Создать", то в сплывающем окне предлагается помимо прочих создать Текстовый документ, Таблицу, Презентацию и Альбом. А если я заходу на Диск с логина energo@signal-2000.ru, то у меня предлагается создать только Папку и Альбом. Можно как-то создавать таблицу excel на Диске в моем логине  energo@signal-2000.ru?
Тимофей, служба поддержки
14 ноября 2017, 18:52
Добрый вечер! 


Извиняюсь за задежку с ответом. По этому вопросу лучше обратиться к моим коллегам из Диска с помощью ссылки «Обратная связь» на странице https://yandex.ru/support/disk/actions-files/doc-edit.html . 
Info
5 ноября 2017, 10:33
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. У нас файл excel автоматически генерируется сайтом. Ранее эти файлы без проблем просматривались прямо из яндекс почты, сейчас почему-то они перестали просматриваться, пишется ошибка - "Ой, что-то сломалось… Открыть документ не удалось. Пожалуйста, повторите попытку позже.". Проверил то же самое на mail.ru, там они по-прежнему открываются. Подскажите, в чём может быть проблема? Если нужно, могу выслать пример проблемного файла.
Тимофей, служба поддержки
7 ноября 2017, 19:02
Добрый вечер! 


Файлы просматриваются с помощью просмотрщика файлов Яндекс.Диска. Поэтому, к сожалению, я не смогу подсказать, что могло случиться. Пожалуйста, попробуйте связаться с моими коллегами с помощью ссылки «Обратная связь» внизу страницы https://yandex.ru/support/disk/actions-files/file-features.html . 


Если возникнут сложности, напишите мне.
Рамазанчик Исламов
4 июня 2018, 10:42
Тимофей, служба поддержки,
у меня та же проблема. Просто перестало открываться.
Тимофей, служба поддержки
5 июня 2018, 13:36
Здравствуйте! В этом случае Вам тоже стоит написать нам.  
editor@telegraf.by
5 апреля 2018, 08:46
с недавнего времени файлы .doc и .docx стали открываться в почте наподобие пдф. вместо исходного форматирования текст представлен как бы в виде блоков (выделение текста стало происходить рамкой) https://c2n.me/3TdhdnA и при копировании вставляется с кривой разбивкой по абзацам https://c2n.me/3Tdhlzu. Верните как было!
Тимофей, служба поддержки
6 апреля 2018, 15:55
Добрый день! 


Верно, теперь .docx конвертируется в .pdf с последующей нарезкой на картинки. Это сделано для повышения качества отображения. 


Спасибо за Вашу обратную связь. Передал её разработчикам, чтобы они подумали, что можно сделать. 
editor@telegraf.by
6 апреля 2018, 16:29
Тимофей, служба поддержки,
к сожалению, мне теперь приходится проделывать обратную работу, либо открывать документ в ворд-онлайн, либо скачивать ворд-файл. в любом случае все очень усложнилось. лучше бы предоставить пользователю выбор в  doc или pdf открывать док-файлы. тем более что до конвертации картинки вполне себе нормально отображались и сохранялись из doc-файлов...
Тимофей, служба поддержки
9 апреля 2018, 09:36
Понимаю Вас. Передам команде такую идею с выбором формата. 
support@savtransavto.com
31 мая 2018, 17:41
при отправки файла .xls, у получателя меняется название на непонятные символы. Как исправить?
Тимофей, служба поддержки
3 июня 2018, 18:38
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, ящик получателя на Яндекс? Он просматривает письмо в клиенте (например, Outlook) или через браузер?
caspir
20 августа 2018, 10:55
Запароленые документы не открываются
Обновлено 20 августа 2018, 10:57
Тимофей, служба поддержки
27 сентября 2018, 16:45
Здравствуйте!
Если я правильно Вас понимаю, речь об архиве. Если так, то это логичное поведение Почты. Увы, мы не можем ввести пароль на документы за пользователя.
latipova@npo-ural.ru
сегодня, 11:55
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