Смотрите файлы Word и Excel в Яндекс.Почте

С сегодняшнего дня файлы формата *.doc и *.xls можно просматривать прямо в почте. Другими словами, чтобы ознакомиться с полученным документом, не нужно его скачивать и потом запускать Microsoft Word или Excel – достаточно нажать на ссылку «посмотреть», расположенную рядом с названием присланного вам файла.

Выглядит это вот так:

Прежде чем приступать к реализации этой возможности, мы составили рейтинг популярности стандартных форматов вложений.

На первом месте находятся изображения в формате *.jpg (около половины всех вложений). На втором – документы, созданные в программе Microsoft Word (20%). На третьем – таблицы Microsoft Excel (10%). В конце рейтинга с приблизительно равными долями (от трёх до одного процента) находятся вложения форматов *.gif, *.pdf, *.rar, *.zip, *.rtf, *.tif.

Возможность просматривать в письме миниатюры таких популярных вложений, как *.jpg-файлы существует в Нео с самого начала. Сегодня же мы добавили функцию просмотра «офисных» документов, благодаря чему работа с Яндекс.Почтой стала ещё удобней.

Важно заметить, что сейчас эта функция находится в режиме бета-тестирования, поэтому иногда возможны сбои. Обо всех обнаруженных проблемах при просмотре файлов *.doc и *.xls Вы можете писать в комментариях к этой записи, либо в службу поддержки пользователей Яндекс.Почты.