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Команда Яндекс.Почты: администраторы

Не так давно мы рассказывали о том, как устроена Яндекс.Почта. Это по-настоящему сложный организм, в котором каждый элемент не менее важен, чем вся система целиком. Сегодня мы расскажем вам об одной из частей этого организма - службе эксплуатации почты, то есть о почтовых администраторах.

Почтовые администраторы – это те люди, которые следят за работой Яндекс.Почты каждую секунду: когда вы нажимаете кнопку «отправить письмо», или добавляете метку, или настраиваете сбор почты из других ящиков.

Служба эксплуатации Почты отвечает за то, чтобы почта и все её возможности, которыми люди пользуются ежедневно, работали надёжно и были постоянно доступны. Именно на администратора ложится вся ответственность за стабильную, бесперебойную и круглосуточную работу сервиса. За каждый сервис и за каждый сервер отвечают несколько администраторов. 

На помощь администраторам приходит специальная система мониторинга, сообщающая о нештатных ситуациях с помощью SMS, а также много графиков и систем слежения за сервисами. Один из видов мониторинга – знаменитая стена, на которой отображается текущее состояние почты, данные на ней обновляются раз в секунду. Гости Яндекса могут свободно разглядывать её или даже фотографировать (и довольно часто это делают), несмотря на важность и серьёзность данных: всё равно понять их могут только администраторы.



Почтовый администратор – всегда почтовый администратор, он доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю , на телефоне, с ноутбуком и модемом. Наиболее экстренные проблемы они решают немедленно: в офисе, а может быть и в аэропорту, дома, в метро, в пробке или на парковке. Ведь любой, даже самый маленький сбой может повлечь за собой остановку всей Почты, которая тут же коснётся планов, эмоций и настроений нескольких миллионов человек.



Не каждый готов днём и ночью, в дождь и град быть на страже Яндекс.Почты.
А они – готовы.
Спасибо!
361 комментарий
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pav5320
28 января 2016, 00:55
спасибо!
bat02
28 января 2016, 00:55

Спасибо Яндекс почте!!!

elena.yanishewskaya
28 января 2016, 00:55
За что Вы им спасибо говорите? Я уже третий день не могу войти в свою почту. Пароль не принимается вообще. Что они натворили?
bat02
28 января 2016, 00:55
чувствуется, что Вы недавно на Яру
это временные глюки и вскоре все нормализуется, уверяю Вас)
Kipelovna
28 января 2016, 00:55

(+1)Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех сотрудников почты Яндекса,

и лично поблагодарить Тимофея Журавлёва, за отличную работу и быстро оказываемую помощь... (love)Классный Чувак, огромный респект  ему!

яковенко
17 мая 2018, 21:35
Kipelovna,
привет

Верхотуров Дмитрий
28 января 2016, 00:55

Спасибо им за лучшую почту в России. Я перешёл на Яндекс.Почту с Gmail, это наибольший возможный комплимент с моей стороны.

Евгений
28 января 2016, 00:55
вообще не понятно как можно сравнивать эти почты
почтовый ящик  и  инструмент управления информацией
Верхотуров Дмитрий
28 января 2016, 00:55

Ну да, но если рассматривать только почтовый аспект Яндекса, то GMail можно с ним сравнить:)

Vadik Okunev
28 января 2016, 00:55

а что в данном случае — ящик, и что — инструмент? ;)

Верхотуров Дмитрий
28 января 2016, 00:55

Яндекс, конечно, рассматриваем как инструмент:)

Vadik Okunev
28 января 2016, 00:55

а в чём это выражается, если не секрет? ;)

Верхотуров Дмитрий
28 января 2016, 00:55

 Лента, календарь, туду. Мой Круг с кругами с 2007 года, не то что этот новомодный гуглоплюс, Ярушка вместо блоггера, Я.Онлайн вместо gtalk, Яндекс.Ответы вместо google answers, Яндекс.Деньги вместо google checkout, Яндекс.Маркет вместо Google Base или как оно там зовётся, и Яндекс работает в Турции, где все отдыхают, а это, согласитесь, аргумент.

ivatrusov
28 января 2016, 00:55

Я наоборот ушел на Gmail. Что сегодня, да и не только, с яндекс.почтой?

Е.
28 января 2016, 00:55
А что с ней?
timofey-p
28 января 2016, 00:55

- Как-то надо было мне сделать одно правило обработки почты: если приходит письмо от отправителя такого-то, то переслать это письмо на (мой номер телефона)@(сотовый оператор).ru и мне должна приходить СМС с темой и телом письма. Мне на сотовый пришло письмо от Яндекса и ссылкой для подтверждения получения почты на данный ящик. ...как я только не бился с этой ссылкой, ни в какую не активируется правило... Пишу в службу поддержки, так мол и так, молчат. Пишу позже, молчат. Забил на всё. Почти через ТРИ НЕДЕЛИ мне отписывается Яндекс: "Ваша заявка .... ещё актуальна?". Занавес.

- В основном пользуюсь почтовиками. На данный момент Thunderbird по протоколу IMAP. Каково же было моё удивление, когда мне надо было посмотреть почту на чужом компе, через Web. Письма стоят не по порядку (сортировка вообще не известно по чему ведётся) и процентов 95 пришли в один день, включая ежемесячный отчёт по моей банковской карте... Через несколько дней они уже "пришли" в другой день и располагались в другом порядке. Хотя, когда заходишь в письмо, то его дата стоит нормальная. Месяца 2 писал им, когда находилось время, потом мне отписались, спросили какой программой пользуюсь, по какому протоколу и пообещали в кратчайшие сроки разобраться и исправить. Прошло полгода. Всё по-старому.

- Настроил сборщик почты с маил.ру, скачал почту, выключил (так надо было). Отсортировал почту. Потом смотрю входящие появились. Смотрю, включен сборщик. Выключил, отсортировал. Опять появились новые письма с маил.ру. И опять он включен! На третий раз я его удалил. Не появляются.

elena.yanishewskaya
28 января 2016, 00:55
Я не могу войти в свой почтовый ящик уже третий день. Мой пароль не принимается вообще. Что же это новшество такое? Хоть бы заранее предупредили. Хотелось бы аннулировать свой ящик бывший, не хочу больше пользоваться яндексом, но не знаю как теперь туда попасть.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:55
Что Вы имеете ввиду под фразой «не принимается вообще»? Какое сообщение об ошибке получаете?
Диванный картограф
28 января 2016, 00:55

«НИ ДОЩЬ, НИ СНЕК, НИ МРАК НИБЕСНЫЙ НЕ УДЕРЖАТ ВЕСНИКОВ СИХ АТ ИСПАЛНЕНИЯ ДОЛГА»

:)

KoKosov
28 января 2016, 00:55
Что-то QR-код с первой фотки не распознаётся ;)
ewgenij.komarov
28 января 2016, 00:55

Спасибо!

leonid.pronintzev
28 января 2016, 00:55

Я! Готов!

lindachan
28 января 2016, 00:55
Админы почту держат в слабеющих руках. как в песне ^^
Дмитрий Н.
28 января 2016, 00:55
Помнится помнится, были проблемы с почтой! Чуть ли не неделю.
tallinsk
28 января 2016, 00:55

спасибо!:-)

voldmar
28 января 2016, 00:55
Гм, а почему на втором фото спина Нарна, он тоже чинит Почту? :-)
Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Почту чинят все! Она как суперорганайзер Картмана затягивает всё, к чему приближается B-)

voldmar
28 января 2016, 00:55
Ага. Вообще Яндекс.Почта клёвая, даже когда IMAP отваливается. Я всё равно её люблю и не брошу.
beliaew.anatol
28 января 2016, 00:55

Я тоже люблю Яндекс почту

georgii puxov
28 января 2016, 00:55

НЕ простая это работа-администратор.Снимаю перед Вами шляпу господа!

ala4728
27 октября 2016, 18:58
georgii puxov,
Почему почта приходит не  на Входящие а на  другое  имя
georgii puxov
27 октября 2016, 22:22
ala4728,
Подробнее о Вашей проблеме.Я не понял вопрос.
ala4728
28 октября 2016, 00:41
georgii puxov,
 Извините,но обновленный Яндех показывает  входящие письма не во входящих, например  пришедшие от Фейсбука, или других друзей-в  папке  Иоланта(где собирались  письма моей подруги.)Приходится включать и  распределять их по папкам.Кроме того, сама рамка разделена на две половинки,где в верхней части сообщается кто  мне пишет и в нижней части рамки экрана то же самое , и, отправленные ответы появляются  в папке  тех респондентов ,с которыми общаюсь, от которых получила письмо .До обновления все было просто и понятно: входящие,отправленные,спам  и папки под тем или иным именем.Если же пытаюсь разнести письма по папкам уже имеющимся-появляется надпись введи те  название папки новое .Где и что включить,чтобы настроить входящие в папку-Входящие и т . д  Заранее спасибо
georgii puxov
31 октября 2016, 00:10
ala4728,
1.Надо внимательно пролистать раздел Настройки-Яндех почты.И тогда возможно придёт решение каким образом можно исправить ситуацию.2.Открыть почту в gugl.там заморочек будет меньше.Успеха!
Тимофей, служба поддержки
15 ноября 2016, 17:59
Пожалуйста, напишите о проблеме в поддержку, приложив к обращению свойства любого из писем, которое пришло не во Входящие, а в другую папку https://yandex.ru/support/mail-new/tech-glossary.xml#mail-titles .Мы проверим, с чем это может быть связано, и обязательно постараемся Вам помочь.
tanya-anfinogenova
28 января 2016, 00:55

Спасибо!

beliaew.anatol
28 января 2016, 00:55

(+1)  Спасибо Яндекс почте за хорошую работу  Так держать!!! B-)

vvitalvas
28 января 2016, 00:55

я понял на 90% тех данных, которые смог вычитать

подобное работает у меня дома, только вместо проектора - монитор

 

p.s. данные не разшифрую, пусть будет это тайной :)

eliza98
28 января 2016, 00:55

Спасибо! :-D

ALEKSANDR
28 января 2016, 00:55

Спасибо за ваш труд! Я думаю,что ваш труд обязательно оценят все пользователи! Здоровья вам и удач!

schaljapin
28 января 2016, 00:55
я пользуюсь Я-почтой
Ledy Olga 47
28 января 2016, 00:55

Ребята, спасибо! Но вопрос- почему задерживается почта? И почему приходит сразу в одном сообщении от разных людей- до 10 ! Трудно всем отвечать и не запутаться! Уже пропускала- люди обижаются!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Опишите, пожалуйста, ситуацию как можно подробнее службе поддержки Яндекс.Почты.

Ledy Olga 47
28 января 2016, 00:55

Вот и сейчас не смогла Вам сразу ответить . Разбиралась с комментами от разных друзей! Все пришло на почту по одним названием - Ваши друзья(ЯРу) и там   Штук 12 сообщение и еще одно такое висит! С уважением!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Тогда этот вопрос не связан с Почтой. Просто для того чтобы Вам не дублировать массу сообщений и в почтовый ящик, и в Я.Ру, в почтовом уведомлении объединяется сразу несколько новостей. Все сообщения, на которые Вы ещё не ответили, можно увидеть на странице непрочитанных комментариев Я.Ру.

Ledy Olga 47
28 января 2016, 00:55

А вот эта страница- вообще не понятно- зачем! И висят там прочитанные комменты тысячами и не удаляються!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Это как раз потому, что Вы не переходите на каждый из комментариев, не «прочитываете» их, перейдя на комментарий. Чтобы там не скапливались сообщения, можно их выделить сразу все и отметить как прочитанные. У меня, например, сообщения там не скапливаются, потому что я на каждый комментарий перехожу непосредственно на Я.Ру.

Вполне возможно, что среди этих непросчитанных сообщений и есть какие-то, на которые Вы ещё не ответили.

Ledy Olga 47
28 января 2016, 00:55

Извините, но очень канительно! Я там отвечаю я в курсе,т.к уже ответила через почту! Но они все равно там количественно висят! Есть почта- зачем дублер?

Артём Папилов
28 января 2016, 00:55

Если вы не пользуетесь этим блоком, вы можете его отключить. На странице http://artempapilov.ya.ru/options_style_widgetscatalog.xml клкините вверху «Что нового» и затем нажмите «Выключить» на этом блоке.

Ledy Olga 47
28 января 2016, 00:55

Спасибо! Воспользовалась!

Ledy Olga 47
28 января 2016, 00:55

Артем- спасибо за одну помощь! Теперь обращаюсь еще! в последние дни при чистке "личке" Онлайн или чат- исчезла функция "удалить" для каждого собеседника! Теперь появилась в чате - одна фраза - удалить все истории! А мне нужно - персонального кого-то почистить! Что они придумали и как быть? От яндекса ответа нет! Да и чатом я не пользуюсь (он все-таки мне неудобен)- пользуюсь Онлайном! Но могла чистить и через чат - персрсонально, а таперь нет нигде! Спасибо!

Артём Папилов
28 января 2016, 00:55
Опишите, пожалуйста, вашу проблему в форме http://feedback.yandex.ru/?from=online .
Вам обязательно помогут!
Ledy Olga 47
28 января 2016, 00:55

Спасибо! Отпрпавила! Обещали исправить - пока неделя - ноль измений!

Ledy Olga 47
28 января 2016, 00:55

Комменты через почту грузяться через обновление, уже давно!

Ledy Olga 47
28 января 2016, 00:55

Да и комменты стали грузиться только через обновление!

aaaggg2011
28 января 2016, 00:55

Плочту взломали. нахрен нужен секретный вопрос???, вроде в тел  привязывал и что ??

у меня там работа. я этого взломщика достану качергу в очко воткну и по ютубу на всю страну уроды моральные дохляки которые денег заработатьне могут по другому. сдохните скоро

Кабилов Тахир

centr.tvor
28 января 2016, 00:55

Здравствуйте!!!Помогите,не знаю,что делать!!!не могу зайти на почту,и логин,и пароль верны!Пытаюсь зайти - выдает ошибку 403,вроде как компьютер заражен вирусом. Проверила на всякий пожарный,комп чистый!!!в чем дела,не в курсе?

Знакомый говорит, что возможно технические проблемы у Яндекс.Позвонила,хотела спросить по этому поводу,отвечает оператор, что консультации по данному вопросу не даются!Что делать? Мне почта позарез нужна,у меня работа стоит! 

Может вы что-нибудь посоветуете!Заранее спасибо!

Zheka150888
28 января 2016, 00:55

кокай бля уёбак сделал практически невозможным скопировать свой элелектронный аддрес находясь в почте(он показан вверху справа)

Regina.angel-2012
28 января 2016, 00:55

Помогите!!!!!

Взломали почту. Там всё, чем я живу: и личное и рабочее. ВСЁ.Как назло поставила секретный вопрос. Ответ, естественно, забыла, так как зарегистрировалась лет 5 назад. Как выйти на администрацию Яндекса.

Помогите, пожалуйста!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Всегда можно связаться со службой поддержки Яндекса.

ser98765
28 января 2016, 00:55
ДА???
Help9-11
28 января 2016, 00:55

Огромное СПАСИБО всем сотрудникам Я. почты!

misha.tsygankoff2011
28 января 2016, 00:55

Огромное спасибо за информацию!!!Всем привет!!!:-)(love)

romnovikov
28 января 2016, 00:55

сделайте уже импорт/экспорт контактов в новой почте как в старой

fotis11
28 января 2016, 00:55

Спасибо! Но сегодня я сбросила только одну ссылку, а мне гамузом удалили и все 6 остальных, которые я даже не успела прочесть и в заглавиях.Что это?

Sasha B.
28 января 2016, 00:55

Рассылка, на Яндекс-почте для домена не работает со вчерашенго вечера, а Вы говорите всегда на страже...

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55
Уже разбираемся, спасибо за информацию!
den-i85
28 января 2016, 00:55

Скорей бы

Sasha B.
28 января 2016, 00:55

Это радует! А что будет с письмами, которые потерялись в не быите?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55
«Дослать» их, к сожалению, не получится :(  Не сработала переадресация, они «осели». Уже чиним.
Sasha B.
28 января 2016, 00:55

Огромный минус, Яндекс Почте.

Давольно большие неудобства для компании, чья работа завязана на почту.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55
Постараемся дослать всё, что «осело». Разумеется, мы понимаем, на сколько важно может быть каждое письмо для наших пользователей!
Sasha B.
28 января 2016, 00:55

какие сроки то устранения проблемы? А то вторые сутки пошли.

Sasha B.
28 января 2016, 00:55

Видимо, не получилось.

Огромный минус Яндекс Почте.

Не зря говорят, что бесплатный сыр только в ымышеловки.

Андрей Николаевич
28 января 2016, 00:55

(+1) Спасибо за Ваш нелегкий труд.

У Вас получается лучше всех!

udicom.spb
28 января 2016, 00:55

Я выбрал яндекс почту, мне много что нравится, что было на маилру и профукано.  Но на яндекс почте есть и не дочеты,  например карточка контакта у gmail куда удобнее, поля можно добалять динамично, а тут даже не знаешь куда пару телефонов воткнуть. Потому что когда контактов более сотни,  электронная почта, адреса сайтов, адреса офисов, и всякая мелочевка нужно дублировать информацию. Вот так и маешся держать почту лучше сейчас на яндексе, а список контактов на gmail

В доменной почте у яндекса при добалении ящиков нет поля коментария и времени последнего просмотра ящика.  Админам самого яндекса может и видноо все, а  другим админам фиг с маслом.

kavkaz-tiss
28 января 2016, 00:55

(+1) Огромное спасибо Вам, дорогие наши труженики!

pohilko.roman
28 января 2016, 00:55

:-D   КРУТО !!!!!!!  МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ  !!!!! ПЯТЬ БАЛЛОВ !!!!!!!   

Виктор Тьмнишки
28 января 2016, 00:55

А как узнать дату регистрации своей почты? просто для себя хочется, доступ имею)

urusov.dmitry
28 января 2016, 00:55

Хотелось бы заметить, что уже более часа ведутся профилактические работы и новые письма не доступны. Я жду очень важное письмо, информация в котором, важна лишь в момент отправки/получения и после профилактических работ оно будет бесполезным. Это мои потенциальные убытки. Я не очень доволен работой почты, которая не доступна в любой момент времени. Решите этот вопрос.

Е.
28 января 2016, 00:55
Попробуйте, пожалуйста, еще раз.
Artem27--11
28 января 2016, 00:55

Перешёл с платных Google Apps на Яндекс и получил всё тоже самое за 0.00 руб.

Респект всему Яндексу!

ugnm
28 января 2016, 00:55

Спасибо, Яндекс почте!

P.S. На последней фото админы уводят Ауди. ;-)

t80y
28 января 2016, 00:55

Прикольно вышло.

Sasha B.
28 января 2016, 00:55

Опять не работают рассылки. Зачастились косяки у Яндекс-Почты.

Бесплоатно и качесвенно, видимо не бывает.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Вы сообщили о проблеме в службу поддержки?

Sasha B.
28 января 2016, 00:55

конечно сообщил, не прошло и суток, ответили. Только толку, от такой почты? Которая сегодня работает, завтра нет. И сроки устарнения никто не называет.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Не всегда возможно называть какие-то конкретные сроки. Проблему решают. Скоро всё заработает.

val.fomencko2012
28 января 2016, 00:55
Присоединяюсь - спасибо!
ganyukhin.andrey2010
28 января 2016, 00:55

Я Вас уважаю!!!

B.tatyana62
28 января 2016, 00:55

Ну да, а я вот сегодня не могу, ВООБЩЕ НЕ МОГУ, попасть в свою почту(((((

bat
28 января 2016, 00:55

Internet Explorer 8 и Firefox 8

При попытке зайти в почту вижу только пустой белый экран.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Актуальна ли проблема на данный момент?

PAN-ALEKS74
28 января 2016, 00:55
Сегодне после 17-00 не могу войти в свою почту на Яндексе ( все остальные сервисы работают - звонил в Яндекс - без толку ) ни с какого браузера - ни на один ящик войти не могу - пишут ( см. ниже ) нету у меня ни каких вредоносных программ и нет ни каких вирусов ( проверял антивирусом и звонил в Акадо у них то же нет нагрузок на этот ип. адрес ) - глюки это Вашей почты - исправьте пожалуйста!!!
Спасибо за изгаженный вечер!

  403 Доступ запрещён

Доступ к нашему сервису запрещен!


Вполне возможно, что ваш компьютер заражен вирусом или spyware (вредоносной программой), которая автоматически обращается к Яндексу.

Рекомендуем вам проверить компьютер на вирусы или обратиться к администратору вашего компьютера или вашей сети.

О других возможных причинах и способах их устранения вы можете узнать здесь.
 

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Copyright © 2011 «Яндекс»
Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Блокировки были из-за спамерских атак с определённых IP. Если Вы получали такое сообщение, значит, с Вашего IP была спамерская активность. Обязательно смените пароль, а перед этим проверьте компьютер на наличие вирусов ещё какой-нибудь программой, помимо той, что обычно используете. К сожалению, иногда даже последние версии антивирусных программ не могут определить некоторые вирусы или трояны.  На данный момент многие ведущие производители предлагают бесплатные одноразовые онлайн версии своих программ.
Например, Вы можете воспользоваться антивирусной утилитой CureIt от «Dr.Web»ESET Online Scanner или Virus Removal Tool Лаборатории Касперского.

irsakr
28 января 2016, 00:55
Спасибо команде Яндекса за великолепную работу !!!!
astratsvetok
28 января 2016, 00:55

Благодарю команду администраторов Яндекс.Почты за столь трудную и ответственную работу, в которую они вкладывают и частичку своей души. С уважением к ним astratsvetok.

a-wv
28 января 2016, 00:55

Спасибо, Вам всем!!! Обожаю Яндекс и не променяю его никогда,вы молодцы,продолжайте радовать нас новыми идеями!!!

Awia69
28 января 2016, 00:55

одни похвалы... даже как-то неловко за вас. да они отвечать только после второго обращения сызволят!!!

aa-maslova
28 января 2016, 00:55

Спасибо за интеллигентное общение и за ноту юмора!

А.

 

kropotowa.vera
28 января 2016, 00:55

С тех пор как перешла на почтовый ящик яндекс, не могу найти даже свой электронный адрес. Безобразие!

 

 

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Электронный адрес отображён в почтовом ящике в правом верхнем углу (если Вы авторизованы). А ещё на главной странице Яндекса слева, если Вы авторизованы.

alteraGen
28 января 2016, 00:55

Немогу войти в почту,ссылка на

Сертификат безопасности этого веб-узла не был выпущен доверенным центром сертификации.


Наличие ошибок в сертификате безопасности может означать, что вас пытаются обмануть или хотят перехватить информацию, передаваемую на сервер.ЧТО делать?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

А можете сделать снимок сообщения об ошибке? А также снимок подробностей сертификата. В итоге в почту всё же удаётся зайти?

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:55

Огромное БЛАГОДАРЮ!

lfvbhfbxtd
28 января 2016, 00:55

Спасибо вам за все)) мой блог тоже через я почту работает )

barmaley181
28 января 2016, 00:55

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯК

С НОВЫМ ГОДОМ!!!!

УСПЕХОВ!!!

simonyan.norik
28 января 2016, 00:55

xahvxhatovsexdpuzehacate

zazajaz
28 января 2016, 00:55

spasibo s novom godom

energi.star
28 января 2016, 00:55

немогу удалить ненужные контакты с адресной книги . Что мне делать?

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:55

все хорошо.но нельзя ли сделать какой-нибудь сигнал на приход почты.

kuznetzova.luba2013
28 января 2016, 00:55

НЕ МОГУ ОТПРАВИТЬПИСЬМО!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Что именно происходит? Вы получаете какое-то сообщение об ошибке?

schkurat.viktor
28 января 2016, 00:55

Пользительно и спасибо!

voz.nyuk
28 января 2016, 00:55

НЕЧЕРТА НЕРАБОТАЕТ ВАША ПОЧТА !!!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55
Что именно у Вас происходит, опишите, пожалуйста, подробно.
uliabal11
28 января 2016, 00:55

Добрый вечер! Хочу обратиться с просьбой ввести услугу (похожее есть при отправке отрытки) при отправке письма зафиксировать определенную позицию, и когда моё письмо откроют для прочтения, у меня высветится когда это произошло. Заранее спасибо.

z.klimowitch
28 января 2016, 00:55

:-)

fo25gpntb
28 января 2016, 00:55

Почему на моей почте не работает черный список?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Почему Вы решили, что он не работает? Есть какие-то примеры писем?

Овечкин Федор
28 января 2016, 00:55

Народ кто знает как с администраторами связаться?

tkach-tamara
28 января 2016, 00:55
У меня недавно возникла проблема с Яндекс.Почтой.
На мой адрес tkach-tamara@yandex.ua стали приходить до 100 писем, явно спама.Сразу их уничтожала.Сегодня открыла адресную книгу, а там более 300 чужих адресов.Все уничтожила.
Вчера, 22.6.2013. получила письмо с просьбой сменить пароль.
Иначе не открывалась почта.Логин оставила прежний, пароль сменила.Входящие могу открыть, а вот мои ответы на письма не отправляются.Что случилось? На Яндексе основная моя почта.Помогите наладить мою почту.
С уважением Тамара Ткачева.
Bernuli-Irbis
28 января 2016, 00:55

Здравствуйте уважаемые администраторы. Несколько лет держу у Вас свой электронный почтовый ящик pol-pav@yandex.ru ? , но с недавних пор не могу зайти проверить почту и т.д. Не работает связка логин пароль (не верный пароль) выхожу на код подтверждения по телефону, а номер тел. не подходит....  и снова всё по гругу..... Помогите пожалуйста. Я открыл ещё один ящик bernuli-irbis@yandex.ru. Взаранее спасибо.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:55

Уточните, пожалуйста, Вам удалось попасть в Ваш ящик? Или же проблема имеет место быть до сих пор?

KITY782
28 января 2016, 00:55

здравствуйте  я хочу чпросить у меня возник сбой в почте яндекс точнее с отображением точного числа писем на почте,  после удаления ненужных писем  на главной странице мне показывает число писем намного больше чем вреале, как можно исправить такую ошибку

KITY782
28 января 2016, 00:55

здравствуйте  я хочу чпросить у меня возник сбой в почте яндекс точнее с отображением точного числа писем на почте,  после удаления ненужных писем  на главной странице мне показывает число писем намного больше чем вреале, как можно исправить такую ошибку

mount-bled
28 января 2016, 00:55

Дорогие разработчики! Очень нравится Яндекс Почта, но пользуюсь ей как второстпенной. Основной мой почтовый ящик - Gmail. Не скажу, что  он удобнее или чем-то лучше вашей почты, но для меня главным в почтовом ящике является безопасность, а у гугл с этим лучше. Что же, зачем ходить вокруг да около?

Дорогие разработчики, прошу вас, добавьте возможность двухэтапной аутентификации, чтобы при входе на почту с другого компьютера, нужно бы было ввести код, пришедший на мобильный телефон, указанный в настройках  двухэтапной аутентификации. Думаю, мое мнение разделяют многие.

SLAWAMONOLIT
28 января 2016, 00:55

Огромное спасибо администрации ЯНДЕКС ПОЧТЫ! 

Моей почте уже 3 года,всё всегда отлично,перевёл на яндекс почту все другие ящики.

Да и вообще не только почта хороша,а и ЯНДЕКС в целом!

С уважением:  мастер- лестницы из бетона ;-)

maya-zaharova54
28 января 2016, 00:55

Уважаемые администраторы, почему примерно раз в месяц происходит такой облом, что я не могу войти в свою же почту? Что мне с этим делать сегодня?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:55

Уточните, пожалуйста, Вы получаете ошибку о логине/пароле или же страница почты не грузится? Я постараюсь Вам помочь!

maya-zaharova54
28 января 2016, 00:55

Только что все наладилось.Было написано о невозможности безопасного соединения. Сутки не могла войти в почту, хотя всегда захожу без логина и пароля. Спасибо.

oshats
28 января 2016, 00:55

добавтьте пожалуйста в раздел "яндекс маркет" производителя товаров!!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nata-v-dud4enko
28 января 2016, 00:55

Дорогая Команда!  ПОМОГИТЕ,  ПОЖАЛУЙСТА! !! Не могу войти в почту, хотя набираю правильный  пароль.  При попытке "вспомнить пароль" мне предлагается связь через другую почту, якоы существующую у меня.  Другой почты не знаю, а эта была привязана к телефону.

  Что можно сделать?  У меня там много адресов, которые я не смогу восстановить.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:55

Пожалуйста, попробуйте воспользоваться формой восстановления доступа. Если это не поможет, тогда напишите мои коллегам на странице обратной связи , нажав «Рекомендации не помогли». Они постараются помочь Вам!

nata-v-dud4enko
28 января 2016, 00:55

   Спасибо за отклик!  Я это всё уже проходила, но я совершенно не помню дату регистрации, а без этого не пропускают дальше.  Что мне делать?  Мне очень важно восстановить эту почту.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:55

Попробуйте, пожалуйста, заполнить анкету на восстановление – укажите максимально точно данные, как Вы их помните. Тогда Вашу заявку рассмотрят сотрудники службы восстановления и попробуют вернуть Вам доступ к ящику. 

advokat77rf
28 января 2016, 00:55

Сначала «обрадовали», что почтовый ящик заблокирован (якобы «на мошенническом сайте оставили свой пароль или вирусы» — ни то ни другое — гарантирую!) Ладно, сменила пароль, зашла… Теперь задолбали инфой на телефон, что у меня сбой при входе. Т.е. почтовый ящик открыт, я с ним работаю на компе, а на телефон поступило уже более 30! уведомлений, что у меня «сбой при входе». Понятно, что зря «сдала» номер телефона,  но это уже года 2, а ужас начался 15.12.2014. и уже сил нет переносить этот кошмар.

ВОПРОС: как мне «убрать» свой номер телефона из Вашей базы или "заткнуть" данный СПАМ-понос от службы Яндекс?

Прошу прошения за резкость, но сильно напрягает: каждые 5-10 мин приходит сигнал о поступлении уведомления… похоже, придется на ночь телефон отключить... Но ведь будет завтра(((

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:55

Уточните, пожалуйста, по какому адресу можно с Вами связаться? Мы с коллегами обязательно разберемся в ситуации!

zbas2008
28 января 2016, 00:55

ребятки помогите пожалуйста такая ситуация всё храниться в почте а зайти на неё не можем т.к. человек умер ни пароля нет записанного ни ответа на контрольный вопрос что делать?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:55

Напишите мои коллегам на странице обратной связи. Они постараются помочь Вам!

Dmitry K
28 января 2016, 00:55

Как узнать дату регистрации своего почтового адреса? В интерфейсе Яндекс Паспорта ненашел... Первого письма от Яндекса после регистрации в папке Входящие не сохранилось за давностью лет.

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:55

Пожалуйста, напишите моим коллегам – возможно, они подскажут Вам дату создания ящика. 

golubeva.oxana2011
28 января 2016, 00:55

Спасибо за охрану яндекс-почты !!! но вопрос к администраторам :почему мне на почту то не зайти !!! вообще !!! и регистрацию не спрашивает !!! просто вместо почты открывает :sysnada.ru и все !!! и эту рекламу мне никак не закрыть !!!

 

 

vla30101948
28 января 2016, 00:55

Не могу войти в почтовый ящик, там адреса моих детей мне 67 лет многое не понимаю ПОМОГИТЕ.. по человечески прошу..

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:55

Здравствуйте!

 

Попробуйте, пожалуйста, заполнить анкету на восстановление – укажите максимально точно данные, как Вы их помните. Тогда Вашу заявку рассмотрят сотрудники службы восстановления и попробуют вернуть Вам доступ к ящику. 

Dannyboy
28 января 2016, 00:55

Подскажите, можно ли узнать о том, кому принадлежит ящик на домене yandex? Есть подозрение, что это мошенники. Подскажите, пожалуйста, представителя команды Яндекс!

Александр Шалимов
28 января 2016, 00:55

меня взломали. Я решил восстановить страницу через ВК. вместо того яндекс меня зарегестрировал как нового потенциального партнера. теперь я не могну восстановит почту через свой номер телефона. в последний раз отправлял письмо 15 октября. помогите мне восстановить почту. вот почта для связи shalimov_alekcandr@list.ru

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:55

Добрый день!
Попробуйте, пожалуйста, заполнить анкету на восстановление  – укажите максимально точно данные, как Вы их помните. Тогда Вашу заявку рассмотрят сотрудники службы восстановления и попробуют вернуть Вам доступ к ящику.

Dred171
28 января 2016, 00:55

Здравствуйте, подскажите, реально вообще восстановить e-mail на  яндексе если не помнишь ни логин ипароль, ни адрес?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:55

Добрый день!
Попробуйте, пожалуйста, заполнить анкету на восстановление  – укажите максимально точно данные, как Вы их помните. Тогда Вашу заявку рассмотрят сотрудники службы восстановления и попробуют вернуть Вам доступ к ящику.

natali91068
5 февраля 2016, 07:27
Уважаемы администраторы, спасибо сказать не могу, так как уже несколько дней возникают большие проблемы со входом на почту. Надо сделать возможность для восстановления пароля через другую почту, а не через телефон. Помогите войти в почту логин gym147@yandex.ru почта образовательного учреждения и она нужна каждый день.
natali91068
5 февраля 2016, 07:52
Добавьте в паспорт ящика gym147@yandex.ru номер телефона 9061976042 для возможности восстановления пароля. Спасибо. Нужно очень срочно
Вячеслав
12 февраля 2016, 22:27
Спасибо команде Яндекс , очень заботливо , с душой !
2409640@tdsmi.ru
15 февраля 2016, 08:36
Доброе утро!
Не могу увидеть в папки письма, (стоит автоматически метка "Клиенты"), а в остальных папках всё прекрасно просматривается.
Не могу понять, что такое?
Пробовала убрать не получается, создавала новую папку, аналогичная ситуация!
Большая просьба решить проблему.
За раннее большое спасибо!
kozlov1944
7 марта 2016, 19:51
как я могу связаться с вами по почте!!!!
pan.pen2017
14 марта 2016, 08:56
https://www.yandex.ru/ ваша почта плохая.... поучитесь у гугла....
altspb16
17 марта 2016, 20:02
После ваших модернизаций почта открывается в 10 раз медленнее, чем накануне, а также в сравнении с mail.ru
rukosenpa
25 марта 2016, 07:09
Огромное спасибо всей команде яндекс, за прекрасный браузер
st.avenue158
1 апреля 2016, 06:59
ПРОШУ ВЕРНУТЬ МНЕ ИЗЪЯТЫЕ ДВА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКА. ВЫ сорвали мне сделку с Китаем
st.avenue158
1 апреля 2016, 07:02
у меня закрыли два почтовых адреса вы сорвали мне сделке с Китаем. можете меня блокировать. тогда подам на вас в суд по месту регистрации
nikolai.pinaev2015
14 апреля 2016, 22:30
Моё слово такое, что Вы постоянно сдираете с меня деньги.
nikolai.pinaev2015
14 апреля 2016, 22:33
Да, да именно так.
super.amir435
10 мая 2016, 14:14
спосибо яндексу слава яндексу ахахаах)
sckorniaskov.val
10 мая 2016, 19:24
Я выбрал Яндекс с его почтой. Дед Валентин
kosta1020
13 мая 2016, 15:51
Добрый  день! А вот просто интересно-у вас ведется учет вопрососв ,на которые мы не получаем ответ,или решения нет ,или не можете решить-- я к чему это пишу-несколько лет назад мою проблему не решили-в результате пришлось отказаться от Яндекс браузера(хотя только им пользовалась и очень нравилось)-а теперь проблемы возникли в Яндекс почте-уже  сколько времени нет решения проблемы-значит придется отказаться и от нее.... так постепенно от Яндекса и откажемся...кстати и в тот раз и теперь проблемы не по моей вине...
Тимофей, служба поддержки
19 июня 2016, 17:33
kosta1020,
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, номер обращения! Мы всё проверим!
kosta1020
20 июня 2016, 09:14
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день!!!
Естественно,если ответ не получен в течение месяца,то он уже не будет получен совсем,поэтому я номера запросов через месяц удаляю,смысла хранить не нужную информацию не вижу.
Вот я написала ,что несколько лет назад так и не получила помощи-и что всю переписку с вами хранить несколько лет??-кстати тогда отвечали мне вы,я помню ваше имя,оно чаще других встречается при ответах,потом помню какая то женщина мне писала и в результате все заглохло-я тогда даже написала ,что понятно,началось перекидывание вопроса- пришлось отказаться от Яндекс браузера-хотя было обидно.
А нынче в начале года писала ,что ушла функция Сортировать по отправителю--потом даже продублировала этот запрос на форуме-думала тут быстрее обратят внимание,кстати только пользователь ответил,а от команды Яндекса ни привета,ни ответа.
 А вот 3 мая написала сюда,в эту тему,просто стало так досадно и обидно за всю команду Яндекса-вроде стараетесь,делаете все для людей,для удобства,но почему проколы то у вас на мелочах,зачем создан форум-я считаю,для того чтобы именно тут собирать все замечания,недоработки и быстро устранять,чтобы стать лучшим браузером и чтоб все стремились пользоваться только им,а не отказываться.
А пока получается наш стук в пустоту..
fomin.vania2016
13 мая 2016, 17:30
добрыи день у меня возникла проблема состарои почтои не помню порол и номер телефона на котором была регистрация давно заблокировал.што делать ?как мне на неё заити?
Тимофей, служба поддержки
19 июня 2016, 17:34
fomin.vania2016,
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, заполняли ли Вы анкету для восстановления доступа? Или же пробовали восстановить почту через номер телефона?
fomin.vania2016
27 июня 2016, 12:58
fomin.vania2016,
добрыи дель номер телефона был заблокирован уже довно
vladim.golubev2012
16 мая 2016, 15:14
Да, согласен с Вами.  Почта  яндекса  очень  ответственное дело.  Но  меня  удивляет  то,  что  Вы  не  прислушиваитесь  к  запросам  пользователей. Так  например,  я  неоднократно  обращался к  Вам,  что  не  могу  перевести  почту  на  мобильный телефон, т.к.  я  глухой  и  им  пользуюсь  лишь  в крайнем  случае  через  СМС. Мои  друзья  отказываются набирать буквы  слов.  А  мне  каждый день  Вы  даете  знать _--   переведи почту на  мобил?
SGoore
25 мая 2016, 19:07
Братцы! Почему не могу попасть на свой  старый ПЯ ? SGore@yandex.ru!

Задолбался с недоверием. Отсутствовал пять м-цев, комп был выключен!

Какие ВИРУСЫ???!!! Второй-то ящик  SGoore@yandex/ru - без проблем !!!
kreychik2017
27 мая 2016, 19:01
спасибо!

bernitari
1 июня 2016, 12:29
bernitari@yandex.ru

Не могу после регистрации начинать использовать.
Не отправляет и не получает.
bernitari
1 июня 2016, 12:45
Произошла ошибка
Некорректный адрес получателя
Тимофей, служба поддержки
19 июня 2016, 17:31
bernitari,
здравствуйте!
Направили Ваш вопрос коллегам, они свяжутся с Вами в ближайшее время.
iliya.bondarenko135
6 июня 2016, 13:04
Ребята, помогите пожалуйста !
Я случайно вышел из моей второй почты и не могу туда зайти, т.к. не помню пароля и ответа на контрольный вопрос.
Что мне делать ?
Почта : buslaeff.artem@yandex.ru
Заранее благодарен.
Тимофей, служба поддержки
19 июня 2016, 17:29
iliya.bondarenko135,
здравствуйте!
Попробуйте, пожалуйста, восстановить ящик с помощью раздела "Забыл пароль" под формой ввода логина и пароля.
vladim.golubev2012
13 июня 2016, 20:26
Спасибо ВАМ за почту!  Но, т.к. я потерял  слух (не слышу тклкфонной речи) не  могу  перейти на  телефон мобильника. А мне все время  ВЫ пишите  6 "перейдите на  телефон" Как мне поступить?
Тимофей, служба поддержки
19 июня 2016, 17:29
vladim.golubev2012,
здравствуйте!
У нас нет голосовой почты, возможно, мы что-то не совсем понятно предложили. Не могли бы поподробней рассказать о произошедшей ситуации? 
Анна Добдина
23 июня 2016, 14:33
Кто-то полностью удалил почту, там были важные контакты. Как заново восстановить старую почту? Почта: DenisDobdin@ya.ru - как восстановить?
Анна Добдина
23 июня 2016, 16:45
Кто-то полностью удалил аккаунт почты: denisdobdin@ya.ru. Как восстановить, на этом адресе очень важные данные были?
Тимофей, служба поддержки
22 июня 2016, 18:52
Здравствуйте, Анна!
Мне очень жаль, но данный аккаунт был безвозвратно удален пользователем вместе со всем содержимым.
К сожалению, восстановить аккаунт возможности нет.
Если это был Ваш аккаунт и удалили его не Вы, рекомендуем как можно скорее проверить компьютер на вирусы и поменять пароли и средства их восстановления на других Ваших аккаунтах.
nata-dusha1
4 июля 2016, 12:43
Доброе время суток! Подскажите куда можно написать по проблеме со входом в почтовый ящик? У меня такая ситуация, есть старый ящик, которым я практически не пользовалась, но пользовалась яндекс диском - закачивала туда файлы. Какое-то время туда не заходила, и недавно решила зайти, и не могу - ввожу пароль и логин, мне пишут, что вхожу не совсем обычным способом, поэтому требуется подтверждение через телефон. 
Проблема в том, что там старый номер телефона, которым я уже давно не пользуюсь, и даже его не помню. А мне очень нужно попасть на эту почту, потому что, мне нужны ссылка на закаченные файлы.
Можно ли что-то сделать или благополучно забыть о этой почте?
Тимофей, служба поддержки
4 июля 2016, 16:20
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, пробовали ли Вы восстановить доступ с помощью автоматической анкеты восстановления? С помощью кнопки "Забыл пароль"?
nata-dusha1
4 июля 2016, 16:35
Тимофей, служба поддержки,

Добрый день!
Да, пробовала, у меня сразу выскакивает сначала капча со словом, а потом, номер телефона  с последними цифрами, а так как я номер не знаю, то все, дальше дело не идет
nata-dusha1
4 июля 2016, 16:35
Тимофей, служба поддержки,

Добрый день!
Да, пробовала, у меня сразу выскакивает сначала капча со словом, а потом, номер телефона  с последними цифрами, а так как я номер не знаю, то все, дальше дело не идет
nata-dusha1
4 июля 2016, 16:37
nata-dusha1,

Я не нашла, где может быть анкета автоматического восстановления
Тимофей, служба поддержки
5 июля 2016, 13:47
Попробуйте, пожалуйста, ознакомиться со статьёй по ссылке https://yandex.ru/support/passport/security/login-challenge.xml . С помощью этой инструкции у Вас должно всё получится.
Сообщите, пожалуйста, о результатах!
nata-dusha1
5 июля 2016, 16:08
Тимофей, служба поддержки,

Спасибо вам большое)) доступ восстановила))
Тимофей, служба поддержки
6 июля 2016, 11:35
Рады были помочь! ;)
Удалённый пользователь
28 июля 2016, 11:23
Не могу зайти на сервер входящей почты (POP3):
Почтовый ящик временно недоступен, так как в него доставляется еще одно сообщение электронной почты или к нему имеет доступ другое почтовое приложение.
Отклик сервера: -ERR [SYS/TEMP] Mailbox busy or something nasty happened...
С браузера заходит нормально. Что делать?
Тимофей, служба поддержки
29 июля 2016, 15:31
Добрый день!
Сейчас всё должно быть в порядке. В указанное Вами время была небольшая техническая накладка.
zamkovoi.evgeny
3 августа 2016, 10:57
Добрый день не могу отослать ни одного письма с почтового ящика zamkovoi.evgeny@yandex.ru Помогите пожалуйста.
Тимофей, служба поддержки
3 августа 2016, 15:41
Добрый день!
Получаете ли Вы какие-либо ошибки при отправке? Судя по нашим данным, с Вашим ящиком всё в порядке!

zamkovoi.evgeny
3 августа 2016, 16:24
Тимофей, служба поддержки,
Произошла ошибка
Sending data failed 
Вот что пишет.
Тимофей, служба поддержки
5 августа 2016, 08:29
Правильно ли я понимаю, что в поле "От кого:" стоит адрес Mail.ru? Если так, есть ли у Вас сборщик с этого ящика?
Поясню свои вопросы: сейчас, чтобы отправлять письма от имени ящиков компании Mail.ru, необходимо в них быть авторизованными (для этого подходит только сборщик).
super.pocitalka
11 августа 2016, 13:24
Обращаюсь к команде яндекс.почты: Оплатила карту Яндекс Деньги Детали платежа :199,00 руб. 20.05.2016 19:45
Номер транзакции: 2000438697695
Платеж совершен с IP­адреса: 78.45.63.110
Детали платежа | Яндекс.Деньги
https://money.yandex.ru/payment.xml?payment­id=517077874122110003&print=true 1/1
До сих пор карту не получила. Кто решит этот вопрос?
     super.pocitalka@yandex.com
Тимофей, служба поддержки
12 августа 2016, 11:09
Добрый день!
Рекомендуем не публиковать в открытом доступе такого рода данные. 
Пожалуйста, сообщите о проблеме коллегам по адресу https://money.yandex.ru/feedback/?_openstat=imainnew2%3Bfeedback . 
malin-margarita
12 августа 2016, 18:01
Почему сегодня   не  работает  почта ?? 12.08 2016г  и нигде  невозможно узнать ??
Тимофей, служба поддержки
15 августа 2016, 11:16
Добрый день!
В указанное Вами время всё было хорошо. Уточните, что Вы имеете в виду под словами "не работает"? Что Вы видите вместо ящика? Видите ли Вы ошибки?
malin-margarita
15 августа 2016, 16:55
Извините было все в порядке ,был вирус !!
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2016, 14:38
Рады, что всё наладилось! :)
Василий Оганесян
19 августа 2016, 12:30
регистрировал почту порядка 6 лет назад. контрольный вопрос был серия и номер паспорта который успешно сменил, теперь не получается ответить на контрольный вопрос соответственно, вход через соц сети подтверждаю но к почте все равно доступ закрыт, на ней завязано много контактов, владелец-я. могу найти различные способы подтверждения. Прошу помочь.Заранее спасибо.
Тимофей, служба поддержки
23 августа 2016, 14:01
Василий, здравствуйте!
Восстановить ящик можно по ссылке https://yandex.ru/support/passport/support-restore.xml .

Если при регистрации были указаны реальные данные, то всё должно получиться!
lediyastreb
5 сентября 2016, 08:00
Тимофей, служба поддержки,
а если не могу вспомнить что я писала при регистрации, каим образом вернуть  почту? забыли данные и все? раньше нормально можно было возвращать теперь что ни забыл геморой ввели. Как мне вернуть ящик  если данные не распознаются системой. 
yuliya-vazhgurova
5 сентября 2016, 16:02
Коллеги свяжутся с Вами по адресу, с которого Вы написали комментарий для уточнений. Пожалуйста, ожидайте письма!
bloom1947
28 августа 2016, 06:52
Перевела ящик с рамблера bloom2016rambler.ru, но письма доступны только от 28.04.16 и ранее. Как же читать текущие письма? Что не так?
Тимофей, служба поддержки
29 августа 2016, 17:03
Добрый день!
Если писем много, они могут "собираться" в Ваш ящик в течение нескольких суток. Проверьте, пожалуйста, все ли письма сейчас находятся в ящике назначения?
kosik@rusmegger.ru
5 сентября 2016, 14:29
Здравствуйте!


Завел еще очередной почтовый ящик в рамках "почты для домена".


При попытке настроить его в Outlook (с  01.09.2016 и по сей день)(, при получении выдается ошибка POP-сервера: 


"Вход на сервер входящей почты (POP3): Почтовый ящик временно недоступен, так как в него доставляется еще одно сообщение электронной почты или к нему имеет доступ другое почтовое приложение. Отклик сервера: -ERR [SYS/TEMP] Mailbox busy or something nasty happened... sc=nEOPk70QFCg1_051114_1p"


Заранее благодарю за ответ. 
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 15:55
Добрый день!
Пожалуйста, обратитесь по ссылке Рекомендации на странице не помогли внизу страницы https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/sup-clients.xml . Коллеги Вам обязательно помогут!  
kosik@rusmegger.ru
5 сентября 2016, 16:22
Спасибо!
Удалённый пользователь
5 сентября 2016, 19:42
просто ужасный сервис.3дня искал адрес техподдержки-бесполезно.Гоняют со страницы на другую страницу..Восстановление вообще не работает(последняя анкета об аккаунте)хоть что там пиши.Контрольный вопрос не задают,зато требуют номер телефона,которого давно нет.  п.с.полгода был в отъезде без интернета.
Тимофей, служба поддержки
6 сентября 2016, 18:28
Добрый день!
Если я правильно Вас понял, Вы пытались восстановить доступ с помощью анкеты восстановления. Какое сообщение Вы получили после заполнения и попытки отправки?
Татьяна Ч.
5 сентября 2016, 22:28
Здравствуйте, служба поддержки!
Не могу отправить со своего почтового ящика yandex никому письма: все время ошибка "Sending data failed". Отправляю от имени своего почтового аккаунта, никого не спамлю.
Помогите, пожалуйста! У меня все работа на этот почтовый ящик завязана!
Заранее спасибо!
Тимофей, служба поддержки
6 сентября 2016, 18:22
Добрый день!
В указанное Вами время у нас проходили тех работы. Сейчас всё должно быть корректно. Проверьте, пожалуйста!
Мария Магдалина
11 сентября 2016, 11:29
Как открыть почту belyh121@yandex.ua  
Я не помню пароль и фамилию учителя, но  я заполняла моб. телефон +380 96 543 3729. Помогите открыть почту через телефон.
Тимофей, служба поддержки
12 сентября 2016, 19:04
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, пробовали ли Вы заполнять анкету восстановления?
Мария Магдалина
13 сентября 2016, 09:40
Как открыть почту с помощью телефона, два года не могу зайти, я представляю, сколько там писем.
Тимофей, служба поддержки
13 сентября 2016, 14:42
Уточните, какую ошибку Вы видите при входе в ящик через телефон?
dasha.tursunova2016
15 сентября 2016, 20:00
я отправляю сообщение, а оно приходет мне назат?
и не вижу пришедших сообщений от других((((((((((
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:36
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, что именно Вы понимаете под словами "приходят назад"? Вы получаете квитанции о недостатке? Процитируйте, пожалуйста, их полностью. Так я смогу рассказать, что случилось.
Марина Янковская
18 сентября 2016, 17:17
Здравствуйте, команда яндекса! Уже несколько месяцев не могу осуществить доступ к своей почте! У меня там много ценной для меня информации, а также заполнен яндекс-диск памятными фотографиями и рабочим материалом и все это для меня стало не досягаемым!!! Ну, да, виновата, что не записала логин(хоть убей не помню, почту заводила больше 5 лет назад) , но это пол-беды. Тел номер , к которому была привязана почта у меня аннулирован, ноутбук, с которого обычно заходила- разбился, и что теперь, я должна потерять, все важное, что там хранится???? Ведь указан второй номер для связи! Эти безумные, на мой взгляд, вопросы для восстановления: укажите число, месяц, год, когда вы завели почту? Оно мне надо было, помнить это??? Я и год-то не вспомню, это что, великое событие такое, завести почту, что его запомнить надо? Или когда последний раз в почту заходили??? Если бы я знала, что это ПОСЛЕДНИЙ вход в почту, я бы запомнила! Раз-два-три не получилось, пыталась потом то через несколько дней,потому, что не сильно надо было, потом недель, теперь вот то ли месяц назад пыталась восстановить,(потому что имела неосторожность все привязывать к этой почте!!!) то ли полтора и безуспешно, хотя, чего я только не заполнила, и яндекс меня послал лесом, хотя, через ВК инициализировал мои данные. Тут хотелось бы заметить, СЛЕДУЮЩЕЕ. Я зарегистрирована на сайте ГОСУСЛУГИ, где, как известно заполняешь ВСЕ док-ты имеющиеся в наличии,и сайт госуслуги инициализировал меня так же и через ВК   и ОК, а вот яндекс меня, супершпионку через ВК не пущает. И вот так, попытаешься войти в свою почту, потыкаешься, помыкаешься , только время зря потратишь и так до следующего раза! Как связаться не с роботами с их идиотскими приколами, а с живыми админами??????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! моя заблокированная почта maryana-7-777@yandex.ru  ПО-МО-ГИ-ТЕ!!! SOS!
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 19:05
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, адрес для связи? Так коллеги смогут с Вами связаться.
Ведущая-певица Марина
20 октября 2016, 16:45
Тимофей, служба поддержки,
 Тимофей!!! Почта для связи со мной walyn66@mail.ru    С  НЕТЕРПЕНИЕМ жду помощи от ваших коллег!!! На всякий случай еще раз уточняю, заблокирована моя почта maryana-7-777@ya.ru  я Марина Янковская.
Ведущая-певица Марина
20 октября 2016, 16:58
Тимофей, служба поддержки,
Сейчас посмотрела на дату своего обращения и на дату вашего ответа... Однако, это когда теперь мой ответ вы прочтете??? И когда я дождусь помощииии??????????!!!!!!!!!!!!!!!!! Я всегда пользовалась яндексом с удовольствием, и браузером и почтой и диском, но ваша(яндексовская) "неповоротливость" и невозможность нормально связаться с вами(это еще надо умудриться найти куда и где к вам обратиться и еще зарегиться по новой на Я, чтобы восстановить уже имеющийся аккаунт!) и решить проблему,это огромный жирный минус. ((((  У такой большой и богатой компании должна быть специальная служба быстрого реагирования, типа многоканальной  телефонной абонентской службы помощи вашим пользователям...
Тимофей, служба поддержки
14 ноября 2016, 18:40
Добрый вечер!
Марина, здесь, к сожалению, очень сложно отслеживать новые комментарии, а потому мой ответ так задержался. Если это все еще актуально, пожалуйста, заполните анкету на странице https://yandex.ru/support/passport/support-restore.xml , коллеги обязательно помогут в восстановлении доступа к ящику. Я услышал Вас и обязательно передам отзыв относительно обратной связи отвественным.
Марина Янковская
15 ноября 2016, 19:07
Тимофей, служба поддержки,
Тимофей, я попыталась заполнить анкету по вашей ссылке, но яндекс опять меня послал, хотя я возлагала большие надежды на то, что размещу фото водительских прав и себя, для идентификации(паспортные данные опасаюсь, разве что загранпаспортные), но до пункта, ввода документов анкета так и не дошла, яндекс прервал процесс, типа, я не та, за кого себя выдаю... На оставленный мною для связи электронный адрес мне так никто и не написал до сих пор!!! Может дадите ссылку, по которой я смогу отправить именно фото и данные каких-то моих документов, 100% свидетельствующих о том, что я именно та, за которую себя выдаю? Пожалуйста, верните мой почтовый ящик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SOS!
Тимофей, служба поддер
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 15:38
Добрый день!
В статье есть ссылка на анкету https://passport.yandex.ru/restoration/form . Уточните, пожалуйста, пробовали ли Вы воспользоваться ей?
t.kazanovich
19 сентября 2016, 09:55
Добрый день.
Недавно было обновление Яндекса почты.
Но с этим обновлением стало не удобно пользоваться данной почтой:
1. Кнопка "Прикрепить файлы" очень часто не отвечает.
2. В адресную строку "Кому" не возможно вставить адрес элект. почты с помощью функции "вставить" ( очень удобно было раньше с одной страницы копирал, зашел в почту и вставил информацию.) С этим тратиться очень много времени. Почта мне нужна для работы.

Большая просьба исправьте ошибки. Спасибо.
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 19:04
Добрый день!
Пожалуйста, сообщите об ошибках непосредственно через форму обратной связи на странице: https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/new-interface-concept.xml#feedback-form
Так Вы сможете получать более оперативную информацию о работе над ошибками.
lana193
22 сентября 2016, 22:49
Мне не очень нравится обновление почты, внешне конечно красиво, но очень не удобно, очень тормозить стала прокрутка писем, не вставить файл для отправки (теперь это можно сделать только в форме полного ответа), приходится привыкать к тому что означает каждый значок... А сегодня сначала приходили отчеты, что письма не дошли (позже оказалось, что дошли), а сейчас их вообще не отправить. Сделайте что-нибудь, очень нужна работоспособная почта и причем именно сегодня ((
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:35
Добрый день!
Тормозить, конечно же, не должно. А приход писем никак не может быть связан с новым видом почты.
Пожалуйста, сообщите о проблемах с торможением и письмами техподдержке по ссылке https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/new-interface-concept.xml#feedback-form .
Рафаэль
3 октября 2016, 21:51
WWW. ПРЕЛЕСНО.. 
Рафаэль
3 октября 2016, 22:24
аплодисменты
vik.juk
6 октября 2016, 20:37
сделал запрос был ли калягин министром культуры.выдали всякую чушь.так да или нет и год
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 20:06
Кажется, Вы говорите не о Почте, а о Поиске Яндекса, верно?
maxidrom.net
11 октября 2016, 00:31
не пойму что за прикол не получается скачать ни одного файла с вашего браузера в чём причина подскажите!!!!!!!!!!!!!!?
Тимофей, служба поддержки
9 ноября 2016, 18:38
Уточните, пожалуйста, проблема возникает только при скачивании файлов в Почте или возможность скачивания недоступна нигде при использовании Яндекс.Браузера?
Александр Шарков
4 ноября 2016, 18:37
Здравствуйте! Не могу привязать почтовый ящик от рамблера. Пробовал 1000 раз. Проблема только с рамблером. 
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 19:09
Пожалуйста, обратитесь с данной проблемой в нашу поддержку. Постараемся разобраться, что вызывает проблему https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/zout_forms/sup-collector-form.xml?form1937-answer_choices_16264=24378
cheremuxina.len
21 ноября 2016, 20:18
Здраствуюте. У меня такой вопрос. Я забыла логин и пароль можно найти по номеру телефона эту почту я почти нескем не переписывалась мне просто отправили документ. А я перезагрузила телефон все стерлась и вопще можно ли востоновить эту почту.
Тимофей, служба поддержки
22 ноября 2016, 18:42
Вам следует обратиться к поддержке сервиса авторизации через форму на странице https://yandex.ru/support/passport/support-restore.xml . Попробуйте, пожалуйста. Специалисты поддержки напишут Вам подробную инструкцию по восстановлению доступа.
rimma.shwets
24 декабря 2016, 15:21
не могу востановить почту очень надо!!! помогите!!!!
Тимофей, служба поддержки
26 декабря 2016, 16:13
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, что именно не получается? 
Вы пробовали  воспользоваться рекомендациями на странице https://yandex.ru/support/passport/support-restore.html или заполнять анкету ? 
rimma.shwets
9 января 2017, 20:17
Тимофей, служба поддержки,
все испробовала почта старая но очень нужна, что можно сделать???
Тимофей, служба поддержки
13 января 2017, 16:02
Напишите, пожалуйста, нам через форму на странице https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/web-problems.xml (внизу ссылка "Рекомендации на странице не помогли"). Постараемся помочь! 
sonikskc
26 декабря 2016, 01:13
Давно создал фейк-страницу в вк (срок действия сим-карты истек и ее спиздили), кто-то на ней сидит и че-то делает. И все бы ничего, но страница привязана к моей почте и на нее приходит по 1000-1500 писем в день(В Ваш аккаунт выполнен вход через Firefox, Россия) типа таких. Как избавиться от такой проблемы?
Обновлено 26 декабря 2016, 01:16
Тимофей, служба поддержки
26 декабря 2016, 16:20
Добрый день!
В данном случае Вам стоит обратиться в техническую поддержку Вконтакте с просьбой отвязать Ваш ящик от той страницы. Коллеги из службы поддержки Вконтакте обязательно помогут. 
Обновлено 26 декабря 2016, 16:20
Valeriylyapin
2 января 2017, 08:20
удалите почту кроды
Valeriylyapin
5 января 2017, 12:26
Хочу удалить почтовый ящик. Вам на китайском цифры набирать?
Тимофей, служба поддержки
9 января 2017, 15:12
Добрый день!
Расскажите, а что не так с почтовым ящиком? Чтобы удалить его, необходимо зайти в Настройки - Все настройки - Удалить. Таким образом будет удален сам ящик, а также все данные, что в нем хранятся.
Для полного удаления аккаунта необходимо перейти по ссылке "Удалить аккаунт" на странице Паспорта https://passport.yandex.ru .
Владимир Николаевич
7 января 2017, 13:45
Уважаемые господа.
В браузере открывается почта с зарегестрированным адресом: tarutin1950@yandex.ru, а в паспорте адрес ошибочно значится как tarutin1950@yandex.ua. Может быть, стоит исправить?
С почтением,
Тарутин В.Н.
Тимофей, служба поддержки
13 января 2017, 14:12
Добрый день!
Напишите, пожалуйста, в службу поддержки на странице 
https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/web-problems.xml (внизу ссылка "Рекомендации на странице не помогли").  Специалисты обязательно помогут разобраться. 
slant
9 января 2017, 20:10
Уважаемые администраторы, прошу Вас создать в почте каждого пользователя папку (или отметку) ВЕЧНЫЙ БАН. Таким образом вся дальнейшая нежелательная почта (реклама, предложения порнухи и т.д.) при выставлении соответствующей отметки или помещению в соответствующую папку  будет просто банится почтовым сервером. Достала нежелательная почта. Спасибо. С уважением Ваш пользователь. 
Тимофей, служба поддержки
13 января 2017, 14:18
Добрый день!
Сейчас для таких писем Вы можете использовать кнопку "Это спам!", тогда такие письма будут приходить только в соответствующую папку и удаляться автоматически через 10 дней. 
vladkmv
20 января 2017, 11:42
Добрый день спочтового ящика fj2009-2014@yandex.ru под именем скай электрониккс пришло письмо содержащее вирус  зашифровавшие все документы на компьютере примите меры
Тимофей, служба поддержки
20 января 2017, 16:35
Добрый день!
Не могли бы Вы прислать нам свойства этого письма (необходимо открыть письмо, нажать на кнопку "Еще" - Свойства письма) через форму обратной связи на странице https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/web-problems.xml (внизу ссылка "Рекомендации на странице не помогли)? Мы все проверим! 
vladkmv
20 января 2017, 17:15
Тимофей, служба поддержки,
отправил на почту с которой пришло письмо от Вас 
Тимофей, служба поддержки
23 января 2017, 16:07
Добрый день!
Отправьте, пожалуйста, именно через форму обратной связи. Только так наши специалисты смогут увидеть это письмо.
Галина Шутова
8 февраля 2017, 13:43
Не могу войти в свой ящик на Яндекс- почте.Почему.

Тимофей, служба поддержки
16 февраля 2017, 11:35
Не могли бы Вы подробнее описать проблему со входом? Вы забыли пароль от ящика или видите какую-то ошибку?
Галина Шутова
8 февраля 2017, 13:51
ПОчему не могу войти на всою яндекс - почту,всё помн.

lenka.patrikeev
9 февраля 2017, 13:30
здасте можно узнать о переводе яндекс деньги
Тимофей, служба поддержки
16 февраля 2017, 11:56
С данным вопросом я рекомендую Вам напрямую обратиться к команде Денег: https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522884 .


Боюсь, что я смогу помочь только с вопросами, которые касаются Почты.
Trukhin.andrei2018l
26 февраля 2017, 12:12
Здравствуйте  я   создал  личный кобинет  с  компанией   Tratimo  не  могу войти   насайт  чобыпроверить  информацыю пожайлуста можноли отклучит   пороль ? 
Обновлено 26 февраля 2017, 12:14
Тимофей, служба поддержки
27 февраля 2017, 15:40
Добрый день!
Не совсем Вас понял. На какой именно сайт Вы не можете зайти? Речь идет об аккаунте на Яндексе? 
sherbakova.mary2014
1 марта 2017, 16:25
Здравствуйте! Почему админы пропускают письма с матами? мне неизвестный кент написал МАТ.неужели нельзя таких идиотов банить??
Тимофей, служба поддержки
1 марта 2017, 21:36
Со своей стороны мы никак не можем контролировать содержимое писем других пользователей  и не можем запретить кому-либо отправлять письма на Ваш адрес, но Вы можете самостоятельно заблокировать нежелательного отправителя, добавив его адрес в чёрный список https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/filters .
Максим Исаев
16 марта 2017, 19:57
Пользуюсь почтой аж с 1999г. и тут.... один из моих почтовых ящиков показался админам каким то не таким. Отобрали, не хотят возвращать... Причем он заведен в "Госсуслуги" я там пароль восстановить не могу, не могу оплатить услуги ЖКХ и все такое.... Почему именно этот из трех? Почему именно сейчас? И еще масса вопросов. Админы, верните мой ящик al3333@yandex.ru
Тимофей, служба поддержки
17 марта 2017, 11:50
Я проверил ящик al3333@yandex.ru, никаких ограничений на него не наложено. Уточните, пожалуйста, в чём проявляется проблема? Вы потеряли доступ к ящику?
Максим Исаев
17 марта 2017, 19:29
Здравствуйте..... В один из дней я решил проверить все три своих ящика которые у меня есть на яндексе. В два я вошел без проблем. (sa-voran  и bruss1), а вот вместо входа в al3333 мне вот чего написали: "Вы входите не совсем так, как обычно. Мы хотим убедиться, что всё в порядке. Пожалуйста, введите адрес альтернативного почтового ящика, который привязан к вашему аккаунту — и мы сразу же вас пропустим." Далее что я ни делал, как ни вспоминал ответы на вопросы Яндекса, так и не получил доступ...... Теперь обЪясняю родному РЭУ и ДЭЗ что заплачу как только востановлю пароль на Госуслугах, а это произойдет тогда, когда Яндекс пустит меня в мой ящик.
Al3333
17 марта 2017, 20:06
Все, спасибо, разобрался, вошел...... С горем пополам. Когда я проверяю три ящика.... это вам кажется подозрительным ?
Тимофей, служба поддержки
20 марта 2017, 15:21
Рад что удалось разобраться! Такая проверка действительно возникает, когда система сочла аккаунт подозрительным. Понимаю, что это не всегда удобно, однако, это исключительно ради безопасности.

Подробнее об этом Вы сможете прочесть по ссылке https://yandex.ru/support/passport/security/login-challenge.html . 
Обновлено 20 марта 2017, 15:21
vigenpro
20 марта 2017, 17:17
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность узнать дату регистрации чужого почтового ящика по адресу почты? 
Тимофей, служба поддержки
21 марта 2017, 18:57
Такой возможности нет, увы.
vigenpro
21 марта 2017, 19:15
Тимофей, служба поддержки,

я решил свою проблему. мне не нужна была точная дата, нужно было понять пользовались ли почтой в 2015 году и это удалось выяснить =) просто поиском по почтовому ящику нашел все ресурсы с датами (например поданное объявление в 2015 году)
Тимофей, служба поддержки
23 марта 2017, 21:35
Рад, что проблему Вас удалось решить! Спасибо, что сообщили!
Marjona Yusupova
3 апреля 2017, 21:06
Здавствуйте! Никак не могу разблокировать свою почту(( забыла пароль, а смс на телефон не приходит. Что делать? Часто не заходила (
Тимофей, служба поддержки
6 апреля 2017, 18:37
Вы уже пробовали восстановить доступ по инструкции со страницы https://yandex.ru/support/passport/support-restore.html ?
under4reg
4 апреля 2017, 08:48
А зачем вам мой телефон, номер паспорта, код домофона, марка автомобиля, размер обуви, и планы на отпуск?
Это точно только для безопасности?
Вашей экономической безопасности?
Тимофей, служба поддержки
4 апреля 2017, 17:26
Это только для Вашей безопасности - данные, которые Вы указываете, позволят в дальнейшем идентифицировать Вас, как нашего пользователя. В Яндексе действует политика конфиденциальности, с которой Вы можете ознакомиться по ссылке https://yandex.ru/support/legal/rules/index.html?lang=ru .
under4reg
4 апреля 2017, 20:20
Трудно обеспечивать информационную безопасность человека, склонного по первому запросу выдавать личную информацию, на правда ли?
kripan.larisa
10 апреля 2017, 13:47
Мне нужна помощь. Мой ноутбук умер, а с ноута жены не могу войти в свою почту. Что делать?
Тимофей, служба поддержки
10 апреля 2017, 16:56
Добрый день!
Я верно понял, что Вы не помните логин или пароль от ящика? Попробуйте, пожалуйста, воспользоваться формой на странице https://yandex.ru/support/passport/troubleshooting/problems_forgot-password.html .
kripan.larisa
11 апреля 2017, 15:14
Я помню свой логин, а войти не могу. На ноутбуке жены не получается войти. Пробовал востановить мне пишет нет совпадений ни по имени ни по фамилии. И адреса в переписке писал все что просили и ничего.
Обновлено 11 апреля 2017, 15:16
Тимофей, служба поддержки
11 апреля 2017, 18:42
Уточните, пожалуйста, какую ошибку Вы видите при попытке войти в Почту со своими авторизационными данными?
kripan.larisa
12 апреля 2017, 10:22
Восстановление доступа
Данные анкеты не совпадают с информацией об аккаунте.
Возможно, вы ошиблись при заполнении анкеты, вошли с незнакомого устройства или ваш логин пишется немного по-другому. Попробуйте заполнить анкету на том компьютере, планшете или смартфоне, с которого Вы чаще всего заходили в аккаунт.
Если вы сомневаетесь в написании логина, попробуйте найти правильный логин самостоятельно. Если же это не помогло, пожалуйста, воспользуйтесь нашими рекомендациями на странице Помощи.
kripan.larisa
14 апреля 2017, 11:10
kripan.larisa,
Приветствую Тимофей. Ну что по моей проблеме. Нужно решать,  помогите.
kripan.larisa
15 апреля 2017, 02:02
kripan.larisa,
Тимофей приветствую. Что, есть возможность восстановить мой ящик или нет. Я почти все ящики свои восстановил, даже те которые забросил давно. Что нужно для восстановления? У меня там важная рабочая переписка, яндекс деньги.
Обновлено 15 апреля 2017, 02:04
Тимофей, служба поддержки
15 апреля 2017, 11:30
Добрый день!
Напишите, пожалуйста, нам о проблеме через форму обратной связи на странице https://yandex.ru/support/mail-new/web/problems/slow-loading.html . Постараемся помочь! 
kripan.larisa
17 апреля 2017, 14:22
Тимофей, служба поддержки,
Как, вам там написать? Я снова заполнил анкету. Ответ тот же. Данные анкеты не совпадают с информацией об аккаунте.
Обновлено 17 апреля 2017, 14:25
kripan.larisa
17 апреля 2017, 14:30
kripan.larisa,
Было написано про паспорт с фотографией. Как это сделать?
Тимофей, служба поддержки
17 апреля 2017, 19:36
Добрый день!
Напишите, пожалуйста, нам через форму на странице https://yandex.ru/support/mail-new/web/problems/slow-loading.htm .
kripan.larisa
19 апреля 2017, 07:00
Тимофей, служба поддержки,
Не могу найти, где написать на этом сайте. Для тупых напишите, как это сделать.
Обновлено 19 апреля 2017, 07:03
ugs.p.olga
19 апреля 2017, 13:19
kripan.larisa,
Напишите мне пожалуйста, как и что делать zam-68@list.ru
 
Тимофей, служба поддержки
19 апреля 2017, 15:56
Прошу прощения, что не пояснил. Пройдите по ссылке https://yandex.ru/support/mail-new/web/problems/slow-loading.html , внизу страницы нажмите "Рекомендации на странице не помогли" - откроется форма для обратной связи. Обязательно напишите нам!
Eugenilax
18 июня 2017, 00:43
Прошу помощи. Не знаю куда обратиться. У меня исчезла вся переписка из почтового ящика на яндексе. Мне нужно её восстановить.
Тимофей, служба поддержки
19 июня 2017, 17:16
Здравсвуйте!
Проверьте, есть ли письма в папке "Удалённые"? Если писем нет, то восстановить их не удастся. Это невозможно технически. 
Николай Худяков
18 июля 2017, 08:42
Уважаемые Администраторы команды Яндекс. Почты! Вот уже 7 лет пользуюсь, безотказно до момента !4 июля 2017 года 21 час 01 мин. произведена блокировка аккаунта. Мои обращения в службу поддержки по восстановлению входа тоже блокируются и естественно я не получаю ответа. Прошу помочь мне разобраться с этим вопросом. Мой пропавший логин  nick.hudiackov2011@yandex.ru. Спасибо!



nick.hudiackov2011
20 июля 2017, 01:35
Николай Худяков,
Уважаемые Администраторы команды Яндекс. Почты!Большое спасибо за оперативную и эффективную помощь ! Восхищён умелой и слаженной работой команды Администраторов Яндекс.Почты!
Тимофей, служба поддержки
20 июля 2017, 18:00
Ваш вопрос решён специалистом поддержки, верно? Пожалуйста, укажите номер тикета, с которым Вы обращались в поддержку.

Спасибо!
nick.hudiackov2011
20 июля 2017, 18:31
Тимофей, служба поддержки,
Раз 8-10 заполнял страницу восстановления входа в Яндекс.Почта-помощь и не разу не получил ответа на вновь вынужденно созданный п я, пока не обратился к Вам! Через 2 часа
после обращения, мой ящик был востановлен! Я и сам не понял как всё это произошло,поэтому успех отличного результата считаю по справедливости Вашим! Ещё раз. безмерно благодарен!
aleks1.2013
28 июля 2017, 15:34
Как узнать когда создан ящик
oregona
10 августа 2017, 15:37
Помогите войти в аккаунт! Не помню ответа на контрольный вопрос, заполнение анкеты к доступу не дает результат, ест несовпадение, забыла, какую фамилию и имя указывала 11 лет назад
Тимофей, служба поддержки
10 августа 2017, 19:06
Вам следует обратиться к службе поддержки Яндекс.Паспорта. Попробуйте ввести приблизительный ответ на контрольный вопрос на странице https://yandex.ru/support/passport/troubleshooting/forgot-secret-response.html . После нескольких неудачных вводов Вам будет предложена форма для обращения к специалисту.
Ольга Родионова
15 августа 2017, 12:42
Тимофей, служба поддержки,
пишет нет такой страницы
Тимофей, служба поддержки
17 августа 2017, 18:55
Попробуйте действовать по инструкции, приведенной по данной ссылке:
https://yandex.ru/support/passport/troubleshooting/problems.html#other-login-problems__forgot-secret


Эта страница у Вас открывается?
oregona
20 августа 2017, 16:47
Тимофей, служба поддержки,


Добрый вечер! Ввожу приблизительные ответы уже пятый день! Потом мне предлагают пройти на страницу восстановления доступа, потом я заполняю анкету восстановления, потом мне с прискорбием сообщают что у меня что-то с чем-то не совпало и мне опять отказано в доступе. Спрашивается, ну зачем понадобилось блокировать к чертям собачьим мой аккаунт!!!! Ну предложили бы просто переделать пароль на новый, если старый пора было сменить
Ольга Родионова
15 августа 2017, 12:40
Помогите пожалуйста восстановить почту cool.olga-rodionova@yandex.ru  Почта зарегестрирована на телефон которого у меня уже нет. пароль тоже не помню. Там очень важные для меня письма. Пожалуйста помогите восстановить вход.
Тимофей, служба поддержки
17 августа 2017, 18:51
Попробуйте заполнить анкету на восстановление доступа https://yandex.ru/support/passport/support-restore.html . Зачастую получается восстановить доступ таким образом, если Вы не помните пароль.
foxsatana1982
20 августа 2017, 01:15
здравствуйте у меня нет телефона который указан на моей почте для защиты уже год  я не могу войти на свой ящик Foxsatana@yandex.ru что мне делать а он просит состарого телефона подтверждения 

Тимофей, служба поддержки
21 августа 2017, 17:47
Добрый день!

Попробуйте заполнить анкету на странице https://yandex.ru/support/passport/support-restore.html .
Алексей Толстых
1 октября 2017, 11:36
Здравствуйте я регистрировал 32 гигабайта в конца мая можно их восстановить, так   как у меня смартфон новый сломался ???
Алексей Толстых
1 октября 2017, 11:41
Здравствуйте, я регистрировал в мая до конца июля, такая акция была, можно её восстановить, так у меня все данные сохранились ???

Тимофей, служба поддержки
16 октября 2017, 17:44
Добрый день! 


Алексей, пожалуйста, обратитесь с этим вопросом в поддержку Яндекс.Диска, нажав на странице  https://yandex.ru/support/disk/enlarge/buy-space.html#feedback-form кнопку «Обратная связь». Увы, я не смогу подсказать Вам, можно ли что-то сделать. 
Дмитрий
2 октября 2017, 21:15
Здравствуйте, не получается восстановить пароль kewin2013@yandex.ru


Данные анкеты не совпадают с информацией об аккаунте. Возможно, вы ошиблись при заполнении анкеты, вошли с незнакомого устройства или ваш логин пишется немного по-другому.....
Тимофей, служба поддержки
16 октября 2017, 17:39
Добрый вечер! 


Если Вам ещё не удалось восстановить доступ, попробуйте воспользоваться анкетой восстановления https://passport.yandex.ru/restoration/form?uid=83059575 . Даже если какие-то поля будут заполнены неправильно, и Вам не удастся восстановить доступ самостоятельно, поддержка свяжется с Вами и подскажет, что ещё можно сделать. 
Юнона
12 октября 2017, 17:59
как написать письмо-жалобу почтовому администратору?
Тимофей, служба поддержки
16 октября 2017, 16:17
Добрый день! 


Написать администраторам напрямую не получится. Но Вы можете обратиться в поддержку Почты, и наши специалисты помогут Вам не хуже администраторов! Пожалуйста, подскажите, какой у Вас вопрос? 
аноним
13 октября 2017, 18:48
нам не нужна платная музыка  я сам пишу  музыку и буду рапространять её бесплатно 
lana.svetolika
14 октября 2017, 12:16
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста! После переустановки  Windows не могу попасть в свою почту s-lins@yandex.ru. Пароль восстановить не получается. Доступа к номеру телефона, указанному там, у меня давно нет. Ни один вариант дополнительного e-mail не подходит. Через анкету на восстановление тоже не получается - данные не совпадают с информацией об аккаунте (не помню  дату регистрации почты  и последнего захода). Пожалуйста, помогите восстановить доступ!
Тимофей, служба поддержки
16 октября 2017, 16:09
Добрый день! 


Правильно ли я понимаю, Вы пробовали восстановить доступ с помощью анкеты восстановления https://passport.yandex.ru/restoration/form , но Вам это не удалось? Если Вы не отправили её, так как не помните какие-то данные, то рекомендуем их заполнить приблизительно. 


Сначала проводится автоматическая проверка, но если какие-то данные были неверны, с Вами свяжется поддержка и подскажет, что ещё можно предпринять. 
denis-gerter
30 ноября 2017, 21:41
Как можно отписатся от всплывающих новостей телекомпании ДОЖДЬ в вашем браузере, если кнопка отмены в всплывающем вашем окне не каких плодов не приносит
Chainik
3 декабря 2017, 17:18
Здравствуйте!Как настроить почту,что бы спам удалялся сразу(автоматически)?
Тимофей, служба поддержки
5 декабря 2017, 15:46
Добрый день! 


Попробуйте настроить правила обработки писем с помощью наших рекомендаций: https://yandex.ru/support/mail-new/web/preferences/filters.html . 
Если у Вас возникнут трудности, обращайтесь за подсказкой! 
s0s44444
29 января 2018, 19:45
не работает почта
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2018, 18:40
Добрый вечер! 


Уточните, какие действия Вам не удаётся выполнить в Почте? 
dimakofe
30 января 2018, 17:52
Не могу восстановить пароль. dimakofe@yandex.ru Могу войти только через ВКонтакте.  Дурацкие у вас правила. Во первых - пишет, что я живу на Украине - Я живу в России! При переходе из Украины в Россию, естественно стали недоступными украинские телефоны. (Телефоны вообще-то воруют примерно каждый месяц и старый номер пропадает!!!) Ответ на восстановление пароля может прислать только на несуществующий номер! Чтобы заменить номер - просит пароль Адрес ВКонтакте не принимает - не могу указать его, как почтовый адрес -БРЕД!!! https://vk.com/id87414798     ...И что делать? Заводить каждый раз новый ящик? Пару-тройку раз в месяц?
Обновлено 30 января 2018, 17:55
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2018, 18:39
Добрый вечер! 


По поводу восстановления пароля обратитесь к нам через форму обратной связи на странице https://yandex.ru/support/passport/feedback.html . 
lvds250924
12 марта 2018, 13:19
доброго времени суток! ув. команда. как сильно достали рекламные объявления, сил нет! подскажите, что сделать, заранее благодарен. с уважением дмитрий соколов
Тимофей, служба поддержки
4 апреля 2018, 17:28
Добрый день! 


Отключить рекламу можно в прочих настройках ящика https://mail.yandex.ru/#setup/other . Для этого снимите галочку «В интерфесе Почты ... показывать рекламу» и сохраните изменения. 
Uladzimir Matiuchevich
23 марта 2018, 12:41
Вы отключили мой ящик mvm03041951@yandex.ru.
Тимофей, служба поддержки
6 апреля 2018, 13:42
Добрый день! 


Пожалуйста, расскажите подробнее, в чём заключается проблема? На нашей стороне никаких ограничений для ящика нет. 
Татьяна Латышева
11 апреля 2018, 22:39
Как с помощью соцсетей войти без логина и пароля  на свою яндекс-почту на компьютере, где закладка яндекс- почты мужа ? С другого браузера.Обычно я пользуюсь ноутбуком. 
bizon101laspi
3 мая 2018, 16:53
Постоянная проблема с работой расширения Яндекс Почты.  Расширение в виде закрытого конверта сначала работало, потом долгое время висело с блокировкой, которую невозможно было снять,  потом расширение стало работать нормально, но после обновления браузера  расширение Яндекс Почты исчезло.  Попытка установить это расширение не удалась, так как это расширение исчезло из наличия. Вместо этого расширения появилось расширение Yandex Mail  в виде открытого конверта на котором изображена буква Я  и рядом расположен красный квадратик со знаком вопроса. Так это расширение вообще не работает.  Мертвое.
Когда же команда Яндекс  сделает нормальное расширение,  или просто в этой команде работают низкоквалифицированные  программисты?   
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 13:17
Здравствуйте! Пока не очень понятно, о каком именно расширении идёт речь. О расширении браузера? Или же о виджете на странице? Хотели бы поподробней разобраться, но нам нужна техническая информация. Напишите, пожалуйста, нам через форму обратной связи https://yandex.ru/support/mail/web/problems/web-problems-form.html#web-problems-form
gala.nechaeva2011
20 мая 2018, 16:11
Спасибо администрации! На  данный  момент  вопросов относительно  работы  Яндекс-почты у  меня нет
glawbyx
22 мая 2018, 10:04
Добрый день. Могу ли я как-то узнать, когда был создан мой почтовый ящик?
Спасибо.
Тимофей, служба поддержки
23 мая 2018, 07:57
Здравствуйте! Увы, если у Вас в ящике не сохранилось приветственное письмо, то никак. Чем могло бы быть полезно?
Юрий-52
29 мая 2018, 12:35
Здравствуйте! Мне необходима Ваша помощ. Ранее у меня был почтовый ящик papasyper@yandex.ru , но я забыл пароль Хотя возможно неправильный шрифт. Номер телефона подтверждения не работает поскольку отключен компанией за долги. Но на старый  ящик продолжает идти почта. Контрольное слово тоже не помню, хотя перебирая важные для меня слова, может и попаду на него. Как мне быть? Мне нужен или старый ящик, или входящая инфа на новый-papasyperrrorehov@yandex.ru . Мой т. 999 977 67 06  Помогите пожалуйста, очень прошу.
Иваюков
10 июля 2018, 19:46
хотел вас похвалить разгллядывал страницу вашу и вуаля подписался на яндекс диск я этого не делал обратной связи нет как отказаться от яндекс диск нет вам всем двойка вот так
Тимофей, служба поддержки
11 июля 2018, 15:52
Здравствуйте! Увы, не совсем понимаю, что именно Вы имеете в виду под словами "подписался"? Яндекс.Диск - это просто сервис, как любая другая страничка компании Яндекс. Например, как главная страница Yandex.ru . Вы можете пользоваться Диском, а можете не пользоваться.
super.t375a2013
13 июля 2018, 21:04
Почему письма, которые отправлены в ЧЁРНЫЙ список, появляются вновь и вновь?! Помогите избавиться от ненужных, таких назойливых адресантов!!!
Тимофей, служба поддержки
19 июля 2018, 13:38
Здравствуйте!
Скорее всего, адрес отправителя отличается на один-два символа от того адреса, что занесён в адресную книгу. Нам нужно это проверить. С Вами в ближайшее время свяжется сотрудник техподдержки.
anna.romanovwa
11 сентября 2018, 11:00
Не могу войти в почту!!!! И это в начале рабочего дня!!! ААаааааа!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ???  И с телефона не войти и с компа!!!
Людмила Ильина
24 октября 2018, 11:06
Добрый день ,не подскажете такую информацию кому принадлежит адрес s.orjion@yandex.ru
Людмила Ильина
24 октября 2018, 11:24
Людмила Ильина,
Отсылаю письмо на этот адрес  пишет ,что недоставлено
Тимофей, служба поддержки
30 октября 2018, 11:44
Добрый день!



Увы, мы не можем предоставлять информацию о пользователях без официального обращения из правоохранительных органов.



Но я могу подсказать Вам, почему Вы получаете отчёт о недоставке. Пожалуйста, укажите полный текст отчёта о недоставке.
ANDY
24 октября 2018, 12:49
а я собираюсь забросить нахрен эту яндекс почту-реклама просто достала!!!если в ближайшее время ничего не изменится -сам уйду и мои друзья вслед за мной
mr.k
7 декабря 2018, 22:20
Привет, у меня постоянно висит- Почта 1. Хотя непрочитанных писем нет. Как выправить ситуацию?
mirvam-vm
29 декабря 2018, 10:08
Программа отличная. Молодцы !!! С Новым годом всех вас поздравляю. Благословений вам и успехов в вашей работе. Подскажите как можно тему картинки поменять в программе, как в яндекс браузере на свой вкус.
Ella Harel
13 января 2019, 10:02
НЕ ПЕРЕСТАЮ УДИВЛЯТЬСЯ  ВАШЕЙ ЦЕНЗУРЕ , БЛОКИРОВКАМ АККАУНТА,  ДАЖЕ  ЕСЛИ МНОЮ БЫЛ СДЕЛАН ПЕРЕПОСТ,  ВАШЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  НА АНТИСЕМИТСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ  И  НЕПРИЯТИЕ НА ПРАВО  ЕВРЕЕВ  ОТСТАИВАТЬ СВОЮ  ЧЕСТЬ.. ИНТЕРЕСНО, МАРКУ ЦУКЕРБЕРГУ КАК ЕВРЕЮ ,БУДЕТ ЭТО ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ ИЛИ НЕТ? 
vovan-001
14 января 2019, 12:54
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста как узнать когда был открыт почтовый ящик на Яндексе. Мой почтовый ящик vovan-001@yandex.ru
vladim.golubtv2012
15 февраля 2019, 03:45
Спасибо ВАМ за добрые советы и сообщения о работе администрации.. Я Голубев Влад.Дмитр. 14.09.1931 г.р. инвалид-пенсионер с 1986г.. Я глухой, не трудоспособный пожизненно, одним глазом вижу только 2 буквы с 2000 года. Но ВАМ не могу сказать. Я прошу ВАС об одном : удалите  с меня письма до сегодняшнего дня. Они мне мешают.. Я с 1909года пишу.. Убедительно прошу.. Мои адреса: vladim.golubev2012@yandex.ru?  volgol@bk.ru/.  
allatryahova
20 февраля 2019, 11:38
Почему не могу войти в ЛК Самараэнергосбыт - кто блокирует вход? Помогите войти в ЛК!
Сергей Мальцев
4 марта 2019, 02:43
хочу отписаться о ВАС достала реклама .музыку не возможно слушать . как заезжанная пластинка

myinetbox
16 марта 2019, 21:45
Спасибо! Вы - профессионалы! 
bzhitsky2016
10 мая 2019, 14:41
как узнать дату создания почты я все письма удалил
broker-evgen
9 июня 2019, 14:47
Ну  не знаю за что спасибо, ни какой обрятной связи, яндекс решили проверить точно ли я сижу с аккаунта отправляют мне на телефон код подтверждения СМСкой. Но у меня этого номера уже нет  и и ничего невозможно сделать. Просят данные об аккаунте и когда он был создан, А эта информация мне недоступно потому что этому аккаунту больше 10 лет перепробовал кучу способов и ничего, связаться с индексом невозможно.
abramova.taan
вчера, 14:58
Здравствуйте! Не могу решить проблему. Мне в эл.почту  приходят чеки  о оплате услуг из другого города Иркутск, где я никогда не бывала. В чеке написан адрес моего почтового ящика, даже лицевой счёт мой по ЖКХ. Помогите, пожалуйста, как исправить ошибку. Ненужную информацию мне не надо. Спасибо.