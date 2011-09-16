Команда Яндекс.Почты: администраторы
16 сентября 2011, 13:13
Почтовые администраторы – это те люди, которые следят за работой Яндекс.Почты каждую секунду: когда вы нажимаете кнопку «отправить письмо», или добавляете метку, или настраиваете сбор почты из других ящиков.
Служба эксплуатации Почты отвечает за то, чтобы почта и все её возможности, которыми люди пользуются ежедневно, работали надёжно и были постоянно доступны. Именно на администратора ложится вся ответственность за стабильную, бесперебойную и круглосуточную работу сервиса. За каждый сервис и за каждый сервер отвечают несколько администраторов.
На помощь администраторам приходит специальная система мониторинга, сообщающая о нештатных ситуациях с помощью SMS, а также много графиков и систем слежения за сервисами. Один из видов мониторинга – знаменитая стена, на которой отображается текущее состояние почты, данные на ней обновляются раз в секунду. Гости Яндекса могут свободно разглядывать её или даже фотографировать (и довольно часто это делают), несмотря на важность и серьёзность данных: всё равно понять их могут только администраторы.
Почтовый администратор – всегда почтовый администратор, он доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю , на телефоне, с ноутбуком и модемом. Наиболее экстренные проблемы они решают немедленно: в офисе, а может быть и в аэропорту, дома, в метро, в пробке или на парковке. Ведь любой, даже самый маленький сбой может повлечь за собой остановку всей Почты, которая тут же коснётся планов, эмоций и настроений нескольких миллионов человек.
Не каждый готов днём и ночью, в дождь и град быть на страже Яндекс.Почты.
А они – готовы.
Спасибо!