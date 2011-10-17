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Письма в будущее

Как отправить послание в будущее? Дождаться изобретения машины времени. Или не ждать ни секунды и воспользоваться отложенной отправкой писем в Яндекс.Почте.

С сегодняшнего дня вы можете указать точную дату и время, когда письмо отправится к адресату.
Можно написать письмо самому себе, напомнив о выходе на экран фильма, трейлер которого вы только что посмотрели. А можно прямо сейчас отправить поздравление другу, родившемуся, скажем, семнадцатого декабря. Или… Впрочем, количество вариантов ограничивается только вашей фантазией.

Чтобы назначить дату и время отправки, в «дополнительных параметрах» на странице написания письма выберите пункт «отправить в указанное время». Указанное время – это любая дата в пределах года от текущего дня.



Команда Яндекс.Почты
177 комментариев
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sergey.moskalev
28 января 2016, 00:55

Спасибо огромное! Очень нужно для мистификаций :)

Kaza4enko.yulka
28 января 2016, 00:55
Приветик как дела
Oriellla
28 января 2016, 00:55

ну наконец-то. Очень ждала реализации этой функции

proocc
28 января 2016, 00:55

какой? она и раньше была, они ни как сделать не могут отправку по точному времени, у них ровно по часам только доступен выбор, плохо

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:55

Мы уже работаем в этом направлении. Если реализуем новый выбор времени при отложенной отправке, то обязательно об этом напишем в Блоге. Спасибо за комментарий!

vnz1990
28 января 2016, 00:55

с тех пор работа никак не подвинулась? а жаль... Хотелось бы точное время отправки...

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:55

Если появится – мы непременно здесь напишем. 

karinakarinakarinakarinakarina
5 августа 2016, 10:34
Тимофей, служба поддержки,
отправится письмо в будущее, если удалить его сейчас?
Тимофей, служба поддержки
5 августа 2016, 08:31
Добрый день!
Нет, если письмо удалено, оно не отправится. Чтобы письмо успешно отправилось, оно должно находиться до отправки в папке "Исходящие".
morozov.stv
7 июля 2017, 10:27
Тимофей, служба поддержки,
за окном 17 год 21-го века, а по точному времени письма все так же и не отправляются.. Неужели сложно реализовать?

lilek@lradio.ru
9 июля 2017, 13:14
Тимофей, согласна с Вами! Крайне дискомфортно, т.к. нельзя в полной мере воспользоваться предложенной возможностью. Ранее, если я не ошибаюсь, не было проблем с тем, чтобы вечером запланировать письмо на утро завтрашнего дня. Что произошло? Почему сейчас мое письмо может отправиться минимум через сутки, а то и больше...(((
Тимофей, служба поддержки
10 июля 2017, 21:22
Не совсем Вас понял. Функция отложенной отправки в определённое время в Почте есть. Поясните, пожалуйста, о чём именно идёт речь?
Тимофей, служба поддержки
10 июля 2017, 21:26
Я верно понял, что Вы говорите об ошибке? Письмо не отправляется в заданное время?

Расскажите, пожалуйста, подробнее.
shareva
21 июля 2017, 08:04
Тимофей, служба поддержки,

Доброго времени суток! У меня та же проблема: дается возможность выбрать дату и время отложенной оправки писем, но по факту выбрать время я не могу, отправляется по системному времени копма((( а раньше такой проблемы не возникало, подскажите как справиться с данным недугом?! 
Тимофей, служба поддержки
21 июля 2017, 14:41
Уточните, пожалуйста, я правильно понимаю, что письма не остаются в Исходящих до указанного времени отправки, а отправляются сразу? Перечислите свои действия по шагам, пожалуйста, какие кнопки и в какой последовательности Вы нажимаете.
Троицкий Роман
20 мая 2018, 19:44
Тимофей, служба поддержки,
 а когда будет отправка в 10:07, например? До сих пор отправка по ровным часам
Тимофей, служба поддержки
21 мая 2018, 16:47
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, чем именно она может быть полезна?
proocc
21 мая 2018, 21:49
Тимофей, служба поддержки,

я отвечу, тем, что собеседник не узнает, что это был запланированный ответ/отправка. Почта - это не мессенджер - все должно быть на высшем уровне, а ровно по часам снижает функцию почты.
Тимофей, служба поддержки
22 мая 2018, 10:46
Если я правильно понимаю, тут два аргумента: 
1) Более человечно.
2) Вы боитесь, что что-то произойдёт с письмом перед отправкой. 
Так?
proocc
22 мая 2018, 10:55
Тимофей, служба поддержки,


Только 1.
Троицкий Роман
22 мая 2018, 14:05
Тимофей, служба поддержки,
 да, более человечно. Т.к. стабильно в 10 или в 12 отправлять выглядит так себе, мы же не роботы :-)  сервис действительно очень удобен, думаю, многие пользуются. 
Обновлено 22 мая 2018, 14:09
Тимофей, служба поддержки
23 мая 2018, 07:54
Ясно, спасибо! :) Такого у нас пожелания ещё не было. :)) Очень интересно, правда!
А вот и я
30 ноября 2018, 02:15
Oriellla,
жесть, почти три года прошло, а время по прежнему "круглое"
Дмитрий Абашев
28 января 2016, 00:55

Мне нравится (с)

sysoenatalya
28 января 2016, 00:55

Спасибо, очень удобно, а если я вдруг до назначенной даты решила что то исправить в письме, хорошо бы ещё можно было отозвать его обратно и отредактировать. :-D

Троицкий Роман
20 мая 2018, 21:50
sysoenatalya,
можно же. Исходящие - клик по письму, редактируем, отправить ....го  ...я в ... : ... .
Обновлено 20 мая 2018, 21:50
amitoria
28 января 2016, 00:55
это же моя идея, я о ней как-то писал)) не думал, что на это будет реакция)
Zemonengkak
28 января 2016, 00:55

Шикарно. А на других почтовых сервисах (гугл, мэйлру, рамблер, инбокс...) что-нибудь похожее есть?

Zemonengkak
28 января 2016, 00:55

В Gmail нету.

Олег
28 января 2016, 00:55

На майле кажется лет пять такое чудо работает

Я помню еще прикалывался над женой:

:-P - Подохну, а тебе, каждый год, открытки будут приходить... с того света)))))

prostosvetlana
5 сентября 2016, 22:54
Олег,
На мэйле нет и так и не появилось :(
mak-dov
28 января 2016, 00:55

а почему отложить отправку можно только на 1 год?

я бы хотел отложить на 5 лет отправку.

Конкере
28 января 2016, 00:55
таки да, на год как-то не спортивно
Михайлов Александр
28 января 2016, 00:55

Ты депозит чтоль хочешь открыть? :-D

bypsix
28 января 2016, 00:55
+1
Returnstrike
28 января 2016, 00:55

Ага.

Хочу отправить себе с отсрочкой получения 20 лет:

"Привет. Ты
наверное меня подзабыл, но когда я был тобой. Ты был молод, пил, гулял и
радовался жизни. Сейчас наверное у тебя жена, пара детей и любовница.
Ты пьешь таблетки от простаты и думаешь о том, чтобы скопить к скорой
пенсии достаточно денег, чтобы можно было пожить в удовольствие....."

Что
-нибудь в таком духе.

Некоторое время назад был в инете подобный
сервис, но что-то куда -то скрылся с горизонта...

nevly
28 января 2016, 00:55

у рэя бредбери есть подобный рассказ, там человек получает свои собственные сообщения, уже в старости.

"Разговор оплачен заранее".

http://lib.ru/INOFANT/BRADBURY/nighcall.txt_with-big-pictures.html

жуткий на самом деле

tihonova.anastasya2012
28 января 2016, 00:55

В самом деле очень жутко...Мне кажется жизнь современного человека не далека от этого.Несмотря на душераздерающий смысл,очень люблю читать и перечитывать(а вообще я никогда не перечитываю книги) рассказы Рея Бредбери в порыве одиночества и само чтение их чем-то напоминает разговор с самим собой.

golden-seeker
28 января 2016, 00:55

блин спасиба!! риали так ждал этой функции

ewgenij.komarov
28 января 2016, 00:55

Супер! Как давно мы ждали этого!

andrew-snake
28 января 2016, 00:55

Ну наконец-то! Как давно я ждал появлния этой функции, чтобы можно было оценить ее удобства! :)

Михайлов Александр
28 января 2016, 00:55

Супер, Ребят! Спасибо, очень даже хороший подарок для пользователей (+1)

intueri
28 января 2016, 00:55

Очень интересная задумка, Земляне.

Скоро Вы освоите и синхрофазный аниомарионитариум

Ой, проболтался)

Это послание надо было отправить через 40 лет)

Савченко Дмитрий
28 января 2016, 00:55

Хорошая идея

Vladimir Bykov
28 января 2016, 00:55

А я не знаю,оно мне надо? На седьмом десятке,вдруг не доживу,и что???

fotis11
28 января 2016, 00:55

интересное ноу-хау!?Я обязательно напишу письмо в будущее.А вдруг я не доживу до этого дня? Тогда пусть мои однокурсники вспомнят обо мне "незлим тихим словом"!

brshuter
28 января 2016, 00:55
Отлично! Всегда не хватало.
LEITA2
28 января 2016, 00:55

здорово, очень удобно

Sonic
28 января 2016, 00:55

Спасибо за функцию, теперь не только открытки можно заранее всем отправлять, но и письма :)

Вот ещё бы горизонтальнуй прокрутку убрали, было бы вообще замечательно.

sergeisemenoff
28 января 2016, 00:55
Супер. Даже не ожидал, что такое возможно. Теперь надо подумать как этой функцией воспользоваться.
Эλь∫รล*) †ϐσů றน∫ร∫รน-றลყС ;Ð
28 января 2016, 00:55

=)(+1)(+1)[:]|||||||||[:]

Андрей Николаевич
28 января 2016, 00:55

Очень ждал появления! Спасибо(+1)

sb-pwp
28 января 2016, 00:55

Невозможно прочитать на картинке цифровой код чтобы сменить пароль мешает рамка в которую вводится код, надо её сдвинуть или опустить, чтобы можно было рассмотреть код

abv-show
28 января 2016, 00:55

все супер!

но чем больше возможностей - тем больше почта тормозит работу браузеров!

 

А когда, наконец сделают возможность сортирповки писем по адресатам, а не только по темам?

 

Даже по одному вопросу тема иногда может меняться.

 

А адрес забивать только в поиске очень неудобно!

 

Очень не хватает этой возможности!!!

gelione-z
28 января 2016, 00:55

А ещё сервис по поиску картинок картинками ;-)

r-2rr
28 января 2016, 00:55

А кто-нибудь подскажет, какое время отправки указывается? Время того часового пояса, который в персональных настройках каждого пользователя, или какое-то единое, например, московское?

xter
28 января 2016, 00:55

Экспериментально установлено: время отправки отсчитывается и отображается исходя из значения системных часов, при первичном входе в учетную запись в рамках сессии - т.е. это ваше время, причем не зависимо от времени, указанного в учетной записи, и еще время отложенной отправки ограничено целыми часовыми интервалами.

Фостяк Игорь
28 января 2016, 00:55

http://www.tineye.com/ такой сервис уже есть))

alexei.bezruchenko
28 января 2016, 00:55

Чего?

Ruslan Muratov
28 января 2016, 00:55

Время указыжите в форме MSK или по Гринвичу. А то с первого раза не понятно, по МСк придет или по моему локальному.

viv1794
28 января 2016, 00:55
Функция - просто супер!
Вот мне сейчас 17 лет, хочу написать как-раз себе письмо в будущее, когда мне 30 лет будет! :)
Vadik Okunev
28 января 2016, 00:55

Не удастся — во-первых, отсрочка максимум на год, ну а во-вторых, за тринадцать-то лет — либо эмир, либо ишак... ;)

xter
28 января 2016, 00:55

muratov-r, время и дата - с системных часов  компьютера, это действительно в сервисе не очевидно. Кстати, поигравшись с системными часами можно отправить письмо из прошлого - в прошлое. (правда отправится оно все равно в реальном времени и по таймеру: спустя столько часов от написания, сколько должно пройти от времени и даты в вашем компьютере, до времени и даты, указанных при отправке)

huv
28 января 2016, 00:55

эх-хе-хе, кто не был молод - не был глуп...

interior-butik
28 января 2016, 00:55

Да уж...Грустный рассказ...

Akimov Alexander
28 января 2016, 00:55

На год отсрочка конечно маловата. Вот я например даты очень плохо помню, а тут поздравления с днём рождения забил на год вперёд и нормалёк. :-)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Лучше настройте себе повторяющиеся ежегодные события в Яндекс.Календаре с уведомлениями.

anatoli20
28 января 2016, 00:55

Ну что ж, замечательная новость! Ждём теперь реализации функции отправки письма в прошлое! B-)

stepanup
28 января 2016, 00:55

Очень, очень полезная в работе функция! Покипишь над чем-нибудь ночью, а отправка утром (не обязательно всем знать Когда ты работаешь), и спи спокойно. Или родственникам в разных поясах нашей необъятной весточку "их днем" а не когда написалось (чего ночью зря людей пугать). Можно и поздравлений наготовить и напоминалок всяческих, а к вопросу о редактировании: так письмо в "исходящих" валяется до срока - бери и меняй, если что. Короче - Яндекс рулит!

Grande
28 января 2016, 00:55

Спасибо!!! Яндекс!!!B-)

nastya-sever
28 января 2016, 00:55

Хорошая вещь

Дима Цыбин
28 января 2016, 00:55

А отменить такое письмо можно как-нибудь?

a.tishkovskiy@intellectmail.ru
2 октября 2018, 20:42
Дима Цыбин,
 Откройте папку "Исходящие", там все и сделаете.
Обновлено 2 октября 2018, 20:43
TGKoninina
28 января 2016, 00:55

Спасибо,всё замечательно

diana.nikalaeva
28 января 2016, 00:55
класс хорошо написоно
tatkono
28 января 2016, 00:55

Очень хорошо!

Vtropikanka
28 января 2016, 00:55

ой) а где тут на яндексе можно познакомится в будущем?) этак в мае)(love)

nin.constantinowa
28 января 2016, 00:55

555+++!!! :-)

rkolobov
28 января 2016, 00:55

Да у людей разные желания,и количество лет отправки письма по тем или иным причинам разные.Просто надо сделать срок отправки не ограниченным.Вот ,я понимаю письмо в будующее.А это так...........

 

ilius.rb
28 января 2016, 00:55

отличная функция!

 

proocc
28 января 2016, 00:55

"Колтчество вариантов ограничется вашей фантазией"

Простите нельзя, (но что изменилось-то? отправка и раньше была возможна в определенное время), нельзя выбирать минуты до сих пор раз 3 уже разработчикам пишу, бестолку

proocc
28 января 2016, 00:55

ни чего нового, функции прежние

blakiewhite
28 января 2016, 00:55

Есть ограничение кол-ва писем?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:55

Лимитов на хранение писем никаких нет. Или же речь о чем-то другом?

rodionkozyrew
28 января 2016, 00:55

Ав мобильной версии как это сделать?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 00:55

Увы, в мобильной версии такой опции на данный момент нет. 

Владимир
28 января 2016, 00:55

Как удалить сообщение, если передумал отправлять? достаточно ли удалить из отправленных?

lockivan
4 мая 2016, 14:14
Владимир,
Достаточно
Elizaveta
26 июня 2016, 11:19
Было бы ещё очень круто, чтобы можно было указывать периодичность. Например, нужно каждую неделю в определенный день рассылать подчиненным напоминание о какой-либо задаче. 
Тимофей, служба поддержки
27 июня 2016, 15:38
Здравствуйте, Елизавета!
Спасибо за предложение! Отправили команде!
prostosvetlana
5 сентября 2016, 22:56
Elizaveta,
Подобную отправку, мне кажется, можно организовать через Яндекс.Календарь.
hosp-1
16 марта 2017, 13:11
Еще бы ОЧЕНЬ хотелось видеть ПЛАНИРОВЩИК отправки письма (или нескольких писем в группе), чтобы можно было запланировать отправку одного и того же письма (или нескольких) с напоминанием каждый месяц в одно и то же время!!!
-----
Уже писали выше про это. Ни чего не изменилось. Да, зачем что-то менять, "и так покупают"...
Обновлено 16 марта 2017, 13:12
Тимофей, служба поддержки
17 марта 2017, 11:49
Интересное предложение! Перешлю его нашим разработчикам, спасибо!
dpvcorvett.dedushev
4 апреля 2017, 09:23
Высылаю на аккаунт ... inbox.ru письмо с указанием даты получения. После нее запускаю TheBat, после получения почты появляется сообщение, что получен файл (1)длинной 20 байт, расширение которого винда не может распознать. Предлагается сохранить, пытаюсь это сделать в локальной папке мои документы - пишет, что не может сохранить . Само запрограммированное письмо попадает в спам, хотя в настройки этого ящика по умолчанию. Кто подскажет как наладить нормальную отсылку писем с отложенной отправкой, чтоб не попадали в спам и не клинили почтовых программ. Аккаунты получателя на mail.ru для меня недоступны.
Тимофей, служба поддержки
4 апреля 2017, 17:30
Если письмо попадает в Спам ящика inbox.ru, то со своей стороны мы не сможем предпринять какие-либо действия, так как в этом случае письмо обрабатывается спамообороной стороннего почтового сервиса, контролировать работу которого мы, при всём своём желании, не сможем. Что касается работы с почтовой программой - не могли бы Вы подробнее описать ситуацию, обратившись в форму обратной связи в самом низу страницы https://yandex.ru/support/mail-new/mail-clients.html#feedback-form ? Наши специалисты обязательно постараются во всём разобраться и помочь Вам.
dpvcorvett.dedushev
5 апреля 2017, 09:55
спасибо, устранил фильтры принимающей стороны, но безрезультатно.Просто отсылка проходит, отложенная - нет.В описании допустил неточности. 
Хочу уточнить, после ввода адреса получателя, заголовка, тела выбираю дату и время. Чем закончить правильное создание письма с отложенной отсылкой? Жму отправить - уходит сразу. И должно ли письмо с отложенным отправлением, после его  автоматического исполнения переходить в папку "отправленные"?
Попутно:если продолжительное время не входишь на почту учетная запись должна заблокироваться - отложенная отсылка считается заходом в ящик, т.е. начинает отсчет времени блокировки заново?
Обновлено 5 апреля 2017, 09:59
dpvcorvett.dedushev
5 апреля 2017, 10:13
в догонку, существенно ли для отложенной отсыки вышел я из почты или нет?
Тимофей, служба поддержки
5 апреля 2017, 20:01
Когда Вы выставили время отправки и нажали Отправить - письмо отправляется в папку Исходящие и ждёт своего часа, при этом на отправку не повлияет тот факт, вышли Вы из Почты или нет, письмо будет отправлено в назначенное время, даже если Вы из ящика вышли и выключили устройство, с которого заходили. Когда наступает назначенное время, письмо исчезает из Исходящих и появляется в Отправленных, что говорит о том, что оно ушло получателю. Кроме того, ящик не блокируется, если Вы долго в него не заходите. Он может просто быть заполнен рассылками и в нем может закончиться место, которое не сможет автоматически увеличиться, пока Вы не зайдете в ящик.
dpvcorvett.dedushev
6 апреля 2017, 08:25
Спас ибо за подробный ответ. Убедился что отложенная отправка у меня почему то не работает. Когда создаю письмо оно сразу создается в папке черновики и меняет время создания с каждым изменением, в т.ч. изменением даты отправки. Там и остается без изменений в папку отправленные переходит только если нажать"отправить", при этом уходит сразу и появляется в отправленных. Не могу понять, почему не работат отложенная отправка, Что еще надо сделать? Поменял ящик получения на gmail - тот же результат.
dpvcorvett.dedushev
6 апреля 2017, 08:57
dpvcorvett.dedushev,
Что еще надо сделать? Поменял ящик получения на gmail - тот же результат.Возможно потому, что папки "исходящие" у меня изначально нет. Есть входящие,, отправленные, удаленные, спам,черновики. Все. Так создалось изначально - надо править? 
Тимофей, служба поддержки
6 апреля 2017, 18:32
В Черновиках письмо сохраняется каждые 10 секунд при создании письма, это нормально. Если письмо сразу ушло в папку Отправленные, значит Вы выбрали не отложенную отправку, а обычную. Следует сначала нажать на кнопочку с часами справа от большой кнопки Отправить и выбрать необходимые дату и время, а уже потом нажимать "Отправить". Попробуйте, пожалуйста, и проверьте, появится ли при этом папка Исходящие с Вашим письмом?
dpvcorvett.dedushev
6 апреля 2017, 21:31
ничего не передалось в папку отосланные не переместилось, может серрвис не работает? Гарантирую, сначала дата потом отправить сделал
Обновлено 6 апреля 2017, 21:34
dpvcorvett.dedushev
7 апреля 2017, 10:19
dpvcorvett.dedushev,
готов предоставить доступ тимвьювером для проверки Может дело в том, что на Украине и захожу через yandex.ua - может росссийский  адрес работает, а украинская дочка нет. Не знаю на что еще думать.
Обновлено 7 апреля 2017, 10:23
Тимофей, служба поддержки
7 апреля 2017, 16:10
Добрый день!
Месторасположение тут не играет никакой роли. В этой проблеме стоит разбираться более детально. Возможно, Вы действительно столкнулись с некорректным поведением отложенной отправки. Могу я Вас попросить написать в службу технической поддержки через форму https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/create.html (внизу ссылка "Рекомендации на странице не помогли")? Обязательно разберемся!
Обновлено 7 апреля 2017, 16:10
dpvcorvett.dedushev
8 апреля 2017, 07:06
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо, попробую, куда деваться
sale@uralsibmash.ru
11 апреля 2017, 09:16
Добрый день.
вчера подобным образом отправил 133 письма, сегодня захожу на почту и вижу что ни одно письмо не отправилось, и все они оказались в папке удаленные. Подскажите причину
Тимофей, служба поддержки
11 апреля 2017, 18:29
Уточните, пожалуйста, из папки Исходящие эти письма исчезли? Также зайдите, пожалуйста, в журнал посещений https://yandex.ru/support/mail-new/web/security.html#journal . Видны ли в журнале подозрительные действия, которые Вы не совершали?
sale@uralsibmash.ru
11 апреля 2017, 19:02
Тимофей, служба поддержки,
подозрительных действий в журнале посещений нет, и из папки исходящие они исчезли
Тимофей, служба поддержки
12 апреля 2017, 18:36
Пожалуйста, напишите нам в поддержку об этой проблеме, воспользовавшись формой в самом низу страницы https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/create.html#troubleshooting (Рекомендации на странице не помогли). Через форму отправьте нам, пожалуйста, свойства одного из писем, которое оказалось в папке Удалённые. Постараемся во всем разобраться! Свойства можно извлечь по инструкции на странице https://yandex.ru/support/mail-new/tech-glossary.xml#mail-titles .
sale@uralsibmash.ru
27 апреля 2017, 14:01
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день, подскажите, сколько я могу отправить одинаковых сообщений в день, чтобы не попасть в "спам"
если у меня свой домен?
Тимофей, служба поддержки
28 апреля 2017, 15:33
Добрый день!
Я верно понял, что Вы говорите о предупреждениях, что Ваше письмо похоже на спам? В таком случае ВЫ можете найти информацию о количестве писем на странице https://yandex.ru/support/mail-new/web/spam.html . 
PolinaRulizzz
7 мая 2017, 20:16
Добрый вечер! У меня проблема ...смс копией письма не приходит 8((  Два раза уже попробовала на себе. Номер вбиваю в формате +7916. Что делать ? это очень нужная для меня функция.
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2017, 16:19
Копию в смс нельзя отправить самому себе, об этом написано в разделе нашей Помощи https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/create.html#sms-notification .
minulin.s
13 мая 2017, 16:02
если компьютор выключен письмо отправится или нет?
minulin.s
13 мая 2017, 16:35
отложенное электронное письмо будетли отправлено при выключенном компьюторе?ответте пожалуйста
Тимофей, служба поддержки
15 мая 2017, 17:14
Добрый день!
Да, письмо отправится даже при выключенном компьютере. 
tatyannikov2010
13 мая 2017, 18:56
ёбаный яндекс., я не смотрб спорт, хули ты мне присылаешь
Тимофей, служба поддержки
15 мая 2017, 17:19
Добрый день!
Скажите, речь идёт о какой-то рассылке? Если это так, то внизу письма Вы сможете найти кнопку "Отписаться". Попробуйте, пожалуйста, тогда такие письма перестанут Вас беспокоить. 
phaya
16 мая 2017, 04:33
Тимофей, служба поддержки,
скажите пожалуйста, а если я сперва сделала отложенное письмо, а затем передумала его отправлять, затем удалила его из исходящих и из удаленных, то письмо не отправится в прежде назначенное мною время??
Тимофей, служба поддержки
16 мая 2017, 18:54
Если письмо удалено из Исходящих, то отправлено оно не будет. Также время отправки нужно выставить заново, если Вы редактируете письмо в Исходящих, иначе оно не отправится.
ARCHITRAV
4 июня 2017, 11:37
Добрый день.
У меня в почте почему-то не папки "Исходящие"...
Как сделать чтобы она была в списке с Входящие, Отправленные и т. д.???
Тимофей, служба поддержки
5 июня 2017, 17:46
Добрый день!

Папка "Исходящие" появляется только в момент отправки письма, а когда письмо уже отправлено, оно попадает в "Отправленные". Например, письмо будет лежать в папке "Исходящие" при отложенной отправке. 


ARCHITRAV
5 июня 2017, 18:54
Тимофей, служба поддержки,
Может быть вы мне подскажите как теперь в новом интерфейсе почты Яндекс сделать отложенную отправку письма. Второй день не могу это найти...
Тимофей, служба поддержки
6 июня 2017, 22:32
Рядом с желтой кнопкой "Отправить" снизу под формой создания письма должна быть кнопка в виде часиков - это и есть отложенная отправка. Видите Вы такую?
alekseymaslakov
10 июня 2017, 11:01
Ребят, крутая тема! Спасибо! А можете расширить диапазон "будущего" лет на 50? По-моему, это будет круто, когда пользователи Яндекс Почты смогут отправить самим себе будущим сообщения, какие-то обещания и пожелания...
Тимофей, служба поддержки
13 июня 2017, 17:16
Идея отличная! Передам разработчикам! Не могу сказать, насколько реализуема такая мысль в техническом плане, но звучит интересно:)
EDUARD-XXL
6 июля 2017, 19:54
здравствуйте, не могу найти отложенное отправление письма. Помогите плз

Тимофей, служба поддержки
10 июля 2017, 21:17
Добрый день!

Под полем ввода письма есть иконка с изображением часов, при нажатии на неё будет необходимо указать время отправки.
IVANO24
22 июля 2017, 05:54
Тимофей, подскажите пожалуйста , если я хочу отправить письмо в другой часовой пояс, какое  время отправки выставлять: местное или время получателя, или вообще московское? Где найти полную информацию, о правилах пользования отложенными отправлениями. В коментах выловила, что в редактируемом письме снова надо настроить время отправки, иначе оно не уйдёт. Чего я ещё не знаю?
Тимофей, служба поддержки
24 июля 2017, 19:47
Выставлять следует локальное местное время, соответствующее времени на Вашем устройстве. Получателю письмо придёт в соответствии с его часовым поясом.
Тимофей, служба поддержки
24 июля 2017, 19:48
Какие вопросы об отложенной отправке Вас ещё интересуют?
shareva
25 июля 2017, 07:50
Тимофей, служба поддержки,

Это все понятно, но не получается изменить время отложенной отправки: могу выбрать требуемую дату, дается возможность выбрать время, но  по факту время отправки не меняется (!)
Тимофей, служба поддержки
27 июля 2017, 00:14
Уточните, время не меняется у получателя? Или у Вас при выборе времени письмо отправляется сразу же, не учитывая выбранную настройку?
shareva
27 июля 2017, 08:24
Тимофей, служба поддержки,

У меня письмо отправляется сразу же, не учитывая выбранную настройку, а точнее: изначально не меняется время, к примеру выбираю ли  11.00 или 16.00, а время отправки остается прежним (сейчас системное время 8.23, мне дается возможность отправить письмо в 9.00 и чтобы я ни делала время отправки изменить не получается)
Тимофей, служба поддержки
28 июля 2017, 14:57
Проверьте,ситуация воспроизводится в каком-нибудь другом браузере https://yandex.ru/soft/browsers ?
ta23
7 июля 2017, 01:20
Так можно здорово поглумиться над близкими людьми, если вдруг помрешь нежданно-негаданно.
RTime
4 августа 2017, 11:39
ВОТ)
Nothing320
3 ноября 2017, 23:54
Хотелось бы убрать ограничение в один год. Хочется отправить письмо себе самому с отсрочкой в пять лет, но на яндексе это сделать не получается.
Тимофей, служба поддержки
7 ноября 2017, 18:40
Добрый вечер! 


Спасибо за предложение! Передал его команде. 
buh@mir-metall.ru
30 ноября 2017, 08:58
уточните пожалуйста для " чайников" где находиться эта волшебная кнопка?
Тимофей, служба поддержки
4 декабря 2017, 13:46
Добрый день! 


Чтобы отложить отправку письма, нажмите на кнопку в виде часов рядом с нижней кнопкой «Отправить» на странице написания письма. Удастся ли Вам найти её? 
buh@mir-metall.ru
4 декабря 2017, 13:12
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо.Я ее нашла все же .Изначально не  заметила.
sh.archy.90
7 декабря 2017, 18:41
у вас селект-лист, а не числовое поле, никак нельзя задать 11-30 или 5-45, видимо вы убрали эту возможность, раз на скринах я ее вижу, зачем?
Тимофей, служба поддержки
13 декабря 2017, 10:46
Добрый день! 


Настроить отправку письма можно только в определённый час, уточнить до минут не получится. Прежде мы не видели необходимости в этом, но мы открыты для предложений. Пожалуйста, расскажите, для чего это может быть полезно? 
sh.archy.90
13 декабря 2017, 10:57
Тимофей, служба поддержки,
кандидаты просят тестовое задание, просят они его в любое угодное им время, в основном просят за полчаса до начала рабочего дня / конца рабочего дня или еще каких-то событий
Тимофей, служба поддержки
13 декабря 2017, 11:46
Спасибо за ответ! Передам команде Ваше пожелание о возможности настроить минуты отправки письма. 
rzaripov@bima.tj
29 декабря 2017, 12:32
а как просмотреть какие письма у меня поставлены на отправка потом ?
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2017, 20:39
Добрый вечер! 


Правильно ли я понимаю, Вы имеете в виду те письма, которые отправили с помощью формы в прошлом году? 
visa@visa-himki.ru
2 февраля 2018, 18:52
На моей странице отправки письма нет дополнительных настроек. Не могу найти возможность отправки в запланированное время. 
Подскажите, где найти эти настройки? Все настройки обыскал и пересмотрел - не найду. 
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2018, 18:15
Добрый вечер! 


Отложенная отправка включается с помощью кнопки в виде циферблата рядом с кнопкой «Отправить» внизу страницы. Удастся ли Вам найти её? 
visa@visa-himki.ru
8 февраля 2018, 14:13
Тимофей, служба поддержки,
Да, большое спасибо. Слона то я и не заметил.
pauline-iv
10 февраля 2018, 12:19
Получается, что можно отложить отправку только одного письма? Как только я ставлю в очередь второе — первое исчезает.
Тимофей, служба поддержки
22 февраля 2018, 20:51
Добрый вечер! 


Так точно быть не должно. Пожалуйста, уточните, сохраняется ли проблема? 
Петрович
7 апреля 2018, 11:15
А как воспользоваться функцией Письма в будущее из мобильного приложения?
Петрович
7 апреля 2018, 12:47
Петрович,
В мобильной версии не отображается письмо в папке Исходящие, а в полной версии оно есть.
Тимофей, служба поддержки
9 апреля 2018, 09:37
Доброе утро! 


Немного не понял, Вы имеете в виду приложение или мобильную версию, которую можно открыть из мобильного браузера? 
Петрович
9 апреля 2018, 11:49
Тимофей, служба поддержки,
Я имею ввиду и приложение под Андроид и мобильную версию в полном режиме. В обоих случаях папка Исходящие пуста.
Тимофей, служба поддержки
11 апреля 2018, 10:57
Добрый день! 


Отправить «письмо в будущее» можно только через полную версию Яндекс.Почты. 
Если Вы уже настроили отложенную отправку для определённого письма, но не видите его в приложении, проверьте, пожалуйста, есть ли оно в полной версии? 
Петрович
11 апреля 2018, 13:38
Тимофей, служба поддержки,
В полной версии и только под windows письмо есть.
Тимофей, служба поддержки
11 апреля 2018, 14:27
Нам нужны скриншоты проблемы, боюсь, без них найти решение не получится. Написали Вам на Почту.
alexandra-sokol22
3 мая 2018, 10:00
Отправка производится по московскому времени или по местному? 
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 13:19
Здравствуйте! По местному. Если есть какие-то опасения, расскажите нам о своей задаче поподробней. Мы Вам поможем!
pegasusd
20 мая 2018, 19:06
Можно ли отправить письмо в 2032 год? Отправка нужна не зависимо от существования исходящего почтового ящика на теоретически существующий вплоть до 2032-го.
Очень надо.
Тимофей, служба поддержки
21 мая 2018, 16:45
Судя по году, Вы увлекаетесь фантастикой? ;) 
Alexandr-Ukraine
30 августа 2018, 18:48
Добрый день!
Подскажите, почему Яндекс не разрешает отправить письмо в любое время, например, в 13.42, а только в 13.00, 14.00 и т.д. Почему только в начале часа? 
Ну или подскажите как это сделать. В помощи ничего нет.
Тимофей, служба поддержки
27 сентября 2018, 17:24
Здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, чем именно это могло бы быть полезно?
Alexandr-Ukraine
28 сентября 2018, 18:16
Тимофей, служба поддержки,
Как в чем? Мне нужно чтобы письмо было отправлено, например, в 15-30, или в любое время, нужное мне. 
Как это сделать? Почему в 15-00 можно, а в 15-20 нельзя?
Или это Вы так меня троллите? 
Не прошло и пол-года, а Вы наконец-то заметили вопрос. На секундочку он задан 30.08.2018!!!!!
Ваше Лена Першина умничка, сразу отвечает и всегда с умом и по-делу, 
а тут прошел месяц и такой вопрос.
Если Вы так не можете сделать - просто скажите - НЕ МОГЕМ и все понятно. 
Интеллектуальный поиск могем, а здесь ну никак не могем. 
Вот честно, никак не ожидал вот такого вопроса.
Это как по схеме: "Давайте жить лучше" - "А на фига?"
Жду ответа ну хотя-бы в начале октября :)
Тимофей, служба поддержки
4 октября 2018, 16:16
Добрый день! 


Да, с ответом я, конечно. затянул) 
И, наверное, не до конца выразил свою мысль. Я хотел бы понять, в каких именно случаях Вам нужна отложенная отправка с точностью до минут, чтобы мы могли с командой обсудить добавление такой возможности. 

Dinari4
12 ноября 2018, 08:04
мне тоже нужно отправлять с отложкой на ЧАСЫ и МИНУТЫ. ЗЫ: зачем мне тревожить человека в 8 часов утра, но мог бы отправить в 8:45
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2018, 12:38
Добрый день!



Спасибо, учтём и Ваше пожелание :)

Кстати, вот здесь https://yandexmail.userecho.com/ можно оставлять пожелания по улучшению Почты.
tanya0905
6 декабря 2018, 19:30
Присоединяюсь к последним комментариям: очень хотелось бы, чтобы в отложенной отправке писем была учтена возможность делать это с точностью до минуты. Когда можно надеяться на появление этой функции в Яндекс.Почте?
gbotvin
12 января, 23:33
Привет. Подскажите, где на странице письма найти пункт "Отправить в указанное время"?
Алексей Лузянин
16 января, 23:29
Дорогой, любимый яндекс! пожалуйста, сделай так, чтобы письма можно было отправлять в любое время, а не только в ровные часы. Для чего? например, мне нужно использовать почту в качестве "снайпера" - нужно, чтобы письмо пришло в конкретную минуту. Да и мало ли сколько ещё может быть применений? Посмотрите, сколько пользователей не ленятся дойти до этой странички и оставить просьбу о том, чтобы это было реализовано! Возможно для у вас есть некий бюрократический аппарат оценки перед тем как что-то сделать, потому что есть много разных пожеланий с разными причинами и вы пытаетесь оценить приоритетность - это можно понять. Но может быть, не стоит пытаться искать причины? Если люди просят - наверное, им это важно? А что важно одним, наверняка и ещё кому-нибудь пригодится.
Большое спасибо.
Наталья Ч.
30 января, 22:52
Очень бы хотелось, что бы сделали отправку с точностью до минут как в майле. Уж очень не хочется переходить на майл из за такого маленького недочета. Просто очень нужно по работе документы отправлять с точностью до минут. Буду очень благодарна, если на яндекс почте появиться такая функция с точностью до минут.
boris55x
28 февраля, 01:36
а как отправить письмо в 09-42?
slepov@zavkomepc.com
5 апреля, 20:34
Доброго времени суток, господа Руководители Яндекса!
Вы отменны!
НО! Есть такое НО!
Вы, что там в Яндексе, всей компанией или "командой" дружно в бреду?
Нам (пользователям Яндекса и всем жителям России) ночной вид Нью-Йорка в Вашей новой заставке рабочего стола и Вашего окна в поисковике, мягко говоря "никуда не стучал".
У нас что, в России-Матушке мест красивых мало, что-бы мне в глаза (НАМ!!!) в "нахалку" Нью-Йорк толкать?
Очнитесь, Господа, иначе не будет не Вас, не нас, скромных Граждан России!
Вашему пробуждению, думаю, поспособствует народная присказка: "Поздно пить "Боржоми" когда почки "отвалились".
ГТН Профи
26 сентября, 11:17
Доброго всем дня!!
А как можно настроить периодическую отправку одного и того же письма нескольким клиентам, например раз в неделю?
С Уважением,
ООО "ГТН Профи"