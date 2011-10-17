Письма в будущее
17 октября 2011, 14:24
С сегодняшнего дня вы можете указать точную дату и время, когда письмо отправится к адресату.
Можно написать письмо самому себе, напомнив о выходе на экран фильма, трейлер которого вы только что посмотрели. А можно прямо сейчас отправить поздравление другу, родившемуся, скажем, семнадцатого декабря. Или… Впрочем, количество вариантов ограничивается только вашей фантазией.
Чтобы назначить дату и время отправки, в «дополнительных параметрах» на странице написания письма выберите пункт «отправить в указанное время». Указанное время – это любая дата в пределах года от текущего дня.
Команда Яндекс.Почты