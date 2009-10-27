Яндекс.Почта для вашего домена

Последнее время на больших почтовых сервисах остаётся всё меньше красивых коротких, а главное — свободных логинов. Мы пытаемся решать эту проблему разными способами. Например, не так давно мы обновили механизм генерации логинов, благодаря чему подобрать красивый адрес стало значительно проще. Но что делать, если непременно хочется иметь короткий и привычный логин, а он уже кем-то занят?

Считается, что для предприятия иметь e-mail на бесплатном почтовом сервисе — не престижно. Мы это мнение не разделяем, но партнёры предприятия вполне могут так считать. А держать в штате системного администратора ещё и для почты — слишком затратно. Что же делать?

Подобные вопросы нам приходилось слышать довольно часто. Теперь у нас есть ответ, и мы надеемся, что с этих пор жизнь многих людей (будь то частные лица или владельцы небольшого бизнеса) станет гораздо проще.

С сегодняшнего дня мы предоставляем всем желающим возможность бесплатно подключить Яндекс.Почту для своего домена и раздать красивые адреса тем, кому нужно — друзьям, родственникам или сотрудникам. В одном домене можно завести до ста почтовых ящиков. Но если случилось так, что вам нужно больше — просто напишите нам по адресу domain@yandex-team.ru, и мы обязательно решим этот вопрос.

Чтобы подключить Яндекс.Почту для своего домена, зайдите на страницу pdd.yandex.ru и следуйте указанным инструкциям. Если домена у вас пока нет, всё равно зайдите на страницу pdd.yandex.ru — там вы сможете легко и быстро приобрести его у нашего партнёра.