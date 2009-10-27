Блог Почты

Блог Почты

Яндекс.Почта для вашего домена

Последнее время на больших почтовых сервисах остаётся всё меньше красивых коротких, а главное — свободных логинов. Мы пытаемся решать эту проблему разными способами. Например, не так давно мы обновили механизм генерации логинов, благодаря чему подобрать красивый адрес стало значительно проще. Но что делать, если непременно хочется иметь короткий и привычный логин, а он уже кем-то занят?

 

Считается, что для предприятия иметь e-mail на бесплатном почтовом сервисе — не престижно. Мы это мнение не разделяем, но партнёры предприятия вполне могут так считать. А держать в штате системного администратора ещё и для почты — слишком затратно. Что же делать?

 

Подобные вопросы нам приходилось слышать довольно часто. Теперь у нас есть ответ, и мы надеемся, что с этих пор жизнь многих людей (будь то частные лица или владельцы небольшого бизнеса) станет гораздо проще.

 

С сегодняшнего дня мы предоставляем всем желающим возможность бесплатно подключить Яндекс.Почту для своего домена и раздать красивые адреса тем, кому нужно — друзьям, родственникам или сотрудникам. В одном домене можно завести до ста почтовых ящиков. Но если случилось так, что вам нужно больше — просто напишите нам по адресу domain@yandex-team.ru, и мы обязательно решим этот вопрос.

 

Чтобы подключить Яндекс.Почту для своего домена, зайдите на страницу pdd.yandex.ru и следуйте указанным инструкциям. Если домена у вас пока нет, всё равно зайдите на страницу pdd.yandex.ru — там вы сможете легко и быстро приобрести его у нашего партнёра.

 

 

88 комментариев
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Ntropy
28 января 2016, 01:11
Ух ты!
Максим Ткачев
28 января 2016, 01:11
Браво! Ребята, какие же вы молодцы! На нашем хостинге ужасный веб-интерфейс и куча спама, а теперь будет родной Яндекс.
YurHin
28 января 2016, 01:11
А будет ли когда-нибудь интеграция с сервисами Яндекса?
hell0men
28 января 2016, 01:11
класс. мой запрос выполнен :) теперь можно будет настроить отправку из 1C, а то он не поддерживает шифрованный протокол GMail
bigsales
28 января 2016, 01:11
можно подробнее что именно не поддерживает Гмейл?
hell0men
28 января 2016, 01:11
Gmail все поддерживает, а 1С не поддерживает SSL\TSL
bigsales
28 января 2016, 01:11
отсюда вывод? 1c уг?
gavrthebest
28 января 2016, 01:11
Gmail уг.
bigsales
28 января 2016, 01:11
улетный гмейл? расшивровывается?
bzhmurov
28 января 2016, 01:11
Учитывая, что с гуглом не работает, а с яндексом работает - вывод неверный ;)
bigsales
28 января 2016, 01:11
гы
MaxL
28 января 2016, 01:11
Класс!!! Я очень очень рад слишать эту новость, это самая классная почта в мире!! Спасибо.
Efor74
28 января 2016, 01:11
А почему в помощи не указано как настраивать почтовые клиенты на "новую почту"?
Efor74
28 января 2016, 01:11
Разобрался )

Огромнейшее спасибо!!!
stamir
28 января 2016, 01:11
А jabber к этому делу вы планируете добавить?
simplyv
28 января 2016, 01:11
Здорово, просто супер. Сильно почта от Яндекс продвинулось за этот год. Одного вам не достает - дизайн. Честно говоря, я дизайнер и ваш дизайн мне очень уж не нравится. Хотя в целом я в восторге от дизайна проектов Яндекса. Все так стильно, ничего лишнего, солидно. Для меня это, как эталон стиля. Но вот на почте как-то не очень. Хотелось бы, чтобы как везде :) Извините, если кого обидел.
L.Cruiser
28 января 2016, 01:11
Здорого!
Jegres Hydes
28 января 2016, 01:11
чудесная функция, большое спасибо!
MaxL
28 января 2016, 01:11
Не могу настроить smtp
Е.
28 января 2016, 01:11
Напишите, пожалуйста, в службу поддержки пользователей: http://feedback.yandex.ru/?from=neomail
Vessna005
28 января 2016, 01:11
уже 3 день не могу очистить корзину (могу удалять из  корзины в  ручную, но метла не работает). А так  же  не могу переложить письма в  другую  папку.
Е.
28 января 2016, 01:11
Спасибо.
Разберемся.
Vessna005
28 января 2016, 01:11
после того, как я вам написала, проблема исчезла, корзина очистилась без проблем. А вот сейчас опять  пробую, метелка не работает...
Спасибо!
m-derevyanko
28 января 2016, 01:11
подключил домен к вашей почте.
хочется сказать что да, идея очень клёвая, хоть и не ваша (вообще складывается впечатление, что Яндекс взялся за копирование сервисов гугла, а не изобретение собственных). Ну и ладно.
В общем всё у меня подключилось, создал почтари, проверил - работает.

1. после того как я настроил CNAME на http://mail.mydomain.com (как по инструкции, на domain.yandex.net. или как-то так) и зашёл на него, - меня перекинуло на http://pass.yandex.ru/for/items.kz?retpath=http%3A%2F%2Fmail.yandex.ru%2Ffor%2Fmyfdomain%3Fncrnd%3D8766
после чего мозила прошептала
"Firefox определил, что сервер перенаправляет запрос на этот адрес таким образом, что он никогда не завершится." и отказалась загружать страницу. Прошу исправить.
2. Если делаете корпоративную почту, почему бы не убрать сервисы яндекса сверху? Они требуют уже яндексовской регистарции, а е-мейл пользователя (по стилю один-в-один как логин яндекса) сервисам не соответствует. Стоит ли дизориентировать пользователей? Или может дать больше свободы? Дело конечно за вами, это лишь пожелание.
m-derevyanko
28 января 2016, 01:11
ещё один косяк.
поковырялся в ящиках, наигрался. Решил зайти на "свою яндекс-почту", которая изначально на @ya.ru. НО! Меня с mail.yandex.ru начинает упорно перекидывать опять в мою свежепривязанную почту. Безопеляционно. Не лучше бы сделать что-то типа, "Вы также авторизованы в почте на домене mydomain.com, войти?"
xiliar
28 января 2016, 01:11
Подскажите, какую запись CNAME установить, чтобы при попытке войти на mail.domain.su, происходила автоматическая переадресация на почтовый web-интерфейс Яндекса?
denanik
28 января 2016, 01:11
Добрый день!
Об этом подробно написано здесь: http://pdd.yandex.ru/help/section61/ Если все еще есть вопросы, то обращайтесь - мы обязательно поможем!
xiliar
28 января 2016, 01:11
Тут вопрос скорее формулировки ) Допустим, домен test.su. Как его прописать?
test.mail.yandex.net. или testsu.mail.yandex.net. или test.su.mail.yandex.net. ?
denanik
28 января 2016, 01:11
Ровно так как сказано в хелпе: mail.test.ru CNAME domain.mail.yandex.net
xiliar
28 января 2016, 01:11
Хм ) Действительно, прописал - и всё заработало ) Спасибо за помощь! Ну в хэлпе наверно слишком абстрактные примеры, связанные с domain... Хотя это наверно придирки )
Aleksandr K.
28 января 2016, 01:11

В настройках невозможно отключить рекламу и новости, это ограничение сервиса для своих доменов или глюк?

И еще, планируется ли сделать поддержку мобильного интерфейса? И программу по проверкт почты в мобильном?

И еще хотелось бы иметь какой-нибудь инструмент для миграции почты с Gmail, сейчас меня отанавливает от полного перехода на ваш сервис только то что невозможно перенести всю почту.

nastya.org.ru
28 января 2016, 01:11
Вопрос о отключении рекламы, банеров и новостей в настройках еще актуален.

Хотелось бы больше функций в настройке внешнего вида, лаконично и просто.

+1 для функции убрать сервисы яндекса из шапки почты.

p.s. Спасибо за сервис.
denanik
28 января 2016, 01:11
Отключение рекламы в ближайшее время будет. Настройки внешнего вида доступны только для более менее крупных партнеров, которые могут обеспечить дневную аудиторию веб-интерфейса почты в размере тысяч человек. Если вы один из таких партнеров, то пишите сюда: domain@yandex-team.ru. Мы обсудим с вами варианты сотрудничества.
P.S.
Настя, вам спасибо, что пользуетесь нашим сервисом!
Комментарий удалён
denanik
28 января 2016, 01:11
В самих письмах, как во входящих, так и в отправленных рекламы нет.
denanik
28 января 2016, 01:11
В ближайшее время отключение рекламы заработает. Мобильный интерфейс тоже вскоре заработает. Инструмент для миграции пока есть только для продвинутых пользователей - через API. Но где-то через 2-3 недели появится и простой инструмент для миграции в админке управления ящиками http://pdd.yandex.ru. Пока же вы можете мигрировать почту посредством любого IMAP-клиента.
yarosl-s
28 января 2016, 01:11
Создайте пример скрипта регистрации пользователей, буду очень признателен.
Комментарий удалён
denanik
28 января 2016, 01:11
Добрый день!


Если они работают и там и там на одном домене, то нельзя. Если вы старые ящики перенесете на другой домен то можно, но только на Яндексе потом надо будет настроить на них переадресацию.
В любом случае, по какой причине вы хотите оставить часть ящиков на старом сервере?
denanik
28 января 2016, 01:11
Они могут самостоятельно перенести почту через любой почтовый IMAP-клиент, просто путем перетаскивания соответствующих папок. Да, вопрос со спамом скорее всего решится.
Комментарий удалён
denanik
28 января 2016, 01:11
Давайте по порядку. У кого вы покупали домен? Т.е. в веб-интерфейсе какого сайта вводили доменное имя. Это было где-то на directadmin.ru после ввода логина-пароля?
denanik
28 января 2016, 01:11

Добрый день.

Да, SPF запись нужно удалить. Сейчас отразим этот факт в хелпе.

denanik
28 января 2016, 01:11
Не обязательно.
Jakhongir Mirakhmedov
28 января 2016, 01:11
Просто супер! Молодцы!!! Но, я заметил что в настройках интерфейс почты не убирается галочки баннер и новость.
Jakhongir Mirakhmedov
28 января 2016, 01:11
У меня к Вам вопрос. Как можно настроить так, что бы все письмо для несозданных адресов автоматический пересылался на предопределенную (созданную ранее) электронный адрес?
denanik
28 января 2016, 01:11
Добрый день. Такой фичи пока нет. Но она сейчас в процессе разработки. Совсем скоро будет.
denanik
28 января 2016, 01:11
Известный баг. Мы его чиним.
Jakhongir Mirakhmedov
28 января 2016, 01:11
добрый день! У меня к Вам вопрос. Я создал почту для своего домена в Яндексе. Потом подключил почту из mail.ru. У меня в mail.ru в контакты ничего не записана из адресов знакомый. Когда писал начальную букву подставлял нужный мне адрес. Как можно сделать в новым созданным ящике? Все письмо из mail.ru уже перешли на новый.
Е.
28 января 2016, 01:11
При создании сборщика писем можно настроить и сбор адресов.
http://mail.yandex.ru/neo/migration
Midel
28 января 2016, 01:11
В почте перестала работать :
1. функция "очистить" - метёлка :)
2. функция "выделить все письма"
Приходится всё выделять и удалять  вручную:(
Неудобственно!
denanik
28 января 2016, 01:11
Проблемы в ящике midel@yandex.ru? Прямо сейчас тоже проблема есть?
Весёлый котик
28 января 2016, 01:11
Вряд ли это "перестало" работать. Напишите лучшев тех.поддержку по адресу http://feedback.yandex.ru/?from=neomail , описав подробно свои действия и результаты. Вам помогут =)
Jakhongir Mirakhmedov
28 января 2016, 01:11
Думаю Вы уже знаете, но всё таки напишу. Я заметил что не работает смена пароля на главном и в самой почте пользователя. Думаю в скором  решится это проблема. Очень надо сменить пароль  пользователю.
denanik
28 января 2016, 01:11
Добрый день!


Можете подробней описать, что значит не работает? Меняете пароль, и при этом не пускает с новым паролем, но пускает со старым? Или выдается какое-то сообщение об ошибке при смене пароля?
Jakhongir Mirakhmedov
28 января 2016, 01:11
Пример. Из списка почтовых адресов выбираю определенного пользователя. В настройках ввожу новый пароль. После нажатие сохранить выводит сообщения "Внутренняя ошибка. Попробуйте повторить действие через несколько минут". Пробовал с Оперой, Лисой и Эксплораром. В почту заходит без проблем но только со старом паролям. Хотел попробовать второй вариант. Зашел в почту пользователя и от туда хотел поменять пароль. Ввел старый и два раза новый. Там в общем ни какого сообщения нет. Страница не меняется и пароль соответственна тоже.
Jakhongir Mirakhmedov
28 января 2016, 01:11
http://narod.ru/disk/20207792000/untitled.JPG.html
Lazy Badger
28 января 2016, 01:11
Поднимем тему из пыли истории. Вы знаете, что там есть целая пачка проблем и проблемок до сих пор?
vertolet666
28 января 2016, 01:11
Планируется ли возможность поддержки англоязычных пользователей? Явно не хватает английского интерфейса почты.
Odenpost
28 января 2016, 01:11

Подскажите, как быть. В описании: http://02.dl2se-narod.yandex.ru/disk/19959766000/h462eaf34b9bfaa589cb08e5b757af91e/web-interface.pdf


написано, что в почту для домена можно добавить свои ссылки и добавить свои новости.


Перерыл все настройки на pdd.yandex.ru - не нашёл такого. Где ещё искать?

Odenpost
28 января 2016, 01:11

Подскажите, где найти настройки, указанные в описании


Там есть возможность добавить свои ссылки в интерфейс почты, и в блок новостией добавить новости со своего сайта. Каким образом это все настраивается? На pdd.yandex.ru я все настройки перерыл - нет там такого. Где ещё искать?

Igorlepesh
28 января 2016, 01:11

 

А поддерживается режим переписке в веб-интерфесе яндекс-почты? Как в гугл-почте, например: сообщения с одной и той же темой склеиваются в переписку, это так удобно!

 

Весёлый котик
28 января 2016, 01:11

Письма с одинаковой темой в Яндекс.Почте группируются в цепочку. Группу писем можно развернуть в списке писем, если Вы используете группировку. Группу писем можно увидеть справа от одного из писем группы при его чтении, а также перейти на страницу всего обсуждения, кликнув в колонке справа по теме обсуждения. Обо всём этом Вы можете прочитать в нашей Помощи.

stud-prog
28 января 2016, 01:11

Ох, задрали меня интерфейс и терминология на pdd!
Уже третий или четвёртый раз привязываю домен, правда, не только ради почты, но и вообще для DNS.
Процедура подтверждения так и остаётся загадкой для меня. У регистратора указал DNS-ы Яндекса для СтудПом.рф. Проверяю whois - делегирован и DNS-ы уже показывает те что Яндекса. Панель управления тупо вещает - СтудПом.рф ... бла-бла-бла - Домен не подтверждён... Через некоторое время решил проверить командой host студпом.рф - выдал MX записи студпом.рф mail is handled by 10 mx.yandex.net. Ура-заработало!!! Захожу в pdd - хрена господа "Домен не подтверждён".

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:11

Уточните, пожалуйста, проблема до сих пор актуальна? Проверил сейчас Ваш домен: он уже подтвержден и настроен, готов к работе. 

stud-prog
28 января 2016, 01:11

Сейчас работает. Но эта ерунда висела, наверное, часов до 19, хотя домен у регистратора начал работать около 10. Была дурацкая надпись что-то про ожидание делегирования MX записей, но они были выставлены Яндексом, видны через команду host и я вообще их не трогал.

 

Возможно, ошибка была связана с тем, что сразу у регистратора были указаны DNS-ы регистратора, и только после начала работы с pdd, я переписал их на DNS Яндекса.

soundmaster@voliacable.com
28 января 2016, 01:11

Не могу подключить домен, уже на первом этапе "внутренняя" ошибка скриншот

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:11

Если проблема до сих пор актуальна, пожалуйста, напишите обращение моим коллегам – они разберутся. 

alex_m@xaker.ru
28 января 2016, 01:11

Хотел зарегестрировать домен ulyn.ru
На https://pdd.yandex.ru/domains_add/ выдает такую ошибку
"Внутренняя ошибка. Попробуйте повторить действие через несколько минут."
Как быть?

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:11

Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, проблема до сих пор повторяется?  

Сушилки VOLCANO Sport Dryer
28 января 2016, 01:11

Добрый день!

 

У меня аналогичная проблема. Домен был делегирован на Яндекс, почта работала нормально.

 

Сменил хостинг. Почта перестала работать.

При попытке подключить домен на странице https://pdd.yandex.ru/domains_add/ выдает внутреннюю ошибку и предлагает попробовать позже.

Также, пункт меню "Мои домены" стал неактивным.

 

Помогите, пожалуйста.

 

 

Тимофей, служба поддержки
28 января 2016, 01:11

Добрый!

Скорее всего, Вы авторизованы в неподходящем аккаунте домена. Домен может быть подключён к сервису Почта для домена только в Яндекс-аккаунте вида login@yandex.ru.

Убедитесь, что Вы авторизованы в том аккаунте и при необходимости обратитесь в службу поддержки Доменной Почты. 

Удалённый пользователь
12 апреля 2016, 13:25
Добрый день!
Необходимо перенести домен на другой аккаунт в яндексе, можно ли это сделать не потеряв почту в ящиках?
sir.suleymanow2017
20 апреля 2016, 07:52
я очн прашу адкрыт миня бывшый яндекс почты логин iln.sul@yandex.ru парольxbc11081941
ilias11081949
1 января 2017, 22:26
как миня одкрыт бывшый электроный почты пожалсты миня должын притие  делэ миня   важный сабшиние   на   iln.sul@yandex.ru наэто почты  код  iln1941   помагитие пажалсто миня75 лет 2гр янвалетпомагитие одкрыт это почты очн прашу.
Тимофей, служба поддержки
9 января 2017, 15:02
Добры день!
Верно ли я понял, что Вам необходимо восстановить доступ к ящику? В таком случае воспользуйтесь, пожалуйста, рекомендациями на странице https://yandex.ru/support/passport/support-restore.html .
Обновлено 9 января 2017, 15:03
bogdasarovbogdan
12 июля 2017, 13:51
При попытке добавления новых почтовых ящиков в Яндекс ПДД для домена

"Внутренняя ошибка.
Попробуйте повторить действие через несколько минут."
уже вторые сутки такая ерунда, печально.
Обновлено 12 июля 2017, 13:52
Тимофей, служба поддержки
12 июля 2017, 19:15
Похоже, это баг:( Не могли бы Вы сообщить об этой проблеме нам в поддержку через форму на странице https://yandex.ru/support/pdd/troubleshooting/mailbox.html ?
bogdasarovbogdan
12 июля 2017, 13:54
Не смог найти данные службы поддержки, напишу тут:
Очень не удобно заходить в ПДД если у тебя несколько почтовых ящиков на Яндексе, приходиться из всех выходить пока не останется основной. Не могли бы вы добавить возможность на странице ПДД выбирать аккаунт как в Почте? Было бы очень удобно.
Тимофей, служба поддержки
12 июля 2017, 19:15
Спасибо за замечание! Передал Ваше пожелание разработчикам сервиса!
Алексей
11 ноября 2017, 23:36
Поставил приложение для яндекс диска на мак. Пытаюсь войти через приложение, как логин ввожу свою почту "имя@мой домен.ru" и пароль. Не дает войти. Система вообще позволяет это делать в подобном случае?
Тимофей, служба поддержки
14 ноября 2017, 18:41
Добрый вечер, Алексей! 


Пожалуйста, обратитесь к моим коллегам из Диска с помощью ссылки «Обратная связь» внизу страницы https://yandex.ru/support/disk/desktop/problems.html#problems . 
KarpovAV1986
28 ноября 2017, 17:24
Весь день не можем не добавить почту, не удалить. Внутренняя ошибка. Ссылка на форму обратной связи зациклена на страницу помощи
mixxxail
28 ноября 2017, 17:52
KarpovAV1986,


Присоединяюсь, только у нас это происходит на одном домене.

И про кнопку обратной связи - это совсем издевательство 30 минут убил, что бы найти куда написать!
Обновлено 28 ноября 2017, 17:52
Тимофей, служба поддержки
28 ноября 2017, 18:57
Добрый вечер! 


Приносим извинения за возникшие неудобства! Занимаемся проблемой, обязательно сообщим, когда всё станет в порядке. Благодарим за понимание. 
elmzion
18 марта 2018, 10:20
несколько дней не могу зайти на почту для домена. всё время происходит переадресация на почту ...@yandex.ru. Зайти в почту для домена получается только из другого браузера или выйдя из аккаунта на ...@yandex.ru. Раньше всё работало. 
Тимофей, служба поддержки
5 апреля 2018, 17:17
Добрый день! 


Пожалуйста, попробуйте связаться с поддержкой Почты для домена через форму обратной связи на странице https://yandex.ru/support/pdd/troubleshooting/mailbox.html . 
Вадим
7 июня 2018, 21:57
Тимофей, служба поддержки,


Уважаемый Тимофей, я получил письмо "Управление доменами скоро переедет в Коннект", не сразу вспомнил, что к почте у меня когда-то были добавлены пара ящиков. Ящики срочно удалил,  попытался отключить домен через pdd.yandex.ru, вроде сейчас там домена нет.
И теперь вопрос, если у меня теперь нет домена,  будут ли меня тащить в Коннект? И как этого можно избежать?
Тимофей, служба поддержки
14 июня 2018, 12:36
Здравствуйте! Пожалуйста, не могли бы Вы задать этот вопрос нашим коллегам? :) Они ответят намного быстрей и корректней. Написать можно на странице https://yandex.ru/support/connect/troubleshooting.html .
sashakorabliov
вчера, 17:23
вы ;№;№;№;№;:%":%:% %;№)ЬОЩ(ШО"ЕШ Щ( ЛГДР*ДПНШЛ:З(АЗМЛ:ЕЛЕАШЛН)ВСНГЛ%)
thetavibs
сегодня, 20:32
Здравствуйте!
Я могу зарегистрировать доменную почту в яндекс, если у меня есть только доменное имя и нет хостинга?