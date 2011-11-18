Новое лицо Яндекс.Почты
18 ноября 2011, 14:42
Вместе с изменением оформления на странице появился новый блок «О нас пишут» – с цитатами о Яндекс.Почте из блогов и интернет-изданий.
Прежними остались другие блоки: как и раньше, вы можете узнавать на этой странице об интересных возможностях Яндекс.Почты (кстати, их стало больше – проверьте, может быть, вы о чём-то не знали?). Кроме того, там по-прежнему легко найти информацию о последних записях в нашем блоге.
Вариантов оформления этой страницы сейчас целых два: белый и синий.
Переключиться между ними можно с помощью лампочки в нижнем левом углу экрана.
А какой из вариантов нравится вам?