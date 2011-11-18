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Новое лицо Яндекс.Почты

Как вы уже могли заметить, главная страница Яндекс.Почты преобразилась.

Вместе с изменением оформления на странице появился новый блок «О нас пишут» – с цитатами о Яндекс.Почте из блогов и интернет-изданий.

Прежними остались другие блоки: как и раньше, вы можете узнавать на этой странице об интересных возможностях Яндекс.Почты (кстати, их стало больше – проверьте, может быть, вы о чём-то не знали?). Кроме того, там по-прежнему легко найти информацию о последних записях в нашем блоге.

Вариантов оформления этой страницы сейчас целых два: белый и синий.



Переключиться между ними можно с помощью лампочки в нижнем левом углу экрана.



А какой из вариантов нравится вам?
326 комментариев
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pav5320
28 января 2016, 00:54
белый
Аннa Анна
28 января 2016, 00:54

Именно белый лучше всего- и на работе не так бросается в глаза начальству!B-)

АЛЕКСАНДР ХАЗОВ
28 января 2016, 00:54
Da . Da   я с тобой согласен .
bikovski2011
28 января 2016, 00:54

Прежний был ллучше.

petyaivash
28 января 2016, 00:54
да, мне прежний тоже больше нравился.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:54

Присоединяюсь  - прежнее оформление лучше (+1)

Андрей
28 января 2016, 00:54

Прошлая, Природа - была лучше. Постоянно менялась и глаза от чтения не уставали (удачное цветовое соотношение и постоянная смена картинок - это успакаевает и не напрягает). Глаза на фоне белого цвета - очень сильно напрягались и начиналась резь в глазах!

Vadim Yangunaev
28 января 2016, 00:54

Синий :)

yarsilk
28 января 2016, 00:54

Страрый

Александр Я.
28 января 2016, 00:54

+1

Лида
28 января 2016, 00:54

(+1)

lenalarsson
28 января 2016, 00:54

старый, где не надо левой рукой правое ухо чесать - ввод логина и пароля крупно по центру страницы

а не мелким шрифтом слева внизу :-(

oiart
28 января 2016, 00:54

+1

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:54

правильнo!

A B
28 января 2016, 00:54

Точно!

Мои предложения по улучшению почтового интерфейса:

- окно ввода логина и пароля сделать КРУПНЕЕ и разместить по центру;

- заголовки второстепенной информации набрать шрифтом помельче и разместить по бокам, предоставив возможность юзеру выключить их совсем.

То есть, по сути, и получается, что лучше вернуться к старому интерфейсу: наглядному, простому, не отвлекающему внимание на всякую ..........

Для тех, кому ну просто невмоготу как хочется новизны, можно в левом нижнем углу экрана, вместе с выбором цвета оформления, добавить кнопку выбора интерфейса: старый / новый. Можно даже к старому интерфейсу добавить также и выбор цвета: белый - синий (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный и далее по списку).

Вот тогда у вас будет ПОЛНАЯ ДЕМОКРАТИЯ!!! :-)

 

mukhametshin
28 января 2016, 00:54

Всё верно сказано.

Лучше было бы сделать на выбор - старое/новое оформление.

svs3107
28 января 2016, 00:54

да

VIKLAP4
28 января 2016, 00:54

(+1)

lyusya.fyodorova
28 января 2016, 00:54

Действительно! Людям надо давать выбор: вернутсья в СССР или жить в Российской Федерации! А кому-то и в Российскую Империю дать возможность вернуться!!

 

lenalarsson
28 января 2016, 00:54

Поддерживаю на 100%!!!

arbotour
28 января 2016, 00:54

Полностью поддерживаю оратора! Я за старый интерфейс.

Лучшее- враг хорошему. 

Евгений Поздняков
28 января 2016, 00:54

Да по большому счёту разницы нет. Теперь кажется аккуратнее. Впрочем, ИМХО.

А.
28 января 2016, 00:54

+1

Александр
28 января 2016, 00:54

+1
сейчас мне неудобно набирать

Sergey
28 января 2016, 00:54

хм... вашим маркетологам похоже уже делать не хрен? а поисковик-то слабенький...

от гугла оч сильно отстал((

STAR256
28 января 2016, 00:54

а че ж ты здесь зрегился..Бесят такие..иди в свой гугл сраный..ЯНДЕКС ЛУЧШИЙ САЙТ РОССИИ!!!!!!!!!

alfred.korso
28 января 2016, 00:54

Вы видно человек недальновидный и умом слабый, коли так кричите всяки глупости.

 

STAR256
28 января 2016, 00:54

Вот с чего ты тако взял? Просто противно когда человек сам здесь зраегестрировался и пишет про этот сервис плохо.

sergey natanovich
28 января 2016, 00:54

А если он зарегился тут 10 лет назад?

И если я - старый пользователь яндекса, вижу что всё становится угрюмей, почему не могу сказать об этом?

или ... продолжали жрать кактусы... ?  :)

lyusya.fyodorova
28 января 2016, 00:54
Почему угрюмей? По-моему очень всё радужно и на любой вкус: и строгое есть, и с картинками. Ребята из Яндекса явно подумали о разных предпочтениях пользователей :)
vbereznitski
28 января 2016, 00:54

а если человек живет в гос-ве,которое ему навязали,он имеет право критиковать и добиваться свободной и демократической страны?Так и с оформлением,многим не нравятся "новшетсва",пусть исправят

James.Devivan
28 января 2016, 00:54

Ты нормальный, прости за выражение? У Гугл русский язык только прикладная фишка, а Яндекс был создан на русском. А Английский приклодная фишка.

Sergey
28 января 2016, 00:54
Меня раздражает когда "русский" ян на мои русские запросы выдаетет кучу SEO оптимизированного мусора, а "англицкий" гугл почему-то находит все и сразу и не ставит на первые страницы мусор... оснавная функция поисковика - искать!!! А если рабочая лопата превращается в совочек для песочницы... то никакие красивые бантики ей не помогут.
James.Devivan
28 января 2016, 00:54

У меня всё тоже самое, только с точьностю да наоборот))))

viktor b.
28 января 2016, 00:54

я с тобой согласен.

Aldeks-golybev
28 января 2016, 00:54

Зашел бы лет 25 назат на Гугл...

James.Devivan
28 января 2016, 00:54

... и что? Был я на Гугле. Тогда и весь Рунет весил 4 гига.

Aldeks-golybev
28 января 2016, 00:54

Года идут, и мы идем,

Что было, то было...

И принимай данность, как есть...

( Мудрость...) 

James.Devivan
28 января 2016, 00:54

Следовательно, ваш предыдущий пост бессмыслен.

toha220
28 января 2016, 00:54

Вообщето тут почтовый сервис обсуждают, а не поисковый.

А маркетологи сделали акцент на привлечение новых пользователей в почту - большая кнопка тому доказательство. Старые пользователи от мелких неудобств не уйдут...

У меня тут самый первый ящик который я завел очень давно и очень доволен функционалом, пока не нашел ничего удобнее! Да и интерфейс  (тема) космический очень нравится.

Да и если парль сохранить в браузере, то эту страницу редко можно увидеть.

По теме: Синий нравится больше  ;-)

ЕG
28 января 2016, 00:54
Спасибо )
Aldeks-golybev
28 января 2016, 00:54

Поддерживаю тебя!

r0stix
28 января 2016, 00:54

Синий !!!

Dmitry-Troitsky
28 января 2016, 00:54

Не совсем понятен пункт  "Не обязательно регистрироваться. Вы можете заходить в почту, используя логин от любимой социальной сети."

Или я что-то не понимаю, или теперь можно ломанув страницу соцсети попасть и в яндекс-почту, со всеми вытекающими последствиями? 

Дмитрий Гр
28 января 2016, 00:54
ахаха! отличный вопрос...
aisupov
28 января 2016, 00:54

Все правильно понимаешь..я пришел тоже к такому эе выводу..кому-то это видно сильно выгодно..B-)

Dmitry-Troitsky
28 января 2016, 00:54

Придётся, видимо, удалять все регистрационные письма и хранить логин-пароль на альтернативном носителе информации. Блокнот или флешка.. :)

Наталья
28 января 2016, 00:54
Про вход в Почту и другие сервисы Яндекса с помощью логина от социальной сети можно подробнее почитать тут: http://clubs.ya.ru/company/replies.xml?item_no=39119
Всё не так страшно, как кажется)
Dmitry-Troitsky
28 января 2016, 00:54

Там тоже был подобный вопрос и ответ на него не утешительный. :-) Так что, лучше не связывать вместе социалку и почту. 

Aldeks-golybev
28 января 2016, 00:54

Возможно так оно и есть, но есть противоположные пути с твоим... 

Дмитрий Гр
28 января 2016, 00:54
двухцветный! как на скрине!
Мадина Бегизова.
28 января 2016, 00:54

Я включила новую тему и мне очень нравится. Картинка постоянно меняется и все очень красивые. Тема - супер!

Мне нравится всё,что за последнее время делают новаторы Я ру.

anastasiia.berezina
28 января 2016, 00:54

СИНИЙ!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:54

синий:-)

Moloh.75
28 января 2016, 00:54

синий

nickskye
28 января 2016, 00:54

Поменял на синий, посмотрел, и хочу белый обратно... переключаю обратно на белый а он не запоминается, так синий и висит. Куки очистил, кеш тоже, не помогло. Что еще сделать чтобы вернуть белый цвет?

s.zlatkin
28 января 2016, 00:54

Опа, мой твит на скриншоте в блоке "О нас пишут" :-D

lyubimyi
28 января 2016, 00:54

а как вернуть то что было?мне не нравится

Елена
28 января 2016, 00:54

(+1)

region35
28 января 2016, 00:54

Верните на зад!!!!!

Нюсюля
28 января 2016, 00:54

СТАРЫЙ!

Dolgashoff
28 января 2016, 00:54

Пидоры, ебланы, гомосеки, вам делать нехуй??? Испражняйтесь в ослоумии, блядь, где-нибудь в Единой России, а прежде, чем менять интерфейс ресурса, нужно поинтересоваться у пользователей, а не у ваших тараканов в гнилых головах, идиоты.

aleksandr-finn
28 января 2016, 00:54

согласен.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

superfocus1
28 января 2016, 00:54

старая почта лучше

Сергей П.
28 января 2016, 00:54

Белый. Синий не катит вообще - тёмный слишком

Sprinter-van
28 января 2016, 00:54

Верните в зад.

shushakof
28 января 2016, 00:54

Красиво. Молодцы. Прошу об одном: без экстримизма. Не трогайте pdd.yandex.ru. Пользователи пугаются.

Dmitry-Troitsky
28 января 2016, 00:54

Цвет мне не важен, на первую страницу пол часа глазеть не собираюсь. Главное, чтоб работало всё нормально.

Innchya3289
28 января 2016, 00:54
Согласна
Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:54

Синий воспринимается ка тяжелый затрудняет ориентирование по странице на белом фоне лучше воспринимается.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:54

оба

Феликс Я
28 января 2016, 00:54

Старый - т.к. главная страница нужна только зайти а в почту а сейчас она как новогодняя ёлка. Раньше хоть была кнопка которая скрывала всё лишнее кроме почты

ksavosina
28 января 2016, 00:54

Прежний!!!!

L418068
28 января 2016, 00:54

Прежний был лучше.

DrVeta
28 января 2016, 00:54

Stariy variant stranichki + stariy interface pochti bil NAMNOGO luchshe!

proxy-ma
28 января 2016, 00:54
Синий. Контрастнее. И вообще от белого уже тоска.
M-I-B
28 января 2016, 00:54

синий

 

zagrebenev
28 января 2016, 00:54

Старый. Однозначно.

Новый дизайн по глазам бъёт.:-(

gbaram
28 января 2016, 00:54

чем меньше примочек, тем лучше

Людмила Дягилева
28 января 2016, 00:54

Старый дизайн намного лучше

 

kimmi
28 января 2016, 00:54

Как сделать, что бы окошка ввода логина и пароля было посередине как раньше! Бесит с левого боку и нижняя панель лишняя, она отключается? Плевать мне, что про яндекс пишут, зачем такая огромная плашка внизу, когда функция почты это логин и пароль все! 

akr98
28 января 2016, 00:54

По-моему, старый вариант был лучше.

Эта панель внизу и маленькое окошко ввода производит неприятное ощущение. Сперва даже пугаешься.

Мне, лично, не нужен блок "О нас пишут". Мне не интересно, что другие пишут о Яндекс.Почте. Требуется просто войти в почту.

P.S. Когда вводишь неправильный логин/пароль, появляется старый дизайн. :-P

Хоть бы дали инструкцию, как это всё отключить.

akr98
28 января 2016, 00:54

Кстати, я нашла способ зайти на старую страницу: на этой новой Главной Странице Почты, где написано "В телефоне" заходите по ссылке, потом - внизу слева "полная версия". Вуаля! ;-)

glebelena
28 января 2016, 00:54

спасиб

zzz1411
28 января 2016, 00:54

Уважаемый Яндекс! Прикрутите, пожалуйста, еще одну тему. Старую.

kimmi
28 января 2016, 00:54

Эта плашка внизу такая огромная, что закрывает надпись "логин от социальной сети", совсем не так, как на предложенной картинке. У меня в Хроме при шрифтах 120% выглядит все огромно УГРОЖАЮЩЕ. где же эта хваленая лебедевская френдли интерфейс! 

kemfishing
28 января 2016, 00:54

последний год яндекс почта стала напрягать. на полном серьезе подумываю сменить. началось с того что внутри почты поменлось все  и нет возврата в классической схеме яндекса.

периодически почта подвисает потому что при написании письма в текстовое поле навешали кучу ненужных функции, ... мне они не нужны!!!  но отключить их не могу.

и вот эта новая "красота" напрягает! верните прежний дизайн яндекса!!

mrkolka
28 января 2016, 00:54

согласен с оратором. полностью. надоело уже

 

al-artemoff
28 января 2016, 00:54

спасибо! а я думал что только мне охота поудалять всю эту "красоту" 

 

ЕG
28 января 2016, 00:54
Что, например?
gala-7-7
28 января 2016, 00:54

Очень поддерживаю! Верните старую схему входа в почту!!!! Напрягает эта дополнительная ступенька!!!!!

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Не совсем понятно, о какой ступеньке идёт речь. По количеству шагов всё осталось, как раньше: зайти на http://yandex.ru или же на https://mail.yandex.ru , ввести логин и пароль и войти.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Новые функции никак не должны влиять на скорость работы интерфейса или же отправку писем, они «стоят рядом». Если у Вас возникают какие-либо проблемы, опишите, пожалуйста, их подробнее: что именно делаете и что не получается, или какие проблемы возникают при определённых действиях. Какой браузер Вы используете?

Кроме того, обо всех проблемах, возникающих у Вас, можно сразу сообщать в службу поддержки Яндекс.Почты, которая обязательно постарается выяснить причины проблем и передаст в случае необходимости эту информацию разработчикам или администраторам сервиса.

Александр В.
28 января 2016, 00:54

+стотыщмилионов!

 

Задолбали эти нововведения и "шашечки"! 

Такое ощущение, что товарищи с яндекса приняли себе новый лозунг - еще больше фенечек для лучшего торможения! 

А.
28 января 2016, 00:54

Да.да и ещё раз Да!

почта должна быть почтой.

остальное должно быть опционально (естественно ИМХО)

arkad-kz
28 января 2016, 00:54

белый

chevozeroff
28 января 2016, 00:54

Какая разница? Сюда очень редко захожу. Сбор и отправку почты берет на себя почтовая программа.

kgx
28 января 2016, 00:54

Синий понравился

Peter-KR
28 января 2016, 00:54

Новый фон - вообще дерьмо. Затрудняет глаза. Верните старое оформление.

akr98
28 января 2016, 00:54

Я уже написала выше, как вернуть старое оформление:

0. Если залогинен - необходимо, чтобы пользователь сначала вышел из почты.

1.Как обычно заходим с Яндекса по ссылке (вверху справа) "Войти в почту". 

2. Видим новую страницу. На ней есть блок теста "В телефоне" (вверху справа).Заходим по предложенной ссылке (http://m.ya.ru/mail).

3. Видим блок жутковатого (на мой взгляд) вида. Внизу слева есть ссылка "Полная версия".

Наслаждаемся старым оформлением. =)

lyusya.fyodorova
28 января 2016, 00:54
Не слишком много действий, чтобы просто ввести логин, пароль и нажать кнопку «Войти»?
akr98
28 января 2016, 00:54

Ну, так можно в закладки положить.

lyusya.fyodorova
28 января 2016, 00:54
А можно просто авторизовываться прямо в форме на главной странице Яндекса слева ;)  Гораздо быстрее :)
geo-alpha-contakt
28 января 2016, 00:54
Если добавлять ссылку в закладки, то лучше её привести в такой вид: http://passport.yandex.ru/passport?retpath=http://mail.yandex.ru/
Иначе, маленький кусочек "lite" в приведенной Вами ссылке может "сбросить" тему оформления почты на "Легкую". По крайней мере, у меня именно так происходит.
Печально всё, печально. Яндекс всё больше и больше раздражает. Впрочем, Google тоже не радует: надавно сменил интерфейс в Документах, да теперь еще и в почте грозиться сменить... ГАДЫ!!!
akr98
28 января 2016, 00:54

Да, про "lite" как-то не подумала. По моей ссылке и правда тему оформления сбрасывает, спасибо Вам.
Да Google не только в Документах отличился. В Google Chrome (коим пользуюсь) была одна полезная вещь (правда, на стадии бета-тестирования, если не ошибаюсь) - скрытие адресной строки. То есть, если убрать и панель закладок, остаётся только панель вкладок. При нажатии на вкладку появлялась эта самая адресная строка. Но в новой версии они возможность убрали, к великому сожалению. Но, впрочем, это блог Яндекса, не будем здесь о Гугле. :-P

geo-alpha-contakt
28 января 2016, 00:54
Но, впрочем, это блог Яндекса, не будем здесь о Гугле.

Да какая разница?! Они все только и думают, как захватить мир... >:-)

kastaliay2011
28 января 2016, 00:54

Мне синий по нраву!:-)

monika a.
28 января 2016, 00:54

мне не нравятся оба

раньше было лучше - зря изменили

odemysheva
28 января 2016, 00:54

синий

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:54

Почта стала синей! Урааа! Теперь ведь виднее, да?

Производство Рекламное
28 января 2016, 00:54

Старый, напрягает приглашение заиметь почту.

Зачем оно мне, если  я хочу войти? 

 

unclegluk
28 января 2016, 00:54

А какой смысл, если всё остальное осталось прежним? Да, синий фон — говно, потому, что хуй найдешь эту сраную лампочку.

asd1239911
28 января 2016, 00:54

Лично мне нравиться тема Космос!!!!

gurealex
28 января 2016, 00:54

Старый был лучше!

Как и большинству, мне главная страница нужна только для входа в почту, а все эти примочки только отвлекают.

 

helpnikspb
28 января 2016, 00:54

Старый вид был лучше. Поэтому с этого дня Яндекс перестаёт быть моей стартовой страницей в пользу Гугл-хрома.

serzh.corsakov
28 января 2016, 00:54

синий 

Сергей Петрушка
28 января 2016, 00:54

СТАРЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Педько Тимофей
28 января 2016, 00:54

Верните старую версию, без всякой лабуды.

ooo-volgametal
28 января 2016, 00:54

старый верните! эта страница нужна для новых пользователей, однозначно, а для зарегистрированных - бессмыслица... а теперь еще и лишний раздражитель.... эта кнопка контрастная.....(((

 

logika2006
28 января 2016, 00:54

 верните старый интерфейс почты, этот - уродство и фигня полная!

 

Ульяна
28 января 2016, 00:54

Старый вариант был лучше.

Мне куда интереснее побыстрее зайти в саму почту, чем читать про её новинки. А так разыскивай по всей странице вход...

transf.transformer
28 января 2016, 00:54

синий

tkireeva2005
28 января 2016, 00:54

Почему в центре не мое окно, а "завести почту?", я тут несколько лет и хочу быть в центре- надо удерживать клиентов!

Но главное - почему опятьСИНИЙ? Вся страна синяя-от фасадов новых зданий, синих рам, синих строительных заборов и т.д.Есть такая наука- видеоэкология, где четко написано- что продолжительное созерцание синего цвета вызывает нарушение зрения, а постоянное - глаукому.Как раработчики продукта, где ВСЕ основано на работе наших глаз (нашего здоровья!) не знаю или не хотят знать об этом!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

«Включите свет» в нижнем левом углу — тогда Вы будете видеть белую светлую страницу.

lesssveta
28 января 2016, 00:54

Прежний или какой-нибудь другой. Что за мрак?

lesssveta
28 января 2016, 00:54

Прежний или какой-нибудь другой. Что за мрак?:-(

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

«Включите свет» в нижнем левом углу — тогда Вы будете видеть белую светлую страницу.

Noah
28 января 2016, 00:54

Синий отличный. А теперь можете сделать такую тему для самой почты? А то сейчас ни одного приятного темного дизайна нет совсем. )

tkireeva2005
28 января 2016, 00:54

Спасибо, я в курсе- у меня экран почты-белый, а основной рабочий- зеленый!Я за народ переживю, который голосует за СИНИЙ, не подозревая об опасности для собственного здоровья!

necrasowa.nin
28 января 2016, 00:54

Прежний мне нравился больше

alexander-rg
28 января 2016, 00:54

Прежний был лучше. Нет цветового зоопарка, страница была легче, логин/пароль были по центру (на широкоформатных мониках не удобно если сильно от центра). И вот эта мишура вокруг....

Андрей В.
28 января 2016, 00:54

На кой ,,, на главной странице входа в почту всякая хрень кроме ввода логина и пароля!!??

Артем
28 января 2016, 00:54

Ув. команда Яндекс Почты. А почему случилось изменение функции кнопки Прочитано/Непрочитано. Раньше, если я выделял 50 писем, из которых, например, 10 непрочитанных, то мне предлагалось пометить все прочитанными. А сейчас - мне предлагается пометить 40 прочитанных писем непрочитанными, а потом уже обратно. Что за бред? Верните обратно, прошу. Или это где-то в настройках меняется?(-1)(-1)(-1)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Обязательно исправим!

Руслан Ленин
28 января 2016, 00:54

белый

mrkolka
28 января 2016, 00:54

Скромно предположу, что вместо наведения макияжа и гламура на почте, лучше б сделали надежный и безотказный сервис.

Черная, синяя, белая - мне все равно, я в почту хожу письма читать и писать, а не любоваться очередным творением умов из Вашей команды. Как пример, очень большие проблемы в эксплорере.

ЕG
28 января 2016, 00:54
Добрый день.
Что именно вас не устраивает?
mrkolka
28 января 2016, 00:54

Добрый день.

Меня не устраивает зотя бы то, что письма зависают в стадии "отправляются", в итоге мои адресаты получают их партиями.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

  Скажите, пожалуйста, Вы сообщали о проблеме в службу поддержки Яндекс.Почты? Если нет, то мы, к сожалению, не сможем узнать о возникшей у Вас проблеме и постараться решить её. 

  Для выяснения причин проблемы нам необходимо знать подробности о Вашем браузере и последовательность действий. Зайдите, пожалуйста, на страницу internet.yandex.ru и кликните по ссылке «Показать полную информацию». В открывшейся форме скопируйте значение строки «userAgent» и пришлите нам (только этот параметр).

  Вы сталкиваетесь с проблемой при каждой отправке письма или только иногда?

  Если есть такая возможность, скачайте, пожалуйста, на странице browser.yandex.ru и установите себе для проверки другой браузер, чтобы убедиться, что проблема не связана с особенностями именно используемого Вами браузера или его специфическими настройками.

mrkolka
28 января 2016, 00:54

Спасибо за ответ.

Пришлю информацию.

Проблема я б сказал, плавающая, но регулярная, причем в IE. Я понимаю, что в ответ на это мне можно сказать - пользуйтесь другими браузерами, но у каждого браузера свои заморочки, и прыгать с одного на другой не с руки :)

 

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

А вдруг понравится и Вы полностью перейдёте на использование другого браузера и больше его ни на что не променяете? :)

rutishauser
28 января 2016, 00:54

А я уже использую другой браузер, но роблемму всеравно наблюдаю. Вам сообщать ничего не собираюсь. Тестирование - это Ваша работа а не моя.

filin01
28 января 2016, 00:54

Уважаемые, зачем Вы так мучаете своих посетителей. Вот, Вы живете в своей столице пяти морей и сетевых проблем не знаете. А где-то далеко в Муходрыщенске или Вликих Кракозябках сидят пользователи на низкоскоростных модемах и .... Догадайтесь с трех раз - что они о Вас думают!

Если все ЭТО делается для УДОБСТВА пользователя, а не для ходьбы в ногу со временем, то оставляйте нам шанс выбрать старый аскетичный дизайн старого доброго Яндекса. А не притягивайте за уши к этому обкуренному гламурно-неоновому писку дебильной моды.

А.
28 января 2016, 00:54

+1

"к этому обкуренному гламурно-неоновому писку дебильной моды" особенно порадовало

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:54

Очень точно подмечено! Везде, где только можно, отклчаю все мульки. Возможно молодым "гламурно-неоновый писк" в кайф, но молодость не навсегда, как и насморк, быстро пройдёт. Вместе с ней пройдет и тяга к "гламурно-неоновому писку" и "кислотной" расцветке сайтов.

Валентина К
28 января 2016, 00:54

Нравится старый вариант с оформлением темы в самой почте! Не надо усложнять народу пользование компьютером. Итак дел много, помимо оформления страниц. А то и впускать почта перестает, бесконечная авторизация, еле избавилась от нее... Не придумывайте ничего, хватит, и так все красиво...! 

:-P

gf-sergey
28 января 2016, 00:54

Старый вариант был лучше.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:54

белый )))

msfialla
28 января 2016, 00:54

Отдайте старый, плз

Irena Mir
28 января 2016, 00:54

Старый

Александр В.
28 января 2016, 00:54

 

Старый интерфейс самой почты и старый вход. Без шашечек и финтифлюшек. Бесит. И как правильно написал один из коментирующих товарищей, почему ввод логина не по центру? Я тоже много лет тут, и считаю это - неуважением к себе, как пользователю. Верните все "взад".

Да, и возмодность на старый интерфейс самой почты - тоже хочу вернуться. 

ЗАДОЛБАЛИ финтифлюшки. Я письмо пишу, а не разглядываю всякие картинки. 

 

James.Devivan
28 января 2016, 00:54

Синий красивее.

denis.vakarin
28 января 2016, 00:54

Синий

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:54

Старый!

Вам надо рекламу добавить - добавьте, что же делать! Но хоть возможность переключиться к старому расположению оставьте для нас, консерваторов... Мы вам не дороги, конечно, вам нужна аудитория, любящая всё динамичное...

С другой стороны - какие могут быть претензии к бесплатному сервису - всего вам доброго, спасибо, что вы есть.  

Сергей
28 января 2016, 00:54

Синий, но старый всё равно был лучше

 

Sergey
28 января 2016, 00:54
Меня раздражает когда "русский" ян на мои русские запросы выдаетет кучу SEO оптимизированного мусора, а "англицкий" гугл почему-то находит все и сразу и не ставит на первые страницы мусор... оснавная функция поисковика - искать!!! А если рабочая лопата превращаетсяв совочек для песочницы... то никакие красивые бантики ей не помогут.
Tara
28 января 2016, 00:54
Похоже скоро придётся менять место обитания. В видео в связи с изменениями теперь почти не захожу, так и почту теперь пытаетесь сделать чёрте чем и сбоку бантик присобачить.
Почему не стало выбора "вид оформления - 2009"? Зато собачек, куколок, фантиков и апельсинок...  хоть чем ешь. Плохо то, что писем среди этого цветастого сброда не видно.
Мдя... яндекс становится подростково-детским.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:54
Если хочется строгости, в Почте можно выбрать белую, серую или лёгкую темы оформления.
Tara
28 января 2016, 00:54
Меня больше устраивала старая тема оформления. Зачем улучшать хорошее?
Алексей Трухин
28 января 2016, 00:54

Поддерживаю. Лучше всего было 2009.

Ставил себе черно-белый и работал. Сейчас к новому уже привык, но все равно старый был удобней.

Юзабилити вновь принесли в жертву маркетингу. И так делает не только Яндекс, так поступает весь мир.

OlgaShe
28 января 2016, 00:54

OLD one!:-|

rigo2
28 января 2016, 00:54

синий

Татьяна Н
28 января 2016, 00:54

конечно-СИНИЙ

Alexander
28 января 2016, 00:54

СТАРЫЙ!!!!!!!

 

Юлия О.
28 января 2016, 00:54

Оба отвратительны.

Я не собираюсь заводить еще одну почту,  у меня она и так есть.

Я очень ценю то, что она без спама, на мобильнике и на любой вкус, но внешний вид нового входа просто ни в какие ворота. Хотелось бы узнать, что имели в виду "дезигнеры", налепившие эту гигантскую зеленю кнопку в середине экрана?

Хотелось бы иметь возможность переключения этого ужаса в прежний вид.

 

Decimator
28 января 2016, 00:54

хочется тоже вариант как раньше

charlatan
28 января 2016, 00:54

Была такая книга "Мужчины с Марса, женщины с Венеры."
Так вот на Марсе основное правило:
Пока оно не испортилось, его чинить не надо! 

anuf231
28 января 2016, 00:54

Отличный интерфейс и красивый цвет "Синий" и "Белый" цвет как дизайн, но можно в любом предмете окрасок! (+1)(+1)(+1)

Отличная программа будущего! "Яндекс смелый и радостный взгляд в будущее!" Удачи будь мужиком!

lyusya.fyodorova
28 января 2016, 00:54
Прелестно!! Теперь я, как настоящая хозяйка, должна перекрасить эти синие обои в насыщенный тёмный бордовый цвет :3
LjoSpetro
28 января 2016, 00:54

конешно старый нравился больше, вообще давно хотел задать вопрос: нельзя ли в настройках ввести функцию позволяющую ПО УМОЛЧАНИЮ всегда открывать ЛЁГКУЮ ВЕРСИЮ почты ? Сама почта мне нравится, поисковиком её естессно никогда не пользуюсь, поэтому и претензий к нему не имею

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Настройку добавим :)

Ххх
28 января 2016, 00:54
А как бы вернуть предыдущий вариант?
Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:54

Убогость,а не интерфейс.

Нужное убрали чёрти куда,а не нужное ввели(ну на... новые темы),аватар

можно посмотреть только через микроскоп( для замены приходится загружать новый) и многое,многое другое. ВЕРНИТЕ ВСЕ НАЗАД!!!!!!

ya.mills
28 января 2016, 00:54

Дайте людям право выбора между старым и новым! Пол страницы справа занимает какая-то хреновина не могу от нее избавиться! Все перемешалось. УЖАС!

И верните нормальные цвета: белое поле, черные буквы, и бирюзово-голубая рамка

Klevkova
28 января 2016, 00:54

Старый лучше. Новый - ОЧЕНЬ неудобный. Поле для логина и пароля теперь сдвинуто в почти "слепую" зону. И поэтому ненужная зарегистрированным пользователям реклама-призыв по центру давит, режет глаз и раздражает.

Думаю, есть смысл дать людям возможность выбора старой и новой версии.

 

ya.mills
28 января 2016, 00:54

старый!

AisBahn
28 января 2016, 00:54

Плюсы:

- понравился Синий.

- информаторы внизу радуют, как и кнопка выключения света

 

Минусы:

- Нет возможности убрать/заменить на что-либо инвайт с зеленой кнопкой

- Нет аналогичной темно-синей темы оформления

what4me
28 января 2016, 00:54

В принципе хорошо, но уж больно долго загружается - старый на порядок быстрее работал.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:54

"Старый" вариант был удобнее

eva709
28 января 2016, 00:54

Старый! Оставте белую страницу, на такой странице удобнее видеть и читать почту. И расположение всех колонок на старой страние было более удобное. И где теперь узреть созданные папки? Ребята, уберите темный цвет и с видео страницы.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Уточните, пожалуйста, что не так у Вас с папками?

eva709
28 января 2016, 00:54

Уточняю: на странице почты, с левой стороны, была колонка с перечнем созданных папок для перемещенной корреспонденции. В любое время можно было вынуть то или другое перемещенное в эту папку письмо. А теперь этой колонки нет. "Поставить метку" и "Переложить в папку"-осталось, а вот самих папок и их содержимое, увы, сейчас недоступно. Просмотрела всю страницу и в настройках - ничего не нашла. Верните папочки, пожалуйста. ))):-(:-)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Может, они у Вас просто свёрнуты? Попробуйте нажать на плюс слева от папки «Входящие».

eva709
28 января 2016, 00:54

Нет никаких плюсов от папки "Входящие". И сдвинуть вправо или влево записи на экране, тоже не могу. Только движение вверх-вниз. Так что, не "свёрнуты", а, наоборот, слишком развернут экран. Отсутсвует, в новом варианте, нижняя синяя планка позволяющая двигать экран с почтой, поэтому ничего и не видно, никаких колонок./может они там и притулились?/.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Пришлите, пожалуйста, снимок экрана с описанием проблемы в службу поддержки.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

А знак «плюс» в самом верху слева от марки с логотипом Яндекса есть? Если да, попробуйте его нажать и сообщите, пожалуйста, о результате.

eva709
28 января 2016, 00:54

О, нашла знак, только это МИНУС! По нему тюкнуть, что б изменить на плюс?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Попробуйте, но только если там минус, то это вряд ли возымеет эффект :) Но если вдруг, Вы скажите :)

eva709
28 января 2016, 00:54

Нет эффекта,увы!:-(Только мой ник появился. Всё. Через него вышла на закладки, а папок - НЕТ!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

А какая версия у используемого Вами браузера? Можете посмотреть на странице internet.yandex.ru?

eva709
28 января 2016, 00:54

6.0

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Если речь идёт про Internet Explorer, обновите его, пожалуйста, на странице ie.yandex.ru. Если обновить не получается, установить любой другой браузер со страницы browser.yandex.ru. IE 6.0 — крайне устаревшая программа, что признают даже разработчики Microsoft.

antonlaz
28 января 2016, 00:55

Как всегда, Ваши изменения привели к худшему. Мне Ваши изменения вообще не нужны. Новый вариант стал для меня менее удобно. Я хочу прежний вариант. Как вернуться к нему?

musicx2004
28 января 2016, 00:55

синий.

 

евгений гусев
28 января 2016, 00:55

Белый вариант для меня-новичка подходящ-

Елена
28 января 2016, 00:55

Зашла сегодня в почту и расстроилась! входящие письма выглядят кучкой строчек.Очень не удобно(-1)

Может нужно как-то в настройки занести, а не поголовно всем навязывать...

УжААААААААс

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Уточните, пожалуйста, Вы имеете ввиду, что у Вас группируются письма с одинаковой темой? Если да и Вам это не нравится, снимите галочку с пункта «группировать по теме» над списком писем.

Флойдыч
28 января 2016, 00:55

синий ессно

Флойдыч
28 января 2016, 00:55

И не стоит слушать всяких тут "уникалов" и возвращать как было. Однозначно стало лучше, приятнее, красивее.

ludmila.strakbein
28 января 2016, 00:55
Мне всеравно но всои ящик попасть стало сложнее если раньше сразу попадала теперь часто и густо пишет проверить правильность написания адреса  и высвечивается рамка сервер удален  надоело заводить новые ящики да и та почта что пришла на 2 предыдущих осталась не прочитана Вот и ваши новшиства
Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Происходящие проблемы никак не связаны с оформлением почты. Это как начинка конфеты не зависит от её обёртки. Если у Вас возникают проблемы при авторизации, расскажите о них как можно подробнее службе поддержки, пожалуйста.

Peter-KR
28 января 2016, 00:55

Москвичи-программисты, верните старое оформление. Российский Народ Москва и так вконец задолбала, а тут и пользователей нищей глубинки и вы все достали. Вы что, показываете всем свой дебильный уровень знаний? Вы сначала спросите пользователей, а уж потом вводите свои заморочки. Либо сделайте несколько вариантов для выбора пользователями. Набрали себе в штат недоумков-сопляков-недоученных программистов, и мучаете народ. А ведь мы за интернет свои кровные платим. Так дайте за наши деньги достойное качество, а не всякую лабуду.

А вообще, Пользовательский Народ, давайте бастовать против Яндекса. Давайте переходить к другим. Тот же Рамблер намного лучше и удобнее. Присоединяйтесь к забастовке против этих "новаторов"!

unknown.9
28 января 2016, 00:55

Просто так перейти не удастся. По крайней мере ранще Яндекс был единственной (бесплатной) системой, предоставляющий интерфейс POP3. Так что, видимо, придется потерпеть.

Tara
28 января 2016, 00:55
Уберите, пожалуйста всплывающие подсказки в виде "у вас есть новые сообщения в подписках" и т.д. Или хотя бы добавьте возможность их отключить.
На нервы действуют, чесс слово.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Отключить это уведомление нельзя. Мы подумаем, как улучшить его работу.

dream.stroy-mk
28 января 2016, 00:55

не пойму, куда делась панель слева с входящими, отправленными, удаленными и тд....на работе, надо срочно отправить письмо, взяв адреса из отправленных, не могу найти папку....лучше б ничего не меняли....совершенно нет времени вникать в изменения...может этот глюк связан не с новой версией, но по времени его возникновения совпадает, чтоб найти нужное письмо и вообще саму папку отправленных приходилось идти в др кабинет, либо стала менять версию на облегченную, там папки появляются, но вид уже не тот =(

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Попробуйте нажать на знак плюса в левом верхнем углу страницы. Слева от марки с логотипом Яндекса.

bikovski2011
28 января 2016, 00:55

старый  был намного лучше .ничего лишнегоюне надо изобретать велосипедю

bc3
28 января 2016, 00:55

Пожалуйста, верните старый! Или оставьте хотя бы возможность отказаться от нововведений!

o.kir2010
28 января 2016, 00:55

Белый

willwin
28 января 2016, 00:55

Здравствуйте. Очень не хватает возможности аттачить файлы к письмам как в gmail.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Это как?

willwin
28 января 2016, 00:55

это драг-н-дропом на форму создания письма.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Хорошо, учтём.

Александр М.
28 января 2016, 00:55

  

А какой из вариантов нравится вам? 

Тот, который был раньше. Вы же не могли не догадываться, что обязательно будут те, кто захочет так как было раньше. Ну вот... вы оказались правы – они есть :)

 

Фиг с ним с новым дизайном... но верните возможность входить при помощи крупного центрального блока, без какой-либо дополнительной визуальной нагрузки. Просто одна большая форма входа. И все.

 

Спасибо! 

sash-ml
28 января 2016, 00:55

верните то чо было

Юлия О.
28 января 2016, 00:55

прежний вид почты можно пользовать, если заходить по адресу https://passport.yandex.ru/passport?mode=passport

 

 

 

mr-Leon
28 января 2016, 00:55

Не вижу смысла в переходе на новое оформление.

Из того, что есть сейчас - белый куда приятнее.

Наталья
28 января 2016, 00:55

мне больше по душе старый вариант, может просто привыкла?! ;))!!

Ирина Ти
28 января 2016, 00:55

синий

V-S-R
28 января 2016, 00:55

Мать моя женщина...

Оказывается СВЕТ нада включить...

Такое явление как пиксель-хантинг вам знакомо, создатели?!

Основная прична, по которой я не играю в квестовые игрушки...

Выполнить квест по поиску элемента оформления, который при наведении сменит форму указателя... А далее догадаться что нажатие на этот рычаг ... э... кнопку, простите изменит оформление ...

МАТЬ ВАШУ, там даже подсказка не выскакивает!!!

А я, знаете ли, не очень люблю нажимать НЕЧТО, что ДАЖЕ не имеет названия ...

И не говорите что это хреновая привычка -  за 20 лет общения с компами вирусы только на клиентсвиких тачках видел.

 

Полина
28 января 2016, 00:55
На маке глючит новое оформление
LenRuden
28 января 2016, 00:55

в обоих случаях не нравится зелёная табличка по центру "завести почту", портит весь "пейзаж"

LenRuden
28 января 2016, 00:55

в обоих случаях не нравится зелёная табличка по центру "завести почту", портит весь "пейзаж"

@imod
28 января 2016, 00:55

Мне нравилось прежнее оформление. Простое и солидное одновременно.

В новом не нравится Заводная Кнопа с Оторванной Ножкой.

 

 

@imod
28 января 2016, 00:55

Мне нравилось прежнее оформление. Простое и солидное одновременно.

В новом не нравится Заводная Кнопа с Оторванной Ножкой.

sorokova
28 января 2016, 00:55

белый

я не могу войти в почту с блекберри плейбук. верните белую нормальную почту!!!!!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Проблема с blackberry ещё актуальна? Если да, сообщите, пожалуйста, о ней в службу поддержки.

chilljack
28 января 2016, 00:55

Тёмный!!!!!!!!!!!!!

Марат А.
28 января 2016, 00:55

Уберите эту муть маркетинговую и оставьте как было!

Дмитрий С.
28 января 2016, 00:55
Да, старый интерфейс намного лучше и практичней. В новом лучше белый цвет.
Андреева Елена
28 января 2016, 00:55

Белый лучше. Синий депрессивный, т.к. очень тёмный.

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:55

Новое лицо Яндекс.Почты.

Комуто нечем занятся. накой по средине окна,один и тотже текст, ни кому не нужный. Если комуто нужно пусть читает в соответствуещей ссылке

Алексей Трухин
28 января 2016, 00:55

Нравится синий.


Удобнее - старый. Честно, всегда рабодовался, когда по центру появлялись огромные поля для логина, думал: молодцы ребята, хорошо продумали.

 

Короче, баловаться переодически можно, чтоб у людей возникало реальное ощущение "перемен", но потом быстренько возвращать тот вариант, который удобней по юзабилити. Наверняка над ним тоже голову долго ломали.

Анжелика Валерьевна
28 января 2016, 00:55

а мне нравится, когда есть выбор! и Яндекс его предоставляет! Спасибо за то, что не стоите не месте!!!!

sokolovam5
28 января 2016, 00:55

белый вариант оформления главной страницы Яндекс.почты более приятен для глаз

NickAcorne
28 января 2016, 00:55

я вот посмотрел на новый вид яндекс почты и подумал, что было бы очень круто, если бы тему можно было делать самому, то есть был бы редактор, как в создание блога: сам решаешь какой шрифт, какой фон, какие цвета, возможность загружать свою бекграунд картинку ну и т д... потому как сейчас из всех тем что предоставляет яндекс - мне не нравится ни одна... ну это ж дело вкуса, не правда ли? а так взял бы поставил бы любимую картинку, ну короче... сделал бы что захотел и уже не думал бы - нравится не нравится... почта это ж интимная вещь - даже не блог, у которого есть аудитория, почему бы не дать пользователю возможность самому оформить свою почту? 

Еще вот не смотрел - можно ли менять местами папки с письмами: но было бы круто, если бы это тоже можно было делать: кому то может удобно, что вначале идут входящие, потом все папки для фильтров, а потом только исходящие - меня больше устраивал старый вариант: входящие, исходящие, удаленные, спам, а потом уже мои папки... а если бы их можно было двигать и сортировать в свободном порядке - вот это было очень удобно!!!

 

Спасибо... надеюсь, что команда яндекс почты меня услышит... )

wwwpodkovaru
28 января 2016, 00:55

Старый интерфейс (или возможность выбора старого) верните и не любите людям головы!

idiosatva
28 января 2016, 00:55

Белый.А синий жутко раздражает.

myzport
28 января 2016, 00:55

старый, достала эта ненужная возня. "яндекс-онлайн" испортили, теперьи почту изуродовали. за месяц не поправят- свалю куда-нибудь на г-мейл или на рамблер

c.guzieva
28 января 2016, 00:55

Мне нравится старый вариант почты, а не эта ерунда!

tbmuntean
28 января 2016, 00:55

Zdravstvuite! U menia izmenilosi oformlenie pochti, mne ocheni trudno k etomu oformleniyu prisposobitisia Vernie mne pojaluista prejnee oformlenie

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55
К сожалению, это невозможно.
voitovvn
28 января 2016, 00:55

Приветствую

Мне нравится старый вариант, он уже не поддерживается?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55
Да.
voitovvn
28 января 2016, 00:55

Приветствую!

Верните желающим старый вариант!

sokolovam5
28 января 2016, 00:55

Мне е нравится синий фон главной страницы почты. И самое главное,не нравится черный фон папок почты: входящие, отправленные и т.д. Очень напрягает зрение. А еще по краям не видно функционаьных кнопочек, надо на черном или синем фоне тыркаться по всем подряд, чтобы найти нужную. Кому пришла такая странная идея усложнить жизнь пользователям. И еще предложенную лампочку можо использовать только нам главной странице , а уже на второй странице как-то не находится способа возврата обратно на светлый фон:-@

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55
Внутри почты Вы можете выбрать любойс вариант оформления из (!!) 33. Кликните по ссылке «Темы» в правом верхнем углу страницы и выберите наиболее приятный Вам вариант. Можно, например, белый, если Вам так хочется.
Garrys10
28 января 2016, 00:55

Новая ЖОПА ! скоты !  Верните, блядь, возможность переключения на нео 2003, 2006 !!!  Что это за ГОВНО  ??? !!!!

Garrys10
28 января 2016, 00:55

Бляди ! На вас никакой надежды... была нормальная почта, долго пользовался ей, не изменяя, по бизнесу. НАХУЯ ??? Мне эти рюшечки ? Дайте людям делать выбор за себя !!!  нео -2003 !!!  Продались нахуй - так прикрутите туда рекламных банеров пачку, с ебущимися коровами, а настройки ящика оставьте как есть !!!

В первый день зимы - подарочек, еби вашу мать !

aeserova
28 января 2016, 00:55

Как убрать это говно?

natali614826
28 января 2016, 00:55

Верните старое оформление почты!!!!!!!!!!!!!!! Или напишите как это сделать самостоятельно!!!!!!! Это принципиальный вопрос!!!!! Срочно!!!!!
Спасибо

tumakova-i
28 января 2016, 00:55

{

Aliona
28 января 2016, 00:55

Прежний

idiosatva
28 января 2016, 00:55

Да уберите вы дебильный синий цвет.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Смените его самостоятельно на белый :) Это всего один клик мышкой по лампочке в левом нижнем углу.

Елена
28 января 2016, 00:55

Мне нраввился старый вариант!

Елена
28 января 2016, 00:55

Старый лучше!(+1)

zvezdazzz
28 января 2016, 00:55

ЭТО УЖАСНЫЙ ВАРИАНТ. СТАРЫЙ БЫЛ ЛУЧШЕ И НАМНОГО УДОНЕЕ. ВЕРНИТЕ ОБРАТНО!!!!!!!

VetalRulez
28 января 2016, 00:55

Здравствуйте.

Меня в новом варианте напрягает всего лишь одна вещь.

А именно - в Файрфоксе есть замечательное дополнение Right Links (https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/right-links/?src=api). Оно дает открывать ссылки в новой вкладке простым щелчком правой кнопки мышки на ссылке. Привыкнув к нему, отказаться уже невозможно.

И вот в новой версии оформления почты это дополнение не срабатывает, при щелчке что правой, что левой кнопкой письмо открывается в этой же вкладке, потом приходится возвращаться назад, вобщем это жутко неудобно лично для меня. Так и не смог привыкнуть. Да и зачем, от удобного к неудобному привыкать?

 

Причем в "легкой" версии Right Links работает. Но там есть другие вещи, которые меня не устраивают, например, невозможность выделить сразу много писем, или поле "Дата".

 

В полной версии можно как-то все же вернуть нормальную работу дополнения? В настройках ничего по этому поводу не нашел.

Спасибо.

 

ЮРИЙ
28 января 2016, 00:55

Привет! По старому мне больше нравилось, мешает!

 

Александр, Екатерина Фроловы
28 января 2016, 00:55

старый

pocr.uryupinsck
28 января 2016, 00:55

мне нравится синий

Cергей Николавич Шоётов
28 января 2016, 00:55

Мне нравится старый вариант. Если можно, то его верните. Здесь почта глючит-

пока пишешь письмо, оно несколько раз уходит в черновик и приходится его возвращать, чтобы дописать!!!! Это брак новинки, как его устранить?

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:55

синий

nkarol
28 января 2016, 00:55

тот вариант, что вы сделали сегодня с почтой, самый ужасный и очень не удобный!!! Я отказалась от gmail в свое время, потому что было очень неудобно и не понятно где писать ответ, отправлено ли письмо,а теперь вы такую фигню сделали - отвечать на письма в отдельном окне внизу письма. И верните все кнопки на место, пожалуйста! Когда письмо длинное и с многими предыдущими вложениями, приходитмся очень долго крутить экран вниз,чтоб найти ту кнопку "ответить" или "ответить всем"

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Кнопки «Ответить», «Удалить», «Переслать» и прочие кнопки управления есть вверху страницы, не только внизу. Внизу сделана так называемая «быстрая» форма ответа, чтобы было удобно ответить быстро на письмо. А при помощи кнопок вверху страницы Вы попадаете в обычную полную форму написания ответа.

plan2004
28 января 2016, 00:55

Верните все обратно или хотябы раскажите как это сделать. Периодически не получаю вложения, нет кнопки ответить. Что за фигню вы там сделали. Неужели темы оформления важнее смысла? Это почта - инструмент работы, а не картинная галерея

Антон Пивоваров
28 января 2016, 00:55

(+1)ciniy

Андрей
28 января 2016, 00:55

Прошлая, Природа - была лучше. Постоянно менялась и глаза от чтения не уставали (удачное цветовое соотношение и постоянная смена картинок - это успакаевает и не напрягает). Глаза на фоне белого цвета - очень сильно напрягались и начиналась резь в глазах!

t201102.sergeeva
28 января 2016, 00:55

старый вариант меня устраивал.

shubin
28 января 2016, 00:55

У меня вообще какая-то непонятная почта, написано- извините у нас что то сломалось уже чиним, или так у Всех?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Сейчас всё должно быть в порядке! Извините за неудобства!

larisa.pasichnyk
28 января 2016, 00:55

прежний был лучшеo_O

Наталья Савина
28 января 2016, 00:55

белый

Leenooka
28 января 2016, 00:55

синий

nikita.bacherikov
28 января 2016, 00:55

Мне нравится белый и синий)))

 

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:55

Синий 

arinacat
28 января 2016, 00:55

:-)Я хочу  с морем (мертвым оно великолепно)

ADI18
28 января 2016, 00:55

Новое лицо - это круто, но может сменить ориентацию?

АЛЕКСАНДР ХАЗОВ
28 января 2016, 00:55
Kak hotite
Дарья Александровна
28 января 2016, 00:55

Привет! На мой взгляд, синий, более стильно и презентабильней!

Галина
28 января 2016, 00:55

белый

АннаМ
28 января 2016, 00:55
После того как изуродовали  новым дизайном внешний вид ЛИЧНОЙ страницы  на Я.ру - это  новое оформление почты  кажется такой мелочью...Его  никто не видит кроме меня  , да и  я  его вижу сек 10 пока набираю пароль....А вот личную страницу на Я.ру ,теперь серую и унылую, благодаря горе- дизайнеру, видят все.....
Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

Вы не совсем правы. Настройки своего блога или клуба Я.Ру можно по-прежнему изменять, создавать своё оформление, цвета и изображения. Те же клубы или дневники, что сейчас не имеют никакого оформления, не имели его и раньше.

АннаМ
28 января 2016, 00:55
Да как же я могу изменить эти серые заплатки на моей странице ? /а вы свои бледно зеленые, ну и цвет( /  Теперь такой настройки нет. Теперь, вместо 8 пунктов настроек на странице, осталось 4. Цвет блога, это бледная тень цвета фона  и его НЕЛЬЗЯ поменять. Цвет букв  тоже нельзя изменить.Они просто черные. Выглядит погано и безвкусно. Теперь  я вижу газету вместо моей цветной страницы. И это сделали с моей ЛИЧНОЙ страницой даже не спросив, хочу ли я этот дерьмовый  дизайн.Навязали , как всегда..ладно если б лучше было..
Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:55

А мне нравится синий!

Дмитрий Флёров
28 января 2016, 00:55

Синий

dima.shubenok
28 января 2016, 00:55

синий

 

ackimow.andrey2010
28 января 2016, 00:55

мне обои нравятся!!

:-P

vbereznitski
28 января 2016, 00:55

хватит импровизировать:оставьте внешний вид,как было! Почему без ведома меняете его???(((

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:55

синий

Людмила Б.
28 января 2016, 00:55

синий  ;-)

teror.igor
28 января 2016, 00:55
друзья всем привет!я не пойму можно ли встовлять фото?если да то как?
Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

При написании письма Вы можете прикладывать картинки во вложения: http://help.yandex.ru/mail/?id=1113145

shilin.valentin2011
28 января 2016, 00:55

пусть всё будет по прежнему.мне нравиться.http://specjob.com

Gulnara
28 января 2016, 00:55

Мне нравилось прежнее оформление(((

Faith99
28 января 2016, 00:55

Почему в яндекс почте поменялся цвет писем на чёрный ???

Весёлый котик
28 января 2016, 00:55

вернули синий :)

Faith99
28 января 2016, 00:55

Да... по многочисленным просьбам телезрителей :-D

OPP34
28 января 2016, 00:55

Верните пожалуйста СТАРЫЙ интерфейс! Новый полное ГАВНО!

rasiermesser
28 января 2016, 00:55
Как вернуть старую версию почты?
Masha26111992
28 января 2016, 00:55

класс

madam-klbo20122.kulyova
28 января 2016, 00:55

Синий

baron0513
28 января 2016, 00:55

Новый

ПК ООО "Универсал"
12 сентября 2016, 11:08
Старая почта была значительно удобнее. Зачем так резко изменили? Работать не возможно. Ничего не видно, отсутствуют привычные кнопки, в общем полное, извините, дерьмицо.
Тимофей, служба поддержки
13 сентября 2016, 13:10
Добрый день!
Пользователям интерфейс доступен более года. Уточните, пожалуйста, что именно сливается? Какие кнопки потерялись?
alf-nn
22 сентября 2016, 15:31
Тимофей, служба поддержки,
Сливается все!!!!!!! Панель меню с рабочей областью, так же с рабочими папками, когда открываешь сообщение оно сливается с общим фоном... зато реклама отлично смотрится на всем белом!!!!! я то присматриваюсь, у меня огромный экран монитора и хорошее зрение, а вот моя мама ничего не видит и с очками в своей почте Яндекс? Вам в голову не приходило, что есть много у Яндекса и пожилых пользователей, что для них Вы можете предложить??? 
alf-nn
22 сентября 2016, 15:37
Тимофей, служба поддержки,
Между значками в Меню и началом первой строчки в списке писем, крупным жирным шрифтом торчит рекламная строка! и все это вместе сливается!! потому что единый фон на все, раньше рекламная строчка хоть мельче была! Я теперь свою почту открываю и вижу самую первую жирную строчку-рекламную!!! 
alf-nn
22 сентября 2016, 15:40
Тимофей, служба поддержки,
смотрите Вы сами рекламу жирной строкой между рабочих строк!!!!!!!! Посмотрите как майл сделал такую строку, рамблер?
alf-nn
22 сентября 2016, 15:46
Тимофей, служба поддержки,
У меня почта на Майле и на Яндексе, я когда с Майла переключаюсь, у меня такое ощущение, что у меня Яндекс страница работает как раньше было в "легкой" временной версии, когда плохой интернет ))))
alf-nn
22 сентября 2016, 15:48
Тимофей, служба поддержки,
когда переходишь из почты Майла и ярких интернет картинок в новую почту Яндекс, такое ощущение, что ты попал на прием офтальмолога, все черно-серое на белом фоне и банеры рекламные цветные мельтешат ))))))))))) 
alf-nn
22 сентября 2016, 15:49
Тимофей, служба поддержки,
Вам самому то приятно на такую Вердовскую страницу смотреть??????
alf-nn
22 сентября 2016, 15:54
Тимофей, служба поддержки,
Сделайте тогда и рекламный баннер бледный!! и объясняйте своим заказчикам, что у Вас новый дизайнер-офтальмолог!!!!!! )))))))) а че нет то??????????? Почему только пользователи должны страдать...пусть рекламодатели страдают тоже, посмотрим сколько тогда у вас останется клиентов с таким "продвинутым" дизайном!!!!
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:31
Добрый день!
Я постараюсь в одном сообщении ответить на все Ваши вопросы.
Во-первых, мы просим не переходить на личности в данном блоге. И хотели бы видеть конструктив. 
Во-вторых, мы ведём работу над контрастностью фона. 
В-третьих, рекламу Вы всегда можете отключить в настройках ящика, раздел Прочие параметры.
В-четвёртых, Вы можете выбрать любую тему с помощью соответствующего значка рядом с шестерёнкой в правом верхнем углу экрана. В том числе и тёмную.

proff.turkin
23 сентября 2016, 11:02
Новый интерфейс ужасен. Работаю в почте по 6-8 часов в день. Постоянно возникает ситуация что письмо приходит, открываешь и читаешь его, возвращаешься во входящие - и оно исчезло. его нет ни в других папках, оно не ищется поиском по адресу и т.д. Огромное кол-во ошибок, постоянные вылета страниц при ответе на письмо. Напоминает историю с кинопоиском. из относительных плюсов - возможность видеть и сразу открывать вложения. В целом  - ужасно.

Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:24
Добрый день!
Видимо, Вы просто нажимаете на цифру рядом с названием папки. Таким образом выделяются только непрочитанные письма. Так действительно письма не будет видно.
Расскажите, пожалуйста, об ошибках с "вылетанием"?
Ваше благородие
26 сентября 2016, 12:46
Верните старую, практически идеально работающую почту! И дело не в интерфейсе. Большинству нормальных пользователей он "до лампочки". Вы умудрились и в программировании накосячить так, что почта потеряла логику и перестала стабильно работать. Теперь стабильно только косяки появляются...
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:25
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, где именно логика потерялась? Какие косяки и ошибки со стабильностью наблюдаются в ящике?
Cat Bonehead
5 октября 2016, 03:46
Хочу обратно свою красивую почту, а не это уродство!!!!!!
Это что, облегченный вариант? И на кой он мне? ПРОТИВНО заходить. отдает чем-то казенным и больничным. Не хочу - любила свой яндекс почты. Пойду искать другой.
Меня кто-то спросил хочу-ли я видеть такую почту?????
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 19:07
Может быть, ситуацию исправит какая-нибудь красивая тема оформления? Посмотрите в каталоге тем, у нас их много! Возможно, что-нибудь придется Вам по нраву? Темы можно посмотреть, кликнув на значок справа от шестеренки настроек в правом верхнем углу ящика.
tbmuntean
13 декабря 2018, 01:56
pojaluista, Vernite moiu pochtu!!!
Александр Мымриков
28 января 2019, 21:21
яндекс это больная кампания и больная на всю голову.посматрите на телеграм .если дважди два так она и есть. у васже стали к этим числам прибовлять нули и причем поразному сидя в этом винигре продолжают делать какоето рагу.гнать надо всех и начинать сночало выграет тот ктобудет стремится к простоте.учитесь у дурова и чаще смотритесь зеркало ваша почта это кашар именно такое ей название.очень горько сматреть на достижении россии.
Александр Мымриков
28 января 2019, 21:31
что то ты через телеграм камне заходил признал сваю дебильность.простая вещ все росийские спецслужбы хотели закрыть но люди нехотят растоваться с простатой и камфортом а от вашей почты уже хочется бежать как от сатаны людей необманеш 
Николай Сергеевич
3 октября 2020, 06:57
Почта когда-то была неплохой, а сейчас это рекламная помойка! Буду пробовать выбросить браузер яндекса и заменить его пусть менее удобным, но без рекламы!
b4bk1n.serg
24 марта, 09:12
Прежний для меня был удобнее !