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Блог Почты

Ваша переписка в безопасности

Чтобы обеспечить еще более надежную защиту вашей переписки, с сегодняшнего дня Яндекс.Почта полностью переходит на работу через протокол HTTPS.

Данные, передаваемые по этому протоколу, шифруются, что обеспечивает защиту от прослушивания сетевого соединения.

Настроить работу Яндекс.Почты через протокол HTTPS вручную можно было и раньше. С сегодняшнего дня, даже если вы пользуетесь незащищенным интернет-соединением (например, открытыми сетями Wi-Fi, в которых злоумышленникам легко перехватить информацию, передаваемую между вашим компьютером и интернетом), ваша переписка в Яндекс.Почте всегда будет надежно защищена.

С этого момента для тех, кто регистрируется в Яндекс.Почте, протокол HTTPS уже включен по умолчанию. Переключение существующих пользователей идет прямо сейчас и завершится в течение нескольких часов.
142 комментария
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Nadya
28 января 2016, 00:53

спасибо, подумаю над тем, чтобы деловую переписку перевести на яндекс тоже

tolokonnikova.zhanna2011
28 января 2016, 00:53
КЛАСС!
ser.ugryu
28 января 2016, 00:53
Т.е., Большой Брат отдыхает?
Верхотуров Дмитрий
28 января 2016, 00:53

Старший же, старший!

Dmitry
28 января 2016, 00:53

Отдыхает тот, кто не связан с ББратом (и хочет узнать содержание нешифруемой ВАМИ переписки).

 А ББрат - продаёт лицензии. И СОРМ - без работы не остаётся.

 

 PGP - как вариант. Или - свой (собственноручно написанный) аналог, самый надёжный вариант.

leksa74
28 января 2016, 00:53

PGP?>plis>leksa74@yandex.ru

crazymuzzle
28 января 2016, 00:53

молодцы

diamondd25
28 января 2016, 00:53

Ещё какие!!!

James.Devivan
28 января 2016, 00:53

Это конечно же хорошо, но раньше я её отключил из-за большего потребления интернет-траффика (когда пользовался беспроводом).

Kevin
28 января 2016, 00:53

https практически нисколько не добавляет к потребляемому трафику. Несколько килобайт в начале сессии, расходуемые на выработку сеансовых ключей, и все.

Dmitry
28 января 2016, 00:53

+1

Maxim Ashikhmin
28 января 2016, 00:53

А как же сжатие трафика? Шифрованный уже не сожмётся.

Kevin
28 января 2016, 00:53

Если вы про gzip/deflate, то он сначала сжимается, а потом уже шифруется.

James.Devivan
28 января 2016, 00:53

Да и кстати, из-за этого страница почты больше не отображается в визуальных закладках Бара. Это можно как-нибудь исправить?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Попробуйте просто нажать на кнопочку «обновить», которая появляется при наведении курсора мышки на закладку с Почтой. Содержимое должно обновиться.

James.Devivan
28 января 2016, 00:53
Естественно, я попробовал все  варианты с обновлением до того как написать сюда. Закладка обновляется ровно до того момента, до которого пускает почта. То есть появляется фон и логотип Яндекса.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

А сама почта у Вас открывается нормально?

James.Devivan
28 января 2016, 00:53

Да, нормально.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Проверим, спасибо!

Данил Иванов
28 января 2016, 00:53

Скажите, пожалуйста, какой браузер и какая версия Яндекс.Бара?

James.Devivan
28 января 2016, 00:53

Сейчас обновил Firefox до 9.0.1 от Яндекса (встроенный бар 6.5.0) - исправли, теперь там значёк почты с кол-вом непрочитанных писем.

До 6.5.0 был предыдущий бар.

 

Спасибо, Яндекс, что всё исправили.

apollo2k4
28 января 2016, 00:53
Но сертификат по прежнему самоподписанный :(
Balantay
28 января 2016, 00:53

У меня все нормально

Просто добавь YandexExternalCA в список доверенных подписывателей сертификатов

apollo2k4
28 января 2016, 00:53
Отличное решение. Прямо как прострели себе руку…
diamondd25
28 января 2016, 00:53

Лучше стрелять в .....(в .опу раненный джигит, далеко не убежит).

ApLeEtNpAova
28 января 2016, 00:53

hi

markiz.kt
28 января 2016, 00:53

Мы в ответе за тех кого возбудили ? !(B)

leksa74
28 января 2016, 00:53

DAESCH BASTU KARSPERSKOMU?ALEX...15:11  14.12.20011

aaz
28 января 2016, 00:53
А в каком браузере (версия, ос) это проявляется?
apollo2k4
28 января 2016, 00:53
Google Chrome 17 на Windows 7 SP1
Balantay
28 января 2016, 00:53

Ну так кто виноват что на такой софтине сидите.

У меня google chrome 13 под kubuntu 10.04 и google chrome 13 под gentoo.

В генте вообще серт изначально стоял как трастед

apollo2k4
28 января 2016, 00:53
Ах ну да у меня не православная операционка
90% пользователей компьютеров еретики…
leksa74
28 января 2016, 00:53

DAES BASTU KASPERSKOMU?ALEX...15:12>14.12.20011

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Сертификат для Яндекс.Почты Yandex Mail Service действительно подписан Яндексом, а точнее более глобальным сертификатом Яндекса  YandexExternalCA, которому было выдано право подписывать другие сертификаты. А YandexExternalCA подписан GTE CyberTrust Global Root, так что всё в порядке. 

apollo2k4
28 января 2016, 00:53
То, что Вы мне рассказываете я прочитал в сертификате. Мне даже не критично то, что он самоподписан, мне интересно почему программы работающие с сертификатами не знают об этом…
Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Вероятно, в настройках этих программ что-то не так, что они не доходят до корневого глобального сертификата. То есть на самом деле сертификат Яндекс.Почты является не самоподписанным, а вполне официально выданным более глобальным сертификатом, который имеет право выдавать сертификаты.

 

Может, проблема всё же в том, что Вы используете не stable сборку Chromium? Сейчас stable для Win — 15.

apollo2k4
28 января 2016, 00:53
То есть Вы считаете, что система работы с сертификатами в stable и dev сборках работает по разному?
И сертификат выдан вчера и обновление до сих пор не раскотилось по сети (при том, что и Google Chrome и Windows обновляются полностью сами)?

P.S.: Спасибо, я в курсе какая сейчас стабильная версия Google Chrome. Я осознанно использую Dev версию
Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Вы считаете, что система работы с сертификатами в stable и dev сборках работает по разному?

Этот вопрос всё же лучше задаить разработчикам браузера.

А выдан он не вчера, а 6.10.2011

Вы уверены, что речь идёт о сертификате Яндекса? Не может быть так, что Ваш провайдер проксирует всю информацию, в том числе и для нашего хоста указал свой сертификат.

 

apollo2k4
28 января 2016, 00:53
Провайдер вряд-ли что-то делает с трафиком в моем канале.
nk.0
28 января 2016, 00:53

Список доверенных сертификатов на каждой машине свой.

mutt тоже считал этот сертификат самоподписанным, а firefox --- нет. Поэтому пришлось скопировать файл. Теперь всё ok.

Kevin
28 января 2016, 00:54

Мы внимательно изучим, как ведет себя разработческая версия Chrome. Однако, сертификат на mail.yandex.ru действительно выдан через цепочку CA, ведущую к GTE CyberTrust Global Root, входящему в список доверенных корневых CA в Windows.

Нам поможет, если Вы укажите номер сборки Chrome и пришлете точную ошибку, которую показывает браузер.

Спасибо.

apollo2k4
28 января 2016, 00:54
Я прошу прощения за наезд – это похоже бага интерфейса в Google Chrome. Он мне такое же писал при входе на Google+. Сейчас Google Chrome обновился пишет, что все нормально и сертификат валиден.
diamondd25
28 января 2016, 00:54

Мне в день по три раза предлагает обновить Google. Зачем менять то, что и так хорошо пашет.

apollo2k4
28 января 2016, 00:54
Как-то вы перегибаете. Обновления бывают в среднем раз в неделю. А не нравиться, не пользуйтесь никто не заставляет…
Пока программы пишут люди в них будут ошибки и сделать так чтобы потом не обновлять ни у кого ещё не вышло…
diamondd25
28 января 2016, 00:54

Согласен с Вами полностью. Но в данный момент мне нравится Google который стоит у меня, мне его хватает и я не писал о каких либо ошибках(по крайней мере я их не виху, меня полностью устраивает). А по поводу обновления, не всегда , но бывает по ходу работы несколько предложений в день обновить Google. Высказал, чисто своё мнение.

leksa74
28 января 2016, 00:54

DAES BASTU KASPERSKOMU?>15:1414.12.2011...

t80y
28 января 2016, 00:54

Хорошая защита всегда хорошо.

Виталий
28 января 2016, 00:54
Лучше бы разрешили push-доступ для почтовых клиентов.
leksa74
28 января 2016, 00:54

push?:-@-sto eto?S UWAZENIJEM,ALEX...

Виталий
28 января 2016, 00:54

Те, кто занимаете разботкой, поймут. А я объяснить не смогу, так сам толком не знаю что это такое, но знаю как удобно пользоваться почтовыми клиентами с такой возможностью.

ataman13752
28 января 2016, 00:54

От всей души благодарю. И очень Вас уважаю. Искренне желаю Вам успехов.

vasil-home
28 января 2016, 00:54

а у меня почта теперь не не работает>:-)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Именно с сегодняшнего дня? Что конкретно не работает, опишите, пожалуйста.

Юрий Сотник
28 января 2016, 00:54

И у меня аналогично! Вчера перескочила во что-то аналогичное "легкого режима", написано "Ой, у нас что-то сломалось..." В "мазиле" В "Хроме" - работает, но пользуюсь то я "мазилой", с какать дюже неудобно. "Мазилу" переустанавливал - бесполезно

А ящик используется для деловой перписки, для "Яндекс.Директ", для работы с клиентами.

У меня легкая паника...

diamondd25
28 января 2016, 00:54

Да не панекуй, всё будет хорошо, ОКЕЙ типа.

gorodvesna
28 января 2016, 00:54

Не знаю, с этим связано или нет, но у меня перестал открываться ящик на яндексе на одном компе - при открытии дает превышение времени ожидания. Причем на других в той же сетке этот ящик открывается

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54
А браузеры везде одинаковые используются? Может, антивирусы разные?
vladi-mir11
28 января 2016, 00:54

Такая же проблема. "ой, у нас что-то сломалось..." уже неделю наблюдаю! Браузер Mozilla Firefox 8.0. Антивирус пробовал отключать- бесполезно. У меня несколько ящиков на Яндексе, но придётся переходить на гугл и мейл.ру, пользоваться Я.почтой невозможно, а служба поддержки так и не ответила :( Всё дело в новом протоколе, я раньше пробовал включать сам- такая же галиматья выходила, просто сразу обратно переключал, а теперь этого сделать не могу- настройки недоступны :( Что же, браузер менять теперь? Что удивительно: на гугле тоже такой протокол включил- никаких проблем.

 

vladi-mir11
28 января 2016, 00:54

Точно, поставил IE- Я.Почта отобразилась в нормальном виде... Для чего было всем по умолчанию менять протокол? Ладно бы работало всё нормально...

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Это не новый протокол, он более безопасный, чтобы данные, передаваемые от Вашего компьютера нашим серверам и обратно на Ваш компьютер, невозможно было перехватить.

Сейчас проблема, как я понимаю, устрнанена?

vladi-mir11
28 января 2016, 00:54

Он новый в моих настройках... причём установили его по умолчанию не спрашивая. Не спорю, защищённое соединение гораздо лучше не защищённого, оттого и пробовал ранее сам ставить в настройках HTTPS, но когда это на Яндексе не работает (на гугловской почте с HTTPS проблем нет с тем же браузером), то что толку с такого нововведения? только лишние хлопоты. Проблема решена (если это можно назвать решением) путём отключения этого протокола с другого, временно установленного браузера. Неплохо было бы Яндекс.Почте решить вопрос о совместимости в работе по этому протоколу с браузером Firefox- браузер то популярный, и проблемы не только у меня одного возникли. Может быть разъяснить, что поменять в настройках, чтобы работало всё корректно.

leksa74
28 января 2016, 00:54

Mozet bit ti ofisnij rabotnik?

leonid.pronintzev
28 января 2016, 00:54

OK!

 

Савченко Дмитрий
28 января 2016, 00:54

Это просто замечательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Дмитрий Савченко

Руслан
28 января 2016, 00:54

очень хорошо

anatoliyokorokov
28 января 2016, 00:54

...спасибо...

atom6342
28 января 2016, 00:54

К сожалению, на нашем предприятии протокол HTTPS запрещён к доступу (т.к. при этом теряется контроль за действиями сотрудников в интернете).

Логично было бы, если б "Яндекс" предлагал пользователям на самостоятельный выбор: HTTP или HTTPS. А теперь - придётся искать другой почтовый сервер, не имеющий такого протокола. Увы, прощай, "Яндекс".

aaz
28 января 2016, 00:54
Выбор есть. В Яндексе вообще всегда выбор есть.
Зайдите в Настройки -> Безопасность и выключите доступ по HTTPS.
Просто это должно быть осознанным решением для каждого пользователя/предприятия. По-умолчанию - безопасность. Хочется подглядывать - надо специальное действие сделать.
gorodvesna
28 января 2016, 00:54

помедленнее, пжлста, для тупых. В каких Настройках менять - броузера, Яндекса, почты? А то у меня с одного компа в сетке ящик перестал открываться, с остальных тот же ящик открывается. Где тут собака порылась?

leksa74
28 января 2016, 00:54

SUPER!(love)(+1)...:-|!

sergemalini2009
28 января 2016, 00:54

почта не работает уже второй день.

Худшего момента для перехода на новый протокол Вы не могли придумать.

Вы что, не знаете, что в конце года идет его "закрытие" и оперативная связь крайне важна?

С.В.

ikulagin
28 января 2016, 00:54

И теперь корпоративный антивирус, установленный на корпоративной прокси, может отдохнуть. Ну, удружили.
+1 повод уйти в гугл и не вернуться.

aaz
28 января 2016, 00:54
Там, напомню, HTTP вообще нет в почте.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:54
На Яндекс.Почте нет вирусов :)  Как связан корпоративный антивирус с переходом на безопасный протокол https?
k-zakovryashin
28 января 2016, 00:54

сударь, не смешите )

нормальный "корпоративный прокси" позволяет проверять содержимое передаваемое через https тунель. и антивирусы отлично все проверяют

 

sova7755
28 января 2016, 00:54

Спасибо за вашу неустанную заботу о нас).

marketing-miks2011
28 января 2016, 00:54

Что делать, если работает только легкая версия почты?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Вы получаете какие-либо сообщения об ошибках? Какой браузер используете и какую точно версию? Посмотреть это можно на странице http://internet.yandex.ru .

marketing-miks2011
28 января 2016, 00:54

Да, Выходит сообщение, об ошибке сертификата безопасности. Используется Интернет Exproler 8 версия.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

А Вы не могли бы проверить работу почты в другом браузере? Скачать любой другой браузер можно на странице browser.yandex.ru.

Используете ли Вы какой-нибудь антивирус? Если да, то какой?

marketing-miks2011
28 января 2016, 00:54

Добрый день!  Спасибо за рекомендации - установлена Опера. Внешний вид почты восстановился, но теперь при работе с почтой периодически  выходит предупреждение системы безопасности - Цепочка сертиф. сервера неполная и подписанты незарегистрированы.  

georgii puxov
28 января 2016, 00:54

Благодарю за информацию.Ценю Вас за надёжность и безопасность!

Антон Мазаев
28 января 2016, 00:54

скажите, может и не в тему, но как включить постоянное отображение картинок в письмах, которые приходят, например, в качестве уведомлений с яндексовских сервисов?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

В настройках Яндекс.Почты на данный момент нет никаких настроек, запрещающих или разрешающих показ изображений. Напишите, пожалуйста, в службу поддержки, проиллюстрировав проблему снимками экрана.

valeryfan
28 января 2016, 00:54

В нашей школе установлен Proxy Server Squid. Он осуществляет контентную фильтрацию. Программа долго настраивалась. Через зту программу происходит обмен почтовыми сообщениями. С 8.12.11 при работе с почтой сервер отказывает в соединении. Что и через какие порты теперь должно пропускаться неизвестно. Пока школа осталась без почты.

Adm495/ГОУ СОШ 495 Москва

Kevin
28 января 2016, 00:54

Нужно разрешить метод connect на порт 443/tcp.

Елена
28 января 2016, 00:54

Очень стоящее начинание!

morozik04
28 января 2016, 00:54

Представляю себе выпуск новостей в январе: "...в конце прошлого года начался массовый отток пользователей Яндекс. Они разъярены невозможностью пользоваться своими почтовыми ящиками, а также бесконечными сменами интерфейса. В странах СНГ снова пишут письма на бумаге!..."

k-shon2011
28 января 2016, 00:54

Спасибо,но есть некоторые неудобства. На майле удобнее,хотя там часто

взламывали почту.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54
А что именно неудобно?
greenkod
28 января 2016, 00:54

 

 

 Ваша переписка в безопасности

Чтобы обеспечить еще более надежную защиту вашей переписки, с сегодняшнего дня Яндекс.Почта полностью переходит на работу через протокол HTTPS.

Данные, передаваемые по этому протоколу, шифруются, что обеспечивает защиту от прослушивания сетевого соединения. 

 

Настроить работу Яндекс.Почты через протокол HTTPS вручную можно было и раньше. ваша переписка в Яндекс.Почте всегда будет надежно защищена.

 

Имхо, не имеет  к безопасности отношения.  Почта-то  в ваш ящик на яндексе из интернета и обратно по 25 порту ходит, такчто всё равно Вашу почту прочитают, кому надо. Это первое. Второе. В случае, если ваша почта представляет интерес для органов, сам Яндекс выдаст содержимое вашего почтового ящика. . Так о какой защите речь? )))И в первом и втрой случае,только шифрование самого сообщения действительно надёжно защищает сообщение от кого угодно. Такова, например  защита, которую даёт PGP.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

25 порт используется только самими пользователями при работе с SMTP сервером. И он тоже работает с шифрованным соединением (SSL) через порт 465.

Но можно, конечно использовать тайный язык с шифрами при написании письма ;)

rpg-14
28 января 2016, 00:54

12 декабря 2011 года, 02:26

25 порт используется только самими пользователями при работе с SMTP сервером. И он тоже работает с шифрованным соединением (SSL) через порт 465.

Но можно, конечно использовать тайный язык с шифрами при написании письма .

 

 

 

Попытка обратить в шутку неудачна.Разумеется, 465 порт SSL работает. Но разве у вас SSL с сертификатом на 465 порту? Нет. У вас т.н. оппортунистическое шифрование.. Ну да ладно..

 

Yandex.Mail" <support@mail.yandex.ru>:


Мы приняли решение заменить шифр на RC4, чтобы сделать наших пользователей неуязвимыми к широко известной в последнее время атаке BEAST (ее описание легко найти в интернете). Вам, как любителю криптографии, известно, что RC4 - это потоковый шифр, а AES - блочный. Потоковые шифры неуязвимы а атаке BEAST в силу своей природы, а RC4 - единственный доступный потоковый шифр, поддерживаемый в веб-серверах и браузерах.


Хочется также отметить, что слабость и уязвимость RC4 во многом зависят от способа его применения. Так что мы не стали бы называть его неактуальным. В случае использования SSL безопасность пользователей не страдает, вот хорошая статья по теме:http://blog.ivanristic.com/2009/08/is-rc4-safe-for-use-in-ssl.html

Мы снова вернемся на использование блочных шифров, когда все браузеры и веб-серверы будут поддерживать TLS 1.1, неуязвимый к атаке BEAST.  "

Вы когда говорите, Иван Васильевич, такое ощущение,  что вы бредите (с)
Для сравнения,  взгляните на скорости шифрования (в мегабитах в сек) для процессора core duo 2 2000 :

rc4 – 350
blowfish – 122
twofish – 80
aes – 55
IDEA – 16
TEA – 12 RC4 обладает высокой производительностью и ни один алгоритм даже близко  не приблизился по производительности к нему, а потому он хорошо подходит для шифрования трафика в высокоскоростных сетях, для VPN решений, например. Не связан ли массовый переход веб-почты яндекса на https с переходом на  RC4 ?  Хотите снизить нагрузку на сервера ? Но как то думалось,что в современных условиях это уже не актуально ))RC4 взломан не только в ряде теоретических, но и практических вариантов использования,С помощью ряда ньюансов от этих атак можно защититься (хэширование вектора инициализации и ключа, отбрасывание начального участка гаммы), но строго говоря он не может больше считаться криптостойким. Из текущих стандартов его рекомендовано выводить и в новых системах не использовать. Почему же используете вы в Яндекс.Почте и не используете, например,в ЯЧндекс-Деньгах? А в Яндекс.Деньгах SSL с использованием AES-256, не так ли))
"Yandex.Mail" <support@mail.yandex.ru>:
"Мы снова вернемся на использование блочных шифров, когда все браузеры и веб-серверы будут поддерживать TLS 1.1, неуязвимый к атаке BEAST."
Неправда.Не содержащие AES режимы актуальны для совместимости с какими-нибудь старыми программами , смарт-картами, встраиваемыми устройствами и т.д., но не для веб-серверов и браузеров с обычных операционных систем нормальной версии openssl-lib.Так все таки в чем загадка перехода на старый шифр? )) С включением AES в аппаратную поддержку Intel-процессоров на таких серверах   ( увас наверняка  Intel - 100 % ) ,не должно быть никаких проблем — AES таким  способом далеко обгоняет всех по производительности. Кроме того AES занимает меньше памяти, параллелится (вероятно актуально при обработке миллионов параллельных запросов) и многое, многое другое ))

Итак, господа, внятный ответ   будет? Кому понадобилось и в каких целях  уйти с криптотойкого алгоритма AES-256 на устаревший и небезопасный RC-4 ?
kiav
28 января 2016, 00:54

Спасибо, удружили! То-то я думаю, почему с четверга не могу открыть почту через браузер. У нас в конторе системная политика такова, что безопасные соединения блокируются.

Сергей С.
28 января 2016, 00:54

Третий день не работает почта. Пишет:

 

В настоящий момент доступ к почтовому серверу закрыт. Однако сотрудники Яндекса сейчас исправляют эту проблему, и ситуация меняется буквально на глазах. Через 2 секунд будет произведена автоматическая попытка обновления.

 

При этом количество входящих писем сбоку отображается. Поддержка отмалчивается. Что характерно: ящик на другом аккаунте работает без проблем.

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54
Починим обязательно.
Сергей С.
28 января 2016, 00:54

Всё заработало, спасибо!

ura.kyzmin
28 января 2016, 00:54

поддерживаю это решение.

tutain
28 января 2016, 00:54

Еще один жирный "+" в пользу Яндекса.;-)

leksa74
28 января 2016, 00:54

(love)(+1)(B)(+1)[:]|||||||||[:](love):-OB-)o_O:-$:-O(+1)SPASIBKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Сергей
28 января 2016, 00:54

Большое спасибо за заботу.

Svetlana Danilova
28 января 2016, 00:54

с сегодняшнего утра почта перестала открываеться - изображает из себя "кони бегали по кругу" - кол-во писем показывает, дает залогиниться, но в саму почту не входит - выбрасывает на окно авторизации и так по кругу

что делать?

с телефона и планшета тоже не возможно попасть в почту :(

Дюдюка Б.
28 января 2016, 00:54

У меня тоже самое. Одна радость-хоть можно надеяться,что это не взлом.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Сейчас проблема должна быть устранена. Ведь так?)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Проблема должна быть уже устранена.

raisahromova-r
28 января 2016, 00:54

Очень нужная функция.

Дюдюка Б.
28 января 2016, 00:54

Скажите пожалуйста,с чем может быть связано,что я уже второй день не могу зайти в почтовый ящик и меня всё время при попытке прочитать письма выбрасывает на авторизацию,хотя я уже авторизована? Все сервисы,кроме почты,доступны ..При этом могу менять пароль и привязывать ящик к телефону.. Как это исправить?

ЗЫ: Вероятно,это связано с нововведениями на яндекс.почте.. Хотелось бы все-таки воспользоваться своим ящиком..:-(

pavelgalin
28 января 2016, 00:54

Яндекс, я к Вам обращаюсь! Одной рукой строите (HTTPS), другой ломаете (позволяете входить на почту с помощью паролей от "Вконтакте", "Одноклассники" и др. А ведь странички в этих соц. сетях, как я слышал, так уязвимы для хакеров)!!!

litwinowa.lubow
28 января 2016, 00:54

надеюсь так оно и будет

k-shon2011
28 января 2016, 00:54

Спасибо, С Новым годом! 

Владимир Ал.
28 января 2016, 00:54

Спасибо за подарок. Всего доброго ВАМ.

ged.korshunov
28 января 2016, 00:54

Ура!

alx91
28 января 2016, 00:54

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правда ли, что ранее (до 08.12.2011) на Яндекс-почту можно было входить используя исключительно http-соединение (в т.ч. авторизацию пользователя), т.е. только 80-й порт?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Авторизация всё равно проходила через безопасный протокол, а работа могла вестись как по http, так и по https.

alx91
28 января 2016, 00:54

Спасибо за ответ! Если я правильно Вас понимаю, то справедливо следующее:
1) для доступа к почте Яндекс до 08.12.2011 г. достаточно было только http;
2) доступ к почте Яндекс до 08.12.2011 г. был возможен не применяя https и не испольуя при этом каких-либо дополнительных настроек.
Мне важно, чтобы Вы полностью подтвердили или отвергли эти предположения.
Заранее благодарю.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Да, всё верно. Только и сейчас доступ к Яндекс.Почте не требует никаких дополнительных настроек.

alx91
28 января 2016, 00:54

Спасибо за ответ! Еще одна деталь: у меня (посредством прокси) доступ в Интернет осуществляется только через 80-й порт, при этом выход на 443-й порт запрещён, поэтому сейчас без дополнительной настройки почтового ящика (снятия галочки использования HTTPS) выйти на почту Яндекс у меня не получается. Это значит, что Вы не совсем точны, когда утверждаете, что "и сейчас доступ к Яндекс.Почте не требует никаких дополнительных настроек" - для моего случая это не так, без снятия галочки использования HTTPS не обойтись, Вы согласны?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Для Вашего случая дополнительные настройки кто-то произвёл ещё до перевода всех пользователей Яндекс.Почты на защищённое соединение https. Претензии стоит предъявить системному администратору, который по непонятным причинам запретил 443 порт.

alx91
28 января 2016, 00:54

Благодарю Вас за терпение, с которым Вы отвечаете на мои вопросы, и, тем не менее, если не принимать во внимание "системного администратора, который по непонятным причинам запретил 443 порт" - прошу, скажите окончательное "да" или "нет": с моим закрытым 443-м портом после перехода Яндекс.Почты на HTTPS и без снятия галочки в настройках Яндекс.Почты "Использовать HTTPS" возможно ли функционирование почты по чистому HTTP, пусть даже и с защитой содержимого при передаче?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Без снятия галочки невозможно, потому что при активной настройке «Использовать безопасное соединение» система всегда будет переадресовывать Вас на httpS. Защита содержимого по протоколу http невозможна — на то и создан специальный шифрованный протокол httpS.

alx91
28 января 2016, 00:54

Огромное Вам спасибо за подробные ответы! Отдаю должное Вашему терпению, Вы мне очень помогли.

monah011105
28 января 2016, 00:54

Доброго Вам  времени суток!

Меня зовут Евгений Викторович.  Я клиент Ваше сервиса, наверное был..........
Уважаемые  господа, Вы привлекаете внимание общественности, создаете положительные ассоциации у людей с Вашей торговой маркой, формируете лояльность клиента, Вы прикладываете силы и ресурсы чтобы быть лучшими.

Вы наверное знаете во что Вашей компании обходится положительный образ Яндекс в головах у людей - Ваших клиентов?
Я также полагаю, что  та чистая прибыл, которая формируется в отчётном периоде -есть титанический труд Ваших сотрудников в борьбе за клиента  против конкурентов. Т.е  благодаря Вашим клиентам Вы развиваетесь.
Разве этот труд стоит того, чтобы какие-то сорванцы, Интернет шпана или проф. хакеры  грабили Ваших Клиентов?

Разве у компании нет средств подумать о защите клиентов от Интернет мошенничества более серьезно?
Конечно я сменил пароль, проверил компьютер на наличие вирусов,  но разве  ответ Ваших  сотрудников Вашему клиенту в виде последовательности куда и с чем обращаться в милицию, то что ждет клиент в таких случаях?
Я потерял деньги на Вашей сервисной услуге,  а мне рассказывают Ваши сотрудники, что это мошенничество, что это шпионские программы и просят обратиться в милицию.
КОГДА БЫЛ АНАЛОГИЧНЫЙ СЛУЧАЙ В АЛЬФА БАНКЕ  и  других банках, банки просто провели проверку, открыли уголовные дела и вернули денежные средства своим  клиентам, взяв на себя потери от преступных действий хакеров, но сохранили клиентов!
Я ранее доверял Вашему сервису как банку.
Если  моё   доверие было не напрасным - верните мои деньги на мой счет в Яндекс. 

С уважением,
Евгений Викторович
8-916-267-01-86

sperans-n
28 января 2016, 00:54

Мы очень сожалеем о сложившейся ситуации. Разумеется, мы работаем над этой проблемой. Однако основная сложность заключается в том, что мы никак, при всём желании, не можем защитить компьютеры наших клиентов.

Данные утекают всегда и только на стороне пользователя. Со своей стороны мы защитили всё, однако Ваш компьютер - только в Ваших руках.

Что касается "аналогичных случаев", Вы немного неточно описываете факты. В полностью аналогичных случаях банки никогда ничего никому не возвращают.

 

Мы очень сожалеем, но с такой ситуацией Вы можете столкнуться при использовании любого интернет-сервиса. Политика всех интернет-сервисов примерно одинакова.

 

С уважением,

Надежда Сретенская

руководитель службы поддержки пользователей

Яндекс.Деньги

terranium
28 января 2016, 00:54
Что-то ФФ снова диагностирует частично зашифрованный контент. Но дело вроде не в картинках. Возможно, где-то проскочил аякс по хттп.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Это на какой-то определённой странице или на всех?

terranium
28 января 2016, 00:54
Пропало. (возможно, это была картинка в теле письма)
Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Если вдруг обнаружите, посмотрите, пожалуйста, что там такое, и сообщите нам. Мы постараемся исправить :)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Не могли бы Вы посмотреть в Firebug’e, какие элементы не зашифрованы?

Виталий В.
28 января 2016, 00:54

Работает только легкая версия. Что надо сделать, чтобы почта заработала с новыми изменениями? Изменения ОК!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Уточните, пожалуйста, что именно происходит в полной версии? Скопируйте, пожалуйста, точную версию Вашего браузера со страницы http://inet.ya.ru

svitlana.spasjuk
28 января 2016, 00:54

Ja sem moc spokojna:-)

tihonov-irek.t
28 января 2016, 00:54

ok

shalneowa2011
28 января 2016, 00:54

каму нравятся сумерки?;-)

r23bn87
28 января 2016, 00:54

Здраствуйте! у меня проблемма почта не коректно работает , а точнее работает только  в легком режиме что совсем не понятно!!! раньше вводил пароль и логин и не было проблемм щас не понимаю как все вернуть, фри фокс обновил в чем проблемма????

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Зайдите, пожалуйста, на страницу http://whatsmyuseragent.com и скопируйте оттуда значение строки Your User Agent

Комментарий удалён
Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

Нужно связаться со службой поддержки.

Анатолий Кузнецов
28 января 2016, 00:54

Здравствуйте уважаемая команда ЯНДЕКС! В результате "оплошности" моей любимой девушки из моего моего почтового ящика NEGEFF@yandex.ru "выпала" вся наша переписка, хранившаяся в разделе "ЧЕРНОВИКИ" (с июня 2011 по февраль 2012 года!!). У нас для удобства общения была заведен такой порядок: письма друг другу оставлялись в разделе "Черновики". Зная пароль ящика и "Я" и "ОНА" могли оставлять свои письма в этой папке. Многие из них получали метки и свои персональные названия (на сегодня только они и остались). Я полагаю, что удаление всех писем стало следствием некомпетентного обращения с инструментами ЯНДЕКСА моей подружки. И я и Она так переживаем по этому поводу. Что интересно: при наборе дат в графе "Тема" всплывают начальные фразы (как подсказки) написанных нами друг другу писем, но сами письма восстановить собственными силами не удаётся. Мы в отчаянии. Может быть можно что-то сделать? Кроме вас мне больше не к кому обратиться. Готов компенсировать Вам за оказанную помощь. Естественно, готов предоставить ПАРОЛЬ к моему ящику (я полностью Вам доверяю). Мой телефон: (495)390-7787, (916)416-4946. С уважением, Кирьянов Анатолий Сергеевич.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:54

К сожалению, восстановить удалённые черновики невозможно. Кроме того, сама папка не предназначена для хранения входящих писем или какой-либо переписки. Черновики — папка для храняния не отправленных, не дописанных писем. Если Вы хотите хранить письма не в папке «Входящие» заведите отдельную папку на странице https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/folders

Евгений Поздняков
28 января 2016, 00:54

Разрешите внести предложение по безопасности. Думаю, была бы нелишней функция подтверждения изменения настроек по СМС. Разумеется, не всех (только настроек безопасности) и с выбором возможности включения-отключения.

g.aganian
12 октября 2016, 18:32
PAJALSTA POMAGITE UDALINI PRAGRAMU Vin RAR OPLACNIVATI PROGRAMU NECNEM ESLIBI BILA BESPLATNA IA OTNIEE NEOTKALSCIA  SAMA PROGRAMA XAROSHAIA BLAGADAR. ZARNIE
ludgapon
14 сентября, 14:22
Если эта защита уже функционирует в Я. почте, огромная Вам благодарность и признательность за заботу!
ludgapon
14 сентября, 14:23
Спасибо большое!