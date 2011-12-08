Ваша переписка в безопасности
8 декабря 2011, 17:34
Данные, передаваемые по этому протоколу, шифруются, что обеспечивает защиту от прослушивания сетевого соединения.
Настроить работу Яндекс.Почты через протокол HTTPS вручную можно было и раньше. С сегодняшнего дня, даже если вы пользуетесь незащищенным интернет-соединением (например, открытыми сетями Wi-Fi, в которых злоумышленникам легко перехватить информацию, передаваемую между вашим компьютером и интернетом), ваша переписка в Яндекс.Почте всегда будет надежно защищена.
С этого момента для тех, кто регистрируется в Яндекс.Почте, протокол HTTPS уже включен по умолчанию. Переключение существующих пользователей идет прямо сейчас и завершится в течение нескольких часов.