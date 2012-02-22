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Новый вид адреса и мгновенный поиск в Яндекс.Почте

Яндекс.Почта оставляет в прошлом длинные сочетания букв и цифр при вводе адреса.

Раньше введённый в поле «Кому» адрес выглядел так:



А теперь он выглядит вот так:



Если вы пишете письмо человеку, которого ещё нет в Контактах, его адрес будет выделен серым. Вы без труда можете добавить его в свою адресную книгу, не отрываясь от написания письма, – просто кликните по адресу левой кнопкой мыши.

Да и любое действие с адресом теперь займёт буквально пару секунд. Например, чтобы убрать адресата из поля «Кому» и поместить в скрытую копию, достаточно перетащить нужный адрес, удерживая левую кнопку мыши.

Изменения коснулись и поиска по почте.
К примеру, понадобилось найти важное письмо от некого Богдана. Просто наберите имя в строке поиска — вам сразу будут предложены адреса, фамилии и аватары всех людей по имени Богдан, с которыми вы когда-либо переписывались. Выбирайте нужного, и вы мгновенно увидите все письма от этого человека.

Впрочем, не обязательно писать имя целиком, достаточно нескольких первых букв. Это касается и всех остальных запросов к поиску по почтовому ящику: вам больше не понадобится набирать одно и то же каждый раз, можно просто выбрать из списка «прошлые запросы».

169 комментариев
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super.lesin
28 января 2016, 00:53

О дают :-@!

zalyaloff.b
28 января 2016, 00:53

спасибо вам за доработки и поддержку)

 

lola.lollo
28 января 2016, 00:53

Будем знать!

magzand
28 января 2016, 00:53

сделайте, пожалуйста, опцию "как было" в настройках

promo.smart
28 января 2016, 00:53

(+1)(+1)(+1)

sova7755
28 января 2016, 00:53

Да!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Расскажите, пожалуйста, чем именно Вам неудобен текущий вариант выбора адресов при составлении письма?
Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Расскажите, пожалуйста, чем именно Вам неудобен текущий вариант выбора адресов при составлении письма?

magzand
28 января 2016, 00:53

выше или ниже писали уже - удобней видеть и имя и email (1 скриншот), как в обычных почтовых клиентах, а не дурацкие пузыри с именами.

goka
28 января 2016, 00:53
+1
Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Расскажите, пожалуйста, чем именно Вам неудобен текущий вариант выбора адресов при составлении письма?
dmymd
28 января 2016, 00:53

+1

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Расскажите, пожалуйста, чем именно Вам неудобен текущий вариант выбора адресов при составлении письма?
dmymd
28 января 2016, 00:53

Ну, хотя бы невозможностью копирования и медленной работой на старых компьютерах.

А вообще, стандартный интерфейс по любому будет удобнее интерфейса ad hoc. Работу с текстовыми полями можно автоматизировать с помощью AutoHotKey’а, например. Ну, или можно, скажем, в vimperator’е CTRL+i нажать и редактировать во внешнем редакторе.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
А для чего Вам копировать адрес из формы набора нового письма?
dmymd
28 января 2016, 00:53

Чтобы вставить его куда-нибудь ещё, очевидно.

 

Не открывать же адресную книгу, чтобы скопировать чей-то адрес? (Я, кстати, даже не знаю, как это делается…)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Вверхй есть вкладка «контакты» :) Кажется, это более очевидное поведение

x0rhamster
28 января 2016, 00:53

(+1)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Расскажите, пожалуйста, чем именно Вам неудобен текущий вариант выбора адресов при составлении письма?
x0rhamster
28 января 2016, 00:53

Чаще всего я пишу либо одному человеку, но с разными email (для работы, для контактов etc), либо новым людям, в адресах которых я могу ошибиться (и которых я не хотел бы добавлять в список контактов). Не нравится мне увеличение количества нажатий клавиш клавиатуры / мыши, затрачиваемое на те же операции, с учетом того, что новыми функциями (удобное представление нескольких адресов и добавление нового в адресную книгу) я не пользуюсь. Был бы очень рад, если бы был переключатель "Не использовать новый режим ввода адресов".

ibatullind
28 января 2016, 00:53

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Расскажите, пожалуйста, чем именно Вам неудобен текущий вариант выбора адресов при составлении письма?
ulsubook
28 января 2016, 00:53

Поддерживаю!!!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Расскажите, пожалуйста, чем именно Вам неудобен текущий вариант выбора адресов при составлении письма?
hodge
28 января 2016, 00:53

(+1)

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Расскажите, пожалуйста, чем именно Вам неудобен текущий вариант выбора адресов при составлении письма?
Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Расскажите, пожалуйста, чем именно Вам неудобен текущий вариант выбора адресов при составлении письма?

playangel
28 января 2016, 00:53

Верните так как было пожалусто, или сделайте чтоб была возможность включать все эти новшества по желанию, стало очень не удобно работать с почтой.

kelton
28 января 2016, 00:53

СОГЛАСЕН !!!!!!!!  C PuntoSwitcher  ведет себя совсем не адекватно

PSM1993
28 января 2016, 00:53

(+1)(+1)

Павел
28 января 2016, 00:53

(+1)(+1) (+1) Хочу Яндекс-2011!!!

vlad.ua4han
28 января 2016, 00:53

спасибо за всё.

ваша почта удобная и продуманная,

пользуюсь с удовольствием.

удач вам и доброго здравия всем.

с уважением

Вл.

genri.voskoboinik
28 января 2016, 00:53

Прекрасно! Спасибо.

KoKosov
28 января 2016, 00:53
Всё, что ни делается - к худшему :-(
А если у человека несколько адресов? Откуда знать, на какой уйдёт письмо? Мне гораздо проще ориентироваться по емейлам, чем по именам. Даже представление в виде "Имя" - уже угнетает, всегда исправляю на просто емейл и всё.
KoKosov
28 января 2016, 00:53
Кстати, баг. Если я удаляю (не очищаю папку) письма из "Спама", то они не пропадают, а помещаются в "Удалённые". Отсюда непонятно - не делает ли это действие то же, что и нажатие "Не спам"? Потому что из удалённых" на них опять можно нажать "Спам" и они вернутся на место.
actrisa-julia
28 января 2016, 00:53

Вот именно. Если 10 разных человек с именем Маша среди адресатов или у этой Маши несколько емейлов, то это новшество не совсем удобно

Игорь
28 января 2016, 00:53

(+1)

promo.smart
28 января 2016, 00:53

Поддерживаю!

goka
28 января 2016, 00:53

+1

ulsubook
28 января 2016, 00:53

Поддерживаю!!!

bodva00x
28 января 2016, 00:53

лучше бы вы починили поле "от кого" в pdd версии почты.

goka
28 января 2016, 00:53

и поиск там же!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Починим :)

bodva00x
28 января 2016, 00:53

учитывая что оно поломано уже месяца 2-3, и проблема там только в выводе списка. т.к. с подставленным ручками через исходинк страницы значением все работает, слабо верится что это произойдет в ближайшее время.

Иван Карпов
28 января 2016, 00:53
У меня в числе людей которые могут мне написать, есть по три-четыре человека с одинаковым именем. А еще, даже если я сам дал когда-то адрес, но в моей почте этот человек новый, а имя такое, как у кого-то из моей адресной книги? А по тексту иногда можно не понять, кто написал. Я думаю, что это он (она), а это не так. А если таких имен несколько, то вообще головоломка. Или, если кто-то, кто где-то взял мой адрес? Так бывает. И кто мне что шлет, может просто под таким же именем какое есть у моих? Я-то не вижу. И не открыв письмо я не могу посмотреть адрес?

И вот варианты:

1 - открывать, рискуя компьютером, неизвестно от кого и для чего присланное письмо.

2 - не открывать, рискуя, что это письмо от своих, а ты его не прочтёшь.

 Нормально?

 ПОЙМИТЕ: Возможность видеть e-mail адресата (не зря слово -

адресат)
            особенно, до открытия письма - это неотъемлемая часть почтовой программы. И почты вообще. Лишать её - это просто непрофессионально.

 Да и с пользовательской стороны это тоже ошибка.

 Когда-то, ещё в эпоху фотоплёнок, из любительских фотоаппаратов убрали все регулировки, оставив только кнопку спуска. Типа они для совсем дураков. Или может быть, просто "так удобнее". Наладили выпуск, вышли на рынок, а потом люди плевались от этих "мыльниц".

 И поэтому сейчас - в любом, даже совсем дешёвом минифотике, много что регулируется. А люди - даже откровенные любители, "непродвинутые", даже выбирая компактную, "минимыльничную" камерку, уже предпочитают покупать те, где можно откючать вспышку, где есть экспокоррекция, где больше всяких настроек, и т. д.

 А всё чаще - такие, где есть не только куча вариантов програмных режимов, но и ручные режимы съёмки.

 И такие "компашки" есть, и их всё больше. Потому, что спрос на устройства, дающие больше возможностей, непрерывно и уверенно растёт.

 Ниже - пример современной "мыльницы" за 7.500 р.

 Пленочные зум-мыльницы Canon стоили чуть меньше, но в них ведь не было ни матрицы ни компьютера.

 А для цифрового Canon
            - цена 7.500 р. вполне любительская. Ну и цвет выдаёт его назначение.

Вот он на Яндексе:

http://market.yandex.ua/model-spec.xml?modelid=6988695&hid=91148

Эта розовая мыльница по возможностям управления сравнялась с продвинутыми зеркальными камерами. Только "башмака" нету. А всё остальное есть.

 И это не последнее слово. Это только начало. Данной модели уже второй год, будут новые, они будут всё дешевле, и вытеснят из ценовой категории 100-150 долл. такие модели, какие там сейчас. Хотя и они довольно навороченные. Но их скоро не будет. Потому, что люди уже не хотят, чтобы их возможности ограничивали принудительно. В итоге полный набор настроек будет у любой мыльницы. Всё движется в эту сторону. 

 А вы движетесь в обратную сторону.

 В сторону примитивизации.

 Так было с Я.ру, а таперь добрались и до почты.

 И самое главное - вам масса людей, и не просто людей - пользователей, кричит: "Не надо так!", а вы никак не поймёте. Или строите из себя "начальников". Видно на кого-то излишне большое впечатление произвело выражение "модератор всегда прав".

 Они забыли о том, что такое маркетинг. Что умные компании всегда людей спрашивали, как бы вы хотели, как вам лучше. Для этого исследования проводятся. И успеха добиваются, как раз те, кто подходит так. Это азбука.

 А тут получается, что дешёвые понты  кому-то дороже, чем интересы бизнеса.

 Без социалки и почты тут людей не будет, и ресурс в итоге понесёт убытки несравнимые с экономией на упрощении. Я знаю многих, кто ушел с Я.ру, а часто и с Яндекса вообще, потому, что им очень не понравились все эти непрошенные и неприятные "изменения". А особенно не понравилось, что с ними совсем не считаются и не учитывают их интересы и чувства.

И что невозможно ничего добиться - "назад дороги нет". Кому нужна такая безнадёга?

 А если такая же ерунда пойдёт и с почтой - основным инструментом приобретения зарегистрированных пользователей, будет беда вообще.

Конкуренция сейчас огромная, в любой теме. Пойти есть куда.

 А с падающей посещаемостью зарабатывать труднее.

 Так что вы бы лучше прислушивались и делали так, как люди просят, а что просят не делать, не делали.Если же кому-то это кажется неправильным, или просто неохота никого слушать, или хочется поиграть в "начальников", которые "не обсуждают с подчинёнными", и т. д., им следует понять, что это довольно детские комплексы, и даже просто демонстрировать прилюдно их не стоит. А приносить им в жертву весь бизнес - это, мягко говоря, уже совсем глупо. P.S. Лично к вам, дорогой Бонифаци, у меня никаких претензий нет, но я не знаю, на каких этажах у вас там возникли эти недоразумения, поэтому может, пошлю это письмо и по другим контактам Яндекса, раз уж уделил время и написал. Но можете и вы показать кому нужно, т. к. оно выражает интересы подавляющего большинства, а это совсем не пустяк. Просто многие люди не могут обстоятельно объясниться, да и от возмущения у многих нет слов. А такое письмо было нужно. Я тоже не затевался, хотя со всеми протестами о Я.ру согласен. Просто было лень и не было времени. Но "приколы" с почтой стали последней каплей и вынудили-таки меня всё это написать.
sova7755
28 января 2016, 00:53

Иван, спасибо, очень хорошо выразили чувства. 100 %!

ibatullind
28 января 2016, 00:53

и я согласен. т.к. не видеть адрес - это не понимать с кем имеешь дело, либо отправить не туда. со всеми вытекающими!!

ну если кому хочется, пусть пользуется, но дайте людям возможность через настройку видеть то, что им хочется видеть

Иван Карпов
28 января 2016, 00:53

Вроде сделали, что когда курсор наводишь, показывается адрес. Так ещё как-то.

Но дурацкие бесцветные блоки прямоугольные и текст унылый на Я.ру так и не регулируются. Канцелярщина дешёвая какая-то. Было так классно, другие блоги отдыхали, а теперь фигня.

 Дизайнеры, бля.

goshikvia
28 января 2016, 00:53

100% поддерживаю!

dreamy84
28 января 2016, 00:53

+100!

Пожалуйста, верните прежний вид адресатов!

TRIO-W
28 января 2016, 00:53

Полностью поддерживаю, верните ВСЕ как БЫЛО..новое всегда враг ХОРОШЕГО, это прежде всего почта а не ФИНТИФЛЮШКИ, я думаю многие со мной согласятся.

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Опишите, пожалуйста, подробнее, что именно Вам кажется неудобным?
valera.baglaj
28 января 2016, 00:53

Я ЗА возвращение приличного интерфейса

Sopilko56
28 января 2016, 00:53

Я Вас люблю! "Подсадила" всех друзей!  Светлых умов Вам!!!

promo.smart
28 января 2016, 00:53

Сделайте пожалуйста, чтобы в поле "Кому" иметь возможность работать с опцией "Копировать"/"Вставить". Или возможность вернуться к прошлой версии.

ОЧЕНЬ НЕУДОБНОЕ РЕШЕНИЕ.

Спасибо! 

dmymd
28 января 2016, 00:53

+1

vkuzmin21
28 января 2016, 00:53

спосибо очень удобно с приветом влад

ulsubook
28 января 2016, 00:53

Поддерживаю!!!

filnic
28 января 2016, 00:53

+1

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Вставить поправим. Но зачем Вам при написании письма копировать из формы написания адрес?
promo.smart
28 января 2016, 00:53

Спасибо, что поправили все, теперь хорошо.[:]|||||||||[:]

dreamy84
28 января 2016, 00:53

Например, мне нужно регулярно отправлять письма группе людей. Раньше я могла за одну секунду скопировать все адреса из предыдущего отправленного письма в новое пиьсмо. Теперь мне все адреса нужно набирать заново!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Вы можете сформировать группу из адресов в адресной книге, а затем при написании письма просто начать вводить название группы, чтобы вставить выбрать её из предложенных системой адресатов.

dreamy84
28 января 2016, 00:53

Спасибо. Я не знала про этот вариант.

prodsklad.kh
28 января 2016, 00:53

Улучшение в сторону ухудшения!

 

vbereznitski
28 января 2016, 00:53

оставьте оформление по-старому!((

ulsubook
28 января 2016, 00:53

Поддерживаю!!!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Расскажите, пожалуйста, чем именно Вам неудобен текущий вариант выбора адресов при составлении письма?
Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Расскажите, пожалуйста, чем именно Вам неудобен текущий вариант выбора адресов при составлении письма?
mrlupen
28 января 2016, 00:53

Отличная новость!!!

Павелъ
28 января 2016, 00:53

:-(Неудобно. Лучше было бы оставить полное имя почтвого ящка в адресной строке.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Расскажите, пожалуйста, чем именно Вам неудобен текущий вариант выбора адресов при составлении письма?
Павелъ
28 января 2016, 00:53

Полностью поддерживаю тех, кто говорит, что надо сделать вариант "КАК БЫЛО" или выбирать новый. B-)

Budnyatsky Michel
28 января 2016, 00:53
Неплохая добавка, но реально Я.Почте не хватает другой вещи — возможности удалить контакты из адресной книги за один клик. В настоящий момент чтобы удалить несколько контактов приходится проходить вручную по ним всем и каждый раз нажимать на «Удалить». Это сильно донимает, добавьте, пожалуйста, эту стандартную функцию, которая изначально была во всех версиях Я.Почты, и только в «Нео-2010» её зачем-то решили конуть.
Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Обязательно вернём!

Budnyatsky Michel
28 января 2016, 00:53
Спасибо, фичу вернули. Теперь еще бы возможность выбрать все контакты за один клик =)
Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Вам палец в рот не клади! :)

Art
28 января 2016, 00:53

Все эти нововведения конечно хороши, но мне нужно видеть е-маил на который я отправляю. У меня у самого несколько е-маилов и очень не люблю когда отправляющий путает мой рабочий маил с личным!

 

То же самое и с входящими письмами. Нужно видеть не только имя, но и маил человека. Не так уж и много людей указывают Имя Фамилия в поле "От", и в результате по имени не совсем понятно от кого конкретно пришло письмо.

ulsubook
28 января 2016, 00:53

Поддерживаю!!!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 00:53
b
delfin-23
28 января 2016, 00:53

Как отключить эту гадость? Она убивает время при написании и редактировании.

ulsubook
28 января 2016, 00:53

Поддерживаю!!!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Расскажите, пожалуйста, чем именно Вам неудобен текущий вариант выбора адресов при составлении письма?
delfin-23
28 января 2016, 00:53

Тем, что когда адрес вписан он становиться серой плашкой и чтобы его скорректировать (если ошибся) то нужно сделать большее кол-во действий.

sasha-adsl
28 января 2016, 00:53

Здравствуйте!

Сделайте, пожалуйста, возможность вставки в подпись графического логотипа, хотя бы как у Гугла. 

ntatvit
28 января 2016, 00:53

 Я довольна работой Яндекс -почта.

  Все мне очень нравится!

yarikliht
28 января 2016, 00:53

хреновая опция, прямо скажем!.. стало почему-то невозможно скопировать е-маил откуда-то (с сайта...) и вставить в поле КОМУ - пр.кнопка мыши не выдает там слово ВСТАВИТЬ !!! то теперь всё вручную, или вставить в поле письма, а потом выделить, и перетащить . капец какойто!

НЕ ВСЁ НОВОЕ есть ЛУЧШЕЕ.  

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Проблема с меню, открывающимся по клику правой клавишей мышки будет устранена. Пока попробуйте установить курсор в начало и вставить скопированный адрес при помощи комбинации клавиш Ctrl и V.

ulsubook
28 января 2016, 00:53

Поддерживаю!!!

Alex Zest
28 января 2016, 00:53
ребята у меня ни как вообще не работает я этого просто не вижу
Александр
28 января 2016, 00:53

Верните прежние опции. И что это за сбор  адресов, да еще и по именам!  Гораздо удобнее ориентироваться по емейлу.

Aglaia
28 января 2016, 00:53

Pzhalujsta, sdelajte wariant nastrojki "kak bylo". Tak wse budut dowoljny - i dowoljnye i nedowoljnye. Mne, naprimer, ochenj neudobno s nowym nowowwedeniem. Spasibo saranee!

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Расскажите, пожалуйста, чем именно Вам неудобен текущий вариант выбора адресов при составлении письма?
yarikliht
28 января 2016, 00:53

а, и кстати, почему страница ввода в почту такая мрачная?! раньше на белом фоне было, а щас всё время почти черный. гадкое оформление. хотьбы салатовый или бирюзовый какой-то...

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Наверное, Вы имеете ввиду не чёрный, а синий. Переключитесь на белый, кликнув по изображению лампочки в левом нижнем углу страницы.

yarikliht
28 января 2016, 00:53

хм, спасибо за подсказку конечно, НО - 

1 на таком темном ее и не видно! не прочитал бы от вас - и не знал бы! да и то пришлось пошарить, прежде чем она нашлась. !

2. она НЕ включает белый фон насовсем.  при пробных выходах и входах - то же самое!

похвально стремление ЯНДЕКСА к новизне и тому чтоб вызвать интерес юзеров,  но  местами как-то топорно получается и навязчиво!  не всё новое - лучше прежнего.      посему даже ради прикола не сделали каждый вход в почту разноцветным, а не токо синим ? - то белый, то зеленый, то желтый, ...

или по радуге, или по времени суток...  мне что ли креативить для вас? :))

 дайте опцию даже вернуться на прежнюю версию почты, как и было у вас ранее . надо давать людям ВЫБОР !!! вы же в интернете, а не в "единой россии" или  "партии регионов" )))

ibatullind
28 января 2016, 00:53
поддержу!!!
И, например не совсем понятно, почему вложенность папок в почте невозможно менять.
вместо этого для меня сделали ненужную мне фичу, и для меня неудобную!
sova7755
28 января 2016, 00:53

Вернёте как было?????

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Расскажите, пожалуйста, чем именно Вам неудобен текущий вариант выбора адресов при составлении письма?
Комментарий удалён
Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Уточните, пожалуйста, каким браузером Вы пользуетесь? Зайдите, пожалуйста, на страницу http://whatsmyuseragent.com и пришлите значение строки «Your User Agent».

Валентина К.
28 января 2016, 00:53

Спасибо, я Вам ответила по почте.

yarikliht
28 января 2016, 00:53

а без разницы какой браузер  - постоянно пользуюсь ХРОМОМ, редко - ОПЕРОЙ.  и кстати, на опере той лампочки вообще нету!  зато есть какаято др. кнопка , какой нет в хроме.  там же внизу под полем логина

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Вероятно, у Вас увеличен масштаб страницы. Сбросте значение на 100%, нажав на своей клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl и 0 (ноль), когда находитесь на странице http://mail.yandex.ru .

yarikliht
28 января 2016, 00:53

ybчего не произошло , кроме сброса настроек разрешения экрана. вообще непонятно как данный совет относится к тому вопросу?

кроме того, на днях с яндекса установил ПУНТО СВИЧЕР. начало данного текста - его результат. нельзя ли чтоб он переводил всё слово, а не остаток? кроме того, в словесных паролях к почте - он только нервирует (например, у меня пароль нашими словами,но англ. раскладкой, естессно) !..

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Если масштаб страницы был изменён, то переключатель на странице авторизации не будет виден, потому что при увеличенном масштабе страницы он уходит вниз за края экрана.

 

О проблемах с программой Punto Switcher сообщите, пожалуйста, в службу поддержки. Но вообще можно запрещать переключение раскладки клавиатуры перед набором тех комбинаций, в которых Вы точно уверены, что переключение не понадобится и может навредить. Кликните по значку Punto на панели задач справа внизу правой клавишей мышки и выберите в появившемся меню пункт «Настройки». Перейдите в отркывшемся окошке в раздел «Горячие клавиши» и установите для пункта «Включить/выключить автопереключение» комбинацию Ctrl+Пробел. После этого перед набором пароля просто отключите автопереключение на время, нажав одновременно Ctrl и Space (пробел), а после авторизации снова активируйте данную функцию, нажав ту же комбинацию.

siliaev2012
28 января 2016, 00:53

Мне нравится . Но в почте майл есть еще одна штучка , которой нет в Яндексе : напротив непрочитанных писем стоит точка , означающее , что письмо не прочитано . Это удобно в тех случаях , когда письмо пришло , но прочтение его ты отлаживаешь на потом . Сверху приходят другие письма , которые ты уже прочитал и непрочитанное письмо по точке легко отыскать . Это очень удобно .Хочу , чтоб и у вас было что-нибудь в этом роде . Удачи вам , процветания и новых удобных функций для своих любимых пользователей ! Евгений

pukuluka
28 января 2016, 00:53

Доброе утро!

Недавно приобрёл себе прекрасный телефон Samsung Wave II. Настроил Я.Почту - всё работает. Сказка!

Но! С недавнего времени Яндекс отключил доступ с телефонов под управлением Bada 1.x (сверял с товарищами - у них та-же ситуация) к серверу IMAP. И это при том, что со всех остальных платформ/программ всё работает прекрасно!

Написал в поддержку. Долго разъяснял суть проблемы, но всё-таки достучался до разума сотрудника и получил ответ, что таки - да! Есть такая проблема. Будем работать. Ну работать - так работать. Я за вас болею, ребята!

Благополучно перевёл встроенный почтовый клиент на протокол POP3 (жутко неудобный по сравнению с IMAP) и начал ждать. Попутно установил себе программу Я.Почта для Bada, которую тут-же удалил ввиду неудобности адресной книги, которая, по-моему просто позорит прекрасный сервис Я.Почта.

В связи с вышеизложенным у меня возникает вопрос: чего от меня и таких-же пользователей, как я ждёт Яндекс? Ведь прошло уже много времени, а ситуация не изменилась. Может быть какой-то платный вариант почты? Так вы озвучьте цены - обмозгую. Или что?

Ситуация требует разъяснений. Ждать дальше (сколько ждать?) или нет смысла ждать?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

На самом деле причина возникающих проблем при использовании родного почтового клиента на платформе Bada кроется в самом клиенте, который некорректно обрабатывает команды. Команда Яндекс.Почты работает над тем, чтобы обойти эти ошибки, но это требует времени.

Пока что могу предложить Вам воспользоваться мобильным приложением для платформы Bada, который был разработан самим Яндексом.

pukuluka
28 января 2016, 00:53

Мобильное приложение для Bada - бесполезное изобретение в виду отсутствия синхронизации контактов с телефонной (адресной) книгой телефона

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Зато оно удобнее в остальном. Родной клиент Bada на данный момент вообще не самый лучший: не отображает пользовательские папки, даже при работе по IMAP (показывает только «Входящие»). Ну и, к сожалению, другого варианта нет: мы не можем починить программу, разработанную не нами, а обход этой ошибки более долог.

О синхронизации подумаем, спасибо.
pukuluka
28 января 2016, 00:53

Ну вот. Что показал наш диалог? Какие выводы?

Надо больше писать о планах, текущих задачах/разработках. Какой-нибудь опросник: чего не хватает? Что не нужно? и т.п.

Вот мы с вами пообщались - всё прояснилось. А ведь всего-то надо было: объяснить.

Скопилось, например более 10 недовольных пользователей со схожей проблемой: напишите - реально, нереально решить и т.д.

Спасибо за ответ.

ibatullind
28 января 2016, 00:53
ооо!!! вот в этом заложена шикарнейшая идея!!
а не сделать ли яндексу на самом деле голосовалку по разработкам и планам, а мы, пользователи, уж за интересующую нас идею точно проголосуем!
Nat999
28 января 2016, 00:53

У меня в вашем ящике хранится почта уже более 10 лет! Как быстро найти письма за указанный период времени?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Кликните по стрелочке справа от поискового поля над списком писем справа: откроется диалоговое меню, где Вы сможете ввести даты, обозначив искомый период времени.
proletarka2004
28 января 2016, 00:53

Добрый день! Очень неудобно!!!!! Почтовые письма при работе использутся как бланки-заявок,при распечатке письма вместо даты  стоит "сегодня", через несколько дней, когда заявка поступает в работу, достаточно трудно вспомнить какое число это было, и доработайте пож-та кнопки с именами, адрес не видно, чтобы скопировать приходиться совершать много ненужных действий, очень часто письма просто не отправляются, так как адрес не совсем корректен, приходится перебивать вручную. До этого было просто и быстро.

Вита
28 января 2016, 00:53

ПОЧЕМУ ПОЧТА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ? ТОЛЬКО НА ФОТКИ МОГУ ЗАЙТИ (

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53
Что именно происходит при попытке зайти в почту?
Вита
28 января 2016, 00:53

Спасибо! Сейчас все наладилось и пришло в норму.

Mike R.
28 января 2016, 00:53

Все до единого нововведения последнего года обладают одинаковыми свойствами, а именно

а) красивенько, гламурненько и вообще шикарно

б) без JS нежизнеспособно

в) работает  ужасающе  медленно и очень, просто ОЧЕНЬ неудобно!

Я стесняюсь спросить - кто эти новшества придумывает? Вы наняли на работу Бориса Моисеева или Сергея Зверева?

Последний хороший интерфейс был "классический". Можно было больше ничего не делать.

Иван Воропаев
28 января 2016, 00:53

ШИКАРНО МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ВСЁ В ЯНДЕКСЕ :-D

goshikvia
28 января 2016, 00:53

Спасибо за то что обновляетесь, но невсегда это удобно и к лучшему!

Сейчас произошло обновление и:

1. перестало быть видно адрес получателя! - ПЛОХО!

2. стало объединять разных людей под одним именем! ПЛОХО!

Как вернуть назад?

 

И еще с ранних обновлений:

- при ответе на письмо курсор автоматически переходит в конец письма, когда надо наоборот, потому что всегда цитируемое письмо внизу а ответ на письмо вверху! За целый день этот нюанс очень бесит!

- В письме появилось "кратко" и "подробнее", типа скрывает адрес отправителя и адрес получателя. это ПЛОХО! мне нужно видеть кто и кому послал! Приходится каждый раз тыкать на "подробнее". Тоже за целый день бесит!

 

Очень бы хотелось чтобы это можно было отключить в настройках. Чтобы можно было управлять (соглашаться или отказываться) нововведениями.

 

P.S. Минимализм невсегда хорошо. Человек невнимательный, халатный который заходит на почту раз в месяц, которому все равно что и как будет отправлено, который никогда не утруждает писать тему письма - тому и только тому минимализм есть хорошо. А людям которые постоянно работают с Яндекс почтой, у которых работа есть почта! Тем становится тяжелее.

Тоже касается и нового дизайна на Яндекс.Деньгах - пропало верхнее меню, приходится вовращаться на главную страницу чтобы отправить перевод на яндекс.кошелек. Приходится больше тыкать чтобы прийти к тому же результату.

 

Спасибо за внимание, все мы хотим быть лучше и стремимся к совершеству! 

goshikvia
28 января 2016, 00:53

1. Также было замечено что ОПЯТЬ перестал искать поиск в отправленных письмах.

"Поисковая система" - гордость Яндекса! А тут не может конкретные письма найти.

Т.е. находит первое письмо и находит третье письмо, а отвеченное на первое мной не находит.

 

2. Еще косяк: Отвечаю на одно письмо. Нажал отправить. Написало что письмо отправлено. Адресату пришло пусто письмо - было очень очень часто. Начинаю писать другому человеку (просто нажимаю "написать") а у меня выскакивает это потерявшийся текст. это УЖАСНО.

Поправьте пожалуйста!

 

3. Этот прыгающий курсор в конец цитаты письма на которое собираюсь ответить очень бесит! Не знаю как у других, но со всеми с кем общаюсь - все всегда отвечают на цитируемое письмо вверху а не внизу. Приходится каждый раз тыкать. За целый день очень бесит.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

А какой у Вас браузер? Пожалуйста, зайдите на страницу http://whatsmyuseragent.com и скопируйте значение строки «Your User Agent».

Есть ли примеры писем, которые не нашлись по определённым запросам? Можете об этой проблеме сообщить в службу поддержки?

goshikvia
28 января 2016, 00:53

Your User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.78 Safari/535.11

 

Отправленные письма не ищет!!! Уже несколько недель приходиться вручную перелапачивать всю почту - ужасно неудобно!

Это касается не какого-то письма конкретно или какого-то адрес, а ВСЕХ ПИСЕМ!

А главное когда поиск по почте выдает 2 письма, то нет никакой уверенности что 2 письма на почте, т.е. их может быть и 3 и 10 - нет доверия к поиску!!! 

P.S. Если яндекс не может найти письмо которое точно существует! как он тогда осуществляет поиск по сайтам!?!?

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Поиск по сайтам и поиск по почте очень сильно различается. Повторяется ли проблема на данный момент? На какие именно сочетания не было найдено нужное письмо? Вы обращались по этому вопросу в службу поддержки?

zakaz-vita
28 января 2016, 00:53

Добрый день.

Ваше нововведение с сокращенным форматом адреса СУПЕР НЕ УДОБЕН!!!

Прошу сохранить возможность видеть полный адрес как выбираемую опцию в настройках.

Так и возникает желание начать перебираться с почтовым ящиком в более удобные аппартаменты.

Прощу обращать внимание на просьбы отдельных индивидумов.

 

Всего доброго.

 

brest.west
28 января 2016, 00:53

Здравствуйте.Да,удобнее форма.Только...как её установить ?

poulmark
28 января 2016, 00:53

Жутко неудобно.

Во-первых, так адрес не сохранишь. В блокнот, (обыкновенный, бумажный), адрес не перепишешь, и в специальный блокнотный файл не скопируешь.Случится тебе работать на чужой машине - что делать будешь?

Во-вторых, просто ввести нужный тебе адрес электронной почти - проблема. Хоть на минуту прервешься - а вместо букв и цифр уже симпатично-гламурненький розовый квадратик.

Ну, а в-третьих, мне гораздо удобнее работать с живыми адресами, состоящими из букв и цифр... Было бы лучше, если бы оставили прежний вид адреса с буквами и цифрами, а не эту чепуху для ламеров ушастых. Или, хотя бы, дали возможность выбора - я искал в настройках возможность вернуть прежние вид адреса, но не нашел.

sova7755
28 января 2016, 00:53

Пожалуйста, сделайте кнопочку, для того, чтобы адрес получателя в адресной строке принял прежний вид, очень прошу!

mcmitya2
28 января 2016, 00:53

Обновки класс;)

 

Но почините адрессную,чтобы можно было стерать из нё сразу несколько контактов! (=

Dmitriy
28 января 2016, 00:53

Так как отключить?

exomni
28 января 2016, 00:53

Это можно отключить? Для меня ваша новая фича - просто катастрофа (если интересно, почему, расскажу).

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Расскажите.

vlad.ua4han
28 января 2016, 00:53
прекрасная выдумка с  нулевым марта!
удачи!!
sova7755
28 января 2016, 00:53

А вернёте прежний вид адресной сторке? Ведь своим нововведением вы обрекли своих пользователей на подробное описание контактов, чтобы разобраться в куче Сергей Иванычей, Марин, Петь и прочих в своей адресной книге теперь придётся подробным образом заполнять книгу контактов с указанием места работы и прочей информации. А раньше достаточно было просто посмотреть на адрес.

ulsubook
28 января 2016, 00:53

Плохо, очень плохо на работе. Во-первых не привычно, пожилые колеги ни как не привыкнут, что в строке адреса отображается не привычный e-mail. Во-вторых теперь если нужны какие либо операции с адресом (посмотреть его, удалить из списка получателей, редактировать) намертво виснет браузер (Опера 10.50). Да необходимо обновить браузер и проблема исчезнет, но для этого необходимо оформить кучу бумаг, согласовать с отделом технической поддержки, дождаться когда от туда соизволят прийти. Плохо, очень плохо!

shurik-zam
28 января 2016, 00:53

Ради бога, сделайте возможность вернуть как было, очень неудобно не видеть адрес.

goshikvia
28 января 2016, 00:53

Поиск на почте работает УЖАСНО!!!!

 

Опять не работает поиск по почте: если ввести адрес эл. почты то яндекс не выводит письма отправленные на этот адрес - это как минимум!

А как максимум игнорирует даже некоторые входящие письма!

Приходиться искать всё в ручную!!!

 

Исправьте пожалуйста!

И уберите эту упращенную версию с невидемыми адресами.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Сообщите, пожалуйста, о проблеме в службу поддержки с примерами не находящихся писем.

goshikvia
28 января 2016, 00:53

Да уже сообщали и не раз, а толку?!

 

Эта проблема была несколько месяцев назад - недавно вроде устранили. Потом с этим мягко говоря НЕНОРМАЛЬНЫМ дизайном (скрытие адреса получателя и отправителя) опять начались глюки с поисков.

 

ЯНДЕКС - ЭТО ПОИСК!!! а не дизайн или что-то еще! У яндекса должен быть сильный, умный, быстрый поисковый движок! - ну мы так думаем, или мы ошибаемся?!

BVN-2
28 января 2016, 00:53

Меня данное нововведение вообще бесит - я дальних людей по их именам (не все завутся Анями и Мишами) не запоминаю, но помню адреса почт, которые теперь не вижу. Вы лучше поправьте косяки на народе при загрузке файла, пофиксите глюки при авторизации, сделайте новые темы для почты. 

ls999
28 января 2016, 00:53

Здравствуйте. Это неудобно, что не видно сразу адреса получателя - а только имя. Как вернуть старый вариант? :)

Павелъ
28 января 2016, 00:53

"Елена", например, у меня в количестве трех человек, а у тещи - Елены  три адреса. Все используются для разных целей, один для работы, другой для родственников, и т.п. Прежний вариант с показои полного адреса куда удобнее. После такого никого не нужного наворота я бы ушел с удовольствием на hotmail, где вид классический, е держит меня только то, что все знают мой ящик на Яндексе много лет. Верните, пожалуйста, возможность выбора между старым и новым вариантом. У нас спокон веков - что ни новизня, то кривизна. Посмотрите форум и отзывы, положительных мало.

tkireeva2005
28 января 2016, 00:53

Верните мне сарый вариант почты-  длинные сочетания букв и цифр при вводе адресата !!!!!

А сегодня почему-то сменили шрифт на мелкий- верните сарый вариант шрифта- крупного и четкого!

alexandre
28 января 2016, 00:53

добрый день!
сделаете пожалуйста эту опцию отключаемой
я хочу вернуть как было - мне так удобно
а сейчас приходится не редко набирать адрес вручную, т.к. эта хрень еще и глючная и + я хочу видеть на какой ящик это письмо ушло + мои друзья тоже на это жалуются - им как и мне тоже приходится воевать по 5 минут с адресной строкой

anjat
28 января 2016, 00:53

Сегодня в почте рядом с полученными письмами появились еще и картинки отправителей. Поскольку у большинства присылающих письма картинки или фото отсутствуют, получается сильная визуальная перегруженность страницы серыми квадратиками. Очень хочется вернуть прежний вид, но настройки не дают такой возможности. Пожалуйста, добавьте побольше опций в настройки внешнего вида страницы - инода хочется избежать стресса и вернуть "как было". Новые темы действительно красивые (особенно газетная и вышивка!), спасибо разработчикам.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Отключить портреты можно в настройках почтового ящика, сняв галочку с пункта «показывать портреты адресатов» и сохранив результат.

anjat
28 января 2016, 00:53

Спасибо, очень помогли. Я бы не догадалась посмотреть в "прочие параметры".

jenone
28 января 2016, 00:53

Здравствуйте! Пожалуйста, дайте возможность отключить данную функцию. Не нужно думать, что пользователи привыкнут, что новое всегда воспринимается с негативом.

Ваша новая "фишка" действительно очень неудобное нововедение. При написании письма, приходится долго "воевать" с это строкой. Начинашь набирать имя, выходит подсказка, жмешь на подсказку мышью - появляется "пузырик" с одной первой буквой подсказки. Полного же адреса нет, так и отправляется письмо в  никуда.

Налядное представление по адресам, без имен, гораздо удобнее. Вы видите сколько негативных отзывов о ваших пузырях, просто дайте возможность это отключить, пусть и глубоко глубоко в настройках.

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Мы подумаем над такой возможностью, спасибо!

goshikvia
28 января 2016, 00:53

то что уменьшили объем, добавило теперь затраты времени на то что бы посмотреть почту, а она важнее общего вида.

И еще, теперь в отправленых не показывает адресатов скрытой копии!!!Это было очень важно, верните обратно!!!

vsosnov
28 января 2016, 00:53

(+1)

spryzhkov
28 января 2016, 00:53

стало менее наглядно. Я предпочтитаю видеть и имя и адрес.

оставьте выбор юзеру (внесите в настройки)

Павел
28 января 2016, 00:53

 

 Раньше, чтобы изменить одну букву в адресе почты нужну было сделать 1 клик, теперь, как минимум два!!! (-1)

proris
28 января 2016, 00:53

Все замечательно уже месяц бьюсь чтоб mx записи были видны а их почему то Яндекс не видит, уже и скрины отправляю а толку нет, отвечают просто невообразимо долго, тех. поддержка будем прямо говорить никакая, вобщем пока у меня не получается в полной мере понять чем занимается ТХ яндекса и как вообще работать если ничего не работает 

 

мой домен 2izi.ru 

 

для справки 

MX записи у меня уже полгода стоят и только сейчас они выпали каким-то сказочным образом

 

Итог: зачем создавать что-то новое, если вы не можете настроить нормальную работоспособность того что есть ???

vsosnov
28 января 2016, 00:53

Всё-таки несколько двоякое нововведение, посколько по работе приходится местами фильтровать, так сказать, исходящую почту - отсылать определённую корреспонденцию на определённые адреса контакта. Раньше одного взгляда было достаточно, а теперь надо проверять дополнительно...

Так что 50/50

Дмитрий
28 января 2016, 00:53

Пожелание: например есть контакт иванов, показывать его как вариант если набран контакт ошибочно, например вианов.... аналогично Я.поиску исправление ошибок, т.к. иногда записываем/ищем по "дружескому имени" вместо Вадим, Вадимыч или наоборот. 

KBroflovski
28 января 2016, 00:53

Самое худшее нововведение! 

Пока исправишь или скопируешь адрес намучаешься так что думаешь "да кто вас просил улучшать" . Вот уж точно медвежья услуга. 

Сделайте возможность выбирать пользоваться данной фичей или нет

 

 

 

 

Весёлый котик
28 января 2016, 00:53

Такая настройка есть на странице https://mail.yandex.ru/neo2/#setup/abook справа

part7
28 января 2016, 00:53

Есть ли возможность не использовать автоисправление при поиске по письмам? Я ввожу название компании Jimex, а Яндекс упорно ищет по имени James. Кавычки не принимаются.

Денис Лепихин
31 августа 2016, 09:39
Раньше спокойно копируешь любой адрес - где тебе нужно и вставляешь через правую кнопку в адресную строку. Теперь с этим какие то проблемы!!! С шаблонами вообще невозможно стало работать - удаляешь адрес, который забит в шаблоне и пытаешься вставить новый через копирование не дает!!!
dartvader1
12 октября 2016, 01:47
Почему теперь нельзя скопировать адрес в адресную строку ? Ну кому это помешало ? И почему нужно постоянно что-то менять !!! Все изменения только ухудшают работу вашей почты !!!!!
Тимофей, служба поддержки
25 октября 2016, 17:34
Добрый вечер!
Вы столкнулись с ошибкой, увы. Пока в качестве альтернативы могу Вам предложить вставлять адрес с помощью сочетания клавиш  «Ctrl» + «V». Расскажите, что именно стало работать хуже? 
dartvader1
26 октября 2016, 01:12
Обновлённая почта стала работать намного медленнее ! В мегаполисах с космической скоростью инета это ерунда, а как быть тем, кому повезло меньше ? Я стал тратить уйму времени на работе, чтобы разослать документы. Причем групповые рассылки тормозят особенно - а ими пользуешься чаще всего. 16 лет назад я выбрал почту яндекса только потому, что она работала на шаг быстрее мэйла и рамблера, и была предельно проста и функциональна ! Яндекс, вернись к прежним идеалам !
Тимофей, служба поддержки
27 октября 2016, 19:09
Такого, конечно, быть не должно. Интерфейс разработан с учетом актуальных технологических требований и должен работать быстрее прежнего. Уточните, пожалуйста, в Вашем браузере включены расширения вроде блокировщиков рекламы, таких, как AdBlock, Adguard или расширения антивирусов? Попробуйте отключить их, если они активны, затем перезагрузить браузер и проверить, будет ли Почта работать быстрее?
Татьяна Владимировна
8 ноября 2016, 10:18
Куда делись из почты контакты?Ваши новшества мешают работе!
Тимофей, служба поддержки
17 ноября 2016, 18:22
Вкладка "Контакты" осталась в верхней части страницы. Также попасть в адресную книгу можно и через настройки (шестеренка в правом верхнем углу), раздел "Контакты".
Greka42
вчера, 16:27
Такое ощущение, что при таких подменах письмо уходит неизвестно куда.
Greka42
вчера, 16:31
По - моему, надо прощаться с Яндексом. Лет 15 пользуюсь почтой, но Ваши "новшества" раздражают.