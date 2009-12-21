Блог Почты

Блог Почты

Все файлы одним кликом

Вам часто приходят письма с большим количеством важных вложений? Хорошая новость: больше не нужно тратить время на то, чтобы скачивать каждый файл по отдельности. Если к письму приложили несколько документов (или картинок, или видео, или всего по чуть-чуть), то достаточно кликнуть на ссылку «Скачать все файлы одним архивом» — все вложения будут сохранены одним файлом в формате zip.
40 комментариев
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mogulus
28 января 2016, 01:11
вот это ок.
Falkeyn
28 января 2016, 01:11
Спасибо!
pROCKrammer
28 января 2016, 01:11
Супер
govorun
28 января 2016, 01:11
Медленно, очень медленно, но верно Яндекс пытается догнать по функционалу Gmail. Единственный вопрос, когда Ахиллес догонит черепаху, не отползет ли она чуть далее? :-)
neprostogluk
28 января 2016, 01:11
Ура! отличная новость!!
isovgasu
28 января 2016, 01:11
Молодцы! Приятно видеть, что вы, разработчики делаете столько полезного для пользователей.
Делаете быстро, делаете классно.
Пусть Гугл пока впереди...
Есть такое понятие "мой лучший враг". Так вот пусть Гугл будет лучшим врагом Яндекса, будет тем конкурентом, за которым Яндекс будет тянуться, с кем будет бороться, кого будет обгонять. В любом случае Яндекс от этих гонок станет только лучше.
Удачи вам, ребята, и в дальнейших разработках.
d-skorobogatov
28 января 2016, 01:11
А мне не нравятся многие гугловские сервисы. Перегружены функционалом. И Яндекс в том же направлении портится :-( Все гениальное должно быть просто
isovgasu
28 января 2016, 01:11
Несмотря на то, что яндекс развивается - его сервисы не перегружены функционалом. Дополнительное не перегружает, если не навядывается.
Хочешь почту - пользуйся. Хочешь метки - пользуйся - не хочешь - ты их даже не найдешь. и т.д.
d-skorobogatov
28 января 2016, 01:11
Не знаю, у меня их JS-скрипты работают через раз. Как повезет. Вот лучше бы их поменьше было, чтобы работало все понадежнее.
yacontent
28 января 2016, 01:11
У гугля, для таких как ты, есть HTML интерфейс вообще без JS. Внизу переключатель - посмотри внимательно.
d-skorobogatov
28 января 2016, 01:11
При чем здесь Гугл?
Весёлый котик
28 января 2016, 01:11
Скажите, сколько ОНИ Вам платят?  o_O
igeas
28 января 2016, 01:11
спасибо! очень удобно)
OlyaKapa
28 января 2016, 01:11
Ага!!!!!!!
OlyaKapa
28 января 2016, 01:11
Мило!!!
EdErlondsy
28 января 2016, 01:11
Супер возможность, оч удобно. Спасибо ребята, креатив рулит.
serejqa.m
28 января 2016, 01:11
а иконка excel не определилась, гыгы
yacontent
28 января 2016, 01:11
Лучше бы сделали, чтобы можно было добавлять файлы кучей. Гугель давно уже сделал!
Е.
28 января 2016, 01:11
Всему свое время.
lata8383
28 января 2016, 01:11
А вот у меня эта функция вдруг с 4.03.2011 пропала .Открывает сразу все картинки из вложения на весь экран.Очень не удобно.И никто из техслужбы не откликнулся.
ksuksya1
28 января 2016, 01:11

И у меня такая функция пропала,что сделать чтоб появилась?????:-(

a.naumova@finvestro.ru
24 апреля 2017, 11:25
Добрый день! Эта функция не работает. мне прислали 82 файла, при нажатии скачать все архивом скачивает 19 файлов.
Тимофей, служба поддержки
24 апреля 2017, 16:27
Добрый день!
Мы уже в курсе этой ошибки, разработчики занимаются починкой.
a.naumova@finvestro.ru
24 апреля 2017, 16:39
Тимофей, служба поддержки,
спасибо за обратную связь! будем ждать! удачи!
Евгений Линников
1 февраля 2019, 14:56
Тимофей, служба поддержки,
А воз и ныне там?
ПРислали 82 фотографии, скачалось архивом 12.
За год вы уменьшили количество скачиваемых файлов на 7?
Евгений Линников
1 февраля 2019, 14:57
Тимофей, служба поддержки,
UPD: За 2 года..
Иван
5 мая 2017, 13:14
Работает через жопу, скачивается только часть (12 файлов), остальные залиты на яндекс.диск и их качать нужно по одному. Рукожопость или фича?
Тимофей, служба поддержки
5 мая 2017, 18:07
Это фича, и заключается она в том, что если объём вложений более 10мб, то в аттач загрузится только 10мб, а остальное будет загружено на Яндекс.Диск. Тем не менее, в Диске можно выбрать нужные файлы галочками и нажать "Скачать", таким образом загрузить их все сразу.
Иван
5 мая 2017, 17:27
Тимофей, служба поддержки,
Попросите кого-нибудь отправить вам фотографий штук 50, поймете что не все так просто - архивом скачается то, что влезло в 10 мб, а остальные тыкать по одной все-равно придется
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2017, 16:13
Спасибо за замечание! Возможно, в будущем схема работы с вложениями будет пересмотрена, но пока я могу лишь предложить в качестве альтернативы загружать объемные вложения сразу архивом на Диск.
badajkov-aleks
24 августа 2017, 09:29
Тимофей, служба поддержки,
уже конец августа, а проблема до сих пор не решена… 
Тимофей, служба поддержки
26 августа 2017, 14:27
Мы не анонсируем свои планы, сроков решения я назвать Вам не смогу. Сейчас могу только предложить загружать на Яндекс.Диск сразу архив, чтобы в дальнейшем иметь возможность скачать файлы разом с Яндекс.Диска.
torgtehmgn
8 апреля 2019, 17:12
Тимофей, служба поддержки,

Пользователи были бы очень признательны за две кнопки: 
1. Загрузить все вложения из текущего письма на ЯндексДиск в одну папку с темой, отправителем и датой письма.
2. Она уже есть - папку с ЯндексДиска можно скачать одним архивом.


Всё, проблема пользователей если не решена - то хоть страдания облегчены. 
Нет же - мы будем год за годом тыкать вложения по одному. Более того - при наведении мыши на превью в письме всплывают кнопки "Загрузить на ЯД", "Скачать", "Посмотреть". 
Так хрен же - при нажатии на "Скачать" открывается новая вкладка, куда успешно грузится вложение для просмотра. Ну вот для чего, если я уже из письма хочу скачать файл? 
Сергей
21 января 2018, 22:27
почитал комментарии... и понял, что компания Яндекс за 7 лет так и не научилась делать архивы на скачку если пришли крупные пакеты фотографий! в очередной раз убеждаюсь, что до гугла яндексу не хватает лет 50)))))) 
mebel-koshelev
25 октября 2018, 18:23
за 2 года придумали этот косяк назвать фичей. Очень неудобно.
Евгений B.
28 февраля 2019, 13:27
С этим косяком\фичей вам только в корпоративную почту и лезть.
Jablo
11 марта 2019, 03:48
А вот когда вложения попали на яндекс.диск, то приходится каждый файл по отдельности качать, более того, вообще на каждый файл открывается отдельная страница. вот это очень неудобно!!!
torgtehmgn
8 апреля 2019, 17:15
Jablo,


С этим немного проще. Из письма можно последовательно нажать кнопки "Загрузить на ЯндексДиск". Затем в папке "Загрузки" все загруженные файлы переместить в нужную (созданную вами) папку. И загрузить папку одним архивом. Другой вопрос, что телодвижений это ни разу не мало. И если нужно следить за папкой загрузок, чтобы не плодить там файлы с одним названием и разным содержимым.
laninet
17 июня 2019, 13:02
Дорогой Яндекс! Невозможность скачать одним архивом всё, что в письме - дичайшее неудобство!


Скорости интернет выросли настолько, что пользователи уже не вываливают свои фото и видео с телефона через кабель. Когда нужно скинуть фото с телефона, многие просто отправляют их по почте. И ладно бы это были сотни снимков, но даже несчастные 10 кадров уже нельзя удобно переслать и скачать.


Скачивать их по-одному через "сохранить как" - сегодня это уже кафкианский абсурд по-моему. Не отставайте от пользовательского опыта.
cool.archi
вчера, 10:36
Когда высылаешь по 30 фото со смартфона невозможно сделать архив. Тыкаешь и скачиваешь по одному фото. Какой же это геморой. Ребята, спасибо за наводку на счет гугла. Буду пользоваться теперь им.