Все файлы одним кликом

Вам часто приходят письма с большим количеством важных вложений? Хорошая новость: больше не нужно тратить время на то, чтобы скачивать каждый файл по отдельности.
Если к письму приложили несколько документов (или картинок, или видео, или всего по чуть-чуть), то достаточно кликнуть на ссылку «Скачать все файлы одним архивом» — все вложения будут сохранены одним файлом в формате zip.
Молодцы! Приятно видеть, что вы, разработчики делаете столько полезного для пользователей. Делаете быстро, делаете классно. Пусть Гугл пока впереди... Есть такое понятие "мой лучший враг". Так вот пусть Гугл будет лучшим врагом Яндекса, будет тем конкурентом, за которым Яндекс будет тянуться, с кем будет бороться, кого будет обгонять. В любом случае Яндекс от этих гонок станет только лучше. Удачи вам, ребята, и в дальнейших разработках.
Несмотря на то, что яндекс развивается - его сервисы не перегружены функционалом. Дополнительное не перегружает, если не навядывается. Хочешь почту - пользуйся. Хочешь метки - пользуйся - не хочешь - ты их даже не найдешь. и т.д.
Это фича, и заключается она в том, что если объём вложений более 10мб, то в аттач загрузится только 10мб, а остальное будет загружено на Яндекс.Диск. Тем не менее, в Диске можно выбрать нужные файлы галочками и нажать "Скачать", таким образом загрузить их все сразу.
Мы не анонсируем свои планы, сроков решения я назвать Вам не смогу. Сейчас могу только предложить загружать на Яндекс.Диск сразу архив, чтобы в дальнейшем иметь возможность скачать файлы разом с Яндекс.Диска.
Пользователи были бы очень признательны за две кнопки: 1. Загрузить все вложения из текущего письма на ЯндексДиск в одну папку с темой, отправителем и датой письма. 2. Она уже есть - папку с ЯндексДиска можно скачать одним архивом.
Всё, проблема пользователей если не решена - то хоть страдания облегчены. Нет же - мы будем год за годом тыкать вложения по одному. Более того - при наведении мыши на превью в письме всплывают кнопки "Загрузить на ЯД", "Скачать", "Посмотреть". Так хрен же - при нажатии на "Скачать" открывается новая вкладка, куда успешно грузится вложение для просмотра. Ну вот для чего, если я уже из письма хочу скачать файл?
почитал комментарии... и понял, что компания Яндекс за 7 лет так и не научилась делать архивы на скачку если пришли крупные пакеты фотографий! в очередной раз убеждаюсь, что до гугла яндексу не хватает лет 50))))))
С этим немного проще. Из письма можно последовательно нажать кнопки "Загрузить на ЯндексДиск". Затем в папке "Загрузки" все загруженные файлы переместить в нужную (созданную вами) папку. И загрузить папку одним архивом. Другой вопрос, что телодвижений это ни разу не мало. И если нужно следить за папкой загрузок, чтобы не плодить там файлы с одним названием и разным содержимым.
Дорогой Яндекс! Невозможность скачать одним архивом всё, что в письме - дичайшее неудобство!
Скорости интернет выросли настолько, что пользователи уже не вываливают свои фото и видео с телефона через кабель. Когда нужно скинуть фото с телефона, многие просто отправляют их по почте. И ладно бы это были сотни снимков, но даже несчастные 10 кадров уже нельзя удобно переслать и скачать.
Скачивать их по-одному через "сохранить как" - сегодня это уже кафкианский абсурд по-моему. Не отставайте от пользовательского опыта.