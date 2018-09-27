Блог Почты

Блог Почты

Авторизация любыми почтами в бета-версии Яндекс.Почты на Android

В бета-версии приложения Яндекс.Почты на Android появилась возможность подключения любого ящика по протоколу IMAP. Опция позволяет читать письма корпоративной или личной почты других сервисов, при этом использовать привычный интерфейс для переписки.

Чтобы добавить аккаунт, нажмите на значок в виде плюсика над списком папок, затем выберите пункт Другая почта.

Укажите полный адрес и пароль ящика, добавьте параметры соединения для входящей и исходящей почты (обычно их можно найти в Помощи сервиса или уточнить у системного администратора).

Укажите полный адрес и пароль ящика, добавьте параметры соединения для входящей и исходящей почты (обычно их можно найти в Помощи сервиса или уточнить у системного администратора).

Оставайтесь на связи!

38 комментариев
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Vitaliy
27 сентября 2018, 20:13
Давно цього чекав. Зараз встановлю бета версію ;) 
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2018, 09:57
Виталий!
Раді, що подобається!
Владислав
28 сентября 2018, 21:10
Ну наконец-то!
Тимофей, служба поддержки
3 октября 2018, 18:53
Мы тоже очень рады!
Владислав
2 октября 2018, 06:35
Побыстрее в релиз, а то приходится пользоваться Гугл почтовым клиентом...
Тимофей, служба поддержки
3 октября 2018, 18:53
Здравствуйте! Вы боитесь бета-версии? ;)
Владислав
4 октября 2018, 01:31
Тимофей, служба поддержки,
вроде нет, на сколько я знаю, у Яндекса всегда все "беты" были очень стабильные. Наверное действительно, установлю "бета"...
Владислав
4 октября 2018, 03:21
Тимофей, служба поддержки,
Сервер для приема почты - "pop3" не поддерживается?? 
Тимофей, служба поддержки
4 октября 2018, 16:23
Добрый день! 


Нет,  pop3 не поддерживается. Расскажите, почему он Вам удобнее? Я передам команде. 
Владислав
4 октября 2018, 16:34
Тимофей, служба поддержки,
у меня вторая почта bmail.ru, там в помощи написано что работает на pop3.
Тимофей, служба поддержки
4 октября 2018, 18:15
Владислав, спасибо за ответ. Передам команде, чтобы подумали над pop3. 
tatyana-urosova
24 октября 2018, 11:02
Не совсем по теме, но... В последнее время очень часто приходят письма о том, что якобы я что-то выиграла. Такие письма я обычно сразу отправляю в спам. Но сегодня получила такое письмо от... Яндекса. А письма от Яндекса я обычно открываю не глядя. Уже хотела открыть, но увидев текст насторожилась. Посмотрела адрес отправителя - devnull@yandex.ru - служба поддержки Яндекса. Как они это делают? Может Яндексу ввести хотя бы для своих почтовых адресов какой-нибудь сертификат подлинности? Что-то типа цифровой подписи? 
Тимофей, служба поддержки
30 октября 2018, 11:41
Добрый день!



Спасибо за то, что задали этот вопрос.



Недавно злоумышленники действительно произвели рассылку от нашего имени. Они в технических данных о письме вручную указывают наш адрес, вместо своего, поэтому при просмотре письма Вы видите подделанный адрес отправителя. Что касается именно той рассылки, о которой Вы пишете, наши специалисты уже решили этот вопрос, и все подобные письма теперь должны попадать в папку «Спам», чтобы больше Вас не беспокоить.


Чтобы убедиться, что письмо наше, рекомендую обращать внимание на иконку в виде замочка перед адресом отправителя. Она должна быть зеленой. Если иконка красная, значит, письмо было отправлено не нами, и Вы можете смело отправлять письмо в папку «Спам».


Увы, это пока есть только на странице просмотра письма. Передам команде, что надо подумать, как предупреждать пользователей о том, что у письма подделан отправитель, и его не стоит открывать. Спасибо за хорошую идею!
Обновлено 16 мая, 19:46
tatyana-urosova
11 ноября 2018, 15:35
Тимофей, служба поддержки,
спасибо за ответ! Кстати про замочек. Может вам это поможет. В том письме он был зеленый! Если нужно, могу скриншот скинуть. Поэтому, к сожалению, даже зеленый замочек не гарантия подлинности отправителя. 
Setamar
16 мая, 07:46
Тимофей, служба поддержки,
Ситуация повторяется. При этом замок зеленый и в спам письмо не попадает.
Tialle
16 мая, 09:35
Тимофей, служба поддержки,


Здравствуйте. Сегодня также пришло письмо  о выигрыше 350000 с адреса devnull@yandex.ru, и почему-то даже не попало в спам. Была очень удивлена.
a.kurgosov
16 мая, 11:07
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день. Тоже пришло сегодня письмо о выигрыше 350000 с devnull@yandex.ru, тоже в спам не попало. Значок зелёный, подпись:
Это письмо от одного из сервисов Яндекса.
Отправитель: yandex.ru
Подпись: yandex.ru
Шифрование: да
Обновлено 16 мая, 11:07
Michael K.
16 мая, 11:39
Тимофей, служба поддержки,
Присоединяюсь, такая же ерунда пришла!
teziva
16 мая, 12:17
Тимофей, служба поддержки,
Тоже пришло письмо о выигрыше с devnull 
ilya.piller.97
16 мая, 12:47
Тимофей, служба поддержки,
Аналогично, пришло письмо о выигрыше с devnull, и замочек зелёный
viktor.semikolenov
16 мая, 14:22
Тимофей, служба поддержки,
Аналогично, пришло письмо о выигрыше с devnull, и замочек зелёный
chakaponi
16 мая, 15:32
Тимофей, служба поддержки,
Подписываюсь под всеми комментариями выше. Пришло письмо о выигрыше с devnull, при этом стоит зелёный замок и написано, что использовано шифрование (причём некоторые письма от реального яндекса его не используют), а подпись принадлежит yandex.ru
Тимофей, служба поддержки
16 мая, 19:59
Добрый день!
Действительно сегодня злоумышленники произвели рассылку от имени Яндекса, при просмотре письма пользователь видел поддельный адрес отправителя. Наши специалисты уже решили этот вопрос.
BBoris
17 мая, 00:59
Тимофей, служба поддержки,
Тоже пришло письмо о выигрыше с devnull, при этом стоит зелёный замок. Скажите , Тимофей, а этот адрес (devnull@yandex.ru) если обозначить как спам то письма от  других сервисов Яндекса будут нормально приходить? И еще, этот адрес имеет какое-то отношение к сервисам или администрации Яндекса, или это адрес простого пользователя почты? 
Владимир
25 октября 2018, 14:19
Тимофей, когда вернете в приложение на Андроид сортировку писем по "Соцсетям", "Покупкам", "Рассылкам", "Общение"... Без сортировки очень затруднительно пользоваться почтой.
Тимофей, служба поддержки
30 октября 2018, 11:47
Добрый день!


Пока возвращать не планировали. Но хотим поинтересоваться, почему Вам удобнее использовать Почту именно с этой сортировкой? Это поможет нам в будущем сделать приложение более удобным.
Владимир
13 ноября 2018, 09:36
Тимофей, служба поддержки,
В идеале хотелась бы другая сортировка. Чтобы рассылки и соцсети по умолчанию шли в отдельную папку (по умолчанию, без дополнительных настроек) и не отображались во входящих. И чтобы по этим отдельным папкам можно было бы отключить уведомления. 
Тимофей, служба поддержки
26 ноября 2018, 12:53
Добрый день!



Такая сортировка будет! И для папок с рассылками и письмами от соцсетей уведомления будут отключены по умолчанию. Если у Вас она ещё не включилась, то в скором времени должна. Можно пока в бете попробовать.
Обновлено 26 ноября 2018, 12:53
Владимир
29 ноября 2018, 14:16
Тимофей, служба поддержки,
отлично! Тогда ждем! А в веб-интерфейсе пока никак нельзя включить?
Владимир
23 января, 03:21
Тимофей, служба поддержки,
Настройка, о которой Вы говорите, до сих пор не включилась в релизной версии Почты на Андроид, да и в веб-интерфейсе тоже. Уже 2 месяца прошло... Сколько еще придется ждать? :(
xutaranka_ja@tut.by
8 декабря 2018, 23:22
Спасибо.
vorobyeva70
16 мая, 10:35
Здравствуйте. Сегодня также пришло письмо о выигрыше 350000 с адреса devnull@yandex.ru с зеленым замочком
shushik.star
16 мая, 11:07
Добрый день!
Хочу сообщить, что сегодня вновь пришла аналогичная рассылка о выигрыше 350000 руб с точно такого же адреса devnull@yandex.ru. В Спам письмо автоматически не попадает:(
Обновлено 16 мая, 11:07
svetoy08
16 мая, 17:39
+1 также пришло письмо с выигрышем, якобы с вашего сервиса. 
garden371
16 мая, 19:00
от 16.05.19 4 утра devnull@yandex.ru

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yevgeny.zhomiru
16 мая, 23:17
И мне сегодня письмо от девнул о выигрыше пришло.
Несколько раз в гугле у меня таая хрень была, поэтому стал больше доверять яндексу, даже почта для домена у меня от яндекса, а теперь понимаю, что зря. Раз мошенники так легко яндексом замаскировались, что и не раскопаешь, то что уж говорить о кошельке.
qfoqs
17 мая, 12:53
Уже давно и постоянно приходят письма с этих адресов:

izfyt@wnofibnn.msi.com
devnull@yandex.ru
Давно отправил в спам, но по-прежнему приходят. Хоть и в папку спам попадают, но все же неприятно.
Ни на что не подписывался, нигде почту не оставлял. 
Иван Романов
25 ноября, 15:49
А можно ли таким образом подключить свою iCloud почту?