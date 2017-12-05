Блог Почты

Блог Почты

Бета-версия Яндекс.Почты

У приложения Яндекс.Почта появилась бета-версия на Андроид! Это значит, что мы можем поделиться с вами теми возможностями, которые ещё не реализованы в основном приложении.

В бета-версии уже сейчас можно добавить ящик другого почтового сервиса. Если ящик на Яндекс уже подключен, нужно нажать на значок плюса рядом с аватаркой текущего ящика. Далее выбрать почтовый сервис и ввести логин и пароль.

Ещё одно преимущество: бета-версия не займет много места на телефоне. Письма и вложения хранятся на сервере и загружаются в приложение, только если на них кликнуть.

Для пересылки больших файлов мы добавили подключение к Яндекс.Диску.


Решай, какой Яндекс.Почта будет завтра!

69 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
avmaksimov
5 декабря 2017, 14:55
А загруженное письмо закешируется, как сейчас?
Тимофей, служба поддержки
5 декабря 2017, 16:13
Добрый день! 


Правильно ли я понимаю, Вы спрашиваете о возможности просматривать загруженные письма при отсутствии подключения к интернету? 
avmaksimov
5 декабря 2017, 16:43
Тимофей, служба поддержки,
да, если я заранее загрузил это письмо + чтобы еще раз не закачивало, если уже просматривал.
Вопрос про бету и текущую версию.
Тимофей, служба поддержки
6 декабря 2017, 17:02
Добрый день! 


Да, конечно, письмо можно будет просмотреть, если оно было загружено заранее. 
mc.sim@k-max.name
5 декабря 2017, 15:01
А где ссылка на Бету-то?
Тимофей, служба поддержки
5 декабря 2017, 15:58
mc.sim@k-max.name,
добрый день! Потерялась при публикации. Вернули. :)
Скачать можно тут https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.mail.beta .
eas551
8 декабря 2017, 14:59
Добрый день! Что-то Яндекс.Почта жутко тупит у меня на компе. Постоянные подвисания окна в котором пишешь письмо. Яндекс, что случилось? Комп не медленный, браузер - Хром. На остальных сайтах таких проблем нет, что с вами не так?
Тимофей, служба поддержки
13 декабря 2017, 10:48
Добрый день! 


Если Вы используете расширения в браузере, с помощью которого открываете Почту, попробуйте отключить и проверить, станет ли Почта работать быстрее? Расширения могут блокировать контент, что мешает корректной и быстрой загрузке страницы. 
eas551
13 декабря 2017, 12:09
Тимофей, служба поддержки,
спасибо за рекомендацию. Использую АдБлок. Возможно дело в нём, проверю.
Виталий Киреев
19 декабря 2017, 22:46
Как вернуть монохромные значки?
Даниил
21 декабря 2017, 06:48
Виталий Киреев,
и как настроить значки для почты-отправителя?
Обновлено 21 декабря 2017, 06:48
Тимофей, служба поддержки
22 декабря 2017, 19:46
Добрый вечер! 


Правильно ли я понимаю, Вы хотите настроить портрет для Вашего ящика? 
Даниил
23 декабря 2017, 09:58
Тимофей, служба поддержки,
да, вы правы.Но не для личного ящика, а для корпоративного. 
Тимофей, служба поддержки
25 декабря 2017, 18:36
Добрый вечер! 


Подскажите, пожалуйста, адрес ящика, для которого Вы хотите настроить портрет. 
Даниил
26 декабря 2017, 06:25
Тимофей, служба поддержки,
их несколько, для пары организаций в которых я работаю
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2017, 20:14
Добрый вечер! 


Портреты нужно загружать в Паспорте аккаунтов, тогда они будут отображаться у получателей. 
Vitaly Kirejev
21 декабря 2017, 21:31
Виталий Киреев,
Очень большое спасибо, что вернули монохром!!!
Тимофей, служба поддержки
22 декабря 2017, 19:48
Добрый вечер! 


Для тех пользователей, у которых были отключены портреты отправителей, монохромные иконки действительно вернулись. Но мы не сможем поддерживать оба типа портретов, поэтому в будущем всё равно произойдёт переключение на цветные. 


Пожалуйста, расскажите, почему Вам не нравятся цветные? Это поможет нам взглянуть на Почту Вашими глазами. 
Обновлено 16 января 2018, 16:48
Vitaly Kirejev
22 декабря 2017, 20:27
Тимофей, служба поддержки,
С цветными трудно определить: прочитанные-непрочитанные, важное - не важное. Разный цвет отвлекает, и "возиться с разбором почты" приходится гораздо дольше. 
Обновлено 22 декабря 2017, 20:28
Vitaly Kirejev
22 декабря 2017, 20:41
Тимофей, служба поддержки,
Добавьте возможность отключать эти значки совсем, будь то портрет или буквы.
Тимофей, служба поддержки
25 декабря 2017, 17:51
Добрый вечер! 


Спасибо за ответы, понял Вас, передал Ваш отзыв и пожелание разработчикам. 
bosikcom
14 января 2018, 14:58
Тимофей, служба поддержки,
Очень нравятся цветные значки в почте, оставьте так, пожалуйста!
Тимофей, служба поддержки
16 января 2018, 16:49
Добрый вечер! 


Спасибо за добрые слова, передам их разработчикам! Уверен, им будет очень приятно! 
Тимофей, служба поддержки
22 декабря 2017, 19:46
Добрый вечер! 


Вернуть не получится. Пожалуйста, расскажите нам, почему цветные оказались для Вас неудобными? Я передам разработчикам информацию, чтобы они внесли корректировки в соответсвии с замечаниями. 

Виталий Киреев
22 декабря 2017, 20:32
Тимофей, служба поддержки,
Сложнее отделить "зерна от плевел". + Эмодзи еще отвлекают в отправителе и заголовке письма. Сделайте что-нибудь с ними!
Тимофей, служба поддержки
25 декабря 2017, 18:03
Добрый вечер! 


Спасибо, что поделились с нами возникшими неудобствами. Понимаю, что они действительно могут быть. Передам информацию команде, чтобы они придумали, что можно сделать. 
bosikcom
14 января 2018, 15:06
Тимофей, служба поддержки,
Ну может тогда два варианта оформления оставить, мне лично цветные значки очень нравятся, удобно смотреть отправителей и группировать по иконкам, сразу видно, от кого сколько писем - а их мне приходит много. В общем - спасибо за цвет!!!
Тимофей, служба поддержки
16 января 2018, 16:50
Добрый вечер! 


Вариант с цветными портретами обязательно сохраним. 
maicd4ka
21 декабря 2017, 19:23
здравствуйте


зарегистрировал несколько дней назад почту, но письма на нее не принимаются, и не отправляются.


При отправке на любой адрес пишет: "An error occurred. Invalid contact address"
Когда кто-то пытается отправить письмо - получает сообщение, что ящика не существует.


На обращения в поддержку - стандартный ответ робот - подтвердите телефон и всё заработает. Но после подтверждения прошло уже более суток, и ничего не заработало.


Пожалуйста исправьте баг.
maicd4ka
22 декабря 2017, 15:59
maicd4ka,
До сих пор проблему не решили. Почта не работает.
В поддержку отправлял запрос со скриншотом, но ничего не сделали до сих пор
Активируйте почту пожалуста
Тимофей, служба поддержки
22 декабря 2017, 19:54
Добрый вечер! 


Система считает, что Ваш ящик был зарегистрирован ботом для спамных рассылок. Чтобы переубедить систему, нужно указать настоящие имя и фамилию, привязать дополнительный ящик для восстановления и, по возможности, номер телефона. 


После эти действий ящик будет автоматически разблокирован в течение суток. Если это не поможет, пишите!
maicd4ka
28 декабря 2017, 13:29
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо, Тимофей. Все сделал, прошли сутки, не помогло.
Помогите пожалуста. Не собираюсь я рассылать никакой спам
Обновлено 28 декабря 2017, 13:30
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2017, 20:35
Добрый вечер! 


Проверьте, пожалуйста, заработали ли отправка и получение теперь? 
Удалённый пользователь
28 января 2018, 17:20
Тимофей, служба поддержки,
извините, но этого полнейший колхоз и неуважение к пользователям. Если ваша система что-то "считает" про пользователя, она должна это однозначно и прямо указывать. Иначе получается ощущение неработоспособности системы и кривости рук разрабов.
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2018, 18:43
Добрый вечер! 


Спасибо за Ваше конструктивное замечание. Передал его разработчикам, подумаем, что можно сделать. 
Даниил
23 декабря 2017, 10:00
А поддержка сторонних ящиков по IMAP будет? 
Хотелось бы подключить рабочую почту.
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2017, 20:07
Добрый вечер! 


Вы можете настроить сбор Почты со стороннего ящика по IMAP https://yandex.ru/support/mail-new/web/preferences/collector.html , тогда и в приложении сможете видеть письма из того ящика. Поможет ли это? 
Илья
25 декабря 2017, 19:04
Здравствуйте. Сделайте возможность создавать папки, защищённые паролем.
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2017, 20:13
Добрый вечер! 


Спасибо за интересное предложение! Передал его команде.
Ruslan Galiev
28 декабря 2017, 10:11
Добрый день!
Вопрос совсем не в тему: планируется ли промо страница (как в прошлом году) для написания желания в 2018 году, как это было раньше, если перейти по URL: https://mail.yandex.ru/promo-newyear-2017/
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2017, 20:30
Добрый вечер, Руслан! 


На этот год запланирована только вторая часть акции: получение писем из прошлого. Передам команде, чтобы в будущем они снова сделали что-нибудь подобное. 


А пока могу предложить Вам самому отправить себе письмо с помощью отложенной отправки: https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/create.html#delayed-sending . 


Подойдёт ли такой вариант? 
foch.fokys
29 декабря 2017, 13:41
почему служба поддержки не отвечает уже 4 дня прошло еу супер почта вы там на работу хоть ходите? суть -заблокировали почту типа взломали написал в поддержку а ответа 0 и что делать?
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2017, 20:41
Добрый вечер! 


Подскажите, пожалуйста, номер Вашего обращения. 
dfrr.gopa
16 января 2018, 11:50
Здравствуйте у меня вопрос по вашей почте
Имею несколько аккуантов яндекс почты у всех привязан один телефон и у всех одинаковые паспортные данные тобишь скопировал индефикацыю с одного кошелька в другой в один прекрасный день один акк заблокировали вот этот roee.errere@yandex.ru уже второй раз вопрос к поддержке  как разблокировать и не какой там подозрительной активности нет это мой акк телефон привязан
Тимофей, служба поддержки
16 января 2018, 16:58
Добрый вечер! 


По нашим данным проблем с ящиком roee.errere@yandex.ru нет. Пожалуйста, уточните, как Вы поняли, что он был заблокирован? Или же у Вас заблокировался именно кошелёк? 
dfrr.gopa
16 января 2018, 17:45
Тимофей, служба поддержки,

вот так https://prnt.sc/i189ut конечно же ящик но а впоследствии я теперь и в кошелек не могу войти
 как можно заблокировать ящик где привязан телефон?
Тимофей, служба поддержки
17 января 2018, 16:13
Добрый вечер! 


Пожалуйста, нажмите на ссылку «Не могу войти» на странице авторизации и заполните анкету для восстановления. Мои коллеги проверят, почему произошла блокировка, и обязательно ответят Вам в ближайшее время. 
pfsudrk
31 января 2018, 13:47
Прошу прощения за возможно глупый вопрос.
Почему когда я нажимаю на лупу (раскрывается строка поиска), фокус не перемещается в строку поиска?
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2018, 18:29
Добрый вечер! 


Это ошибка на нашей стороне. Мы уже работаем над нет. Если хотите, можем по почте оповестить Вас, когда починим. 
Фабе Цеттере
1 февраля 2018, 19:01
как получить такие красивые кнопочки? появились недавно на одном из почтовых ящиков 
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2018, 18:26
Добрый вечер! 


Как и любое обновление, такие кнопки в панели управления письмами будут включаться во всех ящиках постепенно. Пожалуйста, подождите немного, скоро обновление само появится и в остальных ящиках. 
Павел Попов
1 февраля 2018, 22:05
Добрый день! Подскажите можно ли как-то вернут чёрно-белые значки  вместо цветных ( в кружочке) перед письмами?
bosikcom
2 февраля 2018, 10:30
Павел Попов,
Почему Вам не нравится? Красиво же.
Павел Попов
2 февраля 2018, 11:54
bosikcom,
Это детский сад, я же на почту захожу, а не в соцсети. Не люблю когда в почте новогодняя ёлка. Как объяснить - вот кто-то на машину лепит всякую фигню, спойлер, накладки всякие, лампочки  и прочее (восновном молодые), а люди постарше, посолиднее,  предпочитаю машины в заводском виде. 


Пока пришлось вообще отключить значки, хотя без них не очень удобно, но за-то эти цветастые картинки не раздражают.
Обновлено 2 февраля 2018, 11:56
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2018, 17:49
Добрый вечер! 


Простите, что долго не отвечал.  Рад, что Вы сами разобрались, как отключить иконки. Увы, пока других вариантов нет. 
Расскажите, почему отключение не решает вопрос? 
Павел Попов
7 февраля 2018, 18:36
Тимофей, служба поддержки,
 Проблема не решается, так как при отключении портретов отправителей, они выключаются полностью. Если их включить. то они становятся цветные, а раньше были чёрно-белые. Хотелось бы. что бы они и дальше оставались чёрно-белыми!
Интерфейс простой, двух линейный.

Обновлено 7 февраля 2018, 18:36
Тимофей, служба поддержки
9 февраля 2018, 17:57
Добрый вечер! 


Понял Вас, передам отзыв команде. Спасибо за ответ. 
bosikcom
2 февраля 2018, 11:34
Ну вот, опять цветные значки в почте пропали... почему? Сделайте уже 2 варианта, что-ли...
Обновлено 2 февраля 2018, 11:34
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2018, 18:20
Добрый вечер! 


Они очень скоро окончательно включатся. Подождите, пожалуйста, ещё чуть-чуть. 

Обновлено 7 февраля 2018, 18:23
roee.errere
9 февраля 2018, 19:25
Админ ну сколько уже можно банить мои ящики вам не надоело?только зарегестрируешся они на другой день в бан , второй опять в бан третий в бан 
uj6hyyntb@yandex.ru

hy.uhyt@yandex.ru

grtygtr@yandex.ru
КОГДА ВЫ ОТСТАНИТЕ ОТ МОЕЙ СКРОМНОЙ ПЕРСОНЫ? Я уже все свои соцсети да и другие аккуанты перевел на gmail ибо забанят почту и все поцепочке и другие акки. крайне не надежна почта
roee.errere
10 февраля 2018, 17:31
hygtrfedws@yandex.ru вот сегодня вот эту, мистер банщик отцепитесь от меня 
roee.errere
13 февраля 2018, 16:21
brgv.htgrc@yandex.ru Cегодня вот эту . админ этой почте всего два дня в чем причина бана?
Фаина Г.
5 марта 2018, 16:47
Добрый день! При отправке HTML писем на яндекс почту,  в мобильной версии к таблицам добавляются границы в 1px, когда в стилях таблицы сформированного письма прописано, что никаких границ быть не должно. Очень неудобно. Решите пожалуйста данную проблему, в других почтовых клиентах отображается все правильно. 
Тимофей, служба поддержки
5 марта 2018, 17:58
Добрый вечер! 


Пожалуйста, через форму https://yandex.ru/support/mail/web/letter/receive-read-form.html#receive-read-form пришлите нам оригинал письма, в котором есть отступы. Это поможет нам лучше разобраться в ситуации и понять, как Вам помочь. 
nuzov
28 апреля 2018, 17:40
Уважаемые друзья, спасибо за заботу
Федор Морозов
21 июня 2018, 11:49
Выбор почтовых ящиков это удобно. Но будет ли удобен интерфейс. Если например я получил почту в майл ру по одной теме и надо ее сравнить или попробоватьсразуже в приложении не выходя из почты то вот как это будет или это дело уже отдельной программы?!
lao-imm
23 апреля 2021, 08:48
Добрый день!
В мобильном приложении не хватает кое-каких удобных функций, которые существуют при работе в почте через компьютер.
1) Не хватает кнопки "Уведомить о доставке". Хотелось бы нажимать её каждый раз перед отправкой письма, а затем получать письмо с отчётом о доставке.
2) Не хватает кнопки, позволяющей скачать все вложенные файлы одним архивом.
Кроме того, в настройках мобильного приложения у меня включены все уведомления, но в действительности ни одно из них не срабатывает. Мне на телефон не приходят уведомления о новых письмах.
Обновлено 23 апреля 2021, 08:48
bosikcom
23 апреля 2021, 09:53
Раньше при работе с письмами открываешь письмо, потом клавишей Backspace можно было вернуться обратно к списку писем. Теперь нельзя, только стрелкой вверху "вернуться на предыдущую страницу" или кликнуть на "входящие". Это новшества почты или браузера?
Фархад Агаев
17 сентября, 23:40
Крайне неудобно на андроидесписок делать на день - хорошо. Удобно прокрутить. 
Но когда надо видеть календарь на месяц - крайне неудобно его искать.
Просьба как-то организовать видеть в виде календаря с пунктами по делам 
У конкурента у гугл такая штука есть. 