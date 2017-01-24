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Гибкая Яндекс.Почта

Новый год прошёл, наступили трудовые будни. Всё больше дел, всё больше информации. Чтобы быстрее в ней ориентироваться, вы можете настроить режимы отображения списка писем в веб-интерфейсе Яндекс.Почты. 
  
Для тех, кто хочет видеть больше сообщений на экране, в меню Вид, расположенном в правом верхнем углу страницы, есть опция «Компактный вид писем». 

Нужно ещё больше места? Сверните список сервисов при помощи пункта «Компактное меню». 

Верхнюю панель можно скрыть и отдельно.

Если же вам проще работать с более заметными текстами, то стоит попробовать опцию «Крупный шрифт». Её также можно совместить со всеми перечисленными выше режимами!

И последнее, но не менее значимое — вы можете расположить Почту как в привычные 2 колонки, так и в 3, что позволит одновременно видеть и список писем и открытое письмо, а переход от одного открытого письма к другому сделать максимально быстрым. 

Просто выберите то, что удобно именно вам.

434 комментария
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nochnoy.ru
24 января 2017, 16:05
С ума сойти! Я.почта без заголовка и логотипа! Я это обновление джва года ждал! Спасибо!
Тимофей, служба поддержки
27 января 2017, 15:32
Рады стараться! 
Bakli
14 апреля 2017, 15:10
nochnoy.ru,
Самое смешное, что почта именно такой и была раньше, потом они убрали эти функции, а теперь вернув - люди радуются, как нововведению.


Я очень разочарован в темах. В Нео2 пластилиновая тема была вся пластилиновая, как и другие - интерфейс менялся. Сейчас же просто меняется фон. Кнопки совсем к теме не относятся.
Тимофей, служба поддержки
14 апреля 2017, 15:21
Добрый день!
Ваш отзыв относительно тем передал команде сервиса. 
zzz
25 мая 2017, 14:10
Тимофей, служба поддержки,
Здравствуйте, верните, пожалуйста, красочность тем в почте. Я писала уже письмо в службу поддержки. Темы стали туманными, а для меня важно эстетическое оформление почты, яркость красок, полнота изображения. А теперь все темы выглядят бракованными, недоработанными и совершенно не радуют глаз.
Тимофей, служба поддержки
25 мая 2017, 19:17
Здравствуйте!
Темы в Почте обязательно станут более яркими и красочными! Сейчас наши дизайнеры занимаются их переработкой. Спасибо что написали нам свой отзыв! 
Raivo Ristinen
24 января 2017, 19:47
А я очень жду двусторонней синхронизации контактов с Андройдом. Ну Яндекс, ну когда уже, ну пожалуйста...
Тимофей, служба поддержки
27 января 2017, 15:34
Добрый день!
Пока не планируется. Передал Ваше пожелание команде сервиса.
Bakli
26 января 2017, 03:54
Подскажите пожалуйста, почему уже более двух месяцев я не получаю ответа от поддержки Почты Яндекса для домена? Если я пишу в обычную поддержку - отвечают. Как только им же в этом же тикете задаю вопрос про почту для домена - игнор. И так любые письма уже с ноября я не могу получить ни один ответ. Вообще никакой!
Тимофей, служба поддержки
27 января 2017, 14:29
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, номер обращения? Так я смогу проверить, что случилось.
Bakli
27 января 2017, 14:43
Тимофей, служба поддержки,
Ticket#16123022480216839
Если же я писал в поддержку для домена, то мне не приходили ответы вообще никакие (писал через форму), либо же приходили без тикета, просто "re: <тема заголовка>" с автоответом, отвечая на который я так же не получал ответа.
Тимофей, служба поддержки
27 января 2017, 18:43
Добрый день!
Уточнил у коллег. Вам ответят на письмо с тикетом 16123022480216839.
Александр
26 января 2017, 08:44
Хорошие изменения. Нравится. Ещё бы список папок посимпатичнее сделать и была бы вообще красота.
Спасибо!
Евгений
26 января 2017, 22:31
Предлагаю добавить звук при отправке письма. 
Тимофей, служба поддержки
27 января 2017, 18:44
Добрый день!
Спасибо за предложение! Передал команде. 
janneta23
28 января 2017, 11:49
Доброе утро! За последнюю неделю завалили спамом. Скажи девушке, что делать??! ;)
Дмитрий
29 января 2017, 21:36
janneta23,
Не регистрироваться девушке где попало... теперь на все эти адреса или темы создать поавтло, чтобы они автоматически удалялись...
Тимофей, служба поддержки
30 января 2017, 13:56
Добрый день!
А письма приходят в папку "Спам" или во "Входящие"?
janneta23
30 января 2017, 14:32
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день! Приходят
Тимофей, служба поддержки
30 января 2017, 17:04
Уточните, пожалуйста, папку, в которую приходят письма. Так мы сможем во всем разобраться. 
miiruler2
28 января 2017, 15:55
Давно пользуюсь почтой @yandex.ru, и считаю что она лучшая на рынке, но последние полгода-год огребаю постоянно проблемы, например, блокировки ящиков (у меня они разные под разные темы/задачи). Потому прошу смотреть на критику ниже через призму того, что это не только решение моей проблемы, но и попытки сделать ваш сервис лучше, или хотя бы таким, как он был недавно, а не таким, куда он катится.



1) Мне заблочили ящик, никаких причин для этого не было, такое уже не первый раз. Ваши программисты эту проблему не решают. Что за надёжность такая, если ящик блочится без всяких причин?! Причём он ничего не рассылал, наоборот я на него письмо жду, никто его не взламывал, просто заблочили и всё. Якобы для моей же безопасности, ага.

2) При попытке разблокировать ящик, ваш сайт вымогает телефон - нельзя отказаться и восстановить доступ, почему так?! У меня нет возможности привязывать какой-нибудь телефон к ящику. Это дискриминация по наличие телефона и, возможно, нарушение законодательства РФ , получается зарегистрировать без телефона можно, а когда глючный алгоритм ящик заблочит - разблокировать нельзя, кто это придумал? Можете ли вы такой подход пересмотреть?

3) Хорошо, создал второй ящик, чтобы с него написать в support@yandex.ru (ведь формах сайта без телефона нельзя ничего сделать). Через веб-морду яндекса со свежесозданного ящика пытаюсь отправить письмо в яндекс на support@yandex.ru и тут же получаю ответ:

"Произошла ошибка Некорректный адрес получателя".
Т.е. support@yandex.ru и support@mail.yandex.ru не работают теперь?  Ад какой-то, уважаемый Яндекс, до вас не достучаться, гугл-стайл, приходится писать тут!
5) Как вам написать в саппорт без телефона? И будут программисты эту проблему беспричинных блокировок решать? И почему нет возможности эту придурь отключить, если безопасность она в моём случае не повышает, а приносит только проблемы и снижает надёжность вашего почтового сервиса? Почему нет галочки в настройках в стиле "я хочу, чтобы мой аккаунт блочил глючный алгоритм когда посчитает нужным". Можете её по-умолчанию даже включённой сделать (как сейчас), лишь бы была возможность это отключить!


Спасибо, ваш клиент.
Тимофей, служба поддержки
2 февраля 2017, 19:49
miiruler2,
Действительно, проблема может возникать, если в аккаунте указаны некорректные данные о владельце и если не был подтверждён номер телефона, но Вы всегда можете написать в поддержку и без номера, отправив письмо через форму https://yandex.ru/support/mail-new/wizard/zout_send/send-form.html . Также отмечу, что правильный адрес поддержки Почты такой: mail@support.yandex.ru . Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно постараемся во всём разобраться.
services@private-control.com
13 марта 2017, 23:17
Тимофей, служба поддержки,
Может вы куда-то вынесите в более заметное место данные контакты, чем скажем в "никуда" сейчас? Полтора часа гуглил контакты тех. поддержки Яндекс.Почты. Перечитал весь Help. Ни единого контакта.
Тимофей, служба поддержки
14 марта 2017, 18:45
Связаться с нами можно как раз через формы в Помощи.

В Помощи по сервису нужно выбрать подходящий раздел, а если ответ найти не удастся, внизу страницы должна быть форма обратной связи по ссылке «Рекомендации на странице не помогли».
kapoooostin
22 февраля 2018, 16:43
Тимофей, служба поддержки,
А


А что значит «некорректные данные о владельце ящика»?
Дмитрий
29 января 2017, 21:33
Если бы еще вернули ширину Яндекс.Строки на компьютере, как раньше, от кнопки пуск до часов - были бы вообще молодцы (ну или хотя бы опционально в настроках внешнего вида строки ввели бы такую опцию). А то сейчас Яндекс.Строка на половину панели смотрится плохо и мне не нравится...
Тимофей, служба поддержки
30 января 2017, 17:11
Добрый день!
Спасибо за предложение! Передал команде сервиса. 
Сергей Я
2 февраля 2017, 04:38
Подскажите , планируется ли появление функции изменения темы входящего письма получателем.... очень было бы удобно для поиска нужного письма с удобным для тебя названием... 
Тимофей, служба поддержки
2 февраля 2017, 19:57
Пока мы о таких возможностях не думали, но спасибо Вам за предложение! Передал его команде разработки.
natalie90109
9 февраля 2017, 21:18
Сергей Я,
попробуйте метки письмам создавать с нужным названием - тоже очень удобно для поиска, вдобавок они ещё и разноцветные.
Сергей Я
10 февраля 2017, 06:39
natalie90109,
спасибо за совет, я знаю про метки, но это всё же не то же самое....если помечать много писем метками, то от них рябить в глазах будет, и искать по названию метки что то у меня не получается....а вот переименовывать некоторые письма было бы удобно, так как очень часто тема письма не соответствует содержимому (так делают некоторые люди когда чтобы написать вам письмо  просто создают ответ на ваше предыдущее ваше письмо им и не утруждаются его переименовать... просто жмут кнопку ответ)....
Dolli Dolli
3 марта 2017, 21:10
Сергей Я,
В разные папки разложить с разными метками.
 Некоторые письма можно дублировать и с разными метками в разные папки расскадывать.

Удалённый пользователь
3 февраля 2017, 02:07

> Тимофей, служба поддержки 2 февраля 2017 19:58
>
> Это связано с ограничениями, которые автоматически включаются, если при регистрации аккаунта указаны некорректные данные о владельце или не привязан номер телефона. Есть ли у Вас возможность привязать номер?
Тимофей, Вы удивительный сотрудник! Ответить на почту, с которой я не могу Вам ответить, потому что Яндекс Почта блокирует отправку/получение почтовых сообщений, если нет привязки телефонного номера???? Да еще и удалили мой пост! Ну просто слов нет - пишите, отвечайте, на деревню дедушке... А как сообщение Вы нам доставите - это уже Ваша проблема... Вот и доставляю сюда и одновременно прощаюсь с сервисом Яндекс Почта, пользовалась которым на протяжении 10 лет!

"Здравствуйте, возможности привязать номер телефона нет! О корректности данных владельца - это кто же решает корректные они или нет? И эта "обязаловка" с привязкой телефонного номера, только на Вашем сервисе она существует, на других такого нет! Захотел клиент - привязал, не захотел - не сделал этого, однако ограничений в сервисе нет! И только у Вас отсутствие привязки номера вызывает такое количество проблем!
Долгое время пользовалась Почтой Яндекса, имею у Вас множество электронных ящиков, но с такой политикой Вашей компании в отношении клиентов столкнулась впервые. Жаль, но в результате этих ограничений, которые введены Вашей командой, я не получила вовремя ценное письмо и в результате было утеряно драгоценное время.
Очевидно, что, если политика Яндекса не будет изменена, то Вы потеряете часть своих клиентов.
Меня Вы уже "потеряли".
С наилучшими пожеланиями"
Тимофей, служба поддержки
3 февраля 2017, 14:36
Добрый день!
Скажите, а куда именно Вы писали? Возможно, речь идет о письме в службу поддержки?
С нами можно связаться, даже если ящик заблокирован, указав при этом альтернативный адрес для связи.
smirn3544
7 февраля 2017, 10:52
С начала года приходит очень много спама. По десятку писем в день все выглядят одинаково, только разное содержание. Яндекс как  спам  не распознаёт их и все идут во входящие. Что делать? 
Обновлено 7 февраля 2017, 10:52
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2017, 19:11
Пожалуйста, напишите нам через форму внизу страницы https://yandex.ru/support/mail-new/web/spam.html#feedback-form . Постараемся разобраться, почему спам попадает к Вам во Входящие.
smirn3544
7 февраля 2017, 11:00
Не работают фильтры писем. Создаю фильтры для отправки писем в нужные папки, но все письма опять приходят во входящие(
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2017, 19:12
Не могли бы Вы обратиться через форму внизу страницы https://yandex.ru/support/mail-new/web/preferences/filters/create-filter.html#filter-doesnt-work ? Моя коллега поможет Вам настроить правила, но нам потребуется дополнительная информация.
nat.ya90
9 февраля 2017, 21:32
Здравствуйте. Нельзя ли сделать так, чтобы при пользовании мобильной версией почты не выскакивало каждый раз предложение установить программу Яндекс-почты - задолбало уже! Ну не хочу я её устанавливать! - не приживается она на моём планшете, постоянно глючит и перегружает память устройства. Было бы очень хорошо, если бы вы отключили эту дурацкую саморекламу.
Тимофей, служба поддержки
16 февраля 2017, 12:38
Отключить это предложение нельзя. Оно у Вас появляется каждый раз при входе в Почту или при определенных действиях?
Что касается самого приложения, то расскажите, пожалуйста, при каких действиях оно у Вас глючит? Если дело в памяти, то в приложении есть возможность ограничить размер занимаемой им памяти. Для этого необходимо зайти в Настройки приложения - Общие настройки - Размер кэша. Попробуйте, пожалуйста.
nat.ya90
19 февраля 2017, 04:34
Тимофей, служба поддержки,
каждый раз появляется :(
Спасибо за совет, но я уже много раз пробовала приложение, надоело. Проблема не в размере занимаемой памяти, а в размере оперативной памяти, которое оно занимает - к сожалению это беда всех Яндексовских приложений, поэтому я стараюсь их не устанавливать вообще. Если бы их хотя бы можно было отключать! Но они неубиваемые : перезапускаются автоматически и висят в памяти, завешивая всю систему. Вот и вся проблема с приложением - дело не в "глюках" а в самой политике вашей фирмы.
Тимофей, служба поддержки
20 февраля 2017, 17:16
Предложение скачать приложение не должно показываться каждый раз. Возможно, информация об этом не сохраняется в браузере. Скажите, не чистите ли Вы кэш и куки браузера? 

Поверьте, дело вовсе не в политике, а в ресурсах, которые требуются для быстрой и стабильной работы технологически сложных приложений. Мы постоянно работаем оптимизацией и объемом занимаемой ими памяти. 
s-for
10 февраля 2017, 14:30
Мобильная почта на SGS3 Android 4.3 в стандартном браузере работает очень медленно и глючно. Она работает не быстрее полной версии, а порой медленнее. Если ставить галку на письмо, галка через секунду сама снимается, т.о. групповые операции недоступны. Дело не в старом аппарате или ОС, т.к. мобильные версии почт конкурентов работают гораздо быстрее и стабильнее.
Кстати, отсутствие нормальной обратной связи — тоже промлема. Непонятно, куда писать.
Тимофей, служба поддержки
16 февраля 2017, 12:44
А Вы не пробовали поставить на своё устройство приложение Яндекс.Почты? Оно должно работать быстрее, чем Почта в браузере. В браузере я могу предложить Вам очистить кэш - это может помочь, если Вы достаточно часто занимаетесь интернет-сёрфингом через данный браузер и просматриваете много страниц в сети.  И в приложении доступна собственная форма обратной связи, которую Вы легко отыщите в настройках самой программы.
nat.ya90
19 февраля 2017, 05:09
Действительно, согласна с s-for - мобильная версия работает не быстрее полной. У меня Samsung GT-P3100 и те же проблемы, и очистка кэша не помогает, как и очистка оперативки и "мусора" с помощью специальных программ. Мобильная версия удобнее только величиной "кнопочек" в которые надо попасть толстым пальцем :)
Shrak
10 февраля 2017, 16:49
Добрый день, на мобильной версии сайта почты яндекс при чтении письма плавает какаято полоска с функцией удалить и.тд. это зачем вообще? Она мешает читать. Ище невозможно обновить страницу почты при помощи перетягивания экрана в низ. Гугл хром.
mr.sergy75
10 февраля 2017, 23:06
Тоже очень интересует ответ на этот вопрос, зашел в блог именно чтобы задать аналогичный вопрос! Плавает заголовок письма (без темы) очень мешает читать ((
Тимофей, служба поддержки
16 февраля 2017, 12:49
Сейчас попробовал поработать с мобильной версией сайта в Гугл Хром с телефона - полосы не увидел. Не могли бы Вы показать на снимке экрана (скриншоте), как это выглядит? Постараемся разобраться, что это и как отключить.

Кроме того, может быть Вам на устройстве будет удобнее использовать мобильное приложение?
Shrak
16 февраля 2017, 13:57
Тимофей, служба поддержки,
 Хорошая шутка, уже убрали эту штуку, которая плавала с прокруткой.
mr.sergy75
16 февраля 2017, 16:02
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо,  действительно,  пропала ) Хорошо,  когда помогает сам факт обращения))) если опять появится, пришлю скриншот
Обновлено 16 февраля 2017, 16:02
Vladimiruh Kirgizov
12 февраля 2017, 19:39
Попробуем!!!
aleksej.aleksej.koriwev
14 февраля 2017, 11:26
aaleksej.koriwev
aleksej.aleksej.koriwev
14 февраля 2017, 11:29
Зашёл на комментарий в первый раз.
aleksej.aleksej.koriwev
14 февраля 2017, 11:30
Подписываюсь
ivan.skomoroxoff
15 февраля 2017, 19:57
http://sony-bestphone.ru/z5.html   На Этом сайте меня обманули Заказал на новый год два телефона Z5 SONY . И я не могу с ними связаться! Политика конфиденциальности (pochta@yandex.ru) Этот Адрес у них стоит! Помогите чем сможете! Или заблокируйте мошенников!

Тимофей, служба поддержки
17 февраля 2017, 20:18
Добрый день!

В данном случае стоит обратиться в правоохранительные органы(http://www.kguvd.ru/contacts ). К сожалению, мы не можем заблокировать данный почтовый ящик. В соответствии с российским законодательством Яндекс не вправе устанавливать факты совершения правонарушений. По запросу правоохранительных органов или суда обязательно предоставим всю имеющуюся у нас информацию и заблокируем данный почтовый ящик.
KirnosEE
18 февраля 2017, 14:44
Все новшества конечно хороши, но уже не раз в комментариях пользователей возникала просьб с добавлением возможности создания таблиц. Скажите работает ли команда Яндекса над решением этого вопроса?
Тимофей, служба поддержки
20 февраля 2017, 16:58
Добрый день!
Верно ли я понял, что речь идет о создании таблиц в теле письма? 
KirnosEE
9 марта 2017, 18:07
Тимофей, служба поддержки,
Да!
Тимофей, служба поддержки
10 марта 2017, 14:21
Пока такой опции не планируется. Передал пожелание команде сервиса! 
Комментарий удалён
Тимофей, служба поддержки
27 февраля 2017, 13:56
Добрый день!

Проверил переписку по данному тикету. Судя по всему, Ваш профиль был заблокирован из-за нарушения пользовательского соглашения https://yandex.ru/legal/fotki_termsofuse/ . 
Тимофей, служба поддержки
3 марта 2017, 16:46
Вопрос о разблокировке профиля рассматриваться не будет. Сожалею, что не смогу помочь Вам в восстановлении личных фотографий.

Ваше пожелание относительно предупреждения передал команде сервиса. 
biobninsk
21 февраля 2017, 12:25
1. В почтовом клиенте Fatal error: Uncaught exception 'ImapMailboxException' with message 'Connection error: No such host as imap.yandex.ru'
Исправьте пожалуйста, IMAP очень важен для моей работы.
2. Время от времени Опера жалуется на недействительный сертификат и отказывается соединяться с сайтом mail.yandex.ru, вылечил отключением проверки сертификатов, что не айс.
Тимофей, служба поддержки
21 февраля 2017, 18:56
1. Не могли бы Вы уточнить, какой почтовый клиент и какая его версия Вами используется? Настройки клиента Вами не менялись в последнее время?
2. Уточните, пожалуйста, версию Opera, которая Вами используется.


Спасибо!
Петр Абдурагимов
21 февраля 2017, 15:50
Добрый день, Тимофей! Может немного не по теме, но не подскажите как связаться со службой поддержки почты. Я удалил почту, но хотел бы восстановить. Раньше была ссылка на прямую связь с оператором поддержки, а сейчас в разделе помощь, одни перенаправления на вопросы и всякое такое! Заранее спасибо!
Тимофей, служба поддержки
21 февраля 2017, 19:00
Добрый вечер! А Вы уже пробовали зайти в Почту после её удаления? Дело в том, что удаление почтового ящика не означает полного удаления аккаунта на Яндексе, поэтому при повторном посещении сервиса Яндекс.Почта (https://mail.yandex.ru ) под тем же логином ящик заводится автоматически.

Что же касается обращения к нам в поддержку, то если ответ на Ваш вопрос в разделе Помощи найти не удастся - внизу страницы должна быть форма обратной связи (ссылка «Рекомендации на странице не помогли»).

bambur2
23 февраля 2017, 03:19
Здравствуйте. Подскажите, а нельзя ли сделать пооянный десктопный вид почты для смартфонов?
Страница Яндекса у меня всегда открывается в полной версии, апочту приходится каждый раз переключать. Почему не сохраняется выбор?
Тимофей, служба поддержки
27 февраля 2017, 14:05
Добрый день!

Полная версия Почты не предназначены для работы на смартфоне, через мобильный браузер она может работать некорректно. При работе на смартфоне всегда будет открываться именно мобильна версия Почты, изменить это не получится. 
Igor
25 февраля 2017, 20:28
Очень не хватает кнопки «Архивировать» в раскрытом письме. В панель для списка писем эту кнопку позволено вынести, а в одном письме приходится каждый раз выбирать из меню «Ещё». 
Тимофей, служба поддержки
27 февраля 2017, 15:37
Добрый день!
Эта кнопка должна появиться, если расширить окно с письмом. Попробуйте, пожалуйста, потянуть за край окна. Появится ли тогда кнопка "Архивировать"?
Igor
27 февраля 2017, 20:08
Тимофей, служба поддержки,
Нет, не появляется,  тянул насколько хватает экрана. Несмотря на то, что место достаточно, отображаются только «Ответить», «Удалить», «Это спам» и «Ещё».


На всякий случай расскажу, зачем мне это. Я стараюсь поддерживать Zero Inbox, оставляя во входящих только те письма, с которыми что-то ещё нужно сделать. Остальные письма архивирую. Удаляю и помечаю спамом очень редко, иногда добавляю метки.
Обновлено 27 февраля 2017, 20:08
Тимофей, служба поддержки
1 марта 2017, 21:19
Попробуйте рядом с кнопкой "Ещё" нажать на шестеренку, в открывшемся окошке видите ли Вы предложение добавить кнопку в панель над письмом?
Олег Николаев
27 февраля 2017, 10:52
Подскажите, а возможность прослушать аудиофайл прямо из письма как было раньше убрали или скрыли где-то в настройках? раньше работало, а сейчас только скачивать надо.
Тимофей, служба поддержки
27 февраля 2017, 15:41
Добрый день!
Пока такой возможности в Почте нет. Передал Ваше пожелание команде сервиса! 
Олег Николаев
27 февраля 2017, 16:02
Тимофей, служба поддержки,
ок, спасибо. раньше была не во всех интерфейсах, но было очень удобно. было бы здорово, если вернут. 
AA
2 марта 2017, 16:06
Не знаю куда лучше написать, может тут заметят.


Мечтаю о таких функциях :) :
1) Синхронизация меток с thunderbird.
2) Синхронизация контактов через carddav. Пользуюсь cardbook для thunderbird.
3) Синхронизация календаря через caldav.
4) Когда яндекс красивый и удобный календарь сделает? Тот что есть, ужасен.
5) Календарь для андроида?

Тимофей, служба поддержки
3 марта 2017, 16:54
Добрый день!

1. Синхронизация возможна только для меток "Важное". :( Это обусловлено устройством почтовых протоколов, синхронизировать другие метки, увы, технически невозможно.
2,3 и 5. Ваше пожаления передал команде сервиса!
4. Новый календарь уже есть, включен он пока только для части пользователей. Если Вы хотите, мы можем включить новую версию календаря и для Вашего аккаунта. :)
Обновлено 6 марта 2017, 18:10
AA
4 марта 2017, 08:48
Тимофей, служба поддержки,

4) да, хочу
Тимофей, служба поддержки
6 марта 2017, 18:13
Напишите, пожалуйста, в нашу службу поддержки https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/web-problems.xml (внизу ссылка "рекомендации на странице не помогли" - "моего вопроса нет в списке") с просьбой включить новую версию календаря для Вашего аккаунта. 
Arseniy Lebedev
18 декабря 2018, 13:55
AA,
Добрый день!
А вы справились с проблемой cardbook+thunderbird и Яндекс почтой?
Прям трубы горят как нужны контакты((
Dolli Dolli
4 марта 2017, 22:29
В мобильной версии невозможно раскладывать письма в подпапки - они не расскрываються. 
Мобильная версия только для чтения?
Тимофей, служба поддержки
6 марта 2017, 18:20
Добрый день!
Мобильная версия не только для чтения, письма должны перемещаться в другие папки. Расскажите, пожалуйста, что конкретно происходит при попытке переместить письмо в папку?
goshikvia
6 марта 2017, 14:02
Совсем недавно сделали поиск по почте совершенно ужасным!
До этого искалось плохо, не сортировалось по дате, не все письма находились.
А сейчас такая каша в выдаче что проще в ручную что-то найти.
Как понимает разработчик ЛУЧШИЕ? для кого ЛУЧШИЕ СОВПАДЕНИЯ?!
Почта это не ПС, это ПОЧТА! 
Если я вбиваю email в поиск то логично что я хочу получить все отправленные и полученные письма с этого адреса и ЕСТЕСТВЕННО В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ! Чтобы можно было понятно читать переписку.
Сейчас система выдает кашу, разделенную на две группы ЛУЧШАЯ каша и ОСТАЛЬНАЯ каша.


P.S. Извиняюсь за тон, но терпеть уже сил нет.
Кстати по проблемам которые писал ранее тут блоге по почте так и остались не замеченными.
Тимофей, служба поддержки
6 марта 2017, 18:39
Добрый день!

Постараюсь разъяснить все максимально подробно. Для определения писем, что попадают в список "Лучшие совпадения" используется специальный алгоритм ранжирования, который учитывает множество факторов (тип письма, где найден текст запроса и так далее). В списке "Остальные результаты" показан обычный результат поиска в хронологическом порядке. 

Спасибо что написали нам свой отзыв о работе данной опции! Передал команде разработки. 
goshikvia
6 марта 2017, 20:05
Тимофей, служба поддержки,
 Спасибо что передали.
Только показывается не обычный результат, а без "лучших".
Вот пример: https://yadi.sk/i/Oel8fPXb3F9Z3o
Приходится глазами бегать вверх и вниз и пытаться понять что на какое сообщение отвечено.
Тимофей, служба поддержки
7 марта 2017, 18:25
Спасибо за наглядность, понял Вас! Передал Ваши замечания разработчикам.
derevenskiu
13 марта 2017, 14:26
Тимофей, служба поддержки,
это жесть с лучшими совпадениями, можно сделать кнопку отменить выдачу лучших совпадений? совершенно не удобно искать переписку с одним человеком. Приходится сопоставлять списки... в общем, +1 к отмене этого списка. он бестолковый для точных запросов.
Тимофей, служба поддержки
13 марта 2017, 18:31
Добрый день!
А расскажите, пожалуйста, чем именно неудобно? Передам Ваши замечания разработчикам.  
Alians51
15 марта 2017, 14:17
Тимофей, служба поддержки,
О, сюда попала точно с такой же проблемой. Жутко не удобно с этим "Лучшим совпадением".  Неудобно тем, что письма показывает одно за 15 год, одно за 16, удаленные письма, соответственно хронология нарушена. Вот скажите, пожалуйста, зачем мне в лучших совпадениях показывать удаленные письма?? Логично, что если я их удаляю, то они мне не нужны. Сделайте, пожалуйста, отмену этой функции. Спасибо.
Тимофей, служба поддержки
15 марта 2017, 19:22
Понятно, спасибо за описание неудобств! Разработчикам Ваши замечания обязательно передам.
derevenskiu
20 марта 2017, 10:41
Тимофей, служба поддержки,
Я использую яндекс почту для общения с клиентами. Мне, как и многим другим, приходится ежедневно искать на чем мы остановились с клиентом, фактически - последнее письмо. Раньше последнее письмо было в самом верху списка и это было удобно. Сейчас все в перемешку - https://yadi.sk/i/GsVm8Zxl3GABau Вы можете сделать возможность отключения "лучшее совпадение" - т.к. оно не подходит, когда ищешь по email адресу или по домену корпоративной почты. Либо, если не возможно отключить - дублировать снизу под "остальные результаты" - все письма с ранжированием по дате. Мне , как и другим - важно найти в хронологическом порядке все письма, а с новым обновлением - вы заставляете уйти от привычного веб интерфейса в другие мейл клиенты.
Тимофей, служба поддержки
20 марта 2017, 16:35
Спасибо за Ваш отзыв! Передал пожелания команде сервиса. 
antipin@rus-service.com
21 марта 2017, 13:53
Тимофей, служба поддержки,
какая оперативность то. с 6 марта прошло три недели, все думаете. Та же команда что-ли в работе, что и с кинопоиском напортачила? Почему нововведения так безальтернативно впихиваются пользователям? Почему вы настолько уверены в идеальности ваших решений. "Лучшие совпадения" полный провал, юзлес работа ради работы. Введите кнопку "отменить" или уберите это, невозможно работать с почтой стало. Претензии те же - непонятный ненастраиваемый алгоритм, перемешивание выдачи по хронологии. Если необходимо работать с большим объемом писем по времени получения, то сейас это крайне неудобно.  Вместо 1 рабочего списка получаем 2 нерабочих.  
Обновлено 21 марта 2017, 13:56
Тимофей, служба поддержки
21 марта 2017, 19:08
Я понял Вас! Передал Ваши замечания разработчикам, спасибо!
ruspipe
14 июня 2017, 15:23
Тимофей, служба поддержки,
с такой же проблемой, если сказать мягко, то "лучшие совпадения" абсолютно неудобны. Сделайте чекбокс с возможностью отключения данной опции, пожалуйста!
Тимофей, служба поддержки
14 июня 2017, 19:17
Спасибо за отзыв! Предложение ранее уже было направлено команде разработки.
mialmo
12 июля 2017, 17:45
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день! Искал-искал, как отключить "лучшие совпадения", и нашел стену плача об этой функции. Я, как и все остальные в этой ветке, ждем возможности отключить эту функцию, чтобы искать в письмах было по-прежнему просто, удобно и в хронологическом порядке. Спасибо!
wolnaradio
27 февраля 2018, 23:31
Тимофей, служба поддержки,
Ну вы конченные там все ,ну вы бл%ть конченные! 


Ну х%й с вами, большинству людей насрать на поиск по тому что они им не пользуются. Допустим, ваша чудесная арава каких нибудь спецов по юзабилити под предлогом, что ей платят не зря каждый раз приводит аргументы, что нах%й не нужно всем пользователям отключать еб%чие "НАИЛУЧШИЕ СОВПАДЕНИЯ". 


Ну и пес с ними, ну сделайте кнопку хоть на жопе мира, я один раз туда схожу лишь бы избавиться от мучений сидеть с глазами как у рака в разные стороны чтобы понять какое письмо когда пришло в поиске!
mgiutest
1 мая 2018, 21:06
Тимофей, служба поддержки,
Здравствуйте. Прошло больше года. когда появится функция отключения "лучшие совпадения"  не удобно стало работать
AVlV
5 мая 2018, 06:50
mgiutest,

Поддерживаю, уже год невозможно пользоваться поиском писем. Нет слов. Сделать ерунду, от которой люди мучаются и не исправлять ее...
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 13:09
Здравствуйте! Увы, не совсем понимаю, что именно не так. Если есть примеры, пожалуйста, напишите нам через форму обратной связи - это поможет нам разобраться в ошибке намного быстрей. Форма находится внизу страницы https://yandex.ru/support/mail/web/letter/mail-search.html .
mgiutest
19 мая 2018, 19:33
Тимофей, служба поддержки,
 Здравствуйте. В них нарушен хронологический порядок, когда нужно понять какое письмо последнее - на почте показывается в не известном порядке. А в "остальных результатах" не показываются письма которые находятся в "Лучшие совпадения". Я бы еще понял если бы письма которые находятся в "Лучшие совпадения" оставались бы "Остальные результаты", но этих писем там нет.приходится искать какие письма были последние. Скрин приложил https://www.awesomescreenshot.com/image/3367054/e3d03b6ab5bca0e549cbcd0c4190f1c2
Тимофей, служба поддержки
22 мая 2018, 10:48
Спасибо большое за развёрнутое описание. Команда уже прочла отзыв. Мы думаем, что можно сделать.
Сергей Сбитнев
9 июля 2018, 20:20
Тимофей, служба поддержки,
добрый день. Попал сюда с той же проблемой. Вижу, что вы уже год так и эдак пытаетесь приткнуть эти "лучшие совпадения" в сервис, тогда как лучшее, что можно сделать, - просто отключить их (или позволить пользователю решать самому, удобно это, или нет). 
Поймите, пользователям не нужен в почте поисковый алгоритм, нужна логика - простая, понятная, квадратно-гнездовая. Пользователь, конечно, существо консервативное и тугое, но категорически не любит, когда кто-то балуется с его свободой выбора.
Сейчас письмо из результатов поиска просто дублируется в "лучших совпадениях", что создает лишнюю путаницу.
Обновлено 9 июля 2018, 20:24
mk@mkperevod.ru
15 марта 2017, 17:58
goshikvia,
Так же вбиваю в поиск нужные имейлы и хочу видеть просто список! А не какие-то рекомендации вырванные из середины ( ПРИЧЕМ В ПРОЧИХ ИХ УЖЕ НЕТ) и попробуй разберись, если пытаешься что-то посчитать из тем писем, а их повыдергивали и сказали - ЛУЧШЕЕ СОВПАДЕНИЕ! 
goshikvia
16 марта 2017, 07:55
mk@mkperevod.ru,
Кто работает активно с почтой тот видит что поиск как таковой ужасно работает. Тот кто использует почту только для подтверждения регистрации ничего этого не замечает (у этих обычно на почте бардак).
Чтобы разработчикам было понятно, приведу пример из жизни:



У меня есть ящик в комоде, где я храню квитанции ЖКХ, например. Я их оплачиваю, складываю в ящик. И как-то я забыл заплатить и положил квитанции в ящик неоплаченные. Теперь хочу найти их!
Открываю ящик, а мне комод вместо того, что выдавать квитанции в  хронологическом порядке и выделяя "жирным" не оплаченные. Выдает мне лучшие прошлогодние в непонятно порядке, а искомые где-то внизу вперемешку. Это было бы если бы я складывал аккуратно квитанции, а потом перед поиском встряхнул ящик хорошенько, чтобы всё перемешалось и потом попробовать найти нужное - мне придется перебирать каждую квитанцию, чтобы понять что и за чем.


Примерно также и работает поиск на почте. Более того, чтобы письмо начало искаться ему надо полежать на почте какое-то время. Т.е. письмо пришло и сразу вбив емейл в поиск можно не все письма найти. А если переписчик не цитирует переписку то вообще БЕДА! Были случаи что письма и вовсе не находились.
Короче, сейчас использую почту так: открываю в одной вкладке входящие на определенной дате, в другой - Отправленные на той же дате и глазами туда-сюда пытаюсь понять переписку.


Замечательно придумали!
pp739
16 марта 2017, 11:44
Присоединяюсь к пользователям. Пожалуйста удалите функцию "Лучшие совпадения".
Тимофей, служба поддержки
17 марта 2017, 11:47
Чтобы посмотреть всю переписку с конкретным отправителем, попробуйте нажать на его аватарку в списке писем. Если при этом у Вас будет включена группировка по теме ("Вид", галочка "Группировать по теме"), то Вы увидите цепочки писем вместе со своими на них ответами.
newtypo
20 марта 2017, 11:08
Тимофей, служба поддержки,

Присоединяюсь, уберите Лучшие Совпадения, или внесите возможность отключения этой функции, пожалуйста.
Что касается переписки с конкретным адресатом, то да, можно так посмотреть. Но у некоторых клиентов есть несколько адресов, и с какого конкретного адреса нужно найти письмо, бывает непонятно. И нужен именно поиск по почте, и вот выскакивает Лучшие совпадения.  Со нарушением сортировки по датам и вырыванием писем из цепочки. 
Уберите!!! очень неудобно!!! А то уйдем на кого-нибудь другого.
Тимофей, служба поддержки
20 марта 2017, 16:36
Спасибо за отзыв! Передал разработчикам Ваши пожелания. 
Петрова Юлия
21 марта 2017, 10:59
Присоединюсь к оставленным отзывам!! Поиск по почте всегда был удобен, а главное позволял быстро, без лишних движений, найти письмо. Теперь из-за Лучших совпадений полностью нарушена хронология и стало невозможно что-то быстро найти!! Понимаю, что данная функция может быть кому-то удобно, но в таком случае, дайте возможность включать и отключать ее в зависимости от предпочтений пользователя, а не видения разработчиков!
Тимофей, служба поддержки
21 марта 2017, 19:13
Благодарю Вас, что откликнулись! Ваш отзыв также будет передан команде разработки.
lvkorovin
28 марта 2017, 19:19
Тимофей, служба поддержки,
Присоединяюсь, уберите лучшие совпадения или хотя бы возможность их отключить в поиске.
Виктор Богаев
28 марта 2017, 20:19
Тимофей, служба поддержки,


Присоединяюсь. Порой сервис "Лучшие совпадения" вполне неплох, но иногда крайне мешает. Предлагаю сделать галку для сервиса в поисковом окошке как для опции "С вложениями".
Тимофей, служба поддержки
28 марта 2017, 20:57
Понял Вас! Команде разработки все отзывы передаются, мы ничего не упускаем!

Тимофей, служба поддержки
28 марта 2017, 20:58
Галка кажется интересным решением, спасибо! Добавили к пожеланиям по интерфейсу!
info@priroda.in
15 апреля 2017, 23:47
Тимофей, служба поддержки,
Раньше при поиске по умолчанию выдавался полный список писем в хронологическом порядке. С недавнего времени поиск по умолчанию стал разделяться на "Лучшие совпадения" и "Остальные результаты". Это практически парализовало работу в почтовом ящике yandex, поскольку нам не нужны результаты поиска по какому-то там вашему алгоритму, нам нужен обычный человеческий поиск без изысков и результаты в хронологическом порядке или хотя бы возможность отключать эти "улучшайзеры" в настройках почты. Если эта проблема не будет исправлена в ближайшее время, вынуждены будем перейти на почту для домена другого сервиса - очень жаль, до этого на протяжении нескольких лет нас всё устраивало в яндексе.
Тимофей, служба поддержки
17 апреля 2017, 19:38
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, есть ли ещё какие-то неудобства кроме нарушения хронологического порядка? Всё передам команде сервиса! 
mk@mkperevod.ru
17 апреля 2017, 21:50
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день, эту проблему решили буквально за пару дней, в остальном все хорошо, разве что частенько письма не падает в нужные папки, но думаю это из-за нашей криворукости. От один компаний все нормально падает, от других нет. 
Тимофей, служба поддержки
18 апреля 2017, 18:21
Рад узнать, что всё в порядке! А про попадание писем не в те папки - Вы настраивали правила обработки писем, верно? Если нужно, мы можем помочь с их настройкой. Сообщите, если понадобится консультация!
info@priroda.in
4 мая 2017, 22:37
Тимофей, служба поддержки,
проблема не решена и заключается в том, что все найденные письма делятся на "лучшие совпадения" и "остальные результаты". То есть из общих результатов вырывается  часть писем и показывается под заголовком "лучшие совпадения", там могут быть прошлогодние письма, могут быть новые - яндексу на это наплевать, он просто  считает, что это лучшие совпадения и гордо показывает их в отдельном разделе, вырезав эти письма из остальных результатов. Нам это не нужно, нам нужно понимать, что писали клиенты нам и что мы отвечали им на это и в какой последовательности это происходило. Большая просьба - решите пожалуйста эту проблему, сделайте какой-нибудь переключатель  где-нибудь глубоко в настройках "интеллектуальный поиск яндекс" <=> "поиск в хронологическом порядке" ну или если вам это сложно сделать, то хотя бы как копромиссный вариант кнопку "не удалять лучшие совпадения из  остальных результатов", чтобы хотя бы в "остальных результатах" показывался полный список найденных писем.
Тимофей, служба поддержки
5 мая 2017, 18:03
Передал Вашу идею разработчикам, спасибо! Пока могу предложить Вам указывать нужные даты прямо в Поиске - в поисковой строке нажмите справа стрелочку вниз, затем "Указать точные даты". Подойдёт Вам такой вариант?
evgeniy-hila
23 мая 2017, 11:53
info@priroda.in,
Я нашёл замечательный способ отключить все эти дурные улучшалки - перейти в лёгкую версию, https://mail.yandex.ru/lite. Ищет нормально (потому что "лучшие совпадения" по одному слову например просто раскидывает письма в случайном порядке, и главное хронология нарушается - это действительно очень не удобно). Не занимается автоподстановкой там где это только мешает. И вообще работает быстро.
svd-gonec
7 февраля 2018, 11:13
Тимофей, служба поддержки,
прошло 11 месяцев с момента первой жалобы тут по этому вопросу, но как я понимаю, возможность убрать "Лучшие совпадения" так и не появилась?
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2018, 17:45
Добрый день! 


Увы, возможность не появилась. Но «Лучших совпадений» нет, если в поисковой строке указать адрес отправителя письма. Поможет ли это хоть немного? 
Sergei (Hrofti) Sobolev
12 февраля 2018, 09:21
evgeniy-hila,
Большое спасибо. Восхитительно. А от этой поддержки Яндекса толку ноль.
Sergei (Hrofti) Sobolev
12 февраля 2018, 09:23
Тимофей, служба поддержки,
Уберите нафиг эту убогую функцию. Вы наркоманы там? Сами пользуетесь своей почтой? У меня тема письмо одна с несколькими заказчиками. Как я должен искать? Я вбиваю номер заявки, что бы найти нужные письма. Но нет, ваша убогая почта выдает мне фарш какой-то. У вас аналитики вообще есть?
svd-gonec
1 марта 2018, 09:04
Тимофей, служба поддержки,
да, указание отправителя спасает, спасибо. Но это конечно костыль.
Обновлено 1 марта 2018, 09:04
Sergei (Hrofti) Sobolev
12 февраля 2018, 09:16
goshikvia,
Уже год прошел, а они все пишут " Передадим разработчикам". Уберите №;% свои #$@ лучшие совпадения. Невозможно нормально работать. Что за фигня?  Требую убрать эту ужасную функцию.
Придется перейти на другой сервис сбора почты по работе. 
AVlV
5 мая 2018, 06:45
Присоединяюсь.
Неужели нельзя сделать опцию "убрать лучшие совпадения"? Очень неудобно, с этой ерундой!!! Прочитал переписку, Вы уже год передаете разработчикам!!! За это время сделали кучу "фигни", но не можете сделать опцию, которая реально сделает ваш сервис удобней для пользователей. Извиняюсь, вы адекватные?
Вас просят сделать, вы не делаете.
Обновлено 5 мая 2018, 06:42
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 13:11
Добрый день! Давайте уточним, что именно "неудобно"? Всё-таки это категория абстрактная. 
kyky-14
29 июня 2018, 13:16
Тимофей, служба поддержки,
Тимофей , какие еще вам описания неудобств нужны, выше людьми все написано и разжевано. А вы опять по новой, "что вам неудобно, категория абстрактная". Вся конкретика уже изложена, люди подписываются под этим!!!   Поддерживаю отмену или возможность отключения функции "лучшие совпадения" . Странно , что имея, огромное количество жалоб и подробное описание корявости и бесполезности этой функции, за год с лишним!!!  до сих пор ничего не сделано.
Тимофей, служба поддержки
1 июля 2018, 13:08
Пожалуйста, поймите, мы не хотим никого игнорировать, при этом действительно "неудобно" может трактоваться разными людьми по-разному. Поверьте, все комментарии проверяют и перечитывают наши менеджеры и разработчики. 
mail@avtorai.org
6 марта 2017, 14:37
Привет, спасибо за качественный сервис.
Недавно стал пользоваться метками и столкнулся с некрасивым багом.


1. Списки правил для меток дублируются.
Открыл складку с почтой, вторую с правилами. Ищу письма, нахожу адреса, открываю вкладку с правилами, добавляю, нажимаю "применить к существующим правилам". Снова переключаюсь, снова ищу, снова добавляю и нажимаю. Обновив страницу с правилами вижу, что редактируемые списки продублировались много раз, с той разницей, что в начальных нет тех адресов, которые я добавлял.
Дайте нам возвожность объединять списки правил.
2. Нет возможности снять метки со всех писем ящика. 
Только выделять и снимать руками. 
Добавьте кнопочку пожалуйста.


Спасибо!
Тимофей, служба поддержки
6 марта 2017, 18:42
Добрый вечер!

1. Не могли бы Вы прислать видео, которое иллюстрировало бы проблему в нашу службу поддержки? Это поможет нам во всем разобраться и решить проблему. Написать можно на странице https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/web-problems.xml (внизу ссылка "рекомендации на странице не помогли"). 
2. Спасибо за предложение! Передал команде сервиса. 
Удалённый пользователь
7 марта 2017, 11:42
Здравствуйте! Сделайте возможность установить пароль на любую папку. Например, создал папку "Важные", сохраняешь туда важные письма, устанавливаешь пароль на эту папку и все, у важных писем двойная защита. Даже если злоумышленник взломал почту, то в папку ему не попасть)
Обновлено 7 марта 2017, 11:42
Тимофей, служба поддержки
7 марта 2017, 18:26
Спасибо за предложение! Да, кажется, такая возможность была бы полезной. Я передам Ваше пожелание команде разработки!
kblinov@kldshop.ru
7 марта 2017, 22:41
Добрый день, спасибо за удобный веб сервис! Сделайте возможность отключать уведомления о приходе сообщений в определённые папки в мобильном приложении - бесконечные уведомления от сервисов с рекламным характером утомляют. 
Тимофей, служба поддержки
10 марта 2017, 14:14
Добрый день!
В приложении уже есть такая возможность. Попробуйте, зайти в Настройки - нажать на адрес почтового ящика и выбрать настройки уведомлений для каждой папки.
kblinov@kldshop.ru
13 марта 2017, 10:15
Тимофей, служба поддержки,
очень круто, спасибо!
Тимофей, служба поддержки
13 марта 2017, 18:25
Рады стараться! :)
alexandr.utckin2018
8 марта 2017, 15:01
Пробуем



yapontseva
15 марта 2017, 02:39
Присоединяюсь к вопросу "Как отключить выдачу "Лучшие совпадения" при поиске в почте?
Тимофей спрашивал, чем неудобно? Ответ: ВСЕМ! Неудобно своей ненужностью, непрозрачностью алгоритма (отсюда некорректность выборки "лучшего") и внесением сумятицы в результат поиска.
Простой пример: делаю выборку по конкретной папке за конкретный период. Причем в эту папку попадают письма от конкретного абонента. Почему три письма "лучшие", а все другие "остальные"? Чем они хуже?
И главное: что пользователю даёт эта выборка "лучшие"? Реально - НИЧЕГО!!! Вот вообще ничего.
Либо отключите её совсем ввиду абсурдности и неэффективности, либо дайте возможность пользователям настраивать, хотят они это видеть или нет.
Тимофей, служба поддержки
15 марта 2017, 19:16
Под "лучшими" подразумеваются самые точные совпадения. В поисковом запросе по папке Вы указывали только адрес отправителя? Выборка даст более точные результаты, если Вы укажете в запросе дополнительные данные - сначала Вы увидите самые точные результаты, а затем по убыванию до результатов, в которых упоминаются указанные Вами данные. Ваши пожелания я передам разработчикам, спасибо!
goshikvia
16 марта 2017, 08:03
yapontseva,
Надо пользоваться почтой чтобы понять как она удобна или нет, в частности поиском. Видимо разработчики пользуются не Яндекс.Почтой :(
Полностью Вас поддерживаю. надеюсь что они одумаются и отменят.
Про делать "опционально" - я им уже много лет говорю чтобы нововведения делали по желанию, чтобы можно было галочками убирать или выставлять настройки так как хочет сам пользователь, т.е. сделать почту под себя, своей почтой! Но они никак не хотят - обязаловка для всех!
rpm68
15 марта 2017, 08:35
Присоединяюсь к вопросу: "Как отключить выдачу "Лучшие совпадения" при поиске в почте?" Не все пользователи готовы использовать новый алгоритм. Оптимально, на мой взгляд, предоставить выбор использовать или нет ранжирование.
Alians51
15 марта 2017, 14:19
О, сюда попала точно с такой же проблемой. Жутко не удобно с этим "Лучшим совпадением". Неудобно тем, что письма показывает одно за 15 год, одно за 16, удаленные письма, соответственно хронология нарушена. Вот скажите, пожалуйста, зачем мне в лучших совпадениях показывать удаленные письма?? Логично, что если я их удаляю, то они мне не нужны. Сделайте, пожалуйста, отмену этой функции. Спасибо.
goshikvia
16 марта 2017, 08:04
Alians51,
Хахаха, удаленные еще не попадались в Лучших :))) Теперь осталось только из СПАМа выдавать в лучшие ;)))
Тимофей, служба поддержки
15 марта 2017, 19:18
Отключить нельзя, но Ваше пожелание я передам команде разработки. Спасибо!
amoskvina@telemix-service.com
27 июля 2017, 12:01
Тимофей, служба поддержки,
Было бы очень, хорошо, если бы вы на самом деле передали пожелания пользователей, т.к. уже 27.07.2017, а изменений до сих пор никаких нет((( Хотя писали вы это 15 марта... Очень неудобна функция "Лучшие совпадения" в почте, т.к. меняется хронология писем и таким образом это затрудняет поиск нужных писем.
kyky-14
29 июня 2018, 13:20
Тимофей, служба поддержки,
Тимофей , когда проблема будет решена???  Вся конкретика уже  изложена в многочисленных жалобах , люди подписываются под этим!!! Поддерживаю отмену или возможность отключения функции "лучшие совпадения" . Странно , что имея, огромное количество жалоб и подробное описание корявости и бесполезности этой функции, за год с лишним!!! до сих пор ничего не сделано.
Unet-Logistics
15 марта 2017, 15:36
Тимофей, день добрый,


а где в мобильной версии я-почты эта команда "Вид" в меню.. ? Не найду..


Или это только для устанавливаемых версий приложения Я-почты ?
Тимофей, служба поддержки
15 марта 2017, 19:25
Информация в посте относится только в полной веб-версии интерфейса. Вы хотели бы видеть подобие данного компактного режима в мобильном приложении?
Unet-Logistics
15 марта 2017, 19:34
Тимофей, служба поддержки,

Да, конечно. 
Действующая мобильная версия неповоротлива и не удобна, увы. 
Тимофей, служба поддержки
17 марта 2017, 11:16
Передал Ваше пожелание разработчикам, спасибо!
info@novoplast.com.ua
15 марта 2017, 19:03
Ребята пофиксите: неправильно расставляются автометки  по правилам в приложении ios, в браузере и на компе все ок.
mk@mkperevod.ru
15 марта 2017, 21:41
Добрый день! Нереально мешает работать "Лучшие совпадения"  Я тыкаю на  письмо любого постоянного клиента( работаем через почту) жму на кнопку "переписка" и знаете что я получаю? Какие-то лучшее совпадения!!! Совпадения с чем, с имейлом? Так они должны идти списком, а не выдираться из контекста по непонятным причинам!!! Мне нужно их видеть подряд, от нужного адресата! А мне выдает какие-то совпадения! На чем они основаны, если в поиске только почта??!!! Причем письма могут быть в совпадениях как свежие, так и старые и в "других результатах" их нет! Теперь что, смотреть все подряд, а потом еще и проверять "лучшее совпадение"на предмет того, не выдрал ли яндекс что либо из списка??? Выставленные счета по числам, просто просмотрев почту теперь нереально найти! Кто его знает - что яндекс мне НАСОВПАДЕТ! 
Обновлено 15 марта 2017, 21:43
goshikvia
16 марта 2017, 08:08
mk@mkperevod.ru,
Возможно Вам проще будет перейти на программу Bat или какой-нибудь Outlook - Там не будет таких проблем.
bziak1992
16 марта 2017, 09:14
goshikvia,
Почта проверяется так же с телефона и разных компьютеров, а Бат ее всю в себя всасывает , что не есть гут 
goshikvia
16 марта 2017, 09:22
bziak1992,
ну вот у меня та же проблема, проверяю с разных компов и иногда с телефона. Просто думал может Вы с одного устройства пользуетесь.
mk@mkperevod.ru
16 марта 2017, 11:54
goshikvia,
нет, тут разнобой очень большой, где есть возможность - там и смотрю.  
Тимофей, служба поддержки
17 марта 2017, 11:21
Здравствуйте! "Лучшие совпадения" подразумевают под собой наиболее точные результаты поиска, а остальная выдача - близкие к содержанию поискового запроса письма. Я передам Ваше замечание разработчикам, спасибо! Если Вам требуется открыть переписку с адресатом - попробуйте нажать на его аватарку в списке писем, чтобы увидеть всю переписку с данным отправителем.
mk@mkperevod.ru
17 марта 2017, 11:29
Тимофей, служба поддержки,
Отлично, это помогло.
skripka.matvey
16 марта 2017, 22:16
Спасибо за обновление очень круто обожаю я.почту
Тимофей, служба поддержки
17 марта 2017, 11:51
Мы очень рады, что Вам понравилось:)
Сатурн Астери
18 марта 2017, 10:26
Можно ли ставить фоном почты изображение с компьютера, то есть не из предложенных тем, а другое?
Обновлено 18 марта 2017, 10:26
Тимофей, служба поддержки
20 марта 2017, 15:23
Добрый день!
Такой возможности в Почте сейчас нет. Спасибо за Ваше предложение! Передал команде сервиса. 
Сатурн Астери
21 марта 2017, 09:14
Тимофей, служба поддержки,
спасибо
Алексей.
20 марта 2017, 08:20
А зачем вы сделали "Лучшее совпадение" ?
Почему вы решили, что по поиску нам УДОБНЕЕ видеть только 4, из всех, отдельно от остальных?


Остальные приплюсовываются, или тех, которые в "лучших", не повторяются в "Остальных".
Сьедается дофига полезного места, плюс алгоритм работает через одно место.


Если в "остальных" оно отсортировано по дате, то "что попадает в лучшее" - лучше совсем не знать


https://yadi.sk/i/O7mOGTjq3G9z7L

Тимофей, служба поддержки
20 марта 2017, 16:34
Добрый день!

В списке "Лучшие совпадения" должны быть показаны именно искомые письма. Расскажите, пожалуйста, что именно кажется неудобным? Смущает именно то, что алгоритм не всегда срабатывает точно? Я передам все замечания команде сервиса! 

Обновлено 20 марта 2017, 16:34
vlad@devarbooks.com
21 марта 2017, 22:58
Здравствуйте, команда яндекс.почты! Как откатить правило? Черт возьми, 3800 писем в один ящик собрались, и все старые правила как коту под хвост пошли!!!! Что за адище???????
Тимофей, служба поддержки
23 марта 2017, 21:37
Откатить правило технически невозможно, к сожалению. Попробуйте применить к существующим письмам другие правила, чтобы заново рассортировать письма.
Роман
22 марта 2017, 18:03
http://bitcofarm.com/modules/adview.php?ad=3924&mask=06d94721df4357c019b20c23e6aa6639
J460
25 марта 2017, 04:25
Коллеги всем привет. Помогите исправить. Такая тема Скриншот вверху видите. Все письма там во входящих жирным и черным цветом, типа не прочитанные, а у меня письма приходят и сразу становятся бледным цветом, как после прочтения. Кто с такой проблемой пересекался подскажите как исправить. Я в Яндекс писал, но ответа так и не получил
Тимофей, служба поддержки
27 марта 2017, 18:22
Добрый день!
Не могли бы Вы назвать номер тикета (обращения)? Всё проверим. 
J460
28 марта 2017, 02:05
Тимофей, служба поддержки,
 )))))) вопрос закрыт. Что то там в настройках было, так и не понял)))))), в  правилах обработки писем)))) Второй аккаунт открыл, посмотрел что там ни чего в настройках нет и в основном аккаунте всё удалил. Всё восстановилось, только теперь письма летят караул. Раньше как то настраивал что бы рекламные письма не шли, а теперь целый завал)))) Может на досуге как нить разберусь?
Тимофей, служба поддержки
28 марта 2017, 20:53
Рекламные письма/рассылки поступают Вам в папку Спам или в папку Входящие? От рассылок обычно можно отписаться прямо внутри письма по ссылке, если организатор рассылки об этом позаботился. Если возможности отписаться, открыв письмо, Вы не видите, то попробуйте нажимать кнопку "Это спам". После нескольких нажатий этой кнопки в письмах от нежелательного отправителя его письма начнут самостоятельно определяться в Спам, а в данной папке письма дольше 10 дней не хранятся - она умеет очищаться сама.
Пансионат Родительский дом
27 марта 2017, 18:33
А что в Яндекс почту нельзя добавить gmaiпочту ???это что за номер где его брать??? А 
Обновлено 27 марта 2017, 18:35
J460
28 марта 2017, 02:09
Пансионат Родительский дом,
 Привет. А погуглить слабо?!))))))) Смотри тут - https://productforums.google.com/forum/#!topic/gmail-ru/SJyinyMpMFU
Тимофей, служба поддержки
28 марта 2017, 20:45
Не могли бы Вы подробнее описать, какие проблемы возникают при подключении сборщика Gmail? Настройки для сбора по протоколу IMAP должны подбираться автоматически.
V
30 марта 2017, 21:05
Что случилось с почтой?
Сегодня рабочее поле почты сузилось, стало занимать ровно половину экрана.

Слева и справа пустота. При зуммировании страницы все равно остается неэффективное поле. ЗАЧЕМ такое изменение?! Дико не комфортно!


Тимофей, служба поддержки
31 марта 2017, 00:00
Границы рабочего поля изменяемы! Попробуйте навести курсор на границу и потянуть в нужную сторону. Работает?
V
31 марта 2017, 00:15
Тимофей, служба поддержки,
Фух, спасибо! Помогло. Я уж было подумала опять изменения сделали в дизайне, по типу ВК.

Дарья
31 марта 2017, 01:30
Всем привет. Пишу написать, что мне очень нравится Яндекс. Пока не находила причин для беспокойство. Когда всё устраивает, мало кто хочет просто написать - спасибо. Очень прост в использовании, если не могу разобраться, много есть инструкций. Когда совсем всё тяжело разобраться - пишу в поддержку и мне оперативно всё подсказывают. Молодцы!! Всем пока)))
Тимофей, служба поддержки
31 марта 2017, 16:24
Добрый день, Дарья!
Спасибо большое за тёплые слова, мы рады стараться. :)
ВЦ "Деловые программы"
31 марта 2017, 13:13
Уберите пожалуйста "Лучшие совпадения". Они мешают работе, не соблюдается хронология писем , приходится бегать глазами между двумя списками
Тимофей, служба поддержки
31 марта 2017, 16:25
Добрый день! 
Спасибо за Ваши замечания! Передал команде сервиса. 
ROAA.RU
15 июня 2017, 21:46
Тимофей, служба поддержки,

Скажите, что ответила команда сервиса на просьбу удалить "Лучшие совпадения", обещают какие-нибудь сроки?
Тимофей, служба поддержки
16 июня 2017, 19:17
Добрый день!
Расскажите, чем "Лучшие совпадения" неудобны? 
Удалять их не планируется. 
gva@laseritc.ru
1 февраля 2018, 18:47
Тимофей, служба поддержки,

Тимофей - вам же конкретно пишут -черным по белому и русским языком- "путается хронология писем". Что непонятного ? Для работы это крайне неудобно и приходится тратить время для поиска нужного письма. А время это деньги.  Одно дело личный ящик,  где письма в целом могут сортироваться как угодно, а другое дело рабочая почта


Пока я сижу на браузерной версии почты именно потому что поиск был в какой то мере интеллектуален и удобен, но с таким отношением - типа не хотим сделать данную функцию отключаемой и идите все лесом, я, и как я думаю очень многие просто пересядут на клиенты типа бата или аутлука и весь ваш рекламный контент в браузере пойдет лесом. Сколько юзеров вы потеряете мне неизвестно, но полаю что тех кому почта нужна для работы - вы точно потеряете.
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2018, 18:28
Добрый вечер! 


Попробуйте искать не по имени, а по точному адресу. Тогда «Лучших совпадений» не будет.  Подойдёт ли такой вариант? 
elandread
23 февраля 2018, 14:34
Тимофей, служба поддержки,

Нет, не подойдет. Очень часто нужно сделать поиск по какому-то слову или фразе, и увидеть хронологический вывод. Ваши "Лучшие совпадения" это портят. Объяснили же уже много раз здесь это. Почему нельзя ввести опцию, которая бы давала возможность их отключить? Если уж вам они так нравятся (хотя, по-моему, это вообще бесполезная функция), то хотя бы дайте возможность это отключить в настройках тем людям, которым эта функция сильно мешает. Ужас, уже год это обсуждается, а воз и ныне там. Что за отношение к клиентам?
Роман
4 апреля 2017, 22:04
уберите  плиз "лучшие совпадения" очень неудобно
Роман Прик
12 апреля 2017, 14:05
Добрый день.


Подскажите пожалуйста, а можно вернуть настройку, чтобы рядом с названием папки, в которой находишься, отображалось и общее количество писем и количество непрочитанных. В новом интерфейсе отображается только количество непрочитанных.


Спасибо!!!
Тимофей, служба поддержки
13 апреля 2017, 18:51
Чтобы увидеть общее количество писем в папке, просто наведите на неё курсор мыши. Попробуйте, пожалуйста!
Роман Прик
14 апреля 2017, 07:28
Роман Прик,
Да, это работает спасибо. Но раньше было очень удобно, что общее количество писем и количество непрочитанных всегда были перед глазами. Был наглядно понятен размер бедствия на рабочий день :) Вообщем если это невозможно то ок, можно и мышку навести. Но вдруг можно это вернуть (например, в виде настройки) - будет здорово как мне кажется.
Тимофей, служба поддержки
14 апреля 2017, 15:01
Пока возвращать данную опцию не планируется. Ваш отзыв передал команде сервиса! 
Anturage
22 апреля 2017, 01:53
Тимофей, служба поддержки,


Добрый день.


А можно туда-же передать что эта(не видно сколько писем в папке) проблема волнует большое количество людей.


Старая отмазка что эти цифры перегружают интерфес не канает. Это важная и нужная информация. Бессмысленные кругляши с буквой у каждого письма не перегружают, а  три цифры на пактически пустой плашке с названием папки значит перегружают...
Юрий Зброжек
16 апреля 2017, 20:23
В  почте работает  очень ТУПОЙ  переводчик. Мне предстоит сейчас получить  ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ груз и приходится  "давить" на него  6-8 раз.  МЕНЯЙТЕ !!!
Тимофей, служба поддержки
17 апреля 2017, 19:43
Добрый день!
Не могли бы Вы подробнее рассказать что именно работает не так? Опишите пошагово свои действия, чтобы мы смогли помочь. 
gubenkov-a
17 апреля 2017, 11:14
Включил в настройках "открывать письмо в списке писем". Однако, при открытии письма через кнопку расширения для браузера или через всплывающее уведомление - открывается письмо, как будто эта настройка отключена. 


Браузер - Яндекс 17.3.1.840.
Расширение - 8.22.3.
Тимофей, служба поддержки
17 апреля 2017, 19:46
Добрый день!
Это действительно похоже на некорректное поведение. Не могли бы Вы сообщить о проблеме в нашу службу поддержки через форму https://yandex.ru/support/mail-new/web/problems/site-displays-incorrectly.html (внизу ссылка "Рекомендации на странице не помогли"). Так наши специалисты смогут запросить всю необходимую техническую информацию. 
ya.andrejzhukovskij
17 апреля 2017, 21:58
Яндекс.Почта, пожалуйста, сделайте кнопку "Скопировать свой адрес" почты, этого так не хватает в десктопной и мобильной версии почты, каждый раз приходится открывать и или из письма, или из списка своих адресов копировать адрес. 
 
Обновлено 17 апреля 2017, 22:00
Тимофей, служба поддержки
18 апреля 2017, 18:23
Спасибо за предложение! Передам Ваше пожелание разработчикам!
Е.
24 апреля 2017, 10:38
Что случилось с кнопкой "НАПИСАТЬ"? Почему она вынеслась за панель действий с письмом?
Тимофей, служба поддержки
24 апреля 2017, 16:26
Добрый день!
Расскажите, чем неудобно такое расположение кнопки? 
Е.
24 апреля 2017, 16:54
Тимофей, служба поддержки,
при прокрутке тела письма или папки в строка действий (которая закрепляется сверху) нету этих кнопок. Что вызывает неудобство.
Кроме того основная область работы с почтой это левая верхняя часть экрана. А сейчас еще и на центр внимание отвлекать. Неудобно.
Тимофей, служба поддержки
25 апреля 2017, 16:50
Благодарю за пояснения! Ваше замечание я передам команде разработки, спасибо!
Bakli
24 апреля 2017, 19:35
Вы специально сегодня такой убогий дизайн выкатили, сместив кнопку "обновить" и "написать письмо", а так же гигантские вкладки разделения типов писем (общение, социалки), чтобы люди стали использовать компактный режим, где этих изменений нет и кнопки на своих местах?


Серьезно - невозможно пользоваться. И это не тот момент, когда менялся neo на neo2. Тогда хоть все на месте осталось. А сейчас хрень какая-то. Кто-то вообще использует эти вкладки для сортировки писем от сервисов? Ощущение, что нет, поэтому их сделали такими огромными, чтобы хоть кто-то нажал, а то придется, как за пустую работу отчет составлять, как это было с "выключить уведомления" (значок звука) на письмах - удобнейшая функция, которая просуществовала в прошлом году несколько месяцев и ее убрали из-за непопулярности.
Тимофей, служба поддержки
25 апреля 2017, 16:54
Виджеты (разделение писем по категориям) в будущем можно будет отключить, работы над созданием этого решения уже ведутся. Пожалуйста, расскажите подробнее, чем Вам кажется неудобным нынешнее расположение кнопок?
Bakli
25 апреля 2017, 17:16
Тимофей, служба поддержки,

1. Если я внизу списка писем, то кнопки написать/обновить больше нет. Но есть все остальные.
2. Визуально неудобно, т.к. за много лет вы привили шаблон, то, что сверху сервисы Яндекса.
3. В сокращенном режиме, где блок сервисов смещается в менюшку, хотелось бы иметь возможность настроить сервисы, которые я хочу видеть. Мне список из 15 сервисов не нужен. Я пользуюсь только несколькими. А так пользоваться меню - неудобно. Каша. Если уж так вам нужно, чтобы я видел остальные сервисы (мало ли решу когда-то зайти - это же важно для статистики), то пусть в меню будет разделение, где сверху будут только те, которые мне необходимы.
4. Самый верхний блок в почте, где "контакты, календарь, диск, деньги" так же хотелось бы настраивать. Если для рабочей почты мне нужны контакты, диск и календарь, то для личной я хотел бы другой список: диск, деньги, и еще некоторые сервисы, которые я не могу назвать сразу, т.к. их нет сверху и в глаза они не бросаются. Для личной почты мне например "контакты" не нужны, т.к. я не занимаюсь переписками, но я постоянно работаю с письмами, диском, деньгами и... кинопоиском например. Мне эти ссылки куда более важны, чем календарь и контакты.
5. Еще раз напишу про темы: вы их так в свое время расхваливали, предлагали кучи классных тем. Я два офиса, где компы настраиваю перетащил на Яндекс почту (замечу, что деловой стиль ящика по типу программ thunderbird, the bat - мало кому пришелся по душе из-за привычки работы на всяких майлру и уже привычным видом). Работники ставили себе кто помогу, кто новости, кто сов или вышивку и оригами. А директора ставили спортивные темы. Всем это нравилось. А что сейчас? Тем больше нет. Кнопки одинаковые, не важно, будь это пластилиновая тема или упрощенная белая (на которой красный и желтый цвета спама и удаления теперь смотрятся дичайши кислотно). И меня уже в офисе спрашивали, а нафига пользоваться почтой, если такие же скины (фоновые картинки) они могут использовать на том же гугле, на котором у половины офиса аккаунты в телефоне и множить почты - мало кто любит. А мне и ответить нечего, ведь я согласен - темы - умерли, а про удобство ящика, которые вижу я - им пофигу. Им даже пофигу, что реклама отключается (вот мне нет, была бы реклама, наверное не перешел бы на ящик в свое время).
6. Еще часто кнопка "важные" (метка) вообще не используется. Используются только собственные метки. Важные, по-моему, умерли еще лет 12 назад, когда с такими пометками приходил спам. Я ни разу не видел в своем ящике от кого-то письмо с такой меткой. А в интерфейсе она занимает место. Было бы неплохо на это место назначить свою какую-то метку или же оставить кнопку "важные", но перенастроить ее действие опять же на какую-то другую метку.
Тимофей, служба поддержки
27 апреля 2017, 19:01
Большое спасибо за столь подробный и развёрнутый ответ! Я разделил его на части по специфике и отправил ответственным за отдельные области работы над интерфейсом - дизайнерам и фронтенд разработчикам. Они собирают все отзывы о новой Почте и, я уверен, им будет интересно изучить и Ваш!
Mary
24 апреля 2017, 20:41
Здравствуйте. Хочу спросить: а чем помешала возможность перейти из почты в ЯФ? Не знаю,кому удобен Ваш дизайн. Всё как-то грустно.
Тимофей, служба поддержки
25 апреля 2017, 16:55
Речь идет о сервисе Яндекс.Фотки? Попробуйте нажать на кнопку "Ещё" сверху, на ряду со вкладками Контактов и Календаря. Есть ли в выпадающем меню ссылка на нужный сервис?
Юрий
25 апреля 2017, 16:11
К чему эти кнопки с категориями я не пойму... Тем более такие большие, была бы функция с удовольствием отключил их.
И почините наконец таки эту серую полоску слева, уже третий раз за пол года ломается интерфейс! 


https://yadi.sk/i/iTpqoHDy3HLTYM
Юлия О.
26 апреля 2017, 11:23
Юрий,
отключаются в настройках, галка "показывать категории писем"
Юрий
26 апреля 2017, 11:35
Юлия О.,
спасибо, уже разобрался.
Mary
25 апреля 2017, 17:28
Дело в том,что рядом со словом "контакты" есть только "диск" и "деньги"...Всё. Спасибо,что ответили,всё это уже неважно...
Тимофей, служба поддержки
27 апреля 2017, 19:04
А три полосочки слева от логотипа Яндекса в левом верхнем углу Вы видите? Если да, то нужный сервис Вы найдёте, кликнув на них.
alexartukov
26 апреля 2017, 09:40
Люди!


Перестаньте гонять кнопку "Написать письмо" по экрану. Перестаньте, богом прошу!


И зря вы это затеяли с категориями "Соц.сети" и прочее.


Кому надо, давно настроил правила по папкам, кому не надо - ничего не поможет. Учитывая, что отключать в настройках не каждый догадается - только лишнее раздражение от ненужных опций.


Кроме того, в мобильной почте для Андроида эта кнопка с предложением категорий (в правом нижнем углу клиента) вообще не отключается.
Тимофей, служба поддержки
27 апреля 2017, 19:05
Благодарю Вас за замечания, обязательно передам их разработчикам! Категории Вы можете отключить в настройках (шестерёнка в правом верхнем углу), в разделе "Прочие". Попробуйте, пожалуйста!
Юлия О.
26 апреля 2017, 11:19
Эта еботня прекратится когда-нибудь, или нет?
Только привыкнешь к одному адскому трешу - нате вам другую подлянку
Вас кто вообще научил самую востребованную кнопку совать направо? Мы что, в Китае? Отчего бы тогда ее не поместить в нижний край экрана - это так свежо и оригинально!
Нахрена эти дебильные категории чуть не в треть экрана? Вам слава гугля покоя не дает? Так все равно не дотянетесь.
Ну почему, почему надо ломать то, что работает? Что за зуд-то такой творческий, а? Супрастина купите оптом и раздайте своим "дезигнерам", чтоб не чесались!
Нахрена ссылку на фото пихнули черт знает куда? Мешала она вам? Дурдом с колокольчиками...
Лавров прав :-/


Тимофей, служба поддержки
27 апреля 2017, 19:09
Мне жаль, что обновлённый интерфейс не пришелся Вам по душе. Неудобно пользоваться кнопкой "Написать", правильно я понимаю?

Категории писем можно отключить в настройках, в разделе "Прочие". Попробуйте, пожалуйста!
alexartukov
27 апреля 2017, 19:15
Тимофей, служба поддержки,
В Андроидной версии (в Андроидной версии!!) кнопка "Категории" не отключается!
Тимофей, служба поддержки
28 апреля 2017, 15:39
Добрый день!
Скажите, а чем неудобно пользоваться фильтрами в приложении? Сейчас они действительно не отключаются. 
dp@radia.ru
26 апреля 2017, 13:36
Ребята, верните кнопку "Написать" влево, где она и должна быть. Справа от нее уже можно сделать меню дополнительных сервисов, Которые, хорошо бы настроить самому. http://dg2l.ru/screenshots/i/0236cbb04b7791a9c35c646f4fa7.png  мне тут не нужен календарь или что-то там еще. Сделайте возможность, чтобы человек сам выбрал себе 3-4 сервиса для быстрого доступа.
Но зачем ставить кнопку вправо???
Тимофей, служба поддержки
27 апреля 2017, 19:10
Спасибо за замечание! Ваши пожелания я передам команде разработки.
MAIL TO
26 апреля 2017, 16:05
Уважаемые разработчики сервиса Яндекс•Почта. Сделайте пожалуйста, в списке писем возле  даты еще чтобы отображалось время, когда пришло письмо, это очень важно. Спасибо.
Обновлено 26 апреля 2017, 16:07
Тимофей, служба поддержки
27 апреля 2017, 19:12
Благодарю за предложение!

Сейчас Вы можете просто навести курсор на дату, не нажимая. Таким образом Вы увидите и время прихода письма.
ГуглЯн Поискалов
26 апреля 2017, 16:10
Здравствуйте! На днях заметил не большие изменения в интерфейсе почты.. Пропали большие удобные кнопки управления почтой и появились вместо них 2 другие - написать и проверить. Не могу сказать что рад этому изменению, ведь было на много удобнее то что было а не то что стало. Зачем менять хорошее.. Просьба вернуть прежний интерфейс. 
Тимофей, служба поддержки
28 апреля 2017, 15:30
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, неудобно только то, что остальные кнопки теперь находятся в другом месте? Сейчас остальные кнопки находятся в панели над списком писем. 
ГуглЯн Поискалов
28 апреля 2017, 16:09
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день! Не удобно то что самая нужная и самая часто используемая кнопка "Проверить" теперь находится где то на отшибе где то далеко от заголовков писем и вообще отдельно от остальных кнопок то есть не в панели с остальными кнопками как было раньше. Ведь каждый раз когда проверяешь почту то читаешь в основном заголовки писем и используешь кнопку "Проверить". Зачем нужны на самом первом месте кнопки Ответить и Переслать ? Ведь это не первостепенно. Самая нужная это кнопка Проверить поэтому это первостепенно и поэтому она должна быть на первом месте или хотя бы на втором как было раньше и она не должна исчезать при пролистывании списка писем. И было бы идеально если бы было так что когда пролистываешь список писем и потом нажимешь на кнопку Проверить то при этом список писем автоматически возвращался бы наверх списка к новым последним полученным письмам. Мне этого всегда не хватало. Ну а то что сейчас сделано так это вообще уже вызывает только огорчение. Просто совсем не удобно и не оправданно...
Тимофей, служба поддержки
2 мая 2017, 18:03
Спасибо за столь подробный ответ! В полном объёме передал его команде разработки!
Mary
27 апреля 2017, 23:04
Спасибо большое,Тимофей!
shanghay7
28 апреля 2017, 01:37
Добрый день. К моему почтовому ящику привязан телефон, и когда он отображается в настройках, он частично скрыт (видимо, в целях безопасности). Однако когда я захожу в почту, и мне на полэкрана вывешивается реклама мобильного приложения Яндекс с предложением отправить ссылку на мой телефон, его номер отображается явно и недвусмысленно. Вопрос: какой смысл скрывать номер и при этом крупно его показывать?
Тимофей, служба поддержки
28 апреля 2017, 15:50
Добрый день!
Спасибо за Ваше замечание! Передал его команде сервиса. 
T102012
29 апреля 2017, 04:56
Верните старый вариант почты!!!! Ничего не понятно, что происходит. Все сообщения от одного адресата в одном месте, кашей. Даты не соблюдаются. Последней каплей стана кнопку Отправить: Кнопку Отправить днем с огнем не найти!!! Как можно додуматься, что  в письме нет кнопки Отправить!!!!! Зато сверху есть  "новое письмо" и спава конвертик- по логике, нажав на конвертик, должно открыться новое письмо- ан неееет! Конвертик и есть отправить то, что написано. Товарищи, включите логику!!!! Плююсь уже три года!
Посмотрите, как сделано на майл ру, спишите хотя бы
Кошмар !!! От вашей некомпетентности что ли???
Тимофей, служба поддержки
2 мая 2017, 18:09
Возможно, сообщения от адресата у Вас смешались из-за того, что включена группировка по теме? Проверьте, пожалуйста, стоит ли галочка "Группировать по теме", если нажать "Вид" справа над списком писем? Если стоит, то снимите её и проверьте - стало ли лучше?
Что касается кнопки "Отправить" - она появится снизу под телом для ввода письма, когда Вы на него отвечаете. Есть ли у Вас возможность показать нам снимок экрана, где этой кнопки нет, чтобы мы смогли разобраться, о какой части интерфейса идёт речь? Спасибо!
T102012
29 апреля 2017, 09:09
Ужас, как наели косяки!!!! "Действия с письмом"- промолчу при эту неудобную приблуду, раз уж вы проще ничего придумать не смогли, но это окно крестом НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ!!!
Тимофей, служба поддержки
2 мая 2017, 18:38
Уточните, пожалуйста, при каких Ваших действиях открывается такое окно ("Действия с письмом")? Не могли бы Вы проиллюстрировать проблему скриншотом?
Bakli
3 мая 2017, 09:11
Пожалуйста, хватит экспериментов! Как мне отключить выделение темно-оранжевого цвета на письмах? Мне насрать, что мне пришло сообщение от алиэкспресс. Мне насрать! Там спам 99%. Нахера вы выделяете мне эти письма? Что за бред?
just.person84
3 мая 2017, 13:07
Bakli,
Согласен.

Опять белесый фон вылез!
http://s018.radikal.ru/i523/1705/43/6411d4fcd354.png
Тимофей, служба поддержки
5 мая 2017, 17:40
Пока отключить это выделение нельзя, но мы уже работаем над тем, чтобы было можно! Будем признательны за терпение! Возможно, Вам стоит отписаться от нежелательной рассылки, если Вы считаете её спамом?
Bakli
5 мая 2017, 18:00
Тимофей, служба поддержки,
каким образом я отпишусь? Начинается какой-то праздик в Китае и все 120 продавцов, у которых я когда-то что-то покупал шлют мне мессаги, которые от али приходят как "вам сообщение". Если я отключаю их на сайте - мне не приходят оповещения о заказах. Поддержка говорит, чтобы я сообщал им о спамерах - толку за два года ноль.
Если я в Яндексе залочу - не будет писем мне важных. А блочить по правилам - потерять реальное сообщение от продавца по заказу. 


Поэтому просто отключите эти сраные выделения, хоть раздражать не будет. А уж с письмами сам сервис али тупит, поэтому я разгребу вручную, но без выделения и когда мне удобно.
Тимофей, служба поддержки
5 мая 2017, 18:13
Понял Вас! Тогда прошу просто подождать, в скором времени появится возможность убрать выделение.
mishaslonim
5 мая 2017, 23:09
Bakli,
если включить компактный вид-- выделения алиэкспресса не показывает
Удалённый пользователь
4 мая 2017, 00:28
Яндекс для обладателей фамилии Ясинский на mail.yasinskiy.com
mishaslonim
5 мая 2017, 23:12
Календарь опять перенастраивать?

меняли дизайн-шрифты на днях?

вот зачем?

ничего принципиально нового


Тимофей, служба поддержки
10 мая 2017, 16:15
Уточните, пожалуйста, какие проблемы у Вас возникли с новым Календарём?
mishaslonim
10 мая 2017, 19:34
Тимофей, служба поддержки,
конечно мы ко всему привыкнем
но зачем изменения ради изменений?
глаза-руки привыкают к рабочему инструменту- и тут бац-что-то не так-дизайн шрифты другие, Заметки в ячейку не влазят В общем эргономика падает. А ведь в отличии от почты в календаре никаких настроек вида нет

опять же не предупреждаете, в блоге не знакомите с изменениями-сиди думай может браузер виноват
ознакомьте с функциональными изменениями в календаре
я пока увидел только другую панель-способ пролистывания недель
Тимофей, служба поддержки
11 мая 2017, 20:33
Действительно, в первую очередь обновился дизайн. Почитать о нём можно здесь: https://yandex.ru/support/calendar-new/index.html . Пожалуйста, по поводу ячеек и заметок - напишите нам в форме обратной связи на странице по данной мной выше ссылке и приложите к обращению скриншот. Обязательно посмотрим, где наблюдаются проблемы с версткой и эргономикой!
sofya.achibaeva
6 мая 2017, 17:14
sofiya achibaeva 
Лисицкая.
10 мая 2017, 09:41
Не могу найти мобильную версию яндекс-почты для смартфона на виндоуз. Не существует такая?
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2017, 16:38
К сожалению, приложение на сегодняшний день существует только для платформ Android и iOS. На Вашем устройстве Вы можете использовать Почту только через браузер.
Лисицкая.
10 мая 2017, 09:41
Никита
10 мая 2017, 13:37
хм - дней 10 назад перестало выводиться уведомление о новых письмах в папках - рядом со счетчиком писем выводился желтый кружок, и было сразу понятно что в папку пришло новое письмо. Теперь же этот кружок появляется только при заходе в саму папку. 
При большом количестве папкой - стало вовсе не понятно что пришли новые письма, сейчас приходится в ручную каждую папку проверять на наличие новых писем. Жесть!


Можно вернуть подсветку новых писем в папках?
Никита
11 мая 2017, 12:04
Никита,
или это у меня одного изменилось?
Тимофей, служба поддержки
11 мая 2017, 20:22
С нашей стороны ничего не изменялось. Возможно, Вам просто стоит очистить кэш Вашего браузера. Попробуйте это сделать по инструкции https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cache.xml . Поможет ли это?
Никита
12 мая 2017, 14:10
Тимофей, служба поддержки,
спасибо за ответ. Кеш почистил - не помогло. Попробовал в firefox открыть - такая же картина. Странно
Тимофей, служба поддержки
12 мая 2017, 15:34
Судя по всему, Вы столкнулись с ошибкой. Не могли бы Вы написать в нашу службу поддержки по ссылке https://yandex.ru/support/mail-new/web/problems/site-displays-incorrectly.html ? Специалисты запросят всю необходимую  информацию, чтобы передать разработчикам. 
Станислав Серов
10 мая 2017, 14:29
Подскажите, планирует ли Яндекс создать функциональные календарь и контакты (например, как у Гугла)? Чтобы еще с синхронизацией на андройде и/или iOS? Очень жду этого. Не хватает. Вынужден пользоваться Гуглом из-за этого... Спасибо за ответ!
Тимофей, служба поддержки
11 мая 2017, 20:25
Расскажите, пожалуйста, какой функциональности Вам не хватает в Яндекс.Календаре на сегодняшний день? Календарь будет развиваться и мы будем рассматривать пожелания пользователей.

Что касается синхронизации с указанными платформами - сейчас есть возможность синхронизации с ними по протоколам iCal и CalDAV.
Станислав Серов
12 мая 2017, 12:57
Тимофей, служба поддержки,
По календарю. Мне не хватает отдельного приложения, либо встроенного раздела в приложении Яндекс.Почта (как у приложения Outlook, например). Не хватает подписных календарей российских праздников, например.
По синхронизации. Не хватает синхронизации на подобии аккаунтов Google или Apple, когда ты вбиваешь учётку в ОС, а она сама подтягивает (или предлагает на выбор что подтянуть) контакты, почту, календарь, заметки и т.д., а затем постоянно их синхронизирует. На том же андройде синхронизация календаря и контактов происходит через какие-то сторонние приложения ("через костыли").
Планируете ли вы реализацию данных вещей или это технически невозможно?
Тимофей, служба поддержки
12 мая 2017, 15:32
Спасибо за развёрнутый ответ! Такого в планах пока нет. Передал все Ваши пожелания команде сервиса! 
era72.zakaz_1@era-tyumen.ru
29 мая 2017, 09:16
Тимофей, служба поддержки,
жаль что нет очень нужная вещь. Очень нужна в работе. Еще предлагаю сделать сервис по предложению идей. С голосованием наиболее востребовательных функций. (у mail есть такой сервис.) и по результатам наиболее востребовательных функций принимать решение о возможности их реализации.
Тимофей, служба поддержки
29 мая 2017, 18:40
Добрый день!
Мы собираем предложения от пользователей и реализуем наиболее популярные. Если у Вас есть идеи, пишите нам! 
Владислав
30 мая 2017, 15:48
Тимофей, служба поддержки,
сделайте возможность трансляции видео по локальной сети на smart tv и т.п.
Приходится пользоваться другим браузером "edge"
Тимофей, служба поддержки
30 мая 2017, 19:26
Данное предложение относится не к Почте, верно? Какому сервису Яндекса Вы хотели бы внести данное предложение?
Владислав
31 мая 2017, 13:25
Тимофей, служба поддержки,
действительно не туда написал. 
Данное предложение относится к возможностям Я.Браузера. 
Это очень нужная функция которую почему то игнорируют.
Тимофей, служба поддержки
31 мая 2017, 19:00
Понял Вас! Спасибо за предложение! Передам коллегам из Браузера!
Владислав
31 мая 2017, 20:01
Тимофей, служба поддержки,
СПАСИБО 🙂 
rozmarinova7
17 мая 2017, 13:38
Уважаемая администрация почты Яндекс!
Прошу Вас помочь мне сохранить доступ к моему почтовому ящику, в случае, если на него станут посягать в связи с политической ситуацией.  Я живу в Украине, а  мне очень дорог мой ящик! Пожалуйста, подскажите, что можно предпринять.
Обновлено 17 мая 2017, 13:38
Тимофей, служба поддержки
17 мая 2017, 20:44
Понимаю Ваше беспокойство! Мы изучаем ситуацию, потерпите немного, пожалуйста! Следите за нашими новостями, мы обязательно оповестим пользователей о дальнейших действиях.
Удалённый пользователь
29 мая 2017, 15:57
Тимофей, служба поддержки,
Доброго времени суток. Не могу зайти на почту, пробовала с 2 браузеров. Это на долго? Очень надо зайти, жду важное письмо
Тимофей, служба поддержки
29 мая 2017, 18:41
Добрый день!
Скажите, проблема всё ещё наблюдается? Какую ошибку Вы видите? 
do.iura2018
21 мая 2017, 15:11
привет

do.iura2018
21 мая 2017, 15:16
как пожываеш

kernit
23 мая 2017, 20:46
mail.yandex.ua закрывают? Просто сегодня при заходе на почту через веб-интерфейс меня перекинуло на английскую версию yandex.com.
Тимофей, служба поддержки
24 мая 2017, 19:16
Добрый день!
Сейчас мы стараемся перенаправлять пользователей на Почту с доменом .com, чтобы она оставалась доступной. 
MIL
27 мая 2017, 11:49
Добрый день!

Часто пропускаю письма, которые автоматически раскладываются по десяткам созданых тематических папок и подпапок и поэтому не отображаются в папке "Входящие".
В мобильной почте аквамэйл есть очень удобная виртуальная "умная папка" куда , на заданное пользователем количество дней, транслируются виртуальные копии всех писем, вне зависимости от фактической папки назначения, куда приходят и хранятся оригиналы писем.
Было бы здоров иметь такой функционал в десктопной версии Яндекс Почты.
Заранее спасибо.
Тимофей, служба поддержки
29 мая 2017, 18:25
Добрый день!
Идея интересная! Передал команде сервиса. 
Александр
4 июня 2017, 22:06
Поддерживаю предложение! Проблема с тем, что письма в других папках остаются незамеченными, имеет место быть. 
era72.zakaz_1@era-tyumen.ru
29 мая 2017, 09:06
сделайте функцию push уведомления windows 10 как отдельное приложение в маркете  чтобы показывал уведомления о приходе почты когда браузер закрыт.  и при клике на сообщение открывалась бы страница в веб почте. А так приходится всегда держать открытый браузер. И вообще, почему то для windows 10  мало приложений яндекса.
Обновлено 29 мая 2017, 09:10
Тимофей, служба поддержки
29 мая 2017, 18:43
Здравствуйте!
Пожелание передал. 
Удалённый пользователь
29 мая 2017, 15:56
Доброго времени суток. Не могу зайти на почту, пробовала с 2 браузеров. Это на долго? Очень надо зайти, жду важное письмо
Юрий
30 мая 2017, 06:23
Привет. Когда уже почините темные темы в веб интефейсе почты?
https://yadi.sk/i/wrghRhaU3JeJWf
Тимофей, служба поддержки
30 мая 2017, 19:25
Правильно я понимаю, что Вам не нравится прозрачность фона левой колонки?
Юрий
31 мая 2017, 03:33
Тимофей, служба поддержки,
Вы наверное не пользуетесь темными темами в веб интерфейсе. они должны быть совершенно прозрачными. В конце прошлого когда появилась эта белесая полоса я создал тикет в поддержку мне сказали исправим, через пару недель устранили, полоска исчезла. Где-то месяц назад полоска опять появилась, создал снова тикет написали, что починят и вот уже месяц чинят...
Вот так например тема должна выглядеть - https://yandex.ru/blog/mail/4792
Тимофей, служба поддержки
31 мая 2017, 18:57
Понял Вас! Укажите, пожалуйста, номер тикета, с которым Вы обращались в поддержку. Я проверю, есть ли новости!
ignatov@era-tyumen.ru
31 мая 2017, 11:11
В карточках контактов добавьте поля информации. нехвотает для работы. добавление фото к контакту. (хранение фото можно организовать в диске есле места мало)
адрес , организация , должность, ну и остальные..
Тимофей, служба поддержки
31 мая 2017, 18:59
Спасибо за предложение! Обязательно покажу его разработчикам!
hitaisin
4 июня 2017, 13:38
В google inbox есть клёвая фишка, можно отложить письмо до определённой даты, и в нужный день письмо снова во входящем ящике появиться.
Тимофей, служба поддержки
5 июня 2017, 17:47
Добрый день!
Спасибо за предложение! Передал команде сервиса. 
Обновлено 5 июня 2017, 17:47
tat.boshtovaya2017
5 июня 2017, 12:25
Готова подписаться к посту
Александр
6 июня 2017, 17:53
http://imgur.com/a/qIt5e И когда вы это исправите... С самого появления нового интерфейса почты отправляю предложения по улучшению, чтобы не было этих пустых строк при выключенной галочке "показывать первую строчку письма" в настройках, а воз и ныне там. Пусть галочка работает для общего списка, в развернутой цепочке нужно чтобы первая строка письма отображалась. Ну неудобно же пользоваться и вид эстетический портит.
Тимофей, служба поддержки
9 июня 2017, 18:18
Добрый день!
Скажите, ошибка повторяется, если отключить расширения? 
Александр
9 июня 2017, 20:03
Тимофей, служба поддержки,
да, повторяется.
Тимофей, служба поддержки
16 июня 2017, 18:54
Не могли бы Вы написать нам про это через форму по ссылке https://yandex.ru/support/mail-new/web/mailbox/folders.html#sorting ? Похоже на ошибку, тут потребуется помощь специалистов технической поддержки.
stanney
6 июня 2017, 22:51
Здравствуйте. могу ошибаться, но в мобильной версии Яндекс.Почты почему-то нет смайлов. В настройках тоже нет такой опции.  Если можно, включите их в интерфейс почты, и если включите, то не совсем уж простые, как в веб-версии, а нормальные, красочные. Заранее спасибо.
Тимофей, служба поддержки
8 июня 2017, 19:10
Уточните, речь идёт о мобильном приложении или о тач-версии?
stanney
8 июня 2017, 20:40
Тимофей, служба поддержки,
да, мобильное приложение. но там же тач-версия, я ж касаюсь телефона пальцами. или я чего-то не знаю или не понимаю...
Тимофей, служба поддержки
9 июня 2017, 18:48
Тач-версия находится по ссылке https://mail.yandex.ru/touch . В ней пока нет смайлов. Передал пожелание команды Почты! 
kobz-gosha
10 июня 2017, 10:27
Здравствуйте как вернуть старый вариант оформления почты и где находится кнопка сброса до первоначальных настроек почты а то что то наклацал и теперь некоторые письма ко мне не доходят а может и яндекс виноват ибо недавно блоконули меня а когда разблокировали некоторые письма перестали доходить вот-Your email provider seems to be rejecting our emails. We recommend that you change your email address to one that is able to receive emails from us (by clicking on the PROFILE button in the top bar) so that you can receive password reset emails and payment notifications from us in the future.  хотя раньше все нормально было
Обновлено 10 июня 2017, 10:30
Тимофей, служба поддержки
13 июня 2017, 17:12
Кнопки сброса настроек у нас не было ни в одном из интерфейсов. Не могли бы Вы показать снимок экрана с ошибкой? Если письма не доходят, с интерфейсом это не связано. На это может быть множество причин, и если мы посмотрим, как у Вас выглядит ошибка - обязательно постараемся во всем разобраться!
Александр
10 июня 2017, 20:59
А почему в браузере Microsoft Edge иконка почты другая? :) http://imgur.com/a/18GTt
Тимофей, служба поддержки
13 июня 2017, 17:20
Уточните, а такая иконка отображается на компьютере или на планшете?
Александр
13 июня 2017, 17:32
Тимофей, служба поддержки,
на компьютере
Тимофей, служба поддержки
13 июня 2017, 17:34
Спасибо за уточнение! Кажется, мы имеем дело с багом. Не могли бы Вы сообщить о нём нашим специалистам через форму в самом низу страницы https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/read.html ? При обращении укажите, пожалуйста, версию Вашего браузера. Будем признательны!
Александр
14 июня 2017, 11:32
Тимофей, служба поддержки,
Сделано.
Тимофей, служба поддержки
14 июня 2017, 18:31
Благодарю! Специалист скоро будет на связи.
ivanhramoff
13 июня 2017, 14:10
Здравствуйте, не знаю куда писать уже.

Не отправляются письма, написал в поддержку пришел ответ: "Данная проблема вызвана тем, что регистрация Вашего логина показалась подозрительной нашей системе безопасности."

Я указал данные, телефон привязал, привязал вк. Но блокировка не снята, я даже не могу ответить на письмо поддержки, а при повторном обращении через форму мне приходит тоже самое письмо
Тимофей, служба поддержки
13 июня 2017, 17:33
Ограничения уже сняты. Проверьте, пожалуйста!
ivanhramoff
14 июня 2017, 17:54
Тимофей, служба поддержки,
Проверил, спасибо!
Тимофей, служба поддержки
14 июня 2017, 19:17
Обращайтесь!
Kirill Znamenskiy
14 июня 2017, 18:40
Уважаемая команда Яндекс.Почты!


Благодарю вас за замечательный сервис! Судя по вашему блогу на хабре у вас наконец-то завершилась эпопея по переезду на PostgreSQL и появилось время на проработку других деталей и интерфейса. Огромное спасибо за стабильность новых интерфейсов! Теперь они улучшаются только эволюционно и совсем не мешают работать;)


Однако есть у меня (убежден, и не только у меня) огромная боль при использовании Яндекс.Почты - правила обработки не применяются к отправленным письмам!
Это же ужасно неудобно... вдумчиво сделал правила обработки писем, разложил все что можно по папочкам, но каждый раз, чтобы найти отправленное письмо, приходиться копаться в огромной куче несортированных писем! Это самая настоящая катастрофа! Конечно, оно может привязаться к цепочке, и тогда его можно разыскать через входящее письмо, но ведь далеко не каждое отправленное письмо соответствует по теме входящему и, как следствие, не каждое привязывается к цепочке!
Я понимаю что вы сделали упор на качественный поиск и тут хочу в очередной раз вас поблагодарить за отличную работу! Но это никак не помогает удовлетворить потребность в неведении порядка в своей почте!


Очень прошу вас в каком-то виде реализовать функционал по применению правил обработки к отправленным письмам!


Спасибо!
Тимофей, служба поддержки
14 июня 2017, 19:25
Спасибо за столь развёрнутый комментарий и отзыв о нашей работе! Что же о правилах - мы как раз планируем ими заняться в ближайшем будущем, кое-какие мысли на их счёт у команды разработки уже сформированы, поэтому ждём вместе с Вами! Возможно, и с Отправленными что-нибудь придумаем.
Kirill Znamenskiy
14 июня 2017, 19:27
Тимофей, служба поддержки,
Отлично! Спасибо за ответ! 
roman-o
19 июня 2017, 23:39
Здравствуйте. У меня вопрос, который невозможно разрешить в вашем так называемом разделе поддержки. Форму обратной связи, как и мыло саппорта, днем с огнем не найти. В куда мне еще стучать, чтобы наладить диалог и все же решить мою проблему???
Тимофей, служба поддержки
20 июня 2017, 18:54
Уточните, пожалуйста, какой у Вас вопрос? Обязательно подскажу Вам, через какую форму обратиться.
roman-o
21 июня 2017, 13:43
Тимофей, служба поддержки,
Вопрос, который требует участия ЖИВОГО человека. Моя бывшая жена потеряла доступ к аккаунту (после ввода пароля возникает требование ввода ответа на контрольный вопрос). Так как ящик я ей заводил примерно в ноябре 2004 года, ответ на контрольный вопрос я уже не помню и анкета восстановления тоже не проходит. Поскольку это ее основная почта с привязкой к различным сервисам, я пытаюсь найти возможность восстановления доступа в полуручном или ручном режиме. Для этого и нужен диалог с профильным специалистом, чтобы выработать приемлемое решение.
Тимофей, служба поддержки
21 июня 2017, 18:49
Понял Вас! На  на странице редактирования контрольного вопроса попробуйте несколько раз ввести ответ навскидку. Если Вы несколько раз неправильно его укажете вот тут https://passport.yandex.ru/profile/change-hint  , Вам автоматически будет предложено обратиться в службу поддержки через специальную форму. Таким образом Вы сможете связаться с профильным специалистом. Попробуйте, пожалуйста!
K
29 июня 2017, 18:45
Добрый день! 


Будет ли реализован доступ к почте через мобильное приложение для Украины? Сейчас на телефоне очень неудобно каждый раз включать и выключать впн. Или может быть есть какой-нибудь альтернативный сервер кроме imap.yandex.ru.
Тимофей, служба поддержки
30 июня 2017, 13:15
Добрый день!
Скажите, речь идёт о мобильном приложении Яндекс.Почта? Если так, то в приложении планируется сделать возможность использовать его в Украине.


Что касается приложений, которые работают по imap. Альтернативных серверов для приложений пока нет, увы. Пока может помочь лишь впн. 
K
30 июня 2017, 15:10
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо. Да, я имел ввиду мобильное приложение Яндекс почты.  Если  оно заработает без впн, то будет замечательно.
Обновлено 30 июня 2017, 15:12
Сергей Z
14 июля 2017, 15:54
Хотелось бы попробовать список папок в виде иконок, например как папки в Диске. Сами письма тоже можно сделать в виде иконок, внутри которых будет основная информация о письме. Визуалы оценят 
Тимофей, служба поддержки
28 июля 2017, 14:51
Спасибо за предложение! Покажу его нашим разработчикам!
ф ф
20 июля 2017, 19:11
долго ходил по настройкам сбора почты с других ящиков, 
долго перечитывал справку по сбору почты с других ящиков, 
затем долго искал где же можно задать вопрос по почте - так и не нашел где, 
потому спрошу здесь - вдруг кто сможет подсказать:
при настройке сбора почты с какого-либо ящика если выбран протокол IMAP то  почему-то никаким образом невозможно включить галку "помещать письма в папку " и помещать собранные письма в нужную папку. 
т.е. после настройки сборщика надо идти в "правила" и создавать там нужно правило (поле "кому" и там соответствующий адрес ...) 
если же выбрать протокол POP то  помещать письма в папку " становится активным. только иногда некоторые почтовые сервера или не поддерживают POP или невозможно найти настройки для него.
в связи с чем связана невозможность сразу сборщике почти по IMAP  складывать в нужную папку?
Тимофей, служба поддержки
21 июля 2017, 14:39
Действительно, выбрать папку можно только по РОР3. Это связано с тем, что сборщики по IMAP копируют структуру подключенного ящика, собирая письма вместе с папками.
ф ф
15 августа 2017, 15:26
Тимофей, служба поддержки,
 а можете еще подсказать :
1)если я использую сборщик через IMAP , то помимо основных писем  рабочей почты в папку (входящие) валом  валятся тысячи писем в папку "PUBLIC" и её подпапки ,  уже не один раз пересмотрел со всех сторон все настройки сборщика, но нигде нет возможности отключить сбор писем из "PUBLIC". 
2) почему все же нельзя сделать настройки для сбора по IMAP (выбор папок, отмена public ,  складывание в определенную папку)
есть сервисы, которые судя по всему, уже не используют POP3 - vivaldi mail ( опять таки я использую сборщик почты оттуда) 
Тимофей, служба поддержки
17 августа 2017, 19:07
1. Как я уже говорил ранее, сборщики по IMAP копируют структуру подключенного ящика, запретить импортировать какие-то папки нельзя. Входящие будут собираться во Входящие, Отправлнные - в Отправленные, а если какой-то папки, присутствующей в подключенном ящике, нет в ящике, в котором настроен сборщик, то сборщик эту папку скопирует и будет собирать в нее письма. Это обусловлено особенностями работы протокола IMAP.


2. Такие настройки технически неприменимы в силу особенностей протокола - он позволяет сборщику копировать содержимое ящика только целиком, без возможности выполнить перенос частями.
Ринат
24 июля 2017, 05:30
У меня возникла проблема со вход в почту, при открытии mail.yandex.com меня просят авторизоваться, хотя как видите я уже авторизован. Все другие сервисы нормально работают, я могу открыть паспорт, метрику, диск и везде буду авторизован, но почта запрашивает авторизацию. При вводе данных на странице авторизации, страница просто обновляется. (Когда открываю mail.yandex.ru меня перекидывает на mail.yandex.kz, но и там также выходит страница авторизации)
Тимофей, служба поддержки
24 июля 2017, 19:50
Уточните, пожалуйста, в каком регионе Вы находитесь и какой у Вас указан в настройках?
Ринат
25 июля 2017, 05:18
Тимофей, служба поддержки,
Казахстан, в настройках тоже Казахстан. Эта проблема началась с прошлой недели, я думал временные глюки. Что интересно на телефоне подключена почта по IMAP, и там все нормально работает, но в браузере зайти не могу.
Тимофей, служба поддержки
27 июля 2017, 00:12
При вводе данных на странице mail.yandex.kz она тоже просто обновляется и не даёт зайти?
Попробуйте разлогиниться, затем очистить файлы cookie и авторизоваться заново. Получится? Очистить куки можно по инструкции https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cookies.xml .
Ринат
28 июля 2017, 09:12
Тимофей, служба поддержки,
помогло просто разлогиниться и заново авторизоваться, как-то странно, я думал если на одном сервисе работает авторизация, то и на других должна работать без проблем. Спасибо.
J460
24 июля 2017, 08:57
Не мог найти. Есть ли такая настройка как сделать попку не видимой? Если нет, уверен такая тема будет очень актуальной. Создал папку и отправляю туда нужные мне файлы во вложении. Ну на всякий, вдруг система глюкнет или "машина" сломается. При покупки новой техники можно легко восстановить всё что нужно. Зашел на почту и скачал все то что отправлял. Только вот не желательно что бы эта папка "рисовалась" в меню.
Тимофей, служба поддержки
24 июля 2017, 19:51
На сегодняшний день такой возможности нет, но я обязательно передам разработчикам Ваше предложение! Спасибо!
Удалённый пользователь
25 июля 2017, 23:03
Вопрос Тимофею и службе поддержки в целом. Ваша система поддержки пользователя сделана через одно неприличное место. Каждый раз задавая вопрос, я вынужден проходить целую цепочку квестов, выбрать правильную рубрику, а потом еще и выпадающий вариант. Ужас какое удачное решение в юзабилити. Почему нельзя сделать кнопку/ссылку в конце каждого раздела, которая без лишних вопросов отправит вам форму с вопросом пользователя??


Вот пример. Подключаю ящики в сборщике писем, по POP3, письма приходят во Входящие, все ок. Ткните мне ссылкой в раздел и правильный вариант выбора выпадающего вопроса, если я хочу задать следующий вопрос:
"После подключения ящиков в сборщике писем, на панели папок сразу под меню Создать метку  появляется колонка/столбик со всеми подключенными ящиками в текущий на Яндексе" Возможно, кому-то это и удобно (по щелчку отображаются письма из конкретного ящика), но разве не правильным решением было бы оставить опцию отключения этого, тем более, если все письма собираются в папку Входящие или хотя бы переименовать как-то..Есть такая возможность ?

Тимофей, служба поддержки
27 июля 2017, 00:20
Благодарю Вас за замечание! Формы постараемся сделать удобнее.

Ваш вопрос скорее не про сборщики, а про интерфейс в целом, и возможность отключить тот или иной элемент.
На сегодняшний день нельзя отключить отображение списка подключенных ящиков. Дело в том, что сборщики по IMAP, например, собирают письма вместе с папками, и копируют структур подключенного ящика, собирая Отправленные в Отправленные, а Входящие во Входящие. Возможность перейти ко всем собранным письмам в этом случае нужна. Кроме того, здесь же можно увидеть ошибку и узнать, что какой-то сборщик перестал работать, если это произошло.

Однако я передам Ваше пожелание разработчикам! Возможно, эту колонку было бы действительно полезно если не выключать, то сворачивать.
goshikvia
28 июля 2017, 09:32
Добрый день,
Проблемы как были так и остались и никто их решать и не собирается, что обидно.
1. Пару лет назад на Яндекс.Почте активно начали менять дизайны и вмешиваться в работу почты - как следствие перестало искать письма. т.е. выборочно что-то находит но не все. Писали кучу раз и вроде даже правили, но проблема осталась. Для себя просто пометили что ПОИСКА у ЯНДЕСКА НЕТ! Ищем вручную.
Тех. поддержка каждый раз спрашивает: Укажите письмо которое не может найтись, укажите запрос и скриншот. Отправляли несколько раз. Именно эти письма начинают находиться но остальные?! Это по 10 000 раз надо писать в тех поддержку чтобы они каждое письмо добавляли в поиск? Сделайте пожалуйста один раз. 
Как? Обратитесь к движку трехлетней давности - он всегда всё находил!
(Тут сразу вопрос: Если Яндекс не может найти у себя на почте письма которые точно есть, то как он ищет по всему интернету?!? и что он тогда выдает в поиске если не может найти у себя на почте нужные письма?!?)


2. Опять дизайн - "усовершенствовали дизайн"полгода назад так что стал плохо работать сам интерфейс. А именно. Висит во входящих например 3 непрочитанных письма. Справа в списке вижу жирным непрочитанные, слева вижу жирную цифру 3 (три письма). Захожу в непрочитанное письмо - слева цифра не меняется! хотя одно непрочитанное открыто. Выхожу во входящее. Слева показано 3 непрочитанных цифрой, справа уже только 2 осталось непрочитанных. Или наоборот, слева цифра меняется, а в списке справа прочитанное остается непрочитанное. Т.е. открыл непрочитанное, вышел обратно во входящие и вижу это письмо как непрочитанное.
Помогает перезагрузка браузера.
Так работает через раз, смысл присылать скриншоты и т.п. не вижу, просто нужно периодически чтобы разработчики пользовались этой почтой. 
(Замечательный дизайн что приходится каждый раз перезагружать браузер - очень удобный "дизайн")


3. Кнопку написать в тех поддержку спрятали так что не найдешь совсем, хотя полгода назад обещали выставить ее на видное место. Убрали также ссылку на Блог.Почты в интерфейсе самой почты.


Пользуюсь Яндекс почтой больше 6 лет. Чувство сложилось такое: изначально делали почту взрослые, рассудительные, рациональные разработчики. И сделали практически идеально! Через несколько лет "директор" наверное решил что уже много лет Яндекс почтой то не занимались и нанял студентов и дал им задачу усовершенствовать почту. А что совершенствовать если она уже идеальна. И начали они менять дизайн, лезть в движок почты, крутить там. Из-за этого куча багов вылезало. Явные сразу исправлялись а мелкие остались. 


P.S. Хоть и хаю Яндекс. почту, но всё равно ее люблю. 
Только доделайте начатое до конца чтобы всё работало как надо!
Кстати Яндекс.Спам.Оборона работает очень хорошо. Лучше чем у других сервисов. Это не значит что она блокирует всё подряд а то что явный спам уходит в спам и ВСЕ письма приходят!
Тимофей, служба поддержки
1 августа 2017, 17:11
1. Пожалуйста, сообщите номера тикетов, с которыми Вы обращались в поддержку, чтобы я смог изучить проблему и подумать над её решением.


2. если помогает перезагрузка браузера, то, вероятно, дело не в дизайне, а Вам следует почистить кэш в браузере. Сделать это можно по инструкции https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cache.xml .



3. Кнопки обратной связи расположены в различных разделах Помощи. Где именно Вы не смогли найти обратную связь? Кнопку мы действительно стараемся выставлять на видное место внизу страницы. Вот примеры:
https://yandex.ru/support/mail-new/web/mailbox/folders.html
https://yandex.ru/support/mail-new/web/spam.html#mailing-not-delivered
rio-de-dima
1 августа 2017, 19:54
Здравствуйте, уважаемая команда Яндекс. Почты!
Пожалуй, и я внесу несколько предложений-пожеланий. Итак:


1). Счетчик писем в родительский папках. Например:
Если в развернутом виде это выглядит так
->Друзья
....Вася 1
....Петя 1
....Маша 1
....Зина 1
То в свернутом следовало бы так
->Друзья 4
Сейчас этого нет и не видно сколько писем и в какой категории.
Было бы очень удобно! Особенно для тех, у кого много папок и подпапок. Сразу видно, где смотреть новые письма.


2). Список Яндекс-сервисов в левом верхнем углу (там, где три горизонтальных черточки).
Сделано классно, но хотелось бы иметь возможность менять их местами, как это сделано в гугл-аккаунте.
Я уже не говорю о пользовательской возможности их выбора. Хотя бы так.
Кому-то удобно вверху списка сразу видеть Контакты, а кому-то, к примеру, Музыку или что-то другое.


3). Верните красочные темы!!!   :)


С уважением,
Дмитрий

Тимофей, служба поддержки
2 августа 2017, 20:33
Спасибо за внимание к нам! Интересные предложения, передал команде разработки!
rio-de-dima
25 сентября 2017, 08:29
Тимофей, служба поддержки,
Здравствуйте! Скажите, а планируется ли сделать пароли для папок?
Тимофей, служба поддержки
26 сентября 2017, 14:45
Добрый день! 
Пока такой информации нет. Написал коллегам, что пользователи очень просят о возможности ставить пароли на папки. Спасибо за неравнодушие! 
Маринка
6 августа 2017, 16:47
Совершенно не работает почта,не открываются письма.в том числе и из поддержки
пишет :Ошибка загрузки,попробуйте зайти позже
Тимофей, служба поддержки
10 августа 2017, 19:01
Приносим извинения за временные неудобства, уже починили! Проверьте, пожалуйста!
ф ф
17 августа 2017, 15:30
а может кто-нибудь подсказать 
имеются ящики почты , привязанные к домену.  как в них посмотреть аккаунт администратора, с которого они привязывались? ... нигде в настройках почему-то нет ничего, в справке по почте для домена нет ничего, как и информации о том, где можно задать вопрос по почте для домена ) 
Тимофей, служба поддержки
18 августа 2017, 17:00
Добрый день!

Такая информация не предоставляется из соображений безопасности. Если вы не помните или не знаете, в каком аккаунте подключен домен, то можно перенести управление доменом в другой аккаунт на Яндексе. 
ф ф
18 августа 2017, 17:14
Тимофей, служб