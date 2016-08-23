Компактный режим для списка папок

Иногда сложно выбрать между скоростью работы в трехпанельном интерфейсе и возможностью увидеть сразу много содержимого письма в двухпанельном. Чтобы вы могли эффективней работать с большим количеством информации, мы добавили в новом интерфейсе Яндекс.Почты режим, в котором список папок показан максимально компактно.

Включить его можно с помощью стрелки рядом с галочкой в панели действий с письмами.

Если навести на название папки, можно увидеть общее количество писем в ней.

Режим доступен и в двухпанельном интерфейсе.

Большому письму больше места!