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Компактный режим для списка папок

Иногда сложно выбрать между скоростью работы в трехпанельном интерфейсе и возможностью увидеть сразу много содержимого письма в двухпанельном. Чтобы вы могли эффективней работать с большим количеством информации, мы добавили в новом интерфейсе Яндекс.Почты режим, в котором список папок показан максимально компактно.

Включить его можно с помощью стрелки рядом с галочкой в панели действий с письмами.
Если навести на название папки, можно увидеть общее количество писем в ней.

Режим доступен и в двухпанельном интерфейсе.

Большому письму больше места!

462 комментария
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Комментарий удалён
Тимофей, служба поддержки
23 августа 2016, 18:42
Добрый день!
Конверт находится на прозрачном фоне. Таким образом создаётся впечатление, что аватар прямоугольный.
siro-sogoi
1 декабря 2016, 15:17
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день.
Не знаю как ещё это довести до вашей службы поддержки. Поэтому обращусь ещё и здесь.
У меня в настройках указано "НЕ показывать промо". 
Однако после полного перехода на новый интерфейс в стандартном Виде почты этот баннер регулярно появляется.
Ваш сотрудник Платон Щукин заявил мне, что якобы так и должно быть после чистки кукис! ))
Я вам с полной уверенностью заявляю, что этот баннер НЕ появлялся до полного перехода на новый интерфейс. А ваш сотрудник достал меня своим упорством в доказывании обратного.
Если в настройках указано "Не показывать промо", значит его НЕ ДОЛЖНЫ показывать ни при каких условиях!

В последнем "ответе" Платона даже не было ссылок на оценку его ответа. Это что, новые порядки?
Обновлено 1 декабря 2016, 15:15
siro-sogoi
1 декабря 2016, 15:31
siro-sogoi,
Баннер появляется только в стандартном Виде. 
В двух других его нет.
Поэтому мне приходится сейчас привыкать к нестандартным - "письмо справа от ленты писем" и "письмо под лентой писем".
Тимофей, служба поддержки
2 декабря 2016, 14:02
Добрый день!
Скажите, а о каком баннере идет речь?
Промо - это всплывающие подсказки, например, "Кликните, чтобы выбрать письма". Вы говорите о них? 
Тринадцатый
24 августа 2016, 00:18
И это нововведение? Мда, Яндекс уже не торт.
Комментарий удалён
Тринадцатый
24 августа 2016, 10:29
siro-sogoi,
в старом интерфейсе это реализовано уже бог знает сколько лет. И я например, не рассматриваю это как нововведение. Просто перенос подобного функционала из старой версии.
siro-sogoi
24 августа 2016, 11:31
Тринадцатый,
Ясно. Я не так давно пользуюсь Яндекс Почтой. И в основном новым интерфейсом.
А сегодня даже ссылка на старый исчезла. Может скоро останется только новый.
Тринадцатый
24 августа 2016, 13:35
siro-sogoi,
никак идут по стопам «Вконтакте», там уже отрезали пути к отступлению (на старый интерфейс). А новый не всем мил, включая меня. ))
wb027
25 августа 2016, 23:17
Тринадцатый,
поддерживаю. Треклятый материал дезигн в доморощенном исполнении еще более вырвиглазный, чем у его пиндосских создателей.
Сегодня долго тупил, пытаясь разглядеть поле быстрого ответа.

Ты суслика видишь? А он есть!
За малоконтрастные шрифты и бледно-серые иконки следует пороть нещадно.

Чтоб у вас руки отсохли, жертвы ЕГЭ!
siro-sogoi
26 августа 2016, 08:05
wb027,
Шрифт можно сделать крупным там, где "Вид". 
А поле быстрого ответа я не знаю где.
wb027
26 августа 2016, 17:17
siro-sogoi,
в двухпанельном интерфейсе.


Претензия к шрифту не в размере, размер в браузере поменять легко. Проблема в малой контрастности. У меня от этой бледной дряни глаза болят.
Agapova.ap
29 августа 2016, 10:08
Тринадцатый,
Да-да-да! Согласна с Вами! Хочу старый интерфейс!!! Новый вообще не удобный!
Тимофей, служба поддержки
29 августа 2016, 13:46
Добрый день!
Мы активно занимаемся вопросом контрастности и надеемся решить его как можно быстрей.
kzueirf58
4 сентября 2016, 15:07
wb027,
"Бледная дрянь". Супер-сказано!
kzueirf58
4 сентября 2016, 15:10
Тимофей, служба поддержки,
 Есть такая зловредная закономерность: чем активнее и - главное - дольше Вы будете заниматься "вопросами", тем больше будет Ваша зарплата. Ваши девицы три дня меня учат, куда надо пройти и какое видео для них подготовить, чтобы до них дошло, в чём проблема. Для себя делали Вы этот "модерн" Яндекса! Другого мнения нет.
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 15:38
Давайте стараться придерживаться одной ветви переписки. Так будет удобней.
Заранее благодарю. Пожалуйста, выберите для себя более удобную. 
siro-sogoi
5 сентября 2016, 16:20
Тимофей, служба поддержки,
Хорошо. Мне-то казалось, что Вы здесь уже не появитесь. :)
Объясните пожалуйста, как искать на чей комментарий Вы отвечаете.
Вот например, если в моём комментарии кликнуть по самому началу, то автоматически откроется Ваш, и любой поймёт, к кому я обращаюсь.
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 17:22
Тот человек, которому отвечают, получает уведомление на почту. Так что адресат не потеряется. :)
siro-sogoi
5 сентября 2016, 17:55
Тимофей, служба поддержки,
Ясно. Значит так задумано.
Мне казалось, что здесь можно удалить все свои комментарии без следа. Но иногда остаются следы. Поэтому я не буду удалять свои комментарии. Если они мешаются, то Вы сами удалите.
siro-sogoi
5 сентября 2016, 21:50
Тимофей, служба поддержки,
Я не знаю, нужно ли Вам это сообщать, но у меня сейчас с трудом отправляются совсем лёгкие письма. Вот так это выглядит:
"Произошла ошибка
undefined"
Такое на двух ящиках сразу. Яндекс-браузер.
Тимофей, служба поддержки
6 сентября 2016, 18:30
Добрый день!
Мы проводили тех. работы в указанное время. сейчас всё должно работать корректно.
siro-sogoi
9 сентября 2016, 17:32
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день.
Теперь на Яндекс Почте будет реклама? В настройках у меня она отключена, а показывают это https://img-fotki.yandex.ru/get/60676/297394608.2/0_155648_e6007ce7_orig
siro-sogoi
10 сентября 2016, 08:31
Тимофей, служба поддержки,
Молчание - знак согласия. Пришлось мне включить на почте Адгуард.
Тимофей, служба поддержки
12 сентября 2016, 19:06
Добрый день!
Насколько я вижу, коллеги ответили Вам в переписке и переадресовали Ваш вопрос для дальнейшего решения. Так не должно быть, пожалуйста, не переживайте, обязательно уберём!
siro-sogoi
12 сентября 2016, 19:18
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день.
Да. Всё правильно. Служба поддержки обещала исправить. :)
elisa-rous
19 сентября 2016, 19:42
Тринадцатый,
Поддерживаю, нас тут много. Больше всего бесит когда пишут что это "по пожеланиям пользователей". Сто лет пользуюсь яндексом, ни разу таких пожеланий не высказывала. 
Тринадцатый
19 сентября 2016, 22:31
elisa-rous,
 я вот все жду и надеюсь на сознательность товарищей из Яндекса, что они все же сделаю кнопку «Вернуться на старый интерфейс». Пользовался я им месяц  и он не удобен, для меня был удобен старый интерфейс.

И не надо рассказывать про движения в ногу со временем и все такое. Яркий пример вашей неудачной политики — Кинопоиск. Там вы так же, как и сейчас с Яндекс.Почтой, резко перевели всех на «удобный» по ВАШЕМУ МНЕНИЮ интерфейс, а то что потом на вас вылили ушат грязи, миллион пользователей, которым такое удобство ....

Поэтому надеюсь, что вы поступите благоразумно и так же, как в случае с Кинопоиском, все же вернете возможность переключится на старый интерфейс и НЕ БУДЕТЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ЗА ЛОЯЛЬНЫХ К ВАМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. Пользователь, однажды «проголосовал» выбрав вашу почту. Но сейчас рынок почтовых сервисов очень велик и если вы и дальше будете насаждать «свое виденье», не исключён отток пользователей с ваших ресурсов. По крайней мере тех, кто здесь высказался о своем несогласии.

Я сейчас чаще на lite версию переключаюсь, т.к. множество вещей реализовано, как здесь кто-то заметил, больше в планшетном/мобильном виде. Но мы, в большинстве своем, пользователи ПК, для планшетов и мобильных телефонов есть отдельные приложения, и веб-интерфейс почти не используется. А вот на ПК, другой разговор и все эти вещи ... не настолько удобные.
Ya
25 сентября 2016, 15:57
Тимофей, служба поддержки,
у вас она вообще работает СП? я думаю что нет - даже преславутый тормознутый Майл - от которого вы черпнули эти убогие могильные кругляши - так вот даже их недоСП и то отвечает в пределах суток. От вашей же СП ответ уже идет недели полторы.
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 12:17
Добрый день!
Поверьте, переводом на новый интерфейс мы никого не хотели обидеть или задеть. Мы руководствуемся объективными причинами: в информационных технологиях всё достаточно быстро устаревает. Мы должны помогать идти в ногу со временем нашим пользователям. Давайте попробуем сконцентрироваться на визуальных проявлениях неудобства. Что именно не так?
siro-sogoi
29 сентября 2016, 12:37
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день.

Ваш вопрос вроде адресован мне. Но меня новый интерфейс полностью устраивает. У "Тринадцатого" были какие-то проблемы (выше в диалоге).
К
29 сентября 2016, 13:51
Тимофей, служба поддержки,
откройте, пожалуйста, главную поисковую страницу Яндекса. Что Вы видите? Вы видите Яндекс. Яркий знак, визуально отличающий Яндекс от всего другого. 
Теперь откройте, пожалуйста, почтовый ящик яндекс.почты. Что Вы видите? Бледные серые нечитабельные и невыразительные буквы. Причем эти буквы бледные и нечитабельные даже на темном фоне. При этом именно Яндекса уже и нет.
Может это уже и не Яндекс.Почта вовсе? А бледный серый нечитабельный и невыразительный очередной сайт? В погоне за модернизацией Яндекс может потерять сам себя, как Я в Яндекс.Почте.


PS: будет замечательно, если Яндекс позволит людям самостоятельно выбирать старый/новый интерфейс. Тогда Яндекс останется Яндексом.

Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 16:54
Добрый день!
Укажите, пожалуйста, номер обращения, по которому ответ пришёл более чем через сутки: так мы всё сможем проверить.
Аватарки в списке писем скоро можно будет отключить.
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 16:57
Добрый день!
Спасибо за отзыв! Подумаем, что можно сделать над контрастностью!
Bakli
11 октября 2016, 05:12
siro-sogoi,
это не реклама, а рекомендации. Они уж как несколько лет там.
siro-sogoi
11 октября 2016, 08:58
Bakli,
Раньше промо можно было отключить. Сотрудники признали, что это появляется по ошибке, но пока не знают причину.
Если нажать на кнопку "Вид" и выбрать любой из двух неосновных видов, то промо не будут показывать. (При условии, что в Настройки-Прочее Вы убрали галочку с Промо.)
Тимофей, служба поддержки
24 августа 2016, 14:46
Добрый день!
В данном случае любимое нововведение реализовано в Новой версии почты. К этой возможности добавился просмотр количества писем при наведении на ящик - этого не было в прежней версии. А ещё режим был недоступен в трёхпаленьном интерфейсе. 
kzueirf58
4 сентября 2016, 15:12
Тимофей, служба поддержки,
Кроме количества писем в цепочке, теперь надо в это количество ткнуть, цепочку открыть - и только тогда становится доступным непрочитанное входящее. Ах, какие вы все заботливые!
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 15:37
Эта функция работает совершенно аналогично прежней. Вы можете просто отключить группировку писем по теме. Для этого нужно нажать на кнопку Вид в правом верхнем углу, а затем снять галочку у соответствующего пункта в появившемся меню.
annaglazkova1989
24 августа 2016, 10:38
Добрый день! Не могу никак связаться со службой поддержки! 
У меня возникли проблемы с восстановлением старой почты. Помню только логин, какой там был пароль, номер телефона или доп.почтовые адреса - не знаю. 

Могу сказать ответ на контрольный вопрос, данные при регистрации (имя фамилия), город и пр. Если надо - пришлю фото паспорта. Самостоятельно восстановить не получается. Ни через форму восстановления, никак. Пишет, что не верные данные. Прощу о ПОМОЩИ.
Напишите мне, что делать. 
annaglazkova1989@yandex.ru
ya.valentines
24 августа 2016, 13:40
Добрый день!
Отправили Ваш запрос коллегам. Ожидайте, пожалуйста, ответа!
annaglazkova1989
24 августа 2016, 13:50
ya.valentines,
спасибо большое, буду с нетерпением ждать!
siro-sogoi
24 августа 2016, 11:32
Добрый день. У меня исчезла ссылка на старый интерфейс в Настройках.
Значит Вы уже окончательно переходите на новый?
Тимофей, служба поддержки
24 августа 2016, 12:29
Добрый! 
Всё верно. Мы движемся к моменту, когда старый интерфейс уйдёт в прошлое.
siro-sogoi
24 августа 2016, 13:29
Тимофей, служба поддержки,
Ясно. А ссылка на старый интерфейс - это секрет? Или она уже не работает?
Тимофей, служба поддержки
24 августа 2016, 14:47
Технической возможности вернуться в старую версию интерфейса, если Вы находитесь в новой, увы, нет.
siro-sogoi
24 августа 2016, 15:29
Тимофей, служба поддержки,
Ясно. Спасибо.
badmkl
1 сентября 2016, 07:58
Тимофей, служба поддержки,
для разнообразия попробуйте спрашивать людей о переходе на новую почту. А то у меня включился новый интерфейс, а у коллег еще старый. А я тоже хочу старый. 
Александр Львов
1 сентября 2016, 09:23
Тимофей, служба поддержки,
у меня сегодня включился! я хочу старый! он более для пк!
новый как для мобил(((
Тимофей, служба поддержки
2 сентября 2016, 10:59
Хотелось бы услышать именно Ваше мнение. :)
Александр Львов
5 сентября 2016, 07:23
Тимофей, служба поддержки,
оставили же кнопку:легкий интерфейс, почему нельзя предыдущую версию тоже оставить?!
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 15:41
Технологическая основа и интерфейсы идут вперёд. Чтобы дать жизнь просьбам и пожеланиям пользователей, должен быть запас для создания этих возможностей. К сожалению, в старом интерфейсе его не осталось. Просто попробуйте пару дней попользоваться новым и, там, где возникают трудности, писать нам. Мы поможем Вам освоиться. Любые новые вещи непривычны. 
Юрий
11 сентября 2016, 23:14
Тимофей, служба поддержки,
точно такая же ситуация. Сдуру переключился на новый интерфейс, попользовался пару недель, сообщил о паре д̶е̶с̶я̶т̶к̶о̶в̶ багов – и ничего до сих пор не исправлено. Может быть это не так важно, но когда читаешь и отправляешь сотню писем в день, начинают жутко бесить разные косяки, которых раньше не было (neo2 был почти идеален, и даже на момент выхода с ним не было никаких трудностей). А обратно – никак, приходится кушать то, что дают.



Кто бы мог подумать, что спустя долгие годы с вами я всерьез задумываюсь перейти на gmail, вслед за поиском.
Тимофей, служба поддержки
12 сентября 2016, 19:14
Юрий, добрый день!
Давайте попробуем конкретизировать и внести больше конструктива. Какие именно косяки Вас бесят? Косяки мы обязательно поправим.
Юрий
13 сентября 2016, 02:25
Тимофей, служба поддержки,
здравствуйте. Да пожалуйста.

- После отправки ответа моё письмо не появляется в группировке писем слева, только после F5 (тикет 16081821580146889);
- При удалении всех сгруппированных писем кроме одного, оно так и остаётся в группе, а не отображается отдельным письмом (тикет 16081821580146889);
- Отсутствуют отступы и фон в информационном блоке в папке удалённые (тикет 16081923220275597);
- При переключении между пользователями установленная тема и ширина левой колонки сбрасывается (номер тикета утерян);
- При длинной переписке в трёхколоночном режиме история переписки отображается сверху, а не снизу, как в neo2. Поэтому до активного письма приходится долго мотать вниз, особенно на маленьком мониторе. Про удобство просмотра истории снизу вверх вообще молчу (тикет был создан миллион лет назад еще на бета-тестировании нового интерфейса);
- Больше нет перевода письма с иностранного языка и проверки орфографии (не баг, тикета нет);
- Ещё сотни багов и проблем, которых не могу навскидку вспомнить и о которых не было времени сообщить.
Тимофей, служба поддержки
13 сентября 2016, 13:18
1) и 2) По тикету 16081821580146889 ведётся активная работа. Никто про него не забыл. В ближайшее время всё будет поправлено.
3) 16081923220275597 - перерисовываем. На работе никак не должно сказаться.
4) Тоже будет поправлено в ближайшее время.
5) В данном случае это не баг. Это логика работы нового интерфейса. На равне с мессенджерами.
6) Есть, не потерялось. Нажмите на кнопку из трёх точек  прямо над телом письма. В ней появится кнопка перевода. Проверка орфографии встроена во все современные браузеры, поэтому мы решили убрать дублирующую функцию.
Будем благодарны, если Вы сообщите о всех ошибках нам - так мы сможем устранить их как можно быстрей.
Невозможно предвидеть абсолютно все ошибки при переходе из одного интерфейса в другой. При появлении интерфейса neo2 также в первое время были некоторые недоработки, которые устранялись по мере поступления жалоб. 
Юрий
14 сентября 2016, 02:44
Тимофей, служба поддержки,
 спасибо за ответ.
1, 2, 4 - Хорошо, я понял. Ждём.
3 - Конечно не влияет. Просто интересно, как такая явная проблема появилась в «продакшне». Захожу я такой, а там чёрная ссылка на чёрном фоне.
5 - Ясно, хотя я не увидел контекст «чата», пока вы не сказали.
6 - Не вижу, куда оно спряталось?


> Будем благодарны, если Вы сообщите о всех ошибках нам
Обязательно сообщу, если получится найти форму обратной связи меньше, чем за 5 минут.


> Невозможно предвидеть абсолютно все ошибки
Совершенно верно, все ошибаются. Поэтому всегда делалась возможность вернуться к старому интерфейсу и возможность быстро сообщить об ошибке.
Собственно, об этом и разговор в этой ветке.
Lancer
17 сентября 2016, 01:10
Тимофей, служба поддержки,
 эхх, сначала вк, теперь яндекс-почта... дурной пример заразителен\ Эта вся мода на кружочки и точки для непрочитанных, вместо затенения — не так наглядно, как было раньше. Да и больше писем раньше в экран помещалось, а сейчас отступы/шрифты увеличили(как для планшетов, но у большинства же скорее всего мониторы, а не сенсоры), могли бы оставить возможность выбора, или провести опрос... Прошлое оформление было потемнее, сейчас же больше приблизилось к серому.
Тяжело рядовому консервативному пользователю участвовать в гонке за модными дизайнами\
elisa-rous
20 сентября 2016, 09:23
Юрий,
Всю жизнь ненавидела Gmail за неудобство и мысленно злорадствовала, что у меня такая удобная яндекс почта. А сейчас из-за нового яндекса у gmail-а остались все шансы получить всех старых пользователей яндекса.
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 11:57
Добрый день, Юрий!
6) Если Вы уточните название браузера, я смогу направить Вам ссылку на включение проверки.
Относительно формы: https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/new-interface-concept.xml#feedback-form .


... и про ошибки. Мы жили с бета-версией более года. За это время мы действительно многое поправили и заменили благодаря нашим пользователям. Когда все критичные проблемы были устранены, мы пришли к постепенному переводу пользователей.

Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 12:01
Добрый день!
Такое развитие вещей очевидно и понятно. Мир действительно стремится к мобилизации и век компьютеров уходит в прошлое. Мы тестировали пользовательский интерфейс на совершенно разных группах людей разного возраста. Я не исключаю, что мы и правда могли не до конца учесть интересы, и вместе с тем, мы находимся в начале пути и будем ещё меняться.
Теперь более конкретно.
1) Попробуйте, пожалуйста, включить компактный вид ящика, чтобы сократить отступы между строками. Для этого нужно кликнуть по меню Вид в правом верхнем углу экрана и поставить галочку в соответствующем пункте выпадающего меню.
2) Тему можно выбрать с помощью иконки тем рядом с шестерёнкой в правом верхнем углу ящика.

Юрий
25 октября 2016, 18:55
Тимофей, служба поддержки,
между тем, поздравляю нас с юбилеем. Два месяца страданий и ни одной решённой проблемы из тех, что я отправил. Ура!
Тимофей, служба поддержки
15 ноября 2016, 18:35
Не могли бы Вы уточнить номер тикета, с которым Вы обращались в поддержку? Я посмотрю, на какой стадии сейчас решение проблемы, с которой Вы обращались.
Юрий
28 ноября 2016, 16:18
Тимофей, служба поддержки,
незаметно пролетел ещё месяц, теперь уже три месяца неудобств. Отлично!

Номера репортов уже и сам не помню, потому что удалил письма за ненадобностью. Могу вспомнить только 16081821580146889 и 16081923220275597, потому что они есть тут в комментариях.
Обновлено 28 ноября 2016, 16:18
Тимофей, служба поддержки
1 декабря 2016, 18:17
Спасибо! Передал ответственным специалистам, которые занимаются задачами по Вашему обращению. С Вами свяжутся в ближайшее время!
Юрий
27 декабря 2016, 17:19
Тимофей, служба поддержки,
а вот и четвёртый месяц прошёл. Интересно, дойдём ли до полугода?


С наступающим!
Обновлено 27 декабря 2016, 17:19
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2016, 16:48
Добрый день!

Мы помним о проблемах, про которые Вы писали. Все задачи взяты в работу нашими специалистами, ошибки обязательно будут исправлены! 

И Вас с наступающим Новым годом! 

Юрий
25 января 2017, 04:31
Тимофей, служба поддержки,
прошло пять месяцев, а вместе с ними закончилась половина доступных пальцев для счёта (на одной руке).
Очень интересно, сколько же ещё рук мне понадобится?
Обновлено 25 января 2017, 04:32
Тимофей, служба поддержки
27 января 2017, 15:37
Добрый день!
У нас большое количество задач, которые решаются в порядке приоритета. Мы обо всем помним, все ошибки будут починены. 
Обновлено 27 января 2017, 15:40
Юрий
25 февраля 2017, 03:26
Тимофей, служба поддержки,
поздравляю, нам — полгодика!


Да, я действительно заметил, как сильно изменилась почта в лучшую сторону: за полгода были добавлены несколько замечательных тем! Жаль только, что при каждом логине они сбрасываются на дефолтную (забавно, правда?)


Я уже перешёл на другой почтовый сервис, а тут сижу просто ради интереса: сколько же займёт у крупнейшей айти-компании закрытие таких позорных косяков в UX и UI? Делаем ставки.
Тимофей, служба поддержки
27 февраля 2017, 15:33
Добрый день!

Расскажите, пожалуйста,  какие ошибки все ещё не исправлены? Назовите номера тикетов, я все проверю. 
Юрий
25 марта 2017, 07:17
Тимофей, служба поддержки,
Семь основных нот, семь цветов в радуге, семь чудес цвета, семь периодов в таблице Менделеева, семь месяцев не закрыта куча (небольшая) багов, в новом интерфейсе почты. Да-да, ни один не исправлен.

Номеров тикетов я не помню, письма уже давно удалены. Вроде как некоторые из них были в этой ветке комментариев. Ну а вообще, кому они интересны? Отсчёт месяцев в этой ветке — уже традиция, и я планирую передать её по наследству своим правнукам.
Обновлено 25 марта 2017, 07:17
Тимофей, служба поддержки
27 марта 2017, 18:35
Ваши жалобы на эти ошибки были единичными, а потому у задач низкий приоритет. Увы, мы не можем взяться за починку прямо сейчас.
Юрий
25 апреля 2017, 03:30
Тимофей, служба поддержки,
поздравляю с 8 месяцами.


Единичная жалоба не означает, что баг только у меня. Просто не все готовы тратить время на поиски формы обратной связи и запись скринкаста\скриншотов и общение с техподдержкой.


Можете сами зайти и проверить самый банальный косяк -- черный текст на чёрном фоне. Как по мне, это идеальный индикатор отношения разработчиков к своей работе, как на этапе тестирования, так и в продакшне. "И так сойдет".
Тимофей, служба поддержки
25 апреля 2017, 17:06
Уточните, пожалуйста, где на Вашем скриншоте черный текст? Насколько я вижу, у вас папки свёрнуты в компактном виде, а остальной текст белый. Также Вы можете попробовать сменить тему - у нас их сейчас большой выбор.
wb027
24 августа 2016, 20:43
Где в этом вашем новом интерфейсе обратная связь? Жму на ссылку, а вместо формы нее лезет нафиг не нужная справка. Как сообщить вам о вашем же косяке?


Тимофей, служба поддержки
29 августа 2016, 13:47
Добрый день!
О каком "косяке" идёт речь? 
wb027
30 августа 2016, 03:37
Тимофей, служба поддержки,
два одинаковых адреса в переключателе аккаунтов. С этим разобрались, оказывается, с точки зрения разработчика, это не баг, а фича. Ну и ну.


Вопрос был вовсе не об этом. Зачем так глубоко закопали форму обращения в саппорт? Кое как выдоил ее из справки, с кучей ненужных телодвижений.


Вы вводите пользователя в заблуждение: жмешь на «Обратная связь», а попадаешь в глобальную справку. Какой это UX дезигнер до такого додумался? Ссылка ведет на справку, так и пишите — «Справка»!



Зачем в форме так жестко ограничили список тематики?
Пишешь как на деревне дедушке, явно не тем, кому надо, со слабой надеждой, что передадут по адресу. В этот раз повезло, а в следующий? Как я могу быть в этом уверенным?



Ладно, этот косяк мне сильно мешал, и я искал способ обратиться к саппорту упорно. А если вообще не мешает, просто заметил косячок мимоходом, как в этом блоге ошибку с мнемониками на главной, я буду столько времени тратить? Чтобы просто вам немного помочь? Плюну, да забуду.



За много лет использования ваших сервисов я сообщал о замеченных проблемах с десяток раз, наверное. Каждый раз меня благодарили и оперативно исправляли ошибки. Ошибки в больших и сложных проектах есть всегда, и без обратной связи от пользователей все не выловишь. И что прикажете теперь, рыться в справке каждый раз? Писать наугад на глобальный support@, в надежде, что переправят в нужный отдел?



Тенденция отношения к продвинутым пользователям удручает. С каждым крупным обновлением интерфейса все хуже и неудобнее.
Тимофей, служба поддержки
30 августа 2016, 19:44
Добрый день!
Да, функция возможности установить адрес любого ящика, как адрес по умолчанию является фичей. Расскажите, пожалуйста, а почему Вы её считаете багом?
90 процентов вопросов пользователей уже отражены в наших рекомендациях. Этот способ будет всегда намного быстрей обращения в техподдержку. Список тематик соответствует странице, к которой обращена форма для обращения. Конечно же, мы обращаем внимание на отзывы о форме обратной связи и работаем над доступностью понимания как информации, так и способов написания. Спасибо за критику!
siro-sogoi
30 августа 2016, 19:59
Тимофей, служба поддержки,
В некоторых ветках Помощи мне не удалось найти "Рекомендации не помогли". Дальше по логике я перехожу в "Решение проблем", но там нет формы обратной связи.

wb027
30 августа 2016, 21:09
Тимофей, служба поддержки,


> Да, функция возможности установить адрес любого ящика, как адрес по умолчанию является фичей. Расскажите, пожалуйста, а почему Вы её считаете багом?
Где я говорил, что считаю ее багом?

Какое отношение адрес по умолчанию имеет к переключению аккакунтов?
Как ориентироваться в аккаунтах, если вместо его имени вы подсовываете измененный адрес по умолчанию?

Как пользователь должен догадываться, какая из двух абсолютно одинаковых на вид ссылок к какому аккаунту относится?
Почему ссылка, ведущая на справочную систему называется «Обратная связь»? Эти понятия ни разу не тождественны.



> 90 процентов вопросов пользователей уже отражены в наших рекомендациях.
А оставшиеся 10% как решать?
А багрипорты куда писать?



Баги у вас завелись серьезные, и, похоже, в головах лидеров проекта.
Тимофей, служба поддержки
30 августа 2016, 21:51
Уточните, пожалуйста, какой Вас раздел интересует?
Тимофей, служба поддержки
30 августа 2016, 21:55
Мы ничего не можем подсовывать. В момент создания сборщика и на страницах настроек отправителя Вы сами выбираете адрес. Это лишь задокументированная настройка. Вы можете ей не пользоваться. Адрес сборщика не обязательно делать адресом по умолчанию (эту информацию Вы всегда можете поправить в разделе Настройки - Информация об отправителе).
В указанном разделе действительно есть Обратная связь. Конкретно Ваш вопрос как раз относится к разделу вопросов, освещённых в нашей Помощи (https://yandex.ru/support/mail-new/web/preferences/about-sender.xml#additional-addresses ).
Вы нам написали, а значит, форму Вы всё-таки нашли. :) Я ещё раз повторюсь, что, конечно, это не окончательный вариант того, как выглядит наша обратная связь. Мы активно ведём работу над ней. Это лишь промежуточный этап.
wb027
30 августа 2016, 22:33
Тимофей, служба поддержки,

Я вам про Фому, а вы мне про Еремеу. Такой разговор не имеет смысла.
siro-sogoi
30 августа 2016, 22:37
Тимофей, служба поддержки,
Например, Сбор почты с других ящиков https://yandex.ru/support/mail/preferences/collector.xml Что делать, если рекомендации не помогли?

Тимофей, служба поддержки
31 августа 2016, 10:48
В данном случае Вы используете раздел Помощи, есть ещё раздел Решения проблем https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/sup-collector-wizard.xml . 
siro-sogoi
31 августа 2016, 11:14
Тимофей, служба поддержки,
Меня радует, что я могу обратиться в Службу поддержки Яндекс через любую форму, потому что письмо переадресуют куда надо и отнесутся с вниманием. :) 
На сколько я понимаю у Google нет службы поддержки, а мейлрушная "служба поддержки" отвечает шаблонами.
Ilxam Yakubov
8 марта 2018, 01:07
Тимофей, служба поддержки,
Ilxam 
Обновлено 8 марта 2018, 01:08
Житель Земли
27 августа 2016, 21:13
Кажется, было бы плюсом добавить иконки основным директориям и без сворачивания, для оперативности визуального распознавания: 1) текс; 2) иконка; 3) цвет (слегка, полупрозрачный, например).
Тимофей, служба поддержки
29 августа 2016, 13:47
Добрый день!
Спасибо, подумаем!
антолий чистов
28 августа 2016, 21:55
Добрый день.Мне просто читать- когда все письма  в одном месте.Если у меня  есть и джемал  у сына а у другого -майл ру -  и мои  адреса на яндексе и гугол- как их обьединить на яндексе.. мне70 лет и я плохо вижу..
wb027
28 августа 2016, 23:16
антолий чистов,
Привет, тезка, я тоже немолод, и зрение не ахти.


Объединить ящики из разных почтовых сервисов нельзя, но можно настроить в яндексе сборщики почты с других адресов.
Зайдите в Настройки → Сбор почты с других ящиков, там все просто.Нужно знать адрес и пароль для каждого ящика.
Можно сделать специальные папочки для каждого адреса и указать сборщику, чтобы складывал туда.



А для нескольких ящиков яндекса можно настроить быстрое переключение между ними. Жмешь на свой адрес в правом верхнем углу, а там «+ Добавить пользователя».


Если не получится, пишите мне в почту, помогу.
Тимофей, служба поддержки
29 августа 2016, 13:48
Спасибо Вам за комментарий! :)
антолий чистов
8 октября 2016, 15:38
wb027,
Теперь я не могу понять какой лучше браузер при сборе почты и в работе..
Тимофей, служба поддержки
9 ноября 2016, 18:26
Если речь идет о сборщиках писем с других ящиков, то браузер не принципиален. Подойдет любой браузер актуальной версии https://yandex.ru/soft/browsers .
Александр Львов
1 сентября 2016, 09:27
антолий чистов,
ну ты дед даешь! чего в огороде не сидишь,а в интернетах?
антолий чистов
8 октября 2016, 15:40
Александр Львов,
Реклама захлестывает обилием бесплатного скачивания .что делать..
Тимофей, служба поддержки
19 октября 2016, 18:03
Добрый день!
Попробуйте, пожалуйста, проверить компьютер на вирусы.
casdris
30 августа 2016, 14:34
У меня вопрос Галимый яндекс начнет нормально работать с другими приложениями или как всегда будет вые***ться
Тимофей, служба поддержки
30 августа 2016, 19:46
Добрый день!
Мы оставляем за собой право не отвечать на вопросы пользователей, в которых была использована ненормативная лексика.
К сожалению, из Вашего описания ошибки никакой конкретики мы не увидели.
GnezdinVA
31 августа 2016, 23:53
Здравствуйте!
Я не такой подвинутый спец, как здесь другие, но для меня лично, такая придумка полная ерунду! Ни чего хорошего в новой версии. В старой версии всё было чётко видно, хотя бы если судить по зелёной теме футбол. То, что ранее предлагал, так и не сделали (чтобы аваторка и адрес при переносе письма (сообщения) в другую папку, показывалось как в папке отправленные. Свою аваторку и свой адрес я и так знаю, а для лёгкости поиска по письмам (сообщениям) в другой какой-либо (созданной) папке, кроме входящих и отправленных, так было бы проще и быстрее найти нужного человека (адрес). Также, при отложенной отправке сообщений по дате и времени, и указания (нажатие на кнопку) о том, что письмо будет доставлено, то уведомление о доставке так и не приходят. Хотя если сразу отправить письмо (сообщение) и при этом нажать кнопку предупреждения о доставке, то сообщение о доставке сразу приходит. Очень полезная штука, т.к. видишь, что отправленное сообщение пришло адресату, а это значит, что адрес был правильно указан!). Не осуждаю, возможно это просто технически не возможно. А раз я не увидел ни каких НОВШЕСТВ, то и ни чего хорошего значит для меня не получилось. Получился вид типа облегчённой версии, только как полная (расширенная) с мутно-прозрачными темами. Кстати в облегчённой версии, всё чётко видно, а здесь нужно приноравливаться к тону шрифта и искать где более чётко в темах. Глаза действительно устают и во-общем ощущения как бы сливания. При чтение сообщения с правой стороны вылезает какая-то подсказка "ПИСЬМА НА ТЕМУ"! Зачем она мне нужна? Я и так вижу и знаю есть там вложения или какие-либо ссылки. Во-общем полная ерунда и только путают людей и заставляют привыкать к чему-то не понятно новому! Хорошо хоть у меня на работе пока работает старая версия, но видимо уже нужно готовиться к худшему! Переходить на другого поставщика услуг по почте не буду, т.к. весь конструктив у всех практически одинаков, но вот на Яндекс.Почта считаю есть свои изюминки это возможность отправки писем (сообщений) по отложенной дате и времени (ни в гугле, не в рамблере, ни в майле такого нет и др. почтовиках такого не встречал), и автоматическое уведомление о доставке письма (сообщения), ни как в майле (жди пока сам адресат подтвердит в ручную, что получил). Для меня такие функции полезны, важны и необходимы. В нужное время отправляет письмо (сообщение) и адресат его видит. Это на много лучше, чем письмо (сообщение) за ранее отправленное, в общей массе приходящих писем (сообщений) за определённое время у адресата, могло бы затеряться (оговорюсь, моя работа не связана с рассылкой писем (сообщений) спама, а связана чисто с запросами Заказчиков (постоянных Клиентов) коммерческих предложений).
И не много не по теме. Солидарен с другими здесь форумчанами на счёт трудного (а порой и во все не найдёшь) поиска формы обратной связи со службой поддержки. Как правило получается найти шиворот на выворот и не по той теме с надеждой, что передадут сообщение по назначению. Создалось такое впечатление, что Яндексу просто этого не нужно, т.к. наверное отвечать просто надоело. Яндекс один, а пользователей миллионы!
С уважением, Владимир.
Тимофей, служба поддержки
2 сентября 2016, 10:41
Владимир, добрый день!
1) Про аватарку. Пока мы не реализовали возможность создания подпапок папки Отправленные, чтобы аватарка в них отображалась так, как и в Отправленных, но мы не отказались ещё от этой идеи.
2) Уведомления должны были починиться. Если у Вас есть пример ошибки, было бы здорово его отправить в техподдержку.
3) Над контрастностью интерфейса мы ещё работаем. Это не финальный вариант. Мы внимательно следим за пожеланиями наших пользователей в данном месте.
4) "Письма на тему" - это такая же левая колонка, как и была в предыдущем интерфейсе. В скором времени появится возможность её свернуть.
5) В случае про поддержку только повторюсь: она есть. И мы работаем над тем, чтобы обратная связь стала более понятной.
GnezdinVA
2 сентября 2016, 11:52
Тимофей, служба поддержки,
по 1. - Очень жаль, что до сих пор ваши спецы не могут победить этот недочёт. по 2. - Пример не запечатлел, но о доставке точно не приходят по отложенной отправке. Отложенной отправкой часто пользуюсь и ни чего не приходит, поэтому не понятно получил КП клиент письмо (сообщение) или нет.
Далее, заметил, что почта стала тормозить (сильно нагружать типа браузер) и при написание сообщения (полоска с замедлением скачет по от даль от буквы. Очень не комфортно стало писать сообщения, даже уже можно сказать, что начинает раздражать. (Здесь пишу и такого нет, всё быстро и всё рядом, и без каких-либо тормозов). Одна тема во-обще не устанавливается, хотя на ноутбуке и на другом ящике спокойно встала. Мозила тормозит (не то, что тормозит, а перестаёт отвечать и потом предлагает остановить сценарий) при установке тем, хотя на Мозиле все плагины обновлены до последних версий. Я не думаю, что это из-за того, что Мозила не много поздней версии. Вложения в папке "Отправленные" не отображаются в строках. В других папках всё нормально отображается. Во-общем я уже весь исплевался при пользование вашей почтой (уже хочется бежать куда глаза глядят!). Вся ваша версия чувствуется до сих пор сырая, а вы уже начали отрубать возможность пользоваться старой версией. Ещё раз повторюсь, что в прошлой версии такого безобразия при написании или установке тем, не было! Старается же здесь везде пользователь siro-sogoi, вот с ней бы и обкатывали свою бета (тем более, что ей нравится обкатывать уже аж с ноября месяца прошлого года) версию, а потом когда довели бы до оригинальной версии, тогда бы и выставлялись с предложением попробовать. Получили бы наибольшую признательность, тогда и ставили бы по умолчанию кому не попадя.
kzueirf58
4 сентября 2016, 15:25
GnezdinVA,
Я тоже третий день мучаюсь! Глюков куча! Девицы на обратной связи... Ой, разогнать всех!
ooo.reaf
4 сентября 2016, 18:15
kzueirf58,
Девицы не причём! Это всего лишь их работа и они её выполняют. Это не подневольные люди. Что сказали, то и делают. Это другие лиходеи "ДОБРЫЕ ЛЮДИ", которые не взирая ни на что и ни на кого гонятся за славой! Они же не сидят за почтовой своей программой целый день и не отправляют ни чего. Поэтому-то сами и не знают что внедрили.
kzueirf58
4 сентября 2016, 18:08
ooo.reaf,
Ум, честь и совесть - настоящие, натуральные - никто не отменял. Это я про девушек при исполнении....
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 13:56
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, а с чем Вы мучаетесь? И что не так с девицами? Всё поправим.
kzueirf58
5 сентября 2016, 15:24
Тимофей, служба поддержки,
"Ляпов" много. Девицы в курсе. Дают дурацкие советы. У меня от них уже букет ответов, начинающихся "Извините, я действительно..." (не посмотрела, неправильно написала, ошиблась и т.д.). Но это всё плохая игра с нами. Тестирование не было заявлено. Проводилось кулуарно - это был ваш платный бездельный междусобойчик, поданный руководству, как серьёзная аналитическая работа. А далее - свалили всё непродуманное дерьмо на наши головы. ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ ИНТЕРФЕЙС И НАЧНИТЕ РАБОТУ ЗАНОВО, ГРАМОТНО.
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 17:21
Я передам в службу качества Ваш отзыв о работе поддержки. Коллеги всё проверят.
Относительно "платного междусобойчика". Я уважаю Ваше мнение, но не могу согласиться, что тестирование было "кулуарным междусобойчиком".
Увы, ответ прежний. Вернуть интерфейс не получится. Могу предложить Вам версию лайт. О ней я уже писал ранее.
kzueirf58
5 сентября 2016, 17:00
Тимофей, служба поддержки,
Вот первое письмо из Службы поддержки, куда я написала, что новый интерфейс неудобный и указала, лишь несколько претензий: 
"Здравствуйте!
Спасибо за ваши пожелания и замечания, мы обязательно их проанализируем и учтём.
Долгое время нам хватало возможностей старого интерфейса, чтобы реализовывать все ваши пожелания. И все же, для того, чтобы нам вместе двигаться дальше, нужны перемены.
В течение года мы тщательно и кропотливо работали над новым веб-интерфейсом почты, его удобством и функциональностью. Мы перенесли все опции и возможности, добавили воздуха и сделали дизайн более лёгким.
Вы помогали нам всё это время: делились сообщениями об ошибках, пожеланиями, отзывами. Конечно же, благодаря вам мы получили ту картину, которую вы видите сейчас. Эта платформа позволит вашей почте стать более индивидуальной, современной и полезной. Скоро она появится у всех, а прежний вид прекратит работу и останется частью истории.
Первое время всё может показаться непривычным и новым. Мы все через это прошли. Но через какое-то время мы увидели, что всё действительно удобно. Дайте шанс новому интерфейсу и время себе, чтобы осмотреться."


Естественно, у меня возник вопрос, ЗА ЧТО меня так благодарят, и когда это я целый год помогала. Попросила девушку дать хотя бы ссылку на уведомление о начале тестирования длиною в год. Получила ответ:
"Прошу прощения, мы действительно могли охватить не все каналы связи. Мы работаем над почтой более года. Например, информацию о старте тестирования Вы можете найти на странице https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/99473/ .



Не поленитесь пройти по этой ссылке, пожалуйста. Там пост от 2010-го года!!!


Спросила девушку, что это вообще было...


Получила ответ:
"Прошу прощения, я действительно ошиблась ссылкой. Вот корректная: https://geektimes.ru/post/249536/"


Ещё раз не поленитесь пройти по этой ссылке, пожалуйста. Там некий Андрей "из песочницы" рассуждает, как тролли в этом блоге. 


И ЭТО ВСЁ?! Оказывается, всё! Больше ничего не было. Ни уведомления пользователей почтой Яндекс, ни тестирования, ни анализа. Всё - сплошной "междусобойчик".


Теперь Вам понятно, так называемый "Тимофей"?
Вы НЕ готовы признать, что Яндекс под угрозой.



 


Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 18:41
Наталья, пожалуйста, давайте перейдём на конструктив.
Под словами "Вы" имелось в виду обобщение. Мы имеем в виду пользователей. 
Про публикации. Вы можете сами поискать количество публикаций по запросу "новая яндекс.почта" от 2015 года. 
То, что я нашёл, навскидку:
https://vc.ru/p/yamail-new

https://talk.pr-cy.ru/topic/16774-novyj-dizajn-yandekspochty-beta/

https://zooks.ru/web/517

Пост от 2015 года - это пост такого же человека как Вы, который принял участие в бета-тестировании. Вы можете считать троллем любого, кому он понравился или кто решил поделиться своим мнением. За прошлый год мы получили более 10 000 писем о новом интерфейсе. 
На этом я считаю, что выполнил свой долг. Сожалею, что это событие вызвало у вас настолько негативную реакцию.  



антолий чистов
6 октября 2016, 03:18
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо за поддержку.Вам желаю не унывать.
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 19:59
Вам спасибо за поддержку. Буду стараться!
stellag31
1 сентября 2016, 09:43
Доброго дня!
Как вернуть старый интерфейс?
Спасибо.

ooo.reaf
1 сентября 2016, 14:51
stellag31,
Ни как! У меня два ящика. В одном было предложение, а в другом сразу тупо поменяли. Более того это бета (тестовый) версия почты. Типа движок новый (новую программу более продвинутую) обкатывают. Щас насобирают у кого, что не так, потом типа исправят и далее, как они считают, у нас опять наступит более обновлённое счастье! Только прежде чем наступит это счастье сначала нас замучают! В мозиле (браузер) например, есть специально отдельные различные бета версии, которые скачивают поклонники и потом передают, что не так. После этого, с учётом исправлений, выходит в свет оригинальная версия. А в Яндекс почте видимо поклонников нет и обкатывать не кому!
siro-sogoi
1 сентября 2016, 15:12
ooo.reaf,
Я пользуюсь с ноября прошлого года новым интерфейсом. Видимо я из таких любителей экспериментов. Обратную связь недавно убрали, но и сейчас можно через любую форму обратиться к службе поддержи. А там переправят, куда больше подходит.
Мне есть с чем сравнивать. Служба поддержки как таковая есть ещё только на мейлре и на Рамблере. Но мейлрушная занимается отписками, а у Рамблера сама почта простовата.
ooo.reaf
1 сентября 2016, 15:32
siro-sogoi,
Так вот и говорю, что по больше таких как Вы  и обкатывали себе где нить в стороне новые причендалы. А как только закончили бы обкатывать, то сначала предложили попробовать, а потом на основании собранных радостных откликов и делали бы вывод нужен такой обновлённый интерфейс кому - либо или нет! Лично я ничего нового не увидел и для себя каких-то нововведений не нашёл. Как было, всё так и осталось почтишь-то, так чуточку появилось новое, но по функционалу это не сказалось. На счёт формы службы. Не давно только искал данную форму, нашёл его чёрт знает где и то из-за того, что я просто упорно искал. А то, что она стала доступна, так это к сожалению не так. Если бы я был пионером, то поверил бы Вам. В полемику на счёт службы вступать не стану. Видимо для Вас существует быстрый порт нахождения!
siro-sogoi
1 сентября 2016, 16:24
ooo.reaf,
Пару месяцев назад кнопка обратной связи находилась внизу в старом интерфейсе, а в новом в правом верхнем углу. Сейчас её нет. 
Есть ещё хитрый способ быстро связаться со службой поддержки почты, но я боюсь, что его перекроют.
ooo.reaf
1 сентября 2016, 16:48
siro-sogoi,
Да, да, согласен была. Только при переходе попадёшь на справку где будут предлагать сначала разные варианты ответов (вдруг отгадка кроется именно там). А после пойдёт браждение по разным темам. Вот как раз там вдруг и натыкаешься на форму, если нет ответа на то что ты ищешь!
siro-sogoi
1 сентября 2016, 18:20
ooo.reaf,
Можно было абракадабру в поиске напечатать, и появлялось "Написать нам". :) https://drive.google.com/file/d/0B9T_27sggwB3ZWhDQllYaUs2THc/view
Дальше самостоятельно определяю тематику обращения и заполняю форму.
kzueirf58
4 сентября 2016, 15:27
siro-sogoi,
Тролль, я же говорю! Надо же, все тут ненормальные, одно вот это вот чудо-юдо siro-sogoi всё знает-понимает.
siro-sogoi
4 сентября 2016, 17:32
kzueirf58,
Слушай ты. Выбирай выражения. 
Я даже жаловаться на твой коммент не буду. Позорься на здоровье.
Мне нравится Яндекс, потому что есть с чем сравнивать. 
Побываешь на мейлре, и сама осознаешь разницу.
kzueirf58
4 сентября 2016, 17:07
siro-sogoi,
Я пользуюсь всеми сервисами. Когда-то вровень с Яндексом был Рамблер. Несколько лет вот такие горе-реформаторы срубили бабло на "улучшении", после чего погубили почту Рамблера неконтролируемым, неуправляемым спамом. Я очень люблю Яндекс и считала его образцово-показательным. Но то, что сделали с ним сейчас, один в один ситуация с модернизацией Рамблера. Правда, такого хамства по отношению ко мне там даже в худшие времена не было. Мейлру стабилен, Google - тоже. Реформы их интерфейсов не напоминают расстрел на краю обрыва. В заключение скажу: судя по моему жизненному опыту, решение погубить Яндекс принято, исполнено и обжалованию не подлежит. А Вы поучитесь разговаривать со старшими на "Вы" - при любых обстоятельствах, коли Вы нанялись быть защитником. 
siro-sogoi
4 сентября 2016, 18:23
kzueirf58,
"Стабильный" мейрл отличается тем, что может заблокировать почту от балды. Блокировка там доверена кому попало.
Если Вам так нравится мейлр, то для Вас может быть решением воспользоваться их "почтовой программой". Т.е. залогиниться там со своим адресом на Яндексе и паролем https://e.mail.ru/login Но учтите, что это именно аналог почтовой программы. Если Вы там что-то удалите, то и на Яндексе удалится.
kzueirf58
4 сентября 2016, 18:13
siro-sogoi,
Мне действительно много лет, и я давно пользуюсь Майломру - в том числе. Так вот. Они никогда не создавали проблем. Как, впрочем, и Яндекс был предельно чётким и корректным. Так что не надо незаслуженно "опускать" отличные сервисы Google и Mail. И "привязывать" их к Яндексу, который с ума сошёл, у меня нет никакой охоты.
kzueirf58
4 сентября 2016, 18:16
kzueirf58,
Лучше дать недовольным альтернативу - ВЕРНУТЬ СТАРЫЙ ИНТЕРФЕЙС. Вам будет хорошо (мы умолкнем), и нам будет хорошо (не надо будет возиться с удалением аккаунтов с Яндекса и "переселением" на другие сервисы)
siro-sogoi
4 сентября 2016, 19:27
kzueirf58,
Не побоюсь этого слова. мейлр - насквозь коррумпированнное дерьмо. К людям там относятся как к рабам или скотине.
ooo.reaf
4 сентября 2016, 19:32
kzueirf58,
Видимо Вы в точку попали говоря по поводу убийства Яндекс.Почта. Такой подарок (бесплатную медвежью услугу сделали) подарили Гуглу и Майлу. Годами собирали пользователей и на тебе, приехали! Думаю, что сейчас точно очень многие Пользователи намучаясь перейдут на другой почтовик (лично я уже перехожу всё на тот же родной и стабильный Майл (мне работать нужно, а не эксперименты проводить), но точно не в чужой Гугол, который следит из-за границы за всеми и всяко + если я ни чего не путаю, то не зря же Правительство РФ всех чиновников в Приморском крае обязало не пользоваться почтовой услугой от Гугла). Если мне память не изменяет, то и Рамблер (от которого уже давно отказался из-за спама, а то и вовсе может не доставить письмо не уведомляя) уже давно сидит под Яндексом. Лично я тоже уже лет так 20, в силу своего рада деятельности, пользуясь электронной почтовой услугой, различных почтовиков, в своё время сделал вывод, что Яндекс.Почта пришлась мне больше всех по душе. Но увы, теперь порадовали так, что хорошо хоть, что есть альтернатива выбора.
kzueirf58
4 сентября 2016, 18:47
siro-sogoi,
Вам надо всё-таки поработать над аргументами. Просто так охаивать стабильный сервис, на который мы вынуждены будем перейти из-за безобразий на Яндексе, - это неубедительно. Здесь - неудобно, а там - надёжно. "К людям там относятся как к рабам или скотине". Это Вы почему решили? Вы неудачно устраивались работать к "насквозь коррумпированнному дерьму"? Знаете ли, простому пользователю в такие "тонкости" вдаваться незачем. Работает почта стабильно, не подводит, никто не хамит - ну, и ладушки. Убедить в обратном развалом работы не получится.
siro-sogoi
4 сентября 2016, 19:50
ooo.reaf,
Хорошо там, где ...
Про Google я ничего плохого не скажу. Единственное, что там не показывают аватары адресатов.
А про "стабильный"... я лучше промолчу. Для начала можно оценить все "достоинства" залогинившись там через Яндекс https://e.mail.ru/login
kzueirf58
4 сентября 2016, 18:57
siro-sogoi,
В Google есть аватары адресатов во всплывающем режиме. И это очень грамотно и умно. Поддерживать беседу относительно достоинств уничтоженного Яндекса более смысла не вижу. Вы, понятно, "отбиваете" зарплату, но мне Вам в этом помогать противно.
ooo.reaf
4 сентября 2016, 19:54
siro-sogoi,
Ну может быть там и относятся безнравственно к чему-то (только с ваших слов и ни кого более), но по крайней мере коррумпированное дерьмо (опять же с ваших же слов и ни кого более) точно не делает так, чтобы их пользователи чувствовали себя (работая в почтовой программе) не комфортно и мучились, при этом не переставая плевать на то что сотворил местный (или засланный казачёк) ГИГАНТ МЫСЛЕЙ Яндекса. 
siro-sogoi
4 сентября 2016, 20:04
kzueirf58,
Ну так проверьте сами. Я не работаю на Яндекс и мне не платят за аргументацию. Вот почитайте, что люди пишут https://otvet.mail.ru/question/193526360
"не могу восстановить пароль к почте созданной более 6 лет назад не помню ответа на секретный вопрос столько времени прошло уже. галвное проекты которые регестрировал с помощью этой почты запускаются туда письма уходят а зайти не могу. при попытке восстановить через дополнительные данные пишут что мало информации, подскажите что делать? и телефона контактной службы у них нету хоть билет покупай и едь в Москву к ним в офис, я уже и пасспортные данные предлогаю сфотографировть отправить чтоб поверили что почта моя а они нивкакую."
Таких вопросов каждый день штук 10. А ведь есть те, кто не задаёт вопросов.
siro-sogoi
4 сентября 2016, 20:13
kzueirf58,
Да иди ты на мейлр и наслаждайся. :))
Только потом не говори, что не предупреждали.
ooo.reaf
4 сентября 2016, 20:25
siro-sogoi,
Был я на многих уже почтовиках и знаю где, что и у кого! По большому счёту у всех поисковиков есть главный алгоритм это отправка и приём! Остальное это уже игрушки и вдобавок на любителя. Я ведь в почтовик не в игры играть захожу (в которых с каждым днём всё больше реалистичности), а всего лишь по необходимости работы, чтобы оправить письмо нужному адресату и не более того. Да, в Яндекс.Почте есть свои изюминки, которые и привлекли моё внимание, но это не даёт повода терпеть теперь такую абрукадабру в виде бета версии!. 
ooo.reaf
4 сентября 2016, 20:32
siro-sogoi,
Не только она одна уйдёт на Майл, а скоро все от Яндекс.Почты отвернутся. А ты так и будешь метаться и горлопанить ах какие мы плохие, одна только я заступница и приверженка Яндекса. Судя по всему как Яндекс начали валить, сама-то куда потом метнёшься?
siro-sogoi
4 сентября 2016, 20:34
ooo.reaf,
Можно ведь пользоваться почтовой программой.
У меня ThunderbirdPortable. Подходит для любой почты. Но там нет многих функций, которые есть на Яндексе. 
Например нельзя забросить картинку прямо в письмо.
siro-sogoi
4 сентября 2016, 20:50
ooo.reaf,
Похоже в психушке День открытых дверей. :))
Ну веселитесь дальше. 
Я не имею никакого отношения ни к службе поддержки Яндекс и к Google . Поэтому могу смело послать тебя на ... , но мне лень. :D
ooo.reaf
4 сентября 2016, 20:52
siro-sogoi,
Логинься сама где угодно и через кого угодно. Все люди, которые давно и часто пользуются электронными почтовыми услугами, уже имеют свои аккаунты у разных почтовиков и думаю, что даже у не которых и не по одному. Так что сравнений они уже имеют предостаточно. Более того, знают что и у кого плохо, хорошо и все изюминки! Случайно не знаешь, Гугл (ГЛАЗ ОКО) не выкупил ещё Яндекс? А то что-то ты так мило шепчешь здесь о Гугле, а про другие типа плохо.
ooo.reaf
4 сентября 2016, 20:56
siro-sogoi,
Могу пожаловаться, могу послать, но мне лень или делать этого не буду. Я ни эта и не та, а ты сама-то случайно не из психушки здесь отписываешь? Что-то тебя здесь стало больше, чем службы поддержки. Уже здесь всем нужно задуматься над тобой!
siro-sogoi
4 сентября 2016, 21:03
ooo.reaf,
Я не имею никакого отношения ни к службе поддержки Яндекс, ни к Google . Поэтому могу смело послать тебя на ... , но мне лень. :D
siro-sogoi
4 сентября 2016, 21:06
ooo.reaf,
Все понятно. :))
Моё время зря потрачено на попытку помочь психу. 

Если представители Яндекса захотят, то они тебе ответят. 
А мой разговор с тобой окончен.
антолий чистов
5 сентября 2016, 06:20
ooo.reaf,
я с вами согласен -но если старый интерфейс хороший почему его заменили.я стар но хочу жить..
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 13:59
А можно побольше конструктива? Мы с удовольствием будем меняться, но надо понять, куда. Поймите, пожалуйста, что мы не можем технически держать один и тот же двигатель (как у машины) много-много километров, и, чтобы двигаться дальше, машине нужен был капитальный ремонт. В первую очередь, для безопасности пользователей. Мы работали над новым интерфейсом более года и каждый мог внести свою лепту и сказать, что нравится или что не нравится. За это время мы внесли очень большое количество пожеланий пользователей в новый интерфейс и это не конец. Мы не останавливаемся на этом.
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 14:00
Друзья, давайте не будем переходить на личности! Мы все здесь, чтобы  наши сервисы оставались удобными и функциональными. 
ooo.reaf
5 сентября 2016, 14:41
Тимофей, служба поддержки,
Значит не достаточно вы обкатали своего коня, раз ещё до сих пор находится в сыром тестовом режиме бета. Тем более, не чего было удалять (не давать возможность) находится в старой версии. Попробовали пользователи, не понравилось вернулись обратно и так до следующего раза (также как было у вас с метрикой, работали же в двух версиях). Дошли до хорошего состояния в метрике и все перешли действительно в нужный, расширенный, интересный интерфейс! Также и здесь нужно было делать и люди бы вам помогали. А не так что вы теперь настроили против своей программы большинство пользователей, которые не знают как вернуться в старую версию, которая ко всему уже и неворачивается. Читал я кометы на харбаре, так там сам издатель и не сидит за этой программой, а только и ждём когда и кто нибудь ему передаст. Ещё раз, повторюсь алгоритм программы прост - отправка и получение, а остальное уже это игрушки на любителя. Вы стараетесь как в игрушках свою программу довести до реалистичности, но не учитываете того, что кто-то ездиет до сих пор и на запорожце (рад бы на мерсе, да денег нет).
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 15:58
Сожалею, но из Вашего описания я не смог понять, что не так, кроме субъективных впечатлений. 
Тимофей, служба поддержки
2 сентября 2016, 11:13
Добрый день! Сожалею, но вернуть старый интерфейс не получится. Было бы здорово, если бы Вы более подробно рассказали, что не понравилось в новом!
kzueirf58
4 сентября 2016, 15:29
Тимофей, служба поддержки,
Нам больше делать нечего! Раньше надо было думать про "понравилось-не понравилось". Спрашивать и работать над новой версией. Вы понимаете, что от вас разбегуться, как с Рамблера после его "реформ"?
антолий чистов
5 сентября 2016, 06:29
kzueirf58,
мои молодые сидят  на gmali - mail  но яндекс под рукой как и  мазила.
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 14:00
Сожалею, что новый интерфейс вызвал только негативные эмоции и больше ничего. Мы правда не хотели никого обидеть или задеть. Мне жаль, что для Вас он стал неудобным.
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 14:20
Вы можете включить интерфейс lite - в нём ничего не будет меняться. Найти его можно по ссылке https://mail.yandex.ru/lite . Он более похож на старую версию.
GnezdinVA
2 сентября 2016, 11:29
stellag31,
Вот, вот stellag31, о чём я ранее Вам и писал. Уже начались скрытые (дипломатические под видом скажите, а мы постараемся учесть) предложения вступить в группу обкатчиков бета версий, тогда расскажите им, если получится то исправят, а нет и суда на это нет! Бояри! Что хотят то и творят, а не нравится, то скажут терпите или более того, перейдите на другого поставщика услуг!
антолий чистов
5 сентября 2016, 06:31
GnezdinVA,
 мне все же нравится яндекс он прост  и ясен.
ooo.reaf
5 сентября 2016, 09:20
антолий чистов,
А кто не ясен. У всех простой алгоритм отправить принять, остальное это всего лишь игрушки дополнения.
ooo.reaf
5 сентября 2016, 09:31
антолий чистов,
Раз нравится, значит продолжайте сидеть и далее на нём. Вы за чем сюда пришли-то, раз всё у Вас хорошо? Если что-либо не устраивает, то делайте выводы и принимайте какое-либо решение, терпеть до лучших времён (пока не доведут тестовую бета версию до оригинала) или уйти и пользоваться стабильными почтовиками типа Майла или Гугла.
siro-sogoi
5 сентября 2016, 09:56
антолий чистов,
Я тоже не понимаю, что людям не нравится. 
У меня даже смутные подозрения, а не подослали ли их нагнетать обстановку. ;)
Любят некоторые компании пакостить так конкурентам.
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 15:59
Давайте верить в лучшее? :) 
ooo.reaf
1 сентября 2016, 12:31
Здравствуйте!
Почему в новой версии, в папке отправленные не отображаются вложения? В остальных вроде всё отображается!
Спасибо.
Тимофей, служба поддержки
2 сентября 2016, 10:44
Добрый день!
Это похоже на ошибку. 
Пожалуйста, сообщите об ошибке в форме обратной связи внизу страницы https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/new-interface-concept.xml .
ooo.reaf
2 сентября 2016, 12:05
Тимофей, служба поддержки,
Мне не когда этим заниматься! Достаточно того, что я здесь об этом вашей стороне сообщил. Дальше сами и без меня!
kzueirf58
4 сентября 2016, 16:05
ooo.reaf,
С меня девушки из службы поддержки даже видео проблем запросили! Во как! Они будут зарплату получать, а я с ними переписываться, да ещё видео для них делать. "Пройдите по ссылке туда!" "А теперь кликните на ссылку сюда!" 
kem@agk88.ru
4 сентября 2016, 17:28
Тимофей, служба поддержки,
 Тимофей как скажи мне пожалуйста, да и не мне только в настройках вернуть старый вид почты!!!! ....слава богу на личной оставил старый вид почты!!! поясните, подробно как вернуть старый вид почты!!! или мне придется удалить свою почту с Яндекс!!!
ooo.reaf
4 сентября 2016, 18:21
kem@agk88.ru,
Уже было здесь не раз сказано, что уже ни как! У меня тоже было 2 ящика. На одном увидел предложение сменить, а на другом просто тупо без меня поменяли!
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 14:03
Мы не имеем доступа к ящикам наших пользователей, поэтому только Ваша помощь может быстро найти нам нужное решение и быстрей его реализовать. У нас, безусловно, есть отдел тестирования, который может воспроизводить проблему сам, но даже, например, кнопки "Отправить" у нас три штуки, поэтому для полноты понимания и для того, чтобы не задавать слишком много вопросов, мы действительно можем попросить видео.
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 14:03
Сожалею, вернуть вид не получится. Давайте попробуем сконцентрироваться на будущем. Чего сейчас не хватает, чтобы себя так комфортно чувствовать, как и в прежнем?
Комментарий удалён
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 15:02
Мы исчерпали все технологические возможности интерфейса, поэтому нам нужно было перейти на новую платформу. Даже самые лучшие технологии устаревают через несколько лет, появляются более логичные и современные решения. Эта платформа позволит нам сделать ещё много отличных и новых возможностей, о которых просили наши пользователи.
kzueirf58
5 сентября 2016, 15:30
Fon,
Во-первых, не смейте со мной так разговаривать: "а как вы думаете? Как техподдержка увидит вашу ошибку??? Что она ее из вашей головы возьмет?? Хватит истерить мне кажется вы уже спустились в троллинг."
Во-вторых, читайте ответ вашей девушки: "Прошу прощения, что попросила Вас сделать действительно лишнее действие. Лишь уточните, пожалуйста, правильно ли я поняла Вас, что не сработала кнопка «Прикрепить файлы»? Не сработала та, которая находится рядом с кнопкой «Отправить» или та, что под словом «Тема» на странице создания письма?
Информация будет передана специалистам. Заранее большое спасибо за оказанную помощь!
--
С уважением, Василиса Уточкина

Служба поддержки Яндекса
https://yandex.ru/support/mail/"



lefon88
1 сентября 2016, 12:48
Проверьте/поправте сборщик писем для рамблера.
Как минимум IMAP теперь по адресу imap.rambler.ru и использует SSL:
Был: mail.rambler.ru


Текущие настройки "из рамблера":
___________________________________________________
SMTP
Сервер: smtp.rambler.ru
Шифрование: SSL
Порт: 465


POP3
Сервер: pop.rambler.ru
Шифрование: SSL
Порт: 995


IMAP
Сервер: imap.rambler.ru
Шифрование: SSL (порт 993) или STARTTLS (порт 143)
_________________________________________________
Соответственно, Яндекс.Почта не дает создать сборщик.
Почтовые программы с рамблера почту получают. Проверил.
Тимофей, служба поддержки
2 сентября 2016, 10:46
Добрый день!
Спасибо за информацию, проверим. Уточните, пожалуйста, открывали ли Вы доступ к протоколам в настройках самого Рамблера? Если в ящике на Рамблер он не настроен, подключить сборщик с этого аккаунта не удастся.
lefon88
14 октября 2016, 12:30
Тимофей, служба поддержки,


В рамблере только 1 галочка отвечает за доступ к POP3 IMAP. И она активна(написал же - проги почту получают!).


Сейчас пересоздавал сборщик.


1 раз из нескольких попыток удалось его создать, но сохранить не даёт!


(сначала наткнулся на "rate limit error" - видимо делал слишком много попыток, но подождав десяток минут: снова та же беда - не с первой попытки создался сборщик.
При нажатии [сохранить изменения] - ошибка. Исправил на imap. - сохранилось.


Причина(в моём случае) - яндекс предлагает
по-умолчанию  mail.rambler.ru
вместо imap.rambler.ru для режима IMAP.
Тимофей, служба поддержки
19 октября 2016, 18:11
Добрый день!
Пожалуйста, сообщите об ошибке непосредственно в службу техподдержки с помощью формы Рекомендации на странице не помогли по ссылке https://yandex.ru/support/mail-new/wizard/zout_collector/cant-create-gmail.xml
Александр Компромистер
1 сентября 2016, 20:59
Как установить Яндекс. Почту на кнопочный мобильный телефон, и как ей пользоваться? 
Допустим, жесты по экрану смартфона можно заменить на жесты джойстика телефона (например, SonyEricson W700i, некоторые модели Nokia). OneTouch - простые движения; MultiTouch - простые движения джойстика телефона плюс нажатие джойстика. 
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 14:17
Добрый день!
Ответили Вам по адресу ak333bk.ru@yandex.ru !
kalashnikova88.kalashnikova
1 сентября 2016, 21:49
Как отписаться от рекламы в мобильной версии?!
Достали!
Тимофей, служба поддержки
2 сентября 2016, 14:34
Добрый день!
Это ошибка и мы над ней работаем. Устраним в ближайшее время. 
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 14:17
Ошибку устранили. Проверьте, пожалуйста!
moemid
2 сентября 2016, 13:44
Vy gospoda  prezhde chem chto-to vnedryat/ noboye horosho podumajte o vozmozhnyh oshibkah i negativnuh posledstviyah. Eto zolotoye pravilo programmirovaniya.


U menya po vashej milosti propa;la papka i ya teper; ne vizhu pisem ot moyego adresata!Prekrasnata situatsiya ne pravda li?
???
Тимофей, служба поддержки
2 сентября 2016, 14:35
Добрый день!
Попробуйте, пожалуйста, нажать на стрелку рядом с папкой Входящие - появится ли после этого нужная папка?
moemid
2 сентября 2016, 15:17
Тимофей, служба поддержки,
Timothi.

Za kogo vy menya derzhite? Net razumeyetsya...
No mogu vas obradovat' pis'ma prihodyat ....esli smoytret' papku NEPROICHITANNOYE...No posle chteniya pis'mo propadayet..
.derzajte..

tol';ko eto pohozhe na :

..pokojnik potel pered smert'yu/ ?
Da!

Eto horosho...
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 14:13
Добрый день! 
Прошу прощения за сообщение, если оно Вас задело. Я не хотел Вас обидеть.
Пожалуйста, сообщите коллегам о проблеме через форму обратной связи "Рекомендации на странице не помогли" по ссылке https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/receive-read.xml
zktud
3 сентября 2016, 02:46
Друзья, у меня больше не отображается предложение выбора перехода из нового в старый интерфейс почты. Как быть? 


Если уже никак, почему вы в новом интерфейсе из почты для домена решили убрать логотип организации, это один из главных минусов с которыми я столкнулся.
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 15:32
Добрый день!
Под маркой осталось название доменной почты. Уточните, пожалуйста, а чем именно неудобно отсутствие логотипа?
zktud
5 сентября 2016, 20:28
Тимофей, служба поддержки,
Дело не в неудобстве, а в минусе того, что Вы отказались от этого. Всегда приятно видеть свой логотип, солидности придаёт, по-моему мнению. Вы ведь наверно тоже в своём офисе пораскидали логотипы Яндекса в каждой щели), подушки, кружки, ручки, итд. Без этого вам неудобно точно не стало бы, верно? Есть своя изюминка в этом.
Тимофей, служба поддержки
8 сентября 2016, 12:18
Спасибо за пояснения! Нам действительно важно слышать мнение наших пользователей. 
lediyastreb
3 сентября 2016, 13:49
простите за вмешательство в тему... не знаю куда еще обратиться так как письмо службе поддержки не нашла куда отправить. Помогите или подскажите. Был ак на яндексе но из за того что долго не заходила забыла пароль и вопрос контрольный . Телефон давно поменян.. тоесть восстановить доступ никак не могу. Скажите можно ли как нибут восстановить или изменить номер телефона .. или яндекс вообще сделали так что если человек все забыл то прощайся с акаунтом?
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 14:16
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, пробовали ли Вы заполнять анкету для восстановления доступа?
Дмитрий Веселов
3 сентября 2016, 21:27
А где же проверка провописания в новом интерфейсе?
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 14:16
Добрый день!
Мы решили не дублировать браузерную функцию проверки орфографии. Если Вы укажете браузер, я смогу помочь Вам её настроить.
Дмитрий Веселов
5 сентября 2016, 17:48
Тимофей, служба поддержки,

Напрасно не дублировали. Фуннкция то фключчена, но кккак видити не рработает :)
Гугл Хром у меня
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 18:46
Возможно, у вас не указан модуль языка для правописания? 
Проверить инструкции можно по ссылке https://support.google.com/toolbar/answer/146786?hl=ru . 
stellag31
4 сентября 2016, 09:23
При редактировании письма (наборе текста) курсор иногда без видимых причин перескакивает в начало самой верхней строки. Очень раздражает.
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 14:19
Так быть точно не должно. Уточните, пожалуйста, версию браузера?
tka4uk.elena2017
4 сентября 2016, 09:23
Верните старую Яндекс почту.
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 14:15
Добрый день!
Увы, технически это невозможно.
kzueirf58
4 сентября 2016, 18:39
Со всеми, кому интересно, что нас ожидает в Яндексру, делюсь догадкой. Помню, как вполне надёжный и стабильный Рамблер вот так же перевернул свою почту с ног на голову. Ход и результат реформ на Яндексе сейчас настолько похож и узнаваем, что у меня дежавю: та же "ключница водку делала"! Апогеем на Рамблере стал СПАМ. Ликбез по борьбе с ним существовал, похоже, для "прикола" и издёвки. Чем больше я следовала инструкциям "девушек" из Службы поддержки, тем спама было больше и больше. Уже несколько лет я не пользуюсь почтоящиками на Рамблере. Ушла на Яндекс. Раз в год вижу, что Рамблер, прошу прощения, сам себя вовсю удовлетворяет, набивая оставленные мёртвые ящики спамом. Ну, значит всё это кому-нибудь нужно...
Комментарий удалён
kzueirf58
5 сентября 2016, 15:16
Fon,
Пробовала, точно следуя советам девушек из Службы поддержки. Мне предлагалось отправлять в спам всех адресатов. Мол, мы увидим, вычислим их и избавим Вас от них. Ничего подобного! Система была придумана так, что на место Варвары Тихоновны и Алексея Митрофановича с предложениями часов, очков, отдыха, заработков возникали Софьи Карловны и Иваны Петровичи. Как Вы понимаете, там в запасе бесконечное количество вариантов. А по-другому спам не блокировался. Ну, вот как сейчас: "вернуть старый интерфейс НЕВОЗМОЖНО!"
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kzueirf58
5 сентября 2016, 15:57
Fon,
До "реформ" на Рамблере я пользовалась почтой десятилетие - и даже не знала, что такое "спам". После реформ - узнала. В качестве "приложения" в почте вились личности из Службы поддержки с Вашей вот этой гнилой логикой. 
Похоже, Вы тоже из "нанятых" защитников-нападающих.
Нет времени "отбивать" с Вами Вашу зарплату.
kzueirf58
5 сентября 2016, 16:01
Fon,
На Яндексе, кстати, где-то стояли идеальные фильтры, которые оберегали нас от спама. Если сейчас он появится, тогда Вы точно "из той же бочки" и вслед за смертью Рамблера нас ждут похороны Яндекса. На Рамблер тоже "рассыпались бисером" про прогресс, как Тимофей здесь ораторствует.
Комментарий удалён
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 17:24
При всём уважении, пожалуйста, давайте не будем обсуждать коллег из компании Рамблер за их спиной. Пожалуйста, придерживайтесь ветви беседы. Я понимаю, что у Вас уже был негативный опыт. Но опыт мог быть негативным по совсем другим причинам. 
kzueirf58
5 сентября 2016, 17:14
Fon,
Ваша осведомлённость в уровнях троллей и другой "кухне", как и осведомлённость "Тимофея" (даже фамилиями оперируете) убеждает меня в моей правоте. Я не ошиблась, вычислив в Вас тролля. 
А я - действительно обычный пользователь, не претендующий ни на что, кроме хорошей работы почты.

Комментарий удалён
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 14:15
Добрый день!
Спасибо! Нам очень приятно! Мы старались.
Сортировка есть, просто для этого Вам теперь нужно нажать на адрес в самом письме и выбрать пункт показа всех писем от одного адресата.
Александр Компромистер
5 сентября 2016, 14:30
Тимофей, служба поддержки,
Полностью поддерживаю пользователя normandians
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 19:30
Вы не поверите, но мы тоже за то, чтобы пользователи чаще чистили свои ящики именно от того, что им не нужно. :) Кто, как не разработчики, знают, сколько может места занимать почта, которая вроде уже и не нужна, но её ещё не удалили. :)
Мы и правда думаем над тем, как сделать работу с письмами удобней. Про конструктор я тоже Вас услышал. :) Отправляю Ваше послание команде на изучение.
kalashnikova88.kalashnikova
5 сентября 2016, 15:34
Тимофей, ошибку устранили очень, быстро.
Спасибо огромное!
Теперь все в порядке.
DimonWeb
5 сентября 2016, 17:34
Ребят, это все здорово, новый дизайн - дело хорошее. Но вот то, что я теперь не вижу, сколько ВАЖНЫХ писем у меня, но почему-то вижу, сколько у меня нового СПАМА, кажется крайне нелогичным.
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 18:44
Добрый день!
Важные должны быть видны. Вы можете по-прежнему их найти под списком папок. 
Если я неверно Вас понял, уточните, пожалуйста, о чём идёт речь?
DimonWeb
5 сентября 2016, 18:54
Тимофей, служба поддержки,

Спасибо за быстрый ответ. Я имею ввиду вот что - количество новых спам-писем в интерфейсе отображается жирным и сразу притягивает взгляд. Количество же важных писем отображается только при наведении. В результате, раньше мне достаточно было одного беглого взгляда на метки и папки, чтобы понять, сколько еще важных писем осталось, а теперь приходится на каждое наводить (а-то и кликать) мышкой.
https://www.dropbox.com/s/vltrv4ix8tgigsc/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202016-09-05%2018.52.06.png?dl=0
Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 19:30
Спасибо за пояснения!
В интерфейсе действительно был сделан акцент именно на непрочитанных письмах. Расскажите, пожалуйста, а в каких случаях важно знать общее количество важных? 
DimonWeb
6 сентября 2016, 14:47
Тимофей, служба поддержки,

Количество непрочитанных письма в папке Спам не очень интересно, потому что спам-фильтр Яндекса работает достаточно хорошо, и мне редко приходится проверять эту папку. Важными же я помечаю письма, которые требуют внимания и каких-то действий с моей стороны. Когда я не вижу количество важных писем, создается ложное ощущение, что их нет, и я могу заняться другими делами. Когда я сразу видел количество важных писем, то понимал, сколько недоделанной работы в почте еще осталось. Не приходилось тратить время на лишние движения мышкой. Это все, конечно, не трагедия, интерфейс в основном удобный, но все же считаю важным отметить эту деталь.
Тимофей, служба поддержки
6 сентября 2016, 17:43
Добрый день!
Ответили Вам сообщением.
Тимофей, служба поддержки
6 сентября 2016, 17:44
Спасибо за Ваше сообщение! Я отправлю Ваше сообщение команде!
photojournals
16 сентября 2016, 10:04
Тимофей, служба поддержки,
Полностью поддерживаю DimonWeb, было бы круто, если бы наоборот, не количество в спаме новых писем показывалось, как важное, притягивающее взгляд, а количество Важных писем, которыми обычно пользователи (ура, я не одинок) отмечают письма, требующие каких либо доп.действий
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 12:52
Добрый день!
Спасибо! Добавили +1 к пожеланию. :)
valpamaxim
5 сентября 2016, 21:57
Господа у меня почта упала, не работает более 6 часов уже. Письма не приходят и не отправляются!! Что происходит? Куда звонить то вообще, или все - до свидания почтовый сервис яндекса? Надоела бесплатная почта для народа? 
Комментарий удалён
valpamaxim
5 сентября 2016, 22:05
Mousserg,
Прекрасно! Привет gmail - я так долго не хотел к тебе идти, но время пришло!
Тимофей, служба поддержки
6 сентября 2016, 17:44
Добрый день! 
Проверьте, пожалуйста, сейчас всё должно быть хорошо!
goshikvia
5 сентября 2016, 22:37
SOS! "Sending data failed" - весь вечер! И сегодня не ищет письма на почте. В тех поддержку не могу написать - не могу найти форму для этого. Надежда только на Тимофея.
Тимофей, служба поддержки
6 сентября 2016, 17:45
Добрый день!
У нас были технические работы. Проверьте, пожалуйста, сейчас всё должно быть хорошо!
stellag31
5 сентября 2016, 23:36
Explorer 11
jwagaegau
6 сентября 2016, 13:36
Не нашел куда писать, но!
Зачем Яндекс.Почта из входящих писем агрессивно удаляет неразрывные пробелы? Между предлогом и существительным, например. Верстальщик их туда не просто так ставит. Ни один другой почтовик так не делает.
Тимофей, служба поддержки
6 сентября 2016, 18:25
Добрый день! 
Действительно, пока мы не поддерживаем неразрывные пробелы. Будут ли они поддерживаться в будущем, пока сказать не могу, такой информации у меня нет.
valpamaxim
6 сентября 2016, 17:52
Сейчас все хорошо, но хотелось бы прояснить два вопроса.
Куда писать если это будет еще раз?
Где вообще можно узвать информацию о ваших падениях и техработах?
Тимофей, служба поддержки
6 сентября 2016, 18:26
Добрый день!
Вы всегда можете сообщить о проблемах в форму Обратной связи "Рекомендации на странице не помогли" по ссылке https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/receive-read.xml внизу страницы.
Информация о техработах практически всегда публикуется в ящике. 
kv@arcanite.ru
6 сентября 2016, 18:46
Добрый день!
В старом интерфейсе в почте для домена был логотип нашей компании. В новом интерфейсе его нет и вместе с этим пропал дух корпоративности :(((
Тимофей, служба поддержки
8 сентября 2016, 13:14
Спасибо за отзыв! Подумаем над тем, что можно сделать!
stellag31
6 сентября 2016, 19:44
Проблему с курсором решают или забили????
Тимофей, служба поддержки
7 сентября 2016, 09:02
Пожалуйста, не создавайте новые ветки. Для удобства отслеживания состояния Вы можете писать в одной ветке обсуждения. Проблему с курсором решаем, не переживайте!
stellag31
12 сентября 2016, 23:17
Тимофей, служба поддержки,


У вас было куча времени исправить проблему с курсором...вы хотите потерять пользователя????
Тимофей, служба поддержки
13 сентября 2016, 13:11
Срок решения зависит напрямую от тестирования, на которое требуется время. К сожалению, если тестирование выявляет проблемы, мы вынуждены отправлять обновление на доработку, поэтому точную дату, когда будет решена проблема, мы сейчас назвать не можем. Будем признательны Вам за терпение и понимание. 
nsarg
7 сентября 2016, 21:06
Полный отстой! неприятно работать.
Тимофей, служба поддержки
8 сентября 2016, 12:18
Добрый день!
А можно, пожалуйста, поконкретней, что именно неудобно?
eugeny.shiryaev
8 сентября 2016, 08:40
Когда вы уже почините работу горячих клавиш в новой почте? Почему вы ПРИНУДИТЕЛЬНО переводите людей в полуработающую версию???
Тимофей, служба поддержки
8 сентября 2016, 12:22
Добрый день!
Активно работаем над горячими клавишами прямо сейчас. 
Уточните, пожалуйста, почему Вы посчитали версию"полуработающей"? Если у Вас есть какие-либо вопросы помимо горячих клавиш?
eugeny.shiryaev
13 сентября 2016, 08:09
Тимофей, служба поддержки,
 полно!
Статус прочитанных писем глючит, ф-я "открепить" глючит, горячие клавиши работают не все, открытие писем в новых вкладках через клик колесом мыши не работает, периодически сбои в доступности самой почты и отправки писем и т.д.


Про неработающую горячую клавишу ПОЛТОРА ГОДА НАЗАД писал!!!


Ребята, продукт сырой! Как же вы можете не уважать своих пользователей и выкатывать его ПРИНУДИТЕЛЬНО. Не могу представить, чтобы гугл сделал бы что-то подобное. Качество сервиса сильно упало. Извините, но весь яндекс, включая почту, из лидера отрасли превращаетесь в убогий, глючный сервис:(((((((((((((((
eugeny.shiryaev
13 сентября 2016, 08:17
Тимофей, служба поддержки,
и каким образом в новом интерфейсе переключиться в трехпанельный вид? В помощи сказано вот так https://yadi.sk/i/AXAAewozv6NkX, но в оформлении нет блока "Открывать письма" https://yadi.sk/i/12LeCK9Ov6NgE 
Тимофей, служба поддержки
13 сентября 2016, 13:24
Евгений, поверьте, у нас нет задачи "забить" на обращения пользователей. За указанное время мы не раз чинили клавиши. И, если ошибка сохраняется, мы обязательно посмотрим, что именно не так. Пожалуйста, сообщите о проблеме через форму обратной связи. Коллеги будут держать Вас в курсе.
В данный момент Вы сделали скриншот из старого раздела помощи, про блок можно узнать в разделе https://yandex.ru/support/mail-new/new-interface-concept_set-interface.xml#2-pane . 
eugeny.shiryaev
15 сентября 2016, 13:07
Тимофей, служба поддержки,
За полтора года не исправить ошибку по обращению пользователя - это называется "забить".


Но дело не в горячей клавише, а в том, что вы ПРИНУДИТЕЛЬНО переводите на сырую версию, не давая при этом работать в старой. Это говорит о низком качестве клиентского сервиса, да и о самом сервисе тоже. И не переживайте по поводу Почты - подобный подход у вас сейчас во многих сервисах Яндекса используется, что вызывает большой негатив многих пользователей.
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 12:54
Евгений, мы действительно чинили клавиши. Мне жаль, если у Вас сложилось иное впечатление.
Увы, я не могу с Вами согласиться по поводу сырости версии. Ошибки есть и будут в любых версиях. 
eugeny.shiryaev
10 октября 2016, 20:22
Тимофей, служба поддержки,
прошёл почти месяц, а воз и ныне там...
Тимофей, служба поддержки
19 октября 2016, 18:12
Добрый день!
Обратились ли Вы с сообщением в Поддержку?
eugeny.shiryaev
19 октября 2016, 19:40
Тимофей, служба поддержки,
Первый раз - полтора года назад (именно по данной проблеме). Затем несколько раз в начале сентября. 


И?
Тимофей, служба поддержки
21 октября 2016, 13:25
Евгений, эта проблема и правда существует уже давно. К сожалению, некоторое время назад она не была приоритетной, поскольку велась активная доработка других функций нового интерфейса. Мне очень жаль, что Вы столкнулись с этой ошибкой, команда разработки уже занимается её решением. Эта опция ни в коем случае не будет оставлена без внимания.
Если у Вас есть еще какие-либо замечания по новому интерфейсу, то мы будем рады их услышать. Будет здорово, если Вы напишете в службу Поддержки, тогда мои коллеги смогут отреагировать на Ваше письмо максимально оперативно и рассказать о статусе решения проблемы. 
eugeny.shiryaev
28 октября 2016, 21:44
Тимофей, служба поддержки,
2 месяца назад вы писали "Добрый день! Активно работаем над горячими клавишами прямо сейчас.".


По факту получилось то, что я потратил массу своего времени на сигнализацию (в течение двух лет!) службе поддержки о неработающем функционале, а в итоге вы ничего не исправили за столь длительный срок.


В общем вы можете и дальше ставить приоритеты внутри компании, лицемерить и вешать лапшу своим пользователям о том, что вы на них не забиваете и вы уже исправляете обнаруженную проблему и т.д.


Но я понял для себя одну вещь - вам глубоко начхать на те неудобства, с которыми сталкиваются ваши пользователи в следствие некорректной работы сервиса.


Подобный пофигизм ваш в частности и службы поддержки в целом ни к чему хорошему не приведёт. Желания общаться с вами и развивать сервис вместе < 0 :(((((((((((


На этом давайте закроем данную переписку. Всего вам доброго.
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 18:39
Уверяю Вас, нам совсем не наплевать. Действительно, часть функций нет возможности реализовать в короткие/какие-то конкретные сроки, так как сервис является сложным техническим механизмом, где многие элементы так или иначе зависят друг от друга, но это не означает, что работа не ведётся. Разработка интерфейса - дело трудоёмкое. Любой элемент и любая возможность требует ресурсов (один из которых - время) на создание и последующее тестирование, а этот процесс ускорить вручную никак нельзя. Мы хотим сделать достойный продукт, и пусть на это уйдет несколько больше времени, чем хотелось бы, но все функции и возможности, которые мы обещали сделать, обязательно будут сделаны.
Елена Граф
8 сентября 2016, 10:36
Здравствуйте. Очень понравилась идея трехпанельного интерфейса, но для меня не удобно им пользоваться из-за группировки по теме письма по умолчанию. Хотелось бы иметь возможность отключать эту группировку в трехпанельном интерфейсе, или добавить группировку по отправителю. Мне письма приходят от разных людей с одинаковой темой "Вывеска", "Баннер", и получается что письма сбиваются в кучу и очень сложно ориентироваться, новое письмо может попасть в группу с письмами месячной давности совершенной от другого адресата.
Тимофей, служба поддержки
8 сентября 2016, 12:23
Добрый день!
Группировку можно отключить в новом варианте интерфейса https://mail.yandex.ru/u2709 . Для этого нужно нажать на кнопку Вид в правом верхнем углу страницы над списком писем, а затем снять галочку в соответствующем поле в появившемся выпадающем меню.
kliopa-08
24 сентября 2016, 01:05
Тимофей, служба поддержки,
Протестировала работу 3-х панельного вида почты - для меня неудобно. Панель прочтения, если справа, занимает половину страницы. Только в широкоформатых мониторах она будет выглядеть корректно (у меня 5:4). Письмо долго не хотело открываться, чтобы прочесть. А ответить так и не удалось - не сработало.
Давно мечтала, чтобы прочтение писем было скрыто под cut. Тыкнул флажок - прочел, ответил. Если не отвечаешь, тыкнул - закрыл. Удобно и не нужно лишний раз возвращаться на предыдущую страницу.
Зря размечталась. Такого счатья нам не видать.
Тимофей, служба поддержки
28 ноября 2016, 16:42
Добрый день!
Ширину колонок в трехпанельном интерфейсе можно изменять. Попробуйте подвести курсор мыши к границе колонки до появления стрелки и потянуть влево/вправо. Должно стать удобнее.
Поясните, что именно имеется в виду "ответить не удалось"? расскажите, пожалуйста, как можно более подробно. Обязательно разберемся.
Ваше пожелание относительно прочтения писем передал менеджеру. 
Андрей Соколенко
8 сентября 2016, 10:45
Здравствуйте! пользуюсь Вашей почтой не один год, не хотелось бы менять из-за нового интерфейса. Неудобный до ужаса. Подскажите как вернуть обратно? Или чтоб хоть примерно был похож на старый. Третий день настройки кручу. Всё перепробовал, браузеры менял. Верните возможность пользоваться старым вариантом.
Тимофей, служба поддержки
8 сентября 2016, 12:24
Добрый день!
А что именно не так в новом интерфейсе?  Что вызывает неудобство?
Андрей Соколенко
8 сентября 2016, 12:56
Тимофей, служба поддержки,
Верхняя строчка стала менее функциональна. Все сервисы заведены под одну кнопку, раньше шесть штук были вверху панели. Действия с письмом тоже теперь под одной кнопкой. Полная или пустая корзина видно только когда на неё навести, отправленные то же самое. В мобильном телефоне и на планшете удобно, на стационаре нет. Можно было бы оставить оба варианта с возможностью выбора.
Тимофей, служба поддержки
12 сентября 2016, 18:53
Спасибо за сообщение и подробный отзыв! Отправляю команде!
roman@interface-kzn.ru
8 сентября 2016, 14:50
Когда будет сделан нормальный расширенный поиск по письмам? Огромный массив информации, как это может жить без поиска? По-видимому, разработчики сами своей почтой не пользуются.
Тимофей, служба поддержки
12 сентября 2016, 18:53
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, что именно Вы хотели бы видеть в качестве расширенного поиска? Каких возможностей не хватает?
roman@interface-kzn.ru
13 сентября 2016, 08:40
Тимофей, служба поддержки,
Тимофей, посмотрите более успешные почтовые сервисы, например гугл майл, в поиске можно задать от кого, кому, тема, содержит слова, не содержит слова, дата, размер и прочее. Маил.ру попроще, но тоже есть от кого, кому, содержит слова, дата.
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 13:57
Попробуйте нажать на стрелочку в поисковой строке  - так Вы сможете установить дополнительные условия для поиска. Попробуйте, пожалуйста.
Atlas
9 сентября 2016, 05:27
1.Можно включить старый интерфейс в почте ?
2.И зачем сделали жирный шрифт панели сервисов в почте, плохо было видно что ли ? Старый вид отлично читался !
3.Значок метлы в корзине был желтый, зачем сделали серый ? У меня тема темная, его не видно вообще пока не наведешь  мышкой. Верните желтый значок !
Тимофей, служба поддержки
12 сентября 2016, 18:55
Добрый день!
1) Технически вернуться не получится, сожалею.
2) , 3) Спасибо за отзыв, отправляю дизайнеру.
Иваннович
9 сентября 2016, 18:34
Добрый день. Для меня не удобно то что в папках удаленные не подсвечивается число писем, как будто их и нет, так и ящик можно забить и не узнать об этом. Ещё хотелось бы, чтобы в папках между письмами было чуть большее расстояние, а то они вроде как сливаются в одно, не удобно читать -выбирать.
Тимофей, служба поддержки
12 сентября 2016, 18:56
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, а чем именно полезно общее количество? Если Вы наведёте мышью на папку, Вы можете увидеть общее количество писем.
Иваннович
12 сентября 2016, 19:33
Тимофей, служба поддержки,
Вы знаете, всегда удалял письма каждый день, а сейчас у меня даже мысли нет, чтобы зайти и очистить папку, хотя бы метлу закрепите, чтобы взглядом цеплять , а не мышкой. А ещё лучше закрепить во всех папках количество, чтобы не делать лишний движений, а работать.
Тимофей, служба поддержки
13 сентября 2016, 14:38
Ящик на Яндекс не имеет размера, а папка Удалённые автоматически чистит письма, что пролежали в ней 31 день. 
Иваннович
14 сентября 2016, 19:59
Тимофей, служба поддержки,
Хорошо, спасибо.
yuras182
16 сентября 2016, 13:21
Тимофей, служба поддержки,
Например у меня была папка Работа, Я в нее закидывал все письма что требуют действий. И была папка в работе, то что я сделал и сейчас в процессе не зависящем от меня, ну и папка готово. Зашел  в ящик и сразу видишь что еще много нужно сделать. Эти фишки раньше были придуманы не случайно, их делал гений или гении, а теперь вы все поломали.
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 13:58
Вы можете просто навести мышь на название папки - тогда будет видно количество писем в ней. 
yuras182
29 сентября 2016, 21:51
Тимофей, служба поддержки,
Зачем тогда спам подписан всегда? Можно ж кнопку включения сделать, 10 минут работы 
Тимофей, служба поддержки
19 октября 2016, 18:16
Добрый день! 
Спам не подписан всегда. Количество писем у папки Спам показывается только в том случае, если есть непрочитанные письма.
Иваннович
10 сентября 2016, 18:18
Подумал, подумал и хочу, чтобы во всех папках подсвечивалось количество писем.
daca1
16 сентября 2016, 23:52
Иваннович,
Факт, что тут думать, неудобно, неинформативно
Dmitry
11 сентября 2016, 11:57
Добрый день! Спасибо за принудительное включение нового интерфейса и невозможность вернуться в старый. Даже Гугл себе такого не позволяет.
У меня следующие вопросы:
1. Почему для работы с письмами - панель над списком писем №3 на скрине (спам/пересылка/удаление и.т.д) необходимо нажимать именно на значок №1, а не на тему письма №2 ? Интуитивно совершенно непонятно, за такое UX дизайнерам надо руки отрывать. Заставляете пользователей делать дополнительные движения или переходить в тело письма справа и там выбирать быстрые действия с письмом. Скриншот http://dixam.d.pr/1kXyc
2.  Как настроить отображение ОБЩЕГО количества писем в  папках и подпапках сразу, а не по щелчку на папке/подпапке ? 
Тимофей, служба поддержки
12 сентября 2016, 18:58
Добрый день!
1) Вы можете не объединять аватарки с чекбоксами для выбора писем. Т.е. вернуть привычные галочки. Установить параметр можно в Настройках ящика, раздел Прочие параметры.
2) Вы можете просто навести на имя папки, без щелчка увидеть общее количество писем.
Dmitry
12 сентября 2016, 20:36
Тимофей, служба поддержки,
"Установить параметр можно в Настройках ящика, раздел Прочие параметры."
Где конкретно убрать или поставить "параметр", не подскажете? http://dixam.d.pr/qqqy 
Тимофей, служба поддержки
13 сентября 2016, 13:10
Если я правильно Вас понимаю, Вы используете трёхпанельный интерфейс. В нём действительно объединились эти пункты. Мы можем предложить отключить трёхпанельный интерфейс, а затем перейти в настройки. Подойдёт ли Вам такое решение?
Eifert Tora
15 сентября 2016, 22:29
Тимофей, служба поддержки,
вы в общем заставляете отказаться от вашей почты. Она реально идиотская. Внутри всё слиплось и работать невозможно. Я точно вас в ж... пошлю в таком случае. Лучше бы оставили возможность выбора или не лезли менять дизайн! 
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 12:07
Добрый день!
Что именно слиплось? Что вызывает трудности при работе?
it@park-scandinavia.ru
11 сентября 2016, 22:08
Когда будут вводиться изменения в интерфейсе для пользователей Почты для домена?
Тимофей, служба поддержки
12 сентября 2016, 18:59
Добрый день!
Мы не выбираем отдельно пользователей Большой Почты или пользователей Почты для домена. В ближайшие недели на новый интерфейс будут переведены все пользователи.
МK
13 сентября 2016, 23:35
Что вы делаете?, с каждым новым обновлением в почте просто хочется удалить почту и перейти на мейловскую. Вы лучше работайте над безопасностью а не над тем, что бы озадачивать людей - как им работать в этой "ОБНОВЛЕННОЙ" почте. Мне не нравиться, верните старое оформление, и верните кнопку для работы с письмами по отправителю и по теме, сколько можно фигней страдать
bukovska
14 сентября 2016, 09:16
МK,
поддерживаю, достали обновления!
iunitop
16 сентября 2016, 13:31
bukovska,
Как я понял им с кинопоиском проблемы ничему не научили. Теперь хотят и чтобы народ забил на их почту. Потихоньку на майл или гугл мигрировать буду. Пусть сами в новом интерфейсе работают
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 12:24
Добрый день!
Нам и правда обидно слышать такие сравнения, пока они не подкреплены какими-либо аргументами, кроме эмоций. Есть ли у Вас какие-то конкретные пожелания к новому интерфейсу? Что именно не так?
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 12:22
Добрый день!
Чтобы выбрать письма от одного отправителя, Вы можете нажать на портрет отправителя в строке с письмом.
Не совсем понимаю, о чём именно идёт речь при упоминании "писем по теме". Уточните, пожалуйста?
bukovska
14 сентября 2016, 09:15
куда исчезло верхнее меню?
почему теперь надо переходить на другие сервисы по двойному клику?
Тимофей, служба поддержки
14 сентября 2016, 17:30
Добрый день!
Попробуйте нажать на кнопку Вид в правом верхнем углу страницы, а затем снять галку в пункте Компактный режим. Это должно помочь.
bukovska
14 сентября 2016, 21:11
Тимофей, служба поддержки,
да, помогло, только иконки круглые слева от заголовка письма стали гигантскими, раньше такого не было! можно как-то вернуть компактный режим с верхним меню?
и еще можно фавикон сделать чб или вернуть как раньше, реально отвлекает внимание!
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 12:24
Добрый день!
Работаем над этим вопросом. Про цвет фавикона тоже думаем, спасибо!
e.didenko@khmarketing.ru
14 сентября 2016, 12:09
Просто огромнейшая просьба к разработчикам!!!!!! Исправьте вечные ошибки и зависания в вашей "супер"почте!. Постоянно выкидывает, выдает ошибки, не возможно работать! Постоянно выскакивает это"  Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение
Сайт mail.yandex.ru отправил недействительный ответ.
Выполните диагностику сети в Windows.
ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR"
и так каждые пять минут!
Решите пожалуйста проблему!
Тимофей, служба поддержки
14 сентября 2016, 17:22
Добрый день!
Указанная Вами ошибка не может происходить по нашей вине. Она возникает из-за неполадок в ПК. Уточните, пожалуйста, корректная ли дата установлена на Вашем компьютере? Используете ли Вы антивирус, и, если да, то какой?
e.didenko@khmarketing.ru
15 сентября 2016, 10:11
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день! Дата на ПК верная, антивирус Avast. Данные сбои в почте происходят не только у меня, но и у всех моих коллег.
all80ss
26 сентября 2016, 10:52
Та же история. В Google Chrome - такое регулярно возникает
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 12:26
Добрый день!
Пожалуйста, свяжитесь с нами через форму Рекомендации на странице не помогли внизу https://yandex.ru/support/mail-new/web/preferences/themes.xml#troubleshooting
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 12:26
Добрый день!
Также ожидаем Вашего письма https://yandex.ru/support/mail-new/web/preferences/themes.xml#troubleshooting . 
Комментарий удалён
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 18:44
Добрый день!
Мне очень жаль, что обновление у Вас вызвало негативные эмоции, и, вместе с тем, я бы хотел попросить Вас воздержаться от перехода на личности. Попробуйте, пожалуйста, конкретизировать, что именно не так сейчас?
O
14 сентября 2016, 21:16
Зашла на почту. Сюрприз ! Новый интерфейс. Мне предыдущий не нравился, а это ещё хуже. Как насчёт конфиденциальности а ?????? Мало того, что после темы письма можно уже прочитать половину текста в длинном окне, так ещё если мышь навести на это окно, можно вообще прочитать всё полностью ! даже не открывая письмо !!! У меня почта на работе, и десяток людей вокруг компа, а я теперь почту должна сворачивать, чтобы никто не читал !!! Зачем всё выставили на показ ??? Как это убрать или спрятать ????
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 18:44
Добрый день!
Возможность отключить первую строку скоро вернётся. Пожалуйста, не переживайте!
O
30 сентября 2016, 19:45
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо
Александр Захаров
14 сентября 2016, 21:51
Верните пожалуйста красный кружочек уведомления (на аватарке в правом верхнем углу) о ВСЕХ непрочитанных письмах (СО ВСЕХ ПОДКЛЮЧЕННЫХ в веб-интерфейсе ящиках).


Пропустил важное сообщение, т.к. привык доверять этому сигналу. :(
Удобно же было видеть сразу, что на один из ящиков что-то прилетело. :)
Причём во всех сервисах Яндекса, где есть аватарка, это событие отображалось.
Александр Захаров
14 сентября 2016, 21:53
Александр Захаров,
PS: Opera 37.0.2178.43, Win7
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 18:45
Добрый день!
Он должен быть на месте. Если нет, пожалуйста, напишите через раздел Рекомендации на странице не помогли на странице https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/new-interface-concept.xml
konstantinova@ladoga-irk.ru
14 сентября 2016, 13:49
Ужасно неудобно работать с почтой Яндекс!!! 
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 18:46
Добрый день!
Пожалуйста, расскажите подробней?
yuras182
15 сентября 2016, 19:57
Вы обещали сделать быстрый ответ на письмо когда отображение в 2 колонки. Это было 2 года назад. Сделайте пожалуйста значок писем на которые был дан ответ где то в другом месте, он ломает все, в почте настал каламбур!  https://yadi.sk/i/cOikR2HnvD73v
zutyn
20 сентября 2016, 22:39
yuras182,
полностью поддерживаю. Это уже какая-то детская ошибка дизайнера. 
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 12:28
Добрый день! К сожалению, не увидели вложения. Пожалуйста, не могли бы Вы направить нам его ещё раз?
yuras182
28 сентября 2016, 12:43
Тимофей, служба поддержки,
https://yadi.sk/i/AHhrs7LuvqRJs
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 14:00
Увы, я не совсем понимаю, что именно для Вас "каламбур". Значок ответа выглядит совершенно нормально.
yuras182
29 сентября 2016, 20:15
Тимофей, служба поддержки,
Тимофей, служба поддержки, Раньше значок ответа не влиял на сдвиг строки темы письма https://yadi.sk/i/PTSZISh2vuH6i
В новом интерфейсе помимо метки тему письма вправо еще и значок ответа сдвигает.
В моей почте с кучей меток и кучей ответов это выглядит как каламбур, лесенка ненужная, и ее можно легко исправить поместив и метку и значок ответа в другое место., например сразу за имя отправителя, или до
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 18:47
Спасибо за пояснение, теперь понимаю. Расскажите, а как должно быть? Как будет удобней?
yuras182
30 сентября 2016, 19:28
Тимофей, служба поддержки,
Удобней будет если тема письма сдвигаться не будет вправо, значок ответа например за отправителем или перед, с меткой тоже я б так сделал, что бы тема письма всегда была в один столбик, как вот у вас на скриншотах в самом верху этой темы, без меток и значков ответа все ровненько.
yuras182
5 октября 2016, 12:14
Тимофей, служба поддержки,
В быстром ответе нельзя перетянуть вложение
yuras182
8 октября 2016, 13:18
Тимофей, служба поддержки,
В общем списке писем в предварительном тексте видно что ответ на письмо был дан https://yadi.sk/i/tl56iijYwTo4k, есть текст, а в самом письме пусто https://yadi.sk/i/rFgzCHTDwToA6



Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 19:41
По первым двум пунктам - понял Вас, спасибо. Передам замечания разработчикам. А по последнему, со скриншотами, я правильно понимаю, что у Вас включена группировка по теме и ответ на письмо располагается в непривычном месте? По снимкам, к сожалению, не совсем очевидно, в чем именно заключается проблема.
yuras182
15 сентября 2016, 20:29
И еще, весь интерфейс серый, а когда заходишь в само писом то бац! все белое, зачем так резко?) такое ощущение что внутри письма старый интерфейс. И где нормальная верстка в самом письме внутри, какой-то вырви глаз. Значок метки зачем-то висит сам внизу, хотя места возле темы письма достаточно, нет визуального разделения на блоки, все накидали на белое поле, бери привыкай. Правая панель в самом письме это вообще "высший пилотаж". Ее нужно уменьшить или отделить явно. Не заставляйте после 10 лет переходить на гугл. Скриншот
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 12:30
Пожалуйста, придерживайтесь одной ветки беседы. Так будет удобней.
Фон мы перерабатываем по пожеланиям пользователей. В ближайшее время Вы увидите изменения. 
"Где нормальная верстка в самом письме внутри, какой-то вырви глаз". Увы, не совсем понимаю, о чём именно тут идёт речь. Не могли бы Вы поподробней рассказать?
Увы, снова не совсем понимаю, что именно Вы понимаете под "первой панелью". 
yuras182
28 сентября 2016, 12:44
Тимофей, служба поддержки,
правой панелью. https://yadi.sk/i/54IaXtfOvqRTJ
yuras182
28 сентября 2016, 15:05
yuras182,
Значок метки письма висит внизу под получателем и отправителем, зачем он занимает лишнее место если возле темы письма и отправителей куча места. 
Правая панель не выделена никак, она сливается с телом письма. В рассылке от яндекса она почему то выделана а в остальных письмах нет. https://yadi.sk/i/tXW40WkLvqgxE


В письме панель инструментов выглядит плохо, много пустого места https://yadi.sk/i/vtB_MRjOvqh64 и самое главное в общем списке писем панель инструментов совсем другая https://yadi.sk/i/wCS1U_gZvqhEA


И верните подписи количества писем в папках, это очень важно!
К
29 сентября 2016, 13:21
Тимофей, служба поддержки,
здравствуйте. Яндекс может устроить опрос на своей главной странице для авторизованных пользователей (зарегистрированных не позднее 1 сентября 2016 г.) с вариантами ответа:
1. Оставить старый интерфейс;
2. Оставить новый интерфейс;
3. Оставить новый интерфейс, если все недочеты будут устранены;
4. Дать возможность каждому выбирать старый/новый интерфейс;
5. Свой вариант.
Думаю, что это наглядно и без эмоций покажет ситуацию на текущий момент. Как вариант, можно наблюдать динамику мнений в процессе доработки/ухудшения интерфейса и оперативно реагировать, опираясь на мнение большего числа пользователей, нежели на немногочисленные и иногда эмоциональные отклики в комментариях? 
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 14:03
1) Скоро появится возможность свернуть правую колонку.
2) Увы, проблем с кнопками я не увидел. Поясните, пожалуйста?

yuras182
29 сентября 2016, 20:06
Тимофей, служба поддержки,
вот работа списком писем https://yadi.sk/i/uVmjC3aEvuFQ7
Большое расстояние между кнопками заставило добавить выпадающий список, на панеле нет персональной кнопки.
Вот так это вяглядело раньше https://yadi.sk/i/Cq3F49d4vuFvT
Но самое интересное, если переключится в некмопактный вид а потом сразу в компактный то все отлично влазит https://yadi.sk/i/hqeUSW6MvuGGj


А подписи количества писем в папках вернутся? спам же вы зачем то подписываете количество. 
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 18:51
Ветка письма находится как раз в той колонке, на которую Вы указываете стрелкой.
Больше пустого места мы оставили, чтобы не было промахов.
Остальные пожелания направляю команде.
В Спаме мы показываем только количество непрочитанных, так как письма там удаляются автоматически, чтобы ничего не пропустить.
yuras182
15 сентября 2016, 20:43
Нет визуального разделения, вложение прикреплено к письму или на яндекс диске. Пришло мне 10 фалов, 9 из которых как вложение к письму а один на яндекс диск залило, я нажимаю скачать архивом, качает 9, 10й я потерял выходит, а если 100 файлов?
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 12:30
Добрый день!
Так было и в предыдущем интерфейсе. Мы работаем над этим вопросом.
yuras182
28 сентября 2016, 12:48
Тимофей, служба поддержки,
в предыдущем было выделено что файл залит на яндекс диск
https://yadi.sk/i/joqYyG4NvqRiw

https://yadi.sk/i/0IiXY8TuvqRrE
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 14:04
Спасибо, теперь я Вас понял. Эта информация вернётся.
yuras182
1 октября 2016, 18:18
Тимофей, служба поддержки,
mailto не работает с новым интерефейсов, попадаешь на страницу ошибки
Тимофей, служба поддержки
7 ноября 2016, 17:23
Добрый день!
Не могли бы Вы сообщить об этой ошибке через форму обратной связи на странице https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/create-send.xml (внизу ссылка "Рекомендации на странице не помогли")? Обязательно разберемся. 
SVmgid
15 сентября 2016, 21:47
50 раз сказал себе: "Я Спокоен!" и теперь могу написать комментарий.
1. С какого фига нельзя убрать показ текста письма после темы??? теперь эта простыня текста неимоверно раздражает!

2. нафига нужен желтый кружок рядом с непрочитанными, как бы итак понятно, что письмо не прочитано
3. фавикон отвлекает
4. хоть я и привык к аватаркам отправителей, но нафига они вообще нужны???
5. приложения в списке писем в расширенном режиме занимают много места, в кратком не видно размера, а это было удобно
6. темы оформления стали практически не нужны

7. в самом письме зачем вложения подняли наверх? (хотя на это в принципе пофиг)


и еще десятки мелочей и не совсем мелочей из-за которых стало хуже.

Но особенно напрягает первый пункт!
kliopa-08
24 сентября 2016, 01:22
SVmgid,
Кому как. Я без этой "простыни" никак не могу обходится. А в остальном - согласна в полной мере.
Тимофей, служба поддержки
18 ноября 2016, 16:26
Добрый день!
1. Мы добавили возможность отключения отображения содержимого письма (Настройки - Прочие - Показывать первую строчку письма).
2. При нажатии на него Вы сможете пометить прочитанными сразу все письма в папке или в цепочке. Попробуйте.
4. Аватарки сделаем отключаемыми. 
Спасибо за подробный отзыв! Ведь из таких мелочей и складывается впечатление от использования сервиса. Все передал команде сервиса. 
Eifert Tora
15 сентября 2016, 21:55
Оставьте мне старую почту!!!!!!!!!!!!!!!! Ваша новая просто отвратительна! Она похожа на гугловскую, а её я терпеть не могу! Я хочу старую почту! Она удобнее! 
yuras182
16 сентября 2016, 06:35
Eifert Tora,
У гугла теперь удобней
Eifert Tora
16 сентября 2016, 08:32
yuras182,
да, я вижу уже. Перейду на их сервис. Новая тындекс почта - полный отстой. Особенно раздражает форма написания письма. В списке писем всё сливается. Эти ненужные виды приложений в полном списке. Зачем? Майн Гот, что курит дизайнер?!
yuras182
16 сентября 2016, 08:41
Eifert Tora,
Этому интерфейсу 2 года уже, они его пытались впихнуть нам очень давно. А случилось все скорей как в мультике Простоквашино, один начинал, второй продолжил а 3й решил все выкатить для людей как есть., и пофиг что привычную среду поменяли и ничего не улучшили, только хуже сделали. Это как с кинопоиском у яндекса. 
yuras182
16 сентября 2016, 08:42
Eifert Tora,
А приложения  можно отключить в настройках. 
Eifert Tora
16 сентября 2016, 09:18
yuras182,
а я не пользуюсь приложениями. Мне они вовсе не нужны. Отправить письмо, получить. Всё. Иногда календарь и всё.