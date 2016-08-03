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Мобильная Яндекс.Почта отменяет удаление

Чтобы помочь вам сохранять свой почтовый ящик в чистоте и порядке и не тратить на это лишнего времени, в мобильной Яндекс.Почте действия с письмами выполняются с помощью быстрых жестов. Потяните письмо в списке направо — и оно пометится прочитанным, потяните налево — и отправьте его в корзину. Если не дотягивать письмо до конца влево, можно, например, поставить метку или написать ответ.

А чтобы обезопасить вас от случайных удалений, отправок в спам или в архив, в мобильной Яндекс.Почте появилась возможность отменять только что совершённые действия. Например, случайно удалив важное письмо, вы больше не отправитесь на его поиски в папке «Удалённые». Достаточно нажать «Отменить», и письмо немедленно вернётся на место.

Устанавливайте мобильную Яндекс.Почту для iPhone и Android, с телефонов или планшетов, работайте с письмами и не теряйте ничего важного.

159 комментариев
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Raivo Ristinen
3 августа 2016, 18:44
Когда же уже синхронизация контактов будет двунаправленная? Ведь очень нужная функция, из-за нее приходится на GMail'е сидеть, там держать контакты все как записную книжку: телефоны, адреса, фото, примечания, ДР, мессенджеры и т.п.
Тимофей, служба поддержки
5 августа 2016, 08:24
Добрый день!
Пока у нас нет никаких новостей по данному вопросу, но мы обязательно сообщим Вам, если они появятся!
Raivo Ristinen
5 августа 2016, 11:13
Тимофей, служба поддержки,
не очень понимаю почему столь востребованная функция годами не делается. Какие-то новые интерфейсы, мобильные версии, а записная книжка продолжает храниться в гугле.

Просяник Михаил
14 августа 2016, 11:19
Тимофей, служба поддержки,
яростно поддерживаю комментатора, почта это не только письма, но и люди вместе с их данными.


Сейчас управление контактами никуда не годится. 
Нет объединения контактов
Нет возможности указать профиль в соц сети
Нет возможности поставить фото контакту
Фактически нет синхронизации с мобильными устройствами (carddav путь для гиков таки), почему при установке почтового приложения/лаунчера/поиска в телефоне не создается провайдер для хранения контактов непонятно.


И таких "Нет" еще много.


Для меня вот это является единственной преградой для перехода с google, и думаю я не одинок.
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2016, 13:55
Михаил, добрый день!
Уточните, а что Вы имеете в виду под словами "нет объединения"?
Остальные пожелания передали команде.
Просяник Михаил
23 августа 2016, 21:06
Тимофей, служба поддержки,
поиск контактов с одинаковыми номерами телефонов (синтаксис) или почты или фио и тд.. и механизм по объединению их в 1 контакт
bdx2
3 августа 2016, 20:08
Меня зачем-то насильно перевели на новый интерфейс u2709, и я никак не могу найти способ вернуться на neo2. Зачем заставлять людей пользоваться тем, чем они не хотят? Причем мои другие ящики остались на neo2. Вот мне радости в разных ящиках видеть разный интерфейс.
dymo
4 августа 2016, 10:09
bdx2,
они всех перевели, и отвечать на такие вопросы даже тут в блоге - не хотят.
bdx2
4 августа 2016, 10:44
dymo,
ну а я в ответ на всё это безобразие включил на компе легкую версию. Конечно, она не такая удобная как neo2, но гораздо дружелюбнее отстойного u2709
Тимофей, служба поддержки
5 августа 2016, 08:26
Добрый день!
Прекрасно понимаю возникшее у Вас ощущение неудобства, ведь Вы наверняка привыкли к старому интерфейсу и научились эффективно в нём работать. И, вместе с тем, мы не хотели никого расстроить. Расскажите, пожалуйста, чего бы хотелось добавить в интерфейс? Я передам всю полученную от Вас информацию аналитикам и разработчикам - они будут в курсе отзыва, и чем больше конкретики и пожеланий в нём будет, тем лучше.
bdx2
5 августа 2016, 10:07
Тимофей, служба поддержки,
мне очень хотелось бы добавить в новый интерфейс возможность выбора интерфейса. Как это было раньше, когда я из нескольких вариантов выбрал neo2, как наиболее подходящий мне. Пусть каждый выбирает то, что ему удобнее и привлекательнее. Зачем всех заставлять насильно пользоваться тем, что вам показалось лучшим вариантом?
Тимофей, служба поддержки
8 августа 2016, 19:20
Изменения неизбежны, поскольку меняются технологии, меняются потребности людей и задачи. Мы правда не хотим менять привычный уклад вещей, поэтому очень-очень важно знать, что именно хочется добавить в новый интерфейс для комфорта.
bdx2
8 августа 2016, 19:56
Тимофей, служба поддержки,
верните список привязанных адресов почты, сейчас приходится переключаться на другой логин справа наверху, раньше список адресов был над первым письмом. Верните значок в список писем, показывающий, на какие письма я ответил, а на какие нет. Мне не нужны фотографии отправителей в списке писем рядом с каждым письмом, раньше это можно было отключить в настройках. Верните строчку "Кому" при просмотре письма. Вместо неё строчка "Вам" выглядит по-дебильному. Конечно, мне, кому же еще. А когда много привязанных ящиков и сделана пересылка между ними, сложно понять, на какой именно адрес тебе написали. Где теперь посмотреть свойства письма? Как теперь быстро создать правило с адресом отправителя? Раньше для этого были отдельные ссылки.

viking-komarov.komarov
9 августа 2016, 07:52
Тимофей, служба поддержки,
Как востановить старстарыитпочтяшикк нечаина удалил его у меня вся работа там незнаю его теперь делать
Тимофей, служба поддержки
10 августа 2016, 12:35
Добрый день!
Давайте попробуем разобраться во всём по порядку:
1) Про значок я Вас понял. Отправляю Ваше пожелание команде.
2) и 3) Над возможностью вернуть отключение портретов и про строку "Кому" тоже подумаем.
4) Свойства письме можно посмотреть, нажав на три точки над текстом письма (рядом с кнопками ответа и переадресации), затем кликнув по пункту Свойства письма в выпадающем списке.

5) Эта возможность по-прежнему у нас есть. Нажмите на адрес отправителя и Вы увидите окошко с иконкой воронки, на которую можно нажать, чтобы создать правило.
Тимофей, служба поддержки
10 августа 2016, 12:46
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, Вы удалили именно ящик или переписку?
bdx2
10 августа 2016, 12:46
Тимофей, служба поддержки,
и не забудьте про список привязанный адресов, он нужнее всего.
_e_r_i_k_
5 октября 2017, 16:56
bdx2,
https://help.steampowered.com/ru/wizard/HelpWithSteamGuardCode
Обновлено 5 октября 2017, 16:56
yusTriada
3 августа 2016, 19:16
самый неудобный сервис яндекса. ИМХО
Тимофей, служба поддержки
5 августа 2016, 08:27
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, что не так? 
gekud
6 августа 2016, 02:32
Тимофей, служба поддержки,
 не подскажете, как задать вопрос в Яндекс.Паспорт? Насколько я понимаю авторизация как сервис изначально была придатком почты и потом уже как-то выделилась, зато теперь нигде не могу найти в справке Яндекса концы, как и кому задать довольно простой вопрос: не терял доступа к почтовому сервису, не хочу сбрасывать пароли, но напрочь забыл что написал в секретном вопросе в 200X курчавом году, и как его теперь сбросить не трогая пароль?? Вообще всё описание авторизации в справке - лабиринт кросс-ссылок без форм обратной связи.. 
Тимофей, служба поддержки
10 августа 2016, 14:50
Пробовали ли Вы воспользоваться страницей  https://yandex.ru/support/passport/security/force-password-change.xml ?
em@mos-gortaxi.ru
4 августа 2016, 19:01
Здравствуйте, 
как искать в письмах по содержанию (уж не в тексте) хотя бы по наличию определенного текста в названии письма? 
...он же так редко справляется с этой задачей, а так хочется
Тимофей, служба поддержки
5 августа 2016, 08:27
Добрый день!
Увы, не совсем понимаю Ваш вопрос. Не могли бы Вы привести пример?
em@mos-gortaxi.ru
5 августа 2016, 10:02
Тимофей, служба поддержки,
если есть полный текст названия письма - ищет на ура! но вот если только часть без начала или без конца (в хорошем смысле, без конца), тут все грустно - даже если письмо находится на этой странице - вряд ли найдется оно через поиск. И приходится все глазами...
Тимофей, служба поддержки
10 августа 2016, 12:37
Уточните, а вот "часть без начала и без конца" - это половина слова или же что-то другое? Или это просто слово?
Виталий
5 августа 2016, 10:22
Лучше бы вернули старый вид переписок - новым пользоваться сложно.
Тимофей, служба поддержки
8 августа 2016, 19:08
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, а что имеется в виду под "старым видом"? Возможно, у Вас просто включена группировка по теме?
Виталий
9 августа 2016, 07:51
Тимофей, служба поддержки,
Конечно включена, ведь иначе бы и группировки в переписки не было.
Тимофей, служба поддержки
10 августа 2016, 12:38
Виталий, а не могли бы Вы тогда поподробней, что именно не так? Чем старый отличается от нового?
Денис
5 августа 2016, 14:54
Куда вы убрали индикатор цифровой подписи DKIM из новой яндекс почты которая u2709? Сегодня надо было проверить, что за письмо пришло спам или от реального отправителя, не нашел, все бы нечего решил вернутся в старый интерфейс дабы проверить, но не тут то было кнопочки тютю... Некогда не был так зол, на обновления и нововведения как сегодня! Хотя всегда двумя руками за новое!
Тимофей, служба поддержки
8 августа 2016, 19:10
Добрый день!
Подпись показывается тогда, когда она оформлена некорректно или её подделали. Если подпись достоверна, мы эту информацию действительно пока не показываем. Я услышал вас, мнение передаю команде сервиса. Обязательно подумаем на этот счёт.
surgeon4
6 августа 2016, 05:20
Когда же появится "найти похожие письма"??? В гмайле в один клик, теперь уже в майлру доступно. А у поискового гиганта до сих пор нет. Искать через фильтр или стоку поиска не выход. Найти похожие - результаты в один клик.
Тимофей, служба поддержки
10 августа 2016, 12:00
Добрый день!
Если я понимаю Вас правильно, Вы бы хотели видеть письма отдельно по блокам: письма от соц сетей, письма от людей и тд. Так? 
Marushka
7 августа 2016, 00:47
Установлена программа с плэй маркета. Не обновляется письма, после удаления и новой установки работает сутки и всё, опять письма старые висят(которые уже удалены), а новых нет. Почитайте отзывы в плэй маркете. Отвратительная стала почта через приложение. Приходиться через браузер заходить. 
Тимофей, служба поддержки
9 августа 2016, 10:29
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, версию Вашей ОС и модель устройства? Хватает ли на нём памяти для хранения почты?
Marushka
9 августа 2016, 11:54
Тимофей, служба поддержки,
Xiaomi Redmi Note, андроид 5...хватать должно места для чего? Для самого приложения или для писем которые имеются в почте? 
Marushka
9 августа 2016, 11:55
Тимофей, служба поддержки,
По отзывами на маркете  такая проблема не только у меня.. 
Тимофей, служба поддержки
10 августа 2016, 12:00
Пожалуйста, попробуйте отключить режим энергосбережения (Системные настройки устройства - Дополнительно - Батарея и производительность - Расход заряда батареи приложениями - Режим экономии энергии - Отключить), а так же добавить Яндекс.Почту в исключения на этой же странице (если оно там есть), так при работе в фоне приложение не будет уходить в режим экономии.
Кроме того, проверьте, есть ли у приложения Почты разрешение на автозапуск (Системные настройки устройства - Автозапуск)? Если такового нет, то стоит добавить приложение на эту страницу вручную.
Marushka
11 августа 2016, 08:12
Тимофей, служба поддержки,
Пару недель назад всё работало с теми же настройками, что и сейчас 
Тимофей, служба поддержки
11 августа 2016, 11:09
Рекомендация должна работать и для Вашего случая. Попробуйте, пожалуйста!
viking.komarov
9 августа 2016, 08:06
Здравствуйте подскажите пожалуиста как можно ВастВастонавитьрстарыиоочтовыик нечаино егнечаинол незнаю чего теперь делать
butterfly58
9 августа 2016, 18:31
Здравствуйте , 03.08 из моей папки с входящими бесследно исчезли все письма . Не знаю связано ли это с нововведениями ,которые как раз произошли 03.08 .. Пожалуйста подскажите возможно ли  восстановить письма ?
Тимофей, служба поддержки
10 августа 2016, 12:04
Добрый день!
Нововведения не могут являться причиной пропажи писем. Проверьте, пожалуйста, журнал посещений (https://mail.yandex.ru/#setup/journal ). А ещё мы настоятельно рекомендуем сразу сменить пароль в ящике и проверить компьютер на наличие вирусов.
butterfly58
10 августа 2016, 16:22
Тимофей, служба поддержки,
тогда есть ли техническая возможность как то восстановить письма? 

Тимофей, служба поддержки
11 августа 2016, 11:10
Сожалею, но технической возможности нет.
Комментарий удалён
Тимофей, служба поддержки
11 августа 2016, 13:14
Добрый день!
Так быть не должно. Возможно, изначально обновление скачалось некорректно. Пробовали ли Вы удалить приложение, скачать его заново?
daniel.giliazov
11 августа 2016, 21:06
спосиба Тимофей ненада
malin-margarita
12 августа 2016, 17:56
Почему  сегодня  проблемы  с  почтой ??
daniel.giliazov
14 августа 2016, 23:46
malin-margarita,
проблемы со светам
Бондаренко Павел
14 августа 2016, 02:05
Ох и настрочил я тут... Не помню где найти отзывы и предложения почты, раньше как-то мелькало всё время на глазах, толи в почте толи ещё где. Собственно, напишу сюда, думаю передадите =) Тут и проблемы, и советы всё вместе.
1. Корпоративная почта. В одно время я основал свою компанию с коллегами и в начале пути необходимо было решить вопрос с почтой. Моё решение было что это будет Яндекс почта для домена (ПДД). Помню, когда завёл корпоративную почту, я сразу увидел несколько существенных недостатков. Отсутствовала возможность быстрого и удобного переключения между аккаунтами почты. Тогда их у меня было три: личная, корпоративная админская и корпоративная. Отсутствовал Яндекс диск или же я его не мог найти... уж не припомню. И вроде какие-то мелочи. В итоге нашей переписки с поддержкой в почте появилось переключение между разными аккаунтами почты Яндекса и появился Яндекс диск в ПДД. Потом у меня много было ещё чего написать, но был завален работой настолько, что даже некогда было написать. Поэтому я потихоньку вёл свой блокнот проблем. И вот когда я сейчас без работы, появилось время всё-таки написать продолжение =). Итак, начнём.
    a. Начнём с Яндекс диска. Сделать один диск общим для всей корпорации. Ибо достали документы и изображения пересылать через почту. Необходимо единое хранилище. не каждому, а одно на всех. Со всеми правами доступа конечно же. Т.е. Это нужно добавить в админку. Отсюда следующий пункт.
    b. Админка. Собственно, корпоративная почта для домена — это глоток воздуха в сфере малого бизнеса, когда ты только в начале пути и не можешь держать админа с сервером, а потом, когда можешь, то пользовательский зоопарк нужно приводит в порядок не один месяц в лучшем случае. Перевести на новую почту всех сотрудников и клиентов это рассказ на пару часов. Собственно, зря, что вы это направление не развиваете. И так сделать "админку" наконец-то. Отсутствует какой-либо интерфейс. Тут только настройка домена и создание или удаление почты сотрудника. Всё. Нууу... не серьёзно, я бы так сказал.
        I. Почтовому аккаунту, который является админом ПДД для начала необходимо сделать какую-либо кнопку в интерфейсе, что бы не приходилось это искать. Или вообще для того, что сейчас есть достаточно реализовать вкладку наравне с пунктами "контакты", "календарь", "диск".
        II. Сделать выгрузку всей корпоративной почты в читаемый бэкап пописьменно. Чтобы каким-либо отдельным письмом можно было в лицо махать при разборках между компаниями. А не толпиться у монитора бедного админа.
        III. Слева в верхнем углу для ПДД можно добавить логотип компании, жмякнув по которому я могу перейти на сайт компании. Сейчас там текст, который не виден в тёмной теме. Да и вообще с тёмной темой, по-моему, у всех приложений проблемы, её тупо никто не тестирует. На пример, в старом интерфейсе рядом с папкой число писем указывается. В тёмной теме число не видно.
        IV. Тут опишу глобальную проблему всего человечества. Сортировка писем - отделить семечки от плевел. Иной раз приходишь к Васе в такой-то отдел и говоришь - мне нужно срочно письмо где помнишь, там чувак представлял какую-то фирму, присылал на заказ чертёж корпуса "Х". И тут начинается цирк. Вася найти не может, ибо почта свалена в один котёл, без структур папок или ярлыков. А там несколько тысяч писем. Он не сортирует потому что ему "за это не доплачивают". Этот Вася начинает трогать Петю, типа помнит ли он, Петя говорит, что Люся помнит определённо. Пока Вася судорожно ищет письмо, идем с Петей к Люсе в отдел, начинаем тормошить народ - где Люся? А она уехала по корпоративным делам, но вам могут помочь бухгалтера. Идём туда начинаем перекапывать бумаги все. В этот момент приходит Люся на рабочее место, её отправляют на поиски нас… В итоге вся компания не работает, все стоят на ушах судорожно ищут письмо, пытаются помочь друг другу, кто в лес, кто по дрова… Эта выдуманная история, к сожалению, отражает то, что я видел не один десяток раз в разных компаниях и везде одно и тоже. Отсутствует структура папок в почте. А если сотрудник будет уволен, как разгребать его почту?... Что лучше, научить всех сотрудников соблюдать правила и ходить к каждому с проверками или дать админу инструмент, по которому он может эти папки настраивать для всех пользователей в своём интерфейсе? Я думаю, последнее. Но это серьёзный инструмент, который просто так не воткнёшь сходу. Да, можно решить всё в компании по-другому, да и такие ситуации тупость, но почему они постоянно происходят в разных компаниях и так часто, что мозолит глаза? Сортировка писем, это большая проблема. К примеру, Гугл попытался, но сделал выкидыш с пятью категориями в которые всё также засерается как и в одну, только чутка поменьше. Пусть, к примеру, админ видит, что "такой-то" адрес написал "кому-то" на корпоративную почту. Достаточно знать только этот адрес и что он новый в системе и там уже сортировку проводить. Помним, что я говорю о компаниях малого бизнеса, сервера обслуживать некому и некогда, дорого... Ну в этом пункте я размечтался. Достаточно начать с малого, удобной кнопки для админа =) Спустимся с небес на землю и перейдём к проблемам текущим, далее.
    c. Вообще о папках и ярлыках. Как пользователь корпоративной почты я настраиваю себе под каждого клиента папку с названием компании, это дико удобно, мне не нужно вспоминать имена, темы на которые мы разговаривали и т.д. Зашёл в папку, всё увидел. Всё бы хорошо, но далее начинаются проблемы:
        I. В правилах обработки почты необходимо сделать, что я мог отсеивать письма по домену, а не конкретной почте. К примеру, я работаю с компанией, в ней десяток отделов, сотни сотрудников и мне могут писать с любой корпоративной почты vasya@coolcompany.ru, petya@company.ru, boss@... info@... и мне нужно каждый раз лезть в правила и добавлять его в список, что он с этой компании. Я хочу, чтобы я занёс в правило @coolcompany.ru и все письма, приходящие с этого домена, перекладывались либо в папку, либо присваивался им определённый ярлык. Всё просто. Не думаю, что это стоит каких-то серьёзных трудов для реализации. Но это только начало =)
        II. О папках. Сначала пользовался папками. Было всё хорошо, пока не начал всерьёз использовать мобильник для почты. У меня много почт и гугловских и яндексовских, админских и корпоративных... Мне удобно, когда все письма я вижу с мобильника и могу определить степень важности просто отведя взгляд на секунду в сторону лежащего рядом мобильника. Телефон у меня iphone. Собственно, на нём ваше приложение работает не очень. Например, я прочитал почту с компьютера или с эпловского нативного почтового клиента (далее по тексту буду называть эпл.почта) или ещё откуда, то оно всё равно висит в уведомлениях (вверху шторка), приходится каждый раз туда лезть и чистить все уведомления от этого приложения. Также проблема если в уведомлениях нажал на любое письмо, открылось ваше приложение с этим письмом, прочитал письмо, прочитал остальные непрочитанные, выхожу из приложения и всё что я прочитал всё равно висит в уведомлениях. Опять чистить всё ручками. Вообще все мои гугловские, яндексовские и т.д. почтовые аккаунты нужно было привести к одному приложению на телефоне. И я решил, что самое то использовать эпл.почту. От сюда вытекает следующий пункт проблемы.
        III. Так вот, когда я перевёл аккаунты на эпл.почту, оказалось, что если у меня настроено правило, по которому письмо попадает в ту или иную папку, то я не получаю уведомлений вообще. Долго мучился, но тут пришёл в голову экспериенс с гугл почты. Они там всё ярлыками лупят вместо папок и причём эти ярлыки видно в эпл.почте как папки, да и уведомления приходят с них, круто ведь. Подумал немного и начал в Яндекс почте переводить всё на ярлыки, вроде от папок и не отличается, заходишь в ярлык и там вся почта по этому ярлыку или как в моём случае какой-либо компании. От сюда вытекает следующий пункт проблемы.
        IV. Ярлыки в эпл.почте не отображаются как папки, что жуть как расстроило, но деваться некуда, мне уведомления и единый почтовый клиент для всех аккаунтов важнее. В общем, если получится реализуйте, чтобы ярлыки видно было как папки, если это реально.

2. Обычная почта Яндекс. Начну, пожалуй, с другой глобальной проблемы - ненужные письма пользователям. Необходима автоматическая отписка от писем. Ежедневно у людей на телефонах вижу по несколько тысяч не прочитанных писем, будь то прохожий на улице, в метро или просто знакомый. На неделе видел человека, у которого 14000 непрочитанных писем, он побил рекорды всех, кого я видел с такой проблемой. Весь этот шлак копится на серверах, телефонах; этот шлак забивает каналы связи, потому что всем лень просто нажать кнопку отписаться. Миллионы и даже не побоюсь этого сказать миллиарды писем шлются без надобности. Они никому не нужны. Если он не открыл 100 писем подряд от одного отправителя, то и следующие 1000 он тоже не откроет. Просто отпишите его. Далее
    a. Группировка писем не по теме, а по человеку, с которым общаешься. Темы никому не нужны, этим кто-то пользуется вообще? Даже представить не могу зачем оно. Мне может 20 компаний написать тему со счётом по-разному. Чтобы я мог нормально этим пользоваться их нужно обучать писать по стандарту "Счёт Декабрь" в теме в письма… Большинству на темы вообще всё равно, они их не пишут. Я хочу видеть переписку с конкретным человеком от и до.
    Хоть мне и пришлось покинуть компанию, я всё же помогаю им иногда админить маленький Synology nas-сервер. Сейчас при смене рода деятельности я начал изучать веб разработку, запилил им сайт и вот далее, как его разместить правильно на яндексе? В яндексе на всех курсах проповедуют только как правильно задизайнить сайт, разместить рекламу, продвигать… Но как разместить на площадке то? Яндекс говорит это должны знать веб разработчики. Обращаешься к веб разработчикам на просторах интернета, они говорят - это знает только Яндекс. Т.е. оказывается к примеру то, что нужно регистрировать с www и без, а не только один. И то это узнал только от гугл, а от сюда наступает ещё целая стопка вопросов, на которые ответов не найдёшь. Одни ссылаются друг на друга, другие учат на своих площадках лепить сайты, но ни один не говорит как разместить их правильно. Прям какой-то древний секрет, который передаётся только из уст в уста. В общем туда тоже готовлю письмо. Яндекс веб мастерам. Но это уже совсем другая история… А пока я мучаюсь с почтой на телефоне, прошу обратите на это внимание. Спасибо за ваше потраченное время =)
Бондаренко Павел
14 августа 2016, 03:25
И пока не забыл в пункте 1.b.III. Я сказал за логотип компании, но не сказал зачем. Во первых портреты в корпоративной почте не устанавливаются. В приницпе и хорошо. Можно сделать так, что этот логотип в левом верхнем углу и будет портретом всех аккаунтов ПДД.
Бондаренко Павел
14 августа 2016, 03:37
Пока писал обнаружил багу тут у вас в комментариях. Какая-та проблема с блоком комментария div .y-textarea_yablogs__control. Отваливается класс _init_focused когда я пытаюсь мышкой ткнуть в левой части набранного текста. Т.е. когда я туда клацаю мышкой, фокус из окна ропадает и чтобы начать редактировать мне нужно кликнуть ещё раз в окно редактирования. :)
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2016, 14:44
Добрый день!
Павел, для интереса я даже скопировал текст Вашего письма и вставил в Word. Вышло 6 листов. :) Очень впечатляет! Спасибо за столь подробное описание!
Для осмысления содержания нам потребуется время. Не хочется ударить в грязь лицом с пояснениями или ответами. Я проконсультируюсь с коллегами по некоторым вопросам и вернусь к Вам, как только получу ответ. 
Бондаренко Павел
17 августа 2016, 01:30
    Добрый день, Тимофей!=) Я старался поменьше написать и только больные темы. Если так всерьёз засесть, то ещё много мелочей. Просто почта — это личный дом для каждого пользователя интернета. С него начинаются все коммуникации. Хочется, чтобы в моём доме всё работало на благо меня.
    Я ещё много могу написать :) К примеру, разделить процессы по вкладкам, т.е. аккаунты, не только между почтовыми аккаунтами, но и другими сервисами Яндекса. Вот у меня открыто четыре вкладки: Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер, почтовый аккаунт на которой крутится метрика с вебмастером и почта корпоративная. Значит сижу на метрике, если приходит письмо на корпоративную почту - перехожу, читаю, возвращаюсь в метрику, кликаю на то, что кликается… и она мне шьёт 403 ошибку "Доступ запрещён". Поменял почтовый аккаунт. Всё хорошо. Такая ситуация и с вебмастером. Вроде мелочь, но на протяжении всего дня начинает подзабадывать вот так видеть эту ошибку.
    Есть ощущение, что юзабилити никто не тестирует и тестированию в целом уделено мало внимания. Но я уверен, что команда Яндекса лучшая, все молодцы и хорошо работают. =)
    А ещё вот люди перестали понимать отличие справки (help) от руководства (guide). Это касается всего веба вбольшей степени, а веб как говорится, заразная вещь. Поэтому это начинает лезть во все щели. Справка нужна только тогда, когда ты затрудняешься вспомнить за что отвечает та или иная функция в приложении. Лезешь в справку и уточняешь. Руководство же ведёт тебя от самых азов до конца шаг за шагом. После руководства у вас не должно остаться вопросов по сервису/приложению в принципе. Вообще никаких. Лёгкий способ проверить - берёте свеженаписанное руководство и отдаёте человеку, вообще отдалённому от этой темы чуть более чем полностью. Если человек после прочтения не задал вопросов - поздравляю, вы написали идеальное руководство ^_^ Ах да, видео инструкции пишутся лишь в том случае, если текст + картинки (скриншоты) не могут объяснить суть дела. И только в этом случае, а делать двухминутное видео как-то жирно, когда достаточно пару скриншотов на 200кб и текста на пару кб.
Вот опять настрочил. Я больше так не буду. =)
vladimir.butov.gukovo
14 августа 2016, 07:49
Почему у меня перестала работать полная версия, работает только лёгкая версия.
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2016, 14:17
Владимир, добрый день!
Причин может быть множество. 
Чтобы исключить проблемы с браузером, попробуйте, пожалуйста, открыть ящик через любой другой (например, скачать можно тут https://browsers.yandex.ru ). Если не поможет, пожалуйста, сообщите мне!

Дмитрий Барабаш
15 августа 2016, 15:13
Удобное приложение
vaselonkkola
15 августа 2016, 15:20
Мне нравится очень оригинально придумано
Сергей Амирбекяaн
15 августа 2016, 20:23
Почему,почта

Тимофей, служба поддержки
16 августа 2016, 14:18
Сергей, добрый день!
Кажется, Вы чем-то хотели поделиться? Мы можем чем-то помочь?
yulya.mizukina
16 августа 2016, 13:40
Добрый день. Скажите пожалуйста как я могу изменить свой пароль на Яндекс почте? Спасибо.
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2016, 14:19
Добрый день, Юлия!
Изменить пароль можно в Паспорте, на странице https://passport.yandex.ru/profile/password .
koment20
17 августа 2016, 01:05
Здравствуйте,можно ли восстановить письма за пршедшие месяцы?.Вдруг понадобились.
Тимофей, служба поддержки
17 августа 2016, 15:38
Добрый день!
Сожалею, но технической возможности восстановить удалённые письма нет.
Александр Кузнецов
18 августа 2016, 13:46
Как в мобильном приложении объединить разные почтовые ящики в одном
Тимофей, служба поддержки
23 августа 2016, 12:33
Александр, добрый день!
Чтобы добавить аккаунт, необходимо зайти в меню приложения - Настройки - Управление аккаунтами - Добавить ящик.
Александр Кузнецов
23 августа 2016, 14:37
Александр Кузнецов,
Почта MAIL RAMBLER и тд не добавляются. И ящиков яндекс получается два. Их проверять надо отдельно. А как объединить-то их?
putech-pena
18 августа 2016, 14:07
Почему я не могу как раньше в поисковике найти нужные мне контакты? Показывает только если этот контакт засветился в августе. Вручную перебирать все письма за последние несколько лет?
Тимофей, служба поддержки
23 августа 2016, 12:34
Добрый день!
Такое поведение поиска похоже на ошибку.
Передали Ваше сообщение коллегам. С Вами обязательно свяжутся в ближайшее время.
spb@globemedia.ru
19 августа 2016, 22:33
Добавьте пож-та функцию поиска писем от данного контакта по нажатию горячей клавиши.
Кликнул на письмо - затем на клавишу - "найти все письма от данного контакта".
К примеру в Opera mail данная функция удобно реализована горячей клавишей Е (eng). Когда у тебя сотни переписок, данная функция очень нужна. А сейчас приходится каждый раз вбивать email в поиск.
Тимофей, служба поддержки
23 августа 2016, 12:34
Добрый день!
Спасибо, обязательно подумаем!
Сергей Амирбекяaн
20 августа 2016, 01:33
у меня проблема,моя почта yande,усторела я не могу связать почту в windows yandex,получаю ответ что усторела почта а отбелно работает!
Тимофей, служба поддержки
23 августа 2016, 12:35
Добрый день!
Не могли бы Вы точно процитировать текст ошибки? Правильно ли я понимаю, что ошибка происходит при входе в ящик?
Rassolof
21 августа 2016, 06:01
Лично мне не хватает в мобильной версии заданого количества писем на странице. Чтобы они не шли и не грузились сплошным потоком... А так, всё в норме. Много лет уже пользуюсь... Моя самая первая почта в жизни.
Тимофей, служба поддержки
23 августа 2016, 12:36
Добрый день!
А чем удобно количество писем? Не могли бы Вы рассказать? Как таковых, страниц в мобильной версии, действительно, нет.
Rassolof
23 августа 2016, 17:38
Тимофей, служба поддержки,
Мне просто кажется что так удобнее. Прочитал, выделил все письма на странице и удалил. Следущая... и т.д. Но когда поток идёт - то либо все в потоке выделяй и удаляй, либо по одному... А у меня 200 в час бывает...
Тимофей, служба поддержки
24 августа 2016, 14:48
Спасибо за разъяснения! 
tmg.morozowa2016
22 августа 2016, 14:39
после замены операцыонной системы нет доступа по моему адресу на почту и не могу .зарегистрироваться по новому
Тимофей, служба поддержки
23 августа 2016, 13:12
Добрый день!
Попробуйте, пожалуайста, восстановить доступ к ящику с помощью ссылки "Забыл пароль", которая появляется под формой ввода логина и пароля.
olga samsonova
24 августа 2016, 23:46
ia xohy vernyt  mou emeil ne mogy voutu v svoiu pohty
Тимофей, служба поддержки
29 августа 2016, 13:36
Добрый день, Ольга!
Пробовали ли Вы воспользоваться ссылкой "Забыл пароль" при входе?
avto-sintez1
26 августа 2016, 15:12
Пропали все письма входящие и исходящие с одним адресатом?!!
И таких адресатов несколько!
Тимофей, служба поддержки
29 августа 2016, 13:37
Добрый день!
Рекомендуем проверить письма в "Удалённых". Если их там нет, увы, восстановить их не получится. Если письма Вы не удаляли самостоятельно, настоятельно рекомендуем сменить пароль и проверить компьютер на вирусы.
avto-sintez1
29 августа 2016, 13:57
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день!
Очень странно но после моего сообщения о проблеме, письма каким то образом появились! Это у вас скорей всего проблемы с вирусами!
Тимофей, служба поддержки
29 августа 2016, 17:09
Добрый день!
У нас ничего не менялось. Возможно, у Вас просто был свёрнут список папок или же Вы зашли в другой аккаунт. 
avto-sintez1
7 сентября 2016, 17:04
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день!
В том то и дело папки не были свернуты! Находились в том же аккаунте! После того как Вам отправили письмо некоторые письма появились, но не все! Их никто не удалял. Нам нужно срочно востановить их! Что у Вас происходит с сервером?!
Тимофей, служба поддержки
7 сентября 2016, 17:33
Обратитесь, пожалуйста, непосредственно в техподдержку внизу страницы https://yandex.ru/support/mail-new/new-interface-concept_wrong-displaying.xml#new-interface-concept_wrong-displaying . Коллеги Вам обязательно ответят и будут держать в курсе решения ошибки.
Игорь Л.
28 августа 2016, 21:40
Добрый вечер! Вот уже 2 месяца после обновления моего huawei mediapad x2 до android 6.0 не работает мобильное приложение Яндекс почты. Вынужден через браузер заходить. Может все же можно что-то сделать?
Тимофей, служба поддержки
29 августа 2016, 13:38
Добрый день!
Пожалуйста, не могли бы Вы уточнить, что имеется в виду под словами "не работает"? Как выглядит ошибка?
Игорь Л.
29 августа 2016, 19:46
Тимофей, служба поддержки,
Ошибка выглядит так: при введении пароля просто выбрасывает на страничку где снова нужно ввести пароль. И так до бесконечности.
Тимофей, служба поддержки
30 августа 2016, 19:37
Добрый день!
Возможно, ошибка связана со сбоем браузера. Если это так, то чистка cookies и кэша может её устранить. Попробуйте, пожалуйста!
Об удалении cookies можно прочитать на https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cookies.xml .
Об удалении кэша – на https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-cache.xml .
bmy74
30 августа 2016, 06:06
Добрый день, Яндекс.Разработчики.
Скажите, планируется ли выход почтового клиента для Windows Phone 10?
Тимофей, служба поддержки
30 августа 2016, 18:53
Добрый день!
Пока не планируется. 
bmy74
30 августа 2016, 20:20
Тимофей, служба поддержки,
Очень жаль. Жаль. Очень.
Тимофей, служба поддержки
30 августа 2016, 21:56
А пробовали ли Вы нашу тач-версию? Она очень похожа на приложение!
maxbornhoft
30 августа 2016, 13:01
Добрый день, и во-первых СПАСИБО яндексу за почту! В силу специфики работы, я активно пользуюсь 3-мя почтовыми службами (две на разных работах и одно личная) -  gmail.com, mail.ru и mail.yandex.ru. Однозначно голосую за Yandex - лучший интерфейс и возможности!
Теперь мой вопрос:  у gmaila сравнительно недавно появилась кнопка "Undo send = Отозвать письмо". Это простая функция, реализованная как задержка физической отправки письма на 5-10 секунд. Но эта функция ОЧЕНЬ полезна, если случайно нажал на клавишу отправки письма. У меня это происходит один-два раза в месяц, и отправляется незаконченное письмо. Это не то, чтобы часто, зато болезненно :)   Призываю сделать аналогичную функцию "Отозвать письмо" в yandexe.  
Еще раз спасибо и успехов всей команде!

Тимофей, служба поддержки
30 августа 2016, 19:38
Добрый день! 
Такой возможности пока нет. Призыв адресовали прямо команде! :) 
graduz
5 сентября 2016, 21:43
простите, что не по теме, но последние несколько часов при попытке отправить новое письмо (или пересылке), всплывает окно "Произошла ошибка Sending data failed".
Новые письма также не приходят на почту
Тимофей, служба поддержки
7 сентября 2016, 17:34
Добрый день!
Сейчас всё должно работать нормально. В указанное Вами время у нас проходили тех. работы, которые могли влиять на отправку.
Виктория
6 сентября 2016, 08:50
Расскажите мне детальнее об этой службе
Тимофей, служба поддержки
7 сентября 2016, 17:34
Добрый день!
А что именно Вас интересует? 
ole-batall
15 сентября 2016, 07:17
Подскажите как убрать тему, не поставить другую, а именно убрать? В яндекс почте.
Тимофей, служба поддержки
21 октября 2016, 12:44
Добрый день!
Убрать тему совсем не получится. Могу предложить Вам выбрать тему "Цветная". Именно эта тема устанавливается в ящике при его создании по умолчанию. 
meleh74
18 сентября 2016, 10:20
Когда появится мобильная версия на Windows 10?
Тимофей, служба поддержки
18 ноября 2016, 16:38
Добрый день! 
Пока в планах такого нет. В качестве альтернативы могу предложить тач-версию https://mail.yandex.ru/touch .
smislova.valia
20 сентября 2016, 09:36
Я ещё не пользовалась, поэтому с комментарием чуть позже...
kolbasko.tatyana
22 сентября 2016, 23:02
у  меня  нет  мобильного  телефона  и  мобильная  яндекс  почта  мне  не  нужна,  но  она  у  меня  стоит  как  её  удалить ?
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:33
Добрый день!
Увы, не совсем понимаю вопроса. Вы бы хотели удалить ящик?
pokki
23 сентября 2016, 20:39
У меня почему-то не удаляются письма в яндекс-почте с айпада.
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:34
Добрый день!
Пожалуйста, опишите подробней, что именно Вы делаете и каким образом удаляете письма? Куда они перемещаются после нажатия на кнопку удаления?
pokki
30 сентября 2016, 20:16
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день!
Проблема, когда я захожу в почту с айпада. Браузер Сафари, Яндекс. 
В папке Входящие помечаю письма к удалению галочками, потом нажимаю кнопку Удалить.
Письма не удаляются. Тогда перезагружаю страницу и они после этого исчезают.
Тимофей, служба поддержки
18 ноября 2016, 15:36
Добрый день! 
Верно ли я понял, что Вы используете мобильную версию Почты https://mail.yandex.ru/touch ? Если проблема все еще есть, пожалуйста, сообщите, о ней на странице https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/new-interface-concept.xml (внизу ссылка "Моего вопроса нет в списке"). Коллеги из технической поддержки обязательно помогут. 
andrezubarew
2 октября 2016, 05:00
Хорошо будем учиться
urs1@pcmeb.ru
6 октября 2016, 17:16
Добрый вечер. Возможно ли с вашей помощью вернуть ВСЕ удаленные письма с входящих и очищенных из корзины под чистую. Очень нужно!!!! Все письма по работе были. Без них сейчас сложно. Помогите)))))
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 20:05
Здесь я Вам помочь не смогу, увы:( Если писем в корзине не осталось, то их уже технически невозможно восстановить.
malkoff.sasha2015
27 октября 2016, 11:07
Немного тормозит клавиатура, не знаю причину, а перевод профессиональный, спасибо!
Тимофей, служба поддержки
27 октября 2016, 18:28
Добрый вечер! А клавиатура у вас тормозит только в приложении Яндекс.Почты или такое просто случается на вашем устройстве, вне зависимости от приложения, в котором используется клавиатура? Если тормозит только в нашем приложении, то не могли бы вы уточнить - при каких-то конкретных действиях или особой закономерности, когда это происходит, вы не замечали? За мнение о переводе - спасибо вам:)
Night Cafe
2 ноября 2016, 10:34
Сделайте группировку по отправителю
Тимофей, служба поддержки
14 ноября 2016, 18:00
Добрый день!
Мы помним про данное пожелание. 
milana.buevitch
2 декабря 2016, 11:05
Тимофей, служба поддержки,
З здравствуйте а вы где работаеите
natalya.vitske
22 декабря 2016, 23:11
Где все мои письма???Несколько дней не могла проверить почту(лежала в больнице,делали операцию)сегодня зашла и увидела что вся моя корреспонденция пропала!А вместе с ней и важные результаты анализов и многое другое не менее важное!
Тимофей, служба поддержки
23 декабря 2016, 13:25
Добрый день!
Проверьте, есть ли письма в папке "Удаленные"? Только в этом случае их удастся восстановить. Вероятнее всего, к Вашему ящику получил доступ злоумышленник и удалил письма. Проверить это можно по IP-адресам из журнала посещений: https://yandex.ru/support/mail/security.xml#journal .

Если в нем есть чужие адреса, то настоятельно рекомендую Вам воспользоваться рекомендациями со страницы https://yandex.ru/support/passport/security.html , а более подробно о пропавших письмах можно узнать по ссылке https://yandex.ru/support/mail-new/web/security.xml .
vdrugov
25 декабря 2016, 00:50
По неосторожности удалил важное письмо, а потом еще и папку "удаленные" почистил, можно ли восстановить?
Тимофей, служба поддержки
26 декабря 2016, 16:16
Добрый день!
Мы не храним удаленные данные на сервере. К сожалению, такие письма не восстановить. 
ser89651759546
26 декабря 2016, 19:12
Зачем захламлять ненужными помсланиями!Устройство переполняетмя!
Память маленькая,зависает планшет!
Тимофей, служба поддержки
27 декабря 2016, 15:34
Добрый день!
Я верно понял, что память Вашего устройства переполняется из-за загружаемых писем? Не могли бы Вы уточнить операционную систему Вашего устройства? 
ser89651759546
27 декабря 2016, 21:34
Тимофей, служба поддержки,
У меня старый Андроид 4.2.2


Планшет Телефункен
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2016, 16:07
Добрый день!
В таком случае Вы можете ограничить размер занимаемой приложением памяти (Настройки приложения - Общие настройки - Размер кэша) или отключить фоновую синхронизацию  (Настройки - нажать на нужный аккаунт и выбрать нужное значение для каждой папки). 
mixnem
2 января 2017, 17:52
А можно ли востановить всю почту с момента регистрации? Когда то удолил вложенный архив с медиа и очистил корзину.я где то слышал что у вас на сервере всё остаётся 
Тимофей, служба поддержки
9 января 2017, 15:19
Добрый день!
Удаленные данные не хранятся на сервере. Восстановить письма, увы, не получится. 
Gokerson
7 января 2017, 23:00
Сделайте пожалуйста темную тему! На Яндекс.Музыке сделали же)
Тимофей, служба поддержки
13 января 2017, 14:13
Добрый день!
Передал Ваше пожеланием команде мобильной Почты. :)
lescha.smetanin2016
20 января 2017, 21:16
На андроиде почта тупит ужасно а в браузере Яндекс видео не работает когда делаеш на весь экран
Тимофей, служба поддержки
23 января 2017, 16:16
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, при каких конкретно действиях приложение тупит?
А на каком именно сайте Вы просматриваете видео? Относительно проблем в Браузере, пожалуйста, напишите нам через форму на странице https://yandex.ru/support/yabrowser/troubleshooting/troubleshooting.xml .

lescha.smetanin2016
23 января 2017, 18:08
Тимофей, служба поддержки,
Добрый вечер при воспроизведения Яндекс видео
Тимофей, служба поддержки
27 января 2017, 14:59
Добрый день!
Относительно сервиса Яндекс.Видео попробуйте, пожалуйста, обратиться к коллегам из службы поддержки со страницы https://yandex.ru/support/video/troubleshooting.xml . 
nad.mart2017
27 января 2017, 00:33
Я удалила сообщения с почты а сейчас хотела бы их восстановить возможно ли это
Тимофей, служба поддержки
27 января 2017, 18:45
Добрый день!
Если писем нет в папке "Удаленные", то восстановить их невозможно технически. 
o.kvitka
27 марта 2017, 12:44
Можно избавиться от уведомлений от сети "Одноклассники"на почту?

Тимофей, служба поддержки
27 марта 2017, 18:42
Добрый день!
Внизу письма должна быть кнопка "Отписаться". Попробуйте, пожалуйста, воспользоваться ей.
sflashg
12 апреля 2017, 07:09
потянуть письмо в лево и оно будет удаленно, а с подтверждением? а то с непревычки на косячишь и удалишь того чего не следует
Тимофей, служба поддержки
12 апреля 2017, 18:40
Письмо можно вернуть из папки Удалённые, куда оно попадет, если удалить письмо таким образом. Однако благодарю, Ваше пожелание мы примем к сведению, я передам его разработчикам!
weter4331
22 апреля 2017, 17:44
Однажды отправил видео а потом удалил у себя из папки отправленных. Можно восстановить это видео?
Тимофей, служба поддержки
24 апреля 2017, 16:24
Увы, если письма нет в папке "Удалённые", то восстановить видео не получится. 
Удалённый пользователь
19 мая 2017, 09:02
как в яндекс почта отозвать письмо?
Тимофей, служба поддержки
19 мая 2017, 14:09
Добрый день!
Такой возможности в Почте нет. 
sashalebe2017
31 мая 2017, 20:29
Как удалить почтовый 
Ящик
Тимофей, служба поддержки
2 июня 2017, 17:00
Добрый день!

если несложно, расскажите почему Вы хотели бы удалить ящик Возможно, я смогу помочь решить вопросы, что у Вас возникли.

Чтобы удалить почтовый ящик, необходимо зайти в Настройки - Все настройки - перейдите по ссылке «Удалить». 
Тавырышч Чэ
9 июля 2017, 18:14
Интересует такая функция, как задержка отправки письма. Пример: письмо написали, нажали кнопку "отправить" и в течении выставленного интервала 5,10,15 секунд письмо ещё можно отозвать, по типу как на гугловском сервисе. Планируется ли ввести такую фишку? На Яндексе её очень не хватает.
Тимофей, служба поддержки
10 июля 2017, 21:23
Добрый день!
Это отличная мысль! Я передал Ваше пожелание команде сервиса. 
info@total01.ru
30 ноября 2017, 13:58
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день! Уточните, уже заработала данная функция?
Тимофей, служба поддержки
4 декабря 2017, 13:53
Добрый день! 


К сожалению, пока не заработала. Напомню разработчикам об этой идее.
pasoul
16 ноября 2017, 12:43
Доброго дня!
Имеется проблема в работе приложения на устройстве Xiaomi Redmi 4 Pro. Почему-то не удаляются письма. Верней, они удаляются из мобильного клиента и не отображаются там, а когда захожу через ноутбук - все удалённые письма остаются на месте. Магия какая-то.
Тимофей, служба поддержки
28 ноября 2017, 16:57
Добрый вечер! 


Пожалуйста,  с помощью кнопки «Обратная связь» внизу страницы https://yandex.ru/support/mail-new/mail-clients.html пришлите нам пошаговые скриншоты удаления писем из приложения, а также наличие этих писем в ящике в веб-версии даже после удаления. Это поможет нам лучше разобраться в ситуации. Спасибо! 
hkora
26 января 2018, 00:25
Добрый день! Подскажите, а как в мобильной версии можно использовать шаблоны писем? Заходить каждый раз и отправлять из папки Шаблоны? Или есть возможность при написании нового письма обращаться к шаблонам, как в браузерной версии?
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2018, 18:45
Добрый вечер! 


Пока в мобильной версии можно отправлять шаблоны только из папки «Шаблоны». Передам команде идею о добавлении выбора шаблона при создании письма. Спасибо! 
Alkoc
2 мая, 08:56
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как удалять письма по несколько штук? Меня интересует как это делается на iPhone8+. Заранее благодарю!
vgolod@grtor.ru
20 сентября, 13:39
А как можно отменить случайно или ошибочно отправленное сообщение?