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Новые цвета Яндекс.Почты

Скорее всего, вы уже заметили, что в Яндекс.Почте портреты отправителей начали выделяться разными цветами. Мы разработали это деление специально, чтобы было легче ориентироваться между письмами людей и разными рассылками компаний. Каждый отправитель получает определённый цвет и инициалы, что позволяет не читать каждый раз всё имя в списке целиком. Рассылка получает одну букву и свой закреплённый для отправителя цвет. Например, Андрей Андреев будет обозначен зелёной аватаркой и инициалами АА. Для рассылки от магазина Берёзка будет цветной портрет с буквой Б. Пока аватарки видно только в полной веб-версии, но в будущем они будут одинаковыми как на компьютере, так и на телефоне. 

103 комментария
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Андрей
9 февраля 2018, 15:45
Теперь контакты без аватарки более заметны, чем контакты с фото. Если бы в настройках была функция вернуть старые серенькие кружки - я бы ее включил.
Тимофей, служба поддержки
9 февраля 2018, 15:51
Добрый день! 


Спасибо, что поделились с нами Вашими наблюдениями. 
Могу предложить отключить портреты полностью — это можно сделать в настройках прочих параметров. Подойдёт ли такой вариант? 
Андрей
9 февраля 2018, 17:21
Тимофей, служба поддержки,
Не, так хуже. Можно привыкнуть и к цветным иконкам, это не проблема. Но все же, нововведение неоднозначное.
Вы еще учтите, что больше половины писем в ящике - от различных сервисов и интернет-магазинов. У большинства из них есть фирменные цвета. А вы подбираете им случайные. Так получается, что магазины "красного цвета" в ящике выглядят зелеными или синими и т.д. Это тоже портит впечатление и дезориентирует.
Тимофей, служба поддержки
9 февраля 2018, 18:27
Для магазинов мы подбираем цвета на основе логотипов, которые берём в поиске. 
Если же Вы уверены, что цвета определяются неправильно, пожалуйста, через форму на странице https://yandex.ru/support/mail/web/mailbox/letter-list.html пришлите нам примеры. Обязательно разберёмся.
Комментарий удалён
Тимофей, служба поддержки
9 февраля 2018, 18:17
Добрый вечер! 


Сожалеем, что привыкнуть было сложно, но очень рады, что теперь Вы оценили удобство! 
Никита
9 февраля 2018, 16:37
Спасибо. А когда появится поиск в календаре? 
Тимофей, служба поддержки
9 февраля 2018, 18:18
Добрый вечер! 


Увы, не могу ничего сказать по этому поводу. Но Ваше пожелание команде Календаря передал. 
avmaksimov
9 февраля 2018, 17:16
А вы не думали об анонимайзерах почты , по аналогии, с функцией mail.ru? Типа алиаса для избавления от спама.
Тимофей, служба поддержки
22 февраля 2018, 16:46
Добрый день!


Думали, но пока ничего не решили. Передам Ваше обращение как +1 голос за повторное поднятие вопроса. 
Raivo Ristinen
9 февраля 2018, 18:28
Когда доведёте до production синхронизацию контактов со смартфонами? carddav.yandex.ru работает не первый год, но явно из-под полы как-то, неофициально, да и достаточно примитивно.
Тимофей, служба поддержки
22 февраля 2018, 16:48
Добрый день! 


Понимаем, что контакты требуют доработки. Передам Ваш вопрос команде Почты, пока ничего конкретного сказать не могу. 
uksusoff
9 февраля 2018, 18:56
Наоборот очень сильно отвлекает :(
Тимофей, служба поддержки
12 февраля 2018, 11:40
uksusoff,
здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, от чего именно отвлекает навигация?
uksusoff
12 февраля 2018, 12:06
Тимофей, служба поддержки,
в основном от заголовка письма. Сначала видно этот светофор из аватарок, а потом уже тему.
Обновлено 12 февраля 2018, 12:07
Тимофей, служба поддержки
22 февраля 2018, 20:28
Добрый вечер! 


В таком случае в настройках прочих параметров https://mail.yandex.ru/?#setup/other могу предложить отключить галочку «показывать портреты отправителей». Тогда цветные иконки полностью пропадут. Подойдёт ли такой вариант? 
wireinet
9 февраля 2018, 22:56
Вы, пожалуйста, сделайте поддержку адаптивных писем, чем иконки перекрашивать...я с этим работаю, много недовольных по этому поводу...
Тимофей, служба поддержки
22 февраля 2018, 20:42
Добрый вечер! 


За иконки и отображение писем отвечают разные команды. 


Пожалуйста, уточните, на основе чего Вы делаете адаптив писем? Что именно не поддерживается в Яндекс.Почте? 
wireinet
23 февраля 2018, 02:02
Тимофей, служба поддержки,
Здравствуйте Тимофей! Адаптив на основе медиа запросов...Понятно что разные команды отвечают...просто представился случай написать в блог..подходящей темы не было, а ситуация с письмами была. Если не против - могу скинуть как выглядит адаптивное письмо в интерфейсе яндекс-почты...я думал вы в курсе...сейчас поддержка медиа запросов у гмаил появилась и еще у некоторых, отстает только яндекс и рамблер. Дайте почту куда выслать.
an12r
14 февраля 2018, 18:00
Да сделайте настройки возврата к старым значкам, а то реже глаза, как апельсин на фоне снега, для севера пойдет - там нехватка цвета, а я люблю умеренно и спокойно , неброско в глаза. Тема а-ля майкрософт это убожество и следовать в этом направлении, я считаю плохим тоном. У Яндекса должн быть свой неповторимый красивый стиль. И вообще а что вам стоит объявить конкурс на создание значка пользователями. Предложить в качестве награды к примеру что нибудь из платных севисов со сроком (вечно-навсегда)(100 гигабайт на яндекс-диске).И примеры присылаемых значков размещать где-нибудь чтобы все видели и голосовали. Вот и все , и голову ломать не надо все сделают в лучшем виде для вас, и все будут довольны.
Тимофей, служба поддержки
22 февраля 2018, 20:58
Добрый вечер! 


Интересная задумка с народным голосованием, обязательно её рассмотрим. А пока можете отключить иконки около писем полностью. Для этого перейдите в настройки прочих параметров https://mail.yandex.ru/?#setup/other и снимите галочку «показывать портреты отправителей». Станет ли лучше? 
illuzoniya
19 февраля 2018, 21:52
Добрый вечер! Не могу понять что со мной не так. Я поставил портреты в почте для своего домена. Картинка появилась. Если я отправляю почту на ящики Яндекса, то мой портрет видно. Если отправляю письмо на другие почтовые сервисы, портрета не видно, просто кружок с двумя буквами.


В чём проблема, раньше всё работало, до обновления...
Тимофей, служба поддержки
22 февраля 2018, 20:59
Добрый вечер! 


Пожалуйста, уточните, где Вы устанавливали портрет? 
illuzoniya
6 марта 2018, 18:24
Тимофей, служба поддержки,
Я установил в разделе "Все настройки - Личные данные, портрет и подпись"... Поставил логотип вот http://joxi.ru/Y2LjGejF9aPNVr  - всё встало... Отправляю письмо, у того, кто принимает нет портрета http://joxi.ru/4Ak3xz3syZp44A .. раньше всё работало как надо.


Так же поставил портрет в настройках паспорта для домена... 
Тимофей, служба поддержки
7 марта 2018, 16:36
Добрый день! 


Попробуйте, пожалуйста, загрузить портрет в настройках аккаунта https://passport.yandex.ru/profile . Если это не поможет, проблема может быть в почтовом сервисе получателя. 
shop@sportse.ru
21 февраля 2018, 10:12
Ребят, верните пожалуйста адаптивную почту, зачем ее сделали узкой? Верните хотя бы в настройках. Очень неудобно стало.. На широкоформатных мониторах используется лишь 80% рабочего пространства теперь.
illuzoniya
21 февраля 2018, 10:25
shop@sportse.ru,
Я поставил тему (оформление) с погодой и у меня на весь экран почта стала как раньше...
Обновлено 21 февраля 2018, 10:25
Тимофей, служба поддержки
22 февраля 2018, 21:15
Добрый вечер! 


Сейчас вернули возможность растянуть Почту по ширине. Проверьте, пожалуйста!
TS Support
21 февраля 2018, 16:23
Здравствуйте!
Вот, вот сейчас очень круто, приятно выделили поле поиска, кнопки и активную папку слева серым цветом, не меняйте))
Сделайте пожалуйста возможность выводить дерево меток в сайдбаре справа, у меня очень много меток и папок, я замучился скроллить, тем более на 4K монике места хватает с запасом, когда много меток справа было бы удобней.

https://s.mail.ru/MLgK/RobZxfjAc
Тимофей, служба поддержки
22 февраля 2018, 21:16
Добрый вечер! 


Интересная идея, спасибо за предложение! Рассмотрим вместе с командой. 
Комментарий удалён
Тимофей, служба поддержки
27 февраля 2018, 14:18
Добрый день!
Речь идёт о каких-то конкретных папках?  Обычно письма могут "доходить" в течение нескольких суток. 
zutyn
27 февраля 2018, 09:20
Верните сортировку по алфавиту, пожалуйста. 
Постоянно нужна возможность  отсортировать все новые письма в алфавитном порядке. Раньше эта функция была, а потом зачем-то отключили. 
Очевидно, что возможностями поиска все проблемы сортировки не решаются. 
Тимофей, служба поддержки
27 февраля 2018, 14:19
Здравствуйте!
Команде пожелание передали. Пока, увы, сказать ничего не можем.
olegbakhur67@tut.by
27 февраля 2018, 23:12
вы задрали, как зайти в свою почту на tut.by

yuliya-vazhgurova
1 марта 2018, 17:27
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, что не так? Вы видите какие-то ошибки?
Тимофей, служба поддержки
5 марта 2018, 17:22
Добрый вечер! 


Пожалуйста, расскажите, какая проблема возникает? 
AlexisCh73
2 марта 2018, 21:38
А у меня портреты не выделяются разными цветами в мобильной версии почты. Приложение обновлено. В чем причина? В полной версии на компьютере выделяются
Тимофей, служба поддержки
7 марта 2018, 16:44
Добрый день! 


Простите, что долго не отвечал. В приложении пока нет цветных портретов, но в будущем мы обязательно добавим их и там. Спасибо за Ваш интерес!
vavan@tut.by
9 апреля 2018, 10:01
Тимофей, служба поддержки,
у меня недавно приложение отображало цветные значки. Я уж обрадовался, но после очередного обновления эта фишка пропала :( хочу вернуть...
Тимофей, служба поддержки
11 апреля 2018, 10:51
Добрый день! 


Скоро обязательно вернём! 
Никита
6 марта 2018, 15:45
Стоит ли ожидать развития почты, в том числе в плане дополнительных функций? Раньше была интересная особенность, когда по карточке контакта предоставлялась краткая информация из соц.сетей, но почему-то эту возможность убрали.
Тимофей, служба поддержки
7 марта 2018, 16:27
Добрый вечер! 


Да, функционал пока не добавлен в текущую версию Яндекс.Почты. Передам Ваше пожелание команде. 
Мы не стоим на месте, у нас всегда появляется что-то новое. Следите за нашими новостями! 
Никита
7 марта 2018, 21:12
Тимофей, служба поддержки,
 В том числе ещё одна функция почему-то пропала (забыта). Раньше при наведении или открытии карточки отправителя и если это была организация, то автоматически подтягивались данные с яндекс карт и информация об этой организации. Между делом вспоминается статья на хабре о "переезде яндекс почты", может с этим связано отсутствие ранее заявленных и ныне отсутствующих функций? Между прочем в разделе помощи к яндекс почте до сих пор существуют описания отсутствующих в настоящее время функций.
Тимофей, служба поддержки
4 апреля 2018, 17:09
Добрый день! 


Спасибо, что обратили внимание на неактуальную информацию в Помощи по Почте. Всё исправим. 


Что касается информации об организации в карточке контакта — мы действительно пока решили убрать такой функционал. Передам разработчикам, что Вам его не хватает, чтобы они задумались о его возвращении. 
Александр
7 марта 2018, 20:24
Смотрю, сейчас немного обновился интерфейс у почты? Нравится, спасибо) Хотя, если отключить отображение первой строчки письма и открытие письма в списке писем, то разворачивание цепочки в этом самом списке писем абсолютно глупо выглядит и невозможно ориентироваться в таком случае по цепочке. Без скриншота сложно объяснить. Уже несколько раз писал об этом, в том числе и в тп (вроде бы это был Ticket#17021514420414796 или Ticket#17061411332766425 не помню), но факт в том, что год прошел, а воз и ныне там :(
Тимофей, служба поддержки
4 апреля 2018, 17:06
Добрый день! 


Рады, что обновления Вам понравились! 


Спасибо, что напомнили нам о проблеме. Передал замечание разработчикам ещё раз. 
vladsmu
13 марта 2018, 20:58
Электронная почта перестала работать. как бы слинять с этого браузера. Сплошная реклама мешающая читать. Все отвратительно стало. 30 лет все работало, а теперь постоянно все не работает.  
Тимофей, служба поддержки
4 апреля 2018, 17:37
Добрый день! 


Пожалуйста, уточните, что именно не работает? Какие возникают ошибки? Что Вы при этом делаете? 


Отключить рекламу можно в настройках прочих параметров https://mail.yandex.ru/?#setup/other . Снимите галочку «Показывать ... рекламу» и сохраните изменения. 
vladsmu
13 марта 2018, 21:00
Почему комментарий не опубликовали. Страшно? 
avmaksimov
14 марта 2018, 15:58
Не хватает возможности сохранять вложение, как "Сохранить как..." и указывать, куда именно надо сохранить.
Тимофей, служба поддержки
4 апреля 2018, 17:48
Добрый день! 


Спасибо за идею, передал её команде!
A900450
14 марта 2018, 17:18
Добрый день! Раскраска аватарок добралась и до моего аккаунта. Честного говоря, так себе... ((( Смотрел как-то ящик на mail.ru (там такая раскраска давно) и думал - хорошо у Яндекса такого светофора нет. Теперь появился((
Тимофей, служба поддержки
5 апреля 2018, 16:40
Добрый день!
Могу предложить Вам полностью отключить портреты. Для этого в настройках по ссылке https://mail.yandex.ru/?#setup/other снимите галочку «показывать портреты отправителей» и сохраните изменения. Станет ли лучше? 
Knolirina
14 марта 2018, 22:58
Господи, это ад какой-то.  Сделайте хотя бы выбор для людей.  Чтобы был серый вариант как раньше и этот для тех кому нужно. Эти разноцветные иконки очень сильно отвлекают от сообщений и не дают нормально сконцентрироваться! Я работаю с почтой каждый день. Прямо сегодня возникли мысли вообще почту удалить и перейти на другой сервис. 
klistrod
28 марта 2018, 14:46
Knolirina,
Такая же фигня, странное и неудобное новшество.
Тимофей, служба поддержки
5 апреля 2018, 16:40
Добрый день!


Попробуйте в настройках по ссылке https://mail.yandex.ru/?#setup/other снять галочку «показывать портреты отправителей» и сохранить изменения. Станет ли лучше? 
gtot
15 марта 2018, 00:54
Цветные иконки конечно полный треш в нашем случае.  
Специально стояла обычная белая тема, так как в почту подключены три ящика для саппорта и в них, представьте себе, люди работаю. 
Пишут на саппорт, как вы понимаете другие люди, причем не знакомые и постоянно разные, и  список писем "размалевый" иконками разных цветов. Ориентироваться в цветах  нереально и не нужно.


В офисе пошла шутка "Ну что прошел тест на дальтонизм, отличаешь по цвету Ивановых?"


Легкая версия не вариант - очень неудобная. Тема без отображения письма справа или снизу тоже не катит.


Сделайте плиз нейтральную "черно-бело-серую тему" без цветных излишеств... . 
Тимофей, служба поддержки
5 апреля 2018, 16:41
Добрый день! 


Спасибо за подробный отзыв, передал его команде. 


Могу предложить Вам полностью отключить портреты. Для этого в настройках по ссылке https://mail.yandex.ru/?#setup/other снимите галочку «показывать портреты отправителей» и сохраните изменения. 


Как Вам такой вариант? 
Support.Fleettools
5 апреля 2018, 17:12
Тимофей, служба поддержки,
так я вам такой вариант и пытался описать. Портреты отключены, при этом у всех цветные  иконки (кружочки  с буквами) и пользы от них нет, так как в почте 1000 разных писем от разных людей.
Тимофей, служба поддержки
6 апреля 2018, 14:42
Добрый день! 


В том варианте, который я предлагаю, цветных иконок тоже быть не должно. Попробуйте, пожалуйста!
Salias-Konstant
15 марта 2018, 04:19
Теперь моя почта ЛГБТ-френдли. Не, ну серьзно, тяжело было сделать отключение этих режущих глаза светофоров? пришлось отключить портреты совсем, но это явный минус, теперь не отличаются письма вообще.
Зачем чинить то, что не сломано, а?
Тимофей, служба поддержки
5 апреля 2018, 16:52
Добрый день! 


Спасибо за Вашу обратную связь. Передал её команде, чтобы они поразмыслили над этим. 
Обновлено 5 апреля 2018, 16:53
Salias-Konstant
15 марта 2018, 04:20
они на то и нонеймы, чтобы не выделяться. а вы их сделали цветастее портретов
facepalm.jpg
Тимофей, служба поддержки
5 апреля 2018, 16:54
Добрый день! 


Пробовали ли Вы полностью отключить портреты?
Никита
15 марта 2018, 14:12
Уважаемые разработчики, сделайте пожалуйста функцию динамического просмотра изображения, прикрепленного к письму. Ну очень не удобно работать с изображениями текстовых документов. Я уже писал об этом в теме диска, процитирую сюда:
"если поделиться ссылкой на картинку или фото и потом пройти по этой ссылке, то мы увидим то фото или картинку которой поделились, при этом, если кликнуть по ней, то включается динамический просмотр, где можно колесиком мышки увеличивать или уменьшать изображения, а также зажав левую кнопку мышки двигать картинку."
Тимофей, служба поддержки
5 апреля 2018, 16:55
Добрый день! 


Спасибо, что напомнили нам об этой идее. Передал Ваше обращение команде. 
igopalost
15 марта 2018, 14:22
У меня такой вопрос. Когда вы сделаете возможность отправки почты через внешние smtp? Хочется чтобы яндекс почта при отправке соединялась с провайдером почты например mail.ru и отправляла через их smtp, так сделано в google, когда это появится в Яндексе?
Тимофей, служба поддержки
5 апреля 2018, 16:58
Добрый день! 


Такая возможность есть и сейчас. Чтобы отправить письмо от имени ящика другого сервиса, нужно настроить сбор писем из этого ящика. Тогда на странице создания письма можно будет выбрать подходящий адрес. 
kust.responder
17 марта 2018, 17:29
Здравствуйте!

 Можно ли где то в сервисах Яндекса установить иконку для отправителя писем от домена?  Например в системе Mail.ru есть такая возможность и верифицированный отправитель (домен) может через postmaster.mail.ru установить значок или логотип для своих писем. Я обращался с данным вопросом вашим коллегам, ответили:
>Если домен не на Яндексе, то мы подтянем его с сервиса, на котором находится домен и на котором будет настроен портрет для домена.
О каком сервисе идёт речь ? можете детально объяснить, а то мы тут запутались )) Хорошо бы получить возможность на Яндекс устанавливать фавиконку для бренда , как у postmaster.mail.ru

Спасибо!
Тимофей, служба поддержки
5 апреля 2018, 17:11
Добрый день! 


Попробуйте установить портрет в настройках информации об отправителе. Для этого нажмите «шестерёнку» справа наверху и выберите «Личные данные, подпись, портрет». Удастся ли Вам там это сделать? 
kust.responder
5 апреля 2018, 17:49
Тимофей, служба поддержки,
 Здравствуйте,
Данная иконка у меня уже установлена, насколько мне понятно эта иконка будет отображаться у получателя моих писем, если я отправлю письмо посредством Яндекс почты (через почтовый ящик). Возможно я изначально не полностью задал вопрос,  пожалуйста просмотрите ссылку https://help.mail.ru/developers/postmaster/add_avatar . Нам необходимо установить аватар (фавиконку) для нашего домена, чтобы например при отправке с адреса info@nashdomen.ru пользователи Яндекс почты смогли визуально отличить наши системные уведомления. Буду ждать Вашего ответа.
Обновлено 5 апреля 2018, 17:50
Тимофей, служба поддержки
6 апреля 2018, 15:40
Добрый день! 


Нет, я Вас верно понял, но видимо неясно выразился. Для каждого ящика нужно настраивать иконку отдельно. Сделать это можно там же, где настраивается портрет в обычной недоменной почте.
kust.responder
6 апреля 2018, 16:06
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо за ответ, т.е нам надо добавить в Яндекс почту свой домен, добавить наши эл.адреса и, после, сможем настроить иконку для каждого адреса ? я правильно понял Вас ? 
Тимофей, служба поддержки
9 апреля 2018, 09:33
Да, всё так. Если вдруг возникнут сложности, можно нам написать через форму https://yandex.ru/support/mail/web/preferences/about-sender-form.html#about-sender-form . 
survtur
21 марта 2018, 12:18
ОФФТОП: Подскажите, у меня есть предложение по небольшому улучшению правил автоматической обработки почты. Но нигде не нашёл обратной связи для подобных обращений. Куда отправить?


Суть в том, чтобы давать возможность проверять на предмет "содержит/не содежит" не только тему или тело письма, но и ещё две вещи:
1) HTML
2) Исходник письма, которы мы видим нажав нажав "свойства письма".


Мне это пригодилось бы для фильтрации такого текста, как «<td>Обороты за период</td><td>0.00</td>» или «<td class=3D"lm">=CE=E1=EE=F0=EE=F2=FB =EF=EE =EA=F0=E5=E4=E8=F2=F3</td><td=
class=3D"rm">0.00 RUR</td>».
Обновлено 21 марта 2018, 12:19
Тимофей, служба поддержки
5 апреля 2018, 17:19
Добрый день! 


Передал Ваше обращение коллегам. В ближайшее время они свяжутся с Вами. 
gbuh2018
22 марта 2018, 09:51
Здравствуйте, я не по теме
Скажите пож как вставить таблицу в тело письма?
Тимофей, служба поддержки
5 апреля 2018, 17:02
Добрый день! 


Уточните, пожалуйста, Вы имеете в виду таблицу Excel? 
buhbreeze
12 апреля 2018, 09:59
Тимофей, служба поддержки,
тот же вопрос. Как создать обычную таблицу прямо в тексте письма (как в ворде)?
Тимофей, служба поддержки
12 апреля 2018, 11:07
Добрый день! 


Пока такой возможности нет, но Вы можете создать таблицу в Яндекс.Диске и прикрепить её к письму. 


Ваше пожелание о создании таблицы прямо в тексте письма передал команде. Спасибо! 
Dmitry
24 марта 2018, 22:49
Вопрос Тимофею. Есть у вас ПРЯМОЙ email -адрес службы техподдержки сервиса Яндекс Почта для домена? 
Тимофей, служба поддержки
5 апреля 2018, 17:02
Добрый день! 


Вы можете связаться с поддержкой почты с помощью адреса domains@support.yandex.ru. Но чтобы Вам ответили быстрее, рекомендуем использовать форму обратной связи. Найти её можно, например, на этой странице: https://yandex.ru/support/pdd/troubleshooting/domain-add.html .
stanishevskysemyon
26 марта 2018, 21:10
Появится ли в яндекс почте 2-ая защита при входе как в мейл ??https://yadi.sk/i/W5IcFaUZ3Tmyjk
Тимофей, служба поддержки
5 апреля 2018, 17:04
Добрый вечер! 


Двухфакторная защита есть уже сейчас. Почитать о ней можно здесь: https://yandex.ru/support/passport/authorization/twofa.html . 
stanishevskysemyon
6 апреля 2018, 08:33
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо я нашёл
klistrod
28 марта 2018, 14:42
Очень не хватает настройки отключить это нововведение (Новые цвета), и вернуть все как было ранее.
И отключить иконки портретов вообще не вариант.
Обновлено 28 марта 2018, 14:45
Тимофей, служба поддержки
5 апреля 2018, 17:09
Добрый день! 


Спасибо, что поделились с нами возникшими неудобствами. Передал замечание команде, чтобы они подумали, что можно с этим сделать. 
stanishevskysemyon
6 апреля 2018, 08:35
Здравствуйте появится ли что-то подобное в сервисе яндекс.почты -- яндекс.деньги оплачивать мобильные счета как в этой статье ? Вот статья https://yadi.sk/i/v2FGLEDf3U9ayB
Тимофей, служба поддержки
6 апреля 2018, 15:50
Добрый день! 


В Яндекс.Деньгах Вы можете оплатить мобильный счёт. Сделать это можно здесь: https://money.yandex.ru/phone . Другие товары и услуги, доступные к оплате через Яндекс.Деньги, можно посмотреть здесь: https://money.yandex.ru/catalogue . 
stanishevskysemyon
7 апреля 2018, 14:32
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо а то я и в правду не знал,что такое вообще есть.

dpolekhov
11 мая 2018, 08:17
Добрый день, а возможно в правилах обработки писем добавить возможность установить "таймер" на удаление? Не хочется вручную чистить рекламные рассылки, про которые всё равно забываешь через неделю.
Тимофей, служба поддержки
13 мая 2018, 15:37
Здравствуйте! Вы можете сразу удалять рассылки правилом. Подойдёт такой формат?
dpolekhov
14 мая 2018, 07:47
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день. Нет, в том-то и дело. Если их удалять сразу, проще от них просто отписаться. Вопрос именно в том, что какие-то рассылки меня могут заинтересовать, я что-то в ней прочитаю. А при удалении сразу шансов уже нет) Конечно, можно удалить сразу после прочтения. Но ведь именно лень двигатель прогресса:)
Тимофей, служба поддержки
14 мая 2018, 11:37
Здравствуйте!
Спасибо! Понял! :) 
trofim.gulevitch
16 июня 2018, 12:07
теперь ещё лучше, прям тащусь )
mkudryaev@mc-consult.ru
22 августа 2018, 12:46
Доброго времени суток! А есть возможность цвет этой иконки изменить?
Тимофей, служба поддержки
27 сентября 2018, 16:52
Добрый день! 
Такой возможности нет. Расскажите, пожалуйста, чем бы она могла быть полезна?
oevgrafova@smartacc.ru
вчера, 13:28
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день! Мне нужно поменять цвет иконки, потому, что все контакты с которыми я общаюсь одного цвета - красного. Я хочу выделить их разными цветами, чтобы даже по цвету различать. Когда все одного цвета очень сложно найти конкретное письмо. 
Валерия Андреева
22 января, 02:46
Доброй ночи...
Пользовалась давно почтой и диском ... в июне 2018 примерно.. сейчас не могу зайти в почту и диск. Из -за смены номера. Подскажите как восстановить данные, в облаке много файлов которые хотелось бы сохранить...  
Заранее , огромное благодарю.
ekaorl
6 февраля, 11:36
Здравствуйте! Черный цвет аватарки для одного из моих адресатов выбран случайным образом? Или это что-то означает?
aksdhf
12 марта, 06:36
  ОТКРОЮ  ЯЩИК
max cox
12 марта, 20:20
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amysikova
12 июня, 08:25
Amysikova
mailshnur
3 июля, 17:28
Здравствуйте!


Сделайте пожалуйста возможность настройки сервисов отображающихся в шапке яндекс.почты. Было бы удобно настроить под себя 3-4 часто используемых, чтобы не нужно было раскрывать меню и искать нужный.