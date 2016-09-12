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Почта для настоящего танкиста

День танкиста из праздника военного все больше превращается в гражданский, ведь миллионы людей теперь участвуют в танковых сражениях виртуально — на собственных компьютерах. Если вы один из них или просто неравнодушны к батальным сценам, Яндекс.Почта подготовила для вас новую тему оформления  — с танками!

Тема создана совместно с компанией Wargaming, разработчиком популярной компьютерной игры World of Tanks. Помимо четырех стильных фонов для Почты на компьютере в новом оформлении доступны новости игры, которые помогут ее пользователям не пропустить обновления, грядущий турнир или интересные акции в рамках игры. Танковые фоны также доступны в версии Почты для мобильных браузеров.

Чтобы установить тему с танками, просто пройдите по ссылке

141 комментарий
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Удалённый пользователь
12 сентября 2016, 18:46
Шёл 2016 год, а пиление новых темок продолжает быть самым актуальным нововведением. А синхронизации контактов и нормальной адресной книги по возможностям как в ГМаил или Аутлук.ком так и нет. Зато темки с танчиками. 
Не понимаю...
Владислав
12 сентября 2016, 20:14
+1
Dmitry
12 сентября 2016, 20:44
Да, и через пару недель всех, включая почты доменов переведут на новый убогий интерфейс, в котором приходится делать много лишних движений для работы с письмами.
Удалённый пользователь
12 сентября 2016, 23:11
Dmitry,
беда в том, что Яндекс очевидно занимается почтой по остаточному принципу. Если взять, к примеру, Народные Карты, то там жизнь кипит -- действует комьюнити при поддержке Яндекса (общение, встречи, фич-реквесты, фидбек), сервис постоянно развивается, почти каждую неделю выкатывают хоть что-то новое, даже по мелочи. Живой сервис.
И сравните с почтой. Даже этот новый интерфейс пилится уже очень долго и неспешно. Даже по мелочам он сильно не прирос за последние месяцы, а действительно новых функций в него изначально не добавили. 
Про календарь и говорить не стоит -- до сих пор нельзя создать в Хроме событие и связать его с адресом: в файрфоксе можно, а в хроме нельзя, не сохраняется адрес. Отсылал в саппорт багрепорты, они их принимали, передавали в работу, а воз и ныне там. С момента первого багрепорта на эту тему прошло более года. За год не починили такой очевидный баг. Вывод один -- сервис никому не нужен. Важнее пилить всякие Такси, перепиливать вебмастер и директ, а почта, календарь -- ну их лесом.
Ну ОК, тогда чего удивляться, что люди уходят за этим в Гугл. И там остаются.
Тимофей, служба поддержки
13 сентября 2016, 13:02
Добрый день!
Укажите, пожалуйста, номера багрепортов: мы можем проверить их статус.
Удалённый пользователь
13 сентября 2016, 14:20
Тимофей, служба поддержки,
честно не помню, и письма не сохранилось. Но репорт был достаточно подробных, высылал даже дамбы POST-запросов на создание ивента в календаре где было видно, что поле address пустое. 
Тимофей, служба поддержки
13 сентября 2016, 14:48
Добрый день!
В данный момент мы активно работаем над Календарём. Очень ждём изменений вместе с Вами.
Удалённый пользователь
13 сентября 2016, 18:05
Тимофей, служба поддержки,
удачи!
Сергей
20 сентября 2016, 13:29
Dmitry,
+ 1. Бррр. Новый интерфейс почты. Старый был привычен и понятен. В созданных папках не видно количества писем (только при наведении курсора). + Зачем предпросмотр содержания pdf и doc файлов. Интересно, была ли у Яндекса фокус-группа пользователей на которой обкатывали "нововведения"?
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 11:26
1) Расскажите, а для чего именно видеть общее количество писем в папке?
2) Предпросмотр вложений отключается в настройках.
Игорь З.
21 октября 2016, 09:33
Тимофей, служба поддержки,
Для пользователей.
sunny.know2018
24 января 2017, 23:54
Мы
Тимофей, служба поддержки
13 сентября 2016, 13:01
Поверьте, мы и сами очень ждём обновление Календаря. Точных сроков, увы, я назвать не могу.
Удалённый пользователь
13 сентября 2016, 14:19
Тимофей, служба поддержки,
кстати, год-два назад ещё в старом интерфейсе почты была традиция публиковать краткий список нововведений за периоды времени. В новом интерфейсе почты этот changelog пропал, да и в старом интерфейсе список перестали обновлять: сперва обновляли каждый месяц, потом реже, реже, в итоге загнулось.
Кончится тем в итоге, что некогда одна из лучших российских почтовых служб превратится в нечто как у Рамблера -- вроде есть, вроде письмо отправить можно, но по факту сервис ни о чём, для галочки.

Тимофей, служба поддержки
13 сентября 2016, 15:02
Чейнджлог вернётся в ближайшем будущем, мы его не потеряли. В прошлой версии он действительно в какой-то момент перестал обновляться, так как все наши силы были сконцентрированы на Новом интерфейсе.
Удалённый пользователь
13 сентября 2016, 18:06
Тимофей, служба поддержки,
что с адресной книгой? Есть хотя бы задумка сделать из нее достойный инструмент? Чтоб можно было записать не только телефон и почту, а данные IM, домашний адрес, пристенгуть фото?
Тимофей, служба поддержки
14 сентября 2016, 17:26
Пока у меня никакой точной информации по этому поводу нет, но адресную книгу мы точно не будем "забрасывать".
Ya
25 сентября 2016, 16:00
Тимофей, служба поддержки,
лучше бы вы эти силы не использовали на новый отстойный интерфейс.  неужели опыт с кинопоиском ничего не научил? может хватит уже брать детей в офисы работать, мнящих себя сразу же стивами джобсами?
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 11:10
Добрый день!
Давайте попробуем не будем голословно сравнивать совершенно разные вещи. Попробуйте, пожалуйста, конкретизировать свои вопросы.
Серегей
13 сентября 2016, 13:09
Почему нельзя сменить картинку фона?
Тимофей, служба поддержки
13 сентября 2016, 13:28
Добрый день!
Сменить картинку можно. Уточните, пожалуйста, каким образом Вы пытаетесь это сделать? Вы не видите кнопок для смены? Опишите, пожалуйста, подробней, что случилось?
Серегей
13 сентября 2016, 18:11
Тимофей, служба поддержки,
слева в нижней части экрана кнопки управления скином.
Там надпись:
World of Tanks
На фоне сейчас
Объект 268
ниже кнопки "Показать" и "Закрепить фон", все
Тимофей, служба поддержки
14 сентября 2016, 17:24
Спасибо, я Вас понял. В этом случае Вам просто нужно нажать на кнопку F5. Таким образом Вы поменяете фон на другой. Несколькими нажатиями на клавишу Вы можете выбрать тот фон, что пришёлся Вам по душе, а затем закрепить его соответствующей кнопкой.
Серегей
16 сентября 2016, 11:32
Тимофей, служба поддержки,


Спасибо. Я понял. Жаль, что при обновлении не сохраняется статус страницы с нажатой кнопкой "Показать" (фон). Для прсомотра очередного фона приходится мотать страницу вниз и нажимать кнопку снова.

Для ответа используйте кнопку "Ответить", иначе я не получаю уведомления, и мне приходится лезть сюда снова.

r.sattcaev@rscons.ru
20 сентября 2016, 10:03
Тимофей, служба поддержки,
Как отправлять запросы в службу поддержки почты - у меня на домене?? Почему нет никаких адресов, форм и прочее??? У меня сейчас уже часа два как Connection failed - так б.... я даже написать никому не могу! Что за поддержка такая кривая???
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 11:12
Добрый день!
И адреса и формы есть. Уточните, а как Вы искали раздел Помощи доменной почты?
Выбрать нужную тему и написать можно по адресу https://yandex.ru/support/pdd/troubleshooting/troubleshooting.xml .
Алексей.
14 сентября 2016, 09:51
Новый интерфейс, это круто. А есть ли возможность вернуться к старому, чтобы не быть альфа-бета тестером?
Чтобы не ловить глюки, за вас, а иметь возможность совершать привычные действия с почтой быстро, и хорошо?




Простой пример:


наиболее часто совершаемое действие - действие с одним письмом. Так зачем же меня заставлять выделенное письмо, которое я УЖЕ читаю - выделять чекбоксом, чтобы навесить ему метку, переместить, или отметить его не прочитанным?




Закрепленное письмо, будучи открепленным ВООБЩЕ пропадает из списка писем до обновления страницы.


Другая переписка с отправителем, по той же теме, теперь или просто не видна, или показывается менее красиво/читабельно/удобно.


Боюсь, что список далеко не полный.... 


Как вернуть "более плохую, менее защищенную, бла бла бла, но такую удобную" старую почту?
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 11:32
Добрый день!
1) Пожалуйста, попробуйте  воспользоваться тем функционалом, который есть в поле самого письма. Пометить непрочитанным можно с помощью кружка рядом с получателем и отправителем. Поставить метку  можно с помощью кнопки в виде трёх точек над телом письма. 
2) Всё верно. Увы, не совсем понимаю, какое именно поведение ожидается от письма? Оно возвращается на прежнее место: в хронологическом порядке в правильную папку.
3) Увы, не совсем Вас понимаю. Чтобы найти все письма от пользователя, достаточно нажать на его портрет в строке с письмом. Или же Вы можете использовать правую колонку, пункт "Письма на тему" на странице прочтения письма.

Алексей.
30 сентября 2016, 08:53
Тимофей, служба поддержки,
в трехколоночном интерфейсе - выделено 1 письмо (вернее не чекнуто, а именно читается в данный момент)


неужели это правильно с точки зрения UX - при щелкании по "отметить как спам" - показать красивую анимацию, показывающую, что сначала надо щелкнуть по кружку, чтобы отметить это единственное письмо, НЕЖЕЛИ просто сделать это действие с выделенным одним письмом?


Кто это придумал? Тот кто это придумал, пользуется этим часто?
Алексей.
30 сентября 2016, 08:55
Тимофей, служба поддержки,
по поводу функционала внутри письма.
Если у меня есть место, где я в один клик (причем по достаточно крупной кнопке, пусть и с внезапно убранными подписями, что тоже засада) могу сделать это же самое удобное действие, как с группой писем, так ПОТЕНЦИАЛЬНО и с одним


ЗАЧЕМ мне метиться в бледносерые МЕЛКИЕ три точки, которые вынуждают затем делать еще один клик,


ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ нажать крупную кнопку.
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 18:32
Добрый день!
Увы, не совсем понимаю, в чём именно проблема в трёхколоночном интерфейсе. Не могли бы Вы её проиллюстрировать?
Алексей.
7 октября 2016, 08:24
Тимофей, служба поддержки,
https://yadi.sk/i/ZHFgPgUgwPnT3
чтобы повесить нужный мне ярлык (кстати "какой?", ибо "куда делись подписи?")
теперь недостаточно нажать кнопку обведенную кружком.


Также УДОБНЕЕ нажимать эти кнопки, нежели двигать мышкой и целиться в подписи внутри письма. Тем более что для действий "переслать, архивировать, в папку" нужно совершать еще и лишние клики.


более того КТО придумал вместо простого выполнения действия, которое даже вы понимаете КАКОЕ я хочу совершить рисовать никому не нужную анимашку, что я сначала должен поставить дурацкий чекбокс, напротив ОДНОГО письма????


Вы можете объяснить ЧЕМ вызвана такая забота об удобстве пользователя?
Реально ваши UX-дизайнеры - пользуются вашим продуктом?
Владислав
15 сентября 2016, 19:31
Как вернуть старый дизайн?
Ужасно неудобно!
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 11:13
Добрый день!
Технически вернуться не получится. Расскажите, пожалуйста, поподробней, что неудобно?
Владислав
28 сентября 2016, 19:42
Тимофей, служба поддержки,
честно говоря, уже привык и не помню что именно мне мешало. В общем-то всё довольно-таки удобно.
Спасибо за поддержку.
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 11:32
Рады, что всё наладилось. :)
igrokxpx
15 сентября 2016, 20:30
дайте возможность вернуться к старому оформлению!
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 11:13
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, что именно хотелось бы видеть в новом интерфейсе?
igrokxpx
28 сентября 2016, 19:33
Тимофей, служба поддержки,
хотя бы верните отображение количества писем в папках, а то показывается только в той, которой находишься а это не удобно.
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 11:33
Добрый день!
Чтобы увидеть количество писем в папке, достаточно навести на неё мышью. 
Расскажите, пожалуйста, для чего именно важно знать общее количество писем в папке?
Алексей.
30 сентября 2016, 08:58
Тимофей, служба поддержки,
т.е. чтобы оценить взглядом количество писем во всех папках вместо простого взгляда на дерево папок - нужно пробежаться по всем папкам мышью?


Также как если раньше ярлыки можно было использовать как "нужно сделать", "не забыть отреагировать" и тп
то теперь чтобы оценить остались ли такие письма надо мышкой бегать по этим ярлыкам...


Не находите, что стало ГОРАЗДО не удобнее??
Алексей.
30 сентября 2016, 09:01
Тимофей, служба поддержки,
что касается "для чего именно знать общее количество писем в папке" - вот простой кейс.


Письма разбрасываются по папкам роботом. 
Один из простых примеров - по определенному критерию - они сбрасываются в папку "надо сделать", и один из вариантов использования - это удалять отработанные письма, или перемещать их в другую папку. 


Для того, чтобы оценить остались ли письма, по которым нужно сделать какие либо действия теперь недостаточно бросить взгляд на почту.

Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 18:36
Вы можете просто оставлять такие письма непрочитанными - тогда их всегда будет видно в общем списке.
igrokxpx
30 сентября 2016, 20:17
Тимофей, служба поддержки,
это попросту удобно, зайдя на почту, нигде не "пробегаясь" видеть количество писем в папках
Алексей.
7 октября 2016, 08:09
Тимофей, служба поддержки,


Отмечать их "не прочитанными" не удобно - потому что на смарт-часах, в планше, еще много где это влечет всплывание не нужных в данный текущий момент уведомлений о том, что у меня есть 5-10 НЕ ПРОЧИТАННЫХ сообщений.


По смыслу - это не "непрочитанное", это "важное для меня" (или помеченное моим ярлыком "надо сделать" сообщение) и мне НУЖНО знать сколько таких у меня есть писем, если ЕСТЬ.


Для того, чтобы РАНЬШЕ оценить это - мне нужно было просто бросить взгляд на страницу с почтой. СЕЙЧАС нужно елозить мышкой по ярлыкам, ждать мышкой напротив папки.


Я достаточно доступно объяснил почему стало менее удобно? Аргументируйте для меня, в моем случае - почему мне стало УДОБНЕЕ, с вашей точки зрения?


А зачем с вашей точки зрения тогда нужно отмечать письма "важными", 
и почему с вашей точки зрения полезнее НЕ видеть их количество, нежели видеть?
Игорь З.
21 октября 2016, 09:43
Алексей.,
Я так понял, что службу "поддержки" следует переименовать в службу ПРЕПИРАТЕЛЬСТВ.
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 20:14
Я услышал Вашу необходимость видеть общее количество писем, спасибо за разъяснения. Передам Ваше пожелание разработчикам.
Petr Abduragimov
17 сентября 2016, 09:02
Доброе утро! В старом виде почты можно было письма выделять протягивая курсор мыши и каждое последующее письмо выделялось, так же при создании письма можно было выбрать вид окна написания, обычный или уменьшенный как в gmail. Скажите эти возможности полностью убрали или их можно как то включить.
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 11:15
Добрый день!
Письма также должны выделяться. Эту функцию мы сохраняли. Если она не работает, это ошибка. Сообщить о ней нужно по адресу https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/new-interface-concept.xml#feedback-form 
К сожалению, не совсем понятно, что именно Вы имеете в виду под "выбором окна написания". Пожалуйста, не могли бы Вы уточнить?  
Petr Abduragimov
28 сентября 2016, 11:27
Тимофей, служба поддержки,
Добрый день! Когда нажимаем иконку создать письмо, оно разворачивается почти полностью на всю страницу почты, только колонка с папками остаётся. В старом виде почты, можно было сделать так, что бы оно развернулось в правом нижнем углу. Сейчас по такому принципу форма для письма открывается в Gmail.
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 11:35
Добрый день!
Вы и сейчас можете пользоваться формой быстрого ответа под телом письма. Уточните, пожалуйста, я правильно понимаю, что Вы просто не видите поле, где можно ввести текст под письмом? 
Удалённый пользователь
18 сентября 2016, 14:40
Я бы тоже к старому дизайну вернулся. И еще вопрос: куда подевалась тема "Заметная"? Ради нее только и держу ящик на Яндексе.
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 11:16
Добрый день!
Попробуйте, пожалуйста, нажать на кнопку Вид в правом верхнем углу экрана и поставить галочку в поле Крупный шрифт. Он пришёл на смену темы "Заметная".
stex.ivan
18 сентября 2016, 12:07
Так было удобно работать. Теперь вообще невозможно. Полцарства за старую почту)))
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 11:35
Добрый день!
Пожалуйста, расскажите подробней, что стало неудобным?
nik.latifa
19 сентября 2016, 20:36
Я люблю Яндекс 
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 17:53
... и мы Вас. :) Спасибо! :)
altay.ldpr.04
20 сентября 2016, 07:59
компаний - ошибка (компаниЕй)
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 11:16
Добрый день!
Спасибо! Поправили!
pdapnz
20 сентября 2016, 10:22
Здравствуйте! Танки круто конечно, но что за ерунда с письмами на тему в новом интерфейсе почты на который принудительно переключили? Все в кучу,  письма с разными номерами обращений, но похожими темами в одном списке. Зачем?? Кому нужно это "улучшение"? Из-за этого невозможно работать стало!
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 11:21
Добрый день!
Если под "письмами на тему" Вы имеете в виду правую колонку с дополнительной информацией, которая открывается при просмотре письма, то вскоре её можно будет сворачивать.
"Письма с разными номерами обращений, но похожими темами в одном списке" - про это рекомендую написать в техподдержку. Так быть не должно. Форму можно найти по адресу https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/new-interface-concept.xml#feedback-form

pdapnz
28 сентября 2016, 11:49
Тимофей, служба поддержки,
1) да я уже писал туда. Мне ответили, что при группировке писем в этом окошке текст в квадратных скобках в теме игнорируется, и что "так задумано". В старой почте якобы тоже так было, но этого не было! Кроме того и интернете я НИГДЕ не нашел общепринятых правил для такого поведения сортировки писем для объединения их в цепочки. Очень неудобно. Нужна настройка чтобы менять это поведение. Стало не возможно быстро пробежаться по переписке используя это окошко, если номер обращения в квадратных скобках. Все теперь в кучу. Нужна сортировка и фильтрация в этом окошке по строгому совпадению (ну кроме Re, Fw и т.п.), можно через отдельную настройку.


2) И еще одно упущение в новом интерфейсе. Если раньше мне приходило письмо с вложением и я подключал кого то еще к переписке. Система мне предлагала повторно добавить все вложения из письма на которое я отвечаю. Это было очень удобно, сейчас этого нет. Вложения сохраняются только при форварде, но при форварде всех адресатов нужно добавлять заново. Явный даунгрейд функционала. Либо просто забыли про эту фичу при миграции.


3) Еще косячит иногда текстовый редактор, если текст содержит ссылку, иногда при произвольных действиях ссылкой становится весь текст от начала ссылки до конца почему то. Каких-то конкретных шагов для воспроизведения глюка к сожалению не могу сказать. Когда набираешь текст или добавляешь абзац это происходит.
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 12:06
Добрый день!


1) Действительно, так и есть. Спасибо за сообщение, мы подумаем, каким образом прописать на странице информацию о фильтрации более подробно. Постараемся добавить на страницу https://yandex.ru/support/mail-new/web/preferences/filters/filter-glossary.xml#terms-attributes в ближайшее время. И, конечно же, мы уже направили Ваше пожелание коллегам. Они обещали над ним подумать.
2) Об этом стоит указать техподдержке, чтобы они смогли Вам сообщить, когда возможность вернётся.
3) В этом случае нам также были бы полезны шаги для воспроизведения, чтобы мы смогли направить информацию тестированию и на починку. 
S.
20 сентября 2016, 12:07
Пока некуда написать. Напишу здесь. У вас была отличная тема оформления "Газетная". В левом верхнем углу симпатичная стилизация под марку, красивейшие ретро-кнопки, невероятно приятный фон старой бумаги. Темный с текстурой. Сейчас фон практически невиден. Его осветлили сплошной светло-бежевой заливкой. Иконки заменили на стандартные. Зачем вы это сделали?

Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 11:21
Добрый день!
Сейчас мы активно работаем над темами. Надеемся, вскоре Вы увидите результат, который Вам понравится! :)
Дмитрий
21 сентября 2016, 12:15
Ура, поиск всех писем отправителя по клику на значке письма появился! Ещё бы убрали выпадание таким образом писем по категориям (новости, магазины) и оставили только адресата. Либо возможность выбора вида отображения.
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 12:09
Добрый день!
Пожалуйста, не могли бы Вы пояснить, что именно Вы имеете в виду под словами "убрали выпадание таким образом писем по категориям" ? К сожалению, я не совсем понимаю.
Игорь
21 сентября 2016, 14:01
Просто переключайтесь на легкую версию внизу страницы, и будет вам счастье в виде отсутствия этого убожества, которое всем навязали, а исправлять в нем ничего не собираются.
Brednev Dm
22 сентября 2016, 22:13
Как включить обратно старую почту? И почему на одном акке у меня спросили хочу ли я сменить дизайн, а на двух других поменяли в тихую, что за свинство. -_-
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 11:52
Добрый день!
Сожалею, технически вернуться не получится. Расскажите, пожалуйста, чего не хватает в новой?
yuras182
28 сентября 2016, 19:59
Brednev Dm,
можно включить, только очень долго.
Включить старый интерфейс все еще можно, если браузер будет прикидываться мобильным приложением (например включить в мобильный вид в инструментах разработчика).
Тогда почта покажет мобильный вид, а при клике на "полная версия" появится прекрасно работающий интерфейс neo2
Можно полноценно пользоваться. Но состояние не сохраняется при закрытии вкладки. 
dimon.topol2
23 сентября 2016, 11:45
Еще обнаружил интересный момент, теперь все ссылки "обратная связь" ведут на страницу справки. Связаться с техподдержкой невозможно, ну-ну...
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 11:28
Добрый день!
Это не правда. Форма связи по поводу работы новой версии есть на странице https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/new-interface-concept.xml#feedback-form .
dimon.topol2
28 сентября 2016, 14:28
Тимофей, служба поддержки,
да, эта ссылка рабочая. Вот только объясните как я должен был ее найти если все остальные ведут просто на справку? Или будете это отрицать?
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 11:12
Увы, не совсем Вас понимаю. 
Прямо на главной странице Помощи есть указание https://yadi.sk/i/0XCSEOIyvshnx , далее страница  https://yadi.sk/i/PKKfa6Bsvshng. На которой открыта форма.
tchistiackoff14
26 сентября 2016, 18:42
Супер!
hghgh
26 сентября 2016, 22:53
Новая почта ужасна. К тому же куча глюков.
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 11:47
Добрый день!
А можно поподробней про глюки?
zergabriel@yandex.ru
27 сентября 2016, 12:45
Знаете что яндекс если вы и дальше будете навязывать новый интерфейс почты, то вас будет ждать судьба Рамблера. Вот скажите мне я в своём почтовом ящике я нажал посмотреть на новый интерфейс и случайно нажал кнопку "да навсегда", а теперь не как не могу отключить его. Он мне не нравится не как, он тормозит и не удобен. Вы почитали бы отзывы в интернете о вашей новой почте, большинство народа не довольно, тех самых людей которые ей пользуются, и жмут вашу рекламу в почте. Вот объясните мне почему я должен теперь абсолютно диктаторскими методами с вашей стороны пользоваться вашим новым интерфейсом если он мне не как не нравится не с с какой стороны? Я тот кто много лет пользуется именно вышей почтой, именно через веб интерфейс, я почтовыми клиентами вообще не когда не пользуюсь. И мне очень нравилась ваша старая почта, именно она, я по этому пользовался яндексом. А что мне теперь делать? Зачем вы мне подсовываете новую почту если она мне не нравится? Вы диктаторы? Это ваш сайт и будет так как вы скажите? Нет не какого уважения не к кому? Как решили так и будет? Зачем вы всовываете вашим пользователям то что им не нравится? Если вам уж так и хочется, то сделайте 2 кнопки, 2 разных интерфейсов. Я хочу получить возможность пользоваться старым интерфейсом который я люблю и который мне нравится.
Тимофей, служба поддержки
28 сентября 2016, 11:50
Добрый день!
Тормозить интерфейс не должен. Если тормозит, это ошибка и её надо устранить. Конечно же, изменения всегда воспринимаются людьми тяжело, поэтому легче написать негативный отзыв, чем положительный, поэтому в интернете (особенно, когда практикуется анонимность), легче сказать обидные слова или просто выпустить пар. Новая почта по-прежнему является Яндексом. Мы перенесли практически все функции старой почты в новую, а в ближайшее время перенесём все. Давайте попробуем прийти к конструктиву. Что именно вам не нравится? 
ZerGabriel
28 сентября 2016, 13:22
Тимофей, служба поддержки,
Мне осень нравится серый интерфейс старой почты (деловая) https://pp.vk.me/c637524/v637524160/f445/duqfse3gUdg.jpg я её полюбил и не хочу не чего менять. Не уже ли вам сложно включить рекламу в этом интерфейсе и дать возможность кому она нравится ей пользоваться? Вам какая разница в каком из 3 интерфейсов будут клацать по вашей рекламе? (всё равно они доступны и работают). Я не в коем случаи не хотел негатива в сторону Яндекса. Я старый преданный пользователь и пользуюсь многими вашими продуктами, к примеру Поиском, я считаю очень удачно у вас получился https://maps.yandex.ru, почта, браузер, я пользовался Yandex.Online (jabber-client) пока вы его не закрыли(пользовался и дальше пока он морально не устарел и перешёл на Vacuum IM), и по сей день пользуюсь вашим сервером джабера для своего домена, и как основной джабер аккаунт, я пользуюсь вашей почтой для домена, punto switcher, https://partner.yandex.ru/, https://yandex.ru/images/, https://webmaster.yandex.ru, https://internet.yandex.ru/, https://translate.yandex.ru/, https://metrika.yandex.ru/, http://fotki.yandex.ru/,  https://tech.yandex.ru/oauth/, https://tech.yandex.ru/share/, так же пользовался блогами я.ру пока вы их не закрыли.


Просто хотелось пользоваться тем чем любишь а не тем что навязывают.
ZerGabriel
28 сентября 2016, 13:24
Тимофей, служба поддержки,

Конкретно для меня единственный минус интерфейса https://pp.vk.me/c637524/v637524160/f445/duqfse3gUdg.jpg это что нельзя выделить сразу все письма одной кнопкой в папке, остальное мне всё нравится, я им пользуюсь давно и люблю его.
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 11:09
Здорово, что мы вместе пришили к пониманию! Такая возможность обязательно вскоре вернётся! Мы про неё помним!
Leo-merlo
28 сентября 2016, 12:27
Добавьте пожалуйста возможность выбора интерфейса мобильной почты между touch и lite версиями или хотя бы по прямой ссылке типа mail.ya.ru/lite , а то сейчас чтобы в нее перейти надо дождаться загрузки мобильной версии ->перейти в полную->и только тогда выбрать легкую версию (ну или при плохом интернете дождаться пока страница не сможет погрузится и сама предложит). 
Тимофей, служба поддержки
29 сентября 2016, 12:14
Добрый день!
Уточните, при входе с какого устройства возникает такая ситуация?
Leo-merlo
29 сентября 2016, 12:45
Тимофей, служба поддержки,
При входе с мобильных устройств: планшет на Android 4.4.4 Chrome 53, телефон на windows phone 8.1
Тимофей, служба поддержки
18 ноября 2016, 15:44
Добрый день!
Пока открывается Touch-версия, поскольку именно она была заточена для работы на мобильных устройствах. Спасибо за Ваше предложение, передал разработчикам. 
andrey@eselevsky.com
30 сентября 2016, 11:29
Что происходит с почтой? почему не одна настольная программа с ней не работает?


1. Письма не уходят
2. Письма не удаляются


Перепробовал несколько программ для мака, настройки верные, но симптомы одни и те же, в веб-версии работать вообще не возможно
andrey@eselevsky.com
30 сентября 2016, 11:42
andrey@eselevsky.com,

Не работают
1. Mail.app
2. Airmail 3


Почта для домена, настроена по инструкции, логин как полный адрес.
Николай Белоусов
30 сентября 2016, 13:11
Сделайте нормальную возможность сортировки писем!!!!! Сделайте что ли как диалоги в соц. сетях,  письма теряются многие среди большой и частой переписки с другими адресатами.... сортировку между исходящей и входящей почтой. занимайтесь внутренней оптимизацией, а не картинками и интерфейсом!!!!!
pfsudrk
4 октября 2016, 11:00
Люди добрые! Подскажите пожалуйста почтовый клиент с интерфейсом максимально похожим как у старой яндекс почты - Trinity.
yuras182
1 ноября 2016, 13:28
pfsudrk,
Как вернуть старый интерфейс.
Более удобный вариант для хрома. Ставите расширение user agent switcher, выбираете сафари например, и пользуетесь старым яндексом.
Можно настроить автоматом подмену юзер агент конкретно для домена mail.yandex.ru
Остальные сайты будут работать как раньше по-умолчанию с юзер агентом хрома.
pfsudrk
1 ноября 2016, 13:08
yuras182,
да, спасибо за отзыв.
Собственно я и предложил это вариант в соседней теме
https://yandex.ru/blog/mail/zakreplyaem-proydennyy-material/5805e8c0ce341400170c253d
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 19:01
Не могу посоветовать что-то конкретное, к сожалению. Не могли бы Вы подробнее рассказать, чем именно Вам не нравится трёхпанельный интерфейс в новой Почте? Мы старались оставить всё самое важное, чтобы пользователи скорее могли привыкнуть к новому интерфейсу и ориентироваться в нём легко, как и прежде.
stex.ivan
5 октября 2016, 06:51
1. все письма в списке слабо разделены линиями - всё сливаетя
2. фото невставляется в тело письма - для коммерческих целей фто вообще не подходит
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 19:16
1. За последний месяц мы поработали над интерфейсом и разделения сделали почётче. Посмотрите, пожалуйста, стало ли лучше?
2. Сейчас проблема воспроизводится? Не могли бы Вы подробнее рассказывать, что происходит при попытке вставить фото в тело письма и что именно у Вас не получается?
danilantonec
5 октября 2016, 19:40
Ужасно не хватает просмотра общего количества писем в неактивных папках и непрочитанных писем в неактивных папках.


Неудобно потому, что папок более чем достаточно. Небходимость их видеть огромная.
Алексей.
7 октября 2016, 08:12
danilantonec,
Не вернут. по этому поводу смотрите переписку выше. Они считают, что это вам не нужно ;)
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 19:47
Общее количество писем видно и сейчас, достаточно навести курсор на папку. Попробуйте, пожалуйста. Если папка содержит непрочитанные письма, то Вы увидите их в любом случае, они будут отображаться всегда рядом с именем папки.
Александр
6 октября 2016, 00:43
Держала на Яндексе только почта,
и на тебе уёбищьный дизайн.
Если так будет продолжаться пошлю Яшу на хуй.
Верните всё как было, на хуя боковая панель белого цвета.
поиском вашим я уже давно не пользуюсь.
рекламу буду глушить AD блокером.
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 19:57
Хотелось бы попросить Вас общаться без использования нецензурной лексики, чтобы мы смогли продолжить диалог и помочь Вам разобраться с новым интерфейсом. В таком ключе я не смогу понять, что именно вызвало Ваше недовольство, и не смогу Вам ничего посоветовать для более комфортной работы с обновленной Почтой. Буду признателен, если Вы дадите конструктивный отзыв и расскажете, что конкретно кажется Вам непривычным или неудобным.
Александр
8 ноября 2016, 20:19
Тимофей, служба поддержки,


с 2011 года пользуюсь почтой,
функциями все ок,
просто теперь не приятно стало пользоваться почтой через Веб,
почтовыми клиентами не пользуюсь, и не буду.
Почитайте нижний комментарий.
Там все мои негативные ощущения описаны.
Если раньше я работал с почтой длительно, то сейчас хочется по быстрее закрыть почту, глазам пипец,
Всё раздражает в этом дизайне, не контрастность бесит,
тема Вышивка зачем изменили контрастность фона,
боковая панель слитно зачем,
иконки меню только раздражают глаза, ни какой помощи от них нет.
Тимофей, служба поддержки
17 ноября 2016, 18:28
Понял Вас. Благодарю за отзыв, передам Ваши замечания разработчикам и дизайнерам. Что касается темы - может быть посмотрите другие темы из каталога и удастся найти что-нибудь по Вашему вкусу?
zutyn
6 октября 2016, 09:06
Дизайн новой почты просто отвратный. 
Сколько времени прошло, сколько всего уже сказано было, на сколько ошибок и недоработок было указано - ничего не изменилось.
Все сливается, количество писем в папках не показывается, эти  кружочки желтые убогие, сортировка неудобная, все неаккуратно, просто не красиво.
Тимофей прикидывается валенком. Притом, что старый интерфейс пока еще продолжает работать через мобильные устройства. Боюсь и эту нычку скоро закроют, чтобы навязать всем "продукт" своих горе дизайнеров. Стыдно должно быть такой компании за эту поделку.
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 20:04
Не могли бы Вы уточнить, о каких именно ошибках идёт речь? Ошибки мы стараемся исправлять так быстро, насколько это возможно!

Что касается количества писем в папках - их видно, если навести на папку курсор. Кроме того, за последний месяц мы много работали над тем, чтобы в списке писем ничего не сливалось. Посмотрите, пожалуйста, стало ли получше? Если не стало, то какие элементы следует сделать чётче и очевиднее?
zutyn
9 ноября 2016, 08:31
Тимофей, служба поддержки,

В firefox список стал сливаться меньше. в Chrome все еще недостаточна разница между темой и текстом прочитанных сообщений.
firefox: https://i.gyazo.com/a983ce43c59d789bdf2080758bbf25ba.png
chrome: https://i.gyazo.com/0df3c0416bddc5cdae644bb48b35c0fc.png
Про количество писем: поймите, их должно быть видно без наведения. Почему количество писем в папке СПАМ мне показывают и так, а есть ли письма с пометкой ВАЖНОЕ нет? Где логика? То же касается и созданных пользователем папок. 
В компактном виде сделайте меньше фавикон (лого) отправителя и перекрасьте уже эти желтые булиты в соответствии с темой оформления. Или еще лучше вообще их уберите они дублируют функционал и лишь добавляют визуальный шум
Галочка отмеченного письма выглядит менее аккуратно из-за того что выходит за квадрат
сравните сами: хорошо: https://i.gyazo.com/9df14b4d982400a20ffe388263ff5104.png
плохо: https://i.gyazo.com/3b4ca60333205a725be6356a3607251d.png

Тимофей, служба поддержки
17 ноября 2016, 18:31
Благодарю Вас за замечания и наглядность! Ваши пожелания переданы разработчикам интерфейса.
Сергей Степанов
6 октября 2016, 22:08
Новый Интерфейс ..... кроме мата нету слов у меня. Старый интерфейс был: быстрее(раза в 3 примерно по ощущениям), удобнее (меньше кликов), функциональнее (не уверен точно какие функции отвалились, но некоторых уже не чувствую), и наконец был контрастен лаконичен, стильный и просто красивый. Новый Интерфейс - УГ. У меня все.
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 20:11
Не могли бы Вы с нами поделиться, при каких действиях у Вас новый интерфейс работает медленнее, чем старый? Какие действия вызывают больше кликов? И было бы здорово, если бы Вы вспомнили, каких функций Вас не хватает. Возможно, я смогу Вам что-нибудь посоветовать, чтобы работать в новой Почте стало удобнее.
pfsudrk
7 октября 2016, 08:17
Дома я пользуюсь новым интерфейсом довольно давно и всё устраивает.
Но на работе это просто трындец. На каждое элементарное действие лишний клик.
Вы сами-то попробуйте поработать в нём хотя бы день (после тринити) и рассказывайте потом как это быстро, удобно, молодёжно.
Письма в списке сливаются, прикрепить файл - 2 клика, архивировать текущее письмо - 2 клика, скачать одно вложение - прицельно кликнуть в маленькую стрелку и т.д.
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 20:20
Ваши замечания я передам разработчикам, спасибо. Возможно, для работы Вам будет удобнее использовать лёгкую версию Почты? Попробуйте, пожалуйста!
Sham
9 октября 2016, 12:12
Дырявая яндекс-почта!!! HTML-код ниже позволяет обойти отключение спам-картинок в папке для спама! Этот код из спама.

</''_

<a href="http://onsol.ru/direct/go/aHRcDovL3Byb3MucnBpb24ucnUvP3BlaGE1dms0cnk2Mg==" target="_blank"><input type="image" src="https://lh3.googleusercontent.com/-u3Q3JaQcmUQ/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAALg/iqyDfBOxWLY/s500-c/eaebfgevefnljhmsdb.jpg"></a></''_
<a href="http://onsol.ru/direct/go/aHRcDovL3Byb3MucnBpb24ucnUvP3BlaGE1dms0cnk2Mg==" target="_blank"><input type="image" src="https://lh3.googleusercontent.com/-u3Q3JaQcmUQ/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAALg/iqyDfBOxWLY/s500-c/eaebfgevefnljhmsdb.jpg"></a>
Тимофей, служба поддержки
9 ноября 2016, 18:31
Поясните, пожалуйста, зачем Вам нужно включать картинки в папке Спам? Мне кажется, включать их специально в письмах с явными признаками спама нет особого смысла.
Sham
9 ноября 2016, 19:39
Тимофей, служба поддержки,
 где ты это вычитал, процитируй из моего поста конкретные слова.http://savepic.ru/12137228.pngЗакройте дыру мать вашу, до сих пор же грузится картинка в спаме с <input type="image", бл***
Тимофей, служба поддержки
28 ноября 2016, 16:52
Добрый вечер!
Не сразу понял, что Вы имели в виду. Пришлите, пожалуйста, нам свойства данного письма через форму обратной связи на странице https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/sup-spam.xml (внизу ссылка "Рекомендации на странице не помогли). Обязательно разберемся. 
crasikov.kirik
11 октября 2016, 21:26
Круто

Центр Дмитрия Петрова
12 октября 2016, 15:59
Добрый день!
Недавно я встретила новый рабочий день с новым дизайном почты, подумала, что можно привыкнуть, но в итоге вышло, что это проблематично из-за банального неудобства.
Пользуюсь почтой постоянно, т.к. это корпоративная почта, нужно очень много работать с письмами и тд.
1. Сбивают большие изображения прикрепленных к письму документов, из-за них все выглядит очень неравномерно и глаза постоянно отвлекаются.
2. При ответе на какое-либо письмо непосредственно в теле этого же письма нет возможности изменить подпись. (раньше была возможность редактировать подпись)
3. Стала не совсем удобная система просмотра ответов. Например: я открываю письмо кого-либо и хочу посмотреть, какой на него был ответ. Раньше эта информация очень удобно была расположена внизу.
Тимофей, служба поддержки
9 ноября 2016, 19:22
Спасибо за замечания! Передам их нашим разработчикам. Выбор подписи должен быть и сейчас. Не могли бы Вы с данной проблемой обратиться к нам в поддержку? https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/web-problems.xml
xarison2017
20 октября 2016, 21:43
ДА ВООБЩЕ ЖЕСТЬ.
Тимофей, служба поддержки
14 ноября 2016, 18:42
Добрый вечер!
А расскажите, что именно не так?
Мария
21 октября 2016, 09:55
Вот же га вно, установила на свою беду эту тему и почта накрылась медным тазом, видимо тема не прогружается и на почту зайти невозможно с браузера, дайте ссылку на другую любую тему плз
Тимофей, служба поддержки
15 ноября 2016, 17:04
Не могли бы Вы показать нам, как сейчас выглядит страница Вашей почты? Снимок экрана можно сделать по инструкции https://yandex.ru/support/common/support/screenshot.xml .Не думаю, что в возникшей проблеме виновата тема. Ряд причин можно будет распознать по скриншоту. Будем ждать от Вас информации, если проблема еще актуальна!
holod.xs
24 октября 2016, 23:37
Da
NC
2 ноября 2016, 10:33
Сделайте группировку по отправителю
Мария Х.
28 ноября 2016, 17:39
ЖЖ Ё
Дарья
29 ноября 2016, 00:44
Доброй ночи.Не удаляйте сообщение,пож-та,т.к. нет возможности связаться с поддержкой иначе.
Пытались восстановить аккаунт в танках,зарегистрированный на arhilucii@yandex.ru.
К сожалению,мы не можем предоставить номер телефона,который был указан при регистрации.При попытке отправить анкету в службу поддержки с нас требуют данные,которые просто никто не помнит!Я понимаю,что это не тема для подобных вопросов,но жалко аккаунт,в который вложены силы и деньги.
Тимофей, служба поддержки
1 декабря 2016, 18:23
Пожалуйста, уточните, какой обратный адрес Вы указывали при заполнении анкеты и по какому адресу с Вами можно связаться?
Машка Мязина
10 декабря 2016, 13:42
Супер
ryab4uck201111
13 декабря 2016, 15:08
У меня такая же проблема,акаунт зарегистрирован на super.rewq2012@yandex.ru,номера телефона нету,даные не помню...помогите как нибудь 
Тимофей, служба поддержки
14 декабря 2016, 20:04
Вы пробовали восстановить доступ способами, описанными на странице https://yandex.ru/support/passport/support-restore.html ?
Куранов Александр
6 января 2017, 13:58
Здравствуйте. Может ли команда Яндекс.Почты добавить функцию, которая позволяет пользователю настроить время автоматического удаления всех писем из заданной директории (и вложенных директорий в том числе)? Спасибо.
Тимофей, служба поддержки
13 января 2017, 14:06
Добрый день!
Спасибо за идею! Передал команде сервиса.

Пока могу Вам порекомендовать переносить ненужные письма в папку "Удаленные", она очищается автоматически каждые 30 дней. 
lexbilli.karasev
4 февраля 2017, 15:32
С праздником дорогие танкисты
Ragikal
7 апреля 2017, 10:31
Бт-7 судя по фугаснице артелерийская
ivan.ezhov2016
10 апреля 2017, 12:23
ТАНКИ -НЕ МОЯ ТЕМА.МНЕ БЛИЖЕ ТЕМА АВИАЦИОННАЯ
Сергей
7 мая 2017, 21:45
Хочу установить тему с танками. Перехожу по ссылке. Предлагает установить тему "весна". Че за на?...
Ариф Агаев
12 сентября 2017, 20:17
ХОРОШАЯ И ИНТИРЕСНАЯ ИГРА.МОЛОДЦЫ ПРОДЮССОРЫ ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ИГРЫ.СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ ЗА ВАШИ ТРУДЫ.ВЫ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА МОЛОДЦЫ.
vyacheslavshulichenko
19 февраля 2018, 07:02
Дошел до 8 уровня-победа
Андрей Свирин
9 августа 2018, 07:37
Броня крепка и танки наши быстры
Ариф Агаев
11 апреля 2021, 15:57
МЕНЯ ЗАБЛОКИРОВАЛИ АКАУНТ ФЕЙСБУКА.ПОЧТИ МЕСЯЦ БЕЗ ТАНКОВ.МДАА И ПОЧТА МАИЛ РУ НЕ В СИЛЕ МНЕ ПОМОЧЬ.ОЧЕНЬ ЖАЛЬ БУДУ МЕСЯЦ БЕЗ ИГРЫ.
moimessageyashik
1 декабря, 14:14
Удалите тему. Или добавьте сюда, что больше не работает.
 Ссылка на тему не работает. Тема пропала из настроек. У кого она стояла - сменилась на стандартную тему по умолчанию.