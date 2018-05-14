Блог Почты

Блог Почты

Весна в Яндекс.Почте

С весной хочется любоваться небом и свежей листвой, мечтать, бегать босиком по траве и жмуриться от яркого солнца. Меняется всё! В Яндекс.Почте мы решили освежить почтовый гардероб - привычные темы оформления ящика. Цвет кнопок в темах теперь подстраивается под оформление. Фон становится прозрачней и ярче. 
 

Например, Морской, Ночной и Космической темам мы добавили контраста списку писем.  Апельсиновая тема приобрела оттенок знойного вечера в Испании. 

Настроить тему можно с помощью значка рядом с шестерёнкой в правом верхнем углу ящика.

Кстати! Теперь мы публикуем лайвхаки работы с Почтой в нашей колонке в Яндекс.Дзене. 

Обновляйтесь вместе с Почтой!

56 комментариев
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look4job
14 мая 2018, 13:01
Сделайте пожалуйста чтобы поиск в Контактах работал и по полю "Комментарий к Контакту".
Тимофей, служба поддержки
14 мая 2018, 14:34
Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, а чем бы это могло быть полезно? Можете привести пример?
look4job
14 мая 2018, 15:39
Тимофей, служба поддержки,
работая с большим количеством контактов, в поле комментариев заношу дополнительную информацию, такую как должность, организация и пр. Когда необходимо найти среди огромного множества людей нужного, то выясняется, что Поиск не находит записи этого поля, а ищет только по именам и фамилиям.
Тимофей, служба поддержки
15 мая 2018, 12:57
Спасибо за дополнения! Отправил информацию коллегам! 
Bakli
14 мая 2018, 13:29
Сначала убрали, а теперь вернули, как нововведение. У политиков научились?
Тимофей, служба поддержки
14 мая 2018, 14:34
Здравствуйте! Не совсем понимаю, что убрали. :) Можно поподробней? Темы отключались только в момент переключения на новый интерфейс, при этом вернулись практически сразу же.
Bakli
15 мая 2018, 13:41
Тимофей, служба поддержки,
кнопки раньше менялись с темой. Потом вы сделали, что тема это лишь изменение фона и цветов элементов, а кнопки стали везде одинаковые. И вот вы пишите, что кнопки теперь подстраиваются. Это все было. Я даже тикет вам писал, что испортили все.
Да и можете почитать свои же посты в блоге, когда добавляли тему с совами и вышивка - там можно увидеть, как кнопки выглядят на скриншотах.
Тимофей, служба поддержки
16 мая 2018, 15:34
Теперь понял, спасибо! В этом есть действительно определённые причины. Кнопки, увы, тоже становятся когда-то старомодными. Мы понимаем, что они имеют свой шарм, при этом их форма всё-таки становится неактуальной.
bpm812
14 мая 2018, 22:19
Проверьте, пожалуйста, контрастность (хотя бы иконки "переслать" на скриншоте выше - #C6BFB5/#F8F1E6).
Например тут: https://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html#fg=C6BFB5,bg=F8F1E6


Самоубейтесь, пожалуйста, из профессии (по собственному желанию или по профнепригодности). Спасибо.
Обновлено 14 мая 2018, 22:22
Тимофей, служба поддержки
15 мая 2018, 12:58
Иконка неактивна. Если Вы галочкой отметите нужное письмо, Вы увидите именно контрастный вариант.
Богданов Сергей
16 мая 2018, 00:52
Думаю, со мной согласится большинство пользователей. Я захожу в почту не для того, чтобы цветочки рассматривать, а для того чтобы письма прочитать. Современному пользователю нужны 2 темы: традиционная, черный текст на белом фоне, и темная, белый текст на черном фоне.


Поделитесь, пожалуйста, «лайвхаком». Я уже полгода не могу задать порядок применения почтовых правил. Новые правила помещаются в конец, и никуда больше не перемещаются. Как эту ошибку обойти?
Тимофей, служба поддержки
16 мая 2018, 15:32
Добрый день! Сергей, не могу подтвердить или опровергнуть Вашу теорию. Только могу сказать, что темами пользуется более 60 %  пользователей Почты. 
По поводу порядка правил. Нам нужна будет техническая информация, которую лучше не публиковать в открытом доступе, поэтому мы просим написать через форму обратной связи https://yandex.ru/support/mail/web/preferences/filters/create-filter-form.html#create-filter-form . Обещаем, что ответим!
Богданов Сергей
16 мая 2018, 22:30
Тимофей, служба поддержки,
 Обращался уже. Тикет 18040822360242857. Никакого результата.


В вашей статистике я, судя по всему, отношусь к тем, кто пользуется темами, несмотря на то, что они мне не нужны. Просто у вас темы после однократного включения, больше никогда не отключаются.
Тимофей, служба поддержки
21 мая 2018, 11:38
Сергей, мы работаем над ошибкой! Это не значит, что никакого результата нет. Работа ведётся. Мы сообщим Вам, когда всё будет готово.


По поводу тем. По умолчанию при заведении ящика используется тема Синяя из блока Цветные. Вы всегда можете к ней вернуться. 
Богданов Сергей
21 мая 2018, 23:51
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо. Подождем.

Попробовал все варианты цветной темы. Ни один глаз не радует, в основном, из-за того, что подкрашивается только список папок. Выбрал тему Ночная, потому что она больше всего соответствует тому оформлению, которое, мне нужно — белый текст на черном фоне. Но это не значит, что я в восторге от этой фичи. Просто остальные варианты еще сильнее раздражают.
Обновлено 21 мая 2018, 23:52
Тимофей, служба поддержки
23 мая 2018, 07:59
Сергей, можете попробовать ещё Космос. Она тоже вполне себе ничего. Что нужно, чтобы было проще жить? Если сможем сформулировать вместе требования к идеальной теме, смогу показать Ваш ответ дизайнеру. Обещаю, что прочтёт. :)
Богданов Сергей
24 мая 2018, 23:59
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо.
По моему субъективному мнению, современные программы должны иметь возможность использования цветового оформления со светлым текстом на темном фоне. Как старая добрая консоль. На мой взгляд, так удобнее для глаз. Когда читаешь книгу, то видишь отраженный рассеянный свет, а когда читаешь текст на мониторе, то смотришь на источник света. Поэтому для бумажных книг и для компьютеров нужны разные подходы. Если часами работаешь за монитором, это важно.


Я уже использую темную тему в поисковой странице Яндекса, в Visual Studio, на Youtube, в Телеграме, в RSS-читалке, отчасти в Яндекс.Почте и доволен.


А вот разного рода картинки в почте не очень уместны. Даже если они не будут раздражать, на них просто не будешь обращать внимания. В почте должно быть только то, что пишу я и пишут мне.


Дизайнеров я бы попросил разработать интерфейс, легко управляемый с клавиатуры, чтобы большую часть функций можно было бы выполнить при помощи клавиш управления курсором, Enter, пробел, Backspace, Tab и Escape. Сейчас, глядя на содержимое почтового ящика невозможно угадать, что произойдет, если нажать кнопку Вверх или Вниз, потому что фокуса не видно.
slavilus
28 мая 2018, 21:11
Богданов Сергей,


Абсолютно согласен с фразой " Я захожу в почту не для того, чтобы цветочки рассматривать, а для того чтобы письма прочитать" !!!
Тем может больше быть чем две, но темная нужна обязательно.
Тимофей, служба поддержки
1 июня 2018, 20:27
Здравствуйте! Тёмная тема есть! Пробовали ли Вы ей пользоваться?
slavilus
4 июня 2018, 14:14
Тимофей, служба поддержки,


Это которая в "Цветная"? Там только список папок темный. Список писем и предпросмотр - белые. Космос ближе всего, там только предпросмотр писем  белым по глазам бъет.


А что насчет страницы входа - есть какой-то адрес что-бы сразу входить, без переходов и попадания мышкой (Tab`ом не очень внятно выделяется) по кнопке"Войти"?
Тимофей, служба поддержки
5 июня 2018, 13:35
Под тёмной подразумеваю "Ночную" и "Космос". В них список писем не на белом фоне. Только само письмо. Мы пока не придумали, как инвертировать цвета, чтобы не пугать пользователей содержимым. :) А ещё есть множество рассылок с белым фоном, поэтому они тоже будут отображаться не так, как бы хотел пользователь. Если есть мысли, будем рады!


Про страницу входа. Вы можете авторизоваться сразу в Паспорте - так не нужен будет дополнительный шаг. Зачем нам нужна дополнительная страница? Чтобы пользователь имел актуальные логин и пароль в заполнении на каждом сервисе. 


Про перемещение по странице Tab`ом - взяли в исследование. 
LeMeldonium
28 мая 2018, 15:17
С радостью бы пробовал новые темы, но страшно потерять текущую (звёздные войны)
Тимофей, служба поддержки
1 июня 2018, 20:26
Здравствуйте! Заведите второй ящик. ;)
LeMeldonium
1 июня 2018, 21:02
Тимофей, служба поддержки,
 завёл и теперь вопрос.
Неужели среди дизайнеров так мало любителей аниме? Всего одна тема. Может я айтишник неправильный? :с
Обновлено 1 июня 2018, 21:02
Тимофей, служба поддержки
3 июня 2018, 18:32
Среди дизайнеров есть любители, а среди пользователей мало. :( Мы, вообще, много чего любим. :) Не расстраивайтесь, пожалуйста! :)
slavilus
28 мая 2018, 21:09
Раньше можно было отправить предложение по улучшению работы почты. Теперь такого не смог найти:( Попробую оставить сообщение тут.


Если я набираю адрес mail.yandex.ru то надеюсь попасть на страницу почты - зачем мне дополнительная страница со всем описанием почты! Нужен еще один переход со страницы почты на страницу входа в почту %) ЗАЧЕМ?!


Цитата
Сергей Богданов
16 мая, 00:52
Я захожу в почту не для того, чтобы цветочки рассматривать, а для того чтобы письма прочитать.


Прям мои слова.
Не думаю, что нас таких всего двое...


Я понимаю, все становится современно-красивым, но удобство никто не отменял.


И еще цитата Сергей Богданов
24 мая, 23:59
Сейчас, глядя на содержимое почтового ящика невозможно угадать, что произойдет, если нажать кнопку Вверх или Вниз, потому что фокуса не видно.


Абсолютно согласен!!!!
Управление с клавиатуры есть, но раньше было нагляднее. Теперь с мягкими цветами - не поймешь где сейчас курсор.

mashut1591
3 июня 2018, 11:03
как подключить почту
maksimov@mtg-biz.ru
5 июня 2018, 14:50
У меня два вопроса.
1. Планируется ли усовершенствование механизма поиска писем? Например, чтобы можно было фильтровать ещё по метке? Искать одновременно и по получателю и по тексту в письме?
2. Планируется ли внедрение механизма принятия или отказа от приглашений, совместимого с MS Outlook? Перешёл на веб-почту с Thunderbird, но приходится запускать, когда нужно принять или отклонить приглашение.
maksimov@mtg-biz.ru
7 июня 2018, 16:34
Есть пожелание. Сделайте, пожалуйста, возможность открытия письма в отдельной вкладке, чтобы письмо занимало и область списка писем. Так сделано, в MS Outlook, Thunderbird. Сейчас по открытию письма в отдельной вкладке оно открывается как копия вкладки - неудобно читать и легко перейти к другому, забыв или случайно нажав в списке писем на другое.


Речь идет про второй вид.
stanishevskysemyon
9 июня 2018, 18:31
Здравствуйте, когда оповещения из социальных сетей, перестанут приходить с опозданием и большей задержкой во времени (по минутам)? Сделаете ли вы нормальный выход из почты,приведу пример: поскольку я выхожу из почты яндекса из блога, а когда набираю в поисковой строке слово яндекс, то перехожу на него вижу, что я не вышел из почты до конца,почему так происходит и будет ли происходить дальше?Когда вы сделаете нормальный вход в яндекс почту, мне совершенно не нравится такой вход как сейчас: пример -- https://yadi.sk/i/R2n9uAfw3Xaqmz
Обновлено 9 июня 2018, 18:35
Тимофей, служба поддержки
14 июня 2018, 12:23
Здравствуйте! Оповещения от социальных сетей часто задерживают сами социальные сети. 
Относительно входа и предложений ниже. :) Хотелось бы чуть более подробно пообщаться с Вами непосредственно в переписке, так мы сможем направить Ваши пожелания прямо к нужным коллегам и поддерживать Вас в курсе событий. Написать нам можно через форму на странице https://yandex.ru/support/mail/web/problems/web-problems-form.html#web-problems-form .
stanishevskysemyon
9 июня 2018, 18:48
Будут ли сделаны живые обои для яндекс почты?Можно ли будет отправлять текстовые сообщение, не боясь что они не дойдут, до почты mail.ru и других почтовых ящиков?Будет внедрен голосовой помощник или просто виртуальный помощник, для всех решении и вопросов, которые возникают при проблемах с яндекс почтой?
Максим Юрьевич Осташко
11 июня 2018, 12:26
Очень бы хотелось получить современную версию дизайна и возможностей, которые тут описываются в версии Яндекс.Коннект. Там всё как много лет назад.
Тимофей, служба поддержки
14 июня 2018, 12:23
Здравствуйте! Максим, уточните, пожалуйста, каких именно возможностей Яндекс.Коннект Вам не хватает? Речь идёт о возможностях для ящика вида @yandex.ru ?
afanasievalad
13 июня 2018, 18:00
очень здорово прям интересно
leon.express
14 июня 2018, 14:54
Добрый день!


Как при пересылке письма сохранить историю всех прошлых отправителей/получателей в теле письма? На данный момент виден только последний отправитель.
Спасибо!
Тимофей, служба поддержки
22 июня 2018, 18:29
Здравствуйте! Пока такой возможности у нас действительно нет. Некоторые пользователи считают, что эта опция мешает. Расскажите, пожалуйста, для чего именно это должно быть полезно?
ezabella.komarova
14 июня 2018, 19:57
Ух ты! )

Федор Морозов
21 июня 2018, 10:22
Молодой еще в Яндекс почте поэтому этот значек боялся трогать. Не давно стал немнго уверенннэей
maksimov@mtg-biz.ru
12 июля 2018, 17:46
Просьба добавить возможность отображать меню у контакта, находящегося в копии входящего письма, чтобы можно было скопировать почту или написать только ему.


Кстати, для "От кого" тоже хотелось бы аналогичное меню или добавить кнопку "Копировать", чтобы можно было проще скопировать E-mail.
maksimov@mtg-biz.ru
17 июля 2018, 14:03
Сделайте, пожалуйста, возможность управлять отступами в веб-почте. Особенно актуально при нумерованных и ненумерованных списках!!! 


Это важнее тем и всяких фишечек)).


К сожалению, последнее приложение Thunderbird умирает, Аутлук глючит.. Пробую вашу для работы.
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2018, 23:16
maksimov@mtg-biz.ru,

Поняли, записали, команде отправили!
cloud@tkyd.ru
19 сентября 2018, 17:25
Что с почтой? доигрались? все сломалось?
Тимофей, служба поддержки
27 сентября 2018, 17:33
Здравствуйте!
У нас проходили технические работы. Приносим свои извинения, что оповещение прошло чуть позже, чем мы рассчитывали.
InfSub
27 сентября 2018, 18:13
Тимофей, служба поддержки,
оповещения не было 
maksimov@mtg-biz.ru
20 сентября 2018, 11:52
Не знаю, куда написать пожелание: надеюсь, тут заметят).


Сейчас невозможно скопировать адрес электронной почты человека, который не отправитель (копия, получатель и т.д.) среди входящих писем. Также невозможно просто найти переписку. Хотелось бы и для них также иметь такое же диалоговое окно, как и для отправителя.
Тимофей, служба поддержки
27 сентября 2018, 17:32
Добрый день! 
1) При двойном клике мышью по адресу, адрес будет выделен на странице. После чего его можно скопировать с помощью меню правой кнопки мыши. Уточните, пожалуйста, в каком случае Вам необходимо копировать адрес отправителя?
2) Переписка с человеком показывается в правой колонке в пункте "Письма на тему".
3) Переписку с конкретным адресатом можно найти с помощью поиска по ящику. Уточните, пожалуйста, что именно работает не так, как Вам бы хотелось?
maksimov@mtg-biz.ru
27 сентября 2018, 19:29
Тимофей, служба поддержки,
я отвечу по пунктам:
1) при двойном адресе где? Я не нашёл такого места, чтобы при двойном клике выделялся адрес (целиком) - до ближайшего разделителя - возможно, но это уже к Браузеру (в частности, для адреса вида andrei.maksimov@mainperson.maincompany79789678578.ru). Есть нюанс, что для "Копии" вместо адреса отображается только имя и фамилия. Таким образом, доступа к адресу вообще нет.
2) Я использую второй вид. Но даже в первом разве переписка с отправителем? А не по теме? А если мне нужно посмотреть переписку от того, кто в копии? Я про это писал.
3) Конечно, можно. Сделав минимум 3 клика и один копипаст. Но нажав на отправителя я могу нажать "Переписка" и увидеть переписку. А вот с людьми в копии увы.


Итого: я пишу про то, что с отправителями всё удобно: копировать адрес (относительно) и смотреть переписку, но вот с людьми в Копии просто игнор. Чтобы узнать их адрес мне надо нажать "Ответить всем" и только тогда я получу доступ к этим E-mail'ам.
maksimov@mtg-biz.ru
27 сентября 2018, 19:30
Тимофей, служба поддержки,
упс... я писал, оказывается в эту тему: "maksimov@mtg-biz.ru 12 июля, 17:46", однако, осталось без ответа, поэтому и забыл).
Тимофей, служба поддержки
4 октября 2018, 16:07
Добрый день!


1) Пожалуйста, подскажите,  в настройках контактов https://mail.yandex.ru/#setup/abook  у Вас стоит галочка «Показывать имена получателей и отправителей вместо почтовых адресов» ?  Если стоит, попробуйте снять её и сохранить изменения. После этого адреса появятся? 


2) Прошу прощения, я хотел предложить последний пункт в правой колонке, там есть «Письма от». 
Понял теперь, для чего Вам нужно копировать адрес. Спасибо за ответ. 


tan1055
8 декабря 2018, 21:38
Хочу  поблагодарить команду Яндекс Почты за отличную работу. Замечаю все изменения в почте, которые улучшают и помогают с ней работать. Выбрала в почте тему Природа, мне очень нравится, картинки такие, что хочется смотреть бесконечно, моя тема...   Спасибо вам за вашу заботу о нас!
ogor-nina
16 декабря 2018, 06:44
Добрый день! Скажите, пожалуйста, будет ли Новогодняя тема для оформления в этом году? Это же так красиво!))) 
v.stefancin
1 марта, 03:15
Электрогазосварщик
vismarks
17 апреля, 14:54
ПОЖАЛУЙСТА! Добавьте новые темы! я уже те, что есть видеть не могу, а почтой пользуюсь ежедневно!
ogor-nina
17 апреля, 15:08
vismarks,
Я с Вами согласна. Тоже хочется новые темы))
lumak1
27 ноября, 18:06
верните, пожалуйста, тему моргающая сова у меня внук в истерике, он очень с ней сроднился