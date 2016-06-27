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Блог Почты

Яндекс.Почта поможет вести переписку на 40 языках

Спросить про изменение рейса у болгарской авиакомпании, написать продавцу интернет-магазина из Китая про размер посылки, перевести подтверждение бронирования отеля в Барселоне, порадовать своего преподавателя немецкого успехами в освоении письменной речи или спросить у подружки мамы из Тбилиси оригинальный рецепт настоящих грузинских хачапури – всё это теперь доступно в Яндекс.Почте.  Не обязательно знать все тонкости языка, чтобы общаться.

Чтобы вы могли быть ближе к тому, кто живёт далеко, мы расширили возможности переводчика в новой версии Яндекс.Почты до 40 языков – на любой вкус и любой случай. Переводите входящие письма от друзей, партнёров и знакомых или пишите ответы на самых популярных языках мира сами.

Чтобы перевести написанное письмо, выберите в появившемся меню кнопку «Переводчик».

Чтобы перевести входящее – нажмите в новом веб-интерфейсе на кнопку «Ещё», расположенную над текстом письма, далее кликните по пункту «Переводчик» и выберите в появившейся полоске «Перевести» .

Хотели бы ответить на языке оригинала – нет ничего проще: просто нажмите на кнопку «Ответить с переводчиком».


Лёгкого общения! 

144 комментария
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Glool
27 июня 2016, 17:07
Перевод письма одним кликом очень помогает =)
COVEKS
28 июня 2016, 19:56
Здравствуйте друзья! Сделайте наконец,пожалуйста,фильтрацию спама по маске,например qwerty@***.ru Последнее время стал сыпаться спам с рандомными доменами,например Agrafena608@Y3n.ru Agniia975@rw4.ru и т.д. Добавляю в чёрный список,но это не надолго - пока не поменяют домен. Благодарю,с уважением
Тимофей, служба поддержки
29 июня 2016, 11:15
Здравствуйте!
Спасибо! Обязательно подумаем над Вашей идеей.
Также рекомендуем помечать письма, которые уже пришли в Ваш ящик, кнопкой "Это спам" - это поможет нам отследить источник нежелательной корреспонденции и быстрей его нейтрализовать.

COVEKS
29 июня 2016, 12:28
Тимофей, служба поддержки,
Благодарю Вас за ответ,Тимофей! Так и делаю - помечаю,как спам и уже потом заношу в чёрный список. Если сделаете фильтрацию по маске - будет лучшая почта,не побоюсь преувеличить,в мире :)  Спасибо за Вашу работу,ребята!
Удалённый пользователь
29 июня 2016, 17:03
добрый день! Завели корпоративную почту по домену, ни каких фильтров и правил нет, вот только завели решили проверить и при отправке писем они дублируются в папку входящие и при этом в папке отправленные вообще не отображаются, что делать подскажите пожалуйста? Как исправить это?
Тимофей, служба поддержки
30 июня 2016, 11:41
Здравствуйте!
Направили Ваш вопрос коллегам. Они обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время!
Xykazyka
11 июля 2016, 14:32
Тимофей, служба поддержки,

Тимофей, Вы бы  не могли мне помочь разблокировать мою  почту которая была автоматически заблокирована (  временно) просто она старая и я не могу верно заполнить анкету так как это было очень давно! Ruli1@yandex.ru
Тимофей, служба поддержки
12 июля 2016, 14:29
Здравствуйте!
Вы можете оставить адрес для связи - коллеги постараются Вам помочь.
Денис
30 июня 2016, 14:50
Не в тему, но есть вопрос. Планирует ли яндекс-почта анонимайзер или алиасы на почту наподобие мейлрушного https://e.mail.ru/settings/aliases - было бы очень удобно при пользовании спамоопасными сервисами
Тимофей, служба поддержки
30 июня 2016, 17:58
Здравствуйте!
Похожая возможность у нас есть с 2010 года. ;)
Прочесть подробней можно по ссылке: https://yandex.ru/blog/mail/1223
spb7771250
30 июня 2016, 16:24
Добрый день! Небольшой оффтоп. Подскажите, пожалуйста, куда обратиться по поводу того, что веб-интерфейс снимает все клавиатурные поисковые запросы, не предназначавшиеся яндексу? (А может и не только поисковые.) Это происходит если открыта вкладка яндекс.почты. Запрос не отправляется в яндекс поиск. Раньше была обратная связь, куда можно было написать, теперь не работает эта ссылка.
Тимофей, служба поддержки
30 июня 2016, 17:59
Здравствуйте!
Увы, из Вашего описания не совсем понятно, что именно происходит. Не могли бы Вы привести пример неправильного поведения? Как именно оно проявляется? По шагам?
olgatop2015
30 июня 2016, 16:53
Как сделать чтобы адрес не отображался таким блоком не редактируемым??? http://prntscr.com/bn1u21  А был просто текст? Последнее время он еще и все время глючит и подгружается половинкой блока, отправка не происходит. 
Тимофей, служба поддержки
30 июня 2016, 18:10
Здравствуйте!
Отключить функцию можно в настройках, на странице https://mail.yandex.ru/#setup/abook (блок "Показывать имена получателей и отправителей вместо почтовых адресов").
Глючить блок, конечно же, не должен. Будем признательны, если Вы поможете нам устранить ошибку. Для этого нам бы была очень полезен её скриншот.

Stepan86
1 июля 2016, 14:22
Добрый день.
Не смог найти форму, что бы написать напрямую, поэтому пишу здесь. 
На главной странице mail.yandex.ru при вводе логина пароля у вас устаревшая акция (либо ошибка) - 16 ГБ диска в подарок при установке мобильной почты.
Указано что акция действует с 30 июня по 13 июля 2015 года
Тимофей, служба поддержки
4 июля 2016, 13:16
Здравствуйте!
Спасибо за сигнал! В ближайшее время обязательно поправим!
support.vkonmillion
4 июля 2016, 10:01
Вы б лучше написали пост о том, как реально найти форму обратной связи, ту в которой нужно описать проблему и кнопку Отправить, чтобы люди могли вам рассказать например о том, что в мобильной версии почты невозможно переключиться между аккаунтами и нажав на ссылку "форму обратной связи" здесь https://yandex.ua/support/m-mail/m-touch/support.xml#another-problem попадаю сюда https://yandex.ua/support/mail/mobile-mail.xml, где ни формы ни ссылки на форму НЕТ. 
Браузер
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Разрешение экрана
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Тимофей, служба поддержки
29 июля 2016, 15:37
Здравствуйте!
Конечно же, то, что не удалось с телефона найти быстро форму обратной связи, это нехорошо. Мы обязательно всё проверим. 
Относительно самой проблемы. Уточните, пожалуйста, что именно происходит при попытке добавить новый аккаунт? Видите ли Вы ошибки?

support.vkonmillion
29 июля 2016, 21:30
Тимофей, служба поддержки,
Здравствуйте, уже работает. При смене аккаунта, а не при добавлении.
johnatanfrost
5 июля 2016, 20:43
не по теме, но все же может кто ответит. Не могу зайти на свою почту. Смена пароля для вашей учётной записи запрещена. выдает мне при входе и обратитесь к администратору домена. Все работало нормально и что то пошло не так. Так как я не могу воспользываться восстановлением пароля с учетной записи, и обратная связь просто кромешный дебри. Как мне вернуть почтовый аккаунт. И да он был перенесен несколько лет назад с @nur.kz. 
Тимофей, служба поддержки
12 июля 2016, 14:01
Здравствуйте! 
В данном случае, увы, действительно только обращение к администрации сайта по адресу info@corp.nur.kz может помочь восстановить доступ к ящику. 
cezarianne
6 июля 2016, 11:07
Новая мобильная версия от 06.07 работает некорректно, современный телефон на Андроид просто виснет. Плюс к этому она с желтыми значками. Вы знаете, что 7% населения земного шара плохо переносят желтый цвет? Хотя бы полная осталась без изменений, и на том спасибо.
Тимофей, служба поддержки
12 июля 2016, 14:07
Здравствуйте!
Не могли бы Вы рассказать поподробней о зависаниях? На каком этапе они происходят? При подключении по Wi-Fi или же при работе через мобильный интернет?
Нам жаль, что вам не понравилось оформление почты, так как желтый является отличительным цветом Яндекс. Мы обязательно подумаем над тем, как сделать удобней почту для тех, кому не нравится этот цвет.
luccello
26 июля 2016, 17:00
Тимофей, служба поддержки,
отвечу я. Зависание происходит сразу после запуска приложения. Свежеустановленная версия не предлагает залогиниться. При открытии приложения вертится значок загрузки ( соединение по Wi-Fi) и всё. 
Тимофей, служба поддержки
26 июля 2016, 18:29
Уточните, пожалуйста, версию Вашей ОС и модель устройства?
luccello
1 августа 2016, 11:28
Тимофей, служба поддержки,
 Andoid 5.1.1, телефон Xiaomi Redmi 3 pro
Тимофей, служба поддержки
3 августа 2016, 15:30
Пожалуйста, попробуйте отключить режим энергосбережения (Системные настройки устройства - Дополнительно - Батарея и производительность - Расход заряда батареи приложениями - Режим экономии энергии - Отключить), а так же добавить Яндекс.Почту в исключения на этой же странице (если оно там есть), так при работе в фоне приложение не будет уходить в режим экономии.

Кроме того, проверьте, есть ли у приложения Почты разрешение на автозапуск (Системные настройки устройства - Автозапуск)? Если такового нет, то стоит добавить приложение на эту страницу вручную.

luccello
4 августа 2016, 13:04
Тимофей, служба поддержки,
У меня не включен режим энергосбережения. Разрешение на автозапуск есть. Но при чем перечисленное вами, если она сразу после установки не стартует?
Тимофей, служба поддержки
5 августа 2016, 08:30
Такая ошибка как раз характерна для проблем с аккаунт-менеджером: приложение вылетает, не успев запуститься. 
Спасибо, я Вас понял. Информацию о том, что совет не помог, отправляю команде сервиса на перепроверку.
luccello
17 августа 2016, 14:46
Тимофей, служба поддержки,
есть ли новости по данной проблеме? Очень важно! Телефоны Xiaomi сейчас на пике популярности, количество людей, столкнувшихся с этой проблемой будет только расти. 
Тимофей, служба поддержки
17 августа 2016, 15:42
Конечно, мы стараемся придумать альтернативный вариант решения, чтобы помочь нашим пользователям. Надеемся, что в одном из ближайших обновлений, ошибка будет решена.
Саня Мур
8 июля 2016, 08:46
Мне нравится
w.int
12 июля 2016, 15:02
Здравствуйте!
Когда будет решена проблема с мобильным приложением на телефонах Xiaomi (MiUi)?
Тимофей, служба поддержки
29 июля 2016, 15:23
Здравствуйте!
Решение уже есть сейчас. Проблема, увы, не в приложении, а в самом устройстве. Вам необходимо отключить режим энергосбережения (Системные настройки устройства - Дополнительно - Батарея и производительность - Расход заряда батареи приложениями - Режим экономии энергии - Отключить), а так же добавить Яндекс.Почту в исключения на этой же странице (если оно там есть), так при работе в фоне приложение не будет уходить в режим экономии.
w.int
2 августа 2016, 09:42
Тимофей, служба поддержки,
проблема не только с почтой, в картах периодически не работает поиск, при том что в этот же момент подгружается информация о пробках и строится маршрут. Почта в активном(не фоновом режиме) периодически перестает обновлять список писем. Интернет в эти моменты на устройстве работает.
cezarianne
12 июля 2016, 17:04
Виснет при попытке открыть ее, т.е. открывается список писем и алес капут. Телефон Galaxy S4, интернет мобильный. прием нормальный. В настоящее время работает только полная версия приятного серо-синего цвета. 
savkina-swift
26 июля 2016, 04:12
Добрый день
Только что само изменилось оформление яндекс.почты в этом профиле. Я поискала по настройкам внешнего вида, но нигде возврата к классическому виду не нашла. Как это можно сделать?
Тимофей, служба поддержки
26 июля 2016, 18:32
Здравствуйте!Сожалею, но вернуться обратно технической возможности нет, в будущем эта версия полностью должна заменить старую (подробней о новой версии можно прочесть по ссылке https://yandex.ru/support/mail-new/new-interface-concept.xml ).

Расскажите, пожалуйста, что бы хотелось добавить в новый интерфейс для комфорта?
Мансур Айдаркулов
27 июля 2016, 13:06
Тимофей, служба поддержки,


этот фон блеклый типа айфон, не подходит для декстопа.
помечать важные сообщения не совсем удобно.
не могу понять, центральная часть стала ужасно неудобной
Тимофей, служба поддержки
29 июля 2016, 15:17
Уточните, поажлуйста, почему фон Вам кажется блёклым? Какая тема у Вас установлена? Мы проверим, как выглядит интерфейс. Если он действительно по контрасту и яркости отличается, мы можем всё поправить.
Мансур Айдаркулов
3 августа 2016, 10:18
Тимофей, служба поддержки,


https://yadi.sk/i/_TAY6EBdtsJsh
Тема трава.
Про фон слева и сверху который.
Из-за того что помечать кнопка с краю, такое ощущение словно в нее попадать надо.
По центру где сообщения, слишком много информации, текст письма, глаза разбегаются. Главное ведь увидеть от кого сообщение и тему письма. Подобное нужно когда через поиск ищешь письма, чтобы увидеть сниппет.
Тимофей, служба поддержки
5 августа 2016, 08:40
Возможно, Вам будет более удобен компактный режим?
Попробуйте нажать на кнопку Вид справа, над списком писем, а затем выбрать соответствующий пункт в выпадающем меню.
Будет ли так привычней и удобней пользоваться ящиком?
Мансур Айдаркулов
26 июля 2016, 08:59
здравствуйте, как вернуть старый дизайн?
Никита
27 июля 2016, 12:41
Не нашел куда написать - сюда попробую ). Очень нужен поиск по папкам в почте. Когда их много, какие-то свернуты - фиг найдешь где письмо. Можно поиском найти, но как найти куда вложена папка?
Добавьте пожалуйста. Либо тупо добавить развернуть все свернутые папки. Это плохо конечно - потом придется сворачивать, но хоть так.
Спасибо.
Тимофей, служба поддержки
29 июля 2016, 15:19
Добрый день!
Поиск по письмам с указанием конкретной папки у нас есть. Если я правильно Вас понял, что Вас интересует именно просто поиск папки в общем списке папок слева, так? Если так, то пока у нас действительно такого нет. 
Никита
29 июля 2016, 15:41
Тимофей, служба поддержки,
оказалось что поиск по названиям папок есть. Капец - столько лет пользуюсь почтой, и не мог найти. Наконец-то конец мучениям.


Заходишь в письмо - переложить в папку - и появляется поиск по названию папки!


Такой нужный функционал (если папок много), а спрятан по самые гланды ).
Тимофей, служба поддержки
5 августа 2016, 08:40
Кнопка есть даже и в списке писем. Возможно, из-за ширины монитора она будет спрятана за пункт Ещё.
elena200519
28 июля 2016, 14:04
Имею несколько почтовых ящиков, почему на одну почту заходишь там старый интерфейс, а на другую новый? Сама ничего не меняла. Старый конечно удобней, в плане визуального обзора и дизайн приятней.
Тимофей, служба поддержки
29 июля 2016, 15:19
Здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, что именно в визуальном обзоре и дизайне менее удобно в новой версии?
23 век
29 июля 2016, 10:44
Хотелось бы в почте увидеть раздел "Заметки". Часто в интернете натыкаешься на важную информацию, ссылку и т.п. которую нужно бы сохранить. Сейчас приходится отправлять себе письмо (что криво) или создавать документ на Яндекс Диске, что еще неоперативнее и неудобнее. 
Тимофей, служба поддержки
29 июля 2016, 15:20
Здравствуйте!
Спасибо, такие предложения у нас действительно появляются иногда. :) Подумаем!
Вылегжанин Андрей Сергеевич
1 августа 2016, 18:37
почему я вижу только 8 языков, как настроить нужный, например, себский?
Тимофей, служба поддержки
3 августа 2016, 15:29
Добрый день!
Ответили Вам в соседней ветке!
ibrasi
2 августа 2016, 11:27
как отключить новый интерфейс почты?
dymo
2 августа 2016, 21:36
Как вернуть старый дизайн почты? Новый очень неудобен для десктопа, что за привычка делать везде и всюду эти айфон-дизигны??
Тимофей, служба поддержки
5 августа 2016, 08:41
Добрый день!
Расскажите, а что именно неудобно?
Евгений Ларионов
3 августа 2016, 10:22
Добрый день!
Я уже давно и постоянно делал рассылки предложений своим клиентам одним письмом. Чтоб клиенты "не видели" друг друга, их адреса я указывал в поле "скрытая копия". Затем, по мере необходимости, я мог смотреть, когда последний раз тот или иной клиент получал от меня рассылочное письмо, используя для этого адрес почты и поиск по письмам. Ориентировочно весной поиск перестал искать письма по адресам, указанным в скрытой копии. И я заметил, что в отправленных письмах теперь тоже не видно скрытые адреса. Если так задумано, то ОЧЕНЬ прошу сделать опцию в настройках что-то вроде "показывать/не показывать...". Спасибо заранее! Всегда Ваш :)
Тимофей, служба поддержки
3 августа 2016, 17:31
Добрый день!
Скрытая копия обязательно вернётся. Постараемся это сделать побыстрей!
Никита Можаев
5 августа 2016, 18:01
Это точно
Комментарий удалён
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2016, 13:51
Добрый день!
Пока у нас нет информации по данной теме. Если такая возможность появится, мы обязательно о ней сообщим в этом блоге!
Михаил Груздев
16 августа 2016, 14:24
Тимофей, служба поддержки,
 Простите, удалил прошлый комментарий, так-как по ошибке не с того аккаунта его написал... Спасибо за ответ, но надеюсь Вы понимаете, что этот момент останавливает многих от полноценного использования почты на Яндексе. Так-бы я уже давно использовал Веб-интерфейс почты, тем-более, что он стал совершенно-прекрасным! Как-раз за минусом синхронайза контактов... Прошу, нет, умоляю реализуйте полноценную синхронизацию контактов в том, числе и с возможностью использовать те-же контакты на Андройде! Про ваш сервер CardDav я в курсе, но толку от него мало, пока не свяжите его с почтой!
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2016, 14:53
Михаил, спасибо за пояснения! Их я тоже направил команде сервиса!
antnat1125
14 августа 2016, 18:23
Послание 
elena.subbotina1971
15 августа 2016, 16:02
Супер!!!
helloboss
18 августа 2016, 17:15
Как перейти на новый интерфейс?
Тимофей, служба поддержки
23 августа 2016, 13:13
Добрый день!
Чтобы перейти на новый интерфейс, достаточно просто кликнуть по ссылке https://mail.yandex.ru/u2709 . Попробуйте, пожалуйста!
V.I.Levada
24 августа 2016, 13:08
Как вернуться на старый дизайн. Бесит, ваша версия!!!!!!!!!!! Просто бесит и не нравиться. КАК ВЕРНУТЬ СТАРЫЙ ДИЗАЙН?????????????????
V.I.Levada
24 августа 2016, 13:13
Все мне не нравиться все. И как написано и как расположено и шрифт не нравиться, все не нравиться. Как вернуть старый дизайн. Новый мерзкий, неудобный. Вче в нем плохо.
helloboss
25 августа 2016, 11:25
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо, уже перешел через уведомления о новостях.
Тимофей, служба поддержки
29 августа 2016, 13:53
Добрый день! Сожалею, но технической возможности вернуться обратно нет. Уточните, а что именно не нравится в шрифте, в расположении? 
ORION
1 сентября 2016, 00:24
Новая версия почты просто безобразна. Может быть кому то и всё равно, кто пользуется в личной переписке и писем немного.  НО у нас почта для работы организации. Стало невыносимо работать. Не знаем с кем эта новая версия обсуждалась, но она совершенна неудобна. На вопрос чем неудобна? Можно ответить что всем. По отправке новых писем, по расположению писем, по выбору темы, по всем параметрам. Стало совсем затруднительно. Плохо господа разработчики, что вы не даете пользователю самому определяться в какой версии ему работать. Это минус. Дали бы хоть какой то переходный период для привыкания. Можно сказать, что ко всему можно привыкнуть, но зачем ломать велосипед, который и так хорошо едет. Вы сами создаете проблему для людей, которые пользуются вашей почтой. Грустно!
Тимофей, служба поддержки
2 сентября 2016, 10:49
Добрый день!
Давайте попробуем внести больше конкретики. Увы, я не могу сказать команде, что почта просто безобразна. Так точно не станет понятней, что именно стоит поправить и на что обратить внимание. Помогите нам увидеть мир Вашими глазами? Расскажите, пожалуйста, поподробней, что именно и по какой причине неудобно?
centersnab
2 сентября 2016, 02:08
Поддерживаю ORION-MURMANSK! Верните старую почту! работаем каждый день - удобства никакого, привыкнуть не возможно!
Например: куда делись в "отправленных", "удаленных", "черновиках", "спам" и в созданных папках "входящие" цифры писем прочитанных через /  ? чтобы увидеть надо мышь таскать и наводить!
Поиск раньше работал на УРА! а сейчас? а сейчас имя файла пишу, а поиск говорит нет! а ранее искал даже внутри доков.
Иконки ранее были все подписаны, не надо было гадать, как сейчас, всё было понятно взглядом.
оформление текста при наборе не интуитивен.
Читается плохо вся почта, при начальной странице. Разумной середины нет, так как при виде почты в компактном режиме, даже с крупным шрифтом, надо вглядываться есть ли прикреплённые файлы, а при выключенном компактном режиме - бабах!, всё громоздкое, огромное!
и так далее и тому подобное.
Дайте людям выбор!
Я вашу систему всегда хвалил и типа рекламировал, а вы так с нами....




Тимофей, служба поддержки
2 сентября 2016, 10:54
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, для чего именно необходимо видеть общее количество писем в папках? Чем оно полезно? Нам правда важно это знать.
Если поиск не ищет, это не новый интерфейс, это просто ошибка и её нужно устранить. Пожалуйста, сообщите о ней в форме обратной связи "Рекомендации на странице не помогли" по ссылке https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/common-letters/search-doesnt-work.xml
Про подписи к иконкам обязательно подумаем.
Про "читается плохо вся почта", я, к сожалению, не совсем понимаю. Включить отображения файлов в общем списке можно с помощью настройки на странице https://mail.yandex.ru/#setup/other . Для этого нужно поставить галочку в поле "показывать вложения в списке писем". Попробуйте, пожалуйста!
centersnab
3 сентября 2016, 00:21
Тимофей, служба поддержки,
Чем оно полезно? Да просто - п о л е з н о! Удобно видеть сколько писем во входящих, в удалённых и др, сами периодически чистим почту от ненужности и это полезно. Бывает так что кто-то невзначай удалил письмо(а), ты уже привыкаешь(знаешь) сколько писем и где было, видишь изменения и др. как я могу вам объяснить почему белый свет удобнее и полезнее, чем желтый?
По поиску. Сегодня да и до этого - опять вбиваю поиск электронного адреса с которым переписывался ранее, типа qwerty2016@asdf.ru или qwerty16_asd@zxc.ru, сам адрес полностью не помню, но помню начало qwerty или середину или конец asd, ввожу в поиск, а поиск находит 0 или несколько писем старые 1-2х годовалой давности! или же находит, но по какому то не понятному алгоритму, то есть 7 писем из 18 одного адреса!
"Про "читается плохо вся почта", я, к сожалению, не совсем понимаю. Включить отображения файлов в общем списке можно с помощью настройки на странице https://mail.yandex.ru/#setup/other . Для этого нужно поставить галочку в поле "показывать вложения в списке писем". Попробуйте, пожалуйста!"

Да стоит эта галочка. Господин Тимофей, если вы помните в старой версии вложения показывалось не мелкой и не огромной, а достаточной нормальной скрепкой с размерами файла, если их было несколько, то было несколько скребок с цифрами показателя веса данных вложений.

Вы, Тимофей, такое ощущение, что не видели старого интерфейса.Вам что тяжело сделать выбор пользователям? Вы не умеете? Вы не умеете и перед руководством оправдываете свою зарплату делая вид что вы всё мОгЁте. и говорите, что типа - ни кто не жалуется и это дело привычки - они привыкнут. Я могу сказать, что народ у нас терпилы - это да, НУ но реально не удобно.
Призываю ВАС всемогущие и всеумеющие - ДАЙТЕ ВЫБОР ЛЮДЯМ! и ОНИ - люди скажут вам - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
кому удобно, кому не удобно пусть выбирают.

Тимофей, служба поддержки
5 сентября 2016, 15:29
1) Спасибо, мы Вас поняли.
2) Поиск по половине имени ящика не работал никогда. 
3) В этом случае могу предложить наоборот снять галочку или включить компактный режим. Для этого нужно нажать на кнопку Вид справа над списком писем, а затем выбрать соответствующий пункт в появившемся меню.
senior-pamidorr
11 сентября 2016, 19:31
Тимофей, служба поддержки,
 Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, куда подевалась кнопка «перевести». Нет возможности перевести входящие письма на ин. языке. Мне это ОЧЕНЬ важно!!! 
Тимофей, служба поддержки
12 сентября 2016, 19:01
Добрый день!
Если речь идёт о входящем письме, Вы можете нажать на три серых точки прямо над текстом письма и выбрать пункт Перевод из выпадающего меню.
centersnab
2 сентября 2016, 02:14
И ещё.
А вы сами господа разработчики попробуйте ещё с планшета на почте яндекс поработать.
До этого я писал и работаю на мониторе от 17 до 22 ", на планшете раз зашел и вышел и всё!
Я думаю что на ноутах 13 до 15" тож не айс.
Тимофей, служба поддержки
2 сентября 2016, 10:55
Я понимаю Ваше недоумение. Действительно, полная веб-версия почты не предназначена для использования на планшетах, так как мобильные браузеры не поддерживают всех технологий для корректной её работы. Именно поэтому мы создали touch-версию, а также существует версия light.
centersnab
3 сентября 2016, 00:29
Тимофей, служба поддержки,
Эт я говорил не мобильной версии. Это планшет на 10" на винде. Вы понимаете меня не правильно (или не хотите), я говорю о читаемости, о восприятии, о усвояемости, если так можно сказать, информации, да и плюсом пользования, типа тыкания  пальцами. Я же вам писал: "Читается плохо вся почта, при начальной странице. Разумной середины нет, так как при виде почты в компактном режиме, даже с крупным шрифтом, надо вглядываться есть ли прикреплённые файлы, а при выключенном компактном режиме - бабах!, всё громоздкое, огромное!"
При старом интерфейсе всё было ОК.
centersnab
2 сентября 2016, 02:25
обалдеть, поиск заработал, а вчера и ранее нет. хоть на этом спасибо.
ORION
2 сентября 2016, 12:06
Добрый день,
1. Исчезли количество писем в папках. Когда находишься в папке, количество писем видно, в других папках количество писем не видно. Удобнее когда видны всё количество во всех папках.
2. При нахождении например в папке отправленные и нажатии кнопки проверить почту он так и остается в папке отправленные. Удобнее было, что из нахождении в любой папке при нажатии кнопки проверить почту, перебрасывал в папку входящие.
Продолжение при дальнейшей работе.
Спасибо.
centersnab
3 сентября 2016, 00:39
ORION,
Исчезли количество писем в папках. Когда находишься в папке, количество писем видно, в других папках количество писем не видно. Удобнее когда видны всё количество во всех папках.
О чем ия говорил.
2. При нахождении например в папке отправленные и нажатии кнопки проверить почту он так и остается в папке отправленные. Удобнее было, что из нахождении в любой папке при нажатии кнопки проверить почту, перебрасывал в папку входящие.
Продолжение при дальнейшей работе.
И это по делу!, я про это забыл
ORION
6 сентября 2016, 00:18
Тимофей, добрый день,
1. удобно тем, что количество писем в папках видно было одним взглядом на почту и ее состоянии, в каких папках и сколько писем по количеству находится. Сейчас же нужно выделять папку и только тогда высвечиваются письма. Так вот скажите, что удобнее ??? Посмотреть взглядом или произвести действие путем нажатие на кнопку??? Ответ думаю будет понятен.
Информация говорит о состоянии почты и всех папок вместе в целом, а чем ее больше при меньших действиях, то согласитесь, что она не лишняя и будет полезна для пользователя для принятия решения чистить почту или нет без лишних движений.
Вообщем состояние почты при ее открытие оценивается одним взглядом, что тут еще сказать...
2. По перебрасыванию из любой папки в папку входящие при нажатии на кнопку проверить почту, тоже не лишнее. Это было значительнее удобно, чем то, когда при ее нажатии ты остаешься в той же папке.
Это с точки зрения логики - не логично. Согласитесь, что если я нажал проверить почту, то я хочу видеть что там во входящих, а не оставаться например в папке спама.
С уважением
Группа компаний "ОРИОН"
Тимофей, служба поддержки
6 сентября 2016, 17:53
Спасибо, я Вас понял! Пожелания отправляю команде сервиса!
absolutek
6 сентября 2016, 12:41
исчезла удобная строчка переключения между аккаунтами в папке входящие.
Тимофей, служба поддержки
6 сентября 2016, 17:53
Добрый день!
Вы по-прежнему можете пользоваться переключателем в правом верхнем углу ящика по нажатию на логин.
i4ek
7 сентября 2016, 23:01
как вернуть старый дизайн почты!!!!???
Тимофей, служба поддержки
8 сентября 2016, 12:27
Добрый день!
Увы, технически вернуться не получится. Расскажите, пожалуйста, поподробней о впечатлениях от работы в новом интерфейсе?
i4ek
8 сентября 2016, 12:35
Тимофей, служба поддержки,
возникает чувство что зашел на рабмлер или майл ру. 
Тимофей, служба поддержки
8 сентября 2016, 13:02
Давайте попробуем ещё конкретизировать: какие из элементов Вам напоминают об этом и почему?
sergey.olshin
10 сентября 2016, 14:27
Здравствуйте! У меня перестала отображаться функция моментального перевода пришедших писем. Скажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? Возможно, она временно отключена? 
Тимофей, служба поддержки
12 сентября 2016, 19:01
Добрый день!
Функция осталась, ответили в комментарии выше: https://yandex.ru/blog/mail/yandeks-pochta-pomozhet-vesti-perepisku-na-40-yazykakh/57d6d14b8b31a60018759cb5 
Попробуйте, пожалуйста!
kv-ky2013
16 сентября 2016, 11:39
Почему-то в оформлении почты возник отвратительно блеклый и белый экран! Почему такое неуважение к людям? Можно же предлагать на выбор - кому что нравится, а не тыкать "мордой в факт"!
Тимофей, служба поддержки
18 ноября 2016, 16:05
Добрый день!
Скажите, а Вы пробовали изменить тему оформления (кнопка "Оформление" в правом верхнем углу)? Возможно, среди предложенных тем Вы сможете выбрать ту, где цвет будет более приятным. 
al.faruxzoda
21 сентября 2016, 12:19
Это платное если платный то что сколько будет стоит
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 19:47
Добрый день!
Почта Яндекс полностью бесплатна.
Hr.Sarkasmus
22 сентября 2016, 09:43
зашибись...в мобильном приложении это ГДЕ?
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 19:48
Добрый день!
Увы, не совсем понимаю Ваш вопрос. Если речь про переводчик в приложении, то его нет. Он есть только в тач-версии, которая работает из браузера.
ryaboff.vova1980
23 сентября 2016, 10:49
Сделайте чтобы было можно в мобильном приложение Яндекс почта сразу удалять все или те которые надо а то по одному напрегает и охото отказаться хотя с вами давно спасибо за панемание 
Тимофей, служба поддержки
30 сентября 2016, 19:50
Добрый день!
Так уже можно сделать. :) Выберите письмо галочкой, а затем нажмите на пункт "Выбрать все письма" под или над списком (в зависимости от модели телефона).
tchistiackoff14
26 сентября 2016, 18:43
Очень удобно.Не нужен переводчик
Irina Kharazi
29 сентября 2016, 20:52
Eto prekrasno! Spasibo!
s1455671
5 октября 2016, 14:31
Нужная штука, спасибо!
farid.berdiev2010
6 октября 2016, 07:16
Отлично!!! Классно, ваша отценка 5+. Раскажу всем друзьям!
Денис Образцов
6 октября 2016, 20:23
Хорошая идея 
Stinger
7 октября 2016, 19:56
Здравствуйте! Куда исчезло "вы ответили на это письмо" под сообщением?
Тимофей, служба поддержки
8 ноября 2016, 20:24
Если на письмо был дан ответ, Вы увидите у письма в списке соответствующую стрелочку, которая Вам просигналит о том, что ответ уже был дан. Видите такую? Посмотрите, пожалуйста.
podryad@nmarket.ru
17 октября 2016, 12:57
Новый дизайн выглядит ужасно. Но это ладно... уже привыкла, что везде так. НО! Ребята, есть такой существенный косяк! Я когда письмо открываю, у меня сбоку проподает ссылка на список писем, вот такой https://gyazo.com/6bde303eb0f761975f55415ffabd208bhttps://gyazo.com/6bde303eb0f761975f55415ffabd208b
Поропадает не всегда, но чаще всего и почту приходится заново перегружать, чтобы другие письма посмотреть!
Тимофей, служба поддержки
9 ноября 2016, 19:20
На Вашем скриншоте изображен список папок. Поясните, пожалуйста, какая ссылка и откуда у Вас пропадает?
скела
29 октября 2016, 21:50
Нужно сначала попробовать я начинающий пользователь
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 18:48
Напишите нам, если возникнут трудности! Обязательно поможем Вам во всём разобраться.
Night Cafe
2 ноября 2016, 10:34
Сделайте группировку по отправителю
kovaliova.cow
2 ноября 2016, 12:15
Почему письмо ушло в Брянск когда я отправляла по Самаре т.к. нахожусь в Самаре ( psh2.ofps3@yandex.ru).???????
Нет адресной книги в которую вносила все контакты, ничего не могу откорректировать!!!!
Тимофей, служба поддержки
16 ноября 2016, 19:02
Уточните, пожалуйста,  правильно понимаю, что письмо ушло на другой адрес, отличный от того, который Вы оказывали в качестве адреса получателя?
Что касается адресной книги - попробуйте, пожалуйста, зайти в настройки (шестеренка в правом верхнем углу), раздел "Контакты". Есть ли в этом разделе нужные Вам данные?
kovaliova.cow
16 ноября 2016, 20:24
Добрый вечер Тимофей. Да действительно письмо ушло в Брянскую область т.к. мне оттуда звонили, но дело в том что и у них тоже такой же адрес как и в Самаре, и тоже 2 ПСЧ  3 отряд ФПС, то есть вот такое совпадение, а пока я объясняла свое задание по телефону  то с меня списали 130 руб.потому что роуминг, вот так!!!!! 
Тимофей, служба поддержки
17 ноября 2016, 18:48
Речь идет об электронном адресе вида имя@yandex.ru? Дело в том, что один и тот же адрес электронной почты никак не может принадлежать двум организациям. Вероятно, Вы ошиблись в написании адреса при отправке письма?
bek.bay2016
3 ноября 2016, 16:39
ООтлично
mitelshtet.vladim
3 ноября 2016, 07:45
Vladimir.mitelhtet
info@prominductor.ru
7 ноября 2016, 19:22
Перестал работать нормально переводчик в почте! Тупит колесиком крутит но перевод не появляется! Приходится обновлять страницу
aleck.golovchenko1943
11 ноября 2016, 13:24
Здравствуйте! Об'ясните, пожалуйста, Яндекс.переводчик,- переводит сообщения и сайты, только с компьютера,с iPad не доступен? Спасибо. Александр.
Тимофей, служба поддержки
17 ноября 2016, 18:34
Уточните, пожалуйста, речь идет о приложении Почты для iPad или о веб-интерфейсе при просмотре с данного устройства?
nepobedimiy.alek
10 декабря 2016, 23:53
очень хорошее приложение
Тимофей, служба поддержки
12 декабря 2016, 12:06
Добрый день!
Мы рады, что Вы остались довольны. :)
Денис Образцов
12 декабря 2016, 17:23
Отличная тема и удобная 
Тимофей, служба поддержки
14 декабря 2016, 19:47
Спасибо! Рад, что Вы оценили:)
staselovitch.oksana
20 декабря 2016, 20:05
staselovich
viakontov
13 января 2017, 19:34
Создайте такой же переводчик для мобильных устройств. Для телефона. 
rus.verbitscky2018
15 января 2017, 18:34
viakontov,
Да
Тимофей, служба поддержки
16 января 2017, 15:45
Добрый день!
Вы имеете в виду приложение Яндекс.Почта или мобильную веб-версию Почты? 
a.vojtekhovsky2016
22 января 2017, 22:50
ЗЗдравствуйте это хорошо програма для всех и всего у неё есть все страны языком и др.....
Обновлено 22 января 2017, 22:51
ureisky2017
16 февраля 2017, 10:19
Надо опробовать, а там видно будет. 
Cosmetik012
16 февраля 2017, 13:57
Klassno!
natali.malisheva2018
28 апреля 2017, 10:00
Пр вет
natali.malisheva2018
28 апреля 2017, 09:58
Привет милый
taiara2016
3 мая 2017, 12:15
Мне нравится
Удалённый пользователь
23 мая 2017, 18:09
Классна
kiyuk2016
1 июня 2017, 23:07
Не могу настроить сбор с других почтовых ящиков
Тимофей, служба поддержки
2 июня 2017, 17:03
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, какую ошибку Вы видите при попытке настроить сборщик?
Уточните, с какого ящика и на какой Вы пытаетесь настроить сбор. Всё проверим! 
Обновлено 2 июня 2017, 17:03
Администрация КМР
27 июля 2017, 08:28
Могли бы Вы сделать как - Почтовый клиент, чтобы делать переписку как в the Bat?
Тимофей, служба поддержки
28 июля 2017, 14:58
Мы не анонсируем свои планы заранее, но предложение по созданию почтового клиента я разработчикам направлю, спасибо!
Jason Stateham
5 июня 2019, 07:26
Original
Александр
2 октября, 11:28
Хорошая опция от Яндекс почты!