Блог Почты

Блог Почты

Яндекс.Почта - собираем все письма в одном приложении

Мы знаем, что настраивать почтовый клиент на смартфоне или разбираться с очередным приложением почтового сервиса долго. Ещё мы заводим почту для работы и личных нужд. Когда эти ящики находятся на разных сервисах, читать письма с телефона неудобно. Поэтому мы выпустили обновление приложения Яндекс.Почты, в котором просто работать со всеми популярными почтами сразу (Mail.ru, Gmail и Outlook). Об этом мечтали мы и наши пользователи.

Чтобы подключить ящик к приложению, достаточно ввести логин и пароль. После можно добавить вход в приложение по пин-коду или отпечатку пальца.
Настраивайте почту по своему вкусу!


Для удобства использования установите уведомления только для нужных папок для каждого из ящиков.

Используйте умный поиск по категориям, который позволяет выделить главное: билеты и аренду жилья, покупки из интернет-магазинов и письма от людей.

Пересылайте видео и фото с помощью Яндекс.Диск без дополнительного использования сети. Для этого скопируйте ссылку на ранее загруженный файл и вставьте её при написании письма.

Чистите кэш приложения, чтобы не занимать место на телефоне.

А если вы ещё никогда не пользовались приложениями, вы можете оценить все его преимущества, не авторизуясь в нём, в демо-версии.

Скачать обновлённую Почту можно в Google Play и в AppStore.

60 комментариев
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mc.sim@k-max.name
9 апреля 2018, 16:29
Яндекс,
спасибо за отличное приложение!
Ну ОООчень не хватает exchange для сбора почты.
Обновлено 9 апреля 2018, 16:30
Тимофей, служба поддержки
9 апреля 2018, 16:43
Добрый день! Отправили команде пожелание!
avmaksimov
9 апреля 2018, 16:38
Спасибо за почту. Не хватает поддержки псевдонимов mail.ru
Тимофей, служба поддержки
9 апреля 2018, 16:44
Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, поподробней, как именно они должны работать в приложении?
avmaksimov
9 апреля 2018, 17:20
Тимофей, служба поддержки,
Хотелось бы иметь возможность выбора, от кого отправить почту и чтобы автоматом подставлялось исходя из того, на какой адрес письмо. Речь про поле От. 
Если нет API от мейла, то хотя бы иметь возможность добавить руками.
Тимофей, служба поддержки
9 апреля 2018, 17:25
Спасибо, поняли! Команде показали! :)
Raivo Ristinen
9 апреля 2018, 17:43
Пользуюсь бетой Яндекс Почты, удобное приложение, спасибо.
Когда уже дойдут ваши золотые руки до синхронизации контактов, и carddav.yandex.ru заработает более официально и полноценно?
Тимофей, служба поддержки
9 апреля 2018, 20:10
Добрый день! Золотые руки занимались именно авторизацией другими почтами. Пока ничего не можем гарантировать, но активно смотрим на пожелания пользователей!
avmaksimov
9 апреля 2018, 17:43
еще есть пожелания)
1. Кнопку Перенаправить вынести из выпадающего списка на уровень выше.
2. Иметь возможность перенаправить письмо заранее заданному адресату (чтобы можно было делать список) - я это вижу кнопкой со стрелкой, при этом можно нажать на кнопку и отправить предварительно выбранному (последнему, кому перенаправили).
3. Непонятно, почему верхние кнопки работают только после выделения писем через "галочки". А если просто выделил, почему нет?))
Используется вид, как в аутлуке - слева список писем, справа просмотр. Это второй вид у вас в настройках.


P.S. Удалил раньше, думал, есть отдельный блог для веб-почты)).
Тимофей, служба поддержки
11 апреля 2018, 14:04
Добрый день! 


Правильно ли я понял, это касается веб-интерфейса Почты? 



avmaksimov
15 апреля 2018, 13:34
Тимофей, служба поддержки,
да, именно о веб-версии. Пытаюсь перейти с глючного Thunderbird'а и неудобного Outlook на веб-версию.


Есть ряд рутинных пересылок писем. Хотелось бы делать это проще.
Тимофей, служба поддержки
13 мая 2018, 15:41
Не подойдёт ли для Ваших целей автоматическое перенаправление писем по условию? Или всё-таки их сначала нужно прочесть и ещё что-то с ними сделать? По остальным пунктам - отправил пожелания команде.
bpm812
9 апреля 2018, 18:07
Mail.ru, Gmail и Outlook - это далеко не "все популярные почты сразу".
imap на нескольких разных доменах среди меня намного популярнее.
Обновлено 9 апреля 2018, 18:07
Тимофей, служба поддержки
10 апреля 2018, 17:29
Добрый день! Для IMAP пока можно настроить сборщик на ящик Яндекс. В приложении есть возможность отвечать от имени того ящика, на который пришло письмо. :) Вас услышали, отправляем пожелание команде!
Просяник Михаил
9 апреля 2018, 22:53
осталось дожить до того момента когда в яндекс можно будет сохранять контакты и они будут отображаться в почте, а если глотнуть немного эликсира бессмертия, то глядишь и увидим что пользователи PDD смогут использовать платные сервисы в своих учетках (деньги, музыка) 


время идет, а воз и ныне там.
Тимофей, служба поддержки
10 апреля 2018, 17:29
Добрый день! Если я Вас правильно понял, речь идёт о carddav?
Просяник Михаил
10 апреля 2018, 17:50
Тимофей, служба поддержки,
Вы правильно техническую часть проблемы.


Сейчас контакты в carddav с андроида можно внести только при помощи стороннего платного ПО по сути, и при этом они не станут контактами в Яндекс почте, ну и менеджер контактов в самой почте конечно... Вы им пользовалась вообще 😀?


Странное дело, имея свой домен подключенный к Яндекс почте, и установив на телефон яндекс.почта карты радио музыка такси я не могу сделать Яндекс системным хранилищем контактов, я не могу видеть друзей/семью на карте, я не могу оплатить Яндекс музыку, не могу сделать подобие семейного аккаунта для поездок на такси, я могу только мечтать об общей адресной книге на всю семью. Ой много ещё чего можно было бы сказать.


Такое впечатление, что Яндекс не считает целевой платформой для своих продуктов, поскольку вся интеграция - это Яндекс паспорт, который только даёт единый вход в приложение. Годы идут, а подвижек нет никаких.
Тимофей, служба поддержки
11 апреля 2018, 14:09
Михаил, спасибо за развёрнутую обратную связь. Понял Вашу «боль» и передал её команде. Вместе с Вами буду надеяться, что за решение проблемы примутся раньше, чем понадобится эликсир бессмертия.  
Богданов Сергей
10 апреля 2018, 10:10
Чтобы работать с несколькими ящиками, нужно сделать корректное заполнение алреса отправителя. Сейчас мне письмо приходит на один адрес, а ответ отправляется с другого.


Нужно все время думать о том, с какого адреса отправлять.


При этом адреса From и To входящего письма в приложении не видны.


Но если все-таки я помню, что мне надо поменять адрес отправителя и жму на него, то что я там вижу?


Набор из десятка псевдонимов в различных доменах, которыми никогда, не пользовался, и давно удаленный ящик из gmail.com.


Ваше приложение неплохое, но для работы с несколькими адресами оно совершенно не годится. Напрасно вы эту фичу пытаетесь рекламировать. Пойду в аппстор, снова единицу поставлю. 
Тимофей, служба поддержки
11 апреля 2018, 14:14
Сергей, благодарим за замечание об адресе отправителя. Посмотрим повнимательнее на это место, подумаем, что можно сделать для решения проблемы. 
Andrei
10 апреля 2018, 10:12
Это хорошо, но нужна ещё поддержка imap. В веб интерфейсе я так и не смог её настроить.
Тимофей, служба поддержки
10 апреля 2018, 17:30
Добрый день! Про приложение поняли. Про интерфейс пока не совсем понятно, в чём именно заключается проблема. Не могли бы Вы рассказать подробней?
Тимофей, служба поддержки
11 апреля 2018, 14:21
Если Вы хотите настроить сбор писем по IMAP, сделать это можно здесь: https://mail.yandex.ru/#setup/collectors . 


Если Вы хотите настроить доступ к Яндекс.Почте через почтовую программу, включите IMAP https://mail.yandex.ru/?#setup/client и воспользуйтесь нашими рекомендациями https://yandex.ru/support/mail/mail-clients.html#imap . 
Обновлено 11 апреля 2018, 14:21
Andrei
27 апреля 2018, 10:32
Тимофей, служба поддержки,

Первый вариант, я всё настроил, но писем нет.
Пишет, что соединение установлено, но ничего не приходит.
В поддержку написал [Ticket#17122815340589781].
Почта с которой хочу письма забирать.
https://help.zone.eu/ru/Knowledgebase/Article/View/485/29/servery-elektronnoj-pochty
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 13:31
Здравствуйте, Андрей!
Насколько я вижу, что мы Вам ответили, но не получили информации с Вашей стороны. Пожалуйста, ответьте нам письмом! :)
alina.kuptsova1987
14 апреля 2018, 20:09
У меня уже давно отвалилась связь между несколькими почтами Яндекса — уведомления о новых письмах не приходят, хотя в настройках оно выглядит как положено. Поколупалась, забила и переключаюсь между аккаунтами, иначе никогда не узнаю, что на другую почту что-то пришло. А вы тут про интеграцию с гуглом...

И очень мешают подсунутые под форму авторизации совершенно не релевантные моим интересам заголовки из Дзена. Да я вообще не хочу, чтобы что-то там создавало мне вероятность мисклика. Яндекс, ты разочаровываешь меня(
Тимофей, служба поддержки
14 мая 2018, 11:45
Здравствуйте! 
По поводу приложения. Мы свяжемся с Вами, напишем на указанный адрес, чтобы уточнить подробности.
К сожалению, по поводу Дзена сказать ничего не могу - Вам стоит обратиться к техподдержке Дзена. 
Обновлено 14 мая 2018, 11:45
alina.kuptsova1987
14 мая 2018, 12:59
Тимофей, служба поддержки,
Спасибо за внимание, но ради Дзена  я точно писать не стану. Какой смысл? Мне не нравится в первую очередь, что мне подсовывают новости под форму авторизации, будь они хоть сто раз релевантными. Нерелевантность вторична. Ради меня никто не станет переверстывать страницу. Классно было, когда можно было настраивать виджеты на странице, убрав оттуда все лишнее, но этой функции, похоже, больше нет.
Тимофей, служба поддержки
14 мая 2018, 15:09
Расскажите, пожалуйста, как Вы видите механизм, с которым мы будем предлагать релевантные статьи, при этом Вы не будете авторизованы? Мы же ничего о Вас в этот момент не знаем. :( Браузеры могут быстро стирать информацию о Ваших предпочтениях.
avmaksimov
17 апреля 2018, 15:41
Коллеги, когда уже решите вопрос со спамом? 


Периодически приходило несколько. Сегодня пришла масса от "marketplace@b2b-energo.ru
devnull@yandex.ru" с содержимым: "Вам письмо на <Моя рабочая почта>u. Прочитать: https://ya.cc/ZZZE / Яндекс.Почта"
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 13:38
Здравствуйте! Отправителей наказали!
avmaksimov
4 июня 2018, 16:58
Тимофей, служба поддержки,
видать, снова ненадолго. Но на сей раз от: "news@e.roseltorg.ru
devnull@yandex.ru" ((((
Тимофей, служба поддержки
5 июня 2018, 13:29
Здравствуйте! Тут уже что-то не так. Нужна техническая информация для исправления ситуации. Не могли бы Вы написать нам через форму обратной связи на странице https://yandex.ru/support/mail/web/spam-form.html#spam-form ?
stanishevskysemyon
18 апреля 2018, 20:10
http://freesoft.ru/news/gmail_poluchit_masshtabnoe_obnovlenie_i_celyy_ryad http://freesoft.ru/news/disko_obzavelsya_podderzhkoy_naibolee_populyarnyh_ Здравствуйте будет ли что-нибудь новое в яндекс.почте как в статьях о gmail и mail почте о которых я скинул ссылки выше или ожидать нам этого не стоит вовсе?
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 13:41
Здравствуйте! С удовольствием бы поделился с Вами этой информацией, но у меня её нет. Пожелания пользователей и сами пользователей приложений очень разнятся. 
and85478558
20 апреля 2018, 22:24
Всё время свободно входил с гугола, сейчас постоянно выкидывает на вход. При правильном логине и пароле, и так пока не войду браузер. На........... всё это? Или это монополия для установки яндексовского браузера??? Кроме почты остальные функции работают замечательно, даже кошелёк!
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 13:39
Здравствуйте! Прошу прощения, что так поздно к Вам пришли. Никакой монополии нет. Давайте попробуем разобраться по порядку, что именно происходит. Речь идёт про почту Яндекс? Или же Вы хотите войти в почту Гугл через Яндекс.Браузер?
and85478558
12 мая 2018, 10:32
Тимофей, служба поддержки,
Речь идёт о про почту Яндекс.
Тимофей, служба поддержки
13 мая 2018, 15:29
Пожалуйста, в этом случае не могли бы Вы поподробней описать, что именно происходит?
Никита
22 апреля 2018, 16:29
Уважаемые разработчики. Помнится раньше была функция, когда в сообщении содержалась дата и время предполагаемого события, почта о нем напоминала. Сегодня мне пришло сообщение со содержанием ICS и я обратил внимание, что данная функция пропала. Вместе с тем, событие в календаре появилось. Также получив другое сообщение без ICS, но с содержание даты, времени и названии места события - почта ничего не сообщила, в календаре запись отсутствует. Возможно ли добавить опять данный функционал? Может стоит предусмотреть кнопочку - создать событие в календаре? Иногда создается впечатление, что проект почта яндекс начинает потихоньку сворачиваться...
Обновлено 22 апреля 2018, 16:31
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 13:39
Здравствуйте, Никита! Есть такое, сами страдаем. :( Должны починить, но это и правда очень нетривиально. 
bliznyukn
26 апреля 2018, 16:59
Когда появится поддержка exchange, я забуду наконец-то про приложение gmail)
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 13:33
Здравствуйте! Проверим! ;)
Roman Zzz
4 мая 2018, 08:04
Добрый день,
недавно GMail обновили интерфейс почты - он стал очень крутым! Особенно понравился шрифт. Вы можете сделать подобные шрифты у вас?
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 13:11
Здравствуйте! Расскажите, а чем крут шрифт? :)
Roman Zzz
11 мая 2018, 19:56
Тимофей, служба поддержки,
я бы сказал в целом интерфейс изменился в лучшую сторону, не только один шрифт.
Сам шрифт стал удобнее как мне кажется из за того что между буквами увеличилось пространство. 
Сам интерфейс стал более плавный, гибкий. 
Так же понравилось права панель где находятся кнопки "Календарь", "Дела"
Тимофей, служба поддержки
13 мая 2018, 15:37
Спасибо большое за описание! Отправил коллегам на рассмотрение!
Евгений
7 мая 2018, 19:55
Добрый день.
Я что то не совсем понял.
Сейчас можно в Яндекс почте получать почту с других почтовых ящиков типа gmail и почты на собственном домене в один аккаунт. А можно выбрать с какого почтового ящика написать письмо, например я хочу написать человеку с почтового ящика Gmail это уже можно сделать с аккаунта Яндекса?


А то только из-за этого приходится пользоваться не понятным интерфейсом gmail, но удобно что вся почта в одном аккаунте и не нужно каждый раз переключать аккаунт для того чтобы написать письмо.
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 12:23
Здравствуйте, Евгений!
Давайте уточним: речь о приложении? Если так, то Вы можете подключить ящик Gmail таким же образом, как и любой другой ящик Яндекс. Отдельно, в качестве отдельного аккаунта, и, соответственно, отправлять от его имени письма. 
Если я понял Вас некорректно, расскажите, пожалуйста, поподробней, что именно Вы имеете в виду?
xbasil
7 мая 2018, 21:06
добрый день. для микрософт маркета приложение будет?
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 12:18
Добрый день!
Не планировали. Сам Microsoft отказался от своей платформы, поэтому мы не можем развиваться в этом направлении.
volodimir.bgd
8 мая 2018, 13:44
Куда делся адрес получателя во входящих сообцениях?
Получается, что Я не знаю кто я. Письма попадают в ящик путём пересылки с другого моего ящика, а из какого неизвестно. А это редко, но всёже нужно. Это недостаток почтовой программы.
Тимофей, служба поддержки
10 мая 2018, 12:21
Здравствуйте! И правда непорядок. Воспроизвести не можем, поэтому нужна ваша помощь. Пожалуйста, напишите нам через форму обратной связи на странице https://yandex.ru/support/mail/web/letter/receive-read-form.html#receive-read-form . Не забудьте приложить скриншот и рассказать все подробности.
Владислав
15 мая 2018, 11:54
У меня есть почта на @bmail.ru. Я могу её добавить в приложение "Я.Почта"?
Тимофей, служба поддержки
16 августа 2018, 22:45
Владислав,

Добрый день!
Пока такой возможности нет! Передал Ваше пожелание команде сервиса.
Владислав
19 августа 2018, 20:41
Тимофей, служба поддержки,
оочень плохо...
karnatali13
25 июля 2018, 04:35
здравствуйте.да было бы отлично есле вы сделали это приложение в одной почте. за ранее благодарю
.
Тимофей, служба поддержки
27 сентября 2018, 16:40
Добрый день!
Увы, пока не совсем Вас понимаю. Расскажите, пожалуйста, поподробней, о чём речь?
Realmoney5
18 января, 10:41
Настроил почту собственного домена в интерфейсе Яндекс почты. Почта уходит с необходимого электронного адреса. Но входящие письма не приходят на почту. Пишу в техподержку, не отвечают. Что делать?
Юрий Кузнецов
сегодня, 09:14
Юрий