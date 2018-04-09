Яндекс.Почта - собираем все письма в одном приложении

Мы знаем, что настраивать почтовый клиент на смартфоне или разбираться с очередным приложением почтового сервиса долго. Ещё мы заводим почту для работы и личных нужд. Когда эти ящики находятся на разных сервисах, читать письма с телефона неудобно. Поэтому мы выпустили обновление приложения Яндекс.Почты, в котором просто работать со всеми популярными почтами сразу (Mail.ru, Gmail и Outlook). Об этом мечтали мы и наши пользователи.

Чтобы подключить ящик к приложению, достаточно ввести логин и пароль. После можно добавить вход в приложение по пин-коду или отпечатку пальца.

Настраивайте почту по своему вкусу!



Для удобства использования установите уведомления только для нужных папок для каждого из ящиков.

Используйте умный поиск по категориям, который позволяет выделить главное: билеты и аренду жилья, покупки из интернет-магазинов и письма от людей.

Пересылайте видео и фото с помощью Яндекс.Диск без дополнительного использования сети. Для этого скопируйте ссылку на ранее загруженный файл и вставьте её при написании письма.

Чистите кэш приложения, чтобы не занимать место на телефоне.

А если вы ещё никогда не пользовались приложениями, вы можете оценить все его преимущества, не авторизуясь в нём, в демо-версии.

Скачать обновлённую Почту можно в Google Play и в AppStore.