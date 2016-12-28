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Загадайте желание вместе с Яндекс.Почтой!

Каждый из нас в новогоднюю ночь загадывает желание: романтики пишут самое заветное на бумажке под бой курантов, кто-то подходит более прагматично — и составляет план из десятков пунктов на следующий год. Большинство ограничивается тостами под звон бокалов. Но независимо от того, как мы формулируем желания, абсолютно каждый в глубине души все равно верит в чудо. Команда Яндекс.Почты искренне убеждена, что новогоднее волшебство и магия технологий действительно могут творить чудеса: достаточно чего-то очень захотеть, написать об этом себе в будущее — и верить, что один раз в году всё невозможное становится возможным. Ну, или почти всё.
А через год сможете проверить — письмо напомнит вам, о чём вы мечтали.

P.S. Для скептиков и просто целеустремлённых людей отдельно отметим, что список целей и планов на 2017 никто не отменял: можно по-честному самому себе признаться, что действительно важно именно для вас, и над чем вы будете работать в будущему году. И при этом не бояться осуждающих комментариев.

125 комментариев
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lexxsol
28 декабря 2016, 13:33
не работает: "Что-то пошло не так" пишет после отправки
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2016, 15:47
Добрый день!
К сожалению, вчера действительно были сбои в работе поздравления. Попробуйте, пожалуйста, загадать желание еще раз. Все должно получиться! 
oskin-igor
28 декабря 2016, 14:06
Не работает...
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2016, 15:50
Добрый день!
На нашей стороне произошла ошибка, увы. Попробуйте написать себе в будущее сейчас, письмо придет через год. 
Эля Язева
3 января 2013, 08:01
Тимофей, служба поддержки,
Привет 
ureisky2017
28 декабря 2016, 19:05
Хочу вернуть удостоверение водителя и найти работу! 
Удалённый пользователь
28 декабря 2016, 19:28
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Хочу, чтобы Яндекс Почта вернула прежний интерфейс или компенсировала мне потраченные денежные средства за вытекшие глаза и успокоительные, ибо работать в новом интерфейсе совершенно невозможно. 


1. Для выбора действия с письмом необходимо сделать лишние НЕИНТУИТИВНЫЕ клики мышью (по щелчку в панели на письмо верхняя панель действий неактивна, необходимо выбрать именно круглую аватарку слева - дебилизм). Для получения писем из секс-шопа - возможно пойдет, но не для тех, кто получает до 500 писем в день иногда.
2. Шрифты. Они ужасны и просто нет слов говорить об этом.

3. Не показываются ВСЕ письма в папках, для меня это важно. Теперь этого нет.

4. Контакты. Не знаю, как у других - лично у меня вообще не получается внести корректировки в форму контакта, данные просто не сохраняются.


Я все еще верю в чудо и надеюсь, что команда Яндекса проведет отличный корпоратив и подумает о пользователях с подачи (уверен!) тысяч жалоб подобного характера и начнет уже поворачиваться к пользователям приличной частью тела, а не как сейчас происходит.


P.S. Если в декабре 2017 не произойдет улучшений - уйду на Mail.RU  Это будет ваша вина - 146 %.





Al Gagarini
29 декабря 2016, 02:12
но ведь некоторым нравится новый интерфейс "Яндекс. Почты", например, мне, так что лучше, чтобы можно было переключаться с нового интерфейса на старый и наоборот!
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2016, 17:04
Добрый день!
Прежний интерфейс не вернуть. Попробую рассказать Вам, как можно настроить ящик более удобным способом.

1. Что касается аватарок. Попробуйте, пожалуйста, перейти в Настройки - Прочие и убрать галочку из пункта "объединить чекбоксы с аватарками". В таком случае рядом с каждым письмом появится чекбокс, в котором можно поставить галочку для работы с письмом. 
2. Расскажите, что не так с шрифтами?
3. Сейчас Вы можете просто навести курсор мыши на письмо, во всплывающем окне отобразиться общее количество писем в папке.
4. Не могли бы Вы описать проблему подробнее? Будет замечательно, если Вы сообщите о проблеме в службу поддержки на странице https://yandex.ru/support/search-results/?text=контакты&service= (внизу ссылка "Рекомендации на странице не помогли"). 

Если у Вас остались какие-либо вопросы или замечания, буду рад помочь! 
Удалённый пользователь
29 декабря 2016, 17:22
Тимофей, служба поддержки,
Ох, Яндекс такой Яндекс...
ГДЕ ЭТО? "1. Что касается аватарок. Попробуйте, пожалуйста, перейти в Настройки - Прочие и убрать галочку из пункта "объединить чекбоксы с аватарками". В таком случае рядом с каждым письмом появится чекбокс, в котором можно поставить галочку для работы с письмом. "

http://d.pr/i/gZLq  Если имелось в виду убрать портреты отправителей, то ничего не меняется вне зависимости убирать или оставлять галочку.

И вот еще косяки верстки http://d.pr/i/G8G3


P.S. Вот вам, кстати говоря, про слово "отобразиться" - почитайте про "ться" и "тся" http://tsya.ru/mnemonic.html
Удалённый пользователь
29 декабря 2016, 17:24
Тимофей, служба поддержки,
Если вы там в ТП и отделе разработке сидите на Маках с ретиной, то вам, наверное, и шрифты - ок. А пока это мыло и радуга - слишком блеклые и нечеткие, даже газетная тема это не исправляет.
yuras182
30 декабря 2016, 07:59
Тимофей, служба поддержки,
не врите хоть перед новым годом) Прежний интерфейс вернуть можно. и все отлично работает
Удалённый пользователь
30 декабря 2016, 11:12
yuras182,
Каким образом? Опера на Presto или user script какой-нибудь?
yuras182
30 декабря 2016, 11:49
подмену юзер агента гуглите, в соседних темах давно обсуждали, писать по новой не буду потому что опять забанят.  
https://yandex.ru/blog/mail/zakreplyaem-proydennyy-material/580f424d661cac0016c549b8
Тимофей, служба поддержки
30 декабря 2016, 12:30
Добрый день!
1. Настройка, о которой я писал, есть только в двухпанельном интерфейсе (его можно выбрать по кнопке "Вид"). 
2. Про ошибку верстки понял, передал коллегам. 
Замечание про шрифты также передал команде сервиса. 

Спасибо, что обратили мое внимание на ошибку. Действительно опечатался. 
Обновлено 30 декабря 2016, 12:30
qwerthu1234567
29 декабря 2016, 01:25
A мне все нравится и хочу чтобы всем людям на земле было радостно и счастливо
Al Gagarini
29 декабря 2016, 02:15
Мне тоже!
vilisomochka
29 декабря 2016, 16:44
что за бред с почтой происходит? куда подевались все мои почтовые папки ? почему слетели все мои настройки?  КАК ВСЁ ВЕРНУТЬ НАЗАД ?!!!!!!! ЧТО ЗА КОШМАР !!!! ПОЧЕМУ НЕ ОТБРАЖАЮТС Я все ПАПКИ С ПИСЬМАМИ? КАК ИХ ВОССТАНОВИТЬ?!!!!!!
Тимофей, служба поддержки
30 декабря 2016, 12:24
Добрый день!
Проверьте, не свернут ли список папок (стрелка слева от названия папки "Входящие")? 
Скажите, о каких почтовых настройках идет речь? 
vilisomochka
30 декабря 2016, 11:34
всё уже исправила, спасибо, всех с наступающим Новым  Годом, успехов и удачи, здоровья !
Тимофей, служба поддержки
30 декабря 2016, 12:42
И Вас с наступающим Новым годом!
KAA0403
6 января 2017, 05:20
vilisomochka,
Выкини телефон и комп!
tyrara-es
29 декабря 2016, 20:16
ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ
MagazinGobelenov
30 декабря 2016, 00:00
Хочу в 2017 пожелать здоровья близким и всем всем всем и кстати в новом году я стану известным блогером
emeljanoff.shura2017
30 декабря 2016, 10:24
Хочу чтобы не было войн.
xeniaaoyama
30 декабря 2016, 13:13
А нельзя ли как нибудь поменять осторожный несмелый мышиный цвет стрелок "отвечено" на что то более яркое понятно видимое и выделяющееся? чтобы хорошо и четко видно было какие письма отвечены а какие нет. так, как это красиво и четко было видно в предыдущем интерфейсе до того, как его "улучшили"
Тимофей, служба поддержки
30 декабря 2016, 16:29
Добрый день!
Спасибо, что написали нам свой отзыв относительно цвета стрелок! Понял Вас. Передал замечание команде сервиса. 
Андрей Ткачёв
10 января 2017, 15:09
Тимофей, служба поддержки,
Нужна помощь в восстановлении почты.
Тимофей, служба поддержки
13 января 2017, 15:24
Добрый день! 
Попробуйте воспользоваться рекомендациями на странице https://yandex.ru/support/passport/support-restore.html .
allanur.toilyev
1 января 2017, 09:52
Sikeýin bilar ýalak täze ýyliñ
Сергей
1 января 2017, 20:02
Хочу денег много денег
brat.morozoff
2 января 2017, 14:08
Хочу поправится
brat.morozoff
2 января 2017, 14:09
Хочу быть здоровым
she07kaz
6 января 2017, 05:29
she07kaz
4 января, 09:36
Хотела проверить почту с телефона и привет! мне отвечают, что нет такого аккаунта. В панике несусь домой, спокойно захожу в ящик с ноута. А там письмо - Кто-то ввёл правильный пароль от вашего аккаунта, бла-бла-бла. Если это были не Вы, перейдите на страницу службы поддержки .... и следуйте рекомендациям.
Ну поскольку это очень даже была я, ни на какую страницу я не переходила, и думала, что это послужит достаточным сигналом к тому, что беспокоиться Яндексу не стоит.
Но нет. Видно, предпочитают перебдеть, чем недобдеть, и по-прежнему не разрешают мне входить в ящик с телефона.
При том, что в ящики других сервисов я захожу спокойно.
Служба так называемой поддрежки не работает: написать и изложить свою проблему нет возможности, а что делать, если и вопроса среди уже перечисленных нет?
Получается какая-то безвыходная ситуация.
Может быть, хоть здесь помогут. 
Андрей Санин
18 января 2017, 10:51
she07kaz,

Аналогичная проблема. Не могу войти в аккаунт с телефона. С компа- всё ок. С других акков тоже. Уважаемая she07kaz, если вам удалось решить проблему, расскажите как. Пожалуйста. Невозможно найти форму обращения в тех.поддержку. Это просто позор для такой компании. "Найдется всё!". Найдите мне форму обращения в тех.поддержку вашей почты! 
she07kaz
18 января 2017, 11:13
Андрей Санин,
Решения не нашла, техподдержки здесь действительно нет. Если проблему здесь не решат - придется действовать симметрично: ликвидировать почту на Яндекс. Слава богу, есть другие ресурсы без этих проблем и где людям помогают, если они возникают. 
Думаю, это справедливо, если Яндекс из-за своего пофигисткого отношения к своим клиентам, лишится их.   И чем больше лишится, тем лучше. Выживает сильнейший, а Яндекс лузер. 
Андрей Санин
18 января 2017, 12:02
she07kaz,



Ну, я просто снес и почту и навигатор (а зачем они без акка?) и установил заново. Причем, если переустановить только навигатор он не лечится, а если почту и потом его - то все ок. Может кому поможет. Весь этот горький катаклизм с отсутствующей ТП сделал меня грустить.
Тимофей, служба поддержки
20 января 2017, 16:19
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, больше подробностей. На телефоне используется приложение Яндекс.Почта или какое-то другое?

А в поддержку Вы всегда можете написать со страниц Помощи. Например, здесь https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/web-problems.xml есть ссылка "Рекомендации на странице не помогли" внизу страницы. 
she07kaz
20 января 2017, 21:32
Тимофей, служба поддержки,
Ну я не знаю. какие еще подробности нужны. На моем телефоне уже используются две почты mail ru и  rambler ru. Я ничего не скачивала для этого: набрала в почту,ввела пароль, и все никаких проблем. Только с Яндексом такая проблема возникла. 
Тимофей, служба поддержки
23 января 2017, 16:19
Не могли бы Вы написать нам через форму https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/sup-clients.xml ? Приложите, пожалуйста, к письму скриншоты. Обязательно во всем разберемся. 
antal.vit
9 января 2017, 23:19
Хочу свое жильё.
pustohailova.alina
11 января 2017, 01:25
Хочу что бы все кого я люлю всегда были рядом... 
timofeevatatana
11 января 2017, 02:58
Хочу жить офигенно
Обновлено 11 января 2017, 02:59
meshannikov.alexandr
12 января 2017, 22:38
Хочу на море
rpodust
13 января 2017, 08:06
Хочу выдать замуж дочь и женить сына))) А ещё очень, очень хочу внуков)))!!!!!! И мира на земле!
Re:
15 января 2017, 15:48
Добрый день, хочу обратится в техподдержку,но адрес почты Вы куда то  спрятали и везде стоят переходы на статьи помощь. 
  Далее суть: При создании правила обработки писем мне нужно создать новую папку,для этого нужно пролистать вниз полосу прокрутки вниз до упора и тогда можно будет создать новую папку. Можете переставить вверх графу с созданием новой папки? Меня напрягает листать вниз полосу прокрутки.У меня много папок для писем.
Тимофей, служба поддержки
16 января 2017, 15:55
Добрый день!
Спасибо за замечание про созданием папок! Передал разработчикам. 
dmitry.61
15 января 2017, 16:48
Напишу тут, хоть и не в тему поста (извините, но нормальной формы обратной связи я не нашел хоть и старался, все ссылки меня полчаса гоняли по кругу на сайте помощи со стандартными ответами).


Проблема есть функция объединения писем в цепочки, она объединяет письма, если у них одинаковая тема.
На первый взгляд это логично, но жизнь устроена сложнее - в реальности оказалось много случаев, когда письма от совершенно разных людей могут иметь одинаковые названия тем.


Пример есть маркетплейс, который присваивает всем письмам к продавцам одинаковую тему. Потом 5 продавцов мне отвечают (по совершенно разным заказам), с каждым идет обсуждение товара/оплаты/доставки, а почта всё это объединяет в одну кучу. Во первых ничего не понятно, где что, во-вторых постоянно боишься, что ответ уйдет не тому человеку.


Решение бинарный переключатель превратить в троичный.
- Не объединять письма в цепочки
- Объединять по теме
- Объединять по тебе И адресу


То есть чтобы в одну цепочку попадали письма только с одним адресатом (если он есть в списках To или CC).
yuras182
16 января 2017, 14:38
dmitry.61,
вот по этой причине никогда цепочками не пользовался. а сколько еще писем есть с темой "без темы"...
Тимофей, служба поддержки
20 января 2017, 15:52
Добрый день!

В поддержку Вы можете написать, например, со страницы https://yandex.ru/support/mail/troubleshooting/web-problems.xml (внизу ссылка "Рекомендации на странице не помогли).

Что касается группировки. Она действительно работает только по теме, без учета адресатов. Письма от разных отправителей при этом объединяются в цепочку.

Замечание передал команде сервиса. Пока единственной альтернативой может быть отключение группировки (Вид - группировать по теме).




shurik-zam
18 января 2017, 20:56
От пользователей десктопа, спасибо за новый дерьмовый мобильный интерфейс.
Тимофей, служба поддержки
20 января 2017, 16:21
Добрый день!
Расскажите, что не так с интерфейсом? 
Эля Язева
3 января 2013, 08:07
И всем привет добрый  день я здесь новенькая 
Если хотите можете меня всему научить.И кстати хочу завести друзей.Го в ДРУЗЬЯ
vinogradova.natalya2018
22 января 2017, 21:50
Всем привет. Мое желание найти работу и выростить ребенка.
a.vojtekhovsky2016
22 января 2017, 22:47
ЗЗдравствуйте все это Яндекс почта ;на которой можно прочитать что тебе прислали откуда-то и др...

a.vojtekhovsky2016
22 января 2017, 22:48
ЭТо хорошая  программа для всех и для всего !!
Re:
24 января 2017, 14:56
Добрый день Тимофей! Я тут столкнулся с такой проблемой:
захожу ЯП,смотрю список писем .Выбираю галочкой письмо и нажимаю кнопку "написать".
И у меня открывается пустая заготовка письма! А если я выбрал письмо,то в поле кому должен подставится адресат выделенный галкой.  
Тимофей, служба поддержки
27 января 2017, 15:30
Добрый день!
При нажатии на кнопку "Написать" создается новое пустое письмо. А та функция, о которой Вы пишете, в Почте не реализована. 

Спасибо за предложение! Передал команде сервиса. 
aiiw
25 января 2017, 17:45
Нсказать лохотронщиков!!!
dilfuza.nosirova
28 января 2017, 18:55
Люблю всех кто любить своей маму.
Mr.Kent2018
29 января 2017, 16:14
Любви,Добра,Счастья,Мира,хорошей работы. Чтоб люди на конец были людьми а не меркантильными ТВ.. Удачи
ru.dem.ru
2 февраля 2017, 15:33
Мне хочется чтобы у меня выучилась вернее окончила учебу дочка.А я наконец то купил себе машину.Ну а самое главное чтобы МАМА не болела и была всегда здорова.И жила еще много много лет.А ведь без МАМЫ я незнаю как это чувство описать и не объяснить.Желаю всем счастья здоровья любви и благополучия в этом году и последующие годы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



rcsxitreid
2 февраля 2017, 21:37
Хочу много покупателей
Комментарий удалён
esaia2018
7 февраля 2017, 13:27
Я невизучая а зачем загадать желание если в серавно ничего не испольница😞😞😞 
Тимофей, служба поддержки
7 февраля 2017, 19:15
Нужно верить в хорошее! И Вам обязательно повезёт!
slava.slawnaya2017
8 февраля 2017, 16:24
Привет всем! Желаю исполнение любых желании тем более заветных, за доброту во всем мире!
Олег Этенко
9 февраля 2017, 14:01
Хочу безопасной почты
Vladimiruh Kirgizov
12 февраля 2017, 19:37
Будем пробовать.И пользовать
Валерий
19 февраля 2017, 07:04
Подписаться
atabek.rejepow2017
25 февраля 2017, 09:49
Hachu k mamu na TURCIYU zavtra ocen iskrenny hachu k mamu hachu uvidit mamu posle 10let i OCHEN PRASHU VAS YESLI MOJNO SDELAYTE SEYCHAS TOGDA NA 26FEVRALYA ETO MOY JELANIYA POSLEDNIY DO 8GO MARTA!!!!  OCHEN VAS PROSHU YA NE ROBOT YA ATABEK!
Тимофей, служба поддержки
27 февраля 2017, 15:38
Добрый день!
Спасибо за предложение! Передал команде сервиса. 
Александр Агарков
27 февраля 2017, 17:37
Хочу попасть на гонки формулы 1
svetazizso
17 марта 2017, 16:10
Хочу переехать в новую квартиру)))  
lena7.vorobiewa
18 марта 2017, 10:53
Всём привет 
vladim.lebedaz
19 марта 2017, 18:37
О чем я мечтал никто не должен знать. Пока у меня все збылось.
marina74.mari
21 марта 2017, 15:36
очень хочу быть рядом с любимым человеком🙂



a.polia2017
23 марта 2017, 04:22
Хочется, чтобы: 
Можно было сказать: "Ок, Яндекс....." и пожелания воплощались в реальные результаты, ну пусть не сразу, но в течение квартала...или ладно уж, по степени сложности в срок до года))
вячеслав
30 марта 2017, 04:26
Очень нужная вещь - почта.
metelkov1959
2 апреля 2017, 18:48
ХОТЕЛОСЬ БЫ ЧТОБЫ МЛАДШИЙ НАШЕЛ СЕБЯ В ЖИЗНИ И БРОСИЛ БУХАТЬ
mr.rghvskij2016
3 апреля 2017, 08:47
Весь2016год получал свои-же письма от maler.daemon,т.е.возвратом! - не пользовался почтой.
Тимофей, служба поддержки
3 апреля 2017, 17:30
Добрый день!
Сообщения от maler.daemon это отчёты о недоставке писем. Наиболее популярные причины недоставки писем Вы сможете найти на странице https://yandex.ru/support/connect-mail/web/letter/create.html#troubleshooting . 
ya.miha0833
6 апреля 2017, 23:34
Хочу купить телескоп 🔭
gasanov78
11 апреля 2017, 13:24
Как привлечь клиентов по работе 
aleksandrizhboldin
11 апреля 2017, 15:53
хочу телефон LENOVO , СПАСИБО....
aleksandrizhboldin
11 апреля 2017, 15:56
всеМ приятного время провождения. ЯАНДЕ-Х
Валера Гриньков
17 апреля 2017, 17:41
Хачу снасти для рыбалки 
miroslava.dunk
19 апреля 2017, 09:15
Хочу планщет😍😎😎
ma634
28 апреля 2017, 13:26
ООчень интересненько 
stas.fedyunev
29 апреля 2017, 22:22
Срочно нужны деньги 50000т
TimaSindikat
17 мая 2017, 04:27
H
Алексей Цветков
29 мая 2017, 12:47
Жду перечисления на карту ден.знаков.
Оксана Кольцова
5 июня 2017, 21:08
Какая прелесть

savva534
10 июня 2017, 13:19
Ок
gaidulina2012
11 июня 2017, 05:58
Я просто молю о помощи , мне нужно покрыть долги я одна на этой земле и некуда мне приткнутся помогите чем можете  и несмейиксь пожалуйста с 8 тыщ непроживешь живу у людей на соду моя 
Яков
25 октября 2017, 17:51
Кто нибудь, вообще знает как обратиться к живому админу в службу поддержки?!
Я устал бороться с "полезными советами" в Поддержке.


Сменил симкарту. Номер телефона изменился. Не могу восстановить пароль для входа в почту. Бот любезно предлагает отослать код на несуществующую симку.


Вот даже интересно, что никто из програмеров, даже мысли о смене номера телефона не допускает? Все с единственной симкартой, купленной десять лет назад живут?
Тимофей, служба поддержки
26 октября 2017, 09:15
Добрый день! 


Уточните, пожалуйста, пробовали ли Вы заполнить анкету для восстановления доступа https://passport.yandex.ru/restoration/form ? 
cfyhgrgfgffelin
30 октября 2017, 00:36
Возможно нипомню...
Юлия
27 декабря 2017, 18:14
Здравствуй Дорогая! Знаю для тебя прошлый год был очень трудный поэтому я снова желаю тебе и всем твоим близким родным людям здоровья а тебе лично тебе вырастить дочек и встретить хорошего мужчину который буде любить тебя и дочек и уважать твое мнение, помогать твоим родителям и тебе во всем в общем пусть станет опорой для всей семьи! Счастья тебе, любви взаимной и терпения! Целую тебя Юлечка.
daria.gluhih
27 декабря 2017, 21:10
А будет такое в 2017? Очень хочется. 

iul.matkina
27 декабря 2017, 21:27
Нажимаю на ссылку, а сайт выдаёт ошибку 404, "такой страницы не существует"
Что делать?
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2017, 20:22
Добрый вечер! 


На этот год была запланирована вторая часть акции — «Письмо из прошлого». 
Мы рады, что Вам понравилось писать письма в будущее! Передам разработчикам, чтобы подумали над реализацией чего-нибудь подобного в будущем! 


А пока, попробуйте отправить письмо в будущее сами с помощью отложенной отправки: https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/create.html#delayed-sending . 
mutulmutul
27 декабря 2017, 22:25
А в 2017 эта функция работает? Как написать письмо на 2018г?
daria.gluhih
29 декабря 2017, 19:44
mutulmutul,
нет в 2017 такого (((( очень класссно, но  есть функция в почте отложенное письмо, подробнее можно почитать. похожая фнкция
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2017, 20:25
Добрый вечер! 


Дарья права, в этом году только получение писем из прошлого. Но можно отправить письмо самому с помощью нашей отложенной отправки: https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/create.html#delayed-sending . Попробуйте, пожалуйста! Как раз можно отложить отправку на один год! :) 
Егор
28 декабря 2017, 05:34
Сделайте пожалуйста функционал постоянным, чтобы каждый год можно было пользоваться.
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2017, 20:26
Добрый вечер! 


Передал команде Ваше пожелание! Нам очень приятно, что Вам понравилась акция. :) 
Виталий Жилин
28 декабря 2017, 09:18
Ваши Слова,да Богу в Уши. Жизнь Бумеранг. Матушку природу не обманешь.
Наблюдатель Ф.
28 декабря 2017, 09:19
Пришло!
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2017, 20:27
Ура! 
Ну, как, сбылось? :) 
roma-stupniko
28 декабря 2017, 11:03
Что ж, в прошлый раз почти всё сбылось. По большей части. Это чрезвычайно радует. Всегда стоит помнить, что только ты должен двигаться к своей мечте. Не ждать помощи с верху, не думать, что кто-то тебе что-то должен. Не унывай, если что-то не получается или это не от тебя зависит, забей, оно того не стоит.


1.) Почаще кататься за рубеж на 51 и 51А.
2.) Заиметь эстонскую визу, потому что в финку далеко откатывать финскую.
3.) В отпуск уехать, автостоп и пригородные электрички по Эстонии до Риги.
4.) Тель-Авив. Лоукостер. Обратно через Москву.
5.) Однозначно вырасти, хоть ты тресни.
6.) ...


Ничего не бойся. Всё получится.
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2017, 20:34
Добрый вечер, Роман! 


Очень рад, что мечты сбылись! Как по мне, так «почти» не считается. 


Можете снова отправить себе письмо с помощью отложенной отправки: https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/create.html#delayed-sending . 
Z Daimosss
29 декабря 2017, 05:51
А почему в 2017 отказались от этой идеи? Я бы очень хотел написать себе письмо в будущее снова. Это была классная задумка, спасибо за неё. Только что получил письмо себе, от себя из прошлого года. Аж настроение убитое в ноль поднялось.

_____________

Всё-таки смог отправить, нажал на "отправить" на картинке в посте. Надеюсь, придёт :)
Обновлено 29 декабря 2017, 05:12
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2017, 20:38
Добрый вечер! 


Написать себе письмо в будущее можно и сейчас с помощью отложенной отправки: https://yandex.ru/support/mail-new/web/letter/create.html#delayed-sending . 


Спасибо, нам очень приятно получать такие отзывы. В этом году планировали только получение писем из прошлого. Передам разработчикам, чтобы снова что-нибудь эдакое придумали в будущем!
afti.andrei
29 декабря 2017, 12:42
Когда придет письмо из 2016 ?
Тимофей, служба поддержки
29 декабря 2017, 20:39
Добрый вечер, Андрей! 


Письмо придёт ровно через год после отправки, минута в минуту! 
frc@visa-prosto.com
30 декабря 2017, 16:14
Как отправить себе пожелание????????????? Типа зайти на почту, и в правом вверхнем  углу будет "новогоднее" туда заходишь! У МЕНЯ НЕТ ТАКОГО!!!!!!!!!!!по этой вашей ссылке перехожу, мол не доступно, или просить зарегистрироваться! Зачем???? у меня уже есть почта.  
Тимофей, служба поддержки
12 января 2018, 19:14
Добрый вечер! 
Прошу прощения, что долго не отвечал. 
В этом году такой сервис не планировался, подумаем над какой-нибудь интересной акцией к следующему новому году. 
lomakin5
7 января 2018, 22:17
Пожелания на 2018 год будут?
Тимофей, служба поддержки
12 января 2018, 19:15
Добрый вечер! 


В этом году планировалось только разослать пожелания, которые были отправлены в прошлом году. Рады, что Вам понравился этот сервис! Мне и самому немного грустно, что его не было в этом году. Попробуем придумать что-нибудь интересное к следующему новому году!
ogor-nina
вчера, 06:46
Тимофей, служба поддержки,
Было бы здорово продолжить тему пожеланий самому себе. Это работает и это здорово! Я - за!))
vyacheslavshulichenko
19 февраля 2018, 06:59
Здоровье,деньги,чтобы с новой квартирой все получилось-продажа,так как задумал.
Павел Савицкий
25 апреля 2018, 05:03
Мы живём в ожесточённом мире, сейчас большинство людей озлоблены,и жестоки,ради своей цели они готовы на все?
Марина Аверкина (Протасова)
2 декабря 2018, 17:10
Я сильно мучаюсь болями в позвоночника лечение стоит дорого, денег нет так как зарплата 11163. Я устала сидеть на дорогих обезбеливающих как я хочу попасть на хорошее лечение или за всю мою жизнь в санаторий где помогут мне. Как я устала от боли!
ogor-nina
16 декабря 2018, 06:41
Добрый день! В 2016 году отправила себе письмо с пожеланиями и забыла... А когда пришло через год - так была несказанно удивлена)) И мне очень понравилось. Ведь выполнила же пожелания!)) Спасибо большое! Хотелось бы и в 18 году написать на 2019 год...
Наталья Игнатьева
11 октября, 20:16
Я хочу проснутся самым хорошим днем,пойти гулять,заглянуть в почтовый ящик ,и что бы там был айфон 6s.