Мы сомневались, называть ли те возможности, которые появились с сегодняшней версией Почты, новинками. Решили, что можно: хоть что-то уже и существовало раньше, но работало по-другому.

Итак, в Почте три новинки.

В фильтрах теперь есть возможность автоматически ставить метки на новые письма, о которой многие из вас просили.

Также в фильтрах можно настроить получение уведомлений о новых письмах на другой почтовый адрес. Теперь организовывать письма будет еще проще.

Среди полезных инструментов Почты появился "Транслит" - кнопка, позволяющая перевести набранный по-русски текст в латиницу. Пусть отсутствие кодировок не мешает вам общаться.

Помимо работы над полезными мелочами мы исправляли ошибки, о которых вы нам писали. Спасибо за ваши сообщения, они помогают делать Почту лучше.