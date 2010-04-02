Делитесь настроением в мобильной Яндекс.Почте.
Кроме того, у них появились долгожданные горячие клавиши. Вы просили у нас JK — пожалуйста :) (Также не забывайте про список остальных горячих клавиш на все случаи жизни).
И наконец, в каталоге подписок появился специальный региональный блок для 22 городов России. Там собраны потенциально интересные для жителей этих регионов новостные потоки.
Учетная запись в Яндекс.Почте для домена поможет вам не только в переписке, но и в общении. Теперь она подходит для программ, использующих Jabber-протокол.
Данные для подключения:
Сервер: domain-xmpp.ya.ru
Порт: 5222
Учетная запись/Jabber ID: ваш_логин@ваш_домен.ru
Пароль/Password: ваш пароль на Яндексе
Как только вы указали эти данные, можете приступать к общению с пользователями Яндекса и Почты для домена. Для того чтобы переписываться с другими собеседниками, пропишите в зоне своего домена SRV-записи. Редактирование зоны домена вы найдете в веб-интерфейсе регистратора.
Jabber для домена кажется неполным без мессенджера на страницах Почты, поэтому мы планируем сделать Я.Онлайн внутри Почты для домена, как это уже реализовано в Яндекс.Почте.
Общайтесь так, как вам нравится!