Блог Почты

апрель 2010
Пятничный комикс #2
2 апреля 2010, 11:33
Какое у вас настроение?





Делитесь настроением в мобильной Яндекс.Почте.
14 комментариев
Пятничные комиксы,Мобильная Почта
Яндекс.Почта для домена — хорошие новости
7 апреля 2010, 17:06
Cразу несколько хороших новостей для владельцев доменов, которые пользуются или только собираются пользоваться сервисом Яндекс.Почта для домена.
6 комментариев
Почта для домена
Подписки – весенние обновления
8 апреля 2010, 11:03
Чтобы соответствовать весенней погоде, Подписки решили освежить свой наряд.  Они выбросили лишние рамочки, которые утяжеляли ленту новостей, и осветлили нижний тулбар.




Кроме того, у них появились долгожданные горячие клавиши. Вы просили у нас JK — пожалуйста :) (Также не забывайте про список остальных горячих клавиш на все случаи жизни).

И наконец, в каталоге подписок появился специальный региональный блок для 22 городов России. Там собраны потенциально интересные для жителей этих регионов новостные потоки.
14 комментариев
Подписки
Пятничный комикс #3
9 апреля 2010, 11:47
Чтобы сделать эту весну еще романтичнее — вам нужна мобильная Яндекс.Почта. Пишите миллионы романтических писем, рассказывайте о своих чувствах — с мобильной почтой у вас всегда найдется на это время. А, если сложно подобрать слова, отправляйте фотографии.
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Пятничные комиксы,Мобильная Почта
Пятничный комикс #4
16 апреля 2010, 12:46
Мобильная Яндекс.Почта поможет вам поделиться фотографиями и эмоциями где бы вы ни находились. Хороших выходных и интересных поездок вам!






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Пятничные комиксы,Мобильная Почта
Jabber для вашего домена
22 апреля 2010, 12:04

Учетная запись в Яндекс.Почте для домена поможет вам не только в переписке, но и в общении. Теперь она подходит для программ, использующих Jabber-протокол.

Данные для подключения:

   Сервер: domain-xmpp.ya.ru

   Порт: 5222

   Учетная запись/Jabber ID: ваш_логин@ваш_домен.ru

   Пароль/Password: ваш пароль на Яндексе



Как только  вы указали эти данные, можете приступать к общению с пользователями Яндекса и Почты для домена. Для того чтобы переписываться с другими собеседниками, пропишите в зоне своего домена SRV-записи. Редактирование зоны домена вы найдете в веб-интерфейсе регистратора.

Jabber для домена кажется неполным без мессенджера на страницах Почты, поэтому мы планируем сделать Я.Онлайн внутри Почты для домена, как это уже реализовано в Яндекс.Почте.


Общайтесь так, как вам нравится!

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Я.Онлайн,Почта для домена