Учетная запись в Яндекс.Почте для домена поможет вам не только в переписке, но и в общении. Теперь она подходит для программ, использующих Jabber-протокол.





Данные для подключения:

Сервер: domain-xmpp.ya.ru



Порт: 5222

Учетная запись/Jabber ID: ваш_логин@ваш_домен.ru

Пароль/Password: ваш пароль на Яндексе

Как только вы указали эти данные, можете приступать к общению с пользователями Яндекса и Почты для домена. Для того чтобы переписываться с другими собеседниками, пропишите в зоне своего домена SRV-записи. Редактирование зоны домена вы найдете в веб-интерфейсе регистратора.





Jabber для домена кажется неполным без мессенджера на страницах Почты, поэтому мы планируем сделать Я.Онлайн внутри Почты для домена, как это уже реализовано в Яндекс.Почте.









Общайтесь так, как вам нравится!