На прошлой неделе пользователи Подписок увидели новые уведомления о свежих сообщениях:









Теперь при просмотре списка писем в почте вы можете увидеть, что в Подписки поступили новые записи, ознакомиться с их началом и быстро перейти к прочтению. Надеемся, что это поможет вам быть в курсе событий всегда. Если по какой-то причине вам не хочется видеть эти уведомления, то можно нажать на "крестик" - уведомления больше не появятся.





Вы просили, и мы добавили аватары в записи. Кстати, аватарка является ссылкой на сайт или блог.



По нашим наблюдениям, вы достаточно редко помечаете сообщения в подписках как непрочитанные, поэтому мы решили спрятать это функцию в меню «Дополнительно». Само же меню мы перенесли ближе к остальным опциям по управлению записью и теперь оно находится слева от ссылки на оригинал сообщения.

Благодаря этим изменениям интерфейс стал несколько легче и удобнее для чтения.





Узнавайте последние интересные вам новости из Подписок и будьте всегда в курсе.