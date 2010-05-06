Блог Почты

май 2010
Новые уведомления и аватары в Подписках
6 мая 2010, 11:36

На прошлой неделе пользователи Подписок увидели новые уведомления о свежих сообщениях:




Теперь при просмотре списка писем в почте вы можете увидеть, что в Подписки поступили новые записи, ознакомиться с их началом и быстро перейти к прочтению. Надеемся, что это поможет вам быть в курсе событий всегда. Если по какой-то причине вам не хочется видеть эти уведомления, то можно нажать на "крестик" - уведомления больше не появятся.



Вы просили, и мы добавили аватары в записи. Кстати, аватарка является ссылкой на сайт или блог.



По нашим наблюдениям, вы достаточно редко помечаете сообщения в подписках как непрочитанные, поэтому мы решили спрятать это функцию в меню «Дополнительно». Само же меню мы перенесли ближе к остальным опциям по управлению записью и теперь оно находится слева от ссылки на оригинал сообщения.
Благодаря этим изменениям интерфейс стал несколько легче и удобнее для чтения.



Узнавайте последние интересные вам новости из Подписок и будьте всегда в курсе.

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Подписки
В каком часовом поясе вы живёте?
12 мая 2010, 13:35
Территория России на сегодняшний день располагается в 9 часовых поясах.

Границы часовых поясов проходят по границам субъектов Российской Федерации, каждый субъект входит в один пояс, за исключением Якутии, которая входит в 3 пояса (MSK+6, MSK+7, MSK+8), и Сахалинской области, которая входит в 2 пояса (MSK+7 на Сахалине и MSK+8 на Курильских островах).

По умолчанию в Яндекс.Почте время получения и отправки писем указано по Москве. Указать свой часовой пояс можно в Паспорте, по ссылке «Изменить персональные данные».
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Знаете ли вы...
Какая она, Почта будущего?
14 мая 2010, 10:41
Еще не забылось то время, когда единственной возможностью электронной почты был обмен текстовыми сообщениями.

Затем мы быстро привыкли к тому, что в нашей почте есть чат, возможность обмениваться большими файлами, менять цвет интерфейса, просматривать присланные документы, не скачивая их на компьютер, и многие-многие другие возможности, которые не так давно мы даже представить себе не могли.

С некоторых пор при помощи Яндекс.Почты можно даже запросто записать и отправить собеседнику видеопослание. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь письма можно будет называть видеописьмами, а обычную почту — видеопочтой?

А что же будет завтра?

Сегодня мы не будем рассказывать вам о нововведениях, а наоборот – хотим, чтобы вы рассказали нам о том, какая по вашему мнению будет электронная почта в далёком и не очень далёком будущем.

Как вы себе представляете работу с электронной почтой через 3 года? Какими возможностями она будет обладать, какие задачи решать?
А через 5 лет?
Через 10?..
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Мобильная почта для домена
19 мая 2010, 16:54
Яндекс.Почту для домена теперь можно проверять даже вдали от компьютера — при помощи мобильного приложения.

«Доменная» мобильная почта позволит вам обмениваться не только письмами, но и мгновенными сообщениями, а также прикладывать и пересылать файлы. А благодаря технологии push e-mail о новых письмах вы будете узнавать сразу же, как только они попадут в почтовый ящик.

Скачайте приложение на сайте http://mobile.yandex.ru или наберите адрес m.ya.ru/ymail в браузере вашего мобильного телефона. После того, как приложение установится на телефон, запустите его и введите ваши e-mail и пароль в окне авторизации.

Приложение доступно для трех платформ: Windows Mobile, Symbian и Java.

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Почта для домена
Спамооборона стала персональной
24 мая 2010, 12:52
Почтовый трафик Рунета выглядит примерно так: 60-70% всех писем составляет спам, ещё около 5% — рекламные рассылки и примерно 17% — письма от социальных сервисов.

Вы сами можете посчитать сколько процентов приходится на переписку между людьми и понять, какая непростая задача стоит перед Спамообороной Яндекс.Почты. 

В рамках решения этой задачи несколько недель назад был запущен проект «Персональная Спамооборона». Это означает, что при принятии решения о том, в какую папку положить пришедшее письмо — в «Спам» или во «Входящие» — помимо общих правил, применяются также персональные. Правила создаются автоматически, при нажатии на кнопки «Это спам» и «Это не спам».



Достаточно нескольких жалоб на нежелательные письма, чтобы Спамооборона начала определять как спам все подобные им. В то же время, если нужное письмо попало в папку «Спам», вам достаточно нажать кнопку «Это не спам» и такие письма всегда будут поступать во Входящие.

При этом правила будут персональными для каждого почтового ящика. То есть, например, если один получатель рассылки считает письма полезными, а другой — нежелательными, то к первому они будут приходить во Входящие, а ко второму в Спам. Когда Персональной Спамообороной принимается решение о присвоении письму статуса «спам», учитывается множество параметров. Например, «карма» отправителя письма, которая складывается в том числе и из жалоб других пользователей. Также Спамооборона может понять, что владелец ящика пожаловался на письмо случайно (например, нечаянно нажал кнопку «Это спам» или не понравилось конкретно это письмо отправителя).

Надо сказать, что эти кнопки работали и раньше, но несколько иначе: жалобы учитывались и принимались во внимание при разработке правил для всей Спамообороны, то есть работали одинаково для всех пользователей.

Количество нажатий на кнопки «Это спам» и «Это не спам» показано на графике:



Даже невооруженным глазом видно, что внедрение Персональной Спамообороны положительно сказалось на спокойствии наших пользователей – нужные письма стали попадать в Спам в два раза реже, а количество жалоб на спам сократилось на 20-30 процентов.

P.S.
Службе поддержки Яндекс.Почты последнее время довольно часто приходится отвечать на вопрос «А что такое спам?». Поверьте, мы делаем всё, чтобы количество подобных вопросов от пользователей Яндекс.Почты увеличивалось ;)
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Спамооборона