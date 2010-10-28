октябрь 2010
28 октября 2010, 20:26
С тех пор произошло большое количество самых разных позитивных событий.
Сегодня же мы хотим сообщить об ещё одном, долгожданном: новый интерфейс Почты стал доступен пользователям Яндекс.Почты для домена. Переключиться уже сейчас может любой желающий, на странице Настройки, в разделе «Вид почты».
Отдельно хотим предупредить, что новый интерфейс находится в режиме бета-тестирования.
На сегодняшний день к Яндекс.Почте подключено уже более 27 тысяч доменов.
Присоединяйтесь!