сентябрь 2011
1 сентября 2011, 14:28
С Днём знаний сегодня вас поздравляет главная страница Яндекса.
А Яндекс.Почта в «Погодной» теме оформления отмечает наступление осени.
Всё лето «Погодная» тема радовала вас летним пейзажем, а первого сентября она преобразилась вместе со временем года.
С сегодняшнего дня листва на деревьях окрасилась в золотистый цвет, а жители нашего домика оделись теплее. Теперь и солнечным, и пасмурным осенним днём Яндекс.Почта будет напоминать вам, как здорово прогуливаться под разноцветными деревьями, ловить опадающие листья и пускать по лужам бумажные кораблики.
В «Погодной» теме оформления по-разному показываются день и ночь, дождь и солнце, бывают грозы и сильный ветер – почти любая погода.
Кроме того, вы всегда сможете узнать актуальную информацию о температуре воздуха и прогноз на завтрашний день прямо в почте.
Установить «Погодную» тему оформления можно в настройках.
Счастливой осени!
8 сентября 2011, 12:00
Зачастую вложения оказываются даже более важной частью письма, чем его текст. Поэтому в Яндекс.Почте появилась возможность просматривать или скачивать вложения, не прокручивая письмо до конца – просто воспользуйтесь специальной кнопкой.
Помимо прочего, для вашего удобства был увеличен размер иконок вложений – чтобы проще было понять, что за файл вам прислали. А кроме того, вы можете увидеть общий вес всех вложений в письме. Это будет полезно для тех, кто пользуется возможностью скачивать файлы одним архивом.
Если вы всё же отдаёте предпочтение отображению вложений в виде списка, на него легко можно переключиться прямо на странице письма.
16 сентября 2011, 13:13
Почтовые администраторы – это те люди, которые следят за работой Яндекс.Почты каждую секунду: когда вы нажимаете кнопку «отправить письмо», или добавляете метку, или настраиваете сбор почты из других ящиков.
Служба эксплуатации Почты отвечает за то, чтобы почта и все её возможности, которыми люди пользуются ежедневно, работали надёжно и были постоянно доступны. Именно на администратора ложится вся ответственность за стабильную, бесперебойную и круглосуточную работу сервиса. За каждый сервис и за каждый сервер отвечают несколько администраторов.
На помощь администраторам приходит специальная система мониторинга, сообщающая о нештатных ситуациях с помощью SMS, а также много графиков и систем слежения за сервисами. Один из видов мониторинга – знаменитая стена, на которой отображается текущее состояние почты, данные на ней обновляются раз в секунду. Гости Яндекса могут свободно разглядывать её или даже фотографировать (и довольно часто это делают), несмотря на важность и серьёзность данных: всё равно понять их могут только администраторы.
Почтовый администратор – всегда почтовый администратор, он доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю , на телефоне, с ноутбуком и модемом. Наиболее экстренные проблемы они решают немедленно: в офисе, а может быть и в аэропорту, дома, в метро, в пробке или на парковке. Ведь любой, даже самый маленький сбой может повлечь за собой остановку всей Почты, которая тут же коснётся планов, эмоций и настроений нескольких миллионов человек.
Не каждый готов днём и ночью, в дождь и град быть на страже Яндекс.Почты.
А они – готовы.
Спасибо!