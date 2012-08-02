Прежде всего, Яндекс.Почта избавляет вас от лишних действий. Чтобы добавить файлы к письму, вам даже не обязательно нажимать на кнопку «Прикрепить файлы». Их можно перетащить мышкой из папки прямо на страницу создания письма — по одному или сразу все.
Пересылая несколько фотографий, легко перепутать файлы и, например, отправить что-то лишнее. В Яндекс.Почте для прикреплённых к письму изображений показываются их уменьшенные версии — вы сможете ещё раз удостовериться, что отправляете именно то, что хотели.
Изменения коснулись и входящих писем с вложениями. Уменьшенные версии изображений в письме стали крупнее, поэтому вы сможете просмотреть присланные фотографии, даже не скачивая их на компьютер.