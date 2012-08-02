Блог Почты

август 2012
Перетаскивайте вложения и просматривайте фотографии
2 августа 2012, 14:14
Квартальный отчёт, фотографии из отпуска, черновик новой книги, графический макет летающей тарелки — всё это и многое другое вы можете переслать с помощью Яндекс.Почты. Вложения — важнейшая часть переписки, и сегодня работа с ними стала ещё удобнее.

Прежде всего, Яндекс.Почта избавляет вас от лишних действий. Чтобы добавить файлы к письму, вам даже не обязательно нажимать на кнопку «Прикрепить файлы». Их можно перетащить мышкой из папки прямо на страницу создания письма — по одному или сразу все.


Пересылая несколько фотографий, легко перепутать файлы и, например, отправить что-то лишнее. В Яндекс.Почте для прикреплённых к письму изображений показываются их уменьшенные версии — вы сможете ещё раз удостовериться, что отправляете именно то, что хотели.


Изменения коснулись и входящих писем с вложениями. Уменьшенные версии изображений в письме стали крупнее, поэтому вы сможете просмотреть присланные фотографии, даже не скачивая их на компьютер.

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Вложения
Новые возможности API Яндекс.Диска
10 августа 2012, 13:53
Некоторое время назад мы открыли API Яндекс.Диска. Сегодня документация пополнилась двумя новыми методами: публикация файлов, размещённых на Диске, и получение оповещений об изменениях.
Подробнее об этом вы можете узнать здесь.
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Диск
Просматривайте документы прямо на Яндекс.Диске
22 августа 2012, 17:13
Яндекс.Диск упрощает работу не только с картинками и музыкой, но и с «офисными» документами.



С сегодняшнего дня практически любой файл на Яндекс.Диске можно просмотреть прямо в веб-интерфейсе. Текстовые документы, таблицы, файлы в формате .pdf и презентации откроются на любом компьютере, даже если на нём не установлен Microsoft Office или Adobe Reader.

Не нужно закрывать браузер и искать файл на компьютере — просматривайте документы, которые срочно вам понадобились, прямо на Диске. Вам также не придётся скачивать важный файл на чужой компьютер — например, в гостях или в интернет-кафе. Достаточно нажать на кнопку «Просмотреть» — и вся нужная информация будет как на ладони.

Кстати, в Диске используется совершенно новая технология просмотра документов, которая скоро появится и в Яндекс.Почте.

Вы ещё не пользуетесь Яндекс.Диском? Тогда присоединяйтесь!
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Диск